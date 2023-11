Europoje siaučia audra: neišvengta žuvusių, milijonai liko be elektros

Ketvirtadienį su stipriu vėju ir liūtimi į šiaurės vakarų Europą įsiveržė audra „Ciaran“. Prancūzijoje žuvo vienas žmogus, vėliau apie žuvusį pranešta ir Ispanijoje. Gyventojai tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Prancūzijoje liko be elektros, kai kur sutrikdytas bet koks transportas.

Ispanijoje mirė moteris, ant jos užvirtus medžiui. Atšaukti šimtai skrydžių į Amsterdamą ir iš jo, praneša Reuters.

Prancūzijoje dėl audros teko uždaryti mokyklas, oro uostus, geležinkelius, keltų perkėlas. Per audrą griuvus medžiui į šiaurės rytus nuo Paryžiaus žuvo sunkvežimio vairuotojas, 1,2 mln. gyventojų liko be elektros. Finisterio (Bretanė) valdžia paragino žmonės likti namuose ir saugotis vėjo, kurio greitis vietomis siekė 57 m per sekundę. Dėl stipraus vėjo pakrantėje kilo 20 m aukščio bangos.

Naktį audra su uraganiniais vėjais ir liūtimis užklupo šiaurės vakarų Prancūziją ir Normandijos salas; pranešama, kad Normandijos salose vėjo gūsiai siekia 46 m per sekundę.

Normandijos salose paskelbtas raudonas pavojaus lygis, kelios dešimtys žmonių buvo priversti ieškoti prieglobsčio viešbutyje, nes jų namus apgadino 44 m per sekundę vėjo gūsiai. Trys žmonės išvežti į ligoninę.

Kai kuriose Jungtinės Karalystės (JK) dalyse žmonės raginami likti namuose, neveikia keltai.

JK nuo audros labiausiai nukentėjo pietinė Anglijos dalis, taip pat Hampšyras ir Vaito sala. Ketvirtadienį dėl audros Sautamptone, Vaito saloje, Devone ir Kornvalyje uždaryta šimtai mokyklų, o Džersio saloje uždarytos visos mokyklos.

Dėl audros Kornvalyje be elektros liko daugiau nei 10 tūkst. gyventojų.

Pietų Anglijoje audra sutrikdė transportą, žmonės raginami likti dirbti iš namų. Uždaryti keli dideli tiltai, atšaukta daug keltų reisų.

Ketvirtadienį dėl audros uždarytas Džersio oro uostas.

Perspėjama apie Šiaurės jūros ir Baltijos jūros pakrantes užklupsiančią vėtrą „Ciaran“



Vokietijos meteorologijos tarnyba (DWD) ketvirtadienio ryte išplatino perspėjimą apie Vokietijai priklausančias Šiaurės jūros ir Baltijos jūros pakrantes užklupsiančią vėtrą „Ciaran“.



Šiaurės jūros pakrantėje labiausiai nukentės Rytų Frizija ir Helgolandas. Baltijos pakrantėje pagrinde laukiama stipraus vėjo, nors regionuose nuo Flensburgo iki Fėmarno ir Riugeno salos taip pat prognozuojami stipresni gūsiai.

Stiprų vėją lydės sunkūs debesys ir liūtis, oro temperatūra sieks nuo 11 iki 14 laipsnių.

Tikimasi, kad vėjas iki savaitgalio turėtų aprimti, tačiau audringos ir lietingos oro sąlygos tęsis.