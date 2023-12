IS grupuotė prisiėmė atsakomybę už teroristinį išpuolį Filipinuose

ELTA

Grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė atsakomybę už sekmadienį Filipinų pietuose per katalikų mišias surengtą išpuolį, per kurį, policijos teigimu, žuvo mažiausiai keturi žmonės.

„Kalifato kariai detonavo sprogstamąjį užtaisą gausaus krikščionių susibūrimo vietoje... Maravio mieste“, – teigiama grupuotės pareiškime jos „Telegram“ kanaluose. Per teroristinį išpuolį katalikų pamaldų metu sekmadienį Pietų Filipinuose žuvo keturi žmonės ir 50 buvo sužeisti. Sprogimas Mindanao valstybinio universiteto sporto salėje Maravio mieste tikriausiai driokstelėjo panaudojus savadarbį sprogmenį, sakė generolas majoras Gabrielis Viray. Jis pridūrė: „Tai teroro ataka“. Maravis yra už 800 km į pietus nuo sostinės Manilos. Miestas 2017 m. penkis mėnesius buvo apsiaustas radikalių islamistų. Tada žuvo per 1 200 žmonių, įskaitant civilius. Per puolimą miestas buvo sugriautas. Apie 200 000 žmonių buvo priversti palikti namus.