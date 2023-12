Po Zelenskio kelionės į JAV – piktdžiuga Rusijoje

Kremliaus propagandai tarnaujantys Rusijos atstovai „žlugusia ir beprasmiška“ vadina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kelionę derybų į JAV.

Rusijos ambasadorius Vašingtone Anatolijus Antonovas trečiadienį „Telegram“ kanale pareiškė, kad neva „visi pavargo nuo elgetos iš Kyjivo“, ir teigė, jog V. Zelenskiui nepavyko įtikinti JAV, kad Ukraina yra svarbesnė už JAV saugumą.

Per V. Zelenskio vizitą JAV prezidentas Joe Bidenas sumenkino perspektyvą, kad tolesnė JAV pagalba Ukrainai bus greitai patvirtinta. Jis pripažino, kad negali duoti „jokių pažadų“, bet tikisi, jog Kongresas susitars. Tuo pačiu jis skyrė Kyjivui 200 mln. JAV dolerių pagalbą – šią sumą Rusijos žiniasklaida džiaugsmingai apibūdino kaip „30 kartų mažesnę, nei tikėjosi V. Zelenskis“.

Savo „Telegram“ įraše A. Antonovas sakė, kad naujos JAV sankcijos Rusijai ir karinė pagalba Ukrainai yra „mėginimas nutaisyti gerą miną pralaimint žaidimą“, ir pridūrė, jog tai nesutrukdys Rusijai toliau įgyvendinti savo užsienio politikos interesus.

Rusija 2022 m. vasarį užpuolė Ukrainą, iš dalies siekdama neleisti šaliai prisijungti prie NATO. A. Antonovas parašė, kad J. Bideno pažadėti milijonai dolerių „tik pailgins konfliktą ir tūkstančių žmonių kančias“.

Volodymyras Zelenskis, Joe Bidenas Foto: Zuma Press / Scanpix

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, kad V. Zelenskis keliavo į JAV dėl savo ateities. „Jis nerimauja tik dėl savo politinio išlikimo (...) ir tikriausiai ne tik dėl politinio išlikimo (...) o apskritai išlikimo“, – antradienį sakė ji ir pridūrė, kad „be pinigų, be JAV pagalbos tai nebus įmanoma“.

Karui prasidėjus, JAV iš tikrųjų siūlė V. Zelenskiui saugų prieglobstį, tačiau Ukrainos prezidentas atsisakė išvykti iš šalies ir toliau vadovavo Ukrainai iš Kyjivo, nors Rusijos propaganda nuolat skelbė, kad jo Kyjive nėra.

V. Zelenskis ne kartą pabrėžė, kad Vakarų parama yra būtina norint apginti Ukrainos nepriklausomybę ir laisvę. Per trečiąjį karui vykstant vizitą į JAV jis dėkojo už iki šiol suteiktą pagalbą ir prašė tolesnės finansinės ir karinės paramos. Vienas iš jo tikslų buvo Ukrainos oro gynybos stiprinimas 2024 m., kad šalis atgautų suverenitetą savo oro erdvėje. V. Zelenskis tikisi, kad tai lems sėkmę ir ant žemės.



Bendros spaudos konferencijos su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu Vašingtone metu JAV prezidentas J. Bidenas antradienį sakė, kad Jungtinių Valstijų administracija ir visi amerikiečiai remia Ukrainos kovą už laisvę.

„Aš nenusigręšiu nuo Ukrainos – nenusigręš ir amerikiečiai. Jūsų šalį palaiko akivaizdi Jungtinių Valstijų gyventojų ir abiejų kongreso partijų narių dauguma. Kaip ir aš, jie supranta, kad Ukrainos sėkmė ir gebėjimas ateityje pasipriešinti agresijai yra viso pasaulio saugumo garantas“, – pabrėžė J. Bidenas.

Jis tiki, kad „istorija griežtai pasmerks tuos, kurie nusigręš ir neparems laisvės“. „Šiuo metu ant kortos pastatyta Ukrainos laisvė, tačiau, jei V. Putino nesustabdysime, pavojus kils kiekvieno žmogaus laisvei praktiškai visuose pasaulio kampeliuose. V. Putinas eis toliau, o kiti agresoriai visame pasaulyje taip pat mėgins jėga paimti tai, ką gali“, – kalbėjo JAV prezidentas.

J. Bidenas pridūrė, jog „V. Putinas tikisi, kad JAV nesugebės (toliau teikti pagalbą Ukrainai). Turime įrodyti, kad jis klysta“.

Anot Jungtinių Valstijų prezidento, jis yra pasirengęs eiti į kompromisą su respublikonų partiją dėl Jungtinių Valstijų sienos saugumo stiprinimo, jei tai padės užtikrinti, kad bus skirta lėšų Ukrainai padėti. Pagalbos Ukrainai negalima laikyti „įkaite“, pabrėžė jis.

V. Zelenskis savo ruožtu teigė, kad Ukraina neketina atsisakyti jokios savo teritorijos dalies Rusijos naudai, kadangi šalis privalo apsaugoti savo gyventojus nuo rusų smurto.

„Kaip gali Ukraina tiesiog imti ir atsisakyti savo teritorijos? Tai būtų visiška beprotybė. Mes dažnai minime Dievą, o taip pasielgti būtų visiškai nekrikščioniška, nes čia gyvena mūsų žmonės, šeimos, vaikai, jie yra Ukrainos visuomenės dalis“, – kalbėjo V. Zelenskis, paklaustas apie galimybę atsisakyti teritorijų, kad būtų baigtas karas.

V. Zelenskis per vizitą Vašingtone sakė, kad Ukraina pasiekė rimtų laimėjimų mūšio lauke, be kita ko, sunaikino liūdnai pagarsėjusios Rusijos samdiniu grupuotės „Wagner“ branduolį, užėmė „pergalingas pozicijas“ Juodojoje jūroje ir neketina sustoti.

„Mūsų vaikinai sunaikino 20 000 „Wagner“ narių. Tai rimti teroristai, kurie viską siaubė... Afrikos žemyne, vykdė operacijas Sirijoje ir Ukrainoje... Tai reiškia, kad teroristinės organizacijos branduolys nebeegzistuoja. Tai Ukrainos pasiekimas“, – pažymėjo prezidentas.

Pasak jo, Ukrainos pusė patyrė daug aukų, tačiau vis dėlto atliko savo darbą.

V. Zelenskis pabrėžė, kad sėkmės fronte Ukrainai nebuvo lengvos, tačiau jos iš tiesų yra rimtos. Visų pirma, Ukraina užtvirtino iškovotas pozicijas Juodojoje jūroje, sunaikino priešo karo laivus ir išstūmė Rusijos laivyną atgal į savo teritorinius vandenis.

„Tiesą sakant, kai kurie iš jų vis dar tebėra Juodojoje jūroje netoli mūsų – laikinai okupuoto – Krymo, bet mes ir toliau dirbsime“, – sakė V. Zelenskis.

Be to, V. Zelenskis pabrėžė, kad per naujausią plataus masto puolimą Rusija neužėmė nė vienos Ukrainos gyvenvietės. Vietoj to, pasak jo, Ukraina išlaisvino 50 proc. užimtų teritorijų.

„Tai labai gerai, ir mes toliau taip tęsime“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

JAV Senatas atideda savo žiemos pertrauką, kad galėtų toliau derėtis dėl paramos Ukrainai. „Senatas pirmadienį grįš“, – ketvirtadienį sakė demokratų daugumos šiuose Kongreso rūmuose lyderis Chuckas Schumeris. Tai duos derybose dalyvaujantiems asmenims laiko pamėginti susitarti. Iš tikrųjų senatoriai dėl teksto turėjo susitarti iki ketvirtadienio vakaro – iki nutraukiant darbą dėl žiemos švenčių.

Demokratai ir respublikonai šiuo metu ginčijasi dėl tolesnės paramos Ukrainai. J. Bidenas spalį paprašė Kongreso pritarti 61 mlrd. dolerių (55 mlrd. eurų) paramos paketui, tačiau opozicijoje esantys respublikonai tam priešinasi.

Respublikonai reikalauja, kad J. Bideno vyriausybė, be kita ko, nusileistų dėl JAV imigracijos politikos ir sienos su Meksika apsaugos.

Jei Senate būtų pasiektas susitarimas, jam dar turėtų pritarti Atstovų Rūmai. Šie jau pradėjo žiemos atostogas. Tačiau parlamentarai teoriškai galėtų būti sukviesti į Vašingtoną balsuoti, jei būtų pasiektas susitarimas. Vis dėlto Atstovų Rūmų pirmininkas Mike‘as Johsonas skeptiškai vertina perspektyvas susitarti.

JAV nuo Rusijos invazijos pradžios suteikė arba pažadėjo Ukrainai daugiau kaip 44 mlrd. dolerių paramą. Pagalbos nutraukimas Kyjivui turėtų rimtų padarinių. JAV sąjungininkės dėl to nerimastingai žvelgia į Vašingtoną.