15-metis Kadyrovo sūnus paskirtas tėvo saugumo tarnybos vadovu

Čečėnijos diktatoriaus Ramzano Kadyrovo 15-metis sūnus Adamas, oficialiais duomenimis, paskirtas savo tėvo saugumo tarnybos vadovu. Jaunuolis, kuris neseniai kalėjime sumušė vyrą, yra „puikus pavyzdys“ savo kartai, naktį į sekmadienį instagrame rašė R. Kadyrovo specialiojo dalinio „Achmat“ vadas Samidas Čalajevas. Jis kartu paskelbė savo ir Adamo nuotrauką. Ir kiti pareigūnai gyrė R. Kadyrovo sūnaus „lyderio savybes“.

Ramzanas Kadyrovas, kuris Rusijos Čečėnijos Respubliką valdo geležine ranka, pats yra buvęs savo tėvo Achmato Kadyrovo, žuvusio 2004 m. per išpuolį, saugumo vado pavaduotojas. R. Kadyrovo sūnaus paskyrimą į „svarbų postą“ pasveikino ir nacionalinės politikos ministras Achmedas Dudajevas. Jaunuolis ankščiau buvo apdovanotas keliais ordinais. Jam, be to, suteiktas „Čečėnijos didvyrio“ titulas, kai jis kalėjime sumušė Koraną sudeginusį vyrą.

R. Kadyrovas, kuris kaltinamas nužudymais ir kitais sunkiais nusikaltimais žmogiškumui, paviešino įrašą, kaip jo sūnus muša įtariamąjį.

Pasak Čečėnijos diktatoriaus, trys jo sūnūs, įskaitant Adamą, kovojo Ukrainoje. Tačiau stebėtojai tuo abejoja.