Internete pasirodė nemažai vaizdo įrašų, kuriuose Ukrainos kovotojai rodo, kaip apkasuose šmirinėja pelės, žiurkės ir netgi gyvatės. Šie gyvūnai trukdo miegoti ir graužia viską, kas pasitaiko jų kelyje.

Su analogiška problema susiduria ir įsibrovėliai rusai.

Rašoma, kad savanoriai renka lėšas kovai su graužikais fronte, o kai kurie kareiviai nusprendė į pagalbą pasitelkti kates.

„Pavyzdžiui, mielas katinėlis Sirskis tapo socialinių tinklų žvaigžde. Mažiausiai vienas katinas netgi gavo apdovanojimą iš kareivių. Katinui Šaibikui buvo įteiktas ordinas už pagalbą, kurią suteikė brigadai ir kareiviams“, – pridūrė žurnalistai.

Kaip rašo UNIAN, šių metų vasarą Ukrainos kareivis Oleksandras Liaščiukas beveik tris savaites ieškojo savo katino Šaibiko, kuris pradingo fronte. Kiek žinoma, jis tarnavo pietų kryptimi.

Taip pat internete išpopuliarėjo katinas pravarde Sirskis, kurį rado kareivis Romanas Sinicinas. Portalas diia.gov.ua netgi paskelbė šiam katinui išduotą „pelių gaudytojo pažymėjimą“.

The 126th Odesa @TDF_UA Brigade has revealed its secret weapon: the Ginger Heart-Melter. pic.twitter.com/IERimf7O2Y