Putino „nuogybių vakarėlis“. Po skandalo Rusijoje į paviršių iškilo primiršta istorija

Rusijoje – kampanija prieš Anastasijos Ivlejevos organizuoto vakarėlio „Beveik nuogi“, kuriame apsilankė keliasdešimt popgarsenybių, dalyvius. Spaudžiami vadinamųjų Z patriotų, kuriems renginys pasirodė neleistinas, vykstant karui su Ukraina, vakarėlio dalyviai, – Ksenija Sobčiak, Filipas Kirkorovas ir daugelis kitų, – įrašė viešus atsiprašymus, atšaukiami jų pasirodymai, pavardės ištrinamos iš afišų, jų pajamas tikrina mokesčių tarnyba.

„Ką jūs ten surengėte“, – paklausė Kremliaus atstovas spaudai F. Kirkorovo. Tą patį klausimą galima pateikti Vladimiru Putinui. Lygiai prieš 24 metus jis apsilankė vakarėlyje Sankt Peterburge, kuriame buvo šokamas striptizas. Po šešių dienų jį paskyrė laikinuoju prezidentu. Rusija, kaip ir dabar, tada dalyvavo kare – Antrajame Čečėnijos kare.

„Aukšto rango svečias“

1999 m. gruodžio 25 d. apie 19 val. Rusijos prezidento saugumo tarnybos darbuotojai apsupo Sankt Peterburgo naktinį klubą „Luna“ („Mėnulis“) – ruošėsi V. Putino vizitui. „Ėmė saugoti visas patalpas, įėjimus ir išėjimus, apribojo judėjimą Voznesenskio prospektu. Pastatė sargybą virtuvėje, patikrino maisto produktų, gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų sertifikatus“, rašė „Nezavisimaja gazeta“. Laikraštis pavadino naktinį klubą „Luna“ „vienu iš elitinių šiaurės Venecijos pramoginių, naktinių klubų“ ir išsamiai išvardijo jo privalumus: vieta – miesto centre, 100 žmonių talpinančios dvi salės, žvakės ant stalų ir raudono aksomo krėslai.

Erotiniais vakarėliais garsėjantis klubas buvo atidarytas 1994 m. pastate, kuriame šiuo metu veikia Sankt Peterburgo valstybinis pramonės technologijų ir dizaino universitetas; jo lozungas – „tradicijos ir stabilumas“.

Leidinio „Nezavisimaja gazeta“ žurnalistas Besik Pipija rašė, kad V. Putinas lankėsi naktiniame klube „Luna“ ir anksčiau, kai ėjo miesto vicemero pareigas. Apie tai, kad būsimasis prezidentas ne šiaip lankėsi šiame klube, o rengdavo jame dalykinius susitikimus, 2016 m. interviu „Radio Svoboda“ pasakojo verslininkas Maksimas Freidzonas – jis tvirtino, kad V. Putinas imdavo kyšius už miestui priklausiusio nekilnojamojo turto įforminimą privačia nuosavybe, taip pat už dokumentų ir licencijų įforminimą, už kuriuos jis buvo atsakingas, eidamas vicemero pareigas (Kremlius šių kaltinimų nekomentavo). M. Freidzono teigė pats mažiausiai tris kartus susitikęs su V. Putinu klube „Luna“. „Tai įprastas striptizo klubas, už baro dirbo merginomis, su kuriomis buvo galima nueiti į kambarėlį“, – pasakojo M. Freidzonas.

Sankt Peterburgas Foto: Imago / Scanpix

1999 m. gruodį V. Putinas atėjo į klubą „Luna“ su keliais savo vyriausybės ministrais ir atsisėdo antrame aukšte, tiesiai priešais sceną, rašė „Nezavisimaja gazeta“. Leidinio duomenimis, V. Putiną lydėjo prezidento apsauga, nors laikinuoju prezidentu jis tapo tik praėjus šešioms dienoms po vakarėlio. Saugumo priemonės galėjo būti pateisinamos – praėjus vos pusei metų klube „Luna“ nugriaudėjo sprogimas – pirmą kartą Sankt Peterburgo naktinių klubų istorijoje; tada aukų nebuvo.

V. Putino vizito metu programos vinis buvo erotinis šou „Mėnulio pasaka“. Štai kaip pasirodymą aprašė rusų bulvarinis leidinys „Ekspress gazeta“, kuris papasakojo apie V. Putino vizitą, praėjus keliems mėnesiams po straipsnio leidinyje „Novaja gazeta“, 2003 m.:

„Vakarienė buvo įpusėjusi, kai scenoje prasidėjo pasirodymas „Mėnulio pasaka“ su rytiečių sugulovių šokiais ir erotine korida, kurioje dalyvavo pusiau nuoga toreodorė. Prašmatnūs ir gana drąsūs kostiumai nedviprasmiškai pabrėžė šokėjų grožybes. Merginų tikrai buvo visiems skoniams. Muzika ir choreografija – aukščiausio lygio. Vladimiras Vladimirovičius [Putinas] su neslepiamu susidomėjimu stebėjo šokėjų pasirodymus. Sklando gandai, kad aukšto rango svečias savo dėmesiu net sutrikdė striptizo šokėjas. „Jaučiau, kad jis žiūri į mane, – prisimena šokėja Oksana. – Man darėsi šiek tiek nejauku.“

„Šou buvo visko: meilės žaidimai su sugulovėmis karštoje dykumoje, kerintis moters gyvatės šokis, durininko ir kambarinės meilė, temperamentinga korida, kurioje rungėsi didžiulis jautis ir smulki toreodorė. Gausiai matėsi antro, trečio ir ketvirto dydžio šokėjų krūtys – dailios, stangrios, sujaudintos, siūbuojančios, geidulingos, aistringos, laisvos...“ – rašė leidinys apie pasirodymą „Mėnulio pasaka“, kurį žiūrėjo V. Putinas. Pasibaigus pasirodymui tuometinis Rusijos ministras pirmininkas paliko klubui autografą su palinkėjimu – „laimės naują tūkstantmetį“.

Autografą priėmė toji pati Oksana, kuri „Nezavisimaja gazeta“ straipsnyje pavadinta „striptizo šokėja“. „V. Putino nuotaika buvo išties pakili“, – teigė mergina.

V. Putino autografą išgraviravo ant metalinės lentelės ir pakabino ją įrėmintą ant klubo sienos, šalia kitų garsių asmenų autografų. Lentelė ten kabėjo bent jau iki 2003 m., prisimena klubo vadovybei artimas šaltinis, kuris dėl saugumo panoro likti anonimu. Politiko pasirodymo tokioje vietoje šaltinis nelaiko kompromituojančiu: „Buvo neblogas naktinis klubas su gražiais šokių pasirodymais. Veikiau tai buvo restoranas su pasirodymais. Taigi, lyginimas su „nuogų vakarėliu“ – pritemptas.“

Senasis tūkstantmetis, su kuriuo V. Putinas atsisveikino savo palinkėjime naktiniam klubui, Rusijai pasibaigė ne itin sėkmingai. Dabar pasipiktinimą vakarėliu „Beveik nuogi“ sukėlė tai, kad Rusijos kariuomenė šiuo metu dalyvauja kruvinuose mūšiuose Ukrainoje. Tada buvo įsismarkavęs Antrasis Čečėnijos karas, prasidėjęs 1999 m. rugpjūtį. Mėnesiu anksčiau, nei V. Putinas stebėjo „Mėnulio pasaką“, Rusijos kariuomenė apsupo Grozną. Jau vien oficialiais duomenimis, Antrajame Čečėnijos kare Rusija neteko daugiau nei 7000 kareivių, karininkų ir vidaus kariuomenės karių.

Tų įvykių atgarsių galima rasti to meto spaudoje. Gruodžio 25 d., kai V. Putinas apsilankė naktiniame klube „Luna“, laikraštis „Kommersant“ rašė, kad iš vakaro Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja pranešė ketinanti pristabdyti Rusijos narystę organizacijoje dėl karo Čečėnijoje. Kaip rašyta tame pačiame „Kommersant“ numeryje, gruodžio 24 d. Ingušijos prezidentas Ruslanas Auševas pareiškė, kad respublika „nepalaiko Čečėnijos problemos sprendimo jėga“. Jau kitame šio leidinio numeryje, išėjusiame gruodžio 28 d., antradienį, pasirodė straipsnis „Pergalės poskonis“. „Rugpjūčio 7 d. Rusija pradėjo karą. Pirmą populiarų karą po Didžiojo Tėvynės [karo]. Ir šis populiarumas paaiškinamas ne tuo, kad pirmą kartą per pusę amžiaus Rusiją užpuolė. Tiksliau, ne tik tuo. Esmė ta, kad pirmą kartą per pastarąjį pusę amžiaus Rusija pajuto pergalės skonį“, – rašyta straipsnyje.

Kabaretas ir stulpas striptizui

Pirmųjų asmenų laisvalaikis klubuose, kuriuose vyksta apsinuoginusių asmenų pasirodymai, Rusijoje iki šiol visiškai oficialiai skatinamas ir praktikuojamas.

2022 m. gruodžio 26-ąją, kai Rusijos kariuomenė eilinį kartą apšaudė Chersoną, kurį neseniai paliko, judėjimas Sankt Peterburgo centre beveik sustojo: daugelis gatvių buvo uždarytos dėl neformalaus Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) vadovų susitikimo. Oficiali susitikimo, kuriame dalyvavo V. Putinas, Azerbaidžano, Armėnijos, Baltarusijos, Kazachstano, Kirgiztano, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano prezidentai, vyko Senato aikštėje, tik pasibaigė neįprastai anksti. Po trumpų V. Putino ir Kasymo Žomarto Tokajevo kalbų žurnalistus išprašė iš salės, o prezidentus susodino į autobusą ir nuvežė į pramogų centrą „Leningrad centr“. A. Lukašenos spaudos tarnybos duomenimis, neoficiali susitikimo dalis už uždarų durų vyko dar septynias valandas.

Istorinį parodų paviljono (iki revoliucijos) pastatą, vėliau – sovietmečio kino teatro „Leningrad“ pastatą po ilgos rekonstrukcijos atidarė 2014 m. Iš pradžių manyta, kad čia atsidarys kabaretas „Fontanel“, tačiau laikui bėgant oficiali koncepcija pasikeitė, dabar „Leningrad centr“ skelbia esanti „šou erdvė, teatras, šiuolaikinės pramogų kultūros centras, siūlantis išeinantį už formatų ir rėmų meną“. Kabarete „Fontanel“ atidarymo išvakarėse vadovaujant režisieriui Feliksui Michailovui jau rinko šokėjus ir šokėjas, o kai vietoje kabareto atsidarė „šou erdvė“, jos meninei programai ėmė vadovauti tas pats F. Michailovas, o „Leningrad centr“ repertuare, nepaisant pasikeitusios koncepcijos, ėmė dominuoti kabareto stiliaus pasirodymai su pusnuogiais atlikėjais. Artėjant 2023-iesiems, t. y. tuo metu, kai 2022 m. gruodžio pabaigoje vyko NVS lyderių susitikimas, programos centre „Leningrad centr“ vinis buvo pasirodymas „Suspėti iki vidurnakčio“ – „drąsiausias naujametinis pasirodymas tik suaugusiesiems“.

Leidinio „Kommersant“ žurnalistas Andrejus Kolesnikovas savo reportaže iš NVS lyderių susitikimo pavadino „Leningrad centr“ (jis priklauso struktūroms, susijusioms su broliais Kovalčiukais ir Svetlana Krivonogich, buvusia V. Putino meiluže) „nauja“ SNG lyderių susitikimų „vieta žemėlapyje“. Bet veikiausiai yra ne taip. Dar 2021 m., tą dieną, kai vyko analogiškas susitikimas, Sankt Peterburgo cente, lygiai kaip ir po metų, buvo didžiuliai kamščiai. Leidinys „Fontanka“ rašė, kad buvo atitvertas „Leningrad centr“. Žiniasklaida apie šią neformalaus prezidentų bendravimo dalį nerašė.

Regis, įstaigų, susijusių su pasirodymais suaugusiesiems, lankymas – priešnaujametinė V. Putino tradicija, bet jo susidomėjimą pusnuoge natūra, rodo ne tik tai. Rusijos prezidentas ir pats viešai teigė, kad lankėsi pažiūrėti striptizo – dar dirbdamas Vokietijoje. V. Putino pasakojimas apie tai, kaip Hamburge lankėsi erotiniame šou, pateikiamas knygoje „Pirmuoju asmeniu. Pokalbiai su Vladimiru Putinu“, išpublikuotoje 2000 m.: „Kartą Hamburge mes su draugais nuėjome į erotinį šou. Nors vargu, ar jį pavadintum erotiniu, – sakyčiau, stipriau. Bet mes buvome su žmonomis! Tai jos ėmė mane įkalbinėti: „Nagi, nusivesk mus kur nors pažiūrėti ko nors tokio...“ Jos pirmą kartą lankėsi užsienyje. „Gal nereikia?“ – „Reikia, reikia, mes norime, mes jau didelės!“ – „Na, gerai, pačios norėjote.“ Atėjome, atsisėdome prie staliuko. Prasidėjo. Pasirodė solistai – afroamerikietiškos kilmės: [tamsiaodis vyras] toks aukštas, apie dviejų metrų ūgio ir [tamsiaodė moteris], visiškai mažutė. Ir jie neskubėdami nusirenginėja, skambant gražiai muzikai, ir prasidėjo.“

Galbūt šį apsilankymą striptizo klube V. Putinas prisiminė praėjus daug metų, kai 2013 m. balandžio 8 d. kitame Vokietijos mieste – Hanoveryje lankėsi pramonės mugėje kartu su [tuometine Vokietijos kanclere] Angela Merkel. Vienu metu prie jo pribėgo iki pusės apsinuoginusios ukrainiečių judėjimo „Femen“ aktyvistės, o vienai ant nugaros buvo užrašas „Putine, eik ***** (rusiškas keiksmažodis)“. Po apsilankymo mugėje vykusioje spaudos konferencijoje Rusijos prezidentas sakė, kad akcija jam patiko, tačiau „diskutuoti politiniais klausimais geriau apsirengus, o nusirengti reikia kitose vietose“.

2021 m. Aleksejaus Navalno Kovos su korupcija fondas paviešino tyrimą apie „V. Putino dvarą“ – rezidenciją Idokopo kyšulyje, netoli Gelendžiko. Tyrimo autoriai susipažino su dvaro statybų planais ir aptiko juose atskirą patalpą su stulpu striptizui. Tyrėjų duomenimis, statybas prižiūrėjo V. Putino draugas ir giminaitis Nikolajus Šamalovas, objekto apsaugoje dalyvavo Federalinės saugumo tarnybos darbuotojai, virš jo [dvaro] buvo suderinta neskraidymo zona. Po tyrimo paviešinimo kitas V. Putino draugas – Arkadijus Rotenbergas pareiškė, kad dvaras priklauso jam.

2023 m. gruodžio 26-ąją, tą dieną, kai F. Kirkorovas viešai atsiprašė dėl dalyvavimo vakarėlyje „Beveik nuogi“, Sankt Peterburge vėl vyko neformalus NVS lyderių susitikimas. Šį kartą jo programoje nebuvo apsilankymo „Leningrad centr“ centre. Vietoje to svečiams surengė turą po caro sodybas Leningrado srityje. Programoje buvo persirengę bojarinai, slavų kalėdinės giesmės ir smuikininko Sergejaus Roldugino koncertas.