Per Lietuvą slenka liūčių ruožas: naujausia informacija apie būklę sostinės gatvėse

Lietus Vilniuje kol kas didesnių eismo trukdžių nesukėlė. Naudodamiesi žiniomis iš „Grindos“, pateikiama informaciją apie eismo situaciją sostinės gatvėse.

Kaip sakė „Grindos“ atstovas spaudai Egidijus Steponavičius, šiandien prieš pietus buvo laikinai sustabdytas eismas Narbuto gatve ir Geležinio Vilko gatve po Tūkstantmečio žiedu.

„Ten eismas buvo nukreipiamas per aplinkinius kelius. Narbuto gatvėje, važiuojant nuo Laisvės prospekto pusės, eismas buvo nukreipiamas per Sėlių gatvę, o iš Konstitucijos prospekto pusės – per Stirnių gatvę. Tas laikinas eismo sutrikdymas truko maždaug 10 minučių. Mūsiškiai, kadangi laiku reaguoja į tokius dalykus, atidengė groteles, padėjo vandeniui greičiau subėgti į lietaus kanalizacijos šulinius, ir eismas buvo toliau atidarytas“, – sakė E. Steponavičius.

Pasak „Grindos“ atstovo, po Tūkstantmečio žiedu vis dar yra eismas nukreipiamas per Tūkstantmečio žiedą.

„Kol kas didesnių incidentų Vilniuje nebuvo“, – sakė E. Steponavičius.

Per Lietuvą slinks liūtys

Sinoptikų teigimu, trečiadienį per visą Lietuvą plauks liūtys, rašė DELFI.

Pašnekovės teigimu, kai kuriose šalies vietose pilti ims jau nuo pat ryto. Kitus miestus liūtys plaus įdienojus.

„Kraštiniuose pietiniuose rajonuose intensyviau pradės lyti ryte, o intensyviausiai lis apie vidurdienį. Tas lietus kaip prasidės ryto metą, tai kraštiniuose pietiniuose rajonuose pasitrauks turbūt tik artėjant vakarui. Iš šiaurinių rajonų – tik vakare“, – teigia sinoptikė.

Didžiausias kritulių kiekis, anot jos, teks pietiniams ir rytiniams Lietuvos rajonams.

„Smarkiausia lietaus zona keliaus per pietinius, rytinius šalies rajonus. Skaičiuojame, kad kiekis tikrai bus intensyvus, turėtų siekti maždaug tris kibirus kvadratiniam metrui. Tas lijimas bus užsitęsiantis, gali trukti ir šešias valandas, pats liūties intensyvumas bus apie vidurdienį“, – aiškina A. Nagelytė.

Sinoptikė tikina, jog silpnesnis lietus kris Žemaitijoje. Čia lis su pertraukomis. Per likusią Lietuvos dalį turėtų praslinkti itin stipraus lietaus banga.

„Daugiausiai lis rytų, pietų Lietuvoje, čia bus sustojęs labai kontrastingas frontas. Kuris vakar ėjo, tai nelabai pasiekė Lietuvą, o dabar formuosis ryčiau Lietuvos, praslinkinės intensyvi lietaus banga“, – sako sinoptikė.

Anot jos, vietomis galima ir perkūnija, tačiau ji labiau tikėtina kraštiniuose rytiniuose šalies rajonuose ryte ar pirmoje dienos pusėje.

„Apie vidurdienį rytinėje šalies pusėje gali papūsti ir gana stiprūs vėjo gūsiai, vietomis siekiantys ir 15-18 m/s. Trečiadienio vakare lietus turėtų pasitraukti, nukeliaus tolyn šiaurės rytų kryptimi“, – teigia sinoptikė.