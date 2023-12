„Visų pirma, tai – gyventojų dėmesio perkėlimas ir pykčio ant Kremliaus nukreipimas į „visko pertekusių žvaigždžių“ pusę“, – sakė Rusijos Vyriausybės darbuotojas, sutikęs kalbėti su anonimiškumo sąlyga, nes neturi įgaliojimų bendrauti su žurnalistais. Šią informaciją pokalbio su „The Moscow Times“ metu patvirtino Kremliui artimas šaltinis ir šaltinis Dūmos vadovybėje.

Kol kas Kremlius nepateikė oficialaus komentaro.

Praėjusį trečiadienį Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, išgirdęs žurnalistų klausimą, nesutiko komentuoti šios istorijos. „Dėl šito vakarėlio – prašau manęs pasigailėti. Gal mes su jumis likime vieninteliai šalyje, kurie neaptarinėja šitos temos“, – sakė D. Peskovas.

No, they will not be punished. They serve the Kremlin regime, support Putin. Here this singer Philip Kirkorov at another party next to Putin's press secretary Dmitry Peskov. And further on the sofa sits the husband of the propagandist Margarita Simonyan.This is one gang. pic.twitter.com/A4fvixQRbO