Trečiadienį „Newsweek“, remdamasis anoniminiu šaltiniu iš Jungtinių Valstijų, paskelbė, kad naikintuvai F-16 jau gali būti Ukrainos teritorijoje.

Žurnalistų manymu, apie tai byloja faktas, kad per pastarąsias tris savaites Ukrainos pajėgos numušė kelis Rusijos lėktuvus, o gruodžio 26 dieną buvo sunaikintas rusų desantinis laivas „Novočerkask“.

Publikacijoje rašoma, kad Rusijos propagandininkai ėmė nerimauti, jog Ukrainos pajėgos galėjo tai padaryti padedamos naikintuvų F-16. Kai kurie propagandistai net skelbė apie tariamą F-16 sunaikinimą Ukrainoje.

Žurnalistai priduria, kad Vakarų sąjungininkai Ukrainai naikintuvų F-16 žadėjo jau prieš kelis mėnesius, tačiau „tai, kada toks orlaivis pakils į orą, buvo mįslė“.

A Russian Mi-8 helicopter, evacuating Russian pilots and/or bodies of the dead at one of the crash sites of a Su-34 downed by Ukrainian air defense. pic.twitter.com/cgaQ7lY6X3