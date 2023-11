XIX tarpregioninio bendradarbiavimo forumo metu kalbėjęs V. Putinas eilinį kartą neįstengė teisingai ištarti Kazachstano prezidento tėvavardžio.

„Putinas iškraipė Tokajevo vardą. Vėl. Tačiau taip įžūliai dar niekada nebuvo“, – rašo „Telegram“ kanalas NEXTA, pasidalinęs vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota V. Putino kalbos dalis.

Rusijos lyderis ne pirmą kartą neaiškiai ištaria K. Ž. Tokajevo vardą ir tėvavardį. 2022 m. birželio 17 d. Sankt Peterburgo ekonomikos forume V. Putinas Kazachstano prezidentą pavadino žodžių junginiu, kuris nuskambėjo maždaug kaip „Kemežamas Išemiljevičius“. Tų pačių metų pradžioje (sausio mėnesį) per Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos nuotolinį posėdį V. Putinas išreiškė palaikymą „Kemelui Žomartovičiui“.

Tai toli gražu ne pirmas kartas, kai V. Putinas netaisyklingai taria savo sąjungininkų Vidurinėje Azijoje vardus. Rusų žurnalistas Andrejus Soldatovas mano, kad V. Putinas „visada atsimena vardus ir gerai ruošiasi pokalbiams“. Tai yra, jei jis iškraipo vardus, tai daro sąmoningai, anksčiau teigė A. Soldatovas, kurį citavo portalas „Meduza“. Žurnalistė iš Kazachstano Asem Žapiševa tuo metu taip pat sakė mananti, kad tai daroma tyčia. „Čia yra rusų šovinizmas – parodyti visoms Rusijos kaimyninėms šalims, kas čia vadovauja. Tai, kas vyksta Ukrainoje, yra būtent tokių mažų šovinizmo apraiškų pasekmė“, – jos žodžius citavo „Meduza“.

