Po smarkių audrų Italijoje žuvo šeši žmonės, du vis dar laikomi dingusiais be žinios

ELTA

Šiaurinę ir centrinę Italijos dalį užklupusios smarkios audros nusinešė mažiausiai šešių žmonių gyvybes Foto: Scanpix

Toskanos regione šeštadienį du žmonės vis dar laikomi dingę be žinios, po to, kai per praėjusią parą šiaurinę ir centrinę Italijos dalį užklupusios smarkios audros nusinešė mažiausiai šešių žmonių gyvybes.

Šeštadienį daugelyje vietovių potvynio vanduo atslūgo, nors kai kur, ypač palei Bisenzio upę, išsiveržusią iš krantų, vandens lygis išliko aukštas. Šiaurinę ir centrinę Italijos dalį užklupusios smarkios audros nusinešė mažiausiai šešių žmonių gyvybes Foto: Scanpix Toskanos regiono prezidentas Eugenio‘us Gianis šeštadienį teigė, kad, pirminiais vertinimais, audros padaryta žala siekia apie 300 mln. eurų, nors pridūrė, kad tokie skaičiavimai nėra galutiniai. Šeštadienį vietos ugniagesių dronu nufilmuotoje medžiagoje matyti, kad Toskanoje esantis Kampi Bizencijaus miestelis vis dar po vandeniu. „Vanduo plūdo iš visų pusių, iš čia, iš ten, neįmanoma buvo jo sustabdyti. Mes viską praradome“, – Italijos televizijai sakė vienas miestelio gyventojas. Šiaurinę ir centrinę Italijos dalį užklupusios smarkios audros nusinešė mažiausiai šešių žmonių gyvybes Foto: Scanpix Tūkstančiai Toskanos namų ūkių likę be elektros energijos. Anot E. Gianio, energetikos bendrovės „Enel“ brigados toliau deda pastangas atkurti elektros energijos tiekimą namų ūkiams. Kai kuriose vietovėse taip pat buvo apribotas geriamojo vandens tiekimas. Šiaurinę ir centrinę Italijos dalį užklupusios smarkios audros nusinešė mažiausiai šešių žmonių gyvybes Foto: Scanpix Privačios orų tarnybos „ilmeteo.it“ meteorologų prognozėmis, savaitgalį Toskanoje, taip pat šiauriniuose Veneto ir Lombardijos regionuose ir toliau vyraus prasti orai, numatoma daugiau lietaus ir audrų. Kaimyninėje Prancūzijoje apie 260 000 namų liko be elektros energijos, dar viena audra grasina šaliai iš vakarų.