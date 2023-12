Sankcijos dėl karo Ukrainoje iš esmės atkirto Rusiją nuo Vakarų lėktuvų gamintojų „Airbus“ ir „Boeing“, todėl Rusijos oro linijoms sunku importuoti lėktuvų dalis ir juos remontuoti.

Penktadienį oro linijų S7 lėktuvas „Boeing 737-800“ skrido iš Sibiro Novosibirsko miesto į Maskvą, tačiau variklio gedimas privertė jį pasukti atgal į oro uostą, pranešė tyrėjai. Pasak jų, lėktuvas nusileido saugiai, aukų nebuvo, įvykio priežastys ir aplinkybės tikslinamos.

Pranešama, kal lėktuvu skrido 176 keleiviai.

Iš pradžių buvo skelbiama, esą užsidegė lėktuvo variklis, tačiau vėliau pranešta, kad informacija nepasitvirtino.

Tenth Russian airline plane suffered a breakdown within eight days.

The S7 Boeing 737 returned to Tolmachevo due to both engines failing this morning. On takeoff, passengers heard the sounds of explosions and saw flames from the turbines, the transportation prosecutor's office… pic.twitter.com/RKU0Xi7rs8