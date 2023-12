Taikus aktyvistas iš Gazos Ruožo: niekam nerūpi, ar palestiniečiai liks gyvi

Levas Kadikas, delfi.lv

Palestiniečiai prie sunaikintų gyvenamųjų namų Kan Junise, pietinėje Gazos Ruožo dalyje Foto: Vida Press

Rami Amanas yra taikus palestiniečių aktyvistas iš Gazos Ruožo. Jis dalyvavo daugybėje taikių palestiniečių ir izraeliečių iniciatyvų. 2010 m. R. Amanas įkūrė Gazos Ruožo jaunimo komitetą, įeinantį į Artimųjų Rytų taikos aljansą („Alliance for Middle East Peace“), arabų ir izraeliečių organizaciją. 2015 m. iniciatyvos „Bendrauk per „Skype“ su savo priešu“ („Skype With Your Enemy“) rėmuose jis reguliariai organizavo vaizdo pokalbius, per kuriuos šimtai izraeliečių ir palestiniečių iš Gazos Ruožo galėjo kalbėtis vieni su kitais.

2020 m. už šią veiklą R. Amanas buvo suimtas „Hamas“ smogikų. Aktyvistas buvo kankinamas. Įvykus tarptautinei kampanijai, kurioje dalyvavo 70 visuomeninių organizacijų ir keletas JT atstovų, R. Amanas buvo nuteistas ir tuojau pat paleistas iš kalėjimo. Prieš porą metų jam pavyko išvykti iš Gazos Ruožo ir apsistoti Egipte. – Kokie jausmai jus apėmė sužinojus apie spalio 7-osios dienos įvykius? – Mane apėmė siaubas ir baisus pyktis. Iš karto supratau, kad prasidėjo rimtas karas, kad Izraelio atsakas bus galingas, nepamatuojamai siaubingesnis. Išsamiau apie tai, kas tada dėjosi, sužinojau iš arabiškų „Telegram“ kanalų ir draugų izraeliečių. Tai taikūs aktyvistai, kurie nukentėjo arba žuvo. Vivian Silver (Kanadoje gimusi izraelietė, taiki aktyvistė, žuvusi per „Hamas“ ataką Be’eri kibuce Izraelio šiaurėje; jos namai buvo išplėšti ir sudeginti, red.) istorija tiesiog siaubinga. Jos kūnas buvo atpažintas praėjus daugiau nei mėnesiui po atakos. Labai ilgai nebuvo aišku, kas jai nutiko: ar ji atsidūrė tarp įkaitų, ar žuvo.

