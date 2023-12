Per teroro ataką Filipinuose žuvo 4 žmonės ir 50 buvo sužeisti

Per spėjamą teroristinį išpuolį katalikų pamaldų metu sekmadienį Pietų Filipinuose žuvo keturi žmonės ir 50 buvo sužeisti. Tai pranešė policija ir kariuomenė.

Sprogimas Mindanao valstybinio universiteto sporto salėje Maravio mieste tikriausiai driokstelėjo panaudojus savadarbį sprogmenį, sakė generolas majoras Gabrielis Viray. Jis pridūrė: „Tai teroro ataka“.

Penktadienį Filipinų pajėgos pietinėje Maguindanao del Suro provincijoje per operaciją nukovė 11 radikalių islamistų, tarp kurių buvo ir „Islamo valstybės“ (IS) šalininkų filipiniečių. Institucijos dabar aiškinasi, ar sprogimas universitete gali būti IS keršto aktas.

Pranešama, kad keturi žuvusieji yra trys moterys ir vyras. Sužeistieji nuvežti į ligonines.

Maravis yra už 800 km į pietus nuo sostinės Manilos. Miestas 2017 m. penkis mėnesius buvo apsiaustas radikalių islamistų. Tada žuvo per 1 200 žmonių, įskaitant civilius. Per puolimą miestas buvo sugriautas. Apie 200 000 žmonių buvo priversti palikti namus.