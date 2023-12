Tai įrodo Argentinos Senato „YouTube“ paskyros vaizdo medžiaga, skelbia „Reuters“.

Ukrainos žiniasklaida pasirodžius vaizdo įrašui ėmė spėlioti, kad valstybių vadovai Buenos Airėse galimai aptarė nesutarimus dėl Kyvijo siekio tapti Europos Sąjungos nariu.

Vaizdo įrašai įrodo, kad Ukrainos prezidentas ir Vengrijos premjeras kalbėjosi apie dvidešimt sekundžių, o tada pradėjo bendrauti su kitais ceremonijos svečiais.



Europos Sąjungos viršūnių susitikimas planuojamas kitą savaitę. Jo metu bus nuspręsta, ar pradėti narystės derybas su Ukraina. V. Orbanas ne kartą sakė, kad tokių derybų pradžiai nepritaria. Sprendimą Europos Sąjungos valstybės narės privalo priimti vienbalsiai.

V. Orbanas taip pat grasina blokuoti 50 mlrd. eurų paramą Ukrainai iš Sąjungos biudžeto iki 2027 metų, nors vienas Europos Sąjungos pareigūnas penktadienį ir patikino, kad Briuselis neabejotinai ras būdų, kaip padėti Ukrainai net jeigu Vengrija ir vetuotų tokią iniciatyvą.

V. Zelenskis vėliau pranešė, kad tarp jo ir Vengrijos premjero vykęs „atviras“ pokalbis, skelbia agentūra „Reuters“.

„Jis buvo kiek įmanoma atviras – ir, žinoma, buvo kalbama apie mūsų Europos reikalus“, – sakė V. Zelenskis savo tradiciniame vaizdo kreipimesi, kuris paskelbtas „Telegram“ tinkle.

V. Orbano spaudos atstovas Bertalamas Havasis elektroniniame laiške patvirtino buvus susitikimą, tačiau nepasakė, ar Vengrijos premjeras ir toliau yra prieš Ukrainos stojimą į ES.

„Kalbant apie Ukrainos stojimą į ES, Viktoras Orbanas davė suprasti, kad Europos Sąjungos šalys narės nuolat diskutuoja šiuo klausimu“, – sakoma laiške.

