Čekijoje pirmadienis – protestų diena

Čekijos profsąjungos pirmadienį rengia protestų dieną, taip siekdamos patvirtinti savo pasipriešinimą vyriausybės taupymo kursui. Daugelyje mokyklų nevyksta pamokos, kitos veikia tik ribotu pajėgumu. Darbuotojų atstovų duomenimis, protestuose ketina dalyvauti 70 proc. šalies mokyklų.

Profesinių sąjungų konfederacija (CMKOS), be to, paragino darbuotojus daugelyje įmonių valandai nutraukti darbą. Ši konfederacija atstovauja 270 000 narių.

Prahoje tūkstančių žmonių laukiama susirenkant į mitingą. Ministras pirmininkas Petras Fiala apkaltino profsąjungas elgiantis neatsakingai ir naudojantis sudėtinga šalies situacija.

Pasirašius prezidentui, prieš kelias dienas buvo uždegta žalia šviesa viešųjų finansų konsolidavimo paketui. Per ateinančius dvejus metus tikimasi sutaupyti 6 mlrd. eurų. Dėl to, be kita ko, didės mokesčiai alkoholiui, cigaretėms ir mineraliniam vandeniui, taip pat žemės mokestis ir bus mažinamos išlaidos. Darbo vietų skaičius valdžios institucijose ir ministerijose nuo 2024 m. mažės 3,5 proc.