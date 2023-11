Rusijoje skamba neįprastai griežta kritika Putinui

Rusiško „Telegram“ kanale „Put domoj“, kurio autoriai pasisako už mobilizuotų karių grįžimą namo iš karo Ukrainoje, išpublikavo raginimą Rusijos piliečiams pasirašyti anksčiau to paties judėjimo išpublikuotą manifestą. Įraše, kuris parašytas mobilizuotųjų giminaičių vardu, skamba neįprastai griežta kritika Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

„Telegram“ kanalas turi apie 15 tūkst. prenumeratorių. Jis atsirado maždaug prieš du mėnesius. Leidinys „7x7“ pakalbino kelis kanalo įkūrėjus – pranešama, kad kalbama apie mobilizuotųjų iš įvairių regionų giminaičius, kurie nusprendė koordinuoti savo pastangas kovoje už artimųjų grąžinimą iš fronto po to, kai valdžios atstovai ėmė kalbėti, kad demobilizacijos nebus iki karo pabaigos.

Lapkričio 12 d. „Telegram“ kanale išpublikavo judėjimo manifestą. Jame raginama paskelbti demobilizaciją, taip pat raginama paisyti Konstitucijos ir žmogaus teisių, tačiau nėra aiškaus, tiesioginio raginimo nutraukti karą. Priešingai nei kitos mobilizuotųjų giminaičių organizacijos, „Put domoj“ pasisako ne už rotaciją, t. y. naujus mobilizuotuosius vietoje dabartinių, o apskritai už demobilizaciją.

Aktyvistai pateikė pareiškimus dėl mitingų organizavimo, taip pat ir Maskvoje, tačiau valdžia nedavė leidimo. Tik Novosibirske valdžia sutiko surengti uždarą susitikimą vietiniuose kultūros namuose, o nepriklausomų žiniasklaidos priemonių į jį neįleido.

Pirmadienį išpublikuotą kreipimąsi jo autoriai vadina „maldavimu dėl pagalbos“, išsakytu Rusijos žmonėms.

Autoriai rašo praktiškai nebeturintys vilties: „Mus išduoda ir naikina savi.“

Kas reta tokio pobūdžio peticijoms, šioje kritikuojamas prezidentas V. Putinas. Jo 2022 m. vasarį duoti pažadai neimti į karą rezervininkų, pavadinti tuščiais, primenamas nuskendęs povandeninis laivas „Kurskas“ ir išėję į laisvę po pusmečio kariuomenėje buvę nuteistieji.

„2024-uosius prezidentas paskelbė šeimos metais. Ironiška, turint omenyje, kad žmonos vaitoja be vyrų, vaikai auga be tėvų, o daugelis jau liko našlaičiai. O satanistas kanibalas, kuris po pirmojo įkalinimo paleistas į laisvę vėl nusikalto, išeina į laisvę, savo kaltę dėl serijinių žmogžudysčių išpirkęs per „specialiąją karinę operaciją“. Mūsų prezidentas vis dėlto turi humoro jausmą!“ – rašoma pranešime. Pabaigoje visų rusų prašoma pasirašyti manifestą.

Anksčiau „Kommersant“ rašė, kad Rusijos regionų vicegubernatoriams pavedė atidžiai stebėti mobilizuotųjų žmonių ir kitų artimųjų nuotaikas. Leidinio „The Insider“ šaltinis vienoje iš regioninių administracijų patvirtino, kad gubernatoriams liepė „bet kokia kaina“ malšinti išorinį protestą. „Įkalbėti, žadėti, sumokėti. Ką tik norite, kad tik tai neišeitų į viešumą, joks skaičius – net 50 žmonių [neišeitų protestuoti]“, – pasakojo šaltinis.

Daugiau nei prieš metus Rusijos valdžia paskelbė vadinamąją dalinę mobilizaciją karui prieš Ukrainą. Oficialiais duomenimis, į kariuomenę buvo pašaukta apie 300 000 žmonių. Mobilizacijos įsakas tebegalioja.

Rugsėjį Rusijos Dūmos gynybos komiteto pirmininkas Andrejus Kartapolovas pareiškė, kad mobilizuojamųjų rotacija nebus vykdoma, o tai reiškia, kad pagal mobilizaciją pašauktieji privalės likti karo veiksmų zonoje tol, kol jie vyks. Tai Rusijoje sukėlė didelį mobilizuotųjų artimųjų, kurie nuolat kreipiasi į valdžios institucijas, kad šios grąžintų kariškius iš fronto, pyktį.