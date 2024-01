S. Ritteris, pagarsėjęs antiamerikietiškomis pažiūromis, yra vienas iš užsienio „ekspertų“, kuriais aktyviai kliaujasi Rusijos propaganda.

„Turime įdomų pasiūlymą mūsų svečiui. Turime belaisvių, paimtų iš Donecko, Luhansko. Mūsų svečiui perduodu sąrašą... Jeigu jie panaikins sankcijas mano mamai, dukroms, nekaltiems žmonėms, žirgams... išskyrus mane. Man pritaikys dar truputį sankcijų, tai mes tuos žmonės atiduosime“, – pareiškė R. Kadyrovas.

Savo pasiūlymą R. Kadyrovas pateikė Grozne, kur dalyvavo formuojant šalies jėgos struktūras. Ten buvo parodyti ir vaizdo įrašai, kuriuose belaisviai neva kreipiasi į amerikiečius ir prašo panaikinti „absurdiškas ir beprasmes sankcijas R. Kadyrovo artimiesiems, jo žirgams bei lėktuvams“.

„Jeigu šios sąlygos bus išpildytos, tai dvidešimt Ukrainos karių galės grįžti namo“, – įraše teigia vienas iš jų.

70-metė R. Kadyrovo motina Aimani Kadyrova JAV sankcijų sulaukė pernai. Atsakydamas R. Kadyrovas tada įrašė emocingą vaizdo įrašą, kuriame reikalavo, kad JAV „nedelsiant“ panaikintų sankcijas jo motinai.

