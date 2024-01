Naktis iš sausio 3-iosios į 4-ąją tapo šalčiausia šią žiemą, informavo meteorologijos centro „Fobos“ vyriausiasis specialistas Jevgenijus Tiškovecas. Jis taip pat papasakojo, kad užfiksuota temperatūra (27,1 laipsnių šalčio) yra 15 laipsnių žemesnė už klimato normą, o paskutinį kartą tokie šalčiai sausio 4 d. Maskvoje buvo 1982-aisiais.

Negana to, trys Rusijos sostinės rajonai praėjusią savaitę liko be elektros ir šildymo, kai kilo gaisras elektros pastotėje.

Pastotė užsidegė Vysokovoltno skersgatvyje. Daugiau kaip 20 daugiaaukščių namų gyventojai liko be šilumos ir šviesos.

Temperatūra butuose nukrito iki 10–15 laipsnių šilumos.

Šildymo sistemos sutrikimų paveikto Maskvos srities miesto gyventojai išėjo į gatves ir reikalavo vietos valdžios pasirūpinti, kad jų namai vėl būtų šildomi, nes už lango spaudžia šaltis, penktadienį pranešė Rusijos leidiniai.

Ketvirtadienį ryte be šildymo liko mažiausiai 21 tūkst. Podolsko gyventojų, Klimovsko specializuotoje šovinių gamykloje trūkus šildymo vamzdžiui, nurodė laikraštis „Kommersant“.

Incidento, nutikusio maždaug už 50 kilometrų į pietus nuo Maskvos įsikūrusioje gamykloje, aplinkybės neatskleidžiamos.

Socialinio tinklo „Telegram“ naujienų kanale „Ostorožno Moskva“ pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti keletas vietos gyventojų, susirinkusių miesto centrinėje aikštėje ir reikalaujančių vietos valdžios atstatyti šildymo sistemos darbą bei nubausti už šildymo dingimą atsakingus asmenis.

More than 20 settlements in the Moscow region have been left without heating, water, and electricity for several days. The reason is 30-degree frost, which local heating networks and electrical substations could not withstand. Utility workers promise to restore everything “in the… pic.twitter.com/Mjjj7eeJ0V