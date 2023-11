Kalifornijoje surengtoje spaudos konferencijoje jis sakė, kad nenori kalbėti per anksti, tačiau JAV matė „puikų bendradarbiavimą“ iš Kataro, kuris vadovauja vykstančioms Izraelio ir „Hamas“ deryboms.

Kalbėdamas apie neseniai Izraelio surengtą operaciją didžiausioje Gazos Ruožo ligoninėje, prezidentas sakė, kad „Hamas“ įvykdė „karo nusikaltimą“, turėdamas ten bazę.

Izraelis pademonstravo, kaip teigia, ginklus ir kitą „Hamas“ priklausančią įrangą, kuri buvo rasta ligoninėje.

Įvykiai Izraelyje

Prie JAV demokratų partijos būstinės surengtas protestas Palestinai palaikyti baigėsi smurtuTrečiadienio naktį dešimtys Palestiną palaikančių demonstrantų susirėmė su policija šalia nacionalinės demokratų partijos būstinės, kilus grumtynėms teko uždaryti netoliese esančius JAV kongreso biurus.„Mūsų pareigūnai stengiasi sutramdyti maždaug 150 asmenų, kurie neteisėtai ir audringai protestuoja“ netoli partijos biurų, socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) pranešė JAV Kapitolijaus policija.„Pažeidėjai sulaikomi.“Policija palydėjo tuo metu Demokratinio nacionalinio komiteto (DNC) patalpose buvusius įstatymų leidėjus į saugią vietą.Protestuotojai reikalavo paskelbti paliaubas ir nutraukti Izraelio karinius veiksmus Gazos Ruože.„Buvau ką tik evakuotas iš #DNC, po to, kai teroristus palaikantys, #Izraelį smerkiantys protestuotojai pradėjo smurtauti, pipirinėmis dujomis nupurškė policijos pareigūnus ir mėgino įsilaužti į pastatą“, – tinkle X pranešė Kalifornijos įstatymų leidėjas Bradas Shermanas.„Esu dėkingas policijos pareigūnams, kurie juos sustabdė, o man ir mano kolegoms padėjo saugiai išvykti“, – rašė demokratų partijos narys B. Shermanas.Kitas įstatymų leidėjas, Seanas Castenas iš Ilinojaus, priekaištavo protestuotojams, kad šie „užblokavo visas duris į pastatą, kuriame buvo ne vienas kongreso narys“. Jo teigimu, policija nežinojo, kokie yra protestuotojų ketinimai.S. Castenas tinkle X rašė, kad ir jį „išgelbėjo ginkluoti pareigūnai“.Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiose nuotraukose matyti juodus marškinėlius, ant kurių baltomis raidėmis užrašyta „Cease Fire Now“ (Tuojau pat nutraukite ugnį), dėvintys protestuotojai, besigrumiantys su policijos pareigūnais, bandančiais patraukti juos nuo įėjimo į pastatą.Saugumo agentai nurodė netoli JAV Kapitolijaus ir DNC būstinės esančiuose pastatuose buvusiems įstatymų leidėjams ir jų pavaldiniams likti viduje.„Vyksta aktyvi demonstracija, šiuo metu į pastatą įeiti ar iš jo išeiti draudžiama. Pastatų viduje judėti galite“, – teigiama apsaugos perspėjime.Smurtu pasibaigusi demonstracija buvo surengta dieną po to, kai Nacionalinėje alėjoje į demonstraciją susirinko tūkstančiai Izraelį palaikančių žmonių.

Izraelio opozicijos lyderis paragino Netanyahu „nedelsiant“ atsistatydinti Izraelio opozicijos lyderis Yairas Lapidas paragino ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu „nedelsiant“ atsistatydinti, nelaukiant, kol pasibaigs jo šalies karas su Palestinos smogikų grupuote „Hamas“.„Netanyahu turėtų nedelsiant pasitraukti... Mums reikia pokyčių, Netanyahu nebegali toliau būti ministru pirmininku“, – duodamas interviu Izraelio naujienų kanalui „N12“ trečiadienį sakė Y. Lapidas.„Mes negalime sau leisti vykdyti ilgai trunkančią kampaniją, vadovaujami liaudies pasitikėjimą praradusio ministro pirmininko“, – pridūrė jis.Po spalio 7 d. „Hamas“ įvykdyto netikėto išpuolio prieš Izraelį praėjus keturioms dienoms, B. Netanyahu ir dar vienas opozicijos lyderis Benny Gantzas paskelbė sudarę susitarimą kol truks karas suformuoti „nepaprastąją vyriausybę“.Y. Lapidas tuomet sakė joje nedalyvausiantis, o Izraelio vadovus apkaltino „neatleistina nesėkme“ nesugebėjus užkirsti kelio antpuoliui.Tačiau, kaip praneša Izraelio žiniasklaida, Izraelio koalicinei vyriausybei iki B. Netanyahu po praeitas metais įvykusių rinkimų sugrįžtant į valdžią vadovavęs Y. Lapidas nuo karo pradžios nėra paraginęs premjero atsistatydinti.Kalbėdamas su naujienų kanalu „N12“, Y. Lapidas nereikalavo sušaukti pirmalaikių rinkimų, tačiau kvietė parlamente surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo, po kurio būtų galima suformuoti naują vyriausybę, kuriai vadovautų kitas B. Netanyahu partijos „Likud“ narys.„Dabar ne laikas rinkimams“, – sakė jis. „Verčiau turėtume pertvarkyti savo šalies vyriausybę, kuriai vadovautų kitas partijos „Likud“ narys.“Platformoje „Telegram“ paskelbtame pareiškime „Likud“ tokį kvietimą tuojau pat atmetė, sakydama, kad toks pasiūlymas „karo metu“ yra „gėdingas“.

JT Saugumo Taryba patvirtino rezoliuciją, raginančią sustabdyti kovas GazojeJungtinių Tautų Saugumo Taryba jau penktą kartą bandė susitarti dėl rezoliucijos dėl Izraelio ir „Hamas“ karo – šį kartą raginta skubiai ir ilgesnei humanitarei pertraukai ir koridoriams visame Gazos Ruože.15 narių taryba, atsakinga už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą, balsavo už rezoliuciją.Didžioji Britanija, JAV ir Rusija, kurios turi teisę vetuoti rezoliucijas, susilaikė, o likusios 12 narių balsavo už.

CNN: Gazos Ruožo šiaurėje tęsiasi intensyvios kovosPasak CNN komandos, įsikūrusios prie Izraelio sienos su anklavu, Gazos Ruožo šiaurėje tebevyksta intensyvios kovos.Tai įvyko po to, kai Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas antradienį paskelbė, kad „Hamas“ „prarado kontrolę“ šiauriniame Gazos Ruože, įskaitant Gazos miestą.Izraelio pajėgos trečiadienio vakarą toliau smogė kai kurioms šiauriausioms Gazos zonoms netoli Beit Lahijos ir Džabalijos. CNN toje vietovėje matė kelis didelius sprogimus, raketas ir gaisrą.CNN komanda Sderote naktį taip pat girdėjo kelis didelius sprogimus iš šiaurinės Gazos pusės. Tada trečiadienio rytą, prieš aušrą, įsiplieskė intensyvūs susišaudymai.Nors akivaizdu, kad Izraelio pajėgos užsitikrino didelius šiaurės Gazos Ruožus ir įsiveržė giliai į Gazos miestą, daugelyje šiaurės Gazos sričių tebėra ginčų, o Izraelio gynybos pajėgų teigimu, jos pajėgos ir toliau susiduria su „Hamas“ kovotojų pasalomis.

„Hamas“ teigia, kad žuvusiųjų Gazoje skaičius viršija 11 500Gazos Ruožą kontroliuojanti teroristinė organizacija „Hamas“ teigia, kad vykstančio karo aukų skaičius pasiekė 11 500, įskaitant mažiausiai 4 710 vaikų ir 3 160 moterų.Šie skaičiai negali būti nepriklausomai patikrinti ir neatskiria civilių ir teroristų, taip pat neatskiria tų, kurie žuvo per Izraelio antskrydžius ar nesėkmingus palestiniečių raketų paleidimus.

Pranešama, kad per kelias dienas gali būti pasiektas susitarimas paleisti įkaitais laikomas moteris ir vaikus Nemažai panašių hebrajų žiniasklaidos pranešimų rodo, kad susitarimas dėl daugelio Gazoje įkaitais laikomų vaikų ir moterų paleidimo gali būti pasiektas per kelias dienas.Ataskaitose teigiama, kad toks susitarimas būtų mainais į 3–5 dienų pertrauką kovose Gazoje, taip pat kai kurių palestiniečių moterų ir nepilnamečių, laikomų Izraelio kalėjimuose, paleidimą.Panašius pranešimus anksčiau šiandien paskelbė „Reuters“, remdamasi Kataro pareigūnu, kuris teigė, kad „Hamas“ sutiko su tokiu susitarimu, bet Izraelis dar nesutiko.Iš karto Izraelis nekomentavo, nors panašių pranešimų paskelbimas keliose hebrajų žiniasklaidos priemonėse, kuriuos pateikia jų diplomatiniai korespondentai, dažnai rodo koordinuotą informacijos nutekėjimą iš vyriausybės pareigūnų.Izraelio vyriausybės ir kariuomenės pareigūnai ne kartą sakė, kad visuomenė neturėtų klausytis tokių pranešimų ir kad jei bus konkretus susitarimas, jie informuos visuomenę.

Baltieji rūmai: „Hamas“ pažeidžia karo taisykles, nes jos būstinė yra ligoninėjeBaltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby žurnalistams sakė, kad Gazos miesto al Šifos ligoninė, kurioje šiuo metu veikia IDF, siekdama nusitaikyti į „Hamas“ teroristus, veikiančius komplekse ir po juo, yra „aktyvi teisėta ligoninė... Norime, kad jų pacientai būtų kuo labiau apsaugoti“.Tačiau jis patikslina, kad „ką daro Hamas... Būti ligoninėje yra karo įstatymo pažeidimas“.Paklaustas, ar JAV iš anksto pritarė IDF reidui al Šifos ligoninėje, J. Kirby sako, kad ne, nes Vašingtonas nesitiki, kad Izraelis iš anksto praneš apie savo karines operacijas Gazoje.

Netanyahu: Izraelis nepriims terorą remiančio Erdogano „pamokslavimo“Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pasmerkė Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą už tai, kad jis anksčiau šiandien pavadino Izraelį „teroristine valstybe“.„Jis Izraelį vadina teroristine valstybe, bet savo veiksmais palaiko teroristinę valstybę „Hamas“, – sako B. Netanyahu savo biuro paskelbtuose komentaruose.„Jis pats apšaudė turkų kaimus Turkijos ribose – mes nepriimsime jo pamokslų“.B. Netanyahu tikriausiai turėjo omenyje pastarųjų metų Turkijos karinius veiksmus prieš šalies kurdų teritorijas.

Galantas: Izraelis imsis bet kokių veiksmų, kad išlaisvintų įkaitusIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sakė, kad kariuomenė imsis „bet kokių veiksmų“, kad išgelbėtų maždaug 240 įkaitų, kuriuos Gazos Ruože laiko teroristinė grupė „Hamas“.„Mes ketiname atlikti bet kokius veiksmus, kurie gali padėti išgelbėti mūsų įkaitus. Kai sakau „gelbėjimas“, tai gali reikšti sausumos operaciją ir gali kilti iš kitos vietos“, – savo biuro pastabose rezervo kariams sako Y. Gallantas.Jis sako, kad „tik“ karinis spaudimas „Hamas“ gali paskatinti teroristinę grupuotę paleisti įkaitus.„Todėl aš iki galo veržiausi į manevrą, nes pirmiausia jis pasiekia karo tikslus. Antra, „Hamas“ supranta tik jėgą. Jei nesielgiate jėga, jie nesupras“, – sako Y. Gallantas.„Kai pradedi veikti su jėga, staiga turi ką jiems duoti, o ką gali jiems duoti, tai trumpą tylos laikotarpį, o kai duodi trumpą tylos laikotarpį, jie nori už tai sumokėti“, – sakė jis.

Ministro pirmininko biuras: įkaitė izraelietė pagimdė nelaisvėje GazojeSpalio 7 d. „Hamas“ teroristų pagrobta ir į Gazos Ruožą išvežta izraelietė nelaisvėje pagimdė, sakoma ministro pirmininko Benjamino Netanyahu žmonos laiške, trečiadienį paskelbtame jo biuro.„Viena iš pagrobtų moterų buvo nėščia. Ji pagimdė kūdikį „Hamas“ nelaisvėje“, – sakoma Sarah Netanyahu laiške, skirtame JAV pirmajai poniai Jill Biden.„Galima tik įsivaizduoti (...) kas dedasi tos jaunos motinos galvoje, kai ji su naujagimiu laikoma šių žudikų“, – parašė Sarah Netanyahu ir pridūrė, jog būtina reikalauti palesti visus įkaitus, kad „daugiau nei prieš mėnesį prasidėjęs košmaras baigtųsi“.Izraelio pareigūnai teigia, kad Izraelį užpuolusi „Hamas“ žiauriai nužudė apie 1400 žmonių, daugiausia civilių, ir apie 240 paėmė įkaitais ir išvežė į Gazos Ruožą. Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą ir siekia sunaikinti „Hamas“. Sarah Netanyahu taip pat parašė, kad tarp įkaitų yra 10 mėnesių kūdikis. „Jis buvo pagrobtas dar nemokėdamas vaikščioti ar kalbėti“, – sakė ji.Tokio amžiaus berniukas buvo vienas iš 206 žmonių, kurių tapatybę AFP nustatė remdamasi pokalbiais su artimaisiais ir Izraelio žiniasklaidos pranešimais.Antradienį JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė manantis, kad susitarimas su „Hamas“ dėl įkaitų išlaisvinimo „įvyks“, bet išsamesnės informacijos nepateikė. Deryboms dėl įkaitų paleidimo tarpininkaujantis Kataras ragina Izraelį ir „Hamas“ tartis , kad įkaitai būtų paleisti.

Skelbiama, kad Izraelio kariai paliko al-Šifos ligoninės pastatąŽurnalistas, dirbantis Gazos Ruožo al-Šifos ligoninėje, AFP sakė, kad Izraelio kariškiai paliko pastatą ir persikėlė į aplinkinę teritoriją.Jis sakė, kad per trečiadienio operaciją kariškiai apklausė dešimtis civilių gyventojų, visi jie buvo paleisti, kai kariai paliko ligoninę.Žurnalistas taip pat sakė, kad kariškiai paliko tris dėžes su medicinos reikmenimis ir vandeniu.Anksčiau BBC pašnekovas iš ligoninės pranešė, kad Izraelio kariai, lydimi medikų ir arabų kalbą mokančių asmenų, vaikščiojo po palatas ir apklausinėjo personalą bei pacientus.Pasak jo, prieglobstį komplekse radę perkeltieji asmenys buvo priversti susirinkti kieme, o kai kurie iš jų buvo tikrinami.Izraelio gynybos pajėgos naujų komentarų apie padėtį ligoninėje nepateikė.JT vertinimu, al-Šifos ligoninėje yra mažiausiai 2 300 žmonių.

Žiniasklaida: Iranas įspėjo „Hamas“, kad tiesiogiai nesikiš į karąIrano aukščiausiasis lyderis per susitikimą Teherane lapkričio pradžioje „Hamas“ lyderiui perdavė aiškią žinutę: „Jūs mūsų neįspėjote apie spalio 7 d. Izraelio užpuolimą, ir mes jūsų vardu į karą neįsitrauksime.“ Tai pranešė „Reuters“, remdamasi šaltiniais.Ajatola Ali Khamenei pasakė „Hamas“ politinio biuro vadovui Ismailui Haniyeh, kad Iranas, ilgą laiką rėmęs šią grupuotę, ir toliau teiks jai politinę ir moralinę paramą, tačiau tiesiogiai į karą nesikiš, sakė Irano pareigūnai ir „Hamas“ atstovai, susipažinę su susitikimo detalėmis ir pageidavę likti nežinomi.Vienas „Hamas“ pareigūnas agentūrai sakė, kad Irano aukščiausiasis lyderis pareikalavo, kad I. Haniyeh nutildytų balsus palestiniečių grupuotėje, viešai raginančius Iraną ir Libano „Hezbollah“ pradėti visapusišką konfrontaciją su Izraeliu.Trys Libano grupuotei artimi šaltiniai teigė, kad „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį ją taip pat pribloškė; jos kovotojai prie sienos nebuvo kovinės parengties, kaip būdavo anksčiau.„Mes atsibudome ir supratome, kad prasidėjo karas“, – „Reuters“ praneša „Hezbollah“ vado žodžius.Dabartinė krizė buvo pirmas kartas, kai Irano sukurta vadinamoji „Pasipriešinimo ašis“ vienu metu mobilizavosi keliuose frontuose, pažymi agentūra.„Hezbollah“ įsitraukė į aršiausius susirėmimus su Izraeliu per pastaruosius dešimtmečius. Irano remiamos sukarintos grupuotės smogė JAV kariams Irake ir Sirijoje, o Jemeno husių grupuotė paleido į Izraelį raketas ir bepiločius lėktuvus.

Izraelio kariuomenė nugriovė „Hamas“ parlamento pastatą GazojePo to, kai prieš kelias dienas Izraelio kariai nusifotografavo „Hamas“ parlamento pastate Gazos mieste, kariuomenė šį pastatą nugriovė, skelbia „The Times of Israel“.Pastatą užėmė 7-oji šarvuotoji brigada ir Golanio pėstininkų brigada.Socialiniuose tinkluose platinamame vaizdo įraše, regis, matyti sprogimo akimirka.

Prancūzija: palestiniečiai neturėtų mokėti už „Hamas“ žiaurumusPalestinos gyventojai neturėtų mokėti už „Hamas“ grupuotės žiaurumus prieš Izraelį, pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija ir išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl Izraelio operacijos al-Šifos ligoninėje, skelbia BBC.„Palestinos gyventojai neturi būti verčiami mokėti už „Hamas“ nusikaltimus, juo labiau pažeidžiami, sužeisti ar sergantys žmonės ir humanitarinės pagalbos darbuotojai, kurie drąsiai tęsia savo darbą itin pavojingomis sąlygomis“, – sakoma Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.Ministerija taip pat pabrėžė, kad „Izraeliui neabejotinai būtina laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, kurioje visų pirma numatyta ligoninių infrastruktūros apsauga“.Praėjusią savaitę Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas interviu BBC paragino Izraelį nutraukti civilių Gazos Ruože bombardavimą, sakydamas, kad tam nėra jokio pateisinimo.„Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, iš viso per Izraelio bombardavimus ir antžeminį puolimą žuvo 11 320 žmonių, daugiausia civilių.

„Hamas“: Izraelio kariuomenė kontroliuoja al-Šifos ligoninę„Hamas“ teigia, kad didžiausią Gazos Ruožo al-Šifos ligoninę visiškai kontroliuoja Izraelio kariuomenė.„Mes laikome Izraelio okupaciją visiškai atsakinga už medicinos personalo, sužeistųjų, ligonių, neišnešiotų kūdikių ir perkeltųjų asmenų gyvybes ir saugumą“, – sakoma grupuotės spaudos tarnybos pareiškime.Anksčiau BBC korespondentas Gazoje, cituodamas ligoninėje esantį žurnalistą, pranešė, kad Izraelio kariuomenė „visiškai kontroliuoja padėtį ir joks šaudymas nevyksta“.Izraelio kariuomenė teigė, kad vykdo „tikslingą ir tikslinę operaciją“ konkrečioje ligoninės teritorijoje, ieškodama „Hamas“ objektų ir ginklų.

Netanyahu: Gazoje nėra vietos, kurios mes nepasiektumeIzraelio premjeras Benjaminas Netanyahu trečiadienį perspėjo, kad nėra saugios vietos „Hamas“ smogikams, atsakingiems už spalio 7-osios išpuolius, ir pabrėžė, jog „Gazoje nėra vietos“, kurios kariuomenė nepasiektų.„Jie mums sakė, kad mes nepasieksime Gazos miesto pakraščių, bet mes pasiekėme, jie mums sakė, kad mes nepateksime į „Al Shifa“ (ligoninę), bet mes patekome“, – nurodė B. Netanyahu.„Gazoje nėra vietos, kurios mes nepasiektume“, – pažymėjo ministras pirmininkas.

PSO vadovas: IDF įsiveržimas į Gazos ligoninę – visiškai nepriimtinasPasaulio sveikatos organizacijos vadovas kritikavo Izraelio įsiveržimą į al Šifos ligoninę kaip „visiškai nepriimtiną“, skelbia „Sky News“.Tedrosas Ghebreyesusas sakė, kad prieš šį konfliktą Gazos Ruože buvo 3 500 ligoninių lovų, o dabar jų yra apie 1 400.„Per pastarąsias tris dienas nėra jokių atnaujintų duomenų apie mirčių skaičių“, – pridūrė jis, sakydamas, kad tai apsunkina sveikatos sistemos Gazoje vertinimą.Anksčiau šiandien PSO vadovas sakė, kad pranešimai apie Izraelio gynybos pajėgų karių įžengimą į ligoninę kelia „didelį susirūpinimą“.„Vėl praradome ryšį su ligoninės sveikatos priežiūros personalu“, – rašė jis socialiniame tinkle X.

„Hamas“: Izraelio teiginys, jog al Šifos ligoninėje rado ginklų – įžūlus melas„Hamas“ pareiškė, kad Izraelio teiginys, jog jis rado ginklų al Šifos ligoninėje, yra „akivaizdus melas“, skelbia „Sky News“. Izraelio gynybos pajėgos teigė, kad ankstyvą rytą surengė reidą į šią įstaigą, o vėliau pridūrė, kad jos kariai joje rado ginklų ir „terorizmo infrastruktūros“. Izraelis teigė, kad „Hamas“ naudojo šią įstaigą kariniams tikslams, tačiau kovotojų grupuotė tai ne kartą paneigė. Naujausiame savo pareiškime „Hamas“ teigė: „Izraelio okupacijos teiginys, kad al Šifos ligoninėje laikomi ginklai, yra įžūlus melas, kuris nebeturėtų nieko apgaudinėti. Sionistinės okupacijos teiginys, kad ji rado ginklų ir karinės įrangos al Šifos medicinos komplekse, yra ne kas kita, kaip jos melo ir pigios propagandos, kuria bandoma pateisinti savo genocidinius nusikaltimus, naikinančius Gazos sveikatos sektorių, tęsinys“.

JT: iki rytojaus 70 proc. Gazos gyventojų neturės galimybės gauti švaraus vandensIki šios dienos pabaigos apie 70 proc. Gazos Ruožo gyventojų neturės galimybės naudotis švariu vandeniu, perspėja JT Palestinos pabėgėlių agentūra (UNRWA), skelbia „Sky News“.Anksčiau Izraelis buvo pareiškęs, kad leis įvežti degalus į apsiaustą anklavą, kuriame baigiasi medicinos atsargos ir, kaip pranešama, šimtai tūkstančių žmonių buvo priversti palikti namus.UNRWA generalinis komisaras Philippe’as Lazzarini patvirtino, kad organizacija Gazoje gavo 23 tūkst. litrų degalų, tačiau teigė, kad jie negali būti naudojami „bendram humanitariniam atsakui, įskaitant medicinos ir vandens įrenginius“.Jis pridūrė, kad humanitarinėms operacijoms regione kasdien reikia 160 tūkst. litrų degalų.Jis taip pat perspėjo, kad „mūsų operacija atsidūrė ties žlugimo riba“. „Turint degalų tik sunkvežimiams, gyvybių išgelbėti nebepavyks. Ilgesnis laukimas kainuos gyvybes“, – sakė Ph. Lazzarini.

Per pastarąją valandą Izraelyje, kaip pranešė IDF, nuskambėjo įspėjamosios sirenos: Aškelone, vietovėse netoli Gazos Ruožo ir Misgav Am bei Matato vietovėse Izraelio šiaurėje. Pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta, skelbia „The Guardian“.

Kataras siekia Izraelio ir „Hamas“ susitarimo dėl trijų dienų paliaubų ir 50 įkaitų paleidimoKataro tarpininkai nustatė Izraelio ir „Hamas“ susitarimo, pagal kurį būtų galima sudaryti trijų dienų paliaubas ir išlaisvinti 50 įkaitų, pagrindus, agentūrai „Reuters“ sakė apie derybas informuotas pareigūnas, skelbia „Sky News“. Pasak pareigūno, kitos siūlomame susitarime numatytos sąlygos yra šios: kai kurių palestiniečių moterų ir vaikų paleidimas iš Izraelio kalėjimų,padidintas humanitarinės pagalbos, leidžiamos į Gazos Ruožą, kiekis,„Hamas“ perduos visą likusių gyvų Gazos Ruože laikomų civilių įkaitų sąrašą.Jei abi pusės sutiks, tai būtų didžiausias „Hamas“ paleistų įkaitų skaičius nuo spalio 7 d. prasidėjusio konflikto pradžios. Kovotojų grupuotė Gazoje laiko daugiau kaip 200 žmonių, įskaitant moteris ir vaikus. Pareigūnas teigė, kad „Hamas“ sutiko su bendrais susitarimo bruožais, tačiau Izraelis nesutiko ir vis dar derasi dėl detalių. Pastarosiomis savaitėmis labai pasikeitė Kataro vadovaujamų derybų apimtis. Tačiau apie tai, kad dabar derybose daugiausia dėmesio skiriama 50 įkaitų paleidimui mainais į trijų dienų paliaubas ir kad „Hamas“ sutiko su metmenimis, anksčiau nebuvo pranešta.Turtinga Persijos įlankos valstybė Kataras turi tiesioginį ryšį su „Hamas“ ir Izraeliu ir anksčiau padėjo tarpininkauti sudarant paliaubas tarp jų.

Izraelio kariuomenė teigia, kad operacija Al-Šifos ligoninėje tęsiamaIzraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad jų operacija Al-Šifos ligoninėje tęsiasi.IDF teigė, kad kariai tęsia „tikslingą ir kryptingą operaciją prieš „Hamas“ apibrėžtoje Al-Šifos ligoninės teritorijoje, ieškodami „Hamas“ teroristų infrastruktūros ir ginklų“.Šį rytą vienas ligoninėje esantis žurnalistas BBC pasakojo, kad IDF kariai, lydimi vertėjų ir medikų, vaikšto iš kambario į kambarį ir apklausia darbuotojus bei pacientus.Anksčiau Izraelio kariškiai sakė, kad į ligoninę, kurioje medicininės pagalbos reikia dešimtims kūdikių, buvo pristatyti inkubatoriai ir kūdikių maistas.Tuo pat metu labdaros organizacijos „Medicinos pagalba palestiniečiams“ generalinis direktorius sakė, kad ligoninė jau turi inkubatorių, tačiau jai reikia degalų generatoriams paleisti, kad jie pradėtų veikti.

Turkija aštriau kritikuoja Izraelį ir vadina jį „teroristine valstybe“Trečiadienį Turkijos prezidentas suintensyvino Izraelio kritiką ir pavadino jį „teroristine valstybe“, siekiančia sunaikinti Gazos Ruožą, skelbia „Sky News“. Ugningoje kalboje Recepas Tayyipas Erdoganas sakė, kad jo šalis imsis priemonių, kad Izraelio vadovai būtų teisiami tarptautiniuose teismuose. „Izraelis įgyvendina visiško miesto ir jo gyventojų sunaikinimo strategiją“, – sakė jis.„Atvirai sakau, kad Izraelis yra teroristinė valstybė.“ R. T. Erdoganas apibūdino „Hamas“ kovotojus kaip „pasipriešinimo kovotojus“, bandančius apsaugoti savo žemę ir žmones. Turkija neseniai normalizavo santykius su Izraeliu po dešimtmetį trukusios įtampos po to, kai 2010 m. Izraelio komandosai šturmavo Turkijos pagalbos laivą ir nužudė 10 turkų aktyvistų.Laivas bandė pralaužti Izraelio blokadą ir pristatyti humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą.Tačiau dėl Izraelio ir „Hamas“ konflikto santykiai vėl tapo įtempti.

Abbasas: karas Gazoje nukreiptas „prieš palestiniečių egzistenciją“Palestinos prezidentas Mahmudas Abbasas trečiadienį sakydamas kalbą, skirtą Palestinos nepriklausomybės paskelbimo 35-osioms metinėms, pareiškė, kad Izraelio karas su „Hamas“ yra nukreiptas „prieš palestiniečių egzistenciją“.„Tai karas prieš palestiniečių egzistenciją, prieš palestiniečių nacionalinę tapatybę, žemės ir jos gyventojų tapatybę“, – sakė M. Abbasas Ramaloje, Izraelio okupuotame Vakarų Krante, kuris yra geografiškai atskirtas nuo Gazos Ruožo.

Izraelis pranešė, kad jo kariai į ligoninę pristatė kūdikių maisto ir inkubatoriųIzraelio kariuomenės atstovas pranešė, kad naktinės operacijos prieš „Hamas“ teroristus Gazos Ruožo Al Šifos ligoninėje metu Izraelio sausumos pajėgos į ligoninę taip pat pristatė inkubatorių, kūdikių maisto ir medikamentų.Pranešime taip pat nurodoma, kad „preciziška ir tikslinga“ karinė operacija tęsėsi ir trečiadienio rytą.Prieš patekdami į didžiausią Gazos Ruožo ligoninę, kariai „susidūrė“ su sprogmenimis ir įtariamais teroristais, teigiama kariuomenės pranešime, nurodant, kad įtariamieji teroristai buvo nukauti mūšio metu.Remdamasi žvalgybos duomenimis, kariuomenė pareiškė, kad Palestinos islamistų organizacija „Hamas“ iš ligoninės vadovauja „teroristų veiksmams“. Izraelio įsitikinimu, po ligonine yra įrengta „Hamas“ vadavietė. „Hamas“ tai neigia.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, dėl kuro stokos nustojus veikti generatoriams ir išjungus deguonies aparatus, šiaurinėje atkirsto pakrantės ruožo dalyje esančioje Al Šifos ligoninėje pastarosiomis dienomis mirė septyni naujagimiai.Atlikti nepriklausomą šios informacijos patikrinimą nebuvo galimybių.Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad šiuo metu mirtiname pavojuje atsiduria 36 neišnešioti kūdikiai, kurių gyvybė priklauso nuo inkubatorių – taigi ir nuo elektros.

Izraelio kariai „Al Shifa“ ligoninėje rado ginklųIzraelio kareiviai per kelias valandas trukusią karinę operaciją „Al Shifa“ ligoninėje Gazos Ruože rado teroristinės organizacijos „Hamas“ ginklų. Tačiau kol kas nėra duomenų, kad klinikoje Gazos mieste buvo laikomi ir įkaitai, trečiadienį pranešė Izraelio žiniasklaida, remdamasi kariuomene.Vis dėlto Izraelio pajėgos esą tikisi ligoninės komplekse rasti informacijos apie spalio 7 d. per „Hamas“ teroristų išpuolį Izraelyje pagrobtus įkaitus. Įžengiant į didžiausią Gazos Ruožo ligoninę, įtampos tarp dalinių ir pacientų ar personalo nekilo, teigiama toliau pranešime.Civiliams, kuriuos „Hamas“ naudojo kaip gyvuosius skydus, žalos nepadaryta, trečiadienį sakė kariuomenės atstovas Danielis Hagaris.Per mūšį prie klinikos kareiviai, žiniasklaidos teigimu, nukovė mažiausiai penkis ginkluotus „Hamas“ narius. Izraelio kariai nenukentėjo.

Po Izraelio įsiveržimo į Gazos ligoninę PSO prarado ryšį su personaluPasaulio sveikatos organizacija prarado ryšį su Al Šifos ligoninės personalu, kai Izraelio pajėgos pateko į ligoninę, sakė organizacijos vadovas.Tedros Adhanom Ghebreyesus sakė, kad pranešimai apie Izraelio gynybos pajėgų operaciją kelia nerimą.„Mes vėl praradome ryšį su ligoninės darbuotojais. Labai nerimaujame dėl jų ir pacientų saugumo“, – rašė jis.Anksčiau Jungtinių Tautų (JT) skubios pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas sakė, kad yra „pasibaisėjęs“ pranešimų apie šturmą.„Naujagimių, pacientų, personalo ir visų civilių apsauga turi būti svarbesnė už viską. Ligoninės nėra mūšio laukai“, – tvirtino jis.https://twitter.com/DrTedros/status/1724715333041197110

Izraelio kariuomenė ragina skubiai evakuotis kelių Gazos kvartalų gyventojusIzraelio kariuomenė paragino skubiai evakuotis kelių kvartalų Gazos mieste gyventojus. Iki 16.00 val. (15.00 val. Vidurio Europos laiku) gyventojai dėl savo pačių saugumo turi pasitraukti į „humanitarinę zoną“ Gazos Ruožo pietuose, trečiadienio rytą tinkle X arabų kalba rašė kariuomenės atstovas. Jis įvardijo ir Džabalijos pabėgėlių kvartalą. Atstovas kartu paskelbė žemėlapį su nurodytu evakuacijos maršrutu.Be to, atstovas paminėjo du Gazos miesto kvartalus, kuriuose visą dieną turėtų galioti humanitarinis ugnies nutraukimas. Juo gyventojai esą turėtų pasinaudoti, kad išvyktų į pietus. Visi civiliai, kuriems teroristinė organizacija „Hamas“ trukdo evakuotis, gali telefonu arba per „Telegram“ platformą kreiptis į Izraelio kariuomenę, teigiama pranešime.Izraelis jau kelias savaites ragina civilius Gazos mieste ir teritorijos šiaurėje dėl savo pačių saugumo pasitraukti į Gazos Ruožo pietinę dalį. Tačiau ir pietinėje Gazos Ruožo dalyje Izraelis kelis kartus rengė oro antskrydžius. Kariuomenės teigimu, tai buvo tikslinės atakos prieš „Hamas“ narius.https://twitter.com/IDF/status/1724706542350409894

Gazą iš Egipto pasiekė pirmas kurą gabenantis sunkvežimisValstybinė žinių agentūra „Al Qahera News“ pranešė, kad trečiadienį į Gazą per Egipto Rafos pasienio punktą įvažiavo kurą gabenantis sunkvežimis – pirmasis nuo spalio 7 d., kai prasidėjo Izraelio karas su „Hamas“.Šaltinio Egipte teigimu, kuras bus pristatytas Jungtinėms Tautoms, siekiant „palengvinti pagalbos tiekimą po to, kai pasibaigus kurui sustojo Palestinos pusėje esantys sunkvežimiai“.Už Palestinos civilių reikalus atsakinga Izraelio gynybos ministerijos institucija COGAT pirmiau yra pranešusi, kad „JAV prašymu, humanitarinę pagalbą per Rafos pasienio punktą gabenantys JT sunkvežimiai kuro pasipildyti galės Rafos punkte“.Liudininkų teigimu, savo eilės kirsti Egipto sieną Rafoje laukia dar du sunkvežimiai.

IDF surengs dar vieną keturių valandų taktinę pertraukąIzraelio gynybos pajėgos šiandien paskelbė apie dar vieną keturių valandų „taktinę pauzę“, kad civiliai iš šiaurinės Gazos ruožo dalies galėtų vykti į pietus, rašo „Sky News“. Pauzės, dėl kurių buvo susitarta po derybų su JAV, pastarąją savaitę tapo kasdienybe, tačiau apima skirtingas sritis.Šios dienos kovų pertrauka truks nuo 10 iki 14 val. ir apims Al Salam ir Al Nour rajonus.

Kanados premjero pasisakymas sukėlė Netanyahu nepasitenkinimąIzraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu dar kartą pareikalavo paramos savo šaliai kovoje su „Hamas“ teroristais Gazos Ruože. Įraše tinkle X jis trečiadienio rytą kreipėsi tiesiogiai į Kanados premjerą Justiną Trudeau: „Ne Izraelis tyčia taikosi į civilius. Tai „Hamas“ pjauna galvas civiliams, juos degina ir žudo. Tai didžiausi baisumai prieš žydus nuo holokausto“. Jis reikalavo: „Civilizacijos jėgos turi paremti Izraelį, įveikiant „Hamas“ barbariškumą“.Prieš tai J. Trudeau, anot žiniasklaidos, spaudos konferencijoje Kanados Britų Kolumbijos provincijoje „skubiai“ paragino Izraelio vyriausybę savo kovoje Gazos Ruože „laikytis maksimalaus santūrumo“ ir skelbti humanitarinę pauzę. Pasaulis, anot jo, stebi. Per televiziją ir socialinėje žiniasklaidoje esą galima išgirsti gydytojų, šeimų narių, išgyvenusiųjų bei tėvų netekusių vaikų pasisakymus. „Pasaulis yra šio moterų, vaikų ir kūdikių žudymo liudininkas. Tai turi liautis“, – pažymėjo J. Trudeau.B. Netanyahu į tai tinkle X kolegai iš Kanados atsakė: „Izraelis daro viską, kad civiliai nebūtų pavojaus zonoje. „Hamas“ daro viską, kad juos laikytų pavojaus zonoje“. Izraelis civiliams Gazos Ruože esą siūlo humanitarinius koridorius ir saugias zonas. Tuo tarpu „Hamas“ naudoja ginkluotą jėgą, kad neleistų jiems išvykti. Anot B. Netanyahu, ne Izraelis, o „Hamas“ turėtų būti patrauktas atsakomybėn už dvigubą karo nusikaltimą – civilių gyventojų puolimą ir slėpimąsi už civilių.Prieš tai J. Trudeau po pokalbio su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu tinkle X rašė, kad abu jie pareiškė susirūpinimą dėl didelės humanitarinės krizės Gazoje, palestiniečių civilių kančių mato ir civilių netekčių. Taip pat buvo reikalaujama nedelsiant paleisti „Hamas“ įkaitais laikomus žmones.

„Hamas“ sako, kad reidas Al Šifoje yra „nusikaltimas žmogiškumui“„Hamas“ paskelbė pareiškimą, kuriame Izraelio reidą Gazos ligoninėje pavadino „karo nusikaltimu“, „moraliniu nusikaltimu“ ir „nusikaltimu žmogiškumui“, praneša BBC.Teigiama, kad tuo metu, kai naktį vyko reidas, ligoninėje buvo 9 000 pacientų, medicinos darbuotojų ir civilių.Vaizdo įraše „Hamas“ lyderis sakė, kad Izraelis užpuolė civilinį, o ne karinį objektą.Ankstesniame pareiškime „Hamas“ teigė, kad už reidą atsakingas Vašingtonas ir JAV prezidentas Joe Bidenas.

JT: Gazos Ruožo šiaurėje pacientus priima vos viena ligoninėJungtinių Tautų (JT) duomenimis, Gazos Ruožo šiaurėje dėl mūšių tarp Izraelio kariuomenės ir „Hamas“ teroristų bei dėl degalų trūkumo pacientus priima vos viena ligoninė. Al Ahli ligoninė Gazos mieste yra vienintelė dar minimaliai veikianti, naktį į trečiadienį pranešė JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA). „Visos kitos dėl elektros, medicinos priemonių, deguonies, maisto ir vandens trūkumo nutraukė darbą“, – teigiama toliau pranešime. Padėtį „sunkina bombardavimai ir mūšiai ligoninių apylinkėse“. Al Ahli ligoninėje šiuo metu yra apie 500 pacientų.Praėjusiomis dienomis dramatiškai pablogėjo ligoninių visame Gazos Ruože padėtis. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, darbą nutraukė 22 ligoninės iš 36. 14 dar veikiančių klinikų „praktiškai neturi priemonių, kad galėtų atlikti svarbias ir gyvybes gelbstinčias operacijas“ ir pasirūpintų pacientais, įskaitant gydomus reanimacijoje, teigė PSO.

Virš Gazos kyla didžiuliai dūmų kamuoliaiŠį rytą Gazos Ruožo horizonte buvo matyti didžiuliai dūmų stulpai. Paskutiniai smūgiai buvo suduoti tuomet, kai Izraelio kariuomenė paskelbė, kad jos pajėgos įėjo į Al Šifos ligoninę.Pasak „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos Gazoje, nuo karo pradžios žuvo daugiau nei 11 tūkst. palestiniečių, iš kurių du trečdaliai yra moterys ir vaikai.Ministerija neskiria civilių ir kovotojų žūčių.

IDF: Al Šifos ligoninė „galbūt yra plakanti „Hamas“ širdis“ Al Šifos ligoninės kompleksas gali būti „Hamas“ plakanti širdis, CNN sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas pulkininkas leitenantas Peteris Lerneris.„Mūsų tikslas yra surasti „Hamas“, kad ir kur jie slapstytųsi, o ligoninės kompleksas yra pagrindinis jų operacijų centras, galbūt net plakanti širdis ir galbūt net svorio centras“, – sakė jis interviu CNN.

Belizas dėl invazijos į Gazą nutraukė santykius su IzraeliuBelizas antradienį sustabdė diplomatinius santykius su Izraeliu, tapdamas antrąją po karinės operacijos Gazoje pradžios tai padariusia Lotynų Amerikos šalimi, pranešė šalies vyriausybė.Remdamasis tuo, kad, jo žodžiais tariant, Gaza yra „vis labiau beatodairiškai bombarduojama“, Belmopanas paskelbė Izraelio ambasadorę Einat Kranz-Neiger nepageidaujama ir pranešė atsiėmęs prašymą akredituoti savo garbės konsulą Tel Avive.Nuo spalio 7 d., „Izraelis nuolat pažeidinėja tarptautinę teisę“, teigiama Belizo vyriausybės pranešime.Bolivija santykius su Izraeliui nutraukė lapkričio 1 d., savo ambasadorius atšaukė Kolumbija, Čilė ir Hondūras.Per spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytą išpuolį, Izraelio teigimu, žuvo apie 1 200 žmonių, dauguma jų – civiliai.Izraelis taip pat nurodo, kad maždaug 240 asmenų buvo pagrobta ir išvežta į Gazą.Atsakydamas į išpuolį, Izraelis ėmė nepaliaujamai bombarduoti Gazą ir pradėjo sausumos operaciją, kurios aukų skaičius, „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos sveikatos apsaugos pareigūnų teigimu, siekia 11 320. Dauguma žuvusiųjų taip pat yra civiliai, tarp jų – tūkstančiai vaikų.

Izraelio kariuomenė pradėjo operaciją didžiausioje Gazos ligoninėjeTrečiadienį Izraelio pajėgos šturmavo didžiausią Gazos ligoninę, jų teigimu nusitaikiusios į „Hamas“ vadavietę, įsikūrusią tarp tūkstančių sergančių ir prieglaudos ieškančių civilių.Izraelio ir Palestinos pareigūnai nurodė, kad karo veiksmai persikėlė į Gazos miesto Al Šifos ligoninę, aplink kurią pastarosiomis dienomis vyko mirtini mūšiai ir sproginėjo bombos.Ligoninės viduje esantis „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Youssefas Abulas Reeshas naujienų agentūrai AFP pranešė komplekse matąs tankus ir „dešimtis karių ir komandosų skubiosios pagalbos ir registratūros patalpose“.Izraelio gynybos pajėgų teigimu, tai – „preciziška ir tikslinga prieš „Hamas“ nukreipta operacija, kuri vyksta konkrečioje zonoje“ ligoninės viduje.Po to, kai Jungtinės Valstijos ir kitos šalys griežtai perspėjo, kad Al Šifa turi būti apsaugota, Izraelis pranešė, kad reidas vykdomas dėl „operatyvinės būtinybės“.Skaičiuojama, kad ligoninėje gali būti nuo šimtų iki dešimčių tūkstančių ligonių, darbuotojų ir perkeltųjų asmenų, kurių tikslaus skaičiaus nepriklausomai įvertinti nėra galimybės.Netrukus po reido pradžios Baltieji rūmai dar kartą pakartojo susirūpinimą dėl šių asmenų saugumo.„Nepalaikome ligoninės antskrydžių ir nenorime, kad ligoninėje vyktų susišaudymas“, – kalbėjo nacionalinio saugumo tarybos atstovas.Pareigūnas taip pat pridūrė, kad derėtų vengti situacijos, kurioje „nekalti žmonės, bejėgiai žmonės, sergantys žmonės, mėginantys gauti medicininę priežiūrą, kurios jie nusipelnė, atsidurtų kryžminėje ugnyje“.Pirmiau Baltieji rūmai yra pasakę, kad JAV žvalgyba patvirtino Izraelio teiginį, jog „Hamas“ ir dar viena Palestinos smogikų grupuotė – „Islamo džihadas“ – po Al Šifa slepia operatyvinį, „kontrolės centrą ir vadavietę“.Šiuos teiginius ne kartą neigęs „Hamas“ trečiadienį apkaltino JAV prezidentą Joe Bideną esant „visiškai atsakingu“ už izraeliečių antpuolį.Izraelis taip pat pranešė, kad, ligoninę naudojant kariniais tikslais, „nukenčia“ jos „tarptautinėje teisėje įtvirtintas apsaugos statusas“, nors daugelis tarptautinių žmogaus teisių ekspertų šį teiginį paneigė.Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu prisiekė sunaikinti „Hamas“ už spalio 7 d. surengtą išpuolį, per kurį žuvo maždaug 1 200 žmonių, pagrinde civilių, o į Gazą buvo išvežtą 240 įkaitų.

Jemeno husiai teigia paleidę raketas į Izraelio karinius taikiniusJemeno husių atstovas tvirtina, kad grupuotė paleido balistines raketas į Izraelio taikinius, įskaitant Izraelio Eilato miestą.Anksčiau šiandien pranešta, kad grupės lyderis pasakė, kad jie tęs atakas prieš Izraelį.Šįvakar atstovas tvirtino, kad naujausia ataka įvyko „po 24 valandas trukusios kitos karinės operacijos bepiločiais orlaiviais prieš tuos pačius Izraelio taikinius“.Izraelio gynybos pajėgos nekomentavo ir nėra jokių tiesioginių požymių, kad kuri nors iš raketų pataikė į taikinius.Vos prieš kelias valandas Izraelio kariuomenė pranešė, kad panaudojo oro gynybos sistemą „Arrow“, kad perimtų raketą netoli Raudonosios jūros po to, kai Eilate nuaidėjo oro antskrydžio sirenos.Kariškiai teigė, kad sviedinys neįskriejo į Izraelio teritoriją ir nesakė, kas jį iššovė.Houthis yra su Iranu siejamo regioninio aljanso, kuriam taip pat priklauso „Hamas“ ir Libano „Hezbollah“, dalis.Jie valdo Jemeno sritis, įskaitant sostinę Saną, daugiau nei už tūkstančio mylių nuo Izraelio.Ji kaltino Izraelį dėl nestabilumo Artimuosiuose Rytuose.

JAV pritaria Izraeliui: „Hamas“ karinėms operacijoms naudoja Gazos ligoninesJoe Bideno administracija patvirtina ilgalaikius Izraelio teiginius, kad „Hamas“ ligonines naudoja savo kariniams tikslams.„Turime informacijos, kad „Hamas“ ir Palestinos islamo džihadas naudoja kai kurias ligonines Gazos Ruože, įskaitant al Šifa, ir po jomis esančius tunelius, kad nuslėptų ir paremtų savo karines operacijas bei laikytų įkaitus“, – sakė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby. „Hamas“ ir palestiniečių islamo džihado nariai vadovauja ir kontroliuoja [centrą] iš al Šifa Gazos mieste. Jie ten saugojo ginklus ir yra pasirengę reaguoti į Izraelio karinę operaciją prieš tą objektą“, – sako J. Kirby.Jis patikslina, kad JAV nepalaiko Izraelio smūgio į al Šifą iš oro, nes IDF kariai ir toliau aptveria medicinos centrą.„Ligoninės ir pacientai turi būti apsaugoti“, – sako Baltųjų rūmų atstovas, pabrėždamas, kad viduje glaudžiasi nekalti žmonės ir jie „nenusipelno pakliūti į kryžminę ugnį“.Scenarijus pabrėžia sudėtingą karinę operaciją, kurią Izraelis bando įvykdyti, nes „Hamas“ įsitvirtina tarp civilių gyventojų, sako J. Kirby.Jis tvirtina, kad „Hamas“ veiksmai nesumažina Izraelio atsakomybės apsaugoti civilius.J. Kirby priduria, kad per pastarąsias 24 valandas į Gazos Ruožą pateko dar maždaug 115 sunkvežimių su humanitarine pagalba, todėl bendras sunkvežimių skaičius nuo karo pradžios padidėjo iki 1100.

Iš Gazos Ruožo inicijuota raketų ugnis Tel Avive sužeidė tris žmonesGazos Ruože esantiems smogikams vėl apšaudžius Tel Avivą raketomis, šiame mieste antradienį buvo sužeisti trys žmonės.Vienas asmuo patyrė sunkių sužalojimų ir buvo išgabentas į ligoninę, pranešė Izraelio gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“.Pastarąjį kartą raketų ugnis į Tel Avivą buvo nukreipta penktadienį.Atsakomybę už ataką prisiėmė „Qassam“ brigados, kurios yra teroristinės grupuotės „Hamas“ karinis sparnas.

Gallantas: IDF pralaužė „Hamas“ gynybą Gazos miesteIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako, kad IDF pralaužė „Hamas“ gynybą aplink Gazos miestą iš šiaurės ir pietų.Jis sako, kad kariuomenė kontroliuoja antžeminę šiaurės Gazos teritoriją, ypač Gazos miestą.„Įgaliojau kariuomenę ir šiandien, ir artimiausiomis dienomis toliau žengti į priekį, kad įvykdytų užduotis. „Hamas“ nebus saugios vietos, kol nebaigsime savo misijos ir nesugrąžinsime įkaitų“, – sako Y. Gallantas.Apie pasikartojančius „Hezbollah“ išpuolius iš Libano prieš šiaurinį Izraelį Y. Gallantas sako, kad „šiaurės ir pietų gyventojų saugumas yra vienodai svarbus. Žinosime, ką daryti prieš bet kokią grėsmę“.

Gantzas: kovos Gazoje tęsis bet kokiu atvejuKaro kabineto ministras Benny Gantzas sako, kad net jei Izraelis pristabdys kovas dėl galimo įkaitų susitarimo, jis tęs karą, kad išstumtų „Hamas“ kontrolę Gazos Ruože.„Net jei paliaubų reikalaujama, kad būtų sugrąžinti įkaitai, karo nesustabdysi“, – sako B. Gantzas, lankydamasis Izraelio šiaurinėje karinėje vadovybėje.„Mes tęsiame tol, kol mūsų tikslai bus pasiekti“, - priduria B. Gantzas. Izraelis ne kartą yra sakęs, kad siekia išnaikinti „Hamas“ politinę ir karinę Gazos Ruožo kontrolę, o ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad po „Hamas“ Gazos Ruožas turi būti demilitarizuotas ir deradikalizuotas.Gazoje yra apie 240 įkaitų, kuriuos spalio 7 d. teroristai pagrobė iš Izraelio. B. Gantzas sako, kad Izraelis „deda visas politines ir karines pastangas, kad mergaitės ir berniukai būtų saugiai parvežti namo. Darome viską, kas įmanoma, kad visus sugrąžintume bet kokiomis priemonėmis“.Kreipdamasis į „Hezbollah“ lyderį Hassaną Nasrallah, kurio organizacija sustiprino tarpvalstybinius išpuolius prieš Izraelį, B. Gantzas sako: „Ar jis prarado ryšį su tikrove?“„Dabar šį klausimą turi užduoti Libano piliečiai ir Libano vyriausybė“, – sako B. Gantzas.

„Hamas“ teigia, kad Gazoje liko tik 10 ligoninių„Hamas“ pareigūnas šią popietę sakė, kad 25 iš 35 ligoninių Gazoje nenaudojamos po Izraelio bombardavimo ir sausumos invazijos į apgultą teritoriją.„Taip pat sugriovė 94 vyriausybės pastatus ir 253 mokyklas“, – pridūrė Beirute įsikūręs „Hamas“ pareigūnas Osama Hamdanas.Kaip anksčiau paaiškino karinis analitikas Seanas Bellas, ligoninės tapo konflikto židiniu.Izraelio gynybos pajėgos mano, kad „Hamas“ slepiasi tuneliuose po ligoninėmis, tačiau grupuotė teigia, kad Izraelis taikosi į civilius.Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pranešė, kad daugiau nei pusė Gazos ligoninių nebeveikia, nors jų skaičiai šiek tiek skiriasi.Pasak grupės, iš 36 anklavo medicinos įstaigų tik 14 vis dar veikia, o kitos buvo priverstos užsidaryti dėl „degalų trūkumo, žalos, atakų ir nesaugumo“.

Izraelyje, Eilate, du kartus per dieną skambėjo oro pavojaus įspėjimas Piečiausią Izraelio mieste Eilate šiandien jau du kartus skambėjo sirenos, perspėjančios apie raketų grėsmę. IDF teigia, kad aliarmo priežastis tiriama.Anksčiau šiandien mieste nuaidėjo sirenos, kai į įtartiną taikinį buvo paleista oro gynybos raketa.Teroristų grupuotė „Hamas“ pastarosiomis savaitėmis bandė šaudyti tolimojo nuotolio raketas į Eilatą, o Irano remiami Jemeno husiai į miestą paleido balistines raketas ir bepiločius orlaivius. Irano remiama grupuotė Sirijoje taip pat paleido bepiločius orlaivius Eilate, praėjusią savaitę smogdami į mokyklą.

IDF: divizija pabaigė al Šati stovyklos Gazoje užėmimąIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad jos 162-oji divizija, kuri įėjo į Gazos Ruožą iš šiaurės, baigė al Šati stovyklos užėmimą ir netrukus susijungs su 36-ąja divizija, kuri į juostą įžengė iš rytų ir pasieks pakrantę.IDF teigia, kad al Šati buvo pagrindinė „Hamas“ tvirtovė: „Stovykloje yra daug priešo infrastruktūros ir ten buvo sutelkta daug „Hamas“ pajėgų, įskaitant a Šati batalioną, kuris užėmė centrinę dalį spalio 7 d.“162-oji divizija pasistūmėjo į pietus nuo šiaurinės Gazos dalies, kai prieš dvi su puse savaitės prasidėjo antžeminė operacija, patraukė į Gazos miestą ir pastarosiomis dienomis susidūrė su pasipriešinimu al Šati stovykloje.Apskaičiuota, kad maždaug 150 000–200 000 palestiniečių pabėgo iš stovyklos, kai į ją įžengė Izraelio kariai. Divizijos kariai al Šati stovykloje kovojo su maždaug 200 „Hamas“ operatyvininkų.Kariuomenė mano, kad ji visiškai kontroliuoja al Šati, nors incidentų vis dar gali būti. Teigiama, kad „Hamas“ vadovavimo ir kontrolės sistemos rajone buvo visiškai išardytos per reidus.162-oji divizija dabar stengiasi metodiškai išvalyti al Šati zoną nuo bet kokios „Hamas“ infrastruktūros, įskaitant tunelius ir ginklų talpyklas.Pasak IDF, iš viso šiaurinėje Gazos dalyje divizija rado ir sunaikino daugiau nei 160 tunelių šachtų, smogė maždaug 2 800 „Hamas“ teritorijų ir nukovė apie 1 000 teroristų ir vyresniųjų vadų.https://twitter.com/manniefabian/status/1724457130168631302?ref_src=twsrc%5Etfw

Netanyahu: nenuilstamai dirbame, kad užtikrintume įkaitų išlaisvinimąIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sako, kad „nenuilstamai dirba, kad būtų paleisti įkaitai“, kuriuos Gazos Ruože laiko „Hamas“, ir tiki, kad padidėjęs spaudimas dėl Izraelio sausumos operacijos anklavo viduje padeda judėti teisinga linkme, skelbia CNN.B. Netanyahu patiria didelį izraeliečių spaudimą, kad užtikrintų saugų Gazos Ruože, kaip manoma, laikomų 239 žmonių paleidimą, tačiau iki šiol nebuvo linkęs aptarinėti derybų detalių – šios pozicijos jis laikėsi ir antradienio popietę paskelbtame trumpame pareiškime.„Jei ir kai bus ką nors konkretaus pranešti – mes tai padarysime“, – sakoma pareiškimo pabaigoje, kuris pasirodė netrukus po to, kai JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė tikįs, kad susitarimas dėl įkaitų išlaisvinimo „įvyks“.

JT generalinis sekretorius ragina nedelsiant nutraukti ugnį Gazos RuožeJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas yra labai susirūpinęs dėl siaubingos padėties ir didžiulių žmonių aukų keliose Gazos Ruožo ligoninėse, sakė jo atstovas spaudai Stephane’as Dujarricas, skelbia BBC.JT generalinis sekretorius ragina nedelsiant nutraukti ugnį humanitariniais sumetimais vardan žmogiškumo, sakė S. Dujarricas.

Sveikatos ministerija teigia, kad Gazos Ruože padaugėjo žuvusiųjų„Hamas“ vadovaujama Gazos Ruožo sveikatos ministerija teigia, kad nuo to laiko, kai Izraelis pradėjo atsakomuosius smūgius po praėjusį mėnesį „Hamas“ įvykdyto išpuolio, žuvo mažiausiai 11 255 žmonės, skelbia „Sky News“.Iš jų 4630 yra vaikai ir 3130 – moterys, teigė ministerija.Vakar ji pranešė apie 11 240 žuvusiųjų.Izraelis teigia, kad per spalio 7 d. išpuolį žuvo 1 200 žmonių, o apie 240 buvo sugrąžinti į Gazą kaip įkaitai.

Bidenas: susitarimas dėl įkaitų išlaisvinimo gali būti pasiektasJAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė tikįs, kad gali būti pasiektas susitarimas dėl įkaitų, paimtų per spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį, išlaisvinimo, skelbia CNN.„Kiekvieną dieną kalbuosi su tuo susijusiais žmonėmis. Tikiu, kad tai įvyks. Tačiau nenoriu leistis į detales“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė J. Bidenas.Jis sakė, kad jo žinia šeimoms, laukiančioms žinių apie savo nelaisvėje esančius artimuosius, yra tokia: „Laikykitės, mes ateiname“.

Izraelio užsienio reikalų ministras ragina JT vadovą atsistatydintiIzraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas paragino Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Antonio Guterresą atsistatydinti, sakydamas, kad jis netinkamas vadovauti organizacijai.E. Cohenas spaudos konferencijoje JT pastate Ženevoje sakė: „Guterresas nenusipelno vadovauti Jungtinėms Tautoms. Guterresas neskatino jokio taikos proceso regione... Guterresas, kaip ir visos laisvosios tautos, turėtų aiškiai ir garsiai pasakyti: „Išlaisvinkite Gazą nuo „Hamas“.Izraelio ministras taip pat susitiko su Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu (TRKK) ir Pasauline sveikatos organizacija (PSO), pranešė „Times of Israel“.E. Cohenas pareikalavo, kad Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas „dirbtų visais kanalais“, kad būtų užtikrintas įkaitų, kuriuos „Hamas“ laiko Gazoje, lankymas. Jis teigė: „Tikimės, kad Raudonasis Kryžius šį klausimą iškels į organizacijos prioritetų sąrašo viršūnę, panaudos visus spaudimo svertus ir nesustos, kol neaplankys visų įkaitų, neįvertins jų būklės ir neužtikrins, kad jiems būtų suteikta reikiama medicininė priežiūra.“

Į Gazos Ruožą atvyko 155 sunkvežimiai su pagalbaPalestiniečių Raudonasis Pusmėnulis teigia, kad pirmadienį priėmė 155 sunkvežimius, gabenančius į Gazos Ruožą žūtbūt reikalingą pagalbą.Tai buvo paskutinė vilkstinė prieš tai, kai Jungtinės Tautos (JT) pareiškė, kad dėl degalų stygiaus jos nebegalės priimti daugiau pagalbos prekių.Šie vilkikai atvežė būtiniausių reikmenų, įskaitant maistą, vandenį ir medikamentus, antradienį pranešė Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis.Skaičiuojama, kad nuo spalio 21 d. per Rafos pasienio perėjimo punktą iš Egipto į apsiaustą Gazos Ruožą jau atvyko 1 135 sunkvežimiai su pagalba. Iki šiol per dieną vidutiniškai atvykdavo maždaug 47 vilkikai.Jungtinių Tautų pagalbos palestiniečių pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūra (UNRWA) pirmadienį nurodė, kad priimantys sunkvežimiai Gazos Ruože nebeturi degalų, tad nebegalės pervežti pagalbos prekių, atvykstančių per Rafos punktą.JT duomenimis, kasdien reikia bent 100 vilkikų su pagalba, kad būtų galima suteikti būtiniausią paramą daugiau kaip 2 mln. Gazos Ruožo gyventojų.

JK ir JAV įvedė naujas sankcijas „Hamas“Jungtinė Karalystė ir JAV paskelbė trečiąjį sankcijų „Hamas“ dėl spalio 7 d. išpuolio prieš Izraelį etapą, skelbia BBC.JAV Iždo departamentas pareiškė, kad sankcijos taikomos „pagrindiniams „Hamas“ pareigūnams ir mechanizmams, per kuriuos Iranas teikia paramą „Hamas“ ir „Palestinos islamo džihadui“ – kitai Gazos Ruože veikiančiai ginkluotai grupuotei.Pranešama, kad su šiomis grupuotėmis susijusiems asmenims bus uždrausta keliauti, įšaldytas turtas ir įvestas ginklų embargas.Tarp asmenų, kuriems bus taikomos sankcijos, bus Palestinos islamo džihado atstovas Irane Nasseras Abu Sharifas, taip pat Libane įsikūrusi finansų birža, kuri, kaip įtariama, vykdo pinigų pervedimus tarp „Hamas“ ir Teherano.

IDF pranešė apie smūgius „Hezbollah“ taikiniams pietų LibaneIzraelio gynybos pajėgos pranešė apie smūgius prieš kelis „Hezbollah“ taikinius pietų Libane, kurie buvo atsakas į šios grupuotės vykdomą apšaudymą, skelbia BBC.Pasak IDF, Izraelio tankas apšaudė kovotojų, ginkluotų prieštankinėmis raketomis, būrį, ketinusį apšaudyti kibuco Iftah vietovę Izraelio šiaurėje.Šiandien prieštankinės raketos ir minosvaidžio sviediniai buvo paleisti į Izraelio pozicijas netoli Margaliot, Arab al-Aramshe ir Iftah vietovių, taip pat Shomer ir Mattat vietovių, pranešė Izraelio kariuomenė.„Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už apšaudymą.

Scholzas „absurdišku“ vadina Erdogano kaltinimą IzraeliuiAntradienį Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pareiškė, kad Recepo Tayyipo Erdogano kaltinimas Izraeliui fašizmu yra „absurdiškas“. Jis tai sakė per spaudos konferenciją likus kelioms dienoms iki susitikimo su Turkijos prezidentu Berlyne.Izraelis „yra demokratinė“ šalis, „paisanti žmogaus teisių ir tarptautinės teisės, ji ir elgiasi atitinkamai, todėl kaltinimai Izraeliui yra absurdiški“, sakė O. Scholzas, paklaustas apie R. T. Erdogano penktadienį pasakytus žodžius, kad Izraelio veiksmų teisėtumas „kelia abejonių dėl jo paties fašizmo“.R. T. Erdoganas Berlyne turi susitikti su O. Scholzu ir prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu. Tačiau šis vizitas, pirmasis nuo 2020 m., yra prieštaringas dėl Turkijos lyderio kaltinimų Izraeliui ir palankumo Europoje teroristine laikomai palestiniečių organizacijai „Hamas“, jos narius R. T. Erdoganas apibūdino kaip už savo žemę kovojančius „išvaduotojus“.R. T. Erdoganas griežtai kritikuoja Izraelio karą su Gazos Ruožą valdančia „Hamas“, spalio 7 d. įsiveržusia į Izraelį ir žiauriai nužudžiusia 1400 žmonių, daugiausia civilių. Turkijos lyderis kaltina Gazos Ruožą bombarduojantį Izraelį karo nusikaltimais.Pirmadienį O. Scholzo atstovas spaudai Steffenas Hebestreitas gynė planuojamą R. T. Erdogano vizitą, pripažinęs, kad Vokietija „visada turi sunkių partnerių, su kuriais reikia bendrauti“, bei pabrėžęs, jog svarbu ir toliau kalbėtis siekiant pažangos įvairiais klausimais.Po vizito Berlyne R. T. Erdoganas planuoja keliauti į Egiptą ir artimiausiomis savaitėmis priimti Irano prezidentą. Antradienį per spaudos konferencijoje su O. Scholzu Graikijos ministras pirmininkas Kyriakas Mitsotakis patvirtino, kad gruodžio 7 d. R. T. Erdoganas turi atvykti į Atėnus. Pastarąjį kartą jiedu susitiko liepos mėnesį Vilniuje vykusio NATO viršūnių susitikimo kuluaruose. K. Mitsotakis sakė, kad abu lyderiai sieks didesnio Graikijos ir Turkijos suartėjimo, prasidėjusio pastaraisiais mėnesiais ir davusio kai kurių teigiamų rezultatų“.

Jemeno husių lyderis pažadėjo tęsti atakas prieš IzraelįJemeno husių lyderis pažadėjo tęsti išpuolius prieš Izraelį, sakydamas, kad jo pajėgos ieškos Izraelio laivų Raudonojoje jūroje, skelbia „Sky News“. Abdulmalikas al Houthi teigė, kad jo pajėgos „ypač“ kreips dėmesį į Bab al Mandabo sąsiaurį, kuris skiria Jemeną ir Džibutį ir jungia Raudonąją jūrą su Adeno įlanka bei Indijos vandenynu.„Mūsų akys atviros, kad nuolat stebėtume ir ieškotume bet kokio Izraelio laivo Raudonojoje jūroje, ypač Bab al Mandabo sąsiauryje ir netoli Jemeno regioninių vandenų“, – sakė jis. „Houthis“ priklauso Irano remiamam regioniniam aljansui, kuriam taip pat priklauso „Hamas“ ir Libano „Hezbollah“.Jie valdo dideles Jemeno teritorijas, įskaitant sostinę Saną, kuri nuo Izraelio nutolusi daugiau kaip tūkstantį kilometrų.Izraelis kaltina Izraelį dėl nestabilumo Artimuosiuose Rytuose, sakydamas, kad „konfliktų ratą“ regione sukėlė jo „nuolatiniai nusikaltimai“, ir nuo konflikto pradžios ne kartą surengė raketų ir dronų atakas prieš šalį.

PSO: daugiau nei pusė Gazos ligoninių nebeveikiaDaugiau nei pusė Gazos Ruožo ligoninių nebeveikia, teigia Pasaulio sveikatos organizacija, skelbia „Sky News“. Iš 36 anklavo medicinos įstaigų tik 14 tebeveikia, o kitos buvo priverstos užsidaryti dėl „degalų trūkumo, žalos, išpuolių ir nesaugumo“. PSO įspėjo, kad dar veikiančiose ligoninėse „vos užtenka atsargų“, kad būtų galima atlikti operacijas ir teikti stacionarinę pagalbą. Izraelis teigė, kad „Hamas“ naudojasi ligoninėmis kaip savo karinės operacijos dalimi, jose įkurdindamas valdymo centrus arba naudodamasis jomis ginklams laikyti. Tačiau kovotojų grupuotė kaltinimus atmetė, teigdama, kad Izraelio gynybos pajėgos taikosi į civilius gyventojus. Izraelis, nepaisydamas pagalbos agentūrų ir tarptautinės bendruomenės raginimų, užblokavo degalų įvežimą į Gazos Ruožą, teigdamas, kad juos pasiims „Hamas“.

Mokslo metų pradžia Izraelio universitetuose atidėta iki gruodžio 24 d.Mokslo metai Izraelio universitetuose neprasidės iki gruodžio 24 d., teigiama Izraelio universitetų vadovų asociacijos pareiškime, skelbia BBC.Dėl prasidėjusio Izraelio ir „Hamas“ karo akademiniai metai, kurie turėjo prasidėti spalio 15 d., jau buvo atidėti iki gruodžio 3 d., tačiau ši data buvo susieta su rezervistų demobilizacija.Po kruvino „Hamas“ išpuolio spalio 7 d. Izraelyje buvo paskelbta karo padėtis ir į kariuomenę buvo pašaukta apie 300 tūkst. rezervistų. Šiuo metu IDF tarnauja apie 30 proc. visų universitetų studentų, taip pat tūkstančiai universitetų dėstytojų ir darbuotojų.Anksčiau šaltiniai Izraelio kariuomenėje, nenurodydami konkrečių terminų, leido suprasti, kad karinė operacija prieš „Hamas“ gali trukti kelis mėnesius, jei Izraeliui nereikės kovoti kituose frontuose.„Mūsų tikslas – kad akademiniai metai vyktų visa apimtimi ir apimtų du pilnus semestrus“, – sakoma universiteto vadovų pareiškime. – Esant poreikiui, akademiniai metai persikels ir į vasaros laikotarpį. Individualūs sprendimai dėl akademinių metų struktūros bus priimami kiekviename universitete“.Pranešimas taikomas septyniems pirmaujantiems Izraelio mokslinių tyrimų universitetams. Kai kuriuose kituose universitetuose semestras jau prasidėjo arba jų vadovai patys priims sprendimus dėl akademinių metų pradžios.

JK ministras: Gazos Ruože reikia ilgesnių humanitarinių pertraukųReikia ilgesnių humanitarinių pertraukų Gazos Ruože, pareiškė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministras, skelbia „Sky News“. Kalbėdamas Bendruomenių rūmuose Andrew Mitchellas parlamento nariams sakė, kad per šias pertraukas reikia aprėpti ir platesnes teritorijas, kad būtų galima teikti pagalbą. Šiuo metu Izraelio gynybos pajėgos įvairiose teritorijose daro keturių valandų pertraukas, paprastai nuo 10 iki 14 val. „Reikės ilgesnių pauzių, kurios apimtų didesnes teritorijas. Su JT ir kitais partneriais tariamės, kaip geriausiai tai pasiekti“, – sakė A. Mitchellas. Jis taip pat pranešė, kad Jungtinė Karalystė svarsto galimybę pasinaudoti „oro ir jūrų galimybėmis“, kad į apgultą anklavą būtų pristatyta daugiau pagalbos, be kita ko, per savo bazes Kipre. „Mes taip pat raginame Izraelio vyriausybę padidinti humanitarinės pagalbos prieinamumą, be kita ko, per Rafahą ir atveriant Kerem Šalomo perėją“, – sakė ministras.Rafaha yra pasienio perėja iš Gazos į Egiptą ir vienintelė anklave, kurios nekontroliuoja Izraelis. Ja buvo naudojamasi, kad į Gazą būtų galima įvežti pagalbą, o kai kurie sužeisti palestiniečiai ir užsieniečiai galėtų išvykti.

Izraelio policija tiria „kelis seksualinio smurto atvejus“ per spalio 7-osios išpuolįAntradienį Izraelio policija pranešė tirianti „kelis“ „Hamas“ teroristų seksualinio smurto prieš moteris atvejus per išpuolius spalio 7 d. ir turinti „daug“ išžaginimo liudytojų.„Turime ne vieną liudytoją kelioms byloms“, – sakė kriminalinių tyrimų skyriaus vadovas Davidas Katzas, parodęs žurnalistams filmuotą išgyvenusiojo išpuolį prieš reivų vakarėlį liudijimą, kad jis matė, kaip grupiniu būdu buvo išžaginta moteris ir paskui nušauta.

Po „Hamas“ išpuolio izraeliečiai ginkluojasiIzraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras už stalų, nukrautų daugiau kaip 50 automatų, šypsojosi miniai žmonių, atvykusių į pakrantės Cezarėjos miestą į šaunamųjų ginklų perdavimo ceremoniją, rašo CNN.Pastarąsias savaites šis prieštaringai vertinamas politikas važinėjo po Izraelį ir dalijo ginklus civiliams saugumo būrių nariams, nes po praėjusį mėnesį įvykusio „Hamas“ išpuolio jis plečia Izraelio piliečių galimybes naudotis ginklais. Nacionalinio saugumo ministerijos teigimu, taip siekiama sukurti komandas, kurios galėtų reaguoti į būsimus teroro incidentus.Kai kurių savanorių saugumo būrių pietų Izraelyje, kurie spalio 7 d. tam tikrose vietovėse sugebėjo nustumti „Hamas“ ginkluotus užpuolikus, sėkmė pritraukė naujų narių į šią iniciatyvą.Izraelio vyriausybė teigia, kad po to, kai „Hamas“ kovotojai Izraelyje išžudė apie 1 200 žmonių, buvo įsteigta apie 700 savanorių saugumo būrių, kuriems vadovaus Izraelio policija.Kritikai tai laiko kraštutinių dešiniųjų vizijos, kuria siekiama pakurstyti Izraelio ir palestiniečių konfliktą šalyje, ypač Izraelio okupuotame Vakarų Krante, dalimi. Palestiniečiai baiminasi, kad šie ginklai bus panaudoti prieš juos.

Izraelio kariuomenė skelbia užėmusi parlamentą ir kitas „Hamas“ institucijas GazojeAntradienį Izraelio kariuomenė pranešė užėmusi parlamentą ir kitas „Hamas“ valdomas vyriausybines institucijas Gazos mieste, dar labiau sustiprinusi puolimą palestiniečių teritorijoje.Kariniai daliniai „užėmė „Hamas“ parlamentą, vyriausybės pastatą, „Hamas“ policijos būstinę ir inžinerijos fakultetą, veikusį kaip ginklų gamybos ir kūrimo institutas“, sakoma kariuomenės pranešime.https://twitter.com/manniefabian/status/1724381525167280430?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1724381525167280430%7Ctwgr%5E4bf7dd28eff9283c7c00b0abb85fe650cba248be%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-67209560

Šimtai izraeliečių pradėjo penkias dienas truksiantį žygį priminti apie įkaitusPrie Izraelio gynybos ministerijos „Sky News“ redaktorius Dominicas Waghornas rengia reportažus apie didžiulę minią žmonių, besirengiančių pradėti penkių dienų eitynes. Šimtai izraeliečių rengia demonstraciją, norėdami atkreipti dėmesį į daugiau kaip 200 įkaitų, kuriuos Gazos Ruože vis dar laiko „Hamas“.Paimtųjų į nelaisvę artimieji žygiuoja iš Tel Avivo į Jeruzalę, kur šeštadienį tikisi pasiekti Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biurą. „Penkias savaites po šio konflikto jie tikisi, kad izraeliečiai, o dar svarbiau – pasaulis, nepamirš tų įkaitų likimo“, – sakė R. Waghornas. „Įkaitų šeimos, su kuriomis kalbėjausi, yra labai susirūpinusios, kad įvykiai Gazos Ruože tarsi užgožia dėmesį jų artimiesiems. Manau, kad yra daug baimės, jog pasaulis tarsi juda toliau.“

Prancūzijoje nuo spalio 7 d. užfiksuota daugiau nei 1 500 antisemitinių išpuoliųNuo Izraelio karo su „Hamas“ pradžios Prancūzijoje užfiksuota daugiau nei 1 500 antisemitinių aktų ir komentarų, antradienį pranešė vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas.Gazos Ruože vykstant intensyviems mūšiams, įtampa didėja ir Prancūzijoje, kurioje gyvena didelės žydų ir musulmonų bendruomenės.„Yra užfiksuota 1 518 antisemitinių aktų ar remarkų“, – interviu transliuotojui „Europe 1“ sakė G. Darmaninas.Lyginant su 2022 m., kai užfiksuoti iš viso 436 antisemitiniai išpuoliai, dabar jų skaičius išaugo daugiau nei trigubai.„Dažniausiai tai būna grafičiai ir užgauliojimai, nors yra pasitaikę ir užpuolimo bei sužalojimo atvejų“, – pridūrė G. Darmaninas.Dėl šių aktų suimtas 571 asmuo, naujienų agentūrai AFP pranešė ministerija.Spalio pabaigoje Paryžiaus prokuratūroje pradėtas tyrimas dėl ant mieste ir priemiesčiuose esančių pastatų išpaišytų Dovydo žvaigždžių.Prancūzija apkaltino antisemitinių grafičių nuotraukas internete išplatinusią Rusiją kišimusi į jos vidaus reikalus.G. Darmaninas minėjo, kad yra pasitaikę ir prieš musulmonus nukreiptų incidentų, „tačiau jie neprilygsta antisemitiniams išpuoliams, kuriuos dabar matome“.Jo teigimu, keletas mečečių gavo grasinimų susidoroti.Dėl antisemitinių aktų ir terorizmo teisinimo po spalio 7 d. iš viso pradėta 330 tyrimų, naujienų agentūrai AFP pirmadienį pranešė teisingumo ministerija.Sekmadienį į maršą prieš antisemitizmą Prancūzijoje susirinko daugiau nei 180 000 žmonių.Maršas įvyko vieną dieną po to, kai Paryžiuje buvo surengta keleto tūkstančių žmonių demonstracija su šūkių „Nutraukite žudynes Gazoje“.Spalio 7 d. Palestinos teroristų grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį ir, pasak Izraelio valdžios atstovų, nužudė maždaug 1 200 žmonių, pagrinde civilių, dar 240 paėmė įkaitais.Izraelis į tai atsakė nepaliaunamu Gazos Ruožo bombardavimu ir sausumos operacija, per kurią, kaip teigia „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija, jau žuvo daugiau nei 11 100 žmonių, tarp jų daug vaikų.

Izraelis paviešino vaizdus, ką rado po vaikų ligonine GazojeIzraelio gynybos pajėgų (IDF) spaudos tarnyba paskelbė vaizdo įrašą, kuriame teigiama, kad po Rantisi vaikų ligonine Gazoje rasta „Hamas“ infrastruktūra. Ginklai buvo laikomi pastato rūsyje. Greičiausiai ten buvo laikomi ir įkaitai.Vaizdo įrašas buvo pristatytas vėlų vakarą vykusioje spaudos konferencijoje su IDF atstovu Danieliu Hagari. „Hamas“ slepiasi ligoninėse. Šiandien tai parodysime visam pasauliui“, – sakė jis prieš rodydamas vaizdo įrašą.Vaizdo įraše rodomas įėjimas į tunelį. Jis yra netoli vieno iš „Hamas“ „aukšto rango teroristų“, kuris vadovauja šios grupės karinio jūrų laivyno specialiųjų pajėgų padaliniui, namų. Anot Hagari, šis vyras vadovavo atakoms prieš Izraelį. Jis neįvardijo jo pavardės, pažymėdamas, kad kovotojo namai yra šalia mokyklos ir ligoninės. Pasak IDF atstovo, tunelis yra sujungtas su ligoninės rūsiais. Jo teigimu, ten kovotojai laikė ginklus ir „rimtai kovai skirtą įrangą“. Be kita ko, rūsiuose buvo rasta savižudžių liemenių ir diržų, sprogmenų, automatų, granatų ir granatsvaidžių, kuriuos, pasak Hagari, kovotojai naudojo „tiesiai iš ligoninių“.Vaizdo įraše matomas motociklas su kulkų žymėmis. Ant jo kovotojai galimai į ligoninę atgabenti spalio 7 d. Izraelyje paimtus įkaitus, sako IDF. Šalia motociklo Izraelio kariai pamatė kėdę su moteriškais drabužiais ir virve, taip pat kūdikio buteliuką. Tame pačiame rūsyje buvo rastas tualetas, dušas ir virtuvė, taip pat patalpa, kuri, kaip spėjama, buvo skirta filmuoti vaizdo įrašus su įkaitais. Šiose patalpose slėpėsi „Hamas“ teroristai, pranešė Izraelio armija, ten buvo atvežti ir įkaitai.https://t.me/idfRus/94

Izraelis patvirtino, kad žuvo „Hamas“ nelaisvėje laikyta karėAntradienį Izraelio kariuomenė patvirtino palestiniečių grupuotės „Hamas“ pagrobtos ir Gazos Ruože nelaisvėje laikytos karės Noa Marciano žūtį.Kariuomenės pranešime N. Marciano vadinama „kritusia IDF kare, kurią pagrobė teroristinė organizacija“. Prieš dieną Izraelio gynybos pajėgos (IDF) patvirtino jos tapatybę, kai „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodoma į nelaisvę paimta jauna moteris.Pirmadienį „Hamas“ karinio sparno paskelbtame vaizdo įraše N. Marciano prisistato ir ragina Izraelį nutraukti bombardavimo kampaniją, taip pat parodoma akivaizdžiai negyvos moters nuotrauka. „Hamas“ karinio sparno atstovas Abu Obeida sakė, kad N. Marciano žuvo per Izraelio smūgį. Izraelio kariuomenė nepranešė, kaip ji buvo nužudyta.N. Marciano žūtis padidino nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvusių Izraelio karių skaičių iki 47.Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą nuo tada, kai „Hamas“ teroristai spalio 7 d. įsiveržė į Pietų Izraelį ir per šį didžiausią šalies istorijoje užpuolimą žiauriai nužudė maždaug 1400 žmonių, daugiausia civilių, paėmė apie 240 įkaitų.Gazos Ruožą valdančios „Hamas“ kontroliuojamų institucijų, įskaitant sveikatos apsaugos ministeriją, atstovai ir ligoninių vadovai, kurie yra „Hamas“ pareigūnai, skelbia, kad per Izraelio atsakomuosius smūgius neva jau žuvo daugiau nei 11 tūkst. žmonių. Šie skaičiai gali būti išpūsti, nes tai „Hamas“ būdinga viešųjų ryšių taktika. Izraelio kariuomenė skelbia įrodytą ir patvirtintą informaciją.

Žiniasklaida: Izraelis ir „Hamas“ artėja prie įkaitų paleidimo susitarimoIzraelio valdžia ir „Hamas“ teroristai artėja prie susitarimo dėl dešimčių įkaitų paleidimo į laisvę, skelbia „RBC-Ukraine“, remdamasis „The Washington Post“.Anot šaltinių Izraelio valdžioje, jeigu pavyks susitarti dėl paskutinių detalių, apie susitarimą bus pranešta per artimiausias porą dienų.Remiantis susitarimo projektu, grupėmis bus paleista Izraelio moterų ir vaikų, o tuo pat metu iš Izraelio kalėjimų bus paleista palestiniečių moterų ir jaunuolių.Izraelis norėtų, kad „Hamas“ paleistų šimtą moterų ir vaikų, tačiau galutinis skaičius greičiausiai bus mažesnis. „Hamas“ teigimu, teroristinė organizacija pasirengusi paleisti septyniasdešimt moterų ir vaikų. Izraelio atstovas sako, kad apsikeitimas įkaitais vyks paskelbus laikinas kelių dienų paliaubas.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad karinės oro pajėgos pirmadienį Gazoje atakavo 200 taikiniųIzraelio kariuomenė pranešė, kad karinės oro pajėgos pirmadienį Gazoje atakavo 200 taikinių.Tarp jų buvo teroristinių organizacijų nariai, ginklų sandėliai, raketų paleidimo aikštelės ir vadavietės, teigiama antradienyje paskelbtame kariuomenės pranešime.Be to, vykdydami sausumos operaciją, Gazos Ruože esančioje mečetėje kariai aptiko tunelio šachtą.Izraelio karinis laivynas naktį taip pat smogė „Hamas“ karo stovyklai, teigiama kariuomenės pranešime. Stovyklą smogikams ruošti ir ginklams saugoti naudojo Gazos Ruožą valdanti Palestinos islamistų grupuotė „Hamas“.Atlikti nepriklausomą kariuomenės pranešimų patikrinimą kol kas nebuvo galimybės.Nuo karo Gazoje pradžios spalio 7 d. Izraelis atkirstoje ir tankiai apgyvendintoje pakrantės zonoje jau atakavo tūkstančius objektų.Tuo tarpu Palestinos ekstremistai antradienį raketomis iš Gazos Ruožo vėl apšaudė Izraelio pietus. Kariuomenė pranešė, kad netoli Gazos Ruožo esančiuose miestuose suveikė apie atskriejančias raketas perspėjanti signalizacija. Apie aukas kol kas praneša nebuvo.Kariuomenė pranešė, kad nuo sausumos operacijos Gazoje pradžios į Izraelį iš Gazos paleidžiamų raketų skaičius ženkliai išaugo.

Izraelis suteikė naują laiko atkarpą, per kurią civiliai gyventojai gali trauktis Gazos Ruožo pietusIzraelio kariuomenė antradienį vėl suteikė galimybę civiliams gyventojams, gyvenantiems Gazos Ruožo šiaurėje, bėgti į pakrantės regiono pietus.Pasitraukimo koridorius humanitariniais tikslais bus atviras nuo 9 iki 16 val., arabų kalba socialiniame tinkle „X“ paskelbė kariuomenės atstovas spaudai. Jis taip pat paskelbė žemėlapį, kuriame nurodytas numatytas pasitraukimo maršrutas.Be to, visi civiliai gyventojai, įstrigę pakrantėje dėl vykstančių kovų, nuo 10 iki 16 val. gali vykti pagrindiniu Sala al Dino keliu, sakė jis. Iš ten jie galėtų vykti piečiau Vadi Gazos.Atstovas taip pat įvardijo du Gazos miesto rajonus, kuriuose nuo 10 iki 14 val. paskelbta humanitarinė pertrauka. Tai turėtų sudaryti sąlygas ten gyvenantiems žmonėms pasitraukti į pietus, sakė jis.Visi civiliai gyventojai, kuriems „Hamas“ ekstremistai trukdo bėgti, gali susisiekti su Izraelio kariuomene telefonu arba per „Telegram“ platformą.Jau kelias savaites Izraelis ragina šiaurinėje užblokuotos pakrantės juostos dalyje, įskaitant Gazos miestą, gyvenančius civilius gyventojus dėl jų pačių saugumo persikelti į pietus. Tačiau pietinėje teritorijos dalyje taip pat buvo surengti keli Izraelio oro antskrydžiai. Kariuomenė teigia, kad jie buvo nukreipti tik prieš „Hamas“ narius.Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.

Žuvusių palestiniečių skaičius po susidūrimų su Izraelio kariuomene Vakarų Krante išaugoPranešama, kad per susidūrimus su Izraelio pajėgomis netoli Tulkaremo miesto Vakarų Kranto šiaurinėje dalyje žuvo šeši palestiniečiai.Izraelio armija ir policija pranešė, kad jų pajėgos buvo išsiųstos į vietovę sulaikyti įtariamų kovotojų, tačiau buvo apšaudytos.

Gazos ligoninės vadovas pranešė, kad komplekse „masinėje kapavietėje“ palaidoti 179 mirusiejiDidžiausios Gazos ligoninės vadovas antradienį pranešė, kad komplekse „masinėje kapavietėje“ buvo palaidoti 179 mirusiųjų, tarp jų – naujagimių ir intensyviosios priežiūros skyriaus pacientų palaikai.„Esame priversti juos laidoti masinėje kapavietėje“, – pasakė Al Šifos ligoninės direktorius Mohammadas Abu Salmiyahas, pridurdamas, kad tarp tų, kuriuos teko palaidoti ligoninėje pasibaigus kurui, buvo septyni kūdikiai ir 29 ligoniai iš intensyvios priežiūros skyriaus.

JT: per mažiau nei 10 dienų iš šiaurinės Gazos pabėgo mažiausiai 200 tūkst. žmoniųMažiausiai 200 tūkst. žmonių pabėgo iš šiaurinės Gazos per mažiau nei 10 dienų, pranešė JT humanitarinė tarnyba.Iš viso apie 1,5 milijono palestiniečių – daugiau nei du trečdaliai Gazos ruožo gyventojų – paliko savo namus.Tarnyba perspėjo, kad tik viena ligoninė regiono šiaurėje gali priimti pacientus, o visos kitos nustojo veikti dėl galios stokos ir kovų.

Kariuomenė praneša, kad nuo karo pradžios Gazoje žuvo 46 Izraelio kariaiIzraelio kariuomenė antradienį pranešė apie dar dviejų kareivių žūtį Gazoje – šiuo metu nuo karo pradžios Palestinos teritorijoje krito 46 Izraelio kariai.Naująjį aukų skaičių naujienų agentūrai AFP patvirtino kariuomenės atstovas spaudai, nurodęs, kad du kariai pirmadienį žuvo per mūšį šiaurinėje Gazos dalyje.

Izraelis: į Gazos ligoninę tiekiami inkubatoriai, kad būtų galima evakuoti kūdikiusIzraelio kariuomenė pranešė, kad iš ligoninės Izraelyje į Gazą perkeliami inkubatoriai, praneša „Sky News“.Toks žingsnis galėtų palengvinti naujagimių evakuaciją iš didžiausios Gazos ligoninės. Čia jau kelias dienas nėra tiekiama elektra ir vanduo, o šalia nesiliauja šūviai ir sprogdinimai.Gazos ruožo „Hamas“ vadovaujamos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Ashrafas al Qidra sakė, kad per pastarąsias tris dienas ligoninėje mirė 32 pacientai, įskaitant tris naujagimius.https://twitter.com/IDF/status/1724315771340214353/photo/1

Izraelio tankai – prie Gazos ligoninės vartų, Bidenas ragina būti atsargiemsGausioms tankų pajėgoms pasiekus didžiausios Gazos ligoninės vartus, JAV prezidentas Joe Bidenas primygtinai paragino savo sąjungininkus izraeliečius apsaugoti civilius, antradienį su vis mažėjančiomis kuro ir vandens atsargomis įstrigusius ligoninės viduje.Po keletą dienų trukusio intensyvaus Gazos miesto Al Šifos ligoninės apylinkių bombardavimo, liudininkai pranešė, kad tankai ir šarvuotieji automobiliai yra vos už kelių metrų nuo apsiaustos įstaigos, į kurią jau penkias savaites trunkančiame kare dabar krypsta daugelio dėmesys.Jungtinių Tautų manymu, ligoninėje gali būti tūkstančiai, gal net daugiau nei 10 000 žmonių – ligonių, darbuotojų, perkeltųjų asmenų, negalinčių pabėgti dėl aplinkui vykstančių mūšių.Vienas iš organizacijos „Daktarai be sienų“ chirurgų sakė, kad padėtis ligoninėje tapo „labai bloga“. Pranešama, kad dėl elektros trūkumo ligoninės inkubatoriuose miršta naujagimiai, ligonius apšaudo snaiperiai.„Neturime elektros. Ligoninėje nėra vandens. Nėra maisto“, – kalbėjo gydytojas, kurio vardo ir pavardės organizacija nenurodė. „Tai nežmoniška.“Izraelis kaltina „Hamas“ smogikus naudojant po ligonine esančius tunelius kaip vadovavimo „mazgą“, o ligonius ir sužeistuosius – vietoje gyvųjų skydų. Šiuos kaltinimus „Hamas“ neigia.Izraelis teigia į ligoninę nesitaikantis, tačiau yra prisiekęs sunaikinti visus „Hamas“ kovotojus, kad atkeršytų už spalio 7 d. įvykdytus išpuolius, per kuriuos žuvo maždaug 1 200 žmonių, dauguma jų – Izraelio civiliai.JAV prezidentas J. Bidenas paragino Izraelį „ligoninės atžvilgiu imtis ne tokių įsibrovėliškų veiksmų“ – tai yra vienas iš aštriausių Izraelio veiksmų adresu jo pastaruoju metu pasakytų komentarų.„Ligoninę būtina apsaugoti“, – Ovaliniame kabinete kalbėdamas su žurnalistais sakė jis.Izraelio gynybos pajėgų atstovas Peteris Lerneris antradienį pareiškė, kad Al Šifa „vaidina svarbų vaidmenį „Hamas“ vadovavimo ir valdymo struktūroje“, tačiau pridūrė, kad jo kariai šiuo metu „laikosi nuošaliai“.„Siekiama mėginti evakuoti žmones, evakuoti jų kuo daugiau“, – sakė jis.Abi šalys ne kartą visiškai skirtingai nupasakojo, kas vyksta, tuo parodydamos, kokia svarbi šiame kare yra pasaulio visuomenės nuomonė.P. Lernerio teigimu, ligoninėje yra „šimtai“ žmonių, tuo tarpu, kai ligoninėje esantis „Hamas“ sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas Youssefas Abu Rishas nurodė, kad joje glaudžiasi maždaug 20 000 perkeltų asmenų.

Per susidūrimus su Izraelio kariuomene Vakarų Krante žuvo penki palestiniečiaiPer susidūrimus su Izraelio pajėgomis netoli Tulkaremo miesto Vakarų Kranto šiaurinėje dalyje žuvo penki palestiniečiai, naujienų agentūrai AFP pranešė vietos ligoninės vadovas.Visi palestiniečiai, kurių amžius – nuo 21 iki 29 m., buvo nukauti per Izraelio kariuomenės mieste vykdomą operaciją, nurodė Tabeto ligoninės, kurioje buvo užregistruotos mirtys, vadovas Aminas Khaderas.Liudininkai pranešė, kad rajone vyksta žiaurūs susirėmimai, dislokuotos gausios Izraelio karių pajėgos, suimami žmonės.Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad toje okupuoto Vakarų Kranto vietoje tikrai buvo vykdoma operacija, tačiau nenurodė, kokia ir jokių palestiniečių aukų nekomentavo.Ketvirtadienį Palestinos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per izraeliečių operaciją Dženino mieste žuvo 14 žmonių. Jungtinių Tautų duomenimis, tai didžiausias vieno reido aukų skaičius nuo pat 2005 m.Izraelis yra okupavęs Vakarų Krantą nuo 1967 m. Izraelio–arabų karo, o jo kariai reguliariai surengia reidus visoje Palestinos teritorijoje.Nuo tada, kai spalio 7 d. tarp Izraelio ir Gazos Ruože esančių „Hamas“ smogikų kilo karas, paramos grupės „Palestinian Prisoners‘ Club“ duomenimis, Izraelio pajėgos visame Vakarų Krante ir aneksuotoje rytų Jeruzalėje suėmė daugiau nei 2 000 asmenų.Izraelio kariuomenės teigimu, Vakarų Krante suimta vos kiek daugiau nei 1 400 asmenų, dauguma jų susiję su „Hamas“.Abiejų šalių teigimu, nuo spalio 7 d. Vakarų Krante žuvo mažiausiai 180 palestiniečių ir trys izraeliečiai.Skaičiuojama, kad per baisiausią Izraelio istorijoje „Hamas“ spalį įvykdytą netikėtą išpuolį žuvo 1 200 žmonių, dauguma jų – Izraelio civiliai.Izraelis atsakė intensyviu Gazos Ruožo bombardavimu ir pradėjo sausumos operaciją, per kurią, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jau žuvo 11 240 žmonių, tarp jų – 4 630 vaikų.

„Hamas“ siūlo paleisti 70 įkaitų mainais į penkių dienų paliaubasGinkluotas palestiniečių kovotojų grupės „Hamas“ sparnas pranešė Kataro tarpininkams, kad grupuotė yra pasirengusi paleisti iki 70 moterų ir vaikų, laikomų Gazoje, mainais už penkių dienų paliaubas.„Paliaubos turėtų apimti visiškas paliaubas ir leisti teikti pagalbą bei humanitarinę pagalbą visur Gazos Ruože“, – grupės „Telegram“ kanale paskelbtame įraše sakė Abu Ubaida, ginkluoto „Hamas“ sparno Alqassamo brigadų atstovas.Toliau jis apkaltino Izraelį „vilkinimu“ ir nesugebėjimu sudaryti tokį sandorį.

IDF: po Gazos vaikų ligonine rastas „Hamas“ valdymo centras, greičiausiai ten buvo laikomi įkaitaiIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad karinio jūrų laivyno elitinis „Shayetet 13“ komandų padalinys ir 401-oji šarvuotoji brigada užpuolė Gazos miesto Rantisi ligoninę, kurioje gydomi vaikai, kur buvo kalinami „Hamas“ įkaitai.„Po ligonine, rūsyje, radome „Hamas“ vadovybės ir valdymo centrą, savižudžių liemenes, granatas, automatus AK-47, sprogstamuosius užtaisus, RPG ir kitus ginklus“, – per spaudos konferenciją anglų kalba sakė D. Hagari.„Mes taip pat radome ženklų, rodančių, kad „Hamas“ čia laikė įkaitus“, – sako jis ir pridūrė, kad tai vis dar tiriama, tačiau IDF turi žvalgybos duomenų, kad tai patikrintų.„Be to, radome įrodymų, kad „Hamas“ teroristai grįžo iš spalio 7 d. žudynių į šią ligoninę, be kita ko, po to, kai išskerdė izraeliečius jų namuose“, – sako jis.„Hamas slepiasi ligoninėse. Šiandien mes tai atskleisime pasauliui“, – sako jis.D. Hagari sako, kad IDF stengėsi, kad pastarąją savaitę būtų galima saugiai evakuoti pacientus iš Rantisi ligoninės, taip pat iš kitų ligoninių šiauriniame Gazos Ruože.„Izraelis padėjo ligoninės vadovams evakuoti pacientus į saugesnę ligoninę“, – sako jis ir priduria, kad IDF buvo informuota, kad paskutiniai 18 pacientų iš Rantisi buvo saugiai evakuoti.„Taip yra todėl, kad mūsų karas yra prieš „Hamas“, o ne su Gazos Ruožo žmonėmis. Ypač ne ligoniais, moterimis ir vaikais“, – sako jis.https://twitter.com/idfonline/status/1724150219028176957?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio gynybos ministras: „Hamas“ prarado kontrolę Gazos RuožeIzraelio gynybos ministras pareiškė, kad „Hamas“ prarado kontrolę Gazoje“, pranešė naujienų agentūra AFP.Yoav Gallant kalbėjo vaizdo įraše, kurį transliavo pagrindinės Izraelio televizijos stotys.Anot AFP, jis sakė: „Teroristai bėga į pietus. Civiliai plėšia „Hamas“ bazes“. „Jie nebetiki vyriausybe“, – pridūrė Y. Gallantas.Tuo metu socialinėje žiniasklaidoje išplatintas vaizdo įrašas, kuriame pavaizduoti IDF Golani brigados kariai Gazos parlamento pastate Gazos mieste po to, kai užėmė šią vietą.Palestinos įstatymų leidžiamosios tarybos pastatas Gazos Ruože tarnavo tik „Hamas“ įstatymų leidėjams nuo tada, kai 2007 m. teroristų grupė užėmė Ruožą.

IDF vadas: ruošiamasi atkurti saugumą šiaurėjeIDF štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi atlieka vertinimą Šiaurės vadavietėje Safede ir pažadėjo atkurti šiaurės Izraelio gyventojų saugumą, atsižvelgiant į pasikartojančius „Hezbollah“ ir sąjungininkų palestiniečių grupuočių raketų ir raketų atakas.„Mes stipriai ruošiamės su veiksmų planais šiaurei. Mūsų misija – užtikrinti saugumą. Saugumo situacija išliks tokia, kad šiaurės gyventojai jaustųsi saugūs grįžti į savo namus“, – sako H. Halevi.IDF teigia, kad H. Halevi patvirtino veiksmų planus ir nurodė Šiaurės vadovybei palaikyti aukštą parengties lygį.

Netanyahu patarėjas: „Hamas“ Al Šifa ligoninę pavertė karo zonaIzraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyresnysis patarėjas Markas Regevas BBC sakė, kad „Hamas“ nenori priimti sprendimų dėl degalų trūkumo, reikalingo išgelbėti neišnešiotus kūdikius Al Šifos ligoninėje, ir kad „jie nori, kad nuotraukos parodytų krizę“.Markas Regevas, kuris taip pat yra buvęs Izraelio ambasadorius Jungtinėje Karalystėje, sakė: „Nupirkome kuro specialiai kūdikiams, inkubatoriams... niekas nenori pakenkti šiems kūdikiams“. M. Regevas kaltino „Hamas“ pavertus Al Šifa ligoninę „karo zona“, sakydamas, kad jie „tyčia pastatė“ savo karinę infrastruktūrą po ligonine – tai neigia ir „Hamas“, ir ligoninė.Jis taip pat pakartojo Izraelio teiginį, kad jo pajėgos sąmoningai nesitaiko į ligonines, sakydamas, kad „Hamas“ „panaudojo tuos kūdikius savo karinei mašinai apsaugoti“.

IDF teigia nukovę „Hamas“ brigados prieštankinį vadą ir kitus aukšto rango teroristusIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad per pastarąją dieną per oro antskrydžius Gazos Ruože nukovė daugybę „Hamas“ vadų.Tarp vyresniųjų karininkų yra Yakubas Ashuras, „Hamas“ prieštankinių valdomų raketų grupės vadas teroristinės grupuotės „Khan Younis“ brigadoje, pranešė IDF.IDF sako, kad Y. Ashuras „atlikdamas savo vaidmenį dalyvavo vadovaujant nusikaltimams prieš IDF pajėgas ir jiems vadovavo“.Per atskirus smūgius taip pat žuvo Hamisas Dababašas, teroristinės grupės narys veteranas ir buvęs „Hamas“ žvalgybos skyriaus vadovas; Tahsin Maslam, kovinės paramos bendrovės „Hamas“ specialiosioms operacijoms Beit Lahijoje vadovas; Džihadas Azamas, „Hamas“ žvalgybos pareigūnas Gazos miesto Zeitouno rajone; ir Muniras Harbas, Rafah brigados informacijos vadovas.IDF teigia, kad H. Dababašas pastaruoju metu ėjo „Hamas“ politinio biuro nacionalinių santykių vadovo sekretoriaus pareigas ir buvo „Hamas“ atstovas nacionalinių ir islamo grupuočių susibūrime Gazos Ruože.

Izraelio ministras pripažino didėjantį tarptautinį spaudimą nutraukti ugnįIzraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas pareiškė, kad Izraelis turi maždaug dvi-tris savaites, kol tarptautinė bendruomenė smarkiai padidins spaudimą dėl karinės operacijos Gazos Ruože.Kaip rašo „Times of Israel“, E. Cohenas sakė, kad diplomatinis spaudimas dėl padėties Gazos Ruože jau stiprėja, nors dar nėra labai didelis.Per spaudos konferenciją E. Cohenas sakė, kad jo užsienio kolegoms primenama apie humanitarinę situaciją Gazos Ruože – ir kai kurie iš jų jau paprašė Izraelio nutraukti ugnį, nors tokie raginimai dar nebuvo išsakyti viešai.Pasak E. Coheno, Izraelis turi dviejų-trijų savaičių „diplomatinį langą“, kol prasidės rimtas tarptautinis spaudimas. Kartu užsienio reikalų ministras nenurodė, kokių pasekmių gali turėti toks spaudimas, praneša „Times of Israel“.E. Cohenas sakė, kad karinės operacijos Gazos Ruože teisėtumą iš esmės užtikrina tai, kad „Hamas“ Gazos ruože laiko apie 240 Izraelio įkaitų.„Pasaulis supranta, kad Izraelis nesustos, kol belaisviai nebus paleisti“, – sakė Izraelio užsienio reikalų ministras.

Per dieną iš Gazos Ruožo buvo evakuoti 564 užsieniečiai, iš jų apie 100 rusųPirmadienį per Rafos perėjimo punktą iš Gazos Ruožo iš viso evakuoti 564 užsieniečiai, įskaitant apie 100 Rusijos piliečių, pranešė žiniasklaida ir Rusijos valdžios institucijos.Pasak CNN korespondento, per dieną per Rafaho perėją į Egiptą išvyko 10 autobusų, vežusių užsienio pasus turinčius Gazos gyventojus.Ši žiniasklaidos priemonė taip pat praneša, kad į Gazos Ruožą įvažiavo 97 sunkvežimiai su humanitarine pagalba. Jie vežė maistą, vandenį, medicinos įrangą, vaistus ir kitas prekes.Tuo tarpu Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad pirmadienį iš Gazos Ruožo buvo evakuoti 99 rusai, tarp jų 26 vyrai, 30 moterų ir 43 vaikai.Naujienų agentūros TASS duomenimis, per pastarąsias dvi dienas iš Gazos Ruožo į Egiptą buvo evakuota apie 170 Rusijos piliečių.

Gazos Ruože žuvo 11 240 žmonių, iš jų 4630 vaikųBendras Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius šiandien išaugo iki 11 240, paskelbė „Hamas“ vadovaujama sveikatos apsaugos ministerija Izraelio apgultame anklave, informuoja „Sky News“.Pasak institucijos atstovo spaudai, nuo spalio 7 d. žuvo 4 630 vaikų ir 3 130 moterų.

IDF laiko „Hamas“ atsakinga už degalų trūkumą „Al Shifa“ ligoninėjeIzraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas BBC sakė, kad „Hamas“ atsisako tiekti degalus, kurių labai reikia neišnešiotų kūdikių gyvybėms gelbėti „Al Shifa“ ligoninėje.„Mes suteikėme pagalbą, aprūpinome ligoninę degalais. Kuras nebuvo paimtas „Hamas“ įsakymu“, – sakė J. Conricusas.Jis taip pat paneigė ligoninės darbuotojų teiginius, kad jie baiminasi, jog bus apšaudyti IDF, jei išeis iš pastato pasiimti 300 litrų degalų, kuriuos per naktį pristatė izraeliečiai.„Aš tai kategoriškai neigiu, o jei tai nesaugu, tai ne Izraelio karių, o „Hamas“ kaltė“, – sakė jis BBC.J. Conricusas taip pat tvirtina, kad „Hamas“ įsakė „Al Shifa“ ligoninės vadovui nepriimti degalų.„Tai tikriausiai tas pats „Hamas“, kuris šaudo ir kelia pavojų darbuotojams“, – sakė J. Conricusas. – Tai ciniškas naudojimasis žmonėmis kaip įrankiu“.Iki šiol IDF ligoninei suteikė 300 litrų degalų, tačiau „Al Shifa“ ligoninė teigia, kad jai reikia 500 litrų per valandą, kad galėtų veikti.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija: „Al Shifa“ ligoninėje mirė septyni kūdikiai„Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo Sveikatos ministerija teigia, kad didžiausioje šios palestiniečių teritorijos ligoninėje „Al Shifa“ mirė septyni naujagimiai, išjungus įrangą, kuri aprūpindavo juos deguonimi.Dėl degalų stygiaus iš viso mirė 34 pacientai, pirmadienį pranešė ministerija.Jungtinių Tautų (JT) humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) savo ruožtu kalbėjo apie 12 mirčių, įskaitant du neišnešiotus kūdikius, šeštadienį ligoninei visiškai netekus energijos.Remiantis pranešimu, pavojus gresia dar 36 neišnešiotiems kūdikiams, kurie yra priklausomi nuo inkubatorių, tad kartu ir nuo elektros, taip pat keliems dializuojamiems pacientams. Lapkričio 11 d. dėl degalų trūkumo buvo išjungtas paskutinis generatorius, kuris vis dar tiekė elektros energiją.Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pasmerkė situaciją ligoninės komplekse, kuris turi apie 700 lovų. Anot PSO, dėl netoliese vykstančių Izraelio kariuomenės ir teroristinės grupuotės „Hamas“ kautynių ir degalų stokos praktiškai neįmanoma teikti medicinos pagalbą.

Jordanija atmeta bet kokius Izraelio planus okupuoti Gazos RuožąJordanijos karalius Abdullah atmeta bet kokius Izraelio planus okupuoti dalį Gazos Ruožo arba sukurti saugumo zonas anklave, praneša šalies valstybinė žiniasklaida, skelbia „Sky News“.Karališkuosiuose rūmuose išsakytuose komentaruose karalius, kaip cituojama, aukštiems politikams sakė, kad Izraelio ir palestiniečių konfliktas negali būti išspręstas „kariniu ar saugumo požiūriu“.Jis sakė, kad karo nuniokotas Gazos anklavas neturėtų būti Izraelio atskirtas nuo kitų palestiniečių teritorijų.

ES šalys smerkia „Hamas“ už tai, kad ši naudoja ligonines ir civilius kaip gyvuosius skydus27 Europos Sąjungos šalys pasmerkė „Hamas“ už tai, kad ši, kariaudama prieš Izraelį, naudoja ligonines ir civilius gyventojus kaip gyvuosius skydus, skelbia BBC.ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį bloko užsienio reikalų ministrų susitikime sakė, kad ES tuo pačiu metu paprašė Izraelio „maksimaliai apriboti savo smūgius, kad būtų išvengta žmonių aukų“.Izraelis teigia, kad „Hamas“ ligoninėse ir netoli jų yra įkūrusi valdymo centrus, o Izraelio kariuomenė turi juos pasiekti, kad išlaisvintų apie 200 įkaitų, kuriuos kovotojai per spalio 7 d. išpuolį paėmė Izraelyje.„Hamas“ neigia, kad ligoninės naudojamos tokiu būdu.

Per Izraelio oro smūgį žuvo trys palestiniečiai ir 20 buvo sužeistaPo Izraelio aviacijos smūgio į Bani Suhaila miestelį, esantį į rytus nuo Chan Juniso Gazos Ruože, žuvo mažiausiai trys palestiniečiai ir dar 20 buvo sužeisti, pranešė šios teritorijos sveikatos apsaugos pareigūnai, skelbia „Sky News“.

Varšuvoje nusileido du lėktuvai, pargabenę iš Gazos Ruožo evakuotus Lenkijos piliečiusPirmadienį Varšuvoje, Okencės kariniame aerodrome, apie 15 val. vietos laiku nusileido du lėktuvai. Jais į tėvynę grįžo 18 iš Gazos Ruožo evakuotų Lenkijos piliečių, praneša portalas „tvp. info“.Pasak Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės atstovo spaudai papulkininkio Jaceko Goryszewskio, visiems evakuotiesiems teikiama psichologinė ir medicininė pagalba. Kadangi tarp jų yra ir vaikų, vietoje dirba gydytojas pediatras.Užsienio reikalų ministras Zbigniewas Rau, Seime paklaustas apie lenkų evakuaciją iš Gazos Ruožo, atsakė, kad tai „nuolatinis procesas“. „Svarbiausia, kad procesas buvo pradėtas, jis akivaizdžiai yra efektyvus, palaikome ryšį tiek su Izraelio, tiek su Egipto, tiek su Palestinos autonomijos valdžia“, – pažymėjo jis.„Labai ilgos mūsų diplomatijos pastangos ir reikalų derinimas su artimiausiomis valstybinės valdžios institucijomis, pirmiausia - su prezidentūra, davė norimų rezultatų“, – pabrėžė Z. Rau.Jis pridūrė, kad Užsienio reikalų ministerija buvo pasirengusi bet kokiam atvejui.

Borrellis lankysis Artimuosiuose RytuoseEuropos Sąjungos (ES) užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis lankysis Artimuosiuose Rytuose, kur aptars dabartinį karą tarp Izraelio ir „Hamas“.„Šią savaitę vyksiu į Izraelį, Palestiną, Bahreiną, Saudo Arabiją, Katarą ir Jordaniją, kad su regiono lyderiais aptarčiau humanitarinę pagalbą ir paramą bei politinius klausimus“, – pirmadienį socialiniame tinkle „X“ parašė J. Borrellis.„Mums reikia politinio horizonto dviejų valstybių sprendimo link. Tai galima pasiekti tik dialogu“, – pridūrė jis.Bloko diplomatijos vadovas Izraelyje lankysis pirmą kartą nuo karo Gazos Ruože pradžios spalio 7 d.

Gretai Thunberg – kritika dėl pozicijos Izraelio ir „Hamas“ karo atžvilgiuPirmadienį Vokietijoje Greta Thunberg sulaukė kritikos dėl palestiniečiams palankios pozicijos, klimato judėjimo „Penktadieniai ateičiai“ vietos skyrius atsiribojo nuo jos pažiūrų į Izraelio ir „Hamas“ karą.Juodos ir baltos spalvos palestiniečių skarelę ryšėjusi G. Thunberg sekmadienį Amsterdame per protestą dėl klimato kaitos ragino „tuojau pat nutraukti ugnį“, bet buvo nutraukta vyro, siekusio atimti iš jos mikrofoną ir sakiusio, kad atėjo protestuoti dėl klimato, o ne palaikyti kitų jos pažiūrų.Jos pareiškimai Amsterdame reiškia „Gretos Thunberg, kaip klimato aktyvistės, pabaigą“, sakė Vokietijos ir Izraelio draugijos DIG prezidentas Volkeris Beckeris ir pridūrė, kad nuo šiol aktyvistės iš Švedijos „svarbiausias darbas yra neapykanta Izraeliui“.Izraelio ambasada Vokietijoje socialiniame tinkle X taip pat apgailestavo, kad „Greta Thunberg ir vėl savo tikslais nederamai pasitelkia klimato problemą“.Nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ teroristai per sieną įsiveržė į Izraelį ir nužudė maždaug 1 400 žmonių, daugiausia civilių, tarptautinis „Penktadieniai ateičiai“ judėjimas socialinėje žiniasklaidoje skelbia raginimus solidarizuotis su Izraelio bombarduojamu Gazos Ruožu. Po „Hamas“ išpuolio Izraelis pažadėjo sunaikinti Gazos Ruožą valdančio „Hamas“ narius.Judėjimo „Penktadieniai ateičiai“ tarptautinė grupė pasmerkė „genocidą“ Gazos Ruože ir „Vakarų paramos bei dezinformacijos mašinas“. Luisa Neubauer, vadovaujanti judėjimo skyriui Vokietijoje, neseniai savaitraščiui „Die Zeit“ sakė apgailestaujanti dėl šališko G. Thunberg požiūrio į konfliktą. „Esu nusivylusi, kad Greta Thunberg neturėjo ką pasakyti apie spalio 7-osios žudynių aukas žydus“, – sakė ji.Vokietijos klimato aktyvistų filialas taip pat atsiribojo nuo tarptautinės grupės dėl jos palestiniečiams palankių įrašų instagrame. Pasak L. Neubauer, anksčiau G. Thunberg buvo itin supratinga ir toliaregiška, bet dabar kovos su klimato kaita atšaka Vokietijoje turės labai atidžiai išnagrinėti, „su kuo yra pagrindo bendradarbiauti remiantis bendromis vertybėmis“. „Akivaizdu, kad daugelio pasaulinių organizacijų požiūris į Izraelį ir palestiniečius skiriasi, bet tai nepateisina antisemitizmo ar dezinformacijos“, – perspėjo L. Neubauer.

IDF likvidavo „Hamas“ būrį, įsimaišiusį tarp civilių ligoninėjeIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad kai kurie jų kariai buvo apšaudyti prie įėjimo į al-Kuds ligoninę Gazos Ruože po to, kai „Hamas“ kovotojai „įsimaišė“ tarp civilių, skelbia „Sky News“. IDF teigė, kad tada su kovotojais ir susidorojo. „RPG ugnis ir šaulių ginklų ugnis buvo nukreipta į karius iš al-Kuds ligoninės Gazos mieste pusės“, – sakoma IDF pareiškime. „Šaudė teroristų būrys, kuris įsimaišė civilių gyventojų grupėje prie įėjimo į ligoninę.“Pranešime taip pat sakoma, kad per susišaudymą buvo apgadintas tankas, o kai kuriems „Hamas“ kovotojams po susišaudymo pavyko grįžti į ligoninės vidų. „Per incidentą žuvo maždaug 21 teroristas, o mūsų pajėgos nenukentėjo“.Neaišku, ar per susišaudymą nukentėjo civiliai gyventojai.Izraelio kariuomenė paskelbė mūšio vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip kovotojai, ginkluoti raketiniu granatsvaidžiu, įbėga į ligoninę.https://twitter.com/manniefabian/status/1724054178836672713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1724054178836672713%7Ctwgr%5Ede516e8a54ed5e4299fb4ef494683aaa36c64919%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-67209560

Prancūzija suėmė aštuonis nepilnamečius, Paryžiaus metro skandavusius antisemitinius šūkiusPirmadienį Prancūzijoje sulaikyti aštuoni nepilnamečiai, Paryžiaus metro skandavę antisemitinius šūkius, tai buvo nufilmuota ir plačiai pasidalyta socialiniuose tinkluose, pranešė prokurorai.Spalio 31 d. įvykis sukėlė naują susirūpinimą dėl antisemitizmo Prancūzijoje, sustiprėjusio kilus Izraelio ir palestiniečių grupuotės „Hamas“ karui. Aštuoni asmenys, nė vienas negyvenantis Paryžiuje, apklausiami transporto policijos, naujienų agentūrai AFP sakė Paryžiaus prokurorams artimas šaltinis, prašęs neskelbti jo pavardės.Jaunuoliai skandavo šūkius judrioje Prancūzijos sostinę kertančioje 3-ojoje metro linijoje. Iškart nebuvo aišku, kokio amžiaus yra aštuoni sulaikytieji.Pasak valdžios institucijų, nuo spalio 7 d., kai prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas, Prancūzijoje užregistruota daugiau nei 1 250 antisemitinių išpuolių. Policijos duomenimis, sekmadienį visoje Prancūzijoje daugiau nei 180 tūkst. žmonių, 105 tūkst. vien Paryžiuje, dalyvavo eitynėse „prieš antisemitizmą“.„Tai labai simboliškas antisemitizmo, išplitusio po spalio 7 d., atvejis“, – apie antisemitines skanduotes metro sakė Žydų institucijų atstovaujamosios tarybos Prancūzijoje prezidentas Yonathanas Arfi. Jis pareiškė susirūpinimą, kad per pastarąjį mėnesį tarp jaunų žmonių šiuo klausimu „buvo pralaužtos užtvankos“, ir pridūrė, jog tikimasi ne tik griežtų sankcijų, bet ir „pedagoginės žinutė, nes tokia jaunosios kartos pozicija yra tikra problema“.

Palestinos „Raudonasis pusmėnulis“: prie al-Kuds ligoninės – smarkus šaudymasPalestinos „Raudonasis pusmėnulis“ draugija praneša, kad Gazos miesto al-Kuds ligoninės rajone girdimas smarkus šaudymas, skelbia BBC.Bandymai evakuoti darbuotojus ir pacientus iš ligoninės pirmadienį baigėsi nesėkmingai. „Raudonojo Pusmėnulio“ automobilių kolona, lydima Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto, keliaujanti į Gazą iš pietų, turėjo sustoti pusiaukelėje, pranešė organizacija.„Netoli al-Kuds ligoninės, esančios Gazos miesto Tel al-Hava rajone, tebesitęsia intensyvus šaudymas, rajone girdimi apšaudymo garsai ir stiprūs sprogimai“, – sakoma „Raudonojo Pusmėnulio“ pranešime, paskelbtame socialinėje žiniasklaidoje X.„Konvojus vis dar laukia, kol padėtis ligoninės apylinkėse normalizuosis, kad galėtų pasiekti ligoninę ir pradėti evakuacijos procesą“, – sakė organizacija „Raudonasis Pusmėnulis“.

IDF per povandenines kratas rado daug „Hamas“ ginklųIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad per povandenines paieškas, kurias atliko karinis jūrų laivynas, rado „dešimtis ginklų ir karinių prietaisų“, skelbia „Sky News“. „Per povandeninių misijų padalinio atliktas paieškas rasta daug ginklų, kuriuos „Hamas“ teroristinė organizacija naudojo bandydama įsiskverbti į Izraelio teritoriją“, – sakoma IDF pareiškime.„Tarp ginklų ir karinių prietaisų buvo sprogstamųjų įtaisų, sprogstamųjų diržų, šaudmenų, pripučiamų valčių ir kt.“

Izraelio pajėgos – prie pagrindinės Gazos ligoninės vartųIzraelio kariai pirmadienį priartėjo prie pagrindinės Gazos miesto ligoninės vartų, kurioje, pasak medikų, pacientai, įskaitant naujagimius, miršta dėl degalų trūkumo, skelbia BBC.Izraelio sausumos pajėgos įžengė į Gazą spalio pabaigoje ir greitai apsupo miestą. Nuo to laiko mūšiai susitelkė į glaudų žiedą aplink didžiausią anklavo ligoninę al-Šifa, kurioje prieglobstį rado tūkstančiai civilių gyventojų.Izraelis tvirtina, kad „Hamas“ turi požeminę būstinę tuneliuose ir požeminį bunkerį po ligonine, o kovotojai sąmoningai naudojasi jos pacientais kaip priedanga. „Hamas“ šiuos kaltinimus neigia.Ashrafas al-Kidra, „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos ministerijos atstovas spaudai, kuris buvo al-Šifos ligoninėje, sakė, kad Izraelio tankas dabar stovi prie ligoninės vartų.„Prie poliklinikos vartų stovi tankas, štai kaip atrodo padėtis šį rytą“, – telefonu „Reuters“ sakė A. al-Kidra.Izraelis įsakė civiliams gyventojams palikti ligoninę, o medikams – evakuoti pacientus.Izraelis teigė esąs pasirengęs evakuoti kūdikius iš naujagimių skyriaus, o kariškiai prie ligoninės įėjimo paliko 300 litrų degalų avariniams generatoriams maitinti, tačiau „Hamas“ pasiūlymą atmetė. Be to, pasak Izraelio kariuomenės, „Hamas“ kovotojai neleido ligoninės darbuotojams pasiimti degalų.

Vėl atidarytas evakuacijos koridorius GazojeIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad pirmadienį vėl atidarytas evakuacijos koridorius šiaurinės Gazos Ruožo dalies gyventojams, skelbia BBC.Pranešimai iš Gazos Ruožo rodo, kad kai kurie civiliai gyventojai bijo palikti ligonines, kuriose yra prisiglaudę, o kiti nenori palikti savo namų.„Šiandien nuo 9 iki 16 val. humanitariniais tikslais Salach al-Dino keliu į pietus nuo Vadi Gazos rajono lieka atviras saugus praėjimas“, – sakė IDF atstovas spaudai Avichai Adrai. – Dėl savo saugumo prašome prisijungti prie šimtų tūkstančių gyventojų, kurie pastarosiomis dienomis persikėlė į pietus“.Praėjusią savaitę JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras pranešė, kad per vieną dieną į pietus persikėlė 50 tūkst. žmonių.

IDF: nuo karo pradžios Izraelis surengė 4300 smūgių Gazos RuožeIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad nuo operacijos prieš „Hamas“ kovotojus pradžios Gazos Ruožui buvo suduota 4 300 smūgių, skelbia BBC.„IDF pajėgos toliau veikia Gazos Ruože. Oro ir sausumos pajėgos sudavė 4 300 smūgių, per kuriuos buvo smogta šimtams prieštankinių raketų paleidimo įrenginių, maždaug 300 tunelių šachtų, maždaug 3 000 teroristų infrastruktūros objektų, įskaitant daugiau kaip 100 statinių su sprogmenimis, ir šimtams „Hamas“ vadaviečių“, – sakoma pareiškime.IDF pranešė, kad Izraelio kariai Gazoje aptiko ginklų slėptuvę, paslėptą vieno „Islamo džihado“ kovotojo vaiko miegamajame.Per tą patį reidą kariškiai Beit Hanūno rajone aptiko tunelio šachtą, kurioje buvo laikomi įvairūs ginklai ir žvalgybinė informacija.

JAV pareikalavo, kad Izraelis vengtų karo su „Hezbollah“Pentagono vadovas Lloydas Austinas paragino Izraelio gynybos sekretorių Yoavą Gallantą vengti veiksmų, galinčių sukelti visapusį karą su Libano grupuote „Hezbollah“, „Axios“ sakė trys Izraelio ir JAV pareigūnai.Anot jų, perspėjimas iš Austino buvo gautas per pokalbį telefonu šeštadienį, lapkričio 11 d. Pentagono vadovas taip pat paprašė Gallanto paaiškinti naujausius Izraelio smūgius Libanui. Kaip paaiškino amerikiečių šaltinis, Baltieji rūmai paprašė Austino išsiųsti įspėjimą jo kolegai iš Izraelio.JAV administracija susirūpinusi, kad Izraelis bando išprovokuoti „Hezbollah“ aktyviai veikti ir „sukurti pretekstą platesniam karui“ Libane, aiškino šaltinis.Gallantas patikino Austiną, kad Izraelio politika nesiekia atidaryti antrojo fronto Libane. Jis taip pat abejojo, ar taip nutiks. Tačiau jis pažymėjo: „Hezbollah“ didina atakas ir „žaidžia su ugnimi“.Tuo tarpu JAV prezidento Joe Bideno vyresnysis patarėjas Amosas Hochsteinas praėjusią savaitę lankėsi Libane. Per šalies parlamento pirmininką Nabihą Berri ir kitus Libano pareigūnus jis perdavė „didelį įspėjimą“ „Hezbollah“ nebloginti padėties pasienyje su Izraeliu, sakė vienas iš šaltinių.

Pareigūnas: į Egiptą netoli Gazos Ruožo atplaukė lauko ligonines vežantis Turkijos laivasTurkijos laivas, vežantis medžiagas lauko ligoninėms, pirmadienį atplaukė į Egipto El Arišo uostą netoli Rafos sienos perėjos iš karo siaubiamo Gazos Ruožo, pranešė uosto pareigūnas.Turkijos sveikatos apsaugos pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad laivas veža „medžiagas, generatorius ir greitosios pagalbos automobilius aštuonioms lauko ligoninėms įsteigti“. Šis pristatymas atvyko Gazos Ruožą valdančio „Hamas“ pareigūnams pareiškus, kad vykstant kovai su Izraelio pajėgomis Gazos Ruožo šiaurėje „neveikia“ nė viena ligoninė.

Į Izraelį iš Gazos vėl paleistos raketosPalestinos ekstremistai iš Gazos Ruožo po 12 valandų pertraukos vėl apšaudė Izraelį raketomis.Kariuomenė pirmadienį socialinėje platformoje „Telegram“ pranešė, kad suveikė keletas perspėjimo apie raketas signalų. Izraelio gelbėjimo tarnyba teigė kol kas negavusi jokių pranešimų apie aukas.Praėjusią savaitę karinės pajėgos pranešė, kad nuo karo Gazoje pradžios spalio 7 d. į Izraelį buvo paleista 9 500 raketų ir minų. Be to, atakų metu buvo panaudota dešimtys bepiločių orlaivių.Po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ teroristai surengė išpuolį, per kurį Izraelyje žuvo maždaug 1 400 žmonių, Izraelis vykdė nepaliaujamą visos Gazos bombardavimą. Izraelio sausumos pajėgos šiuo metu yra prasiskverbusios giliai į Gazą ir Gazos miestą.Tačiau, Gazos Ruože pradėjus sausumos operaciją, paleistų raketų skaičius ženkliai sumažėjo. Kariuomenė aiškiai nenurodė, ar skaičių taip pat sudaro ir iš Libano, Jemeno ir Sirijos atskriejusios raketos.Anot Izraelio žiniasklaidos, per 50 dienų trukusį Gazos karą 2014 m. į Izraelį buvo paleista iš viso 4 000 raketų.

Dar vienas Izraelio teritorijos apšaudymas iš LibanoIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad iš Libano teritorijos buvo iššauti du minosvaidžio sviediniai, rašo BBC.Galilėjos rajone buvo paskelbtas pavojaus signalas, tačiau sviediniai krito atvirose vietose ir apie aukas nepranešta.Taip pat nurodoma, kad naktį Izraelio pajėgos Libano teritorijoje užpuolė „ginkluotą teroristinę grupę“.

Kariuomenė: nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo 44 Izraelio kariaiPirmadienį Izraelio kariuomenė pranešė apie dar dviejų karių žūtį Gazos Ruožo šiaurėje, tad nuo spalio 7 d. žuvusiųjų palestiniečių teritorijoje skaičius padidėjo iki 44.Kariuomenės atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad „per karą Gazos Ruože“, prasidėjusį „Hamas“ kovotojams įsiveržus per pietinę Izraelio sieną, žuvo 44 žmonės.

„Hamas“ sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad tarp mirusiųjų Gazos ligoninėje – 6 kūdikiai ir 9 ligoniai„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad, verdant mūšiams tarp Izraelio karių ir „Hamas“ kovotojų, dėl kuro stokos Gazos Al-Šifos ligoninėje mirė dar vienas neišnešiotas kūdikis ir du ligoniai.Grupuotės „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas Youssefas Abu Rishas naujienų agentūrai AFP nurodė, kad nuo tada, kai ligoninėje ėmė dingti elektra, joje jau mirė šeši neišnešioti kūdikiai ir devyni ligoniai.

Per JAV smūgius Sirijoje nukauti aštuoni Iraną remiantis kovotojaiKaro veiksmus stebinti agentūra pirmadienį pranešė, kad per JAV atakas, įvykdytas po to, kai prieš amerikiečių pajėgas buvo surengta išpuolių, rytų Sirijoje žuvo mažiausiai aštuoni Iraną remiantys kovotojai.Aukos – „aštuoni nukauti Iraną remiantys kovotojai, tarp jų – vienas Sirijos pilietis, yra ir irakiečių“, – po Sirijos rytinėje Deir Ezoro provincijoje esančiuose Majadino ir Albu Kamalio rajonuose suduotų smūgių pranešė Sirijos žmogaus teisių stebėjimo agentūra.

Didžiausia Gazos ligoninė „nebeveikia“, dėl mūšių ten įstrigo tūkstančiai žmoniųPirmadienį šimtai pacientų buvo įstrigę didžiausioje Gazos ligoninėje, o tūkstančiai žmonių šalia jos turėjo ieškotis prieglobsčio, nes netoliese vyko mūšiai tarp Izraelio karių ir „Hamas“ ekstremistų.Al Šifos kompleksas Gazos mieste tapo kruviniausio istorijoje karo, prasidėjusio prieš penkias savaites, epicentru.Spalio 7 dieną „Hamas“ surengė išpuolį prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 200 žmonių, daugiausia civilių. Iki šiol nesiliaujanti atsakomoji Izraelio kampanija Gazos Ruože pražudė mažiausiai 11 180 žmonių, tarp jų 4 609 vaikus, pranešė „Hamas“ vyriausybės žiniasklaidos biuras.Sekmadienį ligoninėje buvę liudininkai agentūrai AFP pasakojo, kad visą naktį vyko „įnirtingos kovos“.Rankinių ginklų ugnies ir bombardavimo iš oro garsai aidėjo po visą didžiulį kompleksą, o kartu buvo gaunami pranešimai apie tai, kad silpniausi ligoniai, tarp jų ir vaikai, miršta dėl būtiniausių atsargų stygiaus.Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir kitos JT agentūros teigė, kad net 3 000 pacientų ir personalo glaudžiasi viduje, neturėdami pakankamai degalų, vandens ir maisto.Gydytojai pranešė, kad naujagimių skyriuje nutraukus elektros tiekimą mirė du inkubatoriuose buvę kūdikiai, o išsijungus ventiliatoriui mirė vyras.„Labai gaila, bet ligoninė nebeveikia kaip ligoninė“, – pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas, susisiekęs su darbuotojais vietoje.„Jau tris dienas nėra nei elektros, nei vandens“, – sakė jis, apibūdindamas padėtį viduje kaip „baisią ir pavojingą“.„Nebeveikia“Izraelis teigia, kad „Hamas“ teroristai, kurie per spalio 7 dienos išpuolius taip pat paėmė įkaitais 240 žmonių, slepiasi objekte ir požeminių tunelių kompleksuose.Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas Al Šifą pavadino „Hamas“ operatyvine būstine, tačiau neigė, kad Izraelio pajėgos nusitaikė į šį objektą.Sekmadienį „Hamas“ vyriausybės sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas Youssefas Abu Rishas sakė, kad mirė dar trys neišnešioti kūdikiai ir šeši kiti pacientai, kurių būklė buvo kritinė. „Baiminamės, kad iki ryto mirčių skaičius dar išaugs“, – sakė jis.Kitame Gazos miesto gale esančioje Al Kudso ligoninėje padėtis taip pat buvo baisi: Palestinos Raudonasis Pusmėnulis įspėjo, kad dėl generatoriaus kuro stygiaus ligoninė nebedirba. Pasak PSO, nebeveikia dvidešimt iš 36 Gazos Ruožo ligoninių.ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pasmerkė „Hamas“ už tai, kad „ligonines ir civilius gyventojus naudoja kaip gyvuosius skydus“, bet kartu paragino Izraelį laikytis „didžiausio santūrumo“.

Per vieną dieną iš Gazos ruožo evakuota daugiau nei 800 užsieniečių Sekmadienį iš Gazos ruožo 826 užsienio piliečiai išvyko į Egiptą, pranešė CNN, remdamasi Egipto pasienio apsaugos atstovu.Tai rekordinis užsieniečių skaičius, evakuotas per vieną dieną. Prieš dvi savaites Egiptas pradėjo įsileisti užsieniečius (remdamasis iš anksto sudarytais sąrašais) ir sunkiai sužeistuosius iš Gazos ruožo.Sekmadienį per kontrolės postą buvo išvežti devyni sužeistieji.

Izraelis atakavo „Hezbollah“ pozicijas Libane Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad jų naikintuvai atakavo keletą „Hezbollah“ taikinių, esančių Libane. IDF nurodė, kad tai – atsakomasis smūgis už Irano remiamos grupuotės atakas šiaurinėje Izraelio dalyje. IDF taikiklyje buvo „Hezbollah“ karinė infrastruktūra. Kiek anksčiau sekmadienį IDF paskelbė, kad panaudojo artileriją, taip reaguojant į ataką iš Libano teritorijos, kuomet „Hezbollah“ panaudojo prieštankines raketas.

ES smerkia „Hamas“ už tai, jog šis ligonines ir civilius naudoja kaip skydusES sekmadienį pasmerkė „Hamas“ už tai, jog šis Gazos Ruože „ligonines ir civilius naudoja kaip gyvus skydus“, taip pat paragino Izraelį parodyti „maksimalią santūrumą“, siekiant apsaugoti civilius nuo siautėjančio karo.„ES yra labai susirūpinusi dėl gilėjančios humanitarinės krizės Gazoje“, – sakoma ES užsienio politikos vadovo Josepo Borrellio pareiškime.

Aukų skaičius Palestinos teritorijoje išaugo iki 11 180„Hamas“ vyriausybė Gazos Ruože sekmadienį pranešė, kad aukų skaičius per grupuotės kovotojų ir Izraelio karių kovas Palestinos teritorijoje išaugo iki 11 180.Vyriausybės žiniasklaidos biuras pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 4 609 vaikai ir 3 100 moterų, o dar 28 200 žmonių buvo sužeisti.

Olafas Scholzas kol kas nepritaria „neatidėliotinoms“ paliauboms Gazos RuožeVokietijos kancleris Olafas Scholzas sekmadienį pareiškė nepritariantis „neatidėliotinoms“ paliauboms Gazos Ruože, nors po Izraelio armijos bombardavimų visame pasaulyje daugėja raginimų sustabdyti konfliktą.„Aš atvirai prisipažįstu, kad nemanau, jog raginimai nedelsiant nutraukti ugnį arba padaryti ilgą pauzę, kas š esmės reikštų tą patį, yra teisingi, nes tai galiausiai reikštų, kad Izraelis paliks „Hamas“ galimybę atgauti jėgas ir gauti naujų raketų. “, – sakė jis Vokietijos regioninio dienraščio „Heilbronner Stimme“ surengtuose debatuose.

Izraelio puolama svarbi Gazos Ruožo ligoninė nebegali teikti paslaugųIzraelio kariai sekmadienį kovėsi su „Hamas“ įnirtinguose mūšiuose prie didžiausios Gazos ligoninės, kur įstrigę tūkstančiai žmonių, o dėl degalų trūkumo netoliese esantis svarbus medicinos centras negalėjo teikti paslaugų.Gazos miesto Al-Shifa ligoninė yra įtraukta į Izraelio sausumos puolimą, kuriuo siekiama sunaikinti „Hamas“. Kompleksas jau ne kartą nukentėjo nuo smūgių. „Hamas“ sveikatos apsaugos pareigūnai sakė, kad sekmadienį sunaikinta širdies ligoniams skirta palata.Izraelio kariuomenė neigė tyčia taikiusis į ligonines ir apkaltino islamistų kovotojų grupuotę naudojant medicinos įstaigas ar po jomis esančius tunelius kaip slėptuves – šį kaltinimą „Hamas“ neigia.Palestinos Raudonasis Pusmėnulis pranešė, kad sustiprėjo prieglobsčio ieškančių palestiniečių ir pacientų, kuriems reikia gydymo, būgštavimai, kai Gazos miesto Al-Quds ligoninė nebegalėjo teikti paslaugų dėl generatoriams reikalingo kuro trūkumo.Pasak „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos, per negailestingą Izraelio atsako kampaniją žuvo daugiau nei 11 000 žmonių, daugiausia civilių, įskaitant tūkstančius vaikų.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį NBC News sakė, kad gali būti sudarytas susitarimas dėl kai kurių įkaitų išlaisvinimo, bet atsisakė pateikti daugiau informacijos.

Netanyahu teigia, kad gali būti susitarta dėl daugiau įkaitų išlaisvinimoIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį JAV žiniasklaidai sakė, kad gali būti sudarytas susitarimas dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų išlaisvinimo, tačiau atsisakė pateikti detalių, baimindamasis, kad gali sugriauti galimą planą.„Mes išgirdome, kad artėja tam tikro pobūdžio sandoris, bet tada sužinojome, kad visa tai gandai“. Tačiau tą minutę, kai pradėjome antžeminę operaciją, viskas pradėjo keistis“, – NBC News laidai „Meet the Press“ sakė B. Netanyahu.Paklaustas, ar yra galimas susitarimas išlaisvinti daugiau laikomų įkaitų, B. Netanyahu atsakė: „Galbūt.“

„Hamas“ sustabdė derybas dėl įkaitų paleidimoGrupuotė „Hamas“ nutraukė derybas dėl įkaitų paleidimo. Tokį sprendimą grupuotė motyvuoja nesiliaujančiomis Izraelio pajėgų atakomis į Al Šifos ligoninę. Gazos Ruože vis dar laikomi apie 239 įkaitai, o Izraelis atsisako nutraukti ugnį, kol jie nebus paleisti.Palestinos pareigūnai teigia, kad per įnirtingus mūšius šiame rajone Gazos ruožo Al Šifos ligoninė sustabdė veiklą. Jie taip pat teigia, kad 12 žmonių, įskaitant kūdikius, mirė dėl elektros ir tiekimo trūkumo.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sakė, kad jo šalis pasiūlė ligoninei kuro, tačiau „Hamas“ atsisakė jo priimti.

Turkijos prezidentas ragina spausti JAV stabdyti Izraelio veiksmus GazojeTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sekmadienį paragino daryti spaudimą Jungtinėms Valstijoms, kad jos sustabdytų Izraelio puolimą Gazos Ruože. Jis taip pat pabrėžė, kad susitarimo nebus, jei Vašingtonas nepripažins anklavo palestiniečių žeme.R. T. Erdoganas šeštadienį grįžo iš Saudo Arabijos sostinėje Rijade vykusio arabų ir musulmonų šalių viršūnių susitikimo, kuriame buvo pasmerkti Izraelio pajėgų „barbariški veiksmai“ Gazoje, tačiau nebuvo patvirtintos konkrečios baudžiamosios priemonės.Ateinantį penktadienį Turkijos lyderis lankysis Vokietijoje, o per ateinančias savaites planuoja vykti į Egiptą ir savo šalyje priimti Irano prezidentą.„Turėtume kalbėtis su Egiptu ir Persijos įlankos šalimis bei daryti spaudimą Jungtinėms Valstijoms“, – grįždamas iš Rijado R. T. Erdoganas sakė Turkijos žurnalistams.„JAV turėtų didinti spaudimą Izraeliui. Vakarai turėtų didinti spaudimą Izraeliui... Mums gyvybiškai svarbu užtikrinti paliaubas“, – pareiškė jis.Lapkričio 5 d., kai Ankaroje lankėsi JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, R. T. Erdoganas buvo išvykęs į vieną šiaurės rytų Turkijos kaimą. Jis neatmetė galimybės susitikti su JAV prezidentu Joe Bidenu.„Svarbiausia šalis, kurią reikia įtraukti, yra Jungtinės Valstijos. Ji turi įtakos Izraeliui“, – sakė R. T. Erdoganas. Visgi jis sakė, kad J. Bidenui neskambins.A. Blinkenas „ką tik buvo čia [Turkijoje]. Spėju, kad nuo šiol su mumis bendraus J. Bidenas. Man nederėtų skambinti J. Bidenui“, – sakė jis.R. T. Erdoganas pabrėžė, kad JAV turi pripažinti Gazą palestiniečių žeme.„Negalime sutikti su J. Bidenu, jei jis (...) laiko Gazą okupantų kolonistų arba Izraelio žeme, o ne Palestinos žmonių žeme“, – tvirtino jis.Turkija vis garsiau kritikuoja Izraelio puolimą Gazos Ruože, kuris prasidėjo po spalio 7 d., kai „Hamas“ teroristai surengė išpuolį prieš Izraelį. Naujausiais Izraelio duomenimis, žuvo apie 1 200 žmonių, daugiausia civilių.„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio atsakomąją kampaniją žuvo daugiau kaip 11 000 žmonių, daugiausia civilių.

Pranešama, kad evakuotieji keliauja per Rafos perėjąNaujienų agentūros „Reuters“ pranešime teigiama, kad šiandien grupė civilių gyventojų evakavosi iš Gazos ruožo ir per Rafos perėją pateko į Egiptą. Reuters“ remiasi neįvardytais Egipto saugumo šaltiniais.Tai reikštų, kad perėja sėkmingai atidaryta pirmą kartą per tris dienas. Kol kas neturime jokios informacijos, kas tie evakuotieji.

PSO teigia praradusi ryšį su didžiausia Gazos ligoninePasaulio sveikatos organizacija (PSO) sekmadienį pranešė, kad prarado ryšį su didžiausio Gazos Ruožo medicinos komplekso „Al-Shifa“ ligoninės darbuotojais.Pastaruoju metu aplink šią ligoninę vyksta nuožmūs Izraelio pajėgų ir „Hamas“ teroristinės grupuotės susirėmimai.„PSO prarado ryšį su savo kontaktiniais asmenimis „Al-Shifa“ ligoninėje Gazos Ruožo šiaurėje“, – sakoma JT sveikatos agentūros pareiškime.„Kadangi vis pasirodo siaubingų pranešimų apie bombarduojamą ligoninę, manome, kad mūsų kontaktiniai asmenys prisijungė prie dešimčių tūkstančių perkeltųjų ir bėga iš šio regiono“, – teigia PSO.Pasak organizacijos, per pastarąsias dvi dienas ligoninė Gazos mieste buvo „kelis kartus atakuota – žuvo keli žmonės, yra daug sužeistų“.PSO informavo, kad liudininkai šeštadienį matė ligoninę apsupusius tankus. Ligoninėje taip pat pasislėpė minios sveikų palestiniečių, kurie tikėjosi, kad jos pastatai nebus apšaudomi.

„Hamas“: Izraelis sunaikino pagrindinės Gazos ligoninės kardiologijos skyrių„Hamas“ sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnas sekmadienį pareiškė, kad per Izraelio aviacijos smūgį buvo sugriautas didžiausios Gazos ligoninės „Al-Shifa“ kardiologijos skyrius.„Okupantas (Izraelis) visiškai sunaikino ligoninės „Al-Shifa“ kardiologijos skyrių... Dviejų aukštų pastatas buvo visiškai sugriautas per antskrydį“, – agentūrai AFP sakė „Hamas“ grupuotės valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos viceministras Youssefas Abu Rishas.Liudininkai patvirtino, kad ligoninė buvo bombarduota, tačiau AFP nepavyko to nepriklausomai patikrinti.Izraelio kariuomenė iš karto neatsakė į prašymą pateikti komentarą. Pajėgos anksčiau yra paneigusios, kad sąmoningai taikosi į ligoninę, ir kaltino „Hamas“ tuo, kad grupuotė įsirengia vadavietes ir slėptuves medicinos įstaigose ar po jomis esančiuose tuneliuose. „Hamas“ tai neigia.Izraelio kariuomenė sekmadienį paskelbė, kad jos kariai „atidarė ir užtikrino praėjimą civiliams evakuotis pėsčiomis ir greitosios pagalbos automobiliais iš „Al-Shifa“, Rantisio ir Nassero ligoninių“.

Jungtinių Tautų (JT) organizacija pranešė, kad keli žmonės žuvo ir buvo sužeisti per smūgius į Gazos mieste esantį JT objektą, kuriame glaudėsi šimtai palestiniečių.„Pranešama, kad per apšaudymą žuvo ir buvo sužeisti žmonės“, – teigiama vėlų šeštadienį išplatintame Jungtinių Tautų vystymo programos pareiškime.

Izraelis teigia, kad atidaromas evakuacijos koridorius į Al-Šifos ligoninęIzraelio kariuomenės atstovas arabų kalba pranešė, kad atidaromas evakuacijos koridorius iš Al-Šifos ligoninės į pagrindinį Gazos ruožo pietų kelią.Įraše žmonės dar kartą raginami judėti į Gazos ruožo pietus ir patvirtinama, kad nuo 10.00 iki 14.00 val. vietos laiku (nuo 08.00 iki 12.00 val. Grinvičo laiku) bus dar kartą laikinai sustabdyti mūšiai Džabalijos apylinkėse.Izraelio kariuomenės atstovė spaudai anksčiau BBC sakė, kad Izraelio pajėgos „palaiko ryšį“ su Al-Šifos ligoninės darbuotojais, ir pakartojo, kad ligoninės neapšaudo.

Izraelio ir „Hamas“ susirėmimai paralyžiavo Gazos ligoninesTęsiantis įnirtingiems Izraelio pajėgų ir „Hamas“ grupuotės susirėmimams, Gazos Ruožo ligoninėse sekmadienį įstrigo tūkstančiai žmonių. Medikai ir humanitarinės pagalbos darbuotojai perspėja, kad pacientai mirs, jei kovos nebus sustabdytos.AFP televizijos kadruose matyti ryškių šviesų nušviečiamas naktinis dangus virš Gazos miesto, girdimi sprogimai visame mieste. Izraeliui vykdant oro ir sausumos kampaniją sunaikinti „Hamas“, karo veiksmai priartėjo prie svarbiausių medicinos įstaigų.„Jei nedelsiant nesustabdysime šio kraujo liejimo nutraukdami ugnį arba bent jau evakuodami pacientus kitur, šios ligoninės taps morgu“, – sekmadienį perspėjo medicinos pagalbos grupė „Gydytojai be sienų“.Didžiausia Gazos mieste esanti „Al-Shifa“ ligoninė yra „visiškai apsupta, šalia vyksta bombardavimas“, pasak ligoninės direktoriaus Mohammado Abu Salmiya.„Medikų komanda negali dirbti; neįmanoma tvarkyti ar laidoti kūnų, kurių yra dešimtys“, – sakė jis.Ligoninės viduje esantis „Gydytojų be sienų“ chirurgas Mohammedas Obeidas teigė, kad nėra vandens, elektros, maisto ir interneto. Ligoninėje guli maždaug 600 pacientų po operacijų, 37–40 kūdikių, dar 17 pacientų gydomi intensyviosios terapijos skyriuje. Jos teritorijoje taip pat glaudžiasi daugybė kitų žmonių.Du kūdikiai mirė „Al-Shifa“ naujagimių skyriuje inkubatoriuose dingus elektrai, taip pat mirė vyras, kai išsijungė jo ventiliatorius, šeštadienį socialinėje žiniasklaidoje pranešė chirurgas.Pasak mediko, snaiperis nušovė keturis pacientus ligoninėje, vienam vyrui pataikė į kaklą, o kitam – į pilvą. Teritoriją bandantys palikti žmonės susidūrė su bombardavimais, teigė jis.

JT teigia, kad jų biuras Gazoje buvo apšaudytasJT teigia, kad naktį buvo apšaudytas vienas iš jų biurų Gazos Ruože, o tarp ten prisiglaudusių civilių gyventojų yra „pranešimų apie žuvusiuosius ir sužeistuosius“.„Tai neteisinga visais atžvilgiais“, – sakoma Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) administratoriaus Achimo Šteinerio (Achim Steiner) įraše X (buvęs Twitter).

Izraelio pajėgos: naikintuvai smogė „teroristinei infrastruktūrai Sirijoje“Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad jos naikintuvai smogė „teroristinės infrastruktūros“ taikiniams Sirijoje. Pasak jos, tai buvo atsakas į ataką prieš Golano aukštumas.„Atsakydami į vakar (šeštadienį) Golano aukštumų link nukreiptą ataką, IDF (Izraelio gynybos pajėgų) naikintuvai smogė teroristinės infrastruktūros objektams Sirijoje“, – pranešė kariuomenė socialiniame tinkle „Telegram“.Šeštadienį Izraelio kariuomenė informavo, kad du iš Sirijos paleisti sviediniai nukrito negyvenamose Golano aukštumų teritorijose, regione buvo girdimos sirenos, perspėjančios apie raketų pavojų.Izraelis taip pat atakavo objektus Sirijoje penktadienį po to, kai iš šalies teritorijos paleistas dronas įsirėžė į mokyklą pietiniame Eilato mieste.1967 m. per Šešių dienų karą Izraelis okupavo didžiąją dalį Golano aukštumų, o vėliau jas aneksavo. Jungtinės Tautos šio prijungimo niekada nepripažino.

Sekmadienį vėl bus atidarytas Egipto kirtimo punktas, pranešė „Hamas“ valdoma pasienio tarnybaGazos ruožo „Hamas“ valdoma pasienio tarnyba paskelbė, kad Rafah sienos kirtimo punktas su Egiptu sekmadienį vėl bus atidarytas užsienio pasų turėtojams.Sausumos perėja tarp Gazos ir Egipto Sinajaus pusiasalio yra vienintelis įvažiavimas į Izraelio nekontroliuojamą ruožą.Per pastarąsias kelias savaites Rafahas buvo keletą kartų atidarytas, kad būtų evakuoti užsienio pasų turėtojai ir kai kurie sužeisti Gazos gyventojai.Perėja taip pat labai svarbi pagalbos sunkvežimiams, vykstantiems į Gazą.Penktadienį buvo sustabdytos evakuacijos iš Gazos į Egiptą, įskaitant palestiniečių, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos.Egipto ir palestiniečių šaltiniai naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad taip nutiko dėl problemų gabenant medikus iš šiaurinės Gazos ruožo.

R. Sunakas pasmerkė smurtą eitynėse LondoneJungtinės Karalystės (JK) premjeras Rishis Sunakas pasmerkė „smurtinius, visiškai nepriimtinus“ kraštutinių dešiniųjų grupuočių ir „Hamas“ šalininkų veiksmus per protestus ir susirėmimus Londone, informuoja britų nacionalinis transliuotojas BBC.Maždaug 300 tūkst. palestiniečius remiančių protestuotojų surengė didžiausią mitingą Jungtinėje Karalystėje nuo karo Gazos Ruože pradžios, ragindami nutraukti ugnį.Policija pranešė, kad iš 126 suimtųjų šeštadienį „didžiąją dalį“ sudarė prieš paleistiniečių palaikymą protestavę asmenys. Daugumos areštų imtasi „siekiant užkirsti kelią rimties pažeidimui“.Policija pranešė apie susidūrimus prie Londono Kenotafo memorialo ir kinų kvartale.„Į bet kokį nusikalstamumą turi būti reaguojama greitai ir visa įstatymo apimtimi“, – sakoma R. Sunako įraše socialiniame tinkle „X“.Metropoliteno policija pranešė, kad nuo spalio 7 d., kai prasidėjo „Hamas“ ir Izraelio konfliktas, sulaikė 188 asmenų dėl neapykantos nusikaltimų, daugiausia – antisemitinių.

Izraelio premjeras atmeta esamos Palestinos savivaldos vaidmenį Gazoje po karoIzraelio premjeras Benjaminas Netanyahu šeštadienį pareiškė, kad pasibaigus Izraelio ir „Hamas“ karui dabartinė Palestinos savivaldos valdžia įtakos Gazos Ruože neturės.„Ten turės būti kažkas kitas“, – sakė jis, paklaustas, ar Palestinos savivalda, kuri vykdo dalinę okupuoto Vakarų Kranto administracinę kontrolę, gali valdyti Gazą po karo.„Nebus civilinės valdžios, kuri auklėja savo vaikus nekęsti Izraelio, žudyti izraeliečius, naikinti Izraelio valstybę“, – pabrėžė B. Netanyahu.Spalio pabaigoje JAV valstybės sekretorius Antonijus Blinkenas teigė, kad Palestinos savivaldos administracija turėtų perimti Gazos Ruožo kontrolę iš „Hamas“, o iki tol teritoriją administruotų tarptautinės organizacijos.Susitikime su su A. Blinkenu šį mėnesį palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas sakė, kad Palestinos savivaldos administracija gali perimti valdžią Gazos Ruože tik tuo atveju, jei bus rastas dešimtmečius trunkančio Izraelio ir palestiniečių konflikto „visapusiškas politinis sprendimas“ dėl Vakarų Kranto, Rytų Jeruzalės ir Gazos Ruožo teritorijų.„Negalima tokia savivaldos administracija, kuriai vadovauja žmogus dar nepasmerkęs baisių žudynių, įvykusių prieš daugiau kaip 30 dienų“, – šeštadienį sakė B. Netanyahu.Ankstesniame interviu šią savaitę Izraelio vyriausybės vadovas tvirtino, kad po karo Izraelis „neribotam laikui“ perims visapusišką Gazos Ruožo saugumo kontrolę.

Netanyahu sako, kad Izraelis yra „visiškai pasirengęs“ šiaurės frontuiIzraelio ministras pirmininkas rengia spaudos konferenciją iš Tel Avivo, kur sako, kad jo šalis yra „visiškai pasirengusi“ savo šiauriniam frontui.Izraelis šiauriniame pasienyje apsikeitė ugnimi su Libano smogikų grupuote „Hezbollah“.Benjaminas Netanyahu sakė įspėjęs „Hezbollah“, kad karas su Izraeliu būtų „lemtinga klaida“, kuri „lems Libano likimą“.Kalbėdamas apie karą su „Hamas“, jis sakė, kad Izraelis „nesustos, kol nebaigs savo misijos“ ir kad jo vienintelis tikslas yra laimėti.Jis sakė, kad „Hamas“ „prarado sukibimą“ su Gazos ruožu ir dabar „nėra kur slėptis“.

Izraelio kariuomenė sako padėsianti evakuoti kūdikius iš Gazos ligoninėsIzraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, kad padės evakuoti kūdikius iš didžiausios Gazos ligoninės, aplink šią įstaigą vykstant intensyviems susirėmimams tarp karių ir palestiniečių kovotojų.„Al Šifos ligoninės personalas paprašė, kad rytoj padėtume pediatrijos skyriuje esantiems kūdikiams patekti į saugesnę ligoninę. Suteiksime reikiamą pagalbą“, – sakė kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari per televizijos transliuotą brifingą.Nevyriausybinė organizacija „Izraelio gydytojai už žmogaus teises“ anksčiau šeštadienį pranešė, kad dėl elektros trūkumo Al Šifos ligoninėje nustojo veikti naujagimių intensyviosios terapijos skyrius, dėl to mirė du neišnešioti kūdikiai ir gresia realus pavojus kitų 37 neišnešiotų kūdikių gyvybei.

„Hezbollah“ paskelbė, kad savo kovose su Izraeliu pristato naujus ginklusLibano smogikų grupuotės „Hezbollah“ lyderis šeštadienį sakė, kad jo kovotojai per vykstančias kovas prie Libano ir Izraelio sienos pristatė naujų ginklų, įskaitant raketą su sunkia galvute, ir pridūrė, kad jie ir toliau naudos įtampą pasienyje, kad spaustų Izraelį.Sayyedas Hassanas Nasrallah taip pat užsipuolė Jungtines Valstijas dėl Izraelio ir „Hamas“ karo, sakydamas, kad tai vienintelė šalis, galinti sustabdyti platų Izraelio puolimą Gazos Ruože, bet to nedaro. Jis sakė, kad atakos prieš JAV karius Irake ir Sirijoje tęsis tol, kol karas Gazoje pasibaigs.

Izraelis perspėjo „Hezbollah“, kad Beirutą gali ištikti panašus likimas kaip GaząIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas šeštadienį perspėjo Irano remiamą „Hezbollah“, kad, jeigu ši pradėtų karą, rezultatas būtų dideli sugriovimai Libane, panašūs į Gazos Ruožo, kur Izraelis kovoja su „Hamas“ ekstremistais.„Jei ji (Hezbollah) padarys tokią klaidą, už tai pirmiausia sumokės Libano piliečiai, – sakė Y. Gallantas Izraelio šiauriniame pasienyje esantiems kariams, o jo žodžius perdavė jo biuras. – Tai, ką darome Gazoje, galime daryti ir Beirute“.

Izraelis neigia užpuolęs Al-Shifa ligoninęIzraelio kariuomenė teigia, kad ji nesitaiko į Al-Shifa ligoninę ir palieka atvirus koridorius žmonėms, kurie nori išvykti.Šios popietės pareiškime pulkininkas Moshe Tetro iš Kogato (Izraelio kariuomenės padalinio) sakė, kad „ligoninėje nėra šaudoma ir nėra apgulties“.Tačiau jis pripažino, kad „aplink ligoninę vyksta susirėmimai tarp IDF karių ir „Hamas“ teroristų.Izraelio pajėgos beveik apsupo Al Shifą, tačiau pulkininkas Tetro sakė, kad rytinė pusė liko atvira žmonėms, norintiems išvykti.Izraelis bando įtikinti kuo daugiau žmonių palikti ligoninę ir jos teritoriją. Ataskaitos rodo, kad nemaža dalis civilių, kurie ten glaudėsi kelias savaites, jau išvyko.

Londono policija teigia, kad palestiniečius palaikančiose eitynėse dalyvauja 300 000 žmoniųLondono policija pranešė, kad maždaug 300 000 žmonių dalyvauja propalestinietiškame proteste, raginančiame nutraukti ugnį Gazos Ruože – tai didžiausias toks mitingas nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios.Pareigūnai teigia sulaikę 82 protestuotojus. Teigiama, kad tarp tų, kurie šiandien susirinko, buvo kraštutinių dešiniųjų grupių.https://twitter.com/metpoliceuk/status/1723367426794860860?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1723365674272063686%7Ctwgr%5E1374ad6995262d7e4679ebf05b4d57ff7ae80401%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-war-hamas-sky-news-latest-updates-12978800

IDF teigia, kad nužudė dar vieną „Hamas“ vadąIzraelio kariuomenė pranešė nukovusi „Hamas“ vadą Ahmedą Siamą. Bendrame Izraelio gynybos pajėgų (IDF) ir Izraelio vertybinių popierių tarnybos (ISA) pareiškime sakoma, kad Siamas žuvo kartu su kitais „Hamas“ kovotojais „slapstydamasis al Burako mokykloje“.Pareiškime sakoma, kad Siamas anksčiau „laikė įkaitais maždaug 1000 Gazos gyventojų Rantisi ligoninėje ir neleido jiems evakuotis į pietus dėl savo saugumo“.Pareiškime pakartotas teiginys, kad „Hamas“ „naudoja Gazos ruožo civilius kaip žmonių skydus teroro tikslams“.

Izraelio gydytojų NVO: Gazos ligoninėje mirė du neišnešioti kūdikiai, gresia pavojus ir kitiemsDidžiausioje Gazos ligoninėje nutrūkus elektros tiekimui mirė du neišnešioti kūdikiai, šeštadienį pranešė organizacija „Izraelio gydytojai už žmogaus teises“ („Physicians for Human Rights Israel“), remdamasi ten dirbančiais gydytojais, vykstant mūšiams aplink Al Šifos kompleksą.„Galime pranešti, kad dėl elektros trūkumo nustojo veikti naujagimių intensyviosios terapijos skyrius. Du neišnešioti kūdikiai mirė ir gresia realus pavojus kitų 37 neišnešiotų kūdikių gyvybei“, – sakoma Izraelio gydytojų organizacijos pranešime.Per daugiau nei penkias karo savaites į Gazą nebuvo įvežta jokių degalų, todėl daugybė ligoninių ir klinikų, priklausomų nuo generatorių, buvo priverstos nutraukti darbą.„Ligoninė yra apgulta, be galimybės atgabenti lavonus ir sužeistuosius, kurių išorėje daugybė. Į ligoninę negalima nei įeiti, nei išeiti iš jos“, – teigė organizacija.Izraelio kariuomenė tvirtina, kad ligoninė, kurioje prieglobstį rado tūkstančiai gyventojų, nėra apgulta, nes jos kariai kovoja su palestiniečių ekstremistais.Visą šeštadienį per AFP tiesioginės transliacijos kamerą, esančią už kelių šimtų metrų nuo Al Šifos ligoninės, girdėjosi smarkus šaudymas ir sprogimai.„Vaizdas, kurį dabar matome Al Šifoje, nebėra humanitarinė katastrofa – tai kolektyvinis mirties nuosprendis“, – teigė Izraelio gydytojų organizacija.

Palestinos Raudonasis Pusmėnulis: tankai artėja prie Al-Quds ligoninėsPalestinos Raudonasis Pusmėnulis teigia, kad Izraelio tankai dabar yra 20 metrų atstumu nuo Al-Quds ligoninės Gazos mieste.„Tiesioginis šaudymas ligoninėje, sukuriantis didžiulės panikos ir baimės būseną tarp 14 000 perkeltųjų“, – paskelbė organizacija „X“ socialiniame tinkle.Tai įvyko po to, kai Al-Shifa ligoninės, didžiausios Gazos medicinos įstaigos, chirurgas pasakė, kad netoliese nuolat vyksta bombardavimas ir šūviai.Al-Shifa ir Al-Quds yra šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje. Izraelis paragino civilius bėgti į pietus.

Irano prezidentas reikalauja musulmonų valstybes nutraukti santykius su IzraeliuŠeštadienį Saudo Arabijos sostinėje Rijade vyksta musulmoniškų valstybių vadovų susitikimas, kuriame aptariamas mėnesį trunkantis Izraelio ir „Hamas“ karas, skelbia AFP.Iš pradžių buvo planuota, kad neeiliniame susitikime dalyvaus 22 nares vienijančios Arabų lygos atstovai, tačiau prie jo prisidėjo ir 57-ios Islamo bendradarbiavimo organizacijos (OIC) valstybės.Saudo Arabijos kronprincas Mohammedas bin Salmanas susitikimo metu sakė, kad Izraeliui „tenka atsakomybė už nusikaltimus prieš palestiniečius“. Pasak jo, saugumas, taika ir stabilumas regione bus užtikrinti tik tada, kai Izraelis nutraukus Gazos Ruožo ir Vakarų Kranto „okupaciją ir apsiaustį“.Naujienų agentūra dpa praneša, kad Irano prezidentas Ebrahimas Raisi renginio metu pareikalavo musulmonų valstybes paskelbti Izraelio kariuomenę „teroristine organizacija“, nes ši įsiveržė į Gazos Ruožą.Jis taip pat paragino su Izraeliu santykius palaikančias musulmonų šalis juos nutraukti ir labiau remti palestiniečius.

Jungtinėje Karalystėje laukiama didelių propalestinietiškų eityniųŠeštadienį daugiau nei 2 000 policijos pareigūnų prižiūri viešąją tvarką Jungtinės Karalystės sostinėje Londone, kur propalestinietiškose eitynės tikimasi daugiau nei 100 000 žmonių. Tą pačią dieną minimos ir 1918 m. lapkričio 11 d. Kompjeno paliaubos, užbaigusios Pirmąjį pasaulinį karą, praneša AFP. Eitynės už Palestiną, smerkiančios Izraelio veiksmus Gazos Ruože, Londone vyko ir praėjusiais savaitgaliais, o policija jų metu sulaikė daugiau nei 100 žmonių dėl paramos draudžiamoms organizacijoms ir neapykantos kalbos skleidimo.Šalies premjeras Rishi Sunakas penktadienį ragino, kad demonstracijos vyktų taikiai ir pagarbiai.Organizatoriai pakeitė eitynių maršrutą, kad jis nesidriektų tomis vietomis, kur yra žymių paminklų. Tačiau policija pabrėžė, kad ankstesnių renginių metu mažos grupės vis tiek atskildavo ir eidavo, o protestuotojų elgesys tampa vis agresyvesnis.Dėl to aplink svarbiausius paminklus savaitgalį pastatyti metaliniai užtvarai, o policija galės sulaikyti bet kokius prie jų bandančius susirinkti protestuotojus.Savaitgalį Londone renkasi ir dešiniųjų pažiūrų kontraprotestuotojai, palaikantys Izraelį, o ne palestiniečius. Policija paskelbė, kad tarp jų gali būti futbolo chuliganų, o kai kuriose vietose gali kilti konfrontacijos rizika.Jau būta nedidelių susirėmimų, kai dešiniųjų pažiūrų protestuotojai bandė prasiveržti pro policijos užkardą ir patekti prie Kenotafo, paminklo žuvusiems per Pirmąjį pasaulinį karą.

Izraelis skelbia taktinę pertrauką Gazos RuožeIzraelio kariuomenė paskelbė, kad gyventojams Gazos Ruožo šiaurinėje dalyje šeštadienį kelioms valandoms sukurti du evakuacijjos maršrutai į pietus, praneša dpa.„Humanitariniais tikslais karo veiksmai stabdomi tarp 10 val. ir 14 val.“, – kariuomenė paskelbė socialiniame tinkle „X“ („Twitter“).Teigiama, kad „taktinė pertrauka“ kelias valandas galios ir Džabalijos pabėgėlių stovykloje Gazos šiaurėje tam, kad civiliai galėtų pasitraukti ir iš ten.„Dėl jūsų saugumo prašome prisijungti prie šimtų tūkstančių gyventojų, kurie pastarosiomis dienomis pasitraukė į pietus“, – Izraelio pajėgų atstovas spaudai rašė arabų kalba socialiniame tinkle „X“.Žmonėms leidžiama naudotis dviem keliais: palei Viduržemio jūros pakrantę ir per Gazos Ruožo vidurį.

Izraelio kariuomenė skelbia kontroliuojanti 11 „Hamas“ karinių pozicijų Gazos RuožeIzraelio kariuomenė šeštadienį paskelbė nuo karo pradžios perėmusi 11 teroristų grupuotės „Hamas“ karinių postų kontrolę Gazos Ruože, praneša dpa.Izraelio pajėgos taip pat paskelbė naktį smogusios Gazoje esantiems tuneliams ir įtariamiems teroristams, o Karinės jūrų pajėgos atakavo „Hamas“ ginklų saugyklas.Nepaisant to, iš Gazos šeštadienį ir toliau buvo leidžiamos raketos į pietų Izraelį, o žydų gyvenvietėse prie Gazos Ruožo skambėjo oro pavojaus sirenos.Karas prieš „Hamas“ vyksta jau 36 dienas. Jis prasidėjo po to, kai teroristai spalio 7 d. iš Gazos Ruožo įsiveržė į pietų Izraelį.Penktadienį Izraelis paskelbė, kad teroristai spalio 7 d. nužudė 1 200 žmonių, o ne 1 400, kaip manyta anksčiau.Tuo metu „Hamas“ valdoma sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per Izraelio karinę operaciją Gazos Ruože žuvo 11 078 žmonės, daugiausiai civiliai, o 27 490 buvo sužeisti.

Izraelis raginamas apsaugoti Gazos Ruožo civiliusŠeštadienį pasigirdo vis daugiau raginimų Izraeliui apsaugoti Gazos Ruožo civilius. Prieš „Hamas“ teroristus kovojančios Izraelio pajėgos apsupo teritoriją prie Gazos pagrindinės ligoninės, o pagalbos organizaciją situaciją apibūdino kaip katastrofišką, informuoja AFP.AFP korespondentas iš įvykio vietas netoli Gazos Ruožo didžiausios „Al Shifa“ ligoninės pranešė apie intensyvius mūšius tarp „Hamas“ ir Izraelio bei sprogimų garsus visą naktį.„Hamas“ vadovybė ir ligoninės direktorius penktadienį paskelbė, kad per Izraelio smūgį ten žuvo 13 žmonių. Tačiau neįmanoma patikrinti, ar Izraelis iš tiesų už tai atsakingas.Pagalbos agentūra „Gydytojai be sienų“ išreiškė „nepaprastą susirūpinimą“ dėl pacientų ir gydytojų saugumo „Al Shifa“ ligoninėje. Anot organizacijos, smūgiai prieš ją itin suintensyvėjo, o padėtis viduje – katastrofiška.Tuo metu Jungtinės Tautos paskelbė, kad 20 iš 36 Gazos ligoninių nebeveikia.Izraelis neigia smūgius prieš ligonines, o šalies kariuomenė kaltina „Hamas“ medicinos įstaigose įkūrus valdymo centrus ir slėptuves. Palestiniečiai tokius kaltinimus neigia.Vis dėlto Izraelio pajėgų atstovas spaudai Richardas Hechtas pareiškė, kad Izraelio kariuomenė nukautų „Hamas“ teroristus, jeigu pamatytų juos bešaudančius iš ligoninių.Karas Gazoje kilo po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ įsiveržė į Izraelį. Atnaujintais duomenimis teroristai nužudė 1 200, o ne 1 400 žmonių. Dar 239 žmonės buvo paimti įkaitais.Iki šiol teroristai paleido 4 įkaitus, o vieną išlaisvino Izraelio kariai. Įkaitų artimieji spaudžia Izraelį ir JAV siekti, kad Gazos Ruože laikomi žmonės būtų paleisti.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas duodamas interviu BBC sakė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo „Hamas“ atakų. Tačiau jis pabrėžė, kad palestiniečiai civiliai žūva Gazoje dėl Izraelio vykdomų bombardavimų iš oro ir vis didesnį mastą įgaunančios antžeminės operacijos.„Vaikai, moterys, seni žmonės yra bombarduojami ir žūva. Tam nėra jokios priežasties ir teisėtumo. Todėl raginame Izraelį liautis“, – pareiškė E. Macronas.Gazos sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per Izraelio operaciją žuvo 11 000 žmonių, daugiausiai civilių ir vaikų. Tačiau tokių duomenų neįmanoma nepriklausomai patvirtinti.Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sakė, kad už civilių aukas atsakomybė tenka „Hamas“, kuri neleidžia žmonėms pasitraukti į saugias vietas ir naudojosi jais kaip „gyvaisiais skydais“. Tačiau tokius kaltinimus neigia „Hamas“.Izraelio kariuomenė paskelbė, kad jos 401 brigada nukovė apie 150 teroristų ir užėmė „Hamas“ įtvirtinimus šiaurės Gazoje.Pastarosiomis dienomis dešimtys tūkstančių palestiniečių pasitraukė į pietinę Gazos Ruožo dalį. Dažniausiai jie keliaudavo pėsčiomis ir su savimi turėjo tik tuos daiktus, kuriuos galėjo panešti. Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūros (UNRWA) duomenimis, nuo spalio 7 d. Gazos Ruože savo namus palikti turėjo beveik 1,6 mln. žmonių.

Arabų lyga Saudo Arabijoje susitiks aptarti Izraelio karą GazojeSaudo Arabijos ir palestiniečių atstovai šeštadienį sušauks neeilinį Arabų lygos susitikimą Saudo Arabijos sostinėje Rijade, kur bus aptartas Izraelio karas Gazoje, praneša dpa.Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai spalio 7 d. teroristų grupuotė „Hamas“ įsiveržė į Izraelį ir, atnaujintais duomenimis, nužudė 1 200 žmonių, daugiausiai civilių, ir paėmė 240 įkaitų.Šeštadienį 22 Arabų lygos valstybių vadovai aptars, konsultuosis ir koordinuos veiksmus, kaip spręsti besitęsiantį konfliktą.Arabų lygos valstybių užsienio reikalų ministrai ketvirtadienį pasmerkė „Izraelio agresiją prieš Gazos Ruožą ir jo okupaciją“ ir pareikalavo, kad Izraelis „atsakytų už savo nusikaltimus prieš palestiniečius“. Jie taip pat ragino Izraelį tučtuojau nutraukti agresiją ir „suteikti visokeriopą pagalbą Palestinai ir jos žmonėms“.Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock šeštadienį taip pat lankysis Rijade, kur susitiks su Kataro premjeru ir užsienio reikalų ministru Mohammedu bin Abdulrahmanu Al Thaniu ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru Faisalu bin Farhanu Al Saudu.Izraelyje ji norėtų susitikti su užsienio reikalų ministru Eli Cohenu ir opozicijos lyderiu Yairu Lapidu. Susitikimas taip pat planuojamas su palestiniečių atstovais.A. Baerbock ketina aptarti „Hamas“ laikomų įkaitų padėtį, humanitarinę situaciją Gazos Ruože ir galimą taiką ateityje, kuri remtųsi dviejų valstybių principu.

Prancūzijos prezidentas ragina Izraelį nutraukti Gazos ruožo bombardavimąIzraelis turi nustoti bombarduoti Gazą, BBC sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.Jis sakė: „De facto – šiandien civiliai bombarduojami. Šie kūdikiai, šios moterys, šie seni žmonės yra bombarduojami ir žudomi. Taigi, tam nėra jokios priežasties ir jokio teisėtumo. Taigi mes raginame Izraelį sustoti."Prancūzija „aiškiai smerkia“ teroristinius Hamas veiksmus ir, nors ir pripažįsta Izraelio teisę apsisaugoti, „mes raginame juos sustabdyti šį bombardavimą“ Gazos Ruože, sakė prezidentas.Paklaustas, ar nori, kad kiti lyderiai – įskaitant JAV ir JK – prisijungtų prie jo raginimų nutraukti ugnį, E. Macronas atsakė: „Tikiuosi, kad jie tai padarys“.Izraelis anksčiau yra sakęs, kad nesitaiko į civilius ir deda daug pastangų, kad jie nenukentėtų, kaltindamas „Hamas“ civilius naudojant kaip žmonių skydus.

Per dvi dienas į pietus pabėgo daugiau nei 100 000 Gazos gyventojųDaugiau nei 100 000 Gazos gyventojų per pastarąsias dvi dienas pabėgo į pietus, sakė Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagari.Spaudos konferencijoje jis sakė, kad Izraelio pajėgos veikia „giliai Gazos mieste“.Izraelis savo sausumos puolimą sutelkė į šiaurinę Gazą, sakydamas, kad siūlo langus civiliams išvykti.„Buvo dedamos pastangos išlaisvinti Gazos Ruože laikomus įkaitus, tačiau tokios pastangos užtrunka“, – sakė jis. „Mes visą laiką ir iniciatyviai stengiamės sugrąžinti įkaitus. Šios pastangos yra sudėtingos, jos nėra galutinės. Joms reikia laiko, joms prireiks laiko“, - sakė jis.

Izraelis patikslino spalio 7-osios išpuolio aukų skaičių Izraelis sumažino per „Hamas“ spalio 7 d. surengtą išpuolį žuvusių žmonių skaičių iki „maždaug 1 200“ nuo ankstesnio skaičiaus 1 400.Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lioras Haiatas sakė, kad patikslintas skaičius atsirado dėl to, kad daugelis kūnų nebuvo atpažinti iš karto po išpuolio ir „dabar manome, kad jie priklauso teroristams..., yra ne Izraelio aukos“.

Izraelis pradeda stiprų bombardavimą šiaurinėje Gazos dalyjeGazos Ruožo šiaurinėje dalyje vėlai penktadienį galima pastebėti smarkų Izraelio pajėgų bombardavimą ir raketas, pranešė CNN Nicas Robertsonas ir jo komanda, pranešantys iš Sderoto, Izraelio.Komanda taip pat matė intensyvius gaisrus netoli Džabalijos pabėgėlių stovyklos.

Izraelis neigia savo kaltę dėl smūgio al Šifos ligoninei Izraelio kariuomenė teigė, kad iš Gazos Ruožo netinkamai paleistas sviedinys penktadienį pataikė į Gazos miesto al Šifos ligoninę.„Anksčiau šiandien IDF gavo pranešimų apie smūgį al Šifos ligoninėje Gazos mieste. „Hamas“ valdoma žiniasklaidos tarnyba Gazos Ruože iš karto pareiškė, kad tai buvo IDF surengtas smūgis“, – teigiama CNN atsiųstame IDF atstovo spaudai pulkininko leitenanto Richardo Hechto pareiškime.IDF nurodė, kad jos operacinių sistemų tyrimas parodė, kad „netinkamai paleistas sviedinys, kurį Gazos Ruože paleido teroristinės organizacijos, pataikė į al Šifos ligoninę“.R. Hechtas toliau tvirtino, kad sviedinys buvo nukreiptas į „netoliese esančius IDF karius“.Penktadienį socialiniuose tinkluose pasirodė keli vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip po atakos ligoninėje ant žemės guli sužeisti žmonės.„Hamas“ valdomos sveikatos ministerijos Gazoje generalinis direktorius Medhatas Abbasas CNN sakė, kad vaizdo įrašuose buvo matyti „laukimo zona, uždengta gofruoto metalo lakštu, po kuria prisiglaudė šalies viduje perkelti asmenys“.Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas spaudai penktadienį taip pat sakė, kad al Šifa ligoninė „yra bombarduojama“.

Pranešama, kad Gazos Ruožo al Šifos ligoninė pradeda evakuotisGazos miesto valdžia pradėjo evakuoti al Šifos ligoninę, gavusi Izraelio pajėgų įsakymus ir pranešimus, kuriuose teigiama, kad kariai apsupo kompleksą, kuriame, kaip manoma, „Hamas“ įsirengė pagrindinį komandų centrą, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis asmeniu, susipažinusiu su reikalas.Penktadienį ligoninę supurtė mažiausiai vienas sprogimas, Izraelio pajėgoms artėjant prie vietos. Kol kas neaišku, kas atsakingas už sprogimą.Anot „Hamas“ valdomos sveikatos ministerijos, ligoninėje yra 2 500 pacientų, o ligoninės viduje ir aplink ją glaudėsi nuo 50 000 iki 60 000 žmonių.Civiliai susirinko aplink ligoninę, tikėdamiesi rasti atokvėpį nuo bombardavimo likusioje Gazos miesto dalyje.

Evakuacija į Egiptą sustabdytaEvakuacijos iš Gazos Ruožo į Egiptą šiandien buvo sustabdyta, pranešė trys Egipto saugumo šaltiniai ir vienas palestiniečių pareigūnas.Tai reiškia, kad užsienio pasų turėtojai ir palestiniečiai, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos, negalėjo išvykti per Rafah perėją.Palestinos pareigūnas ir Egipto medicinos šaltinis sakė, kad sustabdymas įvyko dėl problemų evakuojant medikus į Rafah sienos perėjimą iš Gazos Ruožo.Ribotos evakuacijos iš Gazos į Egiptą prasidėjo lapkričio 1 d. ir per pastarąją savaitę buvo du kartus sustabdytos dėl bombardavimo.Rafah, kurį kontroliuoja Egiptas ir nesiriboja su Izraeliu, yra vienintelis galimas išėjimo iš Gazos taškas ir vienintelis kelias patekti pagalbai į Gazos Ruožą.

Izraelio pareigūnai kalba apie pažangą dėl įkaitų paleidimo Visi trys pagrindiniai Izraelio televizijos tinklai cituoja aukšto rango Izraelio pareigūną, kuris patvirtina pranešimus apie didelę pažangą, susijusią su šiuo metu Gazoje laikomo didelio skaičiaus įkaitų išlaisvinimo susitarimu, o keliuose pranešimuose kalbama apie net 100 belaisvių, kuriuos ketinama paleisti.Tačiau tokie pranešimai pastarosiomis savaitėmis tapo dažni, nepaisant galutinio įkaitų paleidimo.Įkaitai nebuvo paleisti nuo tada, kai pora buvo paleista spalio 20 d., o dar viena – spalio 22 d.Įkaitai nebuvo paleisti nuo tada, kai spalio 27 d. IDF pradėjo antžeminį įsiveržimą.Kai kurie analitikai pripažįsta, kad kuo daugiau apie tokius sandorius bus kalbama spaudoje, tuo mažesnė tikimybė, kad jie klostysis.

Saudo Arabijos kronprincas pirmą kartą pasmerkė Izraelio „karinę agresiją Gazos Ruože“Likus dienai iki dviejų svarbių viršūnių susitikimų, Saudo Arabijos kronprincas Mohammedas bin Salmanas pirmą kartą sukritikavo Izraelio kariuomenės veiksmus Gazos Ruože. Jo šalis smerkia „karinę agresiją Gazos Ruože, tikslines atakas prieš civilius ir nuolatinius Izraelio okupacinių dalinių vykdomus humanitarinės tarptautinės teisės pažeidinėjimus“, – penktadienį susitikime su Afrikos šalių lyderiais sakė Saudo Arabijos faktinis vadovas.Tai buvo pirmasis viešas M. bin Salmano pareiškimas apie karą tarp Izraelio ir teroristinio „Hamas“ judėjimo nuo beprecedenčio šios grupuotės išpuolio prieš Izraelį spalio 7 d.Saudo Arabija pabrėžia „būtinybę nutraukti šį karą ir priverstinius išvarymus ir sudaryti sąlygas atkurti stabilumą ir pasiekti taiką“, – pabrėžė M. bin Salmanas.

Netanyahu teigia, kad Izraelis po karo išlaikys Gazos Ruožo kontrolęIzraelio kariuomenė po karo kontroliuos Gazos Ruožą, teigia ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu.Izraelio kariuomenė „kontroliuos ruožą, nepaliksime jo tarptautinėms pajėgoms“, – penktadienį susitikime su Izraelio pasienio miestų atstovais sakė B. Netanyahu, pranešė žiniasklaida.Anksčiau B. Netanjahu interviu JAV transliuotojui „Fox News“ sakė, kad Izraelis nebandys užkariauti, valdyti ar okupuoti Gazos Ruožo.„Tačiau mes norime suteikti jam ir sau geresnę ateitį visuose Artimuosiuose Rytuose. O tam reikia nugalėti „Hamas“, – sakė jis.Jokių terminų jis nenurodė, „nes tam gali prireikti daugiau laiko“. Gazos Ruožas turi būti demilitarizuotas, deradikalizuotas ir atstatytas.Vyresnysis B. Netanjahu patarėjas Markas Regevas praėjusią savaitę sakė, kad Izraelis nesiekia nuolatinės teritorijos okupacijos.M. Regevas JAV transliuotojui CNN sakė, kad Izraelio saugumo pajėgos turės užtikrinti kariuomenei galimybę vykdyti operacijas priklausomai nuo grėsmių situacijos.

Izraelis: kariai šiandien užėmė pagrindines „Hamas“ tvirtoves Gazoje ir nukovė 150 teroristųIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad kariai šiandien užėmė pagrindinius „Hamas“ forpostus Gazos mieste ir per šį procesą žuvo apie 150 teroristų.Kariuomenė teigia, kad pastarosiomis dienomis jos 401-oji brigada vadovavo vadinamojo Baderio forposto – pagrindinio „Hamas“ Al-Shati pabėgėlių stovyklos bataliono forposto – puolimui šalia civilių namų netoli pabėgėlių stovyklos.Pranešime rašoma, kad per reidą Baderio poste kariai sunaikino karinius štabus ir raketų paleidimo aikšteles.Atskirai IDF teigia, kad 401-oji brigada užėmė dar vieną „Hamas“ postą rajone ir sunaikino ginklų gamybos gamyklą, raketų paleidimo pozicijas ir tunelius.Per kitą reidą, anot IDF, brigada kovojo su „Hamas“ užpuolikais Blue Beach kurorte Gazos miesto pakrantėje. Jame teigiama, kad viešbutyje buvo įsitaisę apie 30 teroristų, kurie šaudė į pajėgas prieštankinėmis raketomis.„Po to, kai jis buvo apsuptas ir užimtas, paaiškėjo, kad teroristai viešbučio kambarius naudojo kaip prieglobstį ir planuodami atakas virš žemės ir po žeme“, – teigia IDF.IDF teigia, kad iš viso per mūšius Al-Shati rajone žuvo apie 150 „Hamas“ operatyvininkų.

Pranešama, kad Gazoje žuvo „Hamas“ vadovo anūkėRoaa Haniyeh, „Hamas“ politinio biuro vadovo Ismailo Haniyeho anūkė, šiandien žuvo per IDF antskrydį Gazos mieste, praneša naujienų agentūra „Al Jazeera“, nepateikdama jokių įrodymų.Izraelis šio pranešimo nekomentavo.

IDF: 4 kariai sunkiai sužeisti per „Hezbollah“ ataką iš Libano Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad trys kariai buvo sunkiai sužeisti, kai šiandien iš Libano paleista prieštankinė raketa pataikė į armijos postą netoli šiaurinės Menaros bendruomenės.Kitas karys buvo sunkiai sužeistas, o antrasis buvo vidutiniškai sužeistas per bepiločio lėktuvo ataką prieš karius šiaurinėje sienoje popietę.Visi kariai buvo nuvežti į ligoninę tolesniam gydymui.Atsakomybę už raketų ir bepiločių orlaivių atakas prisiėmė teroristinė grupuotė „Hezbollah“.IDF teigia, kad reaguodama į atakas dabar smogia „Hezbollah“ objektams Pietų Libane.

IDF patvirtino, kad kovoja netoli al Šifos ligoninėsIzraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai pulkininkas Peteris Lerneris BBC patvirtino, kad Izraelio kariuomenės daliniai yra netoli al Šifos ligoninės.„Hamas“ nusprendė įrengti strategines pozicijas savo teroristinėms pajėgoms ligoninėse, po jomis ir aplink jas. Stengiamės paraginti ligoninėse pasislėpusius žmones evakuotis“, – sakė Izraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai P. Lerneris.Pulkininkas P. Lerneris pridūrė, kad pagrindinės „Hamas“ pajėgos ir vadovavimo centrai, Izraelio kariuomenės duomenimis, yra būtent Gazos mieste.Palestiniečių šaltiniai teigia, kad Gazos ligoninių teritorijos jau apšaudytos.Socialinėje žiniasklaidoje plinta vaizdo įrašas, kuriame matomi, kaip teigiama, minos ar raketos sprogimo al Šifos ligoninės, didžiausios Gazos ligoninės, kieme padariniai. Kiemas pilnas žmonių, bėgančių nuo kovų.„Hamas“ teigia, kad al Šifoje arba netoli jos žuvo 13 žmonių, tačiau ligoninės gydytojas sako žinąs tik apie vieną žuvusįjį.

Raudonasis Kryžius reikalauja, kad Gazos ligoninės būtų apsaugotos nuo kovųTarptautinis Raudonasis Kryžius pareiškė, kad Gazos sveikatos sistema pasiekė ribą, iš kurios nebegalima grįžti, ir pareikalavo apsaugoti miesto ligonines nuo kovų.„Karo veiksmų taisyklės yra aiškios. Pagal tarptautinę humanitarinę teisę ligoninės yra ypač saugomi objektai. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas ragina skubiai apsaugoti visus civilius gyventojus, įskaitant humanitarinės pagalbos darbuotojus ir medicinos personalą. Šios apsaugos užtikrinimas ir gyvybių gelbėjimas šiuo siaubingu metu yra ne tik teisiškai įtvirtinta pareiga, bet ir moralinis imperatyvas“, – sakoma Raudonojo Kryžiaus pareiškime, apie kurį pranešė BBC korespondentas Ženevoje.„Perkrauta, veikianti su menkais ištekliais ir vis pavojingesnėje aplinkoje, sveikatos apsaugos sistema Gazoje pasiekė ribą, iš kurios nebegrįžtama, todėl kyla pavojus tūkstančių sužeistų, sergančių ir perkeltų žmonių gyvybėms“, – teigia Raudonasis Kryžius.

Izraelio kariuomenė: nuo Gazos karo pradžios atakuota per 15 tūkst. teroristų taikiniųIzraelio kariuomenė praneša nuo karo pradžios Gazos Ruože atakavusi daugiau kaip 15 000 teroristų taikinių.Be to, surasta per 6 000 ginklų, įskaitant raketas, amuniciją ir sprogmenis, penktadienį pranešė kariuomenė.Izraelio pajėgos, be kita ko, atakavo „Hamas“ vadavietes, ginklų sandėlius ir tunelius, taip pat pačius teroristus, sakoma pranešime.

UNRWA: nuo Gazos karo pradžios žuvo 101 pagalbos darbuotojasAtsinaujinus Artimųjų Rytų konfliktui, jau žuvo 101 Jungtinių Tautų pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūros (UNRWA) darbuotojas. Tai penktadienį tinkle X pranešė UNRWA vadovas Philippe‘as Lazzarinis, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.„Siaubinga. Per mėnesį žuvo daugiau kaip 100 UNRWA darbuotojų. Tėvai, mokytojai, medicinos seserys, gydytojai, pagalbinis personalas. UNRWA gedi, palestiniečiai gedi, izraeliečiai gedi“, – rašė Ph. Lazzarinis.Jis dar kartą paragino skelbti humanitarines paliaubas. JT darbuotojai pirmadienį planuoja tylos minutę žuvusiesiems pagerbti.Dar niekada per konfliktą nėra žuvę tiek daug JT pagalbos darbuotojų. 2011 m. Nigerijoje žuvo 46 darbuotojai, kai savižudis teroristas nusitaikė į biurą Abudžoje.

Kovos vyksta netoli pagrindinių Gazos ligoniniųVietinis BBC korespondentas iš al Šifos ligoninės praneša, kad Izraelio tankai yra už kelių šimtų metrų į šiaurę ir į pietus nuo ligoninės.„Izraelis nuolat rengia oro antskrydžius, artilerijos smūgius kaimynystėje. Girdžiu sprogimus ir mačiau, kaip automobiliais ir vežimais, kuriuos traukia arkliai ir asilai, atvežami kūnai“, – praneša korespondentas.Pasak jo, ligoninėje yra tūkstančiai sužeistųjų, daugelio jų būklė kritinė, taip pat daug vietinių gyventojų, kurie slepiasi nuo mūšių ir oro antskrydžių arba negali palikti sužeistų artimųjų.Tuo pat metu BBC korespondentas sakė, kad tūkstančiai žmonių jau paliko ligoninę ir evakuoti į saugesnes vietas. Al Šifos ligoninė yra netoli jūros ir istorinio Gazos miesto centro.Izraelio laikraštis „Haaretz“, remdamasis palestiniečių šaltiniais, praneša, kad mūšiai vyksta ir kitoje miesto dalyje, netoli Al Kuds ligoninės. Palestinos organizacija „Raudonasis Pusmėnulis“ praneša, kad Izraelio ugnis ligoninės rajone nužudė vieną žmogų ir 20 sužeidė. „Raudonojo pusmėnulio“ teigimu, kai kurie sužeistieji yra civiliai gyventojai, pasislėpę ligoninėje.Izraelio kariuomenė įrodinėja – ir penktadienį tai dar kartą pakartojo – kad „Hamas“ savo požeminius vadovavimo centrus įrengė būtent po Gazos ligoninėmis.

Gazos ligoninės duomenimis, per mokyklos apšaudymą žuvo 50 žmoniųĮ Al Shifos ligoninę Gazos mieste, ligoninės direktoriaus duomenimis, penktadienį „po mokyklos apšaudymo atvežta apie 50 žuvusiųjų“. Ar Burako mokykla buvo atakuota „raketomis ir artilerijos ugnimi“, sakė Mohammedas Abu Salmija. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti kol kas nepavyko.Teroristinio „Hamas“ judėjimo vyraujamos Gazos Ruožo vyriausybės spaudos biuras savo ruožtu pareiškė, kad Izraelis „maždaug 200 metrų atstumu nuo Al Burako mokyklos išdėstė apie 200 tankų“. Be to, An Nasro rajone, kuriame yra mokykla, esą apsuptos keturios ligoninės.

IDF: Izraelio šiaurėje nukrito du Libano orlaiviaiIzraelio gynybos pajėgos teigia aptikusios tris orlaivius, įskridusius į Izraelio teritoriją iš Libano, skelbia „Sky News“.Neaišku, kas valdė orlaivius. „Vieną jų perėmė IDF oro gynybos sistema, o kiti du nukrito šiaurinėje teritorijoje“, – teigė IDF.„Įvykis baigėsi ir incidentas nagrinėjamas“.Neaišku, ar kas nors buvo sužeistas, daugiau informacijos nepateikiama. Pietų Libane yra įsikūrusi Irano remiama „Hezbollah“ grupuotė, kuri jau seniai yra susivienijusi su „Hamas“ ir „Islamo džihadu“ Gazos Ruože – tačiau neaišku, ar jos dalyvavo šiame incidente.

Norvegija: „nėra aiškios politinės idėjos“, kaip turėtų baigtis karas GazojeNorvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Støre išreiškė didelį pesimizmą dėl karo Gazos Ruože ir, duodamas interviu žiniasklaidai, teigė, kad Gazos Ruože itin smarkiai kenčia vaikai ir kad konflikto pabaigos nematyti.„Tai karas, kuris, mano manymu, vykdomas vadovaujantis labai stipria karine logika, tačiau be aiškios politinės idėjos, kaip jis turėtų baigtis“, – ketvirtadienio vakarą Norvegijos transliuotojui NRK sakė J. G. Støre.Paklaustas, ką mano apie Izraelio vykdomą intensyvų siauro pakrantės ruožo bombardavimą, J. G. Støre atsakė: „Manome, kad tai yra tarptautinės karo teisės, t. y. kad civiliai gyventojai turi teisę į apsaugą, pažeidimas“.Pasak jo, visi tarptautinės karo teisės pažeidimai yra smerktini, tačiau ar jie laikytini karo nusikaltimais, turi nuspręsti teismai.Spalio 7 dienos „Hamas“ išpuoliai buvo siaubingi ir nepateisinami teroristiniai išpuoliai prieš civilius gyventojus, o Izraelis turi teisę į savigyną, sakė Norvegijos premjeras.Tačiau didelis klausimas, kaip Izraelio veiksmai Gazos Ruože gali suteikti valstybei saugumo ilguoju laikotarpiu. „Vaikai, išgyvenę šį pragarą Gazoje, ateityje negalės su tuo susitaikyti“, – sakė jis.Norvegija praeityje tarpininkavo Artimųjų Rytų konflikte: 1993 metais Vašingtone po ilgų ir slaptų derybų buvo pasirašyti Oslo susitarimai. Vis dėlto konflikto pabaiga taip ir liko tolimoje perspektyvoje.Vienintelis sprendimas yra dviejų valstybių sprendimas, sakė J. G. Støre, pridurdamas, kad būtų naivu manyti, jog šis sprendimas bus greitas ir lengvas.J. G. Støre sakė nematąs priežasčių optimizmui ir manąs, kad padėtis tik blogės.

Dvylika sunkiai sergančių vaikų išvežti iš Gazos RuožoDvylika vėžiu ir kitomis gyvybei pavojingomis ligomis sergančių nepilnamečių, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), išvežti iš Gazos Ruožo. Vaikai su juos lydinčiais asmenimis nugabenti į Egiptą ir Jordaniją, kur bus toliau gydomi, penktadienį Ženevoje pranešė PSO.Šią akciją koordinavo palestiniečių ir Izraelio institucijos, padedant JAV, Egiptui, Jordanijai ir St. Jude vaikų klinikai Memfyje (JAV).Dėl priemonių trūkumo ir saugumo padėties Gazos Ruože buvo priverstos užsidaryti dvi specialios klinikos, skirtos vėžiu sergantiems pacientams.

ES planuoja dar šešis skrydžius su pagalbos prekėmis GazaiEuropos Sąjunga (ES) planuoja nusiųsti dar šešis lėktuvus su humanitarine pagalba žmonėms Gazos Ruože. Penktadienį ir šeštadienį iš Italijos Egipto kryptimi turėtų pakilti du orlaiviai su 55 tonomis pagalbos prekių, Briuselyje pranešė Europos Komisija. Jie, be kita ko, gabens mobilius sandėlius ir šaldymo įrangą.Dar trys lėktuvai, anot Komisijos, kils iš Bukarešto. Jie skraidins palapines ir čiužinius. Šeštasis lėktuvas dar šį mėnesį iš Belgijos į Egiptą gabens JT agentūrų ir kitų humanitarinių partnerių pagalbos prekes.„Mūsų įsipareigojimas teikti humanitarinę pagalbą žmonėms Gazos Ruože išlieka ypač tvirtas. Todėl organizuosime dar daugiau pagalbos skrydžių, kad pagalba pasiektų kiek įmanoma daugiau civilių“, – sakė Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Kartu ES siekia, kad būtų atverti papildomi maršrutai, pavyzdžiui, transporto koridorius jūra.Komisijos duomenimis, iki šiol Egiptą pasiekė aštuoni lėktuvai su daugiau kaip 372 tonomis pagalbos prekių. Siuntas per Rafos pasienio perėją vietinės partnerių humanitarinės organizacijos gabena į Gazos Ruožą, kur dėl Izraelio atakų šimtai tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus.

Buvęs Izraelio karinės žvalgybos vadovas: „Hamas“ vadavietės yra po Gazos ligoninėmisBuvęs Izraelio karinės žvalgybos vadovas generolas Amosas Yadlinas „BBC News“ sakė, kad „Hamas“ valdymo centrus įrengė po Gazos ligoninėmis ir naudoja juos kaip skydus. Pasak jo, „visi apie tai žino“.Jis paaiškino, kad po spalio 7 d. išpuolių sugauti „Hamas“ kovotojai per tardymą atskleidė, kad pagrindinis grupuotės vadavietės centras yra po Al-Šifos ligonine.Neseniai pranešta apie sprogimus trijose ligoninėse Gazos Ruožo šiaurėje, įskaitant Al-Šifos, arba netoli jų. A. Yadlinas sakė, kad Izraelio kariuomenė yra įsitikinusi, jog po kiekviena Gazos Ruožo ligonine yra vadavietės.Anksčiau „Hamas“ neigė tokius kaltinimus ir ragino JT pareigūnus atvykti į Gazą ir atlikti patikrinimą vietoje.

Pranešama apie intensyvius susirėmimus Gazos ligoninėje, snaiperių apšaudymusPalestinos organizacija „Raudonasis pusmėnulis“ pranešė apie „intensyvius susirėmimus“ al Kudso ligoninėje, esančioje Gazos miesto pietuose, skelbia „Sky News“.„Dabar vyksta intensyvūs susirėmimai ir okupantų snaiperiai atidengia ugnį į al Kudso ligoninę, dėl to sužeisti perkeltieji asmenys“, – sakė pagalbos organizacija, priklausanti Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui.

Tūkstančiai žmonių bėga iš didžiausios Gazos ligoninės po netoliese įvykusių sprogimųTūkstančiai žmonių, prisiglaudusių šiaurinėje Gazos ligoninėje, pabėgo po netoliese įvykusių sprogimų, naujienų agentūrai „Associated Press“ pranešė iš šios teritorijos evakuoti žmonės.Didžiausios Gazos al Šifos ligoninės gydytojai buvo nepasiekiami dėl telefono ir interneto ryšio sutrikimų.Ligoninėje prieglobstį buvo radę beveik 80 tūkst. žmonių, bandžiusių pabėgti nuo sunkių sausumos mūšių ir oro antskrydžių.Tai įvyko po to, kai Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas spaudai pareiškė, kad medicinos įstaiga buvo „bombarduojama“, o vietoje vyko „intensyvus smurtas“.„Izraelis dabar pradeda karą prieš Gazos miesto ligonines“, – agentūrai „Reuters“ sakė al Šifos ligoninės direktorius Mohammadas Abu Selmeyah.Izraelis iš karto nekomentavo, tačiau teigia, kad nesitaiko į civilius gyventojus ir deda daug pastangų, kad išvengtų smūgių į juos.

PSO: 20 iš 36 Gazos Ruožo ligoninių nebeveikiaDėl smarkių bombardavimų, sugriovimų ir medicininių priemonių stygiaus nebeveikia 20 iš 36 Gazos Ruožo ligoninių. Apie tai penktadienį Ženevoje pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Net ir veikiančios ligoninės esą dirba tik avariniu režimu, nes daugeliui jų normaliai pacientų priežiūrai trūksta dezinfekcijos priemonių, anestezijos preparatų ar elektros. Kai kuriose veikiančiose ligoninėse pacientų yra dvigubai daugiau nei lovų, sakė PSO atstovė Margaret Harris.PSO, anot jos, penktadienį gavo informacijos apie intensyvius kovinius veiksmus aplink Shifos ligoninę. „Tačiau duomenų apie žalą neturime“, – teigė M. Harris. Shifos ligoninė yra vienintelė, kurioje yra vaikų skyrius. Čia vaikai gydomi reanimacijoje, kitiems reikalinga dializė. Bet kokie jų priežiūros protrūkiai esą kelia grėsmę jų gyvybei.Palestiniečių žiniasklaida ir teroristinė organizacija „Hamas“ penktadienį pranešė, kad vyksta mūšiai netoli kelių ligoninių, įskaitant Shifos ligoninės teritoriją. Didžiausios Gazos Ruožo klinikos direktorius Mohammadas Abu Salamija kalbėjo apie „Izraelio atakas“ prieš klinikos pastatus, kuriuose teikiama skubi pagalba ir kuriuose glaudžiasi pabėgėliai. Esą yra žuvusiųjų ir sužeistųjų. Nepriklausomai šios informacijos patikrinti kol kas nėra galimybės.

„Hamas“ vadovaujama ministerija: žuvusių palestiniečių skaičius viršijo 11 tūkst.„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija penktadienį pranešė, kad per penkias savaites trunkančią Izraelio karinę operaciją, nukreiptą prieš šią islamo ekstremistų grupuotę, nuo spalio 7 dienos žuvo 11 078 žmonės.Tarp žuvusiųjų yra 4 506 vaikai, sakoma sveikatos apsaugos ministerijos pranešime, o 27 490 žmonių buvo sužeisti per karą, kuris prasidėjo mirtinomis „Hamas“ atakomis pietų Izraelyje.

Padėties aplink Gazos ligonines analizė: Izraelio kariuomenė atvirai išdėstė savo veiksmų planąPadėtis prie al-Šifos ligoninės sudėtinga humanitariniu požiūriu, tačiau kariniu požiūriu Izraelis atvirai pareiškė, ką darys: veiks, sako Jeremy Bowenas, „BBC News International“ redaktorius.Izraelio kariuomenė tvirtina, kad įspėjo „Hamas“: „Mes ketiname tai padaryti ir mes tai padarysime“. Be to, izraeliečiai kelioms valandoms per dieną atvėrė pagrindinį kelią, jungiantį šiaurinę Gazos dalį su pietine, ir tai, jų teigimu, leis evakuotis šiaurėje, taip pat ir al-Šifoje, gyvenantiems žmonėms.Kai prieš porą dienų su Izraelio kariškiais įžengiau į Gazą, jie vis pabrėždavo, kad „Hamas“ slepiasi už civilių gyventojų nugarų. Tai sena sukilėlių asimetrinio karo taktika – slėptis ir plaukti žmonių jūroje, sako J. Bowenas.

JAV valstybės sekretorius: žuvo per daug palestiniečiųJAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas penktadienį pasmerkė didelį civilių gyventojų žūčių skaičių Gazos Ruože ir pareiškė, kad reikia padaryti daugiau, kad „būtų sumažinta žala palestiniečių civiliams gyventojams“, selbia BBC.Nors A. Blinkenas pagyrė Izraelį už tai, kad jis paskelbė apie kasdienes humanitarines pauzes ir du humanitarinius koridorius, jis sakė, kad „galima ir reikia padaryti daugiau“.„Žuvo per daug palestiniečių. Per daug jų nukentėjo pastarosiomis savaitėmis“, – sakė A. Blinkenas spaudos konferencijoje Indijos sostinėje Naujajame Delyje. „Norime padaryti viską, ką galime, kad išvengtume žalos ir maksimaliai padidintume jiems [palestiniečių civiliams] teikiamą pagalbą. Toliau diskutuosime su Izraeliu apie konkrečius žingsnius, kurių reikia imtis šiems tikslams pasiekti“, – pridūrė JAV valstybės sekretorius. Jis atsisakė apibūdinti šių veiksmų detales.

Izraelio centrinėje dalyje skamba raketų sirenosCentrinėje Izraelio dalyje pasigirdo raketų sirenos, nes pranešama apie smūgius iš Gazos Ruožo, skelbia „Sky News“.Izraelio skubios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad jos komandos gavo keletą pranešimų apie smūgius ir skuba į įvykių vietas.Tel Avive yra nepatvirtintų pranešimų apie sužeistuosius, o socialinės žiniasklaidos vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti, kaip gynybos sistema „Geležinis kupolas“ perima virš miesto skriejančias raketas.https://twitter.com/Mdais/status/1722943049054003369

„Hezbollah“ teigimu, per izraeliečių apšaudymą nukauti 7 kovotojaiĮtampai Izraelio ir „Hamas“ kare neslūgstant, Irano remiama Libano smogikų grupuotė „Hezbollah“ penktadienį pranešė, kad per izraeliečių apšaudymą buvo nukauti 7 jos kovotojai, tačiau nenurodė, kur ir kada jie žuvo.Savo pranešime grupuotė nurodė visų septynių kovotojų vardus, teigdama, kad jie „krito pakeliui į Jeruzalę“ – šią frazę „Hezbollah“ vartoja, gedėdama per nuo praėjusio mėnesio pasienyje vykstančius susirėmimus su Izraeliu žuvusių savo narių, kurių skaičius dabar pasiekė 68.

Vokietija: Izraelis negali prarasti progos pasiekti taiką su arabų pasauliuIzraelis negali dėl karo su „Hamas“ prarasti „istorinės galimybės“ pasiekti taiką su arabų valstybėmis, penktadienį leisdamasi į kelionę po Vidurio Rytus sakė Vokietijos užsienio reikalų ministrė.Annalena Baerbock Vidurio Rytuose lankysis jau trečią kartą po Palestinos smogikų grupuotės „Hamas“ iš Gazos Ruožo spalio 7 d. įvykdyto išpuolio, po kurio įsiplieskė konfliktas su Izraeliu.Viena iš stotelių jos kelionės metu bus Jungtiniai Arabų Emyratai, santykius su Izraeliu normalizavę 2020 m.Ji taip pat lankysis Saudo Arabijoje, kuri taip pat svarstė galimybę normalizuoti santykius su Izraeliui, tačiau prasidėjus šiam karui derybos buvo sustabdytos.Be to, A. Baerbock lankysis ir Izraelyje.„Šioje beveik neįveikiamoje sumaištyje labai svarbu nepamiršti pagrindinių dalykų“, – sakė ji.„Istorinės progos Izraeliui pasiekti taiką su savo arabų kaimynais negalima prarasti, nes teroristai būtent to ir siekia.Ir netgi jei dėsime pastangas, kad būtų paleisti įkaitai, į Gazą būtų tiekiama humanitarinė pagalbą arba užkirstas kelias smurtui išplisti po regioną, mums pasiseks tik tuo atveju, jeigu suvienysime jėgas su arabų įlankos šalimis.“Ji taip pat pridūrė, kad „tik vėl susitarus gyventi dvejose valstybėse vieniems šalia kitų, ir izraeliečiai, ir palestiniečiai galės gyventi taikiai, saugiai ir oriai“.Šaltinis užsienio reikalų ministerijoje nurodė, kad A. Baerbock kelionės metu, be kita ko, bus kalbama apie pastangas išlaisvinti Vokietijos piliečius, esančius tarp „Hamas“ paimtų įkaitų, taip pat „dramatišką“ humanitarinę padėtį Gazoje.Berlynas pasmerkė Palestinos smogikų išpuolį ir pareiškė, kad Izraelis turi teisę gintis. Izraelio valdžios teigimu, islamistai nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, pagrinde civilių, ir paėmė apie 240 įkaitų.Vokietija taip pat buvo viena iš šalių, kvietusių kare padaryti „humanitarinių pertraukų“, kad galima būtų palengvinti Gazos gyventojų kančias. Anot „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos, per bombardavimą ir sausumos operaciją Gazoje jau žuvo daugiau nei 10 800 žmonių, tarp žuvusiųjų daug vaikų.Kaip sakė JAV prezidentas Joe Bidenas, Izraelis sutiko puolime padaryti pertraukų, tačiau atmetė galimybę sudaryti platesnio masto paliaubas.

IDF skelbia nukovusios 30 „Hamas“ kovotojų ir atgavusios dešimtis ginklųIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad per pastarąją dieną surengė keletą reidų Gazos Ruože, skelbia „Sky News“.„IDF 7-osios brigados kariai surengė reidus prieš „Hamas“ karinį postą ir treniruočių kompleksą, esantį civilių rajonų centre“, – rašoma atnaujintame pranešime. Jame teigiama, kad nukauta 30 „Hamas“ kovotojų ir konfiskuota „dešimtys“ ginklų. „Be to, kariai įsiveržė į „Hamas“ lyderio Yahya Sinwaro brolio Muhammado Sinwaro biurą, kuriame buvo karinės doktrinos dokumentai“, – teigiama IDF pranešime.Atskiros operacijos metu 7-osios brigados kariai kartu su specialiosios paskirties inžinerijos padalinio „Yahalom“ kariais surengė reidą į kitą postą, kuriame, kaip teigiama, aptiko priešlėktuvinių raketų valdymo ir kalibravimo sistemas.

Aukščiausio lygio JT pagalbos agentūros atstovas: Gazoje vykdomos „skerdynės tiesiog turi liautis“Jungtinės Tautos paragino nutraukti karo draskomame Gazos Ruože per Izraelio karinę operaciją vykstančias skerdynes, teigiama penktadienį paskelbtame aukščiausio rango JT humanitarinės pagalbos agentūros atstovo pranešime.„Dabartinis Izraelio valdžios pasirinktas kursas neatneš taikos ir stabilumo, kurio trokšta ir nusipelno tiek izraeliečiai, tiek palestiniečiai", – sakoma Jungtinių Tautų Palestinos pabėgėliams skirtos agentūros (UNRWA) vadovo Philippe‘o Lazzarini pranešime žiniasklaidai.„Ištisų kvartalų sulyginimas su žeme nėra atsakas į šiurpius „Hamas“ įvykdytus nusikaltimus. Priešingai, tai sukurs naują nukentėjusių palestiniečių kartą, kuri, tikėtina, tęs tą smurto ciklą. Žudynės tiesiog privalo liautis“, – rašė jis.Izraelis pradėjo puolimą Gazos Ruože po to, kai spalio 7 dieną „Hamas“ kovotojai prasiveržė per sieną ir pietų Izraelyje nužudė 1 400 žmonių, daugiausia civilių, taip pat paėmė apie 240 įkaitų.Per atsakomuosius Izraelio smūgius ir kovas Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 10 800 žmonių, dauguma taip pat civiliai, teigia „Hamas“ valdomos palestiniečių teritorijos sveikatos apsaugos ministerija.

Irano teigimu, Izraelio ir „Hamas“ karo plėtra yra „neišvengiama“Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amir-Abdollahianas penktadienį pasakė, kad Izraelio ir „Hamas“ karo plėtra tapo „neišvengiama“. Tiek regione, tiek už jo ribų vis labiau nerimaujama, kad konfliktas gali plisti.Spalio 7 d. „Hamas“ teroristai prasiveržė per itin gerai saugomą Izraelio sieną su Gazos Ruožu ir pietų Izraelyje nužudė daugiau nei 1 400 žmonių. Dauguma jų buvo civiliai. Kaip teigia Izraelio valdžia, smogikai taip pat paėmė apie 240 įkaitų.Atsakydamas į šį išpuolį ir prisiekdamas sunaikinti „Hamas“, Izraelis pradėjo bombarduoti ruožą ir į jį nusiuntė sausumos karius. Per šią operaciją, „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jau žuvo daugiau nei 10 800 žmonių, du trečdaliai iš jų – moterys ir vaikai.„Karui prieš civilius Gazos gyventojus tampant vis intensyvesniu, karo apimčių plėtra dabar tapo neišvengiama“, – telefonu kalbėdamas su Kataro užsienio reikalų ministru šeichu Mohammedu bin Abdulrahmanu Al Thani teigė H. Amir-Abdollahianas.Jo komentarai buvo paskelbti ministerijos tinklalapyje.Ši „Hamas“ finansinę ir karinę pagalbą teikianti Islamo respublika smogikų grupuotės išpuolį prieš Izraelį pasveikino kaip „sėkmingą“, tačiau neigė jame dalyvavusi.Prezidentas Ebrahimas Raisi yra pasakęs, kad Iranas jaučia „pareigą remti pasipriešinimo grupes“, tačiau teigė, kad jos veikia savarankiškai.Teheranas taip pat remia ir Libano judėjimą „Hezbollah“, kurio smogikai ir sąjungininkai nuo pat Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios tęsia susišaudymus su Izraelio pajėgomis prie abiejų šalių sienos.Be to, raketomis ir dronais smogta ir Irake bei Sirijoje esančioms karinėms bazėms, kuriose dislokuoti JAV ir kitų kovos su džihadu koalicijos narių kariai.Atsakomybę už didžiąją dalį šių atakų prisiėmė „Islamo pasipriešinimo Irake“ grupuotė, kurią Vašingtonas sieja su Iranu.Jungtinės Valstijos į rytų Viduržemio jūros regioną išsiuntė dvi lėktuvnešių grupes, jų pačių teigimu, siekdamos užkirsti kelią karui plisti.E. Raisi šeštadienį Saudo Arabijos sostinėje dalyvaus arabų šalių viršūnių susitikime, kuriame planuojama pabrėžti, kad Izraelio vykdomas Gazos puolimas turi liautis, kol smurtas neišplito į kitas šalis.Iranas nepripažįsta Izraelio, o pagrindinis jo užsienio politikos akcentas nuo pat 1979 m. Islamo revoliucijos yra parama Palestinai.

„Hamas“ vyriausybė: Izraelio smūgis didžiausiai ligoninei Gazos Ruože pareikalavo 13 gyvybių„Hamas“ vyriausybė Gazos Ruože penktadienį pareiškė, kad per Izraelio smūgį didžiausiai ligoninei šioje teritorijoje žuvo 13 žmonių.„Trylika kankinių ir dešimtys sužeistųjų per šiandieninį Izraelio smūgį „Al-Shifa“ kompleksui“ Gazos miesto centre, sakoma vyriausybės pranešime.Naujienų agentūra AFP kol kas neturėjo galimybės nepriklausomai patikrinti šiuos duomenis.

J. Stoltenbergas: Turkijos prezidento R. T. Erdogano artumas „Hamas“ nėra problema NATONATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas nemato problemų kariniam Aljansui dėl Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pareiškimų, palaikančių su Izraeliu kariaujantį palestiniečių judėjimą „Hamas“.„Niekada nėra lengva, kai Aljanse turime skirtingus požiūrius“, – interviu dpa sakė J. Stoltenbergas. Vakarų gynybos Aljanso vadovas pridūrė, kad tai „iš esmės neturi įtakos tam, ką darome arba nedarome, nes mes nevaidiname jokio vaidmens šiame konkrečiame konflikte“.Po žiauraus „Hamas“ teroro išpuolio prieš Izraelio bendruomenes netoli Gazos Ruožo, kai palestiniečių teroristai nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, R. T. Erdoganas pavadino „Hamas“ „išlaisvinimo grupe“.JAV ir Europos Sąjunga, Turkijos sąjungininkės NATO, laiko „Hamas“ teroristine organizacija.Dėl karo Gazos Ruože R. T. Erdoganas nutraukė ryšius su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. „B. Netanyahu mums nebėra pašnekovas jokia prasme. Mes jį ištrynėme, išbraukėme“, – sakė R. T. Erdoganas.Anksčiau Turkijos prezidentas yra pavadinęs Izraelį „teroristine valstybe“ dėl jo elgesio su palestiniečiais ir ne kartą prisistatė kaip vadinamojo palestiniečių reikalo gynėjas. Jis pasmerkė Izraelį dėl daugiau nei 10 tūkst. žuvusiųjų per bombardavimus Gazos Ruože. Tokį aukų skaičių pateikia „Hamas“ valdoma sveikatos ministerija, bet jis gali būti išpūstas.NATO narės viešai nepareiškė jokios kritikos R. T. Erdogano atžvilgiu, tarp jų ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, kitą savaitę priimsiantis R. T. Erdoganą Berlyne.J. Stoltenbergas paneigė spėliones, kad NATO narių tylėjimas gali būti susijęs su laukiamu Švedijos stojimo į Aljansą ratifikavimu Turkijos parlamente. „Tai dvi visiškai atskiros problemos“, – sakė jis.

Izraelio premjeras: mes nesiekiame valdyti Gazos RuožoKetvirtadienį Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atmetė paliaubas Gazos Ruože, sakė, kad kariuomenė veikia „išskirtinai gerai“ ir Izraelis neplanuoja okupuoti palestiniečių teritorijos.„Paliaubos su „Hamas“ reiškia pasidavimą“, – sakė jis „Fox News“ ir pridūrė, kad nėra jokio karinio puolimo „grafiko“. „Manau, kad Izraelio kariuomenė veikia išskirtinai gerai, – pridūrė jis. – Mes tai padarysime, kad ir kiek užtruks“.Izraelis siekia sunaikinti palestiniečių islamistų organizaciją „Hamas“, spalio 7 d. įsiveržusią per sieną iš Gazos Ruozo ir nužudžiusią 1 400 žmonių, daugiausia civilių, bei paėmusią maždaug 240 įkaitų. Po šių teroro išpuolių Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą ir rengia ten sausumos operacijas. Tačiau premjeras sakė, kad Izraelis neketina ilgam likti Gazos Ruože.„Mes nesiekiame valdyti Gazos. Mes nesiekiame jos okupuoti, bet siekiame suteikti jai ir mums geresnę ateitį“, - sakė B. Netanyahu ir pridūrė, kad Izraelis taip pat nesiekia išstumti palestiniečių iš Gazos Ruožo.Pasak Izraelio premjero, nuskurdusi blokuojama teritorija turi būti „demilitarizuota, deradikalizuota ir atkurta“. „Turėsime rasti civilių vyriausybę, kuri ten valdys“, – pridūrė jis, bet nepasakė, kas galėtų sudaryti tokią vyriausybę.B. Netanyahu taip pat sakė, kad Izraelio pajėgos turės būti pasirengusios grįžti į Gazos Ruožą ir „nužudyti žudikus“, tik tai užkirs kelią į „Hamas“ panašaus darinio atsiradimui.Spalio 7 d. išpuolis buvo įvykdytas Izraeliui priartėjus prie taikos susitarimo su Saudo Arabija, normalizavus ryšius su keliomis arabų šalimis. B. Netanyahu tvirtino, kad konfliktas nesužlugdys šių diplomatinių pastangų, o Izraeliui sunaikinus „Hamas“ sąlygos deryboms bus dar labiau „subrendusios“.

IDF: Izraelis Sirijoje smogė organizacijai, kuri paleido droną, pataikiusį į mokykląIzraelio kariuomenė penktadienį pranešė, kad Sirijoje smogė organizacijai, paleidusiai droną, kuris ankstesnę dieną pataikė į vieną mokyklą Izraelio pietuose.„Reaguodamos į bepilotį orlaivį iš Sirijos, kuris Eilate pataikė į mokyklą, IDF (Izraelio gynybos pajėgos) smogė šią ataką surengusiai organizacijai“, – socialiniame tinkle „X“ (buvusiame tviteryje) tvirtino Izraelio kariuomenė.Kariškiai nepateikė daugiau detalių apie šią organizaciją. Kariuomenė tenurodė, kad laiko „Sirijos režimą visiškai atsakingu už visą teroristinę veiklą, vykdomą iš jo teritorijos“.Dronas pataikė į pradinę mokyklą. Žmonės nesusižeidė, tačiau keli asmenys patyrė šoką.Irano remiami Jemeno husių sukilėliai ketvirtadienį pareiškė, kad apšaudė Pietų Izraelį balistinėmis raketomis. Nepaisant to, jie apie dronus nekalbėjo.Tuo metu Izraelis pažymėjo, kad jo oro gynyba perėmė raketą virš Raudonosios jūros.

Izraelis: 80 000 žmonių ketvirtadienį evakuacijos koridoriumi pasitraukė iš šiaurinės Gazos80 tūkstančių žmonių ketvirtadienį pabėgo iš šiaurinės Gazos per evakuacijos koridorių, sakoma Izraelio vyriausybės veiklos teritorijose koordinatoriaus (COGAT) pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.Remiantis Izraelio gynybos pajėgų duomenimis, COGAT paskelbti skaičiai reiškia, kad evakuacijų skaičius padidėjo, palyginti su praėjusią dieną, kai iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies buvo evakuota 50 tūkst. žmonių. CNN negali savarankiškai patikrinti evakuacijos skaičių.IDF kelis kartus šią savaitę kelioms valandoms atidarė evakuacijos koridorius – atrodė, kad toks modelis tapo formalus ketvirtadienį, kai Baltieji rūmai paskelbė, kad Izraelis sutiko tęsti kasdienes keturių valandų pertraukas karinėse operacijose tam tikrose šiaurinės Gazos Ruožo dalyse.IDF atstovas spaudai ketvirtadienį pakartojo, kad teritorijoje nėra paliaubų. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad paliaubos gali įvykti tik paleidus visus „Hamas“ laikomus įkaitus.„Kovos tęsiasi, paliaubų nėra. Pakartojame – paliaubų nėra. Mes tęsiame kovą“, – per spaudos konferenciją sakė IDF atstovas spaudai Danielis Hagari.

Dėl įkaitų likimo – intensyvios derybosDerybos dėl maždaug 240 Gazoje laikomų Izraelio ir užsienio įkaitų likimo tęsiasi jau kelias savaites, rašo BBC.Galimybė sudaryti susitarimą dėl bent kai kurių iš jų išlaisvinimo – galbūt mainais į paliaubas arba Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių paleidimą – glumina ir nebepritraukia dėmesio.Tačiau diskusijų intensyvumu nekyla abejonių.Šiandien CŽA direktorius Williamas Burnsas Kataro sostinėje Dohoje susitiko su Izraelio žvalgybos agentūros Mossad vadovu Davidu Barnea.Kai kurie „Hamas“ politiniai lyderiai yra įsikūrę Katare. Tikėtina, kad įkaitų problema buvo vienas svarbiausių susitikimo klausimų. Tuo tarpu du aukšto rango „Hamas“ pareigūnai Ismailas Haniyehas ir Khaledas Meshaalas atvyko į Kairą, kur pranešimai rodo, kad jie susitiko su Egipto žvalgybos vadovu Abbasu Kameliu.Tiek Kataro, tiek Egipto tinklai pranešė, kad Kataro emyras šeichas Tamimas bin Hamadas al-Thani rytoj turėtų apsilankyti Kaire.Esant tokioms intensyvioms diplomatinėms pastangoms, toks aukšto lygio vizitas gali reikšti, kad yra kažkoks pranešimas.Tačiau įkaitų problema yra nepaprastai subtili, todėl niekas kol kas neteikia vilčių.

Prancūzija apkaltino Rusija „internetiniu kišimusi“ platinant vaizdus su Dovydo žvaigždės grafičiuPrancūzija ketvirtadienį apkaltino Rusiją kišimusi į jos vidaus reikalus, mat pastaroji internete išplatino nuotraukų su dešimtimis Paryžiaus pastatų, ant kurių matyti nupiešta Dovydo žvaigždė.Užsienio reikalų ministerija išplatino pranešimą, kuriame rusų tinklas „RRN/Doppelganger“ kaltinamas mėginimu „pasinaudojant tarptautinėmis krizėmis sėti sumaištį ir kelti įtampą viešuosiuose Prancūzijos ir Europos debatuose“ bei „naujos Rusijos internetinio kišimosi operacijos“ pradėjimu.

Galantas: IDF naikina tunelius, neleidžia „Hamas“ piktnaudžiauti humanitariniu koridoriumiIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas savo pranešime spaudai pakartoja, kad Izraelis nesustabdys kovų prieš teroristinę grupuotę „Hamas“ Gazoje, kol nebus grąžinti mažiausiai 239 Ruože laikomi belaisviai.Jis atkreipia dėmesį į dešimtis pagrobtų vaikų ir pažadėjo: „Mes nenutrauksime kovos, kol jų nesugrąžinsime. Koks tėvas nustoja ieškoti savo vaikų? Matau juos kaip savo vaikus“.Y. Gallantas tvirtina, kad „Hamas“ nariai, besislepiantys tuneliuose po Gazos miesto Šifos ligonine, girdi IDF operacijas rajone, jaučia, kaip jos artėja, „ir dreba iš baimės“.Jis atkreipia dėmesį į iššūkį saugiai spręsti problemą, susijusią su būtinybe patekti į tunelius arba juos sunaikinti, nepakenkiant ten galintiems būti įkaitams, sakydamas, kad kariuomenė kuria naujus metodus ir ieško sprendimų, ir priduria, kad tai „ateityje pagerės“.Jis dar kartą žada, kad Izraelis suras visus teroristus, kurie dalyvavo spalio 7 d. „Hamas“ žudynėse pietų Izraelyje, sakydamas, kad tai gali užtrukti mėnesį, metus ar daugiau, jei reikės.Pavadindamas karą „pateisinamiausiu, kokį kada nors kariavo Izraelis“ per 75 nepriklausomybės metus, jis sako, kad tai kova „su blogiu, prieš tuos, kurie norėjo viešai parodyti žmogžudystes, kad išstumtų mus iš mūsų žemės“. Jis sako kalbėjęs su kovotojais, kurie jam pasakė, kad padarys „viską“, kad pasiektų pergalę.

Oficialu: naujos humanitarinės pauzės kiekvieną dieną turi būti skirtingose vietoseAukštas Izraelio pareigūnas „The Times of Israel“ sako, kad „taktinės, vietinės“ pauzės, kurias Izraelis sutiko pradėti įgyvendinti šiandien, yra humanitarinių koridorių, kuriuos jis pradėjo organizuoti sekmadienį, išplėtimas, kad gaziečiai galėtų evakuotis iš šiaurės į pietinę Gazos Ruožo dalį iš intensyviausių kovos sričių.Šios naujos keturių valandų pertraukos kiekvieną dieną vyks vis kitame šiauriniame Gazos rajone, o gyventojams bus pranešta trimis valandomis anksčiau. Jie galės išnaudoti šį laiką arba evakuotis į pietus dviem humanitariniais koridoriais, kuriuos įkūrė Izraelis, arba palikti savo namus, kad papildytų maisto, vaistų ir kitos pagalbos atsargas, sako aukštas Izraelio pareigūnas.Pauzėms pasirinkti rajonai nebus paskelbti iš anksto, kad „Hamas“ neišnaudotų jų savo kariniams tikslams.

Kanadoje apšaudytos dvi žydų mokyklos, žmonės nenukentėjoKylant įtampai dėl Izraelio karo su „Hamas“, ketvirtadienį Monrealio policija pranešė, kad naktį mieste apšaudytos dvi žydų mokyklos, bet žmonės nenukentėjo.Valdžios atstovai pranešė, kad pirmiau šią savaitę Monrealyje į sinagogą mesta padegamoji bomba, Konkordijos universitete tarp Palestiną ir Izraelį palaikančių studentų grupuočių kilo konfliktas.

Pareigūnas: Izraelio pauzės bus skirtos tam tikroms Gazos Ruožo vietovėmsAukštas Izraelio pareigūnas keturių valandų pertraukas karinėse operacijose vadina „taktinėmis vietinėmis pauzėmis“, kurios įsigalios konkrečiose srityse. Kaimynystė ar vietovė bus įspėta prieš kelias valandas, kad jie turės pauzę, kad šiaurėje esantys žmonės galėtų keliauti į pietus pagalbos.Izraelio antskrydžiai tęsiasi pietinėje Gazos Ruožo dalyje ir pietiniuose rajonuose, čia taip pat gali būti pranešta apie pauzes, kad gyventojai galėtų išeiti ir gauti pagalbos, sakė pareigūnas.Pareigūnas tvirtino, kad pastarosiomis dienomis matyti daugybė žmonių, išvykstančių iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietus, o tai reiškia, kad „Hamas“ praranda savo valdžią.Paklaustas, kada prasidės šios pauzės, pareigūnas atsakė: „Tikrai greitai“.

IDF žada sustiprinti operaciją Gazos miesteIzrelio pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad Izraelis ir toliau gilins savo antžemines operacijas Gazos mieste.„Mes pasieksime vis daugiau „Hamas“ tvirtovių“, – žada D. Hagari.Reaguodamas į „Hamas“ teiginius, kad dešimtys IDF šarvuotų transporto priemonių buvo sugadintos, D. Hagari sako, kad jos yra a remontuojamos vietoje arba vežamos atgal į Izraelį rimtesniems remontams.

Belgija ragina ES įvesti sankcijas Izraelio „ekstremistams“ES turėtų neleisti smurtauti prieš palestiniečius raginantiems Izraelio „ekstremistams“ atvykti į Europą, ketvirtadienį pasakė Belgijos ministras pirmininkas Alexanderis De Croo.Liberalų partijai atstovaujantis premjeras atkreipė dėmesį į izraeliečių smurtą Vakarų Krante gyvenančių palestiniečių atžvilgiu ir nurodė, kad yra „nepriimtina“, jog prieš tokius „smurtaujančius ekstremistus“ nesiimama jokių veiksmų.„Mūsų šalis privalo užtikrinti, kad tiems, kurie įvykdo sunkius nusikaltimus, pavyzdžiui, smurtauja Vakarų Krante, galėtų būti uždrausta atvykti į mūsų šalį ir į Europos Sąjungą“, – Belgijos parlamente kalbėjo A. De Croo.Jis pasiūlė įvesti sankcijų atskiriems asmenims, įskaitant „ministrą, kuris ragina naudoti branduolinį ginklą prieš gyventojus, kurie negali nieko padaryti ir jau dabar gyvena siaubingomis sąlygomis“.Karas prasidėjo po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ įvykdė precedento neturintį išpuolį, per kurį, pasak Izraelio valdžios, daugiau nei 1 400 žmonių žuvo ir dar daugiau nei 240 buvo paimti įkaitais. Dauguma aukų ir pagrobtųjų buvo civiliai.Ši ataka paskatino Izraelį Gazos Ruože pradėti karinę operaciją, per kurią, kaip teigia „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija, jau žuvo daugiau nei 10 800 žmonių, pagrinde civilių.Kilus naujausiam konfliktui, padidėjo įtampa ir Vakarų Krante, kurį Izraelis okupavo po 1967 m. arabų ir Izraelio karo.Abiejų šalių valdžios atstovų teigimu, po spalio 7 d. visame Vakarų Krante jau žuvo mažiausiai 170 palestiniečių ir trys izraeliečiai.Aštuonios ES šalys, įskaitant Belgiją, praėjusį mėnesį balsavo už neįpareigojančią rezoliuciją, kuria raginama „nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas“.ES užsienio reikalų ministrai konflikto tema kalbėsis pirmadienį įvyksiančiame susitikime.

Palestiniečiai: per Izraelio reidus Vakarų Krante žuvo 15 palestiniečiųPer Izraelio reidus okupuotame Vakarų Krante, palestiniečių duomenimis, žuvo 15 palestiniečių ir mažiausiai 20 buvo sužeisti. Reidai, be kita ko, vyko Dženino mieste ir besiribojančioje pabėgėlių stovykloje bei kitose gyvenvietėse, pranešė palestiniečių sveikatos institucijos, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“.Izraelio kariuomenė pareiškė, kad Dženine vykdo kovos su terorizmu reidus. Detalių kariuomenė nepateikė.Palestiniečių duomenimis, iš viso Vakarų Krante nuo spalio 7 d., kai Gazos Ruožą valdantis „Hamas“ surengė išpuolį prieš Izraelį, žuvo mažiausiai 178 palestiniečiai.

Izraelio kariuomenė pavadino naująjį vaizdo įrašą su įkaitais „psichologiniu terorizmu“Izraelio ginkluotųjų pajėgų atstovas Richardas Hechtas ketvirtadienį „psichologiniu terorizmu“ pavadino vaizdo įrašą, kuriame, anot Palestinos smogikų, užfiksuoti du Gazoje laikomi įkaitai.Apie tai kalbėdamas su žurnalistais jis pasakė netrukus po to, kai „Islamo džihadas“ paviešino įrašą, kuriame matyti maždaug 70 m. moteris ir trylikametis berniukas, kurie spalio 7 d. buvo pagrobti Izraelyje ir, kaip teigia Palestinos smogikų grupuotė, dabar yra jos rankose.

Vėl atidaryta Gazos ir Egipto siena, evakuojami sužeistieji ir užsieniečiaiKetvirtadienį vėl atidarytas Rafos punktas prie Gazos ir Egipto sienos, kad pro jį iš karo apimtos teritorijos galėtų išvykti grupelė sužeistųjų ir užsienio šalių pasus turinčių asmenų, naujienų agentūrai AFP pranešė Palestinos valdžios atstovas.Didžioji dalis iš 2,4 mln. Gazos gyventojų neturi galimybių pabėgti iš spalio 7 d. tarp teritoriją valdančios grupuotės „Hamas“ ir Izraelio kilusio konflikto zonos.Pasienio punkto atstovas ryšiams su žiniasklaida Palestinos pusėje sakė, kad Rafos punktas „vėl atidarytas, kad pro jį galėtų būti išvežti sužeistieji, išvykti užsienio šalių piliečiai bei įvažiuoti pagalbą gabenantys sunkvežimiai“.Egipto pusėje esantis naujienų agentūros AFP fotografas matė, kaip į skubiosios medicininės pagalbos automobilius dedami neštuvai su sužeistaisiais, kaip sieną pėsčiomis kerta vaikai ir suaugusieji.Trečiadienį pasienio punktas buvo uždarytas antrą kartą, Izraeliui atsisakius patvirtinti evakuotinų sužeistųjų sąrašą, kurį „Hamas“ vyriausybė buvo išsiuntusi Egiptui.Dėl tos pačios priežasties punktas buvo uždarytas ir lapkričio 3 bei 4 dienomis.Palestinos pasienio punktų direkcija pranešė, kad į Egiptą šį mėnesį išvyko daugiau nei 2 000 užsienio valstybių pasus turinčių asmenų.Per tą patį laikotarpį iš Gazos išvyko ir 107 sužeistieji, 13 onkologinių ligonių ir 90 juos lydinčių asmenų.Ketvirtadienį sveikatos apsaugos ministerija perspėjo, kad evakuacija juda per lėtai.„Būtina skubiai išvežti daugybę sunkių ligonių, kol jie nemirė, mums belaukiant“, – teigiama ministerijos pranešime.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per karą Gazoje jau yra sužeista maždaug 26 905 žmonių, o žuvusiųjų skaičius siekia 10 812. Dauguma žuvusiųjų - civiliai.Po spalio 7 d. „Hamas“ teroristų išpuolių, per kuriuos, Izraelio valdžios teigimu, žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, Izraelis nepaliaujamai bombarduoja Gazą.

JAV kaltina Iraną vadovaujant išpuoliams prieš amerikiečių kariusVakar vėlai vakare paskelbta naujiena, kad JAV pajėgos smogė ginklų saugyklai Sirijos rytuose, kuria naudojasi Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas (IRGC) ir su juo susijusios grupuotės, skelbia „Sky News“.Baltieji rūmai pateikė atnaujintą informaciją, teigdami, kad smūgiais siekta atgrasyti Irano remiamus separatistus nuo atakų prieš amerikiečių personalą regione.„Žinome, kad tai turėjo praktinį poveikį jų galimybėms apginkluoti šias grupuotes, taip pat pasiųsti stiprų atgrasymo signalą“, – CNN sakė nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby. „Šios grupuotės turi rinktis: jei jos nori ir toliau pulti mūsų karius Irake ir Sirijoje, joms teks susidurti su pasekmėmis.“ „Mes žinome, kad IRGC tiesiogiai dalyvauja padedant šioms grupuotėms priimti kai kuriuos sprendimus, kuriuos jos daro, ir iš tikrųjų vadovauja kai kurioms iš šių atakų“, – sakė J. Kirby.Iranas neigė, kad yra su tuo susijęs, o jo ambasadorius prie JT Amiras Saeidas Iravani teigė, kad separatistų grupuotės reagavo į Izraelio puolimą Gazos Ruože.„Tai natūrali pasipriešinimo grupių reakcija. Tai yra jų pačių sprendimas ir jų pačių kryptis“, – sakė A. S. Iravani interviu CNN.

Bidenas: Gazos Ruože „paliaubos neįmanomos“JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį pareiškė, kad šiuo metu „nėra jokios galimybės“ nutraukti ugnį tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože.„Nėra. Jokios galimybės“, – atsakė J. Bidenas žurnalistams, išvykdamas iš Baltųjų rūmų į Ilinojaus valstiją, kai buvo paklaustas apie paliaubų tikimybę.

„Islamo džihadas“ pasirengęs paleisti du įkaitus„Islamo džihadas“ yra pasirengęs paleisti du Izraelio įkaitus – moterį ir berniuką – dėl humanitarinių ir medicininių priežasčių, pareiškė jo ginkluotojo sparno „al Quds Brigades“ atstovas, skelbia „Sky News“.Įrašytoje žinutėje jis pridūrė, kad iniciatyva bus įgyvendinta, kai bus įvykdytos tam tikros priemonės.Palestinos smogikų grupuotė „Islamo džihadas“ taip pat paviešino vaizdo įrašą, kuriame ji teigia yra užfiksuoti du Gazoje laikomi įkaitai – maždaug 70 m. moteris ir trylikametis berniukas.„Esame pasirengę juos paleisti humanitariniu pagrindu, kai bus įvykdytos saugumo vietoje sąlygos“, – vaizdo įraše sakė grupuotės karinio sparno atstovas Abu Hamza. Manoma, kad ši grupuotė įkaitais laiko maždaug 239 asmenis, kurie, Izraelio valdžios teigimu, buvo pagrobti per spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytus išpuolius.„Islamo džihadas“ yra palestiniečių kovotojų grupuotė ir „Hamas“ sąjungininkė, dalyvavusi spalio 7 d. išpuolyje prieš Izraelį.Ji turi antrą pagal dydį po „Hamas“ ginkluotės tinklą Gazoje, įskaitant raketas, minosvaidžius ir prieštankines raketas.Izraelis mano, kad grupuotė iš Irano gavo milijonus dolerių.Grupuotės užsienio būstinės yra Beirute, Libane, ir Damaske, Sirijoje.Įkurta praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, ji yra prisiekusi sunaikinti Izraelį ir pakeisti jį islamo valstybe.

Izraelio kariuomenė: į civilinį pastatą Eilate pataikė dronasPietų Izraelio Eilato mieste, kariuomenės duomenimis, į civilinį pastatą pataikė dronas. Bepiločio kilmė ir apskritai incidentas tiriami, ketvirtadienį pranešė kariuomenė. Informacijos apie sužeistuosius kol kas nėra.Izraelio žiniasklaida, remdamasi karinėmis pajėgomis, pranešė, kad apgadinta mokykla. Virtinei žmonių dėl išgąsčio esą prireikė pagalbos.Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už galimą ataką.https://twitter.com/manniefabian/status/1722603611904229546?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722603611904229546%7Ctwgr%5E2b4696c636164b473e5332f7c815ad52cf7d1f3d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-67209560

Baltieji rūmai: Izraelis sutiko Gazoje daryti keturių valandų karo veiksmų pertraukasIzraelis sutiko pradėti kasdien daryti po keturių valandų karinių veiksmų šiaurės Gazoje pertrauką, kad šioje teritorijoje esantys žmonės galėtų pasitraukti iš karo su „Hamas“ zonos, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.„Izraelis pradės kiekvieną dieną šiaurinėje Gazos dalyje daryti keturių valandų pertraukas, apie kurias bus pranešama prieš tris valandas“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.

Turkijai neslepiant pykčio dėl Gazos, šalis dar labiau tolsta nuo ESTurkijos prezidentui Recepui Tayypui Erdoganui Izraelio kare su „Hamas“ atvirai palaikant Palestiną, Europos Sąjungos ir Turkijos santykiai, kuriuose ir taip nestokoja įtampos dėl pastarosios demokratinių standartų, patiria naują išbandymą.Išsamiau:https://www.delfi.lt/news/daily/world/kuo-toliau-tuo-sudetingiau-turkijos-ir-es-santykiams-naujas-isbandymas.d?id=95024147

Palestinos sveikatos ministerija: žuvusiųjų Gazos Ruože skaičius išaugo iki 10 812Nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios spalio 7 d. Gazos Ruože mirė mažiausiai 10 812 žmonių, iš jų 4 412 vaikų, pranešė „Hamas“ kontroliuojamos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, skelbia BBC.Ankstesnis skaičius, paskelbtas dieną prieš tai, buvo 10 569.Izraelis ginčija šių skaičių tikslumą, tačiau Pasaulio sveikatos organizacija juos laiko patikimais.

IDF: per mūšius prie Šifos ligoninės nukauti 50 „Hamas“ kovotojųIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad surengusios reidus Gazos miesto vadinamajame kariniame kvartale, netoli Šifos ligoninės, nukovė „apie 50“ „Hamas“ kovotojų, skelbia „Sky News“.Dėl ligoninės kilo daug diskusijų, nes Izraelis teigia, kad „Hamas“ kaupė ginklus po pastatu, siekdama kuo daugiau civilių gyventojų aukų, tačiau kovotojų grupuotė tai neigia. „162-oji divizija pastarosiomis dienomis veikė Gazos miesto centre, „Hamas“ karinio kvartalo rajone; Givati brigados pajėgos likvidavo apie 50 teroristų“, – rašoma atnaujintame IDF pranešime. Per koordinuotą puolimą, kuriame dalyvavo pėstininkai, tankai, inžinieriai, specialiosios pajėgos ir oro pajėgos, IDF teigė, kad „dirbo, kad išvalytų teritoriją ir neutralizuotų teroristų infrastruktūrą... įskaitant platų požeminių tunelių tinklą“.IDF taip pat pranešė, kad rado „Hamas“ priklausančių karinės žvalgybos dokumentų. Kariuomenė teigė, kad ši teritorija buvo „žvalgybos ir operatyvinės veiklos centras“, kuriame „Hamas“ planavo spalio 7 d. išpuolius. „Karinį kvartalą sudaro strateginiai „Hamas“ teroristų objektai, įskaitant centrinę žvalgybos būstinę ir oro pajėgų štabą“, – teigė IDF. IDF paskelbė taip pat radusi policijos nuovadą, „Hamas“ naudojamas vyriausybines įstaigas ir jos kovotojų mokymo centrą.

Filmo peržiūroje, kurią vedė Izraelio aktorė Gal Gadot, užvirė muštynėsTrečiadienio vakarą Los Andžele per filmo apie spalio 7 d. „Hamas“ išpuolį peržiūrą kilo muštynės tarp palestiniečių ir izraeliečių grupių, skelbia „Sky News“.Dokumentinio filmo, paremto filmuota medžiaga, užfiksuota per „Hamas“ reidus, peržiūrą vedė Izraelio aktorė ir buvusi IDF karė Gal Gadot.Los Andželo policijos departamentas pranešė apie du smurto prie Tolerancijos muziejaus atvejus.G. Gadot geriausiai žinoma dėl savo vaidmens filme „Nuostabioji moteris“ .

Izraeliui „Hamas“ antpuolio aukų ieškoti padeda plėšrieji paukščiaiMaita mintančių paukščių duomenys padeda Izraelio kariuomenei aptikti žuvusiųjų kūnus netoli tos vietos, kur spalio 7 dieną „Hamas“ smogikai įvykdė savo išpuolį, pranešė šiame projekte dalyvaujantis laukinės gamtos ekspertas.Kaip sakė Izraelio gamtos ir parkų direkcijos atstovas Ohadas Hatzofe, ereliai, maitvanagiai ir kiti plėšrieji paukščiai, kuriems yra prisegti sekimo prietaisai, suvaidino tam tikrą vaidmenį ieškant aukų palaikų.„Prasidėjus karui, į mane kreipėsi keletas tame padalinyje tarnavusių rezervistų“, – pasakojo O. Hatzofe. „Jie manęs paklausė, ar mano paukščiai galėtų padėti kai ką padaryti.“Šią idėją pasiūlė kariuomenės personalo skyriaus padalinys EITAN, atsakingas už be žinios dingusių karių paiešką.O. Hatzofe vadovauja programai, pagal kurią vykdomi nykstančių maitėdų palšųjų grifų ir erelių bei kitų dvėseliena mintančių plėšriųjų paukščių stebėjimai.Pagal programą šimtams paukščių buvo prisegti GPS sekimo prietaisai, skirti tirti jų migraciją, mitybos įpročius ir aplinkos pavojus, su kuriais jie susiduria.Spalio 23 d. vienas iš tokių paukščių – retas jūrinis erelis, dieną prieš tai parskridęs į Izraelį iš šiaurinės Rusijos dalies, kur praleido vasarą – buvo pastebėtas Gazos Ruožo pasienyje netoli Be‘erio kibuco.„Nusiunčiau savo duomenis“ kariuomenei, pasakė O. Hatzofe.„Jie nuvyko į vietą patikrinti ir rado keturis kūnus“, – pasakojo jis, tačiau negalėjo nurodyti nei tikslios vietos, nei žuvusiųjų tapatybės.Per itin gerai saugomą valstybės sieną kirtusių „Hamas“ smogikų surengtą išpuolį, kuris tapo žiauriausiu nuo pat Izraelio valstybės įkūrimo 1948 m., Be‘erio kibuce buvo nužudyti 85 vietos gyventojai.Izraelio valdžios teigimu, per antpuolį žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, pagrinde civilių.Izraelis prisiekė sunaikinti „Hamas“ ir pradėjo negailestingai bombarduoti Gazą bei pasiuntė į šią sritį savo sausumos karius. „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per šią operaciją Gazoje jau žuvo daugiau nei 10 500 žmonių, dauguma jų taip pat buvo civiliai.Be‘eri kibuce be žinios dingusiais arba pagrobtais laikoma dar 30 žmonių. Per antpuolį „Hamas“ įkaitais paėmė bemaž 240 asmenų.O. Hatzofe sakė, kad dar vieno paukščio – Bonelio erelio duomenys padėjo „Izraelyje rasti daugiau kūnų“.Izraelio policija pirmadienį pranešė iš viso nustatę 843 civilių ir 351 karių palaikų tapatybę.Po „Hamas“ antpuolio praėjus daugiau nei mėnesiui, dešimtys dingusių be žinių vis dar neatsirado arba jų tapatybė nėra nustatyta.

Sprogimas Eilate: į įvykio vietą atvyko sprogmenų ekspertų komandosIzraelio policija pranešė, kad dėl „grėsmės saugumui“ Eilate dirba sprogmenų ekspertų komandos. Tikslios sprogimo priežastys dar neaiškios, skelbia BBC.Izraelio gelbėjimo tarnybos pranešė, kad mieste, vieno pastato kieme, įvyko sprogimas ir kad įvykio vietoje medicininė pagalba teikiama septyniems nukentėjusiesiems.Apie jų sužeidimų sunkumą ir padarytą žalą kol kas nepranešama.Vėliau Izraelio kariuomenė paskelbė, kad nenustatytas dronas pataikė į civilinį pastatą pietiniame Izraelio Eilato mieste. https://twitter.com/manniefabian/status/1722602056215679421?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722603611904229546%7Ctwgr%5E637560271d87f858dcf119641744660346d6686e%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-67209560

Prie Izraelio sienos su Libanu – susirėmimaiIzraelio gynybos pajėgų duomenimis, šiandien prie šiaurinės Izraelio sienos su Libanu toliau vyko susirėmimai, skelbia „Sky News“.Atnaujintame gynybos pajėgų pranešime nurodoma, kad buvo smogta į prieštankinius postus netoli Biranito ir Yiftaho, kurie yra Izraelio teritorijoje.Atnaujintoje informacijoje konkrečiai neminimi „Hezbollah“ kovotojai, tačiau nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ įsiveržė iš Gazos Ruožo, IDF pajėgų ir šios kovotojų grupuotės, kuri daugiausia įsikūrusi pietų Libane, susirėmimai buvo dažni. Izraelio kariuomenė taip pat pasidalijo filmuota medžiaga, kurioje užfiksuoti, jos teigimu, atsakomieji artilerijos smūgiai po to, kai buvo taikytasi į vieną iš jos bepiločių orlaivių. Apie sužeistuosius nepranešama.Buvo nuogąstaujama, kad Irano remiama grupuotė gali atverti antrąjį frontą Izraeliui, o tai, būtų „pražūtinga“ regionui.

Stoltenbergas: sąjungininkai remia humanitarines pauzes Gazos KareNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas ketvirtadienį pareiškė, kad Aljanso narės remia humanitarines pauzes Izraelio ir „Hamas“ kare, kad humanitarinė pagalba galėtų pasiekti Gazos Ruožą, skelbia BBC.Konflikto metu turi būti laikomasi tarptautinės teisės, o civiliai gyventojai turi būti apsaugoti, sakė jis žurnalistams Berlyne, kalbėdamas prieš susitikimą su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu.„Karas Gazoje neturi peraugti į didelį regioninį konfliktą. Iranas ir „Hezbollah“ neturi kištis į šią kovą“, – sakė J. Stoltenbergas.

Palestiniečiai: per Izraelio karinę operaciją Vakarų Krante žuvo septyni žmonėsPer Izraelio karinę operaciją Dženine Vakarų Krante, palestiniečių duomenimis, ketvirtadienį žuvo septyni žmonės. Dar 13 asmenų buvo sužeisti, pranešė palestiniečių sveikatos ministerija.Izraelio kariuomenės duomenimis, per operaciją dronas atakavo ginkluotus pabėgėlių kvartalo Dženine gyventojus. Šie esą kėlė pavojų pajėgoms – šaudė į kareivius ir mėtė sprogstamuosius užtaisus. Pasitelkę sunkiąją įrangą, kariai, Izraelio duomenimis, identifikavo ir sunaikino dešimtis sprogstamųjų užtaisų.Dženinas laikomas radikalių palestiniečių bastionu. Čia Izraelio kariuomenė vis rengia reidus.Padėtis Vakarų Krante nuo karo tarp Izraelio ir Gazos Ruožą valdančio „Hamas“ judėjimo pradžios spalio 7 d. smarkiai paaštrėjo. Palestiniečių sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo 165 palestiniečiai. Padaugėjo ir pranešimų apie izraeliečių naujakurių smurtą prieš palestiniečius.Nuo metų pradžios per Izraelio karinius reidus Vakarų Krante, konfrontacijas ar per savo pačių išpuolius žuvo 361 palestinietis. Pasak žmogaus teisių organizacijų, tai didžiausias skaičius per daugiau kaip 15 metų.Izraelis 1967 m. okupavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Palestiniečiai šių teritorijų nori savo nepriklausomai valstybei su sostine Rytų Jeruzale.

Konferencijoje dėl pagalbos Gazos Ruožui reikalaujama nutraukti ugnįPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį pradėjo konferenciją dėl humanitarinės pagalbos Gazos Ruožui raginimu nutraukti ugnį, o jam antrino kiti delegatai, norintys išreikšti paramą palestiniečių teritorijai, kurią Izraelis bombarduoja nuo spalio 7 dienos, kai „Hamas“ surengė išpuolį.„Artimiausiu metu turime stengtis apsaugoti civilius gyventojus. Kad tai padarytume, reikia labai greitai paskelbti humanitarinę pauzę ir siekti paliaubų“, – sakė E. Macronas delegatams Paryžiuje.Izraelis nedalyvauja derybose dėl pagalbos civiliams 2,4 mln. gyventojų turinčiame anklave, kuriame, pasak „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos, per Izraelio karinę operaciją žuvo daugiau kaip 10 500 žmonių, tarp jų – daug vaikų.„Hamas“ ekstremistai spalio 7 dieną įsiveržė per sieną iš Gazos Ruožo į Izraelį, nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė apie 240 įkaitų, teigia Izraelio pareigūnai.Pažadėjęs sunaikinti „Hamas“, Izraelis ėmėsi atsakomųjų veiksmų – pradėjo masinį, nepaliaujamą bombardavimą ir sausumos invaziją. Dešimtys tūkstančių civilių gyventojų pabėgo į Gazos Ruožo pietus.Tačiau Izraelio karininkas Moshe Tetro, atsakingas už civilinius reikalus Gazos Ruože, ketvirtadienį teigė, kad nors „civilių padėtis Gazos Ruože nėra lengva“, valstybė nemato „jokios humanitarinės krizės“.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį pakartojo, kad „nebus jokių paliaubų, kol nebus paleisti mūsų įkaitai“, ir teigė, kad nori „išsklaidyti... melagingus gandus“.„Hamas“ šaltinis kiek anksčiau sakė AFP, kad vyksta derybos dėl dešimties islamistų laikomų įkaitų, įskaitant šešis amerikiečius, paleidimo mainais į trijų dienų paliaubas Gazoje.„Izraelis turi teisę gintis ir pareigą ginti savo žmones, – sakė E. Macronas. Tačiau vyriausybė „taip pat turi aiškią prievolę... laikytis įstatymų ir apsaugoti civilius gyventojus“, – pridūrė jis, perspėdamas, kad humanitarinė padėtis „kasdien vis labiau blogėja“.„Dvigubi standartai“Ketvirtadienio pagalbos konferencija buvo surengta skubiai, prieš pat lapkričio 10-11 dienomis numatytą kasmetinį Paryžiaus taikos forumą. Joje dalyvauja daugelio Europos šalių, Egipto ir Palestinos savivaldos vyriausybių atstovai bei daugybė pagalbos organizacijų, tačiau nėra arabų šalių vyriausybių vadovų.Egipto užsienio reikalų ministras Samehas Shoukry pareiškė, kad „tai, ką daro Izraelio vyriausybė, gerokai viršija teisę į savigyną“, ir apkaltino jį „tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimais“.„Kiek palestiniečių turi žūti, kad šis karas liautųsi? Ar pakanka kas valandą nužudyti šešis vaikus ir keturias moteris?“ Palestinos savivaldos ministras pirmininkas Mohammadas Shtayyehas prašė delegatų „nutraukti dvigubus standartus“, kurie, pasak jo, taikomi palestiniečių ir izraeliečių aukoms.JT apskaičiavo, kad Gazos Ruožo ir Vakarų Kranto gyventojams nuo dabar iki metų pabaigos prireiks 1,2 mlrd. JAV dolerių pagalbos.Paryžiuje delegatai tikisi bendrai įvertinti padėtį vietoje ir sutelkti tarptautinę bendruomenę paramai teikti, nors bendros deklaracijos konferencijos pabaigoje neplanuojama priimti.Prancūzijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad bus sukurtos sekcijos, kur bus galima aukoti produktus, pavyzdžiui, maistą, degalus ir medicinos reikmenis, teikti finansinę paramą ir humanitarinę prieigą.E. Macronas sakė, kad Paryžius padidins savo finansinę paramą nuo 20 mln. iki 100 mln. eurų.Tačiau bet kokie pagalbos pažadai gali būti tuščias dalykas, kol Gazos Ruožo pasienyje bus stabdomas tiekimas.„Mes prašysime įleisti pagalbą į Gazos ruožą, nes kol kas kasdien atvyksta tik keli sunkvežimiai“, – ankstyvą ketvirtadienį transliuotojui „France Inter“ sakė Jungtinių Tautų Palestinos pabėgėlių agentūros UNRWA vadovas Philippe‘as Lazzarini.Jis pridūrė, kad 100 mln. dolerių reikia vien tam, kad būtų galima išmokėti atlyginimus 30 tūkst. UNRWA darbuotojų. Be to, pasak jo, ši organizacija „dar niekada nėra užregistravusi tiek daug savo darbuotojų mirčių per tokį trumpą konflikto laiką“.„Pauzė“ ar paliaubos?Tarptautinis susirūpinimas dėl Gazos Ruožo civilių gyventojų, kurių dauguma negali pabėgti iš užblokuotos teritorijos, likimo sustiprino raginimus taikyti humanitarines „pauzes“ arba visiškai nutraukti ugnį.Europos ir JAV vadovams „sunku įtikinti (Izraelį), kad humanitarinės pauzės turėtų būti padarytos kuo greičiau“, ketvirtadienį anksti ryte transliuotojui „France 2“ sakė Europos Vadovų Tarybos vadovas Charles‘is Michelis. „Izraelis turi teisę gintis, bet tai turi atitikti tarptautinės teisės normas“, – pridūrė jis.Nepriklausomas JT ekspertas Balakrishnanas Rajagopalas trečiadienį pareiškė, kad plataus masto ir sistemingas Izraelio vykdomas gyvenamųjų namų ir civilinės infrastruktūros Gazoje bombardavimas yra „karo nusikaltimas“, kaip ir beatodairiškos „Hamas“ raketų atakos, kuriomis atakuojami Izraelio gyvenamieji namai.Izraelis kol kas tvirtai tęsia puolimą, kurio tikslas – sunaikinti „Hamas“, valdančią Gazos ruožą nuo 2007 metų.

Palestinos sveikatos ministerija: dauguma Gazos Ruožo ligoninių nebeveikiaDaugiau nei pusė Gazos Ruožo ligoninių – 18 iš 35 – nustojo veikti, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija Ramaloje, remdamasi „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos duomenimis, skelbia BBC.Ataskaitoje teigiama, kad 71 proc. visų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų užsidarė dėl žalos ar kuro trūkumo, o likusių ligoninių pajėgumai riboti ir jos palaipsniui uždaro savo skyrius.Didžiausias Gazoje medicinos kompleksas „Al-Šifa“ uždarė šešias operacines „dėl atsargų, įskaitant degalus, trūkumo“.

Palestinos ministras pirmininkas: „Hamas“ sunaikinti nepavyksKalbėdamas Paryžiaus konferencijoje dėl pagalbos Gazos Ruožui, palestiniečių ministras pirmininkas Mohammadas Shtayyeh teigė, kad Izraelio tikslas likviduoti „Hamas“ yra „neįgyvendinamas“, nes ši grupuotė yra ne tik karinė organizacija, bet ir idėja, skelbia BBC.M. Shtayyeh apkaltino Izraelį, kad jis kariauja „prieš visus palestiniečius“, pažeisdamas tarptautinius žmogaus teisių įstatymus ir darydamas karo nusikaltimus.„Izraeliečiai nenori jokių paliaubų, nes šiandien izraeliečiai nusiteikę keršyti“, – sakė M. Shtayyeh. Pasak jo, norint daryti rimtą spaudimą Izraeliui, būtinas tarptautinis įsikišimas.Jis taip pat sakė norintis visuotinių rinkimų visiems palestiniečiams.

Gynybos ministras: Izraelis dalyvauja „užsitęsusiame kare“„Turime viską išspręsti greitai, net jei ne tobulai“, – sakė Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas per susitikimą su vyriausybinių ministerijų vadovais ir vietos pareigūnais, praneša naujienų leidinys „Times of Israel“.Jis sakė, kad kariuomenės planas yra sustabdyti „Hamas“ raketų apšaudymą, kad Izraelio viešasis gyvenimas netoli Gazos Ruožo galėtų tęstis.„Esame užsitęsusiame kare, o [Izraelio] civilinės ekonomikos klausimas yra pagrindinis karo valdymo veiksnys“, – cituojamas gynybos ministras.

Izraelis Gazos Ruožo gyventojams vėl atvėrė evakuacijos koridoriųIzraelio kariuomenė teigia šiandien vėl atvėrusi evakuacijos koridorių, kuriuo civiliai gyventojai iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies gali judėti į pietus, skelbia BBC.Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad Salah al-Dino koridorius bus atidarytas penktą dieną iš eilės.Arabiškai kalbantis IDF atstovas Avichai Adrai socialiniame tinkle X rašė, kad eismas pagrindiniu keliu, einančiu per visą Gazos Ruožą, bus leidžiamas nuo 10 iki 16 val. vietos laiku. Tai yra valanda ilgiau nei vakar.JT humanitarinės agentūros duomenimis, vakar šiuo keliu galėjo evakuotis apie 50 tūkst. žmonių. Tai didžiausias skaičius per vieną dieną nuo jo atidarymo praėjusį sekmadienį.

Egipto ministras: Izraelio veiksmai peržengia savigynos ribasEgipto užsienio reikalų ministras Samehas Shoukry ketvirtadienį pareiškė, kad atmeta bet kokius bandymus išstumti palestiniečius iš Gazos Ruožo, skelbia BBC.Kalbėdamas Paryžiuje vykusioje konferencijoje dėl pagalbos Gazos Ruožui, S. Shoukry taip pat sakė, kad Izraelio veiksmai peržengia savigynos ribas.

Maskvą „šokiravo“ Rusijos piliečių evakavimo iš Gazos Ruožo tvarkaraštisKetvirtadienį Rusija pareiškė esanti „sukrėsta“ Izraelio ambasadoriaus žodžių, kad Rusijos piliečių evakuacija iš Gazos Ruožo gali užtrukti iki dviejų savaičių.Šią savaitę Izraelio ambasadorius Maskvoje Rusijos valstybinei žiniasklaidai sakė, kad kasdien išvyksta 500–600 žmonių, 7000 laukia evakuacijos, todėl gali prireikti dviejų savaičių Rusijos piliečiams išvežti iš Gazos Ruožo.„Buvome tikrai šokiruoti, išgirdę tokį pareiškimą“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. „Tokia logika nepriimtina“, – sakė ji ir pridūrė, kad Rusija laikėsi visų prašomų procedūrų, susijusių su evakuacijos sąrašų pateikimu atitinkamoms institucijoms.Evakuacijos laukia daugiau nei 500 Rusijos piliečių, anksčiau lapkritį pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida, remdamasi Rusijos diplomatine misija Palestinoje. Kol kas viešai nėra patvirtintas nė vieno ruso išvykimas per Rafos sienos perėją į Egiptą, pirmą kartą atidarytą lapkričio 1 d., kad būtų galima evakuoti įstrigusius užsieniečius ir dvigubą pilietybę turinčius asmenis.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kritikuoja Vakarus tariamai kurstant įtampą regione ir Izraelio veiksmus Gazos Ruože. Karas prasidėjo daugiau nei prieš mėnesį, kai „Hamas“ teroristai iš Gazos Ruožo įsiveržė į Izraelį ir nužudė apie 1 400 žmonių, daugiausia civilių, paėmė apie 240 įkaitų. Siekdamas sunaikinti „Hamas“, Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą ir vykdo jame sausumos operacijas.Tarp iki šiol evakuotųjų iš Gazos Ruožo yra JAV, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Kanados piliečių.

Izraelio snaiperiai užėmė pozicijas Dženino pabėgėlių stovyklojeIzraelio snaiperiai užima pozicijas Dženino pabėgėlių stovykloje, pranešė „Al Jazeera“, remdamasi šaltiniais Dženino pabėgėlių stovykloje.Kai kuriuose kvartaluose kariai šukuoja namą po namo, griauna sienas ir ieško ginkluotų kovotojų. Vietiniai gyventojai sako, kad Izraelio kariai buldozeriu iškasė gatves, sugadino vandentiekio ir elektros tinklus.Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per vykstančius reidus jau žuvo septyni palestiniečiai.Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija pranešė, kad per reidą Dženino pabėgėlių stovykloje buvo sužeistas vienas jos paramedikas.Izraelio kariuomenė patvirtino, kad vykdo antiteroristinius reidus Dženine ir kitose Vakarų Kranto vietovėse, ir teigė, kad naikina ir konfiskuoja ginklus.

Vengrijos policija uždraudė rengti propalestinietišką demonstraciją BudapešteVengrijos policija uždraudė rengti propalestinietišką demonstraciją Budapešte.Privataus asmens planuojama manifestacija turėjo įvykti lapkričio 22 d. Budapešto 2-ajame rajone, sostinės šiaurės vakaruose.„Panašūs mitingai daugelyje Europos ir viso pasaulio miestų pastaruoju metu baigėsi smurtu, todėl yra pagrindo būgštauti, kad šis renginys taip pat gali sukelti grėsmę viešajai tvarkai, taip pat žmonių socialiniam ir fiziniam saugumui“, – sakoma Budapešto policijos komisariato pranešime.Spalio viduryje Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad neleis jokių mitingų, remiančių teroristines organizacijas, tokias kaip palestiniečių „Hamas“, nes tai sukeltų terorizmo grėsmę Vengrijos piliečiams.„Kadangi ministras pirmininkas pareiškė, kad jis asmeniškai nusprendė uždrausti demonstracijas, galima daryti išvadą, jog policija savo sprendimą priėmė jo gerai neapsvarsčiusi ir jausdama politinį spaudimą“, – teigia Vengrijos piliečių laisvių sąjunga (TASZ), kuri sutiko atstovauti demonstracijos organizatoriui teisme.„Esant įtemptai politinei situacijai pasaulyje tokia demonstracija iš tiesų gali sukelti tam tikrą grėsmę saugumui, bet vien šis faktas dar nėra priežastis ją uždrausti“, – pareiškė Szabolcas Hegyi iš TASZ, kurį cituoja leidinys „Nepszava“.Spalio 7 d. palestiniečių grupuotė „Hamas“ surengė ataką, per kurią, Izraelio valdžios teigimu, 1 400 žmonių, daugiausia civilių, žuvo, o dar 240 buvo paimti įkaitais.Anot „Hamas“ kontroliuojamos Palestinos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos, per atsakomąją Izraelio karinę operaciją, kurios tikslas – sunaikinti „Hamas“, Gazoje jau žuvo daugiau kaip 10,5 tūkst. žmonių, kurių dauguma taip pat buvo civiliai.

Ministerija: Vakarų Krante per Izraelio reidą žuvo penki palestiniečiaiKetvirtadienį per Izraelio reidą Dženine okupuoto Vakarų Kranto šiaurėje žuvo penki palestiniečiai, pranešė palestiniečių Sveikatos ministerija.Ministerijos pranešime sakoma, kad dar šeši žmonės buvo sužeisti.Izraelio kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos vykdo operacijas Dženine, tačiau daugiau detalių nepateikė.

Izraelio pareigūnas: Gazos Ruože nėra humanitarinės krizėsVienas Izraelio pareigūnas ketvirtadienį paneigė, kad dabartinio karo akivaizdoje Gazos Ruože yra susidariusi humanitarinė krizė, tačiau pripažino, jog ši teritorija susiduria su iššūkiais.„Žinome, kad civilinė padėtis Gazos Ruože nėra lengva“, – žurnalistams pareiškė Izraelio civilinių reikalų palestiniečių teritorijose agentūros (COGAT) atstovas pulkininkas Moshe Tetro.„Tačiau galiu sakyti, kad Gazos Ruože humanitarinės krizės nėra“, – tvirtino jis.

IDF: nukautas dar vienas „Hamas“ vadeivaAntžemines operacijas Gazos Ruože tęsiančios Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė nukovusios dar vieną aukšto rango „Hamas“ vadeivą.Remiantis IDF žvalgybos duomenimis, per Izraelio pajėgų naikintuvo įvykdytą ataką žuvo Ibrahimas Abu Maghsibas, vadovavęs „Hamas“ prieštankinių raketų daliniui, teigia IDF.Kur buvo surengta ataka, nepranešama.Ši IDF perduota žinia nėra pirmas pranešimas apie nukautą „Hamas“ vadeivą. Praėjusį trečiadienį IDF pranešė apie žuvusį prieštankinių raketų dalinio vadą Muhammadą A‘sarą.Remiantis IDF išplatinta informacija, I. Abu Maghsibas organizavo ir dalyvavo vykdant daugybę prieštankinių raketų paleidimo operacijų, kurių taikiniais tapo Izraelio civiliai ir IDF kariai.

IDF: Po 10 valandų trukusių kovų užimtas pagrindinis „Hamas“ bastionasIzraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė užėmusios pagrindines „Hamas“ įsitvirtinimo pozicijas. Centrinio grupuotės bastiono kontrolę pavyko perimti po 10 valandų trukusių kovų.IDF „Nahal“ pėstininkų brigados karių užimtas punktas – tai Vakarų Džabalijoje, Gazos Ruožo šiaurėje, esantis įtvirtinimas, žinomas kaip 17-asis forpostas.Remiantis IDF pranešimu, kovos vyko ir virš žemės, ir požeminėse trasose, todėl galima spėti, kad „Hamas“ smogikai per susirėmimus veikiausiai naudojosi milžinišku tunelių tinklu.Forpostą kariams pavyko užimti po 10 valandų trukusių kovų. Per susirėmimus pavyko likviduoti teroristus, perimti daugybę ginklų, aptikti smogikų tunelių šachtas. Viena iš atidengtų šachtų yra įrengta netoli vaikų darželio ir veda į platų požeminių tunelių maršrutą, nurodoma pranešime.Pranešime užsimenama ir apie „svarbią operatyvinę medžiagą“, susijusią su „Hamas“ tolesniais planais, tačiau jokių detalių apie ją neskelbiama.Informacijos apie įvykusius kovas „Hamas“ dar nepatvirtino.IDF taip pat išplatino keletą nuotraukų, tačiau tiesiogiai nenurodė, ar jos buvo nufotografuotos per būtent šiuos susirėmimus, taigi, nėra patvirtinta, kokioje vietoje buvo užfiksuoti paviešinti vaizdai.

Belgija nori sankcijų Izraeliui už sprogdinimus GazojeBelgijos ministro pirmininko pavaduotoja paragino Belgijos vyriausybę priimti sankcijas Izraeliui ir ištirti ligoninių ir pabėgėlių stovyklų sprogdinimus Gazoje.„Atėjo laikas sankcijoms Izraeliui. Bombų lietus yra nežmoniškas, – laikraščiui „Nieuwsblad“ sakė ministro pirmininko pavaduotoja Petra De Sutter. – Akivaizdu, kad Izraeliui nerūpi tarptautiniai reikalavimai nutraukti ugnį.De Sutteris sakė, kad Europos Sąjunga turėtų nedelsdama sustabdyti savo asociacijos susitarimą su Izraeliu, kuriuo siekiama geresnio ekonominio ir politinio bendradarbiavimo.Ji taip pat sakė, kad turėtų būti įgyvendintas draudimas importuoti gaminius iš okupuotų Palestinos teritorijų, o smurtaujantiems naujakuriams, politikams, kariams, atsakingiems už karo nusikaltimus, turėtų būti uždrausta atvykti į ES.Tuo pačiu metu, pasak jos, Belgija turėtų padidinti finansavimą Tarptautiniam baudžiamajam teismui Hagoje, kad šis ištirtų sprogdinimus ir sumažintų pinigų srautus „Hamas“.„Tai teroristinė organizacija. Teroras kainuoja pinigus ir turi būti taikomos sankcijos įmonėms ir žmonėms, teikiantiems „Hamas“ pinigų“, – sakė J. De Sutteris.

Izraelis skelbia vėl atidarantis kelią norintiems bėgti į pietusIzraelio kariuomenė teigia, kad kelias iš Gazos miesto šiandien vėl atviras, kad žmonės šiaurėje galėtų bėgti į pietus. Jis bus atviras iki 16 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.Izraelis toliau bombardavo gyvenamuosius rajonus tiek šiaurinėje, tiek pietinėje Gazos Ruožo dalyse. Tačiau Izraelio kariai apsupo Gazos miestą šiaurėje ir ruošiasi įžengti. „Šiaurinė Gazos Ruožo sritis laikoma įnirtingos kovos zona ir laikas jai evakuotis senka“, – sakoma IDF pranešime arabų kalba.https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1722527895657005370

Izraelyje aidi oro pavojaus sirenosĮ šiaurę nuo Gazos esančiame Izraelio pakrantės mieste Ašdode pasigirdo raketų sirenos.Palestinos kovotojai nuo pirmųjų karo dienų sumažino raketų atakų prieš Izraelį skaičių, nors ir toliau šaudo jas į civilius. Daugelį jų sulaiko oro gynybos sistemos.

JAV pajėgos smogė objektui SirijojePentagono teigimu, JAV pajėgos surengė savigynos smūgį ginklų saugyklai Rytų Sirijoje.Gynybos sekretorius Lloydas Austinas sakė, kad du naikintuvai F-15 surengė smūgį prieš objektą, kurį naudojo Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas (IRGC) ir su juo susijusios grupuotės.Jis sakė, kad smūgis buvo atsakas į IRGC pajėgų išpuolius prieš JAV personalą Irake ir Sirijoje.„Prezidentas neturi didesnio prioriteto nei JAV personalo saugumas, ir jis nukreipė šiandienos veiksmus, kad būtų aišku, jog Jungtinės Valstijos gins save, savo personalą ir savo interesus“, – sakė Austinas.„Jungtinės Valstijos yra visiškai pasirengusios imtis tolesnių būtinų priemonių, kad apsaugotų mūsų žmones ir objektus. Raginame vengti bet kokio eskalavimo. JAV personalas ir toliau vykdys kovos su ISIS misijas Irake ir Sirijoje“, – teigė jis.

JT: nuo lapkričio 4 d. į pietinę Gazos Ruožo dalį pėsčiomis nuėjo 40 000 žmoniųMažiausiai 40 000 žmonių žygiavo pėsčiomis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinius regionus nuo lapkričio 4 d., kai Izraelio gynybos pajėgos įkūrė periodinius evakuacijos „koridorus“, teigiama trečiadienį paskelbtame Jungtinių Tautų palestiniečių pabėgėlių agentūros pranešime.IDF ne kartą ragino civilius pajudėti į pietus nuo Vadi Gazos – vandens kelio, kertančio anklavo centrą – suintensyvinant „Hamas“ puolimą Gazos mieste ir šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje. Agentūra nurodė, kad JT stebėtojai ir nevyriausybinės organizacijos tiekia vandenį ir sausainius evakuotiesiems į pietus nuo Gazos Vadi.Beveik 1,5 mln. žmonių Gazos ruože buvo perkelti nuo „Hamas“ užpuolimo Izraelyje spalio 7 d., pranešė agentūra.

Pranešama, kad Izraelis smogė kariniams objektams pietų SirijojeIzraelis surengė ataką iš oro, nukreiptą į karinius objektus pietų Sirijoje, pranešė Sirijos valstybinė žiniasklaida, remdamasi kariniu šaltiniu.

JT žmogaus teisių vadovas: ir Izraelis, ir „Hamas“ įvykdė karo nusikaltimų Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas ką tik apsilankė Egipto pusėje prie Rafaho perėjos su Gazos Ruožu per penkių dienų kelionę po Artimuosius Rytus.Volkeris Turkas sakė, kad karo nusikaltimus Izraelis ir „Hamas“ įvykdė nuo spalio 7 d., kai prasidėjo dabartinis konfliktas.„Žiaurumai, kuriuos spalio 7 d. įvykdė palestiniečių ginkluotosios grupuotės, buvo baisūs, tai buvo karo nusikaltimai – kaip ir nuolatinis įkaitų laikymas“, – jį citavo naujienų agentūra „Reuters“.„Kolektyvios Izraelio bausmės palestiniečių civiliams taip pat yra karo nusikaltimas, kaip ir neteisėta priverstinė civilių gyventojų evakuacija“, - tvirtino V. Turkas.

Derybose dėl trijų dienų pertraukos – kritinis etapasJAV, Izraelio ir Kataro derybos dėl galimos trijų dienų pertraukos yra „kritinėje stadijoje“.Pauzė leistų pristatyti daugiau humanitarinės pagalbos į Gazą ir galimai paleisti kai kuriuos įkaitus, NBC sakė du užsienio diplomatai.Šaltinis, susipažinęs su diskusijomis, sakė, kad yra vilties, kad susitarimas vis tiek gali būti pasiektas, ir sakė: „Esame kritiniame derybų etape“.Kataras taip pat kelias savaites vedė derybas su „Hamas“ dėl galimos pauzės Gazoje.Izraelio pareigūnai pareiškė, kad „Hamas“ turi paleisti visus įkaitus, kitaip jie nesutiks su paliaubomis.

IDF atstovas: kariai vis giliau eina į Gazos miestąIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariuomenė padarė didelę žalą teroristinės grupuotės „Hamas“ oro ir jūrų pajėgoms.„Mes ir toliau giliname ataką į Gazos miestą ir sužlugdome tunelių šachtas, esančias greta civilių objektų“, – sako D. Hagari. „Smarkiai smogėme „Hamas“ aviacijos ir laivyno masyvams, kurie planavo strategines atakas“.Jis sako, kad kariai užgrobė apie 700 RPG šovinių, kuriuos „Hamas“ panaudojo atakuoti sausumos karius Ruože.D. Hagari patvirtino, kad maždaug 50 000 Gazos gyventojų evakavosi iš šiaurinio Gazos Ruožo į pietus humanitariniu koridoriumi, kurį kelioms valandoms atidarė IDF.Jis sako, kad šiuo metu nėra paliaubų, tik galimos „humanitarinės pauzės“, leidžiančios civiliams gyventojams evakuotis.

Netanyahu dar kartą atmetė galimybę paskelbti paliaubas, jei nebus paleisti įkaitaiPasirodžius pranešimų apie derybas dėl laikinų paliaubų su „Hamas“, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį dar kartą atmetė galimybę paskelbti paliaubas Gazoje.„Norėčiau paneigti visokiausius gandus, kuriuos girdime iš visų pusių, ir aiškiai pakartoti: jei nebus paleisti įkaitai, jokių paliaubų nebus“, – sakė jis.

Izraelis: trečiadienį iš Gazos Ruožo šiaurės į pietus pasitraukė 50 000 palestiniečiųIš smarkių mūšių alinamos šiaurinės Gazos Ruožo dalies trečiadienį pietų kryptimi pasitraukė dar tūkstančiai palestiniečių civilių. Už palestiniečių reikalus atsakinga Izraelio institucija COGAT pranešė, kad vien trečiadienį evakuacijos koridoriumi pasinaudojo apie 50 000 žmonių.JT pagalbos Palestinai agentūra (UNRWA) trečiadienio skaičių kol kas nurodyti negalėjo. Tačiau per praėjusias tris dienas tendencija esą buvo didėjanti.Izraelio kariuomenės duomenimis, nuo Gazos karo pradžios prieš mėnesį teritorijos šiaurę paliko per 900 000 žmonių. JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) kalba apie 1,5 mln. vidaus pabėgėlių Gazos Ruože. Šioje palestiniečių teritorijoje gyvena per 2,2 mln. žmonių.

Izraelis: „Hamas“ praranda šiaurinės Gazos kontrolęIzraelio kariuomenės atstovas pranešė, kad „Hamas“ prarado šiaurinės Gazos kontrolę.IDF anksčiau sakė, kad jos sausumos pajėgos Gazą padalino į dvi dalis ir paskelbė, kad dabar yra šiaurinė ir pietinė Gaza.Ji įsakė civiliams į šiaurę nuo Wadi Gaza linijos evakuotis į pietus nuo jos.„Matėme, kaip 50 000 Gazos gyventojų juda iš šiaurinio Gazos Ruožo į pietus. Jie juda, nes supranta, kad „Hamas“ prarado kontrolę šiaurėje“, - sakė kontradmirolas Danielis Hagari.

IDF: Gažos Ruože veikia visas 252-asis rezervo skyriusIzraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė naują informaciją apie 252-osios rezervinės divizijos operacijas Gazos Ruože per Izraelio sausumos puolimą, prasidėjusį praėjusio mėnesio pabaigoje.252-ajai divizijai kariaujant Gazoje, tai yra pirmas kartas nuo 1982 m. Pirmojo Libano karo, kai visa IDF rezervinė divizija manevruoja priešo teritorijoje.IDF teigia, kad pastarosiomis dienomis divizija užėmė Beit Hanouno rajoną šiaurinėje Gazos Ruože dalyje, dalyvaudama mūšiuose su „Hamas“ operatyvininkais ir ardydama teroristinės grupuotės infrastruktūrą, įskaitant tunelius. Jame rašoma, kad nuo kautynių pradžios 252-oji divizija Beit Hanune ir Džabalijoje nužudė šimtus „Hamas“ operatyvininkų, įskaitant vyresniuosius narius.Pasak IDF, divizijos pajėgos taip pat sunaikino Hamas junginius, paleidimo pozicijas ir tunelių tinklus, tarp maždaug 300 taikinių, į kuriuos buvo smogta praėjusią savaitę.Divizijos vadas brg. Generolas Moranas Omeras sako, kad tai yra „lemiamas momentas“ 252-ajai divizijai ir IDF atsargos armijai apskritai.„Mes tam ruošėmės daugelį metų, dabar mūsų pareiga atkurti taiką ir saugumą mūsų piliečiams“, – sako jis. „Mūsų rezervistai ir jų šeimos išreiškia mūsų vienybę, norą ginti savo žmones... ir pasiekti tik vieną rezultatą: nugalėti priešą kiekviename susidūrime iki pergalės“.https://twitter.com/manniefabian/status/1722297926876053619?ref_src=twsrc%5Etfw

Karo analitikas: „Hamas“ gali įtraukti Izraelį į spąstus„Sky News“ karo analitikas profesorius Michaelas Clarke’as teigia, kad „Hamas“ nekovoja su Izraelio kariais taip smarkiai, kaip galėtų.Jie gali paspęsti spąstus Gazos mieste arba pasinaudoti tuneliais, kad galėtų judėti į pietus ir laukti puolimo.M. Clarke’as taip pat suabejojo, ar Izraelio pajėgos tikrai yra miesto centre.„Man kol kas neaišku, ar „Hamas“ iš tikrųjų kovoja taip stipriai, kaip tik gali“, – sakė analitikas.„Turiu nuojautą, kad kovoja tik kai kurie iš jų, o daug jų pasitraukė į pietus ir tiesiog ketina laukti įvykių. Jei norėtų, jie galėtų pasipriešinti daug stipriau nei dabar, bet dėl kokių nors priežasčių, manau, kad jie nenori arba bando įtraukti izraeliečius į Gazos miestą ir įvesti juos ten prieš tai, kai jie iš tikrųjų parodys, ką gali. Tačiau šiuo metu manau, kad „Hamas“ nekovoja taip smarkiai, kaip tikėjosi izraeliečiai, arba ne taip gausiai, kaip jie tikėjosi,“ – situaciją komentavo M. Clarke’as.M. Clarke’as taip pat sakė nesąs tikras, kad Izraelis yra Gazos miesto centre – kaip teigė IDF vadovybė ir Benjaminas Netanyahu, – o veikiau vis dar „juda į vidų“.Pasak analitiko, jie „vis dar elgiasi labai atsargiai“, užimdami tam tikrus rajonus aplink miestą, o ne puldami į vidų.„Jie ketina judėti į vidų ir tada pamatysime, ar „Hamas“ Gazos miesto viduje paspendė kokių nors spąstų, ar „Hamas“ pasinaudos tuneliais, kad tiesiog išsisuktų“.

JT generalinis sekretorius: Izraelio operacijoje kažkas „akivaizdžiai negerai“JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas sakė, kad Gazos Ruože žuvusių civilių gyventojų skaičius rodo, kad Izraelio karinėje operacijoje prieš „Hamas“ šioje teritorijoje „akivaizdžiai kažkas negerai“, skelbia BBC.Pasak jo, per konfliktą tarp Izraelio ir „Hamas“ žuvo 92 JT darbuotojai.„Yra „Hamas“ pažeidimų, kai jie naudoja žmones kaip žmonių skydus“, – interviu „Reuters“ sakė A. Guterresas.„Tačiau jei pažvelgtume į civilių, žuvusių per karinę operaciją, skaičių, kažkas aiškiai negerai“, – pridūrė jis.

„Hamas“ pareigūnas: antpuolis suardė Izraelio planus normalizuoti santykius su kitomis regiono šalimisAukštesniojo rango „Hamas“ pareigūnas trečiadienį pasakė, kad jo judėjimo spalio 7 d. Izraelyje surengtas išpuolis, bet kurį 1 400 žmonių žuvo ir dar daugiau nei 240 buvo paimti įkaitais, padėjo suardyti Izraelio planus normalizuoti santykius su Vidurio Rytų šalimis.„Pasipriešinimo operacija suardė Izraelio mėginimą įsiskverbti į regioną ir prisidengiant normalizacija pažeidinėti palestiniečių teises“, – naujienų agentūrai dpa Beirute sakė „Hamas“ politinio biuro narys Osama Hamdanas.Paklaustas, ar „Hamas“ prieš izraeliečius vėl pakartotų tokią pačią operaciją, O. Hamdanas atsakė: „Mes esame pasipriešinimo judėjimas ir tol, kol bus okupantai, tol savo kovą tęsime ir mes“.Jo teigimu, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu „stengiasi užbaigti Palestinos klausimą“.Jis paaiškino, kad jo atstovaujama islamistų organizacija per kiek daugiau nei prieš mėnesį įvykdytą antpuolį įkaitais norėjo imti tik Izraelio karius.Civilius įkaitais paėmė „kiti“. Aukštesniojo rango „Hamas“ atstovas Libane nekomentavo, kas tai galėtų būti.2020 m. Jungtiniai Arabų Emyratai ir Bahreinas tapo pirmosiomis Persijos įlankos valstybėmis, pasirašiusiomis susitarimą užmegzti su Izraeliu diplomatinius santykius.Buvo manoma, kad šiais susitarimais sukuriama sąjunga prieš didžiausią Izraelio priešą Iraną, nors juos sudarant didelę reikšmę turėjo ir ekonominiai interesai.Iki tol diplomatinius ryšius su Izraeliu palaikė tik Egiptas ir Jordanija.Viena iš pagrindinių palestiniečių rėmėjų laikoma Saudo Arabija dėl Gazos bombardavimo laikinai sustabdė JAV tarpininkaujant vestas derybas dėl galimybės normalizuoti santykius su Izraeliu.Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby praėjusią savaitę sakė, kad Saudo Arabija vis dar yra suinteresuota siekti santykių normalizavimo.„Mums aišku, kad Saudo Arabija vis dar ketina to siekti“, – teigė jis.

BBC šaltinis: vyksta derybos dėl galimo 12 įkaitų paleidimoŠaltinis, susipažinęs su derybomis dėl „Hamas“ paimtų įkaitų likimo, BBC sakė, kad vyksta diskusijos dėl 12 įkaitų, kurių pusė – amerikiečiai, paleidimo mainais į trijų dienų humanitarinę pertrauką.Šaltinis teigė, kad siūloma pauzė sudarytų galimybę „Hamas“ paleisti įkaitus ir leisti Egiptui tiekti humanitarinę pagalbą į pietinę ir šiaurinę Gazos Ruožo dalis.Diskusijos vyksta dėl pauzės trukmės ir padėties šiaurėje, kur vyksta aktyvios kovos, sakė šaltinis BBC.Trečiadienį kitas apie derybų eigą informuotas šaltinis pranešė, kad Kataras ėmėsi tarpininko vaidmens JAV koordinuojamuose Izraelio ir „Hamas“ derybose dėl galimybės paleisti „10–15 įkaitų mainais į vienos–dviejų dienų paliaubas“.Po netikėto spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio, kurio metu, Izraelio valdžios teigimu, 1 400 žmonių, pagrinde civilių, žuvo ir dar 240 buvo paimti įkaitais, Gazoje jau daugiau nei mėnesį tęsiasi karo veiksmai.Anot „Hamas“ kontroliuojamos Palestinos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos, per atsakomąją Izraelio karinę kampaniją, kurio tikslas – sunaikinti „Hamas“, Gazoje jau žuvo 10 569 žmonių, kurių dauguma taip pat buvo civiliai.Kataras pastarosiomis savaitėmis deda intensyvias diplomatines pastangas, kad būtų paleisti „Hamas“ įkaitais laikomi asmenys, ir jam jau pavyko pasiekti susitarimą dėl keturių įkaitų – dviejų izraeliečių ir dviejų amerikiečių – išlaisvinimo.Šeimos sveikina kiekvieną paleistą įkaitąPasirodžius pranešimams apie naujausias derybas, Įkaitų ir be žinios dingusių asmenų šeimų forumas teigė sveikinąs „kiekvieną į namus grįžusį įkaitą“.Tačiau, kaip nurodoma grupės pranešime, „siekiant paskelbti paliaubas, būtina tuo pačiu siekti, kad iš Gazos butų paleisti visi įkaitai“.Katare, kuriame yra įrengta didžiausia JAV karinė bazė Vidurio Rytuose, taip pat yra ir „Hamas“ politinis biuras bei pagrindinė savo noru į tremtį pasitraukusio islamistų lyderio Ismailo Haniyeh rezidencija.Šis turtingas Persijos įlankos emyratas kadaise aršiai rėmė Palestiną ir palaiko ryšį su Gazą valdančiais „Hamas“ islamistais.Vis garsiau reikalaujant paskelbti paliaubas, Kataras preiškė apgailestaująs dėl vis didėjančio smurto, kurį patiria Gaza ir 2,4 mln. jos gyventojų, teigdamas, kad Izraelio vykdomas bombardavimas kenkia pastangoms pasiekti susitarimą ir sušvelninti konfliktą.Sekmadienį kalbėdamas su žurnalistais, Kataro ministras pirmininkas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al-Thani sakė, kad Persijos įlankos valstybė yra „pasiryžusi toliau tarpininkauti derybų procese“, nepaisant sunkumų, kuriuos „sukėlė okupaciniai Izraelio veiksmai“.Didžiojo septyneto grupės nariai trečiadienį Japonijoje vykusiame susitikime pakvietė konflikte padaryti „humanitarinių pertraukų ir koridorių“, tačiau paskelbti paliaubų nepareikalavo.

Dėl karo mokyklų lankyti negali maždaug 300 tūkst. Gazos vaikųJT pagalbos Palestinai agentūra (UNRWA) pranešė, kad dėl karo mokyklų lankyti negali maždaug 300 000 Gazos vaikų.UNRWA generalinio komisaro Philippe Lazzarini teigimu, apgriauta beveik 50 agentūrai priklausančių pastatų, įskaitant mokyklas.„Mūsų mokyklos tapo slėptuvėmis, o mokiniai prašo gurkšnio vandens ir kepalėlio duonos. Kuo ilgiau vaikai nesimokys, tuo sunkiau jiems bus pasivyti bendraamžius“, – aiškino JT pareigūnas.Ph. Lazzarini socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė, kad per karą jau žuvo 92 UNRWA darbuotojai.

Kanada ragina padaryti humanitarinę pertrauką kovoseKanada prisidėjo prie tų, kurie ragina Gazos Ruože padaryti didelę humanitarinę pertrauką, skelbia „Sky News“.Ministras pirmininkas Justinas Trudeau pareiškė, kad taip atsirastų galimybė paleisti visus įkaitus.Anksčiau Kanada keletą kartų ragino sustabdyti kovas, kad į teritoriją galėtų patekti pagalba, tačiau nepasisakė už ilgesnę pauzę. Izraelis atmetė didėjantį tarptautinį spaudimą nutraukti ugnį, o Benjaminas Netanyahu vakar pakartojo šalies poziciją.Pirmadienį kelių svarbiausių Jungtinių Tautų institucijų vadovai paragino sudaryti humanitarines paliaubas.

Netanyahu patarėjas: pietinėje Gazos Ruožo dalyje kuriama „saugi zona“Benjamino Netanyahu patarėjas Markas Regevas BBC sakė, kad į vakarus nuo Chan Juniso, netoli Viduržemio jūros pakrantės, al-Mawasi vietovėje įkuriama „speciali humanitarinė zona“.„Pakrantėje, palei Viduržemio jūrą, kur nėra „Hamas“ infrastruktūros... kalbame apie humanitarinės zonos su lauko ligoninėmis įkūrimą“, – sakė jis.M. Regevas sakė, kad Izraelis „daro viską, kas įmanoma, kad sumažintų šalutinę žalą“.Patarėjas sakė, kad svarbiausias Izraelio kariuomenės žingsnis šiuo tikslu buvo „raginimas žmonėms evakuotis iš šiaurės“ ir judėti į pietus.Paklaustas apie palestiniečių žūtis dėl Izraelio atakų pietuose, M. Regevas sakė, kad smurto lygis ten nepalyginamas su šiaurės kryptimi, kur šiuo metu vyksta intensyvūs IDF mūšiai su „Hamas“.

Izraeliui vis labiau veržiant „gniaužtus“ aplink Gazos miestą, iš jo bėga tūkstančiai gyventojųTrečiadienį tūkstančiai palestiniečių pėsčiomis bėgo iš Gazos, kad išvengtų intensyvaus miesto bombardavimo, Izraeliui pranešus, kad jis vis labiau veržia „gniaužtus“ aplink „Hamas“.Gazos gyventojai iš miesto vyko į pietus, daugelis iš jų išėjo taip, kaip stovi. Tuo tarpu kruviniausiame Gazos istorijoje kare, prasidėjusiame po 1 400 izraeliečių gyvybes nusinešusių „Hamas“ išpuolių, jau daugiau nei mėnesį nesiliauja mūšiai.„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio karinę kampaniją jau žuvo daugiau nei 10 500 žmonių, tarp jų daug vaikų.JT stebėtojų teigimu, Izraeliui plečiant savo antskrydžius ir sausumos kampaniją, į pietus iš šiaurinės Gazos bėga vis daugiau civilių palestiniečių.JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad į pietus antradienį pabėgo maždaug 15 000, pirmadienį – 5 000, sekmadienį – 2 000 žmonių. Trečiadienį iš miesto traukė nauja pabėgėlių mina.„Buvo labai baisu“, – antradienį sakė Ola al-Ghul, viena iš Gazos civilių, kuriems teko palikti savo namus dėl jau mėnesį trunkančio Izraelio ir „Hamas“ karo.„Iškėlėme rankas ir ėjome toliau. Mūsų buvo tiek daug, mes nešėme baltas vėliavas“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo ji.Izraelis siekia sunaikinti „Hamas“ ir praneša, kad jo karinės pajėgos juda pirmyn, persekiodamos platų tunelių ir požeminių bazių tinklą turinčius smogikus.„(Izraelio kariai) veržia gniaužtus aplink Gazos miestą“, – antradienio vakare kalbėjo gynybos ministras Yoavas Gallantas.Kataras tarpininkauja derybose dėl įkaitųBaltomis vėliavomis mojuojantys žmonės nuo mūšių bėgo pėsčiomis. Tuo tarpu, aukų skaičiui nuolat augant, visos transporto priemonės, pradedant asilų traukiamomis vežėčiomis ir baigiant buldozeriais, buvo skirtos gabenti žuvusiuosius.Tarptautinei bendruomenės susirūpinus iš uždarytos teritorijos negalinčių pabėgti Gazos civilių likimu, pasigirdo prašymų paskelbti paliaubas.Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu yra pasakęs, kad kuras į Gazą nebus tiekiamas ir jokių paliaubų su „Hamas“ nebus, kol bus paleisti įkaitai, kurių Palestinos smogikai paėmė daugiau nei 240.Kataras ėmėsi tarpininko vaidmens Izraelio ir „Hamas“ derybose dėl galimybės paleisti 10–15 Gazoje laikomų įkaitų ir mainais paskelbti trumpas paliaubas, naujienų agentūrai AFP pranešė apie derybų eigą informuotas šaltinis.Doha deda intensyvias diplomatines pastangas, kad būtų paleisti „Hamas“ įkaitais laikomi asmenys ir pastarosiomis savaitėmis jai pavyko pasiekti susitarimą dėl keturių įkaitų – dviejų izraeliečių ir dviejų amerikiečių – išlaisvinimo.Didžiojo septyneto šalių užsienio reikalų ministrai nurodė palaikantys „humanitarinių pertraukų ir koridorių“ Izraelio ir „Hamas“ kare idėją, tačiau paliaubas paskelbti nepareikalavo.Kovos veiksmams Gazoje intensyvėjant, „Hamas“ pagrobtų izraeliečių šeimos visais būdais ieško pagalbos, kad jų artimieji galėtų grįžti namo.„Kiekviena diena kaip amžinybė, nebegaliu daugiau laukti“, – žurnalistams Vašingtone antradienį pasakė Doris Liber, kurios 26 m. sūnų Guy Iluzą muzikos festivalyje pašovė ir įkaitu paėmė teroristai.Yonatanas Lulu Shamrizas, gyvenęs netoli Gazos sienos esančiame Kfar Azos kibuce, iš kurio buvo pagrobtas jo brolis Alonas, sakė: „Tai raginimas imtis veiksmų... tai raginimas pabusti jums visiems, visiems amerikiečiams, visiems europiečiams“.„Mirtys ir kančios“Karo analitikai perspėjo, kad Gazoje laukia savaites truksiantys varginantys mūšiai miesto sąlygomis, kuriuose jau žuvo maždaug 30 Izraelio karių.Dėl įkaitų, tarp kurių yra ir mažų vaikų, ir paliegusių senolių, Izraeliui savo operaciją vykdyti yra gerokai sunkiau. Manoma, kad įkaitai laikomi plačiame tunelių tinkle.Tankiai apgyvendintoje Gazoje, iš kurios desperatiškai ieškodami saugios vietos jau išvyko daugiau nei 1,5 mln. gyventojų, žmonių kančios yra nepakeliamos.Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad Gazoje dėl karo kasdieną žūsta vidutiniškai 160 vaikų.„Mirtys ir kančios – neįsivaizduojamos“, – teigė PSO atstovas Christianas Lindmeieris.„Hamas“ spaudos tarnybą platformoje „Telegram“ pranešė, kad kai kuriose Gazos kapinėse „nebėra kur laidoti mirusiuosius“; tuo tarpu, JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad didžiojoje teritorijos dalyje nebeveikia nuotekų siurblinės.Izraelis kaltina „Hamas“ tunelius tiesiant po ligoninėmis, mokyklomis ir mečetėmis, tačiau smogikų grupuotė šiuos kaltinimus neigia.OCHA teigimu, Izraelis yra nurodęs visoms 13 šiaurės Gazoje vis dar veikiančių ligoninių evakuoti pacientus.JAV – prieš pakartotinę okupacijąB. Netanyahu yra minėjęs, kad po karo Izraelis apsiims užtikrinti Gazoje „bendrą saugumą“, o Izraelio strateginių reikalų ministras Ronas Dermeris teigė, kad ministras pirmininkas nekalba apie tai, kad teritorija ateityje vėl būtų okupuota.2005 m. Izraelis išvedė savo karius iš teritorijos, kuri buvo okupuota po Šešių dienų karo 1967 m.„Nuvertus „Hamas“, sunaikinus šią infrastruktūrą, Izraelis turės įsipareigoti neribotą laiką užtikrinti saugumą“, – interviu televizijos kanalui MSNBC sakė R. Dermeris.Pagrindinis Izraelio sąjungininkas Vašingtonas pareiškė esąs prieš ilgalaikę Gazos okupaciją.Kalbėdamas su žurnalistais po Didžiojo septyneto šalių užsienio reikalų ministrų susitikimo Japonijoje, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas nurodė, jo žodžiais tariant, „pagrindinius dalykus“, kurių pagrindu būtų galima užtikrinti „ilgalaikę taiką ir saugumą“.„Jungtinių Valstijų įsitikinimu, pagrindiniai dalykai turėtų būti tokie: palestiniečiai neturėtų būti nei dabar, nei po karo jėga perkeliami iš Gazos, Gaza neturėtų būti naudojama kaip bazė teroristiniams ar kitokiems smurtiniams išpuoliams rengti, pasibaigus konfliktui, Gaza neturėtų būti vėl okupuota“, – kalbėjo jis.Sekmadienį lankydamasis okupuotame Vakarų Krante, A. Blinkenas pasiūlė, kad Gazos kontrolę turėtų perimti prezidento Mahmudo Abbaso valdoma Palestinos savivalda (PA).PA ribotą autonomiją turi tik kai kuriose Vakarų Kranto dalyse, o M. Abbasas yra minėjęs, kad ji galėtų susigrąžinti valdžia Gazoje, jeigu būtų rastas „visapusiškas politinis sprendimas“, padėsiantis užbaigti Izraelio ir Palestinos konfliktą.„Bejėgiai žmonės visoje Gazoje lieka be namų, artimųjų, žūva patys, tuo tarpu pasaulio lyderiai nesugeba imtis prasmingų veiksmų“, – savo pranešime teigė medicinos labdaros organizacija Gydytojai be sienų (MSF).Šiame pranešime MSF nurodė, kad pirmadienį per bombardavimą Gazos Šačio pabėgėlių stovykloje žuvo vienas jos darbuotojas ir visi jo šeimos nariai.Izraelis Gazai sudavė daugiau nei 12 000 oro ir artilerijos smūgių ir į sritį pasiuntė savo sausumos kariuomenę, kuri iš esmės padalijo ją pusiau.Iš oro buvo barstomos skrajutės, buvo siunčiamos trumposios žinutės, kuriose šiaurinėje Gazos dalyje esantiems civiliams buvo nurodoma vykti į pietus, tačiau šeštadienį vienas JAV pareigūnas pranešė, kad labiausiai nukentėjusiose vietovėse vis dar yra ne mažiau nei 350 000 civilių.

Per Izraelio ir „Hamas“ karą jau žuvo 92 JT darbuotojaiJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas patvirtino, kad nuo spalio 7 d. padaugėjo žuvusių JT darbuotojų, skelbia „Sky News“.Šį rytą šis skaičius buvo 89, tačiau dabar jis išaugo iki 92.Tai didžiausias per vieną konfliktą žuvusių žmonių skaičius nuo JT įkūrimo 1945 m.

Gazoje paskelbta pirmoji keturių valandų humanitarinė pertraukaTrečiadienį Gazos Ruože vykdomų oro antskrydžių skaičius smarkiai skiriasi nuo ankstesnių dienų. Tai mažiausias intensyvumas nuo pat karo pradžios visame sektoriuje – įskaitant pietuose, skelbia BBC.Tuo tarpu tūkstančiai žmonių, kuriuos kovos šiaurėje privertė palikti savo namus, toliau pėsčiomis keliauja Salah al-Din greitkeliu į pietus nuo Vadi Gazos.Anksti rytą oro antskrydžiai smogė Deir al-Balah miestui centrinėje Gazos Ruožo dalyje, taip pat Gazos miestui ir anklavo šiaurinei daliai, per kuriuos žuvo 40 palestiniečių ir dar dešimtys buvo sužeisti.Pirmą kartą Izraelio armija paskelbė keturių valandų humanitarinę pertrauką trijuose pagrindiniuose centriniuose Gazos miesto rajonuose, kad gyventojai galėtų apsirūpinti vandeniu ir maistu, tačiau žmonės vis dar skundžiasi vandens ir maisto trūkumu.

Izraelis teigia sunaikinęs 130 „Hamas“ tunelių Gazos RuožeIzraelio kariuomenė praneša nuo karo pradžios Gazos Ruože sunaikinusi iš viso 130 teroristinio „Hamas“ judėjimo tunelių šachtų. Kariuomenė trečiadienį paviešino vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip sunkioji technika smėlėtoje žemėje atkasa įėjimus į tunelius ir pakelia betonines plokštes. Kitame įraše matyti tunelis, išklotas betono plokštėmis.Vandens ir deguonies atsargos tuneliuose rodo, kad juose planuota praleisti ilgesnį laiką, sakoma pranešime. Kariuomenė tunelių šachtų aptiko ir po „Hamas“ treniruočių stovykla šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje. Jos taip pat sunaikintos.Smėlingoje 45 km ilgio ir maždaug 6–14 km pločio Gazos Ruožo žemėje, Izraelio duomenimis, įrengtas visas požeminių tunelių tinklas.Karinis ekspertas Harelas Chorevas iš Tel Avivo universiteto stočiai CNN sakė: „Mes kalbame apie dešimtis kilometrų po žeme – su valdymo, kontrolės ir ryšių patalpomis, atsargų sandėliais ir raketų paleidimo rampomis“.Kai kure tuneliai yra išbetonuoti ar juose įrengta elektra. Vidutiniškai jie yra dviejų metrų aukščio ir metro pločio. Tačiau kai kurie jų pakankamai dideli, kad galėtų pravažiuoti ir automobiliai. Kad atsilaikytų prieš Izraelio iš oro mėtomas bombas, dalis tunelių išrausti dešimtis metrų po žeme. Įėjimai į juos, pavyzdžiui, įrengti gyvenamuosiuose namuose ar mečetėse.Izraelio žvalgybų duomenimis, „Hamas“ teroristai savo vadavietę ir kontrolės centrą, pavyzdžiui, yra įkūrę po didžiausia Gazos Ruožo ligonine. „Hamas“ tai neigia.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1722253502863614290?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722253502863614290%7Ctwgr%5Eed12eeea7217bd9c3031272386e1f2fe1904e0fc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fnov%2F08%2Fisrael-hamas-war-live-updates-biden-netanyahu-gaza-occupation-palestine

Apšaudytas Raudonojo Kryžiaus konvojus, gabenęs medicinos reikmenisTarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto septynių transporto priemonių konvojus šiandien buvo apšaudytas, skelbia „Sky News“.Konvojus vežė gyvybiškai svarbius medicininius reikmenis į sveikatos priežiūros įstaigas, įskaitant Al Quds ligoninę Gazoje, kai buvo apšaudytas, sakė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas.Buvo apgadinti du sunkvežimiai, o vairuotojas sužeistas.„Dėl rimtų saugumo problemų kelyje, dėl kurių vienas iš mūsų sunkvežimių buvo apšaudytas, o vienas iš vairuotojų sužeistas, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas negalėjo tęsti plano, kaip buvo numatyta“, – sakė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto delegacijos Gazoje vadovas Williamas Schomburgas.„Tačiau mes vis tiek galėjome pristatyti didžiąją dalį pagalbos, kurią turėjome su savimi, į vieną iš pagrindinių ligoninių, Al Shifa“.Tai „nėra sąlygos, kuriomis humanitarinės pagalbos darbuotojai gali dirbti“, – sakė jis.Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas taip pat pranešė, kad jiems dirbantis chirurgas pranešė, jog nebeturi vazelino marlės sunkiai nudegusiems pacientams gydyti.

Italija siunčia ligoninės laivą į Gazos Ruožo pakrantęItalijos gynybos ministras pareiškė, kad šalis į Gazos Ruožo pakrantę siųs ligoninės laivą su 170 darbuotojų, skelbia „Sky News“.Guido Crosetto sakė, kad tarp darbuotojų yra 30 žmonių, apmokytų dirbti ekstremaliose medicinos situacijose, ir pridūrė, kad Italija taip pat siekia nusiųsti į Gazą lauko ligoninę.Laivas išplauks trečiadienį. Kelios JT agentūros ir labdaros organizacijos teigia pastebėjusios, kad humanitarinės sąlygos anklave toliau blogėja: kelios ligoninės kritiškai viršija savo pajėgumus, jose trūksta degalų ir atsargų.

Izraelio kariuomenė: iš Gazos Ruožo šiaurinės dalies į pietinę jau pasitraukė 900 tūkst. žmoniųTūkstančiai palestiniečių civilių trečiadienį traukėsi iš smarkių mūšių siaubiamos Gazos Ruožo šiaurės į pietinę dalį. Palestiniečių liudininkai patvirtino atitinkamus oficialius Izraelio pranešimus. Kariuomenės duomenimis, nuo Gazos karo pradžios prieš mėnesį teritorijos šiaurę paliko per 900 000 žmonių. JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) kalba apie 1,5 mln. vidaus pabėgėlių Gazos Ruože. Šioje palestiniečių teritorijoje gyvena per 2,2 mln. žmonių.Izraelio kariuomenė prieš tai vėl davė laiko civiliams Gazos Ruožo šiaurėje pasitraukti į pietus. Kariuomenė leis nuo 10.00 iki 14.00 val. judėti keliu pietų kryptimi, priešpiet tinkle X arabų kalba rašė atstovas. Kartu jis paskelbė žemėlapį, kuriame nurodytas kelias. Atstovas paragino žmones dėl savo pačių saugumo kuo greičiau pasitraukti į pietus.Teroristinio „Hamas“ judėjimo kontroliuojamos Sveikatos ministerijos atstovas antradienį sakė, kad visame Gazos Ruože nebėra saugios vietos. Jis kaltino Izraelį ir teritorijos pietuose vykdant „žudynes“. Todėl atstovas patarė žmonėms šiaurėje nepaisyti Izraelio kariuomenės nurodymų. Izraelis tuo tarpu kaltina „Hamas“, kad šis naudoja žmones kaip gyvuosius skydus.

IDF valanda pratęsia evakuacijos koridoriaus langąIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad viena valanda pratęsė evakuacijos koridoriaus iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietus laiką, skelbia CNN.IDF atstovas spaudai Avichay Adraee sakė, kad koridorius dabar bus uždarytas ne 14 val., o 15 val. vietos laiku.Anksčiau trečiadienį IDF paskelbė, kad Gazos Ruožo gyventojai gali per keturias valandas evakuotis Salah Eddino gatve, kuri yra vienas iš dviejų pagrindinių Gazos Ruožo greitkelių, jungiančių šiaurę ir pietus. IDF ne kartą ragino civilius gyventojus persikelti į pietus nuo Vadi Gazos, nes intensyvina „Hamas“ puolimą Gazos mieste ir šiaurinėje Gazos dalyje.https://twitter.com/cogatonline/status/1722230867878375640?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722230867878375640%7Ctwgr%5Eed34a76f4c653ba83f8771027a31b321239156b0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-hamas-war-sky-news-blog-12978800

Prancūzijos prezidentūra: Izraelis nedalyvaus Paryžiaus konferencijoje dėl pagalbos GazaiPrancūzijos prezidentūra pranešė, kad Izraelio atstovai nedalyvaus ketvirtadienį Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono Paryžiuje organizuojamoje „humanitarinėje konferencijoje“ dėl pagalbos Gazai.Tačiau, kaip kitos valstybės, Izraelis yra „suinteresuotas humanitarinės padėties Gazoje gerinimu“, – kalbėdamas su žurnalistais trečiadienį sakė prisistatyti nepanoręs E. Macrono kanceliarijos atstovas.E. Macronas antradienį kalbėjo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, kitas jųdviejų pokalbis numatytas konferencijai pasibaigus, pridūrė prezidentūros atstovas.Prancūzijos vadovas antradienį taip pat kalbėjosi su Egipto prezidentu Abdeliu Fattah al-Sisi ir Kataro emyru šeichu Tamimu bin Hamad Al-Thani, nurodė prezidentūra.Abi šalys vaidina svarbų vaidmenį siekiant užtikrinti, kad į Gazos Ruožą patektų daugiau humanitarinės pagalbos.Po precedento neturinčių spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį kilus kruviniausiam karui Gazos istorijoje, kovos nesiliauja jau daugiau nei mėnesį.Spalio 7 d. „Hamas“ smogikai iš Gazos įsiveržė į Izraelį ir, kaip teigia Izraelio valdžia, nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, pagrinde civilių, dar 240 asmenų paėmė įkaitais.„Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad per atsakomąją Izraelio karinę kampanija jau žuvo daugiau nei 10 500 žmonių, tarp jų daug vaikų.Ketvirtadienio konferenciją dėl pagalbos Gazai paskubomis nuspręsta surengti lapkričio 10–11 d. Paryžiuje vyksiančio Taikos forumo, kurį kasmet organizuoja E. Macronas, kontekste.Pastarosiomis savaitėmis vis dažniau prašoma padaryti humanitarines „pertraukas“ arba visai nutraukti ugnį, kad į Gazą galėtų patekti pagalba ir nebūtų prarasta viltis išlaisvinti įkaitus.Prašymai paskelbti paliaubas pasigirdo, tarptautinei bendruomenės susirūpinus iš uždarytos teritorijos negalinčių pabėgti Gazos civilių likimu.Bet Izraelis tvirtai vykdo savo puolimo kampaniją, siekdamas sunaikinti Palestinos smogikų grupuotę „Hamas“, Gazą valdančią nuo 2007 m.B. Netanyahu yra pasakęs, kad kuras į Gazą nebus tiekiamas ir jokių paliaubų su „Hamas“ nebus, kol bus paleisti įkaitai.JT skaičiavimu, iki metų pabaigos Gazos ir Vakarų Kranto gyventojams prireiks pagalbos, kurios dydis siekia 1,2 mlrd. JAV dolerių.

Izraelio pajėgos pranešė apie 32-ojo savo kario žūtįIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad „per mūšį su teroristais šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje“ praėjusią naktį žuvo elitinio oro pajėgų dalinio „Šaldag“ narys Jonathanas Chazoras, skelbia BBC.22 metų J. Chazoras buvo kilęs iš šiaurinės Kaciro bendruomenės.Per Izraelio sausumos operaciją Gazos Ruože žuvo 32 kariai, o nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ užpuolė Izraelį, žuvo 350 karių.

„Hamas“: nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip 10 500 palestiniečių„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per kovas Gazos Ruože žuvo 10 569 žmonės, iš jų 4 324 vaikai ir 2 823 moterys, skelbia BBC.Gazos sveikatos ministerija, priklausanti „Hamas“ administracijai, yra vienintelis duomenų apie žuvusiųjų skaičių palestiniečių anklave šaltinis. Jos pateiktos informacijos negalima nepriklausomai patikrinti, be kita ko, ji apima ir kovotojus, dalyvaujančius karo veiksmuose su Izraeliu, ir civilius gyventojus, žuvusius dėl nepavykusių raketų iš Gazos Ruožo paleidimų, pataikiusių į jo teritoriją.

A. Blinkenas: Izraelis neturėtų pakartotinai okupuoti Gazos RuožoJAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas trečiadienį paragino Izraelį nesiimti pakartotinės Gazos Ruožo okupacijos, kai baigsis dabartinis karas su „Hamas“.Kalbėdamas su žurnalistais po Japonijoje surengto Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrų susitikimo, A. Blinkenas išvardijo, anot jo, „svarbiausius elementus“, galinčius padėti įtvirtinti „ilgalaikę taiką ir saugumą“.Amerikiečių diplomato teigimu, Jungtinės Valstijos mano, jog, be kita ko, svarbu užtikrinti, kad nei dabar, nei po karo nevyktų prievartinis palestiniečių perkėlimas iš Gazos Ruožo, kad ši teritorija nebūtų naudojama kaip platforma terorizmui ar kitiems smurtiniams išpuoliams, ir kad pasibaigus konfliktui Gazos Ruožas nebūtų pakartotinai okupuotas.A. Blinkenas pridūrė, kad taip pat neturi būti bandoma vykdyti Gazos Ruožo blokadą ar apsiaustį ar mėginti sumažinti Gazos Ruožo teritoriją.

IDF atidaro humanitarinį koridorių Gazos civiliams bėgti į pietusIzraelio gynybos pajėgų arabų žiniasklaidos atstovas sako, kad humanitarinis koridorius yra atviras civiliams Gazos Ruožo šiaurėje, norintiems bėgti į pietus.Kaip ir vakar, Avichay Adraee sakė, kad Salah al Din keliu, kuris eina iš anklavo šiaurės į pietus, būtų saugu keliauti nuo 10 iki 14 val. vietos laiku.„Šiaurinė Gazos ruožo sritis laikoma įnirtinga kovos zona, o laikas ją evakuoti senka“, – sakoma pranešime. Vakar Izraelis pareiškė, kad jo kariai veikia pačioje Gazos miesto širdyje.

Vokietijoje per mėnesį užfiksuota 2 600 nusikaltimų, susijusių su pastaraisiais išpuoliais prieš IzraelįVokietijos federalinė policija per pastarąjį mėnesį visoje šalyje suskaičiavo daugiau kaip 2 600 nusikaltimų, kurie, kaip tvirtina pareigūnai, yra susiję su spalio 7-osios teroristiniais išpuoliais prieš Izraelį.Be kita ko, užfiksuota turto sugadinimo ir neapykantos kurstymo atvejų. Pasak Federalinio kriminalinės policijos biuro (BKA), smurtinių nusikaltimų skaičius yra triženklis.Vokietijoje nesutarimus ypač kursto propalestinietiškos demonstracijos, užfiksavus incidentų, kurių metu pavieniai protestuotojai reiškė paramą Izraelį užpuolusiai teroristinei grupuotei „Hamas“, skandavo antisemitinius šūkius ir kvestionavo Izraelio teisę egzistuoti.Vokietijos valdžios institucijos uždraudė rengti daugybę susibūrimų, o kiti vyko prižiūrint policijos pajėgoms. Kai kurie Vokietijos politikai reikalauja, kad Vokietijos musulmonai pasmerktų prieš Izraelį nukreiptą retoriką.Duomenys rodo, kad antisemitinių incidentų daugėja, įskaitant praėjusį mėnesį užfiksuotą bandymą padegti Berlyne esantį žydų bendruomenės centrą ir sinagogą. Taip pat būta keleto incidentų, kurių metu ant gyvenamųjų pastatų durų buvo nupieštos Dovydo žvaigždės.

Izraelis sako nukovęs „Hamas“ raketų kūrėją Izraelio kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad per oro antskrydį Gazos Ruože nukovė vieną iš pagrindinių „Hamas“ ginklų kūrėjų.Anot pranešimų, Muhsinas Abu Sina buvo teroristinės grupuotės raketų kūrimo ekspertas.Nepaisant po kruvinų spalio 7-osios išpuolių Gazos Ruože inicijuoto bombardavimo ir Izraelio antžeminės operacijos, „Hamas“ smogikai toliau apšaudo Izraelį raketomis.Izraelio kariai taip pat nurodė, kad naktį Gazos Ruože nukovė kelis smogikus, kurie „planavo paleisti į pajėgas prieštankines raketas“.Pasak Izraelio gynybos pajėgų (IDF), per atskirą antskrydį buvo nukauta dar viena grupė, atsakinga už raketų laidymą į Izraelį.

„Hamas“ vėl apšaudė Izraelį raketomisTeroristinė grupuotė „Hamas“ antradienio vakarą vėl apšaudė Izraelį raketomis.Kaip pranešama, jos skriejo centrinės Izraelio dalies link.Atsakomybę socialiniame tinkle „Telegram“ prisiėmė „Hamas“ karinis sparnas.Pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo.Izraelis skaičiuoja, kad nuo karo pradžios spalio 7 dieną iš Gazos Ruožo į Izraelio miestus ir kaimus jau paleista daugiau kaip 9 000 raketų. Gazos Ruožą valdantys „Hamas“ smogikai prisiėmė atsakomybę už didelę šių atakų dalį.

Bidenas prašo Netanyahu pristabdyti kovasJoe Bidenas sakė, kad pirmadienį per skambutį paprašė Benjamino Netanyahu sustabdyti kovas.Prezidentas Bidenas sakė, kad trijų dienų pertrauka galėtų padėti užtikrinti kai kurių įkaitų išlaisvinimą Gazoje.JAV, Izraelis ir Kataras svarsto pasiūlymą, kad „Hamas“ paleistų 10–15 įkaitų ir pasinaudotų pertrauka, kad patikrintų visų įkaitų tapatybę ir pateiktų jų laikomų žmonių vardų sąrašą, sakė vienas JAV pareigūnas.

„Hamas“ tunelius padės surasti robotai ir šunysIzraelis pradeda kitą savo karo prieš „Hamas“ etapą, taikydamasis į grupuotės tunelių labirintą po šiaurine Gazos Ruožo dalimi, „Reuters“ sakė penki Izraelio saugumo šaltiniai.Šaltiniai teigė, kad robotai ir šunys buvo dislokuoti, kad surastų įėjimus ir apžiūrėtų zonas tuneliuose, prieš imantis specialių sausumos pajėgų veiksmų.Buvęs Izraelio žvalgybos pareigūnas Avi Melamedas sakė, kad IDF kariai rengia planą surasti tunelius, sunaikinti raketų paleidimo vietas ir nužudyti „Hamas“ vadus bei kovotojus.„Kalbama apie karinio stuburo panaikinimą“, – sakė jis. „Būtų labai pagrįsta sakyti, kad ieškome kažko, kas gali užtrukti kelis mėnesius“.

Demokratai JAV Senate neleido respublikonams padėti Izraeliui Ukrainos sąskaitaDemokratai JAV Senate blokavo respublikonų bandymą priimti įstatymo projektą, kuriuo teikiama skubi pagalba Izraeliui, bet neapima tokios pagalbos Ukrainai kare su Rusija.Įstatymo projektui praėjusią savaitę pritarė Atstovų Rūmai.„Laikas yra esminis dalykas, ir būtina, kad Senatas neatidėliotų nė vienos dienos, kad suteiktų šią svarbią pagalbą Izraeliui“, – balsavimo išvakarėse sakė respublikonų senatorius Rogeris Marshallas.Reaguodami į tai, demokratai atrėmė, kad svarbu ne tik padėti Izraeliui, bet ir nepamiršti Ukrainos.Įstatymo projekte numatytas 14,3 milijardo dolerių pagalbos paketas Izraeliui.„Mūsų sąjungininkams Ukrainoje pagalbos reikia tiek pat, kiek ir mūsų sąjungininkams Izraelyje“, – sakė Senato veteranų reikalų komiteto pirmininkė Patti Murray.Kad įstatymo projektas taptų įstatymu, jį turėjo patvirtinti Senatas, o tada jį pasirašyti prezidentas. Tuo tarpu Joe Bidenas jau leido suprasti, kad vetuos jį, jei įstatymo projektas bus priimtas Senate.Dabar Senato lyderiai rengia savo papildomo finansavimo įstatymo projektą, kurį tikisi paskelbti jau šią savaitę.

Gazoje apšaudyta medicinos tiekimo vilkstinėPasak Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto, vilkstinė, gabenusi medicinos reikmenis į Gazos ligoninę, šiandien buvo apšaudyta.Gazos mieste buvo sužeistas vairuotojas ir apgadinti du sunkvežimiai, tačiau atsargos buvo pristatytos, sakoma pranešime.Penkių sunkvežimių ir dviejų ICRC transporto priemonių vilkstinė gabeno „gyvybes gelbstinčias medicinos priemones“ sveikatos įstaigoms. Organizacija nenustatė, kas ir iš ko apšaudė vilkstinę. „Tai nėra sąlygos, kuriomis humanitariniai darbuotojai gali dirbti“, – sakė TRKK subdelegacijos Gazoje vadovas Williamas Schomburgas. „Pagal tarptautinę humanitarinę teisę privaloma užtikrinti, kad gyvybiškai svarbi pagalba pasiektų medicinos įstaigas“.ICRC, Ženevoje įsikūrusi neutrali organizacija, lydėjo pacientus ir išgabeno iš Gazos išlaisvintus įkaitus.

Netanyahu: Izraelis pasiekia vietas, nors „Hamas“ manė, kad niekada nepasieksime Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako, kad IDF žengia giliau į Gazą, nei „Hamas“ kada nors įsivaizdavo, ir perspėja Libano „Hezbollah“, kad ji padarytų „didžiausią savo gyvenimo klaidą“, jei atidarys naują visapusišką karo frontą.Kalbėdamas iš Kirya karinės būstinės Tel Avive, Netanyahu sakė, kad kreipiasi į tautą, norėdamas informuoti izraeliečius apie karą.„Pietuose karas juda į priekį su tokia jėga, kokios „Hamas“ niekada nematė“, – sakė jis. „Gazos miestas yra apsuptas. Mes veikiame jos viduje, kas valandą, kiekvieną dieną didiname spaudimą „Hamas“.Premjeras teigė, kad tūkstančiai teroristų buvo sunaikinti tiek virš žemės, tiek tuneliuose, tarp jų daugelis tų, kurie planavo ir vykdė 1400 žmonių žudynes Izraelyje spalio 7 d.B. Netanyahu taip pat sakė, kad sausumos operacija sunaikino „nesuskaičiuojamą kiekį“ „Hamas“ valdymo centrų, pozicijų ir tunelių.„Hamas“ supranta, kad pasiekiame vietas, kurių, jų manymu, niekada nepasieksime“, – sakė jis.B. Netanyahu teigimu, šiaurėje IDF ir ginasi, ir puola. Jis sako, kad Izraelis nepriims, kad „Hezbollah“ ar „Hamas“ Libane „darytų žalą mūsų bendruomenėms ir piliečiams“.„Mes atsakysime smarkia ugnimi į bet kokį jų išpuolį prieš mus“, – žada jis.Jei „Hezbollah“ įsitrauks į karą, Netanyahu sako – tada pakartoja – „tai padarys didžiausią klaidą savo gyvenime“.

Paliauboms nenusiteikęs Izraelis paskelbė, kiek taikinių Gazoje sunaikinta Izraelio pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad paliaubų nebus, kariuomenei žengiant į priekį sausumos puolime Gazos Ruože.„Hamas“ teroristai sako sau, kad bus paliaubos. Nebus. Judame į priekį“, – sako jis.D. Hagari sako, kad IDF smogė daugiau nei 14 000 taikinių Gazos Ruože, sunaikino daugiau nei 100 tunelių įėjimų ir paėmė 4 000 ginklų, įskaitant raketas, paslėptus civilinėje infrastruktūroje.

JAV pasiuntinys ragina „atkurti ramybę“ Libano ir Izraelio pasienyjeJAV pasiuntinys Amosas Hochsteinas per netikėtą vizitą Libane pareikalavo „atkurti ramybę prie pietinės sienos“ su Izraeliu. „Jungtinėms Valstijoms tai labai svarbu“, – sakė jis antradienį po susitikimo su Libano parlamento pirmininku Nabihu Berriu, kuris yra artimas šiitų judėjimui "Hezbollah". Tai esą ir Libanui, ir Izraeliui turėtų būti „aukščiausias prioritetas“.„JAV nenori, kad konfliktas Gazoje paaštrėtų ir išplistų į Libaną“, – spaudos konferencijoje Beirute pažymėjo A. Hochsteinas.JAV pasiuntinys taip pat susitiko su Libano premjero pareigas einančiu Nagibu Mikačiu. Valstybinė naujienų agentūra NNA citavo A. Hochsteiną, teigusį,, kad šiuo metu vyksta diskusijos dėl humanitarinių paliaubų Gazoje.Nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. pasienyje tarp Izraelio ir Libano vis kyla konfrontacija tarp Izraelio pajėgų ir „Hezbollah“. Abiejose pusėse neišvengta aukų. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m.

JAV teigia esančios prieš tai, kad Izraelis „vėl okupuotų“ GaząJungtinės Valstijos antradienį pareiškė esančios prieš tai, kad Gazos Ruožą vėl ilgam laikui okupuotų Izraelis, kurio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo po karo šioje teritorijoje užtikrinti „bendrą saugumą“.„Mūsų nuomone, lemiamą balsą priimant šiuos sprendimus turėtų turėti patys palestiniečiai, o Gaza yra ir bus Palestinos kraštas“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė valstybės departamento atstovas Vedantas Patelis.„Apskritai, nei mes, nei Izraelis nesame už tai, kad Gaza vėl būtų okupuota“, – teigė jis.Izraelis iš 1967 m. po Šešių dienų karo užimto Gazos Ruožo pasitraukė 2005 m. Vėliau, „Hamas“ teroristams perėmus teritorijos valdžią į savo rankas, buvo įvesta srities blokada.V. Patelio teigimu, Jungtinės Valstijos sutinka, kad „padėtis niekada nebebus tokia, kokia ji buvo spalio 6 d.“, turėdamas omenyje plataus masto „Hamas“ išpuolio išvakares.„Izraelis ir visas regionas turi būti saugus, o Gaza nebegali būti baze, iš kurios būtų vykdomi teroro išpuoliai prieš izraeliečius ar kitas tautas“, – kalbėjo V. Patelis.Pirmadienį duodamas interviu naujienų agentūrai ABC News, B. Netanyahu sakė, kad Izraelis po šiandien jau antrą mėnesį trunkančio karo apsiimtų Gazoje „neribotą laiką“ užtikrinti „bendrą saugumą“.Atsakydama į spalio 7 d. „Hamas“ smogikų išpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo 1 400 izraeliečių, dauguma jų – civiliai, o įkaitais buvo paimta dar maždaug 240 žmonių, Izraelio ginkluotosios pajėgos be atvangos bombardavo Gazą ir plečia savo veiksmus sausumoje.„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad aukų skaičius Gazoje viršijo 10 300, dauguma žuvusiųjų taip pat yra civiliai.

„Hezbollah“ vadovas perspėja apie „visišką konfrontaciją“„Hezbollah“ antrasis vadas sakė, kad grupuotė savo atakomis siekia „sumažinti spaudimą Gazos Ruože“.Naimas Qassemas, „Hezbollah“ generalinio sekretoriaus pavaduotojas, perspėjo dėl eskalavimo, atsižvelgiant į aplinkybes.Jis „NBC News“ sakė: „Jei [Izraelis ir Amerika] tęs savo agresiją tokiu būdu ir eskaluos šią agresiją bei paliks neigiamą poveikį, didesnį nei dabar vyksta, tai padidins situaciją ir lems visišką konfrontaciją“.Irano remiama grupuotė su Izraeliu kovoja per Libano sieną nuo spalio 7 d., baimindamasi, kad susirėmimai gali paaštrėti.Sekmadienį „Hezbollah“ pranešė pirmą kartą paleidusi raketų „Grad“ seriją į vieną šiaurės Izraelio miestą, pareiškusi, kad per Izraelio smūgį žuvo trys 10–14 metų mergaitės.Izraelio kariškiai pranešė, kad Libane jų kariai įsiveržė į automobilį, „įvardytą kaip įtariamą teroristų vežimą“, ir tiria pranešimus, kad viduje buvo civilių.Kitame pranešime „Hezbollah“ neseniai paskelbė, kad karo veiksmų metu naudojo priešlėktuvines raketas.

Raudonasis Kryžius: Gazoje per karą žuvę vaikai – pasaulio „moralinis nuosmukis“Nuo Izraelio karo su „Hamas“ pradžios praėjus mėnesiui, antradienį Raudonasis Kryžius pareikalavo nutraukti siaubingą civilių ir ypač vaikų kankinimą ir pasmerkė „moralinį nuosmukį“.„Praėjus mėnesiui, Gazos ir Izraelio civiliai yra priversti kęsti nežmoniškas kančias ir netektis. Tai turi liautis“, – teigiama Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (ICRC) pranešime.Atsakydamos į spalio 7 d. „Hamas“ smogikų išpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo 1 400 izraeliečių, dauguma jų – civiliai, o įkaitais buvo paimta dar maždaug 240 žmonių, Izraelio ginkluotosios pajėgos be atvangos bombardavo Gazą ir dabar plečia savo veiksmus sausumoje.„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad aukų skaičius Gazoje viršijo 10 300, dauguma žuvusiųjų taip pat yra civiliai.„Tęsiant plataus masto bombardavimą, visoje Gazoje naikinama civilinė infrastruktūra ir sėjama vargo sėkla ateities kartoms“, – sakoma ICRC pranešime.Organizacijos pirmininkė Mirjana Spoljaric sakė, kad ją ypač sukrėtė tai, kokias kančias turi iškęsti vaikai.„Vaikai atplėšti nuo savo šeimų ir laikomi įkaitais. ICRC chirurgai Gazoje gydo kūdikius, kurių oda yra taip smarkiai nudeginta, kad net apanglėjusi“, – pranešime teigia ji.„Kenčiančių, negyvų ir sužeistų vaikų vaizdai persekios mus visus. Tai moralinis nuosmukis“, – pridūrė ji.M. Spoljaric taip pat paragino nedelsiant paleisti „Hamas“ laikomus įkaitus.„Jie niekaip nesusiję su šiuo konfliktų ir mes dar kartą siūlome būti neutraliu tarpininku ir padėti ateityje įgyvendinti bet kokią įkaitų paleidimo operaciją“, – sakė ji.„Iki tol mes toliau dėsime pastangas paskatinti „Hamas“ ir visus įtakinguosius leisti ICRC personalui aplankyti įkaitus“, – pridūrė ji.Organizacija primygtinai nurodė, kad visos konflikto šalys „privalo vykdyti tarptautinėje humanitarinėje teisėje įtvirtintus savo įsipareigojimus ir apsaugoti visus civilius nuo karinių veiksmų“.Ji nurodė, kad dėl karinės Gazos apsiausties jos gyventojai yra atkirsti nuo maisto, vandens ir medikamentų ir perspėjo, kad lašas po lašo tiekiamos „menkos pagalbos“ nepakaks, kad žmonėms būtų suteiktos priemonės, padėsiančios jiems išgyventi.„Būtina skubiai užtikrinti galimybę į visą Gazą saugiai ir nepertraukiamai tiekti humanitarinę pagalbą“, – teigė ji, pabrėždama, kad „Gazoje turi nedelsiant vėl atsirasti tokios paslaugos, kaip sveikatos priežiūra, vanduo ir elektra – prioritetiniai gyvybes gelbstintys dalykai“.Organizacija taip pat pasmerkė išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas, pabrėždama, kad „apgriautų ligoninių ir sudaužytų skubiosios pagalbos automobilių vaizdai yra nepriimtini“.

IDF teigia radę teroristinius tunelius GazojeIzraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia atradusios daugiau tunelių šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, netoli apžvalgos rato ir universiteto.IDF teigia, kad šiaurinėje Gazos Ruože desantininkai aptiko tunelį šalia seno pramogų parko.Kita desantininkų komanda, veikusi su 7-osios šarvuotosios brigados pajėgomis, šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje šalia universiteto rado atskirą tunelį.Vėliau abu tuneliai buvo sunaikinti.Toje pačioje vietoje kaip ir universitetas buvo rastas ginklų sandėlis. IDF teigia, kad kariai rado cheminių medžiagų, automatinių šautuvų, RPG, minų ir kitos įrangos.https://twitter.com/manniefabian/status/1721939932627738722?ref_src=twsrc%5Etfw

PSO: mirties ir kančių lygis „sunkiai suvokiamas“„Mirties ir kančių lygis“ Izraelio ir „Hamas“ kare yra „sunkiai suvokiamas“, pareiškė Pasaulio sveikatos organizacija.Kalbėdamas Ženevoje, organizacijos atstovas spaudai Christianas Lindmeieris sakė, kad nuo konflikto pradžios sveikatos priežiūros įstaigos nukentėjo nuo daugiau nei 100 atakų.Jis pažymėjo, kad Izraelyje žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, ir sakė, kad daugiau nei 10 000 Gazos Ruože žuvusių žmonių yra „pusė procento gyventojų“.„Kiekvieną dieną žūva vidutiniškai apie 160 vaikų. Niekas nepateisina siaubo, kurį Gazos Ruože patyrė civiliai“, - teigė PSO atstovas. Anksčiau Ch. Lindmeieris sakė, kad žmonėms Gazoje buvo atliekamos operacijos, įskaitant amputacijas, be anestezijos.

Izraelio artileristų Gazoje laukia „sunkesnis karas“Patyręs karininkas Tzvi Koretzki per pastaruosius 25 metus dalyvavo ne vienoje operacijoje prieš Palestinos smogikus, tačiau mano, kad Izraelio kova prieš „Hamas“ Gazoje bus „sunkesnis karas“.Aplink 47 m. rezervo leitenantą pulkininką sukasi dešimtys jaunų šauktinių – daugelis iš jų yra perpus jaunesni ir neturi jokios mūšio patirties.Izraelio ir Gazos pasienyje dislokuotos jų artilerijos padalinio patrankos dabar dieną ir naktį šaudo į nematomus taikinius, besislepiančius už perimetrą juosiančios medžių uždangos.T. Koretzki atgal į savo pulką buvo pašauktas spalio 7 d., kai „Hamas“ įsiveržė iš Gazos Ruožo ir, Izraelio valdžios teigimu, nužudė 1 400 žmonių, pagrinde civilių.Jis sako, kad Izraelis pirmą kartą taip rimtai užsimojo sunaikinti „Hamas“. Bet „tai sunkesnis karas nei pirmiau“, priduria jis.„Mano pabūklai čia dislokuojami ir į Gazą šaudo jau šeštą ar septintą kartą“, – prisimerkęs po panamos bryliumi pasakoja jis.„Tikiuosi, kad šis kartas – paskutinis.“„Aiški“ misijaJo teigimu, jaunieji kariai po mėnesį trunkančios dislokacijos nesiskundžia. Jie neklausinėja „Kiek ilgai tai truks? Kada viskas baigsis?“„Šį kartą tokių klausimų negirdėti. Manau, tai pagrįstą, turint omenyje tai, ką patyrėme“, – priduria jis.„Manau, kad šį kartą misija yra tokia aiški, kad per daug aiškinti nereikia.“Jei bandysi per daug galvoti apie tai, kas bus, „gali smukti moralė“, teigia 21 m. kapralas Navadas. „Sunku visiems, mes bijome, patiriame stresą, bet esame stiprūs“, – aiškina Prancūzijos ir Izraelio pilietis.Žemė po vyrų batais išarta sunkiosios technikos. Saulės kepinamame žemės lopinėlyje dislokuotos Izraelio armijos haubicos, sviedinį galinčios iššauti keleto kilometrų atstumu.„Esame visada pasirengę, ir naktį, ir dieną“, – sako Navadas. „Kai tik reikia šauti, gauname koordinates ir tuojau pat iššauname į teroristų taikinius.“Nematomi taikiniai„Taikinių nesimato, todėl arba reikia turėti stebėtoją, kuris praneštų taikinio koordinates, arba koordinates (dronu) arba radaru nustatyti patiems“, – aiškina T. Koretzki.Izraelio kariuomenė teigia naudojanti toli nuo fronto linijos esančią artileriją, kad palaikytų šiaurės Gazą supančių pėstininkų ir šarvuočių puolimą.„Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio vykdomą bombardavimą tankiai apgyvendintoje Palestinos teritorijoje pastarąjį mėnesį žuvo daugiau nei 10 000 žmonių, dauguma jų – civiliai.„Niekada nešautume, jei žinotume, kad žus civiliai, todėl juos perspėjame“, – teigia Navadas.Po mėnesį trunkančio karo Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu toliau atmeta galimybę Gazoje paskelbti paliaubas, nurodydamas, kad būtina bet kokios karo veiksmų pertraukos sąlyga – 240 „Hamas“ laikomų įkaitų išlaisvinimas.Civilio gyvenime T. Koretzki vadovauja elektrooptikos bendrovei. Jis gyvena už mažiau nei dviejų kilometrų nuo Gazos esančiame kibuce, kuris buvo užpultas spalio 7 d.„Mūsiškiai su jais kovėsi, o aš vežiau sužeistuosius į ligoninę, kadangi skubiosios pagalbos automobiliai negalėjo atvykti į kibucą“, – sako jis.„Sekmadienio rytą buvo evakuotas visas kibucas, o aš išėjau kariauti. Sekmadienį, spalio 8 d. rytą mūsų padaliniai jau šaudė į Gazą.“

Izraelio ministras: „Hamas“ lyderis apsuptas savo bunkeryjeIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas patvirtino, kad IDF pajėgos yra Gazos miesto centre, skelbia „Sky News“.Jis pridūrė, kad „Hamas“ Gazos Ruožo lyderis Yahya Sinwaras buvo apsuptas bunkeryje.Tačiau ministras nepasakė, kur tas bunkeris yra.Izraelis po karo nevaldys Gazos, kaip ir „Hamas“, sakė Y. Gallantas.Šį rytą ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraeliui teks „bendra atsakomybė už saugumą“ Gazoje „neribotą laiką“.

Generolas: Izraelio pajėgos įsiveržė į Gazos miesto gilumąIzraelio pajėgos įsiveržė į Gazos miesto gilumą, teigia Izraelio gynybos pajėgų vadas, skelbia „Sky News“.„Pirmą kartą per pastaruosius dešimtmečius IDF kovoja pačioje Gazos miesto širdyje. Terorizmo širdyje“, – sakė generolas majoras Yaronas Finkelmanas.Nebuvo jokių požymių, kad Izraelio pajėgos masiškai persikėlė į miestą, tačiau kariuomenės atstovas spaudai Richardas Hechtas užsiminė, kad apsuptosios pajėgos gali rengti reidus miesto viduje.Gyventojai sakė, kad pakraščiuose buvo pastatyti tankai, kurie galėjo šturmuoti Gazos miesto centrą.„Kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą pajėgos žudo kovotojus, atidengia tunelius, naikina ginklus ir toliau veržiasi į priešo centrus“, – sakė generolas majoras Y. Finkelmanas.Karinis „Hamas“ sparnas teigė, kad jo kovotojai daro didelius nuostolius ir žalą besiveržiančioms Izraelio pajėgoms.Patikrinti abiejų pusių teiginių mūšio lauke nebuvo įmanoma.

Airijos premjeras paaiškino, kodėl neketina išsiųsti Izraelio ambasadoriausAirijoje partija „Sinn Féin“ paragino vyriausybę išsiųsti Izraelio ambasadorių, protestuodama prieš Izraelio kariuomenės veiksmus Gazos Ruože, kuriuos „Sinn Féin“ laiko tarptautinės teisės pažeidimu. Ministras pirmininkas Leo Varadkaras atsakė, kad valstybė turi išsaugoti ryšių kanalus ateičiai, todėl Airija neišsiuntė, pavyzdžiui, Rusijos ambasadoriaus.„Net kariaujančios šalys turi ambasadorius. Mes neišsiuntėme Rusijos ambasadoriaus, ir nemanau, kad čia yra kas nors, kas taip remia Ukrainą, kaip aš, ir ne žodžiais, o darbais“, – sakė L. Varadkaras, antradienį kalbėdamas parlamente.Pasak naujienų agentūros PA, premjeras priminė, kad Gazos Ruože vis dar yra apie 40 Airijos piliečių, o aštuonmetė Airijos pilietė Emily Hand greičiausiai yra tapusi „Hamas“ įkaite – Dublinui reikia darbinių kontaktų su visomis pusėmis, kad juos visus išlaisvintų.„Be to, norime, kad kada nors galėtume dalyvauti pokalbyje apie taiką, susitaikymą ir konflikto pabaigą. O jei išsiunčiate ambasadorių, atimate iš savęs galimybes. Jūs nutraukiate ryšius. Jūs nebegalite derėtis“, – Airijos ministras pirmininkas paaiškino, kodėl neketina išsiųsti Izraelio ambasadoriaus.

Daugėja proiranietiškų grupuočių atakų prieš JAV pajėgas Sirijoje ir IrakeSpalio 7 d. kilus Gazos karui, proiranietiškos grupuotės vis labiau taikosi į JAV karines bazes Sirijoje ir Irake. Londone įsikūręs Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras antradienį pranešė, kad Irano remiami smogikai nuo karo pradžios surengė mažiausiai 23 atakas prieš JAV dalinius Sirijoje.JAV gynybos departamentas iki pirmadienio suskaičiavo 10 atakų Irake ir 18 Sirijoje. Tai esą daugiausiai buvo „trikdančios dronų ir raketų atakos“.Teherano sąjungininkės sukarintos grupuotės save laiko „pasipriešinimo ašimi“. Irano vadovybė nuo Gazos karo pradžios ne kartą grasino Izraeliui. Iranas nuo 1979 m. Islamo revoliucijos laiko žydų valstybę mirtina prieše.

Žiniasklaida: per Rafos perėją evakuota mažiausiai 420 užsieniečiųAntradienį iš Gazos Ruožo į Egiptą per Rafos perėjimo punktą evakuota mažiausiai 320 užsienio pasų turėtojų ir 100 Egipto piliečių. Apie tai iš Kairo pranešė „Reuters“, remdamasi Egipto saugumo šaltiniu.„Reuters“ rašo, kad Jordanijos užsienio reikalų ministerija pranešė, jog antradienį iš Gazos Ruožo išvyko 262 Jordanijos piliečiai.Ryte buvo pranešta, kad pagal Rafos kontrolės punkte iškabintą sąrašą šiandien į Egiptą turėjo evakuotis apie 600 užsieniečių, įskaitant daugiau kaip 100 Ukrainos piliečių.

JAV neatmeta galimybės permesti į Artimuosius Rytus daugiau kariųJAV vyriausybė dėl Gazos karo neatmeta galimybės nusiųsti į regioną daugiau karinės paramos. Toliau stebėsime situaciją, antradienį stočiai CNN sakė Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby. Jei prireiktų papildomai keisti kariuomenės pajėgumus, parengtį ar įrangą, tai esą būtų padaryta.Jau praėjusią savaitę JAV kariuomenė į Artimuosius Rytus permetė šimtus karių. Atgrasymo tikslais į rytinį Viduržemio jūros regioną buvo nusiųsti ir keli karo laivai bei koviniai lėktuvai.Komentuodamas dešimtis proiranietiškų smogikų atakų prieš Irake ir Sirijoje dislokuotas JAV pajėgas, J. Kirby sakė: „Žinoma, darysime viską, ką turime daryti, kad apsaugotume savo dalinius Irake ir Sirijoje“. Šios atakos esą kelia labai didelį nerimą. Tačiau kol kas nematyti, jog kuris nors regiono veikėjas akivaizdžiai „judintų raumenis“, kad išplėstų konfliktą.J. Kirby pabrėžė, kad JAV ir toliau remia Izraelį ir kad užtikrins, jog šalis gautų viską, ko jai reikia kovoje su islamistiniu „Hamas“ judėjimu.

600 žmonių naudojasi vienu tualetu prieglaudoje, nes 40 proc. Gazos ligoninių nustojo veiktiJT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro duomenimis, mažiausiai 600 žmonių naudojasi vienu tualetu perpildytoje JT prieglaudoje pietinėje Gazos Ruožo dalyje, skelbia „Sky News“.Apie 22 tūkst. žmonių rado prieglobstį Chan Juniso mokymo centre, JT Pagalbos ir darbo agentūros (OCHA) įstaigoje, ir kiekvienam žmogui tenka tik po du kvadratinius metrus.Jie yra vieni iš maždaug 717 tūkst. žmonių, prisiglaudusių agentūros suteiktose patalpose, iš bendro 1,5 mln. šalies viduje perkeltųjų asmenų skaičiaus, teigė OCHA.Dar 122 tūkst. žmonių prisiglaudė ligoninėse, bažnyčiose ir viešuosiuose pastatuose, tačiau šios ligoninės patiria sunkumų.OCHA teigė, kad Gazos Ruože dėl žalos ar kuro trūkumo nustojo veikti mažiausiai 40 proc. ligoninių ir 71 proc. visų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų.Vakar Izraelio kariškiai į visas ligonines šiaurinėje šalies dalyje siuntė evakuacijos šaukimus, kai kuriais atvejais teigdami, kad patalpomis naudojasi kovotojai, sakė agentūra.

Izraelio pareigūnas: „Hamas“ pažeidė paliaubas, kai nužudė 1400 žmoniųIzraelio vyriausybės atstovas teigė, kad „Hamas“ pažeidė paliaubas, kai nužudė 1 400 žmonių ir pasitraukė atgal į Gazos Ruožą, skelbia „Sky News“.Vokietijos DW naujienų tarnybos paklaustas, ar Izraelis kada nors sutiks nutraukti ugnį, Eylonas Levy atsakė, kad tai neįvyks, kol „Hamas“ nebus sunaikintas, ir pridūrė, kad paliaubos galiojo iki tos dienos, kai „Hamas“ užpuolė pietų Izraelį.„Mes nesvarstysime jokių paliaubų, kad ir kokios laikinos jos būtų, jei nebus grąžinti mūsų įkaitai“, – sakė jis.„Spalio 6 d. buvo paliaubos. „Hamas“ jas sulaužė. Ji žiauriai nužudė 1 400 žmonių ir pasitraukė atgal į Gazos Ruožą. Paliaubos tiesiogine prasme leistų „Hamas“ išsisukti nuo bausmės už žmogžudystes. Tai leistų jai laisvai tai pakartoti.“E. Levy toliau sakė, kad Izraelis nenutrauks ugnies, kol nepasieks savo karo tikslų – sunaikinti „Hamas“, kad „ji daugiau niekada nebegalėtų žaloti mūsų žmonių ir niekada daugiau nepadarytų to, ką padarė spalio 7 d.“

Žiniasklaida: Zelenskis atšaukė vizitą į IzraelįŽiniasklaida praneša, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atšaukė šiandien planuotą vizitą į Izraelį po to, kai savaitgalį buvo nutekinta informacija apie jo kelionę.„The Times of Israel“ citavo diplomatinius šaltinius, kurie teigė, kad Ukrainos prezidentas vis dar ketina apsilankyti šalyje, tačiau data esą nėra nustatyta.„Jei prezidentas Zelenskis atvyks, jis bus sutiktas išskėstomis rankomis“, – cituojamas vienas Izraelio pareigūnas.Ukrainos diplomatas anksčiau leidiniui „The Times“ sakė, kad V. Zelenskis buvo „labai nusivylęs“, nes nenorėjo, kad naujienos apie jo kelionę būtų paviešintos iki tol, kol jis nuvyks.

Vokietija atblokuos įšaldytas UNRWA lėšas, skirtas Gazos RuožuiVokietija atnaujins finansavimą ir vystomąjį bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) Gazos Ruože, motyvuodama vis sunkesne civilių gyventojų padėtimi šioje teritorijoje.Vokietijos plėtros ministrė Svenja Schulze apie šį sprendimą pranešė antradienį Amane po derybų su UNRWA generaliniu komisaru Philippe‘u Lazzarini.„Izraelis kovoja su „Hamas“, tačiau palestiniečiai nėra „Hamas“, – savo sprendimą aiškino S. Schulze.Vokietija prieš mėnesį, po kruvinų islamistinės palestiniečių ekstremistų grupuotės „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį, laikinai įšaldė UNRWA vystymo projektų finansavimą.Ph. Lazzarini pasveikino šį žingsnį ir pakartojo JT raginimą sudaryti humanitarines paliaubas. Pasak jo, kelių sunkvežimių, gabenančių pagalbą per Egipto Rafos pasienio perėją, nepakanka. Gazos Ruože gyvena daugiau kaip 2,2 mln. žmonių.Plėtros ministerija pranešė, kad bus atblokuotas 71 mln. eurų planuoto UNRWA finansavimo ir papildomai skirta 20 mln. eurų, atsižvelgiant į dabartinius poreikius.S. Schulze taip pat ketina susitikti su Jordanijos ministru pirmininku Bisheru Khasawneh, tačiau jordaniečių prašymu bendra spaudos konferencija nebus rengiama.

„Hamas“ tvirtina, kad ketino paleisti 12 Gazos Ruože sulaikytų užsieniečių, bet „okupacija“ tam sutrukdė„Hamas“ atstovas spaudai pareiškė, kad prieš kelias dienas Gazoje ketino paleisti 12 sulaikytųjų, turinčių užsienio pilietybę, „tačiau okupacija tam sutrukdė“, skelbia „Sky News“. „Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime „Hamas“ ginkluotojo sparno atstovas sakė, kad „al-Qassam“ grupuotė paskelbė, jog ruošiasi paleisti Gazoje sulaikytus asmenis.„Mes vis dar tvirtiname, kad esame pasirengę juos paleisti, tačiau tam trukdo padėtis vietoje ir sionistų agresija, kelianti grėsmę jų gyvybėms“, – priduriama pareiškime.Praėjusią savaitę „al-Qassam“ grupuotės atstovas spaudai Abu Obeida sakė, kad kai kurios šalys per tarpininkus ėmėsi veiksmų, kad būtų paleisti kai kurie Gazos Ruože sulaikyti užsieniečiai. Jis sakė: „Mes gavome šių šalių prašymus. Todėl informavome tarpininkus, kad artimiausiomis dienomis paleisime keletą užsieniečių, laikydamiesi savo anksčiau išsakytos pozicijos, kad nenorime ar neturime reikalo jų toliau laikyti Gazoje.“

„Košmaras – mūsų realybė“: „Hamas“ paimtų įkaitų šeimų agonijaBuvo beveik 8 valanda spalio 7-osios ryto, kai į Orit Meir mobilųjį atėjo siaubą kelianti balso žinutė nuo jos sūnaus Almogo, kuris buvo išvykęs į muzikos festivalį pietų Izraelyje.„Mama, visur (krenta) raketos. Nežinau, kas darosi,“ – žinutėje kalbėjo dvidešimt vienerių metų sūnus. „Mama, myliu tave.“Kitą kartą mama jį pamatė „Hamas“ iš Gazos išplatintame vaizdo įraše, kuriame jis persigandęs gulėjo ant žemės.Almogas Meiras kartu su šimtais kitų besilinksminančiųjų dalyvavo muzikos festivalyje „Supernova“, kai „Hamas“ smogikai įvykdė savo kruviną išpuolį, nusinešusį daugiausiai gyvybių Izraelio istorijoje.Sieną kirtę pikapais, motociklais ir net parasparniais, Islamo smogikai surengė kruviną antpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo 1 400 žmonių – vien toje vietoje, kur vyko muzikos festivalis, buvo nužudyta 270 asmenų.Dar 240 žmonių buvo paimti įkaitais. Tarp pagrobtųjų buvo ir Almogas.„Mano sūnus išvyko į vakarėlį ir atsidūrė grobikų rankose Gazoje... tai turėjo būti taikos ir meilės šventė,“ – Įkaitų ir be žinios dingusių šeimų forumo Atėnuose surengtame renginyje žurnalistams sakė O. Meir.„Mūsų gyvenimas tapo košmaru, tačiau šis košmaras yra mūsų realybė,“ – iš skausmo drebančiu balsu kalbėjo ji.Per mėnesį po „Hamas“ antpuolio Izraelis pradėjo karą, niokojamą bombardavimą ir sausumos operaciją, per kurią Gazoje, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jau žuvo daugiau nei 10 000 žmonių.Izraelio ministras pirmininkas pirmadienį dar kartą prisiekė, kad kol nebus paleisti įkaitai, jokių paliaubų nebus.O. Meir šeima toliau kankinasi ir laukia - tuo metu karas tęsiasi, o kautynių galo nematyti.Paskutinį kartą savo sūnų Orit Meir pamatė „Hamas“ netrukus po antpuolio paviešintame vaizdo įraše.„Jis gulėjo ant žemės,“ – kalbėjo ji. „Jis buvo persigandęs, persigandęs.Nežinome, ar jis dar gyvas.“„Praradome laiko nuovoką“Įkaitais paimtų izraeliečių ir užsienio šalių piliečių, kurių amžius – nuo vos kelių mėnesių iki daugiau nei 80 m., kančios ir liūdesio suvienyti pareikalavo, kad vyriausybė „grąžintų juos namo“.Vienas įkaitas buvo išlaisvintas, dar keturi – paleisti, tačiau „Hamas“ pranešė, kad dešimtys neįvardytų pagrobtųjų žuvo per Izraelio bombardavimą. Šio teiginio patikrinti neįmanoma.Kaip sakė Galia David, kurios 22 m. sūnus Evyataras irgi buvo pagrobtas muzikos festivalyje, „nieko apie jį negirdėjome jau 30 dienų“.„Praradome bet kokią laiko nuovoką,“ – kalbėjo ji.G. David vyriausiasis sūnus Ilajus pasakojo, kad jo brolis taip pat buvo parodytas „Hamas“ paviešintame vaizdo įraše – tai vienintelis įrodymas, kad jis liko gyvas po spalio 7 d. įvykių.Viename vaizdo įraše jis parodytas už nugaros surištomis rankomis, matyti, kaip jo pagrobėjai iš jo tyčiojasi.Dar kitame jis ir dar keturi įkaitai yra suguldyti ant žemės.„Jie visi persigandę,“ – sakė Ilajus Davidas.Ašaras nuo akių braukdama motina mėgino nupasakoti tą skausmą, kurį jaučia įkaitų šeimos.„Esu tikra, kad visi turite šeimas ir galite suprasti, kaip būna, kai pagrobiamas jūsų brolis, motina, močiutė, bet kuris iš jūsų artimųjų,“ – kalbėjo ji.Ji sakė, kad pagrindinis jos tikslas – susigrąžinti sūnų.Almogo Meiro dėdė Aviramas išreiškė viltį, kad vieną dieną plataus masto konfliktas pasibaigs.„Norime taikiai gyventi su palestiniečiais,“ – sakė jis, tačiau tuo pačiu apkaltino „Hamas“ „laužant žmogiškumo įstatymus“.„Negalime su tuo taikstytis,“ – pasakė jis.„Tačiau turime rasti būdą sugyventi taikiai ir ilgai.“

Izraelis perėmė „įtartiną oro taikinį“, paleistą iš LibanoIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad antradienį perėmė „įtartiną oro taikinį“, paleistą iš Libano per šiaurinę sieną, skelbia „Sky News“. „Prieš kurį laiką IDF oro gynybos sistema perėmė įtartiną oro taikinį, kuris buvo aptiktas pasienio su Libanu zonoje prieš jam kertant Izraelio teritoriją“, – sakoma pareiškime. Jame taip pat sakoma, kad buvo apšaudytas Izraelio „postas“ šiaurinėje Izraelio dalyje, nors apie sužeistuosius nepranešama.„IDF kariai atsakė artilerijos ugnimi link šaudymo ištakų Libane“.

Gazos Ruože tebėra 8 pabėgėlių stovyklos, atsiradusios per pirmąjį arabų ir Izraelio karąDešimtys tūkstančių Gazos Ruožo gyventojų gyvena aštuoniose pabėgėlių stovyklose, kurios buvo įkurtos po masinio palestiniečių pasitraukimo per karą, kilusį po Izraelio įkūrimo 1948 metų gegužės mėnesį.Daugiau kaip 760 tūkst. palestiniečių pabėgo arba buvo išvaryti iš savo namų per įvykį, kurį palestiniečiai vadina „Nakba“ (arabiškai „katastrofa“).Apie 180 tūkst. jų pabėgo į Gazos Ruožą, o likusieji išsibarstė po Vakarų Krantą ir kaimynines arabų šalis, ypač Jordaniją, Libaną ir Siriją.1949 metais Jungtinės Tautos įsteigė specialią agentūrą UNRWA, kuri palestiniečiams ir jų palikuonims, taip pat turintiems pabėgėlio statusą, teikia būtiniausias paslaugas, įskaitant sveikatos priežiūros ir švietimo.Daugiau nei du trečdaliai iš 2,4 mln. žmonių, gyvenančių Gazoje, yra registruoti pabėgėliai.Izraelis atkakliai neigia jų „teisę grįžti“, kurią JT parėmė 1948 metų rezoliucijoje ir kuri buvo nesutarimų priežastis praeituose taikos derybų raunduose.Nors sąvoka „pabėgėlių stovykla“ sukelia vaizdinį, kad žmonės ten gyvena palapinėse, Gazos Ruože palapines jau seniai pakeitė daugiaaukščiai cementinių blokų pastatai.Tačiau sąlygos aštuoniose teritorijoje išsibarsčiusiose stovyklose buvo prastos dar prieš Izraeliui pradedant nepaliaujamai ją bombarduoti atsakant į žiaurius „Hamas“ išpuolius.Spalio 7 dieną „Hamas“ ginkluoti užpuolikai šturmavo Izraelį ir nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių bei paėmė daugiau kaip 240 įkaitų. Izraelis atsakė nesiliaujančia karine kampanija Gazos Ruože, per kurią, anklavo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis, žuvo daugiau kaip 10 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių gyventojų.Gazos Ruožo stovyklos yra vienos tankiausiai apgyvendintų vietų planetoje – ikikariniais duomenimis, mažiau nei 6,5 kv. kilometrų plote gyvena daugiau nei 620 tūkst. žmonių.Griežta oro, jūros ir sausumos blokada, kurią Izraelis įvedė po to, kai 2007 metais „Hamas“ perėmė Gazos Ruožo kontrolę, dar labiau pablogino jų padėtį.UNRWA duomenimis, 2022 metų trečiąjį ketvirtį nedarbas stovyklose siekė 48,1 proc., palyginti su 46,6 proc. likusioje Gazos Ruožo dalyje.Dvi iš šių stovyklų – Džabalija ir Šati – yra šiaurinėje teritorijos dalyje, iš kurios Izraelis, tęsdamas karą prieš „Hamas“, spalio 13 dieną nurodė evakuoti civilius gyventojus.JT duomenimis, nuo karo pradžios iš savo namų pabėgo apie 1,5 mln. žmonių, tačiau manoma, kad šiaurėje jų vis tiek dar liko daug.Nakvynė – gatvėjeDžabalija – didžiausia Gazos Ruožo stovykla, kurioje 1987 metais prasidėjo pirmoji intifada arba sukilimas prieš Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijų okupaciją, – nuo puolimo pradžios ne kartą buvo bombarduojama.Izraelio kariuomenė tvirtina, kad smogė „Hamas“ nariams ir po stovykla iškastiems tuneliams, tačiau per juos nukentėjo kelios JT valdomos mokyklos, kuriose apgyvendinti be namų likę asmenys.Dažnas taikinys buvo ir Gazos miesto pakraštyje esanti Šati stovykla. Centrinėje Gazos dalyje buvo smogta Bureidž ir Al Maghazi stovykloms.Šeštadienį per Izraelio aviacijos smūgį Al Maghazi stovykloje žuvo 45 žmonės, pranešė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. Tarp žuvusiųjų buvo keturi vaikai ir keturi žurnalisto Mohammedo Alaloulio broliai.Daugelis žmonių, pabėgusių iš savo namų šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, susispietė pietiniuose Khan Yuniso ir Rafos miestuose, kur JT taip pat yra įsteigusi pabėgėlių stovyklas.Pasak UNRWA, lapkričio 1 dienos duomenimis, daugiau kaip 530 tūkst. žmonių buvo prisiglaudę jos centruose Gazos Ruože, Khan Yunise ir Rafoje, ir pridūrė, kad prieglaudos buvo perpildytos, o daugybei žmonių teko nakvoti tiesiog gatvėje.Daugelis tikisi išvykti iš Gazos Ruožo į Egiptą per Rafos pasienio perėją – vienintelį Izraelio nekontroliuojamą įvažiavimą į Gazos Ruožą ir išvažiavimą iš jo. Tačiau kol kas Egiptas praleido tik kelis šimtus užsieniečių, dvigubą pilietybę turinčių asmenų ir sužeistų palestiniečių.

PSO: Gazos Ruože amputacijos vyksta be anestezijosPasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad Gazos Ruože operacijos, įskaitant amputacijas, atliekamos be anestezijos, nes jos labai trūksta, skelbia „Sky News“. PSO yra viena iš daugelio organizacijų, raginančių suteikti daugiau pagalbos anklavui ir taikyti „humanitarines pertraukas“, kad iš anklavo galėtų išvykti sunkiausiai sužeistieji. PSO atstovas taip pat sakė, kad nuo karo pradžios žuvo mažiausiai 16 sveikatos priežiūros darbuotojų. „Daugiau kaip 16 sveikatos priežiūros darbuotojų žuvo tarnybos metu, rūpindamiesi sužeistaisiais ir ligoniais“, – sakė Christianas Lindmeieris. „Tai žmonės, palaikantys sveikatos apsaugos sistemos veikimą per atsidavimą, jie kažkaip rado būdą išlaikyti tam tikrą paslaugų lygį.“

„Hamas“ vadovaujama ministerija: per dieną Gazos Ruože žuvo 300 žmonių„Hamas“ vadovaujama sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 10 328, skelbia „Sky News“.Tai 300 daugiau nei vakar, kai buvo pranešta apie 10 022 mirties atvejus.Iš jų 4 237 yra vaikai, nurodė ministerija. Naujausiais UNRWA duomenimis, nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ kovotojai surengė masinį įsiveržimą į Izraelį, dėl kurio buvo suduoti stiprūs atsakomieji smūgiai, Gazos Ruože buvo perkelta daugiau kaip 700 tūkst. žmonių.

Maskva: Izraelio pastaba apie branduolinį smūgį kelia „daugybę klausimų“Rusijos užsienio reikalų ministerija susirūpinusi reagavo į Izraelio ministro komentarą, kuriame jis išreiškė atvirumą idėjai, kad Izraelis galėtų suduoti branduolinį smūgį Gazos Ruožui, skelbia „Sky News“. Radijo interviu metu paklaustas apie hipotetinę branduolinę galimybę, paveldo ministras Amihay Eliyahu, kurį Benjaminas Netanyahu dėl šių komentarų nušalino nuo pareigų, atsakė: „Tai vienas iš būdų“.Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova sakė, kad šis komentaras „sukėlė daugybę klausimų“. Ji sakė, kad pagrindinis klausimas buvo tas, kad Izraelis, atrodo, pripažino, jog turi branduolinių ginklų, nors viešai to nepatvirtino.Amerikos mokslininkų federacija apskaičiavo, kad Izraelis turi apie 90 branduolinių kovinių galvučių.

Izraelio kariuomenė netoli vienos ligoninės Gazos Ruože susirėmė su „Hamas“ smogikaisIzraelio kariuomenė teigia, kad netoli vienos Gazos mieste įsikūrusios ligoninės atakavo „Hamas“ smogikus.Grupuotė planavo iš gretimo pastato surengti ataką prieš Izraelio pajėgas, antradienį platformoje „Telegram“ pareiškė kariuomenė.Kariškiai taip pat pažymėjo, kad praėjusią dieną Gazos Ruožo šiaurėje perėmė vienos „Hamas“ „karinės tvirtovės“ kontrolę. Ten esą buvo aptikta raketų ir jų paleidimo įrenginių.Kariuomenė yra nurodžiusi, kad ketina sustiprinti spaudimą apsuptame Gazos mieste.Izraelis yra beveik visiškai apgulęs Gazos Ruožą. Apgultis vykdoma nuo spalio 7 dienos, kai „Hamas“ netikėtai užpuolė Izraelį ir pražudė daugiau kaip 1 400 žmonių.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos, nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius padidėjo iki 10 022.

Antradienį iš Gazos Ruožo išvyks dar šimtai užsieniečiųDar šimtai užsieniečių ir palestiniečių, turinčių dvigubą pilietybę, antradienį turėtų išvykti iš Gazos Ruožo, rodo palestiniečių pasienio tarnybos paskelbtas sąrašas.Tarp 600 į Egiptą išvykstančių žmonių yra maždaug 150, turinčių Vokietijos pasus. Sąraše taip pat yra Prancūzijos, Kanados, Ukrainos, Rumunijos ir Filipinų piliečių.Egipto saugumo šaltinių teigimu, pirmadienį iš Gazos Ruožo išvyko daugiau nei 300 užsieniečių, tarp jų 100 egiptiečių.

Palestinos sveikatos ministerija teigia, kad Gazos Ruože aukų skaičius viršijo 10 000Palestiniečių, žuvusių Gazoje nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ užpuolė Izraelį, skaičius perkopė 10 000, pranešė Palestinos sveikatos ministerija Ramaloje, remdamasi šaltiniais „Hamas“ kontroliuojamame anklave.Pasak ministerijos, daugiau nei 70 proc. žuvusiųjų buvo vaikai, moterys ir pagyvenę žmonės, o apie 24 000 žmonių buvo sužeisti.

„Hamas“ pareigūnas tvirtina, kad civiliai per spalio 7 d. išpuolį nebuvo taikiniai„Hamas“ pareigūnas tvirtina, kad Izraelio civiliai nebuvo smogikų taikiniai ir kad buvo užpulti tik kariškiai, o tai prieštarauja gausiems vaizdo ir fotografijų įrodymams, leidžiantiems manyti, kad taikiniais iš tikrųjų buvo civiliai.Moussa Abu Marzouk BBC sakė, kad „moterys, vaikai ir civiliai buvo atleisti“ nuo „Hamas“ atakų.Jis tvirtino, kad „Hamas“ ginkluoto sparno lyderis Mohamedas el Deifas įsakė savo vyrams gailėti civilių.„El Deifas aiškiai pasakė savo kovotojams: „Nežudyk moters, nežudyk vaiko ir nežudyk seno žmogaus“, – sakė jis.Izraelis tvirtina, kad spalio 7 d. „Hamas“ nužudė daugiau nei 1 400 žmonių.

Netanyahu: Izraelis turės bendrą atsakomybę už Gazos Ruožą „neribotą laiką“ pasibaigus karuiIzraeliui teks „bendra atsakomybė“ už saugumą Gazoje „neapibrėžtą laikotarpį“ pasibaigus karui, pirmadienį per ABC News parodytą interviu pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.Gazą turėtų valdyti „tie, kurie nenori tęsti „Hamas“ kelio“, – sakė Netanyahu, pridurdamas: „Manau, kad Izraelis neribotą laiką prisiims bendrą atsakomybę už saugumą, nes matėme, kas atsitinka, kai mes jos neturime.“Ministras pirmininkas taip pat pakartojo, kad Izraelis neleis visuotinių paliaubų, kol „Hamas“ nepaleis visų įkaitų.Tačiau Netanyahu sakė, kad yra pasirengęs trumpoms pauzėms.„Kalbant apie taktines mažas pauzes, valanda čia, valanda ten. Turėjome jų anksčiau, manau, patikrinsime aplinkybes, kad galėtų įvežti prekes, humanitarines prekes arba mūsų įkaitus, pavienius įkaitus, pasitraukti. Bet nemanau, kad bus visuotinės paliaubos“, – sakė jis.

Izraelio kariuomenė teigia sunaikinusi „Hezbollah“ ginklų saugyklą LibaneIzraelio kariuomenė pirmadienį pranešė sunaikinusi „Hezbollah“ ginklų saugyklą ir smogusi kitiems taikiniams Libane, reaguodama į raketų apšaudymą.Anksčiau pirmadienį „Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už 16 raketų paleidimą į Izraelį, sakydama, kad tai buvo atsakas už Izraelio smūgius Gazos Ruože.Izraelio gynybos pajėgų pranešime teigiama, kad jos naikintuvai, remiami artilerijos smūgių, smogė „daugeliui objektų, kuriuose buvo „Hezbollah“ priklausantis technologinis turtas, ginklų saugykla, paleidimo postai ir teroristų infrastruktūra“.Padėtis Izraelio ir Libano pasienyje pastarosiomis dienomis suaktyvėjo, Izraelio pajėgoms keičiantis ugnimi su „Hezbollah“ ir kitomis kovotojų grupuotėmis.

WSJ ataskaita: JAV siunčia į Izraelį tiksliai valdomų bombų už 320 mln. dolerių„Wall Street Journal“ ataskaitoje teigiama, kad Baltieji rūmai planuoja perduoti Izraeliui tiksliai valdomų bombų už 320 mln. dolerių.JAV laikraštis teigia peržiūrėjęs praėjusią savaitę išsiųstą Joe Bideno administracijos korespondenciją Kongresui, pranešantį apie tokių bombų perdavimą.Ataskaitoje teigiama, kad ginklai iš JAV „Rafael“ filialo būtų perduoti Izraelio patronuojančiai bendrovei.

Baltieji rūmai: Bidenas ir Netanyahu aptarė „taktinių pauzių galimybę“JAV prezidentas Joe Bidenas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį savo pokalbyje aptarė įkaitų situaciją, humanitarinę pagalbą ir „taktinių pauzių galimybę“, pranešė Baltieji rūmai.J. Bidenas „pakartojo savo tvirtą paramą Izraeliui ir Izraelio piliečių apsaugą nuo „Hamas“ ir visų kitų grėsmių, taip pat pabrėždamas būtinybę apsaugoti civilius palestiniečius gyventojus ir sumažinti civilių žalą karinių operacijų metu“, teigiama Baltųjų rūmų pranešime.Prezidentas „taip pat aptarė situaciją Vakarų Krante ir būtinybę patraukti atsakomybėn ekstremistus už smurtinius veiksmus“.Abu lyderiai sutarė vėl pasikalbėti artimiausiomis dienomis.Didėjantis žuvusiųjų skaičiui, Izraelio bombardavimo kampanija tankiai apgyvendintame Gazos Ruože sulaukė tarptautinio pasmerkimo. Pirmadienį „Hamas“ kontroliuojama sveikatos ministerija Palestinos anklave pranešė, kad Izraeliui pradėjus karą prieš „Hamas“, žuvo daugiau nei 10 tūkst. žmonių.Izraelis pareiškė, kad taikosi į „Hamas“ operatyvininkus Gazoje, ir pridūrė, kad „Hamas“ „tyčia įneša savo turtą į civilius rajonus“ ir naudoja civilius kaip žmonių skydus.Jungtinės Valstijos rėmė Izraelio kampaniją viso karo metu, sakydamos, kad šalis turi teisę gintis. Spalio 18 d. ji vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl humanitarinių pertraukų, skirtų pagalbos pristatymui į Gazą, tačiau praėjusią savaitę J. Bidenas pareiškė, kad palaiko humanitarinę pauzę, kad būtų galima išlaisvinti daugiau Gazoje laikomų įkaitų.

„Hamas“ vėl apkaltino Izraelį dėl smūgio ligoninei „Hamas“ vadovaujama Gazos Ruožo sveikatos ministerija pareiškė, kad per Izraelio surengtą oro antskrydį pataikyta į pastatą, priklausantį Gazos Ruožo Al Shifa ligoninei.Per išpuolį žuvo vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti, sakė ministerijos atstovas.„Pastate yra 170 sužeistų žmonių ir šimtai kitų perkeltų palestiniečių“, – sakė jis.Izraelis paneigė tokius kaltinimus. „Sky News“ negali savarankiškai patikrinti šių teiginių.

IDF: sausumos pajėgos didina spaudimą Gazos miestuiIzraelio pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad sausumos pajėgos pastarąsias kelias valandas veikė giliau Gazos mieste.D. Hagari sako, kad IDF „didina spaudimą Gazos miestui“, kuriame, kaip manoma, yra pagrindinė „Hamas“ tvirtovė.Jis sako, kad IDF nukovė kelis „Hamas“ lauko vadus per nakties oro antskrydžius ir operacijas, o tai „labai kenkia „Hamas“ gebėjimui vykdyti kontratakas“.D. Hagari sako, kad kovos inžinerijos pajėgos griauna kiekvieną tunelį, su kuriuo susiduria, naudodamos „skirtingus ir įvairius įrenginius“.

Izraelio kariuomenė teigia Vakarų Krante nukovusi keturis teroristų tinklo nariusIzraelio specialiųjų pajėgų būrys per pirmadienį Vakarų Krante atliktą operaciją nukovė keturis palestiniečius, praneša Izraelio kariuomenė, nurodydama, kad tai buvo „keturi teroristai iš teroristinio Tulkarmo tinklo“.„Jie buvo atsakingi už dešimtis įvykdytų apšaudymų ir planavo naujus teroro išpuolius,“ – teigia karinės pajėgos, pridurdamos, kad iš jų buvo paimti du automatiniai ginklai.Palestinos žiniasklaida praneša, kad tarp nukautųjų buvo vienas iš islamistų judėjimo „Hamas“ vadų ir vienas iš al-Aqsa brigadų – Palestinos prezidento Mahmoudo Abbaso partijai „Fatah“ artimos ginkluotos grupuotės vadų.Paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti kulkų suvarpytas automobilis.

Netanyahu: Irano ašis nori sustabdyti Izraelio suartėjimą su kaimyninėmis šalimisIzraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu apkaltino Iraną ir jo sąjungininkes sąmoningai bandant stabdyti Izraelio suartėjimą su arabų šalimis regione. Praėjus mėnesiui nuo Gazos karo pradžios, B. Netanyahu pirmadienį susitikime su 1 000 užsienio diplomatų kalbėjo apie „karą tarp civilizacijos ir barbariškumo“.B. Netanyahu sakė: „Barbariškumui vadovauja teroro ašis“. Šios ašies, kuri apima ir Libano šiitų grupuotę „Hezbollah“, Gazos Ruožą kontroliuojantį „Hamas“ bei husių sukilėlius Jemene, smaigalyje esą yra Teheranas. Jos tikslas yra Artimuosius Rytus ir pasaulį „grąžinti atgal į tamsų laikmetį“.„Jie nori torpeduoti ir žlugdyti bet kokią pažangą taikos kryptimi, taip pat pažangą ir perspektyvas, numatytas mūsų būsimose taikos sutartyse su arabų kaimynais“, – kalbėjo B. Netanyahu.Izraelis ir Saudo Arabija, tarpininkaujant JAV, prieš spalio 7 d. buvo kelyje į suartėjimą. Tačiau „Hamas“ Izraelyje surengtos žudynės ir tada atsakomieji smūgiai Gazos Ruože sustabdė šias pastangas.2020 m. Bahreinas ir Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) buvo pirmosios Persijos įlankos šalys, pasirašiusios susitarimą dėl diplomatinių santykių su Izraeliu užmezgimo. Iki tol iš arabų valstybių diplomatinius santykius su Izraeliu palaikė tik kaimyninės šalys Egiptas ir Jordanija. Jordanija, reaguodama į Gazos karą, atšaukė savo ambasadorių Izraelyje.B. Netanyahu paragino tarptautinę bendruomenę paremti Izraelį kovoje su „Hamas“. „Jei Artimieji Rytai atsidurs teroro ašies rankose, kita bus Europa“, – įspėjo jis. Po Izraelio pergalės prieš „Hamas“ žmonių Gazoje ir visų tautų Artimuosiuose Rytuose esą lauks „daug žadanti ateitis ir viltis“.

JT Saugumo Taryba surengs uždarą posėdį karui Gazoje aptartiJT Saugumo Taryba pirmadienį vėl svarstys karo Gazoje klausimą.Diplomatinių šaltinių teigimu, neeilinis posėdis Niujorke sušaukiamas Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Kinijos prašymu bei bus uždaras.Posėdį numatyta pradėti 15:00 val. (20:00 val. Grinvičo laiku).Iki to laiko JT generalinis sekretorius António Guterresas planuoja paskelbti dar vieną pareiškimą dėl karo.Itin susiskaldžiusi Saugumo Taryba jau keletą kartų diskutavo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ tema, tačiau vieningos pozicijos taip ir nepasiekė.

Pareiškimas iš „Hamas“: grupuotė toliau valdys Gazą„Hamas“ nepripažins marionetinės Gazos Ruožo vyriausybės ir nesitrauks iš šios teritorijos, pirmadienį Libane pareiškė Palestinos islamistų grupuotės lyderis.Izraelis yra pranešęs ketinantis sunaikinti „Hamas“, kad atkeršytų už grupuotės spalio 7 d. įvykdytą išpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių.„Tiems, kurie mano, kad „Hamas“ išnyks - „Hamas“ visada liks mūsų tautos sąmonėje ir jokia jėga žemėje negalės jos sunaikinti ar sumenkinti,“ – kalbėdamas spaudos konferencijoje sakė Osama Hamdanas.Vyriausiasis „Hamas“ vadas nurodė, kad Izraelio sąjungininkės Jungtinės Valstijos planavo pakeisti jo valdžia Gazoje, šį poelgį prilygindamas nacistinės Vokietijos per Antrąjį pasaulinį karą Prancūzijoje įsteigtai marionetinei valstybei.„Mūsų žmonės neleis Jungtinėms Valstijoms primesti savo planų suformuoti joms ir okupantams (Izraeliui) palankią administraciją, mūsų tauta nepripažins naujos Viši vyriausybės,“ – teigė jis.Izraelio kariuomenė tęsė Gazos Ruožo bombardavimą ir nusiuntė į jį savo sausumos karius, vykdydama karinę operaciją, per kurią, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jau žuvo daugiau nei 10 000 žmonių.Antradienį kalbėdamas kongrese, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad Gazos Ruožo valdymą „kažkuriuo metu“ turėtų perimti Palestinos prezidento Mahmudo Abbaso vadovaujama Palestinos savivalda (PA).Tuo tarpu savo vaidmenį galėtų suvaidinti kitos nepriklausomos šalys, kalbėjo A. Blinkenas.O M. Abbasas, kurio partija „Fatah“ konkuruoja su „Hamas“, sekmadienį pasakė, kad „Gazos Ruožas yra neatsiejama Palestinos valstybės dalis“.Palestinos savivaldą iš Gazos 2007 m. išstūmė „Hamas“.„Mes prisiimsime visas pareigas, kurios bus numatytos visapusiškame politiniame sprendime, apimančiame visą Vakarų pakrantę, įskaitant rytų Jeruzalę ir Gazos Ruožą,“ - tai yra tas teritorijas, kurias PA siūlo Palestinos valstybei, po A. Blinkeno vizito Ramaloje kalbėjo M. Abbasas.PA turi valdžią vos keliose okupuotos Vakarų pakrantės dalyse - rytų Jeruzalę yra aneksavęs Izraelis, o Gazą valdo „Hamas“.Izraelis Vakarų pakrantę ir rytų Jeruzalę užgrobė 1967 m.Paskutiniai rinkimai Palestinoje įvyko 2006 m., juose laimėjo „Hamas“.Nepaisant šios pergalės, islamistų grupuotė negalėjo naudotis tikromis galiomis ir 2007 m. įveikė PA saugumo pajėgas ir jėga perėmė Gazą į savo rankas.

Gallantas: Izraelio antžeminės ir oro operacijos „drebina Gazos ruožą“Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas patvirtino papildomus karinius IDF sausumos operacijos planus Gazos Ruože, pranešė jo biuras.Vaizdo įraše Y. Gallantas sako, kad IDF operacijos pastarąją dieną buvo „labai įspūdingos“.„Oro pajėgų ir sausumos pajėgų derinys drebina Gazos Ruožą“, – sako Y. Gallantas.Jis tvirtino, kad per oro antskrydžius nukauta „Hamas“ lauko vadų, sakydamas, kad „kai kurie iš jų buvo tie, kuriuos pašalinome prieš dieną ar dvi, o juos pakeitė kiti, ir jie taip pat buvo pašalinti“.Y. Gallantas sako, kad „Hamas“ lyderis Yahya Sinwar „slepiasi savo bunkeryje ir leidžia lauko vadams mirti“.

Jordanija: palestiniečių išvarymas iš Gazos Ruožo būtų „karo paskelbimas“Jordanija nubrėžė „raudoną liniją“ Gazos kare. Karalystė „karo paskelbimu“ laikys bet kokius bandymus iškeldinti palestiniečius iš Gazos Ruožo ar Vakarų Kranto ar sąlygų tam sudarymą, pareiškė Jordanijos ministras pirmininkas Bisheras al-Chasawnehas, kurį pirmadienį citavo valstybinė naujienų agentūra „Petra“.Kartu jis pabrėžė, kad „brutalios atakos prieš greitosios pagalbos automobilius ir humanitarinius gelbėtojus“ Gazos Ruože prieštarauja „savigynos principui“. Pasak premjero, svarstomos visos galimybės.Po įvairių arabų šalių užsienio reikalų ministrų ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PLO) atstovo susitikimo savaitgalį, kuriame buvo aptariama padėtis Gazoje, šeštadienį vėl bus surengtas „arabų viršūnių susitikimas“. Pasak Jordanijos premjero, jis vyks Saudo Arabijoje.Jordanija, reaguodama į Gazos karą, jau nusprendė atšaukti savo ambasadorių Izraelyje. Izraelio ambasadorius, kuris prieš tai išvyko iš Karalystės, savo ruožtu negalės grįžti atgal į Amaną.Baimindamosi didelių pabėgėlių srautų, Jordanija ir Egiptas atsisakė priimti pabėgėlius iš Gazos Ruožo.

JT vadovas: Gazos Ruožas tampa „vaikų kapinėmis“Gazos Ruožas tampa „vaikų kapinėmis“, pareiškė JT vadovas.Nukentėjo ligoninės, pabėgėlių stovyklos ir JT objektai, sakė generalinis sekretorius Antonio Guterresas.Jis sakė, kad Gazos Ruože niekas nėra saugus, ir paragino, kad konflikto metu svarbiausia – apsaugoti civilius gyventojus.„Izraelio gynybos pajėgų sausumos operacijos ir nuolatinis bombardavimas smogia civiliams gyventojams, ligoninėms, pabėgėlių stovykloms, mečetėms, bažnyčioms ir JT objektams, įskaitant slėptuves. Niekas nėra saugus“, – žurnalistams sakė A. Guterresas. „Tuo pat metu „Hamas“ ir kiti kovotojai naudoja civilius gyventojus kaip gyvuosius skydus ir toliau beatodairiškai šaudo raketas į Izraelį.“Jis teigė, kad daromi akivaizdūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, ir dar kartą paragino sudaryti humanitarines paliaubas.„Hamas“ vadovaujama Gazos Ruožo sveikatos ministerija pranešė, kad per Izraelio oro antskrydžius žuvo 4 104 vaikai.

Izraelio ir „Hamas“ kare žuvo 88 JT darbuotojaiIzraelio kare su „Hamas“ jau žuvo aštuoniasdešimt aštuoni JT humanitarinę pagalbą teikiantys darbuotojai, praneša Jungtinių Tautų agentūrų vadovai, reikalaudami paskelbti paliaubas.„Jau beveik mėnesį visas pasaulis sukrėstas ir baisėdamasis stebi, kas vyksta Izraelyje ir okupuotoje Palestinos teritorijoje, kaip auga prarastų gyvybių ir sugriautų gyvenimų skaičius,“ – sekmadienio vakare išplatintame neeiliniame bendrame pareiškime teigė 18 JT organizacijų, įskaitant UNICEF ir Pasaulio sveikatos organizaciją, vadovai.„Nuo spalio 7 d. žuvo dešimtys pagalbą teikiančių darbuotojų, tarp jų ir 88 kolegos iš UNRWA – tai didžiausias kada nors per vieną konfliktą užfiksuotas Jungtinių Tautų darbuotojų aukų skaičius,“ – nurodoma pareiškime, kuriame minima JT paramos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose.Jungtinių Tautų teigimu, per paskutinį rimtą Izraelio ir „Hamas“ konfliktą 2014 m. Gazoje žuvo 11 UNRWA darbuotojų.Šiuo metu UNRWA darbuotojų skaičius apsiaustame ir 2,4 mln. gyventojų turinčiame Gazos Ruože siekia apie 13 000.Agentūrų vadovai pareiškė pasipiktinimą dėl aukų abejose konflikto pusėse po spalio 7 d. „Hamas“ teroristų iš Gazos išpuolio prieš Izraelį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo maždaug 1 400 žmonių, dauguma jų – civiliai.Izraelis į jį atsakė nepaliaujamais antskrydžiais ir bombardavimu, per kurį, naujausiais „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos pirmadienį paskelbtais duomenimis, jau žuvo mažiausiai 10 000, dauguma jų – taip pat civiliai.

Analizė: IDF „veržia kilpą“ aplink Gazą, tačiau sunkiausias etapas dar tik prasidedaPasak „Sky News“ karinio saugumo analitiko Seano Bello, Izraelis „užveržė kilpą“ aplink Gazos miestą.Tačiau, pasak jo, kai tik jie prasiverš į miesto aplinką, IDF laukia „sunkiausias etapas“.Jis sakė, kad tikisi, jog pėstininkų vadovaujama operacija mieste įvyks per 24–48 valandas, padedant žvalgybai dronais ir teikiant paramą iš oro.„Tačiau miesto aplinka yra neįtikėtinai pavojinga ir ji palankesnė gynybai, o ne puolimui“, – sakė ekspertas.„Dažnai puolant patiriama penkis kartus daugiau aukų nei ginantis, ir tai net nekalbant apie Gazos metro, šį tunelių labirintą po juo.“Iššūkiai, su kuriais susiduria IDFPasak S. Bello, „Hamas“ tunelių tinklas yra tik viena iš problemų, su kuriomis susiduria Izraelio pajėgos.Dauguma „Hamas“ kovotojų „iš tikrųjų nebus uniformuoti“, todėl juos bus sunku atskirti nuo civilių, sakė jis.„Deja, tokioje aplinkoje dažnai tenka pirmiausia šaudyti, o klausimus užduoti vėliau“.Be to, reikės labai gerai koordinuoti IDF oro pajėgų ir sausumos pajėgų veiksmus, nes jos pasikliaus tiksliu bombardavimu labai arti savo pozicijų, sakė karo ekspertas.„Jei „Hamas“ yra įsitvirtinę pastate, pėstininkai galėtų įeiti į vidų, tačiau tai būtų nepaprastai pavojinga. Mieste artilerija nelabai veikia, todėl tada tenka kviestis oro paramą.“Galiausiai neaišku, kas nutiks, kai konfliktas baigsis, – sakė S. Bellas, – o „humanitarinė padėtis tampa nekontroliuojama“.„Nėra visiškai aišku, koks yra karinis tikslas, ar tai yra sunaikinti visą „Hamas“, kai dalis jų jau bus pabėgusi į pietus? Ar užimti miestą?“

Izraelio ministras ragina sukurti Vakarų Krante saugumo zonas „be arabų“Izraelio ministras paragino aplink žydų gyvenvietes Vakarų Krante sukurti saugumo zonas be palestiniečių.Siekiama aplink gyvenvietes ir į jas vedančius kelius įkurti „sterilias saugumo zonas“, kad į jas negalėtų patekti „arabai“, rašė kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas laiške, pirmadienį paskelbtame socialiniame tinkle „X“.Šiomis priemonėmis siekiama atgrasyti nuo išpuolių prieš žydus ir sustiprinti gyvenviečių saugumo jausmą tęsiantis prieš mėnesį prasidėjusiam karui Gazos Ruože.Laiškas adresuotas ministrui pirmininkui Benjaminui Netanjahu ir gynybos ministrui Yoavui Gallantui.Nuo spalio 7 dienos, kai islamistų judėjimo „Hamas“ ekstremistai surengė kruviną išpuolį prieš Izraelio civilius gyventojus, ir vėlesnių Izraelio atsakomųjų smūgių Gazos Ruože, ir taip įtempta padėtis Vakarų Krante bei Rytų Jeruzalėje dar labiau paaštrėjo.Pasak Jungtinių Tautų Žmogaus teisių biuro, taip pat daugėja ginkluotų žydų naujakurių smurto prieš palestiniečius atvejų. Spalio pabaigoje JAV prezidentas Joe Bidenas pasisakė apie Vakarų Kranto naujakurius „ekstremistus“ ir pasmerkė smurtą prieš palestiniečius.1967 metais Izraelis, be kitų teritorijų, užėmė Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę, kur dabar gyvena daugiau kaip 700 tūkst. žydų naujakurių. O palestiniečiai savo ruožtu siekia, kad šiose teritorijose būtų įkurta nepriklausoma Palestinos valstybė ir jos sostinė Rytų Jeruzalė.

Pentagonas: Gazoje žuvo tūkstančiai civilių gyventojųPirmadienį JAV gynybos departamento atstovas spaudai pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi duomenų, jog Gazos Ruože žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, tačiau kiek, jis nepatikslino, skelbia BBC.Kalbant apie civilių aukas Gazoje [...], žinome, kad jų yra tūkstančiai“, – sakė Pentagono atstovas Patrickas Ryderis. Kiek tiksliai tūkstančių, brigados generolas P. Ryderis nepatikslino.Pirmadienį „Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Gazos Ruože žuvusių civilių skaičius viršijo 10 tūkst.Šio teiginio dabar neįmanoma patikrinti: „Hamas“ griežtai kontroliuoja informaciją savo kontroliuojamoje teritorijoje.

Mirė per išpuolį Rytų Jeruzalėje peiliu sužalota Izraelio policininkėMirė per išpuolį Rytų Jeruzalėje peiliu sunkiai sužeista Izraelio policininkė. Tai pirmadienio popietę pranešė policija.Anot duomenų, „peiliu ginkluotas teroristas“ prieš tai prie policijos nuovados dūrė moteriai peiliu. Pasienio policininkai 16-metį užpuoliką nukovė.Policijos duomenimis, moteris per incidentą buvo sunkiai sužalota. Jos kolega patyrė nesunkius sužeidimus. Abi aukos, Izraelio gelbėjimo tarnybos teigimu, buvo 20 metų amžiaus. Vėliau mirusi policininkė turėjo ir JAV pilietybę.Policija užpuoliką identifikavo kaip jauną palestinietį iš Isavijos rajono Rytų Jeruzalėje.

Žiniasklaida: Izraelis Vakarų Krante nukovė du teroro vadusIzraelio specialusis būrys, anot žiniasklaidos, pirmadienį per operaciją Tulkareme Vakarų Krante tikslingai nukovė tris palestiniečius. Pasak palestiniečių žiniasklaidos, tarp jų vienas islamistinio judėjimo „Hamas“ ir vienas „Al Aksos brigadų“ vadų. Ši yra ginkluota grupuotė, artima palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso organizacijai „Fatah“.Trečiojo asmens tapatybė neaiški. Vaizdo įrašuose matyti kulkų suvarpytas automobilis.Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad informacija tikrinama.

Izraelio kariuomenė paskelbė, kad Vakarų Krante nušovė keturis palestiniečių kovotojusLygiagrečiai kovoms Gazos Ruože, susirėmimai tęsiasi ir Vakarų Krante: pirmadienį Izraelio kariuomenė paskelbė, kad jos kariai Tulkaremo mieste nušovė keturis teroristinių organizacijų kovotojus, informuoja BBC.Palestinos savivaldos Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Tulkareme žuvo trys žmonės ir vienas buvo sunkiai sužeistas.Laikraštis „Haaretz“ pranešė, kad nužudytieji buvo dviejų pagrindinių palestiniečių organizacijų – tiek „Hamas“, tiek Vakarų Krante valdančiosios partijos „Fatah“ – sukarintų sparnų kovotojai.

Irano prezidentas skris į Saudo Arabiją aptarti karo Gazos RuožeLapkričio 12 d. Irano prezidentas Ebrahimas Raisi išskris į Saudo Arabiją, kur dalyvaus neeiliniame Islamo bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikime ir aptars Izraelio karą su „Hamas“. Apie tai pranešė regiono leidiniai.Šiitiškas Iranas ir sunitiška Saudo Arabija jau seniai nesutaria kaip varžovės kovoje dėl įtakos islamo pasaulyje, tačiau šių metų kovą susitarė normalizuoti santykius tarpininkaujant Kinijai.Saudo Arabijos ir Irano vadovai pirmą kartą telefonu kalbėjosi spalio 11 d., praėjus keturioms dienoms po karo pradžios.Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį paskelbė, kad Irano ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministrai Hoseinas Amirabdulahianas ir princas Feisalas bin Farhanas telefonu aptarė konfliktą ir būsimą aukščiausiojo lygio susitikimą.Saudo Arabija šiuo metu pirmininkauja Islamo bendradarbiavimo organizacijai.

Izraeliečiai kaltina JT ignoruojant sunkią perkeltųjų šalies piliečių padėtįLaikraštis „The Times of Israel“ praneša, kad Izraelio žmogaus teisių grupė „Shurat Ha-Din“ ir 2 300 perkeltųjų izraeliečių parašė laišką JT vyriausiajam pabėgėlių komisarui, kuriame smerkia pabėgėlių agentūrą už tai, kad ji ignoruoja šimtų tūkstančių Izraelyje perkeltųjų asmenų padėtį, skelbia BBC.Apie 130 tūkst. izraeliečių buvo evakuoti, dar apie 120 tūkst. savanoriškai pasitraukė iš šiaurinių ir pietinių pasienio rajonų, kur jie patyrė „Hamas“ ir „Hezbollah“ išpuolius.Šeimos taip pat reiškia nusivylimą, kad JT agentūros padeda dėl karo perkeltiems palestiniečių pabėgėliams Gazoje, bet ne jiems.„Jūs nesistengėte viešai protestuoti dėl jų sunkios padėties, nereikalavote surengti JT Generalinės Asamblėjos sesijos šiuo konkrečiu klausimu, nereikalavote aukoti lėšų tarptautinei pagalbai izraeliečiams ir nesiėmėte jokių veiksmų, kad užtikrintumėte Izraelio šeimų saugumą šioje karo zonoje“, – rašoma pranešime. – Iš to galima daryti tik vieną išvadą: jūs ignoruojate izraeliečių aplinkybes, pavojų ir traumas, nes jie yra žydai, o ne musulmonai Gazoje, todėl nenusipelno jūsų pastangų ir apsaugos.“

Izraelio kariuomenė: Gazos mieste pasiekta didelė pažangaIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad per pastarąją dieną jos gerokai pasistūmėjo į priekį Gazos mieste, vienu metu žygiuodamos iš šiaurės ir pietų ir intensyvindamos oro antskrydžius, skelbia BBC .Izraelio laikraštis „Haaretz“, remdamasis IDF pranešimu apie dabartinę padėtį, teigia, kad kariuomenė didina spaudimą įvairiose vietovėse, kuriose „Hamas“ ginasi, įskaitant, jos nuomone, pagrindines „Hamas“ tvirtoves: al-Šifos ligoninės rajoną ir Šati pabėgėlių stovyklą.IDF mano, kad sėkmingai nukauna taktinio lygio „Hamas“ vadus, tačiau kol kas negali apskaičiuoti, kokia bendra žala organizacijai padaryta netekus vadų ir kiek vadų sužeista.Rytą Izraelio kariuomenė paskelbė, kad užėmė „Hamas“ karinę stovyklą Gazos Ruože ir kad Izraelio naikintuvai smogė daugiau kaip 450 taikinių Gazos Ruože.

Iš Libano į Izraelį paleistos raketos„Hamas“ ginkluotasis sparnas pranešė, kad grupuotės smogikai pirmadienį iš Libano į Izraelį paleido 16 raketų, nukreiptų į rajonus, esančius į pietus nuo Izraelio pakrantės Haifos miesto.Ezzedine al-Qassamo brigados nurodė, kad atakos buvo „atsakas į okupantų (Izraelio) vykdomas skerdynes ir agresiją mūsų tautiečių Gazos Ruože atžvilgiu“.Tuo tarpu Izraelio kariuomenė pranešė, kad į Izraelio šiaurę iš Libano buvo paleista maždaug 30 raketų, pridurdama, kad ta kryptimi, iš kur jos atskriejo, buvo atidengta atsakomoji ugnis.Šie pranešimai pasirodė po to, kai „Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad per beveik mėnesį nuo precedento neturinčio smogikų grupuotės išpuolio prieš Izraelį sukelto karo pradžios aukų skaičius ruože jau viršijo 10 000.Izraelio valdžia teigia, kad po spalio 7 d. išpuolio, per kurį „Hamas“ paėmė daugiau nei 240 įkaitų, Izraelyje žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, dauguma jų – civiliai.„Hamas“, kurios sąjungininke yra Irano remiama Libano šiitų grupuotė „Hezbollah“, pietų Libane turi savo kovotojų ir jau yra prisiėmusi atsakomybę už iš šio regiono įvykdytas atakas prieš Izraelį.Po spalio 7 d. išpuolio įtampa Izraelio ir Libano, kurių karas iš esmės taip ir nesibaigė, pasienyje vis didėja, o „Hezbollah“ ir Izraelio kariuomenė nuolat apšaudo viena kitos pozicijas.Naujienų agentūros AFP skaičiavimu, po spalio 7 d. susišaudymų per sieną metu jau žuvo mažiausiai 81 žmogus, įskaitant 59 „Hezbollah“ smogikus.Izraelio pusėje žuvo šeši kariai ir du civiliai.

„Hamas“ praneša, kad Gazos ir Egipto pasienio punktas vėl atidarytas evakuacijaiPirmadienį vėl atvertas ties Gazos Ruožo ir Egipto siena esantis Rafos punktas, kad per jį iš Izraelio pajėgų artilerijos apšaudomos teritorijos būtų galima evakuoti užsienio piliečius, dvigubą pilietybę turinčius asmenis ir sužeistus palestiniečius, pranešė „Hamas“ vyriausybė.Pasienio punktas praėjusią savaitę buvo atidarytas trims dienoms, per jį nuo trečiadienio iki penktadienio išvyko dešimtys sužeistų palestiniečių ir šimtai užsienio šalių išduotus pasus turinčių asmenų. Vėliau, kilus ginčui dėl skubiosios medicininės pagalbos automobilių tranzito, šeštadienį ir sekmadienį punktas vėl buvo uždarytas.Šaltiniai „Hamas“ vyriausybėje nurodė, kad pasienio punktas buvo vėl atidarytas po to, kai su Izraeliu Egiptui padedant buvo sudarytas susitarimas, pagal kurį leista evakuoti 30 sužeistųjų.Kaip naujienų agentūrai AFP pasakojo vienas pasienio pareigūnas, pirmadienį į pasienio punktą Egipto pusėje atvyko šeši skubiosios medicininės pagalbos automobiliai, kuriais į ligonines buvo vežami sužeisti palestiniečiai.Sekmadienį Baltieji rūmai pranešė, kad iš Gazos Ruožo buvo evakuota daugiau nei 300 amerikiečių, JAV gyventojų ir jų šeimų narių.Iš Gazos Ruožo per Rafos punktą taip pat pavyko išvykti ir maždaug 100 britų, pirmadienį pranešė Didžiosios Britanijos vyriausybė.Egiptas yra pasakęs padėsiantis per pasienio punktą evakuoti apie 7 000 užsieniečių.„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad Izraelio vykdomo Palestinos teritorijos bombardavimo aukų skaičius jau viršijo 10 000.Izraelio pajėgos sustiprino savo sausumos puolimą Gazoje, atsakydamos į spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytus išpuolius, per kuriuos, valdžios teigimu, žuvo 1 400 žmonių, pagrinde civilių, dar daugiau nei 240 asmenų buvo paimta įkaitais.

„Hamas“ teigia, kad Gazoje vyksta „holokaustas“, ir ragina JT patikrinti ligonines„Sky News“ sakė „Hamas“ atstovas Osama Hamdanas. Pirmiausia jis atkreipia dėmesį į Izraelio gynybos pajėgų atstovo spaudai kontradmirolo Danielio Hagari neseniai išsakytus teiginius, kad „Hamas“ kaupia ginklus po Šeicho Hamado ligonine.„Hamas“ atstovas O. Hamdanas tai neigia, sakydamas, kad skylės, Izraelio teigimu, yra požeminių tunelių įėjimai, kuriais „Hamas“ nesinaudoja. Nors tunelių ten gali ir nebūti, H. Hamdanas sako, kad „tūkstančiai mūsų kovotojų juda jiems nežinant“. Jis taip pat ragina Jungtines Tautas patikrinti Gazos ligonines, kad būtų galima stebėti Izraelio „karo nusikaltimus“ ir įsitikinti, kad jose nėra „Hamas“ atstovų.Prieš teigdamas, kad Izraelis sąmoningai taikosi į civilius Gazos gyventojus, sunaikindamas apie 250 000 namų, jis pažvelgia į šalia esantį ekraną, kuriame pavaizduota nuotrauka su užrašu „Gazos holokaustas“. „Okupantų kariuomenė taikosi į... moteris ir vaikus atvirose vietose, gatvėse“, – sako „Hamas“ atstovas.Jis rodo vaizdo įrašą, kuriame, jo teigimu, matyti Izraelio smūgio rezultatai.O. Hamdanas sako, kad Izraelis išplatino lapelius Gazos Ruožo civiliams gyventojams, ragindamas juos evakuotis, kad šie išeitų iš savo namų ir taptų lengvesniais taikiniais.

IDF skelbia pasirengusios tęsti karą žiemą visuose frontuoseIzraelio gynybos pajėgos išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad jos yra pasirengusios tęsti kovą žiemą ir jau pradėjo didelį darbą aprūpinti savo karius visuose frontuose specialia žiemine įranga, skelbia BBC.Pareiškime, kurį cituoja laikraštis „Jerusalem Post“, teigiama, kad IDF savo kovotojams jau išdavė 129 000 žieminių striukių ir 369 000 mažų vienkartinių šildančių maišelių.Pasak IDF Pietų vadavietės logistikos departamento vadovo pulkininko Oreno Fortalo, „nuo pat mūsų karių įsiveržimo logistikos departamentas ėmėsi aktyvių priemonių, kad išgelbėtų įrangą iš karo zonos, evakuotų sužeistuosius ir išgelbėtų gyvybes“.Be to, pasak jo, padalinys naktimis papildė degalų, amunicijos, invazijos priemonių, maisto atsargas ir aprūpino karius didžiulėmis medicinos priemonių atsargomis.Kartu analitikai pažymi, kad, išskyrus 1948–1949 m. Izraelio nepriklausomybės karą, kuris taktiniu požiūriu vyko kitu laikotarpiu, IDF neturi patirties kovojant žiemą.Net jei kariuomenė spręs pagrindines problemas, pavyzdžiui, užtikrins, kad kariai nesušaltų lauke, lieka neaišku, kaip IDF yra pasirengusi strategiškai ir taktiškai, atsižvelgiant į žiemos kampanijų patirties stoką.

JAV: į Artimuosius Rytus atvyko branduolinį ginklą galintis nešti amerikiečių povandeninis laivasJAV karinės pajėgos pranešė, kad į Artimuosius Rytus atvyko branduolinį ginklą galintis nešti amerikiečių povandeninis laivas. „Ohio“ klasės laivas sekmadienį atplaukė į jos atsakomybės zoną, tinkle X pranešė JAV centrinė vadavietė (Centcom).Kariuomenė nenurodė 170 metrų ilgio povandeninio laivo paskirties vietos, pavadinimo ar kaip jis ginkluotas. „Ohio“ klasės laivai – tai branduolinį ginklą galintys gabenti povandeniniai laivai, kuriuos JAV jau nuo Šaltojo karo laikų pirmiausiai naudoja atgrasymui. Jie gali būti ginkluoti ir dešimtimis įprastinių „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų.Stoties CNN teigimu, povandeninio laivo nusiuntimas į regioną gali būti atgrasymo žinia Iranui ir jo įgaliotiniams regione.Iš karto po „Hamas“ teroristinio išpuolio prieš Izraelį spalio 7 d. JAV į rytinę Viduržemio jūros dalį permetė karo laivus, įskaitant du lėktuvnešius. Ir šie kol kas skirti atgrasymui, kad sulaikytų kitas radikalias grupuotes Artimuosiuose Rytuose neįsitraukti į Gazos karą.

ES padidins humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui dar 25 mln. eurųES Komisijos vadovė Ursula von der Leyen teigė, kad Europos Sąjunga padidins pagalbą Gazos Ruožui 25 mln. eurų, nes humanitarinė katastrofa Gazos Ruože vis gilėja, skelbia CNN.Pirmadienį Briuselyje sakydama kalbą ES ambasadoriams U. von der Leyen sakė, kad dabartinė padėtis Gazoje yra „baisi“.„Šiandien galiu paskelbti, kad humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui didiname dar 25 mln. eurų. Tokiu būdu Europos Sąjunga iš viso humanitarinei pagalbai civiliams Gazos gyventojams skirs 100 mln. eurų“, – sakė ji. Blokas dirba kartu su Izraeliu, Egiptu ir Jungtinėmis Tautomis, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tiekti daugiau pagalbos į Gazą, pridūrė L. von der Leyen.

Gazos pasienio tarnyba: Rafos perėja atvira egiptiečiams ir užsieniečiamsGazos Ruožo pasienio tarnyba teigia, kad Rafos perėja į Egiptą vėl yra atvira, skelbia „Sky News“. Egiptiečiai ir užsieniečiai, įtraukti į patvirtintą sąrašą, gali kirsti sieną. Į sąrašą neįtraukti asmenys šiandien kirsti sienos negalės, sakoma pranešime.

„Hamas“: žuvusiųjų skaičius Gazos Ruože viršijo 10 tūkstančiųPo beveik mėnesį trukusio Izraelio bombardavimo Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių, pirmadienį pranešė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos apsaugos ministerija, puolimui prieš palestiniečių ekstremistinę grupuotę intensyvėjant.Ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu, pasiryžęs sunaikinti grupuotę „Hamas“, per kurios išpuolį spalio 7 dieną Izraelyje žuvo 1 400 žmonių ir buvo paimta daugiau kaip 240 įkaitų, pažadėjo nesiliauti, nors tarptautinė bendruomenė vis dažniau ragina nutraukti ugnį.Šimtai naktinių smūgių padidino žuvusiųjų skaičių iki 10 022, daugiausia moterų ir vaikų, pirmadienio popietę spaudos konferencijoje sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas.Nukentėjo dvi vaikų ligoninės ir vienintelė Gazos psichiatrijos ligoninė, teigė ministerija, po to, kai dar vienos, Deir al Balah ligoninės, esančios centrinėje Gazos dalyje, direktorius pranešė, kad suskaičiavo 58 žuvusiuosius.„Tai žudynės! Jie sugriovė tris namus virš jų gyventojų – moterų ir vaikų – galvų“, – AFP sakė vienas iš gyventojų Mahmudas Meshmeshas.„Iš griuvėsių jau ištraukėme 40 kūnų“, – sakė jis, o daugybė žmonių tuo metu meldėsi prie kūnų, suvyniotų į baltus audeklus.Izraelio kariuomenė kaltina „Hamas“ po ligoninėmis, mokyklomis ir maldos vietomis Gazoje kasant tunelius, kuriuose slepiasi kovotojai, laikomi ginklai bei amunicija ir planuojami išpuoliai, tačiau kovotojų grupuotė šiuos kaltinimus neigia.Sausumos pajėgos tankais užplūdo šiaurinę Gazos Ruožo pusę ir apsupo Gazos miestą, faktiškai padalydamos teritoriją į dvi dalis, nors šimtai tūkstančių civilių gyventojų liko šiaurėje, nepaisydami Izraelio nurodymų evakuotis.Izraelio sąjungininkės JAV pasiuntė savo diplomatijos vadovą Antony Blinkeną į kelionę po Artimuosius Rytus – ji pirmadienį baigėsi Turkijoje, kurios lyderis dar kartą ragino Izraelį nutraukti ugnį, o Vašingtonas atsisakė tam pritarti.Pagrindinių Jungtinių Tautų agentūrų vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame taip pat ragino nutraukti ugnį 2,4 mln. gyventojų turinčioje teritorijoje, kurioje dėl Izraelio apgulties nutrauktas beveik visas vandens, maisto ir degalų tiekimas.„Jau beveik mėnesį pasaulis stebi besiklostančią padėtį Izraelyje ir okupuotoje Palestinos teritorijoje, sukrėstas ir pasibaisėjęs dėl nuolat augančio žuvusiųjų skaičiaus, – sakoma pareiškime. – Reikia nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas. Praėjo jau 30 dienų. Jau gana. Tai turi liautis tuoj pat“.Pirmadienį Izraelio kariuomenė pareiškė, kad sudavė Gazai „reikšmingų“ naujų smūgių į 450 taikinių, anksčiau sakiusi, kad jau smogė daugiau kaip 12-ai tūkst. taikinių. Ji taip pat pranešė užėmusi „Hamas“ vadavietę Gazos centre, kur tankai važinėjo tarp pastatų griuvėsių.„Kovosime su „Hamas“, kad ir kur jie būtų – po žeme ar virš žemės, – sakė Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Jonathanas Conricusas, turėdamas omenyje „Hamas“ tunelius, ir pakartojo raginimus civiliams gyventojams palikti miesto karo zoną. – Mes sugebėsime išardyti „Hamas“, tvirtovę po tvirtovės, batalioną po bataliono, kol pasieksime galutinį tikslą – atsikratyti „Hamas“ Gazos Ruože – visame Gazos Ruože“.

Vokietija paragino Izraelį gerbti žiniasklaidos laisvęVokietijos vyriausybė paragino Izraelį gerbti spaudos laisvę po incidento tarp Izraelio karių ir vokiečių žurnalistų grupės, rengusios reportažus Izraelio okupuotame Vakarų Krante.„Tokioje įtemptoje situacijoje, kokioje šiuo metu esame, spaudos laisvė, žinoma, yra labai svarbi vertybė“, – pirmadienį sakė Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai.Ji pareikalavo, kad įvykio vietoje esantiems žiniasklaidos atstovams būtų suteikta galimybė laisvai rengti reportažus.Vokietijos visuomeninio transliuotojo ARD žurnalistai sekmadienį vakare pranešė, kad juos, rengusius reportažus apie ekstremistiškai nusiteikusių žydų kolonistų smurtinius išpuolius prieš palestiniečius, Vakarų Krante trumpam buvo sulaikę Izraelio kariai ir jiems grasino.Pasak ARD, kariai elgėsi itin agresyviai žurnalistų atžvilgiu ir kelis kartus nukreipė ginklus į reporterių grupės automobilį.Pirmadienį Izraelio kariuomenė, paklausta apie šį incidentą, atsiprašė „už sukeltus nepatogumus“.

Skelbiama, kad Gazos Ruože atkurtas internetasStebėsenos grupės ir labdaros organizacijos duomenimis, Gazos Ruože atkurtas internetas, skelbia „Sky News“. „Metrikos rodo, kad po sekmadienį beveik visiškai nutrūkusio telekomunikacijų ryšio Gazos Ruože atkuriamas interneto ryšys“, – sakoma stebėsenos grupės „NetBlocks“ pareiškime. Šį pranešimą patvirtino Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija, kuri teigė, kad „telekomunikacijų ir interneto paslaugos Gazos Ruože buvo atkurtos po to, kai Izraelio valdžios institucijos jas tyčia ir prievarta nutraukė“. Vakar visoje anklavo teritorijoje buvo beveik visiškai nutrauktas ryšys – tai jau trečias toks atvejis nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios.Izraelis iki šiol neprisiėmė atsakomybės už jokius telekomunikacijų sutrikimus Gazoje.

Izraelis sveikina JAV branduolinių raketų povandeninio laivo dislokavimą regioneIzraelio kariuomenė pasveikino JAV branduolinių raketų povandeninio laivo dislokavimą regione, skelbia „Sky News“ .„Visada gera žinia matyti, kad amerikiečiai perkelia daugiau išteklių“, – anksčiau sakė Izraelio kariuomenės atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Richardas Hechtas.„Vertiname tai kaip tam tikrą atgrasymo, stabilizavimo aspektą regione“. Vašingtonas žengė neįprastą žingsnį ir paskelbė, kad Ohajo klasės povandeninis laivas buvo dislokuotas JAV Centrinės vadovybės „atsakomybės zonoje“ regione.

PAR atšauks visus diplomatus iš IzraelioPietų Afrikos Respublikos (PAR) vyriausybė pirmadienį pareiškė, kad atšauks visus savo diplomatus iš Izraelio, taip pareikšdama susirūpinimą dėl padėties Gazoje.Prezidento kanceliarijos ministrė Khumbudzo Ntshavheni per spaudos konferenciją sakė, kad visas diplomatinis personalas Tel Avive bus grąžintas į Pretoriją konsultacijoms, bet daugiau informacijos nepateikė.„Esame (...) labai susirūpinę dėl besitęsiančio vaikų ir nekaltų civilių žudymo palestiniečių teritorijose ir manome, kad Izraelio atsakas yra kolektyvinės bausmės pobūdžio“, – vėliau per spaudos konferenciją sakė užsienio reikalų ministras Naledis Pandoras.Pretorija nuo seno aktyviai remia vadinamąjį palestiniečių reikalą, valdančioji Afrikos nacionalinio kongreso (ANC) partija dažnai jį sieja su savo kova su apartheidu.N. Pandoras sakė, kad diplomatų atšaukimas yra „įprasta praktika“, ir pridūrė, jog pasiuntiniai visapusiškai supažindins vyriausybę su padėtimi ir ši vėliau nuspręs, ar bus įmanoma toliau palaikyti santykius.

ES didina pagalbą Gazos Ruožui 25 mln. eurųEuropos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pirmadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga didina humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui 25 mln. eurų.„Taip padarydama Europos Sąjunga iš viso išleis 100 mln. eurų humanitarinei pagalbai civiliams Gazos Ruože“, – ES diplomatams Briuselyje sakė U. von der Leyen.

Gazos Ruože iš dalies atkurtas mobilusis ryšys ir internetasPo daugiau kaip 15 valandų trukusių sutrikimų Gazos Ruože iš dalies atkurtas mobilusis ryšys ir internetas.Pasak Vakarų Krante įsikūrusios palestiniečių telekomunikacijų įmonės „Paltel“, pirmadienio rytą įvairiose vietovėse vyko „laipsniškas“ ryšių tinklo atkūrimas ir žmonės vėl galėjo naudotis fiksuotojo ryšio ir mobiliaisiais telefonais bei internetu. Bendrovės teigimu, Izraelis sekmadienio vakarą išjungė pagrindines ryšių linijas.Izraelio pusė nėra patvirtinusi šios informacijos.Interneto prieigos stebėsenos organizacija „Netblocks“ platformoje „X“ patvirtino, kad interneto ryšys buvo atkurtas.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija: naktį Gazos Ruože per Izraelio smūgius žuvo daugiau kaip 200 žmoniųNaktį Gazos Ruože per intensyvius Izraelio smūgius žuvo daugiau kaip 200 žmonių, pirmadienį pareiškė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija apsiaustoje palestiniečių teritorijoje.„Per naktines žudynes pranešta apie daugiau kaip 200 kankinių“, – tvirtinama ministerijos pranešime. Jame priduriama, kad aukų statistika apima tik Gazos miestą ir šiaurinę Gazos Ruožo dalį.Izraelis savo ruožtu nurodė, kad Gazos Ruože buvo inicijuoti „reikšmingi“ smūgiai, šioje teritorijoje kariams kaunantis su „Hamas“ pajėgomis.Visa tai vyksta ignoruojant Jungtinių Tautų (JT) paramos agentūrų išsakytus raginimus skelbti paliaubas.Izraelio pajėgos stiprina savo operacijas Gazos Ruože, kuriomis reaguojama į spalio 7 dieną „Hamas“ inicijuotus kruvinus išpuolius. Izraelio pareigūnų duomenimis, „Hamas“ smogikai pražudė 1 400 žmonių, o dar daugiau kaip 240 paėmė įkaitais.Nuo tada Izraelis bombarduoja „Hamas“ valdomą Gazos Ruožą ir pasiuntė sausumos pajėgas. „Hamas“ Sveikatos ministerija skaičiuoja, kad Gazos Ruože iki šiol žuvo 9 770 žmonių.

JAV branduolinis povandeninis laivas atvyko į Artimuosius RytusJAV centrinė vadovybė pranešė, kad vakar į Artimuosius Rytus atplaukė branduolinis povandeninis laivas.„2023 m. lapkričio 5 d. povandeninis laivas atvyko į JAV centrinės vadovybės atsakomybės zoną“, – rašoma pranešime.Neįprastą žingsnį viešai paskelbti apie branduolinio povandeninio laivo poziciją kai kurie komentatoriai vertino kaip žinią Iranui.

IDF teigia, jog atidarytas humanitarinis koridorius Gazos civiliamsPasak atstovo spaudai, Izraelio gynybos pajėgos (IDF) keturioms valandoms atidarė humanitarinį koridorių, kad civiliai Gazos ruožo šiaurėje galėtų keliauti į pietus.„Šiandien IDF vėl leis važiuoti Salah al Din keliu nuo 10 iki 14 val. (8–12 val. JK laiku)“, – sakė Avichay Adraee, IDF Arabijos žiniasklaidos atstovas.„Jei rūpinatės savimi ir savo artimaisiais, eikite į pietus pagal mūsų nurodymus“, – pridūrė jis.https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1721438457526985143?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1721438457526985143%7Ctwgr%5E6bf9524eef37ed47ddbf6e455405bdca0ccb8a3a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-latest-dozens-of-militants-killed-as-israel-strikes-more-than-600-targets-hamas-preventing-foreigners-from-leaving-gaza-12978800

Iš Gazos Ruožo išvyko 100 Didžiosios Britanijos piliečiųMaždaug 100 Didžiosios Britanijos piliečių išvyko iš Gazos Ruožo į Egiptą per Rafos sienos kirtimo punktą, 14 Jungtinės Karalystės piliečių žuvo per Izraelio ir „Hamas“ konfliktą, pirmadienį pranešė JK vyriausybės ministrė.Taip pat yra „trys dingę Didžiosios Britanijos piliečiai“, sakė energetinio saugumo sekretorė Claire Coutinho ir pridūrė, jog tai „nebūtinai reiškia, kad jie yra įkaitai, bet šiuo metu nežinome, kur jie yra“.Rafos sienos kirtimo punktas buvo atidarytas trečiadienį, per jį iš bombarduojamo Gazos Ruožo išvyko daug sužeistų palestiniečių ir dvigubą pilietybę turinčių žmonių.Egiptas pareiškė, kad padės evakuoti per perėją 7 tūkst. užsieniečių. Tačiau vėlai šeštadienį „Hamas“ paskelbė sustabdanti dvigubą pilietybę turinčių asmenų ir užsieniečių evakuaciją, kol Izraelis leis kai kuriems sužeistiems palestiniečiams pasiekti Rafą ir išvykti gydytis į ligoninę.Manoma, kad JK siekia evakuoti apie porą šimtų piliečių ir jų šeimų narių, išvykti iš Gazos Ruožo užsiregistravo 200 jų.Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad dėl „saugumo padėties“ regione iš Libano laikinai atšaukti kai kurie ambasados darbuotojai, išvyko ir jų šeimų nariai. „Pietų Libane, pasienyje su Izraeliu, vyksta susišaudymai iš minosvaidžių ir artilerijos bei oro antskrydžiai. Įtampa didelė, įvykiai gali eskaluotis akimirksniu“, - sakoma pranešime.

A. Blinkenas Ankaroje susitiko su Turkijos užsienio reikalų ministruPirmadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas Ankaroje susitiko su Turkijos užsienio reikalų ministru Hakanu Fidanu, jo kelionė po Artimuosius Rytus skirta Izraelio ir „Hamas“ karui.Tai pirmasis A. Blinkeno vizitas į Turkiją nuo Izraelio pradėto karo po spalio 7 d. „Hamas“ surengtų išpuolių, tačiau JAV valstybės sekretorius nesusitiks su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, išvykusiu į Turkijos šiaurės rytus.Policija panaudojo ašarines dujas ir vandens patranką, kad išvaikytų šimtus protestuotojų, žygiavusių į JAV pajėgų bazę Turkijos pietryčiuose likus kelioms valandoms iki A. Blinkeno atvykimo sekmadienį. Pats R. T. Erdoganas pirmadienį keliavo po atokius Turkijos šiaurės rytus, ignoruodamas aukščiausiąjį Vašingtono diplomatą.A. Blinkeno ir užsienio reikalų ministro H. Fidano derybos už uždarų durų net ir be Izraelio karo su „Hamas“ būtų buvusios kupinos problemų. Vašingtonas nekantrauja, kad NATO narės Turkijos parlamentas pagaliau ratifikuotų įstrigusį Švedijos siekį prisijungti prie JAV vadovaujamo gynybos Aljanso. Jungtinės Valstijos taip pat sugriežtino sankcijas Turkijos asmenims ir įmonėms, kurios, kaip manoma, padeda Rusijai išvengti sankcijų ir importuoti prekes, skirtas karui su Ukraina.Savo ruožtu Ankara nepatenkinta, kad Kongresas vis nepatvirtina JAV prezidento Joe Bideno remiamo susitarimo dėl Turkijos oro pajėgų modernizavimo dešimtimis JAV naikintuvų F-16. Be to, Turkija jau seniai abejoja dėl JAV paramos kurdų pajėgoms Sirijoje, kovojusioms su džihadistų grupuote „Islamo valstybė“, bet Ankaros laikomoms uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK) kovotojų atšaka. Ankara suintensyvino oro antskrydžius prieš ginkluotas kurdų grupes Sirijoje ir Irake, tai buvo jos atsakas į spalį įvykdytą ataką Turkijos sostinėje, per ją žuvo du užpuolikai, atsakomybę prisiėmė PKK.A. Blinkeno vizitas vyksta jam keliaujant po Artimuosius Rytus, per šią kelionę jis užsuko iš anksto nepranešto vizito į Vakarų Krantą, ten sekmadienį susitiko su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu. JAV diplomatas sulaukė daugybės arabų valstybių raginimų siekti neatidėliotinų paliaubų. Izraelis teigia, kad galėtų sutikti su humanitarine pauze ir leisti pasiųsti papildomų pagalbos siuntų, jei „Hamas“ paleis įkaitus. A. Blinkenas palaiko Izraelio poziciją, bet drauge mėgina įtikinti regiono žaidėjas, kad Vašingtonas siekia palengvinti humanitarines kančias.R. T. Erdoganas sekmadienį pareiškė, kad „Turkijos, kaip nepriklausomos Palestinos valstybės rėmėjos, pareiga nedelsiant sustabdyti smurtą“. Jis sakė, kad Ankara „užkulisiuose dirba“ su regiono sąjungininkėmis dėl nenutrūkstamo humanitarinės pagalbos srauto į Gazos Ruožą. Tačiau R. T. Erdoganas nutraukė ryšius su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir atšaukė Ankaros ambasadorių Izraelyje. Jis taip pat apkaltino Vakarus dvigubais standartais ir moralinio autoriteto praradimu. „Tie, kurie lieja krokodilo ašaras dėl civilių, žuvusių Ukrainos ir Rusijos kare, dabar tylėdami stebi tūkstančių nekaltų vaikų žudymą“, – praėjusį mėnesį sakė R. T. Erdoganas.

Izraelio kariuomenė pranešė koordinavusi su Jordanija medicinos pagalbos numetimą Gazos RuožePirmadienį Izraelio kariuomenė pranešė koordinavusi su Jordanija gyvybiškai svarbių medicinos reikmenų numetimą iš oro lauko ligoninei apgultame Gazos Ruože.Izraelio kariuomenės pranešime sakoma, kad naktį Jordanijos lėktuvas numetė medicinos įrangą ir maistą Jordanijos ligoninei Gazos Ruože, tai buvo suderinta su Izraelio gynybos pajėgomis. Šią aparatūrą ligoninės gydytojai panaudos pacientams, pridūrė kariuomenė.Jordanijos karalius Abdullah II anksti pirmadienį paskelbė, kad jo šalies oro pajėgos vidurnaktį numetė lauko ligoninei „skubią medicinos pagalbą“. „Mūsų pareiga yra padėti mūsų broliams ir seserims, sužeistiems per karą Gazoje“, – sakė jis.Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą ir pasiuntė sausumos kariuomenę po spalio 7 d. išpuolių, kai „Hamas“ kovotojai įsiveržė per sieną ir nužudė 1 400 žmonių, daugiau nei 240 paėmė įkaitais.

Policija: Rytų Jeruzalėje peiliu sužalota izraelietė karėPirmadienį Izraelio aneksuotoje Rytų Jeruzalėje per ataką peiliu buvo sunkiai sužalota izraelietė karė, pranešė policija.Kaip teigiama, užpuolikas buvo nukautas.„Peiliu ginkluotas teroristas atvyko į Šalemo policijos nuovadą ir padūrė moterį karę... pasienio policijos pajėgos šūviais neutralizavo teroristą“, – sakoma policijos pranešime.Anot pareigūnų, dar vienas asmuo patyrė nesunkių sužeidimų. Policija nepateikė detalių apie užpuoliko tapatybę.Izraelio avarinės tarnybos nurodė, kad abiem sužeistiesiems suteikė medicinos pagalbą.Tai yra naujausias smurto atvejis regione, užfiksuotas tuo metu, kai Izraelis plečia savo karinę kampaniją Gazos Ruože.Spalio 30 dieną vienas palestinietis peiliu sunkiai sužalojo izraelietį policininką ir buvo nušautas Rytų Jeruzalėje, teigė policija.

Izraelis: Gazos Ruožas padalintas į dvi dalisIzraelio kariuomenė, pasak atstovo Danielio Hagario, padalino Gazos Ruožą į dvi dalis.D. Hagaris sekmadienio vakarą tvirtino, kad dabar egzistuoja „Šiaurės ir Pietų Gazos Ruožas“.Atstovas taip pat nurodė, kad Izraelio daliniai pasiekė pakrantę pietinėje Gazos miesto dalyje. D. Hagario teigimu, miestas buvo visiškai apsuptas. Nepaisant to, atstovas pažymėjo, kad civiliai vis tiek galės trauktis į Gazos Ruožo pietus.Anot palestiniečių telekomunikacijų įmonės „Paltel“, Gazos Ruože vėl sutriko ryšio ir interneto paslaugų teikimas.

„Hamas“ tvirtina, kad vėl apšaudė Izraelį raketomisTeroristinė grupuotė „Hamas“ sekmadienio vakarą vėl apšaudė Izraelio miestus ir kaimus raketomis.Atsakomybę už atakas socialiniame tinkle „Telegram“ prisiėmė „Hamas“ karinis sparnas.Pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo.Remiantis Izraelio skaičiavimais, nuo kruvinų „Hamas“ išpuolių pradžios spalio 7 dieną iš Gazos Ruožo į Izraelio miestus ir kaimus jau paleista daugiau kaip 8 000 raketų. Gazos Ruožą valdantys „Hamas“ teroristai prisiėmė atsakomybę už didelę šių atakų dalį.

BBC: Gazos Ruože – stipriausi oro antskrydžiai nuo karo pradžiosAnksčiau Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari sakė: „Mes puolame didele jėga. Šiąnakt ir kiekvieną dieną, dabar vyksta reikšmingas puolimas“. Pranešama, kad Izraelio kariai apsupo Gazos miestą.BBC skelbia, kad Gazos Ruože esantis jų reporteris Rushdi Abualoufas teigia, kad šiąnakt buvo vykdomi intensyviausi oro antskrydžiai nuo pat karo pradžios.Jis sako, kad daugiausia smūgių suduota šiaurės vakarų Gazos Ruože, smarkiai bombarduojama pabėgėlių stovykla, dar vadinama Šati stovykla.

Izraelio kariai ir tankai užima pozicijas Gazos RuožeIzraelio kariai ir tankai užėmė pozicijas Gazos ruože, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF), rašo „Sky News“.Šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje girdimi stiprūs sprogimai.Izraelis tęsė bombardavimą visame Gazos Ruože, sakydamas, kad taikosi į „Hamas“, ir kaltindamas jį civilių gyventojų naudojimu kaip gyvuoju skydu.Kritikai sako, kad Izraelio smūgiai dažnai būna neproporcingi, atsižvelgiant į didelį žuvusių civilių skaičių.

Iš Gazos evakuota daugiau nei 300 amerikiečiųDaugiau nei 300 amerikiečių, JAV gyventojų ir jų šeimos narių, buvo evakuota iš Gazos Ruožo, kur Izraelis kovoja prieš teroristinę organizaciją „Hamas“. Apie tai sekmadienį paskelbė Baltieji rūmai, praneša AFP.JAV prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais pavaduotojas Jonathanas Fineris TV kanalui „CBS News“ sakė, kad žmonių evakuacija vyko pastarosiomis dienomis, po ganėtinai intensyvių derybų tarp visų į šį konfliktą įsitraukusių pusių.Nepaisant pastangų evakuoti savo piliečius, JAV mano, kad Gazoje vis dar yra amerikiečių.„Akivaizdu, kad tai yra svarbus prioritetas ir mes ties juo toliau dirbsime tol, kol visi norintys išvykti amerikiečiai galės tai padaryti“, – pareiškė J. Fineris.Rafos pasienio punktas tarp Gazos ir Egipto buvo atidarytas trečiadienį ir juo buvo leista išvykti sužalotiems palestiniečiams bei žmonės turintiems dvigubą pilietybę.Egiptas teigė padėsiąs evakuoti 7 000 užsieniečių. Tačiau „Hamas“ šeštadienį pareiškė, kad dvigubą pilietybę turinčių asmenų ir užsieniečių išvykimas stabdomas, o bus atnaujintas tada, kai Izraelis leis daliai sužeistų palestiniečių pasiekti Rafą, kad jie galėtų pasiekti Egiptą, kur gautų medicininę pagalbą.Aukštas pareigas užimantis Baltųjų rūmų atstovas penktadienį apkaltino „Hamas“ piktnaudžiaujant susitarimu dėl sienos kirtimo, kurį padėjo pasiekti JAV, ir bandymu „Hamas“ kovotojus išvesti iš Gazos.Anot JAV atstovo, „Hamas“ perduotame palestiniečių sąraše, kurie turėtų būti evakuoti dėl medicininių priežasčių, trečdalis buvo „Hamas“ nariai ir kovotojai.Kovos Gazoje tarp Izraelio pajėgų ir „Hamas“ prasidėjo po to, kai „Hamas“ teroristai užpuolė Izraelį spalio 7 d. ir nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, daugiausiai civilių.Gazos Ruožą valdančios „Hamas“ sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad Izraeliui vykdant bombardavimus Gazoje žuvo daugiau nei 9 200 žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų.

Blinkenas pakartojo, kad su Palestinos prezidentu remia dviejų valstybių sprendimą JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas susitiko su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu. A. Blinkenas į Ramalą atvyko šarvuotu kortežu ir yra saugomas. Vėliau sekmadienį jis pareiškė, kad per susitikimą „aiškiai pasakė, kad ekstremistų smurtas prieš palestiniečius Vakarų Krante turi liautis“, ir pakartojo, kad remia dviejų valstybių sprendimą. https://twitter.com/SecBlinken/status/1721178869481226435?ref_src=twsrc%5Etfw

Propalestinietiški protestuotojai Turkijoje susirėmė su policija prie JAV bazėsSekmadienį propalestinietiški protestuotojai Turkijoje susirėmė su policija prie JAV karinių oro pajėgų bazės Inčirlike, praneša naujienų agentūra dpa.Dalis protestuotojų atsiskyrė nuo vykusios demonstracijos dalyvių ir bandė patekti į karinės bazės teritoriją. Policija prieš juos panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas.Demonstraciją surengė „Islamo humanitarinės paramos fondas“ (IHH).Šios organizacijos išplatintuose vaizdo įrašuose matyti, kad protestuotojai mojavo Palestinos ir islamistų grupuotės „Hamas“ vėliavomis. Gazos ruožą kontroliuojanti „Hamas“ paskelbta teroristine organizacija Izraelyje, JAV ir Europos Sąjungoje, bet ne Turkijoje.IHH konvojus iš Stambulo išvyko penktadienį, o už 900 km esantį Inčirliką pasiekė sekmadienį.Islamistų partija „Hüda Par“, kuri yra valdančiojo aljanso dalis, ragina uždaryti JAV oro pajėgų bazę Inčirlike, nes JAV remia Izraelį.

Netanyahu suspendavo ministrą, kuris „viena galimybių“ pavadino atominės bombos panaudojimą GazojeVienas Izraelio vyriausybės ministras sulaukė sankcijų dėl savo pareiškimo apie galimą branduolinės bombos panaudojimą Gazos Ruože. Kultūros paveldo ministras Amichai Elijahu „iki atskiro sprendimo“ negalės dalyvauti jokiuose kabineto posėdžiuose, pareiškė premjero Benyamino Netanyahu biuras.Ministras branduolinės bombos panaudojimą kare prieš „Hamas“ kaip „vieną variantų“ paminėjo interviu radijo stočiai „Kol Barama“. B. Netanyahu, jo biuro duomenimis, pažymėjo, jog Izraelis ir jo ginkluotosios pajėgos veikia „laikydamosi aukščiausių tarptautinės teisės standartų, kad nenukentėtų nekalti žmonės“. Izraelis esą „tai darys ir toliau, kol nugalėsime“. Ministro žodžius B. Netanyahu pavadino „atitrūkusiais nuo realybės“.Ultranacionalistas ministras interviu taip pat pareiškė, kad Izraelis turėtų paaukoti „Hamas“ pagrobtus ir į Gazos Ruožą išvežtus įkaitus. „Kare mes mokame kainą“, – teigė A. Elijahu, paklaustas apie įkaitų likimą, jei būtų numesta bomba.Kilus pasipiktinimui, ministras pabrėžė, kad jo žodžiai apie branduolinę bombą tebuvo „metafora“.Izraelis niekada nėra oficialiai patvirtinęs turįs branduolinių ginklų.

Gazos Ruože įkaitais laikomi 37 vaikaiPraėjo keturios savaitės nuo tada, kai „Hamas“ kovotojai brutaliais būdais pagrobė šimtus nekaltų Izraelio gyventojų ir išgabeno juos į Gazos Ruožą.Įkaitų ir dingusių šeimų forumo (angl. The Hostage and Missing Families Forum) – grupės, įsteigtos reikalauti grąžinti spalio 7 d. pagrobtus įkaitus, duomenimis, tarp 242 įkaitų yra 37 vaikai iki 18 metų, rašo „Sky News“.Izraelis teigia, kad „Hamas“ per praėjusio mėnesio išpuolį – daugiausiai aukų pareikalavusią dieną per 75 metų istoriją – nužudė 1 400 žmonių, daugiausia civilių.

Iš Libano paleista raketa pataikė į Izraelio automobilįPasienyje su Libanu sekmadienį prieštankinė raketa pataikė į Izraelio automobilį. Raketa buvo paleista iš Libano, pranešė Izraelio kariuomenė. Kariai esą atsakė ugnimi ir apšaudė atakos vietą. Libano „Hezbollah“ teroristai pareiškė netoli sienos atakavę Izraelio karių grupę.Prieš tai Izraelio priešraketinė gynyba, kariuomenės duomenimis, numušė bepilotį iš Libano. Be to, iš Libano į Izraelio šiaurę buvo paleisti keli sviediniai. Artilerija abiem atvejais atakavo taikinius kaimyninėje šalyje.Nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. pasienyje tarp Izraelio ir Libano vis kyla konfrontacija tarp Izraelio pajėgų ir „Hezbollah“. Abiejose pusėse neišvengta aukų. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m.

Irano valstybinė žiniasklaida praneša apie trijų „Mossad“ agentų sulaikymą Iranas ir Afganistaną valdantis Talibanas, pasak valstybinės Irano žiniasklaidos, sulaikė tris spėjamus Izraelio žvalgybos „Mossad“ agentus.Irano valstybinė naujienų agentūra „Irna“ sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė, kad tariami agentai per slaptą operaciją susekti kalnuotame kaimyninių šalių pasienio regione. Tai pirmas kartas, kai pranešama apie tokį bendradarbiavimą. Talibanas kol kas šios informacijos nepatvirtino. Abi šalys turi daugiau kaip 900 km ilgio sieną. Iranas iki šiol nėra pripažinęs Talibano vyriausybės.Irano valstybinėje žiniasklaidoje vis pasirodo pranešimų apie tariamų agentų sulaikymus ir operacijas prieš Izraelio užsienio žvalgybą „Mossad“. Nepriklausomai patikrinti šios informacijos nėra galimybės.Nuo 1979 m. Islamo Revoliucijos Iranas laiko Izraelį mirtinu savo priešu. Anot „Irna“, spėjami agentai kaltinami planavę dronų atakas prieš taikinius Irane. Jie esą yra Irano piliečiai.

„Hamas“ ministerija: Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 9 770Nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius, „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, išaugo iki 9 770. Apie 25 000 asmenų buvo sužeisti.Tarp žuvusiųjų yra tūkstančiai moterų, vaikų ir jaunuolių, sekmadienį pranešė ministerija. Šių skaičių šiuo metu nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Per „Hamas“ žudynes Izraelyje žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, tarp jų taip pat daug moterų, vaikų ir jaunuolių.

Blinkenas Vakarų Krante susitiko su AbbasuTęsdamas savo tarpininkavimo pastangas Artimuosiuose Rytuose, JAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas per neskelbtą vizitą Vakarų Krante susitiko su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu. Palestiniečių savivalda sekmadienį paviešino susitikimo Ramaloje nuotraukas.M. Abbasas pareikalavo neatidėliotinų paliaubų Gazos Ruože. Be to, jis pasisakė už tai, kad į šią palestiniečių teritoriją būtų nugabenta daugiau pagalbos prekių, taip pat degalų, pranešė palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“. M. Abbasas kalbėjo apie Izraelio „genocidą“ prieš Gazos Ruožo gyventojus. Izraelis šiuos kaltinimus atmeta ir pabrėžia, kad atakuoja tik teritoriją kontroliuojančio teroristinio „Hamas“ judėjimo taikinius.Tai pirmasis JAV diplomatijos vadovo apsilankymas Vakarų Krante nuo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. Izraelyje surengto išpuolio. Neseniai A. Blinkenas pareiškė, kad Gazos Ruožo kontrolė turėtų būti perduota palestiniečių savivaldai.A. Blinkenas penktadienį lankydamasis Izraelyje nesėkmingai siekė humanitarinių paliaubų Izraelio kovoje prieš „Hamas“.Šeštadienį JAV valstybės sekretorius lankėsi Jordanijoje. Sekmadienio vakarą jis vyks toliau į Turkiją. Čia jis, be kita ko, aptars galimus kelius į „ilgalaikę ir tvarią taiką Artimuosiuose Rytuose“, įskaitant „Palestinos valstybės sukūrimą“, pranešė JAV valstybės departamentas.

Blinkenas netikėtai atvyko į Vakarų KrantąTęsdamas savo tarpininkavimo pastangas Artimuosiuose Rytuose, JAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas netikėtai Ramaloje susitiko su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu.Šiame mieste Vakarų Krante įsikūrusi palestiniečių savivalda sekmadienį paviešino susitikimo nuotraukas.Tai pirmasis JAV diplomatijos vadovo apsilankymas Vakarų Krante nuo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. Izraelyje surengto išpuolio.

Vakarų Krante nušauti trys palestiniečiaiOkupuotame Vakarų Krante sekmadienį, palestiniečių institucijų duomenimis, Izraelio pajėgos nukovė tris palestiniečius. Du jų – 20 ir 22 metų amžiaus – nužudyti per „Izraelio okupacinių pajėgų puolimą“ Abu Dise, palestiniečių kaime, kurį nuo Jeruzalės skiria tik Izraelio pasienio tvora, Ramaloje pranešė palestiniečių Sveikatos ministerija. Vienas jų esą mirė nuo šūvio į krūtinę, dar šeši žmonės buvo sužeisti, trys jų sunkiai.Dar vieną jauną palestinietį Izraelio kariai nušovė Nuboje į šiaurės vakarus nuo Hebrono. Be to, ministerijos duomenimis, nuo sužalojimų, patirtų prieš kelias dienas Al Eizarijoje netoli Jeruzalės į jį šovus Izraelio kariams, mirė 17-metis.

Į Gazos Ruožą įvažiavo dar 30 sunkvežimių su pagalbaĮ Gazos Ruožą įvažiavo dar 30 sunkvežimių su pagalbos prekėmis. Jos čia perduotos Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus (IKRK) bei JT pagalbos palestiniečiams organizacijos (UNRWA) komandoms, šeštadienio vakarą pranešė Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis. Be to, prekių esą pristatė Egipto Raudonojo Pusmėnulio organizacija.Kaip ir prieš tai, į Gazos Ruožą įvežta maisto, vandens ir medikamentų. Iš viso nuo Gazos karo pradžios į palestiniečių teritoriją įvažiavo 451 sunkvežimis su pagalbos kroviniais.JT duomenimis, kasdien reikia bent 100 vilkikų su pagalba, kad būtų galima suteikti būtiniausią paramą daugiau kaip 2 mln. Gazos Ruožo gyventojų.

Izraelio kariuomenė: nuo antžeminės operacijos pradžios atakuota 2 500 taikiniųzraelio kariuomenė praneša nuo sausumos operacijų prieš „Hamas“ teroristus Gazos Ruože pradžios atakavusi per 2 500 taikinių. Tai esą padaryta bendradarbiaujant su karinėmis oro ir jūrų pajėgomis. Daliniai tęsia „teroristų likvidavimą“ artimose kovose, sekmadienio rytą paskelbė kariuomenė.Praėjusį savaitgalį Izraelio kariuomenė pradėjo naują etapą kare prieš Gazos Ruožą kontroliuojantį „Hamas“ judėjimą ir išplėtė savo antžemines operacijas.Pajėgos naikintuvais atakavo „Hamas“ infrastruktūrą, ginklų sandėlius, stebėjimo postus, taip pat vadavietes bei kontrolės centrus, sekmadienį pranešė Izraelio kariuomenė.

Vašingtone surengta didžiausia propalestinietiška demonstracija JAV istorijojePer didžiulę demonstraciją JAV sostinėje Vašingtone dešimtys tūkstančių žmonių šeštadienį reikalavo „Laisvės Palestinai“. Jie taip pat ragino skelbti paliaubas mūšiuose tarp Izraelio ir „Hamas“ ir kad Jungtinės Valstijos stabdytų pagalbos išmokas Izraeliui.Rengėjai kalbėjo apie didžiausią propalestinietišką demonstraciją JAV istorijoje, kurioje esą dalyvavo 300 000 žmonių. Tarp susirinkusiųjų buvo ir tokios garsenybės, kaip aktorė Susan Sarandon bei atlikėjas Macklemore.Policija kol kas nepateikė savo oficialaus vertinimo dėl dalyvių skaičiaus.Po mitingo daug demonstrantų pasuko prie Baltųjų rūmų. „New York Post“ žurnalistas tinkle X paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip demonstrantai purto tvorą priešais JAV prezidento rezidenciją ir raudonais dažais ištepa tvoros vartų stulpus. Į Baltųjų rūmų teritoriją jie nesiveržė.

„Hamas“ Gazos Ruožo pietuose apšaudė Izraelio kariusGazos Ruože tęsiasi mūšiai tarp Izraelio pajėgų ir teroristinio „Hamas“ judėjimo.Palestiniečių teroristai sekmadienio rytą pietinėje Gazos Ruožo dalyje netoli sienos prieštankiniais ginklais atakavo Izraelio karius, rašo laikraštis „Jerusalem Post“. Izraelio pajėgos esą smogė atgal.

Izraelio kariuomenė dar kartą nurodė laiko tarpą civiliams Gazos Ruože pasitraukti į pietusIzraelio kariuomenė nurodė laiko tarpą, kada civiliai sekmadienį Gazos Ruože gali pasitraukti į pietinę teritorijos dalį. Izraelio pajėgos nuo 10.00 iki 14.00 val. vietos laiku (nuo 9.00 iki 13.00 val. Vidurio Europos laiku) leis eismą keliu pietų link, šeštadienio vakarą tinkle X rašė Izraelio kariuomenės atstovas.Kariuomenė taip pat paskelbė žemėlapį su nurodytu keliu. Atstovas paragino žmones dėl savo pačių saugumo pasinaudoti dar viena galimybe pasitraukti į pietus.Praėjusį savaitgalį kariuomenė pradėjo naują etapą kare prieš Gazos Ruožą kontroliuojantį „Hamas“ judėjimą ir išplėtė savo antžemines operacijas.Izraelio kariuomenė jau ne kartą ragino žmones šiaurėje persikelti į pietinę teritorijos dalį. Kariniais duomenimis, tai jau padarė mažiausiai 700 000 žmonių. Jungtinės Tautos (JT) kalbėjo net apie 1,4 mln. vidaus pabėgėlių.Tankiai apgyvendintame Gazos Ruože gyvena per 2,2 mln. žmonių.

Tūkstančiai žmonių Izraelyje dalyvavo demonstracijoje, reikalaudami išlaisvinti įkaitusTūkstančiai žmonių šeštadienio vakarą Izraelyje dalyvavo demonstracijoje, reikalaudami išlaisvinti „Hamas“ teroristų pagrobtus įkaitus. Tel Avive demonstrantai, tarp kurių buvo ir daugiau kaip 240 įkaitų artimieji bei draugai, prie Gynybos ministerijos skandavo: „Grąžinkite juos namo dabar“.Jeruzalėje šimtai žmonių būriavosi prie ministro pirmininko Benyamino Netanyahu namų ir reikalavo jo atsistatydinimo. „Norime balsavimo, kad B. Netanyahu neliktų. Tikiuosi, kad demonstracijos tęsis ir plėsis, - sakė 39-erių Netta Zin. – Jie mus išdavė“.B. Netanayhu dar prieš „Hamas“ išpuolį spalio 7 d. patyrė didelį politinį spaudimą. Nuo sausio kiekvieną savaitę dešimtys tūkstančių žmonių protestavo prieš ginčytiną jo vyriausybės teismų reformą. Ši reforma apriboja teisėsaugos ir Aukščiausiojo teismo įgaliojimus ir sustiprina parlamento ir ministro pirmininko pozicijas.Nauja apklausa, atlikta Izraelio TV stoties „Channel 13“ užsakymu, rodo, jog daugiau kaip trys ketvirtadaliai izraeliečių norėtų, kad B. Netanyahu atsistatydintų, pranešė agentūra „Reuters“. 64 proc. mano, kad iš karto po karo Izraelyje turėtų būti surengti rinkimai. 44 proc. nurodė, kad pagrindinė kaltė dėl „Hamas“ išpuolio tenka B. Netanyahu.

„Hamas“ įvardijo, kodėl sustabdė užsieniečių išvykimą iš Gazos RuožoSustabdžius užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių asmenų išvykimą iš Gazos Ruožo, „Hamas“ pareiškė, kad šio žingsnio imtasi Izraeliui nesutinkant leisti sužeistus palestiniečius išvežti į Egipto ligonines. Tai šeštadienį agentūrai AFP pareiškė pasienio perėjimo punkto administracijos atstovas.„Nė vienas užsienietišką pasą turintis asmuo negalės išvykti iš Gazos Ruožo, kol sužeistieji, kuriuos reikia evakuoti iš ligoninių šiauriniame Gazos Ruože, nebus nugabenti į Rafos terminalą“, – sakė pavardės nenorėjęs skelbti pareigūnas.JAV duomenimis, „Hamas“ mėgino per vienu metu atvertą Rafos perėją iš Gazos Ruožo išgabenti kai kuriuos savo teroristus.Iš viso nuo trečiadienio šimtai žmonių per Rafos perėją paliko Gazos Ruožą. Egiptas ketvirtadienį pareiškė, kad padės iš palestiniečių teritorijos evakuoti „apie 7 000“ užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių asmenų.Rafos perėjimo punktas Gazos Ruože, kurio vienintelio nekontroliuoja Izraelis, buvo atidarytas pasiekus susitarimą tarp Egipto, „Hamas“ ir Izraelio, kuriam tarpininkavo Kataras, suderinęs tai su JAV. Prieš tau per perėją buvo praleidžiamos tik pagalbos vilkstinės.

„Hamas“ praneša, kad kad per Izraelio antskrydžius Gazoje dingo daugiau kaip 60 įkaitų„Hamas“ pranešė, kad per Izraelio antskrydžius Gazoje dingo daugiau kaip 60 įkaitų.Izz el-Deen al-Qassam brigadų atstovas Abu Ubaida „Hamas“ paskyroje „Telegram“ taip pat sakė, kad po griuvėsiais įstrigo 23 Izraelio įkaitų kūnai.„Atrodo, kad mes niekada negalėsime jų pasiekti dėl besitęsiančios žiaurios okupacijos agresijos prieš Gazą“, – sakė jis.Izraelio kariuomenė kol kas šios informacijos nekomentavo.

Izraelio policija per antivyriausybinius protestus Jeruzalėje suėmė 3 žmonesCNN skelbia, kad Izraelio policija šeštadienį pranešė, jog per antivyriausybinius protestus Jeruzalėje buvo sulaikyti 3 žmonės. Šimtai žmonių susirinko protestuoti, kad Izraelis nesugebėjo užkirsti kelio spalio 7-osios „Hamas“ išpuoliams, CNN sakė policija.Policijos dalinamuose vaizdo įrašuose galima išgirsti, kaip protestuotojai skanduoja: „Kur tu buvai Kfar Azza? (viena iš labiausiai nuo užpuolimo nukentėjusių bendruomenių). Iškabose buvo rašoma: „Jų kraujas yra ant jūsų rankų“ ir „Išminties miegas atgaivina pabaisas“ ir ragina surengti Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu apkaltą.

Erdoganas: pokario Gaza turi būti suverenios Palestinos valstybės dalimiTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad pasibaigus Izraelio ir „Hamas“ karui, Gaza turi būti nepriklausomos, suverenios Palestinos valstybės dalimi, skelbia „Sky News“.Jis taip pat sakė, kad Ankara nepalaikys jokių planų „palaipsniui ištrinti palestiniečius“ iš istorijos. Turkija, kuri smarkiai paaštrino savo kritiką Izraeliui sustiprėjus humanitarinei krizei Gazoje, palaiko dviejų valstybių sprendimą ir nelaiko „Hamas“ teroristine organizacija, kitaip nei JAV, Didžioji Britanija ir kitos valstybės Vakaruose.Turkija paragino nedelsiant nutraukti ugnį ir pasiūlė sukurti sistemą, kuri tai garantuotų.„Kai visa tai, kas vyksta, mes norime matyti Gazą kaip taikų regioną, kuris yra nepriklausomos Palestinos valstybės dalis, atitinkantis 1967 m. sienas, turintis teritorinį vientisumą ir su Rytų Jeruzale kaip sostine. Palaikysime formules, kurios atneš regionui taiką ir ramybę. Mes nepalaikysime planų, kurie dar labiau aptemdys palestiniečių gyvenimus ir palaipsniui ištrins juos iš istorijos“, – sakė R. T. Erdoganas.

Vokietijos vicekancleris: „Hamas“ turi būti sunaikintasPalestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ įvykdytas teroristinis išpuolis prieš Izraelį yra „karo paskelbimas civilizuotam pasauliui“, šeštadienį pareiškė Vokietijos vicekancleris Robertas Habeckas.„Šis išpuolis reikalauja, kad Izraelis imtųsi būtinų priemonių, – teigė R. Habeckas vaizdo pranešime savo Žaliųjų partijos susitikime Reino krašto-Pfalco‎ žemėje. – Tiesiai kalbant, „Hamas“ turi būti sunaikinta, nes ji griauna taikos procesą Artimuosiuose Rytuose.“„Palestiniečiai taip pat turi teisę į savo valstybę“, – sakė R. Habeckas , einantis ir ekonomikos ministro pareigas. Dviejų valstybių sprendimas buvo teisingas politinis atsakymas, tačiau „Hamas“ nėra suinteresuotas tokiu sprendimu, kalbėjo jis.„Ji nekovoja už tai, kad Palestinos gyventojai turėtų savo valstybę. Ji kovoja už karą. Ji nori primesti karą ir sunaikinti Izraelį, ko, žinoma, niekada nebus, bet jo paties gyventojams tai atneš neišmatuojamų kančių“, – teigė R. Habeckas.Žinoma, Izraelis turi konfrontuoti su „Hamas“, sakė vicekancleris. Izraelis taip pat buvo saistomas tarptautinės teisės ir privalėjo sumažinti civilių aukų skaičių bei laikytis humanitarinių standartų. „Tačiau būtent tą jie daro ir darys. Visomis diplomatinėmis pastangomis siekiama užtikrinti, kad tai įvyktų.“R. Habeckas neseniai sukėlė didžiulį atgarsį savo vaizdo pranešimu prieš antisemitizmą ir už solidarumą su Izraeliu ir sulaukė daug palaikymo.Vaizdo įraše, kurį jo ministerija trečiadienio vakare išplatino X platformoje, anksčiau žinomoje kaip „Twitter“, žaliųjų politikas pasmerkė antisemitinius išpuolius Vokietijoje. Jis paragino imtis „griežto politinio atsako“ ir pareikalavo, kad musulmonai aiškiau atsiribotų nuo antisemitinių pareiškimų ir veiksmų.

Egipto pareigūnas: daugiau palestiniečių iš Gazos atvyksta į Egiptą gydytisIki šeštadienio į Egiptą kirsdami Rafah sieną iš viso pateko 84 palestiniečiai, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos, CNN sakė Egipto vyriausybės pareigūnas.Pasak pareigūno, kuris norėjo likti anonimiškas, nes jie neturi teisės kalbėti su žiniasklaida, visi palestiniečiai buvo sužeisti per antskrydžius.Dauguma šiuo metu gydomi ligoninėse visoje šalyje, o artimiausiomis dienomis tikimasi, kad sužeistųjų atvyks dar daugiau, pridūrė pareigūnas.Pasak Egipto pasienio pareigūno, šeštadienį buvo tikimasi, kad greitosios pagalbos automobiliais atvyks daugiau palestiniečių, tačiau siena kelioms valandoms buvo uždaryta dėl atsargumo po penktadienio Izraelio antskrydžio, nukreipto prieš greitosios pagalbos automobilį. Izraelis tvirtino, kad greitosios pagalbos automobiliu naudojosi „Hamas“ kovotojai. „Hamas“ kontroliuojama sveikatos ministerija Gazoje tai paneigė.

Gynybos ministras: Izraelis „suras ir likviduos“ „Hamas“ lyderį Gazos RuožeIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas šeštadienį pažadėjo, kad Izraelio pajėgos „suras ir likviduos“ palestiniečių teroristų grupuotės „Hamas“ Gazos Ruožo lyderį Yayhą Sinwarą.„Mes surasime Sinwarą ir jį likviduosime“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Y. Gallantas, Izraelio pajėgoms toliau tęsiant mūšius su „Hamas“ teroristais Palestinos teritorijoje.Iškart prasidėjus Izraelio ir „Hamas“ karui, Izraelis pareiškė, kad Sinwaras yra „vaikščiojantis lavonas“ ir kad jis bei grupuotės ginkluotojo sparno lyderis Mohammedas Deifas yra pagrindiniai kariuomenės taikiniai konflikte.Saugumo šaltiniai už Gazos Ruožo ribų teigia, kad Sinwaras ir Deifas šiuo metu slepiasi tunelių tinkle, įrengtame tam, kad atlaikytų įnirtingą bombardavimą, kurį Izraelis pradėjo atsakydamas į spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius, per kuriuos žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių.

Blinkenas: į Gazą įvažiavo 105 humanitarinės pagalbos sunkvežimiai, bet to nepakankaAmane viešintis JAV valstybės sekretorius A. Blinkenas teigia, kad šiandien į Gazą įvažiavo apie 105 būtiniausią humanitarinę pagalbą gabenantys sunkvežimiai, tačiau, anot jo, to nepakanka.

„Hamas“ teigia paleidusi ilgojo nuotolio raketą į Elatą Izraelio pietuoseGazos Ruožą kontroliuojančios islamistinės palestiniečių organizacijos „Hamas“ ginkluotasis sparnas šeštadienį paleido dar vieną ilgesnio nuotolio raketą į pietų Izraelį.Ginkluotasis sparnas „Al-Qassam Brigades“ paskelbė paleidęs raketą „Ayyash 250“ į Izraelio uostamiestį Elatą, esantį piečiausiame Izraelio taške. Tai „Hamas“ gaminama raketa, kurios veikimo nuotolis, anot „Hamas“, siekia 250 kilometrų.Izraelio kariuomenė paskelbė, kad ataka iš Gazos Ruožo buvo nustatyta po pavojaus signalo apie raketos ataką Aravos regione į šiaurę nuo Elato.Raketą perėmė oro gynybos sistema „Arrow“. Pirminiais medikų duomenimis, nukentėjusiųjų nebuvo.Elate prie Raudonosios jūros apsigyveno nemažai žmonių, evakuotų iš kaimų po spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų skerdynių pasienio su Gazos Ruožu teritorijoje. Iš viso dėl karo Gazos Ruože ir mūšių pasienyje su Libanu savo namus paliko apie 250 000 izraeliečių.

Tūkstančiai žmonių žygiavo Berlyne solidarizuodamiesi su palestiniečiaisTūkstančiai žmonių šeštadienį išėjo į Berlyno gatves solidarizuodamiesi su palestiniečiais Gazos Ruože, Izraeliui tęsiant bombardavimus po spalio 7 d. įvykusio mirtinos „Hamas“ atakos jo teritorijoje.„Mūsų skaičiavimais, demonstrantų yra apie 3 500, tačiau jų atvyksta vis daugiau“, – AFP sakė policijos atstovė spaudai.Mitingo pradžioje atmosfera buvo rami, daugelis protestuotojų atėjo su šeimomis ir vaikais.AFP žurnalistų teigimu, eitynių dalyviai žygiavo su plakatais „Gelbėkite Gazą“, „Sustabdykite genocidą“, „Paliaubos“.Demonstrantai, kurių daugelis dėvėjo palestiniečių aktyvistų dėvimą kefije – kaklaskarę, susirinko garsiojoje Berlyno centre esančioje Aleksandro aikštėje ir šaukė „Išlaisvinti Palestiną“. Daugelis jų laikė Palestinos vėliavas.Šią demonstraciją sušaukė kelios palestiniečius remiančios asociacijos. Organizatoriai teigė tikėjęsi apie 2 000 dalyvių, bet, policija apskaičiavimais, jų galėjo būti ne mažiau kaip 10 000; apie 1 400 pareigūnų prižiūrėjo eitynes, kurios turėjo baigtis apie 18.00 val. Grinvičo laiku.Izraelio pajėgos apsupo didžiausią Gazos miestą, bandydamos sutriuškinti „Hamas“ ir taip atkeršyti už spalio 7 d. surengtą išpuolį prieš Izraelį, per kurį, anot pareigūnų, žuvo apie 1 400 žmonių, daugiausia civilių, o dar apie 240 buvo paimti įkaitais.„Hamas“ kontroliuojamos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per Izraelio smūgius ir intensyvėjančią sausumos kampaniją žuvo daugiau kaip 9 200 Gazos Ruožo gyventojų, daugiausia moterų ir vaikų.Policija teigė nerimavusi dėl įtampos demonstracijos metu, po to, kai Vokietijoje buvo uždrausta veikla, susijusi su „Hamas“ ir asociacija „Samidoun“, kurios nariai kaltinami sveikinantys išpuolį prieš Izraelį. Ketvirtadienį šis draudimas buvo paskelbtas oficialiai.Konservatyvioji opozicija kritikavo vidaus reikalų ministrę Nancy Faeser už tai, kad ji atidėjo prieš dvi savaites kanclerio Olafo Scholzo paskelbto draudimo įgyvendinimą.

Bidenui ultimatumas iš palestiniečių kilmės JAV Kongreso narėsJAV atstovė Rashida Tlaib, pirmoji palestiniečių kilmės amerikietė išrinkta į Kongresą, apkaltino prezidentą Joe Bideną remiant prieš palestiniečius nukreiptą „genocidą“ ir perspėjo dėl pasekmių kitų metų rinkimuose, šeštadienį praneša portalas „Sky News“. Vaizdo įraše, paskelbtame X, kuris anksčiau vadintas „Twitter“, demokratų kongresmenė iš Mičigano pakartojo raginimą JAV prezidentui palaikyti paliaubas beveik mėnesį trukusiame Izraelio ir „Hamas“ konflikte. „Joe Bidenas palaiko palestiniečių genocidą. Amerikos žmonės nepamirš. Bidenai, palaikyk paliaubas dabar arba nesitikėk mūsų palaikymo 2024 m.“, – vaizdo klipe sakė R. Tlaib. Vašingtonas suteikė tvirtą karinę ir politinę paramą Izraeliui, ragindamas savo sąjungininką imtis veiksmų, kad būtų išvengta civilių žūties ir išspręsta humanitarinė krizė Gazoje.

JAV pareigūnas: „Hamas“ neleidžia užsieniečiams išvykti iš GazosCNN kalbintas JAV pareigūnas teigia, kad „Hamas“ blokuos užsienio piliečių išvykimą iš Gazos Ruožo, kol Izraelis neužtikrins, kad greitosios pagalbos automobiliai iš palestiniečių anklavo galės pasiekti Rafos perėjimo punktą į Egiptą.Toks reikalavimas pateiktas penktadienį Izraelio pajėgoms atakavus greitosios pagalbos automobilių koloną Gazoje. Pasak oficialaus šaltinio Egipto pusėje, šeštadienį iš Gazos Ruožo turėjo išvykti daugiau kaip 700 užsienio piliečių, rašo CNN.

Blinkenas: JAV ir arabų valstybės sutinka, jog „Hamas“ kontroliuojamas status quo Gazoje negali tęstis Šeštadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pareiškė, kad tiek Vašingtonas, tiek arabų valstybės mano, jog „Hamas“ kontroliuojamos Gazos status quo tęstis negali, ir kad jis su savo kolegomis iš arabų šalių aptarė, kaip būtų galima rasti geresnį kelią į dviejų valstybių sprendimą.

Irane tūkstančiai protestuoja prieš JAV ir IzraelįTūkstančiai protestuotojų šeštadienį visame Irane rengė mitingus prieš Jungtines Valstijas ir Izraelį ir palaikė palestiniečius karo draskomame Gazos Ruože.„Šalin JAV“ ir „Šalin Izraelį“, skandavo demonstrantai, susirinkę priešais buvusią JAV ambasadą Teherane, pranešė AFP žurnalistas.Jie padegė Izraelio ministro pirmininko Benyamino Netanyahu portretą, taip pat JAV ir Izraelio vėliavas priešais vėliavomis mojuojančias minias.Juodai apsirengusios moterys rodė pergalės ženklus, mosikuodamos rankomis, išdažytomis Palestinos vėliavos spalvomis.Įtampa tarp Irano ir Jungtinių Valstijų sustiprėjo po spalio 7 d. išpuolių prieš artimą JAV sąjungininką Izraelį, per kuriuos „Hamas“ smogikai, anot Izraelio pareigūnų, nužudė apie 1 400 žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė daugiau kaip 240 įkaitų.Nuo tada Izraelis nepaliaujamai bombarduoja Gazos Ruožą ir siunčia sausumos pajėgas, ir „Hamas“ kontroliuojamos palestiniečių teritorijos Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per tą laiką žuvo 9 488 žmonės, maždaug du trečdaliai jų – moterys ir vaikai.Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheris Ghalibafas kalbėdamas šeštadienį pasveikino spalio 7 d. „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį kaip „posūkio tašką, pakeitusį istoriją“.„Kad ir ką darytų Jungtinės Valstijos ir sionistinis režimas (Izraelis), padėtis po „operacijos „Al-Aqsa Flood“ jau niekada nebus tokia, kokia buvo, pridūrė M. B. Ghalibafas.Demonstracijos surengtos Islamo respublikos „kovos su pasauline arogancija dieną“.Lapkričio 4 d. minima diena, kai 1979 metais iraniečiai užpuolė JAV ambasadą Teherane ir įkaitais paėmė 52 amerikiečių diplomatus, – ši drama tęsėsi 444 dienas.Teheranas Izraelio vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą pavadino „genocidu“, o Vašingtoną pliekė už tvirtą Izraelio paramą.

Pranešimai: užsieniečių išvykimas iš Gazos Ruožo sustabdytasŠeštadienį sužeistų palestiniečių, taip pat užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių palestiniečių išvykimas iš Gazos Ruožo buvo akivaizdžiai sustabdytas, teigė šaltiniai.Artimas Egipto Raudonojo pusmėnulio šaltinis patvirtino dpa agentūrai, kad Palestinos Raudonojo pusmėnulio darbuotojams valdžios institucijos nurodė kurį laiką nevežti sužeistų palestiniečių.Pasak Egipto saugumo šaltinių, palestiniečiai reikalauja saugių maršrutų greitosios pagalbos automobiliams, gabenantiems sužeistuosius iš Gazos Ruožo į Rafos pasienio punktą.Saugumo šaltiniai Gazos Ruože taip pat sakė, kad užsieniečiai neišvyks iš Gazos Ruožo, kol sužeistieji nebus nugabenti į Egiptą.JAV transliuotojas CNN, remdamasis Egipto valdžios institucijomis, pranešė, kad šeštadienį iš Gazos Ruožo turėjo išvykti apie 730 žmonių, tarp jų 386 JAV piliečiai ir 151 vokietis.Egipto Raudonojo pusmėnulio turimais duomenimis, nuo karo Gazos Ruože pradžios iš Rafos pasienio perėjos su antraisiais pasais išvyko 1 102 užsieniečiai ir palestiniečiai.Penktadienį per Izraelio pajėgų smūgį nukentėjo greitosios pagalbos automobilis prie didžiausios Gazos ligoninės „Al Shifa“. „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija ir Palestinos Raudonasis pusmėnulis pranešė, kad sužeistieji buvo vežami link Rafos perėjos, kad galėtų būti gydomi Egipte. Izraelio kariuomenės teigimu, greitosios pagalbos automobiliu naudojosi islamistų judėjimas „Hamas“. Teigiama, kad per išpuolį žuvo keli teroristai.

Per keturias karo savaites į Gazos Ruožą atvyko 421 sunkvežimis su pagalbaPer keturias savaites nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios į Gazos Ruožą, anot paramos organizacijų, atvyko 421 vilkikas su skubiai reikalingomis pagalbos prekėmis.Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis šeštadienio rytą pranešė, kad penktadienį vakare per Rafos pasienio perėjimo punktą iš Egipto į Gazos Ruožo pietinę dalį įvažiavo 47 sunkvežimiai, gabenantys humanitarinę pagalbą, įskaitant maistą, vandenį ir medicinos reikmenis.Nepaisant to, Jungtinės Tautos (JT) pabrėžia, kad dėl dramatiškos padėties Gazos Ruože įvežamos pagalbos nepakanka. JT teigimu, kasdien reikia apie 100 sunkvežimių su pagalbos prekėmis, kad šioje teritorijoje esantys žmonės būtų aprūpinti būtiniausiomis priemonėmis.

Turkija skelbia atšaukianti savo ambasadorių Izraelyje konsultacijomsTurkija šeštadienį pareiškė, kad atšaukia savo ambasadorių Izraelyje konsultacijoms.Pasak Užsienio reikalų ministerijos Ankaroje, ambasadorius Sakiras Ozkanas Torunlaras atšaukiamas „atsižvelgiant į humanitarinę tragediją Gazos Ruože, kurią sukėlė besitęsiančios Izraelio atakos prieš civilius, ir Izraelio atsisakymą (sutikti su) paliaubomis“.

Blinkenas lankysis TurkijojeJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį vyks į Turkiją su dviejų dienų vizitu, pranešė Valstybės departamentas Vašingtone.Kaip teigiama, ši viešnagė bus dabartinės A. Blinkeno kelionės po Artimuosius Rytus, kuri organizuojama tęsiantis karui tarp Izraelio ir „Hamas“, dalis. Amerikiečių diplomatas šeštadienį vieši Jordanijoje, o penktadienį dar lankėsi Izraelyje.

JT generalinis sekretorius: situacija Gazoje siaubingaJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas humanitarinę situaciją Gazoje pavadino „siaubinga“, pakartodamas raginimą nedelsiant nutraukti ugnį.JT vadovas sakė, kad „visi gyventojai yra traumuoti“ ir „niekur nėra saugu“.A. Guterresas jau ir anksčiau sakė, kad yra „pasibaisėjęs“ dėl didėjančio smurto Gazoje ir ne kartą ragino apsaugoti civilius.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija teigia, kad Gazos Ruože per Izraelio smūgį į JT mokyklą žuvo 12 žmoniųSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože šeštadienį pareiškė, kad per Izraelio inicijuotą smūgį į vieną Jungtinių Tautų (JT) mokyklą, kuri yra priglaudusi tūkstančius perkeltų palestiniečių, žuvo mažiausiai 12 žmonių.Ministerija pranešime kalbėjo apie „12 kankinių ir daugiau nei 54 sužeistus žmones“. Kaip teigiama, buvo nusitaikyta į „Al–Fakhuros mokyklą, kuri Džabalijos (pabėgėlių) stovykloje Gazos Ruožo šiaurėje yra priglaudusi tūkstančius perkeltų žmonių“.Ankstesniame vidaus reikalų ministerijos pranešime sakoma, kad tai buvo Izraelio smūgis.Izraelis šios informacijos kol kas nekomentavo.

Į Gazos Ruožo pietus persikėlė iki milijono gyventojųJAV specialusis pasiuntinys Davidas Satterfieldas šeštadienį žiniasklaidai sakė, kad nuo 800 tūkst. iki milijono žmonių persikėlė Gazos Ruožo pietus, o 350–400 tūkst. liko Gazos Ruožo šiaurėje.Kalbėdamasis su žurnalistais Jordanijos sostinėje Amane D. Satterfieldas sakė, kad nebuvo užfiksuota atvejų, kai „Hamas“ atstovai būtų uždraudę ar konfiskavę pagalbą.

Į Jordaniją atvyko BlinkenasJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas šeštadienį atvyko į Jordaniją, kur susitiks su keliais arabų lyderiais ir ministrais.Jo darbotvarkėje numatyti susitikimai su Jordanijos karaliumi Abdullah II ir Kataro ministru pirmininku. Jis jau susitiko su Libano laikinuoju ministru pirmininku.A. Blinkenas taip pat surengs diskusijas su Jordanijos, Libano, Kataro, Saudo Arabijos, Egipto ir JAE užsienio reikalų ministrais.JAV valstybės sekretorius taip pat surengs susitikimą su JT Pagalbos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) generaliniu komisaru ir turės vaizdo pokalbį su Gazoje esančiais jo darbuotojais.

Izraelis skelbia nukovęs dešimtis „Hamas“ nariųIzraelio karinės pajėgos (IDF) šeštadienio rytą pranešė, kad per pastarąją dieną nužudė „dešimtis“ „Hamas“ narių ir sunaikino daugiau šios grupuotės infrastruktūros.Teigiama, kad „Hamas“ kovotojai rengė atakas prieš IDF karius iš tunelių ir karinių junginių Gazos Ruožo šiaurėje.IDF kariai sunaikino tris šios grupuotės stebėjimo postus tankų ugnimi, teigiama pranešime.Vakar Izraelis pranešė, kad apsupo Gazos miestą ir nukovė dešimt aukšto rango „Hamas“ teroristų, planavusių mirtinus spalio 7 d. išpuolius, per kuriuos žuvo 1 400 izraeliečių.Pranešime taip pat patvirtinta, kad atakavo greitosios pagalbos automobilį, kuriuo, kaip teigiama, naudojosi „Hamas“ darbuotojai.

Izraelio kariuomenė sako sužlugdžiusi atakas iš LibanoIzraelio gynybos pajėgos (IDF) vėlų penktadienio vakarą pranešė, kad atmušė teroristus, bandžiusius inicijuoti atakas iš Libano.IDF savo „Telegram“ kanale kalbėjo apie „teroristų kuopelę“, kuri mėgino „paleisti prieštankines raketas Jiftos kibuco Šiaurės Izraelyje link“. Kariškiai nurodė, kad kuopelei „smogė IDF tankas“, ir pridūrė, jog Izraelio pajėgos nukovė vieną teroristą, kai šis „netoli Šlomi bendruomenės iš Libano pusės artinosi prie sienos“.Nuo karo tarp Izraelio ir Gazos Ruožą valdančios teroristinės grupuotės „Hamas“ pradžios spalio 7 dieną Izraelio kariuomenė prie sienos su Libanu vis susiremia su proiranietiška šiitų grupuote „Hezbollah“.„Hamas“ ir „Hezbollah“ turi sąsajų, tačiau pastaroji grupuotė yra įtakingesnė ir galingesnė. Ji taip pat laikoma Irano sąjungininke ir priklauso vadinamajai „pasipriešinimo ašiai“, kuri yra nusiteikusi prieš Irano oponentą Izraelį.„Hezbollah“ vadovas Hassanas Nasrallahas penktadienį perspėjo Izraelį dėl karinės eskalacijos ir pagrasino, kad Libano fronte esą neatmetami jokie scenarijai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu į tai sureagavo pareikšdamas, kad „tokia klaida atsieis brangiai“.

Pirmasis „Hezbollah“ lyderio pareiškimasLibano šiitų grupuotės „Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah pasakė pirmąją savo kalbą po spalio 7 dienos išpuolių. Jis savo penktadienį pasakytoje kalboje paragino žmones „dirbti dieną ir naktį“, kad būtų pasiektos paliaubos Gazos Ruože. Jis taip pat sakė, kad tai yra pagrindinis „Hezbollah" tikslas. H. Nasrallah teigė, kad galingos Irano remiamos Libano sukarintos grupuotės antrasis tikslas yra „Hamas“ iškovoti „pergalę“ Gazos Ruože, rašo „Sky News“.Jis taip pat apibūdino karą kaip „lūžio tašką“.Libano šiitų grupuotės „Hezbollah“ lyderis H. Nasrallah toliau grasino JAV ir paragino jas suvaldyti Izraelį, kad Gazoje nenukentėtų daugiau civilių.„Jūs, amerikiečiai, galite sustabdyti agresiją prieš Gazą, nes tai jūsų agresija“, – sakė jis. „Kas nori užkirsti kelią regioniniam karui, kalbu su amerikiečiais, turi greitai sustabdyti agresiją Gazos ruože“.

Izraelio pareigūnai: pagalbos Gazai siuntoje rasta teroristams skirtų priemoniųIzraelio inspektoriai anksčiau šią savaitę aptiko kelis deguonies koncentratorius, skirtus Gazos Ruožo teroristinių grupuočių valdomiems tuneliams vėdinti, dienraščiui „The Times of Israel“ sakė du aukšti Izraelio pareigūnai.„Jie buvo skirti naudoti ne ligoninėse, o po jomis. Štai kodėl jie buvo nelegaliai gabenami tarp dėžučių su sausainiais“, – sako vienas iš aukšto rango Izraelio pareigūnų ir priduria, kad visam sunkvežimiui, kuriame buvo rasti deguonies koncentratoriai, buvo uždrausta įvažiuoti į Gazą.Nė vienas pareigūnas nepateikė minėtų deguonies koncentratorių nuotraukų ir neatskleidė, kuri organizacija buvo atsakinga už sunkvežimio siuntimą.Nuo tada, kai Egiptas prieš 11 dienų atidarė savo Rafah perėją į Gazą, keli šimtai sunkvežimių, pripildytų humanitarinės pagalbos, galėjo įvažiuoti į Gazą po Egipto ir Izraelio valdžios institucijų patikrinimų.Izraelis iki šiol atmetė vis dažnesnius raginimus leisti degalų įvežimą, išreikšdamas susirūpinimą, kad „Hamas“ nukreips jį į tunelius. IDF štabo viršininkas Herzi Halevi ketvirtadienį sakė, kad Izraelis leis degalams patekti į Gazos Ruožą per Rafah perėją, jei nustatys, kad ligoninėse baigsis kuras.Netrukus po H. Halevi komentarų Ministro Pirmininko biuras paskelbė glaustą pareiškimą, kuriame tik pažymėjo, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu „nepatvirtino kuro patekimo į Gazą“.

CNN: palydoviniai vaizdai rodo, kad Izraelio pajėgos artėja prie Gazos miestoIzraelio sausumos pajėgos artėja prie Gazos miesto – didžiausio ir tankiausiai gyventojų turinčio centro Palestinos anklave, rodo palydoviniai vaizdai ir vaizdo įrašai iš atvirų ir oficialių šaltinių.CNN atlikta vaizdų analizė padeda išsiaiškinti, kas vyksta vietoje, Izraelio gynybos pajėgoms (IDF) tvirtinant, kad jos apsupo miestą.„IDF pajėgos apjuosia Gazą iš oro, sausumos ir jūros, supa Gazos miestą ir jo apylinkes“, – penktadienį sakė IDF atstovas Danielis Hagari. „Kovotojai žengia į priekį mūšiuose, kurių metu jie naikina antžemines ir požemines teroristų infrastruktūras ir naikina teroristus“, - teigė D. Hagari. Nuo tada, kai prieš savaitę IDF pradėjo sausumos puolimą į Gazą, žymintį naujausią karo prieš „Hamas“ etapą, jos kariai veržėsi į priekį trimis kryptimis – nuo Gazos šiaurės vakarų sienos palei Viduržemio jūros pakrantę, iš šiaurės rytų prie Beit Hanouno ir nuo šiaurės rytų palei Gazos miesto pietus – akivaizdžiai stengiantis padalyti juostą į dvi dalis.Remiantis Europos kosmoso agentūros trečiadienį gautais palydoviniais vaizdais, Izraelio kariai pajudėjo dar giliau išilgai to vakarinio ruožo, link jūros.Nors vaizdai yra mažos raiškos, atrodo, kad juose, į pietus nuo miesto centro, slenka sunkiųjų šarvuotų transporto priemonių vilkstinė, beveik pasiekianti pakrantę.Vaizdo įrašai, rodantys Izraelio veržimąsi į pietus nuo Gazos miesto, kol kas nepasirodė, tačiau pastarosiomis dienomis socialinėje žiniasklaidoje išplitusi IDF medžiaga rodo, kad Izraelio kariai judėjo šiauriausiose Gazos Ruožo bendruomenėse – Beit Hanune, Beit Lahijoje ir Atatroje.Palydoviniai vaizdai ir filmuota medžiaga taip pat parodė, kad Izraelio pajėgos Salah al-Din kelyje – greitkelyje, besidriekiančioje juostos ilgio, atrodo, trukdantį bet kam Gazos mieste judėti į pietus. Pirmadienį pasirodžiusiame vaizdo įraše, kurį nufilmavo laisvai samdomas palestiniečių žurnalistas Yousifas Al Saifi, matyti, kaip Izraelio tankas šaudė į kelyje esantį automobilį.

„Hamas“ pareigūnas: „Hezbollah“ turi pradėti veikti Osama Hamdanas, aukštas „Hamas“ pareigūnas Libane, sako, kad „Hezbollah“ dabar turi įrodyti savo įsipareigojimą padėti „Hamas“ siekti pergalės Gazoje, kaip anksčiau šį vakarą pareiškė Libano teroristinės grupuotės lyderis Hassanas Nasrallah.„Jo žodžiai apie atakos prieš Gazą sustabdymo svarbą ir „Hamas“ pergalės Gazoje svarbą yra aiškūs ir svarbūs. „Hezbollah“ įsipareigojimas šiems dviem tikslams [dabar] reikalauja veiksmų vietoje“, – sako O. Hamdanas.„Hezbollah“ iki šiol vengė visiškai įsitraukti į karą prieš Izraelį, o tai, anot analitikų, supykdė „Hamas“.

Iš Gazos Ruožo į Tel Avivą skriejo raketos Keturias iš Gazos Ruožo paleistas raketas virš Tel Avivo ir centrinio Izraelio sulaikė priešraketinės gynybos sistema „Geležinis kupolas“, penktadienio vakare pranešė pareigūnai.Kol kas pranešimų apie sužalojimus ar žalą nėra.

Po Rusijos pareiškimų – Izraelio atsakasIzraelio nuolatinis atstovas prie JT Giladas Erdanas sakė, kad Rusija naudojasi karu Artimuosiuose Rytuose, kad atitrauktų pasaulio dėmesį nuo savo invazijos į Ukrainą.Laikraštis „Yediot Ahronot“ aiškina, kad Izraelio diplomatas taip sureagavo į Rusijos nuolatinio atstovo prie JT Vasilijaus Nebenzios žodžius, kad Izraelis neturi teisės į savigyną.„Visi supranta, kaip Rusija reaguotų, jei teroristinė organizacija nužudytų ir pagrobtų tūkstančius jos piliečių. Deja, Rusija naudojasi „Hamas“ teroro ataka pačiu ydingiausiu būdu, kad nukreiptų pasaulio dėmesį nuo invazijos į Ukrainą“, – sakė G. Erdanas.Diplomatas taip pat pavadino Rusiją „paskutine šalimi“, galinčia išmokyti Izraelį laikytis tarptautinės teisės.„Juokinga girdėti, kaip Rusijos atstovas moralizuoja Izraelį apie žmogaus teises ir tarptautinę teisę. Šalies, kuri buvo pašalinta iš JT Žmogaus teisių tarybos, atstovas. Rusija yra paskutinė šalis, kuri gali mums pamokyti“, – pabrėžė G. Erdanas.

IDF: nuo karo pradžios nukauta 10 „Hamas“ brigadų, bataliono vadųIzraelio pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariuomenė ir toliau stengiasi nužudyti „Hamas“ vadus.„Mes persekiojame ir pašaliname „Hamas“ vadus“, – spaudos konferencijoje sakė D. Hagari.Jis teigė, kad nuo karo pradžios IDF per oro antskrydžius nukovė 10 „Hamas“ brigadų ir batalionų vadų.„Jie taip pat planavo baisias žudynes spalio 7 d.“, – sakė D. Hagari.Jis tvirtino, kad kariškiai tebėra susitelkę į Gazos Ruožą, nepaisant įtampos šiaurėje ir pasikartojančių „Hezbollah“ atakų.„Tikslas yra išardyti „Hamas“ ir grąžinti įkaitus“, – pridūrė D. Hagari.

Izraelis pripažįsta, kad smogė greitosios pagalbos automobiliui: juo naudojosi „Hamas“Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad vienas iš jų orlaivių smogė greitosios pagalbos automobiliui, „kurį pajėgos nustatė kaip naudojamą „Hamas“ teroristų grupės“.„Hamas“ valdoma sveikatos ministerija teigė, kad per ataką, dėl kurios kaltino Izraelį, žuvo ir buvo sužeista daugybė žmonių.IDF atstovas spaudai sakė, kad per smūgį žuvo „daug“ „Hamas“ kovotojų, todėl bus paskelbta daugiau informacijos.„Išsamesnė informacija buvo pasidalinta su žvalgybos agentūromis, su kuriomis dirbame“, – pridūrė jis.„Turime informacijos, kuri rodo, kad „Hamas“ operacijos metodas yra teroristų ir ginklų pervežimas greitosios pagalbos automobiliuose. Pabrėžiame, kad ši zona yra mūšio zona. Civiliai šioje srityje ne kartą raginami evakuotis į pietus dėl savo saugumo“, – sakoma IDF pranešime.

Izraelis: operacijos Gazoje vyksta pagal planąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako, kad Izraelio kariai, veikiantys Gazos Ruože, juda „pagal planą“ ir atakų prieš „Hamas“ teroristus tik daugės.„Pajėgos juda pirmyn pagal planą ir stipriai smogia priešui“, – sakė Y. Gallantas per susitikimą IDF pietinėje komandoje Beeršeboje.„Sisteminis puolimas prieš „Hamas“ teroristus [plečia] pasiekimus, jis tęsis ir didės“, – sako jis, remdamasis savo biuro pastabomis.

Izraelyje raketos pataikė į vaikų darželio kiemąPenktadienio vakarą Izraelio Sderoto mieste buvo pastebėtos mažiausiai dvi raketos, kurios smogė tiesiai į vaikų darželio kiemą. Skeveldros trenkėsi į pastato langus ir kelis netoliese esančius automobilius. Apie aukas nepranešta.Ta raketa pataikė mažiau nei 100 metrų atstumu nuo tos vietos, kur mieste įsikūrė kai kurie žurnalistai, nes iš tos vietos matyti Gaza.

Pentagonas patvirtino: JAV vykdo bepiločių orlaivių skrydžius virš Gazos, kad surastų įkaitusPentagonas patvirtino, kad JAV vykdo neginkluotus bepiločių orlaivių skrydžius virš Gazos Ruožo, kad padėtų surasti maždaug 240 įkaitų, kuriuos teroristai laiko Gazoje.„Palaikydamos įkaitų išieškojimo pastangas, JAV vykdo neginkluotus UAV skrydžius virš Gazos Ruožo, taip pat teikia patarimus ir pagalbą, kad padėtų mūsų partneriui Izraeliui, kai jie stengiasi atgauti įkaitus“, – sakoma Pentagono atstovo brigados generolo Pato Ryderio pranešime.

Raketa pataikė į greitosios pagalbos automobilių vilkstinę Per Izraelio oro antskrydį smogta greitosios pagalbos mašinų vilkstinei. „Hamas“ valdoma sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad šalia Al-Shifa ligoninės Gazos mieste žuvo keli žmonės.Pasak gydytojo, po incidento prie Al-Shifos ligoninės buvo atvežta iki 50 aukų. „Sky News“ matė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas apgadintas greitosios pagalbos automobilis ir sunkiai sužeisti bei žuvę žmonės prie Al Shifa ligoninės šiaurinėje Gazos ruože.Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas sakė, kad šalia apgadinto greitosios pagalbos automobilių matė daugybę kūnų.Filmuotoje medžiagoje matyti kruvinos moterys ir vaikai, išsibarstę ant betono prie greitosios pagalbos automobilių.„Hamas“ teigia, kad sprogimą sukėlė Izraelio raketa. Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pareigūnas „Sky News“ sakė: „Toje vilkstinėje buvo teroristų“.Izraelis anksčiau yra pareiškęs, kad pagrindinis „Hamas“ vadovybės centras yra prie Al-Shifos ligoninės.

Po Nasrallaho kalbos – JAV įspėjimas „Hezbollah“Jungtinės Valstijos ragina „Hezbollah“ „nepasinaudoti“ Izraelio ir „Hamas“ karu, Libano teroristinės grupuotės lyderiui pareiškus, kad „visos galimybės yra atviros“.„Mes ir mūsų partneriai buvome aiškūs: „Hezbollah“ ir kiti veikėjai – valstybiniai ar nevalstybiniai – neturėtų bandyti pasinaudoti vykstančiu konfliktu“, – sako Nacionalinio saugumo tarybos atstovas.Savo pirmojoje kalboje nuo karo tarp „Hamas“ kovotojų ir Izraelio, kuris prasidėjo spalio 7 dieną, galingo Irano remiamo šiitų judėjimo „Hezbollah“ vadovas Hassanas Nasrallahas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra „visiškai atsakingos“ už vykstantį Gazos konfliktą ir gali užkirsti kelią regioniniam gaisrui. Nacionalinio saugumo tarybos atstovas, paprašytas pakomentuoti tokius teiginius, sakė: „Į žodžių karą nesivelsime“.„Jungtinės Valstijos nesiekia konflikto, kurį „Hamas“ sukėlė Izraeliui, eskalavimo ar išplėtimo“, – sako atstovas.„Tai gali tapti kruvinesniu karu tarp Izraelio ir Libano nei 2006 m., Jungtinės Valstijos nenori, kad šis konfliktas išsiplėstų į Libaną. Tikėtini niokojimai Libanui ir jo žmonėms būtų neįsivaizduojami ir to reikia išvengti“, - tvirtino JAV atstovas.

Žiniasklaida: Zelenskis kitą savaitę gali apsilankyti Izraelyje Pasirengimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitui Izraelyje kitą savaitę yra pažengęs į priekį, praneša Izraelio kanalas 12.V. Zelenskis pasisiūlė atvykti daugiau nei prieš dvi savaites, bet Izraelis manė, kad tai per anksti, nes karas dar buvo palyginti ankstyvoje fazėje, nors ir priėmė kitus lyderius iš viso pasaulio.„Toks vizitas pasiųstų svarbią žinią“, – sako švietimo ministras Yoavas Kischas.V. Zelenskio atvykimas ir jo nuotrauka su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, prezidentu Isaacu Herzogu ir kitais Izraelio lyderiais „pasiųs žinią apie apšviestą pasaulį, kuris puola, stoja prieš mažiau apšviestą pasaulį“, teigiama televizijos pranešime.„Tai rodytų kažkokį vieningą Izraelio, Ukrainos, Europos ir JAV frontą prieš Rusijos ir Irano ašį“, – sakoma 12 kanale ir priduriama, kad Izraelis pripažįsta, jog šis vizitas sustiprins jo teisėtumą kare prieš „Hamas“.V. Zelenskis galėtų atvykti jau pirmadienį arba antradienį, sakoma pranešime.

Netanyahu: Izraelis nesutiks su jokiomis paliaubomis Gazos Ruože, kol nebus paleisti visi įkaitaiIzraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako pareiškęs JAV valstybės sekretoriui Antony'iui Blinkenui, kad jo šalis nesutiks su jokiomis paliaubomis Gazos Ruože, kol nebus paleisti visi „Hamas“ smogikų paimti įkaitai.„Aiškiai nurodžiau, kad toliau veiksime visu pajėgumu. Atsisakome bet kokių paliaubų, kurios neapima mūsų įkaitų išlaisvinimo“, – penktadienį po susitikimo su A. Blinkenu teigė B. Netanyahu.Izraelio duomenimis, Gazos Ruože šiuo metu laikomi 249 įkaitai.

„Hezbollah“, anot šios grupuotės vadovo, jau „dalyvauja kovoje“ prieš Izraelį „Hezbollah“, anot šios Libane įsikūrusios šiitų grupuotės vadovo Hassano Nasrallaho, jau kovoja prieš Izraelį, Gazos Ruože vykstant Izraelio ir „Hamas“ karui.„Mes dalyvaujame kovoje nuo spalio 8 dienos“, – penktadienį pareiškė H. Nasrallahas.Tai buvo pirmieji oficialūs jo komentarai nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios. Prieš H. Nasrallaho kalbą buvo plačiai spėliojama, kad „Hezbollah“ vadovas gali oficialiai paskelbti karą Izraeliui.„Kai kam gali atrodyti, kad įvykiai mūsų fronte yra nuosaikūs, bet jei pažvelgsite objektyviai, pamatysite, jog visa tai turi didelę reikšmę“, – per televiziją parodytame kreipimesi sakė H. Nasrallahas. Jo teigimu, Libano frontas pritraukė prie Libano sienos trečdalį Izraelio kariuomenės.„Hezbollah“ lyderis savo kalboje taip pat pagrasino, kad Libano fronte esą neatmetami jokie scenarijai, kurie gali būti įgyvendinti „bet kuriuo metu“.Karas tarp Izraelio ir teroristinės grupuotės „Hamas“ įsiplieskė spalio 7 dieną.

Blinkenas: vienintelis būdas užtikrinti Izraelio saugumą – įkurti Palestinos valstybęJAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas penktadienį pareiškė, kad vienintelis būdas užtikrinti Izraelio saugumą yra įkurti Palestinos valstybę.„Dvi valstybės dviem tautoms. Vėlgi, tai yra vienintelis būdas užtikrinti ilgalaikį žydų ir demokratinio Izraelio saugumą“, – po susitikimo su Izraelio lyderiais pažymėjo A. Blinkenas.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija: aukų skaičius Gazos Ruože padidėjo iki 9 257Nuo karo su Izraeliu pradžios Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 9 257, penktadienį pareiškė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija.Dar 23 516 asmenų buvo sužeista, pridūrė ministerija.Spalio 7 dieną „Hamas“ smogikai netikėtai užpuolė Izraelį ir iki šiol pražudė daugiau kaip 1 400 žmonių, o dar 249 paėmė įkaitais. Izraelis į šiuos išpuolius reagavo inicijuodamas atsakomąją oro antskrydžių ir sausumos atakų kampaniją.

Blinkenas pakartojo, kad Izraelis turi teisę ir pareigą gintisPenktadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pakartojo, kad Izraelis, toliau iš oro ir sausuma puolantis „Hamas“ taikinius Gazos Ruože, turi „ne tik teisę, bet ir pareigą gintis (...) kad garantuotų, jog spalio 7-oji niekada nepasikartos“.A.Blinkenas tai sakė po susitikimo su Izraelio prezidentu Isaacu Herzogu Tel Avive.Antrą kartą po spalio 7 d. „Hamas“ užpuolimo į Izraelį atvykęs A. Blinkenas surengė du atskirus susitikimus su I. Herzogu ir Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. Jis paragino Izraelį apsaugoti civilius, patekusius į kryžminę ugnį Gazos Ruože, ir „suteikti pagalbą tiems, kuriems jos taip reikia“.

JT nerimauja dėl smurto eskalacijos Vakarų KrantePadėtis Vakarų Krante kelia nerimą, penktadienį pareiškė Jungtinės Tautos (JT), konkrečiai paminėdamos izraeliečių naujakurių smurto prieš palestiniečius eskalaciją.Nuo spalio 7 dienos iki ketvirtadienio Vakarų Krante žuvo 132 palestiniečiai, įskaitant 41 vaiką, nurodė JT žmogaus teisių biuras ir pridūrė, kad gyvybės taip pat neteko du Izraelio kariai.Spalio 7-ąją įsiplieskus Izraelio ir „Hamas“ karui, pasaulyje, regis, daugiau kalbama apie Gazos Ruožą. Tačiau „padėtis okupuotame Vakarų Krante, įskaitant Rytų Jeruzalę, kelia nerimą ir reikalauja skubiai skirti dėmesio, ten stebint dažnėjančius ir daugiasluoksnius palestiniečių žmogaus teisių pažeidimus“, žurnalistams Ženevoje sakė biuro atstovė Elizabeth Throssell.Pasak jos, vykstant teisėsaugos operacijoms Izraelio pajėgos vis dažniau imasi karinių taktikų ir pasitelkia ginklus. „Negana to, dramatiškai suintensyvėjo naujakurių naudojamas smurtas, kuris jau ir taip buvo rekordiniame lygyje, per dieną fiksuojant vidutiniškai po septynias atakas. Per daugiau kaip trečdalį šių atakų buvo panaudoti šaunamieji ginklai“, – pažymėjo E. Throssell.Atstovės teigimu, daugeliu atvejų naujakuriai buvo lydimi Izraelio karių. E. Throssell akcentavo, kad Izraelis, kaip okupacinė galia, turi užtikrinti okupuotos populiacijos saugumą. „Dėl šio smurto iš savo žemių priverstinai stumiamos ištisos bendruomenės“, – nurodė atstovė.

Paryžiuje nelegalūs imigrantai iš Moldovos piešė ant pastatų sienų Dovydo žvaigždesParyžiuje sulaikyti du nelegalūs imigrantai, kurie „asmens iš Rusijos Federacijos“ užsakymu ant pastatų sienų piešė Dovydo žvaigždes – žydų religijos ir Izraelio valstybės simbolį.Tai pranešė Prancūzijos radijo stotis „Europe 1“, kuria remiasi UNIAN.Žiniasklaidos duomenimis, incidentas įvyko viename iš Paryžiaus rajonų, esančių dešiniajame Senos krante. Sulaikyti sutuoktiniai iš Moldovos atvyko nelegaliai, o šešiakampes žvaigždes piešė Rusijos piliečio užsakymu.„Du moldavus, sulaikytus po to, kai jie 10-ojoje apygardoje ant mokyklos sienos nupiešė Dovydo žvaigždžių, finansavo „Rusijoje gyvenantis asmuo“, - sakoma pranešime.Pasak prokuratūros atstovų, iš Moldovos kilusiems 33 metų vyrui ir 28 metų moteriai paskirtas administracinis areštas. Pora buvo suimta už žmonių orumo žeminimą dėl jų „kilmės ar religijos“.Apie piktadarius teisėsaugai pranešė Paryžiaus gyventojas, pamatęs, kad jie piešia žvaigždes.Kadangi kaltinamieji yra nelegalūs imigrantai, Prancūzijos teisėsaugos pareigūnai planuoja juos deportuoti į Moldovą.Prokuratūra anksčiau pranešė, kad pradėjo tyrimą, kai ant kelių sostinės pastatų buvo aptiktos Dovydo žvaigždės.Paryžiaus 14-osios apygardos merė Carine Petit pasmerkė šiuos „antisemitinius ir rasistinius veiksmus“.Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, po „Hamas“ atakos prieš Izraelį spalio 7 d. šalyje gauta daugiau kaip 2 500 pranešimų apie antisemitinius išpuolius. Šiomis dienomis Prancūzijos teisingumo ministras Éricas Dupond`as Moretti pranešė, kad už šiuos „antisemitinius veiksmus“ jau sulaikyta daugiau kaip 400 asmenų.

Izraeliečių šeimos pateikė Tarptautiniam baudžiamajam teismui ieškinį dėl karo nusikaltimųDevynių per praeitą mėnesį „Hamas“ teroristų įvykdytą išpuolį žuvusių izraeliečių šeimos pateikė Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) ieškinį dėl įtariamų karo nusikaltimų, penktadienį pranešė šeimoms atstovaujantis advokatas.Šeimos taip pat nori, kad „Hamas“ būtų patraukta baudžiamojon atsakomybėn dėl genocido, o jų vadeivoms TBT išduotų tarptautinius arešto orderius, paaiškino teisininkas Francois Zimeray.Spalio 7 d. „Hamas“ įvykdė keletą kruvinų antpuolių, per kuriuos, Izraelio valdžios teigimu, žuvo daugiau nei 1 400 žmonių.„Aukos, dėl kurių teikiamas ieškinys, buvo civiliai,“ – nurodė F. Zimeray, pridurdamas, kad keletas iš jų dalyvavo muzikos festivalyje „Tribe of Nova“.„Ieškinyje nurodoma, kad „Hamas“ teroristai neneigia savo įvykdytų nusikaltimų, kuriuos jie nuodugniai užfiksavo, o filmuotą medžiagą paskelbė... todėl šių faktų nepaneigsi,“ – kalbėjo jis.Interviu Prancūzijos radijo stočiai „Radio Classique“ F. Zimeray sakė visuomet žiūrįs, kad įvykiai nebūtų „pervertinti“.Tačiau, jo žodžiais tariant, jis su savo teisininkų komanda nustatė, kad kaltinimai „genocidu“ atitinka „teisės normas“.Hagoje esančiam TBT ieškinį pateikti gali bet kuris asmuo ar asmenų grupė, tačiau tyrimai pradedami tik teismo prokuroro sprendimu.Naujienų agentūrai AFP su juo susisiekus, teismas negalėjo iš karto pasakyti, ar dokumentai buvo gauti.2022 m. įsteigtas TBT vykdo baudžiamuosius visame pasaulyje įvykdytų nusikaltimų tyrimus.2021 m. teisme pradėtas tyrimas dėl Izraelio ir „Hamas“ bei kitų ginkluotų Palestinos grupuočių palestiniečių teritorijose galimai įvykdytų karo nusikaltimų.Teismo prokuroras Karimas Khanas minėjo, kad bet kokie įtariami karo nusikaltimai, vykdomi šiame konflikte, priklausytų TBT jurisdikcijai.Tačiau TBT tyrėjų komandos negalėjo patekti į Gazą ar Izraelį, kuris nėra TBT narys.

Blinkenas Izraelyje sieks „konkrečių žingsnių“ sumažinti žalą Gazos Ruožo civiliamsPenktadienį į Izraelį atvyko JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, per kelionę sieksiantis, kad būtų imtasi priemonių kuo labiau sumažinti žalą civiliams Gazos Ruože.Prieš išvykdamas A. Blinkenas sakė, kad sieks „konkrečių“ Izraelio žingsnių“, kad žala civiliams būtų sumažinta, JAV prezidentas Joe Bidenas taip pat ragino padaryti humanitarinę pauzę.Tai jau antra A. Blinkeno kelionė į Artimuosius Rytus po spalio 7 d., kai palestiniečių grupuotė „Hamas“ įsiveržė į Pietų Izraelį ir nužudė 1 400 žmonių, Izraelis pradėjo atsakomuosius smūgius į Gazos Ruožą.„Kalbėsime apie konkrečius žingsnius, kurių galima ir reikia imtis, kad būtų sumažinta žala vyrams, moterims ir vaikams Gazoje“, – prieš išvykdamas į Izraelį žurnalistams sakė A. Blinkenas.Prezidentas J. Bidenas pažadėjo visapusišką paramą ir karinę pagalbą Izraeliui, bet išsakė ir empatiją dėl palestiniečių kančių, sukėlusių pyktį kai kuriose pasaulio vietose.„Manau, kad mums reikia pauzės“, – sakė J. Bidenas per kampanijos renginį ketvirtadienį. Vėliau JAV Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby paaiškino, ką tokia pauzė reikštų. „Humanitarinė pauzė (...) būtų laikina, lokalizuota ir sutelkta į konkretų tikslą ar tikslus, humanitarinės pagalbos pristatymą, žmonių išvykimą“, – žurnalistams sakė J. Kirby.

Ministerija: Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius išaugo iki 9 227Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius išaugo iki 9 227, pranešė „Hamas“ vadovaujama sveikatos ministerija.Iš jų 3 826 buvo vaikai, pridūrė ji.

JT „labai susirūpinusios“ dėl Izraelio atgal į Gazą išsiųstų palestiniečių darbininkųJT pareiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad Izraelis penktadienį pradėjo atgal į Gazą siųsti tūkstančius palestiniečių darbininkų, po karo veiksmų pradžios likusių Izraelyje.„Juos siunčia atgal ir nežinome, kur tiksliai“ ir ar jie „apskritai turi namus, į kuriuos gali grįžti“, taip pat „dėl to esame labai susirūpinę,“ – per spaudos konferenciją kalbėjo JT žmogaus teisių biuro atstovė Elizabeth Throssell.

„Hezbollah“ lyderis sakys pirmą kalbą nuo konflikto pradžiosKol Izraelis tęsia savo karinę kampaniją Gazoje, daugelis šiandien nervingai stebi šiaurinę šalies sieną.Libano kovotojų grupuotės „Hezbollah“ lyderis šiandien sakys kalbą – pirmą kartą nuo „Hamas“ ir Izraelio konflikto pradžios.Tikimasi, kad Hassanas Nasrallah pareiškimą padarys 15 val. Lietuvos laiku, ir yra tam tikrų susirūpinimų, kad jis gali paskelbti visapusį karą Izraeliui.Tai įvyko po to, kai Irano remiama grupuotė vakar surengė didžiausią ataką per beveik keturias kovos savaites, tvirtindama, kad vienu metu surengė 19 smūgių Izraelio armijos pozicijoms ir pirmą kartą panaudojo sprogstamuosius bepiločius orlaivius.

Izraelio kariuomenė teigia esanti „labai aukšto lygio parengtyje“ prie šiaurinės šalies sienos su Libanu ir „reaguos į kiekvieną įvykį“ pasienyje.

JK saugumo ministras: „Hamas“ vagia pagalbąJK saugumo ministras „Sky News“ sakė, kad „Hamas“ „vagia pagalbą iš Palestinos žmonių“.„Hamas“ „vandens vamzdžius paverčia raketomis, veiksmingai ginkluoja bet kokius išorinius elementus, nesvarbu, ar tai būtų betonas, skirtas mokykloms ir ligoninėms statyti, ir paverčia jį tuneliais“, – sakė Tomas Tugendhatas.Taip elgdamasis „Hamas“ apsaugojo savo vadovybę ir paliko civilius gyventojus „atidengtus“, pridūrė jis.J. Tugendhatas tai pasakė, kai į Izraelį atvyko JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, kuris ruošėsi paraginti Benjaminą Netanyahu priimti humanitarines pauzes kovose.

Žiniasklaida: JAV žvalgyba teigia, kad „Wagner“ grupuotė planuoja siųsti „Hezbollah“ oro gynybos sistemąJungtinės Valstijos turi žvalgybos žinių, kad Rusijos samdinių „Wagner“ grupuotė planuoja aprūpinti „Hezbollah“ oro gynybos sistema, rašo „The Wall Street Journal“.Cituodamas nenurodytus JAV pareigūnus, laikraštis rašo, kad grupuotė planuoja tiekti sistemą Pantsir-S1.NATO žinomas kaip SA-22, jis naudoja priešlėktuvines raketas ir oro gynybos pabūklus, kad perimtų orlaivius.Vienas nenustatytas JAV pareigūnas sakė, kad Vašingtonas nepatvirtino, kad sistema buvo išsiųsta. Tačiau JAV pareigūnai stebi diskusijas, kuriose dalyvauja „Wagner“ ir „Hezbollah“.„Pantsir“ sistema „Hezbollah“ būtų teikiama per Siriją.

Izraelis teigia nukovęs „Hamas“ vadąIzraelio ginkluotosios pajėgos ir saugumo tarnybos pranešė, kad bendros operacijos metu buvo nukautas „Hamas“ vadas.„Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime rašoma, kad Izraelio naikintuvų pilotai vadovavosi „tikslia“ žvalgybine informacija ir nukovė Mustafą Dalulą – „Hamas“ bataliono „Sabra Tel al-Hawa“ vadą. Teigiama, kad jis suvaidino „pagrindinį vaidmenį vadovaujant „Hamas“ kovai su Izraelio ginkluotosiomis pajėgomis Gazos Ruože“.„Pastaraisiais metais M. Dalulas „Hamas“ batalione ir Gazos miesto brigadoje užėmė įvairias pareigas“, – nurodyta pareiškime.Anot Izraelio ginkluotųjų pajėgų, naikintuvai ir artilerija taip pat nukovė „nemažai teroristų“, o netoli Gazos Ruožo šiaurės rytiniame pakraštyje esančio Beit Hanuno miesto buvo rasta ginklų: „Kariai aptiko ginkluotės, žvalgybinės informacijos, šturmo šautuvą AK-47, automatą, šovinių dėtuvių, granatų, sprogstamųjų užtaisų, reaktyvinį granatsvaidį, ryšio priemonių ir žemėlapių.“

Izraelio pajėgos praneša apie smarkius mūšius naktįIzraelio kariuomenė praneša per smarkius mūšius naktį į penktadienį Gazos Ruože nukovusi teroristų. Golani brigados 13-ojo bataliono kariai ir 53-iojo bataliono šarvuočiai naktį kovojo su keliais teroro būriais, penktadienio rytą „Telegram“ tinkle pranešė Izraelio kariuomenė.Kariai esą buvo smarkiai apšaudomi ir ilgai kovėsi. Tačiau mūšių vieta nenurodyta. Teroristai, Izraelio duomenimis, leido prieštankines raketas, detonavo sprogmenis ir mėgino lipti ant Izraelio karių automobilių. Teroristai esą buvo nukauti.Tuo pat metu buvo rengiami oro smūgiai, naudojami naikintuvai ir artilerija, sakoma toliau pranešime. „Rezultatas toks, kad jie (teroristai) žuvo, o mes savo operaciją tęsiame. Iki pergalės“, – rašė kariuomenė.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas atvyko į Izraelį. Čia tikimasi surengti diskusijas su Izraelio vyriausybe.https://twitter.com/SawaizSarfraz1/status/1720337347953258738

Japonija iš Izraelio evakavo dar 46 azijiečiusJaponija dėl Gazos karo iš Izraelio evakavo dar dalį savo piliečių bei kitų azijiečių. Vyriausybė Tokijuje penktadienį pranešė, kad Japonijos karinių oro pajėgų lėktuvas 46 keleivius pradžioje išskraidino į Jordaniją. Tarp jų buvo 20 japonų, 15 pietų korėjiečių, keturi vietnamiečiai bei taivanietis.Tai buvo antroji Japonijos evakuacijos akcija nuo karo pradžios. Jau prieš tai 60 japonų ir 18 pietų korėjiečių bei jų šeimų narių Japonijos karinių oro pajėgų orlaiviu buvo išgabenti iš Izraelio.Japonijos užsienio reikalų ministrė Yoko Kamikawa tuo tarpu pareiškė ketinanti per pokalbius Izraelyje ir Jordanijoje siekti konflikto deeskalacijos ir humanitarinės padėties Gazos Ruože pagerinimo. Be to, šį savaitgalį per pokalbius Ramaloje okupuotame Vakarų Krante ji pareikš „nepakitusią“ Japonijos paramą „Palestinai, įskaitant Gazos Ruožą“, pranešė Užsienio reikalų ministerija Tokijuje.

Respublikonų ir demokratų nesutarimai blokuoja JAV pagalbą IzraeliuiDemokratų ir respublikonų vidaus politiniai nesutarimai Kongrese blokuoja JAV pagalbą Izraeliui. Nors respublikonų vyraujami Atstovų Rūmai ketvirtadienį priėmė įstatymo projektą dėl milijardinės paramos Izraeliui, tačiau pagalbą susiejo su tam tikromis sąlygomis – tam kategoriškai priešinasi prezidentas Joe Bidenas ir jo demokratai. Dėl to nėra šansų, kad projektui pritartų Senatas ir jis galėtų įsigalioti.J. Bidenas prieš kelias dienas paprašė Kongreso pritarti 105 mln. dolerių pagalbos paketui, kuris, be kita ko, numato dosnią pagalbą Izraeliui ir Ukraina. Tačiau kai kurie respublikonai Atstovų Rūmuose reiškia abejones dėl didesnės paramos Ukrainai. Jie prašė dėl pagalbos Ukrainai ir Izraeliui balsuoti atskirai. Respublikonų vadovybė Atstovų Rūmuose atskyrė balsavimus ir pradžioje buvo balsuojama tik dėl paramos Izraeliui. Priimtas paketas numato 14,3 mlrd. dolerių pagalbą Izraeliui. Tačiau tokia pat suma planuojama sumažinti JAV mokesčių institucijos IRS finansavimą.Dėl to J. Bidenas ir demokratai kaltina respublikonus, kad šie nori politizuoti paramą Izraeliui ir kad mėgina prastumti savo vidaus politinę darbotvarkę. Kituose Kongreso rūmuose – Senate – nežymią daugumą turi J. Bideno demokratai. Todėl minėta iniciatyva čia neturi jokių šansų. Demokratų daugumos lyderis Senate Chucka Schumeris pareiškė, kad Senatas kol kas net nesvarstys „itin daug trūkumų turinčio“ respublikonų pasiūlymo. Baltieji rūmai taip pat paskelbė apie savo nepritarimą ir jau pagrasino, kad J. Bidenas prireikus vetuos įstatymo projektą.JAV respublikonai, ypač kraštutinio dešiniojo sparno, jau seniai priešinasi didelėms valstybės išlaidoms ir reikalauja labiau taupyti. Dėl abiejų partijų ginčo taip pat nėra aišku, ar Kongresas patvirtins tolesnę paramą Ukrainai ir jei taip, tai kada.

Izraelis grąžina palestiniečių darbininkus atgal į Gazos RuožąIzraelis išsiųs palestiniečių darbininkus atgal į Gazos Ruožą. Izraelyje „nebebus palestiniečių darbininkų iš Gazos Ruožo“, ketvirtadienio vakarą pareiškė Izraelio saugumo kabinetas. Darbininkai iš Gazos Ruožo, kurie prasidėjus karui buvo Izraelyje, bus išsiųsti atgal, teigiama pranešime. Izraelis esą nutraukia visus ryšius su palestiniečių teritorija.Izraelio civilinių reikalų palestiniečių teritorijose agentūros (Cogat) duomenimis, apie 18 500 žmonių iš Gazos Ruožo turi leidimą dirbti Izraelyje. Kiek palestiniečių darbininkų prasidedant karui buvo Izraelyje ir dabar bus išsiųsti atgal, nenurodoma.

Raketos smogė šiaurės IzraeliuiFilmuota medžiaga iš šiaurinio Izraelio miesto, kur raketų smūgiai sukėlė gaisrus.Tai įvyko po to, kai „Hezbollah“ pareiškė vienu metu surengusi atakas prie Izraelio sienos su Libanu.https://twitter.com/IranObserver0/status/1720107618801197089

Į Rafaho perėją atvyko daugiau nei 100 pagalbos sunkvežimiųDesperatiškai stengiantis į Gazą nugabenti maisto, vandens ir medicinos reikmenų, Palestinos Raudonasis Pusmėnulis teigia, kad šiandien į Rafaho perėją atvyko 102 humanitarinės pagalbos sunkvežimiai.Tačiau, nors dabar iš viso gauti 374 sunkvežimiai, sakoma, kad leidimas įvežti kurą į teritoriją nebuvo suteiktas.https://twitter.com/PalestineRCS/status/1720149380366254207