Anot dienraščio, lapkritį Izraelio gynybos pajėgos (IDF) netoli al-Šati pabėgėlių stovyklos Gazos mieste pastatė penkis didelius vandens siurblius, kurie gali per kelias savaites užtvindyti požeminį tunelių tinklą, pumpuodami tūkstančius kubinių metrų vandens per valandą.

Kaip rašo „The Wall Street Journal“, JAV atstovai teigia, kad Izraelis praėjusį mėnesį informavo amerikiečius apie savo planą, tačiau dar nenusprendė, ar jį įgyvendins.

Pasak dienraščio, JAV prezidento Joe Bideno administracijoje nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė: vieni pareigūnai išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio plano, kiti teigė palaikantys jo pastangas sunaikinti tunelius.

Gautomis žiniomis, būgštaujama dėl galimos žalos vandeningiesiems sluoksniams ir dirvožemiui Gazos Ruože, jei į juos pateks jūros vandens ir pavojingų medžiagų iš tunelių.

„Nesame tikri, kiek efektyvus bus užtvindymas, nes niekas nėra gerai susipažinęs su tuneliais ir teritorija aplink juos, – cituoja leidinys informuotą šaltinį. – Neįmanoma pasakyti, ar jis bus veiksmingas, nes mes nežinome, kaip jūros vanduo tekės tuneliuose, kur dar niekas anksčiau nėra buvęs".

Įvykiai Izraelyje

IDF pareigūnai: nuo karo pradžios Gazoje greičiausiai žuvo 15 000 žmonių, 5 000 iš jų priklausė „Hamas“Ataskaitose, kuriose cituojami anoniminiai Izraelio pareigūnai AP ir AFP, teigiama, kad IDF mano, kad bendras Gazos Ruožo aukų skaičius, apie kurį pranešė „Hamas“, yra gana tikslus ir kad žuvo daugiau civilių nei „Hamas“ operatyvininkų. Neįvardytas IDF pareigūnas, kurį cituoja AP, teigia, kad nuo karo pradžios spalio 7 d. Gazoje žuvo mažiausiai 15 000 palestiniečių. Armija teigia, kad daugiau nei 5 000 Gazos Ruožo žuvusiųjų yra „Hamas“ teroristai.AFP cituoja neįvardytą Izraelio pareigūną: „Aš nesakau, kad nėra blogai, kad mūsų santykis yra du su vienu“, pažymėdamas, kad žmonių skydų naudojimas buvo „Hamas“ „pagrindinės strategijos“ dalis.„Tikimės, kad ateinančiame karo etape [santykis] bus daug mažesnis“, – priduria pareigūnas ir pažymi, kad „pietuose, kadangi gyventojų skaičius iš esmės padvigubėjo, operacijos yra daug tikslesnės“.„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos ministerija anksčiau šiandien pranešė, kad iki šiol Ruože žuvo apie 15 900 žmonių.

PSO: mums liepta per 24 valandas išimti atsargas iš Gazos medicinos sandėlioPasaulio sveikatos organizacija (PSO) gavo pranešimą iš IDF, kad ji per 24 valandas turėtų išimti atsargas iš savo medicinos sandėlio.Šį vakarą paskelbtame pareiškime PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas sakė, kad jiems buvo pasakyta, kad dėl antžeminių operacijų jo sandėlis bus „nenaudojamas“.„Kreipiamės į Izraelį atšaukti įsakymą ir imtis visų įmanomų priemonių civiliams ir civilinei infrastruktūrai apsaugoti, įskaitant ligonines ir humanitarines įstaigas“, – sakė jis.https://twitter.com/DrTedros/status/1731775914621473109?ref_src=twsrc%5Etfw

Baltieji rūmai: Gazoje žuvo per daug nekaltų civilių„Gazos Ruože žuvo per daug nekaltų civilių“, – sakė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas.JAV pareigūnas, kalbėjęs su žurnalistais, sakė, kad Baltieji rūmai kasdien veda pokalbius su Izraeliu dėl civilių apsaugos Gazoje.Jis sako, kad JAV tikisi, kad Izraelis vengs atakuoti zonas, kurias Izraelio valdžia įvardijo kaip „neatakuojamas“ zonas Gazoje.„Jie taip pat nurodė, kad yra vietovių, kuriose bus „neatakavimo“ zonos. Ir mes tikimės, kad tose zonose Izraelis nerengs atakų“, - sako J. Sullivanas.

Netanyahu Tel Avive sušaukė Karo kabineto posėdįIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sušaukė Karo kabineto posėdį Gynybos ministerijos būstinėje Tel Avive, pranešė jo biuras.Prie jo prisijungė IDF štabo viršininkas, Nacionalinio saugumo tarybos vadovas, Mossad vadovas ir Shin Bet vadovas, taip pat kabineto nariai gynybos ministras Yoavas Gallantas ir ministras Benny Gantzas.

JT vadovas „labai sunerimęs“ dėl atsinaujinusių kovųJT generalinis sekretorius šį vakarą paskelbė pareiškimą, sakydamas, kad yra „labai sunerimęs“ dėl Izraelio ir „Hamas“ atsinaujinusių karo veiksmų.Antonio Guterresas kreipiasi į Izraelio kariuomenę, kad „vengtų tolesnių veiksmų, kurie pablogintų ir taip katastrofišką humanitarinę padėtį Gazoje“.„Žmonėms, kuriems įsakyta evakuotis, nėra kur saugiai eiti ir išgyventi“, – sako jis, atsižvelgęs į pranešimus, kad daugiau Izraelio pajėgų jungiasi į pietinės Gazos Ruožo dalies, kur anksčiau Izraelis liepė civiliams bėgti, puolimą. A. Guterresas sako esąs „labai susirūpinęs dėl smurto eskalavimo“ Vakarų Krante, įskaitant „suintensyvėjusias Izraelio saugumo operacijas“ ir „palestiniečių atakas prieš izraeliečius“.Jis pakartoja savo raginimą užtikrinti ilgalaikes humanitarines paliaubas Gazoje ir besąlygiškai bei nedelsiant paleisti visus likusius įkaitus.

JAV teigia matančios „teigiamų poslinkių“ Izraeliui renkantis taikinius GazojeJungtinės Valstijos pirmadienį paskelbė matančios teigiamų poslinkių Izraeliui per jo operaciją Gazoje tiksliau renkantis taikinius. Pirma JAV yra paraginusios savo sąjungininką pasigailėti civilių.Po paliaubų pabaigos, sutapusios su valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno vizitu, praėjus kelioms dienoms, valstybės departamento atstovas Matthew Milleris atsargiai pagyrė Izraelį už jo taktiką plečiant savo kampaniją į pietus.„Mes pasakėme, kad jie turi imtis papildomų veiksmų apsaugoti civilius“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė M. Milleris.„Pastebėjome kur kas tikslingesnį prašymą evakuotis“ nei šiaurėje vykusios kampanijos metu, pasakė jis.„Taigi, tai yra teigiamas poslinkis, lyginant su tuo, kas buvo pirma.“Jo teigimu, dėl Izraelio veiksmų „reikia tikėtis, kad vidinių pabėgėlių skaičius pietinėje Gazos dalyje bus mažesnis nei buvo šiaurėje“.„Tačiau rezultatus mes stebėsime labai atidžiai.“

JAV paprašė Izraelio leisti į Gazą įvežti daugiau kuroJungtinės Valstijos pirmadienį pranešė paprašiusios Izraelio pasibaigus pastarojo kare su „Hamas“ padarytai pertraukai leisti į karo nualintą Gazos Ruožą įvežti daugiau kuro.„Izraelio vyriausybė penktadienį ryte neleido į ruožą pristatyti kuro“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.„Mes su jais turėjome keletą labai atvirų pokalbių apie tai, kad būtina tiekti kurą, ir penktadienį šiek-tiek kuro buvo pristatyta“, – pasakė jis.„Šeštadienį buvo įvežta dar daugiau kuro, tačiau tik tiek, kiek buvo tiekiama iki pertraukos.Mes aiškiai pasakėme, jog norime, kad kuro būtų tiekiama ne tik tiek, kiek iki pertraukos, bet iš tiesų daugiau.“

Nuo Gazos karo pradžios 260 000 izraeliečių kreipėsi dėl leidimo turėti šaunamąjį ginkląPo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. surengto išpuolio prieš Izraelį apie 260 000 izraeliečių, kraštutinio dešiniojo policijos ministro duomenimis, kreipėsi dėl leidimo turėti šaunamąjį ginklą.Prašymus pateikė „normalūs ir geri piliečiai, kurie nori apsaugoti save ir savo šeimas“, – pirmadienį žurnalistams sakė Itamaras Ben Gviras. Jo, kaip ministro, tikslas esą yra kiek įmanoma daugiau žmonių leisti įsigyti ginklą.Per trumpą laiką jo ministerija kasdien išdavė iki 1 700 ginklų leidimų, teigė I. Ben Gviras. Prieš Gazos karą daugiau kaip 9 mln. gyventojų turinčioje šalyje šis skaičius nesiekdavo 100 per dieną.Kraštutinių dešiniųjų ministras jau praėjus kelioms dienoms po spalio 7 d. reikalavo apginkluoti savanorius pasienio su Gazos Ruožu teritorijoje.Ministras vis ragina sušvelninti sąlygas ginklui turėti.Kritikai baiminasi, kad dėl masinio leidimų išdavimo ir šalyje padaugėjus ginklų gali kilti daugiau mirtinų incidentų.

Izraelio kariuomenė: tikslas šiauriniame Gazos Ruože beveik pasiektasIzraelio gynybos pajėgų (IDF) tikslai šiaurinėje Gazos ruože „beveik įvykdyti“, pirmadienį sakė Izraelio kariuomenės šarvuočių korpuso vadovas.„Karo tikslas šiauriniame Gazos Ruože beveik baigtas“, – sakė brg. generolas Hishamas Ibrahimas.Šiuos komentarus pakartojo Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas pirmadienį lankydamasis prie Izraelio sienos su Gazos Ruožu.„Šis veiksmas, kuris vyksta dabar, Gazos Ruožo šiaurėje, greitai prives prie viso Gazos miesto teritorijos ir Gazos Ruožo šiaurinės dalies sulaužymo“, – sakė Y. Gallantas.Tai ne pirmas kartas, kai Izraelio pareigūnai sako, kad kariuomenė buvo arti savo tikslų šiaurinėje Gazos Ruože. Lapkričio 16 d., prieš įsigaliojant jau pasibaigusioms laikinoms paliauboms su „Hamas“, IDF generalinio štabo viršininkas Herzi Halevi sakė: „Mes gana arti karinės sistemos, kurią [Hamas] turėjo šiauriniame Gazos ruože, sunaikinimo. “

Izraelis padidino pavojaus lygį kelionėms į daugelį šaliųIzraelis pirmadienį padidino grėsmės lygį kelionėms į įvairias šalis, o šalies Nacionalinio saugumo taryba (NST) savo interneto svetainėje paskelbė atitinkamas rekomendacijas.Grėsmės lygis daugeliui Vakarų Europos šalių, įskaitant Didžiąją Britaniją, Prancūziją ir Vokietiją, Pietų Amerikai, įskaitant Braziliją ir Argentiną, taip pat Australijai ir Rusijai, buvo pakeltas iki 2 lygio, rekomenduojant „laikytis padidinto atsargumo“.Grėsmės lygis Afrikos šalims, įskaitant PAR ir Eritrėją, taip pat Centrinei Azijai buvo pakeltas iki 3 lygio, rekomenduojant „persvarstyti nebūtinas keliones į šias šalis“.NST teigė, kad nuo karo Gazos Ruože pradžios pastebėjo, jog Iranas ir jo parankiniai deda daugiau pastangų paversti izraeliečius ir žydus taikiniais visame pasaulyje.„Tuo pat metu daugelyje šalių nuolat ir smarkiai daugėja kurstymų, bandymų įvykdyti išpuolius ir antisemitizmo apraiškų“, – teigiama pranešime. Jame raginama visiškai atidėti keliones į arabų ir Artimųjų Rytų šalis, Šiaurės Kaukazą, šalis, kurios ribojasi su Iranu, ir kai kurias musulmoniškas Azijos šalis.NST pataria keliautojams pasitikrinti, ar jų kelionės tikslo vietose nebuvo prieš Izraelį nukreiptų protestų ir smurto atvejų, nesilankyti demonstracijose ir protestuose ir vengti atvirai demonstruoti savo izraelietišką ar žydišką tapatybę. Taip pat rekomenduojama nesilankyti izraeliečių ir žydų susirinkimuose.Daugelyje Europos ir Amerikos šalių, kurios paprastai laikomos svetingomis izraeliečiams, vyko palestiniečius palaikančios ir prieš Izraelį nukreiptos demonstracijos.

Izraelio gydytoja: paleisti jaunieji įkaitai – „vaikų šešėliai“Netoli Tel Avivo esančio Schneiderio vaikų medicinos centro vadovė pirmadienį pasakojo, kad „Hamas“ įkaitais laikyti ir ką tik išlaisvinti Izraelio vaikai ir paaugliai atrodė lyg „vaikų šešėliai“.Efrat Bron-Harlev teigimu, išlaisvinti jaunuoliai iš pradžių buvo itin išsigandę. Tik atvykus į ligoninę daugelis iš jų beveik nekalbėjo ir tik šnabždėjo. „Vienas berniukas paklausė, ar jam galima pažiūrėti pro langą“, – pasakojo ji.Būdami nelaisvėje, daugelis vaikų kelias savaites neturėjo galimybės nusiprausti duše. „Jei pasisekdavo, jie galėdavo apsiprausti šaltu vandeniu iš kibiro“, – sakė medikė.Daktarai pranešė, kad įkaitus paėmę asmenys su pagrobtaisiais elgėsi labai šiurkščiai, daugelis jaunuolių paleisti buvo itin nusilpę dėl prastos mitybos. Kai kuriems iš jų buvo duota vaistų.„Daugelis iš šių vaikų pirmą kartą nusišypsojo tik po paros ar dviejų“, – pasakojo E. Bron-Harlev, sakydama, kad tai vilties ženklas. „Tiesiog vaikai yra be galo stiprūs“, – paaiškino ji, pareikšdama viltį, kad ilgainiui jie sugebės atsigauti po to, ką jiems teko patirti.Po pirmųjų šypsenų pasipylė jaunuolių klausimai ir pasakojimai apie nelaisvėje praleistą laiką. „Daugelį pasakojimų sunku įsivaizduoti.“Viena trejų metų mergaitė pasakojo mačiusi „raudoną žmogų“ – jos pažįstamą vyriškį, kuris buvo visas kruvinas.Grobikai vienai trylikametei paaiškino, kad niekas jos neieško ir niekam ji nerūpi. E. Bron-Harlev teigimu, jai teks išmokti vėl pradėti tikėti savo tėvais.Jos žodžiais tariant, gydytojai užduoda sau klausimą, ką galima padaryti, kad šie prisiminimai padėtų vaikams ateityje tapti stipresniais, o ne sugadintų jų gyvenimą.

IDF sausumos pajėgos tęsia nuožmias kovas Gazoje, oro pajėgos smogia „Hamas“ taikiniamsIDF teigia, kad pastarąsias kelias valandas sausumos pajėgos kovojo su „Hamas“ kovotojais Gazos Ruože, oro pajėgoms smogiant raketų paleidimo įtaisams, ginklų sandėliams ir kitoms teroristų grupuotės objektams.Pranešime rašoma, kad 7-osios šarvuotosios brigados kariai mūšio metu pastebėjo tris „Hamas“ operatyvininkus ir nukreipė į juos droną.Pasak IDF, kitos pajėgos pastebėjo „Hamas“ operatyvininkus, šaudžiusius į juos RPG, ir sureagavo šūviais, žuvo du „Hamas“ nariai.IDF teigia, kad per kitą incidentą du „Hamas“ užpuolikai atidengė ugnį į karius nuo įėjimo į tunelį. Reaguodami kariai nugriovė tunelį ir žuvo pora, rašoma pranešime.Pasak IDF, kariai taip pat nukreipė bepiločio lėktuvo smūgį į tris šalia jų esančius „Hamas“ darbuotojus.IDF nenurodo incidentų Gazoje vietų.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1731716119734464843?ref_src=twsrc%5Etfw

Galantas: „Hamas“ likimas pietų Gazos Ruože bus blogesnis nei šiaurėjeStebėdamas Gazos ruožo šiaurinį Džabalijos miestą ir Šedžeijos kaimynystę nuo Izraelio sienos, gynybos ministras Yoav Gallantas sako, kad IDF kariai ten liks tol, kol bus visiškai sunaikinta „Hamas“ infrastruktūra, ir kelia grėsmę teroristų grupuotei pietų Gazoje.„Golani kariai grįžo į Šedžeiją, kad „uždarytų ratą“. Šį kartą jie nepaliks jos, kol nebus pašalinta visa ten esanti teroristų infrastruktūra“, – sako Y. Gallantas, turėdamas omenyje sunkų mūšį, kuriam vadovavo brigada Gazos miesto kaimynystėje 2014 m.„Kariuomenė dirba geriausiai, štabo viršininkas viską tvarko be baimės ir puikiai. Šis veiksmas, kuris vyksta dabar, Gazos Ruožo šiaurėje, greitai sugriaus [Hamas] visoje Gazos miesto teritorijoje ir Gazos Ruožo šiaurėje“, – sako jis.„Tuo pačiu metu IDF pradėjo dirbti Gazos Ruožo pietuose. Teroristų likimas „Hamas“ batalionuose bus toks pat kaip šiaurėje ir dar blogesnis“, – perspėja Y. Gallantas. „Mes tęsime iki pergalės ir tol, kol bus pasiekti visi tikslai: „Hamas“ sunaikinimas ir įkaitų grąžinimas Izraeliui.“

Turkija įspėjo Izraelį dėl atakų prieš „Hamas“ narius užsienyjeTurkija, žvalgybos šaltinių duomenimis, įspėjo Izraelį dėl atakų prieš teroristinės „Hamas“ organizacijos narius Turkijoje ar kitur užsienyje, praneša agentūra „Reuters“.„Dialogo partneriams buvo išsakyti reikiami perspėjimai, – sakė žvalgybos atstovas, nenorėjęs būti įvardytas. – Izraeliui buvo pareikšta, kad (tokie veiksmai) turėtų rimtų padarinių“.Izraelio stotis „Kan“ sekmadienį pranešė apie Izraelio žvalgybos vado Roneno Baro pareiškimą, kad Izraelis medžios „Hamas“ Libane, Turkijoje ir Katare. Tačiau nėra aišku, kada jis tai pasakė.

50 palestiniečių žuvo per aviacijos smūgį dviem mokyklomsPer Izraelio aviacijos smūgį dviem mokykloms, kuriose Gazos Ruožo Daradžo rajone prieglobstį rado perkeltieji asmenys, žuvo mažiausiai 50 palestiniečių, praneša oficiali valstybinė Palestinos nacionalinės administracijos naujienų agentūra WAFA, skelbia „Sky News“.

Izraelis per reidą Vakarų Krante nukovė du spėjamus teroristusPer Izraelio kariuomenės ir policijos reidą Vakarų Krante žuvo du palestiniečiai. Izraelio pajėgų duomenimis, žuvusieji yra teroristai. Palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso „Fatah“ judėjimo ginkluotas sparnas pranešė, kad abu jie buvo „Al Aksos kankinių brigadų“ nariai.Per reidą Kalkilijoje okupuoto Vakarų Kranto šiaurės vakaruose, Izraelio kariuomenės duomenimis, sulaikyti 29 įtariamieji, penki jų esą palaiko ryšius su „Hamas“.Izraelio kariai „antiteroristines operacijas“ vykdė ir kitose vietose. Per reidus, be to, konfiskuota ginklų.Nuo Gazos karo pradžios Vakarų Krante buvo sulaikyta iš viso 2 150 įtariamųjų, 1 100 jų įtariami ryšiais su „Hamas“, pranešė Izraelio institucijos.Sveikatos ministerija Ramaloje pirmadienį pranešė ir apie keturis sunkiai sužeistuosius per kariuomenės operaciją Kalandijoje prie Ramalos. Anot pranešimų, čia kilo ginkluoti susirėmimai.Nuo „Hamas“ žudynių prieš Izraelio civilius spalio 7 d. ir tada Izraelio pradėtų atsakomųjų smūgių Gazos Ruožui įtempta padėtis Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje dar labiau paaštrėjo. Per konfrontacijas su Izraelio kariais, taip pat per izraeliečių naujakurių atakas nuo tada čia žuvo 245 palestiniečiai, pranešė Sveikatos ministerija.Nuo metų pradžios Vakarų Krante per Izraelio reidus, susirėmimus ar savo pačių išpuolius jau žuvo 441 palestinietis.

Izraelis ir Palestina Jungtinėse Tautose vienas kitą apkaltino genociduIzraelio ir Palestinos atstovai Jungtinėse Tautose pirmadienį apsikeitė kaltinimais „genocidu“ dėl Gazoje vykstančio karo, reikalaudami tarptautinio atsako.Izraelio karas su „Hamas“ ne kartą buvo minimas JT Žmogaus teisių tarybos posėdyje, kuris vyko Ženevoje iki pažymint 75-ąsias Konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį metines.„Spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius įvykdyti paskatino genocidu pagrįsta ideologija“, – kreipdamasi į JT Europos buveinėje susirinkusius diplomatus sakė Izraelio misijos Ženevoje teisininkė Yeela Cytrin.Tuo tarpu Palestinos atstovė Dima Asfour primygtinai teigė tarybai, kad per plataus masto Izraelio bombardavimo kampaniją ir sausumos operaciją „dirbtinai sukelta katastrofa“ yra „chrestomatinis genocido pavyzdys“.Keršydamas už spalio 7 d. išpuolius, per kuriuos, Izraelio valdžios teigimu, žuvo apie 1 200 žmonių, pagrinde civilių, ir dar 240 asmenų buvo paimta įkaitais, Izraelis prisiekė sunaikinti „Hamas“.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per intensyvų atsakomąjį Izraelio bombardavimą ir sausumos puolimą Gazoje jau žuvo daugiau nei 15 500 žmonių, maždaug 70 proc. aukų – moterys ir vaikai.1948 m. gruodžio 9 d. pasirašyta konvencija dėl genocido buvo pirmoji sutartis dėl žmogaus teisių JT istorijoje, priimta dar iki paskelbiant Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją.Ji buvo priimta po Antrojo pasaulinio karo, pabrėžiant holokausto siaubą ir žmonijos pareigą užkirsti kelią tokiems genocido aktams ir bausti už juos.„Ar ko nors pasimokėme?“Tačiau „po 75 metų žydų tautybės žmonės vis dar puolami, vis dar patiria žiaurų antisemitizmą ir neapykantą žydams“, – teigė Y. Cytrin, nurodydama, kad „Hamas“ ir jos rėmėjai jau metų metus socialiniuose tinkluose ragino naikinti žydus“.„Spalio 7 d. išpuolių aukų kūnai dar nebuvo atšalę, o tiek internete, tiek už jo ribų sprogo tikra antisemitizmo bomba.“Jos teigimu, „daugelis ėmė vėl kaltinti žydus už jų pačių skerdynes, mėgindami apginti tuos, kurie jas surengė. Kur kas daugiau buvo tokių, kurie nusprendė nieko nesakyti ir būti abejingais“.„Ar ko nors pasimokėme per praėjusius 75 metus?“Tuo tarpu Irano atstovas pareiškė, kad būtent Izraelis vykdo „siaubingą genocidą“ palestiniečių atžvilgiu, o kitos musulmonų šalys apkaltino Izraelio pareigūnus genocido „kurstymu“.D. Asfour pabrėžė, kad pagal konvenciją dėl genocido „gavę pirmą perspėjimą dėl genocido, turime būti priversti imtis veiksmų“.Tačiau, jos žodžiais tariant, „per pastarąsias aštuonias savaites, netgi viešai ėmus kalbėti apie genocidą, Izraelis ant Gazos toliau mėto tonas milžinišką naikinamąją galią turinčių sprogmenų“.Ji priminė, kad praėjusį mėnesį grupė nepriklausomų JT ekspertų pareiškė susirūpinimą dėl „tarptautinės sistemos nesugebėjimo susitelkti ir užkirsti kelią genocidui“.Be to, ji taip pat pasmerkė „plataus masto skaitmeninių represijų kampaniją, įskaitant dezinformaciją, cenzūrą, priekabiavimą internete ir slaptą šešėlinį blokavimą“, kuriuo siekiama užgniaužti palestiniečių balsus.„Mes raginame technologijų bendroves ir socialinių tinklų platformas nedelsiant imtis griežtų priemonių apsaugoti savo vartotojus nuo žalos, atsižvelgiant į Palestinoje vykdomą genocidą“, – kalbėjo ji.

JT: Gazos Ruože yra beveik 1,9 mln. vidaus pabėgėliųPraėjus beveik dviem mėnesiams nuo Gazos karo pradžios, Jungtinių Tautų pagalbos pabėgėliams agentūros (UNRWA) duomenimis, Gazos Ruože yra beveik 1,9 mln. vadinamųjų vidaus pabėgėlių. Tai sudaro daugiau kaip 80 proc. gyventojų, pirmadienį pareiškė UNRWA.Agentūros teigimu, beveik milijonas vidaus pabėgėlių glaudžiasi 99 centruose teritorijos centrinėje dalyje, taip pat Chan Junyje ir Rafoje pietuose. Gazos Ruože gyvena daugiau kaip 2,2 mln. žmonių.Pastarąjį kartą JT organizacijos kalbėjo apie 1,8 mln. vidaus pabėgėlių.Praėjus daugiau kaip penkioms savaitėms nuo sausumos puolimo šiaurėje pradžios, Izraelio pajėgos savo operacijas kovoje su „Hamas“ teroristais išplėtė visame Gazos Ruože.Šimtai tūkstančių palestiniečių po Izraelio kariuomenės raginimų iš šiaurės pasitraukė į pietus, tačiau jau ir čia dabar stiprėja mūšiai sausumoje.

Izraelis Libano pasienyje oro smūgiais reagavo į „Hezboolah“ raketų atakasLibano ir Izraelio pasienyje vėl būta apsišaudymų. Izraeliečių pajėgos pirmadienį ugnimi atsakė į atakas iš Libano prieš taikinius Izraelyje. Per atakas nesunkiai nukentėjo trys Izraelio kariai. Kariuomenė smogė pozicijoms, iš kurių atakuotas Izraelis.„Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už atakas prieš Izraelio karius naktį į pirmadienį bei kitų taikinių apšaudymą. Izraelis reagavo atsakomaisiais smūgiais. Kariuomenė pranešė, kad iš oro atakuota „teroristinės organizacijos „Hezbollah“ vadavietė, teroro infrastruktūra ir kariniai pastatai Libano žemėje“.Libano saugumo šaltinių duomenimis, Izraelio naikintuvai puolė virtinę taikinių Libano pasienyje. Jie pranešė ir apie 20 raketų, kurias „Hezbollah“ paleido prieš Izraelio pozicijas.Nuo Gazos karo pradžios po „Hamas“ žudynių Izraelyje spalio 7 d. Izraelio ir Libano pasienio regione vis vyksta konfrontacijos tarp Izraelio pajėgų ir radikalių grupuočių, tokių kaip „Hezbollah“. Abiejose pusėse jau būta aukų. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m. „Hezbollah“ organizacija turi ryšių su teroristiniu judėjimu „Hamas“ Gazos Ruože, tačiau laikoma įtakingesne ir galingesne.

Padėtis dėl evakuacijos Gazoje – labai sudėtingaPadėtis dėl evakuacijos Gazoje yra labai sudėtinga, rašo Jeremy Bowenas, BBC tarptautinių naujienų redaktorius.Izraelio kariuomenė paskelbė žemėlapius, kuriuose Gazos Ruožas suskirstytas į 2 400 rajonų. Šiuose žemėlapiuose civiliams pateikiami prieštaringi patarimai, kur eiti.Socialiniame tinkle X ir lankstinukuose IDF išplatino žemėlapį su QR kodais. Tačiau daroma prielaida, kad turite veikiantį išmanųjį telefoną.Vienas iš rajonų, į kurį gyventojai buvo raginami persikelti, buvo pakrantėje esantis Al Muwasi. Pasak žmonių, su kuriais kalbėjausi, ten nėra jokių patogumų, todėl dabar jie nukreipiami į kitas vietas.Man Jeruzalėje sunku suprasti, kas vyksta, bet žmonėms Gazos viduje turi būti dar sunkiau.Tai gyventojai be transporto, perkeltieji asmenys su šeimomis – visa tai labai apsunkina momentinį persikėlimą į teritoriją, kuri neužtikrina saugumo.Izraelis patiria didelį JAV, savo pagrindinės sąjungininkės, spaudimą sumažinti palestiniečių civilių aukų skaičių. Būtent todėl Izraelis įvedė šią schemą, kuri, Izraelio kariškių teigimu, padės išsaugoti gyvybes.Tačiau ji atrodo pernelyg sudėtinga ir pernelyg priklausoma nuo veikiančių išmaniųjų telefonų, kad galėtų būti tinkamas sprendimas Gazos Ruožo chaose.

Izraelio pajėgos praneša iki šiol per sausumos operaciją netekusios 76 kariųIzraelio karinės pajėgos praneša iki šiol per sausumos operaciją Gazos Ruože netekusios 76 karių, informuoja agentūra „Reuters“.Izraelis palestiniečių teritoriją atakuoja iš oro, jūros ir sausumoje. Karas kilo, kai „Hamas“ teroristai spalio 7 d. surengė žudynes Pietų Izraelyje ir paėmė daug įkaitų.Gazos Ruožo sveikatos institucijų duomenimis, nuo karo pradžios čia žuvo daugiau kaip 15 500 žmonių.

Sveikatos ministerija: per Izraelio atakas Gazoje žuvo 15 899 palestiniečiaiGazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius, „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, išaugo iki 15 899. Apie 42 000 žmonių buvo sužeisti, pirmadienį pranešė atstovas. Be to, tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Sekmadienį ministerija kalbėjo apie daugiau kaip 15 500 žuvusiųjų.Aukų skaičiaus šiuo metu nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Tačiau Jungtinės Tautos ir kiti stebėtojai atkreipia dėmesį į tai, kad ministerijos skelbiami skaičiai praeityje iš esmės pasitvirtindavo.Tai yra didžiausias žuvusių palestiniečių skaičius per karą Izraelio ir palestiniečių konflikto istorijoje.

Izraelio kariuomenės atstovas: Gazos šiaurėje „Hamas“ dar neįveikėmeIzraelio sausumos pajėgos pajudėjo į Gazos Ruožo pietinę dalį, tačiau dar nebaigta jau kelias savaites trunkanti operacija prieš teroristinį „Hamas“ judėjimą šiaurėje. „Šiaurėje dar nesame jų visiškai nugalėję kariniu požiūriu, tačiau pasiekėme didelės pažangos“, – pirmadienį JAV sočiai CNN sakė Izraelio kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas.Anot jo, nuo pat pradžių buvo kalbama, kad kova prieš „Hamas“ nebus lengva ir kad tam reikės laiko. Tai esą priešas, „kuriam nėra problema dėl savo karinio reikalo aukoti civilius“.Kariuomenės atstovas atmetė pagalbos organizacijų kaltinimus, kad šimtams tūkstančių civilių visiškai perpildytuose Gazos Ruožo pietuose Izraelio kariuomenė nedavė pakankamai laiko nuo atakų pasitraukti į saugias vietas. Anot jo, daroma viskas, kad būtų apsaugoti civiliai.„Jei „Hamas“ būtų pasitraukęs už miestų ribų ir ten kovotų su mumis, tai, žinoma, kad civiliai nenukentėtų. Tačiau „Hamas“ to nepadarė, ji naudojasi civiliais“, – pažymėjo atstovas.

Naujausiais Izraelio duomenimis, Gazos Ruože yra 15 įkaitų palaikaiIzraelio ministro pirmininko kanceliarija pirmadienį pranešė, jog skaičiuojama, kad Gazos Ruože turi būti 15 piliečių, kuriuos Palestinos smogikai laikė įkaitais po spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų išpuolių, palaikai.Patvirtinus dar trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų mirtį, kanceliarija nurodė, kad smogikų rankose dabar yra 15 asmenų palaikai.Paskelbtame sąraše nurodoma, kad tarp žuvusiųjų yra 11 civilių ir keturi kariai, vienas iš jų – aukštesniojo rango karininkas, nors daugiau duomenų nepateikiama.Spalio 7 d. „Hamas“ smogikai per gerai saugomą Gazos sieną įsiveržė į Izraelį ir nužudė maždaug 1 200 žmonių, pagrinde civilių. Dar maždaug 240 asmenų buvo paimti įkaitais.Pagal Izraelio ir „Hamas“ susitarimą, per penktadienį pasibaigusias septynių dienų paliaubas buvo paleista 80 izraeliečių įkaitų. Mainais į juos, Izraelis paleido triskart tiek kalėjimuose laikytų palestiniečių. Dar 25 įkaitai, kurių dauguma buvo Tailando piliečiai, buvo išlaisvinti atskirai.Dar penki įkaitai buvo išlaisvinti iki prasidedant savaitės trukmės pertraukai.Atsakydamas į spalio 7 d. išpuolį, Izraelis prisiekė sunaikinti „Hamas“.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio vykdomą oro ir sausumos kampaniją Gazoje jau žuvo daugiau nei 15 500 žmonių, pagrinde taip pat civilių.Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, kad Gazoje vis dar laikomi 137 įkaitai.

Nepaisant karo Izraelyje atnaujintas Netanyahu korupcijos bylos nagrinėjimasPirmadienį buvo atnaujintas Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu korupcijos bylos nagrinėjimas, nepaisant to, kad Gazos Ruože tęsiasi šalies karas su islamistų grupuote „Hamas“.Teismo procesas buvo sustabdytas prieš du mėnesius dėl „Hamas“ spalio 7 dieną įvykdyto kruvino išpuolio Izraelio pietuose, per kurį, pasak Izraelio pareigūnų, žuvo 1 200 žmonių ir dar 240 buvo pagrobta.Izraelio dešiniosios partijos „Likud“ lyderis B. Netanyahu kaltinamas sukčiavimu ir piktnaudžiavimu dėl savo santykių su Holivudo prodiuseriu Arnonu Milchanu ir kitais turtingais asmenimis.Pasak prokurorų, 2007–2016 metais B. Netanyahu įtariamas gavęs 700 000 šekelių (195 000 JAV dolerių) vertės dovanų, įskaitant cigarų dėžes, šampano butelius ir juvelyrinius dirbinius, mainais už finansines ar asmeninio pobūdžio paslaugas.B. Netanyahu, kuris yra pirmasis Izraelio premjeras, kuriam teks stoti prieš teismą, neigia bet kokį nusižengimą ir sako, kad dovanas priėmė tik iš draugų ir pats jų neprašė.2019 metų spalio mėnesį jo advokatai teigė gavę eksperto teisinę nuomonę, kurioje daroma išvada, kad jis turėjo teisę priimti dovanas iš artimų draugų.B. Netanyahu, ilgiausiai Izraelio premjero pareigas einantis asmuo, įtariamas mainais palaikęs mokesčių įstatymo projektą, kuris A. Milchanui būtų atnešęs milijonus dolerių. Vėliau Finansų ministerija šį pasiūlymą vetavo.

„Hamas“ Libane ragina jaunus palestiniečius prisijungti prie grupuotėsLibano „Hamas“ judėjimas išplatino pareiškimą, kuriame ragina jaunus palestiniečius prisijungti prie „Al Aksos tvano avangardo“ (taip „Hamas“ pavadino spalio 7 d. išpuolį prieš Izraelį) gretų, selbia BBC.Pareiškime raginama tęsti tai, kas buvo pasiekta per išpuolius, ir siekti palestiniečių tautos pergalės.

Raudonojo Kryžiaus vadovė sako mačiusi „nepakeliamas kančias“ GazojePirmadienį į karo draskomą Gazą atvykusi Raudonojo Kryžiaus vadovė paragino apsaugoti Palestinos teritorijoje esančius civilius, kurių kančios, jos teigimu, yra „nepakeliamos“.Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas pranešė, kad TRKK pirmininkės Mirjanos Spoljaric kelionė šiame regione vyks keliais etapais ir kad „per ateinančias savaites planuojama apsilankyti Izraelyje“.„Atvykau į Gazą, kur žmonių kančios yra nepakeliamos“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė M. Spoljaric.„Nepriimtina, kad civiliams Gazoje nėra saugių zonų, o karinės apsiausties sąlygomis šiuo metu nėra galimybių užtikrinti ir tinkamą humanitarinę pagalbą“, – TRKK pranešime pridūrė ji.M. Spoljaric, kurios organizacija sulaukė abiejų konflikto šalių kritikos, nes nesuteikė tinkamos pagalbos „Hamas“ įkaitais laikomiems izraeliečiams ir Izraelio kalėjimuose laikomiems palestiniečiams, primygtinai teigė, kad „su visais laisvės netekusiais asmenimis turi būti elgiamasi humaniškai“.„Įkaitai turi būti paleisti, o TRKK turi būti leista saugiai juos aplankyti“, – pasakė ji.Jos vizitas vyksta tuo metu, kai po savaitę trukusių Katarui, Jungtinėms Valstijoms ir Egiptui tarpininkaujant sudarytų paliaubų, kurių metu Izraelis ir „Hamas“ apsikeitė dešimtimis įkaitų ir kalinių, penktadienį vėl prasidėjo plataus masto kariniai veiksmai.Atsakydamas į spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytus išpuolius, bet kuriuos, Izraelio valdžios teigimu, žuvo maždaug 1 200 žmonių, pagrinde civilių, ir dar 240 asmenų buvo paimta įkaitais, Izraelis prisiekė sunaikinti šią islamistų smogikų grupuotę.Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė nuo karo pradžios įvykdžiusi maždaug 10 000 antskrydžių.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, Gazoje žuvo daugiau nei 15 500 žmonių, maždaug 70 proc. jų – moterys ir vaikai. Dėl tokio aukų skaičiaus visame pasaulyje kilo susirūpinimas ir masinių demonstracijų banga.„Praėjusią savaitę sulaukėme šiokio-tokio humanitarinio atokvėpio, nušvito žmogiškumo spindulys ir visame pasaulyje vėl atsirado vilties, kad galima būtų rasti kelia sumažinti kančias“, – pranešime teigė M. Spoljaric.„Būdamas neutralus veikėjas, TRKK yra pasirengti padėti siekti tolesnių humanitarinių susitarimų, padėsiančių palengvinti kančias ir sielvartą.“Jos teigimu, jos vizito tikslas yra „stiprinti pastangas palengvinti beviltišką humanitarinę padėtį“.„Pareikšiu gilų susirūpinimą dėl civilių padėties ir pabrėšiu, kad TRKK yra pilnai pasiryžęs dėti visas pastangas jų kančioms palengvinti“, – pridūrė ji.TRKK pranešė, kad vizito Gazoje metu M. Spoljaric taip pat susitiks su vietoje esančią organizacijos komandą ir „lankysis Europos ligoninėje, kur TRKK gydytojų komandos kartu su vietos sveikatos priežiūros specialistais atlieka gyvybes gelbstinčias operacijas“.„Mes primygtinai prašome visų šalių saugoti civilių gyvybes ir jas gerbti pagal tarptautinę humanitarinę teisę, ir šiandien tą prašymą pakartoju“, – pasakė M. Spoljaric, pridurdama, kad „į Gazą turi būti leidžiama be kliūčių ir reguliariai įvežti humanitarinę pagalbą“.

Liudytojai: dešimtys Izraelio tankų įriedėjo į pietinę Gazos Ruožo dalįDešimtys Izraelio tankų pirmadienį įriedėjo į pietinę Gazos Ruožo dalį netoli Chan Junio, naujienų agentūrai AFP sakė liudytojai, netrukus laukiama Izraelio kariuomenės puolimo šioje palestiniečių teritorijos dalyje.Izraeliui plečiant operacijas prieš „Hamas“, pradėtas reaguojant į spalio 7 d. šios palestiniečių grupuotės surengtą mirtiną išpuolį Pietų Izraelyje, Gazos Ruožo pietuose pastebėti ir šarvuotieji transporteriai bei buldozeriai.Pasak liudytojų, Izraelio karinės mašinos palestiniečių teritorijoje buvo „dviem kilometrais toliau“, kaime netoli Chan Junio, Izraelio tankai taip pat buvo pastebėti pietinėje Saladino kelio, einančio per Gazos Ruožą iš šiaurės į pietus, dalyje.Penktadienį paliauboms pasibaigus, kovos Gazos Ruože atsinaujino, palestiniečiai leidžia raketas į Izraelį, o Izraelis tęsia oro antskrydžius palestiniečių teritorijoje.Naujausiais Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos agentūra OCHA skaičiavimais, Gazos Ruože perkelti maždaug 1,8 mln. žmonių – apie 75 proc. gyventojų, daugelis glaudžiasi perpildytose prieglaudose, dažnai antisanitarinėmis sąlygomis. Daugelis priverstųjų bėgti į Gazos Ruožo pietus baiminasi, kad bus stumiami Egipto sienos link.Izraelio kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas pirmadienį sakė, kad Izraelis „nemėgina nieko išstumti“. „Mes nemėginame visam laikui ką nors kur nors perkelti“, – sakė jis, tačiau daugelis palestiniečių baiminasi, kad pasikartos perkėlimas, įvykęs per karą prieš 75 metus, kai buvo sukurta Izraelio valstybė ir buvo perkelti 760 tūkst. palestiniečių.

Į Tailandą grįžo šeši „Hamas“ įkaitais laikyti šios šalies piliečiaiŠeši tailandiečiai įkaitai, „Hamas“ pagrobti ir savaites laikyti Gazos Ruože, pirmadienį grįžo į karalystę, pranešė pareigūnai.Pasak Izraelio valdžios, dešimtys tūkstančių tailandiečių dirbo Izraelyje, daugiausia žemės ūkio sektoriuje, kai spalio 7 d. palestiniečių teroristai įsiveržė per sieną ir nužudė 1 200 žmonių, daugiausia civilių, įkaitais paėmė maždaug 240 žmonių.„Hamas“ pagrobė mažiausiai 32 tailandiečius, Bankoko užsienio reikalų ministerija ir Tailando musulmonų grupės derėjosi dėl jų paleidimo. Praėjusią savaitę į Tailandą grįžo septyniolika pagrobtųjų, pirmadienį apie 14 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku į sostinės Suvarnabhumio oro uostą po kelių savaičių nelaisvėje atskrido dar šeši. Kai „Hamas“ juos paleido, jie buvo gydomi Izraelio ligoninėje, o valdžia rengėsi parskraidinti juos namo. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, penki iš buvusių įkaitų turėtų tuojau pat grįžti į savo gimtuosius miestus karalystėje.Įkaitai buvo paleisti per laikinąsias paliaubas, pasibaigusias gruodžio 1 dieną. Dar devyni tailandiečiai vis dar yra Gazos Ruožą valdančios palestiniečių grupuotės nelaisvėje, pranešė Bankoko užsienio reikalų ministerija.Per „Hamas“ išpuolį Izraelyje buvo 30 tūkst. Tailando piliečių, daugiausia migrantų iš skurdesnių karalystės šiaurės rytinių provincijų. Tailando užsienio reikalų ministerijos duomenimis, per karą žuvo 39 tailandiečiai, 19 buvo sužeisti, karalystė evakavo daugiau nei 8 500 savo žmonių.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad per kovas Gazos Ruože žuvo 3 kariai, aukų skaičius pasiekė 75Pirmadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad per kautynes Gazos Ruože žuvo dar trys kariai, nuo karo pradžios žuvusių Izraelio karių skaičius padidėjo iki 75.Visi trys žuvo sekmadienį Gazos Ruožo šiaurėje, pranešė kariškiai. Dėl šių mirčių bendras Izraelio gynybos pajėgų karių, žuvusių nuo spalio 7 d., įskaitant per „Hamas“ atakas nužudytus karius, rezervistus, kibucų sargybinius ir kitus, skaičius padidėjo iki 401.

JAV vyriausybė teigia nežinojusi apie „Hamas“ planus užpulti IzraelįJAV vyriausybė nebuvo informuota apie „Hamas“ planus spalio 7 d. užpulti Izraelį, sekmadienį pareiškė Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby‘is.„Mūsų žvalgybos bendruomenė sakė tai įvertinusi – šiuo metu ji nemato ženklų, kad ji buvo iš anksto perspėta apie šį dokumentą ar apie jį žinojo“, – televizijos kanalui NBC teigė J. Kirby‘is.Jis šias pastabas išsakė po to, kai pasirodė „The New York Times“ publikacija, kurioje atskleidžiama, kad likus daugiau nei metams iki spalio 7-osios išpuolių Izraelis esą gavo informacijos apie potencialią tokio masto ataką. Pasak „The New York Times“, Izraelio institucijos intensyviai diskutavo apie 40 puslapių ilgio dokumentą kodiniu pavadinimu „Jericho siena“, kuriame išdėstyti „Hamas“ kovos planai. Pateiktos detalės tariamai atitinka įvykių eigą per šių metų spalio 7-osios išpuolius.Tačiau ekspertai galiausiai atmetė šiuos planus kaip pernelyg ambicingus ir sudėtingus, kad „Hamas“ galėtų juos įgyvendinti.

Raudonojoje jūroje užpulti trys laivaiAmerikiečių daugiafunkcis laivas „Carney“ sureagavo į nelaimės signalus ir suteikė pagalbą po to, kai iš hučių kontroliuojamos teritorijos buvo paleista dronų ir raketų, nurodė JAV centrinė vadavietė.Jemeno hučių judėjimas tvirtino, kad jo karinis jūrų laivynas ginkluotu dronu ir jūrine raketa atakavo du Izraelio laivus: „Unity Explorer“ ir „Number 9“. Judėjimo kariuomenės atstovas spaudai sakė, kad minėtieji laivai buvo užpulti po to, kai nereagavo į įspėjimus, ir plačiau incidento nekomentavo.Per televiziją transliuotame pareiškime atstovas spaudai pridūrė, kad atakos buvo reakcija į Jemeno gyventojų reikalavimus ir islamiškų šalių raginimą stoti palestiniečių pusėn.JAV kariškiai sakė, kad, atplaukęs padėti komerciniams laivams, „Carney“ numušė tris dronus. Nėra aišku, ar dronai būtų atakavę ir amerikiečių karo laivą. Anot JAV kariuomenės, atakos buvo grėsmė tarptautinei prekybai.„Taip pat mes turime visas priežastis manyti, kad už šių atakų, nors ir surengtų Jemeno hučių, stovi Iranas, – teigiama pareiškime. – Amerika apsvarstys visus įmanomus reagavimo būdus, visiškai koordinuodama savo veiksmus su tarptautiniais sąjungininkais ir partneriais.“Dvi jūrų saugumo organizacijos sekmadienį pranešė, kad Jungtinei Karalystei priklausančiam laivui, plaukusiam per Raudonąją jūrą, smogė raketa. Viena iš organizacijų užsiminė apie prie to galimai prisidėjusius dronus.Su Bahamų vėliava plaukiojančiam neįvardytam laivui, plaukusiam į pietus maždaug už 35 jūrmylių nuo Jemeno vakarinės pakrantės, „smogė raketa“, pranešė jūrų saugumo bendrovė „Ambrey“, remdamasi pranešimais.„Nukentėjęs laivas skelbė nelaimės signalą, susijusį su piratavimu/ raketų ataka“, – pridūrė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi bendrovė.Ji atkreipė dėmesį į pranešimus, kad į įvykio vietą greičiausiai atskubėjo „tarptautinis karinis laivynas, esantis netoli incidento“.Jungtinės Karalystės organizacija „United Kingdom Maritime Trade Operations“ (UKMTO), kuriai vadovauja Didžiosios Britanijos karališkasis karinis jūrų laivynas, pranešė gavusi „pranešimą apie bepiločių orlaivių sistemų (UAS) veiklą, įskaitant galimą sprogimą... iš Jemeno“.Ji patarė rajone esantiems laivams „būti atsargiems“.Incidentas įvyko sustiprėjus įtampai Raudonojoje jūroje ir aplinkiniuose vandenyse po to, kai lapkričio mėnesį Irano remiami husių sukilėliai užgrobė su Izraeliu susijusį krovininį laivą „Galaxy Leader“.Per kelias dienas iš husių sukilėlių kontroliuojamos teritorijos Jemene taip pat buvo paleistos dvi balistinės raketos, kurios nukrito maždaug už 10 jūrmylių nuo JAV eskadrinio minininko „USS Mason“, teigė Pentagonas.Nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ teroristai peržengė sieną ir įsiveržė į Izraelį, husiai surengė daugybę bepiločių lėktuvų ir raketų antskrydžių prieš Izraelį.Dėl padažnėjusių incidentų jūroje Didžiojo septyneto (G-7) šalių užsienio reikalų ministrai šios savaitės pradžioje vykusiame posėdyje paragino sukilėlius nutraukti grėsmę tarptautinei laivybai ir paleisti „Galaxy Leader“.

Izraelis plečia puolimą Gazos RuožePirmadienį Izraelis išplėtė apsiaustame Gazos Ruože vykdomą „Hamas“ smogikų puolimą, didėjant tarptautiniam susirūpinimui dėl augančio civilių aukų skaičiaus kare, kuriam pradžią davė spalio 7-osios išpuoliai.Atvirų karo veiksmų atnaujinimas pasibaigus paliauboms tarp Izraelio ir „Hamas“ sukėlė atgarsį regione, kuris yra atsidūręs ant platesnio konflikto slenksčio.Penktadienį pasibaigus savaitę trukusiam ugnies nutraukimui, Gazos Ruože atsinaujino kovos tarp „Hamas“ ir į priekį žengiančių Izraelio karių, taip pat raketų paleidimai į Izraelį ir oro antskrydžiai palestiniečių teritorijoje.Savaitgalį po Izraelio oro antskrydžių Gazos šiaurėje į dangų kilo tiršti dūmų ir dulkių debesys.Sekmadienį Izraelio kariuomenė pranešė apie raketų salves iš Gazos Ruožo į Izraelį ir pridūrė, kad dauguma jų buvo perimtos.„Hamas“ vyriausybė Gazos Ruože ir oficiali palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ teigė, kad vėlų sekmadienį teritorijos šiaurėje buvo smogta į Kamalo Adwano ligoninės įėjimą. Pasak naujienų agentūros, smūgis pražudė kelis žmones, o „Hamas“ apkaltino Izraelį pažeidus humanitarinę teisę.Naujienų agentūrai AFP susisiekus su Izraelio kariuomene, ji iš karto nekomentavo šio smūgio.Izraelis tvirtina, kad „Hamas“ naudojasi ligoninėmis ir kita civiline infrastruktūra kariniais tikslais. Islamistų judėjimas šių kaltinimų kratosi.„IDF (Izraelio gynybos pajėgos) toliau plečia savo sausumos operaciją prieš pagrindinius „Hamas“ frontus Gazos Ruože“, – sekmadienį pareiškė Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagari.Izraelis yra pažadėjęs sunaikinti „Hamas“ dėl spalio 7-osios išpuolių, per kuriuos grupuotės smogikai Izraelyje pražudė 1 200 žmonių ir paėmė 240 įkaitų. „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 d. Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 15 500 žmonių.Pagal paliaubų susitarimą mainais į palestiniečius, laikomus Izraelio kalėjimuose, buvo paleista kelios dešimtys Izraelio įkaitų. Tačiau penktadienį kovos buvo atnaujintos, nepaisant tarptautinės bendruomenės raginimų pratęsti ugnies nutraukimą.Pasak Izraelio kariuomenės, Gazos Ruože vis dar laikomi 137 įkaitai. Nepaisant to, „Hamas“ atmeta galimybę išlaisvinti daugiau žmonių, jei nebus susitarta dėl nuolatinių paliaubų.Sekmadienį Izraelio kariuomenė nurodė, kad nuo karo pradžios jau surengė apie 10 000 oro antskrydžių.

Irake per JAV antskrydį žuvo penki islamo teroristaiJAV kariuomenės atstovas patvirtino, kad sekmadienio popietę, iškilus tiesioginei grėsmei, buvo surengta „savigynos ataka“, kurios taikinys buvo dronų dislokavimo vieta netoli Kirkuko miesto Irako šiaurės rytuose.Islamo pasipriešinimo judėjimas Irake, atstovaujantis kelioms ginkluotoms grupuotėms, glaudžiai susijusioms su Teheranu, savo pareiškime teigia, kad žuvo penki jo nariai, ir pažadėjo, kad smogs atsakomąjį smūgį amerikiečių pajėgoms.Anksčiau sekmadienį vienas Amerikos kariuomenės pareigūnas sakė, kad JAV ir tarptautinės pajėgos buvo atakuotos keliomis raketomis Rumalyno nusileidimo zonoje Sirijos šiaurės rytuose, tačiau aukų nebuvo, o žalos infrastruktūrai nepadaryta.Nuo spalio 17 d. Irako ginkluotos grupuotės prisiėmė atsakomybę už daugiau nei 70 tokių išpuolių prieš JAV pajėgas, kurie buvo surengti dėl Vašingtono paramos Izraeliui, bombarduojančiam Gazą.Atakos buvo nutrauktos per neseniai galiojusias paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“, tačiau dabar jos vėl tęsiamos.

TBT vyriausiasis prokuroras siekia ištirti visus karo nusikaltimus Gazos RuožeTarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas pasisako už tai, kad būtų tiriami galimi karo nusikaltimai visose Gazos Ruožo karo pusėse.„Privalome parodyti, kad ten galioja humanitarinė teisė ir kad ji yra pajėgi apsaugoti visus“, – sakė jis sekmadienį Tarptautinio baudžiamojo teismo Hagoje paskelbtame pareiškime.Pastarosiomis dienomis K. Khanas lankėsi Izraelyje ir Palestinos teritorijose. Tai buvo pirmasis jo, kaip vyriausiojo prokuroro, oficialus vizitas. Jį pakvietė spalio 7 d. „Hamas“ atakų aukų artimieji ir draugai.Šeštadienį Ramaloje jis susitiko su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu, taip pat su palestiniečių aukų šeimomis.Nors Izraelis nėra TBT Statuto šalis, K. Khanas pasiūlė šaliai savo paramą tiriant spalio 7 d. išpuolius. K. Khanas kalbėjo apie „vienus sunkiausių tarptautinių nusikaltimų, kurie sukrečia žmonijos sąžinę“. Jis paragino „Hamas“ nedelsiant paleisti visus laikomus įkaitus.Tuo pat metu K. Khanas pabrėžė, kad Izraelis, puldamas Gazos Ruožą, taip pat privalo laikytis tarptautinės teisės.„Kaip jau esu sakęs anksčiau, Izraelis turi apmokytus teisininkus, kurie konsultuoja vadus, ir patikimą sistemą, skirtą užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės“, – teigė jis. Pagrįsti kaltinimai dėl įtariamų karo nusikaltimų turi būti nepriklausomai ir greitai ištirti, pridūrė jis.Prokuroras taip pat išreiškė didelį susirūpinimą dėl vis dažnesnių ginkluotų Izraelio naujakurių išpuolių prieš Palestinos piliečius Vakarų Krante.Baudžiamasis teismas nuo 2021 metų tiria „Hamas“ ir Izraelio įtariamus karo nusikaltimus Gazos Ruože. Palestina nuo 2015 metų yra Statuto šalis. 2021 metais teismas nustatė, kad jo jurisdikcijai taip pat priklauso nuo 1967 m. okupuotos teritorijos, pavyzdžiui, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas.

Popiežius apgailestauja dėl Gazos Ruožo paliaubų pabaigos, ragina sudaryti naujas paliaubasPopiežius Pranciškus sekmadienį apgailestavo, kad paliaubos Gazos Ruože nutrūko, ir paragino konflikto dalyvius kuo greičiau pasiekti naują paliaubų susitarimą.„Gazoje tiek daug kančių“, – teigė pontifikas iš savo privačios rezidencijos; jo komentarai, kuriuos perskaitė padėjėjas, buvo transliuojami milžiniškuose ekranuose Šv. Petro aikštėje.86-erių metų popiežius dėl ligos buvo priverstas atšaukti planuotą kelionę į Dubajų, kur turėjo dalyvauti tarptautiniame COP28 klimato kaitos viršūnių susitikime.Komentaruose popiežius Pranciškus sakė, kad ugnies nutraukimo pabaiga reiškia „mirtis, griovimus, kančias“, ir pabrėžė, kad apgultoje Palestinos teritorijoje trūksta net būtiniausių išgyvenimo resursų.Pasak jo, padėtis Izraelyje ir okupuotose palestiniečių teritorijose yra „rimta“. „Daugelis įkaitų buvo išlaisvinti, tačiau dar daug jų vis dar yra Gazoje“, – sakė jis.

„Hamas“ sveikatos apsaugos ministerija: nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo 15 523 žmonėsSekmadienį „Hamas“ sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo karo su Izraeliu pradžios Gazos Ruože žuvo 15 523 žmonės.Izraelis, atsakydamas į spalio 7 d. „Hamas“ teroristų surengtą išpuolį pietų Izraelyje, per kurį, pasak Izraelio valdžios institucijų, žuvo apie 1 200 žmonių ir 240 buvo paimti įkaitais, vykdo oro ir sausumos kampaniją Gazos Ruože.

Izraelis: iki šiol Gazos Ruože rasta 800 tunelių šachtųIzraelio kariai, ginkluotųjų pajėgė duomenimis, nuo sausumos operacijos Gazos Ruože pradžios spalio pabaigoje aptiko 800 šachtų, vedančių į požeminius „Hamas“ tunelius ir bunkerius. 500 jų jau sunaikinta, pranešė kariuomenė. Pateiktais duomenimis, šachtos rastos gyvenamuosiuose rajonuose, daugelis jų – netoli gyvenamųjų namų ar pačiuose namuose, taip pat tokiuose pastatuose, kaip mokyklos, vaikų darželiai, žaidimo aikštelės ir mečetės. Kariuomenės duomenimis, taip pat sunaikinta daug kilometrų tunelių sistemos.

Izraelis: dedame maksimalias pastangas, kad Gazos kare nenukentėtų civiliaiIzraelio vyriausybės patarėjas Markas Regevas atmetė kaltinimus, kad jo šalis kovoje prieš „Hamas“ imasi nepakankamų priemonių civiliams gyventojams Gazos Ruože apsaugoti. „Imamės maksimalių pastangų, galbūt dar neregėtų panašiomis aplinkybėmis“, – sakė jis sekmadienį stočiai BBC.M. Regevas pabrėžė, kad atsakomybė už Gazos karą ir mūšių atsinaujinimą po kelių dienų paliaubų tenka tik „Hamas“.

Iš Gazos Ruožo išvyksta dar 600 užsieniečių ir antrą pasą turinčių palestiniečiųUžsieniečiai ir antrą pasą turintys palestiniečiai toliau palieka Gazos Ruožą. Daugiau kaip 600 jų sekmadienį turėjo kirsti Rafos pasienio perėjimo punktą ir įvažiuoti į Egiptą.Tiek pavardžių buvo įrašyta į sekmadienį paskelbtą palestiniečių pasienio tarnybos sąrašą. Į jį įtraukta daugiau kaip 300 JAV piliečių, taip pat asmenų, turinčių Vokietijos, Norvegijos, Graikijos, Turkijos ir Filipinų pasus.

Tarptautinio Baudžiamojo Teismo vyriausiasis prokuroras susitiko su palestiniečių prezidentu M. AbbasuHagoje įsikūrusio Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas šeštadienį Ramaloje susitiko su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu. Jis pareiškė, kad dėl pastarosios eskalacijos ir prieš Izraelį, ir prieš palestiniečius ketinąs pradėti tyrimą dėl spėjamų karo nusikaltimų.Palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad M. Abbasas susitikime su K. Khanu apkaltino Izraelį „genocidu ir etniniu valymu Gazoje“ bei nuolatiniais nusižengimais okupuotame Vakarų Krante bei Rytų Jeruzalėje. Anot jo, tikslingai žudomi civiliai, ypač vaikai, moterys ir seneliai. M. Abbasas, „Wafa“ duomenimis, pareikalavo paspartinti tyrimus ir imtis veiksmų prieš Izraelį dėl spėjamų karo nusikaltimų. Jis taip pat sakė, kad būtina išplėsti humanitarinės pagalbos tiekimą. Izraeliečių įkaitų šeimų kvietimu, K. Khanas lankėsi ir Izraelyje. Interviu laikraščiui „Haaretz“ jis sakė turįs pagrindo manyti, kad teroristinė organizacija „Hamas“ spalio 7 d. vykdė karo nusikaltimus. „Tai nebuvo atsitiktiniai nužudymai“, – teigė jis. „Hamas“ esą „medžiojo žmones“ ir iš lovų grobė vaikus. Nužudyta daug moterų ir senelių, įskaitant išgyvenusiuosius holokaustą.Palestiniečių savivalda ir prezidentas M. Abbasas iki šiol aiškiai nepasmerkė „Hamas“ surengtų žudynių. M. Abbaso vadovaujama savivalda politiškai kontroliuoja Vakarų Krantą, tačiau kariniu požiūriu jis lieka okupuotas Izraelio. Gazos Ruožą tuo tarpu valdo „Hamas“ islamistai.TBT jau nuo 2021 m. vykdo tyrimą prieš „Hamas“ ir Izraelį dėl spėjamų karo nusikaltimų Gazos Ruože. Izraelis teismo nepripažįsta. Palestiniečiai nuo 2015 m. yra sutarties šalis.

Izraelis tęsia atakas Gazos RuožeIzraelio pajėgos sekmadienį tęsia atakas prieš taikinius Gazos Ruože. Naikintuvai ir sraigtasparniai naktį apšaudė „teroristinius taikinius“, įskaitant tunelių šachtas, vadavietes ir ginklų sandėlius, ryte pranešė Izraelio kariuomenė.Be to, sausumos dalinių valdomas kovinis dronas nusitaikė į penkis „Hamas“ teroristus ir juos likvidavo. Šeštadienį „teroro taikinius“ atakavo ir Izraelio karinio laivyno daliniai, paremdami sausumos pajėgas, sakoma toliau pranešime. Tarp šių taikinių buvo teroristinė infrastruktūra, „Hamas“ laivyno laivai bei ginklai. Prieš tai Izraelis dar kartą paragino atskirų kvartalų Chan Junyje pietinėje Gazos Ruožo dalyje gyventojus evakuotis.Ankstų sekmadienio rytą vėl sirenos gaudė ir Izraelyje. Tel Avive šeštadienio vakarą pirmą kartą nuo paliaubų pabaigos penktadienį buvo paskelbtas raketų pavojus. Pasak Izraelio televizijos, iš Gazos Ruožo į Tel Avivo regioną buvo paleista iš viso dešimt raketų.

Britų lėktuvai iš oro padės ieškoti „Hamas“ rankose likusių įkaitųDidžioji Britanija parems Izraelį ieškant „Hamas“ teroristų rankose Gazos Ruože likusių įkaitų. „Kad paremtų vykstančią įkaitų išlaisvinimo operaciją, Didžiosios Britanijos gynybos ministerija vykdys stebėjimo skrydžius virš rytinės Viduržemio jūros dalies, įskaitant skrydžius oro erdvėje virš Izraelio ir Gazos“, – šeštadienio vakarą pranešė britų vyriausybė. Stebėjimo lėktuvai yra neginkluoti ir bus naudojami tik įkaitų buvimo vietai nustatyti.Atitinkamoms institucijoms esą bus perduodama tik su įkaitų išlaisvinimu susijusi informacija. Tarp „Hamas“ spalio 7 d. pagrobtų įkaitų yra ir Jungtinės Karalystės piliečių.Izraeliui ir „Hamas“ buvo pavykę susitarti dėl paliaubų, kurioms tarpininkavo Kataras, Egiptas ir JAV. Jos du kartus trumpam buvo pratęstos. Per tą laiką teroristai paleido 105 įkaitus. Izraelis mainais suteikė laisvę 240 palestiniečių kalinių.Izraelis spėja, kad Gazos Ruože dar laikomi 137 įkaitai. Pasak Izraelio gynybos ministro Joavo Galanto, tarp jų yra 15 moterų ir du vaikai.

E. Macronas įspėja Izraelį: „Hamas“ sunaikinimas gali trukti dešimt metųIzraelio užsibrėžtas tikslas sunaikinti teroristinę palestiniečių organizaciją „Hamas“, pasak Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, gali reikšti daug metų truksiantį karą Artimuosiuose Rytuose. „Visiškas „Hamas“ sunaikinimas reikštų mažiausiai dešimt metų karo“, – sakė E. Macronas šeštadienį JT klimato konferencijos Dubajuje kuluaruose. Todėl Izraelis, anot jo, turėtų „tiksliau apibrėžti“ savo tikslus. „Visiškas „Hamas“ sunaikinimas. Ar kas nors mano, kad tai įmanoma? – retoriškai klausė E. Macronas kalbėdamas su žurnalistais. – Jei tai yra tikslas, tuomet karas tęsis 10 metų“. Netgi kyla „karo be pabaigos“ pavojus, įspėjo E. Macronas.Po „Hamas“ spalio 7 d. surengto beprecedenčio išpuolio prieš Izraelį šis paskelbė karą teroristinei organizacijai ir jo tikslu įvardijo „Hamas“ sunaikinimą.

R. Erdoganas nesutinka atsiriboti nuo „Hamas“Nepaisant didėjančio JAV spaudimo, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas nesutinka atsiriboti nuo islamistinio „Hamas“ judėjimo. Turkija nelaiko „Hamas“ teroristine organizacija, ir ši pozicija JAV vyriausybei žinoma, sakė jis šeštadienį. Palestiniečių organizacija, pasak R. T. Erdogano, „dalyvavo rinkimuose kaip politinė partija ir laimėjo“.JAV Iždo departamente už kovą su terorizmo finansavimu atsakingas pareigūnas Brianas Nelsonas šią savaitę lankydamasis Turkijoje pareiškė „didelį“ Vašingtono susirūpinimą dėl ankstesnių Ankaros santykių su „Hamas“. B. Nelsonas paragino Turkiją įstatymu užkirsti kelią galimiems pinigų pervedimams ateityje. Anot R. T. Erdogano, JAV neturėtų kištis. „Mes savo užsienio politiką formuojame Ankaroje ir orientuojamės tik į Turkijos interesus bei mūsų žmonių lūkesčius“, – sakė jis. Prezidentas teigė esąs tikras, „kad mūsų pokalbių partneriai per tokias humanitarines krizes ir konfliktus vertina nuoseklius ir subalansuotus Turkijos žingsnius“.

Netanyahu: tęsime karą, kol pasieksime visus tikslusIzraelio vyriausybės vadovas Benyaminas Netanyahu pareiškė, kad tęs karą prieš teroristinę palestiniečių organizaciją „Hamas“ Gazos Ruože tol, „kol bus pasiekti visi tikslai“. Tarp jų yra visų izraeliečių įkaitų paleidimas ir „Hamas“ sunaikinimas, sakė B. Netanyahu šeštadienį. Dėl to esą „būtina“ tęsti sausumos puolimą Gazos Ruože.„Mūsų kariai per paliaubų dienas ruošėsi visiškai pergalei“, – pažymėjo B. Netanyahu pirmojoje savo spaudos konferencijoje nuo septynias dienas trukusio ugnies Gazos Ruože nutraukimo penktadienį.

„Hamas“: derybas dėl įkaitų paleidimo tęsime tik pasibaigus karuiTeroristinis judėjimas „Hamas“ pareiškė, kad tęs derybas dėl įkaitų paleidimo tik pasibaigus Gazos karui.Vienas „Hamas“ lyderių Salehas al-Aruris sakė, kad tarp likusių įkaitų yra tik vyrai, tarnavę kariuomenėje, ir kariai. Izraelio gynybos ministras Joavas Galantas tuo tarpu teigia, kad tarp įkaitų Gazos Ruože“ dar yra 15 moterų ir du vaikai. Izraeliui ir „Hamas“ buvo pavykę susitarti dėl paliaubų, kurioms tarpininkavo Kataras, Egiptas ir JAV. Jos du kartus trumpam buvo pratęstos. Per tą laiką teroristai paleido 105 įkaitus. Izraelis mainais suteikė laisvę 240 palestiniečių kalinių. Izraelio kariuomenė savaitgalį informavo šešias įkaitų šeimas, kad jų artimieji nebegyvi. Savaitę trukęs mūšių nutraukimas baigėsi penktadienio rytą. Izraelis apkalino „Hamas“ nevykdžius savo įsipareigojimo paleisti visas moteris įkaites. „Hamas“ teigė, kad tai Izraelis atmetęs pasiūlymus. Beirute gyvenantis S. al-Aruris dabar pabrėžė, kad vykstant mūšiams derybų nebus.

Pranešama, kad Gazos Ruože surengtas oro antskrydis pareikalavo aukųPo Izraelio oro antskrydžio pabėgėlių rajone Džabalijoje Gazos Ruožo šiaurėje pranešta apie žuvusius ir sužeistus žmones.Pasak „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos tarnybų, esama daugybės sužeistųjų.Tarp žuvusiųjų yra Islamo universiteto Gazoje prezidentas Sufianas Tajehas, šeštadienį nurodė šaltiniai universitete. Izraelio kariuomenės atstovas patvirtino, kad Džabalijoje būta atakų.Izraelio kariuomenė praėjusį mėnesį jau buvo apšaudžiusi Islamo universitetą, motyvuodama tuo, kad šioje įstaigoje esą buvo apmokomi „Hamas“ inžinieriai.Izraelis pakartojo Gazos Ruožo gyventojams adresuotą raginimą pasitraukti iš mūšių zonų ir persikelti į pietinę pakrantės teritorijos dalį.

„Hamas“ vado pavaduotojas: jokio apsikeitimo belaisviais, kol karas Gazos Ruože nesibaigs„Hamas“ vado pavaduotojas Salehas al Arouri pareiškė, kad daugiau belaisvių nesikeis, kol „karas Gazoje nesibaigs“.J. Arouri tokius komentarus išsakė kalbėdamas su Kataro valstybiniu televizijos tinklu „Al Jazeera“.Jis sakė, kad likę įkaitai yra Izraelio kariai ir civiliai vyrai, tarnavę Izraelio armijoje.Vėliau jis pridūrė, kad Izraelio įkaitai nebus išlaisvinti, jei nebus sudarytos paliaubos ir nebus paleisti visi kaliniai palestiniečiai.

JAV viceprezidentė: Izraelis „turi gerbti tarptautinę ir humanitarinę teisę“JAV viceprezidentė Kamala Harris pasakė pastabas per spaudos konferenciją, surengtą COP28 metu Dubajuje šeštadienį. Anksčiau ji sakė, kad JAV neleis priverstinio palestiniečių perkėlimo – ji kalbėjo per susitikimą su Egipto prezidentu Abdul Fattah al-Sisi.Po kelių valandų ji kalbėjosi su žurnalistais Dubajuje, sakydama, kad Izraelis turi teisę gintis nuo „Hamas“, tačiau ji sakė, kad „turi būti gerbiama tarptautinė ir humanitarinė teisė“.Harris sakė, kad Izraelis turi padaryti daugiau, kad apsaugotų civilius, ir kad žuvo per daug palestiniečių.

Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis: į Gazos Ruožą po pertrūkio pristatyta pagalbos prekiųŠeštadienį Gazos Ruožą pasiekė žūtbūt reikalingos pagalbos prekės, pranešė palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis.Organizacija nurodė, kad jos komandos priėmė 50 pagalbą gabenančių sunkvežimių, atvykusių per Rafos pasienio perėjimo punktą. Remiantis paskelbtu pranešimu, vilkikai, be kita ko, atvežė maisto, vandens ir medikamentų.Penktadienį baigėsi septynias dienas trukusios paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“. Netrukus po to Izraelis pareiškė, kad jo karinės operacijos buvo atnaujintos, ir apkaltino palestiniečių islamistinį judėjimą pažeidus susitarimo sąlygas.Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis vėliau penktadienį nurodė, kad Izraelis neleido per Rafą įvežti pagalbos prekių į tankiai apgyvendintą anklavą.Rafa yra vienintelis į Gazos Ruožą vedantis pasienio perėjimo punktas, kurio kontrolė yra ne Izraelio rankose.

Macrono įspėjimas Izraeliui: visiškas „Hamas“ sunaikinimas sukels dešimties metų karąPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas perspėjo dėl nesibaigiančio karo siekiant visiškai sunaikinti „Hamas“.Prancūzijos lyderis tai pareiškė per spaudos konferenciją šeštadienį Dubajuje vykusio JT klimato kaitos viršūnių susitikimo (COP28) kuluaruose, praneša „Ukrinform“.„Kas yra visiškas „Hamas“ sunaikinimas? Ar kas nors mano, kad tai įmanoma? Jei taip, karas truks dešimt metų“, – sakė Macronas. Pasak Prancūzijos prezidento, teisingas atsakas teroristų grupuotei nėra „sunaikinti ištisą teritoriją ar subombarduoti visus civilius objektus“. Jis paragino „dvigubinti pastangas siekiant ilgalaikių paliaubų“.

R. T. Erdoganas pareiškė niekada nepripažinsiantis „Hamas“ teroristine organizacijaTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad niekada nepripažins „Hamas“ teroristine organizacija.„Per savo pirmąją kelionę į Ameriką susitikau su ten esančia žydų bendruomene. Prieš 20 metų jie manęs klausė apie „Hamas“. Aš pasakiau: „Hamas nėra teroristinė organizacija... Kad ir ką sakytų, aš niekada negaliu pripažinti „Hamas“ kaip teroristinės organizacijos“, – sakė R. T .Erdoganas.Turkijos prezidentas pabrėžė, kad negali apibūdinti „Hamas“ kaip teroristinės organizacijos, o JAV to negali tikėtis, nes pati turi ryšių su PKK, YPG, FETO, kurias Turkija pripažįsta teroristinėmis organizacijomis.R. T. Erdogano teigimu, Turkija reikalaus, kad Izraelio vadovybė, ypač ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, būtų nubausti pagal tarptautinės teisės normas dėl kaltinimų genocidu.Prezidentas R. T. Erdoğanas taip pat apkaltino Izraelio ministrą pirmininką „nuolat bandant pateisinti savo genocidą religine retorika“, tačiau „nėra jokio religinio pagrindo tam, ką jie daro“.

„Hamas“ vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo penktadienio žuvo 193 žmonės„Hamas“ valdoma sveikatos apsaugos ministerija Gazoje teigia, kad Izraeliui penktadienį atnaujinus antskrydžius Ruože, žuvo 193 žmonės. Apie tai rašo BBC.Dar 652 žmonės buvo sužeisti pasibaigus septynias dienas trukusioms paliauboms, rašoma atnaujintame pranešime.Ministerijos teigimu, Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius viršijo 15 tūkst., o sužeista daugiau nei 40 tūkst. – 70 proc. iš jų yra moterys ir vaikai.

Izraelio kariuomenės atstovas nurodė evakuoti šiaurinius ir pietinius Gazos rajonusIzraelio kariuomenės (IDF) atstovas Avichay Adraee arabų kalba socialiniame tinkle „X“ paskelbė žemėlapius, kuriuose nurodoma, kurias Gazos ruožo dalis palestiniečiai turi palikti ir kur jie turi bėgti.Naudodamas kelis žemėlapius, anotuotas arabų kalba, A. Adraee nurodo žmonėms, gyvenantiems keliuose rajonuose, įskaitant Džabaliją ir Šudžaiją, persikelti į skirtingas vietoves, įskaitant Gazos miestą, kur Izraelis vykdė didžiąją dalį savo operacijų prieš įsigaliojant paliaubų susitarimui.Pietų Gazos žemėlapiuose reikalaujama, kad palestiniečiai keliuose rajonuose, įskaitant Bani Suhailą netoli Chano Juniso, persikeltų į prieglaudas Rafoje, esančioje pasienyje su Egiptu.

Izraelis skelbia atakavęs daugiau nei 400 taikinių Gazos RuožeNuo laikinųjų paliaubų pabaigos penktadienį Izraelis atakavo daugiau nei 400 taikinių Gazos Ruože, pranešė Izraelio kariuomenė.Remiantis IDF pareiškimu, oro, jūrų ir sausumos pajėgos nusitaikė į Gazą, įskaitant teritorijas pietuose.„Naikintuvai pataikė į daugiau nei 50 taikinių per platų išpuolį Khan Younis rajone“, – sakoma pranešime.Khan Younis prieplauka, kaip rašo BBC, buvo dar vienas Izraelio pajėgų taikinys.Pareiškime teigiama, kad oro antskrydžiai buvo nukreipti į mečetę šiaurinėje Gazos ruože, tvirtinant, kad grupuotė Islamo džihadas ją naudojo kaip operatyvinį valdymo centrą. Po to, kai Izraelis įsakė šiaurės Gazos gyventojams evakuotis į pietus, šimtai tūkstančių gaziečių prisiglaudė pietiniame Chan Juniso mieste, daugiausia laikinose palapinėse ir prieglaudose, kurias suteikė Jungtinės Tautos.

JAV gynybos sekretorius: Amerika „dirba, siekdama atkurti paliaubas“JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas pareiškė, kad Vašingtonas tikisi, jog paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“ bus atkurtos.„Mes ir toliau dirbsime su Izraeliu, Egiptu ir Kataru, siekdami vėl įgyvendinti pauzę kovose“, – sakė jis.Kaip rašo „Sky News“, L. Austinas apkaltino „Hamas“ dėl atsinaujinusių kovų ir teigė, kad „Hamas“ nesudarė naujo įkaitų sąrašo, kurį reikia paleisti.

Izraelis atakavo taikinius Gazos RuožeIzraelio kariuomenė penktadienio naktį sudavė stiprius smūgius „Hamas“ islamistams ir kitoms teroristų grupėms pietinėje Gazos Ruožo dalyje, informuoja dpa.„The Times of Israel“ pranešė apie „didelius mūšius“ ankstyvą šeštadienį prie Chan Juniso miesto, pietinėje Gazos Ruožo dalyje. Izraelio gynybos pajėgos skelbė, kad toje vietovėje gali būti dalis „Hamas“ vadų.Be to, vietiniai gyventojai sakė, kad Izraelio kariuomenė Chan Junise mėtė skrajutes, kuriose gyventojai dėl pavojaus raginami pasitraukti į Rafą, gyvenvietę pačiuose Gazos Ruožo pietuose. Taip pat pranešta apie Izraelio atakas Rafoje.Kovos tarp Izraelio pajėgų ir „Hamas“ atsinaujino penktadienį po savaitę trukusių paliaubų.Izraelis apkaltino „Hamas“ pažeidus paliaubų susitarimą, nes pastaroji naktį ėmė leisti raketas į Izraelį. Pietų Izraelyje, gyvenvietėse netoli Gazos, penktadienio popietę kaukė sirenos.Tuo metu Khalilas al Hayya, aukšto rango „Hamas“ atstovas, penktadienį duodamas interviu „Al Jazeera“ televizijai apkaltino Izraelį atmetus keletą „iniciatyvų ir pasiūlymų“, turėjusių pratęsti paliaubas Gazoje.Anot jo, derybos nutrūko dėl įvairių priežasčių, taip pat dėl to, kad Izraelis atsisakė perimti įkaitų kūnus, kurie, anot „Hamas“, žuvo per Izraelio karo veiksmus Gazoje.Izraelis ir „Hamas“ buvo susitarę dėl keturių dienų paliaubų, kurios prasidėjo lapkričio 24 d. Vėliau jos buvo pratęstos iki penktadienio ryto.

Penktadienį patvirtinta šeštoji Izraelio įkaito, pagrobto „Hamas“, mirtisOfra Keidar mirtį Gazoje patvirtino jos kibucas ir Įkaitų bei dingusių asmenų šeimų forumas. Jos mirtis buvo šeštoji įkaitų, laikomų „Hamas“ Gazos Ruože, mirtis, kurią penktadienį paskelbė izraeliečiai.Kaip skelbia BBC, teigiama, kad 70 metų O. Keidar spalio 7 d., kai buvo pagrobta, buvo išėjusi pasivaikščioti. Ji sugebėjo paskambinti savo šeimai ir pasakyti, kad „Hamas“ šaudo į ją.Jos vyras Sami buvo nužudytas jų šeimos namuose Kibbutz Be'eri mieste, o jos dukra Yael išgyveno užsibarikadavusi prieglaudoje.

Izraelis atsisakė išduoti naują vizą JT humanitarinės pagalbos Palestinai pareigūneiJungtinės Tautos (JT) teigia, kad Izraelis atsisakė pratęsti JT vyriausiosios humanitarinės pagalbos pareigūnės Lynn Hastings vizą Gazos Ruože ir Izraelio okupuotame Vakarų Krante.Kaip rašo BBC, pareiškime pažymima, kad Izraelio pareigūnai planuoja leisti, jog L. Hastings dokumentai baigtųsi vėliau šį mėnesį.Spalio mėnesį Izraelio užsienio reikalų ministerija apkaltino L. Hastingsą nešališkumu ir subjektyvumu – JT kaltinimus atmetė.L. Hastings beveik trejus metus ėjo Artimųjų Rytų taikos proceso specialiojo koordinatoriaus pavaduotojos ir JT humanitarinės pagalbos koordinatorės pareigas okupuotoje Palestinos teritorijoje.„Jūs matėte keletą labai viešų išpuolių prieš ją socialiniame tinkle „Twitter“, kurie buvo visiškai nepriimtini. Išpuoliai prieš JT darbuotojus visame pasaulyje kelia „pavojus gyvybei“, – teigė JT atstovas spaudai.Izraelio Užsienio reikalų ministerija situacijos kol kas nekomentavo.

JAV palaiko Izraelio teiginius, kad „Hamas“ vis dar turi moterų įkaičių, kurias galėtų paleistiAtrodo, kad Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby palaiko Izraelio teiginį, kad „Hamas“ vis dar turi įkaitų moterų ir vaikų, kuriuos galėtų paleisti.Izraelis teigia, kad Gazoje tebėra maždaug 17 izraeliečių moterų ir vaikų, o paliaubos su „Hamas“ numatė, kad teroristų grupuotė juos visus paleis prieš išlaisvindama kitus įkaitus, daugiausia -suaugusius vyrus. Tačiau praėjusią naktį „Hamas“ atsisakė pateikti tokį sąrašą ir vietoj to pasiūlė surengti derybas dėl kitų kategorijų įkaitų išlaisvinimo, hebrajų žiniasklaidai sakė Izraelio pareigūnas, sakydamas, kad Jeruzalė atmetė idėją ir nusprendė atnaujinti IDF kovas, nes „Hamas“ vėl pažeidė paliaubas, paleisdamas raketą į Izraelį dar nepasibaigus paliaubų galiojimui.„Manome, kad daugiau nei tikėtina, kad jie turi daugiau moterų ir vaikų, kuriuos galėtų paleisti ir turėtų atitikti mainus, – sako J. Kirby.„Dėl „Hamas“ ši pauzė baigėsi... „Hamas“ turi sudaryti įkaitų sąrašą“, - pabrėžė jis.

Patvirtinta, kad žuvo dar du įkaitaiPatvirtinta dar dviejų įkaitų, kuriuos „Hamas“ pagrobė spalio 7 dieną, mirtis. 75 metų Eliyahu Margalit yra vienos iš įkaičių, slaugytojos Nili Margalit, kuri vakar buvo paleista, tėvas. Jie buvo pagrobti iš Kibuco Nir Ozo.Antrasis – vyras, kurį „Hamas“ pagrobė per muzikos festivalį Reime.26 metų Guy'us Iluzas buvo garso inžinierius ir bosistas vienoje žydų grupėje.

Po Izraelio apšaudymo IDF naikintuvai smogė „Hamas“ teritorijoms visame Gazos RuožeIDF teigia, kad pastarosiomis valandomis naikintuvai surengė antskrydžius prieš „Hamas“ objektus Gazos Ruože, įskaitant komandų centrus su juose esančiais darbuotojais, požemines aikšteles ir prieštankinių raketų į karius paleidimo aikštelę.Taip pat buvo smogta kelioms „Hamas“ kameroms, kurias pastebėjo Gazos divizijos stebėjimo pajėgos, teigia IDF. Taip pat buvo surengti oro antskrydžiai prieš du minosvaidžių paleidimo būrius Gazoje, priduriama.https://twitter.com/idfonline/status/1730672094109651332?ref_src=twsrc%5Etfw

JT pranešėja: paliaubų pabaiga yra rimta klaida Izraelio kariuomenei atnaujinus smūgius Gazos Ruože ir iš pietinės Gazos Ruožo dalies į Izraelį paleidžiant raketas, pagalbos agentūros teigia, kad atnaujinus kovą pablogės ir taip sunki humanitarinė padėtis Ruože.Francesca Albanese, Jungtinių Tautų specialioji pranešėja okupuotų Palestinos teritorijų klausimais, BBC Newshour sakė, kad paliaubų pabaiga buvo rimta klaida.„Tai neatsakinga, atsižvelgiant į humanitarinę katastrofą, kuri ištiko žmones Gazoje“, – sakė F. Albanese.„Gazos gyventojai... nebegali pakęsti jokio smurto, daugiau jokio bombardavimo“, – pridūrė ji.Paklausta, koks, jos manymu, yra geriausias sprendimas žengti į priekį, ji sakė, kad tarptautinė bendruomenė „turėtų imtis tikros lyderystės, laikydamasi tarptautinės teisės, kaip vienintelės galimos išeities, kad būtų naudinga tiek izraeliečiams, tiek palestiniečiams“.Ji teigė, kad norint demilitarizuoti „Hamas“ ir išvesti Izraelio kariuomenę, okupuotose Palestinos teritorijose turi būti vykdoma nepriklausoma taikos palaikymo operacija.Specialieji pranešėjai yra nepriklausomi ekspertai, kuriuos skiria JT Žmogaus teisių taryba, kurie stebi žmogaus teisių padėtį tam tikruose regionuose ir teikia ataskaitas apie ją.

„Hamas“ skelbia, kad nuo šio ryto žuvo 178 palestiniečiai„Hamas“ vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija Gazos Ruože praneša, kad nuo šio ryto per Izraelio antskrydžius anklave žuvo 178 palestiniečiai.Ministerija taip pat pranešė, kad buvo sužeisti 589 žmonės.Karas atnaujintas šį rytą po savaitės trukmės paliaubų susitarimo žlugimo, o Izraelis nuo paryčių surengė apie 200 smūgių Gazoje.

IDF atgavo nužudyto įkaito kūnąIzraelio gynybos pajėgos teigia radusios vieno iš savo įkaitų, žuvusio „Hamas“ nelaisvėje Gazoje, palaikus.27 metų Ofiras Tzarfati buvo sučiuptas per Novos festivalį spalio 7 d. ir nuo tada buvo laikomas Gazoje.Trečiadienį jo šeimai buvo pranešta, kad jis buvo rastas negyvas ir kad jo palaikai netrukus bus nugabenti atgal į Izraelį.„Velionio Ofiro Tzarfati, pagrobtojo, kūnas pastarosiomis dienomis buvo rastas bendromis IDF ir Shin Bet pajėgomis Gazos Ruože ir [šiandien] atvežtas į Izraelį“, – rašoma pranešime.

Gazos Ruožą valdanti „Hamas“ teigia, kad per Izraelio antskrydžius žuvo 3 žurnalistaiGazos Ruožą valdanti „Hamas“ vyriausybė pranešė, kad per Izraelio antskrydžius penktadienį žuvo trys žurnalistai, įnirtingos kovos atsinaujino po savaitę trukusių paliaubų.„Hamas“ spaudos tarnyba nurodė, kad šie trys žurnalistai yra operatorius Muntassiras Al Sawwafas, dirbęs Turkijos valstybinėje naujienų agentūroje „Anadolu“, jo brolis Marwanas, dirbęs įgarsintoju, bei operatorius Abdullah Darwishas.„Hamas“ teigimu, nuo karo pradžios spalio 7 d. žuvo 73 žurnalistai.

„Hamas“ šiandien antrą kartą apšaudė vidurio IzraelįVidurio Izraelyje skamba atskriejančios raketų sirenos, šiandien „Hamas“ jau antrą kartą paleidžia ilgo nuotolio raketas.Įspėjimai aktyvuojami Gan Yavne, Ness Ziona, Rishon Lezion, Yavne, Rehovot, Ashdod ir kituose mažesniuose šio rajono miestuose.Teritorijoje matomos „Iron Dome“ gaudomosios raketos.„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už šią ataką.

Į teritoriją prie Libano ir Izraelio sienos grįžo smurtasPenktadienį, netrukus po to, kai Izraelis atnaujino savo karines operacijas Gazos Ruože, į teritoriją prie Libano ir Izraelio sienos grįžo smurtas.Irano remiamas islamistinis „Hezbollah“ judėjimas paskelbė apie atakas prieš Izraelio karius iš Pietų Libano, o Libano saugumo šaltiniai sakė naujienų agentūrai „dpa“, kad per sieną taip pat buvo paleista Izraelio artlerijos ugnis.„Reikšdamas paramą tvirtiems palestiniečiams Gazos Ruože... Islamo pasipriešinimas („Hezbollah“) nusitaikė į priešo karių (Izraelio kariuomenės) susibūrimą netoli Al-Marj vietovės, pasitelkdamas tinkamus ginklus“, – sakoma „Hezbollah“ pranešime.Tuo metu Izraelio kariuomenė pranešė, kad popietę perėmė įtartiną skraidantį objektą, kuris pasiekė Izraelio teritoriją iš Libano krypties.Izraelio kariuomenė taip pat nurodė, kad atakavo teroristinę ląstelę, kuri „veikė Libane“.Libano saugumo šaltiniai teigė „dpa“, kad Izraelio artilerija, dislokuota Shebaa fermose, paleido kelis sviedinius į Labonos vietovę Libano pietuose.Nuo karo Gazos Ruože pradžios prie Izraelio ir Libano sienos vis fiksuojami susirėmimai.Tačiau tuo metu, kai Gazos Ruože galiojo paliaubos tarp Izraelio ir islamistinio judėjimo „Hamas“, prie Izraelio šiaurinės sienos vyravo įtempta ramybė ir buvo užfiksuoti tik keli incidentai.

Šaltinis: derybos dėl paliaubų baigėsi nesėkmeDeryboms artimas šaltinis BBC pranešė, kad derybos dėl ugnies nutraukimo baigėsi nesėkme.Kovos atsinaujino nuo šio ryto, tačiau derybos buvo vis dar tęsiamos tikintis naujos pertraukos.

Žiniasklaida: Izraelio pareigūnai žinojo apie „Hamas“ išpuolių planą prieš metusIzraelio pareigūnai gavo „Hamas“ spalio 7 d. išpuolio planą likus daugiau nei metams iki išpuolio, teigiama pranešime, skelbia „Sky News“.Laikraštis „The New York Times“ teigia, kad planus matę pareigūnai atmetė juos kaip „siekiamybę, manydami, kad „Hamas“ per sunku juos įgyvendinti“.Laikraštyje teigiama, kad pareigūnai matė 40 puslapių dokumentą, kuriame smūgis po smūgio buvo aprašytas būtent toks įsiveržimas, koks įvyko spalio 7 d. „Hamas“ šokiravusiu tikslumu laikėsi plano“, – rašoma laikraštyje. Plane taip pat buvo pateikta „išsami informacija apie Izraelio karinių pajėgų išsidėstymą ir dydį, ryšių mazgus ir kita slapta informacija“, todėl, pasak NYT, kilo klausimų, kaip „Hamas“ rinko savo informaciją, ir svarstoma galimybė, kad ji galėjo nutekėti iš Izraelio žvalgybos. Ataskaita nepatvirtinta.

Blinkenas: paliaubos baigėsi dėl „Hamas“Antony Blinkenas kalbėjosi su žurnalistais Dubajuje. Jis atsakė į „Hamas“ teiginius, kad JAV ir Izraelis nutraukė paliaubas, nes norėjo atnaujinti karo veiksmus, skelbia „Sky News“. „Svarbu suprasti, kodėl paliaubos baigėsi – jos baigėsi dėl „Hamas“, – sako A. Blinkenas. Kaip pavyzdžius, kuriais „Hamas“ įrodė, kad nėra suinteresuota laikytis susitarimo sąlygų, jis nurodo šios grupuotės į Izraelį paleistas raketas prieš baigiantis paliauboms ir vakar Jeruzalėje įvykusį susišaudymą.„Be to, ji nesilaikė įsipareigojimų paleisti tam tikrus įkaitus“, – priduria jis. A. Blinkenas sako, kad JAV daugiausia dėmesio skiria įkaitų grąžinimui, bet svarbiausia yra „grįžti prie ilgalaikės taikos ir saugumo“.Jis priduria, kad JAV nuolat primena Izraelio valdžios institucijoms užtikrinti Gazos Ruožo civilių gyventojų saugumą ir kad jis matė, jog šalis ėmėsi veiksmų, kad tai užtikrintų.„Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama tam, kad jie galėtų padaryti viską, kas įmanoma... kad civiliai gyventojai būtų apsaugoti, kad būtų užtikrinta humanitarinė pagalba“.

Baltieji rūmai: JAV sieks, kad paliaubos Gazos Ruože būtų pratęstosJAV toliau sieks, kad paliaubos Gazos Ruože būtų pratęstos, penktadienį pareiškė Baltieji rūmai, šioje teritorijoje atnaujinus karo veiksmus.„Toliau bendradarbiaujame su Izraeliu, Egiptu ir Kataru dėl galimybės pratęsti humanitarinę pauzę Gazoje“, – nurodė Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo tarybos atstovas.Per savaitę trukusias paliaubas „Hamas“ smogikai paleido 80 Izraelio įkaitų mainais į 240 palestiniečių kalinių. Į karo niokojamą Gazos Ruožą taip pat buvo pristatyta daugiau humanitarinės pagalbos.Tačiau perspektyvas atkurti paliaubas temdo tai, kad „Hamas“ iki šiol nepateikė įkaitų sąrašo, kuris leistų pratęsti pauzę“, pažymėjo Nacionalinės saugumo tarybos atstovas. Pasak jo, prezidentas Joe Bidenas ir jo nacionalinio saugumo komanda toliau dirbs, siekiant tikslo „išlaisvinti likusius įkaitus“.Kovos prasidėjo spalio 7 d., kai „Hamas“ smogikai prasiveržė pro militarizuotą Gazos Ruožo sieną į Izraelį. Per beprecedentę ataką, Izraelio institucijų duomenimis, „Hamas“ pražudė apie 1 200 žmonių ir paėmė maždaug 240 įkaitų.Reaguodamas į išpuolį, Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir Gazos Ruože inicijavo karinę kampaniją, kurios metu, „Hamas“ skaičiavimu, jau žuvo beveik 15 000 žmonių.

Izraelis smogė „200 teroristinių taikinių“Penktadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad pasibaigus paliauboms Gazos Ruože smogė į „daugiau nei 200 teroro taikinių“ šioje palestiniečių teritorijoje.„Per pastarąsias kelias valandas sausumos, oro ir jūrų pajėgos smogė teroristiniams taikiniams Gazos Ruožo šiaurėje ir pietuose, įskaitant Chan Junyje ir Rafoje“, – sakoma kariuomenės pranešime.

Izraelis teigia, kad Gazos Ruože vis dar laikomi 137 įkaitaiGazos Ruože vis dar laikomi 137 įkaitai, penktadienį pareiškė Izraelio vyriausybės atstovas Eylonas Levy.Pasak jo, tarp šių žmonių yra 115 vyrų, 20 moterų ir du vaikai.Atstovas pažymėjo, kad įkaitų gretose taip pat yra moteris ir du jos mažamečiai sūnūs, kurie, „Hamas“ duomenimis, esą neseniai žuvo.Kariuomenės atstovo teigimu, pranešimai apie šių įkaitų mirtį nepatvirtinti.E. Levy sakė, kad tarp įkaitų yra 126 izraeliečiai ir 11 užsieniečių, įskaitant aštuonis tailandiečius ir po vieną Nepalo ir Tanzanijos pilietį. Vienas įkaitas taip pat turi Prancūzijos ir Meksikos pilietybę. Anot šeimų, aštuoni izraeliečiai įkaitai turi Vokietijos pasus.Spalio 7 d. „Hamas“ smogikai prasiveržė pro militarizuotą Gazos Ruožo sieną į Izraelį ir inicijavo beprecedentę ataką, per kurią, Izraelio institucijų duomenimis, žuvo apie 1 200 žmonių. Kartu smogikai pagrobė ir į Gazos Ruožą išvežė apie 240 įkaitų. Praėjusį mėnesį buvo susitarta dėl paliaubų, per kurias buvo pradėta paleisti įkaitus mainais į palestiniečių kalinių išlaisvinimą iš Izraelio kalėjimų.

Paleisti palestiniečių kaliniai teigė, kad kalėjime su jais buvo netinkamai elgiamasiIš Izraelio kalėjimų paleisti palestiniečių kaliniai BBC pasakojo, kad praėjus kelioms savaitėms po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ užpuolė Izraelį, sargybiniai juos kolektyviai baudė ir blogai su jais elgėsi. Apie tai pasakoja BBC korespondentė Vakarų Krante Lucy Williamson.Kaliniai, paleisti pagal Izraelio susitarimą su „Hamas“ dėl įkaitų išlaisvinimo, sakė, kad buvo mušami lazdomis, juos gąsdino paleistais šunimis, iš jų buvo atimti drabužiai, maistas ir antklodės.Viena kalinė pasakojo, kad jai buvo grasinama išprievartauti, o sargybiniai du kartus į kameras paleido ašarines dujas.BBC kalbėjosi su šešiais žmonėmis, kurie visi sakė, kad prieš išeidami iš kalėjimo buvo sumušti.Palestinos kalinių draugija pranešė, kad kai kurie sargybiniai esą šlapinosi ant antrankiais surakintų kalinių ir kad šeši kaliniai kalėjime mirė.Atsakydama į šiuos kaltinimus Izraelio kalėjimų tarnyba BBC teigė, kad visi kaliniai laikomi pagal įstatymus ir turi visas pagrindines įstatymuose numatytas teises.„Mums nėra žinoma apie jūsų aprašytus teiginius“, – sakoma jų pareiškime. „Nepaisant to, kaliniai ir sulaikytieji turi teisę pateikti skundą, kurį oficialios institucijos visapusiškai išnagrinės“, – pridūrė tarnyba.Izraelis tiesiogiai neatsakė į BBC klausimą apie mirčių atvejus kalėjimuose, tačiau teigė, kad pastarosiomis savaitėmis keturi kaliniai mirė keturiomis skirtingomis datomis ir kad kalėjimų tarnyba neturi informacijos apie mirties priežastis.

„Hamas“ ministerija: pasibaigus paliauboms žuvo daugiau kaip 100 žmonių„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija Gazos Ruože pranešė, kad pasibaigus paliauboms ir atnaujinus karo veiksmus penktadienį šioje palestiniečių teritorijoje žuvo 109 žmonės.Pasak ministerijos atstovo Ashrafo al-Qudros, taip pat suskaičiuota šimtai sužeistųjų.

JT vadovas „labai apgailestauja“ dėl atsinaujinusių kovų Gazos RuožeJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas socialiniame tinkle X parašė, kad „labai apgailestauja“ dėl atsinaujinusių kovų Gazos Ruože, skelbia BBC.„Vis dar tikiuosi, kad pavyks pratęsti nustatytą pertrauką. Karo veiksmų atnaujinimas tik parodo, kaip svarbu užtikrinti tikras paliaubas“, – rašė JT generalinis sekretorius.https://twitter.com/antonioguterres/status/1730523963216794074

JT vaikų teisių apsaugos agentūra teigia, kad Gazos Ruože vėl prasideda „skerdynės“JT vaikų teisių apsaugos agentūra UNICEF pranešė, kad, po laikinų paliaubų Gazos Ruože vėl prasidėjus mūšiams, į jaunų palestiniečių, kuriems reikia pagalbos, gyvenimą sugrįš „skerdynės“.„Šiandien valdžios žmonės nusprendė, kad vaikų žudynės turi tęstis“, – iš Gazos penktadienį perduotame vaizdo pranešime kalbėjo UNICEF atstovas Jamesas Elderis.„Neatsakinga galvoti, kad naujų atakų prieš Gazos gyventojus rezultatas bus kažkas kito nei skerdynės.“Penktadienio ryte Izraelio kariuomenė vėl pradėjo susirėmimus su „Hamas“. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras apkaltino „Hamas“ pažeidus savaitę trukusių paliaubų sąlygas.Nuo karo pradžios Gazoje žuvo apie 15 000 žmonių, dar daugiau nei 36 000 buvo sužeisti, praneša „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija.Nurodoma, kad tarp žuvusiųjų yra 6 150 vaikų, tačiau nepriklausomo šių duomenų patikrinimo atlikti neįmanoma.Maždaug 1 000 vaikų neteko galūnių, pranešė vyriausiasis Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Gazos Ruože Rikas Peeperkornas.„Gazoje nėra vietų, kur galima būtų saugiai pasislėpti nuo šių nuožmių atakų“, – pasakojo R. Peeperkornas.

Izraelio vyriausybės atstovas: „Hamas“ gaus į kailį taip, kaip niekas nėra gavęsIzraelio vyriausybės atstovas penktadienį pasakė, kad, Gazos Ruože pasibaigus paliauboms ir vėl prasidėjus karo veiksmams, Palestinos islamistų grupuotė „Hamas“ „gaus į kailį taip, kaip niekas nėra gavęs“.„Deja, „Hamas“ nusprendė užbaigti pertrauką, atsisakydama paleisti visas pagrobtas moteris“, – kalbėdamas spaudos konferencijoje pasakė vyriausybės atstovas Eylonas Levy. „Nusprendusi nepaleisti mūsų moterų, „Hamas“ gaus į kailį taip, kaip niekas nėra gavęs.“

Dėl atnaujintų mūšių su „Hamas“ Iranas apkaltino IzraelįDėl vėl prasidėjusių mūšių Gazos Ruože Iranas penktadienį apkaltino Izraelį ir Jungtines Valstijas.„Nužudę daugiau nei 15 000 palestiniečių, sionistiniai vampyrai pradėjo naują žudynių raundą, o juos toliau remia Amerikos vyriausybė“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Nasseras Kanani.Penktadienį pasibaigus septynias dienas trukusioms Izraelio ir „Hamas“ smogikų paliauboms, tuojau pat vėl prasidėjo mirtini mūšiai.N. Kanani pridūrė, kad „politinė ir teisinė atsakomybė už besitęsiančią agresiją ir skerdynes“ tenka Izraeliui, JAV ir „dar keleto šį apartheido režimą remiančių šalių vyriausybėms“.Ketvirtadienį susitikęs su Izraelio ir Palestinos pareigūnais aukščiausiojo rango JAV diplomatas Antony Blinkenas paragino pratęsti karo veiksmų pertrauką ir perspėjo, kad, vėl pradėjus mūšius, bus būtina apsaugoti civilius palestiniečius.Kitų pasaulio šalių vadovai ir humanitarinės pagalbos grupės taip pat norėjo, kad pertrauka būtų ilgesnė.„Pasaulio tautos ir absoliučios daugumos šalių vyriausybės reikalauja, kad paliaubos tęstųsi, o sionistų režimo išpuoliai prieš Gazą ir Vakarų Krantą būtų visiškai nutraukti“, – nurodė N. Kanani.Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras pranešė, kad kovos vėl buvo pradėtos po to, kai „Hamas“ „pažeidė“ paliaubų sąlygas – iki paliaubų pabaigos likus vos valandai, Izraelio kariuomenė pranešė numušusi iš Gazos skriejančią raketą.

Vėl atnaujinus karo veiksmus, Izraelis nurodė Gazos gyventojams naujas evakuacijos zonasPenktadienio ryte Gazos Ruože vėl prasidėjus mūšiams, Izraelio kariuomenė Palestinos teritorijoje gyvenantiems civiliams nurodė naujas saugos zonas.Kariuomenė, „rengdamasi kitam karo etapui“, pristatė interaktyvų evakuacijos zonų žemėlapį arabų kalba.Žemėlapyje ruožas padalintas į zonas, kad gyventojams būtų lengviau „susiorientuoti, suprasti nurodymus ir prireikus iš atitinkamos vietovės nuvykti į saugią vietą“.Prieš kelias valandas iki to, pasibaigus savaitę trukusioms paliauboms, kurias pratęsti trečią kartą susitarti nepavyko, kariuomenė vėl pradėjo karinius veiksmus prieš „Hamas“.Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad prieš pat pasibaigiant paliauboms į Izraelį iš Gazos Ruožo buvo paleistos raketos.Izraelis taip pat apkaltino „Hamas“ nesilaikant susitarimo paleisti visas įkaitėmis laikomas moteris.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, per pirmąsias tris atsinaujinusių karo veiksmų valandas, Izraelio karo lėktuvams vėl ėmus bombarduoti ruožą Gazoje žuvo 32 žmonės.„Hamas“ apkaltino Izraelį atsisakius priimti visus jos pasiūlymus pratęsti paliaubas.

Islamo džihadas atakuoja Izraelio miestusPalestinos islamo džihadas pranešė, kad šį rytą atakavo Izraelio miestus ir miestelius.„al Quds Brigades“ teigė, kad išpuoliai buvo atsakas į „nusikaltimus mūsų žmonėms“.Islamo džihadas yra smogikų grupuotė ir „Hamas“ sąjungininkė, kuri dalyvavo jos spalio 7 d. atakoje.

Kataras patvirtino, kad Izraelio ir Palestinos derybos tęsiasi Kataro Užsienio reikalų ministerija „X“ socialiniame tinkle paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma: „Kataro valstybė labai apgailestauja, kad pasibaigus humanitarinei pauzei atnaujinta Izraelio agresija prieš Gazos Ruožą, nepasiekus susitarimo ją pratęsti. Kataro valstybė kartu su savo tarpininkavimo partneriais yra įsipareigojusi tęsti pastangas, dėl kurių buvo padaryta humanitarinė pauzė, ir nedvejodama darys viską, kas būtina, kad grįžtų ramybė.“

Gazos Ruožo ministerija: pasibaigus paliauboms jau žuvo 29 žmonėsGazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad penktadienį per pirmąsias valandas po to, kai baigėsi paliaubos tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“ ir atsinaujino karo veiksmai, žuvo 29 žmonės.Ministerijos atstovas Ashrafas al Qudra AFP sakė, kad pasibaigus paliauboms 7 val. ryto vietos (5.00 val. Grinvičo) laiku, be kitų, 10 žmonių žuvo centrinėje Gazos dalyje esančiame Al Maghazi mieste, 9 – pietiniame Rafos mieste ir 5 – šiauriniame Gazos mieste.

Šaltinio teigimu, nepaisant vėl pradėto Gazos puolimo, derybos dėl paliaubų tęsiasi toliauNepaisant atsinaujinusių mūšių, Izraelio ir „Hamas“ derybos dėl paliaubų, kuriose tarpininkauja Kataras ir Egiptas, tęsiasi toliau, naujienų agentūrai AFP pranešė su derybomis susipažinęs šaltinis.„Nežiūrint į tai, kad Izraelis vėl pradėjo Gazos antskrydžius, derybos Katarui ir Egiptui tarpininkaujant tęsiamos toliau“, – nurodė dėl derybų slaptumo nežinomu likti pageidavęs šaltinis po to, kai po intensyvių išvakarėse vykusių diskusijų nepavyko susitarti paliaubas pratęsti aštuntai dienai.

„Hamas“ valdoma ministerija teigia, kad per atsinaujinusius Izraelio oro antskrydžius Rafoje žuvo 6 žmonėsPenktadienio rytą per Izraelio oro antskrydį Rafos mieste Gazos Ruožo pietuose žuvo mažiausiai šeši palestiniečiai, AFP sakė „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Ashrafas al Qudra, atnaujindamas pirminius duomenis apie tris žuvusiuosius.Kitur per oro antskrydžius Gazos mieste žuvo du vaikai, sakė Al Ahli ligoninės gydytojas Fadelis Naimas, nes kovos atsinaujino iškart po to, kai baigėsi septynias dienas trukusios paliaubos tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“.

Nuo paliaubų pradžios šimtai sunkvežimių su pagalba pasiekė Gazos Ruožo šiauręNuo paliaubų Gazos kare pradžios, Palestiniečių Raudonojo Pusmėnulio organizacijos duomenimis, 310 sunkvežimių su pagalbos prekėmis sėkmingai pasiekė Izraelio intensyviai atakuotą šiaurinę Gazos Ruožo dalį.Humanitarinė organizacija naktį į penktadienį tinkle X pranešė, kad į teritoriją pristatyta tokių svarbių prekių, kai maisto produktai, kūdikių maistas ir antklodės. Vien tik penktadienį 56 vilkikai su pagalbos kroviniu įvažiavo į Gazos miestą ir šiaurines Gazos Ruožo teritorijas.Prieš prasidedant paliauboms Izraelis savo atakas prieš „Hamas“ teroristinę organizaciją buvo sukoncentravęs į šiaurės Gazą. Kariuomenė šimtus tūkstančių žmonių ragino pasitraukti į pietus. Per intensyvius apšaudymus daug civilių žuvo.

Izraelio kariai netyčia nušovė civilį, ginklu pasipriešinusį „Hamas“ užpuolikamsIzraelio kariai netyčia nušovė civilį, kuris per teroristinį išpuolį Jeruzalėje drąsiai pasipriešino „Hamas“ užpuolikams, pranešė žiniasklaida.Vyras nuo sunkių sužeidimų mirė ligoninėje likus dienai iki savo 38-ojo gimtadienio, ketvirtadienio vakarą pranešė kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės, remdamosi jį gydžiusios ligoninės informacija.Šis vyras, pamatęs, kaip užpuolikai šaudo į žmones autobusų stotelėje, spontaniškai iššoko iš automobilio ir šovė į juos iš nuosavo ginklo. Kariai taip pat pradėjo šaudyti į užpuolikus, tačiau palaikė vyrą vienu iš jų ir nušovė.Du palestiniečiai ketvirtadienio rytą autobusų stotelėje apšaudė grupę civilių. Žuvo trys žmonės. Teigiama, kad du užpuolikai žuvo nuo kareivių ir civilio kulkų. Civilis už savo drąsius veiksmus galiausiai taip pat sumokėjo gyvybe.Vėliau atsakomybę už išpuolį prisiėmė teroristinė organizacija „Hamas“.Po beprecedenčių „Hamas“ išpuolių spalio 7 dieną Izraelyje buvo sušvelninti griežti šalies ginklų įstatymai. Vietos žiniasklaida pranešė, kad taip buvo pasiektas tikslas leisti didesniam civilių gyventojų skaičiui viešai nešiotis teisėtai įsigytus ginklus.

Izraelis skelbia, kad kovos atnaujintosIzraelis teigia atnaujinęs kovas su „Hamas“ Gazos Ruože.Įraše „X“ socialiniame tinkle Izraelio gynybos pajėgos teigė, kad „Hamas“ atidengė ugnį į Izraelį, taip pažeisdamas paliaubų sutarties sąlygas.https://twitter.com/IDF/status/1730455649815822608

Tęsiamos derybos dėl paliaubų, Izraelis teigia perėmęs iš Gazos paleistą raketąNepatvirtintais duomenimis, vis dar vyksta diskusijos dėl tolesnio „Hamas“ ir Izraelio paliaubų pratęsimo. Beveik prieš savaitę prasidėjusi ir pirmadienį pirmą kartą pratęsta kovų pertrauka iš pradžių turėjo baigtis penktadienio rytą.Pagal pirminį susitarimą pertrauka gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 10 dienų, jei kasdien bus paleidžiami įkaitai.Likus vos kelioms valandoms iki paliaubų galiojimo pabaigos, Izraelio bendruomenėse prie sienos su Gazos ruožu pasigirdo raketų sirenos, praneša „Sky news“.Tai pirmas kartas, kai nuo paliaubų pradžios lapkričio 24 d. nuskambėjo sirenos, praneša Izraelio žiniasklaida.Tuo tarpu Izraelio kariuomenė patvirtino, kad jos raketinės gynybos sistema „Iron Dome“ anksti penktadienį perėmė iš Gazos Ruožo paleistą raketą.„Hamas“ iš karto nepateikė jokių komentarų.

Izraelio kariuomenė: antroji šiandienos įkaitų grupė yra IzraelyjeŠeši papildomi „Hamas“ ketvirtadienį paleisti įkaitai atvyko į Izraelį ir vyks į Hatzerimo oro bazę, kur jiems bus atliktas pirminis medicininis įvertinimas, pranešė Izraelio gynybos pajėgos.Izraelio kariai palydės išlaisvintus įkaitus į ligonines, kur jie susitiks su savo šeimomis, pranešė kariškiai bei Izraelio ministro pirmininko biuras.Tiesioginiai vaizdai parodė, kad Raudonojo Kryžiaus furgonų vilkstinė įvažiuoja į Rafah sienos perėjimą tarp Gazos ir Egipto, pakeliui į Izraelį vėlų ketvirtadienio vakarą vietos laiku.Anksčiau ketvirtadienį dvi moterys, laikomos Gazoje, buvo paleistos ir išvežtos į Izraelio ligonines.Pasak Izraelio pareigūno, įkaitai buvo paleisti atskiromis partijomis ketvirtadienį, nes jie buvo laikomi skirtingose Gazos Ruožo vietose.Izraelio įkaitų ir dingusių asmenų šeimų forumas paskelbė įkaitų vardus ir amžių – kai kurie iš jų turi dvigubą pilietybę. Jų tapatybės yra tokios: Sapiras Cohenas (suaugęs), Shani Goren (suaugusi), Nili Margalit (suaugusi), Ilana Gritzewsky (suaugusi), Bilalas Alziadana (suaugęs), Aisha Alziadana (vaikas).

IDF: esame pasiruošę atnaujinti kautynes Gazos Ruože, reikalausime, kad „Hamas“ rytoj išlaisvintų daugiau įkaitųIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariuomenė yra pasirengusi atnaujinti kovas Gazos Ruože, jei paliaubų susitarimas su „Hamas“ nebus pratęstas dar vienai dienai.Jis sako, kad per naktį IDF „primygtinai reikalavo“ įvykdyti dabartinį susitarimą su „Hamas“, pagal kurį teroristų grupuotė ketina paleisti įkaitais laikomas moteris ir vaikus.„Taip darysime ir rytoj. Tarpininkai – Kataras ir Egiptas – taip pat įpareigoti įvykdyti susitarimą, kad paliaubos galėtų tęstis“, – sako jis.„IDF yra pasirengę atnaujinti kovas. Mes pasiruošę pulti bet kurią valandą, taip pat ir šįvakar“, – sako D. Hagari.

IDF: šeši įkaitai pakeliui iš GazosIDF ką tik paskelbė, kad šeši įkaitai dabar yra Raudonojo Kryžiaus globoje ir yra pakeliui į Izraelį.„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, šeši „Hamas“ įkaitai buvo perduoti jiems ir yra pakeliui į Izraelį“, – socialiniame tinkle paskelbė Izraelio gynybos pajėgos.Anksčiau šiandien buvo paleisti du įkaitai, todėl iš viso per dieną jų buvo aštuoni.

Blinkenas ragina Izraelį sukurti saugias zonas Gazos gyventojams prieš atnaujinant kovąKalbėdamas per spaudos konferenciją JAV ambasadoje Jeruzalėje, valstybės sekretorius Antony Blinken sako, kad Joe Bideno administracija „nedelsiant sutelkia dėmesį į darbą su mūsų partneriais, kad būtų pratęsta pauzė“ kovose tarp Izraelio ir „Hamas“, kad daugiau įkaitų būtų paleisti. „Mes nenustosime dirbti tol, kol visi įkaitai negrįš namo pas savo šeimas“, – sako A. Blinkenas.Jis sako, kad JAV ir toliau remia Izraelio tikslą nuversti „Hamas“ Gazos Ruože, sakydama, kad šį rytą mirtinas teroristinis šaudymas Jeruzalėje „pabrėžė“ teroristinės grupuotės ketinimus.Jis taip pat pakartoja JAV raginimą, kad Izraelis prieš pradėdamas veikti pietų Gazos Ruože parengtų planus, kaip toliau mažinti civilių aukų skaičių, pavyzdžiui, sukurti vadinamąsias saugias zonas palestiniečiams.„Tai, kaip Izraelis ginasi, yra svarbu“, – sako jis. „Kaip sakiau ministrui pirmininkui, svarbu ketinimas, bet svarbūs ir rezultatai“.

Gallantas patikino Blinkeną: Izraelis nugalės „Hamas“ Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas, susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, sako, kad Izraelis užtruks tiek, kiek reikės, kad laimėtų karą Gazoje prieš „Hamas“.„Mes kovosime su „Hamas“, kol įveiksime – nesvarbu, kiek tai užtruks“, – sako jis, dėkodamas A. Blinkenui ir JAV prezidentui Joe Bidenui už paramą.„Mes tęsime šį karą, kol laimėsime, nugalėsime „Hamas“ organizaciją, atimsime iš jos valdymo ir karinius pajėgumus ir sugrąžinsime visus įkaitus“, – priduria Y. Gallantas. „Žinome, kad operacijos tikslų atžvilgiu esame vieningi su JAV, ir tai labai vertiname“.

Izraelis ir JAV svarsto ištremti „Hamas“ kovotojusKaip teigiama pranešime, Izraelio ir JAV pareigūnai aptarė tūkstančių žemesnio lygio „Hamas“ kovotojų išsiuntimą iš Gazos Ruožo kaip galimą būdą sutrumpinti karą.Idėja, apie kurią pranešė „Wall Street Journal“, yra panaši į JAV tarpininkaujant sudarytą susitarimą, leidžiantį Palestinos išsivadavimo organizacijos (PLO) narius, įskaitant lyderį Yasserą Arafatą, deportuoti iš Libano į Tunisą.Vienas pasiūlymas, sukurtas Izraelio kariuomenės ekspertų grupės, prasidėtų nuo „saugių zonų be „Hamas“ sukūrimo, kurias valdytų nauja Gazos valdžia, remiama Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų, sakoma pranešime.Vienas aukšto rango Izraelio pareigūnas laikraščiui sakė, kad nėra aišku, ar „Hamas“ sutiktų palikti Gazą, jei tai būtų pasiūlyta. Jis pridūrė, kad nebuvo „praktinių diskusijų“ dėl „Hamas“ kovotojų ištrėmimo, tačiau tokia galimybė gali atsirasti, jei nebus kito pasirinkimo.

Izraelis tvirtina „Hamas“ tunelyje radęs pavogtų medicinos reikmenųIzraelio gynybos ministerijos agentūra teigė radusi įrodymų, kad „Hamas“ tuneliuose buvo paslėpti vogti medicinos reikmenys.Izraelis nuolat kaltino „Hamas“, kad šis slepia kurą, maistą, medicinos reikmenis ir kitą labai reikalingą pagalbą, siekdamas pristatyti tarptautinei bendruomenei humanitarinės nelaimės Gazoje įvaizdį.„Hamas“ neigia tai daręs, teigdamas, kad Izraelis neįsileidžia pakankamai pagalbos į anklavą.Vyriausybės veiklos koordinavimas teritorijose (kitaip žinomas kaip COGAT) pasidalijo filmuota medžiaga, kurioje, kaip teigiama, yra tamsiame tunelyje paslėptos atsargos, sakydama, kad tai rodo, kaip Hamas „pirmenybę teikia nevilties ištiktiems žmonėms“.https://twitter.com/cogatonline/status/1730250928861721029?ref_src=twsrc%5Etfw

JT: nuo konflikto pradžios Gazoje buvo sugriauta apie 46 000 namųRemiantis Jungtinių Tautų lapkričio 29 d. ataskaita, nuo spalio 7 d. apytiksliai 46 000 būstų Gazoje buvo visiškai sunaikinti, o daugiau nei 234 000 buvo iš dalies apgadinti.CUNY absolventų centro ir Oregono valstijos universiteto mokslininkų atlikta palydovinė analizė apskaičiavo, kad lapkričio 29 d. buvo pažeista 26–34 % visų juostoje esančių konstrukcijų. Palyginti, lapkričio 18 d. šie skaičiai buvo nuo 20 % iki 26 %. Apskaičiuota, kad Gazos ir Šiaurės Gazos gubernijose, kur įvyko daugiausiai oro antskrydžių, buvo apgadinta 52–65 % konstrukcijų.

Izraelyje lankosi TBT prokurorasTarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) prokuroras Karimas Khanas lankosi Izraelyje „Hamas“ išpuolius spalio 7-ąją išgyvenusiųjų ir aukų šeimų prašymu ir kvietimu, ketvirtadienį pranešė TBT.„Šis vizitas, nors ir nėra tiriamasis, suteikia svarbią galimybę pareikšti užuojautą visoms aukoms ir užmegzti dialogą“, – sakoma socialiniame tinkle X paskelbtame TBT pranešime.K. Khanas taip pat turi vykti į Ramalą okupuotame Vakarų Krante, ten susitiks su aukšto rango palestiniečių pareigūnais, nurodė TBT.Per precedento neturintį išpuolį spalio 7 d. palestiniečių judėjimo „Hamas“ teroristai Pietų Izraelyje nužudė maždaug 1 200 žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė 240 įkaitų. Į tai reaguodamas Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“, valdantį Gazos Ruožą ir turintį ginkluotą sparną. Beveik savaitę trukusios paliaubos, sustabdžiusios kelias savaites trukusį konfliktą, turėtų baigtis anksti penktadienį.2002 m. pradėjęs veikti TBT yra vienintelis pasaulyje nepriklausomas teismas, įsteigtas tirti sunkiausius nusikaltimus, įskaitant genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. 2021 m. jis pradėjo tyrimą dėl Izraelio, „Hamas“ ir kitų ginkluotų palestiniečių grupuočių galimų karo nusikaltimų palestiniečių teritorijose. K. Khanas yra sakęs, kad dabar šis tyrimas „apima karo veiksmų ir smurto paaštrėjimą po 2023 m. spalio mėnesio išpuolių“. Tačiau TBT komandos negali patekti į Gazą ar tirti Izraelį, kuris nėra TBT narys.Teisės ekspertai naujienų agentūrai AFP sakė, kad „Hamas“ ir Izraelis gali būti apkaltinti karo nusikaltimais. Penkios šalys lapkričio viduryje paragino pradėti TBT tyrimą dėl Izraelio ir „Hamas“ karo, o K. Khanas sakė, kad jo komanda surinko „reikšmingą kiekį“ įrodymų apie „atitinkamus incidentus“.

Blinkenas Ramaloje susitiko su Palestinos vadovu AbbasuIzraelyje ir Palestinos savivaldoje viešintis JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas ketvirtadienį Ramaloje susitiko su palestiniečių lyderiu Mahmoudu Abbasu, skelbia BBC.Pasak JAV valstybės departamento, jie aptarė humanitarinės pagalbos tiekimą Gazos Ruožui ir palestiniečių saugumo bei laisvės padėtį Vakarų Krante.Kaip rašo laikraštis „Times of Israel“, remdamasis palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“, M. Abbasas pasisakė už nuolatines paliaubas Gazos Ruože.Jis taip pat pakartojo, kad palestiniečių lyderiai yra pasirengę prisiimti atsakomybę už padėtį Gazos Ruože, ir pabrėžė, kad anklavas priklauso būsimos Palestinos valstybės jurisdikcijai.

Emmanuelis Macronas patvirtino, kad šiandien iš „Hamas“ nelaisvės paleista 21 metų prancūzė ir izraelietė Mia Schem.Paskelbęs žinutę socialinėje žiniasklaidoje, Prancūzijos prezidentas išreiškė „didelį džiaugsmą“ ir solidarumą su likusiais įkaitais, paimtais per spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį.https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1730259667459117453?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1730259667459117453%7Ctwgr%5E417262faec9a1f8a2f6cdcdba7ca25f6a7f1479d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fnov%2F30%2Fisrael-hamas-war-live-updates-news-ceasefire-ending-gaza-palestine-hostage-deal-palestinian-prisoners-released

CNN: įkaitai paleidžiami ne visi iš karto, nes jie yra skirtingose vietoseJAV transliuotojas CNN praneša, kad „Hamas“ ketvirtadienį paleidžia ne visus Izraelio įkaitus vienu metu, nes jie yra skirtingose vietose.Šią informaciją CNN pranešė neįvardyti Izraelio pareigūnai.Ketvirtadienį „Hamas“ jau paleido dvi įkaites – 21 metų Mia Schem ir 40 metų Amit Soussana.Žiniasklaidos duomenimis, per dieną bus paleista dešimt įkaitų, įskaitant du Rusijos piliečius.

Netanyahu įsakė nugriauti Jeruzalėje šaudžiusių užpuolikų namusBenjaminas Netanyahu įsakė nugriauti dviejų „Hamas“ užpuolikų namus po to, kai jie šį rytą surengė masinį šaudymą Jeruzalėje, skelbia „Sky News“.„Ministras pirmininkas Netanyahu nurodė užantspauduoti ir nugriauti dviejų teroristų, įvykdžiusių šiandienos išpuolį Jeruzalėje, namus, atlikti plataus masto areštus tų, kurie juos rėmė ir siuntė“, – sakoma jo biuro pareiškime. Izraelio teroristų šeimos namų griovimas yra įprasta Izraelio valdžios institucijų vykdoma bausmė, praktikuojama palestiniečių teritorijose nuo 1967 m. Šešių dienų karo. Po šaudymo, per kurį žuvo trys žmonės ir žuvo du užpuolikai, „Hamas“ gyrė savo karinį sparną „al Qassam Brigades“ už tai, ką pavadino „didvyriška operacija Jeruzalėje“.Ji taip pat įvardijo užpuolikus: 38 metų Muradas Muhammadas Nemras ir 30 metų Ibrahimas Muhammadas Nemras.Manoma, kad jų šeimų namai, kurie dabar bus nugriauti, yra Sur Baher – palestiniečių kaime Rytų Jeruzalės pakraštyje.

Šįvakar bus apsikeista 30 palestiniečių„Hamas“ įvardijo 30 palestiniečių kalinių, kurie, kaip tikimasi, šį vakarą bus paleisti mainais į Izraelio įkaitus, pavardes. Tai bus septintasis toks apsikeitimas iš eilės, skelbia „Sky News“. Sąraše yra aštuonios moterys ir 22 vaikai. Dvi izraelietės – 21 metų Mia Schem ir 40 metų Amit Soussana – jau paleistos.

Blinkenas: reikia imtis visų priemonių, kad būtų išvengta žalos civiliams gyventojamsPasak Baltųjų rūmų, ketvirtadienį susitikęs su Izraelio vadovais valstybės sekretorius Antony Blinkenas dar kartą patvirtino JAV paramą „Izraelio teisei gintis nuo teroristinio smurto“, laikantis tarptautinės humanitarinės teisės, pranešė Baltieji rūmai, skelbia BBC.Tačiau, kaip pabrėžiama pareiškime, A. Blinkenas paragino Izraelį „imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta žalos civiliams gyventojams“.„Valstybės sekretorius pabrėžė, kad prieš pradedant bet kokias karines operacijas pietinėje Gazos dalyje, būtina atsižvelgti į humanitarinius ir civilių apsaugos poreikius, ir paragino nedelsiant imtis veiksmų, kad ekstremistiniai naujakuriai būtų patraukti atsakomybėn už smurtą prieš palestiniečius Vakarų Krante“, – sakoma Valstybės departamento pareiškime.

„Hamas“ paleido dar du Izraelio įkaitusIzraelio kariuomenė pranešė, kad ketvirtadienį Gazos Ruože Raudonajam Kryžiui buvo perduoti du įkaitai.Dvi moterys yra „pakeliui į Izraelio teritoriją“, sakoma kariuomenės pareiškime.„Per artimiausias kelias valandas Raudonajam Kryžiui turėtų būti perduota daugiau Izraelio įkaitų“, – priduriama pareiškime.

Dėl Ispanijos premjero pastabų apie karą Gazos Ruože Izraelis atšaukia ambasadorę MadrideKetvirtadienį aukščiausiasis Izraelio diplomatas pareiškė atšaukiantis šalies ambasadorę Madride dėl Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo „piktinančių pasisakymų“ abejojant Izraelio karinės kampanijos Gazoje teisėtumu.„Dėl piktinančių Ispanijos ministro pirmininko pasisakymų, kuris ir vėl kartojo nepagrįstus teiginius, nusprendžiau iškviesti Izraelio ambasadorę Ispanijoje į konsultacijas Jeruzalėje“, – socialiniame tinkle X parašė užsienio reikalų ministras Eli Cohenas.Šis žingsnis žengtas po P. Sanchezo interviu, kai jis pareiškė turįs „rimtų abejonių“ dėl Izraelio veiksmų karo draskomame Gazos Ruože teisėtumo, naujienų agentūrai AFP sakė anonimiškumo pageidavęs Izraelio pareigūnas, pridūręs, jog tai „ne pirmas kartas“, kai Ispanijos lyderis pareiškia tokią nuomonę.Diplomatinė įtampa tarp Izraelio ir Ispanijos išaugo po pakartotinių P. Sanchezo pastabų, kritikuojančių Izraelio karinę kampaniją Gazos Ruože, pradėtą reaguojant į spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius.Izraelis taip pat atšaukė ambasadorius iš Turkijos ir Pietų Afrikos Respublikos po šių šalių lyderių pastabų apie karą Gazoje.Iš karto nebuvo aišku, kada Izraelio ambasadorė Rodica Radian-Gordon išvyks iš Madrido į Jeruzalę.„Izraelis veikia ir toliau veiks pagal tarptautinę teisę, mes tęsime karą, kol bus išlaisvinti visi įkaitai ir „Hamas“ Gazoje bus sunaikinta“, – parašė E. Cohenas.„Už spalio 7 d. žudynes ir šiandieninę padėtį Gazoje yra atsakinga tik viena institucija - teroristinė organizacija „Hamas“, įvykdžiusi karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui prieš Izraelio piliečius ir Gazos Ruožo gyventojus“, – pabrėžė Izraelio užsienio reikalų ministras.

Analizė: kodėl derybos dėl įkaitų tampa vis sudėtingesnės?Kadangi dėmesys nukrypo į jaunus vyrus ir laikomus užsienio piliečius, o galiausiai ir į IDF karius, „Hamas“, prieš svarstydama įkaitų paleidimo klausimą, juos labiau vertins, rašo Seanas Bellas, „Sky News“ karinis analitikas. Atrodo, kad labai mažai tikėtina, jog „Hamas“ artimiausiu metu paleis visus įkaitus, nes jie yra vienintelė valiuta, daranti įtaką kare su Izraeliu. „Hamas“ reikia tik kelių IDF įkaitų – ir galbūt poros užsienio piliečių – kad išlaikytų patikimą derybų pajėgumą. Tuo pat metu „Hamas“ sieks išgauti kuo didesnę vertę iš didžiosios dalies vis dar laikomų įkaitų, daugiausia dėmesio skirdamas paliaubų pratęsimui kuo ilgesniam laikotarpiui. Net ir nedidelis karinių įkaitų skaičius „Hamas“ gali būti neįkainojamas – kartą ji ketverius metus laikė IDF kareivį ir sutiko jį išmainyti tik į daugiau nei 1000 palestiniečių kalinių.Vienas iš jų buvo Yahya Sinwaras, kuris dabar yra „Hamas“ lyderis Gazoje. Tuo tarpu Izraelis sieks išlaikyti spaudimą „Hamas“, kad užtikrintų nuolatinį įkaitų paleidimą, grasindamas atnaujinti sausumos puolimą.Izraelis norės atnaujinti puolimą, jei derybos dėl įkaitų bus sustabdytos, kad būtų parodytas ryžtas, net jei per ateinančias dienas ir savaites bus padarytos vėlesnės pertraukos, reaguojant į tolesnę pažangą keičiantis įkaitais.

Po šaudynių Jeruzalėje Netanyahu pažadėjo apginkluoti daugiau civilių gyventojųPo mirtinų šaudynių Jeruzalėje Izraelio ministras pirmininkas pažadėjo apginkluoti daugiau civilių gyventojų, skelbia „Sky News“. Anksčiau miesto mero pavaduotoja Fleur Hassan-Nahoum sakė, kad civiliai nušovė šaulį, kai šis nužudė tris žmones.Policija teigė, kad šaulį sulaikė civilis ir du kariai, tuo metu buvę ne tarnyboje.„Mano vadovaujama vyriausybė toliau plės ginklų dalijimą piliečiams“, – sakė Benjaminas Netanyahu.Jis sakė, kad „visi „Hamas“ teroristai yra mirtingi“, taip pat ir Jeruzalėje.

Blinkenas Ramaloje susitiks su palestiniečių prezidentu AbbasuKetvirtadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas atvyko į Izraelio okupuotą Vakarų Kranto miestą Ramalą susitikti su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.A. Blinkenas šarvuota vilkstine atvyko į Palestiniečių valdžios, iš dalies administruojančios Vakarų Krantą, būstinę netrukus po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu Jeruzalėje.Protestuodami prieš A. Blinkeno vizitą palestiniečiai Ramaloje degino JAV valstybės sekretoriaus atvaizdus.

Ministras: išpuolis Jeruzalėje įrodė, kad ginklų dalijimas gyventojams yra teisingasIšpuolis Jeruzalėje, įvykdytas šiandien apie 7.30 val. prie judraus įvažiavimo į Jeruzalę, yra dar vienas ženklas, kad Izraelyje ir okupuotose palestiniečių teritorijose dėl Izraelio ir „Hamas“ karo padidėjo įtampa, skelbia BBC.Žuvo trys žmonės – dvi 24 ir 67 metų moterys ir 73 metų vyras.Vaizdo stebėjimo kamerų įrašai užfiksavo momentą, kai automobilis su dviem užpuolikais sustojo prie perpildytos autobusų stotelės. Iš jo išlipę du vyrai atidengė ugnį į bėgančius žmones.Du neetatiniai kariškiai ir vienas ginkluotas civilis atsakė šaudydami į užpuolikus ir nušovė juos vietoje.Izraelio saugumo agentūra „Šin Bet“ nustatė, kad užpuolikai yra palestiniečiai broliai Muradas ir Ibrahimas Nemrai. Jiems buvo atitinkamai 38 ir 30 metų. Abu jie gyveno Rytų Jeruzalėje ir už teroristinę veiklą buvo atlikę bausmę kalėjime. Agentūros duomenimis, Muradas kalėjime praleido 10 metų nuo 2010 m. iki 2020 m.Įvykio vietoje apsilankęs Izraelio nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras sakė, kad užpuolikai buvo „Hamas“ kovotojai.Jis teigė, kad šis išpuolis įrodo, jog po spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių įvesta vyriausybės politika apginkluoti civilius gyventojus buvo teisinga.„Šis įvykis dar kartą įrodo, kad neturime rodyti silpnumo, kad su „Hamas“ turime kalbėtis tik per taikinį, per karą. Turime kovoti su „Hamas“, – sakė jis ir pridūrė, kad šis išpuolis parodė, kokia svarbi yra ginklų leidimų išdavimo asmenims politika.

Šaltinis „Hamas“ teigia, kad ketvirtadienį bus išlaisvinta 10 įkaitų izraeliečiųŠaltinis „Hamas“ naujienų agentūrai AFP sakė, kad ketvirtadienį, vienai dienai pratęsus paliaubas, iš Gazos Ruožo bus paleista 10 įkaitų izraeliečių, du iš jų turi ir Rusijos pilietybę.„Visi jie gyvi“, – sakė šaltinis ir pridūrė, kad „praėjusią naktį Izraelis atmetė „Hamas“ pasiūlytą sąrašą, į kurį buvo įtraukti trijų žuvusių izraeliečių kūnai“.

„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už mirtinas šaudynes Jeruzalėje„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už šaudymo išpuolį Jeruzalėje, per kurį ketvirtadienį, vos pratęsus Izraelio ir Gazos Ruožą valdančios palestiniečių islamistų grupuotės paliaubas, žuvo trys žmonės.Policija pranešė, kad du užpuolikai buvo iš Rytų Jeruzalės, jie buvo nušauti įvykio vietoje, netoli autobusų stotelės vakarinėje miesto dalyje, kur nėra įvažiavimą kontroliuojančių punktų. „Du teroristai atvažiavo automobiliu, vienas jų buvo ginkluotas M-16, kitas – pistoletu“, ir pradėjo šaudyti, žurnalistams įvykio vietoje sakė Jeruzalės policijos viršininkas Doronas Torgemanas.Užpuolikus nušovė du Izraelio kariuomenės kariai, tuo metu nėję tarnybos, ir vienas civilis, sakoma policijos pranešime. „Policijai atlikus teroristų automobilio apžiūrą buvo rasta šaudmenų ir ginklų“, – priduriama jame.Policijos atstovas pranešė, kad nužudytieji yra 73 metų rabinas Elimelechas Wasermanas, 67 metų Hana Ifergan ir 24 metų Livia Dikman.Po kelių valandų „Hamas“ paskelbė pareiškimą, kuriame prisiėmė atsakomybę už išpuolį ir vadino jį „natūraliu atsaku į precedento neturinčius okupantų nusikaltimus Gazos Ruože ir prieš vaikus Dženine“, Izraelio okupuotame Vakarų Krante.Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas, susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, sakė, kad šaudymas yra „nesibaigiančio karo, kurį mes kovojame su teroristinėmis organizacijomis, ypač „Hamas“, pavyzdys. A. Blinkenas irgi tai pavadino dar vienu priminimu apie grėsmę, su kuria „Izraelis susiduria kiekvieną dieną“.„Hamas“ pranešė, kad užpuolikai buvo broliai 38 metų Muradas Nemras ir 30 metų Ibrahimas Nemras, jie buvo šios palestiniečių organizacijos ginkluoto sparno Rytų Jeruzalėje nariai. Policija pranešė, kad anksčiau užpuolikai kalėjo Izraelyje.Socialinėje žiniasklaidoje išplitusioje ir Izraelio televizijos transliuotoje medžiagoje matyti, kaip du vyrai išlipa iš balto automobilio ir šaudo į autobuso laukiančius žmones, tada įsikiša ir ima šaudyti apsaugos darbuotojai ir praeiviai.„Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sakė, kad greiti tarnybos nėjusių karių ir civilių veiksmai „užkirto kelią dar rimtesnei atakai“. „Mano vyriausybė ir toliau dalins ginklus piliečiams“, – pridūrė jis.Tuo metu du Izraelio kariai buvo nesunkiai sužeisti taranavus kontrolės postą Vakarų Krante, pranešė kariuomenė ir pridūrė, kad „įvykio vietoje buvę kariai nušovė ir neutralizavo užpuoliką“. Pranešime priduriama, kad kariai buvo nuvežti į ligoninę, Izraelio pajėgos „ieško vietovėje kitų įtariamųjų“.Smurtas Vakarų Krante išaugo po „Hamas“ surengtų išpuolių Pietų Izraelyje spalio 7 d. ir Izraeliui pradėjus atsakomąjį puolimą prieš grupuotę Gazos Ruože.Prieš dvi savaites žuvo vienas Izraelio karys, kai į jį buvo šauta per išpuolį kontrolės poste prie įėjimo į tunelį, jungiantį Vakarų Krantą su Jeruzale. Dar penki Izraelio saugumo darbuotojai buvo sužeisti, Izraelio policija nušovė visus tris užpuolikus. Atsakomybę už išpuolį taip pat prisiėmė ginkluotas „Hamas“ sparnas „Ezzedine‘o Al Qassamo brigados“.

Tarpininkai siekia dar dviejų dienų paliaubų pratęsimoEgipto ir Kataro derybininkai siekia, kad laikinosios paliaubos būtų pratęstos dar dviem dienoms, praneša Egipto valstybinė žiniasklaida, skelbia „Sky News“.Tai apima daugiau palestiniečių kalinių paleidimą ir didesnį humanitarinės pagalbos tiekimą, sakoma pareiškime.Šiandien dėl 24 valandų pertraukos buvo susitarta likus vos kelioms akimirkoms iki paliaubų galiojimo pabaigos ankstų rytą.„Sky News“ Artimųjų Rytų korespondentas Alistairas Bunkallas sakė, kad tai rodo, jog kaskart, kai siūloma pratęsti paliaubas, tampa vis sunkiau susitarti dėl tolesnių pauzių.

JAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas ketvirtadienį lankosi Izraelyje. Jeruzalėje susitikęs su Izraelio prezidentu Izchaku Herzogu, jis pažymėjo, kad „Hamas" rankose esančių įkaitų paleidimas yra „labai teigiama tendencija".„Tai, be kita ko, leido smarkiai padidinti humanitarinę paramą nekaltiems civiliams Gazos Ruože, kurios jiems desperatiškai reikia, – kalbėjo A. Blinkenas. – Šis procesas duoda rezultatų. Tai svarbu. Tikimės, kad tai tęsis".A. Blinkenas, JAV duomenimis, per vizitą ketina aparti ir tolesnius žingsnius dėl Palestinos valstybės sukūrimo bei būtinybę užkirsti kelią konflikto išplitimui.JAV valstybės sekretorius ketvirtadienį susitiko ir su Izraelio premjeru Benyaminu Netanyahu.Dėl labai didelių civilių aukų skaičiaus Gazos Ruože bei smarkių sugriovimų šioje palestiniečių teritorijoje JAV prezidentas Joe Bidenas patiria didelį spaudimą savo šalyje ir taip pat savo partijoje. Anot „The Washington Post", J. Bidenas reikalauja iš Izraelio labiau paisyti civilių, kai, tikėtina, bus atnaujinti mūšiai.A. Blinkenas susitikime su I. Herzogu patvirtino, kad JAV remia Izraelio teisę gintis ir „mėginimą užtikrinti, kad spalio 7 d. įvykiai niekada nepasikartotų". A. Blinkenas pareiškė užuojautą trijų izraeliečių, žuvusių ryte per palestiniečių išpuolį Jeruzalėje, šeimoms. „Gedime jų, kaip gedime dėl kiekvienos prarastos nekaltos gyvybės", – teigė jis.

Išlaisvinti Tailando įkaitai atvyko į BankokąTailando įkaitai, kuriuos išlaisvino „Hamas“, kartu su užsienio reikalų ministru atvyko į Bankoką, pranešė korespondentė Azijoje Cordelia Lynch.Ji pridūrė, kad 17 žmonių grupė dar penkias-šešias valandas keliaus iki namų į šiaurės rytus nuo Tailando.Iš viso buvo išlaisvinti 23 tailandiečiai, dar devyni nėra laisvi.Pasak žurnalistės, daugelis į laisvę paleistų asmenų dirbo ūkiuose, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį spalio 7 d.https://twitter.com/SkyNews/status/1730154676505424240

Izraelio ministras sako, kad Jeruzalėje šaudė „Hamas“ nariaiIzraelio nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras sako, kad du Jeruzalėje šaudę asmenys yra „Hamas“ nariai ir gyveno Rytų Jeruzalėje, rašo BBC.Anot jo, išpuolis rodo ginklų dalijimo civiliams Izraelyje svarbą.Abu užpuolikai, į išpuolio vietą atvykę automobiliu, buvo nušauti karių ir ginkluoto civilio.

Per šaudynes Jeruzalėje, naujausiais duomenimis, žuvo mažiausiai trys žmonėsPer išpuolį Jeruzalėje, naujais duomenimis, ketvirtadienį žuvo mažiausiai trys žmonės. Dar šeši asmenys buvo sužeisti. Pradžioje Izraelio gelbėjimo tarnyba „Magen David Amon“ buvo pranešusi apie vieną žuvusią moterį, vėliau – apie du žuvusiuosius.Užpuolikai buvo iš Rytų Jeruzalės, sakė vietos policijos rajono vadas Doronas Turgemanas. Pasak policijos, du užpuolikai „neutralizuoti“. Abu jie, į išpuolio vietą atvykę automobiliu, buvo nušauti karių ir ginkluoto civilio.Pasak Izraelio žiniasklaidos, užpuolikai buvo iš arabiškosios Rytų Jeruzalės.

Medikai: per susišaudymą autobuso stotelėje žuvo du žmonėsPasak Izraelio greitosios medicinos pagalbos tarnybos, 24 metų moteris žuvo per šaudymą autobusų stotelėje Jeruzalėje.Tarnyba atnaujino sužeistųjų skaičių nuo septynių iki aštuonių, iš kurių penkių būklė yra sunki.Vėliau buvo pranešta, kad taip pat mirė 73 metų vyras, kurio būklė buvo kritinė.„Šį rytą pasibjaurėtinas teroro aktas Jeruzalėje“, – sakė JAV ambasadorius Izraelyje Jackas Lew.Į įvykio vietą atvyko daug greitosios pagalbos mašinų, o policija pranešė, kad apieško teritoriją, kad įsitikintų, jog nėra kitų užpuolikų.

Izraelio policija: ginkluoti vyrai apšaudė Jeruzalės autobusų stotelę ir sužeidė septynis žmonesGinkluoti vyrai pradėjo šaudyti autobusų stotelėje Jeruzalėje ir sužeidė septynis žmones, pranešė Izraelio policija.Dviejų aukų būklė kritinė, skelbia Izraelio greitosios medicinos pagalbos tarnyba.Policijos teigimu, kad du įtariami užpuolikai „buvo neutralizuoti vietoje“. Pasak Izraelio policijos, išpuolis įvyko prie pagrindinio greitkelio miesto pakraštyje piko valandomis.

Izraelis pranešė gavęs naują paleidžiamų įkaitų sąrašą Izraelio vyriausybė pranešė gavusi naują sąrašą, kuriame – Gazos Ruože įkaitais laikomos moterys ir vaikai, kuriuos „Hamas“ ketina paleisti ketvirtadienį mainais į dar vienai dienai pratęstas paliaubas.„Izraeliui pagal susitarimo sąlygas ką tik buvo pateiktas moterų ir vaikų sąrašas, todėl paliaubos bus tęsiamos“, – teigiama Izraelio ministro pirmininko kanceliarijos išplatintame pranešime, nenurodant tikslaus paleidžiamų įkaitų skaičiaus.Paliaubų, dėl kurių pirmąkart susitarta praėjusį penktadienį, metu buvo laikinai sustabdyti karo veiksmai ir apsikeista įkaitais bei kaliniais.Iš viso paleisti 102 įkaitai, įskaitant 70 Izraelio piliečių. Visas per spalio 7 d. įvykdytą precedento neturintį išpuolį, per kurį „Hamas“ nužudė 1 200 žmonių, pagrinde civilių, pagrobtų ir į Gazos Ruožą išvežtų įkaitų skaičius siekė apie 240.„Hamas“ pareigūnų teigimu, per atsakomuosius Izraelio antskrydžius ir sausumos kampaniją Gazoje jau žuvo beveik 15 000 žmonių, dauguma jų – taip pat civiliai, teritorijos šiaurėje griuvėsiais virto didelės zonos.Izraelis jau paleido 210 palestiniečių kalinių.

Guterresas reikalauja „tikrų humanitarių paliaubų“Ugnies nutraukimo Gazos kare pratęsimo, pasak JT generalinio sekretoriaus António Guterreso, neužtenka. Jis reikalauja „tikrų humanitarinių paliaubų“.A. Guterresas tinkle X trečiadienio vakarą rašė: „Vyksta derybos dėl paliaubų pratęsimo – mes tai sveikiname, tačiau reikia tikrų humanitarinių paliaubų“. Praėjusiomis dienomis žmonės „okupuotoje Palestinos teritorijoje ir Izraelyje pagaliau didelėje tamsoje išvydo vilties ir žmogiškumo kibirkštį“, teigė jis.Susitarimas dėl ribotų paliaubų pagerino pagalbos Gazos Ruožui tiekimą. Tačiau paramos esą vis dar nepakanka, kad būtų patenkintas milžiniškas daugiau kaip 2 mln. žmonių poreikis. Civiliams, anot A. Guterreso, reikalingas nepertraukiamas gyvybiškai svarbios humanitarinės pagalbos tiekimas į visą teritoriją.A. Guterresas kitame įraše nurodė, jog yra „daugybė pranešimų apie seksualinį smurtą per siaubingus „Hamas“ teroristinius išpuolius spalio 7 d.“ Juos esą būtina ištirti, o kaltuosius nubausti. „Lytinis smurtas turi būti pasmerktas. Bet kuriuo metu. Visur“, – rašė A. Guterresas. Jis, be to, pareikalavo saugoti civilius, įskaitant Jungtinių Tautų personalą.

Izraelis ir „Hamas“ teigia, kad paliaubos pratęstosIzraelio ir „Hamas“ paliaubos bus tęsiamos, ketvirtadienį, likus nedaug laiko iki susitarimo galiojimo pabaigos, pareiškė abi šalys, nors oficialaus susitarimo detalės liko neaiškios.Likus kelioms minutėms iki paliaubų, kurios turėjo baigtis 5.00 val. Grinvičo laiku, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad „operacijos pauzė“ bus pratęsta, tačiau nenurodė, kuriam laikui.„Atsižvelgiant į tarpininkų pastangas tęsti įkaitų išlaisvinimo procesą ir laikantis susitarimo sąlygų, operacijos pauzė bus tęsiama“, – sakė ji.„Hamas“ tuo tarpu teigė, kad buvo susitarta „pratęsti paliaubas septintą dieną“, tačiau daugiau informacijos nepateikė.Deryboms dėl paliaubų vadovaujantis Kataras patvirtino, kad pertrauka pratęsta iki penktadienio.Spaudimas pratęsti pertrauką buvo daromas tam, kad būtų galima paleisti daugiau įkaitų ir suteikti papildomos pagalbos nuniokotai Gazos Ruožo teritorijai, o trečiadienio vakarą į Izraelį derybų atvyko JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Paliaubos leido laikinai sustabdyti kovas, prasidėjusias spalio 7 dieną, kai „Hamas“ kovotojai persikėlė per sieną į Izraelį ir, Izraelio valdžios institucijų teigimu, nužudė 1 200 žmonių, daugiausia civilių, ir pagrobė apie 240 žmonių.Pasak „Hamas“ atstovų, per vėlesnę Izraelio oro ir sausumos kampaniją Gazos Ruože žuvo beveik 15 000 žmonių, taip pat daugiausia civilių, o didelė dalis teritorijos šiaurinės dalies virto griuvėsiais.Praėjusią naktį pagal susitarimo sąlygas buvo išlaisvinti dar 10 Izraelio įkaitų, o dar keturi Tailando įkaitai ir dvi Izraelio ir Rusijos pilietės įkaitės buvo išlaisvinti ne pagal susitarimą.„Hamas“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip kaukėti ginkluoti vyrai perduoda įkaitus Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui.Tarp išlaisvintųjų buvo ir JAV pilietybę turinti Liat Beinin, dirbanti gide Izraelio Holokausto muziejuje Jad Vašem.JAV Prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad yra „labai patenkintas“ šiuo išlaisvinimu. „Šis susitarimas davė reikšmingų rezultatų“, – sakė jis apie paliaubas.Netrukus po to, kai įkaitai atvyko į Izraelį, šalies kalėjimų tarnyba pranešė, kad buvo paleista 30 palestiniečių kalinių, įskaitant žinomą aktyvistę Ahed Tamimi.Nuo paliaubų pradžios lapkričio 24 dieną mainais į 210 palestiniečių kalinių buvo išlaisvinti 70 Izraelio įkaitų. Apie 30 užsieniečių, daugiausia Izraelyje gyvenančių tailandiečių, buvo išlaisvinti ne pagal susitarimą.

Izraelis paleido dar 30 palestiniečių kaliniųIzraelis iš kalėjimų paleido dar vieną palestiniečių kalinių grupę mainais į „Hamas“ pagrobtų įkaitų paleidimą. Iš įvairių kalėjimų paleista 30 kalinių, naktį į ketvirtadienį pranešė Izraelio kalėjimų institucija. Teroristinis „Hamas“ judėjimas prieš tai trečiadienį Gazos Ruože paleido 16 įkaitų, tarp kurių yra 10 izraeliečių.Įkaitai ir kaliniai paleidžiami pagal Izraelio ir „Hamas“ susitarimą, kuris pasiektas tarpininkaujant Katarui kartu su Egiptu ir JAV. Susitarimas apima ir paliaubas. Pradžioje sutartas ugnies nutraukimas keturioms dienoms buvo pratęstas dar dviem dienoms.

„Hamas“: kovotojai turi būti pasirengę mūšiams„Hamas“ liepė savo kovotojams Gazos Ruože būti pasiruošusiems atnaujinti mūšius su Izraeliu, jei laikinos paliaubos, kurios turėtų baigtis ketvirtadienį 7 val., nebus atnaujintos.„Prašoma savo aktyviųjų pajėgų palaikyti aukštą kovinę parengtį paskutinėmis paliaubų valandomis“, – sakoma kovotojų grupės pranešime.

IDF: „Hamas“ perdavė Raudonajam kryžiui 10 Izraelio ir 4 Tailando įkaitusIzraelio gynybos pajėgos patvirtina, kad „Hamas“ perdavė 14 įkaitų – 10 izraeliečių ir keturis Tailando piliečius – Raudonajam kryžiui Gazos Ruože, prieš juos perduodant Izraeliui.Anksčiau „Hamas“ paleido dvi moteris, turinčias ir Izraelio, ir Rusijos pilietybes, kaip gestą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, nesusijusiam su susitarimu su Izraeliu. Dvylika šį vakarą išleistų izraeliečių yra Raz Ben Ami, Yarden Roman, Liat Atzili, Moran Stela Yanai, Liam Or, Itay Regev, Ofir Engel, Amit Shani, Gali Tarshansky, Raaya Rotem, Yelena Trupanob ir jos motina Irena Tati.

Renkasi Karo kabinetas, nes šį vakarą 10 Izraelio įkaitų paleidimas atidėtas„Channel 12“ praneša, kad Izraelio karo kabinetas netrukus susitiks su ministrais aptarti dabartinės kovų pauzės pratęsimo.Dabartinės paliaubos numato, kad šiąnakt bus išlaisvinta dar 10 Izraelio įkaitų. Tačiau jų išleidimas buvo atidėtas. Kelios hebrajų žiniasklaidos priemonės cituoja neįvardytus Izraelio šaltinius, teigiančius, kad vėlavimas yra „techninis“, tačiau oficialaus patvirtinimo nėra.Yra žinoma, kad Izraelis reikalavo, kad visos moterys ir vaikai būtų paleisti pagal dabartinį susitarimą, pagal kurį per pirmąsias keturias paliaubų dienas bus paleista 50 izraeliečių, o kiekvienai papildomai paliaubų dienai 10 izraeliečių.Penkiasdešimt įkaitų iš tiesų buvo paleisti penktadienį–pirmadienį, o dar 10 buvo išlaisvinti praėjusią naktį.

„Hamas“ pareigūnas: pastangos pratęsti paliaubas dar nepribrendoOsama Hamdanas, aukšto rango „Hamas“ pareigūnas Libane, sako, kad dar nepasiektas susitarimas dėl laikinųjų paliaubų Gazoje pratęsimo ir kad teroristų grupuotė nemano, kad Izraelio pasiūlymas būtų vertas svarstymo.„Pastangos pratęsti paliaubas dar nėra subrendusios, o dėl mums pateikto pasiūlymo pratęsti paliaubas, nemanome, kad verta nagrinėti“, – O. Hamdanas sakė su „Hezbollah“ susijusiam naujienų leidiniui „Al-Madayeen“.Paliaubos, kurios iš pradžių turėjo baigtis pirmadienį prieš pratęsiant dviem dienoms, nustos galioti rytoj ryte, jei nebus susitarta dar pratęsti jas.

JAV valstybės sekretorius kreipiasi į Izraelį, nes netrukus baigsis paliaubosJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas trečiadienį atvyksta į Izraelį, nes netrukus baigsis Izraelio ir „Hamas“ paliaubos.A. Blinkenas sakė, kad daugiausia dėmesio skirs kovos Gazoje pauzės pratęsimui, „kad mes ir toliau išlaisvintume daugiau įkaitų ir suteiktume daugiau humanitarinės pagalbos“.„Norėtume, kad pauzė būtų pratęsta, nes tai įgalino visų pirma įkaitų paleidimą ir grįžimą pas savo šeimas“, – sakė A. Blinkenas. „Tai taip pat leido mums suteikti humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams, kuriems jos taip labai reikia. Taigi, paliaubų tęsimas pagal apibrėžimą reiškia, kad daugiau įkaitų grįš namo, bus daugiau pagalbos“.Aukščiausias JAV diplomatas taip pat sakė manantis, kad Izraelis nori pratęsti pauzę, nes „jie taip pat daug dėmesio skiria žmonių parvežimui namo“. Jis sakė, kad artimiausiomis dienomis planuoja aptarti šį klausimą per susitikimus su Izraelio pareigūnais.„Aptarsime su Izraeliu, kaip jis gali pasiekti savo tikslą užtikrinti, kad spalio 7 d. teroristiniai išpuoliai niekada nepasikartotų, tuo pat metu palaikant ir didinant humanitarinę pagalbą bei sumažinant tolesnes Palestinos civilių kančias ir aukas“, – sakė A. Blinkenas.Jis taip pat keliaus į Vakarų Krantą, o po to į Dubajų, kur vyks COP28 klimato viršūnių susitikimas.

Izraelis mano, kad šiuo metu Gazoje yra laikomi 159 įkaitaiPasak Izraelio gynybos pajėgų atstovo Danielio Hagari, Izraelis mano, kad šiuo metu Gazoje yra laikomi 159 įkaitai.Šis skaičius yra prieš numatomą naujos įkaitų grupės paleidimą šeštąją paliaubų su „Hamas“ dieną.Tuo tarpu Izraelio karinės pajėgos yra „pasirengusios veikti“ pagal paliaubas Gazoje, sakė D. Hagari.Paliaubų linija veiksmingai išlaiko Izraelio karius šiauriniame Gazos Ruože ir neleidžia jiems judėti į pietus per kautynių pertrauką, praėjusią savaitę CNN sakė IDF atstovas.„Šiandien kariai nukovė tris teroristus, kurie pažeidė paliaubų sąlygas ir kėlė grėsmę mūsų pajėgoms“, – sakė atstovas.Jis tvirtino, kad Mohammedas Zubeidi, vyresnysis kovotojų grupuotės „Islamo džihadas“ vadas, žuvo naktį per Izraelio karinę operaciją Jenine okupuotame Vakarų Krante.

Hamas“ artimas šaltinis: Raudonajam Kryžiui perduota izraeliečių įkaitų grupė„Hamas“ artimas šaltinis pareiškė, kad grupuotės ginkluotasis sparnas „Ezzedine al-Qassam“ brigados trečiadienį Gazos Ruože perdavė Raudonajam Kryžiui izraeliečių įkaitų grupę.Tai būtų šeštoji įkaitų grupė, paleista per paliaubas Izraelio ir „Hamas“ kare.

IDF: 3 Gazos ginkluoti užpuolikai, kuriuos kariai nužudė, pažeidė paliaubasIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariai šiandien Gazos Ruože nukovė tris palestiniečių užpuolikus, „pažeidusius paliaubas ir kėlusius grėsmę mūsų pajėgoms“.„Kariai ir toliau veiks prieš bet kokią grėsmę“, – sako jis.

JAV: paliaubų pratęsimas – „Hamas“ rankoseJAV tikisi, kad paliaubos Gazoje gali būti pratęstos, tačiau galutinį sprendimą turi priimti „Hamas“, sakė šalies ambasadorė prie Jungtinių Tautų.„Tikimės, kad paliaubos gali būti pratęstos“, – sakė Linda Thomas-Greenfield.„Viskas yra „Hamas“ rankose“, – pridūrė ji.Vis dar nėra oficialaus pareiškimo, ar paliaubų sutartis, kuri baigsis jau vidurnaktį, bus pratęsta antrą kartą.„Izraeliečiai sakė, kad jei ir toliau paleis 10 įkaitų per dieną, jie pratęs dar vieną dieną, taigi, tai tikrai yra jų rankose, bet aš manau, kad tam yra potencialo ir mes aktyviai dirbame, kad pratęstume susitarimą“, – pridūrė ji.

Izraelis atsiėmė du įkaitus, dar 10 tikimasi išlaisvinti šį vakarą Raudonojo kryžiaus sunkvežimiai, vežę tariamai „Hamas“ išlaisvintus įkaitus, atvyko į Rafaho perėją – sieną tarp Gazos ir Egipto.Šiuo metu šis vakaras bus šeštasis ir paskutinis įkaitų paleidimas tokiu būdu – susitarimas dėl paliaubų baigs galioti vėliau šį vakarą, nebent bus paskelbtas pratęsimas paskutinę minutę. Tikimasi, kad „Hamas“ paleis apie 10 izraeliečių, o vėliau mainais bus paleista maždaug 30 palestiniečių kalinių.IDF pranešė jau paėmę du įkaitus – manoma, kad tai rusai izraeliečiai, apie kuriuos pranešta anksčiau, kurie, atrodo, buvo paleisti atskirai nuo kitų 10 įkaitų, kurių paleidimo tikimasi vėliau.Neaišku, ar šioje nuotraukoje pavaizduota Raudonojo Kryžiaus transporto priemonė, gabenanti du atskirai paleistus įkaitus, ar joje yra 10 kitų.

„Hamas“ Sveikatos ministerija: vienoje Gazos ligoninėje rasti penki negyvi neišnešioti kūdikiaiPer paliaubas Izraelio ir „Hamas“ kare vienoje ligoninėje Gazos mieste buvo rasti penki negyvi neišnešioti kūdikiai.Tai trečiadienį pareiškė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija.Prieš laikinų paliaubų įsigaliojimą praėjusį penktadienį kelios Gazos Ruožo ligoninės tapo Izraelio reidų taikiniu, o kai kurios buvo evakuotos, Izraelio kariuomenei davus atitinkamus nurodymus.Sveikatos ministerijos Gazos Ruože atstovas Ashrafas al-Qudra sakė naujienų agentūrai AFP, kad Izraelio kariai blokavo prieigą prie Al Nasro vaikų ligoninės intensyviosios terapijos skyriaus, tačiau antradienio vakarą gydytojams galiausiai pavyko patekti į patalpas.Ten, pasak A. al-Qudros, „okupacinės (Izraelio) pajėgos paliko penkis neišnešiotus kūdikius“, kurių kūneliai buvo „iš dalies suirę“.Iki antradienio „kariai draudė šeimoms artintis“ prie naujagimių, tvirtino jis.AFP susisiekus su Izraelio kariuomene, ši nurodė negalinti iš karto komentuoti.Anksčiau šį mėnesį pasaulis sekė 39 neišnešiotų kūdikių, įstrigusių kitoje Gazos miesto Al Šifos ligoninėje, likimą.„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija sakė, kad aštuoni kūdikiai mirė, pristigus elektros jų inkubatoriams.Dar 31 mažylis buvo evakuotas. Dauguma jų buvo išvežti gydyti į Egiptą.

IDF apšaudė pozicijas pietų LibaneIzraelio gynybos pajėgos trečiadienį per du atskirus incidentus apšaudė pozicijas pietų Libane, praneša Libano naujienų agentūra (NNA), skelbia CNN.Izraelio kariai taikėsi į Libano Hulos miesto apylinkes ir apšaudė Libano kariuomenės automobilį, patruliuojantį šalia Jungtinių Tautų laikinųjų pajėgų Libane (UNIFIL) teritorijos, praneša NNA.Dar vieno incidento metu Izraelio kariai tame pačiame rajone šaudė „iš kulkosvaidžių“, CNN patvirtino UNIFIL.IDF pranešė CNN, kad nagrinėja šiuos pranešimus.Nors tarpvalstybinės kovos tarp „Hezbollah“ ir Izraelio praktiškai nutrūko nuo paliaubų pradžios, Libano valdžios institucijos nuo to laiko pranešė apie kelis incidentus, panašius į trečiadienio susišaudymus.Antradienį NNA pranešė, kad Izraelis apšaudė Aita al-Šaabo miesto pakraščius. CNN kreipėsi į UNIFIL dėl komentarų apie šį praneštą apšaudymą.Libano valdžios institucijos taip pat pranešė, kad nuo penktadienio Izraelio dronai ir karo lėktuvai kelis kartus pažeidė Libano oro erdvę virš šalies pietų.

Netanyahu: kovosime iki galoIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pakartojo, kad apie visiškas paliaubas negali būti nė kalbos, o jo kariai kovos „iki galo“, skelbia BBC.Egipto ir Kataro tarpininkai bando pasiekti, kad dabartinė kovų pertrauka būtų pratęsta.„Nuo pat karo pradžios užsibrėžiau tris tikslus: sunaikinti „Hamas“, grąžinti visus mūsų įkaitus ir užtikrinti, kad Gazos Ruožas daugiau niekada nekeltų grėsmės Izraelio valstybei. Šie trys tikslai tebegalioja“, – sakoma B. Netanyahu pareiškime.Jis sakė, kad dešimčių įkaitų grąžinimas yra „labai didelis pasiekimas“.„Tačiau pastarosiomis dienomis išgirdau klausimą: ar pasibaigus šiam mūsų įkaitų grąžinimo etapui Izraelis grįš prie karo veiksmų? Mano atsakymas yra vienareikšmiškas „taip“. Nėra tokios situacijos, kad iki pabaigos negrįžtume prie karo veiksmų. Tokia yra mano politika. Ją palaiko visas saugumo kabinetas. Ją palaiko visa vyriausybė. Ją palaiko ir kariai. Žmonės palaiko – štai ką mes darysime“, – sakė B. Netanyahu.

Artėjant paliaubų pabaigai, IDF vadovas patvirtino naujus mūšių planusIzraelio gynybos pajėgų štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi patvirtino kito Izraelio puolimo Gazos Ruože etapo mūšio planus, sakoma pajėgų pranešime, skelbia „Sky News“. „Mes žinome, ką reikia daryti, ir esame pasirengę kitam žingsniui“, – sakė jis. Ugnies nutraukimo terminas sparčiai artėja į pabaigą, nepaisant pranešimų, kad vis dar vyksta intensyvios derybos dėl galimo antro paliaubų pratęsimo. „Šiandien pajėgų vadavietėje įvyko štabo viršininko posėdis, kuriame buvo patvirtinti tolesnių kovų etapų planai“, – sakoma IDF pareiškime.

JT vadovas sako, kad Gaza susiduria su „epine humanitarine katastrofa“Jungtinių Tautų vadovas pareiškė, kad Gazos Ruožas išgyvena „epinę humanitarinę katastrofą“, ir paragino tarptautinius lyderius toliau sutelkti dėmesį į konfliktą, skelbia „Sky News“. Antonio Guterresas šiandien kalbėjo JT Saugumo Tarybos posėdyje.„Pasaulio akyse Gazos gyventojai išgyvena epinę humanitarinę katastrofą, [ir] mes neturime nusigręžti“, – sakė jis.Jis taip pat paminėjo artėjančią paliaubų susitarimo pabaigą, nes vis dar vyksta derybos dėl jų pratęsimo paskutinę minutę. „Vyksta intensyvios derybos dėl paliaubų pratęsimo – mes tam labai pritariame, tačiau manome, kad mums reikia tikrų humanitarinių paliaubų“, – sakė A. Guterresas.

„Hamas“ pranešė paleidęs dvi įkaites rusesTrečiadienį „Hamas“ pranešė, kad per Izraelio ir šio palestiniečių judėjimo paliaubas Gazos Ruože paleistos dvi Rusijos pilietybę turinčios moterys.„Hamas“ ginkluotasis sparnas perdavė moteris Raudonajam kryžiui „po Rusijos prezidento pastangų“, sakoma judėjimo pranešime.

Izraelio kariuomenė sako tirianti „Hamas“ pranešimą apie įkaitu paimto kūdikio mirtįIzraelio kariuomenė trečiadienį pranešė tirianti „Hamas“ ginkluotojo sparno pareiškimą, kad Gazos Ruože žuvo įkaitais paimti 10 mėnesių kūdikis, jo ketverių metukų brolis ir abiejų vaikų motina.Kariuomenė pranešime nurodė, kad „tikrina šios informacijos tikslumą“. „Hamas“ kelia pavojų visų Gazos Ruože esančių įkaitų, tarp kurių yra devyni vaikai, gyvybėms ir yra atsakingas už jų saugumą“, – sakoma pranešime.

„Hamas“ teigia, kad Gazoje nužudyti trys įkaitai, įskaitant 10 mėnesių kūdikįGinkluotasis „Hamas“ sparnas pareiškė, kad Gazos Ruože nužudyti trys Bibas šeimos nariai.Pasak grupuotės „al Qassam Brigades“, šeima, įskaitant 10 mėnesių Kfirą, jo ketverių metų brolį Arielį ir motiną Shiri, žuvo per Izraelio bombardavimą Gazos Ruože prieš prasidedant paliauboms. Grupuotės socialinėje žiniasklaidoje paskelbti teiginiai nebuvo nepriklausomai patikrinti. „Sky News“ kreipėsi į Izraelį dėl išsamesnių paaiškinimų, nors „Reuters“ praneša, kad kariuomenė tiria šiuos teiginius.

Diplomatas tikisi, kad paliaubos bus pratęstos dviem dienomsTiesiogiai derybose dalyvaujantis aukšto rango arabų diplomatas tinklui NBC sakė, kad tikisi, kad paliaubos bus pratęstos dar dviem dienoms.Anksčiau šiandien Izraelio vyriausybės atstovas spaudai Eylonas Levy sakė, kad vyriausybė „apsvarstys kiekvieną rimtą pasiūlymą“ dėl galimybės išlaisvinti likusius įkaitus.Jis sakė, kad Izraelis yra parengęs dešimtis potencialių palestiniečių kalinių, kurie galėtų būti išlaisvinti mainais, jei „Hamas“ ir toliau paleistų belaisvius.CŽA ir Izraelio žvalgybos agentūros „Mossad“ vadovai vakar Dohoje susitiko su Kataro ministru pirmininku deryboms, sakė apie derybas informuotas šaltinis.Prieš susitikimą Kataro derybininkai susitiko su „Hamas“ pareigūnais, tačiau rezultatai buvo neaiškūs.

Izraelio kariuomenė socialinėje žiniasklaidoje paskelbė, kad nukovė Muhammadą Zubeidį, kuris, jos teigimu, buvo palestiniečių „Islamo džihado" padalinio Dženine vadas, skelbia „The Guardian".IDF pranešime rašoma: „Per bendrą IDF, „Šin Bet" ir MGB operaciją Dženino pabėgėlių stovykloje IDF kovotojai likvidavo du aukšto rango teroristus, įskaitant stovyklos vadą Muhammadą Zubeidį, kuris vykdė šaudymo išpuolius sektoriuje ir dalyvavo siunčiant teroristus į išpuolius".Teiginiai nebuvo nepriklausomai patikrinti.

„Hamas“ ginkluotasis sparnas teigia, kad žuvo trys įkaitaiAgentūra „Reuters“ citavo „Al-Qassam“ grupuotę (ginkluotąjį „Hamas“ sparną), teigiančią, kad dėl Izraelio vykdomų Gazos Ruožo bombardavimų žuvo trys įkaitai. Šiuo metu nėra jokio nepriklausomo šios informacijos patvirtinimo – nei žuvusiųjų skaičiaus, nei jų mirties priežasties, skelbia BBC.Vos prieš dvi ar tris valandas Izraelio vyriausybės atstovas spaudai pareiškė, kad du įkaitai yra negyvi, o tai reiškia, kad juos tyčia nužudė pagrobėjai.

Izraelio vyriausybės atstovas: „Hamas“ ir toliau laiko 161 įkaitąIzraelio vyriausybės atstovas spaudai Eylonas Levy surengė brifingą ir pranešė tokią informaciją apie įkaitus, skelbia „Sky News“, jo citatos iš ten:„Hamas“ ir toliau laiko 161 įkaitą: 146 izraeliečius ir 15 užsieniečių, 126 vyrus ir 35 moteris. Tarp jų yra keturi vaikai, keturi 18–19 metų žmonės, 10 vyresnių nei 75 metų žmonių.Išlaisvinti 86 įkaitai: 66 izraeliečiai, 20 užsieniečių.Dar du žmonės, anot E. Levy, buvo „nužudyti nelaisvėje“.

Vokietija perspėja apie „realų“ islamistų išpuolių pavojų dėl Izraelio ir „Hamas“ karoVokietijos vidaus žvalgybos vadovas trečiadienį perspėjo, kad dėl Izraelio ir „Hamas“ karo islamistų išpuolių pavojus yra „realus ir didesnis nei buvo ilgą laiką“.„Dabar išryškėja nauja kokybė – džihadistų spektruose matome raginimus rengti išpuolius, „Al Qaeda“ ir „Islamo valstybė“ raginamos įsitraukti į Artimųjų Rytų konfliktą“, – sakoma retame Thomaso Haldenwango pareiškime ir priduriama, kad valdžia stiprina žydų, žydų institucijų ir didelių renginių saugumą.Pasak jo, daugybė vaizdų internete, susijusių su karu, kurį sukėlė kruvinas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį spalio 7 d., kartu su melagingomis naujienomis gali būti radikalėjimo katalizatorius.Kai kuriuose įrašuose socialiniuose tinkluose palestiniečiai ar musulmonai vaizduojami kaip „Vakarų aukos“, kartais juose yra ir antisemitinio turinio. „Padėtį apsunkina užsienio valstybių veikėjai, kurie naudojasi arba siekia sustiprinti šią nuotaiką“, – perspėjo Vokietijos federalinės Konstitucijos apsaugos tarnybos prezidentas Th. Haldenwangas. Jis neminėjo valstybių, bet pridūrė, kad skirtingų ekstremistinių grupuočių bendras požiūris į Izraelį kaip priešą sukuria „naujus ryšius ir tam tikrais atvejais gali paskatinti stiprų bendradarbiavimą“.Po spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį Vokietijos valdžia jau paskelbė stiprinanti žydų ir žydų institucijų apsaugą. Berlynas taip pat stengiasi užkirsti kelią bet kokiems išpuoliams per didelius renginius, sakoma Th. Haldenwango pareiškime.Anksčiau šį mėnesį Vokietija uždraudė „Hamas“ veiklą ir su šia grupuote susijusias organizacijas.

Palestiniečių ministerija: per Izraelio karinę operaciją žuvo du berniukaiTrečiadienį Dženine per Izraelio karinę operaciją žuvo du 8 m. ir 15 m. berniukai, pranešė palestiniečių Sveikatos ministerija ir pridūrė, kad į abu juos pataikė Izraelio karių paleisti šūviai.Izraelio kariuomenės atstovas nurodė, kad šie pranešimai tiriami.Kariuomenė prieš tai skelbė, kad Dženine rengiama „antiteroristinė operacija". Šis Vakarų Kranto šiaurėje esantis miestas laikomas palestiniečių smogikų tvirtove.Po netikėtų spalio 7-osios išpuolių prieš Izraelį, per kuriuos islamistinis judėjimas „Hamas" pražudė 1 200 žmonių ir paėmė apie 240 įkaitų, saugumo padėtis Izraelio okupuotame Vakarų Krante smarkiai pablogėjo. Nuo tada per konfrontacijas su Izraelio kariais ir izraeliečių naujakurių atakas, Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo 233 palestiniečiai. Tuo metu nuo metų pradžios Vakarų Krante per Izraelio karines operacijas, konfrontacijas ar savo pačių atakas žuvo 429 palestiniečiai.Izraelis 1967 m. perėmė Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės kontrolę. Palestiniečiai šių teritorijų nori savo nepriklausomai valstybei su sostine Rytų Jeruzale.Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija trečiadienį socialinėje žiniasklaidoje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame, jos teigimu, matyti, kaip „Izraelio okupacinės pajėgos neleidžia Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugijos paramedikams pasiekti apsusto Dženino pabėgėlių stovyklos rajono, nepaisant to, kad ten yra sužeistų asmenų, kuriems reikia pagalbos ir kurių gyvybei gresia pavojus".

„Hamas“ veikėjas, žinomas dėl ryšių su Maskva, žada paleisti kelis rusų įkaitusMusa Abu Marzoukas, „Hamas“ politinio sparno narys, kuris Maskvoje lankėsi vos daugiau nei prieš mėnesį prasidėjus karui (ir daug kartų prieš tai), socialiniame tinkle X parašė, kad šiandien bus paleisti „keli“ Rusijos piliečiai, ir tai ne pagal paliaubų susitarimą su Izraeliu ir įkaitų iškeitimą į palestiniečių kalinius, skelbia BBC.M. Abu Marzoukas pažymi, kad iki šiol buvo paleistas tik vienas įkaitas Rusijos pilietis, kuris taip pat turi Izraelio pilietybę. „Keli kiti bus paleisti šiandien atskirai nuo paliaubų susitarimo ir kaip padėkos ženklas už prezidento Putino poziciją“, – M. Abu Marzouką cituoja agentūra AFP.Vėliau patikslinta, kad „Hamas“ išlaisvins du rusų įkaitus.Izraelio žiniasklaida anksčiau šiandien taip pat rašė, kad trečiadienį turėtų būti paleisti du įkaitai, turintys Rusijos ir Izraelio pilietybę, jie taip pat nurodė, kad tai įvyks ne pagal paliaubų susitarimą.

Erdoganas pavadino Netanyahu „Gazos skerdiku“Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu pavadino „Gazos skerdiku“ ir apkaltino sukėlus antisemitizmo bangą visame pasaulyje, skelbia AFP.R. T. Erdoganas ne kartą kritikavo Izraelį dėl mirčių ir destrukcijos masto, kurį sukėlė Izraelio atsakas į spalio 7 d. „Hamas“ surengtą beprecedentę ataką. Turkijos lyderis Izraelį pavadino „teroristine valstybe“, o „Hamas“ – „išvadavimo grupe“.Parlamente kreipęsis į islamiškų šaknų turinčios valdančiosios partijos narius, jis dar labiau užsipuolė Izraelį.„B. Netanyahu jau įėjo į istoriją kaip Gazos skerdikas, – per nacionalinę televiziją parodytame kreipimesi sakė R. T. Erdoganas, – B. Netanyahu kelia pavojų visų pasaulio žydų saugumui, nes žudynės, kurias jis įvykdė Gazoje, skatina antisemitizmą.“Jo griežta retorika grasina sugriauti gerėjančius Turkijos ir Izraelio santykius. Praėjusiais metais šios valstybės vėl paskyrė ambasadorius, praėjus daugiau nei dešimtmečiui po to, kai dvišaliai santykiai buvo nutraukti.Taip pat Turkija ir Izraelis svarstė gerinti prekybos santykius ir kartu įgyvendinti keletą naujų energetikos projektų, kurie būtų galėję padėti sustiprinti pasitikėjimą ilgalaikiu laikotarpiu.Pradėjęs karą su Gazos Ruožu, Izraelis saugumo sumetimais atšaukė visą diplomatinį personalą iš Turkijos ir kitų regiono šalių.Savo ruožtu, protestuodama prieš Izraelio veiksmus, Turkija atšaukė savo pasiuntinį Tel Avive.

Izraelis teigia, kad „Hamas“ smurtauja prieš įkaitus vaikusIzraelio vyriausybės atstovas spaudai Eylonas Levy teigia, kad įkaitų šeimos pasidalijo „šiurpą keliančiais“ įrodymais apie jų gyvenimo sąlygas, skelbia „Sky News“.„Vaikai buvo žiauriai išnaudojami“, – sako E. Levy.Jis cituoja dvylikamečio berniuko tetos žodžius, kad jos sūnėnui buvo grasinama ginklu, kai jis verkė, ir jis buvo verčiamas „žiūrėti filmus apie „Hamas“ žiaurumus“.E. Levy sako, kad pagrobėjai grasino nužudyti du 8 ir 15 metų vaikus ir, pasak jų močiutės, sakė jiems, kad niekas nenori, jog jie grįžtų namo į Izraelį.„Negaliu įsivaizduoti, kokio masto psichologinį siaubą ir terorą jie patyrė“, – kalbėjo vyriausybės atstovas.

Netanyahu kartoja: neturime kito pasirinkimo, kaip tik sunaikinti „Hamas“Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu patvirtino tikslą sunaikinti islamistinį „Hamas“ judėjimą, kai tik baigsis šiuo metu galiojančios paliaubos. Kiek ugnies nutraukimas gali tęstis, jis nepasakė.„Sutarėme, kad pirmiausiai bus paleistos moterys ir vaikai, taip pat užsieniečiai įkaitai. Kai tai įvyks, tęsime mūšius“, – sakė B. Netanyahu vokiečių televizijai „Welt TV“ antradienį paskelbtame interviu, kuris vyko angliškai ir buvo verčiamas į vokiečių kalbą.„Hamas“ surengė žiauriausias žudynes ir tai darys vėl, pažymėjo premjeras. Teroristinė organizacija spalio 7 d. užpuolė Izraelį ir surengė skerdynes, per kurias žuvo apie 1 200 žmonių, daugiausiai – civilių.„Mes visiškai neturime pasirinkimo, kaip tik sunaikinti „Hamas“, – kalbėjo B. Netanyahu. Izraelis esą ir toliau darys viską, kad kiek įmanoma apsaugotų civilius Gazos Ruože. Čia, „Hamas“ duomenimis, iki šiol žuvo beveik 15 000 žmonių ir apie 36 000 buvo sužeisti. Dar 7 000 palestiniečių teritorijos gyventojų laikomi dingusiais.B. Netanyahu įspėjo ir Europą. „Hamas“, anot jo, yra vadinamosios teroro ašies dalis – kartu su Iranu, „Hezbollah“ Libane, hučiais Jemene ir kitais. Jų tikslas yra pirmiausiai užkariauti Artimuosius Rytus ir tada sugrąžinti tamsiuosius viduramžius. „Jei kris Artimieji Rytai, tai kita eilėje bus Europa. Bus jūsų eilė. Mes dabar tiesiog esame mūsų bendros kovos fronto linijoje“, – kalbėjo vyriausybės vadovas. Civilizuoti žmonės esą turi pademonstruoti poziciją.

Šaltinių teigimu, „Hamas“ teigia nusiteikusi paliaubas pratęsti dar keturioms dienoms„Hamas“ artimas šaltinis trečiadienį nurodė, kad islamistų grupuotė yra nusiteikusi dar keturioms dienoms pratęsti paliaubas Gazoje, kurių metu mainais į palestiniečius kalinius buvo paleista Izraelio įkaitų.„Hamas“ informavo tarpininkus, kad ji yra nusiteikusi paliaubas pratęsti dar keturioms dienoms ir kad jos, kitų pasipriešinimo judėjimų ir kitų šalių šiuo metu laikomus Izraelio belaisvius grupuotė galės paleisti pagal dabar sudarytų paliaubų sąlygas“, – minėtasis šaltinis nurodė naujienų agentūrai AFP.

G7 reikalauja paleisti visus įkaitus ir pratęsti paliaubasDidžiojo septyneto šalys pareikalavo „nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus Gazos Ruože laikomus įkaitus“. G7 šalių grupė taip pat remia paliaubų pratęsimą, sakoma bendrame pareiškime, kurį antradienio vakarą paskelbė JAV valstybės departamentas.G7, be to, pabrėžia Izraelio teisę gintis, kad nepasikartotų spalio 7 d. įvykiai, tačiau tai turi būt daroma laikantis tarptautinės teisės.Prieš daugiau kaip septynias savaites „Hamas“ judėjimo teroristai pasienyje su Gazos Ruožu nužudė apie 1 200 žmonių ir apie 240 paėmė įkaitais.Nuo praėjusį penktadienį įsigaliojusių paliaubų „Hamas“ paleido 81 įkaitą. Mainais Izraelis iš kalėjimų paleido 180 palestiniečių. Susitarimas, pasiektas tarpininkaujant JAV, Egiptui ir Katarui, svarbus ir dėl to, kad jis leidžia gabenti į Gazos Ruožą humanitarinę paramą, sakoma G7 grupės, kuriai priklauso Vokietija, Prancūzija, Italija, Japonija, Kanada, Didžioji Britanija ir JAV, pareiškime. G7 jame taip pat reiškia įsitikinimą, kad reikalingas dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas, „kuris leistų izraeliečiams ir palestiniečiams gyventi teisingoje, ilgalaikėje ir saugioje taikoje“.

85 metų izraelietė įkaitė paleista iš ligoninės85 metų izraelietė Yafa Adar, viena pirmųjų „Hamas“ paleistų įkaitų, buvo išleista iš ligoninės.Įstaiga socialinėje erdvėje pasidalino nuotrauka, kurioje Adar su gėlėmis atsisveikina su ligoninės personalu, kuris plojo ir mojavo Izraelio vėliavomis jai išvykstant.Jos anūkė vakar BBC sakė mananti, kad daugelis šeimos narių buvo nužudyti. Tai buvo emocinga akimirka, kai ji „pamatė juos ir suprato, kad jie gyvi“.https://twitter.com/avia_lev/status/1729489876196704449/photo/1

Įsigaliojus Izraelio ir „Hamas“ paliauboms, liovėsi ir atakos prieš JAV dalinius Irake ir SirijojeNuo tada, kai įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“, Pentagono duomenimis, liovėsi ir prieš tai kone kasdien rengtos atakos prieš JAV pajėgas Sirijoje ir Irake.„Nuo lapkričio 23 d., pauzės pradžios, nebebuvo atakų prieš amerikiečių ginkluotąsias pajėgas Irake ir Sirijoje“, – antradienį žurnalistams sakė Pentagono atstovas Paras Ryderis.Praėjusiomis savaitėmis per seriją atakų prieš JAV bazes Sirijoje ir Irake buvo sužeista dešimtys amerikiečių karių. Vašingtonas dėl atakų kaltina Irano remiamas jėgas.Sirijoje dislokuota apie 900 JAV karių, Irake – 2 500.

Izraelis gavo dar vieną sąrašą su pavardėmis įkaitų, kurie turėtų būti paleistiIzraelis, anot žiniasklaidos, iš teroristinės „Hamas“ grupuotės gavo dar vieną sąrašą su pavardėmis Gazos Ruože laikomų įkaitų, kurie turėtų būti paleisti trečiadienį. Apie tai anksti ryte pranešė laikraščiai „Times of Israel“ ir „Haaretz“, remdamiesi ministro pirmininko Benyamino Netanyaho biuru.Kiek įkaitų gali būti paleista, neaišku. Anot pranešimų, informuotos atitinkamų įkaitų šeimos.Tai būtų šeštoji įkaitų grupė, kuri atgautų laisvę per paliaubas, galiojančias nuo penktadienio. Iki šiol „Hamas“ paleido 81 izraelietį ir užsienietį mainais į 180 palestiniečių paleidimą iš Izraelio kalėjimų.

„Didelė bado grėsmė“Iki šiol pagal susitarimą iš Gazos Ruožo išlaisvinta 60 Izraelio įkaitų, o vienas Rusijos ir Izraelio pilietis, 20 tailandiečių ir vienas filipinietis išlaisvinti ne pagal susitarimą.Mainais į juos buvo paleista 180 palestiniečių kalinių (visos moterys ir nepilnamečiai). Tarp jų buvo ir 14 metų Ahmadas Salaima, grįžęs į savo namus Rytų Jeruzalėje, kur jį sveikino ir apkabino giminaičiai.„Kai Ahmedas buvo kalėjime, negalėjome jo aplankyti, nors jis yra jauniausias palestiniečių kalinys, jam vos 14 metų“,–- sakė jo tėvas Nayefas.Paliaubų susitarimas leido laikinai sustabdyti kovas, prasidėjusias spalio 7 dieną, kai „Hamas“ surengė išpuolį, per kurį Izraelyje žuvo 1 200 žmonių, daugiausia civilių, teigia Izraelio pareigūnai.Pasak „Hamas“ atstovų, per vėlesnę Izraelio oro ir sausumos kampaniją Gazos Ruože žuvo beveik 15 000 žmonių, o didelė dalis teritorijos šiaurėje tapo negyvenama.Pasaulio maisto programa (WFP) antradienį įspėjo, kad Gazos gyventojams gresia „didelis bado pavojus, jei WFP negalės užtikrinti nuolatinės galimybės gauti maisto“.Agentūros direktorius Artimiesiems Rytams sakė, kad sąlygos teritorijoje yra „katastrofiškos“, o JT vaikų agentūros UNICEF atstovas sakė, kad pagal paliaubų susitarimą į Gazos Ruožą patekusios pagalbos „neužtenka net skubiausioms reikmėms“.Dėl sunkios humanitarinės padėties padidėjo spaudimas, kad būtų ilgam sustabdytos ar net nutrauktos kovos, nors Izraelis leido suprasti, kad paliaubas laiko trumpa pertrauka, kuria siekiama užtikrinti įkaitų išlaisvinimą prieš tęsiant karą.CŽV vadovas ir Izraelio žvalgybos agentūros „Mossad“ direktorius atvyko į Dohą aptarti paliaubų su Kataro ministru pirmininku, sakė apie jų vizitą informuotas šaltinis, prašęs neskelbti jo pavardės dėl derybų jautrumo.Diskusijomis siekiama „plėtoti pažangą, padarytą įgyvendinant susitarimą dėl humanitarinės pauzės pratęsimo, ir pradėti tolesnes derybas dėl kito galimo susitarimo etapo“, – pridūrė šaltinis.

Tarpininkams siekiant ilgalaikių paliaubų, išlaisvinta dar 12 Gazos įkaitųIzraelio ir „Hamas“ paliaubos trečiadienį tęsiasi šeštą dieną, po to, kai išvakarėse mainais į palestiniečių kalinius buvo paleista dar viena grupė įkaitų, o tarpininkai siekia „tvaresnių“ paliaubų.Antradienį 48 valandomis pratęsus pradines keturių dienų paliaubas, iš Gazos Ruožo buvo išlaisvinta nauja 12 įkaitų grupė, o Izraelis paleido 30 palestiniečių.Vėliau trečiadienį prasideda paskutinės pratęsto susitarimo 24 valandos, per kurias tikimasi dar kartą apsikeisti įkaitais į kalinius, tačiau tarpininkaujantis Kataras sakė, kad tikisi tvaresnio susitarimo.„Dabar visas mūsų dėmesys ir viltys nukreiptos į tai, kad būtų siekiama tvarių paliaubų, kurios taptų prielaida tolesnėms deryboms ir galiausiai šio karo užbaigimui“, – Dohoje surengtoje spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas Al Ansari.„Tačiau dirbame su tuo, ką turime. O šiuo metu turime susitarimo nuostatą, pagal kurią galime pratęsti dienų skaičių, jei „Hamas“ gali garantuoti bent 10 įkaitų paleidimą“, – sakė jis.Ši nuostata leido pratęsti susitarimą dviem dienomis, pagal jį praėjusią naktį iš Gazos Ruožo buvo išlaisvinti 10 Izraelio įkaitų ir du tailandiečiai, kurie buvo išlaisvinti ne pagal susitarimą.AFP žurnalistas matė, kaip kaukėti ir ginkluoti „Hamas“ ir „Islamo džihado“ kovotojai Rafoje, netoli sienos su Egiptu, perdavė įkaitus Raudonojo Kryžiaus pareigūnams.Visi išlaisvinti Izraelio įkaitai buvo moterys, įskaitant 17-metę Mią Leimberg, kuri su motina ir teta grįžo į Izraelį. Jos visos buvo pagrobtos iš Nir Yitzhak kibuco, o paleista paauglė buvo pastebėta rankose laikanti savo šunį Bellą.Kol kas tiesioginių pranešimų apie įkaitų laikymo sąlygas nedaug, tačiau pirmadienį paleisto 12 metų Eitano Jahalomi močiutė sakė, kad berniukas 16 dienų buvo laikomas vienutėje.„Tos dienos, kurias jis praleido vienas, buvo siaubingos, – Izraelio naujienų svetainei „Walla“ sakė Estera Jaeli. – Dabar Eitanas atrodo labai užsisklendęs“.

JAV pristatė pirmąją pagalbos siuntą Gazai

IDF patvirtino trijų karių, žuvusių spalio 7 d., mirtįPer pastarąsias kelias valandas Izraelio gynybos pajėgos (IDF) patvirtino, kad žuvo trys Izraelio kariai, dingę po spalio 7 d.Pranešama, kad žuvo štabas seržantas Tomer Yaakov Ahimas (20 metų), seržantas Kirilas Brodskis (19 metų), seržantas Shakedas Dahanas (19 metų).Daugiau informacijos apie tai, kaip šie kariai mirė, nepateikiama, išskyrus tai, kad juos „pagrobė teroristinė organizacija“, o jų mirties data nurodyta spalio 7 d.Pagal IDF politiką dėl žuvusių karių, visi trys vyrai po mirties buvo paaukštinti vienu laipsniu.

UNICEF atstovas: padėtis Gazoje yra „siaubinga“Ligoninės Gazos Ruože yra „karo zonoje“, – sako UNICEF atstovas, šiuo metu besilankantis anklave.„Vaikai visur išsibarstę. Prieš porą valandų nuėjau į ligoninę, norėdamas pasivyti vaiką, kurį mačiau, ir galiausiai pamačiau apie 10 skirtingų vaikų, kuriems visiems buvo amputuotos galūnės“, – BBC pasakoja Jamesas Elderis.Jis priduria, kad stovykloje Khan Younis mieste, Gazos pietuose, jis taip pat matė „baisią“ sanitarijos ir mitybos padėtį.„Visur, kur aš pasisuku, yra žmonių mažose erdvėse stovyklose, ligoninėse, – sako JT vaikų agentūros atstovas. – Sanitarinės sąlygos, kanalizacijos sistemos negali būti valomos aplink ligonines ir prieglaudas. Jei derinate vandens ir maisto trūkumą su lietumi, keliančiu ligų riziką, tai mus gąsdina“.

Kataras: 30 palestiniečių paleisti mainais į įkaitusKataro užsienio reikalų ministerijos atstovas patvirtino, kad Izraelis paleido 30 palestiniečių kalinių, kurie yra 15 moterų ir 15 vaikų.Anot IDF, „Hamas“ paleido 10 įkaitų ir du užsienio piliečius.Atrodo, kad tai žymi dar vieną sėkmingą apsikeitimą įkaitais ir kaliniais – nepaisant gandų, kad paliaubos buvo nutrauktos anksčiau šiandien.

IDF: išlaisvinti 12 įkaitų jau yra Izraelio teritorijojeAntradienį išlaisvinti 12 įkaitų dabar yra Izraelio teritorijoje, pranešė Izraelio gynybos pajėgos.CNN taip pat matė keturis sraigtasparnius, nusileidusius Kerem Shalom, kur tikimasi, kad išlaisvinti įkaitai susitiks su Izraelio kariuomene.Ankstesnių pervežimų įkaitai iš Kerem Shalom buvo skraidinami į ligonines.

Raudonasis kryžius 12 įkaitų nugabeno į Egiptą Raudonasis Kryžius antradienį perkėlė į Egiptą 12 paleistų įkaitų, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).Tai pirmas perdavimas nuo Izraelio ir „Hamas" paliaubų pratęsimo.Įkaitai Kerem Šalome susitiks su Izraelio kariuomene.Išlaisvintų įkaitų kariuomenė šiuo metu praneša, kad jų artimieji jau yra saugūs, nurodė IDF.

Izraelis: kartu su 10 Izraelio moterų paleisti du tailandiečiaiMinistro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pareiškime sakoma, kad du ne izraeliečiai, kuriuos „Hamas“ išlaisvino Gazoje, yra Tailando piliečiai.Pora neįvardijama. Tailando ministras pirmininkas anksčiau šią savaitę pareiškė manantis, kad 15 Tailando piliečių liko įkaitais Gazoje.B. Netanyahu biuras taip pat patvirtina išlaisvintų Izraelio belaisvių sąrašą, devynias pagyvenusias moteris ir vieną paauglę, ir pakartojo savo pažadą, kad visi įkaitai bus išlaisvinti.

IDF: paleidžiami 10 įkaitų ir du užsienio piliečiaiIzraelio gynybos pajėgos taip pat pakomentavo įkaitų paleidimą teigdamos, kad 12 žmonių buvo išlaisvinti.„Remiantis Raudonojo kryžiaus pateikta informacija, 12 įkaitų, tarp jų 10 Izraelio įkaitų ir du turintys užsienio pilietybę, yra pakeliui į Izraelio teritoriją“, – sakoma IDF pranešime.Neaišku, kodėl IDF pateikti skaičiai ir Kataro skaičiai skiriasi.

Kataras: devynios moterys ir vienas vaikas perduoti Raudonajam kryžiuiKataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pranešė, kad devynios moterys ir vienas vaikas, kuriuos „Hamas“ laikė įkaitais Gazos Ruože, buvo perduoti Raudonajam kryžiui.Neaišku, ar Raudonasis Kryžius dar perdavė įkaitus Izraeliui.„Iš Gazos paleistų asmenų yra nepilnametė ir devynios moterys, Austrijos pilietis, du Argentinos ir Filipinų pilietis, [ir jie] buvo perduoti TRKK“, – sakė dr. Majedas al Ansari.Jis sakė, kad vėliau šį vakarą iš Izraelio kalėjimų bus paleista 30 palestiniečių, kaip mainų dalis.

Išlaisvinti įkaitai pasakoja apie savo kalinimą GazojeIšlaisvinant vis daugiau mažų įkaitų grupių, pradedame šiek tiek sužinoti apie jų laikymo sąlygas, skelbia BBC.Jau buvę įkaitai pasakoja apie perpildytus požeminius koridorius, prastai apšviestas patalpas ir tai, kad jiems nebuvo leidžiama turėti pieštukų ir rašiklių, todėl jie negalėjo slapta rašyti.„Mergaitės kartais verkdavo. Buvo labai sunku“, – Izraelio 13-ajam kanalui pasakojo 78 metų Ruthie Munder. – „Miegojome ant suolų, be čiužinio. Apsiklojome paklode. Berniukai miegojo po suolais, ant žemės, nes norėjo būti arti“. R. Mander pasakojo, kad iš pradžių jai du kartus per dieną duodavo vištienos, ryžių ir arbatos.Tačiau kiti aprašo skurdų, mažėjantį konservuoto humuso, tortilijų ir sūdyto sūrio racioną.Kai kurie įkaitai pasakojo, kad pabaigoje gaudavo tik dvi riekes duonos per dieną.Išlaisvintus vaikus prižiūrintys žmonės sako, kad pastebi įvairiausius košmariško išbandymo padarinius.Vienas kibuco Be’eri gyventojas pasakojo, kad dvi išlaisvintos mergaitės nuolat šnabždėjosi, nes pagrobėjai ištisas savaites liepė joms tyliai kalbėti.

Izraelio žiniasklaida skelbia, kad vyksta įkaitų perdavimasKelios Izraelio žiniasklaidos priemonės praneša, kad Gazos Ruože vyksta 10 Izraelio įkaitų perdavimas, skelbia „Sky News“.Nepatvirtintuose pranešimuose teigiama, kad įkaitai po valandos gali grįžti į Izraelio teritoriją.Neaišku, kiek palestiniečių kalinių bus paleista mainais.Jei tikėti šiais pranešimais, atrodo, kad Izraelio ir „Hamas“ paliauboms neturėjo įtakos teiginiai, kad ugnies nutraukimas buvo pažeistas anksčiau šiandien.

Jordanijos karalius kartoja, kad Izraelis įvykdė karo nusikaltimusJordanijos karalius pakartojo teiginius, kad Izraelis nuo spalio 7 d. Gazos Ruože vykdo karo nusikaltimus, skelbia „Sky News“.Karalius Abdullah sakė, kad Izraelio gynybos pajėgų karinė kampanija Gazos Ruože ir operacijos Vakarų Krante „paneigia žmogiškąsias vertybes ir teisę į gyvybę“.Jis teigė, kad Izraelio vykdoma anklavo apsiaustis, dėl kurios buvo apribotas vaistų, maisto, degalų įvežimas ir nutrauktas elektros energijos tiekimas, yra Ženevos konvencijos pažeidimas.„Tai yra karo nusikaltimai... mes negalime tylėti“, – sakė jis. Jo komentarai atkartoja Turkijos prezidento, kuris sakė, kad Izraelis turėtų būti teisiamas tarptautinėje arenoje, komentarus.

Erdoganas: Izraelis turėtų būti teisiamas už karo nusikaltimusTurkijos prezidentas pareiškė Jungtinėms Tautoms, kad Izraelis turėtų būti teisiamas tarptautiniu mastu dėl kaltinimų karo nusikaltimais, skelbia „Sky News“.Recepas Tayyipas Erdoganas griežtai pasisakė prieš Izraelio vyriausybės reakciją į spalio 7 d. išpuolius. „Izraelis ir toliau begėdiškai trypia tarptautinę teisę, karo įstatymus ir tarptautinę humanitarinę teisę, žvelgdamas į akis tarptautinei bendruomenei“, – pareiškė prezidento biuras. Jo komentarai paskelbti prieš rytoj vyksiantį JT Saugumo Tarybos posėdį – jame Izraelio ir „Hamas“ konfliktas turėtų užimti svarbią vietą. Pagal „Hamas“ vadovaujamos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per aštuonias savaites nuo išpuolių Gazos Ruože pradžios žuvo daugiau kaip 15 tūkst. žmonių.

Vakarų Krante per konfrontacijas, anot palestiniečių, žuvo trys žmonėsRemiantis palestiniečių pranešimais, okupuotame Vakarų Krante per konfrontacijas su Izraelio kariuomene žuvo trys žmonės.Netoli Ramalos buvo nušautas 26 m. vyras, kai kariuomenė rengėsi paleisti palestiniečius kalinius, antradienį paskelbė Sveikatos ministerija Ramaloje. Tuo metu Vakarų Kranto šiaurėje, netoli Tubaso gyvybės neteko 14-metis berniukas.Pasak kariuomenės, vykus pasirengimui paleisti kalinius pagal įkaitų susitarimą tarp Izraelio ir islamistinio palestiniečių judėjimo „Hamas“, netoli Ramalos kilo riaušės. Kariškiai buvo apmėtyti padegamaisiais buteliais ir sprogstamaisiais įtaisais, nurodė kariuomenė ir pridūrė, kad, siekdama numalšinti neramumus, paleido ugnį.Kariuomenės teigimu, Tubase buvo vykdoma antiteroristinė veikla, kurios metu buvo sulaikyti du ieškomi įtariamieji. Ten ginkluoti asmenys apšaudė saugumo pajėgas, kurios davė analogišką atsaką.Anot Sveikatos ministerijos, į šiaurės vakarus nuo Ramalos taip pat buvo nušautas 17-metis. Kariuomenė šio incidento kol kas nekomentavo.Po netikėtų spalio 7-osios išpuolių prieš Izraelį, per kuriuos islamistinis judėjimas „Hamas“ pražudė 1 200 žmonių ir paėmė apie 240 įkaitų, saugumo padėtis Izraelio okupuotame Vakarų Krante smarkiai pablogėjo. Nuo tada per konfrontacijas su Izraelio kariais ir izraeliečių naujakurių atakas, Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo 231 palestinietis.

Izraelis pasirengęs pratęsti paliaubas dar penkioms dienomsIzraelio vyriausybės atstovas Eylonas Levy sakė, kad dabartinė karo veiksmų pertrauka gali būti pratęsta dar penkioms dienoms, jei palestiniečių kaliniai Izraelyje ir Gazos Ruože laikomi Izraelio įkaitai bus apsikeisti „trys už vieną“, skelbia BBC.„Mes leidome paleisti dar 50 palestiniečių kalinių, jei „Hamas“ norės ir toliau paleisti įkaitus, o mes to norime“, – sakė jis.„Tada, kai „Hamas“ nustos grąžinti įkaitus, – pridūrė E. Levy, – tęsime karinį spaudimą „Hamas“, kol jis nepaleis daugiau įkaitų“.

IDF ruošiasi tęsti kovas po paliaubųIzraelio gynybos pajėgų vadovas pareiškė, kad jo kariai ruošiasi tęsti kovas, kai artimiausiomis dienomis baigsis pratęstas paliaubų susitarimas, skelbia „Sky News. Generolas leitenantas Herzi Halevi teigė, kad IDF naudoja pertraukos laiką, kad „pasimokytų, sustiprintų savo pasirengimą ir patvirtintų būsimus operatyvinius planus“.„IDF yra pasirengusios tęsti kovą“.Generolas leitenantas H. Halevi sakė, kad jis buvo atvykęs į Šiaurės Izraelį pasikalbėti su tais, kurie konflikto pradžioje buvo evakuoti iš savo namų ir nuo to laiko negrįžo. „Noriu kreiptis į šiaurinės Izraelio dalies gyventojus, kurie jau kurį laiką yra evakuoti iš savo namų – žinau, kokia sunki, nepatogi ir kupina didelio netikrumo yra ši situacija“, – sakė H. Halevi. „Užtikrinsime, kad šiaurės gyventojai grįžtų į kitokią, geresnę ir stabilesnę saugumo realybę“.Kalbėdamas apie „Hamas“ mestus kaltinimus IDF dėl Gazos Ruože įvykdytų karo nusikaltimų, generolas leitenantas H. Halevi pažadėjo atsakomybę. „Užtikrinsime atskaitomybę. Atidžiai išklausysime kiekvieną savo vadą ir pasimokysime iš to, ką jie galvojo ir sakė“.

Izraelis patvirtino įkaito mirtį GazojeIzraelio gynybos pajėgos antradienį patvirtino, kad mirė įkaitas Ravidas Katzas, kuris buvo paimtas į nelaisvę Izraelyje per „Hamas“ išpuolį spalio 7 d., skelbia CNN.Tai jau trečias kartas, kai po Noa Marciano ir Yehudit Weiss IDF patvirtina, kad spalio 7 d. Gazoje mirė įkaitas.IDF teigia, kad R. Katzo kūną „Hamas“ laiko Gazoje. Neaišku, ar jis mirė Gazoje, ar buvo nužudytas Izraelyje, o jo kūnas atvežtas į Gazą.R. Katzas buvo paimtas įkaitu iš kibuco Nir Oz. Jis yra penktadienį išlaisvinto įkaito Dorono Katzo Asherio brolis.

„Hamas“ ir Izraelis kaltina vienas kitą pažeidus paliaubasGazos Ruožo šiaurėje būta apsikeitimo ugnimi, nepaisant to, kad tarp Izraelio ir „Hamas“ galioja paliaubos.Tai antradienį pranešė Izraelio kariuomenė.Kaip teigiama, Izraelio kariai buvo apšaudyti ir atsakė tuo pačiu. Negana to, dviejose vietovėse prie kariškių detonavo trys sprogstamieji įtaisai. Tai reiškia, kad paliaubos buvo „pažeistos“, pareiškė Izraelio kariuomenė. Jos teigimu, keli kariai patyrė nesunkių sužalojimų.Islamistinis palestiniečių judėjimas „Hamas“ patvirtino pranešimus apie konfrontaciją su Izraelio kariuomene. Grupuotė apkaltino Izraelį, kad šis pažeidė paliaubas Gazos Ruožo šiaurėje.Visgi „Hamas“ pabrėžė, kad išliks įsipareigojęs laikytis susitarimo, jei įsipareigojimą jaus ir Izraelis. „Hamas“ paragino tarpininkus Katarą ir Egiptą daryti spaudimą Izraeliui gerbti paliaubas.Nuo penktadienio galiojančios paliaubos turėjo pasibaigti antradienio rytą. Tačiau, tarpininkaujant Katarui ir Egiptui, derybininkai susitarė pratęsti jas dviem dienoms tokiomis pat sąlygomis.

10 mėnesių įkaitas, „neįtrauktas į sąrašą“, bus paleistas šiandien51 įkaito šeima susitiko su savo artimaisiais, o Bibas šeima – ne, skelbia „Sky News“.Dešimties mėnesių Kfiras Bibas kartu su tėvais Yardenu ir Shiri Bibas bei ketverių metų vyresniuoju broliu Arieliu spalio 7 d. buvo paimtas įkaitu iš kibuco Nir Oz pietų Izraelyje.Jų šeimos nariai prašė Izraelio vyriausybės ir tarpininkų iš Egipto bei Kataro padėti juos išlaisvinti.Izraelis teigė, kad „Hamas“ perdavė šeimą kitai palestiniečių kovotojų grupuotei, o tai apsunkina pastangas juos išlaisvinti. „Supratimas, kad kol kas nesulauksime apkabinimo, kurio taip tikėjomės, palieka mus be žodžių“, – sakoma Bibas šeimos pareiškime.Kfiro teta Ofri Bibas sakė, kad jis nebuvo įtrauktas į įkaitų, kuriuos tikimasi šiandien paleisti, sąrašą.Pusbrolis Jimmy Milleris sakė televizijai „Channel 12“: „Kfirui tik 10 mėnesių. Jis yra vaikas, kuris dar net nežino, kaip pasakyti „mama“. Jis vis dar nevalgo kieto maisto. Jis neturi gebėjimų ten išgyventi. Mes šeimoje nesugebame funkcionuoti... šeima nemiegojo jau labai, labai ilgai – 51 dieną“.

Šaltinis: JAV ir Izraelio žvalgybos vadai Dohoje aptaria susitarimo dėl Gazos Ruožo „kitą etapą“JAV ir Izraelio žvalgybos vadai atvyko į Kataro sostinę aptarti „Hamas“ ir Izraelio susitarimo dėl Gazos Ruožo „kito etapo“, antradienį pranešė apie jų vizitą informuotas šaltinis.„CŽV direktorius ir Izraelio nacionalinės žvalgybos agentūros („Mossad“) direktorius yra Dohoje ir susitiks su Kataro ministru pirmininku, siekdami pažangos, kad būtų pratęstas susitarimas dėl humanitarinės pauzės ir inicijuotos tolesnės diskusijos apie galimo susitarimo kitą etapą“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis ir pridūrė, jog dalyvauja ir Egipto pareigūnai.

AFP: „Hamas“ patvirtino ketinimą šiandien paleisti 10 įkaitųAFP, remdamasi „Hamas“ vadovybei artimu šaltiniu, praneša, kad grupuotė antradienį planuoja paleisti dar 10 Izraelio įkaitų, laikomų Gazoje, mainais į 30 palestiniečių kalinių pagal pratęstas paliaubas.Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras anksčiau pranešė, kad gavo įkaitų, kurie bus paleisti šiandien, sąrašą ir kad jų šeimoms buvo pranešta. Šiuo metu Gazoje įkaitais tebėra apie 170 žmonių, tačiau „Hamas“ teigia nelaikantis visų – neva nežinomas skaičius yra kitų grupuočių rankose, o jų buvimo vietos nustatymas užtruks.„Pasikeitimas 10 Izraelio įkaitų ir 30 palestiniečių kalinių sąrašais penktąją paliaubų dieną įvyko be prieštaravimų“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis. Kai kurie Gazoje laikomi užsienio darbuotojai taip pat bus paleisti šiandien, sakė jis.

Prancūzijos ministrė: „Hamas“ paleisti prancūzai įkaitai jaučiasi geraiTrys teroristinės „Hamas“ organizacijos paleisti nepilnamečiai prancūzai, pasak Prancūzijos užsienio reikalų ministrės Catherine Colonna, jaučiasi gerai.„Juos prižiūri medikai, kaip įprasta tokiais atvejais. Tačiau, išskyrus psichologinį šoką, kurį patyrė per 50 nelaisvės dienų, jų sveikata gera“, – sakė ministrė antradienį stočiai RTL.Tarp pirmadienį „Hamas“ paleistų įkaitų yra ir brolis bei sesuo Erezas (12) ir Sahar (16) Kalderonai bei 12-metis Eitanas Jahalomis. Visi trys be Izraelio pilietybės turi ir Prancūzijos pasus.„Hamas“ rankose yra arba be žinios dingusiais laikomi dar penki Prancūzijos piliečiai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per savo vizitą Izraelyje susitiko su Prancūzijos pilietybę turinčių izraeliečių šeimomis.„Iki paskutinio momento nėra aišku, ar pavyk“, – sakė C. Colonna, komentuodama sudėtingas derybas tarp Kataro ir „Hamas“ – „teroristinės organizacijos, kuri atsakinga už siaubingus, žiaurius, barbariškus išpuolius“.

Pagalba pasiekė ir Gazos Ruožo šiauręĮsigaliojus paliauboms, humanitarinės organizacijos į Gazos Ruožo šiaurę atgabeno tonas pagalbos prekių. Tai, be kita ko, paruošas maistas, geriamasis vanduo, palapinės ir antklodės, taip pat medikamentai, antradienį pranešė JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA). Dėl mūšių tarp Izraelio ir „Hamas“ teroristų humanitarinė pagalba daug savaičių nepasiekė palestiniečių teritorijos šiaurinės dalies. Nepaisant Izraelio raginimų pasitraukti iš Gazos Ruožo šiaurės, ten, spėjama, vis dar yra šimtai tūkstančių žmonių.Taip pat pristatyta kuro elektros gamybai ir medžiagų gėlinimo įrenginiams, vandens siurblinėms ir nuotekų valymo sistemai. Šie įrenginiai dėl elektros trūkumo praėjusioms savaitėms buvo sustabdyti.Gazos institucijų duomenimis, per mūšius nuo spalio 7 d. iki paliaubų lapkričio 23 d. žuvo daugiau kaip 14 800 žmonių. Šį skaičių nurodė OCHA, kuri duomenų nepriklausomai netikrina. Iki lapkričio 25 d. Gazos Ruože žuvo 75 Izraelio kariai.

Teigiama, kad „Hamas“ lyderis Gazos Ruože po pagrobimo aplankė įkaitusTeigiama, kad teroristinio „Hamas“ judėjimo Gazos Ruože lyderis Jihia al Sinwaras po pagrobimo aplankė palestiniečių teritorijoje laikomus įkaitus. Tai pirmadienį pranešė Izraelio televizija, remdamasi viena paleista įkaite.Apsilankymas vyko pirmosiomis dienomis po pagrobimo spalio 7 d. viename požeminių tunelių, pasakojo neįvardyta moteris. Lankytojas esą prisistatė esąs Jihia al Sinwaras ir kalbėjo hebrajiškai. „Jūs čia esate visiškai saugūs, jums nieko nebus“, – teigė jis. Šios informacijos nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.J. al Sinwaras 1988 m. buvo nuteistas Izraelio dėl keturių spėjamų kolaborantų ir dviejų izraeliečių karių nužudymo. Jis daugiau kaip du dešimtmečius praleido Izraelio kalėjime ir per tą laiką išmoko hebrajiškai. 2011 m. J. al Sinwaras buvo tarp daugiau kaip 1 000 palestiniečių kalinių, kurie buvo paleisti mainais už Izraelio karį Giladą Shalitą. 2017 m. J. al Sinwaras tapo „Hamas“ vadovu Gazos Ruože.Po „Hamas“ teroristų surengtų žudynių Izraelio pasienio teritorijoje, per kurias praėjusį mėnesį gyvybės neteko 1 200 žmonių, J. al Sinwaras atsidūrė Izraelio taikinių sąrašo viršuje.

Neeilinė apklausa rodo, kad iki išpuolio prieš Izraelį Gazos gyventojai nepasitikėjo „Hamas“Daugelis Gazos gyventojų iki spalio 7 d. įvykdyto žiauraus išpuolio prieš Izraelį buvo nusiteikę prieš „Hamas“, o kai kurie grupuotės valdymą prilygina dar vienai okupacijai. Tai rodo JAV ir Palestinos mokslininkės išanalizuoti neeilinės apklausos duomenys.Šios išvados išpuolio sukeltų protestų ir atsakomųjų protestų bei karštų diskusijų dėl „Hamas“ ir eilinių Gazos gyventojų santykių kontekste atrodo stulbinamai.„Apklausa rodo, kad prieš pat išpuolius 67 proc. Gazoje gyvenančių palestiniečių „Hamas“ pasitikėjo menkai arba visiškai ja nepasitikėjo“, – teigia Prinstono visuomeninių ir tarptautinių reikalų mokyklos dekanė Amaney Jamal.„Tai yra itin svarbu, nes (klaidingai) teigiama, jog „Hamas“ palaiko visa Gaza, todėl visa Gaza ir turėtų atsakyti už „Hamas“ įvykdytus žiaurumus.“A. Jamal yra viena iš tyrimus ir apklausas regione atliekančio Arabų barometro iniciatorių. Tokie tyrimai atliekami ir Gazoje, kurioje viena apklausa buvo baigta kaip tik išpuolio prieš Izraelį išvakarėse.Ji nurodė, jog daugelis respondentų mano, kad 2006 m. rinkimus Palestinos teritorijose laimėjusi ir Vašingtono bei ES „teroristine“ organizacija laikoma „Hamas“ yra „korumpuota“ ir „autoritarinė“.„Septyniasdešimt penki procentai apklaustųjų nurodė per pastarąsias 30 dienų nesugebėję išmaitinti savo šeimų. Vėlgi, tai yra nualinta visuomenė – visuomenė, kuri iš esmės teigia, kad „Hamas“ vyriausybėje egzistuoja šiokia-tokia korupcija“, – pasakojo A. Jamal.„Taikus susitarimas“„Kai žmonėms uždavėme klausimą „Ką kaltinate?“... Manėme, kad pagrindiniu kaltininku taps blokadą įvedęs Izraelis. Tačiau daugelis respondentų nurodė, kad kalta „Hamas“ korupcija – taip manančių buvo daugiau nei kaltinančių Izraelį.“Kalifornijoje gimusi ir savo šeimos gimtojoje Ramaloje užaugusi 52 m. A. Jamal sakė, jog taip pat yra manoma, kad „Palestinos savivalda arba „Hamas“ kontroliuojama vyriausybė ilgainiui tapo labiau autoritarinė ir labiau primena diktatūrą“.„Eilinis Vakarų Krante arba Gazoje gyvenantis palestinietis teigia, kad „turime šitą (Izraelio) okupaciją, o dabar yra dar ir šios Palestinos vyriausybės, kurios taip pat yra autoritarinės“. Taigi, dauguma sako, kad pirmiau juos buvo okupavusi viena šalis, o dabar jų yra dvi.“Paskutinė Arabų barometro apklausa, kurios metu Gazoje apklausti 399, o Vakarų Krante – 790 žmonės, vyko nuo rugsėjo galo iki spalio 6 d. Jos išvados skelbiamos žurnale „Foreign Affairs“.„Išpuolių išvakarėse apie 60 proc. teigė maną negalintys laisvai ir atvirai reikšti savo nuomonės, (dar) maždaug 72 proc. sakė negalintys taikiai demonstruoti prieš „Hamas“ kontroliuojama valdžią“, – nurodo A. Jamal. „Baiminamasi vyriausybės keršto ar atsakomųjų veiksmų.“Palestinos teritorijas Vakarų Krante valdanti Palestinos savivalda su prezidentu Mahmudu Abbasu priešakyje A. Jamal apklausoje pasirodė nekaip – ją teigiamai vertina vos 9 proc. apklaustųjų.Nors A. Jamal apklausa rodo, kad dauguma respondentų yra nusistatę prieš „Hamas“, apklausos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad po „Hamas“ išpuolio Izraelyje jų nuostatos galėjo pasikeisti.„Po spalio 7 d. įvykdytų išpuolių Izraelis atjungė vandens, maisto, kuro ir elektros tiekimą Gazai, teritorijoje dėl to prasidėjo gili humanitarinė krizė... gali būti, kad kančią patiriantys palestiniečiai pakeitė savo nuomonę“, – teigiama ataskaitoje.Iki išpuolių prieš Izraelį daugiau nei pusė respondentų palankiai vertino sprendimą, kurio pagrindą sudarytų dvi valstybės – Palestinos valstybė ir Izraelis.Likusieji buvo nusiteikę už Palestinos ir Izraelio sąjungą arba vienos valstybės egzistavimu pagrįstą sprendimą. Tačiau, iki spalio 7 d. įvykių, po kurių prasidėjo plataus masto atsakomoji Izraelio karinė operacija, vienas iš penkių apklaustųjų palaikė ginkluotą pasipriešinimą.„(Gazos gyventojai) yra pasirengę su Izraeliu sudaryti taikų susitarimą 1967 m. egzistavusių sienų pagrindu“, – paaiškino A. Jamal.

Izraelis gavo dar vieną sąrašą su pavardėmis įkaitų, kurie turėtų būti paleistiIzraelis, anot žiniasklaidos, gavo dar vieną sąrašą su pavardėmis Gazos Ruože laikomų įkaitų, kurie turėtų būti paleisti antradienį. Apie tai ryte pranešė leidinys „Times of Israel“, remdamasis premjero Benyamino Netanyahu biuru.Anot duomenų, sąrašas pradžioje tikrinamas, informuojamos atitinkamos šeimos. Kiek įkaitų gali būti paleista, anot laikraščio, pranešime nenurodoma. Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė, jog laisvę atgaus 10 žmonių.Per paliaubas tarp Izraelio ir teroristinės „Hamas“ organizacijos, kurioms tarpininkavo Kataras ir Egiptas, nuo penktadienio jau buvo paleista daugiau kaip 50 įkaitų.Mainais Izraelis iš kalėjimų paleido trigubai daugiau palestiniečių kalinių. Naktį į antradienį buvo paleisti 33 kaliniai.

Izraelyje naktį neveikė pagalbos tarnybų telefono numeriaiVietos žiniasklaida antradienio rytą pranešė, kad naktį Izraelyje neveikė keletas pagalbos tarnybų telefono numerių.Policijos teigimu, trikdį sukėlė nenurodyta „trumpalaikė klaida“, antradienio rytą pranešė „Times of Israel“ ir kiti naujienų kanalai.Anot laikraščio „Haaretz“, neveikė ir skubiosios medicinos pagalbos telefonai. „The Jerusalem Post“ pranešė, kad prisiskambinti nebuvo galima ir į gaisrinę.„Būtiniausios #Izraelio tarnybos, tokios, kaip „Magen David Adom“ (MDA), policija ir gaisrinė šiuo metu neveikia dėl gedimo, kurį galėjo sukelti #kibernetinėataka“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė „The Jerusalem Post“.Tačiau, žiniasklaidos teigimu, kai kurioms įstaigoms buvo galima prisiskambinti pagalbiniais numeriais.Kokį poveikį šis gedimas turėjo po spalio 7 d. įvykdytų kruvinų išpuolių Gazos Ruože su islamistų organizacija „Hamas“ kariaujančiai šaliai kol kas nėra žinoma.Anot „The Jerusalem Post“, trikdis truko ilgiau nei valandą, vėliau tinklo operatorius jį pašalino.

Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dar dviem dienoms pratęsti paliaubas, paleista daugiau įkaitųIzraeliui ir „Hamas“ pirmadienį iki šiuo metu galiojančių keturių dienų paliaubų pabaigos likus vos kelioms valandoms susitarus jas pratęsti dar dviem dienoms, Kataro pareigūnai pranešė, kad tos pačios dienos vakare buvo paleista dar daugiau įkaitų.„Kataras praneša, kad, vykdant tarpininkavimą, buvo pasiektas susitarimas pratęsti humanitarines paliaubas Gazos Ruože dar dviem dienoms“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė užsienio ministerijos atstovas Majedas al-Ansari.Vėliau tą pačią dieną, laikydamasi susitarimo sąlygų, „Hamas“ Raudonajam kryžiui perdavė dar 11 Gazos Ruože laikomų įkaitų, kurie jau grįžto į Izraelį, nurodoma pirmadienį vakare paskelbtame šalies kariuomenės (IDF) pranešime.Tarp jų – devyni vaikai bei paaugliai ir dvi motinos. Jauniausi iš paleistų įkaitų yra trejų metų amžiaus dvyniai.Mainais iš kalėjimų paleisti 33 palestiniečiai – moterys ir nepilnamečiai asmenys. Nurodoma, kad jauniausiam iš jų yra 14 metų.Izraelio žiniasklaida praneša, kad buvo paleista ir keletas Gazos Ruože laikomų įkaitų iš Tailando.Žiniasklaida teigia, kad pirma kilo nesutarimų dėl to, kurie iš Izraelio įkaitų ir palestiniečių kalinių bus paleisti – Izraelis kritikavo tai, kad motinos buvo atskiriamos nuo savo vaikų.Tai jau ketvirtoji Gazos įkaitų grupė, paleista penktadienį prasidėjusių paliaubų metu. Ligi šiol paleista daugiau nei 50 įkaitų. Mainais už juos iš kalėjimų paleista 150 palestiniečių.Apie tai, kad paliaubos pratęsiamos, sprendžiant konfliktą kartu su Egiptu ir Jungtinėmis Valstijomis tarpininkaujantis Kataras paskelbė iki šiuo metu daromos pertraukos pabaigos likus vos kelioms valandoms.Palestinos islamistų judėjimas „Hamas“ savo oficialioje svetainėje taip pat patvirtino, kad naujas susitarimas tikrai buvo pasiektas, nurodydamas, kad toliau galios pirmesnio susitarimo sąlygos.Praėjusią savaitę Izraelio ir „Hamas“ sudarytas susitarimas numato galimybę pratęsti paliaubas, už tai kasdien paleidžiant po dar 10 įkaitų. Pagal susitarimo sąlygas numatoma, kad per 10 dienų mainais į 300 Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių būtų paleista iki 100 įkaitų.Per precedento neturinčias spalio septintosios atakas „Hamas“ smogikai Izraelio pasienio gyvenvietėse netoli Gazos nužudė maždaug 1 200 žmonių, dar apie 240 asmenų buvo pagrobti ir išvežti į pakrantės ruožą.Į tai atsakydamas, Izraelis pradėjo intensyviausią kada vykdytą tankiai apgyvendinto Gazos Ruožo, kurio valdžią 2007 m. jėga perėmė „Hamas“, bombardavimą bei sausomos operaciją ruožo teritorijoje.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nuo karo pradžios aukų skaičius Gazoje siekia apie 15 000, dar daugiau nei 36 000 žmonių buvo sužeista.Egipto valstybinės žvalgybos teigimu, pirmadienį pratęsus paliaubas siekiama, kad mainais į 30 palestiniečių kalinių kasdien būtų paleidžiama dar po 10 įkaitų. Be to, į nuo spalio 7 d. visiškai atkirstą Gazą bus atvežta daugiau medicininės pagalbos, maisto ir kuro.Kataras pirmiau yra pareiškęs optimizmą dėl to, kad paliaubos gali būti pratęstos. „Dabar turime formulę“, – naujienų agentūrai dpa pasakė M. al-Ansari, pridurdamas, kad dėl to buvo „lengviau pasiekti“ antrąjį susitarimą dėl pratęsimo. Tačiau, jo žodžiais tariant, dėl tolesnių ilgalaikių paliaubų derėtis šiuo metu ko gero yra pernelyg anksti.Iki paleidžiant pastarąją įkaitų grupę, Izraelio vyriausybės atstovas Eilonas Levis nurodė, kad Gazos Ruože vis dar laikomi 184 įkaitai. Tarp jų yra 14 užsieniečių ir dar 80 dvigubą pilietybę turinčių Izraelio piliečių.E. Levis pranešė, kad vis dar nėra paleistas jauniausias įkaitas – 10 mėn. kūdikis, kuris buvo pagrobtas kartu su jo tėvais ir 4 m. broliuku.JT generalinis sekretorius António Guterresas pasveikino Izraelio ir „Hamas“ paliaubų pratęsimą dviem dienoms, pirmadienį sakydamas, kad tai yra „vilties ir žmogiškumo spindulys karo tamsoje“.Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat pasveikino paliaubų pratęsimą, teigdama, kad tai „atveria vilties langą ir suteikia galimybę daugiau Gazos civilių gauti būtinos pagalbos“.

Iš Izraelio kalėjimų paleidžiami palestiniečiaiRemiantis su „Hamas“ susijusia žiniasklaida, palestiniečiai paleidžiami iš Izraelio kalėjimų pagal paliaubų sutarties sąlygas.Buvo sutarta, kad 33 palestiniečiai bus grąžinti į namus.Kataras ir „Hamas“ pareiškė, kad paliaubos buvo pratęstos, nors Izraelis šios informacijos oficialiai nepatvirtino.

Iš „Hamas" nelaisvės išvaduoti 11 įkaitų grįžo į Izraelį Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad 11 įkaitų, paleistų iš „Hamas" nelaisvės Gazos Ruože, dabar yra Izraelio teritorijoje ir juos lydi specialiosios pajėgos bei saugumo agentūros „Shin Bet" nariai. „Kai bus atliktas pirminis medicininis jų sveikatos įvertinimas, mūsų pajėgos lydės juos, kol jie vėl susitiks su savo šeimomis", – sako IDF. IDF prašo visuomenės „šiuo metu parodyti kantrybę ir jautrumą iš pagarbos paleistiems įkaitams ir jų šeimoms". Visi įkaitai buvo pagrobti iš kibuco Nir Ozo per spalio 7 d. įvykusį išpuolį. Iš „Hamas" nelaisvės išvaduota Sharon Aloni Cunio ir jos trejų metukų dvynukės Emma ir Julija Cunio, o tėvas Davidas Cunio tebėra laikomas įkaitu Gazoje. Į Izraelį taip pat grįžo Karina Engel-Bart ir jos 10 bei 18 metų vaikai, o sutuoktinis vis dar yra laikomas įkaitu. Iš nelaisvės išvaduoti ir 12 ir 16 metų broliai Saharas Calderonas, Erezas Calderonas, o jū tėtis vis dar yra laikomas įkaitu. Namo sugrįžo dar du vaikai iš kitos šeimos: Arba Yaakov, 16 metų, ir Yagil Yaakov, 12 m, o jų tėvas Yairas Yaakovas ir jo partneris Meiravas Talas lieka įkaitais Gazoje. Izreliui taip pat pavyko susigrąžinti 12-metį Eitanas Yahalomi, tačiau jo tėvas vis dar laikomas įkaitu.

IDF patvirtino, kad „Hamas“ perdavė 11 Izraelio įkaitų Raudonajam kryžiui GazojeIzraelio gynybos pajėgos patvirtina, kad „Hamas“ perdavė Raudonajam kryžiui 11 Izraelio įkaitų.„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, 11 Izraelio įkaitų yra pakeliui į Izraelio teritoriją“, – teigia IDF.

Pranešama, kad vyksta įkaitų ir kalinių perdavimas„Hamas“ laikomi Izraelio įkaitai ir palestiniečių kaliniai šiuo metu yra perduodami, naujienų agentūra „Reuters“ cituoja šaltinį iš palestiniečių.Šaltinis sakė, kad perdavimą tvarko Raudonasis kryžius.Remiantis pranešimais, 33 palestiniečiai kaliniai keičiami į maždaug 11 izraeliečių įkaitų, nors oficialaus patvirtinimo dar nėra.

IDF: vyksta ketvirtasis įkaitų paleidimas, paliaubų pratęsimas dar negalutinisIzraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad vyksta ketvirtasis įkaitų paleidimas. Jis taip pat sako, kad laikinųjų paliaubų su „Hamas“ pratęsimas nėra galutinis.„Sandorį valdome per tarpininkus visą parą. Niekas nėra galutinis, kol tai iš tikrųjų neįvyksta“, – sako jis. „Šiąnakt reikalai taip pat progresuoja, bet reikia kantrybės“.D. Hagari smerkė „Hamas“ už propagandinius vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip pastarosiomis dienomis buvo paleisti įkaitai. „Dešimtys vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti mojuojantys teroristai, nepaslėps „Hamas“ žiaurumo“, – sako jis.D. Hagari taip pat pasakojo kai kurias detales apie išlaisvintų įkaitų būklę. Viena jų – 84 metų Elma Avraham, kuri buvo išleista iš „Hamas“ nelaisvės kritinės būklės.„Praėjusią naktį Elma Avraham buvo paleista iš „Hamas“ nelaisvės. Ji kritinės būklės buvo nugabenta į ligoninę. Elmai 84 metai, ji yra mama, močiutė ir prosenelė“, – sako Hagari.„Per „Hamas“ žudynes spalio 7 d., Elma buvo paimta įkaite laukinių teroristų. Ji buvo nutempta į Gazą ant motociklo galo. Ji buvo „Hamas“ nelaisvėje 51 dieną ir naktį. Ji buvo laikoma sunkios būklės, atsisakė gyvybę gelbstinčių vaistų, Raudonasis kryžius jos nelankė“, – pasakoja jis.„Kai ji buvo paleista iš nelaisvės, jos būklė buvo kritinė. Elma yra mūsų kritinės misijos priminimas. Dabar ji yra namuose [Izraelyje] ir ja rūpinamasi. Bet kas rūpinasi kitais įkaitais Gazoje“, – sako jis.„Daugiau nei 150 mūsų įkaitų, vyrų, moterų, vaikų, kūdikių, kas jais rūpinasi? Kas laiko 10 mėnesių kūdikį Kfir Bibas? – klausia Hagari. „Pasakysiu jums, negailestingi teroristai laiko jį įkaitu Gazoje“.„Raginame tarptautines organizacijas, ypač Raudonąjį kryžių, panaudoti visas turimas priemones, kad patektų pas mūsų įkaitus ir užtikrintų, kad jiems būtų suteikta reikalinga medicininė priežiūra“, – sako jis.„Mūsų įkaitai nepasiklydo, mes nesėdėsime ir nesitikime, kad jie bus rasti. Mes išgelbėsime savo įkaitus bet kokia kaina, tai mūsų, kaip Izraelio gynybos pajėgų, pareiga, moralinė atsakomybė. Štai kodėl mes kovojame ir turime tęsti kovą, kol visi mūsų įkaitai bus namuose“, – priduria D. Hagari.

JT vadovas: paliaubų Gazos Ruože pratęsimas – „vilties prošvaistė“Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas pirmadienį pasveikino paliaubų Gazos Ruože pratęsimą dviem dienoms kaip „vilties prošvaistę“.„Tai vilties ir žmogiškumo prošvaistė karo tamsumoje ir aš tikiuosi, kad tai leis mums dar labiau padidinti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožo žmonėms“, – pareiškė A. Guterresas.

Šaltinis: į Egiptą atvyko Prancūzijos karo laivas, kuris veiks kaip ligoninė Gazos Ruože sužeistiems žmonėmsĮ Egipto El Arišo miestą, esantį netoli sienos su karo draskomu Gazos Ruožu, pirmadienį atvyko Prancūzijos karo laivas, kuris veiks kaip ligoninė sužeistiems civiliams, pranešė šaltinis uoste.Laive „Dixmude“ turėtų būti dvi operacinės ir 40 lovų.Pasak Jungtinių Tautų (JT), pastarosiomis savaitėmis į Egiptą atvyko šimtai sunkiai sužeistų palestiniečių, daugumai Gazos Ruožo ligoninių priverstinai nutraukus veiklą.

Pranešama, kad „Hamas“ vadovas aplankė grupę įkaitų, laikomų Gazos tunelyjePranešama, kad „Hamas“ teroristų vadovas Yahya Sinwar aplankė kelis įkaitus izraelitus, kurie buvo laikomi požeminiame tunelyje Gazoje.Vienas iš savaitgalį paleistų įkaitų teigia, kad Y. Sinwar kalbėjo su jais hebrajų kalba be akcento, sakydamas, kad su „Hamas“ jie buvo saugūs ir jiems nereikia bijoti, praneša „Channel 12“ ir priduria, kad šią istoriją patvirtino Izraelio saugumo institucija.

Izraelis: paliaubų pratęsimas įsigalios pirmadienį, kai bus paleisti įkaitaiIzraelio ministro pirmininko vyresniojo patarėjo Marko Regevo teigimu, Izraelio ir „Hamas“ paliaubų pratęsimas dviem dienomis neįsigalios tol, kol nebus išlaisvinti pirmadienį numatyti įkaitai.M. Regevas patvirtino, kad buvo pratęstos paliaubos ir pagal susitarimą „Hamas“ kiekvieną dieną paleis 10 įkaitų.„Už kiekvieną 10 paleistų įkaitų esame pasiruošę pratęsti dar vieną dieną, o jei „Hamas“ paleis Izraelio įkaitus, kaip buvo susitarta, mes pratęsime terminą – tai esmė“, – sakė M. Regevas.Jis sakė manantis, kad per ateinančias dvi dienas paleisti įkaitai bus moterys ir vaikai.Vyresnysis patarėjas pripažino, kad susitarimo detales derino ir JAV prezidentas Joe Bidenas. „Dėl jų buvo deramasi padedant prezidentui Bidenui, ir mes dėkojame jam už savo pastangas ir pareigas, kurios padėjo įgyvendinti šiuos susitarimus. Nemanau, kad būtume pasiekę susitarimą be jo indėlio“, – sakė M. Regevas.

Baltieji rūmai: per pratęstas paliaubas bus išlaisvinta 20 izraeliečių moterų ir vaikųBaltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby patvirtino, kad dar 20 izraeliečių moterų ir vaikų bus paleista dviem dienomis pratęsiant Izraelio ir „Hamas“ vykstančias paliaubas.Susitarimas buvo sudarytas taip, kad Izraelis sutiktų pratęsti paliaubas dar viena diena už kiekvieną 10 „Hamas“ paleistų įkaitų.J. Kirby sako, kad šiandien įkaitų paleidimas buvo sustabdytas, nes „Hamas“ iš pradžių siekė paleisti kelis vaikus be motinų, kurios taip pat laikomos Gazos Ruože.Jis priduria nežinantis, ar tarp 11 įkaitų, šiandien paleidžiamų, yra likusios dvi JAV pilietės, laikomos Gazoje. Dar šeši įkaitai yra JAV piliečiai ir vienas vyras, turintis JAV žaliąją kortelę.J. Kirby pažymi, kad vakar į Gazą trečią dieną iš eilės įvažiavo 200 pagalbos sunkvežimių, atitinkančių pagrindinę paliaubų sąlygą. Bendras pagalbos sunkvežimių, įvažiavusių į Gazos Ruožą nuo Rafah perėjos atidarymo spalio 21 d., skaičius padidėjo iki daugiau nei 2000.

Su kariais susitikęs Gallantas: IDF bus stipresnės, kai grįš į kovą po paliaubųIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako, kad kai Izraelis grįš prie kovos su „Hamas“ Gazoje, jo „jėga bus didesnė ir tai vyks visame Ruože“, sakoma jo biuro pastabose.Kalbėdamas su Givati pėstininkų brigados ir šarvuočių korpuso kariais, Y. Gallantas sako: „Dabar turite keletą dienų, mes grįšime prie kovos, panaudosime tiek pat galios ir dar daugiau“.„Atminkite, kad kol jūs organizuojatės, ilsitės ir tyrinėjate, priešas taip pat daro tą patį“, – sako jis.„Sutiksite kažką, kas yra šiek tiek labiau paruošta. Todėl [„Hamas“] pirmiausia susidurs su oro pajėgų bombomis, o po to su tankų ir artilerijos sviediniais ir D9 [buldozerių] kaušeliais, o galiausiai ir su pėstininkų kariuomenės šūviais“, – sako Y. Gallantas.

„Hamas“: šiandien palestiniečių sąraše yra 30 vaikų ir trys moterys„Hamas“ paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad šį vakarą palestiniečių kalinių sąraše yra trys moterys ir 30 vaikų.Pagal paliaubų susitarimą tarp „Hamas“ ir Izraelio, už kiekvieną įkaitą, kurį paleidžia teroristai, išlaisvinami trys kaliniai palestiniečiai.

Baltieji rūmai patvirtino, kad Izraelis ir „Hamas“ sutinka pratęsti paliaubasIr Izraelis, ir „Hamas“ susitarė pratęsti paliaubas Gazos Ruože dar dviem dienoms, patvirtino Baltieji rūmai.Daugiau informacijos JAV nepateikė.

Kataras: pasiektas susitarimas pratęsti paliaubas dar dviem dienoms BBC praneša, kad Kataras ką tik paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas pratęsti humanitarines paliaubas dar dviem dienoms.Paliaubos turėjo baigtis po šios dienos vidurnakčio. Kataras tarpininkavo Izraelio ir „Hamas" derybose.„Hamas" taip pat patvirtino apie paliaubų pratęsimą, bet iš Izraelio kol kas nėra jokių komentarų. „Islamo pasipriešinimo judėjimas „Hamas" praneša, kad buvo susitarta su Kataro ir Egipto broliais pratęsti laikinąsias humanitarines paliaubas dar dviem dienoms tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnės paliaubos", – rašoma „Hamas" pareiškime.

Ministro pirmininko tarnyba: šeimoms pranešta apie šiandien ketinamus išlaisvinti įkaitus Izraelio ministro pirmininko biuras pranešė, kad šeimoms pranešta apie šiandien ketinamus išlaisvinti „Hamas“ įkaitus, skelbia „Sky News“.Tai paskelbta po to, kai Izraelis buvo nepatenkintas „Hamas“ pateiktu vardų ir pavardžių sąrašu – esą jis nesutinka su tuo, kad pagrobtos šeimos būtų išskaidytos. Pareiškime nenurodyta, kiek įkaitų bus paleista.

„Hamas“ patvirtino savo atstovo Mohammedo Hamados mirtį„Hamas“ patvirtino, kad mirė „Hamas“ biuro Jeruzalėje atstovas Mohammedas Hamada, skelbia BBC.M. Hamada keletą metų praleido Izraelio kalėjime dėl kaltinimų planavus raketų ataką prieš žydų rajonus Jeruzalėje.2011 m. jis buvo paleistas kaip dalis vadinamojo Gilado Shalito sandorio.2006 m. birželį palestiniečių grupuotės pagrobė kapralą Giladą Shalitą. 2011 m. spalį Izraelis pasiekė susitarimą su „Hamas“ ir „Fatah“ paleisti 1 027 palestiniečių kalinius mainais už G. Shalitą.Maždaug 400 iš jų atliko bausmę iki gyvos galvos už teroristinius išpuolius Izraelyje.Po išlaisvinimo M. Hamada buvo deportuotas į Gazos Ruožą.

Ar Gazoje dingo įkaitai?Kataras pareiškė, kad mažiausiai 40 moterų ir vaikų, laikomų įkaitais Gazos Ruože, nėra „Hamas“ rankose – jų niekas neberanda, skelbia „Sky News“.Ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas al Thani pareiškė, kad „jų gali niekada nepavykti pasiekti“, nepaisant Kataro ryšių su „Hamas“, ir kad dingusiųjų suradimas būtų labai svarbus aspektas siekiant pratęsti paliaubas.Anksčiau „Hamas“ vadovai dėl įkaitų dingimo kaltino kitas kovotojų grupuotes, sakydami, kad jos pasinaudojo nuo spalio 7 d. Izraelio pasienyje padaryta žala, kad slapta į Gazos Ruožą pergabentų savo belaisvius.

Izraelio ir „Hamas“ mainai: pagrindiniai susitarimo punktai ir naujausi duomenysKai Izraelis ir „Hamas“ ruošiasi paskutiniam apsikeitimui įkaitais ir kaliniais etapui, kuris turi įvykti šiandien, BBC primena, kas iki šiol įvyko pagal susitarimą.Sutartis dėl mainų buvo pasiekta padedant daugybei tarpininkų ir galioja keturias dienas ir baigiasi pirmadienio vidurnaktį.Per šį laikotarpį „Hamas“ pažadėjo paleisti 50 Izraelio įkaitų, o Izraelis – 150 palestiniečių kalinių.Be nevienodų kiekybinių mainų, šis susitarimas reiškia, kad mainais už savo civilius gyventojus, įskaitant vaikus, Izraelis paleis dešimtis žmonių, suimtų arba nuteistų už sunkius nusikaltimus, įskaitant žmogžudystes ir terorizmą.Dabar:39 izraeliečiai ir 117 palestiniečių buvo paleisti.Dieną prieš tai kovotojai taip pat paleido Izraelio ir Rusijos pilietybes turintį Roni Krivoi. Jis nėra vienas iš 50 izraeliečių, numatytų išlaisvinti pagal susitarimą. „Hamas“ atvirai pareiškė, kad jo paleidimas yra gestas Kremliui.Be to, pagal atskirus susitarimus „Hamas“ paleido vieną Filipinų ir mažiausiai tris Tailando piliečius.Tris pagyvenusius įkaitus kovotojai paleido dar nesudarius pagrindinio susitarimo.Gazos Ruože Izraelio kariškiai išlaisvino vieną izraelitę, merginą karę.Izraelis mano, kad iš viso „Hamas“ ir kitų ginkluotų grupuočių rankose Gazoje buvo apie 240 žmonių.

Egiptas: baigiama susitarti dėl paliaubų pratęsimo dviem dienomsEgipto teigimu, baigiama susitarti dėl paliaubų pratęsimo dviem dienoms, skelbia „Sky News“.Egiptas teigė, kad pagal naują susitarimą bus paleista 20 Izraelio įkaitų ir 60 palestiniečių kalinių.Egiptas pridūrė, kad 11 Izraelio įkaitų turėtų būti paleisti šiandien, tačiau derybos dėl 33 palestiniečių kalinių išlaisvinimo tebevyksta.

Izraelis teigia, kad derybos dėl kitų įkaitų išlaisvinimo tęsiamosIzraelio ministro pirmininko biuras pranešė, kad toliau tęsiamos derybos dėl įkaitų išlaisvinimo, informavo Izraelio ministro pirmininko biuras, skelbia „Sky News“.Trumpame pareiškime teigiama: „Derybos dėl kitų ketinamų išlaisvintų asmenų sąrašo, kuris yra pagrobtųjų išlaisvinimo plano dalis, tęsiasi. Žinome, kokį stresą patiria šeimos, ir, kai tik bus įmanoma, papildysime informaciją. Prašome vengti skleisti gandus ir nepatikimą informaciją“.

Izraelis atsako į kaltinimus dėl baltojo fosforoAnksčiau pirmadienį britų ir palestiniečių chirurgas, dirbęs Gazos Ruože prasidėjus karui, sakė, kad ten gydė fosforo nudegimus, skelia „Sky News“.Ghassanas Abu Sitta, aprašydamas tai, ką matė, sakė: „Fosforo nudegimai – tai nudegimai iki pat kūno vidaus ir sustoja tik tada, kai nebegauna deguonies. Taigi pacientas būdavo išpampęs nuo nudegimų, kurie įsiskverbdavo tiesiai į šonkaulius, kaulus.“Izraelio gynybos pajėgos atsakė į jo kaltinimus, teigdamos, kad naudoja tik legalius ginklus ir šaudmenis.„IDF naudojamuose pirminiuose dūminiuose užtaisuose nėra baltojo fosforo. Kaip ir daugelis Vakarų kariuomenių, IDF taip pat turi dūmų uždangos sviedinių, kurių sudėtyje yra baltojo fosforo ir kurie yra teisėti pagal tarptautinę teisę. Šiuos sviedinius IDF naudoja dūmų uždangai sukurti, o ne taikiniams nukreipti ar gaisrams sukelti, ir pagal įstatymus jie nėra apibrėžiami kaip padegamieji ginklai. IDF procedūrose reikalaujama, kad tokie sviediniai nebūtų naudojami tankiai apgyvendintose teritorijose, išskyrus tam tikras išimtis. Tai atitinka ir viršija tarptautinės teisės reikalavimus“, – rašoma Izraelio kariuomenės pranešime.Žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“ jau anksčiau kaltino Izraelį, kad jis, karinėse operacijose naudodamas baltąjį fosforą, kelia „rimtų ir ilgalaikių sužalojimų pavojų civiliams“.

Paliaubų tarp „Hamas“ ir Izraelio pratęsimas: didėja tarptautinis spaudimasDiplomatai iš viso pasaulio didina spaudimą ne tik pratęsti dabartines paliaubas, bet ir duoti naują impulsą pastangoms rasti dabartinio Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimą, rašo Sebastianas Ašeris, „BBC World Service“ Artimųjų Rytų redaktorius.ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis sakė, kad Palestinos valstybė, įskaitant Vakarų Krantą, Jeruzalę ir Gazos Ruožą, būtų geriausia Izraelio saugumo ir taikos garantija.Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albarezas kalbėjo apie būtinybę kuo greičiau surengti tarptautinę taikos konferenciją.Tokių raginimų pastarosiomis savaitėmis daugėjo, tačiau mažai žinoma, kaip įveikti daugybę kliūčių, kurios ilgą laiką neleido pasiekti realios pažangos ieškant dviejų valstybių konflikto sprendimo.

Izraelis: kitame įkaitų išlaisvinimo etape „Hamas“ ketina išskirti šeimasAiškėja naujų detalių apie priežastis, dėl kurių sustabdomas pirmadienį numatytas Izraelio įkaitų ir palestiniečių kalinių paleidimas.Anksčiau BBC pranėšė, kad susitarimo šalys nepatenkintos siūlomų paleisti sąrašais.Pasak Izraelio valdžios, 11 Izraelio įkaitų, kurių šiandien laukiama namie, sąrašas sudarytas taip, kad šeimos būtų atskirtos.Spalio 7 dieną „Hamas“, be kitų įkaitų, paėmė į nelaisvę ištisas trijų ar keturių asmenų šeimas, o dabar, sprendžiant iš sąrašo, dalis giminaičių bus grąžinti, o dalis liks kovotojų rankose.Izraelis teigia, kad tai prieštarauja šalių sudarytam susitarimui.Anksčiau Palestinos pusė išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad jai pateiktame palestiniečių kalinių sąraše nemato šešių pavardžių, kurių paleidimo „Hamas“ tikėjosi.Kataro tarpininkai jau kelias valandas bandė išspręsti kilusius nesutarimus.Abiejų pusių įkaitų ir kalinių išlaisvinimas turi įvykti iki ketvirtosios (ir kol kas paskutinės) paskelbtų paliaubų dienos pabaigos.

Šaltiniai: derybininkai beveik susitarė dėl paliaubų pratęsimoTrys Egipto saugumo šaltiniai agentūrai „Reuters“ pranešė, kad derybininkai beveik susitarė dėl paliaubų pratęsimo.Pasak jų, Egipto, Kataro ir JAV pareigūnai vis dar diskutuoja dėl pratęsimo trukmės ir dėl to, kurie kaliniai bus paleisti.„Hamas“ siekė paliaubų pratęsimo dar keturioms dienoms, o Izraelis norėjo tęsti paliaubas „diena po dienos“, sakė šaltiniai.Izraelis anksčiau yra sakęs, kad paliaubas pratęs viena diena už kiekvieną papildomą 10 įkaitų išlaisvinimą.

Analizė: Izraeliui gresia pavojus prarasti karo kontrolęKarinis analitikas teigia, kad Izraelis gali prarasti karo kontrolę, nes pirmenybę teikia įkaitų sandoriui, o ne karinei operacijai.Profesorius Michaelas Clarke’as „Sky News“ sakė, kad kitas Izraelio puolimo etapas bus „daug sunkesnis už viską, ką jie darė iki šiol“.„Izraelis susiduria su tikromis problemomis. Susitarimas dėl įkaitų yra puikus, tačiau kariniu požiūriu jis stato juos į keblią padėtį“, – sakė M. Clarke’as.„Visi nori pertraukos dėl įvairiausių humanitarinių priežasčių, tačiau iš tikrųjų tai prieštarauja karinei logikai to, ką jie bando padaryti.“Jis pridūrė: „Po šios pertraukos Izraeliui gali būti gana sunku vėl pradėti puolimą“.Teigiama, kad atnaujinęs karo veiksmus Izraelis ketina judėti į pietus, tačiau M. Clarke’as teigė, kad jie susidurs su 9 tūkst. gyventojų tankumu viename kvadratiniame kilometre – 40 proc. daugiau nei Didžiajame Londone.„Negalima tiesiog įžengti į pietus su trimis ar keturiomis šarvuočių divizijomis ir daryti tai, ką darėte šiaurėje“, – sakė karo analitikas.„Jie to nepadarys, patraukdami visus iš kelio. Ten per daug žmonių.“Palestiniečių pyktis dėl „Hamas“Kalbėdamas apie palestiniečius Gazos Ruože, M. Clarke’as sakė, kad prieš karą jie buvo supykę ant „Hamas“ ir tas pyktis vis didėjo.„Hamas“ lyderiai gyvena Katare, kai kurie iš jų – Beirute. Jie vyksta į įvairias vietas. „Gazos gyventojai yra labai pikti – jie visada buvo gana pikti ant „Hamas“ – nes „Hamas“ kovotojai, „Hamas“ teroristai buvo tuneliuose, kol jie kentėjo.“Prieš karą 67 proc. Gazos gyventojų „nemanė, kad „Hamas“ jiems atnešė ką nors gero“, sakė M. Clarke’as, tačiau Palestinos savivaldos Vakarų Krante populiarumas buvo dar mažesnis.„Tai ilgą laiką tiko Izraeliui. Jau 20 ar 30 metų Izraelis buvo visai patenkintas, kad palestiniečiai taip blogai valdomi, taip blogai atstovaujami, ir tai leido jiems išlaikyti juos susiskaldžiusius į vieną [Palestinos] savivaldos partiją, kitą partiją, valdomą „Hamas“, o Izraelis galėjo sakyti „nėra su kuo derėtis“.

Į Izraelį nuvykęs Muskas gavo įsitikinti, koks siaubas vyko per „Hamas" ataką Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu priėmė prieštaringai vertinamą JAV milijardierių Eloną Muską ir aprodė jam Izraelio gyvenvietę, nuniokota per spalio 7 d. „Hamas" surengtą puolimą. Žinią apie E. Musko lankymąsi masinių žudynių vietoje išplatino ministro primininko kanceliarija. Kfar Aza kibuce apsilankęs E. Muskas gavo įsitikinti, koks siaubas vyko per „Hamas" ataką, kaip teroristai užpuolė bendruomenę, kaip žudė ir degino ištisas šeimas, kaip grobė civilius ir gabeno juos į Gazos Ruožą. Apie gyvenvietėje įvykdytas masines žudynes E. Muskui papasakojo ir vietos tarybos vadovas bei Izraelio gynybos pajėgų spaudos tarnybos atstovas. E. Muskas taip pat apsilankė bendruomenės saugumo vado Ofiro Libsteino namuose. Šis pareigūnas žuvo per susišaudymą su teroristais. E. Muskas išklausė ir iš Izraelio kilusios amerikietės, keturmetės Avigail Idan, liudijimą. Mergaitė buvo pagrobta, nugabenta į Gazos Ruožą ir paleista tik vakar, kai buvo vykdoma apsikeitimo belaisviais operacija.

Saudo Arabija reikalauja ilgalaikių paliaubų Gazos kareArtėjant paliaubų pabaigai Gazos kare, Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras Faisalas bin Farhanas pareikalavo ilgalaikio ugnies nutraukimo. Dabartinės paliaubos yra tik ribotos vertės, sakė jis pirmadienį Viduržemio jūros sąjungos susitikime Barselonoje (Ispanija). Nebent po jų būtų prasidėtų visapusiškas ir ilgalaikis karinių operacijų nutraukimas, pridūrė jis.Ministras pažymėjo, kad, jei kariniai veiksmai tęsis, rezultatas bus tik vienas: „Daugiau sugriovimų, radikalizacijos, tolesnis kraujo liejimas palestiniečių gyvybių, taip pat regioninio saugumo, įskaitant Izraelio, sąskaita“.Izraelis, pasak F. bin Farhano, turi būti patrauktas atsakomybėn už „įvykdytus žiaurumus“. „Jei ne sankcijomis, tai darant spaudimą, kad Izraelis pakeistų savo kursą“, – kalbėjo jis.

Izraelis teigia pateikęs „Hamas“ pasiūlymą dėl paliaubų pratęsimoIzraelio vyriausybė pirmadienį pareiškė, kad informavo „Hamas“, jog galimybė pratęsti paliaubas Gazos Ruože yra atvira.„Norime po šio vakaro gauti dar 50 įkaitų, siekiant tikslo visus sugrąžinti namo“, – žurnalistams sakė vyriausybės atstovas Eylonas Levy.Paliaubų susitarime numatyta, kad ugnies nutraukimas Gazos Ruože gali būti pratęstas – kaskart paleidus 10 įkaitų būtų pridėta papildoma vienos dienos „pauzė“.Tad dar 50 įkaitų paleidimas veikiausiai leistų pratęsti paliaubas penkioms dienoms.Islamistinis judėjimas „Hamas“ yra išreiškęs pasiryžimą pratęsti paliaubas. Vienas šaltinis sekmadienį sakė naujienų agentūrai AFP, kad grupuotė informavo tarpininkus, jog yra pasirengusi pratęsti ugnies nutraukimą „dviem-keturioms dienoms“. „Pasipriešinimas mano, kad įmanoma užtikrinti 20-40 izraeliečių įkaitų paleidimą“ per tokį laiko tarpą, tvirtino judėjimui artimas šaltinis.Deryboms tarpininkauja Kataras ir Egiptas.Izraelio vyriausybės atstovas E. Levy pridūrė, kad kampanija „padaryti galą „Hamas“... bus nedelsiant atnaujinta, kai pasibaigs įkaitų paleidimo pauzė“.

NATO vadovas paragino pratęsti karinių veiksmų Gazoje pertraukąNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį paragino pratęsti karinių veiksmų Gazoje pertrauką, kad į ruožą galima būtų pristatyti daugiau pagalbos bei paleisti įkaitus.„Kviečiu pratęsti pertrauką. Tai suteikti galimybę pristatyti Gazos gyventojams taip reikalingą pagalbą bei paleisti daugiau įkaitų“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė J. Stoltenbergas.

JT ekspertai ragina tirti karo nusikaltimus Izraelyje ir Palestinos teritorijoseJT žmogaus teisių ekspertai pirmadienį paragino pradėti nepriklausomus įtariamų po spalio 7 d. Izraelyje ir Palestinos teritorijose įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimus.Specialusis Jungtinių Tautų pranešėjas dėl neteisminių egzekucijų Morrisas Tidball-Binzas ir specialioji pranešėja dėl kankinimų Jill Edwards išplatino bendrą pranešimą, kuriame akcentuojama būtinybė atlikti „skubius, skaidrius ir nepriklausomus tyrimus“ bei patraukti atsakomybėn nusikaltimus įvykdžiusius asmenis.„Nepriklausomiems tyrėjams turi būti suteikti reikalingi ištekliai, pagalba ir prieiga, būtina tam, kad jie galėtų atlikti skubius, skaidrius ir nešališkus visų šio konflikto šalių menamai įvykdytų nusikaltimų tyrimus“, – teigiama jų pranešime.„Pareiga tirti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įskaitant bet kokias neatidėliotinas ir neteismines žmogžudystes, kankinimus ir kitokias pasityčiojimo iš žmogaus orumo formas, yra pamatinė teisinė prievolė.“Jų komentarai pasirodė besitęsiant keturių dienų pertraukai, kurią sutarta padaryti karo veiksmuose, prasidėjusiuose po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ Izraelyje įvykdė precedento neturinčius išpuolius, per kuriuos, Izraelio pareigūnų teigimu, žuvo 1 200 žmonių, pagrinde civilių.Per Izraelio kariuomenės suorganizuotą atsakomąją operaciją, „Hamas“ vyriausybės Gazoje teigimu, jau žuvo beveik 15 000 žmonių, dauguma jų – civiliai, be to, tarp žuvusių yra tūkstančiai vaikų.Nepriklausomus ekspertus paskyrė JT Žmogaus teisių taryba, tačiau jie Jungtinėms Tautoms neatstovauja.Jų pranešime tarptautinė bendruomenė raginama užtikrinti, kad visiems, kurie yra atsakingi už sunkiausius žmogaus teisių pažeidimus ir ypač tiems, kurie nurodė juos įvykdyti būtų „nedelsiant įvykdytas teisingumas“.Ekspertai nurodė, kad vadinamajai universaliajai jurisdikcijai priklausantiems karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui „senatis negalioja“.Tai reiškia, kad juos įvykdę asmenys gali būti teisiami bet kurios šalies teismuose, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir šalies, kurioje tokie nusikaltimai buvo įvykdyti.„Raginame visas šalis aktyviai stengtis nustatyti pagrindinių įtariamųjų tapatybę ir padėti patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn pagal savitarpio teisinės pagalbos principą“, – nurodė ekspertai.

HRW: tikėtina, kad į Gazos ligoninę pataikė palestiniečių raketaPraėjusį mėnesį Gazos Ruože esančioje al Ahli ligoninėje nugriaudėjo mirtinas sprogimas, kurį greičiausiai sukėlė netiksliai paleista raketa, pranešė žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ (HRW).„Sprogimas, per kurį 2023 metų spalio 17 dieną Gazos Ruože esančioje al Ahli arabų ligoninėje žuvo ir buvo sužeista daug civilių gyventojų, greičiausiai įvyko sprogus raketiniam šaudmeniui, kokį paprastai naudoja ginkluotos palestiniečių grupuotės“, – sekmadienį vakare paskelbtame pareiškime teigė žmogaus teisių gynimo organizacija.Pareiškime teigiama, kad reikia tolesnių tyrimų, norint nustatyti, kas paleido raketą ir ar buvo pažeista karo teisė.„Nukentėjusieji ir žuvusiųjų ar sužeistųjų, ieškojusių prieglobsčio ligoninėje, šeimos nusipelno išsamaus tyrimo, kad būtų nustatyta, kas įvyko ir kas už tai atsakingas“, – sakė HRW atstovė Ida Sawyer.Praėjus savaitei po sprogimo Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas pareiškė, kad šalies žvalgybos ir ginklų ekspertai teigia, jog sprogimą tikriausiai sukėlė palestiniečių raketa.„Sprogimą greičiausiai sukėlė raketa ar jos dalis, paleista iš Gazos Ruožo teritorijos Izraelio kryptimi“, – spalio 23 dieną JK parlamentui sakė R. Sunakas.Iškart po sprogimo islamistų grupuotė „Hamas“ apkaltino Izraelį apšaudžius ligoninę.Izraelis apkaltino palestiniečių organizaciją „Islamo džihadas“ netiksliai paleidus raketą. Savo teiginiui pagrįsti Izraelio kariuomenė paskelbė aerofotonuotraukas ir vaizdo įrašus.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos tarnybos, per sprogimą žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių. HRW pareiškė negalinti patvirtinti šių skaičių.

Borrellis ragina laikinai pratęsti paliaubasES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis paragino pratęsti paliaubas Gazos Ruože, kurios turėtų baigtis antradienį.Per keturių dienų pertrauką, pirmą kartą per septynias savaites trunkantį karą, su ašaromis akyse susitiko šeimos ir įkaitai, paleisti mainais į dešimtis palestiniečių kalinių.Izraelio ir „Hamas“ paliaubos pirmadienį skaičiuoja paskutines 24 valandas.„Pertrauka turėtų būti pratęsta, kad būtų tvari ir ilgalaikė, kartu siekiant politinio sprendimo“, – sakė jis pirmadienį Barselonoje, pradėdamas tarpvyriausybinės organizacijos Viduržemio jūros regiono šalių sąjungos susitikimą.J. Borrellis paragino rasti „politinį sprendimą, kuris leistų mums kartą ir visiems laikams nutraukti smurto ciklą“.„Niekas negali pateisinti beatodairiško žiaurumo, kurį „Hamas“ panaudojo prieš civilius gyventojus spalio 7 dieną, – sakė jis. – Tačiau vienas siaubas negali pateisinti kito siaubo“.Palestinos kovotojų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną surengė didžiausią išpuolį Izraelyje per visą šalies istoriją, per kurį, Izraelio pareigūnų duomenimis, žuvo 1 200 žmonių, daugiausia civilių, ir apie 240 žmonių buvo paimti įkaitais.Atsakydamas į tai, Izraelis pradėjo karinę kampaniją, kuria siekia sunaikinti „Hamas“, ir, pasak Gazos Ruožo „Hamas“ vyriausybės, nužudė beveik 15 000 žmonių, daugiausia civilių, tarp jų – tūkstančius vaikų.Izraelis susidūrė su didėjančiu spaudimu pratęsti paliaubas, kurioms tarpininkauja Kataras, JAV ir Egiptas, nors Izraelio vadovai atmetė bet kokius siūlymus ilgam sustabdyti puolimą.„Hamas“ išreiškė norą pratęsti paliaubas – vienas šaltinis AFP teigė, kad grupuotė sakė tarpininkams, jog yra pasirengusi pratęsti paliaubas „dviem-keturioms dienoms“.

Izraeliui perduotas sąrašas su pavardėmis įkaitų, kurie turėtų būti paleisti pirmadienįIzraelis gavo sąrašą su pavardėmis įkaitų, kurie turėtų būti paleisti pirmadienį. Tai pranešė premjero Benyamino Netanyahu biuras. Naktį perduotas sąrašas esą tikrinamas. Kiek įkaitų kol kas paskutinę sutartų keturių dienų paliaubų dieną bus paleista, nenurodoma.Nepatvirtintais žiniasklaidos pranešimais, bus paleista 11 žmonių. Ir islamistinė „Hamas“ grupuotė Gazoje patvirtino, kad Kataro ir Egipto atstovams perdavė sąrašą asmenų, kurie pirmadienį atgaus laisvę. Abi šios šalys tarpininkauja konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“.Tai būtų ketvirtoji įkaitų grupė, paleista nuo paliaubų pradžios praėjusį penktadienį mainais už palestiniečių kalinių iš Izraelio kalėjimų paleidimą. Iki šiol paleisti 58 įkaitai. Izraelis savo ruožtu iš kalėjimų paleido 177 palestiniečius.Yra vilčių, kad paliaubos bus pratęstos. B. Netanyahu sekmadienį signalizavo, kad iš esmės tam pritaria. „Hamas“ ir Izraelio susitarimas numato galimybę pratęsti ugnies nutraukimą mainais už 10 įkaitų paleidimą per dieną. Pagrobėjų rankose vis dar yra apie 180 įkaitų. „Hamas“ taip pat teigia siekianti paliaubų pratęsimo.

Muskas susitiks su Izraelio prezidentu ir įkaitų šeimomisIzraelio prezidentas Isaacas Herzogas pirmadienį susitiks su Elonu Musku ir pabrėš „poreikį imtis veiksmų kovojant su didėjančiu antisemitizmu internete“, sekmadienį pranešė politiko biuras.Socialinio tinklo „X“ savininkas E. Muskas sulaukė kritikos dėl neapykantos kalbos plitimo socialinėje žiniasklaidoje nuo to laiko, kai jis perėmė šią svetainę.Baltieji rūmai jį taip pat apkaltino „bjauriu antisemitizmo propagavimu“ po to, kai jis pritarė sąmokslo teorijai, kuri kaltina žydus bandymu susilpninti baltųjų daugumą.I. Herzogo biuras pranešė, kad susitikime taip pat dalyvaus „Hamas“ laikomų įkaitų šeimų atstovai, kurie papasakos apie spalio 7 dieną islamo ekstremistų įvykdyto teroro išpuolio siaubą ir apie tebesitęsiantį nelaisvėje laikomų asmenų skausmą ir nežinomybę“.„Susitikime prezidentas pabrėš būtinybę imtis veiksmų kovojant su didėjančiu antisemitizmu internete”, – teigė I. Herzogo biuras.Rugsėjį Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu paragino E. Muską kovoti su antisemitizmu „X“, ragindamas jį rasti „galimybę sustabdyti ne tik antisemitizmą, bet ir bet kokią kitą kolektyvinę neapykantą“.Turtingiausias pasaulio žmogus E. Muskas sakė, kad nors jo svetainė negali sustabdyti visų neapykantos kalbų iki jų paskelbimo, jis „apskritai yra prieš bet kokios grupės puolimą, nesvarbu, kokia ji būtų“.Šiuo metu „X Corp“ teisiasi su pelno nesiekiančia organizacija „Media Matters“ dėl to, kad ši, vaizduodama svetainę kaip gausią antisemitinio turinio, atbaidė reklamuotojus.E. Muskas taip pat pagrasino pateikti ieškinį Kovos su šmeižtu lygai dėl šios teiginių, kad nuo tada, kai jis užbaigė 44 mlrd. dolerių vertės platformos perėmimo sandorį, svetainėje padaugėjo probleminių ir rasistinių pasisakymų.

Kinijos užsienio reikalų ministras Niujorke dalyvaus JT susitikime Izraelio karo su „Hamas“ klausimaisKinijos aukščiausiojo rango diplomatas Wangas Yi šią savaitę lankysis Niujorke, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje Izraelio karui su „Hamas“ aptarti, pirmadienį pranešė Pekino užsienio reikalų ministerija.„Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai šį mėnesį pirmininkaujanti Kiniją lapkričio 29 d. surengs aukšto lygio susitikimą Palestinos ir Izraelio klausimui aptarti“, – pranešė atstovas spaudai Wangas Wenbinas, pridurdamas, kad posėdžiui pirmininkaus Wangas Yi.

Žiniasklaida: vienos paleistos įkaitės gyvybei gresia pavojusVienos sekmadienį „Hamas“ teroristų paleistos įkaitės gyvybei, anot žiniasklaidos, gresia pavojus.84 metų moteris dėl gyvybei grėsmingos būklės nugabenta į vieną Izraelio klinikų, pranešė kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės, remdamosi ligonine Beer Ševoje.Raudonojo Kryžiaus darbuotojai prieš tai palydėjo moterį iš Gazos Ruožo per sieną į Izraelį. Iš čia ji dėl prastos būklės Izraelio sraigtasparniu išskraidinta tiesiai į ligoninę.

Kataro premjeras: vargu, ar įmanoma sunaikinti „Hamas“Gazos kare tarpininkaujantis Kataras mano, kad Izraelio tikslas sunaikinti teroristinę organizaciją „Hamas“ vargu ar yra įgyvendinamas. „Nebus įmanoma taip paprastai sunaikinti grupuotės „Hamas“. Ar jai pritariame, ar ne, ji yra Gazos, taip pat Vakarų Kranto, visuomenės dalis“, – vokiečių laikraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sakė Kataro premjeras ir užsienio reikalų ministras Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thanis.Kataras, anot jo, užmezgė santykius su „Hamas“, siekdamas „išsaugoti ramybę ir stabilumą regione“. Jei jo šalis matys, kad kyla karas, bus panaudoti šie ryšių kanalai – kaip jau ir praeityje“, pažymėjo M. bin A. Al Thanis.Kalbėdamas apie Izraelio vyriausybę, jis sakė, kad nereikia vieniems kitų mėgti. Jis esą negali pritrati politikai, kai nesutinkama net svarstyti palestiniečių teisė turėti savo valstybę, o Vakarų Krante ginamas „nusikalstamas naujakurių vykdomas žemės užgrobimas“. „Tačiau galiausiai mus sieja darbiniai santykiai. Mes palaikome kontaktus, dirbame su jais palestiniečių labui. Ir Izraelis žino, kokie efektyvūs yra šie darbiniai santykiai“, – pažymėjo M. bin A. Al Thanis. Jis pridūrė, kad Izraelis „pastaraisiais metais ne kartą prašė pagalbos, kad būtų užtikrinta ramybė Gazoje ir regione“. „Mes tiekiame. Mes gelbstime gyvybes, vedame sunkias derybas“, – teigė A. Al Thanis.Paklaustas, ar Kataras simpatizuoja „Hamas“, jis atsakė: „Mes simpatizuojame palestiniečių gyventojams ir palestiniečių reikalui. Mes simpatizuojame dešimtmečius kenčiantiems žmonėms. Ir darysime viską, kas padės palestiniečiams. Mes remiame ne politines partijas ar politines ideologijas“.A. Al Thanis kritikavo europiečius, kad jie nepakankamai griežtai kritikuoja Izraelį dėl karo Gazoje. „Regis, galioja skirtingi standartai dėl įsipareigojimų tarptautinei teisei. Atsiprašau, kad turiu tai pasakyti, tačiau dėl to tvyro didelis nusivylimas“, – kalbėjo Kataro premjeras ir paragino regiono šalis skatinti konflikto sprendimą. „Metas mums, kaip regionui, atlikti savo pareigą, o Izraeliui savo pareigą, kad būtų pasiekta taika“, – sakė jis.Anot A. Al Thanio, įmanoma, kad antradienį besibaigiančios paliaubos būtų pratęstos. Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dėl įkaitų paleidimo ir ugnies nutraukimo, „bent jau pavyko sukurti pozityvią dinamiką“. Jis tikįs, kad ja bus galima remtis. „Dabar, kai paleidžiami įkaitai ir nutraukiamos kovos, mums galbūt pavyks rasti sprendimą“, – pažymėjo A. Al Thanis.

Izraelio ir „Hamas“ paliaubos įžengė į paskutinę dieną, kalbama apie jų pratęsimąIzraelio ir „Hamas“ paliaubos pirmadienį skaičiuoja paskutines 24 valandas, o islamistų grupuotė pareiškė norinti pratęsti jas po to, kai išlaisvino daugiau įkaitų, įskaitant per išpuolį našlaite tapusią keturmetę.Per penktadienį prasidėjusias paliaubas išlaisvinta dešimtys įkaitų, o Izraelis mainais paleido daugiau kaip 100 palestiniečių kalinių.Dabar dėmesys sutelktas į tai, ar bus pratęstos paliaubos, kurios turi baigtis ankstų antradienio rytą.„Tai mano tikslas, tai mūsų tikslas, kad ši pertrauka tęstųsi ilgiau nei iki rytojaus, kad galėtume matyti daugiau paleidžiamų įkaitų ir suteikti daugiau humanitarinės pagalbos tiems, kuriems jos reikia Gazos Ruože“, – sekmadienį sakė JAV prezidentas Joe Bidenas.Jis sakė, kad norėtų, jog kovos būtų sustabdytos „iki tol, kol įkalintieji bus paleisti“. „Jaučiu, kad visi regiono veikėjai ieško būdo, kaip tai užbaigti, kad visi įkaitai būtų paleisti ir... „Hamas“ visiškai nebekontroliuotų Gazos Ruožo“, – sakė J. Bidenas.„Hamas“ pareiškė norą pratęsti paliaubas; vienas šaltinis teigė AFP, kad grupuotė tarpininkams sakė esanti pasirengusi pratęsti jas „dviem-keturiomis dienomis“.„Pasipriešinimas mano, kad per tą laiką įmanoma užtikrinti 20-40 įkaitų paleidimą“, sakė judėjimui artimas šaltinis.Pagal paliaubų sąlygas per keturias dienas 50 islamistų laikomų įkaitų turi būti išlaisvinti mainais į 150 palestiniečių kalinių. Įdiegtas mechanizmas pratęsia paliaubų galiojimą, jei kiekvieną papildomą dieną paleidžiama bent po 10 įkaitų.Vienas iš galimų sunkinančių veiksnių yra tai, kad kai kuriuos įkaitus, kaip manoma, laiko ne tik „Hamas“, bet ir kitos grupuotės.Izraelis susiduria su didžiuliu įkaitų šeimų ir sąjungininkų spaudimu pratęsti paliaubas, kad būtų paleista daugiau įkaitų.