Anot pašnekovės, po Antrojo pasaulinio karo Rusija, kaip viena iš nugalėtojų, jau seniai piktnaudžiauja tokiu savo statusu, dėl to sprendimų priėmimas tarptautinėse bendruomenėse dažnai atsiduria aklavietėje. „Jungtinių Tautų rezoliucija aiškiai draudžia pirkti ginklus iš Šiaurės Korėjos kaip iš branduolinės valstybės. Akivaizdu, kad Rusija to nepaiso. To rezultatas yra sankcijos“, – dėstė docentė.