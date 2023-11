Po pietinę pakrantę ir Normandijos salas ketvirtadienį plovusių liūčių ir 160 kilometrų per valandą siekusių vėjo gūsių, pasirodė beveik 90 perspėjimų dėl potvynių, apie galimų potvynių grėsmę pranešta dar daugiau nei 235 vietovių.

Atrodo, kad penktadienį šio ekstremalaus meteorologinio reiškinio sukeltos liūtys bei stiprūs vėjo gūsiai pasieks ir Škotiją bei šiaurės Anglijos dalis.

Be elektros liko beveik 150 000 namų, ketvirtadienį iki 16:00 val. elektros tiekimas vis dar nebuvo atnaujintas maždaug 11 300 objektų.

Energijos tinklų asociacija (ENA) pranešė, kad elektros tiekimas atnaujintas maždaug 135 700 vartotojų.

Storm Ciaran Slams Northern Europe

In France, more than 1.2 million people were left without electricity, while some UK schools have been closed due to bad weather, media reports.

Severe flooding has been reported in Ireland where people are installing sandbags and flood… pic.twitter.com/yvR2nL08Cl