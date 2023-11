JAV ambasadorius prie ESBO apie Lavrovo užmojį: bus nemalonu

Jungtinės Valstijos nepalaiko idėjos nusileisti Rusijai Ukrainos teritorijų klausimu mainais į taiką, tai praktiškai ne kas kita, o oksimoronas, išskirtiniame interviu „Delfi“ sakė Jungtinių Valstijų ambasadorius Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje Michaelas Carpenteris.

Jis taip pat teigia, kad Ukrainos pralaimėjimo atveju Rusijos imperinis apetitas tikrai nebus patenkintas, tad pasaulis taps dar nesaugesnė vieta. Dėl šios priežasties „turime suteikti Ukrainai visus reikiamus instrumentus“, kad ji galėtų duoti atsaką tam imperializmui ir išsaugotų savo nepriklausomybę bei suverenitetą“, sako ambasadorius.

M. Carpenteris taip pat performulavo Baltųjų rūmų žinutę, kad parama Ukrainai „tęsis tiek, kiek tik reikės“ irį „mes Ukrainą palaikysime tol, kol Ukraina laimės“.

– Lapkričio 30 dieną Šiaurės Makedonijoje pradės darbą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ministrų taryba. Rusijos diplomatijos vadovas Sergejus Lavrovas taip pat išreiškė norą dalyvauti susitikime. Ar tuo kas nors apsidžiaugs?

– Nemanau, kad Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas bus sutiktas svetingai, nes Rusija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos rėmuose yra pakankamai izoliuota. Iš tikrųjų netgi pasakyčiau, kad absoliučiai izoliuota.

ESBO ministrų tarybai priklauso 55 valstybės, pasisakančios prieš agresyvų Rusijos karą Ukrainoje, ir viena Baltarusija, kuri yra partnerė. Bet netgi Baltarusija negina Rusijos agresijos. Taigi, jeigu ministras Lavrovas dalyvaus ESBO ministrų taryboje, manau, kad sulauks kitų organizacijos valstybių narių diplomatijos vadovų pasmerkimo. Taip viskas ir turėtų atrodyti, nes tie dalykai, ką Rusija išdarinėja Ukrainos teritorijoje, tai absoliutus barbarizmas.

Tai visų ESBO principų ir įsipareigojimų pažeidimas. Elementarių žmogiškumo normų pažeidimas. Todėl ir nemanau, kad kas nors Skopjėje pasitiks S. Lavrovą išskėstomis rankomis.

– Siūlyčiau detaliau aptarti situaciją Ukrainoje. Neseniai vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas, generolas Zalužnas „Economist“ leidiniui parašė straipsnį apie tai, kaip išvengti aklavietės fronte. Ką šiuo klausimu galvoja JAV prezidento Joe Bideno administracija?

– Kaip jau žinote, Jungtinės Valstijos yra pats stipriausias sąjungininkas, dosniausias rėmėjas visame pasaulyje, jeigu kalbėtume apie karinę paramą, kurią Vašingtonas teikia Ukrainai. Kalbame apie daugiau nei 45 mlrd. dolerių, būtent tiek Ukraina jau gavo nuo 2022 metų vasario 24 dienos, kada tas karas prasidėjo. Ir mes toliau palaikome Ukrainą, ketiname tą daryti ir ateityje, pasitelkę dabartines galimybes ir galbūt naujus išteklius.

Ukrainai mes davėme, jeigu kalbėtume konkrečiais pavyzdžiais, HIMARS sistemų, oro gynybos sistemų „Patriot“, priešraketinių radarų, raketų ATACMS. Kitaip tariant, tai reiškia, kad Ukrainą pasiekė pati pažangiausia JAV karinė įranga, ir toliau aprūpinsime Kyjivą gynybos priemonėmis. Todėl, kad esame suinteresuoti Ukrainos pergale, esame suinteresuoti, kad Rusiją pralaimėtų šį karą ir nebegalėtų nei aneksuoti, nei okupuoti naujų teritorijų, negalėtų grobti ir kankinti civilių, pažeidinėti jų teisių – kaip kad vyksta tuos 18 mėnesių nuo karo pradžios.

– Kalbant apie paramą Ukrainai, Jungtinėse Valstijose tebesitęsiantys nesutarimai dėl prezidento siūlomo bendro Ukrainos, Izraelio ir Amerikos kontrolės finansavimo paketo pagimdė pernelyg daug spekuliacijų. Galbūt galėtumėte mūsų auditorijai paaiškinti, kokia politika slypi po šiuo klausimu ir ką reikėtų daryti, kad Ukraina gautų pakankamą finansavimą?

– Viena iš mano darbo ypatybių ta, kad aš neužsiimu politika. Galiu pasakyti tik štai ką: būtina ir toliau Ukrainai teikti reikiamą karinę paramą.

Taip pat būtina padėti mūsų partneriui Izraeliui. Būtina apsaugoti ir mūsų šalies sienas, be to, pagalbos užtikrinant stabilumą ir saugumą reikia ir Taivano sąsiauryje. Taigi, visi šie klausimai, dėl kurių, manau, seniau demokratai ir respublikonai be didesnių problemų sutarė, dabar yra esminiai mūsų nacionalinio saugumo klausimai. Ir J. Bideno administracija pasirengusi ir toliau laikytis tokio požiūrio, bendradarbiauti tiek su demokratais, tiek su respublikonais ir taip užtikrinti mūsų nacionalinio saugumo apsaugą bei ginti mūsų užsienio politikos interesus, kuriuos, kaip jau minėjau, seniau labai panašiai formulavo tiek demokratai, tiek respublikonai.

– Klausimas iš Kongreso: koks galutinis Baltųjų rūmų tikslas šiame kare? Panašu, kad pasakymas „padėsime Ukrainai tol, kol prireiks“ jau nebeveikia. Taigi, kokio rezultato siekiama?

– Ir toliau palaikysime Ukrainą, bet galiu suformuluoti ir kiek kitaip – nors, sprendžiant pagal viską, tai vienas ir tas pats: Ukrainai padėsime tol, kol Ukraina nugalės. Dėl šios priežasties Ukraina privalo turėti galimybę išsaugoti savo suverenitetą, savo teritorinį vientisumą, ji privalo galėti atsakyti į tą siaubingą, barbarišką Rusijos okupacijos praktiką, kuri, kaip jau minėjau, dažnai virsta žiauru elgesiu su civiliais, jų grobimu ir kankinimais. Kartais vyksta tokie baisūs dalykai, kad net ir kalbėti apie juos per sunku.

Todėl tam, kad Ukraina galėtų išsaugoti savo suverenitetą, savo nepriklausomybę ir duoti atsaką tiems piktavaliams, šalis privalo šį karą laimėti.

– Ar tai reiškia absoliučią visų Ukrainos teritorijų, kurias pasisavino Rusija, deokupaciją?

– Taip. Žiūrėkite: Rusija neturi jokio pagrindo, jokių įstatymiškai pagrįstų įsiveržimo ir kitos valstybės teritorijų okupacijos motyvų. Jeigu neklystu, Estijos – vienos iš jūsų kaimyninių jūsų valstybių – ministrė pirmininkė pasakė labai paprastai ir aiškiai: Rusijos atsakomybė čia labai paprasta – jie turi išsinešdinti. Ir mes, tiesą sakant, laikomės tokios pačios nuomonės. Jie privalo apleisti tas teritorijas, kurias neteisėtai okupavo, ir sugrįžti į Rusiją.



– O ką pasakytumėte dėl to, kad dauguma komentatorių Jungtinėse Valstijoje ne kartą ragino Rusiją ir Ukrainą susitarti „žemės mainais į taiką“, nors tokiai absurdiškai idėjai ir prieštarauja didžioji Ukrainos gyventojų dalis, ji sulaukia ir aršios Amerikos ekspertų kritikos. Ar galite paaiškinti, kodėl ta idėja vis tiek nedingsta iš Amerikos žiniasklaidos akiračio? Kokia jūsų kaip Amerikos valdžios atstovo nuomonę?

– Suprantate, egzistuoja visų įmanomų formuluočių, kuriomis dalijasi skirtingi ekspertai, analizių centrai, „nusipelnę profesoriai“ ir, kaip jau suprantate, visi prisigalvoja savų idėjų.

Mes tokiai idėjai nepritariame, todėl, kad ji, mano nuomone, skamba kaip koks oksimoronas: „žemės mainais į taiką“. Pataikavimas Rusijos imperiniam apetitui – tai nėra kelias į taiką. Kelias į taiką – tvarus, ilgalaikis ir teisingas sprendimas, kuriuo būtų išsaugotas Ukrainos suverenitetas ir teritorinis vientisumas. Būtent dėl šios priežasties mes ir suteikėme Ukrainai tiek daug karinės technikos – kaip jau minėjau, nuo 2022 metų vasario 24 dienos už daugiau nei 45 mlrd. dolerių. Tikrai nesiklausau kažkokių ekspertų žiniasklaidoje, kad ir ją jie sapaliotų.

– Taip pat norėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti neseną Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasisakymą Amerikos žiniasklaidai, kad, jeigu Ukraina pralaimės, rusai eis toliau į NATO valstybes nares, o tai reiškia, kad amerikiečių pajėgos vis tiek vienaip ar kitaip bus įtrauktos į karą.

– Manau, kad, daugiau nei aišku: jei, neduok Dieve, Rusija šį karą su Ukraina laimės, tai visas Europos žemynas, iš esmės visas pasaulis, taps mažiau saugus. Iš principo prezidentas Bidenas būtent tą ir kalbėjo savo eiliniame kreipimesi į amerikiečius, kai priminė būtinybę padėti Ukrainai, ją palaikyti. Man atrodo, kad niekas nepuls ginčytis, jog, jeigu Putinas kažkokiu būdu Ukrainoje pasieks savo, imperinis Rusijos apetitas tikrai nesumažės, jam vien sėkmės Ukrainoje nepakaks. Todėl ir turime Ukrainai suteikti visus instrumentus, kad ji galėtų pasipriešinti Rusijos imperializmui, išsaugoti savo nepriklausomybę ir suverenitetą.

– Iš V. Zelenskio lūpų taip pat nuskambėjo informacija, kad Rusija aktyviai padeda „Hamas“, todėl yra „Hamas“ išpuolių Izraelyje bendrininkė. Ar turite kokių nors to įrodymų, ir kokia J. Bideno administracijos pozicija šiuo klausimu?

– Neturiu jokios susijusios informacijos, bet ir taip aišku, kad Rusija iki pat dabar taip ir nesugebėjo pasmerkti „Hamas“ teroristinių išpuolių Izraelyje, įskaitant nekaltų vyrų, moterų ir vaikų žudynes. Akivaizdu, kad Rusija bando išsisukti, o šalies valdžia taip ir nesugebėjo pateikti konkrečius pozicijos dėl to, kad vyksta Izraelyje.

– Amerikos žiniasklaida skelbia, kad J. Bideno administracija palaiko kontaktą su tam tikrais oficialiais Rusijos asmenimis. Ar tai tiesa, ar vyksta kažkokios diskusijos?

– Kartais žiniasklaida specialiai išpučia kokių nors įvykių mastą. Jungtinių Valstijų nacionalinio saugumo patarėjas Jake‘as Sullivanas ne vieną kartą pabrėžė strateginio stabilumo JAV ir Rusijos santykiuose svarbą ir kalbėjo, kad sieksime tą strateginį stabilumą bet kokia kaina išlaikyti. Ir mes esame suinteresuoti nauja strateginės ginkluotės mažinimo sutartimi.

Negaliu jums patvirtinti jokių kontaktų, neskaitant tų, apie kuriuos kalbėjo J. Sullivanas. Bet jo žodžiai buvo ištraukti iš konteksto, o jų prasmė iškraipyta. Jeigu galų gale atsiras būtinybė pasikalbėti aukščiausiame lygyje, mes tą ir padarysime. Tik šiuo metu su jumis pasidalinti informacija apie kažkokius kontaktus negaliu, nes jos paprasčiausiai neturiu.

– Tęsiant ankstesnę temą apie tai, kad po Ukrainos, jeigu Kyjivas pralaimės, rusai gali eiti toliau...

– Patikslinkime vieną esminį dalyką – Ukraina nepralaimės. Jungtinės Valstijos kartu su mūsų partneriais ir sąjungininkais, įskaitant beveik penkiasdešimt šalių, dalyvaujančių kontaktinėje grupėje Ukrainos klausimais, dar žinomoje kaip Ramšteino formatas, palaiko Kyjivą, todėl mes neleisime, kad taip nutiktų. Žinoma, galite pratęsti savo klausimą apie tą hipotetinį „pralaimėjimo scenarijų“, tačiau toks scenarijus paprasčiausiai neįmanomas – mes neleisime jam įvykti.

– Suprantu, bet būkime sąžiningi: tai vis tiek įmanoma. Norėčiau paklausti apie Baltijos valstybes, konkrečiai Lietuvą. Neseniai Lietuva ir Jungtinės Valstijos pasirašė dvišalį susitarimą dėl gynybinės paskirties prekių ir paslaugų tiekimo. Gal galėtumėte detalizuoti, kaip Baltieji rūmai įsivaizduoja Lietuvos gynybos stiprinimą? Juk mūsų šalis yra NATO pasienyje ir ribojasi su Rusija.

– Iš tikrųjų jūsų pateiktas dvišalio susitarimo pavyzdys yra vienas iš įrodymų, bylojančių itin glaudų Jungtinių Valstijų ir Lietuvos dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje. Lietuva ištikima sąjungininkė ir labai palaiko Ukrainą. Jeigu neklystu, Lietuva priėmė beveik 75 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos, svetingai padėjo jiems įsikurti. Žinau, kad prieglobstį Lietuvoje rado ir ne vienas Rusijos opozicionierius.

Ir mes, Jungtinės Valstijos, esame pasiryžusios ginti kiekvieną kvadratinį NATO teritorijos kilometrą, taip pat ir mūsų sąjungininkų Baltijos valstybėse. Todėl ir vyksta parengiamieji darbai. Kaip jau žinote, sustiprinome NATO priešakines pajėgas Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Rumunijoje ir kituose regionuose. Ir toliau ieškosime būdų, kaip pritaikyti NATO maksimaliam atgrasymo potencialui, kad nei Rusija, nei bet kuris kitas subjektas nedrįstų kėsintis į jūsų šalių ar kurio nors kito NATO sąjungininko suverenitetą.