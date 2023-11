„Praėjusią naktį priešas surengė pakartotines nepilotuojamų orlaivių atakas Poltavos srityje. Oro antskrydžio pavojus truko daugiau nei keturias valandas. Deja, nukentėjo naftos perdirbimo gamykla Kremenčiuke“, – parašė jis.

Pasak F. Pronino, įmonėje kilo gaisras, jį gelbėtojai jau užgesino. „Padėtis kontroliuojama. Pirminiais duomenimis, aukų nėra. Informacija apie sunaikinimą tikslinama. Įmonė neveikia“, – sakoma jo pranešime.

F. Proninas pridūrė, kad Ukrainos gynėjai kai kuriuos dronus numušė.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukrainoje – didelio masto pavojus: rusai masiškai atakuoja dronaisUkrainos oro gynybos pajėgos vėlų antradienio vakarą atremia Rusijos bepiločių orlaivių ataką, teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė.„Nuo 20 val. 2 „Shahed-131/136“ tipo priešo UAV buvo sunaikinti Vostoko oro vadavietės atsakomybės zonoje Dnipro ir Kryvyi Rih regionuose“, – sakoma oficialiame karinių oro pajėgų „Telegram“ kanale.Priduriama, kad Kirovohrado regione gali būti atakos dronas, vietos gyventojai turėtų likti slėptuvėse. Vėliau tapo žinoma, kad „Shahed“ iš Sumų regiono „ėjo“ į pietus, taip pat kilo UAV grėsmė Čerkasų regionui.Prieš pat vidurnaktį Karinės oro pajėgos pranešė, kad danguje dar yra pakankamai dronų. Ypatingas dėmesys skiriamas Mykolaivo, Kirovohrado, Poltavos ir Charkovo regionams.

Pentagono vadovas: be JAV paramos Ukraina pralaimės karą RusijaiJei Jungtinės Valstijos dabar nustos remti Ukrainą ginklais, Rusija laimės karą. Tai pareiškė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas per klausymą JAV Senate, kur jie svarsto prezidento Joe Bideno prašymą skirti 106 milijardus dolerių pagalbos Ukrainos, Izraelio ir Taivano saugumo reikmėms.„Tiek Izraelyje, tiek Ukrainoje demokratinės valstybės kovoja su negailestingais priešais, kurie nori jas sunaikinti. Neleisime laimėti „Hamas“ ar V. Putinui. Galiu garantuoti, kad be mūsų paramos V. Putinui pasiseks. Jei dabar ištrauksime kilimėlį iš po jų, V. Putinas tik sustiprės ir jam pasiseks tai, ko jis nori“, - sakė L. Austinas.Jis pabrėžė, kad pasaulio saugumas dar daugelį metų labai priklausys nuo karų Ukrainoje ir Izraelyje baigties. Pasak L. Austino, tik „tvirta Amerikos lyderystė“ gali užtikrinti, kad „tironai, banditai ir teroristai visame pasaulyje“ neturėtų drąsos imtis daugiau agresijos.

JT: Ukrainos humanitariniai poreikiai žiemą padidėsTęsiantis tarp Izraelio ir teroristinės organizacijos „Hamas“ įsiplieskusiam karui, vienas Jungtinių Tautų (JT) humanitarinių reikalų pareigūnas antradienį paragino Saugumo Tarybą nepamiršti Ukrainos, ypač tuo metu, kai artėja dar viena brutali žiema.„Nors tarptautiniu mastu daug dėmesio pagrįstai skiriama rimtiems įvykiams Artimuosiuose Rytuose, svarbu, kad nepamirštume kitų krizių“, – pareiškė JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) koordinavimo veiklos vadovas Rameshas Rajasinghamas.Kreipdamasis į JT Saugumo Tarybą, R. Rajasinghamas nurodė, kad artėjant antrosioms Rusijos invazijos metinėms ir fiksuojant „nesiliaujančias atakas prieš civilius“ humanitarinė padėtis Ukrainoje vis dar yra prasta.„Kritinei infrastruktūrai daroma didelė žala ir jos naikinimas toliau smarkiai veikia civilių prieigą prie elektros, šildymo, vandens ir telekomunikacijų“, – pridūrė jis, kalbėdamas OCHA vadovo Martino Griffithso vardu.Pasak R. Rajasinghamo, tam tikros formos humanitarinė pagalba reikalinga 18 mln. žmonių, ar maždaug 40 proc. Ukrainos populiacijos.„Praėjus daugiau kaip pusantrų metų nuo šio karo pradžios, humanitarinių poreikių mastas Ukrainoje yra milžiniškas“, – nurodė pareigūnas.„Artinantis žiemai ir temperatūrai imant kristi žemiau nulio, humanitariniai poreikiai padidės“, – pažymėjo R. Rajasinghamas.Jis perspėjo, kad Rusijos kariuomenės kontroliuojamose teritorijose gyvenantys žmonės iš esmės yra atkirsti nuo pagalbos, ir dėl to pareiškė nerimą. „Kaip jau sakyta anksčiau, vadovaujantis tarptautine humanitarine teise visos šalys turi sudaryti sąlygas sparčiam ir netrukdomam humanitarinės pagalbos teikimui,“ – akcentavo R. Rajasinghamas.

Ukraina ruošiasi trečiai Avdijivkos puolimo bangaiRusijos kariai ruošiasi naujai puolimo bangai prieš Avdijivką, Ukrainos teletono eteryje sakė Avdijivkos miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.Pasak jo, situacija aplink Avdijivką apskritai nepasikeitė. „Kad ir kaip karšta buvo mūsų kryptimi, taip ir lieka. Laukiame kitos, jau trečios, bangos“, – RBC-Ukraine cituoja jį.V. Barabašas sakė, kad Rusijos kariai „vykdo tam tikrus pergrupavimus, traukia įrangą ir personalą“.

Iš Izraelio evakuota 540 ukrainiečiųUkrainos ambasadai pavyko evakuoti iš Izraelio 540 ukrainiečių, 357 ukrainiečiai laukia evakuacijos iš Gazos Ruožo, per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornyčiukas, pranešė „Ukrinform“.„Mums pavyko evakuoti 540 piliečių. Po plataus masto teroro išpuolio išvyko apie 4000 Ukrainos piliečių. Ben Guriono oro uostas dirba įprastai. Daugelis užsienio kompanijų atsisakė dirbti, todėl žmonės pasinaudojo ambasados pasiūlytais evakuaciniais skrydžiais“, – sakė ambasadorius.Pasak jo, įvyko keturi evakuaciniai skrydžiai į Rumuniją, žmonės sumokėjo už bilietą „savikainą“.Ambasadoriaus teigimu, iš Gazos Ruožo norėjo evakuotis 357 ukrainiečiai, bet jų skaičius nuolat didėja. „Gauname nerimą keliančių pranešimų, visų pirma iš Egipto, sakančio, kad „Hamas“ nėra suinteresuotas evakuacija ir apšaudo žmones“, – sakė diplomatas.Spalio 31 d. Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Izraelyje žuvo 21 Ukrainos pilietis ir dar keturi Gazos Ruože.

Rusijos kariuomenė vėl apšaudo ChersonąKaip savo „Telegram“ kanale rašė Chersono miesto karinės administracijos vadovas Romanas Mročko, „pakraštiniuose miesto rajonuose girdėjosi sprogimai“, skelbia BBC.Pasak jo, Rusijos kariškiai „puola iš laikinai užimto kairiojo kranto“.Šį rytą R. Mročko pranešė, kad per pastarąją parą Rusijos kariuomenė 19 kartų apšaudė Chersoną ir jo apylinkes. Jo duomenimis, Rusijos kariuomenė panaudojo 64 sviedinius. Vienas žmogus žuvo ir devyni buvo sužeisti.

Donecke – didelis gaisras: dega degalų cisternos Antradienio, spalio 31 d., vakare Donecko Budennovskio rajone kilo didelis gaisras. Ten degė degalų cisternos. Tai pranešė „RBC-Ukraina“ su nuoroda į vietos „Telegram“ kanalus. Paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įraše iš įvykio vietos matyti, kad gaisras kilo degalų laikymo vietoje. Ten dega kelios cisternos. Tuo pat metu vietos gyventojai praneša apie tariamą ataką, dėl kurios ir kilo gaisras. Kol kas nežinoma, ar kas nors iš žmonių nukentėjo. „RosSMI“ pranešė, kad keturi „atskridę sviediniai“ esą pataikė į degalų rezervuarus Mušetovo geležinkelio stotyje. https://t.me/RBC_ua_news/70990

Rusai apšaudė Veletenskę Chersono srityje, sužeista moterisRusijos kariai apšaudė Veletenskės kaimą Chersono srityje, sužeista 82 metų moteris, informuoja „Ukrinform“.„Okupacinės pajėgos atakavo Veletenskės kaimą Bilozerkos bendruomenėje“, – praneša Chersono srities karinė administracija.Kaip pažymima, per ataką sužeista 82 metų gyventoja, kuri buvo savo namo kieme.

Stoltenbergas: ginklai yra būdas užtikrinti taiką UkrainaiNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas spaudos konferencijoje Osle (Norvegija) sakė, kad ginklų tiekimas Ukrainai yra būdas užtikrinti taiką šiai šaliai priimtinomis sąlygomis. Apie tai iš Oslo praneša „Delfi“ korespondentė Angela Angela Bubeliak.„Kuo stipresnė Ukraina bus mūšio lauke, tuo stipresnė ji bus prie derybų stalo. Taigi, jei norime taikaus ir ilgalaikio derybų būdu pasiekto karo Ukrainoje sprendimo, galime to pasiekti aprūpindami Ukrainą ginklais. Ginklai yra būdas užtikrinti taiką Ukrainai priimtinomis sąlygomis“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.„Ne man formuoti priimtinas sąlygas. Mes, NATO sąjungininkai, turime paremti Ukrainą ir tada leisti jai prieiti prie tokios padėties, kai prezidentas V. Putinas nepasieks pergalės mūšio lauke. Tada jis turės sėsti ir priimti tam tikras Ukrainai priimtinas sąlygas“, – pridūrė jis.Atsakydamas į kritiką dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo, NATO generalinis sekretorius ragino pažvelgti į ukrainiečių pasiektą sėkmę – daugiau nei pusės Rusijos okupuotų teritorijų išlaisvinimą.„Tai didelė Ukrainos pergalė, jie išlaisvino pusę teritorijų, kurias Rusijos pajėgos užėmė po praėjusių metų invazijos. Tai didelis pasiekimas. Sakau tai, nes turime prisiminti, kad iš tikrųjų matėme daug sunkesnę ir sudėtingesnę situaciją Ukrainai. Jie sugebėjo tai paversti didele pergale kovoje prieš okupantus“, – sakė generalinis sekretorius.

Ukrainos pajėgos netoli Avdijivkos sunaikino Rusijos minų neutralizavimo mašinąUkrainos ginkluotosios pajėgos Avdijivkos sektoriuje sunaikino Rusijos savaeigę išminavimo mašiną UR-77 „Meteorit“.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos 47-oji mechanizuotoji brigada, skelbia „Ukrinform“.Ukrainos kariškiai taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sunaikinta minų neutralizavimo mašina.https://www.facebook.com/watch/?v=1149143319803923&ref=sharing

Rusija iki gyvos galvos įkalino tris Ukrainos kariusRusija antradienį pareiškė, kad trims Ukrainos kariams už įvairius nusikaltimus buvo skirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės.Rusijos tyrimų komitetas įvardijo šiuos kariškius kaip Denisą Zalevskį, Jevgenijų Kirisą ir Bogdaną Kašpruką. Jie buvo pripažinti kaltais dėl „žiauraus elgesio su civiliais“, „draudžiamų metodų naudojimo ginkluoto konflikto metu“ ir „nužudymo bei pasikėsinimo nužudyti“.Kaip pranešama, visi trys kariai kovėsi Ukrainos Mariupolio mieste, kurio kontrolę pernai gegužę po tris mėnesius trukusios niokojančios apgulties perėmė Rusijos pajėgos.Rusijos įsteigtas teismas Rytų Ukrainos Donecko srityje nurodė, kad D. Zalevskis praėjusių metų kovą prieš tris žmones esą panaudojo automatą „Kalašnikov“ ir du iš jų pražudė, o kartu su J. Kirisu ir B. Kašpruku nukovė keturis transporto priemonėse buvusius asmenis.Maskva jau anksčiau yra skyrusi Ukrainos kariams ilgų laisvės atėmimo bausmių ir tai padariusi rusų užimtose teritorijose surengtuose teismo procesuose, kurių Kyjivas nepripažįsta.

Pentagono vadovas: jei JAV sustabdys paramą Ukrainai, Putinui pavyks pasiekti, ko noriRusijos prezidentui Vladimirui Putinui pavyks įgyvendinti savo siekį užgrobti Ukrainos teritoriją, jei Jungtinės Valstijos sustabdys paramą Kyjivui, antradienį pareiškė gynybos sekretorius Lloydas Austinas.„Galiu jums garantuoti, kad be mūsų paramos V. Putinas bus sėkmingas“, – sakė L. Austinas per Senato posėdį dėl papildomo finansavimo nacionalinio saugumo prioritetams, įskaitant Ukrainą, kuriai prašoma 44,4 mlrd. JAV dolerių.„Jei dabar staiga nutrauksime visą paramą, V. Putinas tik sustiprės ir jam pavyks įgyvendinti savo norą įgyti kaimynės suverenią teritoriją“, – sakė L. Austinas.

Blinkenas: Putinas siekia pasinaudoti Izraelio ir „Hamas“ karuAntradienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną mėginimu pasinaudoti Izraelio ir „Hamas“ karu siekiant sumažinti Vakarų paramą Ukrainai.„Putinas labai stengiasi pasinaudoti „Hamas“ ataka prieš Izraelį, tikėdamasis, kad tai atitrauks mūsų dėmesį (...) ir dėl to Jungtinės Valstijos atims išteklius“ iš Ukrainos“, – per Senato posėdį sakė A. Blinkenas.

Ukrainos pasieniečiai: Rusija išveda savo dalinius iš BaltarusijosRusija po personalo rotacijos naujų dalinių į Baltarusiją neatsiuntė. Apie tai per televiziją pranešė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenka.„Padėtis pasienyje su Baltarusijos Respublika visiškai kontroliuojama. Mes nefiksuojame personalo ar technikos judėjimo prie mūsų sienos. Viskas [mokymai] vyksta poligonuose. Mes aktyviai stebime situaciją ir analizuojame, kiek ji gali kelti grėsmę. Pridursiu, kad Rusijos Federacija, vykdydama rotaciją, išvedė visus savo dalinius iš Baltarusijos teritorijos ir naujų neatsiuntė“, – sakė jis.Pasak A. Demčenkos, Baltarusijoje vis dar yra tam tikras skaičius Rusijos karinio personalo, tačiau tai yra technines priemones aptarnaujantis personalas, kuris vis dar lieka Baltarusijoje.„Kalbant apie rusų samdinių buvimą, jų yra nedidelis skaičius – mūsų duomenimis, mažiau nei 1 000 žmonių“, – sakė A. Demčenka.

Įkalintos rusų menininkės motina įspėja, kad kalėjimas jai bus „katastrofa“Rusų menininkės, kuriai už protestą prieš Maskvos invaziją į Ukrainą gresia dešimtmetis kalėjimo, motina sakė, kad per pusantrų metų, praleistų už grotų, jos sveikata labai pablogėjo, ir perspėjo, kad laisvės atėmimo bausmė būtų „katastrofa“.33 metų dailininkė ir muzikantė iš Sankt Peterburgo Aleksandra Skočilenko nuo praėjusių metų balandžio mėnesio laikoma suimta už tai, kad prekybos centrų kainų etiketes pakeitė užrašais, kuriuose pasisakoma prieš Maskvos karą Ukrainoje.A. Skočilenko, kurios teismas prasidėjo pernai gruodį, už grotų atsidūrė nepaisant daugybės sveikatos sutrikimų, įskaitant celiakiją ir įgimtą širdies ydą.Jos motina Nadežda Skočilenko sakė, kad Aleksandra gali būti nuteista iki Naujųjų metų, ir ją ima šiurpas pagalvojus, kas bus toliau.„Stengiuosi apie tai negalvoti, tikiuosi stebuklo“, – interviu AFP Paryžiuje sakė 60 metų Nadežda. „Reali kalėjimo bausmė būtų tiesiog katastrofa Sašai“, – sakė ji, vartodama mažybinį dukters vardą.Nadežda pasakojo, kad vaikystėje Aleksandra sirgo ir daug laiko praleido ligoninėse. Pirmuosius 14 dukters gyvenimo metų mama nedirbo, kad padėtų stabilizuoti jos sveikatą ir suteiktų galimybę „gyventi normalų gyvenimą“.Praėjusiais metais įvykęs Aleksandros suėmimas sugriovė visas pastangas, sakė Nadežda ir pridūrė, kad dukters sveikata greitai pablogėjo.„Kankinimas“Aleksandra negali valgyti glitimo, pavyzdžiui, makaronų ar kruopų, tačiau kalėjime sunku laikytis griežtos dietos, o jos širdies problemos dar labiau paaštrėjo, teigia jos šalininkai. Dabar ji kenčia nuo aritmijos ir krūtinės skausmo, todėl retkarčiais turi nešioti širdies ritmo matuoklį.Visi prašymai skirti Aleksandrai namų areštą buvo atmesti, nes jos vyresnioji sesuo gyvena Prancūzijoje, o Aleksandra laikoma pavojinga, nes gali pabėgti, sakė Nadežda, kuri iš Rusijos išvyko praėjusį pavasarį.Elgesys su Aleksandra per teismo posėdžius prilygsta „kankinimui“, sakė motina.Per teismo posėdžius ji negali tinkamai valgyti. Kartais jai neleidžiama nueiti į tualetą. „Sašai neleidžiama su savimi į teismo salę pasiimti vandens, o teismo posėdis kartais gali trukti nuo šešių iki aštuonių valandų“, – sakė Nadežda.Po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 2022 metų vasario mėnesį įsakė įsiveržti į Ukrainą, bet kokia vieša invazijos kritika buvo uždrausta.Nepaisydama represijų, 2022 metų kovą Sankt Peterburgo menininkė pakeitė prekybos centrų lipdukus trumpomis frazėmis apie karą prieš Ukrainą, ypač daug dėmesio skirdama kruvinam mūšiui dėl Mariupolio.„Putinas jau 20 metų meluoja mums iš televizijos ekranų, – sakoma viename iš tokių lipdukų. – Galutinis šio melo rezultatas – mūsų pasirengimas pateisinti karą ir beprasmes mirtis“.Ji buvo apkaltinta „melagingos informacijos“ apie Rusijos ginkluotąsias pajėgas skleidimu ir „politine neapykanta“.„Jie serga“Nepaisant patirtų kančių, A. Skočilenko buvo nepalenkiama ir dažnai šypsojosi sėdėdama kaltinamųjų narve teismo salėje. Jos motina sakė, kad dukra niekada nesigailėjo dėl to, ką padarė.Rugsėjį iš kalėjimo atsiųstame laiške A. Skočilenko teigė, kad jos protestas nebuvo veltui, nes dėl „mano baudžiamosios bylos absurdiškumo“ pasaulis sužinojo apie rusus, protestuojančius prieš karą.Ji aprašė sunkias sąlygas, kuriomis laikoma ji ir jos kameros draugai, sakydama, kad jie negalėjo gauti geriamojo vandens, o tai, ką jiems duodavo valgyti, labiau tiko „benamiams gyvūnams“. „Bjauriausia Rusijos kalėjime yra tai, kad nepaisoma elementariausių ir pagrindinių žmogaus poreikių“, – rašė ji.82 metų teisių gynėjas Levas Ponomariovas, kuris išvyko iš Rusijos prasidėjus karui, paragino užsienio vyriausybes apsikeisti kaliniais, sakydamas, kad A. Skočilenko ir keli kiti žinomi asmenys turi būti skubiai paleisti iš kalėjimo.„Jie serga“, – pirmadienį „Amnesty International“ būstinėje Paryžiuje sakė V. Ponomariovas, taip pat išskyręs Maskvos savivaldybės įstatymų leidėją Aleksejų Gorinovą ir opozicijos politiką Vladimirą Karą-Murzą. Abu jie buvo įkalinti už tai, kad pasisakė prieš karą.Nadežda sakė, kad Rusijos valdžia nepajėgs palaužti jos dukters. „Ji išgyvens, ji labai stiprus žmogus, – sakė ji. – Bet kokia bus to kaina?“

Kremlius: Vakarų įmonės iš Rusijos „veltui nepasitrauks“Kremlius antradienį pareiškė, kad Rusijoje esantį savo turtą išparduodančios Vakarų įmonės „veltui nepasitrauks“ ir turės laikytis griežtų Maskvos diktuojamų taisyklių.Rusijos valdžia sugriežtino savo dukterines įmones Rusijoje mėginančioms parduoti vakarų bendrovėms taikomus apribojimus, faktiškai nustatydama sandorių ribas ir terminus, antradienį pranešė „The Financial Times“, cituodamas kelis pastaruoju metu sandorius sudariusius asmenis.Per 20 mėnesių nuo Maskvos pradėto Ukrainos puolimo iš Rusijos pasitraukė šimtai Vakarų bendrovių, daugelis jų savo turtą pardavė su didelėmis nuolaidomis ar jį visiškai nurašė.„Rusija toliau yra šalis, atvira užsienio investicijoms... Rusija yra pasirengusi sukurti patogias sąlygas čia veikiančioms užsienio bendrovėms,“ – antradienį kalbėjo Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.„Tačiau, atsižvelgiant į tariamą Vakarų karą su Rusija, įskaitant ekonominį karą, Vakarų bendrovėms, mėginančioms pasitraukti dėl savo valdžios daromo spaudimo, galioja ypatinga tvarka,“ – teigė D. Peskovas.Atsakydama į Vakarų sankcijas, Maskva nustatė aibę kapitalo kontrolės priemonių, teigdama, kad jų reikia šalies ekonominiam suverenitetui sustiprinti.Rusijos vyriausybinė komisija privalo tvirtinti visus stambius sandorius, susijusius su bendrovėmis iš jos „nedraugiškomis“ laikomų šalių – tai yra tų, kurios Maskvai yra nustačiusios sankcijų.Prezidentas Vladimiras Putinas turi pats asmeniškai tvirtinti jautriuose energetikos ir finansų sektoriuose sudaromus sandorius, o pasitraukti mėginančios bendrovės savo turtą privalo parduoti su 50 proc. nuolaida bei sumokėti pasitraukimo mokestį, kuris siekia 15 proc. bendrovės rinkos vertės.„Žinoma, šiuo metu galimybės pasitraukti veltui negali būti,“ – antradienį sakė D. Peskovas.Vienas investicinio banko atstovas leidiniui „The Financial Times“ papasakojo, kad Maskva apkarpė išeinančių bendrovių parduodamos užsienio valiutos sumas iki 20 mln. JAV dolerių per dieną ir nustatė septynių dienų terminą sandoriui įvykdyti, iš esmės apribodama įplaukas iki 140 mln. JAV dolerių. Dar vienas šaltinis minėjo, kad egzistuoja ir neoficialus į užsienį pervedamų lėšų limitas, kurį sudaro 400 mln. JAV dolerių.AFP šių pranešimų negalėjo patikrinti.Nekomentuodamas pateiktos informacijos, D. Peskovas paneigė, kad ribojimais siekiama paremti itin pašlijusį Rusijos rublį.Nuo praeito vasario Maskva ir ryšių su Kremliumi turintys verslininkai susižėrė patrauklaus šalį paliekančių Vakarų bendrovių turto, kuris buvo parduotas už itin mažą kainą.

JK žvalgyba: rusai prie Dnipro upės Chersono srityje patiria spaudimąRusijos invaziniai daliniai Ukrainoje, anot britų žvalgybos ekspertų, vis labiau patiria spaudimą pietinėje Chersono srityje prie Dnipro upės. Tai sakoma kasdien skelbiamoje Gynybos ministerijos Londone ataskaitoje. Britų duomenimis, vadovavimą daliniams prie Dnipro upės asmeniškai perėmė Rusijos pajėgų Ukrainoje vado pavaduotojas, generolas pulkininkas Michailas Teplinskis.M. Teplinskis buvo atsakingas už santykinai sėkmingą rusų pasitraukimą į rytinį Dnipro krantą 2022 m. lapkritį ir yra labai gerbiamas rusų generolų. Ten praėjusiomis savaitėmis suintensyvėjo mūšiai, Ukrainos pajėgoms mėginant atimti iš rusų teritorijos kontrolę, sakoma toliau pranešime. „M. Teplinskio paskyrimas tikriausiai rodo, kad didėja spaudimas teritoriją ginantiems rusų daliniams“, – pažymi ekspertai.Atremti ukrainiečių atakas prie Dnipro ir išlaikyti užimtas teritorijas ir toliau yra labai svarbus Rusijos ginkluotųjų pajėgų prioritetas, teigiama ataskaitoje.

Žiniasklaida: Ukrainos vadovybėje gali įvykti reikšmingų permainųSpalio 30 dieną publikuotas „Time“ žurnalo straipsnis, paremtas interviu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jo komandos nariais, taip pat neįvardytais Ukrainos prezidentui artimais šaltiniais. Kaip teigiama leidinyje „Time“, ateinanti žiema gali pateikti Ukrainai dar daugiau iššūkių negu praėjusioji: pernai rusų kariai reguliariai bombardavo infrastruktūros objektus, mėgindami išvesti iš rikiuotės šalies energetikos sistemą. Vis dėlto prieš metus dėl elektros tiekimo trikdžių ukrainiečiai kaltino tik Rusiją, o štai dabar žmonių nepasitenkinimas, esą, gali nukrypti į savus politikus ir pareigūnus.Užėję šalčiai apsunkins ir karių judėjimą fronte. Dėl to, kaip viskas klostysis, Ukrainos vadovybėje gali įvykti reikšmingų permainų, rašo „Time“. Remiantis leidinio turimais iš anoniminių šaltinių gautais duomenimis, kažkurio iš ministrų ir vieno aukšto rango generolo laukia atleidimas: tai jiems bus suversta kaltė dėl pernelyg lėto progreso fronte vykdant kontrpuolimą.Remdamasis neįvardytais Ukrainos vadovybei ir kariuomenei artimais šaltiniais, „Time“ publikacijos autorius kalba apie tai, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms trūksta ir technikos, ir žmonių. Remiantis „Time“ pašnekovų perduota informacija, dėl šių aplinkybių kai kurie vadai atsisako vykdyti įsakymus – kartais net tuos, kurie ateina iš prezidento biuro, – tarytum klaustų: „Kur ginklai? Kur artilerija? Kur naujokai?“Remiantis „Time“ pateikta informacija, Volodymyras Zelenskis nėra patenkintas vizitu JAV. Bendraudamas su žurnalistais jis prisipažino, kad jaučiasi išsekęs ir dėl karo veiksmų, ir dėl būtinybės įtikinėti sąjungininkus, kad jų pagalba būtina. Kaip teigia vienas iš šaltinių, prezidentas jaučiasi taip, tarytum sąjungininkai būtų jį išdavę, aprūpinę tik tuo, ko reikia norint išgyventi, bet ne laimėti mūšiuose.Vis dėlto net ir įžvelgdamas Vakarų nuovargio požymius, V. Zelenskis yra nusiteikęs tęsti kovą, karo veiksmus. Klausimą dėl paliaubų jo komanda laiko tabu, rašo „Time“.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 300 810 rusų okupantųNuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 31 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 300 810 rusų karių, iš jų 870 – per pastarąją parą.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 5 211 priešo tankų (+21 per pastarąją parą), 9 804 šarvuotąsias kovos mašinas (+29), 7 227 artilerijos sistemas (+25), 844 raketų paleidimo sistemas (+10), 562 oro gynybos sistemas (+3), 321 karo lėktuvą, 324 sraigtasparnius, 5 440 bepiločių orlaivių (+21), 1 546 sparnuotąsias raketas (+2), 20 karo laivų, 1 povandeninį laivą, 9 590 mašinų ir kuro talpyklų (+35), 1 016 specialiosios įrangos vienetus (+2).Duomenys nuolat atnaujinami.

ISW: rusai į Avdijivkos „mėsos atakas“ meta pėstininkus be artilerijos priedangos Į Avdijivkos „mėsos atakas“ rusai meta „Štorm – Z“ pėstininkų dalinius, per kelias dienas prarasdami 40 – 70 proc. jų sudėties.Kaip skelbia Karo tyrimų institutas (ISW), „Štorm – Z“ šturmo dalinius daugiausia sudaro nuobaudas gavę kariai ir nuteistieji. Šiuos pėstininkus karinė Rusijos vadovybė naudoja frontaliniams Avdijivkos puolimams.Spalio 30 dieną Tauridės grupės atstovas spaudai, pulkininkas Aleksandras Štupunas pareiškė, kad Rusijos pajėgos ruošiasi „mėsos atakoms“ prie Avdijivkos ir treniruoja „Štorm – Z“ padalinius būsimiems šturmams be amunicijos ir technikos.Rusijos „karo korespondentas“, neva esantis tame pačiame rajone, tvirtino, kad „mėsos atakos“ – tai puolimai be artilerijos palaikymo. Jo teigimu, kai du rusų pulkai vienas šalia kito rengia „mėsos atakas“, sandūra tarp abiejų pulkų atsakomybės zonų lieka neapsaugota ir pažeidžiama ukrainiečių kontratakų.Kitas „karo korespondentas“ teigė, kad „Štorm – Z“ šturmo daliniai Avdijivkos kryptimi ir pietiniame Bachmuto flange po kelių dienų aktyvių veiksmų dažnai būna sunaikinami ir vidutiniškai praranda 40 – 70 proc. savo personalo. Be to, šie šturmo kariai būna prastai apmokyti.Pasak Rusijos šaltinio, „Štorm – Z“ daliniai dažnai įtraukiami į mūšius neatlikus jokios žvalgybos ir neužmezgus ryšio su kaimyniniais daliniais. Paprastai savo sužeistuosius jie bando evakuoti be artilerijos priedangos, todėl patiria dar daugiau nuostolių.Abu „karo korespondentai“ pažymėjo, kad rusų atakoms ir kontratakoms trūksta deramos artilerijos paramos. Vienas iš jų teigė, kad dėl šių veiksnių „Štorm – Z“ daliniai virsta „atliekomis“, taip ir nepasiekę ryškesnių rezultatų.

Nerami naktis Ukrainoje: keliose vietovėse skelbta balistinė grėsmė, atremtos dronų atakosDėl grėsmės, kad Rusijos kariuomenė gali panaudoti balistinius ginklus, keliuose regionuose naktį paskelbtas oro pavojaus signalas.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos apie tai pranešė „Telegram“.„Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Donecko sritys – grėsmė panaudoti balistinius ginklus!“ – rašoma pranešime.Kaip pranešama, spalio 30 dieną Rusijos kariai pradėjo balistinę ataką Zaporižios pakraštyje, sunaikindami socialinės infrastruktūros objektą.Taip pat pranešama apie naktį surengtas dronų atakas Chmelnickyje, Rusijos raketa pataikė į Poltavos srities Mirhorodo rajono teritoriją. Informacijos apie aukas ar kitą žalą kol kas nėra.

Zelenskis apie karą: Rusija nesugeba strategiškai atlaikyti šios konfrontacijosRusija vis dar gali atlaikyti karo veiksmus ir kai kuriose vietose didina spaudimą priekyje, tačiau ji negali strategiškai atlaikyti šios konfrontacijos. Tai savo vaizdo kalboje pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Turime blaiviai įvertinti Rusijos sistemą. Jie mobilizavo visas savo pajėgas, kad neprarastų to, kas buvo užgrobta Ukrainoje, bet tuo pačiu užteršė savo teritoriją tokiu neapykantos ir degradacijos lygiu“, – sakė valstybės vadovas.Prezidentas pabrėžė, kad antrą kartą šiais metais Rusija praranda įvykių kontrolę.„Arba sukilėliai žygiuoja į Maskvą ir niekas jų nestabdo, arba valdžios vertikalė Dagestane išgaruoja ir vyksta tikras pogromas. Visa tai yra signalai, kad Rusija vis dar – kol kas – gali atlaikyti karo veiksmus ir kai kuriose vietose didina spaudimą fronte, tačiau nesugeba strategiškai atlaikyti šios konfrontacijos“, - sakė V. Zelenskis.Pasak jo, strategiškai visi turime būti stiprūs, turime būti vieningi, turime daryti tai, kas įmanoma ir neįmanoma, kad išgyventume ir atgautume tai, kas mūsų.„Ir įrodyti, kad laisvė tikrai yra stipresnė už neapykantą ir agresiją. Tam mums reikia mūsų vienybės, visos Europos vienybės, Amerikos vienybės, viso laisvojo pasaulio vienybės. Vienybė yra efektyviausias, tiksliausias ir tolimiausias ginklas“, – pabrėžė prezidentas.

Rusijos valdžia sulaikė du karius, įtariamus devynių žmonių nužudymu VolnovachojeRusijos tyrimų komitetas paskelbė, kad du kariai iš Tolimųjų Rytų buvo sulaikyti dėl įtarimų nužudžius devynis žmones okupuotame (ir smarkiai sunaikintame per pirmąsias visapusiškos invazijos dienas) Volnovachos mieste Donecko srityje.Departamentas žmogžudystės motyvą preliminariai pavadino „buitiniu konfliktu“.Devyni žmonės, įskaitant du vaikus, buvo nušauti privačiame name Volnovachoje spalio 28-osios naktį.

Zelenskis susitiko su Amerikos kongresmenų delegacijaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis priėmė JAV Kongreso Atstovų Rūmų delegaciją, kurią sudaro Jamesas Frenchas Hillas, Michaelas Quigley`is ir Stephenas Lynchas.Tai pirmadienį pranešė prezidento biuro spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.Valstybės vadovas pabrėžė, kad tokie solidarumo vizitai yra galingas paramos Ukrainai ir visai ukrainiečių tautai signalas iš JAV.Anot jo, tai ypač svarbu artėjant žiemai, kai valstybė agresorė planuoja tęsti raketų terorą prieš Ukrainos miestus ir kritinės infrastruktūros objektus.„Labai vertiname tai, kad Respublikonų ir Demokratų partijos, prezidento Joe Bideno administracija, taip pat abeji Amerikos Kongreso rūmai vieningai remia Ukrainą. Tai tikrai galingas signalas pasauliui, kad nugalėsime kovoje už mūsų bendras vertybes – laisvę ir demokratiją“, – sakė V. Zelenskis.Susitikimo metu buvo aptarti tolesnio efektyvios ir visapusiškos JAV paramos Ukrainai klausimai. Šiame kontekste buvo pabrėžta, kaip svarbu, kad JAV prezidentas J. Bidenas pateikė Kongresui prašymą dėl pagalbos Ukrainai finansavimo.„Nuo pirmųjų plataus masto invazijos dienų JAV parama nesikeičia, ji padėjo suvienyti pasaulį aplink Ukrainą. Tokios pagalbos tęsimas yra mūsų šalies sėkmės kovoje su Rusijos agresija laidas“, – sakė V. Zelenskis.Prezidentas taip pat išsamiai informavo Amerikos delegaciją apie situaciją fronte ir prioritetinius Ukrainos gynybos pajėgų poreikius. Šiame kontekste buvo aptartos pagrindinės tolesnės Amerikos pagalbos Ukrainai saugumo ir gynybos srityse kryptys.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JAV skyrė Ukrainai naują karinės pagalbos paketą, kurio vertė – 150 mln. dolerių.

JAV absurdiškais pavadino Rusijos kaltinimus Ukrainai dėl riaušių Dagestano oro uostePirmadienį Jungtinės Amerikos Valstijos atmetė Rusijos kaltinimus, kad dėl riaušių oro uoste daugiausiai musulmonų gyvenamame Dagestane, per kurias įsiveržę vyrai ieškojo Izraelio ir žydų keleivių, kalta Ukraina.„Mačiau jų komentarus verčiant kaltę Ukrainai. Jie absurdiški“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.„Manome, kad jie turėtų patraukti atsakomybėn kiekvieną, už tai atsakingą“, – pridūrė jis.

Azerbaidžanas išsiuntė Ukrainai dar vieną humanitarinės pagalbos partijąAzerbaidžanas pirmadienį išsiuntė Ukrainai dar vieną pagalbos partiją. Siuntoje – elektros įranga.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu AZƏRTAC.„Iš Sumgaito technologinio parko teritorijos išgabenta pirmoji elektros įrangos partija, kurią mūsų šalis siunčia kaip humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms“, – sakoma pranešime.Leidinys rašo, kad pagal prezidento Ilhamo Alijevo 2023 metų liepos 17 d. potvarkį Energetikos ministerijos parengtoje humanitarinėje siuntoje yra daugiau kaip 555 tūkst. metrų elektros kabelių ir laidų.14 sunkvežimių vilkstinė su humanitariniu kroviniu išvyko į Ukrainą, kad padėtų atkurti pastovų elektros tiekimą nuo karo nukentėjusiuose šalies rajonuose.Leidinys taip pat rašo, kad artimiausiu metu planuojama išsiųsti kitas siūlomos pagalbos dalis, kurių bendra vertė – 7,6 mln. dolerių.Nuo Rusijos invazijos pradžios Baku perdavė Ukrainai daugiau kaip tūkstantį tonų vaistų, medicininės įrangos ir humanitarinės pagalbos už daugiau nei 33 mln. dolerių.Azerbaidžanas yra vienas iš humanitarinės pagalbos lyderių atkuriant Ukrainos energetikos sistemą po Rusijos raketų atakų. Neseniai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su I. Alijevu.Energetikos ministerija taip pat pranešė, kad Azerbaidžanas iki metų pabaigos planuoja perduoti Ukrainai įrangos skirstomiesiems tinklams atkurti.

Ukrainos pareigūnas: Rusija Kupjansko kryptimi pradėjo naudoti cheminį ginkląUkrainos ginkluotųjų pajėgų žvalgybos padalinio vadas Denysas Jaroslavskis sakė, kad nuo vakar rusai pradėjo naudoti draudžiamą cheminį ginklą Kupjansko kryptimi. Jis kalbėjo apie priešo cheminių dujų naudojimo pasekmes, kurias Ukrainos gynėjai patiria jau antrą dieną.„Priešas labai galingai naudoja artileriją. Ir jis nuo vakar vakaro pradėjo naudoti masinio naikinimo ginklus, tokius kaip dujos. Tai reiškia, kad kovotojams sunku kvėpuoti, nudegimai, galvos svaigimas – mes tai jaučiame ir matome. Jau antrą dieną iš eilės priešas naudojasi ir sistemingai mums praneša, kai iššovė šūvius draudžiamais ginklais. Suprantame, kad tai prasidėjo. Bachmuto kryptimi matėme sistemingą fosforo naudojimą, dabar netoli Kupjansko jie (Rusijos kariuomenė - UNIAN) naudoja chemines medžiagas“, - pabrėžė D. Jaroslavskis.Jis pridūrė, kad tai ne pirmas kartas, kai Rusijos okupantai naudoja cheminį ginklą.„Pirmą kartą su cheminiu ginklu susidūrėme Hostomelyje. Kai mūsų dalinys įžengė į angarą, kuriame buvo „Mriya“ lėktuvas (sunaikintas okupantų Kijevo srityje – UNIAN), mes ten buvome apnuodyti, nes ten buvome daugiau nei tris valandas. Buvo daug hospitalizuotų kovotojų, tada mes tai pajutome pirmą kartą“, - sakė D. Jaroslavskis.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pareigūnas taip pat sakė, kad padėtis Lymano-Kupjansko kryptimi yra įtempta. Čia vis dar yra daug priešo pajėgų, bandančių daryti spaudimą Ukrainos gynėjams.„Mes čia nejaučiame Rusijos karių trūkumo. Neturiu bendro vaizdo, kokį turi Generalinis štabas, bet pastarąsias dvi dienas jie žiauriai puola. 50 ar daugiau žmonių grupės bando prasiveržti. Ir tai nėra sabotažo ir žvalgybos grupės, kurios tyliai įeina, tai yra puolimo vienetai, kurie bando pertraukti gynybos liniją. Puolimai vyko dvi dienas“, – pabrėžė D. Jaroslavskis.Jis mano, kad Kupjansko kryptimi rusai bando užgrobti jiems svarbią Kupjansko-Uzlovojaus geležinkelio sankryžą.„Jiems reikia Kupjansko-Uzlovojaus. Manau, kad dabar jie bando šturmuoti visą kryptį. Žinoma, Avdijivka dabar jiems yra prioritetas. Ten jie paguldys savo kaulus, bet jie bandys kažkaip paimti Avdijivką. Ir mūsų kryptis, kur mes buvome perkelti, yra Kupjanskas-Uzlovojus, kuris yra jų prioritetinis taškas. Rusai vis dar naudojasi 80 proc. savo logistikos maršruto geležinkeliu, todėl nori atgauti geležinkelio kelio kontrolę. Bet mes to neleisime“, – apibendrino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karininkas.

Nyderlandai per dvi savaites pristatys raketas „Patriot“ į Ukrainą ir mokymams į Rumuniją pasiųs F-16Nyderlandų premjeras Markas Rutte per vaizdo konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, paskelbtą „X“ tinkle (buvęs „Twitter“), sakė, kad įvykiai Artimuosiuose Rytuose neturėtų nukreipti Vakarų dėmesio nuo karo Ukrainoje.„Tai, kas dabar vyksta Gazoje, ir teroristinis išpuolis prieš Izraelį bei viskas, kas vyko po to, negali ir neatitrauks mūsų dėmesio nuo to, kas vyksta tarp jūsų ir Rusijos“, – sakė M. Rutte, kreipdamasis į V. Zelenskį. „Turime stengtis užtikrinti, kad pasaulis galėtų sutelkti dėmesį į Ukrainą ir pasinerti gilyn į tai, kas vyksta Artimuosiuose Rytuose“, – sakė Nyderlandų premjeras.Šiame kontekste jis pažymėjo, kad pirmieji F-16 naikintuvai, kuriuos jo šalis nusprendė perkelti į Ukrainą, per artimiausias dvi savaites atvyks į mokymo centrą Rumunijoje, kur šiuo metu mokomi Ukrainos pilotai.Tuo pačiu metu, pasak M. Rutte, „Patriot“ bus pristatytos į Ukrainą „padėti Ukrainai ateinančią žiemą“. Tikimasi, kad žiemą Rusija vėl pradės didžiulę Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudymo kampaniją.Be Nyderlandų, Belgija, Danija ir Norvegija taip pat perduos savo naikintuvus F-16 į Ukrainą, tikimasi, kad Kijevas juos gaus per ateinančius metus.

Ukrainos partizanai atskleidė priešo laivų raketų logistiką SevastopolyjeUkrainos partizanai Kryme atskleidė okupantų rusų laivų raketų logistiką laikinai okupuotame Sevastopolyje.Tai „Telegram“ kanale pranešė pasipriešinimo judėjimas „Ateš“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Mūsų agentai išžvalgė uždarą okupantų karinių sandėlių krovimo aikštelę į šiaurę nuo Sevastopolio, netoli Inkermano miesto. Mūsų duomenimis, šioje stotyje kraunamos sparnuotosios raketos „Kalibr“ ir priešlaivinės raketos „Oniks“ pakrantės raketų kompleksui“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad iš sandėlių raketos gabenamos į Sucharnos įlanką, kur jos perkeliamos į laivus.

Kyjivas: Ukraina smogė Rusijos oro gynybos objektuiUkraina smogė Rusijos oro gynybos objektui vakarinėje okupuoto Krymo pakrantėje, pranešė Kyjivo strateginės komunikacijos centras, rašo „The Kyiv Independent“.Anksčiau Rusijos telegramos kanalas „Astra“ pareiškė, kad Ukrainos raketa pataikė į Rusijos oro gynybos pajėgų bazę netoli Olenivkos kaimo vakarinėje Krymo dalyje.„Astros“ šaltinių teigimu, per išpuolį buvo sužeista 17 Rusijos karių ir apgadintos penkios karinės transporto priemonės.Savo ataskaitoje Ukrainos kariuomenė nurodė, kad jos smūgis netoli okupuoto Luhansko spalio 25 d. pataikė Rusijos oro gynybos sistemą S-400.

Rusija paskyrė desantininkų vadą karinės grupės Ukrainoje vaduRusijos oro desantininkų pajėgų vadas generolas pulkininkas Michailas Teplinskis buvo paskirtas naujuoju Rusijos karinės grupės „Dniepro“ Ukrainoje vadu, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi šaltiniu.Pulkininkas generolas M. Teplinskis pakeitė generolą pulkininką Olegą Makarevičių, kuris bus perkeltas į kitas pareigas, pranešė laikraštis „Izvestija“.2022 m. birželį jis buvo paskirtas vadovauti elitinėms oro desantinėms pajėgoms, kurios pirmosiomis karo dienomis patyrė daug nuostolių.JK karinė žvalgyba pranešė, kad jis sausio mėnesį buvo atleistas iš aukšto rango pareigų Ukrainoje, bet vėliau grąžintas į pareigas. Taip pat teigiama, kad jis greičiausiai yra vienas iš nedaugelio vyresniųjų generolų, „plačiai gerbiamų eilinių“.

Ukrainos URM pakomentavo Rusijos kaltinimus dėl Kyjivo sąsajų su įvykiais MachačkalojeRusija bando apkaltinti Ukrainą prisidėjus prie įvykių Dagestano sostinėje Machačkaloje. Bet jie atspindi giliai įsišaknijusį Rusijos elito ir visuomenės antisemitizmą.Tai feisbuke pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Olehas Nikolenka, praneša portalas „rbc.ua“.O. Nikolenka pažymėjo, kad grasinimai susidoroti su žydais yra Rusijos valstybinės propagandos, kuri ištisus dešimtmečius ugdė rusų neapykantą kitoms tautoms, darbo rezultatas.Portalas primena, kad neseniai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas paskelbė užgaulių antisemitinių pareiškimų.„Rusijos užsienio reikalų ministerijos kaltinimas, kad esą Ukraina prisidėjo prie įvykių Dagestane, yra mėginimas kitiems suversti savo kaltę. Esame tvirtai įsitikinę, kad tarptautinė bendruomenė turi ryžtingai reaguoti į rasinės neapykantos apraiškas Rusijoje ir pasaulyje“, – parašė O. Nikolenka.Portalas primena, kad spalio 29-osios vakarą į Machačkalos oro uostą įsiveržė įtūžusi dagestaniečių minia. Jie ieškojo žydų, kurie esą turėjo atskristi iš Izraelio.Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad įvykiai Machačkaloje yra Rusijoje plačiai paplitusios neapykantos kitoms tautoms kultūros dalis.

Žurnalas „Time“ paskyrė savo viršelį Zelenskiui: „Niekas netiki pergale taip, kaip aš“JAV žurnalas „Time“ savo naujo numerio viršelį ir straipsnį paskyrė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi leidinio svetaine.„Niekas netiki mūsų pergale taip, kaip aš. Niekas“, – po rugsėjį surengtos kelionės į JAV interviu „Time“ sakė V. Zelenskis. Ši citata pateikiama lapkričio numerio viršelyje.Publikacijos autorius – Simonas Shusteris, kuris pasakoja apie prezidento sunkumus siekiant išlaikyti tarptautinės bendruomenės dėmesį karui Ukrainoje, ypač prasidėjus konfliktui Izraelyje. Žurnalistas taip pat kalbėjosi su prezidento biuro vadovu Andrijumi Jermaku ir jo pavaduotoju Rostyslavu Šurma.„Baisiausia, kad dalis pasaulio jau priprato prie karo Ukrainoje... Nuovargis nuo karo kyla kaip banga. Tai matyti Jungtinėse Valstijose, Europoje. Ir mes matome, kad kai tik jie pradeda šiek tiek pavargti, jiems tai tampa tarsi šou: „Aš negaliu žiūrėti šio pakartojimo 10-ąjį kartą“, – sako V. Zelenskis.Straipsnio autorius pažymi, kad V. Zelenskio įsitikinimai nepasikeitė, priešingai, jo tikėjimas Ukrainos pergale prieš Rusiją tapo dar tvirtesnis. Tuo pat metu jis stoja prieš bet kokias paliaubas su priešu.„Mums tai reikštų palikti šią kraujuojančią žaizdą ateities kartoms. Galbūt tai nuramintų kai kuriuos žmones mūsų šalyje ir už jos ribų, bent jau tuos, kurie nori bet kokia kaina viską užbaigti. Bet man tai yra problema, nes sprogstamoji galia išliktų. Mes tik atidėtume jos detonaciją... Karo įšaldymas man reiškia jo pralaimėjimą“, – paaiškino prezidentas.Anot jo, jei rusai nebus sustabdyti Ukrainoje, tai karo veiksmai išplis už jos sienų.„Trečiasis pasaulinis karas gali prasidėti Ukrainoje, tęstis Izraelyje, iš ten persimesti į Aziją, o paskui sprogti dar kur nors kitur“, – sakė jis.Kaip pažymima straipsnyje, Rusijos invazijos pradžioje V. Zelenskio misija buvo išsaugoti žmonijos simpatijas. „Dabar jo užduotis tapo sunkesnė. Per savo keliones į užsienį ir pokalbius telefonu jis turi įtikinti pasaulio lyderius, kad pagalba Ukrainai atitinka jų pačių nacionalinius interesus ir kad tai, kaip sakė Joe Bidenas, „duos dividendų“. Tai pasiekti darosi vis sunkiau, nes daugėja globalių krizių“, – rašoma publikacijoje.Tačiau V. Zelenskis nemato kito kelio, kaip tęsti karą iki Ukrainos pergalės.„Nemanau, kad Ukraina gali sau leisti pavargti nuo karo. Net jei kas nors pajunta nuovargį savyje, to nepripažįsta“, – pabrėžė jis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, žurnalas „Time“ 2022 metų žmogumi paskelbė prezidentą V. Zelenskį.

Lenkijos kariuomenei pristatyti nauji daugiafunkciniai sraigtasparniaiPirmadienį Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas per specialią naujų sraigtasparnių priėmimo ceremoniją Novy Gliniko karinėje oro bazėje Vidurio Lenkijoje sakė, jog karas Ukrainoje ir padėtis Artimuosiuose Rytuose bei Azijoje reiškia, kad „perspektyvos tarptautinėje arenoje nėra geros“, todėl „vienintelis veiksmingas atsakas į grėsmes yra Lenkijos kariuomenės stiprinimas“.Italijos gynybos rangovas „Leonardo“ pristatė du iš 32 gamykloje pietryčių Lenkijos Svidniko mieste pagamintų orlaivių AW-149, jais aprūpinta 25-oji oro kavalerijos brigada.M. Blaszczakas sakė, kad sutartis dėl šių sraigtasparnių buvo pasirašyta pernai liepos 1 d. „Leonardo“ objektuose Svidnike, bendra šių sraigtasparnių gamyba „sustiprins mūsų šalies gynybos pramonės potencialą“.Pasak M. Blaszczako, įgulos jau buvo apmokytos skraidyti ir aptarnauti naujus sraigtasparnius, ginkluotė bus nuolat tiekiama. „Šiuo metu sraigtasparniai vis dar ginkluoti tik kulkosvaidžiais ir nevaldomomis raketomis, tačiau jie bus aprūpinti ir valdomomis raketomis bei prieštankinėmis raketomis „Hellfire“, – sakė ministras ir pridūrė, kad naujųjų sraigtasparnių užduotis bus pervežti ir paremti karius mūšio lauke.Su „Leonardo“ pasirašyta 8,2 mlrd. Lenkijos zlotų (1,84 mlrd. eurų) vertės sutartis apima logistikos paketą ir pilną Lenkijos ginkluotųjų pajėgų poreikiams pritaikytų sraigtasparnių pristatymą 2023–2029 metais.

Rusai apšaudė kapines Chersono srityje, vienas žmogus žuvoRusijos kariškiai apšaudė kapines Chersono srities Kindeikos gyvenvietėje, vienas žmogus žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Chersono srities vadovu Oleksandru Prokudinu.„Preliminariais duomenimis, vienas žmogus žuvo, dar vienas vietos gyventojas buvo sužeistas“, – parašė pareigūnas.O. Prokudinas informavo, kad 62 metų vyras nugabentas į ligoninę, jo būklė vidutinio sunkumo. Sužeistajam teikiama medicinos pagalba.Portalas pažymi, kad, išvadavus dešiniajame Dniepro krante esančius Chersono srities rajonus, rusai nuolat juos apšaudo iš sunkiosios ginkluotės, artilerijos ir aviacijos.Pirmadienį okupantai atakavo maršrutinį autobusą Chersone, buvo sužeisti septyni žmonės.Naktį naktį rusai taip pat smogė Chersonui, vienas žmogus žuvo, o dar trys buvo sužeisti.

Ukrainos kompanija pradėjo gaminti HIMARS maketus, kad suklaidintų priešąKompanija „Metinvest“ jau daugiau kaip metus gamina Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ginklų maketus. Pažiūrėti jie labai panašūs į originalus ir yra reikalingi tam, kad priešas nukreiptų ugnį į juos, o ne į tikrą techniką.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis „Metinvest“ operacijų direktoriumi Oleksandru Myronenka.Anot jo, priešakinėse linijose paklausiausios sovietinių haubicų ir radarų kopijos. Bet Ukrainos kariškių užsakymu gaminamos ir tariamos HIMARS sistemos.„Į mus kreipėsi kariškiai. Atėjo ir paklausė, ar galima pagaminti maketus, kurie mums padėtų suklaidinti priešą arba įrengti tariamas pozicijas. Dabar mūsų pagrindinė produkcija - sovietinės haubicos D-20, D-30 ir amerikietiškos haubicos M777, taip pat kelių tipų radiolokacijos stotys ir radioelektroninės kovos priemonės“, – pasakojo O. Myronenka apie maketų gamybos pradžią.Jis prisipažino, kad šiuo metu fronte yra keli HIMARS maketai, kurių iš toliau neįmanoma atskirti nuo tikrų. Mat „Metinvest“ pagamintas maketas – ne šiaip dekoracija, o veikiantis mechanizmas.„Mūsų maketai netgi juda ir keičia pozicijas. Ir atrodo kaip tikri automobiliai, atlieka savo funkciją", – sako O. Myronenka.Jis taip pat pripažino, kad maketų gamybos vietos laikomos paslaptyje ir yra iškeltos už kompanijos įmonių ribų, siekiant išlaikyti maksimalų slaptumą ir apsaugoti darbuotojus.Portalas primena, kad nuo plataus masto karo pradžios „Metinvest“ Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir šalies gyventojams jau skyrė 4 mlrd. grivinų.Bendrovė taip pat pradėjo gaminti priešmininius tralus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinei technikai: jie padeda išminuoti teritoriją ir išsaugoti karių gyvybes.

Daugiau nei 80 proc. ukrainiečių mano, kad rinkimai turėtų būti surengti po karo81 proc. ukrainiečių mano, kad rinkimai turėtų būti surengti po karo, 16 proc. norėtų, kad jie būtų surengti nepaisant karo, rodo Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto (KIIS) rugsėjo 30 – spalio 13 dienomis atlikta apklausa.65 proc. ukrainiečių neigiamai vertina nuotolinį balsavimą internetu ir nerimauja dėl klastojimo rizikos. Tokią mintį palaiko 29 proc. apklaustųjų. Dauguma gyventojų visuose Ukrainos regionuose (55-68 proc.) nepritaria minčiai įvesti nuotolinį balsavimą.Pasak sociologų, nors dauguma ukrainiečių mano, kad tikslinga rinkimus atidėti pokario laikui, 88 proc. pasisako už tai, kad Ukrainoje turi būti kuriama išvystyta demokratinė santvarka pagal Europos Sąjungos normas.Tik 7 proc. apklaustųjų pasisako už piliečių teisių ribojimą atsigavimo laikotarpiu po karo. Visuose Ukrainos regionuose absoliuti dauguma pasisako prieš tokius ribojimus atsigavimo laikotarpiu.KIIS telefonu klausė ukrainiečių, kada turėtų vykti rinkimai ir apie požiūrį į galimą piliečių teisių apribojimą atsigavimo laikotarpiu. Apklausoje dalyvavo atsitiktinai atrinkti 2007 vyresni nei 18 metų respondentai visuose Ukrainos regionuose (išskyrus Krymą). Rusijos okupuotų teritorijų gyventojai negalėjo būti įtraukti į atranką, neapklausti ir į užsienį pabėgę Ukrainos piliečiai.

Žiniasklaida: Zelenskių šeimos butą Jaltoje okupantai pardavė iš varžytiniųLaikinai okupuotame Kryme rusų okupacinė valdžia pardavė iš varžytinių konfiskuotą Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio šeimos butą.Tai „Telegram“ kanale pranešė portalas „Krymskij veter“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusų valdžia „pardavė“ konfiskuotą Zelenskių butą Kryme“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad butas buvo „nacionalizuotas“ ir parduotas iš varžytinių už 44,3 mln. rublių (šiek tiek mažiau kaip pusę milijono dolerių). Kas jį įsigijo, kol kas nežinoma.Anksčiau buvo pranešta, kad rusų valdžia laikinai okupuotame Kryme išstatė varžytinėse „nacionalizuotą“ Ukrainos prezidento žmonos Olenos Zelenskos butą Jaltoje.

Rusija apkaltino Ukrainą atlikus „pagrindinį vaidmenį“ prieš Izraelį nukreiptose riaušėse oro uostePirmadienį Rusija apkaltino Ukrainą suvaidinus „pagrindinį vaidmenį“ sekmadienį vykusiose antiizraelietiškose riaušėse daugiausiai musulmonų gyvenamo Dagestano oro uoste.Rusijos užsienio reikalų atstovės Marijos Zacharovos pranešime sakoma, kad Kyjivas „atliko tiesioginį ir pagrindinį vaidmenį vykdant naujausią destruktyvų aktą“.Prieš tai dėl riaušių prieš Izraelį Kremlius apkaltino „išorinį kišimąsi“ ir paskelbė, kad prezidentas Vladimiras Putinas vėliau pirmadienį sušauks svarbiausius patarėjus, įskaitant gynybos ministrą ir šnipų vadus, kad aptartų „Vakarų pastangas panaudoti įvykius Artimuosiuose Rytuose Rusijos visuomenei suskaldyti“.Rusijos policija pranešė sulaikiusi 60 žmonių, įtariamų surengus smurtinį Machačkalos oro uosto užpuolimą, nukreiptą prieš keleivius žydus, atvykusius iš Izraelio. Sekmadienį minia vyrų įsiveržė į oro uosto pakilimo ir nusileidimo taką, daugelis šaukdami „Allahu Akbar“ („Dievas visų didžiausias“), ir mėgino apsupti iš Tel Avivo atskridusį lėktuvą.Po spalio 7 d. „Hamas“ surengto Izraelio užpuolimo, per kurį teroristai nužudė 1400 žmonių, Dagestano pareigūnai pasisakė prieš Izraelį, palaikė palestiniečius ir kaltino Ukrainą.Sekmadienio riaušės prieš Izraelį kilo praėjus keturioms dienoms, kai V. Putinas sušaukė religinius lyderius ir sakė, kad „tarpreliginis susitarimas yra Rusijos valstybingumo pagrindas“.Kitą dieną po riaušių oro uostas pranešė, kad patyrė „didelę žalą“, tačiau pirmadienio popietę skrydžiai buvo atnaujinti. Skrydžiai į ir iš Tel Avivo laikinai bus nukreipti į kitus Rusijos miestus, pranešė Rusijos federalinė aviacijos agentūra.Pirmadienį penki žmonės vis dar buvo ligoninėje, pranešė Dagestano sveikatos ministerija, įskaitant keturis policijos pareigūnus, kurie buvo sužeisti mėgindami atkurti tvarką.Vietos valdžia pranešė identifikavusi daugiau nei 150 riaušėse dalyvavusių žmonių. Dagestano gubernatorius Sergejus Melikovas pažadėjo nubausti asmenis, atsakingus už oro uosto šturmą, ir paragino žmones nepasiduoti „provokacijoms“ dėl įvykių Izraelyje ir Gazoje. Jis sakė, kad „visi dagestaniečiai užjaučia aukų kančias dėl neteisingų žmonių ir politikų veiksmų ir meldžiasi už taiką Palestinoje, tačiau tai, kas nutiko mūsų oro uoste, kelia pasipiktinimą ir turėtų sulaukti atitinkamo teisėsaugos įvertinimo“.S. Melikovas pirštu dūrė į Ukrainą.Remiantis nepriklausomomis žiniomis, Dagestanas pasiuntė kariauti į Ukrainą daugiausiai vyrų iš visų etninių Rusijos regionų, vertinant proporcingai. S. Melikovas tvirtino, kad „šių veiksmų iniciatoriai yra mūsų priešai, surengę tai iš Ukrainos teritorijos“. Jis pavadino riaušes „dūriu į nugarą“ Ukrainoje kovojantiems Dagestano kariams.Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“ sekmadienį pranešė, kad kitoje Šiaurės Kaukazo respublikoje – Kabardos Balkarijoje – Nalčiko mieste buvo padegtas žydų centras.

Britų žvalgyba: Rusija į karą Ukrainoje verbuoja moterisPrivati karinė įmonė „Redut“, kurią greičiausiai tiesiogiai remia Rusijos vyriausioji žvalgybos valdyba, pirmą kartą mėgina verbuoti į karą Ukrainoje moteris, sakoma Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos socialinėje platformoje X paskelbtoje atnaujintoje žvalgybos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose skelbimuose moterys raginamos prisijungti prie „Borz“ bataliono, priklausančio Rusijos privačiai karinei bendrovei „Redut“, dirbti snaiperėmis ir dronų operatorėmis. „Redut“ greičiausiai tiesiogiai remia Rusijos vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU), sakoma suvestinėje.2023 m. kovą Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pareiškė, kad Ukrainoje buvo dislokuota 1100 moterų, o tai prilygtų tik maždaug 0,3 proc. jos pajėgų. „Redut“ skelbime sakoma, kad šiuo metu jos daugiausia dirba medicinos pagalbos ir maitinimo srityse.Vis dar neaišku, ar Rusijos kariuomenė suteiks moterims daugiau kovinių vaidmenų, sakoma suvestinėje.„Per dabartinį konfliktą moterys prorusiškose pajėgose retai dalyvavo kovos veiksmuose fronto linijoje, tačiau Antrojo pasaulinio karo metais sovietų pajėgose buvo stipri moterų snaiperių tradicija, jos dalyvavo ir kituose koviniuose vienetuose“, – nurodė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

Ukrainos generolas: rusai nuo gynybos perėjo prie aktyvių veiksmų Bachmuto rajoneOkupantai rusai gerokai sustiprino savo grupuotę ir perėjo prie aktyvių veiksmų Donecko srities Bachmuto miesto rajone.Tai „Telegram“ kanale pareiškė Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis, praneša UNIAN.Pasak generolo, padėtis rytų fronte tebėra sudėtinga. Užpuolikai mėgina pasiekti laimėjimų ir kasdien atakuoja ukrainiečių pozicijas.„Jie ypač aktyvūs Kupiansko rajone, kur vienu metu bando veržtis keliomis kryptimis. Bachmuto rajone priešas gerokai sustiprino savo grupuotę ir nuo gynybos perėjo prie aktyvių veiksmų“, – pažymėjo O. Syrskis.Anot jo, okupantai ten bando sustabdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų judėjimą į priekį ir atgauti prarastas pozicijas, naudodami desantininkų dalinius. Kai kuriuose ruožuose jie taip pat meta į kovą šturmo grupes iš „Štorm Z“ būrių.Priešo kariuomenė savo veiksmus remia intensyvia artilerijos ir minosvaidžių ugnimi. Be to, priešas naudoja vis daugiau dronų kamikadzių. Tačiau dėl profesionalių ir koordinuotų Ukrainos karių veiksmų okupantai patiria didelių nuostolių ir negali pasiekti savo tikslų.Ukrainos kariuomenė prie Bachmuto neseniai smogė rusų pozicijoms ir sunaikino daug gyvosios jėgos ir karinės technikos, kurios vertė – beveik du milijonai dolerių.O. Syrskis netgi parodė vaizdo įrašą, kuriame Ukrainos ginkluotosios pajėgos naikina okupantus netoli Bachmuto.Pasak ekspertų, Bachmutas turi didžiulę politinę ir ideologinę svarbą Rusijai.

Sevastopolyje nugriaudėjo sprogimaiSevastopolyje nugriaudėjo keletas sprogimų. Kaip rašo UKkrainos žiniasklaida, okupantai pareiškė, kad „veikia priešlėktuvinės gynybos sistemos“.Pavojus mieste bus paskelbtas apie 11.20 val. Netrukus vietos „Telegram“ kanalai pranešė apie sprogimų seriją. Rusijos statytinis Michailas Razvožajevas nurodė, kad veikia priešlėktuvinės gynybos sistemos.Projektas „Krym.Realiji“ skelbia, kad virš miesto matyti dūmai. Korespondento teigimu, dūmų stulpas kyla netoli Sevastopolio laivų statyklos.„Krymskij veter“ pranešė apie dūmus Pietinėje ir Strelecko įlankose. Taip pat manoma, kad galėjo būti pataikyta į aerodromą Novofedorivkoje – į tą pusę nuvažiavo ugniagesių automobilių.Okupantai sako, kad padarė „dūmų užsklandą maskavimo tikslais“ ir neva numušė du ore buvusius taikinius.https://t.me/uniannet/115993

Ukrainoje suremontuota daugiau nei 800 rusų apgadintų gydymo įstaigųUkrainos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad šalyje pilnai suremontuota 411 rusų karių per plataus masto invaziją apgadintų gydymo įstaigų, dar 412 įstaigos suremontuotos dalinai.Kaip nurodoma ministerijos pranešime, šiandien nuo rusų grobikų Ukrainoje yra nukentėję iš viso 1 455 gydymo įstaigos, dar 190 buvo visiškai sugriauta.Priešo taikiniais yra ligoninės, gimdymo namai, ambulatorinės klinikos ir pan. Labiausiai nukentėjo Charkovo, Donecko, Mikolajivo, Kyjivo ir Černihivo regionų gydymo įstaigos.Be to, nuo plataus masto karo pradžios rusų kariai sunaikino 253, apgadino 103 ir pagrobė dar 125 skubiosios medicininės pagalbos automobilius.„Nepaisant to, Ukrainoje dedamos pastangos suremontuoti priešo apgadintas gydymo įstaigas. Pirmiausiai kalbame apie įstaigas nuo okupantų išvaduotose teritorijose, kurios nuo priešo artilerijos ir bombų nukentėjo mažiausiai,“ – pabrėžiama ministerijos pranešime.Anot ministerijos, dauguma suremontuotų gydymo įstaigų yra Mikolajivo, Dnipro, Kyjivo, Charkovo, Černihivo ir Žytomyro regionuose.Medicinos infrastruktūros atkūrimas yra viena iš prioritetinių ministerijos sričių. Remonto darbai bus tęsiami toliau.Pranešama, kad Lipcių ir Kamiankos kaimuose Charkivo regione įrengtos naujos modulinės pirminės sveikatos priežiūros klinikos.

Per Rusijos raketų ataką prieš laivų statyklą Odesos rajone sužeisti du žmonėsRusijos kariuomenė pirmadienio rytą raketomis smogė laivų statyklai Odesos rajone ir sužeidė du žmones. Odesos regiono gubernatorius Olehas Kiperas apie tai pranešė „Telegram“.„Ryte Rusijos teroristai raketomis atakavo Odesos rajoną. Priešas taikėsi į laivų statyklą“, – sakoma pranešime.O. Kiperas pažymėjo, kad dėl atakos kilo gaisras, kurį greitai užgesino gelbėtojai. Buvo apgadintas įmonės administracinis pastatas ir įranga.„Du žmonės buvo sužeisti. Vyras, gimęs 1961 metais, ir moteris, gimusi 1966 metais, vidutinio sunkumo būklės buvo nuvežti į ligoninę. Jiems teikiama visa būtina medicininė pagalba“, – pridūrė jis.

Ukraina skelbia smogusi strateginiam rusų objektui KrymeNaktį į pirmadienį Ukrainos kariškiai smogė strateginiam Rusijos oro gynybos sistemos objektui Kryme, o spalio 25 d. netoli okupuoto Luhansko sunaikino rusų sistemą S-400, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos departamentas.Rusai anksčiau skelbė, kad šią naktį Kryme įvykdytas išpuolis prieš oro gynybos pajėgų zenitinių raketų pulką. Pasirodė pranešimų, kad sužeista 17 rusų karių. Apie tai rašo „Telegram“ kanalas „Astra“, remdamasis konkrečiai neįvardintais šaltiniais.Rašoma, kad apie 3 val. naktį netoli nuo Olenivkos gyvenvietės, prie Tarhankuto kyšulio smogė į Rusijos Gynybos ministerijos oro gynybos zenitinių raketų pulko dislokacijos vietą.„Sužeisti 17 kareivių. Apgadinti 5 automobiliai, vienas nepataisomai“, – rašo „Astra“.Naktį į spalio 30 d. okupantai pranešė apie sprogimus Sevastopolyje ir nukautus du viršvandeninius dronus. Prieš dieną Rusijos Gynybos ministerija skelbė apie 36 bepiločių ataką pusiasalyje.Vien per pastaruosius du mėnesius Ukraina atliko kelias operacijas Kryme ir atliko daug sėkmingų atakų. Rusai dažnai praneša apie bepiločių išpuolus ir uždaro Kerčės tiltą, o vietos „Telegram“ kanalai rašo apie sprogimus.

Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos tikisi, kad pirmieji naikintuvai F-16 šalį pasieks pavasarįUkrainos ginkluotosios oro pajėgos tikisi, kad pirmieji naikintuvai F-16 Ukrainoje pasirodys 2024 m. pavasarį.Apie tai kalbėdamas per televiziją pranešė Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas.„Galomas datas nurodo kiekvienas Europos ar Jungtinių Valstijų pareigūnas, vadovas ar valdžios atstovas. Ir visos jos skiriasi. Mes manome, kad tai įvyks pavasarį, nes, jeigu mūsų pilotų apmokymai jau prasidėjo, tuomet galime pasikliauti tuo, ką skelbia Ukrainos valdžios atstovai,“ – teigė J. Ihnatas.Jo įsitikinimu, Ukrainos oro erdvei veiksmingai apginti iš viso reikėtų pusantro šimto modernių naikintuvų. Pasenusią sovietinę įrangą pakeitus moderniais naikintuvais F-16 ir kitokiais orlaiviais, būtų galima įvykdyti ne vieną svarbią užduotį. Į šalį atvykus tik naikintuvams F-16, padėtis iš esmės nepasikeis, tačiau poveikis bus juntamas, pabrėžė J. Ihnatas.„Šią įrangą norime gauti kaip galima greičiau, o F-16 yra nepralenkiami. Taigi, laukiame, kol bus apmokyti mūsų pilotai. Mokymų procesas tikrai nėra lengvas, be to, nėra lengva paruošti infrastruktūrą ir apmokyti mechanikus,“ – sakė atstovas.Kaip jau buvo praneša, JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas yra pareiškęs, kad JAV naikintuvai F-16 Ukrainoje galėtų pasirodyti jau kitų metų pradžioje.

S. Šoigu: Vakarai turi liautis siekti Rusijos strateginio pralaimėjimoMaskva, pasak Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu, tam tikromis sąlygomis yra pasirengusi deryboms dėl Ukrainos karo sureguliavimo ir tolesnio „koegzistavimo“ su Vakarais, praneša agentūra „Reuters“.Bet kokiu atveju Vakarų šalys turi liautis siekti Rusijos strateginio pralaimėjimo, pabrėžė S. Šoigu Kinijoje vykstančiame karinės diplomatijos forume „Xiangshan“. Taip pat esą svarbu „užtikrinti lygiaverčius santykius tarp visų branduolinių galybių ir nuolatinių JT Saugumo Tarybos narių, kurioms tenka ypatinga atsakomybė už taikos ir globalaus stabilumo palaikymą“.S. Šoigu kaltino Vakarų valstybes siekiant išplėsti karą Ukrainoje į Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną. NATO, anot jo, slepia savo ginkluotųjų pajėgų telkimą Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, „demonstratyviai siekdama dialogo“, ministrą citavo rusų naujienų agentūra TASS.NATO šalys esą skatina ginklavimosi varžybas regione ir stiprina savo karinį buvimą bei karinių pratybų dažnį ir apimtis. Rusija nemažins branduolinio ginklo panaudojimo slenksčio, pažymėjo S. Šoigu. Tačiau Rusijos sprendimas atšaukti branduolinių bandymų uždraudimo sutarties ratifikavimą, anot jo, nereiškia susitarimo pabaigos.

Rusijos pajėgos per parą paleido į Chersono regioną 514 sviediniųRusijos kariuomenė per pastarąją parą surengė 95 apšaudymus Chersono regione, per juos žuvo du žmonės.Apie tai feisbuke pranešė regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Per pastarąsias 24 valandas priešas surengė 95 atakas, iš minosvaidžių, artilerijos, „Gradų“, tankų, bepiločių orlaivių ir lėktuvų paleido 514 sviedinių. Priešas 46 sviedinius paleido į Chersono miestą“, – teigė jis.Pasak O. Prokudino, Rusija įvykdė 42 valdomų aviacinių bombų smūgius į gyvenvietes Chersono regione, įskaitant Beryslavo ir Chersono rajonus.Jis sakė, kad Rusijos pajėgos taikėsi į gyvenamąsias vietoves, medicinos įstaigos patalpas, švietimo įstaigos teritoriją Beryslavo rajone ir bendruomenės centrą Chersone.Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės ir dar keturi buvo sužeisti, pridūrė O. Prokudinas.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 299 940 okupantų rusųRusija Ukrainoje jau prarado apie 299 940 karių, vien per pastarąją parą – 860. Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų spalio 30 dienos priešo kovinius nuostolius taip pat sudarė 5 190 tankų (+15 per pastarąją parą), 9 775 šarvuotos kovos mašinos (+17), 7 202 artilerijos sistemos (+14), 834 daugkartinio paleidimo raketų sistemos, 559 priešlėktuvinės kovos sistemos (+1), 321 orlaivis (+1), 324 sraigtasparniai, 9 555 motorinės transporto priemonės ir degalų cisternos (+23), 20 karo laivų / katerių, 1 povandeninis laivas, 5 419 dronų (+20), 1 014 specialiosios įrangos vienetų (+2). Iš viso numuštos 1 544 priešo sparnuotosios raketos.Duomenys nuolat atnaujinami.„Ukrinform“ primena, kad 2023 metų spalio 29 dieną Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė 16 smūgių Rusijos personalo, amunicijos ir karinės įrangos telkiniams.

V. Zelenskis džiaugiasi savaitgalį Maltoje vykusiais pokalbiais dėl Ukrainos taikos formulėsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarbiu signalu pavadino savaitgalį vykusius pokalbius su daugiau kaip 60 valstybių atstovais dėl taikos sprendimo jo šaliai. „Nesvarbu, kas vyksta pasaulyje, svarbiausia yra vienybė dėl realios tarptautinės teisės galios, – sakė jis sekmadienį Kyjive vakariniame savo kreipimesi. – Nes tai yra vienybė vardan teisingumo Ukrainai ir visoms šalims bei tautoms, kurios gali susidurti su agresija“.Aukšti 66 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai savaitgalį Maltoje tarėsi dėl pasiūlymų, kuriuos V. Zelenskis vadina savo taikos formule. Tarp jų be pagrindinio reikalavimo išvesti rusų dalinius iš Ukrainos taip pat yra visų karo belaisvių paleidimas, karo nusikaltėlių tribunolo įsteigimas ir saugumo garantijos šaliai.Tokie susitikimai prieš Maltą jau vyko Kopenhagoje ir Džidoje Saudo Arabijoje. Ukraina juose siekia ir svarbių besiformuojančios rinkos ekonomikos bei besivystančių šalių supratimo. Todėl, Ukrainos prezidentūros duomenimis, forume buvo kalbama ir apie branduolinį saugumą bei saugų aprūpinimą maisto produktais ir energija.Rusija, kuri V. Zelenskio pasiūlymus vadina nutolusiais nuo realybės, į susitikimą nebuvo pakviesta.Ukraina jau daugiau kaip 20 mėnesių priešinasi Rusijos agresijai.

Maskva perdavė kelis okupuotus Luhansko regiono miestus Tatarstano kontroleiKremlius perdavė laikinai okupuotų Luhansko regionų miestų aglomeraciją, pavyzdžiui, Sjevjerodonecką, Lysyčanską ir Rubižnę, visiškai kontroliuoti jam pavaldžiam subjektui – Tatarstano Respublikai. Apie tai pranešė Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras.„Tatarstano Respublikos delegacija, vadovaujama ministro pirmininko Aleksejaus Jesošino, neteisėtai apsilankė laikinai okupuotose Luhansko regiono teritorijose. Ypatingą dėmesį jie skyrė Lysyčansko miestui. Taip atsitiko todėl, kad Kremlius Sjevjerodonecko-Lysyčansko-Rubižnės aglomeraciją visiškai perdavė sau pavaldžiam subjektui – Tatarstano Respublikai“, – teigiama pranešime.Delegacija paskelbė apie projektų, kuriais siekiama pademonstruoti „infrastruktūros atkūrimą“ regione, įgyvendinimą. Be to, vietos okupacinė valdžia suteikia darbininkams iš Tatarstano apgyvendinimą namuose, kuriuos okupantai pripažino „apleistais“.Nacionalinio pasipriešinimo centro duomenimis, 2023 metų spalį iš Luhansko regiono į Zarečės stovyklą Tatarstane buvo išvežta apie 200 vaikų. Kartu su veikla, kuria siekiama pakeisti jų tautinę tapatybę, vyko skaitmeninis konkursas (virtualių žaidimų aplinkų ir realių fizinių žaidimų derinys). Tikėtina, kad šie vaikai ateityje bus įtraukti į dronų valdymo padalinius mūšio lauke.

Naktį apšaudytas Chersonas: žuvo vienas žmogus, yra sužeistųApie vidurnaktį Rusijos agresoriai apšaudė centrinį Chersono rajoną – vienas žmogus žuvo, trys buvo sužeisti.Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono MBA vadovas Romanas Mročko.„Vienas žmogus žuvo, trys buvo sužeisti! Taip baigėsi praėjusi diena Chersone. Apie vidurnaktį Rusijos kariuomenė apšaudė centrinį miesto rajoną iš laikinai užimto kairiojo kranto. Ypač nukentėjo daugiaaukščiai pastatai“, – sakė jis. Nuo smūgio užsidegė vienas iš butų, žuvo 85 metų moteris. Kitas nukentėjusysis dėl nudegimų ir apsinuodijimo smalkėmis paguldytas į ligoninę.„Dar du sužeistieji – 68 metų vyras ir 36 metų moteris – vidutinio sunkumo paguldyti į ligoninę“, – informavo MBA vadovas.https://t.me/roman_mrochko/3589

Rusų okupuotoje Volnovachoje rasti 9 nušauti civiliai, tarp jų 2 vaikaiRusijos dalinių okupuotame Volnovachos mieste Rytų Ukrainoje, rusų institucijų duomenimis, rasti devyni nušauti civiliai. Du žuvusieji yra vaikai, pranešė Rusijos valstybinis tyrimų komitetas. Aukos su šautinėmis žaizdomis rastos privačiame name.Spėjamas žudikas yra rusų kareivis, pranešė vienas nepriklausomas Rusijos „Telegram“ kanalas. Keturios aukos yra šeimos nariai – tėvas, motina ir du vaikai; kiti žuvusieji pas šeimą svečiavosi.Šią informaciją patvirtino Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytras Lubinecas. Okupantai išžudė visą šeimą, kuri šventė gimtadienį ir nenorėjo atiduoti okupantams savo namų, rašė jis „Telegram“ tinkle. Jo duomenimis, spėjamas šaulys yra iš Čečėnijos.„Pabrėžiu, kad Rusija kiekvieną dieną pažeidinėja ukrainiečių teises laikinai okupuotose teritorijose, taip pat ir žudydama“, – rašė D. Lubinecas.Volnovacha yra Donecko srityje. Miestą 2022 m. kovą okupavo rusų daliniai.

Ukraina teigia nuo 2025 m. nebepumpuosianti rusiškų dujų į VakarusUkraina nuo 2025 m. nebepumpuos rusiškų gamtinių dujų į Vakarus. Tai interviu Laisvosios Europos radijui pareiškė Ukrainos valstybinio energetikos koncerno „Naftogaz“ vadovas Oleksijus Černyšovas.2024 m. pabaigoje baigs galioti dujų tranzito sutartis su Rusijos koncernu „Gazprom“. Ukraina, anot O. Černyšovo, galėtų iš sutarties pasitraukti ir anksčiau, juolab kad „Gazprom“ nemoka už tranzitą kaip sutarta. Tačiau Kyjivas esą laikosi tranzito, nes virtinė Europos šalių dar yra priklausomos nuo rusiškų dujų.„Norime būti patikimas partneris savo Europos partneriams, šalims, kurioms to reikia“, – pažymėjo koncerno vadovas. Ukraina, anot jo, padidino savo dujų gavybą. Todėl šalis ateinančią žiemą turi galimybę pirmą kartą patenkinti poreikį iš savo atsargų. Interviu ištraukas sekmadienį citavo ukrainiečių žiniasklaida.Rusiškų dujų tranzitas per Ukrainą, nepaisant Rusijos pradėto karo prieš kaimyninę šalį, tęsiasi. Gavėjos pirmiausiai yra šalys, neturinčios priėjimo prie jūros ir negalinčios pereiti prie suskystintų gamtinių dujų.ES tikslas yra nuo 2027 m. nebeimportuoti iškastinio kuro iš Rusijos.

Ukrainiečiai praneša netoli Avdijivkos numušę rusų naikintuvąUkrainos valstybės sienos apsaugos kariai, priklausantys ukrainiečių gynybinėms pajėgoms, sekmadienį sunaikino rusų okupacinių dalinių lėktuvą. Apie tai pranešė sienos apsaugos tarnybos atstovas.Jo duomenimis, priešo naikintuvas netoli Avdijivkos buvo numuštas panaudojant nešiojamąją oro gynybos sistemą. Preliminariais duomenimis, tai yra „Su-25“ naikintuvas.

Rusija: virš Juodosios jūros ir Krymo numušėme 36 ukrainiečių dronusRusijos pajėgos per naktį virš Juodosios jūros ir Krymo pusiasalio numušė 36 Ukrainos dronus, sekmadienį pranešė Gynybos ministerija.„Spalio 29-osios naktį buvo nutrauktas Kyjivo režimo bandymas įvykdyti teroristinį išpuolį panaudojant dronus prieš Rusijos Federacijos teritorijoje esančius objektus“, – „Telegram“ pranešė ministerija.„Oro gynybos sistemos sunaikino 36 Ukrainos bepiločius orlaivius virš Juodosios jūros ir šiaurės vakarinės Krymo pusiasalio dalies“, – pridūrė ji. Ukrainos valdžios institucijos nesureagavo.

Gynėjai sunaikino priešo naikintuvą netoli Avdijivkos Ukrainos pasieniečių padalinys, pasitelkęs nešiojamą priešlėktuvinės gynybos sistemą netoli Avdijivkos sunaikino Rusijos kovinį lėktuvą. Preliminariais duomenimis – tai Su-25m, nurodė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka. Pasieniečiai, kaip Ukrainos gynybos pajėgų dalis, toliau atgraso Rusijos okupantų atakas Avdijivkos kryptimi. A. Demčenka pasakojo, kad po pataikytos raketos orlaivis ėmė rūkti, prarado aukštį, o po to dingo už horizonto.

Kanada siūlo burti valstybių koaliciją rusų išvežtiems ukrainiečių vaikams grąžintiKanada pasiūlė suburti valstybių koaliciją, kuri padėtų Ukrainai susigrąžinti rusų išvežtus vaikus, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šalies prezidento kanceliarijos informacija.Šis Kanados siūlymas nuskambėjo savaitgalį Maltoje surengtame valstybių vadovų patarėjų susitikime Ukrainos taikos formulės įgyvendinimui aptarti.„Maltoje vykstančiame trečiajame patarėjų nacionalinio saugumo ir užsienio politikos klausimais susitikime buvo pateiktas pasiūlymas sukurti tarptautinę šalių koaliciją, kurios tikslas – padėti susigrąžinti Ukrainos vaikus, kuriuos Rusija deportavo arba prievarta iškeldino iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Šią iniciatyvą per susitikimą Maltoje išsakė Kanados delegacija ir jai pritarė daugelis dalyvaujančių šalių“, – teigiama pranešime.Pabrėžiama, kad ši iniciatyva tęsia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio paskelbtą planą „Bring Kids Back UA“ ir įeina į Ukrainos taikos formulės įgyvendinimo planą, kuriame kalbama apie deportuotų vaikų grąžinimą, civilių įkaitų ir karo belaisvių išlaisvinimą. Šį planą parengė ir Maltoje pristatė tarptautinė darbo grupė, kurią sudaro beveik 30 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai.

Ukraina: Rusija jau neteko virš 299 tūkst. karių nuo karo pradžiosUkrainos karinės pajėgos pastarąją parą nukovė dar 660 rusų okupantų. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 299 080 kareivių nuo visapusiško karo pradžios 2022 m. vasario 24-ąją.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 175 tankų (+8), 9 758 šarvuotųjų kovos mašinų (+9), 7 188 artilerijos sistemų (+8), 834 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 558 oro gynybos priemonių (+0), 320 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 399 dronų, įskaitant taktinius, (+0), 1 544 sparnuotųjų raketų (+3), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 532 automobilių (+8), 1 012 specialiosios technikos vienetų (+1).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Pranešama, kad per pastarąją parą oro pajėgos sudavė penkis smūgius priešo personalo ir įrangos bazėms. Oro gynybos pajėgos perėmė tris antžemines sparnuotąsias raketas „Iskander-K“. Ukrainos raketos atakavo priešo bazę ir kelias artilerijos sistemas.

Į Chersono sritį paleistos 32 bombos, pranešama apie aukasAnkstų spalio 29 dienos rytą Rusijos oro pajėgos paleido 32 bombas į Chersono sritį, per nacionalinę televiziją pranešė Natalija Humeniuk.Anot jos, nukentėjo Ukrainos kontroliuojamas vakarinis upės krantas ir yra aukų, tačiau skaičiaus nepatikslino.

Pranešama apie bepiločių orlaivių atakas naftos perdirbimo gamyklai RusijojeDronas smogė Afipskio naftos perdirbimo gamyklai Krasnodarsko krašte, pranešė kanalas „Baza“ ir pridūrė, kad po smūgio objekte kilo gaisras.Teigiama, kad aukų buvo išvengta. Naftos perdirbimo gamyklos būstinė pranešė, kad gaisras buvo lokalizuotas per 30 minučių.Ukraina dėl šio įvykio atsakomybės neprisiėmė.Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktį, spalio 29 d., virš Juodosios jūros ir Krymo numušė 36 bepiločius orlaivius.

Ukraina: rusų instruktoriai apmoko dronų operatorius BaltarusijojeRusų instruktoriai siunčiami į Baltarusiją, kad apmokytų baltarusių karius valdyti bepiločius orlaivius, teigia Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centras (NPC).Informacija pateikiama NPC ataskaitoje, kurią matė Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.„Baltarusijos partizanai pastebėjo, kad į šalį atvyksta vis daugiau rusų instruktorių, rengiančių bepiločių orlaivių valdymo mokymus“, – teigiama ataskaitoje.Instruktoriai atvyksta į 927-ąjį karinių oro pajėgų mokymo centrą (karinis dalinys 92504, Bereza, Bresto sritis). Jiems pavesta rengti Baltarusijos kariuomenės dronų operatorius.Minėtame centre jau veikia įvairių modifikacijų rusiškos bepiločių orlaivių sistemos, tarp jų „Supercam“ S100, S150 ir S350.„Gali būti, kad vėliau rusai į savo kariuomenės gretas priims Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų karius“, – pažymi Nacionalinio pasipriešinimo centras.

Ukraina praneša apie 70 susirėmimų pastarąją parąPer pastarąją parą užfiksuota beveik 70 Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos okupantų susirėmimų, vykusių įvairiomis fronto linijos kryptimis.Taip teigiama naujausioje ataskaitoje, kurią „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.„Per pastarąją parą įvyko apie 70 kovinių susirėmimų. Iš viso priešas surengė septynias raketų atakas ir 24 smūgius iš oro, taip pat paleido 30 raketų salvių į mūsų karių pozicijas ir apgyvendintas vietoves. Deja, dėl Rusijos teroristų atakų žuvo ir buvo sužeista nemažai civilių. Buvo apgadinta ir sunaikinta privačių gyvenamųjų pastatų ir kitos civilinės infrastruktūros“, – teigiama ataskaitoje.Be to, rusai paleido penkis bepiločius orlaivius kamikadzes „Shahed-136/131“, kuriuos Ukrainos pajėgos perėmė.Oro antskrydžiai surengti į šias vietoves: Sinkivka, Charkivo sritis; Bilohorivka, Luhansko sritis; Novomychailivka, Katerynivka ir Staromajorskė, Donecko sritis; Mala Tokmachka, Robotynė ir Novodanylivka, Zaporižios sritis; Beryslavas, Novoberyslavas, Kozatskė, Odradokamianka, Tyahinka ir Ivanivka, Chersono sritis.Artilerija apšaudė daugiau nei 110 gyvenviečių Černihivo, Sumų, Charkivo, Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono srityse.Pranešama, kad operatyvinė padėtis Voluinės ir Polesės kryptimis išlieka be esminių pokyčių.

Analitikai: okupantai paleidžia naujus dronusRusų okupantai naudoja naują drono „Lancet kamikaze“ (Izdeliya-53) versiją. Jis gali savarankiškai nustatyti taikinius, rašo UNIAN.Remiantis JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaita, šie dronai aktyviai pradėjo skraidyti spalio 21 d. Teigiama, kad jie turi automatinę taikymo sistemą, kuri gali atskirti taikinių tipus ir taikliau smūgiuoti.

Čekijos prezidentas: jei kris Ukraina, krisime visiČekija išlieka ištikima Ukrainos suvereniteto rėmėja. Tai pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas per susitikimą su užsienio diplomatais, minint Čekoslovakijos Respublikos nepriklausomybės dieną, praneša „Ukrinform“. „Prezidento nuomone, dabartinių konfliktų negalima išspręsti tiesiog išklausant abi puses ir nubrėžiant įsivaizduojamą liniją kažkur per vidurį. Jis paminėjo šiurkščius tarptautinės teisės pažeidimus Ukrainoje ir Rusijos išpuolius prieš nekaltus žmones“, – rašoma pranešime. Šalies vadovo teigimu, Čekija išlieka ištikima savo pozicijai ir palaiko Ukrainos suverenitetą. „Jei kris Ukraina, krisime visi“, – sakė jis.

Suomija ruošia naują pagalbos paketą Ukrainai ypatingos svarbos infrastruktūros objektams apsaugoti Suomija ruošia naują pagalbos paketą Ukrainai, kad apsaugotų ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko po susitikimo Vilniuje su Suomijos vidaus reikalų ministre Mari Rantanen.„Kritinės infrastruktūros objektų apsauga ir gyventojų saugumo užtikrinimas rudens-žiemos laikotarpiu dabar yra prioritetiniai uždaviniai. Ir šia kryptimi taip pat galime tikėtis Suomijos paramos. Pasak M. Rantanen, nauji pagalbos paketai jau yra formuojami“, – sakė Klymenko.

Rusijos kariuomenė vėl apšaudo Chersoną, girdisi sprogimaiChersonas vėl pateko į Rusijos ugnį. Miesto pakraščiuose vyksta sprogimai.Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono miesto karinės administracijos vadovas Romanas Mročko.https://t.me/roman_mrochko/3561

Rusai apšaudė du kaimus Chersono srityje, sužeisti trys civiliaiŠeštadienį Chersono srityje rusams apšaudžius Ivanivkos ir Kozackės kaimus, buvo sužeisti trys žmonės.Tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Chersono srities prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.„Apie 12.30 val. okupantai apšaudė Ivanivką Darjivskos bendruomenėje, nukentėjo du civiliai. Jie nugabenti į ligoninę“, – rašoma pranešime.Be to, priešo aviacija atakavo Kozackės kaimą, ten sužeista 67 metų moteris.Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalį.Kaip jau buvo pranešta, spalio 28-ąją apie 5 val. ryto Rusijos kariuomenė vėl apšaudė Chersono miesto gyvenamuosius kvartalus. Buvo sužeista 80 metų moteris.

Okupantai „konfiskuoja“ evakuacijos metu paliktus ukrainiečių būstusRusai išnaudoja šildymo sezoną Ukrainos piliečių turtui konfiskuoti. Aptikę neapmokėtas sąskaitas, okupantai apsilanko nurodytu adresu ir „konfiskuoja“ evakuacijos metu paliktus ukrainiečių būstus.Tai šeštadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Nacionalinio pasipriešinimo centru (NPC).Okupacinė „administracija“, ruošdamasi šildymo sezonui, apžiūri apleistas ukrainiečių patalpas, o vėliau jas „konfiskuoja“. Jos užantspauduojamos su užrašu „karinės administracijos nuosavybė“.Paskui į tokius butus ir namus įsikrausto Rusijos kariškiai.Portalas primena, kad pastaruoju metu okupantai rusai suaktyvino partizanų paieškas užpuolikų kontroliuojamuose Zaporižios, Chersono, Donecko ir Luhansko sričių rajonuose.Pavyzdžiui, Melitopolyje interventai visame mieste montuoja vaizdo kameras, taip pat grobia civilius, ieškodami „teroristų“ ir partizanų.Neseniai buvo pranešta, kad rusai net iš Dagestano į Zaporižios sritį nusiuntė „specialų policijos būrį“ kovoti su Ukrainos pogrindininkais.

Britų žvalgyba: Rusijos nuostoliai prie Avdijivkos yra bene didžiausi per metus Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos naujausiame žvalgybos pranešime nurodoma, kad prie Avdijivkos Rusija patyrė vienus didžiausių nuostolių šiais metais. Pasak britų žvalgybos, atrodo, kad politinės vadovybės reikalavimai vėl prasilenkia su realiomis kariuomenės galimybėmis. Pranešime pažymima, kad prie Avdijivkos rusai dislokavo iki 8 brigadų dalinius. „Tikėtina, kad šie daliniai patyrė vienus didžiausių nuostolių tarp Rusijos pajėgų 2023 metais“, – rašoma ataskaitoje. Britų žvalgyba pabrėžė, kad Rusijos „kariniai korespondentai“ griežtai kritikuoja vadovybės taktiką. „Operacijos pobūdis leidžia daryti prielaidą, kad pagrindiniai kariniai-politiniai iššūkiai Rusijai išlieka tokie patys, kaip ir per beveik visą karą. Politiniai lyderiai reikalauja užimti dideles teritorijas, tačiau kariuomenė negali užtikrinti efektyvios puolamosios operacijos operatyviniu lygmeniu“, – teigia ji.

Maltoje prasidėjo susitikimas dėl Ukrainos taikos formulėsMaltoje prasidėjo valstybių vadovų patarėjų nacionalinio saugumo ir užsienio politikos klausimais susitikimas dėl Ukrainos taikos formulės.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“."Malta. Prasidėjo užsienio politikos patarėjų ir patarėjų nacionalinio saugumo klausimais susitikimas dėl Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio taikos formulės. Daugiau kaip 65 šalys – Vakarai, Globalūs Pietūs. Ukrainos diplomatinės pastangos duoda rezultatų: tarptautinė parama Ukrainos taikos formulei stiprėja. Tai patvirtina didelis susitikime dalyvaujančių Globalių Pietų šalių skaičius“, – pažymėjo A. Jermakas.Pasak jo, tai rodo, kad pasaulis suinteresuotas teisingumu ir Ukrainos pergale.Prezidento biuro vadovas pabrėžė, kad kiekvieną mėnesį vis daugiau pasaulio šalių iš visų žemynų prisijungia prie pastangų realizuoti V. Zelenskio taikos formulę.„Susitikimas Maltoje – dėl konkrečių veiksmų. Bus pristatyti ir aptarti konkretūs 5 Taikos formulės punktų įgyvendinimo planai: branduolinis saugumas, energetinis saugumas, apsirūpinimas maistu, humanitarinė kryptis (belaisvių ir deportuotų asmenų paleidimas), Ukrainos teritorijos vientisumo ir pasaulio tvarkos atkūrimas“, – informavo pareigūnas.Pasak A. Jermako, šiuos planus rengė darbo grupės, kuriose dirbo įvairių šalių ambasadų atstovai, taip pat ekspertai.„Mes judame link Globalaus taikos viršūnių susitikimo. Kuriame bendrą mūsų formulės viziją su pasaulio šalimis. Tarptautinės teisės triumfas – tai teisinga taika, kai agresorius patiria pralaimėjimą“, – pabrėžė A. Jermakas.

Virš Dnipropetrovsko srities Ukrainos pajėgos numušė tris rusų raketas „Iskander“Spalio 28-osios naktį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų daliniai numušė tris rusų antžeminio bazavimo sparnuotąsias raketas „Iskander-K“.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos oro pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.Spalio 28-ąją apie pirmą valandą nakties okupantai rusai paleido į Dnipropetrovsko sritį keturiais raketas „Iskander-K“. Jos buvo paleistos iš laikinai okupuoto Krymo Džankojaus rajono.Ukrainos zenitinių raketų daliniai numušė tris rusų sparnuotąsias raketas, ketvirtoji taip pat nepasiekė savo taikinio.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 27-osios naktį Rusijos kariuomenė raketa „Iskander“ smogė priešgaisrinės tarnybos pastatui Charkivo srities Iziumo mieste.

Pranešama, kad Rusijos kariuomenė naktį Chersono srityje numetė 16 valdomų aviacinių bombųNaktį į šeštadienį Chersono srityje Rusijos lėktuvai numetė 16 valdomų aviacinių bombų.Tai per televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Priešas ir toliau didžiausią įtampą kelia iš oro. Vėl naudojama taktinė aviacija. Dniepro dešiniojo kranto bombardavimas nesiliauja. Gyventojai kenčia nuo valdomų aviacinių bombų, naktį priešas panaudojo dar 16 jų. Iš viso per parą jau suskaičiavome 27 valdomas aviacines bombas, numestas ant Chersono srities gyvenviečių“, – sakė N. Humeniuk.Anot jos, priešas tęsia spaudimą iš oro, nes neturi esminio pranašumo antžeminiuose mūšiuose ir tokiu būdu bando stabdyti Ukrainos gynybos pajėgas. „Tai teroro priemonės, kurių priešas griebiasi palei visą fronto liniją“, – pabrėžė pareigūnė.Anot jos, Rusijos kariuomenė taip pat teberengia atakas, naudodama bepiločius orlaivius.„Vakarykštis atvejis, kai Mychailivkoje dronas įskriejo pro privataus namo langą ir sužalojo pagyvenusią porą, yra sukrečiantis ir nusipelno viso pasaulio pasmerkimo“, – pabrėžė N. Humeniuk.Ji pažymėjo, kad rusai ir toliau naudoja skeveldrinius šaudmenis, kuriuos numeta iš kitos konfigūracijos dronų, taikydamiesi į žmonių grupes gyvenvietėse.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą, spalio 27-ąją, Rusijos kariuomenė 90 kartų apšaudė Chersono sritį, 11 žmonių buvo sužeisti.

Generalinis štabas: rusų bandymai atgauti pozicijas Andrijivkoje ir Verbovėje buvo nesėkmingiRusijos pajėgos bandė susigrąžinti prarastas pozicijas netoli Andrijivkos Bachmuto kryptimi ir į šiaurės vakarus nuo Verbovės Zaporižios srityje, penktadienį vakariniame pranešime pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, žinią skelbia „The Kyiv Independent“.Rusų bandymai prie Verbovės buvo nesėkmingi, o prie Andriivkos Ukrainos gynėjai atrėmė penkias atakas, sakoma pranešime.Rusija taip pat toliau deda pastangas prie Avdijivkos ir Marinkos Donecko srityje. Generalinio štabo duomenimis, Ukrainos kariai atrėmė 13 Rusijos puolimų prieš Avdijivką ir palei miesto flangus, taip pat 19 puolimų Marinkos kryptimi.

Ukraina skelbia, kad per Rusijos smūgį Chersono centre sužeisti 7 gyventojaiUkraina skelbia, kad penktadienio vakarą per Rusijos smūgį Chersono centre sužeisti 7 gyventojai, apgadinta arba sugriauta keliolika namų. Dalis nukentėjusiųjų gydomi ligoninėje.Tuo metu Rusijos pajėgos praėjusią parą 12 kartų apšaudė Sumų sritį, užfiksuota 70 sprogimų. Apie nukentėjusiuosius neskelbiama.

Rusija laiko Juodojoje jūroje vieną raketnešįŠeštadienio 7 val. duomenimis, Juodojoje jūroje budi du Rusijos kariniai laivai, vienas iš jų – raketnešis su sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“.Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.Azovo jūroje yra vienas priešo laivas. Raketnešių ten nėra.Viduržemio jūroje yra trys Rusijos laivai, tarp jų – vienas raketnešis, kurio bendra salvė – iki 8 raketų „Kalibr“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas Dmytro Pletenčukas teigia, kad audringi orai rudens-žiemos laikotarpiu neturės reikšmingos įtakos Rusijos raketų atakų iš Juodosios jūros akvatorijos skaičiui.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 298 420 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 740 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 28 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 298 420 kareivių.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 167 tankų (+22), 9 749 šarvuotųjų kovos mašinų (+23), 7 180 artilerijos sistemų (+18), 834 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 558 oro gynybos priemonių (+2), 320 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 399 dronų (+9), 1 541 sparnuotosios raketos (+3), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 524 automobilių (+11), 1 011 specialiosios technikos vienetų (+1).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Rusijos žiniasklaida: dronais bandyta atakuoti Kursko atominė elektrinęSprogmenų prikrauti bepiločiai orlaiviai praėjusią naktį bandė atakuoti Kursko atominę elektrinę Kurčatove, pranešė Rusijos žiniasklaida, kurią cituoja BBC.Vienas iš dronų, kaip įtariama, sprogo šalia branduolinių atliekų saugyklos. Telegramos „Baza“ duomenimis, pirmasis dronas nukrito šunų dresūros stovyklos teritorijoje ir nesprogo. Antrasis, lėktuvo tipo reaktyvinis UAV, buvo rastas gulintis ant asfalto, jis taip pat nesprogo.Tačiau trečiasis dronas esą užpuolė sandėlį su branduolinėmis atliekomis. „Baza“ šaltinių teigimu, sprogimas apgadino sandėlio pastato fasadą.

Vokietijos kancleris: ES parama Ukrainai nenusilpsVokietijos kancleris Olafas Scholzas pažadėjo, kad Europos Sąjungos parama Ukrainai nenusilps.Tai jis pasakė, paklaustas apie Izraelio ir „Hamas“ karo įtaką konfliktui Ukrainoje pasibaigus dvi dienas trukusiam ES viršūnių susitikimui Briuselyje.O. Scholzas sakė patikinęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, „kad mūsų parama Ukrainai nenutrūks“.„Tai nepakenks tai, kad dabar turime šią karčią naują problemą, kilusią dėl siaubingo, žiauraus „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį ir daugelį ten esančių piliečių“, – sakė O. Scholzas.ES iš esmės pritarė planui pasiūlyti Ukrainai dar 50 mlrd. eurų pagalbą. Lyderiai sakė, kad detales išsiaiškinti prireiks iki gruodžio.Ir Vengrija, ir Slovakija išreiškė abejones, bet neatmetė plano visiškai.ES parama Ukrainai sudarė beveik 83 mlrd. eurų nuo Rusijos įsiveržimo 2022 metų vasarį, šią savaitę pranešė Briuselyje įsikūrusi Europos Komisijos vykdomoji valdžia.

Zelenskis: žengdama į Avdijivką Rusija prarado brigadąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė, kad Rusijos kariuomenė neva prarado mažiausiai karių brigada, bandant žengti į Avdijivkos miestą Donecke regioną, rašo „Reuters“.Pasak vietinių ir Ukrainos karinė valdžios, Rusija atnaujino bandymus apsupti miestą, siekdama sutriuškinti Ukrainos pozicijas nuolatine artilerijos ugnimi.Telefonu kalbėdamas su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Rishi Sunaku V. Zelenskis sakė, kad „Rusija ir toliau bandys užimti visą Donbasą“, todėl Rusijos kariuomenė jau kelis kartus bandė apsupti Avdiivką, bet kiekvieną kartą Ukrainos kariuomenė priešus sustabdydavo ir išmesdavo atgal, padarydama skaudžių nuostolių.„Šiuose bandymuose priešas prarado bent brigadą“, – sakė V. Zelenskis. Tuo pat metu „Reuters“ pažymi, kad Rusijos valdžia šio kaltinimo nekomentavo.Brigada gali susideda iš kelių tūkstančių kariškių. Aukos mūšio lauke yra valstybės paslaptis tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje, nors manoma, kad jų skaičius siekia dešimtis tūkstančių abiejose pusėse nuo tada, kai Rusija 2022 m. vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

Chersono vadovas pranešė apie miesto centro apšaudymąRusijos kariuomenė apšaudo Chersoną, miesto gyventojai prašomi vykti į slėptuves, pranešė miesto karinės administracijos vadovas Romanas Mročko, skelbia BBC.„Dabar masiškai apšaudoma, ypač centrinė miesto dalis. Persikelkite į saugesnes vietas! Laikykitės atokiau nuo langų!“ – penktadienio vakarą savo „Telegram“ kanale rašė R. Mročko.Vėliau jis patikslino, kad per Chersono apšaudymą buvo apgadinta daugiau nei tuzinas gyvenamųjų pastatų miesto centre. Pasak jom, iki šiol žinoma apie kelis sužeistuosius, viena iš jų buvo paguldyta į ligoninę.Pernai išlaisvinus Chersoną, miestas atsidūrė fronto linijoje, kuri driekiasi palei Dniepro upę. Rusijos gynybos ministerija nekomentavo teiginių apie nuolatinį Chersono apšaudymą, sakydama, kad taikiniais Ukrainoje tampa su karine veikla susiję objektai.Anksčiau penktadienį Chersono srities karinės administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas sakė, kad per vieną iš atakų sunaikintas gyvenamasis namas Zelenovkos kaime šiauriniame Chersono pakraštyje. Žuvo žmogus. Pačiame Chersono centre, pasak A. Prokudino, dėl apšaudymo buvo sužeistas 36 metų vyras, kuris dėl nugaros sužalojimų paguldytas į ligoninę vidutinio sunkumo būklės.

Kremlius žinią apie Putino mirtį vadina absurdiškaKremlius atmetė „Telegram“ paskyroje paskleistus teiginius apie Rusijos prezidento mirtį, skelbia „Sky News“.Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas valstybinei žiniasklaidai „RIA Novosti“ sakė, kad šis pranešimas yra „absurdiška informacija“.„Telegram“ kanalas „General SVR“ tvirtino, kad V. Putinas mirė savo rezidencijoje Valdajuje, į šiaurę nuo Maskvos. Tai jau antras kartas šią savaitę, kai D. Peskovui teko paneigti „General SVR“ kanalo teiginius apie V. Putino sveikatą po to, kai socialiniuose tinkluose buvo plačiai paskleista žinia, kad sekmadienį jį ištiko širdies smūgis.Dezinformacijos tyrėjai sako, kad paskyra, kurioje paskelbta daugybė teiginių apie V. Putino sveikatą, nėra patikima.

Putinas: iš Ukrainos į Rusiją patenka „neteisėti ginklai“Vladimiras Putinas paragino imtis priemonių, kad būtų sustabdyta neteisėta ginklų ir šaudmenų apyvarta Rusijoje, skelbia „Sky News“. Rusijos saugumo tarybos posėdyje jis sakė, kad kai kurie iš jų į Rusiją atkeliauja iš Ukrainos.„Turime galvoti apie tai, kaip ginklai ir šaudmenys neteisėtai patenka į Rusijos Federacijos teritoriją... įskaitant iš Ukrainos“, – sakė V. Putinas.„Turime išnagrinėti visus šiuos kanalus, pažiūrėti, kaip organizuojamos žinybinės kontrolės priemonės, ir pažiūrėti, ką reikia papildomai padaryti, kad sustiprintume reguliavimo sistemą.“Daugiau informacijos nebuvo pateikta.

Rusijos kosmonautikos vadovas perspėjo dėl pasenusios TKS įrangosMaskvos agentūros „Roskosmos“ vadovas penktadienį perspėjo, kad didžioji dalis tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) sumontuotos rusiškos įrangos yra pasenusi, pasibaigęs jos garantinis laikas. Prieš kelias savaites Rusijai priklausančioje stoties sekcijoje įvyko dar vienas aušinimo skysčio nuotėkis.Rusijos kosminėje stotyje įvykus jau trečiam per vienerius metus nuotėkiui, buvo suabejota šalies kosminės programos patikimumu, nors valdžia ir teigė, kad komandos nariams pavojaus nėra.„Tarptautinė kosminė stotis artėja prie savo gyvavimo pabaigos,“ – kalbėdamas per valstybinę televiziją sakė agentūros „Roskosmos“ vadovas Jurijus Borisovas.„Vyriausybės nutarimu Rusijos segmento darbas buvo pratęstas iki 2028 m., tačiau deja, jau viršytas bet koks leistinas tarnavimo laikas,“ – teigė jis.„Aštuoniasdešimt procentų rusiškos įrangos garantinis laikotarpis yra pasibaigęs,“ – perspėjo jis.Kadaise novatoriška Maskvos kosminė programa po SSRS griūties patyrė ne vieną nesėkmę, įskaitant dvi nepavykusias misijas į Marsą ir šių metų rugpjūtį sudužusį pirmąjį per 50 metų paleistą Mėnulio zondą.To paties interviu metu J. Borisovas sakė, kad po zondo „Luna-25“ avarijos būtina padaryti „rimtų išvadų“.„Zondą „Luna-25“ pagaminti prireikė 16 metų,“ – kalbėjo jis. „Tai nepriimtinai ilgas laikas. Taip nutiko visų pirma dėl padriko finansavimo.“Jo teigimu, su zondu dirbo jaunų specialistų komanda, todėl nereikėtų „šiandien jų bausti“.„Svarbu iš visos šios situacijos padaryti tinkamas išvadas, išsiaiškinti klaidas ir tikrai toliau tęsti šį darbą,“ – sakė jis.Rusijos kosminis sektorius jau ne vienerius metus susiduria su finansavimo problemomis, be to, jį krečia korupcijos skandalai.Prezidentas Vladimiras Putinas rugsėjį patikino, kad, nepaisant šios nesėkmės, Rusijos mėnulio programa bus tęsiama.

Rusijos mokslininkui už „išdavystę“ skirta 12 metų kalėjimoRusijos fizikos profesorius, kuris specializavosi hipergarsinių orlaivių srityje, penktadienį buvo nuteistas kalėti 12 metų, kai teismas pripažino jį kaltu dėl valstybės išdavystės.66 metų Anatolijus Gubanovas buvo sulaikytas Maskvoje 2020 metų gruodį dėl kaltinimų, susijusių su slaptos informacijos perdavimu Europos šaliai, pranešė valstybinė žiniasklaida.Fizikas neigė kaltinimus išdavyste. Pasak pranešimų, prie tarptautinio orlaivio projekto dirbęs mokslininkas tvirtino, kad prieš siunčiant dokumentus į užsienį jie buvo tris kartus patikrinti, siekiant įsitikinti, kad juose nėra slaptų duomenų.Maskvos miesto teismo spaudos tarnyba agentūrai AFP patvirtino, kad A. Gubanovas buvo nuteistas 12 metų kalėti griežtojo režimo kolonijoje.Jis įkalintas po to, kai birželio mėnesį jo kolega Valerijus Golubkinas taip pat buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme už valstybės išdavystę. Jis neigė kaltinimus išdavyste, tačiau pripažino, kad perdavė duomenis Nyderlandų mokslininkams.Išdavystės bylos Rusijoje paprastai yra įslaptintos ir vyksta už uždarų durų.Per pastaruosius šešerius metus išdavyste buvo apkaltinta maždaug dešimt Rusijos mokslininkų, o tai sukėlė nerimą ir baimę šalies akademinėje bendruomenėje.Ne visada aišku, ar kaltinami mokslininkai iš tikrųjų įvykdė šnipinėjimo veiksmus, ar teismo procesai yra politiškai surežisuoti siekiant juos įbauginti.Daugelis mokslininkų skundžiasi, kad Rusijoje tvyro baimės atmosfera ir trūksta laisvės, ypač kalbant apie bendravimą ir keitimąsi informacija su užsienio kolegomis.Kritikai perspėjo, kad tokie nuosprendžiai ateityje gali sustabdyti mokslinius tyrimus ir lemti protų nutekėjimą iš šalies.

Patvirtintas Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų vadasRusijos gynybos ministerija patvirtino, kad generolas pulkininkas Viktoras Afzalovas paskirtas Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų vadu, skelbia „Sky News“. Apie jo paskyrimą, remdamosi šaltiniais, praėjusią savaitę pirmą kartą pranešė Rusijos naujienų agentūros.Jis ėjo oro pajėgų vado pareigas po to, kai rugpjūtį iš šių pareigų buvo atleistas generolas Sergejus Surovikinas.

Morawieckis: Lenkija kritiškai vertina Orbano ir Putino susitikimąLenkija kritiškai vertina Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą, penktadienį pareiškė Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis. Šį mėnesį, tuo metu, kai Rusija kariauja Ukrainoje, jiedu buvo susitikę Pekine.„Vengrija niekada nenorėjo konfrontacijos su Rusija, bet norėjo užmegzti glaudžius santykius, – kaip pranešama, V. Orbanas sakė V. Putinui. – Mes stengiamės išsaugoti savo dvišalius ryšius didesnės tarptautinės įtampos sąlygomis“.Vėliau V. Orbaną dėl šio susitikimo kritikavo Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.„Mes taip pat labai kritiškai vertiname šį susitikimą, kaip ir kitas anksčiau vykusias derybas“, – penktadienį Briuselyje surengtoje spaudos konferencijoje sakė M. Morawieckis.Jis teigė, kad ketvirtadienį ir penktadienį vykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime diskusijos buvo susijusios su Ukraina, o ne su tuo, kas su kuo susitiko.„Leiskite priminti, kad kai kurie ES vadovai irgi susitiko arba kalbėjosi su V. Putinu po to, kai prasidėjo karas, ir Lenkija, ypač dabartinė (PiS) vyriausybė, tai vertina labai kritiškai“, – pridūrė M. Morawieckis.Vengrijos politikai reguliariai susitinka su Rusijos ir Baltarusijos politikais. Neseniai Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto penktą kartą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vyko į Maskvą dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime energetikos klausimais.Nei V. Orbanas, nei P. Szijjarto neapsilankė Kyjive nuo pat karo pradžios.

Ukrainoje žuvusių vaikų skaičius išaugo iki mažiausiai 510Per Rusijos pajėgų atakas Ukrainoje, oficialiais duomenimis, iki šiol žuvo 510 vaikų. Dar 1 139 nepilnamečiai buvo sužeisti, „Telegram“ tinkle pranešė generalinė prokuratūra.Šie duomenys esą nėra galutiniai.Daugiausiai vaikų žuvo ir buvo sužeista Donecko srityje (492). Toliau eina Charkivas (304), Chersonas (132), Kyjivo sritis (129), Zaporižia (99), Mykolajivas (97), Dnipropetrovskas (96). Černihivas (75), Luhanskas (67), Sumų sritis (17), Žitomyras (15) ir sostinė (16).Žuvusių vaikų skaičius išaugo, kai spalio 26 d. per rusų okupacinių pajėgų surengtą Pošnios kaimo Sumuose apšaudymą žuvo 16-metis.

Vokietija perdavė Ukrainai trečią „Iris-T“ oro gynybos sistemąUkraina gavo iš Vokietijos trečią „Iris-T“ tipo oro gynybos sistemą. Ji perduota šią savaitę, penktadienį pranešė Federalinė gynybos ministerija. Ukraina esą taip pat gaus atsarginių dalių bei techninę logistinę paramą.Taip Vokietija prisideda prie civilių gyventojų, kritinės infrastruktūros ir karių Ukrainoje apsaugos – ypač artėjant žiemai, kai vėl tikėtinos intensyvios rusų atakos prieš kritinę infrastruktūrą, teigiama pranešime.Gynybos ministras Borisas Pistorius pabrėžė tolesnę paramą Ukrainai, šiai ginantis nuo Rusijos agresijos. „Mumis pasitiki, ir mes darome viską, ką galime. Šis karas nebus užmirštas“, – sakė jis. Trečioji „Iris-T“ sistema esą yra „būtina Ukrainos apsaugai“.„Iris-T“ sistema, jos gamintojos „Diehl Defence“ duomenimis, padeda apsisaugoti nuo lėktuvų, sraigtasparnių, sparnuotųjų raketų ir balistinių trumpojo nuotolio raketų atakų. Sistema gali šaudyti į taikinius iki 20 km aukštyje ir 40 km atstumu.

Artėjant žiemai, ES pažadėjo pristatyti Ukrainai daugiau ginklų ir šaudmenųArtėjant antrai karo su Rusija žiemai, Europos Sąjungos vadovai penktadienį pažadėjo toliau tiekti ginklus ir šaudmenis Ukrainai.Savo jungtinėje deklaracijoje ES taip pat pažadėjo Ukrainai pristatyti papildomų generatorių ir mobiliųjų šilumos stočių.ES toliau tvirtai rems Ukrainą ir jos liaudį tiek, kiek reikės, teigiama deklaracijoje.ES vadovai paprašė Sąjungos aukščiausiojo rango diplomato Josepo Borrellio surengti derybas su Ukraina dėl galimų ilgalaikių saugumo įsipareigojimų.J. Borrellis pasiūlė be biudžete numatytos 50 mlrd. eurų paramos laikotarpiu nuo 2024 m. iki 2027 m. iš viso sutelkti dar 20 mlrd. eurų karinės pagalbos.ES lyderiai taip pat tęsė darbą rengdami teisės aktus dėl pajamų iš bloke užšaldyto Rusijos turto valdymo panaudojimo Ukrainai rekonstruoti.

Rusija perdavė Ukrainai 50 žuvusių karių kūnųRusija vėl perdavė Ukrainai žuvusių karių kūnų. Kyjivui perduota 50 ukrainiečių palaikai, pranešė Karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Dėl palaikų perdavimo esą susitarta tarpininkaujant Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui.Ar ir Rusija atgavo žuvusių savo karių kūnus, nepranešama.Karo šalys vis apsikeičia belaisviais ar žuvusiais kariais.

Zacharova pagrasino ministrui Landsbergiui baudžiamąja atsakomybeRusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pagrasino Lietuvos diplomatijos vadovui Gabrieliui Landsbergiui baudžiamąja atsakomybe už esą išsakytus raginimus jėga keisti valdžią Rusijoje.Ministerijos atstovė trumpojoje spaudos konferencijoje piktinosi, esą G. Landsbergis ne vieną kartą yra išsakęs „ekstremistines idėjas“ Rusijos atžvilgiu. Dėl to, jos teigimu, Lietuvos ministrui Rusijoje gresia baudžiamoji atsakomybė. „Tai jau ne pirmas kartas, kai Landsbergis leidžia sau išreikšti tokias ekstremistines idėjas ir dėl to jis jau įtrauktas į asmenų, kuriems draudžiama atvykti į mūsų šalį, sąrašą“, – tinklapyje lenta.ru cituojama viena iš Kremliaus propagandisčių.Kokie konkretūs G. Landsbergio išsakyti komentarai lėmė tokį M. Zacharovos pasisakymą, nėra užsimenama.M. Zacharova tik pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus ir tarptautinę praktiką už raginimus jėga keisti valdžią jam gresia baudžiamoji atsakomybė.ELTA primena, kad Kremliui sukėlus plataus masto karą Ukrainoje, Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui arešto orderį dėl „neteisėtos Ukrainos vaikų deportacijos“. TBT išduotas orderis suimti Rusijos prezidentą, anot teismo vyriausiojo prokuroro Karimo Khano, galios ir pasibaigus karui Ukrainoje.Savo ruožtu M. Zacharova yra įtraukta į asmenų, kuriems taikoms ES sankcijos, sąrašą. Šiame sąraše atsidūrusiems žmonėms uždrausta keliauti Europoje, areštuotos jų banko sąskaitos.

Britų žvalgyba: Rusija daugiau nei mėnesį nepaleido sparnuotųjų raketų, nes turi papildyti atsargasJau daugiau kaip mėnesį Rusijos sunkieji bombonešiai nesurengė iš oro paleidžiamų sparnuotųjų raketų smūgių į Ukrainą, tai viena ilgiausių tokių pertraukų nuo invazijos pradžios, sakoma socialinėje platformoje X paskelbtoje atnaujintoje Jungtinės Karalystė gynybos ministerijos žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.„Rusijos oro pajėgų ilgojo nuotolio aviacijos laivynas (LRA) daugiau nei mėnesį neatliko iš sunkiųjų bombonešių paleidžiamų sparnuotųjų raketų smūgių į Ukrainą, tai viena ilgiausių tokių smūgių pertraukų nuo konflikto pradžios“, – sakoma pranešime.Rusija vis dar gali panaudoti kitus smogiamuosius pajėgumus, nors LRA buvo pagrindinis būdas atlikti išskirtinius tikslius smūgius. „Rusijai beveik neabejotinai reikėjo sumažinti smūgių dažnumą, kad papildytų senkančias sparnuotųjų raketų “AS-23a KODIAK” atsargas“, – nurodė Gynybos ministerija.Ji pridūrė, kad veikiausiai Rusija panaudos bet kokią neseniai pagamintą LRA ginkluotę, kad žiemą smogtų Ukrainos energetikos infrastruktūrai. „Tikėtina, kad Rusija ir toliau papildys bet kokią tokią kampaniją Irano sukurtais koviniais nepilotuojamais orlaiviais“, – sakoma pranešime.Anksčiau Ukrainos Pietų gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk sakė, kad Rusija greičiausiai daro pauzę, kad sukauptų raketų atsargas atakoms prieš Ukrainos energetikos objektus.

Rusijos pilotas nuteistas 14 metų kalėti už Černihivo gyventojo nužudymąNeginkluotą Černihivo gyventoją nužudžiusį rusų pilotą Ukrainos teismas nuteisė kalėti 14 metų.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Generalinės prokuratūros spaudos tarnyba.RF ginkluotųjų pajėgų pilotas buvo pripažintas kaltu dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, įskaitant tyčinį nužudymą (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Prokuroras teisme įrodė, kad 2022 metų kovo 5 dieną numušto Rusijos ginkluotųjų pajėgų lėktuvo pilotas nusileido vieno iš privačių namų ūkių teritorijoje Černihivo mieste. Kariškis bandė pasislėpti, tačiau sutiko namo šeimininką.Pažymima, kad namo šeimininkas buvo civiliais drabužiais, neturėjo ginklo ir nekėlė pavojaus, t. y. buvo saugomas tarptautinės humanitarinės teisės.Tačiau okupantas tyčia nušovė auką iš pistoleto. Nuo žaizdų vyras mirė vietoje.

Žiniasklaida: Kryme užpultas žinomas Ukrainos išdavikas Netoli savo namo Jaltoje buvo užpultas vienas žinomiausių Donbaso separatistinio judėjimo narių Olegas Cariovas, praneša žiniasklaida. O. Cariovas – buvęs Ukrainos Regionų partijos deputatas, artimas Viktoro Janukovyčiaus bendražygis, Ukrainoje už akių nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme už pasikėsinimą į teritorinį šalies vientisumą ir bandymus smurtu nuversti konstitucinę santvarką. Apie pasikėsinimą į O. Cariovą pranešė ir Zaporižios srities okupacinės administracijos atstovas Vladimiras Rogovas. Jis savo „Telegram“ kanale parašė, kad į O. Cariovą šaudė netoli jo namo aneksuotame Kryme. Kitų Rusijos karo tinklaraštininkų kanaluose pasirodė pranešimų, kad O. Cariovas galėjo būti sužeistas peiliu. Yra ir versija, kad jis galėjo būti sužalotas dėl buitinio kivirčo. Žinią „Telegram“ kanale pranešė ir Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, remdamasis šaltiniais pusiasalyje, rašo „Ukrinform“. „Dėl Cariovo. Pasak #NašiOčiVsiudu (Mūsų akys visur), tai ne durtinė, o šautinė žaizda. Būklė kol kas nežinoma, bet perspektyvos geros", – komentuoja informaciją apie O. Cariovo sužeidimą P. Andriuščenka. Oficialios informacijos apie pasikėsinimą į O. Cariovą kol kas nėra, tačiau O. Carevo artimieji, kaip skelbiama jo „Telegram“ kanale, patvirtina, kad jis buvo užpultas – esą į jį šauta du kartus. Dienraštis „Kommersant“, remdamasis teisėsaugos institucijose dirbančiu šaltiniu, rašo, kad šiuo metu O. Cariovas yra ligoninėje. Nuo 2014 metų O.Cariovas slapstosi Rusijoje ir okupuotose Ukrainos teritorijose. https://t.me/RBC_ua_news/70510

Rusijos pajėgos per dieną apšaudė Ukrainos Chersono sritį 114 kartųSpalio 26 dieną Rusijos kariai atakavo Ukrainos Chersono sritį 114 kartų, paleisdami 500 sviedinių.Tai platformoje „Telegram“ pranešė šio regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak O. Prokudino, rusai pasitelkė minosvaidžius, artileriją, dronus, tankus, lėktuvus ir daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“.Kaip teigiama, atakų taikiniu tapo gyvenamosios teritorijos. Beryslavo rajone buvo smogta į sveikatos priežiūros įstaigą, kultūros centrą, švietimo įstaigą ir pašto pastatą.Gauta duomenų apie vieną žuvusį ir du sužeistus žmones.

Rusijos pajėgos per dieną apšaudė Ukrainos Chersono sritį 114 kartųSpalio 26 dieną Rusijos kariai atakavo Ukrainos Chersono sritį 114 kartų, paleisdami 500 sviedinių.Tai platformoje „Telegram“ pranešė šio regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak O. Prokudino, rusai pasitelkė minosvaidžius, artileriją, dronus, tankus, lėktuvus ir daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“.Kaip teigiama, atakų taikiniu tapo gyvenamosios teritorijos. Beryslavo rajone buvo smogta į sveikatos priežiūros įstaigą, kultūros centrą, švietimo įstaigą ir pašto pastatą.Gauta duomenų apie vieną žuvusį ir du sužeistus žmones.

Nepaisydama Rusijos karo Ukrainoje, ES Maskvoje rengia kino festivalįNepaisant Rusijos karo Ukrainoje, Europos Sąjunga (ES) šį lapkritį sugrąžins į Rusiją Europos kino festivalį.Per festivalį, 2022 m. neįvykusį dėl karo, lapkričio 1–15 d. internetu daugiausia nemokamai bus parodytas 21 filmas iš ES šalių, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją, Italiją, Čekiją ir Liuksemburgą, pranešė ES delegacija Rusijoje.Net ir sunkiame Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste ES nori parodyti, kad europiečių ir rusų santykiai gali tęstis, Maskvoje sakė ES ambasadorius Rusijoje Rolandas Galharague.Pasak jo, dėl karo ES nutraukė bendradarbiavimą su Rusijos vyriausybe, bet tai neturėtų atsiliepti Rusijos žmonėms. „Kinas vienija žmones“, – viename Maskvos kino teatre atrinktiems svečiams sakė diplomatas. „Rusijos kultūra ir menas taip pat yra Europos kiną praturtinantis šaltinis“, – sakė ES ambasadorius.Bus parodyti ir du bendros produkcijos filmai, kurių kūrime dalyvavo Rusija.Daug rusų menininkų paliko tėvynę, nes nebegali laisvai dirbti šalyje, kurioje Vakarų kultūra oficialiai demonizuojama. Ypač kino kūrėjai ne kartą skundėsi Rusijos kultūros ministerijos vykdoma cenzūra, pavyzdžiui, atsisakant išduoti licencijas filmų platinimui kino teatruose.Per ES Maskvoje surengtą festivalio pristatymo renginį ekrane mirgėjo šūkiai apie laisvę ir žmogaus teises. Kai kurie viešai neskelbtos peržiūros svečiai kalbėjo apie bauginimo ir baimės atmosferą, persmelkusią visą Rusijos visuomenę.Filmai, tarp jų ir dokumentiniai, bus rodomi internetinėje kino platformoje „Coolplay“ originalo kalba su subtitrais. Prieiga be išankstinės registracijos prieinama tik žiūrovams Rusijoje arba užsienyje esantiems žmonėms, turintiems prieigą prie virtualaus privataus tinklo VPN, Maskvoje sakė ES atstovybės diplomatas. Pasak jo, kai kurie filmai buvo rodomi Europos ir tarptautiniuose kino festivaliuose ir sulaukė palankaus tiek kritikų, tiek žiūrovų vertinimo.

Liuksemburgo premjeras: V. Orbanas elgesys – vidurinis pirštas Ukrainos kariamsLiuksemburgo ministras pirmininkas Xavieras Bettelis griežtai sukritikavo Vengrijos vyriausybės vadovą Viktorą Orbaną už jo ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.X. Bettelis savo nuomonę išsakė antradienį, atvykęs į ES lyderių susitikimą Briuselyje, praneša portalas „eurointegration“. „Jo (V. Orbano) bendravimas su V. Putinui yra vidurinis pirštas visiems kariams, kurie kasdien žūsta Ukrainoje ir kenčia nuo Rusijos puolimo“, – sakė Liuksemburgo vyriausybės vadovas.X. Bettelis pažymėjo, kad ES neturėtų tapti V. Orbano, finansiniais reikalavimais sąlygojančio paramą Ukrainai, įkaite.„Orbanas sako: jei jums reikia pinigų Ukrainai, tai ir mums reikia pinigų mums. Šiomis aplinkybėmis neturėtume būti pono Orbano įkaitai. Esu įsitikinęs, kad turime rasti teigiamų sprendimų. Mes turime nepamiršti praeities, Orbanas – taip pat“, – sakė X. Bettelis.Jis taip pat pakomentavo naujosios prorusiškos Slovakijos vyriausybės sprendimą nutraukti karinę paramą Ukrainai. Anot X. Bettelio, Liuksemburgas niekada neprisijungs prie Roberto Fico ir V. Orbano aljanso, stojančio prieš pagalbą Ukrainai ginklais.„Mes vis dar manome, kad tarptautinis solidarumas yra svarbus. Ukraina kovoja už mūsų vertybes... Turime nepamiršti, kieno bus eilė, jei tik užmerksime akis“, – sakė jis.Anksčiau V. Orbanas pareiškė, kad neketina atsiprašyti už susitikimą su V. Putinu ir netgi „didžiuojasi“ Vengrijos strategija, kuria „siekiama taikos“.

Luhansko srityje rusai deportuoja žmones iš Berezovės kaimo ir ten įrengia karinę stovykląPriešai išvaro žmones iš namų Berezovės kaime, Luhansko srityje, siekdami įkurti ten karinę stovyklą, per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovas Andrijus Kovaliovas, pranešė „Ukrinform“.„Laikinai okupuotame Berezovės kaime, Luhansko srityje, okupantai, prisidengdami evakuacija, deportuoja vietos gyventojus. Žmonės be jų sutikimo perkeliami arčiau sienos su Rusija. Įsibrovėliai tai daro siekdami įkurti karinę stovyklą Berezovėje, kad galėtų ten dislokuoti savo dalinius“, – sakė jis.Pasak generalinio štabo atstovo, priešai ėmė pusvelčiu pirkti namus iš vietos gyventojų, o jei žmonės nenori parduoti savo turto, rusų kareiviai įkeliami gyventi su jais. Berezovėje įsibrovėliai įrengė kontrolės postą su užtvara, civiliams neleidžiama įeiti į kaimą.Luhansko srityje nuo 2014 m. prasidėjusios kai kurių rajonų okupacijos gyventojų skaičius sumažėjo 40 procentų.

Rusai teigia, kad dronai atakavo Kursko AERusai teigia, kad dronai atakavo Kursko atominę elektrinę. Pasak jų, viena iš bepiločių skraidyklių sprogo prie branduolinių atliekų saugyklos.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos „Telegram“ kanalu SHOT.Rusijos žiniasklaida tvirtina, kad incidentas įvyko spalio 26-osios vakarą Kurčiatovo mieste, kur yra Kursko atominė elektrinė. Esą vienas bepilotis orlaivis buvo aptiktas netoli jėgainės administracinio pastato kontrolės posto 20.20 val.„Aparatas gabeno nežinomą sprogstamąjį įtaisą, kuris nesprogo. Jį sunaikins specialistai“, – sakoma pranešime.Pasak rusų, antrąjį droną oro gynybos priemonės neutralizavo 21.30 val., jis esą nusileido elektrinės teritorijoje. Trečiasis dronas, kaip rašo Rusijos žiniasklaida, 23.40 val. nukrito prie branduolinių atliekų saugyklos ir sprogo. Neva buvo apgadintas pastato fasadas, tačiau žmonės nenukentėjo. Dėl šios „atakos“ rusai apkaltino Ukrainą.Portalas primena, jog naktį į penktadienį Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos kariškiai Kursko srityje „perėmė“ droną.Kursko atominė elektrinė yra už beveik 110 kilometrų nuo Ukrainos sienos.Tai jau ne pirmas kartas, kai Rusijos žiniasklaida praneša apie „atakas“ prieš Kursko AE. Šių metų balandžio mėnesį propagandistai pareiškė, kad Kurčiatovo mieste nugriaudėjo sprogimai. Rusai teigė, kad esą dronai bandė atakuoti atominę elektrinę, tačiau buvo „neutralizuoti“.

JAV: nepaklūstantiems rusų kariams – barbariški vadų grasinimaiJungtinės Valstijos turi informacijos, kad Rusijos kariuomenė praktikuoja įsakymams, susijusiems su karu Ukrainoje, nepaklususių karių sušaudymą, ketvirtadienį informavo Baltųjų rūmų atstovas.„Turime įrodymų, kad Rusijos pajėgos iš tikrųjų žiauriai baudžia karius, kurie atsisako paklusti įsakymams. Taip pat gavome informacijos, kad Rusijos karo vadai grasina sušaudyti visus dalinius, jeigu jie pabandys atsitraukti nuo Ukrainos artilerijos“, – ketvirtadienio vakarą per spaudos konferenciją kalbėjo Baltųjų rūmų strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby.J. Kirby nesileido į detales, kuo grįsta tokia informacija ir apie kuriuos tiksliai dalinius ar fronto atkarpas kalbama, taip pat nepatikslino, kiek giliai tokia praktika Rusijos armijoje įsišaknijusi.Anot J. Kirby, Rusijos armijos mobilizuotieji nepakankamai apmokyti, prastai aprūpinti ir paprasčiausiai neparuošti dalyvavimui kariniuose veiksmuose. Rusijos armija plačiai taiko „gyvųjų bangų“ taktiką, vieną po kito tiesiai prie Ukrainos pozicijų mesdami neparuoštų karių dalinius.Baltųjų rūmų atstovas rusų karinės vadovybės grasinimus šaudyti nepaklusnius karius pavadino barbarizmu.„Manau, kad tai simptomas, įrodantis, kokia iš tikrųjų silpna yra Rusijos karinė vadovybė, kuo jie užsiima, ir kaip prastai kariniu požiūriu su viskuo tvarkosi“, – pakomentavo J. Kirby.

Rusija Juodojoje jūroje laiko vieną raketnešį su „Kalibr“ tipo raketomisĮ kovinį budėjimą Juodojoje jūroje Rusija išsiuntė tris savo laivus, tarp kurių – vienas raketnešis su „Kalibr“ tipo sparnuotosiomis raketomis.Tai penktadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“, praneša „Ukrinform“.Pasak Ukrainos kariškių, Azovo jūroje yra vienas priešo laivas.Viduržemio jūroje užfiksuoti trys Rusijos laivai, tarp jų – vienas raketnešis, kurio bendra salvė - iki aštuonių raketų „Kalibr“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos Juodosios jūros laivyno kovinį branduolį sudaro 30 laivų, tarp kurių – apie dešimt raketnešių. Laikinai okupuotame Kryme rusai iš viso laiko apie 80 įvairaus tipo laivų.

Rusų raketa pataikė į priešgaisrinės tarnybos pastatą Iziume, sužeisti aštuoni gelbėtojaiNaktį į penktadienį rusai raketa smogė priešgaisrinės tarnybos pastatui Charkivo srities Iziumo mieste, sužeisti aštuoni gelbėtojai.Tai „Facebook“ paskyroje pranešė Vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka, rašo „Ukrinform“.„Šiandien Charkivo srities priešgaisrinei apsaugai sukanka 200 metų. Rusija „pasveikino“ savuoju stiliumi. Naktį priešas raketa smogė priešgaisrinės tarnybos pastatui Iziumo mieste“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad nukentėjo aštuoni gelbėtojai. Taip pat buvo apgadintas pats pastatas ir 13 technikos vienetų.„Dabar svarbiausia – mūsų žmonės. Į ligoninę nugabenti keturi darbuotojai. Jiems teikiama reikiama medicinos pagalba“, – pareiškė ministras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, iš 11 Iziumo švietimo įstaigų beveik nenukentėjusios liko tik keturios.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 297 680 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 560 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 27 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 297 680 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 145 tankų (+4), 9 726 šarvuotųjų kovos mašinų (+11), 7 162 artilerijos sistemų (+7), 834 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 556 oro gynybos priemonių (+0), 320 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 390 dronų (+1), 1 538 sparnuotųjų raketų (+0), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 513 automobilių (+6), 1 011 specialiosios technikos vienetų (+1).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Rumunijoje prie sienos su Ukraina pradėjo veikti kovos su dronais sistemaRumunijoje, Dunojaus deltos rajone, netoli sienos su Ukraina, pradėjo veikti kovos su dronais sistema.Kaip rašo „Ukrinform“, remdamasi portalu „Digi24“, Rumunijos prezidentas Klausas Iohannis tai pareiškė Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje.„Kovos su bepiločiais orlaiviai sistema jau veikia. Dalis įrangos atkeliavo iš Rumunijos ginkluotųjų pajėgų, dalį pristatė sąjungininkai, ir mes tęsime šį darbą“, – sakė prezidentas.Anot valstybės vadovo, naujoji sistema gali fiksuoti galimas grėsmes beveik prie pat žemės, o anksčiau radarai aptikdavo objektus ne mažesniame nei 600 metrų aukštyje.„Mes toliau tobuliname sistemą, kad išvengtume incidentų“, – sakė K. Iohannis.„Ukrinform“ primena, kad po masinių Rusijos oro atakų prieš Ukrainą Rumunijos teritorijoje ne kartą buvo rasta Rusijos bepiločių orlaivių nuolaužų.

Rusija skelbia apie drono ataką Kursko srityjeRusijos žiniasklaida praneša, kad esą Kursko srityje buvo perimtas Ukrainos bepilotis orlaivis.Tai „Telegram“ kanale paskelbė ir Rusijos gynybos ministerija, rašo „Ukrinform“.„Spalio 26 d., apie 23.50 val., buvo užkirstas kelias mėginimui surengti lėktuvo tipo drono ataką prieš objektus Rusijos Federacijos teritorijoje“, – sakoma pranešime.Pasak Rusijos gynybos ministerijos, šalies oro gynybos pajėgų daliniai virš Kursko srities teritorijos perėmė bepilotį orlaivį.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 18-osios naktį Ukrainos saugumo tarnyba surengė ataką prieš Rusijos kariuomenės lauko stovyklą prie Kursko srities Postojalyje Dvorų kaimo.

JAV: Rusija Ukrainoje vis dar turi puolimo potencialąBaltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby sakė, kad Jungtinės Valstijos mano, kad Rusija gali surengti daugiau okupacinių pajėgų atakų mūšio lauke Ukrainoje.„Tikimės daugiau Rusijos atakų. Tai yra dinamiškas konfliktas, ir mes turime nepamiršti, kad Rusija vis dar turi puolamųjų pajėgumų ir artimiausiais mėnesiais gali pasiekti tam tikrų taktinių laimėjimų“, – sakė jis per pasitarimą Baltuosiuose rūmuose.J. Kirby pabrėžė, kad siekdama tokio rezultato, ypač Avdijivkos srityje ir kitomis kryptimis, Rusija ir toliau nepaiso savo karių gyvybių.

Rusija stato karines gamyklas visoje šalyjeRusijos okupantai stato karines gamyklas visoje Rusijos teritorijoje „trimis pamainomis“. Šią išvadą padarė projekto „Schemos“ žurnalistai, analizuodami palydovinius vaizdus, kuriuose vaizduojami pokyčiai įmonių teritorijose, kuriose gaminami ir remontuojami lėktuvai ir sraigtasparniai, taip pat gaminami dronai ir raketos.

Iš Izraelio – kritika Maskvai dėl „Hamas“ delegacijos priėmimoIzraelis paragino Rusiją išsiųsti atvykusią „Hamas“ delegaciją ir pavadino jos kvietimą į Maskvą „apgailėtinu“.„Hamas“ delegacija šiandien lankėsi Maskvoje, kur tarėsi dėl užsienio įkaitų, įskaitant Rusijos piliečių, paleidimo.Tarp susirinkusiųjų buvo vyresnysis „Hamas“ narys Abu Marzoukas, pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS.„Hamas“ yra teroristinė organizacija, blogesnė už ISIS“, – sakoma Izraelio užsienio reikalų ministerijos pranešime.„Hamas aukšto rango veikėjų rankos yra padengtos daugiau nei 1 400 izraeliečių, kurie buvo paskersti, nužudyti, sudeginti, krauju, ir jie yra atsakingi už daugiau nei 220 izraeliečių, įskaitant kūdikius, vaikus, moteris ir pagyvenusius žmones, pagrobimą“, - teigė Izraelis.Rusija palaiko ryšius su visais pagrindiniais veikėjais Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Izraelį, „Hamas“, Palestinos valdžią ir Iraną.

Ukrainos pajėgų generalinis štabas: šalies rytuose atremta beveik 40 priešo puolimųUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas ketvirtadienį vakare pranešė, kad per praėjusią dieną Bachmuto, Avdijivkos ir Marijinkos sektoriuose buvo atremta beveiki 40 priešo puolimų.Per dieną fronto linijose iš viso užfiksuoti 45 susirėmimai. Operatyvinė padėtis Ukrainos rytuose ir pietuose toliau yra įtempta.Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolimą Melitopolio bei Bachmuto sektoriuose.Ukrainos gynėjai naikina rusų karius ir techniką, silpnindami priešus visame fronte.Per praėjusią dieną Ukrainos karinės oro pajėgos okupantams smogė du kartus: vieną kartą buvo pataikyta į karių, ginklų ir karinės įrangos sutelkimo vietą, kitą – į priešlėktuvinę raketų sistemą.Savo ruožtu, Ukrainos raketinės pajėgos pataikė į priešo karių, ginklų ir karinės įrangos sutelkimo vietą bei į artilerijos sistemą.Per pastarąją dieną Rusija įvykdė 14 antskrydžių ir 12 atakų, naudodama raketų paleidimo sistemas – buvo taikoma į gynybos pajėgų pozicijas ir apgyvendintas vietoves. Per priešo atakas žuvo ir buvo sužaloti civiliai, sunaikinti ir apgriauti gyvenamieji namai ir civilinė infrastruktūra.Kaip pranešė sausumos pajėgų vadovybė, Limano–Kupiansko sektoriuje Rusija yra sutelkusi apie 100 000 karių.

Danija Ukrainai skyrė 495 milijonų eurų karinę pagalbąApie tai pranešė Danijos šalies gynybos ministerija. Pagalbos paketą sudaro T-72 tankai, BMP-2 pėstininkų kovos mašinos, artilerijos šaudmenys, dronai ir šaulių ginklai, taip pat šarvuotos inžinerinės atkūrimo transporto priemonės.

Vokietijoje suimtas vyras, pardavinėjęs dronų dalis RusijaiVokietijoje suimtas verslininkas, įtariamas pardavęs Rusijai komponentų, naudojamų karinėje įrangoje, įskaitant bepiločius orlaivius, kuriuos Maskvos kariuomenė šiuo metu naudoja Ukrainoje, ketvirtadienį pranešė prokurorai.Neįvardytas įtariamasis iš vidurio Vokietijos Kaselio miesto kaltinamas 2022 ir 2023 metais į Rusiją eksportavęs įvairių elektroninių komponentų, lėktuvų modelių variklių ir kitų prekių.Prekės į Sankt Peterburgą buvo pristatomos per tarpinę bendrovę Honkonge, taip siekiant išvengti ES sankcijų, sakoma Frankfurto prokurorų pranešime.Pasak jų, tai yra įprastiniai dronų „Orlan 10“ komponentai ir tokius dronus „naudoja Rusijos ginkluotosios pajėgos... vykdančios agresyvų karą prieš Ukrainą“.Įtariamasis taip pat kaltinamas neteisėtai per Honkongą į Rusiją eksportavęs dvi transporto priemones, taip pat pažeisdamas ES sankcijas. Apskaičiuota, kad bendra prekių vertė – du milijonai eurų.Vyras buvo sulaikytas trečiadienį, o šešeriose patalpose buvo atliktos kratos, pranešė prokurorai.Dar prieš invaziją į Ukrainą 2022 metų vasarį Europos Sąjunga įvedė sankcijas Rusijai po 2014 metais įvykdytos Krymo aneksijos.Tarp jų buvo ir draudimas eksportuoti „dvejopos paskirties prekes ir technologijas“, kurios gali būti naudojamos ir kariniais, ir civiliniais tikslais.Šiais metais Vokietijoje buvo suimti keli įtariamieji dėl karinių komponentų pardavimo Rusijai, tvyrant nuolatiniam nerimui, kad Rusijos ginklų gamintojai naudojasi spragomis, kad apeitų sankcijas.Atskiroje byloje rugpjūtį buvo suimtas Vokietijos ir Rusijos pilietis, kuris pardavinėjo Rusijai detales, naudojamas dronuose „Orlan 10“.

Į frontą nusiųsta daugiau nei 200 bepiločių „Dronų armijos“ orlaiviųUkrainos kariuomenei pagal valstybinę „Dronų armijos“ programą perduota daugiau nei 200 Ukrainos kovinių dronų „Heavy Shot“.Ministro pirmininko pavaduotojas inovacijoms, plėtrai, švietimui, mokslui ir technologijoms bei Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministras Mykhailo Fedorovas apie tai pranešė feisbuke.„Įgyvendindami valstybinę „Dronų armijos“ programą, į frontą išsiuntėme daugiau nei 200 Ukrainoje pagamintų kovinių dronų „Heavy Shot“. Jie padės mūsų didvyriams laikyti gynybines linijas ir vykdyti kontrpuolimą, naikinti pėstininkus, įrangą, sandėlius ir pan.,“ – rašė M. Fedorovas.Jo teigimu, „dronuose „Heavy Shot“ yra sumontuota elektromagnetiniams ginklams atspari GPS navigacijos sistema, susidoroję su priešais, jie automatiškai grįžta į bazę. Be to, šiuos dronus savo pajėgomis sukūrė ir pagamino Ukrainos bendrovė „Gurzuf Defense“.“„Valstybė toliau tieks savo kariams bepiločius orlaivius,“ – pabrėžė ministro pirmininko pavaduotojas.Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, Ukrainos dronų ir bepiločių orlaivių gamintojai savo kūrinių pavyzdžius įteikė užsienio karo atašė, kad sustiprintų bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais ir pritrauktų investicijų į gamybą.

JAV skiria Ukrainai naują 150 milijonų dolerių pagalbos paketąInformaciją apie tai, kuri trečiadienį buvo išplatinta žiniasklaidoje, patvirtino valstybės sekretorius Anthony Blinkenas.Į naujausią paketą įtraukta papildoma amunicija nacionalinėms pažangiosioms žemė-oras raketų sistemoms, priešlėktuvinės raketos „Stinger“ ir papildomi šaudmenys didelio mobilumo artilerijos raketų sistemoms, sakoma Pentagono pranešime.Pagalba taip pat apima „Javelin“ sistemas, daugiau nei du milijonus šaulių ginklų šovinių ir šalto oro įrangos, praneša „Reuters“.

Žiniasklaida: Ukraina gali gauti 300 km nuotolio raketas 2024 metų sausįUkraina sausį gaus naujų raketų, kurių nuotolis bus 300 km, pranešė „Voice of America“ žurnalistė Myroslava Gongadzė, cituodama aukšto rango šaltinį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniame štabe.„Dėl Ukrainos karinės vadovybės susitikimo su sąjungininkų karine vadovybe ginklų tiekimo Ukrainai tempas nesumažės“, – sakė ji.Spalio 17 dieną okupantai paskelbė, kad Ukrainos kariuomenė tolimojo nuotolio raketomis smogė kariniams aerodromams okupuotame Berdianske ir Luhanske. Propagandistai pranešė apie didelius okupacinės kariuomenės nuostolius.Tą pačią dieną Ukrainos vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Valerijus Zalužnas parodė pirmuosius amerikiečių tolimojo nuotolio ATACMS raketų paleidimus Ukrainoje.Ukraina pažadėjo Vokietijai ir Jungtinėms Valstijoms nesmogti Rusijos teritorijai ilgojo nuotolio raketomis „Taurus“ ir ATACMS, kurias Ukraina nori gauti, kad galėtų smogti priešo taikiniams okupuotoje Ukrainos teritorijoje.

Sumų regione per rusų ataką žuvo paauglysPaauglys žuvo per Pozhnijos kaimo Sumų regione apšaudymą, sakė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovas Ihoris Klymenko. Pasak jo, apie 13 val. rusų artilerija pataikė į 16-metį jo paties namo verandoje. Per ataką buvo sugriauti privatūs vietos gyventojų namai, pridūrė ministras.Remiantis preliminaria informacija, paauglys iš Sumų. Jis atvyko į kaimą aplankyti giminių.Sumų apygardos prokuratūra sakė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo.

Rusija kritikuoja Kyjivo rengiamas taikos derybas MaltojeRusija kritikavo Ukrainos remiamas taikos derybas, kurios šį savaitgalį vyks Maltoje, ir perspėjo, kad bet kokios diskusijos be jos dalyvavimo duotų priešingų rezultatų, praneša AFP.Derybos, kuriomis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi sustiprinti paramą jo paties taikos planui, surengtos po panašių susitikimų Džidoje ir Kopenhagoje šių metų pradžioje.„Akivaizdu, kad tokie susibūrimai neturi jokios perspektyvos, jie tiesiog duoda priešingus rezultatus“, – žurnalistams sakė Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.Ji pridūrė, kad būsimas susitikimas „niekaip nesusijęs su taikaus sprendimo paieškomis“ ir kritikavo Maltą už tai, kad ji surengė, jos teigimu, „akivaizdžiai antirusišką renginį“.V. Zelenskis propagavo savo paties dešimties punktų taikos planą, raginantį Rusiją išvesti visus savo karius iš tarptautiniu mastu pripažintų Ukrainos sienų, įskaitant Rusijos kontroliuojamas teritorijas.Rusija, kuri praėjusį rugsėjį teigė aneksavusi keturis Ukrainos regionus – Luhanską, Donecką, Chersoną ir Zaporožią, – atmetė bet kokį susitarimą, dėl kurio būtų atsisakyta žemės.

Maskvoje lankosi „Hamas“ ir Irano atstovaiPalestiniečių teroristinės organizacijos „Hamas“ ir Irano atstovai, pasak Rusijos užsienio reikalų ministerijos, ketvirtadienį lankėsi Maskvoje.Ministerijos atstovė Marija Zacharova sakė, kad Rusijos sostinėje, be kita ko, viešėjo Irano užsienio reikalų viceministras Ali Bagheris Kanis. Valstybinė Rusijos naujienų agentūra RIA, be to, citavo šaltinį iš palestiniečių delegacijos, kad į Maskvą atvyko ir aukštas „Hamas“ narys Abu Marsukas. Apie pokalbių turinį M. Zacharova jokių duomenų nepateikė.Iranas yra svarbus „Hamas“ rėmėjas. Gazos ruožą kontroliuojanti palestiniečių organizacija spalio 7 d. surengė didelį išpuolį Izraelyje, per kurį žuvo apie 1 400 žmonių ir per 220 buvo paimti įkaitais. Į tai reaguodamos, Izraelio pajėgos be perstojo atakuoja spėjamas „Hamas“ pozicijas Gazos Ruože.

Rusija Limano–Kupiansko kryptimi sutelkė maždaug 100 000 kariųPriešas vis mėgina vėl užimti svarbų aprūpinimo centrą Kupianską. „Limano–Kupiansko kryptis – vienas iš karščiausių taškų mūsų atsakomybės zonoje. Čia priešas nesustoja ir vis mėgina vėl užimti Kupiansko miestą – svarbų jo dalinių aprūpinimo centrą. Bet mes rengėmės tokiems aktyviems spalį prasidėjusiems karo veiksmams. Buvo įrenginėjamos tinkamos gynybinės konstrukcijos,“ – sakė Sausumos pajėgų vadovybės atstovas spaudai leitenantas pulkininkas Volodymyras Fitio.Jo žodžiais tariant, per pastarąją parą priešai 613 kartų apšaudė miestą artilerijos sviediniais ir surengė devynis antskrydžius, Limano–Kupiansko kryptimi įvyko 17 mūšių, kuriuose buvo nukauti 194 rusai. Pasak V. Fitio, priešas jokios strateginės pergalės nepasiekė.Jis taip pat pastebėjo, kad vietoje sunaikintų vienetų siunčiami nauji rezervai, todėl Limano–Kupiansko kryptimi dislokuotos priešų grupuotės kiekybinė sudėtis nepasikeitė ir yra apie 100 000 karių.Padėtis prie Bachmuto tebėra įtempta, tačiau kontroliuojama. Ukrainiečių pajėgos vykdo aktyvią gynybą ir kiekvienai progai pasitaikius pradeda puolimą, kad užimtų geresnes taktines pozicijas.Per pastarąją dieną netoli Bohdanivkos, Ivanivsko, Kliščijivkos ir Andrijivkos įvyko 15 mūšių, per kuriuos nukauta daugiau nei 100 okupantų. Šiam regionui vėl suduota itin daug artilerijos smūgių – 466. Priešas paleido 13 dronų kamikadzių, naikintuvais „Su-25“ įvykdė tris antskrydžius.Tuo pat metu ukrainiečių gynėjai vakar sunaikino dvi haubicas MSTA-B, dvi haubicas D-20 ir dar dvi haubicas D-30.

Ukraina ketina evakuoti vaikus iš Kupjansko ir aplinkinių miestųUkraina ketvirtadienį pranešė, kad planuoja evakuoti šimtus vaikų iš bendruomenių netoli šiaurės rytinio Kupjansko miesto, kadangi Rusija intensyvina puolimą šiame regione.2022 metų rugsėjį Kyjivo pajėgos atgavo Kupjanską ir aplinkines Charkivo regiono vietoves, tačiau Maskva, siekdama prieš žiemą perkelti fronto liniją į vakarus, pradėjo stumti jas atgal.„Charkivo regiono karinė administracija planuoja paskelbti apie priverstinę vaikų evakuaciją iš 10 gyvenviečių Charkivo regione“, – pranešė Kyjivo reintegracijos ministerija.Ji teigė, kad 275 vaikai bus evakuoti iš 10 vietovių Kupjanske ir aplink jį, esančių mažiau nei už 8 km nuo fronto linijos.Ukrainos valdžios institucijos jau rugpjūčio mėnesį paskelbė įsakymą evakuotis iš kai kurių gyvenviečių netoli Kupjansko, tačiau nuo to laiko kovos ten dar suintensyvėjo.Rusija taip pat sustiprino puolimus netoli Avdijivkos miesto Ukrainos rytiniame Donecko regione, kur, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, kariai dalyvauja „sunkiuose, įtemptuose mūšiuose“.„Vakar mums pavyko evakuoti tik vieną žmogų, – ketvirtadienį sakė Avdijivkos administracijos vadovas Vitalijus Barabašas. – Žmonės neišvažiuoja, norėčiau, kad jie išvažiuotų aktyviau“.Birželio mėnesį Ukraina pradėjo kontrpuolimą, siekdama susigrąžinti okupuotas teritorijas, tačiau pasiekė ribotą pažangą, nes susidūrė su smarkiai įtvirtintomis Rusijos gynybos linijomis ir intensyviu Rusijos apšaudymu.Per Rusijos apšaudymą šiaurės rytiniame Sumų regione žuvo 16 metų berniukas, ketvirtadienį pranešė vidaus reikalų ministras Igoris Klymenka.

Rusija ruošiasi rekordiškai didinti karines išlaidasRusijos įstatymų leidėjai ketvirtadienį per pirmą svarstymą patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį bus rekordiškai didinamos išlaidos, skirtos finansuoti Maskvos puolimą Ukrainoje.Gynybos išlaidos 2024 m. išaugs 68 proc. iki 10,8 trilijonų rublių (115 mlrd. JAV dolerių) ir sudarys beveik trečdalį visų išlaidų.Karinės išlaidos sudarys daugiau nei šešis procentus šalies BVP – tai didžiausia ekonomikos dalis po Sovietų Sąjungos žlugimo.Po to, kai 2022 m. vasarį į Ukrainą buvo pasiųsti rusų kariai, Maskva jau išleido milijardus dolerių amunicijai, raketoms, tankams, bepiločiams orlaiviams ir karių atlyginimams.Jau 20 mėnesių trunkančiai Maskvos karinei kampanijai reikalaujant vis didesnių finansinių ir žmogiškųjų išlaidų, prezidentas Vladimiras Putinas yra patvirtinęs savo įsipareigojimą puolimą tęsti.Biudžete siūloma visas vyriausybės išlaidas kitąmet didinti daugiau nei 20 proc. iki 36,66 trilijonų rublių (391 mlrd. JAV dolerių).Gynybos finansavimą didinti buvo numatyta 2024–2026 m. planuose, kuriuos valstybės Dūma po balsavimo patvirtino.„Viskas frontui“Anot Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu, kariaudama Ukrainoje Rusija kiekvieną dieną sunaudoja iki 15 000 tonų medžiagų, įskaitant amuniciją ir kurą.Prieš ketvirtadienį vykusį balsavimą finansų ministras Antonas Siluanovas įstatymų leidėjams paaiškino, kad siūlomas biudžetas yra „orientuotas į pagrindinį šios dienos tikslą – užtikrinti mūsų pergalę“.Kai kurie įstatymų leidėjai, reikšdami pritarimą išlaidų didinimui, kartojo Antrojo pasaulinio karo sovietmečio šūkius.„Viskas frontui, viskas pergalei,“ – kalbėjo Dūmos užsienio reikalų komiteto pirmininkas Leonidas Slutskis, cituodamas praėjusio amžiaus penktojo dešimtmečio karo propagandos lozungą.Per dvidešimt mėnesių trunkantį puolimą Rusijos ekonomika tapo itin militarizuota.„Karas tapo egzistencine Rusijos ekonomikos dalimi, kadangi didelė paklausos dalis dabar tenka išaugusiam kariniam–pramoniniam sektoriui,“ – naujienų agentūrai AFP sakė buvusi Rusijos centrinio banko konsultantė Aleksandra Prokopenko.Kremliaus teigimu, taip stipriai didinti išlaidas yra būtina atsižvelgiant į Vakarų paramą Kyjivui.„Akivaizdu, kad toks išlaidų padidinimas yra visiškai būtinas, kadangi vyksta hibridinis karas,“ – spalį kalbėdamas su žurnalistais aiškino Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Ketvirtadienį įstatymų leidėjai 320 balsų „už“ ir 80 balsų „prieš“ patvirtino naująjį biudžetą.Biudžetą dar du kartus svarstys žemutiniai Rusijos Dūmos rūmai, tačiau tai bus tik formalumas, po kurio biudžetas bus perduotas aukštesniesiems rūmams patvirtinti ir V. Putinui pasirašyti.Biudžete taip pat numatyta lėšų „naujų regionų integracija“ – finansinė parama keturiems Ukrainos regionams, kuriuos Rusija pernai pareiškė aneksuojanti.Nepaisant Vakarų sankcijų, Rusija toliau gauna didžiules pajamas iš pagrindinio naftos ir dujų eksporto, kuris iš Europos buvo nukreiptas į tokias šalis, kaip Kinija ir Indija.Pastaruoju metu vyriausybei pasitarnavo ir kritęs rublio kursas - tai reiškė, kad Kremlius iš eksporto uždirba daugiau.Biudžeto prognozėse finansų ministerija numato, kad rublio kursas dolerio atžvilgiu bus 90 rublių už 1 dolerį. Ketvirtadienį rublio ir dolerio kursas buvo 93,5 rubliai už 1 dolerį.Tačiau rublio kurso svyravimai šalyje paskatino infliaciją ir centrinis bankas 13 proc. padidino palūkanas, mėgindamas sustabdyti sparčiai kylančias kainas.Planuojamas vyriausybės išlaidų didinimas „yra infliacinio pobūdžio, nesvarbu, kaip jis bus finansuojamas,“ – aiškino nepriklausomas ekonomistas Viktoras Tuniovas.„Didinant gynybai skirtas išlaidas, iš esmės daromas išorinis poveikis ekonomikai,“ – pridūrė jis.Pradėjusi puolimą Ukrainoje, Rusija susidūrė su biudžeto deficitu ir finansų ministerijai dėl to teko papildomai skolintis iš valstybinių bankų ir parduoti dalį užsienio valiutos atsargų.

Orbanas didžiuojasi ryšiais su RusijaVengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, kuris praėjusį mėnesį susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tuo papiktindamas kitus ES šalių lyderius, ketvirtadienį pareiškė, kad didžiuojasi savo ryšiais su Maskva.„Su rusais palaikome atviras ryšio linijas. Priešingu atveju nebūtų šansų pasiekti taikos,“ – prieš Europos Sąjungos vadovų susitikimą Briuselyje žurnalistams sakė V. Orbanas. „Tai – strategija. Todėl tuo didžiuojamės.“Ministras pirmininkas pridūrė, kad „esame vieninteliai, pasisakantys taikos vardu ir už taiką, nors tai turėtų būti kiekvieno europiečio interesais“.Ryšius su Maskva palaikantis V. Orbanas ranką V. Putinui paspaudė spalio 17 d. Pekine, kur jiedu aptarė bendradarbiavimą energetikos srityje.Tai buvo retas atvejis, kai V. Putinas susitiko su Europos vadovu po 2022 m. vasarį pradėtos invazijos sieną su Vengrija turinčioje Ukrainoje.Vengrijos vadovas jau yra pasisakęs prieš sankcijas, kurias Vakarai Maskvai įvedė po to, kai ši užpuolė Ukrainą.Susitikimas nustebino ir Vengrijos partnerius iš NATO.Praėjusią savaitę karinio aljanso valstybių narių ir Švedijos ambasadoriai susitiko Budapešte, kad aptartų vis didėjantį savo susirūpinimą dėl gilėjančių Vengrijos santykių su Rusija, žinių agentūrai AFP pranešė JAV ambasada.

Rusija teigia numušusi dvi Ukrainos paleistas ATACM raketasRusijos oro gynyba, Maskvos duomenimis, numušė dvi Ukrainos prieš rusų taikinius paleistas ATACM raketas. Rusijos gynybos ministerija apie tai pranešė savo reguliarioje ataskaitoje apie karą Ukrainoje, kurį Maskva vadina „specialiąja karine operacija“, informuoja agentūra „Reuters“.Kitos detalės nebuvo įvardytos. Pasak valstybinės žiniasklaidos, tai buvo pirmas kartas, kai numuštos šios raketos.Ukraina ilgojo nuotolio ATACM raketų neseniai gavo iš JAV.

Ukrainos žurnalistas: Rusija pasiekė laimėjimų prie Avdijivkos Ukrainos karių padėtis prie Avdijivkos miesto rytų Ukrainoje aštrėja. „Čia vyksta mūšis, kuriam [Rusijos] priešas skiria pagrindines pajėgas“, – ketvirtadienį „Telegram“ pranešė žurnalistas Jurijus Butusovas, turintis gerų ryšių kariniuose sluoksniuose. Pasak jo, Rusijos karinės pajėgos užėmė maždaug 1 km pločio teritoriją palei geležinkelio pylimą į šiaurę nuo miesto. Tikimasi per pylimą pasistūmėti link Stepovės ir Berdyčivo kaimų, esančių netoli miesto „Coca-Cola“ gamyklos. Pasak įvairių šaltinių, Ukrainos kontroliuojamas tiekimo koridorius sumažėjo iki 6-8 kilometrų. Iš kadaise buvusių daugiau kaip 30 tūkst. smarkiai apgriautame pramoniniame mieste gyventojų liko tik apie 1 000. Avdijivka yra daugiau nei pusiau apsupta Rusijos pajėgų. Ukrainos kariuomenė teigė, kad per pastarąją parą netoli miesto buvo atremta 15 rusų atakų. Ukraina jau daugiau kaip 20 mėnesių ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos. Fronto linija su Maskvos remiamais separatistais netoli Avdijivkos eina nuo 2014 metų. Rusijos kontroliuojama regiono sostinė Doneckas yra vos už kelių kilometrų į pietus. Prieš kiek daugiau nei dvi savaites Rusijos kariuomenė pradėjo naujas puolamąsias operacijas į šiaurę ir pietus nuo Avdijivkos. Birželio pradžioje Kyjivo pradėtas kontrpuolimas pietų Ukrainoje kol kas nepateisino lūkesčių.

Rusija menkina potencialų Slovakijos sprendimo nutraukti paramą Ukrainai poveikįRusija ketvirtadienį atmetė potencialų Slovakijos sprendimo nutraukti karinę paramą Ukrainai poveikį.Kiek anksčiau naujasis Slovakijos premjeras populistas Robertas Fico pareiškė, kad jo vyriausybė stabdo karinės paramos teikimą karo draskomai šaliai.„Slovakija nevaidino didelio vaidmens tiekiant ginklus, tad vargu ar tai paveiks visą procesą“, – žurnalistams pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie Bratislavos žingsnį.

Ukrainos URM: Izraelyje žuvusių ukrainiečių skaičius išaugo iki 21Izraelyje žuvo 21 Ukrainos pilietis, o dar vienas ukrainietis dingo be žinios.Tai ketvirtadienį naujienų agentūrai „Ukrinform“ pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Olehas Nikolenka.„Deja, Izraelyje išaugo ukrainiečių aukų skaičius. Šiuo metu turime patvirtintą informaciją apie 21 žuvusį ukrainietį, taip pat apie vieną dingusį be žinios. Gazos Ruože – trys žuvusieji (du vaikai ir suaugęs žmogus), taip pat šeši sužeistieji, tarp kurių – trys vaikai. Mūsų piliečiai patyrė įvairaus sunkumo sužeidimų, jiems teikiama medicinos pagalba“, – sakė O. Nikolenka.Jis taip pat informavo, kad 357 ukrainiečiai, tarp jų – 208 moterys, pareiškė norą evakuotis iš palestiniečių anklavo. Ukrainos diplomatinės institucijos su jais palaiko nuolatinį ryšį. Gazos Ruožo ir Egipto pasienyje esantis Rafaho kontrolės punktas šiuo metu neveikia, ir galimybės išvykti kol kas nėra, pažymėjo URM atstovas.„Tai aktualu ne tik mūsų, bet ir kitų valstybių piliečiams. Ukrainos URM kartu su partneriais dirba, kad būtų galima kuo greičiau išvežti žmones“, – pridūrė diplomatas.Anksčiau, spalio 18 d., Ukrainos užsienio reikalų ministerija pranešė patikrinusi informaciją apie 13 Izraelyje žuvusių ir šešis dingusius be žinios ukrainiečius.Prieš tai Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelas Brodsky`is pareiškė, kad, atnaujintais Izraelio pareigūnų duomenimis, per „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo 23 Ukrainos piliečiai.

Slovakija skelbia stabdanti karinės paramos teikimą UkrainaiNaujasis Slovakijos premjeras populistas Robertas Fico ketvirtadienį pareiškė, kad jo vyriausybė stabdo karinės paramos teikimą Ukrainai.R. Fico nurodė parlamento nariams, kad Slovakija „nebetieks Ukrainai ginklų“, tačiau vis tiek siųs karo draskomai kaimynei humanitarinę pagalbą.„Nepalaikysiu jokios karinės paramos Ukrainai... Neatidėliotinas karinių operacijų nutraukimas yra geriausias sprendimas, kurį galime pasiūlyti Ukrainai. ES turėtų iš ginklų tiekėjos virsti taikdare“, – pridūrė ministras pirmininkas.R. Fico taip pat išreiškė nepritarimą sankcijoms Rusijai.„Nebalsuosiu už jokias sankcijas Rusijai, nebent bus pateikta jų poveikio Slovakijai analizė“, – nurodė jis.Naujasis Slovakijos premjeras kalbėjo praėjus dienai po to, kai buvo prisaikdinta jo tripartinė koalicinė vyriausybė.Koaliciją sudaro R. Fico kairioji partija „Smer-SD“, kraštutinių dešiniųjų ir prorusiška SNS bei nuo „Smer“ atskilusi partija „Hlas-SD“.„Smer-SD“ laimėjo praėjusį mėnesį vykusius visuotinius rinkimus pažadėjusi nutraukti karinę paramą Ukrainai, o tai sukėlė susirūpinimą dėl Vakarų paramos Kyjivui eižėjimo.Po pergalės rinkimuose R. Fico sakė, kad „Slovakijos žmonės turi didesnių problemų nei (reikalai su) Ukraina“, ir paragino surengti taikos derybas, nes „tolesnis žudymas niekam nepadės“.Koalicijos partnerė SNS pritaria R. Fico griežtai prieš pabėgėlius nukreiptai retorikai ir populistinėms pažiūroms. Partijos prorusiškas pirmininkas ir buvęs parlamento pirmininkas Andrejus Danko liepos mėnesį pareiškė, kad Rusijos okupuotos Ukrainos teritorijos nėra „istoriškai ukrainietiškos“.Jis yra spaudęs ranką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, pasidaręs asmenukę su Rusijos Valstybės Dūmos pirmininku Viačeslavu Volodinu ir kreipęsis į Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą „mano brangus drauge“.

Britų žvalgyba: Šiaurės Korėja gali tapti viena svarbiausių ginklų tiekėjų RusijaiŠiaurės Korėja gali tapti viena svarbiausių ginklų tiekėjų Rusijai kartu su Iranu ir Baltarusija, sakoma socialinėje platformoje X paskelbtoje atnaujintoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.„Nepaisant to, kad Rusija oficialiai atmetė naujausius pranešimus, beveik neabejotina, jog Šiaurės Korėjos amunicija jau pasiekė šaudmenų sandėlius Vakarų Rusijoje. Šie sandėliai skirti aprūpinti Rusijos karines operacijas Ukrainoje“, – sakoma pranešime.Šiaurės Korėja išlaiko pastarojo meto karinių siuntų mastą ir tempą (daugiau nei 1000 konteinerių per pastarąsias kelias savaites), ji gali tapti viena svarbiausių Rusijos užsienio ginklų tiekėjų kartu su Iranu ir Baltarusija.Šiuo metu neaišku, ką Rusija mainais pasiūlė Šiaurės Korėjai. Mažai tikėtina, kad susitarta dėl viso paketo. Pasak britų žvalgybos, labai tikėtina, jog tai buvo viena svarbiausių temų per pastaruosius aukšto rango Rusijos pareigūnų vizitus Šiaurės Korėjoje. „Tikėtina, kad tai apims finansinę kompensaciją, kitą ekonominę paramą, karinių technologijų tiekimą ir bendradarbiavimą kitose aukštųjų technologijų srityse, pavyzdžiui, kosmose“, – teigia britų žvalgyba.

O. Danilovas: Ukraina pasiruošusi pateikti JAV visas ataskaitas apie gautą pagalbąNacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas mano, jog suprantama, kad Ukraina turi pateikti JAV ataskaitą apie iš partnerių gautą pagalbą.Jis tai pareiškė ketvirtadienį per televizijos maratoną, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„(JAV Kongreso Atstovų Rūmų) pirmininkas sakė, kad nori patikrinti jų teikiamą pagalbą. Tai visiškai natūralus dalykas, mes esame pasirengę suteikti visą informaciją apie gaunamą pagalbą, jokių paslapčių nėra. Manau, kad tai neturės įtakos mūsų santykiams su JAV ir pagalbos gavimui“, – teigė O. Danilovas.Jis priminė, kad Ukraina tvarko visų ginklų, kuriuos gauna iš partnerių, apskaitą ir teikia jiems atitinkamą informaciją.NSGT sekretorius taip pat išsakė įsitikinimą, kad Ukrainai bus skirta papildoma pagalba.Kaip jau buvo pranešta, anksčiau naujasis JAV Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas pareiškė, kad respublikonai „kels sąlygas“ dėl tolesnės pagalbos Ukrainai patvirtinimo.

Ukraina: Rusijos FSB atstovai okupuotame Berdianske sulaukė kerštoLaikinai okupuotame Zaporižios srities Berdiansko mieste pasipriešinimo judėjimo nariai susprogdino automobilį su keturiais Rusijos FSB atstovais.Tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„2023 metų spalio 23 dieną laikinai okupuotame Zaporižios srities Berdiansko mieste buvo susprogdintas automobilis, kuriame buvo keturi Rusijos FSB atstovai. Ukrainos pasipriešinimo judėjimo nariai surengė keršto akciją Mičiurino gatvėje prie viešbučio „Jasmin Guest House“, kurį FSB darbuotojai pavertė savo slėptuve“, – rašoma pranešime.Žvalgybos duomenimis, tarp Berdianske likviduotų okupantų yra karo nusikaltėlis, kankinęs vietos gyventojus.„Po automobilio susprogdinimo laikinai okupuotų Zaporižios srities teritorijų gauleiteris įsakė pailginti komendanto valandą nuo 21 val. iki 5 val., o Rusijos specialiųjų tarnybų atstovai nedelsdami paliko viešbutį ir persikraustė į naują irštvą. Tačiau ši vieta gerai žinoma ir drąsiems pogrindininkams – Ukrainos patriotams“, – pridūrė Vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnai.Kaip jau buvo pranešta, spalio pradžioje laikinai okupuotoje Naujojoje Kachovkoje (Chersono sritis) buvo susprogdintas „Vieningosios Rusijos“ vietos skyriaus sekretoriaus Volodymyro Malovo automobilis.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 509 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 26 d. Ukrainoje jau žuvo 509 vaikai. Dar bent 1 139 buvo sužeisti.Tai ketvirtadienį tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (492), Charkivo (304), Chersono (132), Kyjivo (129), Zaporižios (99), Mykolajivo (97), Dnipropetrovsko (96), Černihivo (72) ir Luhansko (67) srityse.Spalio 25 d. Beryslave (Chersono sritis) per rusų apšaudymą žuvo 13-metis berniukas.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos minuoja sieną šalies šiaurėjeUkrainos kariškiai toliau stato gynybines užtvaras prie sienos šalies šiaurėje. Jos įrengiamos pavojingiausiuose ruožuose tiek pasienyje su Rusija, tiek pasienyje su Baltarusija.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadu generolu leitenantu Serhijumi Najevu.„Plečiame minų užtvaras palei visą valstybės sieną šiaurinėje operatyvinėje zonoje. Mums nesvarbu, ar tai valstybės siena su Baltarusija, ar su Rusija – tai mūsų priešai. Todėl sieną minuojame sandariai, visur, kur tik gresia priešo puolimo pavojus“, – sakė generolas.„Svarbiausias tikslas – padaryti mūsų valstybės sieną nepraeinamą priešiškoms pajėgoms, ir mūsų minuotojai dirba visą parą“, – pažymėjo kariškis.S. Najevas pridūrė, kad minų laukai apsaugo Ukrainos dalinius nuo priešo puolamųjų veiksmų.Generalinio štabo duomenimis, ketvirtadienio rytą operatyvinė padėtis Voluinės ir Polesės kryptimis išlieka be esminių pokyčių.Šiomis dienomis S. Najevas pareiškė, kad Ukrainos šiaurėje formuojamos ir rengiamos naujos oro gynybos ugnies grupės. Tai puiki alternatyva aukštos kokybės zenitinėms raketoms, kurių atsargas tikisi išsekinti Rusija.

Okupuotose Chersono srities teritorijose žmonėms, neturintiems Rusijos paso, neteikiama medicinos pagalbaLaikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje žmonės negali gauti medicinos paslaugų be Rusijos privalomojo sveikatos draudimo, o jam gauti reikalingas Rusijos pasas.„Vyksta priverstinis pasų išdavimas. Okupacinė administracija paskelbė apie savo sprendimą atidaryti papildomus punktus suteikiant privalomąjį sveikatos draudimą. Dabar draudimo liudijimą galima išrašyti tiesiogiai okupuotų bendruomenių ligoninėse Chersono srityje“, - feisbuke pranešė Chersono regioninės tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis.Jis pabrėžė, kad neturėdami sveikatos draudimo liudijimo žmonės negali gauti tinkamos medicinos priežiūros. Rusai sukūrė tokias sąlygas, kad išduodant šį liudijimą būtina pateikti Rusijos Federacijos piliečio pasą.J. Sobolevskis pabrėžė, kad vykdomas dar vienas prievartos „ratas“ verčiant pasiimti kruviną pasą, kad galėtum išgyventi, ir „mūsų žmonės turi žengti šį žingsnį“.Pernai rudenį Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino Chersono sritį dešiniajame Dnipro upės krante, įskaitant Chersono miestą, bet dalis regiono kairiajame krante liko okupuota Rusijos kariuomenės.

N. Humeniuk: Rusija rengia naujus smūgius UkrainaiRusijos kariuomenė toliau kaupia iš oro paleidžiamų raketų atsargas, tikriausiai ruošdamasi masiniams smūgiams Ukrainos kritinės infrastruktūros objektams.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Pietų gynybos pajėgų atstove Natalija Humeniuk.Pasak pareigūnės, didelio tikslumo raketas, pavyzdžiui, „Kalibr“ tipo, okupantai gali naudoti prieš tokius objektus, kaip tai darė pernai.„Jau dabar matome pauzę naudojant K-101 tipo iš oro paleidžiamas raketas, kuriomis jie mėgo smogti per praėjusį elektros tiekimo pertrūkių laikotarpį. Tai gali reikšti, kad priešas ruošiasi ir kaupia šios rūšies ginkluotę“, - paaiškino N. Humeniuk.Ji taip pat pažymėjo, kad priešo raketnešių buvimas Juodojoje jūroje bet kokiu atveju reiškia aukštą raketų pavojaus lygį.Šiuo metu Juodosios jūros akvatorijoje užfiksuoti penki Rusijos laivai, tarp jų ir povandeninis laivas – raketnešis su keturiomis raketomis „Kalibr“.Anot N. Humeniuk, tai kelia papildomą grėsmę, kadangi oro gynybai sunku aptikti raketų paleidimus iš tokio raketnešio.Rugsėjį „The New York Times“ rašė, kad Rusijai pavyko apeiti Vakarų sankcijas ir eksporto kontrolę, todėl ji padidino raketų gamybą, kuri netgi viršijo ikikarinį lygį.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 297 120 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 810 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 26 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 297 120 kareivių.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 141 tanko (+29), 9 715 šarvuotųjų kovos mašinų (+18), 7 155 artilerijos sistemų (+30), 834 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 556 oro gynybos priemonių (+2), 320 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 389 dronų (+17), 1 538 sparnuotųjų raketų (+0), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 507 automobilių (+33), 1 010 specialiosios technikos vienetų (+3).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Per parą rusai paleido į Chersono sritį 365 sviedinius, žuvo du žmonėsRusijos kariuomenė per parą iš įvairių ginklų paleido į Chersono sritį 365 sviedinius, žuvo du civiliai.Kaip rašo „Ukrinform“, Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas tai pranešė „Facebook“ paskyroje.„Per praėjusią parą priešas surengė 51 apšaudymą, jis paleido 365 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, tankų, aviacijos ir dronų“, – pažymėjo pareigūnas.O. Prokudinas patikslino, kad Rusijos kariškiai taikėsi į srities gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus.„Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, vienas iš jų – vaikas, dar keturi žmonės buvo sužeisti“, – pranešė jis.„Ukrinform“ primena, kad praėjusią parą įvyko 78 koviniai susirėmimai. Iš viso priešas smogė 50 aviacijos smūgių ir 49 kartus apšaudė Ukrainos kariuomenės pozicijas ir gyvenvietes iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų.

JAV analitikai: Rusija prie Avdijivkos galėjo prarasti iki 200 karinių transporto priemoniųJAV karo studijų institutas pranešė, kad spalio 10–20 d. Rusijos kariuomenė prie Rytų Ukrainos Avdijivkos miesto prarado daugiau nei 109 karines transporto priemones.Pranešime sakoma, kad tai patvirtina Ukrainos atsargos karininko spalio 23 d. paskelbtos palydovinės nuotraukos.Rusija prarado šarvuotas kovos mašinas BMP-1 ir BMP-2 bei MT-LB, tankus T-72, T-64 ir T-80, šarvuočius BTR ir kitas transporto priemonės.Šaltinio teigimu, Rusijos transporto priemonių nuostoliai prie Avdijivkos viršija nuostolius, patirtus per nepavykusį mėginimą kirsti Siverskio Donecą pernai gegužės mėnesį ir veikiausiai yra didesni, nei prie Vuhledaro per laikotarpį nuo 2022 m. lapkričio iki 2023 m. balandžio.„Dėl nenuoseklių vaizdų“ kiti nepriklausomi šaltiniai skaičiuoja, kad Rusijos pajėgos netoli Avdijivkos prarado maždaug 200 karinių transporto priemonių.

Ukraina: dar dešimt Rusijos pusėje kariavusių išdavikų nuteisti kalėti po 15 metųDar dešimt išdavikų, prisijungusių prie sukarintų Rusijos grupuočių ir kariavusių prieš Ukrainą, nuteisti kalėti po 15 metų.Tai ketvirtadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos saugumo tarnybos (UST) spaudos centru.Tarp nuteistųjų – snaiperiai ir kulkosvaidininkai, apšaudydavę Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas rytų fronte.Nusikaltėlius Ukrainos gynėjai paėmė į nelaisvę per įnirtingus susirėmimus Bachmuto, Marjinkos, Krasnohorivkos ir Neskučnės rajonuose Donecko srityje.Tyrimo duomenimis, nuteistieji yra Rytų Ukrainos gyventojai, kurie, prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai, savo noru prisijungė prie Rusijos ginkluotųjų pajėgų Pietų karinės apygardos dalinių.Jie tiesiogiai dalyvavo užimant Mariupolį ir Volnovachą.Be to, išdavikai kartu su samdiniais iš privačios karinės bendrovės „Wagner“ Donecko srityje šturmavo Bachmutą, Kliščijivką ir Novomajorską.Jie taip pat kasė apkasus, įrenginėjo minų užtvaras ir kontrolės postus keliuose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose.Kaip anksčiau praneša „Ukrinform“, teismas nuteisė kalėti iki gyvos galvos priešo agentą, kuris koregavo Rusijos armijos smūgius karinei ir kritinei infrastruktūrai Čerkasų srityje.

Ukraina: tariami FSB psichologai išgauna informaciją iš okupuotų teritorijų gyventojųRusai į laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas atvežė FSB kontroliuojamų psichologų, kurie esą teikia gyventojams nemokamą pagalbą.Tai pranešė Nacionalinio pasipriešinimo centras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Laikinai okupuotuose Luhansko srities rajonuose rusai atidarė apie dešimt psichologinės pagalbos kabinetų, kurie aptarnauja dešimtis žmonių. Tačiau iš Rusijos atvykusių psichologų kandidatūras patvirtino FSB. Psichologai per seansus turi rinkti informaciją apie nelojalius gyventojus. Atvykėliai taip pat agituoja remti priešo ginkluotąsias pajėgas“, – rašoma pranešime.Nacionalinio pasipriešinimo judėjimas ragina ignoruoti tokias nemokamas „paslaugas“ ir toliau teikti informaciją apie „specialistus“, darančius įtaką ukrainiečiams.„Pažymime, kad informacinis okupantų rėmimas bendradarbiaujant su FSB turi padarinių“, – pabrėžia Nacionalinio pasipriešinimo centras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, įsibrovėliai rusai laikinai okupuotose teritorijose pradėjo priverstinio donorų kraujo ėmimo Rusijos kariuomenei kampaniją.

ISW: Ukrainos gynėjai pažengė į priekį vienoje iš sričiųTrečiadienį, spalio 25 d., Ukrainos gynėjai šiek tiek pažengė į priekį dalyje Zaporižios srities teritorijos ir tęsė puolimą Bachmuto miesto rajone, esančiame Donecke, praneša JAV karo studijų institutas (ISW).„Spalio 24 d. paskelbti geografinės padėties vaizdai rodo tolesnę nedidelę Ukrainos karių pažangą į vakarus nuo Robotinojaus. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos pajėgos taip pat pasiekė nenustatytą dalinę sėkmę į vakarus nuo Verbovojaus (9 km į vakarus nuo Robotinojaus)“, – teigiama pranešime.

Ukrainos pilotai JAV pradėjo treniruotis skraidyti F-16JAV pradėjo mokyti Ukrainos pilotus skraidyti F-16 naikintuvais, spalio 25 dieną sakė JAV karinės oro pajėgos. Anksčiau šią savaitę „nedidelis skaičius“ Ukrainos pilotų pradėjo treniruotis Arizonos nacionalinės gvardijos 162-ajame sparne pagal „F-16 pagrindus“, nurodė tarnybos atstovas spaudai.„Mokymo programa atitiks kiekvieno piloto pagrindines žinias ir įgūdžius ir tikimasi, kad ji truks kelis mėnesius“, – žurnalui „Air & Space Forces Magazine“ pateiktame pareiškime sakė JAV karinių oro pajėgų atstovas.Apie tai kalbėjo ir JAV karinių oro pajėgų atstovas, kaip pranešė „Politico“ korespondentė Lara Seligman.„Trečiadienį, spalio 25 dieną, Ukrainos pilotai jau pradėjo skraidyti F-16“, – rašė ji.Įprastas F-16 mokymo kursas trunka apie šešis mėnesius. Tačiau JAV pareigūnai pažymėjo, kad ukrainiečių pilotai greičiausiai nesilaikys standartinio modelio, nes šis kursas neatitiktų Ukrainos poreikių apsaugoti savo dangų nuo Rusijos lėktuvų, dronų ir raketų. Europos šalys taip pat moko Ukrainos pilotus skraidyti F-16.

ES rengia naują sankcijų Maskvai paketąEuropos Sąjunga (ES) rengia dvyliktąjį sankcijų Rusijai paketą. Keli aukšti Bendrijos pareigūnai trečiadienį Briuselyje sakė, kad, be kita ko, norima apriboti prekybą deimantais iš Rusijos. Be to, gali būti įvestas aliuminio importo draudimas bei eksporto suvaržymai kitoms prekėms, kurios gali būti naudojamos ne tik civiliniais, bet ir kariniais tikslais.Neįtikėtina, kokių komponentų ukrainiečiai randa Rusijos raketose, sakė vienas pareigūnas apie vadinamąsias dvejopos paskirties prekes. Pavyzdžiui, kartais aptinkama mikroschemų, kokios paprastai montuojamos į šaldytuvus.Priešingai nei Jungtinė Karalystė, ES iki šiol nėra paskelbusi draudimo importuoti deimantus ir aliuminį iš Rusijos. Tam iki šiol labiausiai priešinosi Belgija, kur Antverpeno uostamiestis nuo XVI amžiaus yra vienas svarbiausių deimantų centrų pasaulyje. Rusija vėlgi laikoma didžiausia pasaulyje neapdorotų deimantų gamintoja. 2021 m. valstybinės deimantų kasybos bendrovės „Alrosa“ pajamos siekė 332 mlrd. rublių (3,23 mlrd. eurų).Konkrečius pasiūlymus sankcijų paketui, agentūros dpa informacija, Europos Komisija šalių narių atstovams pristatė jau savaitgalį. Idealiu atveju jis turėtų būti priimtas dar šiais metais.Iki šiol paskutinis sankcijų Rusijai paketas įsigaliojo birželį. Jis apėmė baudžiamąsias priemones dar daugiau asmenų ir organizacijų, remiančių Rusijos invaziją į Ukrainą bei instrumentą, draudžiantį apeiti jau galiojančias sankcijas.Jau kurį laiką, be kita ko, taikomas plataus masto draudimas importuoti žalią naftą, anglį, plieną, auksą ir prabangos prekes, taip pat baudžiamosios priemonės bankams ir finansų institucijoms. Asmenų ir juridinių asmenų, kuriems dėl karo Ukrainoje taikomos sankcijos, sąraše šiuo metu jau yra apie 1 800 įrašų.

TATENA pakomentavo sprogimą prie Chmelnyckio atominės elektrinėsTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi sakė, kad galingi sprogimai, įvykę naktį Chmelnyckio atominės elektrinės rajone, išdaužė daugelį objekto langų ir laikinai nutraukė elektros tiekimą kai kurioms radiacijos stebėjimo stotims, esančioms už jos ribų.TATENA ekspertai, buvę atominėje elektrinėje Vakarų Ukrainoje, sakė, kad oro antskrydžių sirenos nuaidėjo 1:26 val., po to išgirdo du garsius sprogimus. Tada jie sužinojo, kad du dronai buvo numušti atitinkamai maždaug penkių ir 20 kilometrų atstumu nuo atominės elektrinės.„Šis incidentas dar kartą pabrėžia labai nestabilią branduolinės saugos situaciją Ukrainoje, kuri tęsis tol, kol tęsis šis tragiškas karas. Tai, kad objekte buvo išdaužta daugybė langų, rodo, kaip arti jis buvo. Kitą kartą mums gali ne taip pasisekti. Bet kokia kaina reikėtų vengti smūgių atominėms elektrinėms“, – sakė R. Grossi.

Donecke sunaikintas okupantų ginklų sandėlysLaikinai okupuotame Donecke Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato kariai sunaikino dar vieną Rusijos okupantų ginklų sandėlį. Apie tai pranešė Gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato spaudos tarnyba.„Pagrindinio žvalgybos direktorato specialiųjų pajėgų kariai aptiko ir sunaikino dar vieną priešo amunicijos sandėlį laikinai okupuotame Donecke. Spalio 23 dieną, 03:20 val.Kijevo laiku, dėl smūgių didelio tikslumo ginklais buvo sunaikintas priešo šaudmenų sandėlis, esantis Revyakina gatvėje Donecke“, – sakoma pranešime.Žvalgyba informavo, kad bazė su ginklais priklausė Rusijos okupacinių pajėgų 110-ojo armijos korpuso 1-ajai atskirai motorizuotai šaulių brigadai, kuri dabar dalyvauja puolimo operacijose Avdijivkos rajone.Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos per savaitę sunaikino okupantų įrangą, kurios vertė – 25 mln. dolerių.

JAV ruošiasi paskelbti apie naują 150 milijonų dolerių pagalbos paketą KijevuiTai ne pirmas kartas, kai Joe Bidenas naudojasi prezidento galiomis, kad patvirtintų pagalbą Kijevui.Kaip pranešė „Amerikos balsas“ su nuoroda į tris amerikiečius karinius pareigūnus, Jungtinės Valstijos ruošiasi artimiausiu metu paskelbti apie naują 150 milijonų dolerių pagalbos paketą Ukrainai.Į šį paketą greičiausiai įeina papildomų GMLRS raketų tiekimas HIMARS raketų sistemoms, šaudmenys NASAMS priešlėktuvinių raketų sistemoms, TOW prieštankinės raketos, AIM-9 Sidewinder raketos ir 155 mm artilerijos sviediniai.Paketas gali tapti 49-uoju nuo 2022 m. vasario prezidento įgaliojimų panaudojimu, siekiant nukreipti ginklus iš JAV atsargų Ukrainai. Ankstesnis karinės pagalbos paketas buvo paskelbtas spalio 11 dieną per kontaktinės grupės dėl Ukrainos gynybos susitikimą, jo vertė buvo 200 mln. dolerių. Bendra Amerikos pagalbos Ukrainai suma nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios yra apie 44 mlrd. dolerių.

Kremlius: Putinas stebėjo balistinių raketų bandomąjį paleidimąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį nuotoliniu būdu stebėjo balistinių raketų pratybas, pranešė Kremlius praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusija pradėjo svarbios branduolinių bandymų uždraudimo sutarties ratifikavimo atšaukimo procesą.„Vadovaujant Rusijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiajam vadui Vladimirui Putinui, buvo surengtos pratybos su branduolinio atgrasymo pajėgų sausumos, jūrų ir oro komponentais, – sakoma Kremliaus pranešime. – Per pratybas vyko praktiniai balistinių ir sparnuotųjų raketų paleidimai“.Rusijos Federacijos Taryba, arba aukštieji parlamento rūmai, trečiadienį plenariniame posėdyje vienbalsiai balsavo už įstatymą, leidžiantį atšaukti Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties (CTBT) ratifikavimą, pranešė naujienų agentūra TASS. Visi 156 senatoriai pritarė atitinkamam įstatymo projektui be jokių balsų prieš.

Šoigu: Rusija išbando galimybes surengti masinį atsakomąjį branduolinį smūgįRusija išbandė savo galimybes surengti didžiulį atsakomąjį branduolinį smūgį, per valstybinę televiziją sakė Maskvos gynybos ministras Sergejus Šoigu.Tai įvyko po to, kai abu Rusijos parlamento rūmai vienbalsiai patvirtino įstatymą, atšaukiantį šalies ratifikuotą Visapusiško branduolinių bandymų uždraudimo sutartį.Rusija pareiškė, kad neplanuoja atlikti branduolinio bandymo ir nedarys to, nebent tai padarys JAV.

Rusija praneša, kad šiais metais užverbuota 385 000 naujų kariųTrečiadienį valdžios atstovai pranešė, kad tarnauti Rusijos ginkluotosiose pajėgose šiais metais jau yra užverbuota 385 000 asmenų – Maskvai reikia karių Ukrainoje.Rusija nenurodo, kiek karių praradusi per 20 mėnesių trunkantį puolimą, tačiau nepriklausomų šaltinių vertinimu, jų yra dešimtys tūkstančių.Maskva pradėjo agresyvią naujokų verbavimo kampaniją, kurios metu būsimiems kariams siūlomi milžiniški atlyginimai ir socialinės garantijos.„Naujų karių verbavimo tarnauti pagal sutartį tempai ženkliai išaugo. Kiekvieną dieną sutartis su kariuomene pasirašo daugiau nei 1 600 asmenų,“ – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše teigia buvęs Rusijos vadovas, šalies Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas.Trūkstant karių, pernai per prieštaringai vertinamą „dalinės mobilizacijos“ kampaniją Rusijoje tarnauti pašaukta daugiau nei 300 000 rezervistų.Konfliktui rytų Ukrainoje artėjant prie žiemos sąstingio ir nuostoliams vis didėjant, Rusijoje nuolat laukiama naujo priverstinio šaukimo į karo tarnybą raundo.

Ukrainos pajėgos sunaikino Rusijos specialiųjų pajėgų bazę Kryme: atskleisti beprotiški nuostoliaiNetoli Sevastopolio raketa sunaikino Rusijos specialiųjų pajėgų bazę. Mirusieji skaičiuojami dešimtimis, rašo UNIAN.Pasak „Telegram“ kanalo „Kremliovskaja tabakerka“, artimo Rusijos Federacijos generaliniam štabui, ataka buvo įvykdyta antradienio, spalio 24-osios, vakarą. Pasak septynių šaltinių Generaliniame štabe, Juodosios jūros laivyne, Sevastopolio „vyriausybėje“ ir tarp miesto karinių pajėgų, bazė buvo užpulta dviem raketomis ir vienu dronu. „Buvo numuštas dronas ir viena raketa, o viena raketa pataikė į priešo numatytą taikinį. Pradinė informacija apie du raketų smūgius nebuvo patvirtinta, tačiau, deja, buvo padaryta žala mūsų kariuomenei. Raketa pataikė į slaptą specialiųjų pajėgų bazę, esančią netoli Sevastopolio. Pažymėtina, kad objektas yra taip įslaptintas, kad nė vienas iš šaltinių nepasakė, kur yra ši bazė“, – rašo kanalas.Pasak kanalo pašnekovo, objektas yra „tam tikru atstumu nuo Sevastopolio, apleistoje vietoje, be to, atakos jis jau buvo tamsus“. Pasisekė, kad dauguma miesto gyventojų nematė, kur tiksliai pataikė raketa.Bazėje, į kurią buvo suduotas smūgis, pasak šaltinių, buvo vykdomi specialiųjų pajėgų mokymai. Ten buvo apmokyti kovotojai, kurie netrukus turėjo būti išsiųsti į Chersono ir Zaporožės regionus. Du šaltiniai teigia, kad bazėje buvo apmokytos specialiosios pajėgos. Jei informacija pasitvirtins, tai reiškia, kad ukrainiečiai „pradėjo tikrą GRU pareigūnų medžioklę“.„Dėl smūgio Sevastopolio srityje, preliminariais duomenimis, žuvo 24 kariai ir 29 buvo sužeisti. Sužeistieji buvo nuvežti į įvairias Krymo ligonines, kad nebūtų atkreiptas dėmesys į tokį sužeistų karių skaičių. Smūgio vietoje taip pat buvo nedidelis kiekis šaudmenų, jo detonacija ir tai, kad raketa buvo labai galinga, lėmė tai, kad sprogimas taip stipriai buvo jaučiamas Sevastopolyje“, – rašo kanalas.

Zelenskis grasina atsakomaisiais smūgiais, jei bus atakuojama Ukrainos energetikos sistemaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sakė, kad Ukraina šią žiemą imsis atsakomųjų veiksmų dėl Rusijos, ir ne tik bus gynyboje, jei Maskva paleis naują orą kampaniją, kuria siekiama sunaikinti Ukrainos energetikos sistemą.„Ruošiamės teroristų išpuoliams prieš energetikos infrastruktūrą. Šiemet darysime kitaip – ne tik ginsimės, bet ir reaguosime“, - V. Zelenskį citavo „Ukrainska Pravda“.„Priešas tai gerai žino. Pirma, jie pašalino laivyną iš Krymo, dabar jie perkelia savo aviaciją toliau nuo mūsų sienų“, – pridūrė V. Zelenskis. Ukraina nuogąstauja, kad Rusija planuoja vėl pulti pagrindinę energetikos sektoriaus infrastruktūrą, kaip ir praėjusiais metais, siekiant demoralizuoti gyventojus, rašo „Reuters“.

Medvedevas paskelbė apie Rusijos karinę plėtrąRusija 2024 metais suformuos dar vieną kariuomenės korpusą, septynias divizijas, 19 brigadų, 49 pulkus ir vieną flotilę. Tai paskelbė Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas susitikime dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų personalo su sutartiniais kariais, rašo „Interfax“.„Situacija pasaulyje ir aplink Rusiją išlieka įtempta, na, sakykime atsargiai, tai taikoma tiek specialiosios karinės operacijos zonai, tiek kaimyninėms šalims, kur NATO blokas nuolat stiprina savo karinį potencialą. Siekiant veiksmingai apsaugoti mūsų valstybės nepriklausomybę ir saugumą, bus imtasi priemonių plėsti, didinti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų skaičių ir jas stiprinti“, - sakė D. Medvedevas.

Rusijos gynybos ministras tikrino pajėgas Rytų UkrainojeRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu patikrino Rusijos karių vadavietes Ukrainos rytinėje Donecko srityje, pranešė jo ministerija.S. Šoigu, kurį griežtai kritikavo samdinių vadovas Jevgenijus Prigožinas, kol rugpjūtį žuvo lėktuvo katastrofoje, šį mėnesį kelis kartus buvo rodomas televizijos klipuose, skirtuose pasitikėjimui Rusijos karo padėtimi Ukrainoje perteikti.Jis sakė susirinkusiems kariams, kad jų pastangos Ukrainos pajėgoms suteikia „vis mažiau galimybių“.Ministerijos filmuotoje medžiagoje buvo matyti, kaip S. Šoigu išlipa iš sraigtasparnio ir diskutuoja su aukšto rango kariškiais.S. Šoigu taip pat buvo informuotas apie Rusijos karių mokymo tobulinimą naudojant bepiločius orlaivius, nurodė ministerija.Jis pabrėžė, kad atėjus šaltesniems orams vadai turėtų užtikrinti, kad jų kariai turėtų naujas žiemines uniformas ir izoliuotą avalynę.

Ukraina siekia gaminti daugiau dronųUkraina siekia padidinti savo vidaus bepiločių orlaivių gamybą – iki metų pabaigos kas mėnesį pagaminama dešimtys tūkstančių, praneša „Reuters“.Dronai iki šiol atliko pagrindinį vaidmenį Rusijos ir Ukrainos kare, kuriuos abi pusės naudojo stebėjimui ir puolimui.Kijevas labai pasitikėjo užsienyje pagamintais bepiločiais orlaiviais, tačiau siekia padidinti savo produkciją, nepaisant Rusijos invazijos keliamo iššūkio.Kalbėdamas NATO pramonės forume Stokholme, Ukrainos gynybos pramonę prižiūrintis ministras Oleksandras Kamyšinas neatskleidė dabartinių bepiločių orlaivių gamybos detalių, tačiau įvardijo skaičių tūkstančiais per mėnesį.„Iki šių metų pabaigos tai būtų dešimtys tūkstančių per mėnesį. Ir tai yra kažkas, kus mes augame net greičiau nei įprasti karo amunicija ir karo ginklai“, – sakė jis.

Nerimas dėl Avdijivkos: per kelias savaites gali virsti visiškais griuvėsiaisRusijos kariuomenė be perstojo daužo Avdijivką, miestą Donecko regione, ir dabartiniu tempu per dvi ar tris savaites miestas bus iš esmės sunaikintas.Taip Ukrainos radijui teigė miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.„Šis pablogėjimas, kurį stebime nuo spalio 10 dienos, atnešė dar daugiau destrukcijos. Per šį laikotarpį buvo sugriauta dešimtys daugiabučių namų. Į kai kuriuos iš jų pataikė po du sviedinius, kai kuriuos nušlavė raketos. Tai reiškia, kad miestas iš tiesų griūva ne dienomis, o valandomis. Ir žiūrėdamas į šiuos sugriovimus supranti, kad su tokiais apšaudymo tempais Avdijivka po dviejų-trijų savaičių pavirs Marinka (dar vienas Rusijos okupantų nušluotas Donecko regiono miestas – red.)“, – kalbėjo V. Barabašas.Jo duomenimis, iki šiol mieste yra likę 1 599 civiliai. Dauguma žmonių išgyvena gaudami humanitarinę pagalbą. Kartu V. Barabašas priminė, kad nuo pastarojo eskalavimo pradžios buvo sustabdyti visi humanitarinės pagalbos pristatymai, nors kai kurių atsargų dar yra.Tačiau yra produktų, kurių reikia atvežti dažniau, pažymėjo administracijos vadovas, pridurdamas, kad diena anksčiau pirmą kartą per dvi savaites į Avdijivką pavyko pristatyti duonos. „Tai labai pavojinga, bet duona į miestą buvo pristatyta“, – pabrėžė jis.Be to, pasak V. Barabašo, evakuacija nesustoja. „Vakar (spalio 24 dieną) ją sustabdėme, nes vyko masinis apšaudymas, nukreiptas į kelią. Tikiuosi, kad šiandien (spalio 25 dieną) evakuosime tuos, kuriems numatyta tokia evakuacija. Bet mes atsižvelgsime į saugumo komponentą“, – pridūrė V. Barabašas, pabrėždamas, kad „absoliučiai būtina palikti miestą, kad ir kas nutiktų, nes gyvybė yra svarbiausia“.Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos gynybos pajėgomis, Rusijos okupantai nesiliauja bandę apgulti Avdijivką, nors ir patiria didžiulių nuostolių.

Rusijos Federacijos Taryba balsavo už galimą branduolinių bandymų atnaujinimąRusijos aukštieji parlamento rūmai – Federacijos Taryba – atvėrė kelią branduolinių badymų atnaujinimui. Parlamentarai trečiadienį vienbalsiai priėmė įstatymą, kuriuo atšaukiamas Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties (CTBT) ratifikavimas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS. Kad įstatymas įsigaliotų, jį dar turi pasirašyti prezidentas Vladimiras Putinas. Tai laikoma formalumu, nes V. Putinas pats paskelbė apie galimą Rusijos pasitraukimą iš sutarties.V. Putinas pasitraukimą iš CTBT argumentavo tuo, kad Rusija turi turėti tokias pat galimybes, kaip antroji didelė branduolinė valstybė – JAV. Vašingtonas 1996 m. priimtos sutarties iki šiol nėra ratifikavęs, o Rusija tai padarė 2000 m.Nors visuotinis bandymų draudimas niekada oficialiai neįsigaliojo, nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio jo laikėsi visos šalys, išskyrus Šiaurės Korėją.

Ukraina: nustatyta, kad rusų žvalgyba verbavo paauglius vykdyti antisemitines provokacijasUkrainos saugumo tarnyba SBU pranešė demaskavusi Rusijos žvalgybos pastangas verbuoti ukrainiečius paauglius, kad šie skirtinguose Ukrainos regionuose vykdytų antisemitinius aktus.„Saugumo tarnyba demaskavo naujas Rusijos specialiųjų pajėgų pastangas destabilizuoti padėti Ukrainoje ir sukompromituoti mūsų šalį tarptautinėje arenoje. Samdydama nepilnamečius ukrainiečius paauglius, rusų žvalgyba mėgino pakurstyti antisemitines nuotaikas Žytomyro rajone, taip pat Dnipre, Lvive ir Vinicoje,“ – rašome pranešime.Jaunuolių grupėje – 13–17 metų vietos mokyklų moksleiviai. Siekdami juos užverbuoti internetu, Rusijos žvalgybos agentai platformoje „Telegram“ sukūrė radikalių dešiniųjų kanalą, kurio tiksline auditorija buvo jaunimas.Tokiu būdu gautus vaizdus ir įrašus Rusijos specialiosios tarnybos kaip dezinformaciją platindavo užsienio žiniasklaidoje, siekdamos diskredituoti Ukrainą tarptautinės bendruomenės akyse.Žytomyro rajone teisėsaugininkai nustatė penkiolikmetį Radomyšlio mokyklos moksleivį, kuriam smegenis internetu ilgą laiką plovė agresoriaus agentai.Rusų šnipai reikalavo, kad jaunuolis ant vienos iš regione esančių memorialinių lentų užrašytų antisemitinių užrašų.Kaip praneša prokuratūra, 2023 m. rugpjūtį jis išniekino keletą antkapių ir nacių simboliais išpaišė kovotojams su nacizmu skirtas stelas.„Be to, jis išniekino memorialinį kompleksą, skirtą Antrajame pasauliniame kare nužudytiems žydų vaikams – ant jo aerozoliniais dažais nupiešė svastiką ir užrašė įžeidžiančių frazių. Panašiai nuniokotas ir vietinio gyventojo – vietos žydo namas, ant kurio taip pat išpiešti panašaus pobūdžio simboliai,“ – teigiama pranešime.Jaunuolis nufotografavo savo veiksmų rezultatus ir nuotraukas išsiuntė pokalbių kanalo administratoriui publikuoti.Dnipre, Lvive ir Vinicoje taip pat demaskuoti Rusijos kontroliuojamo platformos „Telegram“ kanalo nariai - vietos gyventojai. Jais buvo keturi vietos švietimo įstaigų mokiniai.Operatyvininkai fiksavo rusų žvalgybos agentų skambučius jaunuoliams, kuriuose jie skatino paauglius atlikti vandalizmo aktus prie Holokausto aukų memorialų.Šiuo metu visi faktai tiriami pagal tris baudžiamojo kodekso straipsnius, įskaitant komunistinių arba nacių simbolių ir propagandos gamybą ir platinimą bei smurto ir nepakantumo kurstymą.SBU prašo tėvų nepaprasti budrumo, siekiant apsaugoti savo vaikus nuo piktybinės rusų žvalgybos agentūrų įtakos.Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, šį rugsėjį policija Kyjivo rajone sulaikė dvi vietos gyventojas, išniekinusias Ukrainos gynėjų kapus Šlovės alėjoje.

JT: pasaulyje šiuo metu yra 114 mln. perkeltųjų asmenųJungtinės Tautos trečiadienį pranešė, kad pasaulyje priverstinai iš savo namų išvarytų žmonių skaičius viršijo 114 milijonų – tai rekordinis skaičius.„Dėl karo, persekiojimo, smurto ir žmogaus teisių pažeidimų visame pasaulyje perkeltųjų asmenų skaičius rugsėjo pabaigoje tikriausiai viršijo 114 milijonų“, – teigiama JT pabėgėlių agentūros UNHCR pranešime.Pirmąjį 2023 metų pusmetį tam daugiausiai įtakos turėjo karai Ukrainoje, Sudane, Mianmare ir Kongo Demokratinėje Respublikoje, užsitęsusi humanitarinė krizė Afganistane ir sausros, potvynių bei nesaugumo derinys Somalyje, teigė UNHCR.„Dabar pasaulis pagrįstai daugiausia dėmesio skiria humanitarinei katastrofai Gazoje. Tačiau visame pasaulyje gerokai per daug konfliktų plinta arba eskaluojasi, griaudami nekaltų žmonių gyvenimus ir išstumdami juos iš namų“, – sakė JT pabėgėlių reikalų vadovas Filippo Grandi.„Tarptautinės bendruomenės negebėjimas išspręsti konfliktų ir užkirsti kelio naujiems lemia gyventojų kraustymąsi ir kančias. Turime pasižiūrėti į save, dirbti kartu, kad užbaigtume konfliktus ir leistume pabėgėliams bei kitiems perkeltiems žmonėms grįžti namo arba pradėti gyvenimą iš naujo“, – sakė jis pareiškime.Savo Metų vidurio tendencijų ataskaitoje, kurioje analizuojamas priverstinis kraustymasis per pirmuosius šešis 2023 metų mėnesius, UNHCR teigė, kad iki birželio pabaigos pasaulyje priverstinai perkelta 110 mln. žmonių. Šis skaičius, palyginti su 2022 metų pabaiga, padidėjo 1,6 mln.UNHCR atstovas spaudai AFP patvirtino, kad naujasis skaičius yra rekordinis nuo 1975 metų, kai agentūra pradėjo rinkti duomenis.JT humanitarinės pagalbos agentūros OCHA duomenimis, nuo spalio 7 dienos, kai Izraelis, atsakydamas į beprecedentį „Hamas“ išpuolį, pradėjo Gazos Ruožą niokojančius smūgius, perkeltųjų asmenų skaičius Gazos Ruože pasiekė apie 1,4 mln.Daugiau nei pusė visų priverstų bėgti žmonių niekada nekerta tarptautinės sienos, teigė UNHCR.Metų vidurio ataskaitoje teigiama, kad pasaulyje beveik trečdalis visų priverstinai perkeltų asmenų yra kilę tik iš trijų šalių: Afganistano, Sirijos ir Ukrainos.„Stebint įvykius Gazoje, Sudane ir kitur, gali atrodyti, kad taikos ir sprendimų pabėgėliams bei kitiems perkeltiesiems perspektyva yra tolima, – sakė F. Grandi. – Tačiau negalime pasiduoti. Kartu su partneriais toliau sieksime sprendimų pabėgėliams ir juos rasime“.

Stoltenbergas: ginklų pramonė nėra neetiškaNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pabrėžė ginkluotės koncernų svarbą gynybai. Kai kurie investuotojai neteisingai įsivaizduoja, kad ginklų pramonė yra neetiška, sakė jis trečiadienį vadinamajame NATO pramonės forume Stokholme. „Tačiau nėra nieko neetiško gaminti ginklus NATO sąjungininkių gynybai. Nėra nieko neetiška ginti savo laisvę. Ir nėra nieko neetiška padėti Ukrainos kariams ginti savo šalį“, – kalbėjo Aljanso vadovas. Be šios pramonės esą nebus gynybos, atgrasymo ir saugumo.NATO pramonės forume dalyvauja Aljanso šalių politikai ir ginkluotės pramonės atstovai. Pirmą kartą susitikimas vyksta Švedijoje, kuri 2022 m. gegužę dėl Rusijos invazijos į Ukrainą pasiprašė priimama į gynybinį aljansą. Kad taptų 32–ąja NATO nare, Švedijai dar trūksta Turkijos ir Vengrijos pritarimo.Kai Rusija įžengė į Ukrainą, daugelis manė, kad ukrainiečiai bus nugalėti per kelias dienas, sakė J. Stoltenbergas. Tačiau Ukraina esą tam pasipriešino ir savo drąsa bei didvyriškumu ne kartą pranoko lūkesčius. „Tačiau vien drąsa negali sulaikyti dronų, didvyriškumas negali numušti raketų“, – pažymėjo J. Stoltenbergas.Kad galėtų gintis, Ukrainai reikia ir kokybiškai, ir kiekybiškai pažangių išteklių, toliau kalbėjo NATO vadovas. Todėl jis sveikinąs, kad NATO narės suteikia šaliai beprecedentę paramą, pavyzdžiui, tankų, F-16 naikintuvų ir amunicijos. Tačiau tai daroma savo atsargų sąskaita. Todėl būtina didinti gamybą – kad būtų atliepti Ukrainos poreikiai, tačiau taip pat – kad būtų stiprinamas atgrasymas ir gynyba.

Latvija iš JAV perka šešias raketų sistemas HIMARSRusijos invazijos į Ukrainą akivaizdoje savo gynybinius pajėgumus padidinti siekianti Latvija iš JAV perka šešias raketų sistemas HIMARS.Latvių gynybos ministras Andris Sprūdis trečiadienį pareiškė, kad JAV Valstybės departamentas uždegė žalią šviesą šių sistemų pardavimui.NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė Latvija taip pat įsigis didelio tikslumo raketų ATACMS, platformoje „X“ (buvusiame tviteryje) parašė A. Sprūdis.Kaip teigiama, ši ginkluotė iš viso atsieis apie 220 mln. JAV dolerių (208 mln. eurų). Sutartis bus pasirašyta ateinančiais mėnesiais.Anot A. Sprūdžio, šis žingsnis „reikšmingai sustiprins“ Latvijos kariuomenę ir strateginę partnerystę su JAV.

Šoigu pareiškė, kad Maskva sekina Ukrainos kariuomenęTrečiadienį Rusija pareiškė, kad sekina Ukrainos kariuomenę. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu išsakė šį teiginį per vizitą Rytų Ukrainoje, trečiadienį pranešė Gynybos ministerija.„Šiandien padėtis rodo, kad priešas turi vis mažiau ir mažiau galimybių. Jos ir toliau bus mažinamos tik jūsų kovinio darbo dėka“, – Rusijos kareiviams sakė S. Šoigu. Jis buvo nufilmuotas, kaip šypsosi ir juokiasi, kai rusų kareivis jam sako, kad Ukrainos kariuomenė apimta „panikos“.Karas trunka jau 20 mėnesių, bet per kelis pastaruosius mėnesius nė viena šalis nepasiekė reikšmingų teritorinių laimėjimų, abiejų nuostoliai didėja. Analitikai sako, kad karas artėja prie žiemos aklavietės.Gynybos ministerija nepranešė, kada S. Šoigu lankėsi Rusijos vadavietėje „Vostok“, bet pacitavo, o tai nutinka retai, kareivių žodžius, pasakytus S. Šoigu, kad stipri Ukrainos artilerijos ugnis itin veiksminga. Ukrainiečių „artilerija kelia daug problemų. Mes imamės priemonių“, cituojami kareiviai.Rusijoje gynybos ministras kritikuojamas, kad Ukrainą užpuolusi Maskva nepajėgė pasiekti jokių reikšmingų laimėjimų. Pastaruoju metu Rusijos pajėgos suintensyvino atakas prieš Rytų Ukrainos Avdijivkos miestą, bet nepadarė jokios reikšmingos pažangos. Pasak Kyjivo ir nepriklausomų karinių analitikų, Rusija vienas po kito patyrė kareivių ir įrangos nuostolių, mėgindama užimti miestą, tapusį Ukrainos pasipriešinimo simboliu.Žinia apie S. Šoigu vizitą paskelbta kitą dieną, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivui pavyko sužlugdyti Rusijos atakas iš Juodosios jūros ir aneksuoto Krymo pusiasalio. „Rusijos laivynas nebegali veikti vakarinėje Juodosios jūros dalyje ir pamažu bėga iš Krymo. Tai istorinis laimėjimas“, - antradienį per diplomatinį viršūnių susitikimą sakė V. Zelenskis.

Partizanai: Kryme dėl nuolatinių diversijų okupantai stiprina geležinkelio apsaugąLaikinai okupuotame Kryme įsibrovėliai rusai stiprina geležinkelio apsaugą. To priežastis – nuolatinės diversijos geležinkelio objektuose.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Krymo pasipriešinimo judėjimo „Ateš“ atstovais.Krymo partizanų duomenimis, Rusijos „transporto policija“ ėmėsi papildomų saugumo priemonių daugelyje Krymo miestų ir gyvenviečių, tarp jų - Džankojus, Kerčė, Feodosija ir Simferopolis.Pavyzdžiui, okupantai telkia papildomą personalą krovininiams ir keleiviniams traukiniams lydėti, rašo „Telegram“ kanale pogrindžio atstovai.Simferopolio geležinkelio stotyje įvestas sugriežtintas budėjimo režimas, „ypatingas dėmesys“ skiriamas nuotraukų ir vaizdo įrašų kontrolei.Pasipriešinimo pajėgos pažymi, kad okupantų padėtis pablogėjo dėl nuolatinių diversijų ir bandymų pažeisti Rusijos kariuomenės naudojamų geležinkelio objektų saugumą.Portalas primena, kad neseniai spalio mėnesį partizanai susprogdino traukinį Melitopolyje. Sąstatas okupantams rusams gabeno šaudmenis ir degalus.Anksčiau buvo pranešta, kad žiemą okupuotame Kryme netoli Simferopolio buvo susprogdinta geležinkelio atkarpa. O vasarą Petrovo-Vladyslavivkos tarpustotėje nugriaudėjo sprogimas.

Per rusų apšaudymą nukentėjo Chmelnyckio AE korpusaiPer rusų ataką spalio 25-osios naktį nukentėjo du Chmelnyckio atominės elektrinės korpusai; Netišyne ir Slavutoje be elektros liko 1,8 tūkst. vartotojų.Tai trečiadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos energetikos ministerija.„Naktį priešas smogė teritorijai prie Chmelnyckio AE. Sprogimas apgadino langus administracijos ir laboratorijos korpusuose. Dėl elektros perdavimo linijų pažeidimų 1 860 vartotojų Chmelnyckio srities Slavutos ir Netišyno miestuose liko be elektros“, – rašoma pranešime.Be to, dėl apšaudymų Donecko srityje devynioms gyvenvietėms nutrūko elektros tiekimas. Dalis vartotojų Zaporižios, Sumų, Charkivo, Chersono ir Černihivo srityse dėl karo veiksmų taip pat liko be elektros.Chersone po potvynio elektros neturi 1,2 tūkst. vartotojų.Dėl technologinių pažeidimų praėjusią parą laikinai buvo atjungti vartotojai Kirovohrado srityje, taip pat Černihivo ir Kyjivo srityse.Chmelnyckio srityje dėl nepalankių oro sąlygų elektros neturi 6,6 tūkst. vartotojų, Lvivo srityje – 11,1 tūkst.Kaip jau buvo pranešta, naktį į trečiadienį Chmelnyckio srityje numušti rusų oro taikiniai nukrito kritinės infrastruktūros objekto teritorijoje, buvo sužeista 16 žmonių.

Australija skiria Ukrainai 12 mln. JAV dolerių karinės pagalbos paketąAustralijos vyriausybė skiria Ukrainai naują 20 mln. Australijos dolerių (12 mln. JAV dolerių) karinės pagalbos paketą, socialiniame tinkle X (buvusiame „Twitter“) pranešė Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese.„Šiandien paskelbėme, kad Australija suteiks Ukrainai papildomą 20 mln. Australijos dolerių gynybos pagalbą, į ją įeis moderni mūsų pramonės sukurta įranga“, - parašė jis.Pasak „Canberra Times“, į naują pagalbos paketą įtraukta išminavimo įranga, nešiojami rentgeno aparatai, 3D metalo spausdintuvas ir kovos su dronais sistemos, sukurtos Australijos bendrovių „DroneShield“, „Micro-X“, „Minelab“ ir SPEE3D.Vyriausybė taip pat pasiųs į Vokietiją Karališkųjų Australijos oro pajėgų orlaivį „E-7A Wedgetail“, prisidėdama prie tarptautinės humanitarinės ir karinės pagalbos Ukrainai.Gynybos pramonės ministras Patas Conroy'us padėkojo Australijos įmonėms už jų darbą padedant Ukrainai.Vasarą Australijos vyriausybė skyrė Ukrainai 73,5 mln.dolerių pagalbos paketą, įskaitant 70 karinės technikos vienetų, apsigynimui nuo Rusijos invazijos.

Kyjive neutralizuota galingus sprogdinimus planavusi Rusijos FSB agentų grupėUkrainos sostinėje demaskuota Rusijos FSB agentų grupė, planavusi galingų sprogimų seriją Gynybos pajėgų objektuose Kyjivo srityje.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos saugumo tarnyba (UST).Piktadarius neutralizavo UST kontržvalgyba. Priešo grupę sudarė trys žmonės.Specialiųjų tarnybų duomenimis, tarp prioritetinių priešo taikinių buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo ir Ukrainos gynybos ministerijos daliniai bei jų atsarginės vadavietės.„Diversijoms vykdyti figūrantai planavo panaudoti 10 bepiločių orlaivių su savadarbiais sprogstamaisiais įtaisais“, – sakė teisėsaugininkai.Bet UST pareigūnai spėjo jiems užbėgti už akių – visi Rusijos agentų grupės nariai buvo sulaikyti, kai jie pradėjo aktyvųjį diversijų rengimo etapą.Kaip nustatyta, priešo grupę dar 2018 metais suformavo Rusijos FSB 5-osios tarnybos Operatyvinės informacijos departamento 9-osios valdybos kadrinis darbuotojas.„Ją sudarė trys žmonės (Kyjivo ir Černihivo gyventojai), kurie po užverbavimo buvo pervesti į „laukimo“ režimą iki Rusijos plataus masto invazijos pradžios“, – pranešė Ukrainos pareigūnai.Kiekvienas iš sulaikytųjų turėjo savo specializaciją vykdant žvalgybinę ir ardomąją veiklą okupantų naudai.Pavyzdžiui, vienas iš jų gamino savadarbius sprogstamuosius įtaisus, kitas buvo atsakingas už „civilinių“ dronų perdarymą į smogiamuosius, o trečioji grupės narė tiesiogiai valdė dronus. Ji to išmoko 2023 metų kovo mėnesį Kyjivo srityje vykusiuose dronų operatorių rengimo kursuose.UST pridūrė, kad figūrantų gyvenamosiose vietose buvo įrengtos sprogmenų gamybos ir bepiločių orlaivių modernizavimo laboratorijos.Pavasarį grupės nariai pradėjo stebėti Gynybos pajėgų dalinių dislokavimo vietas Ukrainos sostinėje ir Kyjivo srityje.Piktadariai suimti. Jiems gresia iki 15 metų kalėjimo.

Sakartvele įsteigtas fondas Kartvelų legionui, kovojančiam už Ukrainą, remtiSakartvele įsteigtas fondas, per kurį norintieji gali paremti Kartvelų savanorių legioną, kovojantį Ukrainos gynybos pajėgų gretose.Tai pranešė „Laisvės radijo“ kartvelų tarnyba, kuria remiasi portalas „eurointegration“.Fondo portalo adresas – georgianlegion.ge. Platforma sumanyta kaip pagrindinis informacijos apie legiono veiklą ir lėšų jo kovotojų reikmėms rinkimo šaltinis.Kartvelų legionas nuo 2014 metų kariauja Ukrainos pusėje su Rusija, jo gretose – apie 1300 kovotojų. Dalinys pavaldus Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiajai žvalgybos valdybai.Mūšiuose su okupantais rusais jau žuvo daugiau kaip 50 legiono karių. Pastarąjį kartą apie vieno iš kovotojų žūtį buvo pranešta rugsėjo viduryje.Pasak „eurointegration“, Sakartvelo specialiosios tarnybos pareiškė, kad esą Kartvelų legiono vadovas Mamuka Mamulašvilis yra vienas iš tų žmonių, kurie Sakartvele organizuoja protestus, siekdami nuversti šalies vyriausybę „pagal Ukrainos scenarijų“.

Analitikai: rusai pradėjo naudoti naujo tipo dronusPanašu, kad atakuodama Ukrainos infrastruktūros objektus Rusija vis dažniau naudojasi ne tik bepiločiais „Shahed-131/136“, bet ir įtraukia daugiau pigių ir lengvų savo gamybos nepilotuojamų skraidančių aparatų. Apie tai naujausioje apžvalgoje rašo JAV Karo tyrimų institutas (ISW).Spalio 23 dieną Rusijos žiniasklaida skelbė, kad per dronų ataką Kyjivo srityje rusai pirmą kartą prieš Ukrainą panaudojo naujų tolimo nuotolio bepiločių „Italmas“ ir jų variantų (Rusijos Federacija skelbia, kad jie gali nuskristi iki 200 kilometrų, o tai daugiau nei rusų turimi „Lancet“, bet mažiau nei „Shahed“). Rusijos šaltinių teigimu, dronai „Italmas“ yra lengvesni nei „Shahed“, todėl juos sunkiau aptikti ir numušti.Rusijos karo korespondentai taip pat pabrėžia, kad bepiločiai „Italmas“ dar ir pigesni už „Shahed“, o tai reiškia, kad juos paprasčiau gaminti ir naudoti, nors jie gali gabenti mažesnį svorį (šaudmenis), dėl to nėra tokie naudingi, rašo ISW.Kaip tikina šaltiniai iš Rusijos, rusų pajėgos, galimas dalykas, „Italmas“ dronus naudos kartu su „Shahed“.Anksčiau ISW ekspertai sakė, kad Rusija stengiasi plėsti ir diversifikuoti savo dronų, raketų ir valdomų bombų arsenalą, kurį nori naudoti prieš kritinės svarbos Ukrainos infrastruktūros objektus rudenį ir žiemą. Tad galima daryti išvadą, kad „Italmas“ populiarumas yra bandymas tą ir daryti.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau sužeisti 1 139 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 25 d. Ukrainoje jau sužeisti mažiausiai 1 139 vaikai. Dar 508 žuvo.Tai trečiadienį platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (492), Charkivo (304), Chersono (131), Kyjivo (129), Zaporižios (99), Mykolajivo (97), Dnipropetrovsko (96), Černihivo (72) ir Luhansko (67) srityse.

Ukrainos ginkluotosiose pajėgose suformuotas prieš Putiną norinčių kovoti rusų batalionasUkrainos ginkluotosios pajėgos suformavo batalioną, kurį sudaro tik Rusijos piliečiai, norintys kovoti prieš diktatoriaus Putino invaziją.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“.Sibiro batalionas subūrė dešimtis rusų ir Rusijos etninių mažumų atstovų, kurie keliavo per trečiąsias šalis, kad prisijungtų prie Ukrainos kariuomenės, teigia jų mokymo stovyklos pareigūnai.Batalione yra jakutų ir buriatų iš didžiulio Rusijos Rytų Sibiro regiono, kurie pareiškė norintys nepriklausomybės nuo Rusijos ir Ukrainos pergalę kare laiko žingsniu į šį tikslą.„Jei žmonės nori kovoti už Ukrainą, už mūsų sienas, už šio Rusijos sovietinio režimo žlugimą, kodėl gi ne? Tai jų pasirinkimas, ir tai rodo, kad ne visi rusai palaiko Putiną“, – sakė žurnalistams jų ukrainietis instruktorius ir vadas šaukiniu Batia.Skirtingai nuo savanorių grupių, tokių kaip Rusijos laisvės legionas, Sibiro bataliono kariai yra Ukrainos reguliariosios armijos dalis ir tikisi, kad netrukus bus išsiųsti į mūšį.Ukrainos pareigūnai pareiškė, kad nori pasitelkti daugiau Rusijos piliečių, ypač tautinių mažumų atstovų, dalyvauti kare prieš Putiną. Sibiro bataliono nariai buvo kruopščiai patikrinti siekiant įsitikinti, kad jie yra Ukrainos šalininkai. Po to su jais buvo pasirašytos sutartys ir suteikti šaukiniai jų tapatybei apsaugoti.„Visi 60 bataliono karių yra savanoriai, nė vienas iš jų nebuvo užverbuotas iš karo belaisvių rusų. Ukrainos kariškiai planuoja paspartinti biografinių duomenų patikrinimą, kuris gali trukti iki metų, kad paskatintų daugiau rusų stoti į jų gretas“, – pareiškė Ukrainos kariuomenės atstovas.

Šoigu lankėsi karo zonoje UkrainojeRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu lankėsi Ukrainoje, apžiūrėjo vadavietę ir susitiko su aukštais karininkais, sakoma trečiadienį paskelbtame kariuomenės pranešime.Pasak pranešimo, jis lankėsi „Vostok“ vadavietėje Rytų Ukrainoje, buvo supažindintas su padėtimi fronto linijoje, bepiločių orlaivių operatorių mokymu ir pasirengimu kovai žiemos sąlygomis.Kariuomenės paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip S. Šoigu atskrenda sraigtasparniu, tačiau nieko nepasakyta, kada surengtas vizitas.Pastarosiomis savaitėmis Rusijos kariuomenė suintensyvino Rytų Ukrainos pramoninio Avdijivkos miesto puolimą. Pastarąjį kartą apie S. Šoigu apsilankymą fronte pranešta rugpjūčio pradžioje.

Nuo antradienio vakaro rusai į Chersono sritį paleido 13 aviacinių bombų, po griuvėsiais gali būti žmoniųNuo spalio 24-osios vakaro okupantai rusai paleido į Chersono sritį 13 valdomų aviacinių bombų. Vieno iš smūgių vietoje po griuvėsiais gali būti žmonių.Tai trečiadienį feisbuke pranešė regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiąnakt okupantai atakavo įvairių rūšių ginkluote. Po 22 val. priešas paleido 13 valdomų bombų. Vieno iš smūgių vietoje vyksta gelbėjimo operacija. Po griuvėsiais tikriausiai yra žmonių“, – pabrėžė O. Prokudinas.Pasak pareigūno, iš viso nuo spalio 24 d. 6 val. iki spalio 25 d. 6 val. buvo užfiksuoti 35 valdomų aviacinių bombų smūgiai.Priešas taip pat smogė raketų smūgį ir surengė dronų „Shahed“ ataka.Padarytos žalos mastas tikslinamas, pabrėžė O. Prokudinas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą, spalio 24-ąją, Rusijos kariuomenė 86 kartus apšaudė Chersono sritį, keturi žmonės buvo sužeisti.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 296 310 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 800 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 25 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 296 310 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 112 tankų (+7), 9 697 šarvuotųjų kovos mašinų (+28), 7 125 artilerijos sistemų (+44), 833 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+5), 554 oro gynybos priemonių (+2), 320 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 372 dronų (+9), 1 538 sparnuotųjų raketų (+1), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 474 automobilių (+27), 1 007 specialiosios technikos vienetų (+1).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Per naktinę „šahedų“ ataką Chmelnyckio srityje sužeista 16 žmoniųNaktį į trečiadienį Chmelnyckio srityje numušti rusų oro taikiniai nukrito kritinės infrastruktūros objekto teritorijoje. Sužeista 16 žmonių.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Chmelnyckio srities karine administracija.Pasak jos atstovų, Šepetivkos rajone numušus Rusijos oro taikinius, jie nukrito kritinės infrastruktūros objekto teritorijoje.„Sprogimo banga apgadino negyvenamas patalpas, gyvenamuosius namus ir transporto priemones. Iki šiol dėl įvairių sužeidimų į medikus kreipėsi 16 aplinkinių namų gyventojų“, – pareiškė Chmelnyckio srities karinės administracijos viršininko pavaduotojas Serhijus Tiurinas.Naktį į trečiadienį Rusijos kariuomenė taip pat apšaudė Chmelnyckio sritį.Slavutos meras Vasilis Sidoras pranešė apie stiprius smūgius ir didelius sugriovimus. Nukentėjusiesiems teikiama pagalba. Spalio 25 d. miesto švietimo įstaigos nedirbs.

Lenkija paskyrė naują ambasadorių UkrainojeNaujuoju Lenkijos ambasadoriumi Ukrainoje taps 68 metų istorikas ir žurnalistas Jarosławas Guzy.Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Lenkijos užsienio reikalų ministerija.„Lenkijos URM vadovas Zbigniewas Rau įteikė įsakymus dėl ambasadorių skyrimo: Jarosławas Guzy taps Lenkijos ambasadoriumi Ukrainoje“, – rašoma pranešime.Be to, Z. Rau paskyrė Lenkijos ambasadorius Vietname, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Angoloje.J. Guzy pagal išsilavinimą yra sociologas, komunistiniais laikais aktyviai dalyvavo opozicijos veikloje, dėl to buvo internuotas. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje jis buvo gynybos ministro patarėjas, vėliau ėmėsi verslo. Žmona – žinoma lenkų žurnalistė, „Belsat“ televizijos kanalo generalinė direktorė Agnieszka Romaszewska-Gusy.Kovo mėnesį apie planus skirti J. Guzy ambasadoriumi Ukrainoje pranešė RMF 24. Tada naujienų agentūrai „Ukrinform“ jis šios informacijos nei patvirtino, nei paneigė.Lenkijos ambasadoriaus Ukrainoje poste J. Guzy pakeis Bartoszą Cichockį, kuris šias pareigas eina nuo 2019 metų vasario.„Ukrinform“ primena, kad B. Cichockis buvo vienintelis ES šalių ambasadorius, pasilikęs Kyjive 2022 metų vasario 24 dieną, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą.

Rusija: Brianske griaudėjo sprogimai, dangų nutvieskė pašvaistėNaktį į trečiadienį, spalio 25-ąją, Rusijos mieste Brianske nugriaudėjo daug sprogimų. Vietos gyventojai apie tai rašo socialiniuose tinkluose, praneša UNIAN.Įvairiuose miesto rajonuose buvo girdėti stiprūs garsai, dėl to suveikė automobilių signalizacija ir „drebėjo“ namų sienos.Vietiniai „Telegram“ kanalai paskelbė pašvaistės naktiniame danguje nuotraukų, taip pat vaizdo įrašą, kuriame girdėti garsūs sprogimai. Briansko srities valdžia niekaip nekomentavo to, kas vyksta.Kaip žinoma, Briansko srities teritoriją dažnai atakuoja bepiločiai orlaiviai. Rusai taip pat teigė, kad diversantai mėgino įsiveržti į Rusijos teritoriją.Gamyklą „Kremnij El“ bepiločiai orlaiviai atakavo mažiausiai tris kartus, jau spalio mėnesį dronas smogė SSRS 50-mečio chemijos gamyklai.Spalio 12 d. Brianske buvo pareikšta, kad miesto pakraštyje radioelektroninės kovos priemonės nuslopino savadarbį droną. Tada socialiniuose tinkluose buvo pranešta apie didelį gaisrą mėsos kombinato rajone.O rugsėjo pabaigoje vietos valdžia pranešė, kad užkirto kelią Ukrainos dronų atakai Briansko prieigose. Jų skrydžiai buvo užfiksuoti liudininkų vaizdo įrašuose.

Borrellis: mes esame prieš greitą karo pabaigą dėl Ukrainos kapituliacijosPasak Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio, karą tarp Rusijos ir Ukrainos būtų galima greitai užbaigti nutraukus pagalbą Kijevui, tačiau Europos Sąjunga to nenori.Pasak J. Borrellio, kuris praeityje visada pasisakė už paramą Kijevui, ukrainiečiai negali apsiginti nuo Rusijos agresijos ir jiems reikia Europos pagalbos.Jis taip pat pabrėžė, kad Europos Sąjunga Ukrainos kapituliaciją Vladimiro Putino režimui laiko nepriimtina.„Negalime leisti Putinui Kijeve suformuoti marionetinę vyriausybę ir dislokuoti Rusijos kariuomenę prie Lenkijos sienos“, – sakė J. Borrellis ir pridūrė, kad V. Putinas tikriausiai būtų gerai pagalvojęs apie įsiveržimą į Ukrainą, jei žinotų, kaip Europos Sąjunga ir kitos šalys rems Kijevą.

Sevastopolyje – galingi sprogimaiLaikinai okupuotame Kryme vėlų antradienio vakarą pasigirdo sprogimai, po kurių buvo paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžio.Pasak vietinių „Telegram“ kanalų, Sevastopolyje buvo girdimi du sprogimai, vienas iš jų buvo girdimas net Bakhchisarai. Kita, prorusiška, visuomenė praneša apie sprogimus „vakarų Kryme ir Sevastopolyje“.Vietiniai gyventojai rašo apie sprogimo bangą, kuri išdaužė langus.Tuo tarpu Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatoriaus pavaduotojas Jevgenijus Gorlovas tikino, kad okupantai viską kontroliuoja.„Nusiramink!! Viskas gerai“, – parašė jis „Telegram“.

Danilovas užsiminė: pirmasis ATACMS panaudojimas pranoko drąsiausius lūkesčiusNacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas užsiminė apie naujus amerikiečių ATACMS balistinių raketų pristatymus į Ukrainą.Jis tai pasakė vieningo naujienų teletono eteryje, atsakydamas į klausimą, ar Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali tikėtis ilgojo nuotolio ATACMS raketų tiekimo padidėjimo ir galimo TAURUS raketų gavimo iš Vokietijos. „Labai norėčiau, kad Vokietijos pusė priimtų teigiamą sprendimą“, – komentavo O. Danilovas.Kalbėdamas apie ATACMS, jis pažymėjo, kad kai Ukraina pradėjo gauti šias raketas, „pirmoji partija, kuri ten buvo, ir pirmosios partijos naudojimas viršijo visus lūkesčius“.„Po to sraigtasparnių atakų prieš mūsų karius sumažėjo. Be to, dauguma sraigtasparnių, buvusių Krymo teritorijoje, iš ten pabėgo. ATACMS veikia ir toliau dirbs“, - sakė O. Danilovas.Spalio 17 dieną okupantai paskelbė, kad Ukrainos kariuomenė tolimojo nuotolio raketomis smogė kariniams aerodromams okupuotame Berdianske ir Luhanske. Propagandistai pranešė apie didelius okupacinės kariuomenės nuostolius.

Ukraina iš Vokietijos tikisi 1,4 mlrd. eurų pagalbos paketoKijevas iš Vokietijos tikisi dar vieno 1,4 milijardo eurų „žiemos pagalbos paketo“, kuris pirmiausia bus skirtas šalies oro gynybos sistemai stiprinti, taip pat pasiruošimui žiemos karinei kampanijai – tai bus antroji žiema Rusijos kare su Ukraina.Tai paskelbė Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Shmyhalis savo puslapyje socialiniame tinkle X.Kijevas jau seniai ieško papildomų oro gynybos sistemų iš Vakarų partnerių, baimindamasis, kad Maskva sąmoningai bandys pradėti oro smūgius energetikos infrastruktūrai, kad žiemą paliktų ukrainiečius be šilumos.

Ukraina: dalis rusų, kurie pasitraukė iš Rusijos kariuomenės, nusprendė kovoti už UkrainąTarp rusų, kurie savanoriškai perėjo į Ukrainos pusę, kai kurie atsisakė savo Rusijos pasų ir nusprendė išvalyti Ukrainos teritorijas, išlaisvintas iš okupantų.Tai pasakė Gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovas Andrejus Jusovas informacinio teletono eteryje. Visų pirma, Jusovas buvo paklaustas apie Rusijos karių, kurie perėjo į Ukrainos pusę, likimą, kaip jie dabar rodo savo lojalumą Ukrainai.„Tie, kurie savo noru perėjo į Ukrainos pusę, yra laisvi piliečiai. Kurie savanoriškai pasirinko visiškai laisvą gyvenimą. Šiandien kai kurie iš šių rusų, kurie jau yra buvę rusai, atsisakę savo rusiškų pasų, kovoja kaip dalinių, kurie kartu su Ukrainos saugumo ir gynybos pajėgomis valo mūsų kraštą nuo Rusijos okupantų, dalis. Ir tarp jų taip pat yra mirusių. Tie, kurie mirė, įskaitant už Ukrainos nepriklausomybę ir laisvę. Jie demonstruoja (lojalumą) kasdien ir dažnai savo gyvybės ir sveikatos kaina“, – sakė A. Jusovas.Jis taip pat priminė, kad yra projektas „Noriu gyventi“, kuris padeda Rusijos kariams savanoriškai pasiduoti.„Jei kalbame apie tuos, kurie savanoriškai pasidavė, tai yra žmonės, kuriuos gina Ženevos konvencijos, tarptautinė humanitarinė teisė ir Ukraina kaip demokratinė, teisinė valstybė. Kai kurie iš jų, išreiškę norą būti iškeisti, jau grįžo namo. Tie, kurie nenori to daryti, yra Ukrainos teritorijoje. Projektas „Noriu gyventi“ yra tikrai veikiantis, tikrai efektyvus. Todėl tie, kurie dabar mus išgirs iš Rusijos okupantų ir dvejos, neabejokite, geras projektas, „mes turime jį priimti“, - sakė Ukrainos žvalgybos atstovas.

Rytų Ukrainos Avdijivkos mieste vis dar yra apie 1 000 civiliųRytų Ukrainos Avdijivkos mieste, dėl kurio vyksta nuožmūs mūšiai, Kyjivo duomenimis, vis dar yra apie 1 000 civilių. Vaikų tarp jų nebėra, antradienį per vietinę žinių televiziją sakė Ukrainos vicepremjerė Iryna Verečiuk. Ji primygtinai paragino likusius gyventojus pasitraukti į saugią vietą.Prieš Rusijos invaziją į Ukrainą dabar smarkiai sugriautame pramoniniame mieste Donecko srityje gyveno per 30 000 žmonių.Rusų pajėgos praėjusiomis dienomis į šiaurę nuo Avdijivkos pavyko pasistūmėti iki geležinkelio linijos.Netoli Avdijivkos jau nuo 2014 m. ėjo fronto linija. Rusų kontroliuojama srities sostinė Doneckas yra tik už kelių kilometrų į pietus nuo Avdijivkos.

URM patvirtino, kad Gazoje žuvo du ukrainiečių vaikaiUkrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino dviejų ukrainiečių vaikų žūtį Gazos Ruože, jų tapatybė nustatyta. Apie tai agentūrai „Ukrinform“ pranešė ministerijos atstovas.„Užsienio reikalų ministerija patvirtina dviejų 2014 ir 2017 metais gimusių Ukrainos vaikų žūtį Gazos Ruože. Jų tapatybė nustatyta“, – sakė atstovas.Jis pareiškė užuojautą vaikų tėvams ir informavo, kad Ukrainos atstovybė Ramaloje (Vakarų Krante) aiškinasi žūties aplinkybes ir palaiko kontaktą su vaikų šeimomis.

Rusai per ataką nužudė dar du žmones Dėl Podoly kaimo, Kupjansko rajonoe, Charkivo srityje, apšaudymo buvo nužudyti du vyrai – 50 ir 57 metų. Tai paskelbė regioninės administracijos vadovas Olegas Syniehubovas.Pasak jo, Rusijos kariai apšaudė kaimą artilerija. Buvo sugriautas ūkinis pastatas, apgadinta tvora ir du automobiliai.https://t.me/synegubov/7350

Rusijos atstovas ES įtariamas šnipinėjimuŠiuo metu aukščiausias Rusijos atstovas Europos Sąjungoje (ES) įtariamas šnipinėjimu. Diplomatas Kirilas Logvinovas, Belgijos žvalgybos (VSSE) duomenimis, esą dirba ne tik Rusijos užsienio reikalų ministerijai, bet ir Rusijos užsienio žvalgybos tarnybai (SVR), antradienį Briuselyje agentūrai dpa patvirtino keli šaltiniai.Apie šį atvejį antradienį paskelbė vokiečių leidinys „Spiegel“ ir kelios kitos Europos žiniasklaidos priemonės. Pirmųjų pranešimų apie įtarimus būta jau praėjusių metų vasarą.Agentūrai dpa pasiteiravus, kokias užduotis K. Logvinovas galėjo atliki ar vis dar atlieka SVR tarnybai, atsakymo nesulaukta. „Mes to nekomentuojame“, – sakė belgų žvalgybos VSSE atstovas.Šnipinėjimu šiais laikais laikomas ne tik slaptas informacijos rinkimas. Prie jo priskiriama ir nepageidaujamos politinės ar socialinės įtakos darymo veikla, pavyzdžiui, tikslingai skleidžiant melagingą informaciją svečioje šalyje.48-erių K. Logvinovas nuo 2022 m. rugsėjo eina reikalų patikėtinio pareigas ir yra aukščiausias Rusijos atstovas ES. Oficialaus ambasadoriaus postas yra neužimtas nuo tada, kai Vladimiras Čižovas pernai po 17 metų ambasadoriaus pareigose buvo atšauktas atgal į tėvynę. Prieš tai Briuselio ir Maskvos santykiai dėl Rusijos invazijos į Ukrainą smuko iki žemiausio taško.Paklausus, kodėl K. Logvinovui dėl įtarimų šnipinėjimu nenurodyta išvykto, ES užsienio tarnyba aiškaus atsakymo nepateikė. Atstovas tik atkreipė dėmesį į tai, jog yra priemonių „nuolat vertinti grėsmės mastą“.Be to, jis priminė, kad jau praėjusių metų balandį ES nepageidaujamais asmenimis paskelbė 19 Rusijos diplomatų. Tuomet ES užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis šį sprendimą argumentavo tuo, kad šie asmenys dalyvavo veikloje, kuri prieštarauja jų diplomatiniam statusui.

Zelenskis: Rusijos karinis jūrų laivynas palaipsniui traukiasi iš KrymoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle parašė, kad Rusijos laivynas Juodojoje jūroje „sukūrė neįveikiamo dominavimo iliuziją“, kuri dabar jau nyksta.Ankstesniuose pranešimuose taip pat buvo teigiama, kad jie patyrė per daug nuostolių. „Pirma, Rusijos karinis jūrų laivynas nebegali veikti vakarinėje Juodosios jūros dalyje ir palaipsniui traukiasi iš Krymo“, – rašė jis.„Maskva turėjo paskelbti apie naują savo laivyno bazę – tiksliau, jos likučius – pietryčiuose. Toli nuo Ukrainos raketų ir jūrų bepiločių orlaivių. Bet mes juos gausime bet kur“, - teigė V. Zelenskis.Jis taip pat sakė, kad Rusija nebeturi „vienos saugios bazės ar visiškai apsaugoto logistikos maršruto Kryme ar okupuotose Juodosios ir Azovo jūros pakrantėse“.V. Zelenskis pridūrė, kad „tik laiko klausimas“, kol Ukraina Krymą „visiškai kontroliuos ugnimi“.Jo komentarai pasirodė po Rusijos pranešimų apie Ukrainos pasikėsinimą atakuoti Krymą naktį.Maskva pareiškė, kad atmušė nepilotuojamų ukrainiečių laivų „povandeninį sabotažo išpuolį“.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1716796320235561452?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos partizanai treniruojasi Kijevo srityjeSlaptoje vietoje Ukrainos Kijevo srityje Rusijos partizanai dalyvauja karinėse pratybose. Sibiro batalionas kovoja Ukrainos pusėje ir sudarytas iš rusų.Vietos pranešimuose rašoma, kad batalioną įkūrė buvęs Rusijos karinės žvalgybos pareigūnas, siekdamas sutrikdyti Rusijos veiklą.Įkūrėjas Vladislavas Ammosovas Laisvosios Europos radijui sakė, kad jo batalionas yra „pasiruošęs nedelsiant dislokuotis Rusijos teritorijoje kaip sabotažo ir žvalgybos grupės dalis ir sunaikinti priešus, palaikančius Putino valdžią“.Jis sakė, kad padalinyje gausu įvairių tautybių disidentų, o su etninėmis mažumomis Rusijoje elgiamasi kaip su antrarūšiais piliečiais.

Kraupi statistika: per karą rusai Ukrainoje apgadino 21 tūkst. gyvenamųjų pastatųNuo plataus masto Maskvos invazijos pradžios praėjusiais metais Rusijos kariai visoje Ukrainoje apgadino 21 000 privačių namų ir „socialinės infrastruktūros“ dalių, iš kurių 1 788 pastatai buvo „visiškai sunaikinti“, sakė Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.„Ir tai tik deokupuotoje teritorijoje“, – paskelbė jis „Telegram“ kanale.„Tuo pačiu metu apšaudymas nesiliauja. Taigi mes turime vis daugiau destrukcijos. O žmonėms reikia kur gyventi, reikia namus atstatyti. Žmonės nori likti ir dirbti savo gimtojoje žemėje“, - pabrėžė O. Prokudinas.

Moldova paskelbė blokuosianti prieigą prie žinomų Rusijos naujienų svetainiųMoldova antradienį pranešė užblokuosianti prieigą prie daugiau kaip 20 Rusijos naujienų svetainių.Šalies žvalgybos ir saugumo tarnyba išleido dekretą, pagal kurį interneto paslaugų teikėjai privalo blokuoti prieigą prie 22 svetainių, įskaitant Maskvos naujienų portalo „Russia Today“ (RT) ir transliuotojo NTV tinklalapius.Dekrete teigiama, kad svetainės naudojamos „informaciniame kare“ prieš Moldovą ir raginama „iš valstybės agresorės skleidžiamos informacijos turinį keisti kitu“.Praėjusį mėnesį Moldova jau išsiuntė iš šalies Rusijos valstybinės naujienų agentūros „Sputnik“ vadovą, kaltindama šią žiniasklaidos priemonę „propagandos ir dezinformacijos“ skleidimu.Šis provakarietiškai nusiteikusios valstybės žingsnis užsitraukė Maskvos rūstybę.Šio mėnesio pradžioje Maskva iškvietė Moldovos ambasadorių, protestuodama prieš, pasak jos, „politiškai motyvuotą rusakalbės žiniasklaidos persekiojimą“ 2,6 mln. gyventojų turinčioje šalyje.Pernai, prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, įtampa tarp abiejų šalių smarkiai išaugo.Dabartinė proeuropietiška Moldovos vyriausybė pasmerkė invaziją ir paviešino įtarimus, kad Rusija rengia sąmokslą, siekdama ją nuversti.Moldova praėjusiais metais pateikė paraišką įstoti į Europos Sąjungą.Praėjusių metų kovo mėnesį ES valdžios institucijos uždraudė RT ir „Sputnik“ transliuoti bloke arba internetu, apkaltinusios jas Kremliaus „dezinformacijos“ skleidimu.Pernai birželį Moldovos parlamentas jau patvirtino Rusijos naujienų programų draudimą, leisdamas televizijos kanalams iš Rusijos transliuoti tik pramogines programas, bet ne politines ar analitines laidas.

Stoltenbergas: Ukraina išeikvojo NATO atsargas, būtina didinti gamybąPasak NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo, aktyvi karinė pagalba Ukrainai gerokai išeikvojo paties Aljanso rezervus, todėl jo narės turėtų nedelsdamos padidinti gamybą, kad užtikrintų savo gynybą.J. Stoltenbergas tai sakė Stokholme per spaudos konferenciją su Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu.„Mūsų saugumas priklauso nuo technologinių pranašumų ir mūsų gynybos pramonės“, – pabrėžė J. Stoltenbergas. „Todėl svarbu, kad jame dalyvautų didelės kompanijos tiek Aljanse, tiek už jo ribų. Gamybos didinimas yra būtinas tiek Ukrainos poreikiams patenkinti, tiek mūsų pačių gynybai. Tuo pačiu metu, kai Rusija vėl ruošiasi naudoti žiemą kaip ginklą kare, gamybos greitis ir apimtis yra svarbūs“, - pabrėžė J. Stoltenbergas. Jis atskirai padėkojo Švedijai už didelę finansinę, humanitarinę ir karinę paramą, kurią ji teikia Ukrainai.

Rusija paliko galioti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę nuteistam opozicijos aktyvistuiRusijos teismas antradienį atmetė apeliaciją, kurią pateikė opozicijos aktyvistas, nuteistas kalėti septynerius metus už įrašus socialinėje žiniasklaidoje, prokurorų teigimu, „pateisinančius terorizmą“.Rusija uždraudė kritikuoti savo karinę kampaniją Ukrainoje ir ėmėsi masiškai susidoroti su jai nepritariančiais savo piliečiais.Aktyvistas, 63 metų Michailas Kriegeris, gegužės mėnesį buvo nuteistas dėl kaltinimų „terorizmo pateisinimu“ ir „neapykantos kurstymu“.Kaltinimai jam buvo pateikti dėl 2019 ir 2020 metais paskelbtų feisbuko įrašų, kuriuose M. Kriegeris teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turėtų būti „pakartas“, o vyrus, užpuolusius Rusijos FSB pareigūnus, vadino „didvyriais“.Antradienį vykusiame teismo posėdyje jis pasmerkė Kremliaus karą Ukrainoje ir, kaip teigė žmogaus teisių gynimo grupė „Memorial“, sušuko „Šlovė Ukrainai!“.Jo apeliaciją atmetė Rusijos karinis apeliacinis teismas Vlasichos mieste, uždarame kariniame mieste už 20 km į vakarus nuo Maskvos, socialinėje žiniasklaidoje pranešė „Memorial“.M. Kriegeris teisme kalbėjo per vaizdo ryšį iš Maskvos kalėjimo. Pasak „Memorial“, jis pavadino V. Putiną „teroristu numeris vienas pasaulyje“, o savo pareiškimą baigė šūkiu „Šlovė Ukrainai“, kuriuo linkima Ukrainos kariams pergalės mūšio lauke.M. Kriegerio šalininkai paskelbė nuotrauką, kurioje jis šypsosi, apsirengęs tamsiomis kelnėmis ir tamsia palaidine nedidelėje kameroje.Jis dirbo kurjeriu, kai buvo suimtas praėjusių metų lapkritį netoli vieno restorano, kai įvykdė pristatymą, rašoma „Memorial“ interneto svetainėje.Per teismo procesą jis atsisakė atsiprašyti už savo įrašus ir sakė, kad yra „persekiojamas“ dėl savo „antikarinės ir atvirai proukrainietiškos pozicijos“.Gegužės mėnesį, kai jam buvo paskelbtas nuosprendis, jis sudainavo ukrainiečių liaudies dainą „Červona Kalyna“, tapusią pasipriešinimo Maskvai simboliu.Teisių gynimo grupės „OVD-Info“ duomenimis, Rusija yra iškėlusi daugiau kaip 700 baudžiamųjų bylų savo piliečiams už pasisakymus prieš karą Ukrainoje.

„Bild“: Putinui siūlyta smogti Ukrainai kosmine raketa Vokietijos bulvarinis leidinys „Bild“ rašo, kad buvęs „Roskosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas aptarinėjo planą smogti Ukrainai kosmine raketa.„Bild“ žurnalistai teigia gavę D. Rogozino ir Rusijos raketų ir kosmoso centro „Progress“ generalinio direktoriaus Dmitrijaus Baranovo pokalbių įrašus. Juose jiedu esą aptarinėja technines detales, kaip surengti ataką prieš didelį Ukrainos miestą kosmine raketa. Pokalbių metų jie nusprendė, kad geriausia būtų jį paleisti iš Plesecko kosmodromo. Taip pat aptarė, kokie galimi tokio sprendimo pavojai.Anot „Bild“, apie planą Rusijos prezidentas buvo informuotas sausio 16 d. Kaip jis į tai reagavo, nežinoma.

Pradėjo veiklą bendra Ukrainos ir Vokietijos ginklų gamybos įmonėPradėjo veiklą bendra įmonė, kurią įkūrė didžiausia Vokietijos ginklų gamintoja „Rheinmetall“ ir Ukrainos valstybinė gynybos bendrovė.Naujoji įmonė, pavadinta „Rheinmetall Ukrainian Defence Industry“, kaip bendrovė veikia nuo praėjusios savaitės, pranešė „Rheinmetall“ antradienį Diuseldorfe tuo metu, kai Berlyne vyko 6-asis Vokietijos ir Ukrainos ekonomikos forumas.Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis kalbėdamas forume pabrėžė naujosios įmonės svarbą. „Bendros įmonės įkūrimas nė kiek neperdedant yra svarbus įvykis, kuris mūsų šalių bendradarbiavimą pakelia į kokybiškai naują lygį ir leis mums kartu kurti laisvojo pasaulio arsenalą“, – sakė jis.O Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis į forumą vaizdo ryšiu, pakvietė ir kitas Vokietijos įmones bendradarbiauti vystant Ukrainos gynybos sektorių.„Rheinmetall“ priklauso 51, o Ukrainai – 49 proc. bendrovės akcijų. Kyjive įsikūrusi bendra įmonė iš pradžių remontuos karines transporto priemones, tačiau netrukus Ukrainoje bus gaminami ir kai kurie – kol kas neįvardijami – „Rheinmetall“ produktai.Vokietijos gamintoja tiekia ginklus Ukrainai, kad ši galėtų toliau kariauti su pernai vasarį ją užpuolusia Rusija. Tarp bendrovės gaminių – pėstininkų kovos mašinos „Marder“ ir koviniai tankai „Leopard“.

Stoltenbergas tikisi, kad Švedija į NATO įstos lapkritįTurkijai priėmus sprendimą nebeblokuoti Švedijos stojimo į NATO, ši Skandinavijos šalis jau kitą mėnesį galėtų tapti aljanso nare.Keletas diplomatų antradienį Briuselyje patvirtino naujienų agentūrai dpa, kad esamiems gynybos aljanso nariams adresuotame laiške generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas kaip galimą datą nurodė lapkričio 28–29 d. įvyksiantį užsienio ministrų susitikimą.Švedija tikėjosi į NATO įstoti dar 2022 m. vasarą, tačiau iki pat šios savaitės pradžios šalies stojimui priešinosi Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas.Jis kaltino Švediją dedant nepakankamas pastangas kovoje su tokiomis „teroristų organizacijomis“, kaip Kurdistano darbininkų partija (KPP). Tačiau, Švedijai padarius nuolaidų, pirmadienį R. Erdoganas pareiškė leisiantis Turikos parlamentui ratifikuoti vadinamąjį stojimo protokolą.Iš pradžių buvo neaišku, kada parlamentas balsuos dėl Švedijos siūlymo, kadangi iki siūlymą pradedant svarstyti nacionalinėje asamblėjoje, jį turi patvirtinti išorinių santykių komisija.Be to, Švedijos stojimui turi formaliai pritarti ir Vengrija.Švedija ir Suomija prašytis priimamos į NATO nusprendė po ilgą laiką trukusio neutraliteto, reaguodamos į 2022 m. vasarį Rusijos pradėtą plataus masto Ukrainos invaziją.Šių metų balandžio 4 d. Suomija buvo priimta į NATO ir tapo 31 aljanso nare.

Scholzas pakartojo pažadą dėl ilgalaikės paramos UkrainaiVokietijos kancleris Olafas Scholzas dar kartą pakartojo savo šalies pažadą Rusijos agresijai besipriešinančiai Ukrainai teikti ilgalaikę paramą, įskaitant infrastruktūros srityje.„Ukraina gali pasitikėti Vokietija,“ – antradienį pasakė O. Scholzas, kalbėdamas Berlyne vykstančiame 6-ajame Vokietijos ir Ukrainos ekonomikos forume.O. Scholzas ir ūkio ministras Robertas Habeckas minėjo Vokietijos įmonėms taikomas lengvatas, susijusias su valstybės investicijomis ir eksporto garantijomis.Internetu perduotame kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įvardijo Vokietiją kaip patikimą Ukrainos partnerę. Jis nurodė puikias ekonominio bendradarbiavimo galimybes. Jo žodžiais tariant, pagrindinis prioritetas yra plėsti gynybos sektorių.Kalbėdamas forume, Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas pabrėžė bendros Vokietijos ginklų gamintojo „Rheinmetall“ ir Ukrainos valstybinės įmonės „Ukrainos gynybos pramonė“ (buvusi „Ukroboronprom“) įsteigtos bendros įmonės svarbą. Ši įmonė jau yra įregistruota kompetentingose institucijose.Susitikimo su O. Scholzu metu D. Šmyhalas taip pat iškėlė įšaldyto Rusijos turto naudojimo reparacijoms Ukrainai mokėti klausimą. „Turime bendromis pajėgomis rasti būdų priversti Rusija sumokėti už Ukrainoje įvykdytus nusikaltimus ir šalies niokojimą,“ – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė D. Šmyhalas.

Zelenskis: Ukraina skuba įgyvendinti rekomendacijas, kad pradėtų derybas dėl stojimo į ESUkraina skuba įgyvendinti septynias Europos Komisijos rekomendacijas, kad būtų galima priimti politinį sprendimą ir dar šiemet pradėti derybas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą.Taip internetu kreipdamasis į Europos Komisijos narių kolegiją kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Politikos atžvilgiu mums svarbiausia yra pasiekti tai, kad neliktų jokių pilkųjų geopolitinių zonų. Ukraina skuba įgyvendinti septynias Europos Komisijos rekomendacijas, kad būtų galima priimti politinį sprendimą ir dar šiemet pradėti derybas dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Sakyčiau, kad mums pavyko padaryti daug – tikrai daugiau nei galima būtų tikėtis iš šalies, kurios atžvilgiu yra vykdoma plataus masto agresija. Bet Ukraina neprašo politinių nuolaidų – mes patys nustatome būtiną politinių sprendimų priėmimo tempą. Manome, kad sprendimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į individualius Europos Sąjungos narėmis norinčių tapti šalių pasiekimus,“ – sakė V. Zelenskis.Kalbėdamas konkrečiai, Ukrainos valstybės vadovas pristatė įgyvendinant minėtąsias septynias rekomendacijas šalies padarytą pažangą.Pirmiausiai V. Zelenskis užsiminė apie konstitucinių teismų reformą.„Mes priėmėme ir pradėjome įgyvendinti Konstitucinio teismo teisėjų skyrimo įstatymą, kurio nuostatos atitinka Venecijos komisijos išvadas. Mūsų tarptautinių partnerių siūlymu, siekiant užtikrinti teisėjų atrankos proceso skaidrumą ir teisingumą, buvo sudaryta trijų ekspertų grupė, kurios darbo tikslas – įvertinti kandidatūras. Be to, pradėjome konkursą,“ – kalbėjo Ukrainos prezidentas.Antra, buvo kalbama apie Ukrainos aukščiausiosios teisingumo tarybos ir aukščiausiosios teisėjų kvalifikacinės komisijos reformą – V. Zelenskis minėjo, kad ją pradėjus prasidėjo ir visos Ukrainos teisingumo sistemos pertvarkymo procesas.Trečia, valstybės vadovas atkreipė dėmesį į Ukrainos pastangas kovoje su korupcija – buvo priimtas įstatymas dėl valstybės tarnautojų el. deklaracijų sistemos grąžinimo ir jų tikrinimo esant karo padėčiai.„Elektroninės deklaracijos turi būti skelbiamos viešai. Būtina patvirtinti valstybinę kovos su korupcija programą. Be to, mes stipriname turimas kovos su korupcija priemones,“ – pabrėžė V. Zelenskis.Ketvirta, V. Zelenskis kalbėjo apie tai, kad Ukrainos teisės aktus būtina suderinti su Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) reikalavimais, pabrėždamas, kad buvo priimtas politikoje dalyvaujančių asmenų įstatymas.Penkta, Ukrainos prezidentas paminėjo pastangas apsaugoti visuomenę ir valstybę nuo oligarchų piktnaudžiavimo savo padėtimi. Šiuo atžvilgiu yra priimta svarbių antimonopolinių teisės aktų.Šešta, Ukrainos žiniasklaidos teisės aktai buvo suderinti su ES standartais.Septinta, prezidentas V. Zelenskis atkreipė dėmesį Ukrainos pastangas užtikrinant tautinių bendruomenių apsaugą. „Jau buvo padaryta atitinkamų teisės aktų, įskaitant tautinių mažumų įstatymą, pakeitimų. Be to, buvo aiškiai numatyti tolesni veiksmai švietimo sektoriuje. Šiuo metu įgyvendinama ir tikslinė valstybinė programa „Vienybė per įvairovę“. Visos šios priemonės suteikia tautinėms bendruomenėms naujų, platesnių galimybių. Kartu su bendruomenių atstovais užtikrinsime, kad šioje srityje būtų laikomasi aukščiausių tarptautinių standartų,“ – pabrėžė valstybės vadovas.Pasak V. Zelenskio, svarbiausias Ukrainos prioritetas – pasirengti politiniam sprendimui ir dar šiemet pradėti derybas dėl narystės ES.„Aš tikiuosi, kad Europos Sąjunga yra nusiteikusi lygiai taip pat. Tam mes sukūrėme tvirtą pagrindą. Dabar siekiame labai ypatingo tikslo. Jei galime pašalinti pilkąsias geopolitines zonas, turime tą ir padaryti,“ – baigdamas pasakė Ukrainos prezidentas.

Kremlius neigia internete paskelbtą pranešimą apie tariamą Putino širdies smūgįKremlius oficialiai paneigė internete pasirodžiusį pranešimą, kuriame teigiama, kad prezidentą Vladimirą Putiną ištiko širdies smūgis.„Jam nieko blogo nėra. Kaip įprasta, tai yra melaginga žinia“, – antradienį sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, o jį citavo naujienų agentūra „Interfax“.Kiek anksčiau viename populiariame Rusijos „Telegram“ tinklaraštyje buvo teigiama, kad V. Putinas praėjusį savaitgalį patyrė širdies priepuolį ir gydytojai jį turėjo gaivinti. Kremlius buvo priverstas paskelbti paneigimą, nors ši istorija ir neatrodė patikima. D. Peskovas kalbėjo apie „melagingus Vakarų žiniasklaidos pranešimus“.71 metų Rusijos prezidento sveikata dažnai tampa spėlionių priežastimi, tačiau nebuvo ir nėra jokios patvirtintos informacijos apie jo galimas ligas.Tačiau V. Putino sveikata Rusijoje yra aktualus klausimas prieš artėjančius 2024 metų prezidento rinkimus. Rinkimų data dar nenustatyta, o V. Putinas dar nepasiskelbė kandidatu, nors plačiai tikimasi, kad jis sieks dar vienos kadencijos.D. Peskovas sakė, kad rinkimai „artėja ir tikrai įvyks“. Jis taip pat paneigė svarstymus, esą V. Putinas turi antrininkų, kurie vietoj jo pasirodo viešai. „Galiu pasakyti, kad antrininkų nėra“, – sakė jis.

Navalnas uždarytas izoliatoriuje, atimtos rašymo priemonėsĮkalintas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas antradienį grįžo į izoliatorių, dieną prieš tai jo šalininkai pranešė, kad iš jo buvo atimtos rašymo priemonės – vienintelė bendravimo su išoriniu pasauliu priemonė.Šią vasarą bausmė A. Navalnui buvo padidinta iki 19 metų ir jis netrukus bus perkeltas į „ypatingo režimo“ koloniją – griežčiausio tipo kalėjimą Rusijoje.Šį mėnesį buvo areštuoti trys A. Navalno advokatai, o jo komanda perspėjo, kad Rusijos valdžia nori dar labiau apriboti jo ryšius su pasauliu už kalėjimo sienų. „Jie 21-ąjį kartą uždarė Aleksejų į izoliatorių“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė tremtyje gyvenanti A. Navalno atstovė Kira Jarmyš. Ji pridūrė, kad tokioje kameroje A. Navalnas iš viso „bus praleidęs 236 dienas“.47 metų opozicionierius, kurio išvaizda kalėjime gerokai pasikeitė, daugelį mėnesių vis uždaromas izoliatoriuje. Prieš dieną jo sąjungininkai skambino pavojaus varpais sakydami, kad „nežino“, kodėl jis praleido teismo posėdį, vykusį griežto režimo kalėjime, kuriame jis laikomas. Vėliau jie sakė, kad jis neprotestavo dėl to, kad iš jo buvo atimta galimybė rašyti laiškus.„Iš A. Navalno buvo atimtos rašymo priemonės. Dabar jis negali rašyti laiškų. Todėl jis atsisakė išeiti iš kameros, kad dalyvautų teisme“, - pirmadienį socialinėje žiniasklaidoje sakė K. Jarmyš. „Tada keli asmenys jėga įėjo į jo kamerą ir nuvedė į tyrėjo kabinetą“, – pridūrė ji.Laiškų rašymas ir teisininkų vizitai yra vienintelis A. Navalno būdas bendrauti su pasauliu. Tačiau šį mėnesį Maskva suėmė tris jo advokatus, dar vieną advokatę privertė pabėgti iš šalies.„Niekam neleidžiama su manimi matytis. Esu visiškai atkirstas nuo informacijos“, – praėjusią savaitę per teismo posėdį kalėjime sakė A. Navalnas. Savo advokatų sulaikymus jis pavadino „neteisėtais“.A. Navalno perkėlimas į atšiauresnį kalėjimą dar labiau apribos jo ryšius su advokatais. Būdamas už grotų opozicijos lyderis smerkia Kremliaus puolimą Ukrainoje.

N. Humeniuk: gandai apie išsilaipinimą kairiajame Dnipro upės krante kenkia gynybos pajėgomsRusijos okupacinės pajėgos teisina savo teroristinius veiksmus Chersono srityje tuo, kad nori sustabdyti gynybos pajėgas, todėl nereikia atkartoti informacijos apie Ukrainos gynėjų veiksmus, o laukti oficialių Generalinio štabo pranešimų, per nacionalinį telemaratoną sakė Pietų operatyvinės vadovybės Jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.Ji komentavo naujienas apie tariamą Ukrainos pajėgų išsilaipinimą kairiajame Dnipro krante Chersono srityje, pranešė „Ukrinform“.„Svarbiausia suprasti, kodėl tokie pranešimai atsiranda viešojoje erdvėje. Aišku, kodėl Rusijos propagandistai tai daro. Jiems svarbu pateisinti Rusijos agresiją dešiniajame krante, kur žmonės tikrai labai kenčia. Rusai tai teisina sakydami, kad nori sustabdyti gynybos pajėgas, neleisti joms persikelti per Dnipro upę, panaudoti savo pajėgų ir rezervų“, – sakė N. Humeniuk.Jos žodžiais, iš tikrųjų Rusijos kariuomenė bombarduoja gyvenvietes kairiajame krante valdomomis aviacinėmis bombomis ir „pučia dūmus vietos gyventojams, jog tai gynybos pajėgų veiksmų padariniai“. „Todėl hibridiniame kare labai svarbu remtis oficialiais Generalinio štabo duomenimis. Kai tik bus galimybė ir poreikis, kai tai bus būtina ir tikslinga, būtinai pranešime apie kovinio darbo rezultatus. Šiandien privalome atminti apie gyvybes tų, kurie gina Ukrainą, dalyvauja šiame koviniame darbe“, – pridūrė N. Humeniuk ir paragino būti kantriems bei laukti oficialios aukščiausiosios šalies karinės vadovybės informacijos.

Ukrainos pareigūnas: Krymo tiltas bus sugriautas, kai to reikalaus situacijaKerčės (Krymo) tilto sunaikinimas nėra simbolinis žingsnis, tai – bendro plano išlaisvinti okupuotą Ukrainos teritoriją dalis. Tad tiltas bus sugriautas, kai to reikalaus situacija.Tai interviu „Ukrinform“ pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių jūrų pajėgų atstovas Dmytro Pletenčukas.„Skirtingai nei rusai, mes nesergame simbolizmu. Tai labai padeda, kai kovoji, turėdamas ribotus išteklius. Jei per vadinamojo Rusijos prezidento gimtadienį jie turi užduotį ką nors užimti, tai mes tokių tikslų neturime. Ir tai šiek tiek palengvina mūsų užduotį. Tad šis tiltas, žinoma, bus sugriautas, bet jis bus sugriautas tada, kai to reikalaus situacija. Nėra prasmės sugriauti tiltą, kad pakeltum nuotaiką“, – pabrėžė D. Pletenčukas.Anot pareigūno, kai reikės nukirsti Krymo logistikos uodegas ir paversti jį sala, tai tikrai bus padaryta, tik reikia sulaukti tinkamo momento.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kerčės tilto apsaugai rusai naudoja apie 10 laivų ir katerių.

Zelenskis: visiška Krymo kontrolė ugnimi – tik laiko klausimasTik laiko klausimas, kada Ukrainos pajėgos galės savo ugnimi visiškai kontroliuoti Krymą ir aplinkinius vandenis.Tai antradienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, nuotoliniu būdu kreipdamasis į Prahoje vykstančio Krymo platformos parlamentinio viršūnių susitikimo dalyvius, praneša portalas „eurointegration“.„Daugeliui pasaulyje Krymas buvo argumentas, kad esą visiškas mūsų teritorijos deokupavimas yra neįmanomas. Rusijos kontrolė Juodojoje jūroje ir okupantų laivyno buvimas ten sukėlė iliuziją, kad Rusijos dominavimas Juodojoje jūroje yra neįveikiamas“, - sakė V. Zelenskis.Bet, pažymėjo jis, dabar „iliuzijos tirpsta“.„Rusijos karinis laivynas nebegali veikti vakarinėje Juodosios jūros dalyje ir palaipsniui bėga iš Krymo. Tai istorinis laimėjimas. Neseniai Rusijos vadovas buvo priverstas paskelbti, kad steigiama nauja Juodosios jūros laivyno, tiksliau – jo likučių, bazė okupuotoje Sakartvelo teritorijoje... Kuo toliau nuo Ukrainos raketų ir jūrinių dronų. Bet mes juos visur pasieksime“, – teigė Ukrainos prezidentas.Be to, pridūrė jis, teroristams rusams nebėra nė vienos saugios bazės ir nė vieno patikimo logistikos maršruto Kryme ir okupuotose Juodosios jūros bei Azovo jūros pakrančių dalyse.„Kol kas dar nepasiekėme visiškos Krymo ir aplinkinių vandenų kontrolės ugnimi, bet tai bus. Tai tik laiko klausimas“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Spalio 24-25 dienomis Prahoje vyksta Krymo platformos parlamentinis viršūnių susitikimas.

Ukraina teisėtu taikiniu laikys bet kokį karinį krovinį, kurį Rusija galėtų pristatyti į Azovo jūros uostusJei įsibrovėliai iš Rusijos naudos Azovo jūros uostus karinėms prekėms gabenti, tie laivai taps teisėtais Ukrainos gynybos pajėgų taikiniais, sakė Pietų operatyvinės vadovybės spaudos pareigūnė Natalija Humeniuk.Ji komentavo pranešimus, kad į okupuoto Mariupolio uostą atplaukė pirmasis Rusijos birius krovinius vežantis laivas, įtariama, kad jis atvežė karinį krovinį.„Tokia grėsmė yra įmanoma ir mes analizuojame, ar tai civilinė navigacija, kaip jie teigia. Mūsų gynybos ministerija jau pareiškė, kad karinius krovinius gabenantys laivai bus laikomi teisėtais taikiniais, o kai priešas viename iš uostų įkuria karinį mazgą, tai irgi yra teisėtas taikinys“, – sakė atstovė.Anksčiau Mariupolio mero tremtyje patarėjas Petro Andriuščenka „Telegram“ kanale pranešė, jog į laikinai okupuoto Mariupolio miesto uostą atplaukė pirmasis Rusijos laivas. Kol kas neaišku, kokį krovinį jis atvežė.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 295 510 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 810 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 24 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 295 510 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 105 tankų (+12), 9 669 šarvuotųjų kovos mašinų (+16), 7 081 artilerijos sistemos (+24), 828 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 552 oro gynybos priemonių (+1), 320 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 363 dronų (+18), 1 537 sparnuotųjų raketų (+1), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 447 automobilių (+28), 1 006 specialiosios technikos vienetų (+8).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Nuo karo pradžios rusai Ukrainoje sugriovė 190 medicinos įstaigųNuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Ukrainoje nukentėjo 1 449 medicinos įstaigos, o 190 buvo visiškai sugriautos.Tai pranešė Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Priešas jau sugriovė 190 medicinos įstaigų, o 1 449 apgadino. Omenyje turimi gimdymo namai, ligoninės, ambulatorijos, poliklinikos ir pan.“, – sakoma pranešime.Didžiausių nuostolių patyrė Charkivo, Donecko, Mykolajivo, Dnipropetrovsko, Chersono, Zaporižios ir Kyjivo sričių medicinos įstaigos.Be to, nuo karo pradžios Rusijos kariuomenė sunaikino 253 greitosios medicinos pagalbos automobilius, dar 103 apgadino, o 125 automobilius pagrobė.Sveikatos apsaugos ministerija pabrėžia, kad, nepaisant nuolatinių atakų ir bombardavimų, Ukrainoje tęsiami medicinos infrastruktūros atkūrimo darbai. Jau pavyko visiškai atstatyti 410 medicinos įstaigų, dar 413 atstatytos iš dalies.Dauguma atstatytų medicinos įstaigų yra Mykolajivo, Dnipropetrovsko, Kyjivo, Charkivo ir Černihivo srityse.

Gelbėtojų duomenimis, nuo karo pradžios minos Ukrainoje pražudė 261 žmogųUkrainoje nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios minos jau pražudė 261 žmogų.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba.„Nuo Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos prieš Ukrainą pradžios dėl minų ir sprogių daiktų sprogimų įvairaus sunkumo sužeidimus patyrė 559 žmonės, o dar 261 žmogus žuvo“, – pažymi gelbėtojai.Jie patikslino, kad tarp nukentėjusiųjų – 68 vaikai, dar 14 vaikų žuvo.Pareigūnai įspėjo, kad dabar sprogių objektų galima užtikti laukuose, miškuose, krūmynuose, vandens telkiniuose, ypač tose teritorijose, kur vyko aktyvūs karo veiksmai. Jie gali atrodyti kaip įprasti namų apyvokos daiktai, žaislai ar knygos.Todėl gelbėtojai ragina gyventojus laikytis saugumo taisyklių: nevaikščioti nežinomais ar nepatikrintais gruntiniais keliais, nesilankyti miškuose, laukuose, salpose ir kitose atvirose erdvėse, ypač ten, kur vyko karo veiksmai, nesiartinti prie įtartinų daiktų ir jų neliesti.Portalas primena, kad spalio 13 d. Charkivo srityje prieštankinė mina susprogdino benzinvežį. Jo vairuotojas nuo patirtų sužalojimų mirė.Prieš kelias dienas į paplūdimį Odesos srityje bangos išmetė jūrinę miną.

Rusai naktį atakavo Ukrainą dronais kamikadzėmis – juos visus sunaikino oro gynybaSpalio 24-osios naktį Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą šešiais smogiamaisiais dronais. Juos visus sunaikino oro gynyba.Kaip praneša „Ukrinform“, tai sakoma antradienį feisbuke paskelbtoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo suvestinėje.„Šiąnakt okupantai rusai smogė dar vieną aviacijos smūgį Ukrainai. Jie panaudojo šešis „Shahed-136/131“ tipo smogiamuosius dronus. Juos visus sunaikino oro gynyba", – pažymima pranešime.„Ukrinform“ primena, kad spalio 24-osios naktį daugelyje Ukrainos sričių buvo paskelbtas oro pavojus.

Okupuotų Ukrainos teritorijų gyventojai verčiami duoti kraujo Rusijos kariškiamsLaikinai okupuotose Ukrainos teritorijose įsibrovėliai pradėjo priverstinio donorų kraujo ėmimo Rusijos kariuomenei, kuri patiria didžiulių nuostolių, kampaniją.Tai pranešė Nacionalinio pasipriešinimo centras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Laikinai okupuotose teritorijose rusai pradėjo priverstinio kraujo ėmimo okupacinių pajėgų reikmėms kampaniją. Užgrobtose Donecko srities žemėse į kraujo tarnybos centrus varomi kolaborantai, tariamų aukštųjų mokyklų studentai ir Kremliaus kontroliuojamų „savanoriškų“ judėjimų nariai. Prieš duodamas kraujo “donoras“ turi pasirašyti, o atsisakymas jo duoti gali turėti padarinių“, – rašoma pranešime.Pasak Nacionalinio pasipriešinimo centro, priešas neslepia, kad paimtas kraujas skiriamas okupacinei kariuomenei, kuri patiria didžiulių nuostolių mūšiuose su Ukrainos gynybos pajėgomis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po nesėkmingų atakų Donecko morgai perpildyti žuvusių rusų kariškių lavonų.

Sprogimai Sevastopolyje: okupantai paskelbė apie povandeninį puolimąAntradienio naktį okupuotame Sevastopolyje buvo girdėti garsūs sprogimai ir šūviai.Vietiniai pokalbių kanalai praneša apie garsų triukšmą, girdimą įvairiose miesto vietose. Jie pažymi, kad valdžia nepaskelbė oro pavojaus. Tuo tarpu Rusijos statytinis okupuotame Sevastopolyje Mychailas Razvožajevas savo „Telegram“ kanale rašė apie „galimo Rusijos pajėgų puolimo“ atmušimą.„Triukšmas sklinda iš išorinio antskrydžio – Juodosios jūros laivynas atmuša galimą priešo povandeninių diversinių jėgų ir priemonių ataką“, – sakė jis.

Daugelyje Ukrainos regionų – oro antskrydžių sirenosDaugelyje Ukrainos regionų paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžio. Ukrainos oro pajėgos praneša apie atakos dronų judėjimą iš Chersono regiono šiaurės vakarų kryptimi.

Žiniasklaida: Rusijos grupuotė verbuoja moteris karui UkrainojeRusijos Gynybos ministerijos kontroliuojama grupuotė „Redut“ pradėjo verbuoti moteris, kad jos būtų išsiųstos į Ukrainos frontą, praneša Rusijos leidinys „Svarbios istorijos“, kuris Rusijoje pripažintas „užsienio agentu“ ir nepageidaujama organizacija. Leidinio žurnalistai atitinkamus skelbimus apie moteris neva siūlomą darbą rado socialiniuose tinkluose.„Iš pradžių neturėjome moterų, turėjome tik vyrus. Dabar nusprendėme pabandyti įvesti moterų snaiperių būrį ir moterų UAV [nepilotuojamų orlaivių] būrį, nes moterys taip pat gali. Mano, kaip būrio vado, užduotis yra įrodyti, kad moterys yra sukurtos ne tik sriuboms ir vaikams“, – leidinyje cituojamas DPR „Borz“ savanorių bataliono verbuotojas su šaukiniu „Vesta“, kuriam pagal skelbimą „VKontakte“ paskambino „Svarbių istorijų“ žurnalistai.Kaip pažymėjo „Svarbios istorijos“, dronų operatoriams vietų jau nebėra, o snaiperės vis dar reikalingos.

Ukrainos žvalgyba: Ukrainoje kovoja daugiau nei 400 tūkstančių Rusijos kariųRusija Ukrainos teritorijoje sutelkė daugiau nei 400 karių tūkstančių jų karių, Ukrainos televizijai sakė Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovas Andrejus Jusovas.Jis pažymėjo, kad Rusijoje tęsiasi mobilizacija, kuri truko visą vasaros laikotarpį.„Pakartoti scenarijų, kuris buvo vasario 22 d., tai ne apie tai. Tačiau kai kuriose srityse, taip, priešas ir toliau bandys vykdyti atskiras puolamąsias operacijas“, – RBC-Ukraine citavo Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovą.

Rusijos kariai įvykdė daugiau nei 1100 išpuolių prieš medicinos įstaigasTai pareiškė Johnso Hopkinso universiteto sveikatos ir žmogaus teisių ekspertas Leonardas Rubenšteinas. Jis taip pat pirmininkauja koalicijai „Sveikatos apsauga konfliktų metu“, vienijančiai dešimtis žmogaus teisių ir humanitarinių organizacijų, dirbančių konfliktų zonose.L. Rubenšteinas sakė, kad atakų prieš Ukrainos medicinos infrastruktūrą pobūdis rodo, kad Rusijos kariuomenė kai kuriais atvejais sąmoningai taikėsi į ligonines. Kitais atvejais jie užpuolė vietoves, kuriose buvo ligoninės. Nepaisant šių aplinkybių, pabrėžia ekspertas, kalbama apie karo nusikaltimus.„The New York Times“ duomenimis, dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo sunaikinta nuo 10 iki 15 proc. medicinos įstaigų.

NATO vadovas tikisi, kad po Turkijos žingsnio Švedija greitai taps sąjungininkeNATO vadovas Jensas Stoltenbergas pirmadienį paragino Turkijos parlamentą nedelsiant balsuoti ir pritarti Švedijos narystei aljanse po to, kai prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas oficialiai pateikė parlamentui svarstyti atitinkamą protokolą.„Sveikinu tai, kad prezidentas R. Erdoganas pasirašė Švedijos stojimo protokolą ir perdavė jį Didžiajai nacionalinei asamblėjai. Tikiuosi, kad dėl ratifikavimo bus balsuojama nedelsiant ir kad labai greitai galėsime pasveikinti Švediją kaip visateisę NATO sąjungininkę“, – sakoma J. Stoltenbergo pareiškime.

Per karą žuvo mažiausiai 361 Ukrainos sportininkasNuo praėjusių metų vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, žuvo mažiausiai 361 Ukrainos sportininkas, paskelbė buvęs Ukrainos generalinio prokuroro pavaduotojas Gyunduzas Mamedovas.Jis sakė, kad daugiau nei 3000 sportininkų ir trenerių toliau kovoja už Ukrainą.„Sportininkų mirtis yra didelė netektis Ukrainai ir jos ateičiai, kuri tapo įmanoma dėl #CrimeOfAggression“, – socialiniame tinkle „X“ parašė jis.

JAV siekia konfiskuoti Rusijos milijardieriaus superjachtąJAV siekia konfiskuoti 300 milijonų dolerių (245 milijonų svarų sterlingų) vertės jachtą, kurią, valstijų teigimu, kontroliuoja milijardierius Rusijos oligarchas Suleimanas Kerimovas, o jam taikomos JAV sankcijos.2022 m. gegužę, Vašingtonui sugriežtinus sankcijas prezidentui Vladimirui Putinui artimiems žmonėms, Fidžyje valdžia konfiskavo 348 pėdų (106 m) jachtą „Amadea“ dėl JAV orderio.Šiandien skundas buvo pateiktas federaliniam Manheteno teismui ir tai pradeda potencialiai ilgą teisminį procesą, kurio metu JAV sieks nuosavybės teisės į jachtą, prišvartuotą San Diege, o vėliau greičiausiai parduos ją aukcione ir perves įplaukas Ukrainai.JAV teisingumo departamentas nurodė, kad S. Kerimovas įsigijo „Amadea“ 2021 m., tada pažeidė JAV sankcijas, per JAV finansines institucijas sumokėdamas šimtus milijonų dolerių išlaikymo išmokas.„Amadea“ savininko „Millemarin Investments“ advokatai anksčiau Fidžyje esančiame teisme sakė, kad „Amadea“ priklauso ne S. Kerimovui, o Eduardui Chudainatovui, Rusijos oligarchui, kuriam nebuvo pritaikytos sankcijos.

Vengrija vėl blokavo 500 milijonų eurų karinės ES pagalbos skyrimą UkrainaiES šalių užsienio reikalų ministrai negalėjo susitarti dėl 500 milijonų eurų dalies skyrimo Ukrainai dėl Vengrijos pozicijos. Apie tai pranešė Briuselio „Radio Liberty“ korespondentas Rikardas Jozwiakas.„Kaip ir tikėtasi, šiandieniniame ES užsienio reikalų ministrų susitikime nebuvo pasiektas susitarimas dėl 8-osios dalies (500 mln. eurų) ES karinės pagalbos Ukrainai. Vengrijos bankas OTP buvo išbrauktas iš juodųjų įmonių, kurios ir toliau veikia Rusijoje, sąrašo, tačiau Budapeštas nori teisinių garantijų, kad tai bus amžinai“, - sakė R. Jozwiakas.Spalio pradžioje Ukraina išbraukė Vengrijos banką OTP iš „karo rėmėjų“ sąrašo. Po to, kai 2023 m. gegužę bankas buvo įtrauktas į „karo rėmėjų“ sąrašą, Vengrijos užsienio reikalų ministras Péteris Szijjártó sakė, kad Budapeštas blokuos 500 milijonų eurų dalį iš Europos taikos priemonės, kol bankas bus išbrauktas iš sąrašo.Gegužę Vengrijos vyriausybė paskelbė, kad nepatvirtino kitos karinės paramos dalies skyrimo Ukrainai, pateisindama tai tuo, kad taikos fondo lėšos galėtų būti panaudotos Balkanuose ir Šiaurės Afrikoje.Europos taikos fondas buvo įsteigtas 2021 m. kovo mėn. Jis finansuojamas ES valstybių narių įnašais.

Putinas ragina leisti „be kliūčių tiekti“ humanitarinę pagalbą GazaiKremlius praneša, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pirmadienį telefonu kalbėdamas su savo kolega Brazilijoje Luizu Inacio Lula da Silva, pakvietė leisti „be kliūčių tiekti“ humanitarinę pagalbą Gazai.Kaip teigiama Kremliaus paskelbtame pokalbio stenogramoje, abu lyderiai „pareiškė rimtą susirūpinimą dėl didėjančio civilių aukų skaičiaus ir pabrėžė, kaip svarbu kuo greičiau nutraukti ugnį, iš Gazos Ruožo evakuoti užsienio piliečius ir užtikrinti, kad į sritį būtų galima be kliūčių tiekti humanitarinę pagalbą“.Jungtinių Tautų teigimu, norint patenkinti 2,4 mln. Gazos gyventojų poreikius, į ruožą kasdien turėtų būti pristatoma po maždaug 100 sunkvežimių. Skaičiuojama, kad per Izraelio atsakant į spalio 7 d. „Hamas“ organizuotą išpuolį vykdomą bombardavimą namus paliko maždaug pusė Gazos gyventojų.Pirmadienį per Rafos pasienio punktą Egipte į Gazą atvyko maždaug tuzinas sunkvežimių, gabenančių taip reikalingą pagalbą – tai trečiasis sritį pasiekęs konvojus per tris dienas.Jungtinės Valstijos pažadėjo, kad Gazai, kuriai Izraelis nutraukė didžiąją dalį vandens tiekimo, taip pat maisto, elektros ir kuro tiekimą, bus tiekiamas „nepertraukiamas srautas“ humanitarinės pagalbos.V. Putinas ir L. Lula taip pat aptarė „operatyvias ir veiksmingas“ priemones, kurių galėtų imtis JT, kurios saugumo tarybai šį mėnesį pagal rotaciją pirmininkauja Brazilija, teigiama Kremliaus pranešime, tačiau daugiau informacijos nepateikiama.

Kremlius: JAV negali sukurti „naujos pasaulio tvarkos“Kremlius pareiškė, kad sutinka su JAV prezidentu Joe Bidenu dėl būtinybės sukurti „naują pasaulio tvarką“, tačiau nesutiko, kad JAV būtų ta šalis, kuri ją sukurtų.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad JAV kalba apie „į Ameriką orientuotą“ pasaulio tvarką, kurios ateityje nebus.Penktadienį pasakytoje kalboje Bidenas sakė, kad 50 metų po Antrojo pasaulinio karo gerai veikusi tvarka „taip išseko“, kad reikia naujos. Jis sakė, kad amerikiečiai turi „galimybę daryti dalykus, jei esame pakankamai drąsūs ir pakankamai pasitikime savimi, suvienyti pasaulį taip, kaip niekada nebuvo“.D. Peskovas sakė, kad Maskva pritaria J. Bidenui dėl naujos pasaulio tvarkos būtinybės, tačiau Rusija nesutinka su J. Bidenu dėl JAV pajėgumo ją sukurti.„Šioje dalyje mes nesutinkame, nes Jungtinės Valstijos... nesvarbu, apie kokią pasaulio tvarką jie kalba, jie turi omenyje į Ameriką orientuotą pasaulio tvarką, tai yra pasaulį, kuris sukasi aplink JAV. Taip daugiau nebus“, - teigė D. Peskovas.

Zelenskis kalbėjosi su Saudo Arabijos princuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad kalbėjosi su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu dėl būdų, kaip sustiprinti Ukrainos ryšius su Saudo Arabija ir Persijos įlanka.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1716471157010907411?ref_src=twsrc%5Etfw

Per metus Rusija į Ukrainos sostinę paleido daugiau kaip 300 raketųPer pastaruosius 12 mėnesių Rusija į Ukrainos sostinę paleido daugiau kaip 300 įvairaus tipo sparnuotųjų raketų, taip pat 14 balistinių raketų ir apie 400 „Shahed“ tipo amunicijos.Tokį pareiškimą „Telegram“ kanale paskelbė Kyjivo miesto karinė administracija, praneša „Ukrinform“.„Remiantis statistiniais duomenimis, vien per pastaruosius 12 mėnesių rusai į sostinę paleido daugiau kaip 300 įvairaus tipo sparnuotųjų raketų, 14 balistinių raketų ir apie 400 „Shahed“ tipo bepiločių kovinių įrenginių“, – pažymėjo Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko.Jis pabrėžė, kad Ukrainos kariams reikia daugiau oro gynybos sistemų, nes priešas turi pakankamai ginkluotės atsargų, kad galėtų surengti masines atakas prieš Ukrainos gyvenvietes.Pasak S. Popko, priešlėktuvinės gynybos stiprinimas yra prioritetinė tiek sostinės Kyjivo, tiek kitų Ukrainos miestų užduotis.https://t.me/VA_Kyiv/3286

Donecko ir Chersono regionuose dėl apšaudymo evakuojami vaikaiUkrainos Donecko ir Chersono srityse dėl apšaudymo ir Rusijos invazijos grėsmės paskelbta priverstinė vaikų evakuacija, pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, skelbia BBC.„Okupantai ir toliau negailestingai smogia šiems kaimams. Ten vis dar yra vaikų. Turime pasirūpinti jų saugumu“, – rašė O. Prokudinas, „Telegram“ kanale paskelbęs gyvenviečių, iš kurių reikėtų evakuoti vaikus, sąrašą.„Šiandien privalomos evakuacijos koordinavimo štabo posėdyje vienbalsiai pritarta Donecko EO sprendimui paskelbti apie 250 vaikų privalomą evakuaciją. Ji bus vykdoma iš 8 Bachmuto ir Pokrovsko rajonų gyvenviečių, kuriose padėtis išlieka kritinė. Visi vaikai, lydimi vieno iš tėvų arba teisėto atstovo, bus išvežti prieš prasidedant šaltiems orams“, – teigė Ukrainos reintegracijos ministerija.

Turkijos prezidentas pateikė parlamentui svarstyti Švedijos paraišką dėl narystės NATOTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pirmadienį oficialiai pateikė Turkijos parlamentui svarstyti Švedijos paraišką dėl narystės NATO, pranešė jo biuras, taip galbūt priartinant 17 mėnesių trunkančios priešpriešos pabaigą.„Švedijos narystės NATO protokolą 2023 metų spalio 23 dieną prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pasirašė ir nusiuntė Turkijos didžiajai nacionalinei asamblėjai“, – prezidentūra paskelbė socialiniame tinkle „X“.Turkija ir Vengrija yra vienintelės NATO narės, dar neratifikavusios Švedijos narystės po to, kai Stokholmas praėjusiais metais atsisakė ilgalaikės neprisijungimo politikos ir pateikė paraišką prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje.R. T. Erdoganas liepą Vilniuje vykusiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime sutiko pateikti Švedijos narystės ratifikavimą savo šalies parlamentui, nes partnerės pradėjo didinti spaudimą Ankarai.Švedijos kaimynė Suomija, kuri tuo pačiu metu pateikė prašymą įstoti į NATO, pritarimą narystei gavo balandžio mėnesį.R. T. Erdoganas spaudė Švediją imtis priemonių dėl Korano išniekinimo šalyje – tokie incidentai pablogino dvišalius santykius.Ankara taip pat teigia, kad Švedija suteikia prieglobstį už įstatymo ribų paskelbtiems kurdų kovotojams, ir reikalauja juos išduoti.

Rusijoje naikinami memorialai sovietinio režimo aukoms atmintiRusijos Vladimiro miesto kapinėse sunaikintas paminklas su atminimo lentomis politinių represijų aukoms atminti. Apie tai „Telegram“ pranešė leidinys „Cholod“, remdamasis graikų katalikų kunigo Iljos Astapovo žiniomis.Pasak „Telegram“ cituojamo leidinio „Dovod“, paminklas buvo pastatytas toje vietoje, kur anksčiau buvo politinių represijų aukų, mirusių šalia esančiame Vladimiro centriniame kalėjime, masinės kapavietės. Viena iš paminklinių lentų skirta Ukrainos graikų katalikų bažnyčios archimandritui Klymentijui Šeptickiui, kuris buvo represuotas 1947 metais. Ant paminklo taip pat buvo atminimo lentos Lietuvos užsienio reikalų ministrui ir katalikų arkivyskupui Mečislovui Reiniui ir Lenkijos politikui Janui Jankovskiui. Kas nusprendė paminklą išmontuoti, nežinoma.„Dovod“ atkreipė dėmesį į tai, kad prieš pat paminklo sunaikinimą apie jį rašė valdžiai palanki vietos žiniasklaida. Pavyzdžiui, leidinys „Sm.news“ rugpjūtį paskelbė straipsnį, kuriame rašė, kad Vladimiro kapinėse „galima pamatyti kelias atminimo lentas visai ne vladimiriečiams ir net ne rusams“.„Tai memorialinės lentos, skirtos pagerbti aršiems mūsų šalies priešams, kaltiems dėl tūkstančių mūsų tėvynainių žūties“, – teigė leidinys.Rusijos regionuose pastaruoju metu aktyviai atsikratoma paminklų politinių represijų ir karų aukoms. Liepos mėnesį tapo žinoma apie paminklo represuotiems lenkams dingimą iš Levašovskio kapinių Sankt Peterburge.Rugsėjį Leningrado srityje dingo paminklas Antrojo pasaulinio karo metais žuvusiems suomių kariams. Spalio mėnesį pasirodė informacija, kad sunaikintas betoninis kryžius, pastatytas netoli Vorkutos lenkų gulago kalinių atminimui.Praėjusiais metais buvo pranešta apie dingusias atminimo lentas apie represuotus ir deportuotus lenkus Tomsko srityje. Lentelės nuo Lenkų atminimo paminklo taip pat dingo Jakutske.

Londonas: Rusijos karinės išlaidos didina spaudimą šalies ekonomikaiSmarkiai išaugusios Rusijos išlaidos gynybai, anot britų ekspertų, ženkliai paveiks šalies ekonomiką. „Labai tikėtina, kad tolesnis karinių išlaidų didėjimas prisidės prie infliacijos spaudimo Rusijoje“, – pranešė Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija. Dėl karinių išlaidų didinimo vyriausybė esą tikriausiai bus priversta priimti sunkius sprendimus dėl karo finansavimo – tai didins spaudimą įmonėms.2024 m. biudžeto planas numato 68 proc. didesnes gynybos išlaidas, lyginant su pernai metais. Išlaidos šiai sričiai didės iki 6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), sakoma toliau ministerijos Londone pranešime. „Tuo tarpu išlaidos švietimui ir sveikatai liks įšaldytos 2023 m. lygyje, o tai, atsižvelgiant į infliaciją, realiai reiškia išlaidų sumažėjimą“, – teigiama čia.Britų ministerija, be to, atkreipė dėmesį į tai, kad dėl didelio aukų skaičiaus kare prieš Ukrainą didėja išlaidos sužeistų karių priežiūrai bei finansinei paramai žuvusiųjų šeimoms.Britų informacija, nuo karo pradžios 2022 m. vasarį žuvo arba buvo sunkiai sužeista nuo 150 000 iki 190 000 rusų karių.

Ispanijoje konfiskuoti Ukrainoje pagrobti senoviniai aukso papuošalaiPirmadienį Ispanijos policija pranešė konfiskavusi Ukrainoje pagrobtus ir iš šalies neteisėtai išgabentus šimtmečių senumo aukso artefaktus, kurių vertė – daugiau nei 60 mln. eurų.Vienuolika aukso dirbinių, tarp kurių – vėriniai, apyrankės ir auskarai nuo 2009 m. iki 2013 m. buvo eksponuojami Kyjivo muziejuje, o iki 2016 m. buvo kontrabanda išvežti iš šalies, teigiama policijos pranešime.„Konfiskuoti dirbiniai – didelę istorinę ir materialinę vertę turintys aukso papuošalai – buvo pagrobti ir neteisėtai išvežti iš Ukrainos, juos buvo ketinama parduoti Madride,“ – toliau sakoma pranešime, kuriame taip pat atkreipiamas dėmesys, kad dirbiniai buvo pagaminti 8–4 amžiuje pr. m. e.Per operaciją, kurią įgyvendinti padėjo Ukrainos, taip pat Albanijos, Bulgarijos, Kipro ir Šiaurės Makedonijos valdžios institucijos, sulaikyti trys Ispanijos ir du Ukrainos piliečiai, vienas iš jų – stačiatikių bažnyčios kunigas.Policija pranešė, kad artefaktai turėjo padirbtus dokumentus anglų, ukrainiečių ir ispanų kalbomis, kuriuose nurodoma, kad tai – Ukrainos stačiatikių bažnyčios nuosavybė.„Šių dirbinių įprastiniais teisėtais kanalais, pavyzdžiui, aukcione neparduosi,“ – kalbėjo policijos atstovė spaudai Ana Ramon.Policiją tyrimą pradėjo 2021 m., po to, kai Madrido verslininkas iš privataus pardavėjo įsigijo vieną iš dirbinių – aukso diržą, ant kurio vaizduojamos avinų galvos.Tai padėjo tyrėjams rasti likusius 10 artefaktų, kuriuos policija iš įtariamųjų paėmė praėjusį mėnesį.Šiuo metu aukso dirbinių tyrimus atlieka Ispanijos nacionalinis archeologijos muziejus ir kultūros paveldo institutas.

Kremlius atmeta įtarimus dėl „Balticconnector“ dujotiekio apgadinimoMaskva atmeta įtarimus, kad yra kaip nors susijusi Suomiją ir Estiją jungiančio „Balticconnector“ dujotiekio Baltijos jūroje apgadinimu. „Rusija neturi nieko bendra su šiuo incidentu“, – pirmadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“.Kartu jis pareiškė nepasitenkinimą Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus reikalavimais uždaryti Baltijos jūrą rusų laivams, jei bus įrodyta, kad Maskva susijusi su dujotiekio pažeidimu. Tokie grasinimai, nesvarbu, kas juos išsako, Rusijai yra nepriimtini“, – Maskvoje kalbėjo D. Peskovas.Suomijos vyriausybė spalio 10 d. pranešė, kad dujotiekis dvi dienos prieš tai buvo apgadintas spėjamai dėl išorinių priežasčių. Toje pat vietoje buvo pažeistas ir povandeninis duomenų perdavimo kabelis tarp Švedijos ir Estijos.Suomija ir Estija kartu vykdo tyrimą, tačiau susilaiko nuo spėlionių. Incidentas ir įtarimas dėl galimo Maskvos dalyvavimo sukėlė NATO susirūpinimą. Suomių tyrėjai penktadienį pranešė, kad vamzdyno pažeidimo momentu regione plaukiojo Kinijos konteinerinis laivas „Newnew Polar Bear“ su Honkongo vėliava.Prieš metus, 2022 m. rugsėjį, sprogimai apgadino tris iš keturių Baltijos jūros dujotiekių „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ gijų. Ir dėl šių incidentų tyrimas dar tęsiasi.

Vokietija padės Ukrainai rinkti įrodymus apie Rusijos nusikaltimus gamtaiVokietija teiks Ukrainos vyriausybei pagalbą renkant įrodymus apie Rusijos nusikaltimus gamtai – Aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių ministerija ir „PricewaterhouseCoopers“ (PwC) pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo šioje srityje.Apie tai pranešė Aplinkos apsaugos ministerijos spaudos tarnyba.„Kartu su partneriais parengsime platformos architektūrą, taip pat metodiką, kuri bus naudojama vertinant karo padarytą žalą gamtai. Kolegos iš Vokietijos teiks Ukrainos vyriausybei pagalbą renkant įrodymus apie Rusijos nusikaltimus gamtai. Taip pat planuojame įgyvendinti keletą bandomųjų projektų, pradedant tokių nusikaltimų fiksavimu ir baigiant žalos įvertinimu bei ieškinių formulavimu,“ – teigė aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių ministras Ruslanas Striletsas.Jis atkreipė dėmesį, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija jau yra užfiksavusi daugiau nei 2 500 rusų įvykdytų nusikaltimų Ukrainos gamtai. Prieš metus apskaičiuota, kad dėl to patirtų nuostolių suma sudarė apie 26 mlrd. eurų. Dabar ji išaugo dvigubai ir siekia 55 mlrd. eurų.Kaip buvo pranešta, ministrų kabinetas paskyrė firmą „PricewaterhouseCoopers“ atliktų įstatymuose numatytą ukrainiečių bendrovės „Naftogaz“ 2023–2024 m. finansinių ataskaitų auditą.Bendrovės PwC padalinyje Vokietijoje dirba profesionalai, turintys itin daug patirties dalyvaujant teismo procesuose, ginčų nagrinėjimo ir tarptautinio arbitražo procedūrose.

Rusijos teismas pratęsė dvigubą JAV ir Rusijos pilietybę turinčios žurnalistės suėmimąRusijos teismas pirmadienį nurodė suimti dvigubą JAV ir Rusijos pilietybę turinčią žurnalistę Alsu Kurmaševą iki gruodžio 5 dienos, prokurorams pareiškus, kad moteris negebėjo užsiregistruoti kaip „užsienio agentė“.A. Kurmaševa buvo sulaikyta praėjusią savaitę pagrindiniame Rusijos Tatarstano respublikos mieste Kazanėje. Ji dirba JAV finansuojamam „Laisvosios Europos radijui“ ir „Laisvės radijui“ (RFE/RL).Kaip pranešama, Kazanės Sovetsko apygardos teismas nusprendė, kad reporterė turi būti suimta, o tai yra esą yra „prevencinė priemonė“.Jei A. Kurmaševa bus pripažinta kalta pagal pateiktus kaltinimus, jai gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.A. Kurmaševa tapo antrąja šiais metais Rusijoje sulaikyta JAV žurnaliste. Kovą dėl kaltinimų šnipinėjimu dar buvo sulaikytas laikraščio „The Wall Street Journal“ (WSJ) korespondentas Evanas Gershkovichius.Po pirmadienį surengto posėdžio RFE/RL paragino nedelsiant paleisti A. Kurmaševą. „Esame labai nusivylę šiandienos posėdžio rezultatais“, – pareiškė laikinasis RFE/RL vadovas Jeffrey Gedminas.

Žvalgyba: rusai perkels kai kuriuos karo laivus iš Krymo į okupuotą Sakartvelo dalįRusai dalį savo karo laivų iš Krymo perkėlė į Novorosijską, tačiau šis uostas negali priimti viso Rusijos laivyno, todėl nuspręsta juos perkelti į okupuotą Sakartvelo dalį, interviu televizijai „Apostrof TV“ sakė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GUR) atstovas Vadymas Skibickis, pranešė „Ukrinform“.V. Skibickis „patvirtino, kad dalį anksčiau Kryme dislokuotų karo laivų įsibrovėliai perkėlė į Novorosijską, bet nedidelis uostas nėra pajėgus priimti visų Rusijos Juodosios jūros laivyno laivų, todėl Kremlius nusprendė panaudoti šiam tikslui okupuotą Sakartvelo teritoriją“, pranešė GUR spaudos tarnyba.V. Skibickio teigimu, šiuo metu Okamčire, Abchazijoje, vyksta aktyvūs darbai. „Rusai ten atliko gilinimo darbus ir dalinai rekonstravo uosto infrastruktūrą, siekdami įrengti bazę savo karo laivams. Tačiau tai irgi bus nedidelė bazė“, – sakė pareigūnas.Jis paaiškino, kad po daugybės antskrydžių ir specialiųjų operacijų, kurias Kryme įvykdė Ukrainos gynybos pajėgos, rusai pajuto ir suprato karinę grėsmę. Pasak atstovo, smūgiai, nukreipti į Rusijos karinį jūrų laivyną, ir žuvę kariškiai kelia panikos nuotaikas Rusijoje. „Jie supranta, kad į Krymą atėjo karas“, – sakė V. Skibickis.Pasak GUR pareigūno, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms iškeltas uždavinys dėl Krymo nepasikeitė. „Mūsų užduotis yra visiškai išlaisvinti okupuotą Krymą. Mes to neatsisakysime. Turime sunaikinti ten dislokuotą okupacinės kariuomenės grupę“, – sakė jis. Priešo karo laivai išlieka prioritetiniais Ukrainos taikiniais, pabrėžė V. Skibickis.„Siekdami neutralizuoti Rusijos veiklą, pirmiausia turime sunaikinti jų karo laivus,tai didžiausias prioritetas. Šie laivai yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“, kurias jie leidžia į visą mūsų teritoriją, vežėjai“, – sakė atstovas ir pridūrė, kad GUR sudarė strateginių Rusijos objektų, kurie turi būti sunaikinti, sąrašą.

Ambasadorius: iš Gazos Ruožo nori išvykti 337 Ukrainos piliečiaiGazos Ruože gali būti maždaug pusė tūkstančio Ukrainos piliečių, iš kurių 337 jau pareiškė norą evakuotis.Tai pirmadienį žurnalistams sakė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša „Ukrinform“.„Ukrainos piliečių yra gana daug. Tikslaus skaičiaus pasakyti negaliu. Iki šiol jau 337 piliečiai pareiškė norą evakuotis, o mūsų atstovas Palestinoje ką tik mane informavo: dar viena šešių asmenų šeima įformina dokumentus. Bet manau kad ten (Gazos Ruože) turbūt yra pusė tūkstančio mūsų piliečių. Dėl įvairių priežasčių ne visi nori išvykti... Situacija labai sunki. Deja, mes kaip ambasada čia visiškai bejėgiai ką nors padaryti. Tik galime sudaryti šiuos sąrašus, perduoti juos derinti Izraeliui ir Egiptui ir kantriai laukti evakuacijos“, – sakė diplomatas.J. Kornijčukas pridūrė, kad ambasada koordinuoja savo veiksmus su kolegomis iš Europos ir įsipareigojo teikti pagalbą kitoms valstybėms.„Mes įsipareigojome padėti su mumis susisiekusiems moldavams. Tokią patirtį jau turėjome 2021 metais. Tada išvežėme daugiau nei 20 Moldovos piliečių. Dabar kalbama apie 50“, – pasakojo žurnalistams Ukrainos ambasadorius.Jis išreiškė viltį, kad netrukus pasienyje su Egiptu esantis Rafaho kontrolės punktas bus atidarytas užsienio šalių piliečiams.

Rusai apšaudė šiluminę elektrinę UkrainojeSpalio 22-osios vakarą per rusų apšaudymą nukentėjo viena iš Ukrainos energetikos bendrovės DTEK šiluminių elektrinių.Kaip rašo pirmadienį „Ukrinform“, DTEK tai pranešė „Facebook“ paskyroje.„Spalio 22-osios vakarą dėl apšaudymo buvo apgadinta viena iš DTEK šiluminių elektrinių. Laimė, žmonės nenukentėjo“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad buvo padaryta žalos jėgainės įrangai. Po apšaudymo energetikai pradėjo jo padarinių likvidavimo darbus.Kaip jau buvo pranešta, spalio 20-ąją energetikai atnaujino elektros tiekimą beveik 13 tūkst. vartotojų, dauguma jų – abonentai Donecko srityje.

Mero patarėjas: iš Mariupolio – labai bloga žiniaRusijos jūrų klasės laivas pirmą kartą įplaukė į laikinai užimto Mariupolio uostą, „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka.„Tai labai bloga žinia. Štai kodėl reikėjo gilinti upę. Dabar tai įvyko – vakar laivų statykloje prisišvartavo pirmasis jūrų klasės laivas (ne upių ir jūrų). Birių krovinių klasės laivas turi savo kranus, o jo bendrasis tonažas (arba DWT) yra daug didesnis nei 5000 tonų, kaip ir RM-3 laivų“, – sakė P. Andriuščenka.Pasak jo, šiuo metu nežinoma, kokį krovinį atgabeno šis laivas. Pogrindis toliau stebi padėtį.„Atsižvelgiant į tai, kad Mariupolyje nėra tokio svorio krovinių, tikslas yra pristatymas į Mariupolį ir iškrovimas. Nesunku atspėti, kas tai gali būti. Tikrai ne namai mariupoliečiams. Karinės logistikos žemėlapis pradeda keistis“, – sakė mero patarėjas.Anksčiau buvo pranešta, kad rusai gilina Mariupolio uosto dugną, kad galėtų paimti grobį iš Ukrainos.https://t.me/andriyshTime/14480

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau sužeisti 1 138 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 23 d. Ukrainoje jau sužeisti mažiausiai 1 138 vaikai. Dar 508 žuvo.Tai pirmadienį platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (492), Charkivo (304), Chersono (130), Kyjivo (129), Zaporižios (99), Mykolajivo (97), Dnipropetrovsko (96), Černihivo (72) ir Luhansko (67) srityse.

N. Humeniuk: Juodojoje jūroje didėja pavojus, rusai iš lėktuvų minuoja akvatorijąPietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk pareiškė, kad rusai didina minų pavojų Juodosios jūros akvatorijoje.Ji tai sakė per televizijos maratoną, praneša „Ukrinform“.Anot N. Humeniuk, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino miną, kurią audringa jūra išmetė Odesos srities Čornomorsko miesto paplūdimyje. Ji pabrėžė, jog „uždavinys buvo nelengvas, kadangi jūra buvo audringa, ir aptiktos minos iškart buvo neįmanoma neutralizuoti dėl aukštų bangų“.„Ją (miną) stebėjo specialistai, neutralizuoti sprogmenį pavyko po dviejų parų. Kontroliuojamu sprogdinimu. Pakrantei jokios žalos nepadaryta, žmonės nenukentėjo, nes buvo imtasi visų reikiamų priemonių, taip pat ir informacinių – gyventojai buvo įspėti apie pavojų“, – sakė N. Humeniuk.Ji pažymėjo, kad „tokias minas gali atnešti jūra“.„Dabar jūra ypač nerami, tęsiasi smarkių audrų laikotarpis. Be to, priešas didina minų skaičių Juodosios jūros vandenyse. Kartkartėmis stebime taktinės aviacijos veiklą Gyvačių salos kryptimi ir ten, kur susikerta jūrų transporto maršrutai. Srovės gali prisidėti prie to, kad papildomi sprogstamieji įtaisai, kuriuos priešas mėto iš lėktuvų, atsidurs civilinės laivybos kelyje“, – sakė N. Humeniuk.Anot jos, „civilinė laivyba tebėra priešo kontroliuojama“.„Ir šią naktį ataka vėl buvo nukreipta į uostų infrastruktūrą. „Shahed“ tipo dronai atakavo Odesos sritį iš Juodosios jūros akvatorijos. Devyni iš jų buvo sunaikinti“, – pridūrė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė.Kaip jau buvo pranešta, spalio 20 d. audringa jūra atnešė miną į Odesos srities Čornomorsko miesto paplūdimį.

Odesos srityje nuo bepiločio orlaivio nuolaužų nukentėjo uosto infrastruktūraOdesos srityje numušto rusų drono nuolaužos apgadino uosto infrastruktūros sandėlio stogą.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.Anot jo, „naktį teroristai rusai smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais atakavo Odesos sritį, Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino devynis „šahedus“.Odesos rajone vieno iš dronų nuolaužos apgadino uosto infrastruktūros sandėlio stogą. Kilo gaisras, ugniagesiai jį operatyviai užgesino, pažymėjo O. Kiperis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 23-osios naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 13 „Shahed“ tipo smogiamųjų dronų, valdomą aviacinę raketą Ch-59 ir nenustatyto tipo smogiamąjį droną.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 294 700 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 870 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 23 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 294 700 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 931 tanko (+12), 9 653 šarvuotųjų kovos mašinų (+22), 7 057 artilerijos sistemų (+25), 825 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 551 oro gynybos priemonės (+0), 320 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 5 345 dronų (+6), 1 536 sparnuotųjų raketų (+1), 20 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 9 419 automobilių (+15), 998 specialiosios technikos vienetų (+7).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolamąją operaciją Melitopolio kryptimi, daro Rusijos kariuomenei gyvosios jėgos ir technikos nuostolių, sekina priešą palei visą fronto liniją. Praėjusią parą Gynybos pajėgų aviacija smogė septynis smūgius rusų gyvosios jėgos, ginkluotės ir karinės technikos susitelkimo rajonams.

Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino visus dronus, kuriuos naktį į pirmadienį paleido rusaiNaktį į pirmadienį okupantai rusai surengė dar vieną raketų ir aviacijos ataką prieš Ukrainą, naudodami „Shahed-136/131“ tipo bepilotes skraidykles.Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino visus dronus kamikadzes.Tai sakoma rytinėje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo suvestinėje, praneša „Ukrinform“.Praėjusią parą įvyko daugiau nei 90 kovinių susirėmimų.Iš viso priešas smogė 10 raketų ir 63 aviacijos smūgius, 58 kartus apšaudė Ukrainos kariuomenės pozicijas ir gyvenvietes iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų. Deja, dėl Rusijos teroristinių atakų žuvo ir buvo sužeista taikių gyventojų. Sugriauta ir apgadinta daugiabučių ir privačių gyvenamųjų namai, nukentėjo kita civilinė infrastruktūra.Okupantai rusai smogė dar vieną raketų ir aviacijos smūgį, naudodami valdomą aviacinę raketą Ch-59 ir zenitines valdomas raketas S-300 prieš civilinius objektus Donecko srities Kostiantynivkos mieste, keturis „Shahed-136/131“ tipo smogiamuosius dronus ir vieną nenustatyto tipo smogiamąjį droną. Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino valdomą aviacinę raketą Ch-59 ir visus smogiamuosius dronus.Rusų artilerija apšaudė apie 140 gyvenviečių Černihivo, Sumų, Charkivo, Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono srityse.

Rusai Mariupolyje nugriovė dar vieną gamykląRusijos kariuomenės laikinai okupuotame Mariupolyje įsibrovėliai visiškai nugriovė „Spalio“ gamyklą Kuindžio gatvėje.Kaip rašo „Ukrinform“, Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka apie tai pranešė „Telegram“ kanale.„Rusai visiškai nugriovė „Spalio“ gamyklą Kuindžio gatvėje. Tie, kurie garsiausiai rėkia apie atstatymą ir tvirtina, kad Ukraina sunaikino sovietinį industrinį paveldą (tiesą sakant, ne, bet), griauna viską aplinkui“, – parašė jis.Pasak P. Andriuščenkos, tokios Kuindžio gatvės, kokia ji buvo prieš Rusijos plataus masto invaziją, Mariupolyje nebėra. Ši gatvė „tiesiog fiziškai nyksta“, – konstatavo mero patarėjas.Kaip jau buvo pranešta, Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje vieną didžiausių mūsų laikų humanitarinių katastrofų. Beveik 90 proc. miesto buvo sugriauta per apšaudymus. Apgadinti ir sugriauti gyvenamieji namai, ligoninės, mokyklos, vaikų darželiai, įmonės ir kt.Kaip pažymi „Ukrinform“, okupantai griauna nukentėjusius pastatus, kad paslėptų savo nusikaltimų pėdsakus.https://t.me/andriyshTime/14474

ISW: nepaisydama didelių nuostolių, Rusija į Avdijivką perkelia naujas pajėgas Rusijos kariuomenė perkelia papildomas pajėgas į Avdijivkos frontą, nepaisydama nuolat patiriamų problemų dėl mechanizuotų puolimų fronte ir nesėkmingo spalio 19–20 d. atnaujinto puolimo, sakoma JAV Karo studijų instituto (ISW) pranešime, pranešė „Ukrinform“. Pasak ISW ekspertų, keli Rusijos tinklaraštininkai teigė, kad spalio 22 d. fronte prie Avdijivkos nebuvo jokių reikšmingų pokyčių. Tikėtina, kad Rusijos pajėgos vėl daro pauzę po žlugusio didelio puolimo, per kurį patyrė didelių nuostolių. Rusų tinklaraštininko teigimu, Ukrainos pajėgos „netikėtai“ kontratakavo Piskų (už 8 km į pietvakarius nuo Donecko) kryptimi ir išstūmė Rusijos pajėgas iš pozicijų šiame rajone. Kitas tinklaraštininkas pareiškė, kad teiginiai apie Ukrainos pažangą netoli Piskų ir Opytnės (už 4 km į pietus nuo Avdijivkos) yra klaidingi. Spalio 21 d. paskelbta geografinė medžiaga rodo, kad neseniai Rusijos pajėgos nesmarkiai pasistūmėjo į pietryčius nuo Pervomaiskės (už 11 km į pietvakarius nuo Avdijivkos). Rusų tinklaraštininkas tvirtino, kad Rusijos pajėgos ne iki galo išvalė Avdijivkos atliekų krūvos teritoriją ir kad šiuo metu ši sritis yra ginčijamoje „pilkojoje zonoje“. Su Kremliumi susijęs tinklaraštininkas tvirtino, kad statiškoje fronto linijoje sunku vykdyti manevrinį karą, abi šalys turi daug personalo ir įtvirtintų zonų. Pasak tinklaraštininko, dėl Ukrainos bepiločių orlaivių ir kitų didelio tikslumo ginklų šarvuotos mašinos vis labiau pažeidžiamos, rengti sausumos atakas vis sunkiau. Tinklaraštininkas taip pat pabrėžė, kad Rusijos pajėgos susiduria su sunkumais įveikti Ukrainos minų laukus prie Avdijivkos ir negali visiškai sunaikinti Ukrainos logistikos, todėl Ukrainos vadovybė gali greitai perkelti personalą į kritiškas sritis. Ukrainos šaltiniai teigė, kad Rusijos pajėgos ir toliau perkelia kareivius Avdijivkos kryptimi, kad paremtų puolimo pastangas nepaisydamos didelių nuostolių. Ukrainos pajėgų Taurijos grupės atstovas spaudai pulkininkas Oleksandras Štupunas sakė, kad Rusijos kariuomenė, siekdama pakeisti personalo nuostolius, dislokuoja kareivius iš Rusijos teritorijos tiesiai į Avdijivką. Ukrainos karinis stebėtojas Kostiantynas Mašovecas pareiškė, kad neseniai Rusijos karinė vadovybė perkėlė Avdijivkos link kelis pulkus, sudarytus iš mobilizuotųjų, o tai rodo, kad veikiausiai Rusija neplanuoja nutraukti operacijų šia kryptimi. Pasak K. Mašoveco, Rusijos kariuomenė taip pat perkėlė 57-ojo motorizuotųjų šaulių pulko elementus (6-ąją motorizuotųjų šaulių diviziją, Vakarų karinės apygardos 3-ąjį armijos korpusą) į rajoną už 4 km į pietus ir iki 5 km į pietryčius nuo Avdijivkos. „Ukrinform“ pranešė, kad Rusijos pajėgų aktyvumas kiek sumažėjo, bet jos neatsisako mėginimų užimti Avdijivką, mūšiai tęsiasi.

Pareigūnai: visi 6 žmonės, žuvę per išpuolį Charkovo srities pašte, identifikuoti Spalio 21 d. per Rusijos įvykdytą išpuolį prieš paštą Charkovo srityje nustatyti visi šeši žuvusieji, vakar, spalio 22 d. pranešė srities policijos tyrimų skyriaus vadovas Serhijus Bolvinovas. Kaip pranešama, nustatant šeštojo asmens tapatybę reikėjo atlikti DNR analizę, nes kūnas buvo smarkiai apdegęs.

Kyjivas atakuotas dronaisSekmadienio vakare keliuose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Oro pavojaus sirenos skambėjo Kyjivo, Zaporižios ir Dniepropetrovsko srityse, skebia UNIAN.Ukrainos karinės oro pajėgos perspėjo apie dronų atakos pavojų Ukrainos sostinėje Kyjive. Gyventojai raginami likti slėptuvėse. Kiek vėliau buvo pranešta, kad oro gynybos sistemos virš sostinės numušė Rusijos dronus. 22 val. oro pavojus atšauktas visose srityse, išskyrus Kyjivo sritį ir miestą.

Zelenskis: Avdijivka yra apsaugotaUkrainos pozicijos aplink priešakinį Avdijivkos miestą rytinėje Donecko srityje yra „apsaugotos“, sekmadienį vakariniame kreipimesi sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.Pastarosiomis savaitėmis miestas buvo intensyvių kovų centras, nes kiekviena pusė pasistūmėti fronto linijoje. Ukrainos generalinis štabas penktadienį pranešė, kad Rusija suintensyvino savo karinį puolimą prieš Avdijivką, siekdama ją apsupti ir užimti.„Avdijivkos ir Maryjinka kryptys yra ypač sunkios, – sakė V.Zelenskis. – Daugybė rusų atakų. Tačiau mūsų pozicijos yra apsaugotos.“

Baltarusija tęsia bendras karines pratybas su RusijaBaltarusija vėl pratęsė bendras karines pratybas su Rusija, vykstančias Baltarusijos teritorijoje.Tai teigia Baltarusijos stebėtojų grupė „Hajun“, praneša „Ukrinform“.Kaip pažymima, pratybos tęsiasi nuo 2022 m. balandžio 29 d. Bendras pratęsimų skaičius išaugo iki 78 savaičių.Šį kartą bendros karinės pratybos buvo pratęstos iki spalio 29 d. Joms bus naudojami aštuoni poligonai – Baltarusijos Borysovo, Gardino, Bresto, Osipovičių, Novogrudoko, Baranovičių, Ivatsevičių ir Lepelio rajonuose.

Rusija teigia numušusi tris į Krymą skriejusias raketasRusijos pajėgos sekmadienį numušė tris raketas, nukreiptas į Krymo pusiasalį, kurį 2014 metais Maskva aneksavo nuo Ukrainos ir kuris yra įprastas Kyjivo taikinys, pranešė vienas Rusijos pareigūnas.„Trys priešo raketos, skriejančios Krymo link, buvo numuštos“ Chersono srityje, per „Telegram“ pranešė Maskvos šioje zonoje dislokuotas pareigūnas Vladimiras Saldo.

Chersono regione Rusijos pajėgos paleido 12 oro bombų į gyvenvietesUkrainos Chersono regione invazinės Rusijos pajėgos paleido 12 valdomų oro bombų į gyvenvietes, esančias dešiniajame Dniepro upės krante.Šią naujieną Chersono regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas pranešė per „Telegram“„Rusai ir toliau smogia Chersonui. Nuo dienos pradžios ant gyvenviečių kitame dešiniajame krante buvo numesta 12 valdomų oro bombų“, – rašė administracijos vadovas.Jis pažymėjo, kad buvo užpultas Chersono rajonas ir trys Beryslavo rajono kaimai.Be to, Chersono regioną nuolat atakuoja Rusijos pajėgos, smogdamos apgyvendintoms vietovėms, žudydamos

Zelenskis kalbėjosi su Kataro emyru, padėkojo už pagalbąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Kataro emyrui šeichui Tamimui bin Hamadui Al Thani už humanitarinę pagalbą ir Kataro pagalbą grąžinant Rusijos deportuotus ukrainiečių vaikus.Pasak prezidentūros, V. Zelenskis išreiškė dėkingumą už Kataro humanitarinę pagalbą, įskaitant 100 mln. JAV dolerių sumą,skirtą sustiprinti Ukrainos energetikos sektorių bei sveikatos priežiūros tarnybas. Prezidentas pripažino svarbų Kataro tarpininkavimo vaidmenį grąžinant namo neteisėtai deportuotus ir priverstinai perkeltus ukrainiečių vaikus."Tik tai, ką galime patvirtinti, yra apie 20 000 pagrobtų vaikų. Tai bauginantis skaičius, tačiau tikrasis skaičius yra dar didesnis. Todėl turime tęsti šį kelią. Esame pasirengę tolesniam koordinavimui ir bendradarbiavimui", – sakė jis.V. Zelenskis taip pat atkreipė dėmesį į Kataro susidomėjimą įgyvendinti pirmosios ponios Olenos Zelenskos humanitarinius projektus, kuriais siekiama atstatyti apgriautas arba sugriautas ligonines.Pašnekovai aptarė situaciją Artimuosiuose Rytuose sutarė, kad reikia dėti pastangas deeskaluoti konfliktą, siekti taikos ir apsaugoti civilius. Prezidentas pabrėžė, kad nepaprastai svarbu, kad humanitariniai koridoriai veiktų be pertraukų civiliams evakuoti ir humanitarinei pagalbai pristatyti.Be to, V. Zelenskis pabrėžė, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Persijos įlankos šalių dalyvavimas Ukrainos taikos formulėje išlieka itin svarbus. Prezidentas padėkojo už Kataro delegacijos įsitraukimą į nacionalinio saugumo patarėjų konsultacijas Džidoje ir Kataro pasirengimą atvykti į būsimą susitikimą Maltoje.

Britų Gynybos ministerija: per karą Ukrainoje žuvo arba buvo sunkiai sužeista 150 tūkst. rusųDidžiosios Britanijos gynybos ministerijos vertinimu, kare prieš Ukrainą iki šiol žuvo arba buvo sunkiai sužeista mažiausiai 150 000 rusų karių. Tikėtina, kad Rusija nuo invazijos pradžios neteko nuo 150 000 iki 190 000 karių – tai apima žuvusius ir sunkiai sužeistus karius, sakoma sekmadienį paskelbtoje kasdieninėje ministerijos ataskaitoje.Priskaičiavus ir tuos sužeistuosius, kurie pasveiko ir turėjo grįžti į mūšio lauką, bendras rusų aukų skaičius yra maždaug nuo 240 000 iki 290 000, teigiama pranešime. Į šią statistiką neįtraukti žuvę ir sužeisti „Wagner“ grupuotės samdiniai ir jos kalinių batalionai, kariavę Bachmute Rytų Ukrainoje.Pati Rusija, kaip ir Ukraina, apie aukas savo pusėje duomenų paprastai nepateikia.Nuo karo pradžios Rusija smarkiai padidino savo karių skaičių Ukrainoje. „Šis personalo padidinimas yra pagrindinė priežastis, kodėl Rusijai pavyksta ir ginti užimtas teritorijas, ir vykdyti brangiai atsieinančiais atakas“, – rašoma ministerijos Londone pranešime.

Sergejus Lavrovas vyksta į IranąRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, Maskvos duomenimis, pirmadienį vyks pokalbių į Iraną. Susitikime Teherane be S. Lavrovo iraniečio kolegos Husseino Amirabdollahiano dalyvaus ir Turkijos, Sakartvelo, Armėnijos bei Azerbaidžano diplomatijos vadovai. Apie tai pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, kuria remiasi agentūra „Interfax“.Susitikime, be kita ko, bus kalbama apie neseniai paaštrėjusį konfliktą tarp buvusių sovietinių respublikų Armėnijos ir Azerbaidžano dėl Kalnų Karabacho.Susitikimą patvirtino ir valstybinė Irano naujienų agentūra „Irna“. Jame esą bus tariamasi ir dėl regioninio bendradarbiavimo plėtros.Užsienis griežtai kritikuoja Rusijos ir Irano bendradarbiavimą ekonominėje ir karinėje srityse. Islamo Respublika, Vakarų duomenimis, remia Maskvą vadinamaisiais dronais kamikadzėmis kare prieš Ukrainą. Teheranas tai neigia.

Ukrainos oro gynyba numušė šešis rusų dronus ir sparnuotąją raketąUkrainos oro gynybos sistemos naktį į sekmadienį sunaikino šešis Rusijos paleistus puolamuosius dronus ir vieną sparnuotąją raketą, „Telegram“ tinkle pranešė Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos, pridurdamos, kad Rusija į Ukrainą paleido iš viso devynias sparnuotąsias raketas. Pateiktais duomenimis, iš Belgorodo regiono ir Donecko srities paleistos aštuonios raketos S-300. Kelios jų smogė pašto centrui Charkivo regione, čia žuvo šeši žmonės. Dar viena raketa paleista iš „Su-34“ orlaivio Zaporižios srityje. Trys iš panaudotų „Shahed“ dronų, Ukrainos duomenimis, buvo paleisti iš Krymo.

Per Rusijos raketų ataką Charkove žuvo šeši žmonės, pranešė UkrainaŠeši žmonės žuvo ir mažiausiai 14 buvo sužeisti per Rusijos raketų ataką, kuri pataikė į pašto paskirstymo centrą Charkove, pranešė Ukrainos pareigūnai.„Rusijos raketos pataikė į pašto centrą – įprastą civilinį objektą“, – per „Telegram“ paskelbė Ukrainos pareigūnai.Ten pat paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti pastatas su išdaužtais langais ir besimėtančiomis statybinėmis medžiagomis su raudonais sunkvežimiais, ukrainietiškais užrašais „Nova Poshta“.Charkovo srities gubernatorius Olehas Synehubovas sakė, kad kai kurių sužeistųjų būklė sunki.Jis sakė, kad žuvusieji ir sužeistieji buvo pašto centro darbuotojai.Policija pranešė, kad darbuotojai nespėjo bėgti į saugią vietą, nes sirena suskambo sekundę iki smūgio.

Ukrainos gynybos ministras padėkojo JAV kolegai už ATACMS raketasUkrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas padėkojo savo kolegai iš JAV Lloydui Austinui už ATACMS raketas ir gyrė jų smogiamąją galią. „Tai turi reikšmingą poveikį mūšio lauke“, – rašė jis šeštadienį tinkle X.R. Umerovas teigė per pokalbį telefonu išsamiai informavęs L. Austiną ir apie padėtį mūšių teritorijose. Detalių jis neįvardijo. L. Austinas, anot Pentagono pranešimo, pažadėjo Ukrainai tolesnę JAV paramą kovoje su Rusijos agresija.Ukraina, jos pačios duomenimis, naktį į spalio 17 d. ATACMS raketomis sunaikino kelis rusų sraigtasparnius kariniuose aerodromuose fronte. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tada patvirtino, kad JAV perdavė jau seniai Kyjivo prašytų raketų.

Praėjusią parą per rusų atakas Ukrainoje žuvo devyni žmonėsPer Rusijos oro antskrydžius Ukrainos pietuose ir rytuose, Kyjivo duomenimis, praėjusią parą žuvo mažiausiai devyni žmonės. Taip pat yra sužeistųjų.Mažiausiai šeši žmonės žuvo Charkive, 14 asmenų čia buvo sužeisti, kai kurie – sunkiai. Vienas žmogus žuvo per oro smūgį prieš gyvenamąjį kvartalą Kryvyj Rihe, šeštadienį pranešė policija.Rytų Ukrainos Charkivo mieste, prokuratūros duomenimis, dvi raketos smogė pašto paskirstymo centrui. Šešios aukos yra pašto įmonės darbuotojai, kurių amžius nuo 19 iki 42 metų. Septynių sužeistųjų gyvybei gresia pavojus, „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities gubernatorius Olegas Synehubovas, pabrėždamas, kad tai „grynai civilinė teritorija“. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakare pareiškė užuojautą aukų artimiesiems. Jis pareikalavo griežtos reakcijos į „rusų terorą“.Per Chersono srities apšaudymą šalies pietuose, Ukrainos prezidentūros duomenimis, žuvo dar vienas žmogus ir vienas buvo sužeistas. Apie vieną žuvusią auką taip pat pranešė Nikopolio miesto institucijos. Kryvyj Rihe., gimtajame V. Zelenskio mieste, sviedinių skeveldros sunkiai sužalojo 57 metų moterį. Ji nuvežta į ligoninę. Apie sužeistuosius pranešama ir iš Donecko srities Ukrainos rytuose.

„Telegram“ kanaluose plinta įrašas, kaip skelbiama, nufilmuotas Luhansko aerodrome, kurį Ukraina atakavo ATACMS raketomishttps://twitter.com/ian_matveev/status/1715756779643003392?ref_src=twsrc%5Etfw

Kyjivas ruošiasi viršūnių susitikimui Maltoje, skirtam taikos planui aptartiUkraina tęsia pasirengimą viršūnių susitikimui, skirtam aptarti taikos planą, kad užbaigtų pernai Rusijos pradėtą karą, šeštadienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis po derybų su Turkijos kolega Recepu Tayyipu Erdoganu.Kitas žingsnis bus dar vienas kelių Ukrainos sąjungininkų patarėjų nacionalinio saugumo klausimais susitikimas, kuris planuojamas Maltoje spalio 28–29 dienomis.Per tas derybas dėl „taikos formulės“ Turkija taip pat prisidės „savo autoritetingu balsu ir pozicija“, – po telefoninių konsultacijų su R. T. Erdoganu socialiniame tinkle „X“, anksčiau vadintame „Twitter“, rašė V. Zelenskis.V. Zelenskis šią formulę, numatančią Rusijos kariuomenės išvedimą iš Ukrainos, suformulavo kaip vienintelę perspektyvią karo užbaigimo iniciatyvą. Taikos iniciatyvas, pasiūlytas daugelio kitų šalių, įskaitant Kiniją ir Braziliją, Ukraina iš esmės atmetė.Rugpjūčio mėnesį Saudo Arabijoje vykusiame dideliame susitikime dėl Ukrainos taikos formulės dalyvavo atstovai iš maždaug 40 valstybių. Rusija nebuvo pakviesta.V. Zelenskis padėkojo R. T. Erdoganui už tvirtą paramą kovojant už Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Detalių apie Maltoje planuojamą susitikimą jis nepateikė.Tačiau, remiantis ankstesniais Kyjivo pareiškimais, renginyje greičiausiai bus diskutuojama ir apie Vakarų saugumo garantijas nuo būsimos Rusijos agresijos.

Britų žvalgyba: Putino grasinimai „Kinžal“ raketomis turi aiškų tiksląŠią savaitę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė, kad Rusija pradės patruliuoti rytinėje Juodosios jūros dalyje lėktuvais „Mig-31“, kurie bus apginkluoti kompleksais „Kinžal“.Jis paminėjo ir neva didėjantį JAV karinio jūrų laivyno aktyvumą rytinėje Viduržemio jūros dalyje.Pasak britų žvalgybos, šis teiginys atitinka tipinį Rusijos naratyvą, skirtą vietinei auditorijai – Vakarus vadinti agresoriumi ir vaizduoti Rusijos veiksmus kaip būtinus ginti valstybę.Paminėjęs „Kinžal“ V. Putinas greičiausiai norėjo pasiųsti žinią, kad nepaisant Ukrainoje tebesitęsiančio karo, Rusija vis dar pajėgi gaminti ir naudoti naujai sukurtus ginklus, teigia ekspertai.„Tačiau nors „popieriuje“ ši raketa laikoma labai veiksminga, savo greičiu gali aplenkti šiuolaikines priešraketinės gynybos sistemas, norint realizuoti jos potencialą, reikia gerokai patobulinti“, – sakoma britų žvalgybos ataskaitoje.

Ukraina: Nuo invazijos pradžios Rusija Ukrainoje įvykdė 2500 nusikaltimų aplinkaiNuo pat plataus masto invazijos pradžios Rusija įvykdė 2500 nusikaltimų aplinkai.Taip teigė pirmoji ministro pirmininko pavaduotoja, ūkio ministrė Julija Svyrydenko, kalbėjusi konferencijoje „United For Nature“.„Karas tęsiasi, o Rusija ir toliau daro nusikaltimus, kasdien darydama žalą... Užfiksuota 2500 nusikaltimų aplinkai“, – sakė ji.Ji taip pat pabrėžė, kad kiekviena karo diena padaro apie 120 mln. eurų žalos aplinkai.„Jie žiauriai žudo ukrainiečius, naikina mūsų miestus ir kaimus, niokoja mūsų miškus, didžiulius gamtos išteklius, laukus ir ežerus. Jie užminuoja kelius ir statinius, užminuoja mūsų vandentiekio sistemą“, – pabrėžė ji.Pasak ministrės, kai buvo pakenkta Kachovkos hidroelektrinei, tai atnešė katastrofiškų pasekmių žmonėms ir ekologijai.„Milijonas ukrainiečių prarado prieigą prie geriamojo vandens, 100 000 gyventojų 80 gyvenviečių nukentėjo nuo potvynių, o 140 000 liko be elektros“, – sakė ji.J. Svydydenko taip pat pažymėjo, kad aplinkos atkūrimas negali prasidėti tol, kol teritorijos nebus išvalytos nuo minų ir UXO.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, planuojama, kad išminuoti Ukrainą padės dirbtinis intelektas.Ūkio ministerija jau yra suformavusi išsamią humanitarinės išminavimo informacijos valdymo strategiją, kuri remiasi į duomenis orientuotu požiūriu. Strategiją įgyvendinti JAV technologijų įmonė „Palantir“, kuri specializuojasi didelių duomenų analizėje.Ūkio ministerija pristatė šio unikalaus projekto demonstracinę versiją tarptautinėje donorų konferencijoje, kuri vyko spalio mėnesį Zagrebe.

Rusijos dronas apgadino administracinį pastatą Beryslave, Chersono regione Spalio 21 dieną invazinės Rusijos pajėgos apšaudė keturias gyvenvietes Beryslavo rajone, Chersono srityje. Beryslavo mieste apgadintas administracinis pastatas.Tai pranešė Chersono regioninės karinės administracijos viršininkas Oleksandras Prokudinas, teigia „Ukrinform“.O. Prokudinas pažymėjo, kad nuo vidurnakčio priešas visame regione paleido 24 valdomas oro bombas.„Beryslavo rajone buvo apšaudytos keturios gyvenvietės. Taip pat Beryslave bepilotis orlaivis numetė sprogmenį. Nukentėjo administracinis pastatas“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 21 dieną Rusijos invazijos pajėgos atidengė ugnį į Chersoną.

Zelenskis kalbėjosi telefonu su ErdoganuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį telefonu susisiekė su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.Taip teigia R. T. Erdogano spaudos tarnyba, praneša „Ukrinform“.Abu lyderiai aptarė Rusijos ir Ukrainos karą, Izraelio ir Palestinos konfliktą bei humanitarinę krizę regione.„Pareikšdamas, kad regioninius konfliktus, ypač Izraelio ir Palestinos ginčą, įmanoma išspręsti taikiomis priemonėmis, prezidentas R. T. Erdoğanas pažymėjo, kad Türkiye ir toliau dės visas pastangas siekdama šio tikslo“, – sakoma pareiškime.V. Zelenskis su R. T. Erdoganu taip pat aptarė kitą derybų etapą, kuris vyks Maltoje dėl Ukrainos pasiūlytos taikos formulės.„Türkiye dalyvaus šiame etape, pridėdama savo autoritetingą balsą ir poziciją, V. Zelenskis rašė X (anksčiau Twitter).„Kalbėjausi su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoğanu, norėdamas padėkoti Türkiye už atkaklią paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“, – teigė valstybės vadovas.„Maisto saugumas. Nepaisant to, kad Rusija sugriovė Juodosios jūros grūdų iniciatyvą, Ukraina tebėra įsipareigojusi atlikti savo gyvybiškai svarbų vaidmenį kaip pasaulinio aprūpinimo maistu garantas ir sudaryti sąlygas Juodosios jūros grūdų koridoriaus funkcionavimui“, – pridūrė V. Zelenskis.

Žurnalistai išsiaiškino, kaip rusų žvalgyba bando verbuoti europiečiusRusijos žvalgybos agentai, apsimetę Rusijos geografų draugijos (RGS) atstovais, paprašė Norvegijos piliečio nufotografuoti karinius objektus netoli Alto ir Trumsės miestų.Taip teigiama „Current Time and System Project“ atliktame tyrime, įkeltame į „YouTube“.Rusakalbis Norvegijos pilietis pranešė, kad Rusijos žvalgybos agentai, apsimetę Rusijos geografų draugijos darbuotojais, bandė jį užverbuoti, siūlydami nufotografuoti kelis karinius objektus netoli Alto ir Trumsės miestų Norvegijos šiaurėje.Kita tema, kuria domėjosi „RGS atstovai“, buvo situacija vienoje iš Norvegijos mečečių, kur „du vaikinai iš buvusių sovietinių respublikų, musulmonai, tariamai sudarė tos pačios lyties santuoką“.Už užduoties atlikimą Norvegijos piliečiui buvo pažadėta daugiau kaip 1 000 dolerių per dieną, taip pat pasiūlyta vykti į „geografų konferenciją“ Murmanske arba Archangelske.Vyras pateikė abiejų verbuotojų vardus ir pavardes, jų kontaktinius duomenis, taip pat jo pasakojimą patvirtinantį pokalbio garso įrašą. Žurnalistai identifikavo minėtus asmenis, tačiau jų vardų ir pavardžių savo tyrime neatskleidė. Jie taip pat neįvardijo ir Norvegijos piliečio, pranešusio apie verbuotojus, pavardės – visa tai dėl to, kad nei jis, nei verbuotojai ir jų šeimos nesusidurtų su jokiomis grėsmėmis.Įrašai ir susirašinėjimas buvo perduoti Norvegijos policijai, kuri atlieka tyrimą. Šnipinėjimas Norvegijoje yra kriminalinis nusikaltimas, už kurį gresia iki 15 metų kalėjimo.Rusijos geografų draugijai netaikomos ES ir JAV sankcijos. Jos pirmininkas yra Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, o globėjas – prezidentas Vladimiras Putinas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Norvegijoje buvo sulaikytas vyras, turėjęs Brazilijos asmens tapatybės kortelę Jose Jammaria vardu. Paaiškėjo, kad tikrasis jo vardas ir pavardė yra Michailas Mikušinas. Norvegijos policijos specialioji tarnyba (PST) mano, kad minėtas asmuo iš tikrųjų yra Rusijos pilietis, kuris slapta šnipinėjo Rusijos naudai.

Rusija paskyrė naują oro pajėgų vadąRemdamasi šaltiniais Rusijos agentūra RIA pranešė, kad naujuoju Rusijos oro pajėgų vadu buvo paskirtas gen. plk. Viktoras Afzalovas.Prieš paskyrimą jis laikinai ėjo šias pareigas. Anksčiau Rusijos oro pajėgoms vadovavo gen. Sergejus Surovikinas, vadinamas „Generolu Armagedonu“. Birželio pabaigoje, kai Rusijos privačios karinės kompanijos „Wagner“ savininkas Jevgenijus Prigožinas su samdiniais surengė ginkluotą maištą, S. Surovikinas buvo areštuotas ir nušalintas nuo pareigų.Įtariama, kad jis žinojo apie rengiamą maištą ir palaikė J. Prigožiną.

Vokietija pažadėjo skirti dar 200 mln. eurų Ukrainos atstatymuiVokietija skirs Ukrainai dar 200 mln. eurų švietimui, sveikatos priežiūrai, geriamojo vandens tiekimui ir miestų atstatymui remti.Kaip šeštadienį sužinojo dpa, Vokietijos vyriausybės įgaliotinis Ukrainos atstatymo reikalams Jochenas Flasbarthas pažadėjo šią paramą skirti lankydamasis Ukrainoje.Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerijos Berlyne duomenimis, nuo 2022 metų vasario prasidėjusios Rusijos plataus masto invazijos Vokietija iki šiol civiliniams tikslams skyrė Ukrainai apie 1 mlrd. eurų.

Rusai atakavo Charkivą, Kryvyj Rihą, ZaporižiąRusijos okupacinė kariuomenė penktadienį apšaudė tris rajonus Charkivo regione, teigia karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas, kuris šią žinią paskelbė feisbuke.Nukentėjusios teritorijos apima gyvenvietes Charkivo, Čuhujivo ir Kupjansko rajonuose.O. Syniehubovas pažymėjo, kad penktadienį apie 23.15 val. rusai apšaudė Charkivo rajono Lypcių kaimą, panaudodami priešlėktuvines raketas. Preliminariais duomenimis, dėl smūgio aukų nebuvo.Dėl apšaudymo, nukreipto į Kupjansko rajono Kučerivkos kaimą, nukentėjo du namai ir ūkis, o 39 metų vietos gyventojas dėl sužeidimų paguldytas į ligoninę.Be to, Rusija apšaudė Vovčansko, Ohircevės ir Hatyščės gyvenvietes Čuhujivo rajone, Dvoričnos, Synkivkos, Ivanivkos ir Kislivkos gyvenvietės Kupjansko rajone bei daug kitų gyvenviečių.Regiono vadovas pažymėjo, kad Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos sprogdintojai patikrino daugiau kaip 12 hektarų teritorijos, neutralizavo 90 sprogstamųjų objektų.Rusijos kariuomenė artilerija ir raketomis 106 kartus smogė Zaporižios regionui ir padarė nuostolių. Apie tai feisbuke pranešė Zaporižios regiono karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško.„Rusijos kariuomenė 106 kartus smogė Zaporižios regionui, ten nukentėjo 20 gyvenviečių“, – rašė pareigūnas.

Rusijos karių nuotoliai Ukrainoje pasiekė 292 850Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų spalio 21 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos Ukrainoje likvidavo apie 292 850 Rusijos okupantų, iš jų 750 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 5 063 priešo tankus (+16 per pastarąją parą), 9 612 šarvuotų kovos mašinų (+55), 7 017 artilerijos sistemų (+5), 822 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 548 oro gynybos sistemas, 320 lėktuvų, 324 sraigtasparnius, 5 330 dronų (+4), 1 535 sparnuotąsias raketas, 20 karo laivų / katerių, 1 povandeninį laivą, 9 391 motorinę transporto priemonę (+21) ir 990 specialiosios technikos vienetų (+5).Duomenys nuolat atnaujinami.Kaip praneša „Ukrinform“, per pastarąją parą Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė aštuonis smūgius Rusijos gyvosios jėgos, ginkluotės bei karinės technikos telkiniams ir keturis smūgius priešo priešlėktuvinių raketų sistemoms. Raketinių pajėgų daliniai smogė 1 priešo vadavietei, 1 šaudmenų sandėliui, 3 gyvosios jėgos, ginklų ir karinės įrangos telkiniams ir 1 e. karybos stočiai.

JT komisija paskelbė duomenis apie kankinimus ir prievartavimus okupuotose Ukrainos teritorijoseRusijos valdžios institucijos vykdė karo nusikaltimus – kankinimus, prievartavimus ir kitokią seksualinę prievartą, taip pat deportavo vaikus į Rusijos Federaciją, teigiama Jungtinių Tautų pranešime spaudai. Nauji įrodymai buvo surinkti nepriklausomai tarptautinei tyrimo komisijai atliekant tyrimą dėl pažeidimų Ukrainoje.Komisija surinko naujų įrodymų apie Rusijos karinius nusikaltimus Chersono ir Zaporižės srityse. Jie „rodo tą patį sistemingą kankinimų pobūdį Rusijos valdžios institucijų kontroliuojamose teritorijose“, sakoma pranešime spaudai.Komisijos užfiksuoti prievartavimo atvejai įvyko nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2022 m. liepos mėn. ir daugiausia tada, kai kariškiai ėjo nuo durų prie durų mažuose kaimuose okupuotoje Chersono srityje. Kai kurie nusikaltimai buvo įvykdyti Rusijos valdžios institucijų valdomuose sulaikymo centruose. Ištirtais atvejais išžaginimo aukomis tapo 16 metų mergaitė ir 19–83 metų moterys.Pažymima, kad ataskaitoje taip pat minimi trys atvejai, kai Ukrainos valdžios institucijos įvykdė žmogaus teisių pažeidimus prieš asmenis, kuriuos apkaltino bendradarbiavimu su Rusijos kariuomene.

ISW: Rusijos kariuomenė pradėjo naują puolimą prie Avdijivkos, nepaisant didelių nuostoliųJAV įsikūręs Karo tyrimų institutas ISW savo kasdienėje ataskaitoje rašo, kad Rusijos pajėgos pradėjo naują puolimą netoli Avdijivkos, tačiau padarė nedidelę pažangą. Tai gali reikšti, kad Rusijos karinė vadovybė, nepaisant didelių technikos ir personalo nuostolių, tebėra pasiryžusi vykdyti puolamąsias operacijas šiame rajone, rašo apžvalgos autoriai. ISW primena, kad spalio 10 d. pradinės Rusijos puolamosios operacijos Avdijivkos rajone baigėsi dideliais patvirtintais Rusijos technikos nuostoliais.Tai, kad Rusijos pajėgos po pirminių atakų persigrupavo ir atnaujino puolimą, rodo, kad arba Rusijos pajėgos mato realią galimybę užimti Avdijivką, arba Rusijos karinė vadovybė tiesiog prastai nustato puolimo operacijų prioritetus.Chersono sritisSpalio 19 d. paskelbtoje geolokacinėje medžiagoje matyti, kaip Ukrainos pajėgos žengia į šiaurės rytus nuo Krynkų kaimo (27 km į rytus nuo Chersono miesto ir 2 km nuo Dniepro upės).Ukrainos pajėgos konsoliduojasi Krynkų rajone ir toliau laikosi Antonivskio ir geležinkelio tiltų per Dnieprą rajone, rašo ISW ekspertai, remdamiesi Rusijos šaltiniais.

Šiaurės Korėja kritikavo Jungtines Valstijas dėl ATACMS tiekimo UkrainaiŠiaurės Korėja šeštadienį pasmerkė Jungtines Valstijas už balistinių raketų ATACMS tiekimą Ukrainai ir pareiškė, kad bet koks smūgis šiomis raketomis Rusijos teritorijoje tik trukdytų taikos pastangoms.

Tadžikistane sudužo Rusijos karinis lėktuvasGissaro oro bazėje sudužo Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų lėktuvas Il-76. Lėktuvo įgula nenukentėjo, praneša UNIAN.Iš pradžių gaisras kilo viename iš variklių. Lėktuvas nuriedėjo nuo kilimo ir tūpimo tako ir visiškai sudegė. Ekipažas nenukentėjo.https://t.me/uniannet/115092

Rusijos kariai smogė Kryvyj Rihui, žuvo žmogusPenktadienio vakarą Rusijos kariai pradėjo raketų ataką prieš Dachos kooperatyvą Kryvyj Riho mieste. Per ataką žuvo žmogus, sakė Dniepropetrovsko regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.„Mirė 60 metų vyras. Nuoširdi užuojauta šeimai. 57 metų moteris patyrė šautines žaizdas. Ji ligoninėje sunkios būklės“, - teigė S. Lysakas. Pasak jo, dėl apšaudymo kilo gaisras, kuris greitai buvo užgesintas.

Rusų okupuotame Melitopolyje vėl nugriaudėjo sprogimasRusų okupuotame Ukrainos mieste Melitopolyje vėl nugriaudėjo sprogimas. Jau antras per parą.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Melitopolyje triukšminga. Pietinės miesto dalies ir aplinkinių kaimų gyventojai praneša apie sprogimą", – parašė jis.Anksčiau buvo pranešta, kad naktį į penktadienį Melitopolyje buvo susprogdintas automobilis su plėšikaujančiais okupantais. Jie ieškodavo mieste tuščių butų ir juos plėšdavo. Sprogimas įvyko tuo metu, kai rusai krovė į automobilį pagrobtos daiktus.

Rusijos nuostoliai tikrai stulbinantys: Zelenskis pakomentavo kovas AvdijivkojeVolodymyras Zelenskis pakomentavo Ukrainos kariuomenės pranešimus apie didelius rusiškos technikos nuostolius Avdijivkos miesto rajone, kurį Rusijos kariuomenė jau daugiau nei dvi savaites bando šturmuoti didelėmis pajėgomis.„Dėkoju mūsų vaikinams, kurie laikosi linijos ir diena iš dienos naikina okupantus“, – apie situaciją Avdijivkoje sakė V. Zelenskis. – Šiomis dienomis Rusijos nuostoliai yra tikrai stulbinantys, ir būtent tokie okupantų nuostoliai Ukrainai reikalingi.“Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas penktadienį pranešė, kad per pastarąją parą per visą fronto ilgį (ne tik Avdijivkoje) buvo sunaikinta 120 rusų šarvuočių, 55 tankai ir 29 artilerijos sistemos.Be to, Ukrainos generalinis štabas deklaruoja didelio masto Rusijos personalo nuostolius.Rusijos gynybos ministerija penktadienį paskelbtuose pranešimuose nepaminėjo padėties Avdijivkoje.Kovų kontekste BBC negali patvirtinti oficialių tokių pareiškimų teisingumo.

Rusai vėl apšaudė ChersonąChersono regioninės karinės administracijos vadovas Romanas Mroško sakė, kad Rusijos kariai penktadienio vakare apšaudė Chersoną, mieste girdėjosi sprogimai.Apie šios atakos pasekmes kol kas nieko nepranešama.

Lavrovas: Ukrainos vadovybė – visiškai užkietėję cinikai Ukrainos valdžia demonstruoja užkietėjusį cinizmą, pareikšdama, kad Maskvai naudingas paaštrėjęs palestiniečių ir Izraelio konfliktas. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. S. Lavrovas Ukrainos vadovybę pavadino visiškai užkietėjusiais cinikais. „Vienintelė jų užduotis – nebūti pamirštiems, ir juos galima pamiršti. Ir ne todėl, kad norėjome, tik dėl to, kad, deja, pasaulyje yra kitų konfliktų“, – sakė ministras.

Vokietija Ukrainai perdavė naują ginklų paketąVokietija Ukrainai perdavė naują karinės pagalbos paketą. Apie tai buvo pranešta šalies vyriausybės interneto svetainėje.Tai apima tiek tiekimą iš Vokietijos ginkluotųjų pajėgų ir pramonės atsargų, tiek bendrus pristatymus su partneriais, kurie buvo finansuojami iš federalinės vyriausybės lėšų saugumo pajėgumų plėtrai. Ukraina gaus: tris GEPARD savaeigius priešgaisrinius ginklus, 3 872 šovinius iš 155 mm dūmų/apšvietimo šaudmenų; 40 žvalgybinių dronų, tris 8x8 HX81 vilkikus ir tris puspriekabės.Neseniai Vokietijos kancleris Olafas Scholzas paskelbė, kad jau rengia žiemos pagalbos paketą Ukrainai. Pasak jo, tiekimo pagrindas bus oro gynybos sistemos.

Sevastopolyje paskelbtas oro pavojus, nugriaudėjo sprogimaiPenktadienį įsibrovėliai rusai paskelbė oro pavojų laikinai okupuotame Sevastopolyje. Po to mieste nugriaudėjo sprogimai.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis tenykščiais „Telegram“ kanalais.Vietos gyventojai teigia girdėję sprogimus miesto Balaklavos rajone.Portalo žiniomis, mieste nutraukė darbą jūrų ir sausumos visuomeninis transportas. Rusai uždarė ir Krymo tiltą.Rusijos propagandistai taip pat praneša, kad esą Sevastopolyje dirba oro gynyba ir buvo numuštos dvi raketos.Pranešimus apie sprogimus jau komentavo vadinamasis Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas.Jis pareiškė, kad Sevastopolyje dirba oro gynybos sistema, kuri esą numušė raketą virš jūros Liubimovkos rajone.Pastaraisiais mėnesiais Sevastopolyje ir kituose Krymo miestuose vis dažniau girdėti sprogimai.

Zelenskis kalbėjosi su Scholzu apie karinę pagalbą ir „katastrofiškus“ Rusijos nuostoliusUkrainos prezidentas socialiniame tinkle X pranešė, kad kalbėjosi telefonu su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu ir padėkojo jam už karinę pagalbą, skelbia BBC.„Mūsų susitarimai Granadoje sėkmingai įgyvendinami. Esu ypač dėkingas už naujausią didelį karinės pagalbos paketą, į kurį įeina „Patriot“ ir IRIS-T sistemos bei joms skirta amunicija“, – sakė Volodymyras Zelenskis.Jis taip pat papasakojo O. Scholzui apie nesėkmingus Rusijos puolimo bandymus prie Avdijivkos Donecko srityje ir apie tai, kad pastarosiomis dienomis Rusijos kariai fronte patyrė ypač didelių nuostolių.V. Zelenskis Rusijos nuostolius prie Avdijivkos pavadino „katastrofiškais“.

Bidenas paprašė 105 mlrd. JAV dolerių paketo, įskaitant lėšas Ukrainai ir IzraeliuiPenktadienį JAV prezidentas Joe Bidenas paprašė milžiniško 105 mlrd. JAV dolerių saugumo paketo, įskaitant 61 mlrd. JAV dolerių karinę pagalbą Ukrainai ir 14 mlrd. JAV dolerių Izraeliui, tačiau paralyžius Kongrese lems, kad jis tuojau pat atsimuš į sieną.„Pasaulis stebi, o Amerikos žmonės pagrįstai tikisi, kad jų lyderiai susitelks ir įgyvendins šiuos prioritetus“, – sakoma Baltųjų rūmų valdymo ir biudžeto biuro direktorės Shalandos Young laiške Kongresui.

Rusija teigia, kad Ukrainos pajėgos Chersono srityje mėgina kirsti Dnipro upęPenktadienį Rusijos gynybos ministerija pareiškė sužlugdžiusi Ukrainos karių pastangas įsitvirtinti Rusijos kontroliuojamame Dnipro upės krante Pietų Ukrainoje.Rusijos ir Ukrainos pajėgos beveik metus stovi priešingose didžiulės upės pusėse Chersono srityje po Rusijos pasitraukimo iš dešiniojo – vakarinio – kranto pernai lapkritį.Rusijos gynybos ministerijos penktadienį paskelbtame pranešime sakoma, kad ukrainiečiai atliko daugybę neva nesėkmingų bandymų įsitvirtinti salose ir kairiajame (rytiniame) Dnipro upės krante.Tačiau Rusijos kariniai tinklaraštininkai teigė, kad Ukrainos kariuomenei pavyko perplaukti upę ir ji vis dar yra pozicijose Rusijos kontroliuojamoje pusėje.Teigiama, kad vaizdo įraše, kurį penktadienį „Telegram“ kanale išplatino Rusijos kariuomenei artimas kanalas „WarGonzo“, matyti, kaip Rusijos pajėgos tamsoje apšaudo Ukrainos karius, išsilaipinusius netoli Krynkų kaimo. Sakoma, kad šiame rajone vyksta kovos. Kitame kanalo „Rybar“, taip pat susijusio su Rusijos pajėgomis, pranešime ketvirtadienio vakarą buvo sakoma, kad Ukrainos kariuomenei pavyko sustiprinti savo pozicijas kaime ir ji toliau veržiasi į Rusijos kontroliuojamą upės pusę.Šių teiginių kol kas neįmanoma patvirtinti nepriklausomai.Ukrainos pareigūnai nekomentavo, ar kariai perėjo į kitą upės krantą. „Negalime to komentuoti, laikomės informacinės tylos (...) kad netrukdytume mūsų gynybos pajėgoms“, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė Chersono srities tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis.Karo studijų institutas penktadienį sakė, kad „Ukrainos pajėgos tikriausiai išlaiko ribotą buvimą kai kuriose rytinio Dnipro kranto vietose prie upės“.Per pastaruosius metus Ukrainos kariuomenė kelis kartus mėgino kirsti Dniprą, nors dėl Rusijos pasipriešinimo jai nepavyko įtvirtinti reikšmingo placdarmo. Rusijos pasitraukimas iš vakarinio Dnipro upės kranto pernai lapkritį buvo paskutinis didelis teritorinis pokytis per 20 mėnesių trunkantį karą, pastaraisiais mėnesiais patekusį beveik į aklavietę.

Kultūros ministerija: „skitų auksas“ artimiausiu metu grįš į Ukrainą„Skitų aukso“ kolekcija, kuri buvo eksponuojama Nyderlandų muziejuje tuo metu, kai Rusija 2014 metais okupavo Krymą, netrukus grįš į Ukrainą. Tai pareiškė laikinai einantis Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministro pareigas Rostislavas Karandejevas, praneša UNIAN.„Ministerija kartu su partneriais iš Nyderlandų imasi priemonių, kuriomis siekiama kuo greičiau grąžinti artefaktų kolekciją į Ukrainą“, – pažymėjo R. Karandejevas.Šių metų birželio 9 dieną Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas priėmė galutinį sprendimą grąžinti Ukrainai „Krymo auksą“. Teisinės kovos dėl brangenybių truko beveik devynerius metus. Anksčiau Nyderlandų teismas atmetė Rusijos okupuoto Krymo muziejų kasacinį skundą ir paliko galioti apeliacinį sprendimą, kuriuo buvo patenkinti visi Ukrainos reikalavimai.„Skitų auksas“ – tai 565 eksponatų kolekcija iš Tauridės centrinio muziejaus, Kerčės istorinio ir kultūrinio rezervato, Tauridės Chersoneso nacionalinio rezervato ir Bachčisarajaus istorinio ir kultūrinio rezervato, kuri 2014 metų vasario mėnesį buvo atvežta eksponuoti į Nyderlandus. Paroda vadinosi „Krymas. Aukso sala Juodojoje jūroje".Rusijai okupavus Krymą, Nyderlandai atsisakė grąžinti eksponatus Krymo muziejams, savo sprendimą motyvuodami tuo, kad juos gavo iš Ukrainos.Rusijos kultūros ministerija reikalavo perduoti „skitų aukso“ kolekciją Rusijai.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad „skitų aukso“ kolekcija grįš į Krymą. Jis pažymėjo, kad tai įvyks, kai ten grįš Ukrainos vėliava.

Zelenskis lankosi MykolajiveUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį Mykolajive ​​surengė pasitarimą aktualiais saugumo ir gyvybinės veiklos srityje klausimais.Tai pranešama valstybės vadovo tinklalapyje, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Vadovaujant Ukrainos prezidentui V. Zelenskiui, Mykolajive ​​įvyko pasitarimas aktualiais saugumo ir gyvybinės veiklos srityje klausimais“, – sakoma pranešime.Mykolajivo srities karinės administracijos viršininkas Vitalijus Kimas informavo valstybės vadovą ir kitus susitikimo dalyvius apie dabartinę situaciją regione, o Mykolajivo miesto meras Oleksandras Senkevyčius – apie miesto gyvybinės veiklos užtikrinimą.Prezidentas taip pat buvo informuotas apie situaciją atnaujinant vandens ir dujų tiekimą deokupuotose gyvenvietėse, Mykolajivo aprūpinimą vandeniu ir pasiruošimą šildymo sezonui.Odesos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės vadas Andrijus Hnatovas papasakojo apie saugumo situaciją Juodojoje jūroje, Rusijos keliamą grėsmę laivybai, uostų infrastruktūros apsaugą ir „grūdų koridoriaus“ darbą.Regiono teisėsaugos institucijų vadovai informavo apie operatyvinę ir kriminogeninę situaciją Mykolajivo srities teritorijoje bei teisėsaugos pareigūnų darbo koordinavimą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Mykolajivo srities karinės administracijos vadovas V. Kimas šiomis dienomis pareiškė, kad vandens kokybė Mykolajivo mieste žiemą pablogės, tačiau toliau ieškoma būdų, kaip išspręsti šią problemą.2023-ųjų balandžio 12-ąją suėjo metai, kai beveik pusę milijono gyventojų turintis Mykolajivas liko be centralizuoto vandens tiekimo. Taip atsitiko todėl, kad okupantai rusai nutraukė Dniepro-Mykolajivo vandentakį Chersono srities teritorijoje. Vėliau regiono centras tapo vieninteliu miestu ne tik Ukrainoje, bet ir pasaulyje, kuriam pradėtas tiekti sūrus vanduo iš Dniepro-Buzkos limano.

Kuleba: tikiuosi, kad Orbanas nusiplovė rankas po susitikimo su PutinuUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pakomentavo neseniai Kinijoje įvykusį Vengrijos premjero Viktoro Orbano susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.Savo požiūrį jis išdėstė interviu televizijos kanalui „France 24“, praneša portalas „eurointegration“.D. Kuleba buvo paprašytas pareikšti savo nuomonę apie V. Orbano susitikimą su V. Putinu, per kurį Vengrijos vyriausybės vadovas grobikišką Rusijos karą vadino „karine operacija“. V. Orbanas paspaudė ranką V. Putinui, kurį už karo nusikaltimus Ukrainoje nori suimti Tarptautinis Baudžiamasis Teismas Hagoje.„Tikiuosi, kad jis (V. Orbanas) bent jau nusiplovė ir dezinfekavo rankas po to, kai paspaudė ranką V. Putinui“, – trumpai atsakė D. Kuleba.Tai buvo pirmas V. Putino susitikimas per daugiau nei metus su ES valstybės lyderiu ir pirmas nuo plataus masto karo pradžios su NATO narės vadovu.V. Putino derybos su V. Orbanu paskatino NATO šalių ambasadorius Budapešte susitikti, kadangi ​​Vengrijos suartėjimas su Rusija kelia vis didesnį Aljanso susirūpinimą, pažymi „eurointegration“.

Rusija pratęsė antrosios sulaikytos JAV žurnalistės suėmimąPenktadienį Rusija įsakė dar trims dienoms sulaikyti Rusijos ir JAV pilietybę turinčią žurnalistę Alsu Kurmaševą, prokurorams pareiškus, kad ji neįsiregistravo kaip „užsienio agentė“.A. Kurmaševa dirba JAV finansuojamoje Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo (RFE/RL ) žiniasklaidos priemonėje ir trečiadienį buvo teisėsaugos pareigūnų sulaikyta Rusijos Kazanės mieste. Jei bus pripažinta kalta pagal pateiktus kaltinimus, jai gresia iki penkerių metų kalėjimo.Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė ją dviejų kaukėtų pareigūnų atvedamą į Kazanės Sovetsko teismą, ji vilkėjo paltą su gobtuvu ir buvo su kauke ant veido. Vėliau žurnalistams buvo liepta išeiti iš posėdžio.„2023 m. spalio 20 d. teismo nutartimi (Alsu) Kurmaševos suėmimo terminas pratęstas 72 valandoms“, – nurodė teismas.A. Kurmaševa yra antroji Rusijoje sulaikyta JAV žurnalistė. Kovo mėnesį buvo areštuotas „The Wall Street Journal“ žurnalistas Evanas Gershkovichius ir apkaltintas „šnipinėjimu“, jis, jo darbdavys ir Baltieji rūmai tai griežtai neigia. 2022 m. vasario mėnesį pradėjusi plataus masto karo veiksmus prieš Ukrainą Rusija ėmėsi precedento neturinčio susidorojimo su nepriklausoma žurnalistika.Pasak A. Kurmaševos darbdavio, ji dirbo JAV radijo totorių ir baškirų tarnybos redaktore ir nušvietė pastangas išsaugoti totorių kalbą, nepaisant „pastaraisiais metais padidėjusio spaudimo totoriams“.„Labai susirūpinę“A. Kurmaševa gyvena Prahoje, Čekijos Respublikoje, bet gegužės 20 d. atvyko į Rusiją šeimos reikalais, nurodė Niujorke įsikūręs Žurnalistų apsaugos komitetas (CPJ).Ji jau buvo laikinai sulaikyta Kazanės oro uoste birželio 2 d. prieš skrydį atgal. Pasak RFE/RL, iš jos buvo atimti JAV ir Rusijos pasai ir skirta bauda, kad neįregistravo savo JAV paso Rusijos valdžios institucijose. Nauji kaltinimai buvo paskelbti trečiadienį, jai tebelaukiant, kol pasai bus grąžinti, nurodė CPJ. Organizacija sakė esanti „labai susirūpinusi“ žurnalistės likimu.Rusija pripažino „užsienio agentais“ dešimtis nepriklausomų naujienų leidinių ir reikalauja, kad tokios žiniasklaidos priemonės užsiregistruotų Teisingumo ministerijoje.RFE/RL laikinai einantis prezidento pareigas Jeffrey Gedminas paragino nedelsiant paleisti A. Kurmaševą, kad „ji galėtų grįžti pas savo šeimą“.Jos sulaikymas gali būti susijęs su jos gauta informacija apie universitetų dėstytojų mobilizavimą kariauti Ukrainoje, pranešė vietos naujienų agentūra „Tatar Inform“.Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras socialiniame tinkle paskelbtame įraše sakė esantis „susirūpinęs“ dėl A. Kurmaševos sulaikymo. „Žurnalistams turi būti leidžiama atlikti jų gyvybiškai svarbų darbą be spaudimo, bauginimo ir keršto“, – sakoma pranešime.Paklaustas apie šį atvejį, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad „Rusijoje nevykdoma jokia JAV piliečių persekiojimo kampanija“, bet neva „yra JAV piliečių, kurie pažeidžia įstatymus, ir prieš juos imamasi atitinkamų priemonių“.

Ukraina: derybos dėl Maskvos grįžimo prie „grūdų susitarimų“ neturi prasmėsDerybos dėl Maskvos grįžimo prie „grūdų susitarimų“ nebeturi prasmės, nes humanitarinis jūrų koridorius sėkmingai veikia ir be Rusijos.Tai pareiškė Strateginės komunikacijos ir informacinio saugumo centras, praneša UNIAN.„Naujo formato grūdų koridorius sėkmingai veikia ir nedalyvaujant valstybei agresorei. Nuo 2023 metų rugsėjo naujuoju Ukrainos nutiestu jūrų koridoriumi pasinaudojo daugiau nei 30 laivų. Ukraina yra atsakinga produkcijos tiekėja, ji bet kokiomis aplinkybėmis ieško būdų, kaip užtikrinti savo įsipareigojimų pagal sudarytas sutartis vykdymą“, – sakoma pareiškime.Pasak dokumento autorių, naujojo grūdų koridoriaus sėkmė rodo, kad Rusija buvo nereikalinga Juodosios jūros grūdų iniciatyvos grandis.„Derybos dėl Maskvos grįžimo prie „grūdų susitarimų“, iš kurių ji pati pasitraukė, nebeturi prasmės. Sėkmingai naujo grūdų koridoriaus veiklai sąlygas sudarė Ukrainos gynybos pajėgos, išstūmusios Rusijos laivyną iš Juodosios jūros šiaurės vakarų akvatorijos“, – pažymi Strateginės komunikacijos centras.Kartu Kyjivas ragina partnerius stiprinti laivybos galimybes Juodojoje jūroje – organizuoti patruliavimą ir jūros vandenų tralavimą, taip pat suteikti Ukrainai papildomų priemonių uostų infrastruktūrai nuo Rusijos apšaudymų apsaugoti.Spalio mėnesį britų leidinys „The Guardian“, analizuodamas smūgius Rusijos objektams okupuotame Kryme, pažymėjo, kad Ukraina bent iš dalies susigrąžino Juodąją jūrą, pavertusi ją draudžiama zona Rusijos kariniams laivams. Tai didelis laimėjimas, kadangi Ukraina turi tik truputį senų lėktuvų ir apskritai neturi reikšmingo karinio jūrų laivyno.

Bideno žodžiai apie Putiną sukėlė Kremliaus pyktįPenktadienį Kremlius pasmerkė JAV prezidento Joe Bideno kalbą, kurioje jis palygino Rusiją su „Hamas“, o Vladimirą Putiną pavadino „tironu“.„Mums nepriimtinas toks tonas Rusijos Federacijos, mūsų prezidento atžvilgiu“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Ketvirtadienį kreipdamasis į tautą iš Ovaliojo kabineto J. Bidenas sakė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos turi remti Izraelį ir Ukrainą, nes „Hamas“ ir Rusija siekia „visiškai sunaikinti kaimyninę demokratiją“. Jis pridūrė: „Negalime ir neleisime laimėti teroristams, tokiems kaip „Hamas“, ir tironams, tokiems kaip V. Putinas. Aš negaliu leisti, kad tai įvyktų“.Penktadienį per pokalbį su žurnalistais D. Peskovas sakė, kad tokia „retorika vargu ar derama atsakingiems valstybių vadovams ir mums negali būti priimtina“. Jis pridūrė, kad JAV pastangos „suvaržyti“ Rusiją nebus veiksmingos.

Rusams apšaudžius Beryslavą žuvo 80–metė senolėPer Rusijos atakas Ukrainos Beryslavo mieste, ukrainiečių duomenimis, žuvo 80 metų moteris. Apie tai rašo „Kyjiv Independent“, remdamasis Chersono srities gubernatoriumi Oleksandru Prokudinu.Jo duomenimis, Rusijos pajėgos ant miesto numetė keturias bombas. Esą atakuota ir netoliese esanti Novoberyslavo gyvenvietė.

Volodymyras Zelenskis pasveikino „galingą kalbą“, kurioje JAV prezidentas pareiškė paramą UkrainaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pasveikino „galingą kalbą“, kurioje JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė paramą Ukrainai pastarosios kovoje su Rusija.„Ukraina dėkinga už visą JAV teikiamą paramą ir neblėstantį tikėjimą, kad žmogiškumas, laisvė, nepriklausomybė ir normomis grindžiama tarptautinė tvarka visada triumfuos,“ – socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis.Ketvirtadienį kreipdamasis į tautą iš Ovalinio kabineto, JAV prezidentas J. Bidenas karštai pakvietė Jungtines Valstijas parodyti, kad šalis yra pasaulio lyderė ir suteikti paramą tiek Izraeliui, tiek Ukrainai.„Mes negalime leisti ir neleisime tokiems teroristams, kaip „Hamas“ ir tokiems tironams, kaip Putinas laimėti. Atsisakau leisti, kad taip nutiktų,“ – kalbėjo J. Bidenas.Vašingtonas ir ES buvo pagrindiniai Ukrainos rėmėjai nuo pat Rusijos invazijos pradžios praeitų metų vasarį ir jau suteikė Kyjivui milijardų vertės finansinės ir karinės pagalbos.J. Bideno kalba buvo siekiama tiesiogiai išsklaidyti nuogąstavimus, kad, konfliktui tarp Izraelio ir „Hamas“ stiprėjant, JAV parama Ukrainai gali atsidurti žemesnėje darbotvarkės vietoje.V. Zelenskis teigė, kad „neblėstanti abejų Jungtinių Valstijų partijų parama Ukrainai suteikia didžiulį padrąsinimą visiems mūsų kariams ir visai mūsų tautai.“Jis pavadino JAV paramą „investicija“, užtikrinsiančia „ilgalaikį visos Europos ir pasaulio saugumą“.

Praėjusią parą rusai Donecko srityje pražudė civilįSpalio 19 dieną Rusijos kariuomenė pražudė vieną Donecko srities gyventoją. Dar du žmonės buvo sužeisti.Tai feisbuke pranešė laikinasis šio Ukrainos regiono karinės administracijos vadovas Ihoris Morozas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Spalio 19 dieną rusai Bila Horoje pražudė vieną Donecko srities gyventoją. Per dieną regione buvo sužeisti dar du žmonės“, – nurodė I. Morozas.Skaičiuojama, kad nuo visapusiškos invazijos pradžios Rusijos pajėgos Donecko srityje jau pražudė 1 744 žmones, o sužalojimų patyrė dar 4 264 asmenys. Ši statistika neapima Mariupolio ir Volnovachos miestų.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos praneša, kad Rusija tęsia Avdijivkos puolimąUkrainos generalinis štabas penktadienį praneša, kad Rusija sustiprino savo puolimą Avdijivkos kryptimi, siekdama apsupti ir užimti Ukrainos rytuose esantį miestą.Abiem šalims mėginant pasistūmėti į priekį, ties fronto linija Donecko regione esančiame mieste pastarosiomis savaitėmis vyko įnirtingi mūšiai.„Priešas vėl pradėjo puolimą ir nesiliauja mėginęs apsupti Avdijivką,“ – penktadienį spaudos konferencijoje sakė Ukrainos generalinio štabo atstovai.Avdijivka ukrainiečių pasipriešinimo simboliu yra nuo 2014 m., kai miestą buvo trumpam užėmę Rusijos remiami separatistai.Miestas yra vos už 15 kilometrų nuo Maskvos kontroliuojamo Donecko miesto – Donecko srities, kurią Rusija paskelbė aneksuojanti praeitų metų rugsėjį, sostinės.Po šį mėnesį nepavykusio Rusijos puolimo, kurio metu miestą iš trijų pusių supo šarvuotų mašinų ir tankų kolonos, Ukrainos kariai rengėsi naujam miesto antpuoliui.Ketvirtadienį vakare Rusijos gynybos ministerija pranešė netoli miesto sunaikinusi keletą ukrainiečių karinių transporto priemonių, o Kremlių palaikantys rusų karo tinklalarštininkai taip pat pranešė apie netoliese vykstančius įnirtingus mūšius.AFP neturėjo galimybės skubiai patikrinti šiuos pareiškimus.Milžinišką kokso gamyklą juosiančiame Avdijivkos mieste iki karo buvo apie 30 000 gyventojų.Vietos valdžios teigimu, šiuo metu mieste yra apie 1 600 žmonių, kurie gyvena slėptuvėmis nuo bombų paverstuose rūsiuose.Rusams kiekvieną dieną apšaudant miestą artilerijos sviediniais, po mėnesių mėnesius trunkančio bombardavimo miesto centras buvo praktiškai sunaikintas.

Sugriautų Ukrainos miestų atstatymui bus kuriamas 3D planavimo įrankisAplinkos ministras Simonas Gentvilas su Ukrainos Kyjivo srities Borodyankos miesto tarybos atstovu Viktoru Romanyuku ir Bučos meru Anatolijumi Fedoruku pasirašė memorandumą, kuriuo numatoma sukurti 3D miesto planavimo įrankį, padėsiantšį atstatyti nuo karo nukentėjusius Ukrainos miestus.Projekto, kurį įgyvendins Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA), metu bus sukurta platforma, kurios trimatėje erdvėje bus galima atvaizduoti ne tik vykdomus, bet ir planuojamus statybos projektus Borodyankoje ir Bučoje, pamatyti, kokią įtaką jie turės aplinkai bei gyventojams.„Projektas pradedamas pačiu laiku, nes nuo karo nukentėję Ukrainos miestai pradeda kurti naujus bendruosius planus. Išmanus sprendimas, kurį siūlo Lietuva – skaitmeninis įrankis, – palengvina šį procesą, leidžia sutaupyti laiko ir išteklių, didina skaidrumą ir stiprina gyventojų pasitikėjimą. Be to, jis gali būti perkeliamas į bet kurį kitą Ukrainos miestą, išvengiama fizinio sunaikinimo rizikos“, – pranešime cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.Savo ruožtu SSVA direktorius Aidas Vaičiulis teigia, kad šis įrankis bus patogus visiems, kurie prisidės prie sugriautų miestų atstatymo tiek projektavimo, tiek statybos darbais.„Tikimės, kad jis bus sėkmingai pritaikytas ir kitose brutalaus karo paveiktose teritorijose, o Lietuvos patirtis naudojant 3D miestų planavimą padės Ukrainai greičiau atstatyti energiškai efektyvius bei tvarius pastatus“, – pažymėjo SSVA direktorius Aidas Vaičiulis.Pirmasis projekto etapas apims skaitmeninės platformos parengimą bei miesto 3D vaizdų surinkimą, jų sukėlimą į platformą. Jų pagrindu būtų sukurtas Ukrainos miestams pritaikytas 3D planavimo įrankis.3D planavimo įrankį tikimasi sukurti iki kitų metų antrojo ketvirčio.

Britų žvalgyba: raketomis ATACMS tikriausiai sunaikinta 14 rusų sraigtasparniųSėkmingos ukrainiečių atakos prieš rusų sraigtasparnių bazes Ukrainoje, britų vertinimu, yra rimtas smūgis rusų okupantams. Iš viso, britų žvalgybos vertinimu, raketomis ATACMS galėjo būti sunaikinta 14 rusų sraigtasparnių.Pietų Ukrainoje esantis Berdianskas, kur tikriausiai buvo sunaikinti devyni koviniai sraigtasparniai, rusams tarnavo kaip pagrindinė bazė jų operacijoms palei pietinį frontą, penktadienį pranešė britų Gynybos ministerija. „Jei pasitvirtins, labai tikėtina, kad šie nuostoliai paveiks Rusijos gebėjimą ginti šią ašį ir vykdyti tolesnius puolamuosius veiksmus“, – teigiama pranešime.Per atakas spalio 17 d. Rusija, be to, tikriausiai prarado penkis sraigtasparnius Luhanske Rytų Ukrainoje. Tai buvo pirmasis patvirtintas amerikietiškų ATACMS raketų panaudojimas – šios ilgojo nuotolio raketos gali smogti taikiniams ir toli nuo fronto.Rusų daliniai dėl ukrainiečių vykdomo puolimo vis labiau priklausomi nuo sraigtasparnių paramos, sakoma toliau britų žvalgybos vertinime. Dėl rusų ginklų pramonei tenkančios naštos esą trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu bus sunku pakeisti nuostolius. Be to, didėja spaudimas rusų pilotams, kurie dėl nelauktai ilgo karo kenčia dėl išsekimo, taip pat kyla orlaivių techninės priežiūros problemų. „Yra reali galimybė, kad ši ataka privers Rusiją savo operacijų bazes bei vadovavimo ir kontrolės centrus vėl perkelti toliau nuo fronto linijos, o tai būtų apsunkinimas logistikos grandinėms“, – pabrėžiama pranešime.

Kremlius: Putinas apsilankė kariniame štabe Rostove prie DonoRusijos prezidentas Vladimiras Putinas apsilankė karinėje vadavietėje Rostove prie Dono, kuri vadovauja karui Ukrainoje, penktadienį pranešė Kremlius.V. Putinas „apsilankė Rusijos ginkluotųjų pajėgų štabe Rostove prie Dono, grįždamas iš Permės“, miesto Urale, kur jis praleido ketvirtadienį, sakoma Kremliaus pranešime.Kariuomenės štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas susitiko su V. Putinu, kad informuotų jį apie padėtį Ukrainos puolime, kurį Rusija pradėjo 2022 metų vasarį.Susitikimas įvyko po to, kai Ukraina antradienį paskelbė, kad kare pirmą kartą panaudojo JAV perduotas ilgojo nuotolio raketas ATACMS.Kitą dieną V. Putinas pareiškė, kad šie ginklai, kurių veikimo nuotolis siekia 165 kilometrus, neturės jokios įtakos karui ir tik pratęs Ukrainos „agoniją“.

Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje pasiekė 292 060Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 20 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 292 060 rusų karių, iš jų 1 380 – vien per pastarąją parą.Taip praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabas.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 5 047 priešo tankus (+55 per pastarąją parą), 9 557 šarvuotąsias kovos mašinas (+120), 7 012 artilerijos sistemas (+29), 822 raketų paleidimo sistemas (+4), 548 oro gynybos sistemas, 320 karo lėktuvų, 324 sraigtasparnius, 5 326 bepiločius orlaivius (+8), 1 535 sparnuotąsias raketas (+1), 20 karo laivų, 1 povandeninį laivą, 9 370 mašinas ir kuro talpyklas (+33), 985 specialiosios įrangos vienetus.Iš mūšio lauko gaunami duomenys nuolat tikslinami.Kaip nurodoma Generalinio štabo pranešime, Ukrainos karinės oro pajėgos per parą atakavo priešo vadavietę, 13 karių ir įrangos sutelkimo vietų ir keturias priešlėktuvinių raketų sistemas. Šalies gynėjai taip pat numušė keturis žvalgybinius bepiločius orlaivius.Ukrainos raketos pataikė į dvi priešo pajėgų sutelkimo vietas, du sunkiuosius liepsnosvaidžius „Solntsepiok“ ir 13 artilerijos sistemų.

Kroatija perduoda Ukrainai visus savo sraigtasparnius Mi-8Kroatija perdavė Ukrainai visus savo turimus sraigtasparnius Mi-8. Tai patvirtino JAV ir Kroatijos gynybos vadovai, rodo jų susitikimo stenograma, kurią paskelbė Pentagonas.Per Kroatijos gynybos ministro Mario Banozičiaus ir JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino susitikimą pranešta apie Kroatijos sraigtasparnių Mi-8 perdavimą Ukrainai.L. Austinas padėkojo Kroatijai už paramą Ukrainai ir pabrėžė šio įnašo svarbą. Jis pažymėjo, kad ši dovana apima visus Kroatijos sraigtasparnius Mi-8 ir kitą karinę įrangą.JAV gynybos sekretorius taip pat pagyrė Kroatijos pažangą per pastaruosius 30 metų, kai šalis pakilo iš dešimtojo dešimtmečio karo griuvėsių ir tapo visiškai integruota NATO ir Europos Sąjungos nare. Jis pažymėjo „sunkaus darbo ir protingos politikos“ svarbą, kuri padėjo šaliai pasiekti šią pažangą.Ministras M. Banozičius gyrė L. Austino „asmeninę lyderystę, labiausiai matomą bendrose pastangose padėti Ukrainai“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kroatija siekia padėti Ukrainai vykdant išminavimo darbus.

Ukraina padėkojo JAV už raketas ATACMSUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo amerikiečių kolegai Joe Bidenui už didelio tikslumo raketas ATACMS. Jis kalbėjo telefonu su J. Bidenu ir „padėkojo už efektyvų mūsų naujausių gynybos susitarimų įgyvendinimą“, sakė V. Zelenskis ketvirtadienį savo tradiciniame vaizdo įraše. „Ukrainiečiai labai apsidžiaugė gavę ATACMS raketų, o mūsų kariai sėkmingai naudoja jas mūšio lauke“, – pažymėjo V. Zelenskis.Apie JAV planus perduoti šias raketas skelbta jau prieš kurį laiką, tačiau jos tikriausiai pristatytos neseniai ir visiškai tyliai. Antradienį šie didelio tikslumo ginklai pirmą kartą buvo panaudoti kare Ukrainoje. Raketos smogė ir smarkiai apgadino du rusų karinius aerodromus Rytų Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiuos naujus ginklus pavadino „papildoma grėsme“.

Žiniasklaida: JAV ketina perduoti Izraeliui šaudmenų, kurie iš pradžių buvo skirti UkrainaiIzraelis iš Jungtinių Valstijų gaus dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių, kuriuos iš pradžių buvo planuota perduoti Ukrainai, teigiama JAV naujienų svetainėje „Axios“, kuri remiasi savo šaltiniais Izraelyje.„Pentagonas planuoja išsiųsti Izraeliui dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių, kurie prieš kelis mėnesius buvo skirti Ukrainai iš JAV nepaprastųjų atsargų“, – rašoma pranešime.JAV pareigūnai teigė, kad šaudmenų nukreipimas iš Ukrainos į Izraelį neturės tiesioginio poveikio Ukrainos gebėjimui kovoti su Rusijos kariuomene.Izraelio kariuomenė skubų artilerijos sviedinių poreikį aiškina pasiruošimu sausumos operacijai Gazoje ir galimu „Hezbollah“ karo eskalavimu Libano ir Izraelio pasienyje.Ši amerikietiška amunicija buvo laikoma Izraelio teritorijoje pagal dvišalį susitarimą.„Į ginklų saugyklas gali patekti tik JAV karinis personalas. Tačiau pagal šalių susitarimą Izraelis, gavęs JAV sutikimą, karo atveju gali greitai panaudoti šaudmenis“, – rašo „Axios“.Izraeliui buvo suteikta prieiga prie šaudmenų per 2006 metų karą su Libanu, taip pat 2014 metais per konfliktą Gazos Ruože.

ISW: rusai fronte neturi pakankamai išteklių, juos naikina Ukrainos pajėgosUkrainos ginkluotosios pajėgos tikslingai vykdo puolimo operacijas, siekdamos išeikvoti ribotus okupacinių pajėgų rezervus. Tuo pačiu metu gynėjai, kiek įmanoma, saugo savo atsargas.Pasak JAV analitikų ISW ataskaitoje, Rusijos kariuomenei labai trūksta kokybiškų rezervų, kuriuos labai stengiasi sukurti.Karališkojo ginkluotųjų pajėgų instituto analitikas Jackas Watlingas pridūrė, kad tol, kol Ukrainos pajėgos gali ir toliau atnešti daug žalos Rusijos pajėgoms, „yra įmanoma užgniaužti Rusijos gebėjimą parengti pakankamai naujų karių“.

Tolimojo nuotolio ginklai Ukrainai: Zelenskis kalbėjosi su BidenuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Joe Bidenu dėl tolesnio Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumų stiprinimo.„Ukrainiečius labai įkvėpė ATACMS raketų gavimas, o mūsų kariai sėkmingai jas naudoja mūšio lauke. Aptarėme tolesnį mūsų tolimojo nuotolio pajėgumų stiprinimą“, – savo „Telegram“ kanale sakė V. Zelenskis.Ukrainos lyderis padėkojo J. Bidenui už „veiksmingą naujausių gynybos susitarimų įgyvendinimą“.

„Axios“: JAV artilerijos sviedinius, skirtus Ukrainai, siųs į Izraelį Pentagonas planuoja pasiųsti Izraeliui dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių, kurie prieš kelis mėnesius buvo pažadėti skirti Ukrainai iš JAV atsargų.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) ir Izraelio gynybos ministerija savo kolegoms JAV sakė, kad jiems skubiai reikia artilerijos sviedinių, kad galėtų pasirengti sausumos įsiveržimui į Gazos Ruožą ir galimam „Hezbollah“ karo eskalavimui palei Izraelio ir Libano sieną, sako Izraelio pareigūnai.JAV pareigūnai teigė, kad Ukrainos sviedinių nukreipimas į Izraelį neturėtų tiesioginio poveikio Ukrainos gebėjimui kovoti su Rusijos kariais.Tačiau neaišku, ar JAV karinės atsargos Ukrainai galėtų būti toliau skiriamos, jei karas tarp Izraelio ir „Hamas“ peraugtų į platesnį regioninį konfliktą.JAV karinis pareigūnas sakė „Axios“, kad negali pateikti detalių apie konkrečius ginklus, siunčiamus į Izraelį.Jis sakė, kad JAV Gynybos departamento ir transporto vadavietė turi tvirtus pasaulinius dislokavimo ir paskirstymo pajėgumus, todėl gali ir toliau remti Izraelį bei kitas šalis.„Mes dalyvaujame visapusiškame koordinavime Gynybos ministerijoje. Tai apima glaudų bendradarbiavimą su mūsų kovotojų komandomis, siekiant išsiaiškinti, kokia amunicija ir įranga iš JAV arsenalų gali būti greitai prieinama Izraelio reikmėms“, – sakė JAV kariuomenės atstovas.Nuo tada, kai „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį įžiebė karą spalio 7 d., Izraelio kariuomenė gerokai padidino artilerijos naudojimą tiek Gazos Ruože, tiek susirėmimuose su „Hezbollah“ pasienyje su Libanu.Ukrainai skirta amunicija buvo JAV ginklų arsenalo, kuris saugomas Izraelyje pagal šalių susitarimą, dalis. Tik JAV kariškiai turi prieigą prie ginklų saugyklų. Tačiau pagal šalių susitarimą, Izraelis gali panaudoti šiuos šaudmenis karo scenarijuje per trumpą laiką, gavęs JAV pritarimą.Po spalio 7 d. „Hamas“ atakos Izraelio pajėgos atliko pirminį savo skubių ginklų poreikių įvertinimą ir perdavė jį Pentagonui. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Joe Bidenas sakė, kad jie gali teikti paramą tiek Izraeliui, tiek Ukrainai, kartu išlaikydami „bendrą tarptautinę gynybą“.

NATO šalių ambasadoriai surengė skubų susitikimą dėl Vengrijos ir Rusijos ryšiųNATO ambasadoriai JAV ambasadoriaus iniciatyva ketvirtadienį susitiko Vengrijoje, Budapešte, aptarti premjero Viktoro Orbano susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Pekine spalio 17 dieną. Į susitikimą buvo pakviestas ir Švedijos, kuri dar nebaigė stojimo į NATO proceso, ambasadorius.V. Orbano ir V. Putino susitikimas buvo pagrindinė susitikimo tema, naujienų agentūrai AFP patvirtino JAV ambasada Budapešte. JAV ambasadorius Davidas Pressmanas interviu Laisvosios Europos radijui patikslino: „Visi esame susirūpinę, kad Vengrijos premjeras susitiko su prezidentu Putinu, kai Rusija kariauja agresijos karą prieš Ukrainą.“ „Jei turėsime pagrįstų nuogąstavimų dėl saugumo, perduosime tuos nuogąstavimus savo sąjungininkams ir tikimės, kad jie į tai žiūrės rimtai“, – tęsė D. Pressmanas.V. Orbano palyda atmetė D. Pressmano teiginius. „Ne JAV ambasadorius turi nustatyti Vengrijos užsienio politiką“, – ATV sakė premjero štabo viršininkas Gergely Gulyasas.Vengrija yra ir NATO, ir Europos Sąjungos narė ir balsavo už visas sankcijas Rusijai, nors užkulisiuose jai pavyko kai kurias iš jų sušvelninti. Tačiau retoriniu lygmeniu V. Orbanas dažnai kalba prorusišku tonu, o karas Ukrainoje nušviečiamas jam lojalioje Vengrijos žiniasklaidoje iš panašių pozicijų.

Ambasada: du rusai laikomi įkaitais Gazos RuožeDu Rusijos piliečiai yra laikomi įkaitais Gazos Ruože, praneša Rusijos naujienų agentūra TASS.Atnaujinimą agentūrai perdavė Rusijos ambasados Izraelyje sekretorė spaudai Marina Riazanova.Ji sakė, kad „Hamas“ laikomų įkaitų sąraše yra „bent du Rusijos piliečiai, kurie taip pat turi Izraelio pilietybę“.Ambasada anksčiau pranešė apie vieną rusą tarp įkaitų Gazoje.

Lukašenka atleido iš pareigų Baltarusijos ambasadorių UkrainojeApsišaukėlis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka atleido Igorį Sokolą iš ambasadoriaus Ukrainoje pareigų.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Baltarusijos valstybine naujienų agentūra „BelTA“.Taip pat atleistas iš pareigų ir Baltarusijos ambasadorius Estijoje Viačeslavas Kačianovas.Atitinkamus įsakus A. Lukašenka pasirašė spalio 19 d.„rbc.ua“ primena, kad I. Sokolas kartu su visais Baltarusijos ambasados ​​Ukrainoje darbuotojais paliko šalį dar 2022 metų kovą.Baltarusija yra Rusijos sąjungininkė kare prieš Ukrainą. 2022 metų vasario 24 d. Rusijos kariuomenė įsiveržė į Ukrainą ir iš Baltarusijos teritorijos. Neseniai tai pripažino ir pats A. Lukašenka.

NATO stiprina patruliavimą Baltijos jūrojeNATO stiprina patruliavimą Baltijos jūroje dėl neseniai padarytos žalos povandeninei infrastruktūrai regione, ketvirtadienį pranešė transatlantinis karinis aljansas.„Padidintos priemonės apima papildomus stebėjimo ir žvalgybinius skrydžius, įskaitant jūrų patrulinius lėktuvus, NATO Awacs lėktuvus ir dronus. Į rajoną taip pat siunčiamas keturių NATO minų medžiotojų laivynas“, – rašoma „Reuters“ pranešime.„Balticconnector“ dujotiekis, jungiantis Suomiją ir Estiją, anksčiau šį mėnesį buvo pažeistas, o tai galėjo būti tyčinis sabotažo veiksmas. Abi šalys yra NATO narės, besiribojančios su Rusija.

Vokietija vis dar nežada tiekti Ukrainai jos pageidaujamų raketųVokietijos vyriausybė kol kas netieks Ukrainai ilgojo nuotolio „Taurus“ raketų, interviu „European Pravda“ sakė Vokietijos ambasadorius Ukrainoje Martinas Jaegeris.„Dabar „Taurus“ raketų į Ukrainą nebus pristatoma. Mano nuomone, Vokietijos vyriausybė ir kancleris tai labai aiškiai pasakė. Mes taip pat informavome Ukrainos vyriausybę apie šį sprendimą ir išsamiai informavome ją. Ir kol kas tai viskas, ką galiu viešai apie tai pasakyti“, - sakė M. Jeageris.Jis pažymėjo, kad tuo pat metu Vokietija ruošia naują pagalbos Ukrainai paketą, kurio vertė – milijardas eurų. „Tai apims tikrai svarbius komponentus, kurie padės sustiprinti jūsų oro gynybą. Beje, šiandien Vokietija – galbūt, jei neatsižvelgsime į Jungtines Valstijas – yra pirmaujanti šalis, investuojanti į jūsų oro gynybą“, – pridūrė ambasadorius.Vokietijos valdžios institucijos ne kartą teikė karinę pagalbą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms per visapusišką Rusijos karių invaziją į Ukrainą. Vokietija Ukrainos kariuomenei perdavė „Leopard“ tankus ir „Marder“ pėstininkų kovos mašinas.

Nuo karo pradžios Ukrainoje dingo apie 30 tūkst. civilių gyventojųNuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios dingo apie 30 tūkst. civilių gyventojų, pranešė Tarptautinės dingusių žmonių komisijos (ICMP) vadovė Ukrainos naujienų agentūrai „Suspilne“.Catherine Bomberger leidiniui sakė, kad dar prieš invaziją nuo 2014 m. buvo daug dingusių žmonių, tačiau „tie skaičiai, nors ir dideli, nebuvo tokie milžiniški kaip šiandien. Dabar tai yra apie 30 tūkst. žmonių. Ir tai tik civiliai gyventojai“.ICMP pareigūnė toliau sakė, kad labai svarbu, jog visi faktai būtų patikrinti.Trečiadienį Ukrainos vidaus reikalų ministro pavaduotojas Leonidas Tymčenka Kyjive susitiko su C. Bomberger ir aptarė šalies pastangas surasti dingusius asmenis.

Ukrainos pajėgos tęsia puolamąją operaciją Zaporižios srityjeUkrainos ginkluotosios pajėgos tęsia puolamąją operaciją Zaporižios srityje ir pasistūmėjo 400 metrų Verbovės kaimo rajone.Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Taurijos krypties atstovas spaudai Oleksandras Štupunas, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.Pasak atstovo, Taurijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės kovotojai tęsia puolimą Melitopolio kryptimi.Nuo šių metų vasaros Ukrainos kariai suaktyvino pastangas deokupuoti šalies teritoriją. Buvo išlaisvintos Robotynės, Kleščijivkos, Andrijivkjos ir kitos gyvenvietės.

Latvija kaltina taksi vairuotoją šnipinėjimu RusijaiValstybės saugumo tarnyba (VST) kreipėsi į prokuratūrą, prašydama iškelti baudžiamąją bylą taksi vairuotojui, kuris nusikalstamos organizacijos „Pabaltijo antifašistai“ nurodymu tikslingai rinko informaciją, susijusią su Latvijos nacionaliniu saugumu.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „tv.net.lv“.Pasak Latvijos pareigūnų, vėliau vyras ketino perduoti informaciją Rusijos specialiosioms tarnyboms.Tyrimo metu VST nustatė 23 šio asmens vykdyto šnipinėjimo atvejus. Latvijos pilietis nuolat palaikė ryšius su nusikalstamos organizacijos „Pabaltijo antifašistai“ lyderiais.Taksistas jiems reguliariai teikdavo informaciją apie Latvijos ir šalių-sąjungininkių ginkluotųjų pajėgų personalą ir techniką, strategiškai svarbius objektus Latvijos teritorijoje. Jis taip pat perdavė jiems informaciją apie Latvijos bendroves, kurios remia Ukrainą ir priešinasi Rusijos agresijai.Dirbdamas taksistu vyras galėdavo lengviau gauti informacijos, lankytis oro uosto, jūrų uosto ir kitų strategiškai svarbių objektų rajonuose.Šnipinėjimu Rusijos naudai įtariamas vyras buvo sulaikytas šių metų rugpjūčio 15 d. Taksisto namuose buvo rasta laikmenų, taip pat simbolių, patvirtinančių jo prokremliškas ideologines pažiūras, pavyzdžiui, Rusijos ir SSRS vėliavų.VST įspėja, kad už bet kokį dalyvavimą nusikalstamoje veikloje, susijusioje su „Pabaltijo antifašistais“ ir nukreiptoje prieš Latvijos nacionalinio saugumo interesus, gresia baudžiamoji atsakomybė.2022 metų lapkričio 28 dieną dėl antivalstybinės veiklos ir agresorės Rusijos palaikymo naudojantis „Telegram“ kanalu ir kitais panašaus turinio kanalais „Pabaltijo antifašistams“ buvo iškelta baudžiamoji byla.

Du žmonės sužeisti per Rusijos ataką Vovčanske, Charkivo srityjeCharkivo srities karinė administracija praneša, kad du 74 ir 69 metų vyrai patyrė minų ir šrapnelių sužalojimus dėl Rusijos apšaudymo pasienio mieste Vovčanske.Be to, OVA teigimu, priešo apšaudymas sukėlė didelį gaisrą privačiame name.https://t.me/kharkivoda/11970

Rusai į Beryslavą paleido 10 aviacinių bombųRusų okupantai į Beryslavą ketvirtadienį paleido 10 aviacinių bombų, dėl to nukentėjo dvi moterys.Apie tai pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas, praneša „RBC-Ukraina“ su nuoroda į jo „Telegram“ kanalą.Dvi vietos gyventojas traumavo sprogusi mina.Taip pat Beryslave apgadinti tarnybiniai automobiliai.

Kuleba: raketų ATACMS tiekimas Ukrainai tęsis, o jo apimtys didėsUkraina susitarė su Jungtinėmis Valstijomis dėl nuolatinio ilgojo nuotolio raketų ATACMS tiekimo.Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai televizijos kanalo „1+1“ eteryje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Jis teigiamai atsakė į klausimą, ar pranešimų apie pirmąjį ATACMS panaudojimo atvejį patvirtinimas reiškia, kad šie sviediniai Ukrainai bus siunčiami nuolat, o tiekimo apimtys didės.Ukrainos diplomatijos vadovas taip pat pabrėžė, kad tai yra tiesioginis Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV lyderio Joe Bideno susitarimų, pasiektų per rugsėjį Vašingtone surengtą jųdviejų susitikimą, rezultatas.„Jei skaitytumėte prezidento kalbą po jo susitikimo su J. Bidenu tarp eilučių, pamatytumėte, kad buvo priimtas labai svarbus sprendimas, kuris galėjo būti tik šis, tad mes dėkojame Jungtinėms Valstijoms už susitarimų vykdymą ir mūsų pajėgumų stiprinimą“, – tvirtino D. Kuleba.Kaip jau skelbta, spalio 17 dieną Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos surengė sėkmingą operaciją, pavadintą „Laumžirgis“, kurios metu buvo smogta į Rusijos aerodromus laikinai okupuotuose Berdianske ir Luhanske. Netrukus po šių smūgių Ukrainos prezidentas patvirtino, kad prieš rusų taikinius buvo pirmą kartą panaudotos ATACMS raketos.

Palydovinėse nuotraukose – ATACMS smūgio rusams padaryta žalaNaujose palydovų darytose nuotraukose matyti padaryta žala dviem rusų aerodromams, kuriuos Ukraina teigia apšaudžiusi taktinėmis balistinėmis raketomis ATACMS, kurias gavo iš JAV.Antradienį ATACMS raketomis buvo apšaudyti du aerodromai Ukrainos Luhansko regione ir uostamiestyje Berdianske Zaporižės regione, sunaikinti devyni sraigtasparniai ir kitokios karinės technikos. Tai – vienas didžiausių smūgių Rusijos aviacijai nuo pat Rusijos karinės invazijos pradžios 2022 m. vasarį.Nuotraukas, fiksuojančias padėtį aerodromuose po ukrainiečių apšaudymų, išpublikavo Laisvosios Europos radijo tiriamasis projektas „Schemes“, kuris šaltiniu nurodė „Planet Labs“.Nuotraukose matyti daugybė išdegusių vietų ten, kur stovėjo rusų sraigtasparniai.JAV karo studijų institutas savo antradienio analizėje nurodė, kad po to, kai ukrainiečiai ATACMS raketomis atakavo Luhansko ir Berdiansko aerodromus, rusų karinių pajėgų veidai veikiausiai išsklaidys aviacijos priemones, o dalį orlaivių perkels toliau nuo fronto linijos.https://t.me/uniannet/114900https://t.me/uniannet/114930

Kazachstanas uždraudė dronų, mikroelektronikos eksportą į RusijąKazachstanas įvedė draudimą eksportuoti į Rusiją 106 rūšių prekes, įskaitant technologijas, kurias Rusija potencialiai gali panaudoti gynybos sektoriuje, socialiniame tinkle X sakė prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, pranešė „Ukrinform“.Pareigūno teigimu, tai yra prekės, kurių Kazachstanas pats negamina, tačiau Rusija per trečiąsias šalis siekia įsigyti vakarietiškų komponentų, reikalingų ginklų gamybai.Prezidento kanceliarijos vadovas priminė, kad grupė „McFaul-Jermak“ dirba su partnerėmis siekdama garantuoti, kad „teroristinė valstybė negalėtų per trečiąsias šalis gauti svarbių komponentų ginklų gamybai“.Neseniai A. Jermakas sakė, kad numuštose Rusijos raketose Kh-101 ir dronuose „Shahed-131/136“ specialistai vis aptinka įvairių užsienyje pagamintų detalių.

Sandu sveikina Ukrainos sprendimą atsisakyti termino „moldavų kalba“Moldovos prezidentė Maia Sandu sveikina Ukrainos sprendimą atsisakyti dirbtinio termino „moldavų kalba“ vartojimo.Kaip pranešė „Ukrinform“, valstybės vadovė tai parašė socialiniame tinkle X.„Tai svarbus žingsnis, stiprinantis mūsų šalių vienybę“, – pažymėjo M. Sandu.Kaip jau buvo pranešta, kovo 24 d. Moldovoje įsigaliojo įstatymas, kuriuo Moldovos Konstitucijoje ir kituose valstybės įstatymuose vartotas pavadinimas „moldavų kalba“ keičiamas terminu „rumunų kalba“.Spalio 18 d. Kyjive surengtame bendrame Ukrainos ir Rumunijos vyriausybių posėdyje buvo priimtas sprendimas atsisakyti termino „moldavų kalba“ ir pakeisti jį „rumunų kalba“.Rumunijos ministras pirmininkas Marcelas Ciolacu po posėdžio padėkojo ukrainiečiams už šį sprendimą.Terminas „moldavų kalba“ atsirado Sovietų Sąjungos laikais, juo buvo vadinamas kirilica grindžiamas rumunų kalbos variantas.

Ambasadorius: rėmėjai padeda evakuoti iš Izraelio nemokius ukrainiečiusUkrainos ambasada Izraelyje rėmėjų lėšomis suorganizavo šešių Ukrainos piliečių evakuaciją, diplomatai šiuo metu dirba, kad galimybę išvykti turėtų dar 20 finansiškai nemokių tautiečių.Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša „Ukrinform“.„Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriame darbui su pažeidžiamiausiais piliečiais, kuriuos reikia evakuoti. Per kelias pastarąsias dienas su rėmėjų pagalba nemokami bilietai parūpinti šešiems ukrainiečiams, o eilėje – dar apie 20 vyresnio amžiaus, finansiškai nemokių, neįgalių žmonių, su kuriais dirbame. Tikiuosi, kad artimiausiomis dienomis taip pat pavyks juos evakuoti geradarių sąskaita“, – sakė diplomatas.J. Kornijčukas priminė, kad jau buvo suorganizuoti trys užsakomieji skrydžiai, kuriais evakuota apie 450 Ukrainos piliečių. Ketvirtadienio vakarą numatytas dar vienas evakuacinis skrydis į Rumuniją. Pasak ambasadoriaus, į jį jau užsiregistravo 80 piliečių, o lėktuve iš viso yra 150 vietų.Diplomatas pažymėjo, kad ambasados ​​svetainėje užsiregistravę žmonės patvirtino galintys sumokėti bilieto kainą, kuri Ukrainos piliečiams už ketvirtadienio skrydį siekia 399 eurus.„Bet žmonėms, kurie kreipiasi į mus ir įrodo, kad neturi finansinių galimybių, o tokių nedaug, mes padedame“, – sakė J. Kornijčukas.Jis pridūrė, kad ketvirtadienį ambasada pasirašė rėmimo sutartį su Amerikos labdaros fondu „Naujoji Ukraina“, pagalbą taip pat teikia Ukrainos verslas ir vietiniai filantropai, bendradarbiaujantys su ambasada.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pirmadienį, spalio 16-ąją, iš Izraelio į Rumuniją išskrido trečiasis evakuacinis lėktuvas su 74 Ukrainos piliečiais, kurių dauguma – moterys ir vaikai.

Kuleba: pirmieji naikintuvai F-16 pasieks Ukrainą kitų metų pirmoje pusėjePagal optimistinį scenarijų pirmieji naikintuvai F-16 pasieks Ukrainą kitų metų pirmoje pusėje.Tai ketvirtadienį televizijos kanalo „1+1“ laidoje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“.„Kai tik pilotai baigs mokymus – o lygiagrečiai Ukrainoje ruošiama infrastruktūra, – lėktuvai bus Ukrainoje. Tad vienintelės kliūtys F-16 pasirodymui Ukrainos padangėje yra besitęsiantis pilotų mokymas ir infrastruktūros ruošimas. Optimistinis scenarijus, manau, yra kitų metų pirma pusė“, – sakė jis.D. Kuleba paaiškino, kad partneriai priėmė visus principinius sprendimus šiuo klausimu. Jis taip pat priminė prezidento Volodymyro Zelenskio vizitus į Nyderlandus ir Daniją, kurių metu buvo pažadėta tiekti Ukrainai lėktuvus. Pasak URM vadovo, neseniai aviacijos koaliciją papildė Belgija.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, buvęs Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas taip pat prognozavo, kad Ukraina naikintuvų F-16 gali gauti 2024 metų pavasarį.

Ukraina priėmė įstatymą dėl religinių organizacijų, susijusių su Rusijos stačiatikių bažnyčia, uždraudimoUkrainos Aukščiausioji Rada pirmuoju svarstymu priėmė įstatymo projektą dėl religinių organizacijų, susijusių su Rusijos stačiatikių bažnyčia, veiklos uždraudimo Ukrainoje.Tai „Telegram“ kanale pranešė deputatas iš parlamentinės frakcijos „Holos“ Jaroslavas Železniakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak jo, įstatymo projekto „Dėl kai kurių Ukrainos įstatymų dėl religinių organizacijų veiklos Ukrainoje pakeitimų“ (Nr. 8371) priėmimui pirmuoju svarstymu pritarė 267 parlamentarai.Dokumente pažymima, kad šalyje negali veikti religinės organizacijos, susijusios su religinės struktūros, kurios valdymo centras yra ginkluotą agresiją prieš Ukrainą vykdančioje valstybėje, įtakos centrais.Atitinkamų religinių organizacijų veikla gali būti nutraukta teismo tvarka dėl administracinio ieškinio, arba Valstybinės etnopolitikos ir sąžinės laisvės tarnybos, arba prokuroro.„Ukrinform“ primena, kad Ukrainos ministrų kabinetas 2023 metų sausį įregistravo Aukščiausiojoje Radoje įstatymo projektą dėl Religinių organizacijų veiklos Ukrainoje, pagal kurį Maskvos patriarchato Ukrainos stačiatikių bažnyčios veikla gali būti nutraukta.Aukščiausiosios Rados Humanitarinės ir informacinės politikos komitetas rekomendavo parlamentui priimti šį dokumentą pirmuoju svarstymu.

Ukrainos kariuomenė patvirtino, jog kaunasi pietiniame Dnipro upės kranteUkrainos kariuomenė pasistūmėjo į priekį Rusijos okupuotame Dnipro upės žemupio krante Pietų Ukrainoje, nors Rusijos pranešimuose sakoma, kad ji jau buvo priversta iš ten pasitraukti.Ukrainos generalinis štabas ketvirtadienį pranešė, kad rusai apšaudė Piščanivkos kaimą Rusijos okupuotoje Chersono srities dalyje. Tai rodo, kad Rusija apšaudė ukrainiečių kovotojus.Nauji tiltai per upę gabenti ginklus ir atsargas Ukrainos kariuomenei nėra nutiesti.Rusijos oro pajėgos anksčiau bombardavo Ukrainos kontroliuojamą Dnipro upės kranto dalį dėl galimos Ukrainos karių koncentracijos. Per šį procesą kelis kartus žuvo civiliai.Pernai Rusijos kariuomenė, užpuolusi Ukrainą 2022 m. vasarį, po sėkmingų Ukrainos kontratakų turėjo pasitraukti iš šiaurinio Dnipro upės kranto Chersono srityje. Nors tiltai buvo sunaikinti, Ukrainos daliniai kelis kartus persikėlė į Rusijos kontroliuojamą krantą. Vis dėlto kol kas jiems nepavyko ten nuolat įsitvirtinti.

Žiniasklaida: Zaporižios kryptimi žuvo vienas iš Rusijos karo prieš Ukrainą simboliųRusų karo propagandininkai pranešė kovotojo Aleksandro Možajevo, pravarde Babajus, kuris nuo 2014 m. kovojo prieš Ukrainą Rusijos pusėje, žūtį. Kol kas joks oficialus šaltinis nepatvirtino šių duomenų.Apie Babajaus žūtį „Telegram“ kanale pranešė vadinamasis z karo korespondentas Jegoras Guzenka (Tryliktasis). Jis teigia, kad A. Možajevą likvidavo Zaporižios kryptimi trečiadienį, spalio 18 d.Žiniasklaida pirmą kartą parašė apie rusą A. Možajevą Krymo okupacijos ir Rusijos įsiveržimo į Donbasą metu 2014 m. Jis ten dalyvavo karo veiksmuose Slavianske ir Kramatorske. Rusų samdomi kariai pavadino teroristą „kazoku Babajumi“ ir „rusų pasaulio simboliu“.Greitai jis pabėgo į Rusiją. Babajaus teigimu, ten jo ieškojo policiją už bandymą nudurti peiliu, taip pat skyrė bausmę už marihuanos laikymą. Rusai Luhansko srityje pradėjo tyrimą dėl įtarimų prievartavimais ir žmogžudystėmis, rašo nv.ua.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, per praėjusią parą likviduota 630 rusų okupantų, o nuo Rusijos įsiveržimo pradžios – beveik 291 tūkst.https://t.me/nvua_official/64621

Praėjusią naktį rusai paleido į Ukrainos teritoriją penkias raketas „Iskander-M“Spalio 19-osios naktį Rusijos okupacinės pajėgos puolė Ukrainą panaudojusios 17 puolimo iš oro ginklų, įskaitant balistines raketas „Iskander-M“, dronus „Shahed“, valdomas iš oro paleidžiamas ir „žemė-oras“ raketas, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė.„Iš viso nuo spalio 18 d. 20 val. iki spalio 19 d. 5 val. smogiant į pramonės, infrastruktūros, civilinius ir karinius objektus buvo panaudota 17 oro puolimo ginklų: penkios balistinės raketos „Iskander-M“, viena valdoma „žemė-oras“ raketa S-300; viena iš oro paleidžiama valdoma raketa Kh-59, viena sparnuotoji raketa (jos tipas dar nenustatytas), devyni koviniai dronai „Shahed-136/131“, – sakoma pranešime.Priešo sviediniai lėkė į objektus Donecko, Mykolajivo, Sumų, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse.Ukrainai pavyko perimti keturis priešo sviedinius: vieną valdomą raketą Kh-59 ir tris dronus „Shahed-136/131“ su sprogmenimis. Vietos karinės administracijos dar turi pranešti apie padarinius ir aukas.

Rusijos kariuomenė 105 kartus apšaudė Chersono miestą ir regioną, žuvo du žmonės Per pastarąją parą Rusijos kariuomenė 105 kartus apšaudė Chersono regioną, žuvo du žmonės ir keturi buvo sužeisti.Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Per pastarąją parą priešas surengė 105 atakas, paleido 580 šūvių iš minosvaidžių, artilerijos, „Gradų“, AGS, ZU-23-2, tankų, lėktuvų ir dronų. Priešas paleido 23 sviedinius į Chersono miestą“, – sakoma pranešime.Rusijos kariuomenė apšaudė regiono gyvenamuosius rajonus, gamyklą ir parką Chersone. Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, dar keturi buvo sužeisti.Kaip buvo pranešta anksčiau, trečiadienį vakare dėl Rusijos okupantų vykdyto Chersono miesto ir regiono apšaudymo buvo sužeisti trys žmonės.

Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje pasiekė 290 680Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 19 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 290 680 rusų karių, iš jų 630 – per pastarąją parą.Taip teigiama feisbuke paskelbtame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo įraše.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 4 992 priešo tankus (+11 per pastarąją parą), 9 437 šarvuotąsias kovos mašinas (+17), 6 983 artilerijos sistemas (+39), 818 raketų paleidimo sistemas (+4), 548 oro gynybos sistemas (+1), 320 karo lėktuvų (+1), 324 sraigtasparnius (+1), 5 318 operatyvinį taktinį bepilotį orlaivį (+17), 1 534 sparnuotąsias raketas, 20 laivų, 1 povandeninį laivą, 9 337 mašinas ir kuro talpyklas (+34), 985 specialiosios įrangos vienetus (+3).Iš mūšio lauko gaunami duomenys nuolat tikslinami.Kaip rašoma Generalinio štabo pranešime, ukrainiečių kariai šalies rytuose ir pietuose laiko užėmę gynybines pozicijas, dviem atskiromis kryptimis tęsiamas puolimas.

Pietų Ukrainoje per Rusijos apšaudymą yra žuvusiųjų ir sužeistųjųPietų Ukrainoje trečiadienio vakarą per rusų pajėgų surengtą apšaudymą žuvo mažiausiai du žmonės ir keturi buvo sužeisti.Rusų raketai smogus maisto produktų sandėliui, Mykolajivo srityje, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, žuvo du civiliai, vienas asmuo buvo sužeistas.Besiribojančioje Chersono srityje, pasak karinio gubernatoriaus Oleksandro Prokudino, per artilerijos ir oro smūgius nukentėjo dar trys žmonės.

ISW: Ukrainos jūrų pėstininkai išsilaipino kairiajame Chersono srities krante ir užėmė priešo pozicijasDviejų Ukrainos jūrų pėstininkų brigadų daliniai spalio 17–18 dienomis kirto Dniepro upę ir išsilaipino kairiajame Chersono srities krante.Remiantis ISW pranešimu, vakarykštėje užfiksuotoje medžiagoje matyti, kad Ukrainos kovotojai pajudėjo į šiaurę nuo Piščanivkos (14 km į rytus nuo Chersono miesto ir 3 km nuo Dniepro upės) iki Poimos (11 km į rytus nuo Chersono miesto ir 4 km nuo Dniepro upės).Pranešama, kad dvi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo grupės išsilaipino rytiniame Dniepro krante ir prasiveržė per okupacinių pajėgų gynybą, laikinai užėmusios visą Poimą ir pozicijas šiauriniame Piščanivkos pakraštyje. Nuo spalio 18 dienos įsibrovėliai kontroliavo tik pietinę Piščanivkos dalį.

Mykolaivo srityje per rusų ataką žuvo du žmonėsGelbėtojai žuvusiųjų kūnus ištraukė iš po sugriauto maitinimo įstaigos pastato griuvėsių. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Mykolaivo regioninės karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas.„20.30 val. priešas smogė Stepivskos bendruomenės gyvenvietei. Moteris žuvo, gelbėtojai jos kūną ištraukė iš po sugriauto pastato griuvėsių. Tikriausiai po griuvėsiais yra kitas žmogus. Taip pat iki šiol žinoma apie vieną sužeistąjį“, – sakė V. Kimas.Vidaus reikalų ministerija šiek tiek vėliau pranešė, kad per ataką žuvo du žmonės. Gelbėtojai ištraukė jų kūnus iš po sugriauto maitinimo įstaigos pastato griuvėsių. Be to, buvo sužeistas vienas žmogus.Per ataką buvo apgadinti ir gyvenamieji pastatai, žemės ūkio įmonė.Pasak Chersono regioninės karinės administracijos vadovo Oleksandro Prokudino, tuo pačiu metu Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono regioną aviacija ir artilerija.„Dėl smūgių Ostrovo mikrorajone buvo sužeisti du 65 ir 54 metų vyrai. Jie buvo paguldyti į ligoninę su minų sprogimo sužalojimais. Kitas „atvykimas“ - Olhivkoje. Ten buvo sužeistas 47 metų vietos gyventojas“, – sakė O. Prokudinas.

Rusija bijo F-16 perdavimo Ukrainai: Šoigu paskelbė apie „atsakomąsias priemones“Rusijai nepatinka tai, jog Ukrainai tiekiami modernūs vakarietiški ginklus, įskaitant tai, kad Kijevas gaus žadėtus amerikiečių naikintuvus F-16, ir todėl rusai stiprina savo vakarines sienas.Atitinkamą pareiškimą Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu padarė per Rusijos ir Baltarusijos gynybos ministerijų jungtinės valdybos posėdį trečiadienį, pranešė Rusijos žiniasklaida.„Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės perduoda Ukrainai šarvuočius, oro gynybos sistemas ir didelio tikslumo raketas. Pažeisdamas tarptautines konvencijas, Vašingtonas įtraukė kasetinius šaudmenis į savo karinės pagalbos paketus. F-16 taktinių naikintuvų perkėlimo į Kijevą klausimas persikėlė į praktinį lygį. Tikimasi, kad jie atvyks kitais metais. Reaguodami į šias grėsmes, imamės atitinkamų priemonių, stipriname savo vakarines sienas“, – sakė S. Šoigu.

Macronas: palestiniečių ir Izraelio konflikto paaštrėjimas neturės įtakos Prancūzijos ir ES paramai UkrainaiUkrainos ir Prancūzijos prezidentai šiandien kalbėjosi telefonu. Apie tai pranešė abiejų pusių spaudos tarnybos.„Krizių daugėjimas jokiu būdu nesusilpnins Prancūzijos ir Europos paramos Ukrainai, kuri tęsis tiek, kiek reikės“, – Emmanuelis Macronas patikino Volodymyrą Zelenskį.

Kuleba apie neįvykusį Zelenskio vizitą į Izraelį: jie paprašė palauktiUkrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nebuvo duotas neigiamas atsakymas dėl vizito į Izraelį. Jis tik buvo įspėtas, kad tokios kelionės teks palaukti.Kaip praneša portalas „rbc.ua“, Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba tai pareiškė interviu leidiniui „La Repubblica“.„Mes nesijaučiame atstumti. Mes aptarėme su jais vizitą iškart po "Hamas" atakos, ir jie mums pasakė, kad turėsime palaukti. Tuo metu Tel Avivas nelaukė nė vieno užsienio lyderio. Dabar padėtis pasikeitė“, - sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.Jis pridūrė, kad V. Zelenskio vizitas greičiausiai įvyks tada, kai bus susitarta dėl datos.Pirmadienį žiniasklaida pranešė, jog Ukrainos prezidentas V. Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, solidarizuodamasis su „Hamas“ teroristų užpulta šalimi, bet jam buvo pasakyta, kad „dabar vizitui netinkamas laikas“.

JAV įvedė sankcijas Irano raketų ir dronų programų rėmėjų tinkluiJAV valdžia trečiadienį paskelbė sankcijas Irano raketų ir bepiločių orlaivių programų rėmėjams, jos nukreiptos į veikėjus, įsikūrusius Irane, Honkonge, Kinijoje ir Venesueloje.„Beatodairiškas Irano pasirinkimas tęsti destruktyvių nepilotuojamų orlaivių ir kitų ginklų platinimą pratęsia daugybę konfliktų regionuose visame pasaulyje“, – sakoma iždo sekretorės pavaduotojo terorizmo ir finansinės žvalgybos klausimais Briano Nelsono pareiškime.Pranešimas paskelbtas Europos Sąjungai (ES) taip pat ėmusis veiksmų siekiant išlaikyti ribojančias priemones pagal ES neplatinimo režimą Iranui, pasibaigus svarbiame branduoliniame susitarime nustatytam terminui.Iždo departamentas trečiadienį paskelbė, kad įveda sankcijas 11-ai asmenų, aštuoniems subjektams ir vienam laivui. Žmonės, į kuriuos jos nukreiptos, „materialiai parėmė“ Iraną „raketų ir dronų gamyboje“, pridūrė Iždo departamentas.Veiksmų imtasi kartu su Valstybės departamentu, kuris paskelbė sankcijas aštuoniems asmenims ir subjektams.

Rumunijos premjeras pasidžiaugė, kad Ukraina pagaliau atsisakė „moldavų kalbos“Rumunijos ministras pirmininkas Marcelas Ciolacu po bendro Ukrainos ir Rumunijos vyriausybių posėdžio Kyjive padėkojo ukrainiečiams už sprendimą atsisakyti dirbtinio termino „moldavų kalba“.M. Ciolacu tai pareiškė per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos ministru pirmininku Denysu Šmyhaliu, praneša portalas „eurointegration“.Rumunijos premjeras sakė norintis „ypatingai padėkoti“ savo kolegai iš Ukrainos už fakto, kad vadinamoji moldavų kalba neegzistuoja, pripažinimą.„Nuo šiol tarptautiniu lygiu egzistuoja tik viena oficiali kalba - rumunų. Manau, kad šiuo Ukrainos vyriausybės sprendimu šis Rusijos „išradimas“ buvo anuliuotas", - pridūrė jis.Bendrame Ukrainos ir Rumunijos premjerų pareiškime pažymima, kad Ukrainos vyriausybė nusprendė „tučtuojau išspręsti dirbtinio rumunų ir „moldavų“ kalbų atribojimo klausimą ir imtis atitinkamų praktinių priemonių deramai įvertinus visus teisinius aspektus“.Portalas primena, kad „moldavų kalba“ atsirado Sovietų Sąjungos laikais ir iš tikrųjų buvo kirilica grindžiamas rumunų kalbos variantas. 1994 metų Moldovos Konstitucijos 13-asis straipsnis apibrėžė „moldavų kalbą“ kaip nacionalinę šalies kalbą.2013 metų gruodį Moldovos Konstitucinis Teismas nusprendė, kad nepriklausomybės deklaracijos tekstas turi viršenybę prieš konstitucijos nuostatas. O Moldovos nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos deklaracijoje, priimtoje 1991 metais, buvo pažymima, kad Moldovoje valstybinė kalba yra rumunų.Praėjusią savaitę lankydamasis Rumunijoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, jog Ukrainos vyriausybė priims sprendimą, kad „moldavų kalba“ neegzistuoja.

Rusija patvirtino apie Ukrainos ataką KrymeRusijos Federacijos gynybos ministerija sakė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos aneksuotam Krymui smogė raketomis iš oro gynybos sistemos S-200.„Spalio 18 dieną, apie 17.40 val. Maskvos laiku, Kijevo režimas bandė įvykdyti teroristinį išpuolį su S-200 priešlėktuvinėmis raketomis, paverstomis smogiamąja versija Krymo teritorijoje. Rusijos oro gynybos sistemos ore sulaikė dvi Ukrainos raketas. Sulaikytų taikinių fragmentai nukrito apleistoje vietovėje, o vėliau detonavo ant žemės. Nėra jokių aukų ar sunaikinimo“, – sakoma Rusijos pareiškime.Anksčiau aneksuoto Sevastopolio vadovas Michailas Razvožajevas sakė, kad Balaklavos rajone Kara-Koboje buvo numušta raketa, kurios kovinė galvutė sprogo ant žemės.Tuo tarpu vietos gyventojai skundžiasi, kad pavojaus signalas buvo paskelbtas jau po sprogimo.

Rusų smūgio Zaporižiai aukų skaičius išaugo iki penkių žmoniųTrečiadienį, spalio 18-ąją, Zaporižioje per okupantų rusų raketų ataką žuvo penki taikūs gyventojai.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Zaporižios srities karinės administracijos vadovu Jurijumi Malašką.„Naktinės rusų teroristų atakos aukų skaičius Zaporižioje išaugo iki penkių žmonių. Iš griuvėsių buvo ištraukti trijų žmonių, laikytų dingusiais be žinios, palaikai“, – parašė „Telegram“ kanale pareigūnas.Jis pridūrė, kad penki sužeisti miesto gyventojai buvo nuvežti į medicinos įstaigas.Portalas primena, kad trečiadienį okupantai rusai paleido raketą į daugiaaukštį namą Zaporižioje. Buvo sugriauti keli vienos laiptinės aukštai.Pasak gelbėtojų, nuo rusų smūgio nukentėjusio namo konstrukcijos gali sugriūti.

Sevastopolyje nugriaudėjo stiprus sprogimasTrečiadienio, spalio 18-osios, vakarą laikinai okupuotame Sevastopolyje Kryme griaudėjo galingas sprogimas. Mieste paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžio.Vietos „Telegram“ kanalai skelbia vaizdo įrašus ir preliminariai praneša, kad tai įvyko netoli Sakharnaya Balka kaimo.Maskvos paskirtas Sevastopolio guberbatorius Michailas Razvožajevas sakė, kad Rusijos laivynas „atrėmė“ ataką prieš oro taikinius Sukharnaya Balka rajone: „Visos tarnybos buvo įspėtos. Sugarloaf rajone yra dūmų, gelbėtojai jau išvyko į įvykio vietą. Informacija apie žalą infrastruktūrai yra nustatinėjama“. Skelbiama, kad greitosios pagalbos automobiliai ir gelbėtojai skubėjo į sprogimo vietą. Taip pat pranešama, kad galėjo būti nusitaikyta į Kara-Kobos raketų arsenalą. Remiantis kita informacija, Sukharnaya Balka yra karinio jūrų laivyno arsenalas.„Netoli kaimo yra Rusijos karių sandėliai", – pažymėjo „Telegram“ kanalai.https://t.me/stranaua/127692

Maskva padėkojo Šiaurės Korėjai už nedviprasmišką paramąRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva labai vertina Šiaurės Korėjos „principingą, nedviprasmišką paramą Rusijos veiksmams“ Ukrainoje.Sergejus Lavrovas lankosi izoliuotoje Šiaurės Korėjoje praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV pranešė, kad Pchenjanas perdavė Maskvai amunicijos karui Ukrainoje.Netrukus po atvykimo S. Lavrovas sakė, kad jo vizitas buvo proga aptarti sutarčių, kurias Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pasirašė praėjusį mėnesį susitikę Rusijos Vostočnyj kosmodrome, įgyvendinimą, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra „Tass“.Praėjusį penktadienį Baltieji rūmai pranešė, kad Šiaurės Korėja Rusijai pristatė daugiau nei 1000 konteinerių karinės įrangos ir amunicijos.

Po naujausių Rusijos išpuolių – septynios aukosNaktį ir trečiadienį per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai septyni civiliai gyventojai ir buvo apgadintas elektros tinklas šiaurės rytiniame Charkovo mieste, pranešė Ukrainos pareigūnai.Keturi civiliai žuvo ryte per raketos smūgį į gyvenamąjį namą pietrytiniame Zaporižios mieste, o 31 metų moteris žuvo per išpuolį Obukhivkos kaime centriniame Dniepropetrovsko regione, pranešė jie.Vyras ir moteris taip pat žuvo per naktį surengtą išpuolį pietiniame Chersono regione, „Telegram“ kanale pranešė regiono gubernatorius Oleksandras Prokudinas.

Ambasadorius: Izraelyje žuvusių ukrainiečių skaičius išaugo iki 23Per „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo 23 Ukrainos piliečiai.Tai trečiadienį socialiniame tinkle X pranešė Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelas Brodsky, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Naujausiais duomenimis, per „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo 23 Ukrainos piliečiai. Tai antras per ataką žuvusių užsieniečių skaičius po amerikiečių“, – parašė diplomatas.Anksčiau buvo pranešta apie 13 Izraelyje žuvusių Ukrainos piliečių.

Rusijoje – dar vienas balsavimas dėl branduolinių bandymų draudimo atšaukimoRusijos įstatymų leidėjai trečiadienį dar kartą balsavo už tai, kad būtų atšauktas Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties (CTBT) ratifikavimas.Šioje 1996 metais priimtoje sutartyje numatytas visapusiškas branduolinių sprogdinimų draudimas. Tačiau ji nėra įsigaliojusi, nes ją ratifikavo ne visos branduolines technologijas turinčios valstybės, įskaitant JAV ir Kiniją.Kaip pranešama, trečiadienį Rusijos parlamento žemųjų rūmų (Valstybės Dūmos) nariai per antrą ir trečią svarstymus vienbalsiai pritarė CTBT ratifikavimo atšaukimui.Dabar dėl iniciatyvos dar balsuos parlamento aukštieji rūmai.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad „nėra pasirengęs pasakyti“, ar jo šalyje esama būtinybės rengti branduolinius bandymus.Tuo metu užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas praėjusią savaitę tvirtino, kad Maskva branduolinius bandymus atnaujintų tokiu atveju, jei tokį žingsnį iš pradžių žengtų JAV.Nors CTBT taip ir neįsigaliojo, ją ratifikavo 178 šalys, tarp jų – branduolinės galios Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK). Ši sutartis turi simbolinę reikšmę.Jos šalininkai teigia, kad sutartis nustatė tarptautinę normą, kuri prieštarauja branduolinių ginklų bandymams, tačiau kritikai tikina, jog be svarbių šalių ratifikavimo nerealizuojamas susitarimo potencialas.Rusijos parlamentas šią sutartį ratifikavo 2000 metų birželį, praėjus šešiems mėnesiams po to, kai V. Putinas pirmą kartą užėmė prezidento postą.Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas anksčiau šį mėnesį nurodė, kad Maskva, duodama „atsaką“ JAV, sieks ratifikavimo atšaukimo.Praėjusiais metais Ukrainoje prasidėjus Rusijos puolimui, išaugo įtampa dėl galimo branduolinių ginklų panaudojimo įsiplieskusiame kare. Po to, kai Maskva inicijavo invaziją, V. Putinas mobilizavo Rusijos branduolines pajėgas ir vis užsimena apie šalies branduolinę doktriną, kuri „egzistencinės grėsmės“ atveju leidžia pasitelkti atominius ginklus.Šią vasarą V. Putinas patvirtino, kad Rusija dislokavo savo sąjunginkės Baltarusijos teritorijoje taktinius branduolinius ginklus.Anksčiau šį mėnesį Maskva taip pat nurodė, kad sėkmingai išbandė branduolinę sparnuotąją raketą.

Ukrainos ambasadorius: iš Izraelio jau evakuota apie 450 ukrainiečiųArtimiausias evakuacinis skrydis iš Tel Avivo numatytas spalio 19 d. Iš Izraelio dėl karo veiksmų jau išvyko apie 450 ukrainiečių.Tai trečiadienį žurnalistams papasakojo Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša UNIAN. Pasak diplomato, iki šiol ukrainiečiams buvo surengti trys evakuaciniai skrydžiai iš Izraelio.„Iš viso buvo evakuota apie 450 piliečių, evakuacijos poreikis labai sumažėjo. Tai reiškia, kad tie, kurie mėgino skubiai evakuotis, jau išvyko", - pažymėjo ambasadorius.Kartu jis prisiminė, kad visi skrydžiai buvo į Rumuniją.„Suteikėme konsulinę pagalbą ir parūpinome pigiausių bilietų – kaina apie 400 eurų, kai dabar bet kokie skrydžiai į Europą kainuoja 1000-1500 eurų“, – teigė jis.J. Kornijčukas pridūrė, jog organizuoti nemokamą evakuaciją neįmanoma, nes tam nėra lėšų. Anot ambasadoriaus, ukrainiečiai skundėsi kaip tik dėl ​​to, kad skrydžiai nebuvo nemokami.„Vakar nemokamai buvo išsiųstas karstas su žuvusios mūsų pilietės palaikais, o šiandien išsiunčiamas jos nepilnametis sužeistas sūnus, iš pradžių į Moldovą, o paskui į Odesą, į mamos laidotuves“, – sakė diplomatas.Praėjus savaitei po „Hamas“ smogikų atakos, spalio 14 d. iš Izraelio išskrido pirmasis lėktuvas su evakuojamais ukrainiečiais. Jame buvo 207 Ukrainos piliečiai, tarp jų daugiau kaip 60 vaikų.Spalio 16 d. iš Ben Guriono oro uosto į Rumuniją išskrido antrasis evakuacinis lėktuvas su 155 Ukrainos piliečiais, tarp kurių buvo 107 moterys ir 23 vaikai.Deja, evakuoti ukrainiečius iš Gazos Ruožo, kur vyksta aktyvūs karo veiksmai, kol kas nepavyko, apgailestavo ambasadorius.

Ukrainos pajėgos Zaporižios kryptimi sunaikino Rusijos lėktuvą „Su-25“Tavrijos sektoriuje veikiančių Ukrainos gynybos pajėgų kariai Zaporižios kryptimi sunaikino Rusijos lėktuvą „Su-25“.Tai feisbuke pranešė Tavrijos gynybos pajėgų jungtinis spaudos centras.Kaip teigiama, Zaporižios srityje į pietvakarius nuo Robotynės rusai nesėkmingai bandė atgauti prarastą poziciją.„Buvo sunaikintas priešo lėktuvas „Su-25“. Be to, Tavrijos operatyvinės-strateginės grupės kariai tęsia puolimą – jie pasiekia dalinių laimėjimų į pietus nuo Robotynės“, – pažymėjo spaudos centras.

Skelbiama, kad Rusija masiškai permeta karinę techniką į Krymą Rusija į laikinai okupuotą Krymą masiškai permeta įvairių modifikacijų karinę techniką – šarvuočių ir haubicų kolonos buvo pastebėtos Eupatorijoje ir Simferopolyje. Tai trečiadienį, spalio 18 d., pranešė partizaninis judėjimas „Ateš“. Partizanai technikos perdislokavimą sieja su padėtimi Zaporižios srityje ir prie Avdijivkos. Manoma, kad Rusija taip gali bandyti kompensuoti savo nuostolius. „Mūsų agentai užfiksavo pėstininkų kovos mašinų BMP-3 ir šarvuotųjų transporterių BTR-82AM judėjimą Simferopolyje“, – pažymi „Ateš“. Ukrainos kariai jau gavo šiuos duomenis, kad galėtų pradėti rusų ginkluotės „utilizavimą“, sako partizanai. „Ateš“ taip pat pranešė, kad Rusija pradėjo sovietinių savaeigių artilerijos pabūklų „2S1 Gvozdika“ permetimą – jų judėjimas buvo pastebėtas Eupatorijoje. Pasak partizanų, užfiksuoti kadrai byloja, kad Rusija vėl ketina kariauti fronte su senienomis. „Jie siunčia savo kareivius su technika, kuri, labai tikėtina, gali sugesti kritiškiausiu momentu“, – pabrėžia „Ateš“. Trečiadienį Avdijivkos miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas pareiškė, kad šiomis dienomis Rusija gali pradėti naują šturmą. Anot jo, okupantai jau tris naktis paeiliui pergrupuoja techniką, tad santykinė „tyla“ netrukus gali baigtis. Pareigūnas taip pat sakė, kad pastarasis Avdijivkos šturmas, okupantų pradėtas spalio 10 d., yra bene didžiausias Rusijos kariuomenės puolimas per visą plataus masto karą su Ukraina. https://t.me/atesh_ua/2263

Ukrainos dronai atakavo Rusijos lauko stovyklą Kursko srityjeSpalio 18-osios naktį Ukrainos saugumo tarnyba (SSU) surengė dronų ataką prieš Rusijos lauko stovyklą netoli Kursko srities Postojalyje Dvory kaimo, pranešė „Ukrinform“, remdamasi šaltiniais Ukrainos saugumo tarnyboje.Šaltinio teigimu, netoli Rusijos Chalino karinės oro bazės buvo dislokuota iki 3000 Rusijos kareivių ir apie 80 karinės technikos vienetų.Tikslūs priešo patirti nuostoliai dar nėra patikrinti, tačiau akivaizdu, kad sprogimai buvo stiprūs. SSU dronai į Rusijos lauko stovyklą smogė mažiausiai 18 kartų.„Visą naktį rusai iš gretimų kaimų socialiniuose tinkluose diskutavo apie sprogimų garsus. Tačiau labai stebėtina, kaip jie galėjo juos girdėti, jei Rusijos valdžia pranešė, kad oro gynybos sistemos „numušė visus dronus“ ir „jokių nuostolių nepatirta“, – sarkastiškai pridūrė šaltinis.„Ukrinform“ primena, kad anksčiau Ukrainos saugumo tarnyba bepiločiais orlaiviais sėkmingai atakavo Rusijos Krasnaja Jarugos elektros pastotę Belgorodo srityje.

Ukraina: avarijoje galimai žuvęs išdavikas nuteistas kalėti iki gyvos galvosOdesos Malinovskio rajono teismas paskelbė nuosprendį buvusiam „Chersono srities administracijos vadovo pavaduotojui“ Kyrylui Stremousovui, kuris galimai žuvo per avariją.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis teismo nuosprendžiu.Teisėjų kolegija, vadovaujama teisėjo Serhijaus Čerevkos, nuteisė K. Stremousovą kalėti 9 metus už kolaboracionizmą, 13 metų konfiskuojant turtą už valstybės išdavimą ir iki gyvos galvos už valstybės išdavimą ginkluoto konflikto sąlygomis.Be to, teismas įpareigojo kolaborantą sumokėti 13 tūkst. grivinų teismo išlaidų. K. Stremousovo advokatė prašė išteisinti kolaborantą.Anksčiau žiniasklaida rašė, kad esą K. Stremousovas žuvo per avariją paslaptingomis aplinkybėmis. Kadangi tai įvyko okupuotoje teritorijoje, teismas negavo faktinių K. Stremousovo mirties įrodymų. Todėl jis buvo teisiamas už akių kaip nuo teisingumo besislapstantis asmuo.Kolaborantas K. Stremousovas žuvo per avariją 2022 metų lapkričio mėnesį bandydamas išvengti susidūrimo su sunkvežimiu. Bent jau taip teigė Rusijos žiniasklaida.Avarija įvyko rusams traukiantis iš Chersono. Todėl manoma, kad kolaboranto mirtis galėjo būti inscenizuota.

Putinas: JAV sprendimas perduoti Ukrainai raketų ATACMS nepakeis padėties fronteRusijos prezidentas Vladimiras Putinas tvirtina, kad JAV sprendimas perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio raketų ATACMS yra „klaida“ ir nepakeis situacijos fronto linijoje.Kremliaus šeimininkas tokį komentarą išsakė po to, kai Baltieji rūmai patvirtino, kad nusiuntė Kyjivui šių raketų.„Nebus jokių rezultatų, todėl tai yra klaida“, – trečiadienį per spaudos konferenciją Kinijoje pareiškė V. Putinas ir pridūrė, kad tai esą tik „prailgina agoniją“.„Svarbiausia, kad tai negali iš esmės pakeisti situacijos kontaktinėje linijoje, tai neįmanoma“, – kalbėjo Rusijos prezidentas.Kelios JAV žiniasklaidos priemonės citavo vieną amerikiečių pareigūną, kuris teigė, kad Ukrainą pasiekusių ATACMS raketų maksimalus nuotolis siekia maždaug 160 kilometrų.Rusijos pareigūnai antradienį apkaltino Ukrainą, kad ši pasitelkė JAV perduotas raketas atakoms prieš rusų kontroliuojamą Berdiansko miestą Ukrainos pietryčiuose.Po atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad Kyjivas panaudojo šias raketas, tačiau nepateikė detalių apie tai, kada ir kur jos buvo pasitelktos.„Jos veikė labai tiksliai. ATACMS pasiteisino“, – antradienį savo vakariniame kreipimesi tikino V. Zelenskis.

Putinas: pasauliniai konfliktai ir grėsmės padeda „stiprinti“ Rusijos ir Kinijos santykiusTrečiadienį lankydamasis Pekine, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigė, kad vis didėjantis pasaulinių konfliktų ir grėsmių skaičius padeda „stiprinti“ Maskvos ir Pekino santykius.Į Kiniją V. Putinas atvyko po jo pradėto karo Ukrainoje pradžios praėjus beveik 20 mėnesių ir vis stiprėjant konfliktui tarp Izraelio ir „Hamas“.„Visi šie išoriniai veiksniai – bendros grėsmės, padedančios stiprinti Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimą,“ – Pekine surengtoje neeilinėje spaudos konferencijoje kalbėjo V. Putinas.Jis pridūrė, kad nestokoja „optimizmo“ dėl santykių ateities.Pekinas yra vienas iš pagrindinių Maskvos, nuo kurios Vakarai nusisuko dėl karo Ukrainoje, partnerių.V. Putinas ir Xi buvo susitikę ir kalbėjosi trečiadienį, Rusijos vadovui garbės svečio teisėmis dalyvaujant Kinijos Juostos ir kelių iniciatyvai skirtame forume.V. Putinas žurnalistams sakė informavęs Kinijos vadovą apie „situaciją Ukrainoje, ir pakankamai išsamiai“.V. Putino teigimu, prieš kalbėdamiesi akis į akį, jiedu susitiko lydimi savo delegacijų.Jis pasakė, kad Xi „pasiūlė susitikti atskirai ir mes kalbėjomės akis į aki. Būtent taip, prie puodelio arbatos.“„Kalbėjomės gal pusantros valandos, o gal ir dvi.“Šių metų kovą Xi lankėsi Maskvoje.Tai pirmoji Rusijos vadovo kelionė už buvusiosios Sovietų Sąjungos ribų po to, kai Tarptautinis baudžiamasis teismas kovo mėnesį išdavė jo arešto orderį.

Rusijos užsienio reikalų ministras atvyko į Šiaurės KorėjąRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį atvyko į Šiaurės Korėją, pranešė rusų naujienų agentūros.S. Lavrovo vizitas rengiamas tuo metu, kai Vakarai vis labiau būgštauja dėl gilinamų Rusijos ir Šiaurės Korėjos karinių ryšių.Kremliaus atstovas kiek anksčiau sakė valstybinei naujienų agentūrai TASS, kad Rusijos diplomatijos vadovo dviejų dienų trukmės viešnagės metu dėmesys, be kita ko, bus skiriamas būsimai prezidento Vladimiro Putino kelionei į Šiaurės Korėją.S. Lavrovas į Šiaurės Korėją atvyko praėjus dienai po to, kai Maskva atmetė JAV įtarimus, kad Šiaurės Korėja pradėjo tiekti Rusijai ginkluotę, skirtą naudoti kare prieš Ukrainą.Šiaurės Korėjos vadovas Kim Jong Unas praėjusį mėnesį lankėsi Rusijoje ir pakvietė V. Putiną atvykti į jo šalį.Kim Jong Uno vizitas Vakaruose pakurstė nuogąstavimus, kad Pchenjanas galėtų suteikti Maskvai ginkluotės.Penktadienį Jungtinės Valstijos pareiškė, kad tiekimas jau prasidėjo ir Šiaurės Korėja pastarosiomis savaitėmis nusiuntė Rusijai daugiau kaip 1 000 konteinerių su karine įranga.Pchenjanas mainais siekia įvairios karinės pagalbos, įskaitant pažangias technologijas, žurnalistams teigė JAV Nacionalinės saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.Nepaisant to, Kremlius antradienį nurodė, kad JAV esą neturi jokių įrodymų, jog vyksta ginklų tiekimas. „Jie apie tai praneša nuolat, nepateikdami jokių įrodymų“, – Rusijos naujienų agentūroms tvirtino Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie spėjamas ginklų siuntas.Istorinėms sąjungininkėms Rusijai ir Šiaurės Korėjai šiuo metu taikoma daugybė tarptautinių sankcijų – Maskva jų susilaukė dėl savo karo prieš Ukrainą, o Pchenjanas nubaustas už branduolinių ginklų bandymus.Šiaurės Korėja, kuri jau anksčiau yra susilaukusi JAV kaltinimų sviedinių tiekimu Rusijos samdinių grupuotei „Wagner“, užsiima masine konvencinių ginklų gamyba ir, kiek žinoma, turi dideles sovietinių karinės paskirties išteklių atsargas.

Ukraina: Avdijivkoje laukiama stiprėjančio Rusijos puolimoRusų pajėgos greičiausiai stiprins ties fronto linija esančio Avdijivkos miesto puolimą ir artilerijos sviediniais apšaudo netoliese esančias ukrainiečių pozicijas, trečiadienį pranešė vietos valdžios atstovas.Ukraina pastarosiomis savaitėmis pranešė, kad Rusija intensyviai apšaudo Avdijivkos miestą, esantį į šiaurę nuo Maskvos kontroliuojamo Donecko, kurį separatistų pajėgos užėmė 2014 m.„Galiu drąsiai pasakyti, kad tai – įnirtingiausias Avdijivkos puolimas nuo 2014., kai prasidėjo karas,“ – per televiziją pranešė miesto administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.Jo teigimu, nors paties miesto puolimas kiek aprimo, „visą parą“ vyksta susišaudymai, ukrainiečių pozicijos apšaudomos artilerijos sviediniais.„Panašu, kad artimiausiomis dienos puolimas tik stiprės,“ – perspėjo jis.Miestas, kurio Kyjivas neapleidžia, nepaisydamas nesibaigiančių Rusijos atakų ir beveik 20 mėnesių trunkančio Kremliaus puolimo, tapo Ukrainos pasipriešinimo Maskvai simboliu.Rusijos pajėgos šiuo metu kontroliuoja Avdijivkos rytuose, šiaurėje ir pietuose esančias teritorijas ir palaipsniui veržia kilpą, mėgindamos nustumti ukrainiečių pajėgas toliau nuo Donecko.Avdijivka konflikto buvo visiškai suniokota, miestą paliko didžioji dalis jo buvusių gyventojų, kurių iki karo buvo 30 000.

Šaltinis: Ukrainos dronai atakavo rusų stovyklą trimis tūkstančiais kariųDronų ataką Kursko srityje naktį į trečiadienį surengė Ukrainos saugumo tarnyba – mažiausiai aštuoniolika bepiločių pateko į rusų karių stovyklą prie Chalino aerodromo, BBC Ukrainos tarnybai teigia šalies saugumo atstovas.Anot šaltinio, ten buvo apie 3 tūkst. Rusijos karių ir beveik 80 vienetų karinės technikos.„Kol kas tiksliai pasakyti, kiek ir kokių nuostolių patyrė priešai, labai sunku, tačiau žala tikrai buvo didelė – stovyklos teritorijoje užfiksuota per 18 ten pastebėtų ukrainiečių dronų“, – teigia šaltinis.https://twitter.com/tweetsNV/status/1714562693082882470?ref_src=twsrc%5Etfw

Londonas: rusai nori aplink Luhanską sukurti buferinę zonąRusijos okupaciniai daliniai, anot britų karinių ekspertų, aplink Luhansko sritį Rytų Ukrainoje nori sukurti buferinę zoną. Tai sakoma trečiadienį Gynybos ministerijos Londone paskelbtoje kasdieninėje ataskaitoje. Rusai per praėjusias dvi savaites esą labai sustiprino savo puolimą ašyje tarp Kupiansko ir Lymano miestų.Tikslas tikriausiai yra prasiveržti prie Oskolo upės, kad aplink Luhansko sritį būtų galima sukurti buferinę zoną. Tačiau laimėjimai kol kas riboti, sakoma britų pranešime. Ukraina minėtoje ašyje yra sutelkusi dideles gynybines pajėgas. Todėl didesnis rusų proveržis yra „labai mažai tikėtinas“.

Po žinios apie ATACMS perdavimą Rusija grasina „rimtais padariniais“Rusija „grubia klaida“ pavadino Ukrainoje jau panaudotų ATACMS raketų perdavimą. Šis pradžioje nuo visuomenės slėptas žingsnis turės rimtų padarinių, trečiadienį „Telegram“ kanale pareiškė Rusijos ambasadorius Vašingtone Anatolijus Antonovas. „Baltųjų rūmų sprendimas perduoti ukrainiečiams ilgojo nuotolio raketų yra grubi klaida“, – teigė jis.Raketos, Ukrainos duomenimis, buvo panaudotos atakuojant karinius aerodromus Rusijos okupuotose teritorijose Rytų Ukrainoje. Kyjivo duomenimis, jomis pavyko sunaikinti virtinę rusų sraigtasparnių.Ukrainos aprūpinimas ginklais, teigė A. Antonovas, griauna strateginį ir regioninį saugumą. Jungtinės Valstijos, anot jo, toliau eina tiesioginės NATO konfrontacijos su Rusija link. Kartu ambasadorius pabrėžė, kad „amerikiečių dovanos“ Ukrainai neturės įtakos karo eigai. Rusija esą pasieks „karinės specialiosios operacijos tikslus“.Tuo tarpu JAV Karo studijų instituto (ISW) Vašingtone ekspertai mano, kad ukrainiečių smūgiai ATACMS raketomis turės įtakos Rusijos invazijai. Rusija esą tikriausiai bus priversta perkelti sraigtasparnius ir lėktuvus į bazes toliau nuo fronto linijos. Ilgojo nuotolio raketos, be to, yra „reikšmingas pavojus“ Rusijos amunicijos sandėliams.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį patvirtino, kad šalis gavo ir jau pirmą kartą panaudojo ATACMS raketas. Jis padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui už paramą. Kyjivas šių ginklų reikalavo jau seniai.ATACMS raketų, kurios paleidžiamos nuo žemės prieš antžeminius taikinius, veikimo nuotolis, ginkluotės koncerno „Lockheed Martin“ duomenimis, yra iki 300 km. Jos smogia labai tiksliai.

Zalužnas parodė, kaip ukrainiečiai naudoja ATACMSUkrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas parodė, kaip ukrainiečiai naudoja Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) pagamintas tolimojo nuotolio raketas ATACMS.Vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas ATACMS paleidimas, V. Zalužnas paskelbė „Telegram“. Trys raketos buvo paleistos tamsiu paros metu iš prie miško stovinčios paleidimo sistemos.„Dešimt sekundžių. Dėmesio, paleisti raketas, paleisti raketas“, – sako balsas už kadro. „ATACMS. Mūsų karių veiksmai“, – nurodyta videoklipo aprašyme.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas padėkojo Ukrainos kareiviams už tarnybą, o partneriams – už palaikymą.https://twitter.com/tweetsNV/status/1714349503900180541?ref_src=twsrc%5Etfw

Kryme nuaidėjo sprogimaiŠiąnakt ir šįryt laikinai okupuotame Kryme aidėjo sprogimai. Apie tai pranešama „Telegram“ kanale, kurio vartotojai rašo, jog Jevpatorijoje pasigirdo garsus sprogimas, kuris pažadino miestiečius.Taip pat pranešama apie sprogimą Romaškino kaimo vietovėje, kur yra Rusijos priešlėktuvinis kompleksas.

Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje pasiekė 290 050Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 18 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino beveik 290 050 rusų karių, iš jų 620 – per pastarąją dieną.Taip teigiama feisbuke paskelbtame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo įraše.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 4 981 priešo tanką (+2 per pastarąją dieną), 9 420 šarvuotųjų kovos mašinų (+15), 6 944 artilerijos sistemas (+8), 814 raketų paleidimo sistemas, 547 oro gynybos sistemas, 319 orlaivių (+1), 323 sraigtasparnius (+6), 5 301 operatyvinį taktinį bepilotį orlaivį (+10), 1 534 sparnuotąsias raketas (+1), 20 laivų, 1 povandeninį laivą, 9 303 mašinas ir kuro talpyklas (+10), 982 specialiosios įrangos vienetus.Duomenys tikslinami.Kaip pranešama, Ukrainos gynybos pajėgų aviacija per praėjusią dieną sudavė 15 smūgių priešo karių, ginkluotės ir kovinės įrangos sutelkimo vietoms ir tris smūgius priešlėktuvinių raketų sistemoms.

V. Putinas sakė kalbą „Juostos ir kelio“ forume PekineRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį kreipėsi į užsienio šalių atstovus Pekine vykstančiame „Juostos ir kelio“ forume ir sakė, kad Rusija ir Kinija siekia „lygiaverčio, abipusiai naudingo bendradarbiavimo“ pasaulyje.Šią savaitę Pekine 130 šalių atstovų atvyko dalyvauti forume, skirtame didžiuliam Kinijos prezidento Xi Jinpingo inicijuotam prekybos ir infrastruktūros projektui „Juosta ir kelias“.Svečių sąraše – ir V. Putinas, kuris pirmą kartą po to, kai Maskvos invazija į Ukrainą įstūmė jo režimą į tarptautinę izoliaciją, išvyko vizito į vieną iš didžiausių pasaulio valstybių.Forumo atidarymo ceremonijoje Xi Jinpingas trečiadienį pareiškė, kad jo šalis atmeta „ekonominę prievartą“ ir „blokų konfrontaciją“. Jis savo kalboje pažadėjo, kad Pekinas nedalyvaus „ideologinėje konfrontacijoje, geopolitiniuose žaidimuose ar blokų konfrontacijoje“.„Mes nepritariame vienašališkoms sankcijoms, ekonominei prievartai, atsiribojimui ir ryšių nutraukimui, – sakė Xi delegatams. – Kitų vystymąsi laikydami grėsme, o ekonominę tarpusavio priklausomybę – rizika, nepagerinsime savo gyvenimo ir nepaspartinsime savo vystymosi“.Vietoj to, pasak Xi, „Juostos ir kelio iniciatyva“ bus siekiama „suteikti naują postūmį pasaulio ekonomikai“. „Iniciatyvos tikslas – stiprinti politikos, infrastruktūros, prekybos, finansų ir žmonių tarpusavio ryšius“, – sakė jis.Šiaurės jūrų keliasPasak „Reuters“, prieš pat forume pradedant kalbėti V. Putinui, iš salės išėjo keli Europos delegatai, įskaitant buvusį Prancūzijos ministrą pirmininką Jeaną Pierre‘ą Raffariną.„Rusiją ir Kiniją, kaip ir daugumą pasaulio šalių, vienija lygiaverčio, abipusiai naudingo bendradarbiavimo siekis, visuotinės tvarios ir ilgalaikės ekonominės pažangos bei socialinės gerovės siekis, kartu gerbiant civilizacinę įvairovę ir kiekvienos valstybės teisę į savo vystymosi modelį“, – savo kalboje trečiadienį sakė V. Putinas.V. Putinas sakė, kad „Juostos ir kelio“ iniciatyva atitinka Rusijos interesus. Rusija, pasak jo, kuria daugybę transporto infrastruktūros objektų, visų pirma Šiaurės jūrų kelią, kuris driekiasi nuo Murmansko iki Beringo sąsiaurio netoli Aliaskos. Jis pakvietė partnerius „aktyviai naudotis jo tranzito potencialu“, pažadėjo užtikrinti patikimą ledlaužių navigaciją, ryšius ir aprūpinimą.„Nuo kitų metų ledlaužių klasės krovininių laivų navigacija per visą Šiaurės jūrų kelio ilgį taps veikianti ištisus metus“, – sakė jis.

Rusija Zaporižioje smogė į daugiaaukštį pastatą: yra aukų Šiąnakt Zaporižioje nuaidėjo virtinė sprogimų. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės puslapyje „Telegram“ buvo pranešta, kad Dnipropetrovsko ir Zaporižios regionams kyla raketų pavojus. Netrukus prie jų prisijungė Mikolajivo bei Chersono sritys.Zaporižios OVA vadovas Jurijus Malaško pranešė, kad okupantai miesto teritorijoje paleido šešis raketų smūgius, vienas iš jų pataikė į gyvenamąjį daugiaaukštį pastatą.Dėl Rusijos kariuomenės raketų atakos Zaporižioje šiuo metu žinoma apie du žuvusius ir keturis sužeistus žmones. Dar trys žmonės laikomi dingusiais.Iš viso žinoma, kad buvo apgadinti 8 butai, evakuoti vietos gyventojai, jiems žadamas laikinas būstas.

Baltieji rūmai patvirtino ATACMS raketų tiekimą UkrainaiBaltieji rūmai patvirtino tolimojo nuotolio ATACMS raketų pristatymą į Ukrainą po to, kai Kijevas paskelbė apie jų pirmąjį panaudojimą.„Manome, kad ATACMS raketos reikšmingai padidins Ukrainos kovinius pajėgumus, nerizikuodami susilpninti mūsų (amerikiečių) karinės parengties“, – pareiškime sakė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos spaudos sekretorė Adrienne Watson.Pasak jos, Jungtinės Valstijos „neseniai“ išsiuntė ATACMS raketas į Ukrainą 165 km nuotolio modifikacijomis.

Generalinis štabas: per parą Rusija surengė atakas šešiuose fronto linijos sektoriuose Per pastarąją dieną Rusijos kariai surengė nesėkmingus išpuolius Kupiansko, Bachmuto, Avdiivkos, Maryinkos, Šachtarsko ir Zaporožės kryptimis, teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vakaro pranešime.Per dieną fronte įvyko 56 susirėmimai, Rusijos kariuomenė paleido 3 raketas ir 34 oro smūgius, taip pat 6 atakas iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų į Ukrainos karių ir gyvenviečių pozicijas, sakoma Generalinio štabo pranešime.„Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolamąją operaciją Melitopolio kryptimi, puolamąsias (puolimo) operacijas Bachmuto kryptimi, daro nuostolius okupacinėms pajėgoms bei išsekina priešą visoje fronto linijoje“, – sakoma Generalinio štabo pareiškime.

Putinas pasikalbėjo su OrbanuVengrijos premjeras Viktoras Orbanas, laikomas pagrindiniu Vladimiro Putino sąjungininku Europoje, antradienį susitiko su Rusijos prezidentu Kinijos forumo „Viena juosta, vienas kelias“ kuluaruose.V. Orbanas sakė, kad Vengrija nesiekia konfrontacijos su Rusija ir nori palaikyti dvišalius santykius. „Vengrija niekada nenorėjo konfrontuoti su Rusija. Priešingai, Vengrijos tikslas visada buvo užmegzti ir plėsti abipusius ryšius, ir mums tai pavyko. Tačiau dėl karinės operacijos ir sankcijų mūsų santykiai labai nukentėjo. Stengiamės išsaugoti viską, ką galime“, – sakė V. Orbanas.Vėliau Vengrijos premjeras apie susitikimą parašė socialiniame tinkle X. https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/1714268010096062893?ref_src=twsrc%5Etfw

Po galingojo Ukrainos smūgio – patarimas RusijaiPo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgių Berdiansko ir Luhansko aerodromuose Rusijos kariai turės perkelti savo įrangą okupuotoje Ukrainos dalyje. Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas.Jo nuomone, pats faktas, kad ATACMS raketomis smogta tokiu atstumu, prieš kurį Rusija dabar iš tikrųjų negali pasipriešinti, jau rodo, kad situacija pasikeis.Tuo pačiu metu oro pajėgų atstovas pažymėjo, kad jis dar neturi patikimos informacijos apie šiandienos atakų pasekmes. „Mums vis dar reikia laukti žvalgybos duomenų, laukti palydovinių vaizdų, informacijos, galbūt iš kitų šaltinių, ir tada mes tikrai žinosime, kiek ši įranga buvo sunaikinta“, – RBC-Ukraine citavo J. Ihnatą.Antradienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos paskelbė, kad smogė aerodromams Luhanske ir Berdianske, kuriuos kontroliuoja Rusijos kariai. Pasak Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų (SOF), dėl atakos prieš aerodromus buvo sunaikinti devyni sraigtasparniai, oro gynybos paleidimo įrenginys, speciali įranga ir šaudmenų sandėlis, o kilimo ir tūpimo takai buvo pažeisti. SOF sakė, kad dešimtys žmonių žuvo arba buvo sužeisti.

Charkivo srityje sprogus minai žuvo traktorininkasCharkivo srities Iziumo rajone sprogus minai žuvo 52 metų amžiaus vyras.Tai antradienį feisbuke pranešė Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Vyriausioji valdyba Charkivo srityje, kuria remiasi „Ukrinform“.„Incidentas įvyko spalio 17 d. netoli Iziumo rajono Borivos bendruomenės Pisky Radkivskų kaimo. Lauko darbų metu traktorius MTZ užvažiavo ant nežinomo sprogmens. Traktorininkas, gimęs 1971 metais, žuvo iškart“, – rašoma pranešime.Nuo Rusijos nuo plataus masto invazijos pradžios Charkivo srityje įvyko 236 incidentai, per kuriuos civiliai gyventojai nukentėjo nuo minų ir nesprogusių šaudmenų. 45 žmonės žuvo, 227 buvo sužeisti.

Paleista 18 raketų: paaiškėjo naujų detalių apie pirmąjį ATACMS smūgį rusamsUkrainos kariai paleido 18 amerikiečių ilgojo nuotolio ATACMS raketų į priešo taikinius Berdianske ir Luhanske, laikinai užimtus Rusijos karių. Apie tai pranešė „The Washington Post“, anonimiškai cituodamas aukšto rango Ukrainos karinį pareigūną.Pažymima, kad Ukrainos naikintuvai spalio 17-osios naktį panaudojo iš JAV gautas ilgojo nuotolio raketas, atakuodami Rusijos karinius orlaivius ir amunicijos sandėlius okupuotoje Ukrainos teritorijoje.Pranešama, kad tai buvo pirmasis žinomas ATACMS raketų panaudojimas Kijeve.Taip pat nurodoma, kad Ukraina gavo ilgojo nuotolio ATACMS raketų su kasetinėmis bombomis.Anksčiau tapo žinoma, kad JAV slapta perdavė tolimojo nuotolio ATACMS raketas Ukrainai. Jungtinės Valstijos nerimavo, kad rusai perkels savo įrangą ir ginklus už raketų nuotolio, kol Ukraina jų negaus.Vėliau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis oficialiai patvirtino, kad Ukraina gavo ir panaudojo ilgojo nuotolio ATACMS raketas.

Podoliakas: Rusijos kariams nebėra saugių vietųUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas pakomentavo šiandienos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgius Luhansko ir Berdiansko aerodromams, kuriuos užima Rusijos kariai.„Naujas šio karo etapas oficialiai (ne)prasidėjo. Nesvarbu, kiek jūs užrašote okupuotų teritorijų „Rusijos Konstitucijoje“, kad „išsaugotumėte palikimą“, rizikuodami rūmų perversmais, galų gale Maskva turės pripažinti vyraujančias sąlygas. Nebėra saugių vietų Rusijos kariams prie tarptautiniu mastu pripažintų Ukrainos sienų. Tai reiškia, kad vidutinės trukmės laikotarpiu nėra galimybės išlaikyti Pietų, Krymo ir Juodosios jūros laivyno. Laikrodis jau pasisuko priešinga kryptimi. Naftos ir dujų adata vis dar atideda pabaigą. Bet tai jau seniai tapo neišvengiama“, - konstatavo M. Podoliakas.

Zelenskis patvirtino, kad Ukraina gavo ATACMS raketų iš JAV„Ačiū visiems, kurie kovoja ir dirba už Ukrainą! Ačiū visiems, kurie padeda! Ir šiandien esu ypač dėkingas Jungtinėms Valstijoms. Mūsų susitarimai su prezidentu Bidenu yra įgyvendinami. Jie atliekami labai tiksliai – ATACMS pasirodė“, – 601-osios karo dienos tradiciniame vakaro vaizdo įraše sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Spalio 17 dieną Ukrainos ginkluotosios pajėgos paskelbė, kad smogė aerodromams Luhanske ir Berdianske, kuriuos kontroliuoja Rusijos kariai. Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos (SOF) teigia, kad dėl atakos prieš aerodromus buvo sunaikinti devyni sraigtasparniai, oro gynybos paleidimo įrenginys, specialioji įranga ir šaudmenų sandėlis, o kilimo ir tūpimo takai buvo pažeisti. SOF sakė, kad dešimtys žmonių žuvo arba buvo sužeisti. Rusijos ir Ukrainos „Telegram“ kanalai paskelbė nuotraukas, tariamai darytas Berdianske. Nuotraukose rodomos atpažįstamos ATACMS raketos dalys.

Ukraina gavo iš JAV visus žadėtus tankus „Abrams“Ukraina gavo visus amerikiečių gamybos tankus „M1A1 Abrams“, kuriuos Kyjivui žadėjo JAV prezidento Joe Bideno administracija. Omenyje turima 31 mašina.Tai „Amerikos balsui“ pareiškė JAV kariuomenės Europoje ir Afrikoje atstovas pulkininkas Martinas O'Donnellas, praneša UNIAN.Anot pulkininko, visi ukrainiečiai, kurie Vokietijoje treniravosi valdyti tankus kartu su amerikiečių kariškiais, taip pat grįžo į Ukrainą su amunicija ir tankų atsarginėmis dalimis.„Mes įvykdėme susitarimą. Nuo šiol jie (Ukraina) turi nuspręsti, kada ir kur panaudos šį potencialą", - sakė M. O'Donnellas.Jis taip pat pažymėjo, jog gali prireikti šiek tiek laiko, kol „Abrams“ bus nusiųsti į mūšio lauką, nes Ukrainos kariškiai turi patikrinti reikiamų paramos elementų prieinamumą ir numatyti, kada ir kur panaudoti tankus, kad būtų padarytas didžiausias poveikis Rusijos pajėgoms.„Manau, kad Ukraina gerai apgalvos, kada ir kur ji juos panaudos“, – pridūrė M. O'Donnellas.2023 metų sausį JAV paskelbė, kad perduos Ukrainai 31 tanką „Abrams“. Tai paskatino Kyjivo partnerius Europoje pradėti tiekti Ukrainai vokiškus tankus „Leopard 2“.Rugsėjo 25 d. buvo pranešta, kad pirmieji „Abrams“ jau yra Ukrainoje.

Ukraina: iš Avdijivkos evakuota 13 gyventojų, mieste dar yra civiliųUkrainos gelbėtojai evakavo iš Donecko srities pafrontės miesto Avdijivkos 13 gyventojų.Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba apie tai informavo „Facebook“ paskyroje ir paskelbė vaizdo įrašą.„Donecko srities gelbėtojai evakavo 13 pafrontėje esančios Avdijivkos gyventojų“, – sakoma pranešime.Gelbėtojai pažymi, kad mieste vis dar yra civilių, kurie nesiryžta palikti savo namų.„Kiekvieną dieną Rusijos kariuomenė naikina Avdijivką, apšaudydama taikius piliečius iš artilerijos ir aktyviai naudodama aviaciją. Mūsų gelbėtojai, nepaisydami grėsmės jų pačių gyvybei, padeda gyventojams evakuotis“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, netoli Avdijivkos policijos grupė „Baltieji angelai“, užsiimanti civilių gyventojų evakavimu, pateko į apšaudymą kasetiniais šaudmenimis.

Aiškėja daugiau detalių apie Ukrainai atsiųstas ATACMS raketasAmerikiečių tolimojo nuotolio balistinės raketos buvo tyliai atgabentos į Ukrainą ir naudojamos mūšio lauke prieš Rusiją, sakė su šiuo žingsniu susipažinęs pareigūnas, rašo „Sky News“.Tai buvo atskleista praėjus beveik mėnesiui po to, kai Joe Bidenas pažadėjo jas Volodymyrui Zelenskiui.Raketų pristatymas į frontą buvo apgaubtas paslaptimi, tikintis, kad pirmasis viešas pripažinimas įvyks tada, kai raketos bus panaudotos mūšio lauke.V. Zelenskis ir kiti Ukrainos lyderiai spaudė JAV pateikti armijos taktinių raketų sistemą, žinomą kaip ATACMS, tačiau JAV priešinosi kelis mėnesius, nerimaujant, kad Kijevas gali panaudoti ginklus smogti giliai į Rusijos teritoriją, sukeldamas Maskvos pyktį ir eskaluodamas konfliktą. J. Bidenas sutiko su pristatymu praėjusį mėnesį ir per susitikimą Baltuosiuose rūmuose pasakė V. Zelenskiui, kad JAV duos Ukrainai ATACMS.Tačiau JAV atsisakė pateikti bet kokią informaciją apie laiką ir kiek raketų bus pristatyta, nors pareigūnai teigė, kad planuojama išsiųsti apie dvi dešimtis raketų.Kadangi Vašingtone nerimauja dėl didėjančios įtampos su Rusija, Ukrainai suteiktų ATACMS versijos nuotolis bus mažesnis nei maksimalus atstumas, kurį gali turėti raketos.Nors kai kurios raketų versijos gali nuskrieti net 180 mylių, į Ukrainą siunčiamos raketos turi trumpesnį nuotolį ir neša kasetinę amuniciją, kuri ore paleidžia šimtus bombų, o ne vieną kovinę galvutę.

Šmyhalis: aktyvi ir pasyvi energetikos objektų apsauga sumažins riziką masinių atakų atvejuAktyvios ir pasyvios energetikos infrastruktūros objektų apsaugos derinimas sumažins riziką masinių Rusijos atakų atveju.Tai antradienį per Ukrainos vyriausybės posėdį pareiškė ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, praneša „Ukrinform“.„Aktyvios ir pasyvios apsaugos derinimas sumažins riziką masinių Rusijos atakų atveju. Tai nebus lengva, bet Ukraina ištvers“, – sakė premjeras.Anot jo, Ukrainai įžengus į rudens-žiemos laikotarpį, pagrindinis valdžios uždavinys – aprūpinti žmones šviesa ir šiluma, saugoti energetikos infrastruktūrą ir tęsti atstatymą. „Nes tai užtikrina sąlygas gyvenimui čia ir dabar. Tai mūsų tvarumo garantas“, – pabrėžė D. Šmyhalis.Jis pažymėjo, jog šiuo metu baigiami planiniai remontai, kad šią žiemą būtų maksimaliai panaudoti visi pajėgumai. Energetikos sistemą jau papildė 1,5 GW, ir šis skaičius, kaip planuota, bus padidintas iki 1,7 GW.„Turime beveik 15,8 mlrd. kubinių metrų dujų. Nacionalinės kompanijos „Naftogaz“ duomenimis, yra visos galimybės išgyventi šią žiemą su Ukrainoje išgaunamomis dujomis. Įrengta daugiau kaip 13 tūkst. nepalaužiamumo punktų. Netrukus visi gyventojai artimiausią punktą galės rasti interaktyviame žemėlapyje“, – pridūrė vyriausybės vadovas.Kaip jau pranešė Energetikos ministerija, Ukrainoje laipsniškai prasideda šildymo sezonas.

Žiniasklaida: Ukraina pirmą kartą panaudojo ATACMS raketasUkraina pirmą kartą panaudojo ATACMS raketas, skelbia „The Wall Street Journal“.Leidinio teigimu, amerikietiškos raketos neseniai į Ukrainą buvo išsiųstos slapta.Anksčiau karą palaikantys rusų „Telegram“ kanalai tvirtino, kad Luhansko ir Berdiansko aerodromams smogė būtent ATACMS.Taip pat buvo paskelbtos, kaip teigta, ATACMS fragmentų nuotraukos.V. Zelenskis antradienį dėkojo „kai kuriems partneriams“ už „veiksmingą ginklą, dėl kurio sutarėme“, nepatikslindamas, ką turi omenyje.https://t.me/Ukraine_365News/64322https://t.me/stranaua/127480

Pietų Ukrainoje per rusų atakas sužeisti keli žmonėsAntradienį Pietų Ukrainos Chersono mieste per Rusijos surengtas atakas buvo sužeisti keli žmonės.Miesto karinės administracijos vadovas Romanas Mročko teigė, kad būta smarkaus apšaudymo, kurio metu sužalojimų patyrė penki žmonės.Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas savo ruožtu nurodė, kad per kitą smūgį į netoliese esančią transporto kompaniją buvo sužeisti dar du asmenys.

Socialiniuose tinkluose plinta dar vienas vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, užfiksuoti smūgiai okupantams prie Berdianskohttps://t.me/uniannet/114749

Peskovas: realios opozicijos Putinui nėra ir negali būtiArtėjant kitais metais vyksiantiems rinkimams Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neturi tikrų varžovų, jų nė negali būti, antradienį sakė jo atstovas.V. Putinas vadovauja Rusijai nuo šio amžiaus pradžios ir įsakė pulti Ukrainą. Jis laimėjo ketverius prezidento rinkimus, trumpai ėjo ministro pirmininko pareigas ir sukūrė tokią sistemą, kurioje opozicijos iš esmės nėra.„Mes ne kartą sakėme, kad prezidentas V. Putinas neabejotinai yra politikas numeris vienas mūsų šalyje, valstybės veikėjas“, – Rusijos naujienų agentūroms sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, lydintis V. Putiną jo kelionėje į Kiniją. „Mano asmenine nuomone (...) jis šiuo metu neturi varžovų ir negali jų turėti Rusijos Federacijoje“, – sakė jis.V. Putinas dar oficialiai nepaskelbė, ar dalyvaus būsimuose prezidento rinkimuose, kurie turėtų vykti 2024 m. kovą, bet sakė tai atskleisiąs iki metų pabaigos. Prezidento rinkimus Rusijoje oficialiai nustato parlamentas, jie rengiami kas šešerius metus, kadencija prailginta nuo ketverių metų. Jei nė vienas kandidatas negauna daugiau nei 50 proc. balsų, turi būti surengtas antrasis balsavimo ratas, tačiau to niekada nebuvo, visus kartus paskelbta apie V. Putino pergalę dideliu atotrūkiu.Pasak teisių grupių, rinkimai Rusijoje iš esmės tapo niekiniai, tik formaliu V. Putino ir valdančiosios partijos valdžios patvirtinimu. Dešimtys žinomų Rusijos disidentų paliko šalį arba buvo įkalinti, įskaitant opozicijos lyderį Aleksejų Navalną, atliekantį kalėjimo bausmę pagal įvairius kaltinimus. Rugpjūtį A. Navalnui buvo skirta nauja 19 metų laisvės atėmimo bausmė dėl kaltinimų ekstremizmu.

Rusijoje tris kartus teistas karo Ukrainoje „didvyris“ vedė vaikams „narsumo pamoką“Rusijoje nusikaltėliai recidyvistai naudojami kaip moraliniai autoritetai auklėjant vaikus. Šį teiginį iliustruoja atvejis Surguto mieste, rašo UNIAN.Kaip praneša leidinys „Tiumenė – turtingas regionas“, į vadinamąją „narsumo pamoką“ vienoje iš Surguto mokyklų buvo pakviestas „specialiosios karinės operacijos veteranas“. Bet ne šiaip koks, o tris kartus už vagystes teistas recidyvistas.„Mokytojai Surgute pakvietė buvusį kalinį papasakoti apie karą antrokams. Iki karo vyras vogė iš automobilių akumuliatorius, už ką ir pateko į kalėjimą. Surasti geresnio pavyzdžio vaikams nepavyko“, – ironizuoja leidinys.Rusijoje dedamos didelės pastangos militarizuoti vaikus ir ruošti juos patrankų mėsos vaidmeniui. Ekspertų nuomone, tai rodo, kad Rusija ruošiasi ilgai truksiančiam karui.Kaip rašė UNIAN, Rusijos Krasnodaro krašto Labinsko mieste vietos valdžia neseniai surengė „patriotinį žaidimą“ darželinukams. Vaikai buvo aprengti maskuojamaisiais drabužiais ir susodinti į apkasus. Tiesa, savo konfigūracija „apkasai“ buvo kur kas panašesni į kapus nei į fortifikacinius įtvirtinimus.

Po „vieno rimčiausių“ smūgių Ukraina skelbia apie okupantų nuostoliusUkrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgos atskleidė daugiau detalių apie smūgius rusų aerodromams netoli Berdiansko ir Luhansko. Pranešama, kad naktį iš pirmadienio į antradienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgos įvykdė aerodromuose sėkmingą operaciją – skelbiama, jog sunaikinta devyni sraigtasparniai, specialiosios technikos ir rusų sandėlis su šaudmenimis.Kaip pasakojo kariai, jie gavo informacijos, kad rusai naudojasi aerodromais laikinai okupuotuose miestuose – juose patalpino „didelį kiekį aviacijos“, specialiosios technikos ir šaudmenų.Operaciją pavadinta „Dragonfly“ („Laumžirgis“). Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos, kaip teigiama, patikrino gautus duomenis, šie buvo patvirtinti. Juos kartu su koordinatoriais perdavė Ginkluotųjų pajėgų padaliniams. Ukrainos duomenimis, Berdianske ir Luhanske okupantai neteko: devynių įvairių modifikacijų sraigtasparnių, aerodromuose buvusios specialiosios technikos, oro gynybos paleidimo sistemos, šaudmenų sandėlio, apgadintos aerodromų pakilimo ir nusileidimo juostos.„Šaudmenų sandėlis Berdianske detonuotas iki 4 val. ryto. Detonacija Luhanske truko iki 11 val. Priešo gyvosios jėgos nuostoliai – dešimtys žuvusiųjų ir sužeistųjų. Iki šiol traukia kūnus iš po griuvėsių“, – pasakojo Specialiųjų operacijų pajėgų atstovai, rašo nv.ua.Rusų karo tinklaraštininkai tai pavadino „vienu rimčiausių“ ukrainiečių smūgių nuo karo pradžios.

Rusija ruošiasi Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties ratifikavimo atšaukimuiRusijos įstatymų leidėjai antradienį balsavo už tai, kad būtų atšauktas Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties (CTBT) ratifikavimas.Toks žingsnis buvo žengtas po to, kai anksčiau šį mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad „nėra pasirengęs pasakyti“, ar jo šalyje esama būtinybės rengti branduolinius bandymus.Kaip pranešama, Rusijos parlamento žemųjų rūmų (Valstybės Dūmos) nariai per pirmąjį svarstymą vienbalsiai pritarė atitinkamai iniciatyvai.Tam, kad teisės aktų projektai taptų priimtais įstatymais, jie turi atlaikyti tris svarstymus parlamento žemuosiuose rūmuose ir gauti aukštųjų rūmų pritariamąjį žodį.Minėta sutartimi buvo siekiama visapusiškai uždrausti visus branduolinius bandymus ir sprogdinimus, Šaltojo karo metais Sovietų Sąjungai, Jungtinėms Valstijoms ir kitoms branduolinėms galioms surengus daugiau kaip 2 000 bandymų.1996 metais Rusija ir JAV pasirašė šią sutartį, tačiau Vašingtonas jos taip ir neratifikavo.Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas anksčiau šį mėnesį buvo pareiškęs, kad Maskva, duodama „veidrodinį atsaką“ Vašingtonui, sieks ratifikavimo atšaukimo.Praėjusiais metais Ukrainoje prasidėjus Rusijos puolimui, išaugo įtampa dėl galimo branduolinių ginklų panaudojimo įsiplieskusiame kare. Po to, kai Maskva inicijavo invaziją, V. Putinas mobilizavo Rusijos branduolines pajėgas ir vis užsimena apie šalies branduolinę doktriną, kuri „egzistencinės grėsmės“ atveju leidžia pasitelkti atominius ginklus.Šią vasarą V. Putinas patvirtino, kad Rusija dislokavo savo sąjunginkės Baltarusijos teritorijoje taktinius branduolinius ginklus.Anksčiau šį mėnesį Maskva taip pat nurodė, kad sėkmingai išbandė branduolinę sparnuotąją raketą.

Skaistė: būtina užtikrinti finansinę paramą Ukrainai 2024 metamsFinansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad Europa turi rodyti lyderystę ir artimiausiu metu priimti sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo Ukrainai 2024 ir vėlesniems metams. Tą ji akcentavo tarptautinei žiniasklaidai antradienį Liuksemburge, prieš prasidedant Europos Sąjungos (ES) finansų ministrų (ECOFIN) Tarybos posėdžiui.G. Skaistės teigimu, tarptautinių partnerių skiriama finansinė parama yra susieta su reformų įgyvendinimo progresu ir kita sąlygų politika, tačiau Ukraina susiduria su iššūkiais, kai skirtingos donorės reikalauja skirtingų reformų įgyvendinimo tuo pačiu metu.„Turime suprasti, kad Ukraina kariauja, todėl įvairios finansavimo užsitikrinimo sąlygos, siejant jas su būtinomis įgyvendinti reformomis, turi būti koordinuojamos tarptautiniu lygiu, siekiant išvengti tikslų kakofonijos ir sukuriant sąlygas Ukrainai išties įgyvendinti reformų darbotvarkę“, – žiniasklaidai sakė ministrė.Taip pat ji akcentavo, kad kalbant apie Ukrainos atstatymą, tikėtina, kad vien šalių donorių skiriamo finansavimo nepakaks, todėl turime priimti sprendimus, kaip panaudoti įšaldytą Rusijos turtą.„Turime įvertinti visas teisines galimybes ir ryžtingiau priimti sprendimus dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pirmas žingsnis šia linkme – šiuo metu svarstomas palūkanų už finansų įstaigose įšaldytą turtą panaudojimas Ukrainos atstatymui. Įšaldyto turto daugiausia yra ES, o sprendimui jį naudoti Ukrainos poreikiams, galimai pritartų ir Didžiojo septyneto šalys, palankiai vertinančios iniciatyvą“, – pranešime pažymėjo ministrė G. Skaistė.ELTA primena, kad šią savaitę finansų ministrė G. Skaistė Liuksemburge dalyvauja Eurogrupės (EG) ir Europos Sąjungos (ES) finansų ministrų (ECOFIN) susitikimuose, kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas tolesnei ES finansinei paramai Ukrainai ir ES fiskalinių taisyklių peržiūrai.ECOFIN posėdžio metu ministrai apsikeis nuomonėmis dėl ekonominio ir finansinio Rusijos agresijos prieš Ukrainą poveikio, tolesnės ES finansinės paramos Ukrainai. Taip pat EK pristatys pažangą siekiant užšaldytą Rusijos turtą panaudoti Ukrainos reikmėms.

JK žvalgyba: Rusija Ukrainos rytuose pradėjo koordinuotą puolimąDidžiosios Britanijos gynybos ministerija naujausius Rusijos karinius veiksmus rytų Ukrainoje vertina kaip galbūt didžiausią per praėjusius mėnesius įvykdytų puolimų bangą.„Greičiausiai Rusija Ukrainos rytuose pradėjo koordinuotą puolimą įvairiomis kryptimis,“ – ministerija antradienį rašė savo kasdieniame operatyvinės informacijos pranešime, kuris skelbiamas socialiniame tinkle X.Rusijos pajėgos jau kuris laikas nepaliaujamai puola Avdiivkos miestą. Šis miestas lig šiol buvo didele kliūtimi Rusijai mėginant pilnai užimti Donetsko regioną, kurio dalį kontroliuoja Maskva, rašoma Gynybos ministerijos pranešime. Jos vertinimu, miestą gali mėginti apsupti keletas tankų batalionų.„Panašu, kad tai yra didžiausia puolimo operacija, kurią Rusija pradėjo nuo 2023 m. sausio ar dar anksčiau.“Britų teigimų, gerai įsitvirtinusios ukrainiečių pajėgos kol kas neleido rusams judėti pirmyn.Karas Ukrainoje prasidėjo 2022 m. vasarį, kai Rusija pradėjo plataus masto šios šalies invaziją – nuo tada Rusijos kariuomenė neteisėtai aneksavo keturis rytuose esančius regionus, tarp jų – Donetską. Krymo pusiasalį Rusija aneksavo dar 2014 m.Iš Vakarų šalių karinę ir finansinę paramą gaunanti Ukraina prisiekė susigrąžinti savo teritorijas.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija informaciją apie karo eigą kasdien skelbia nuo pat karo pradžios. Maskva kaltina Londoną skleidžiant dezinformaciją.

Kremlius: nėra jokių įrodymų, kad Šiaurės Korėja tiekia Rusijai ginklusKremlius antradienį pareiškė, kad nėra „jokių įrodymų“, jog Šiaurės Korėja tiekia Rusijai ginklus.Šis Maskvos komentaras paskelbtas po to, kai Vašingtonas paviešino vaizdus, kuriuose galimai matyti ginkluotės siuntos iš Pchenjano.Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas praėjusį mėnesį lankėsi Rusijoje ir ten susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu – Vakaruose buvo imta spėlioti, kad abi šios šalys gali sudaryti susitarimą dėl ginkluotės tiekimo.„Jie apie tai praneša nuolat, nepateikdami jokių įrodymų“, – Rusijos naujienų agentūroms tvirtino D. Peskovas, paklaustas apie spėjamas ginklų siuntas.Baltieji rūmai penktadienį nurodė, kad Šiaurės Korėja pastarosiomis savaitėmis jau nusiuntė Rusijai daugiau kaip 1 000 konteinerių su karine įranga, skirta naudoti Ukrainoje.Nors Rusija savo ruožtu tikina, kad rugsėjį surengto Šiaurės Korėjos vadovo vizito metu nebuvo pasirašyta jokių susitarimų, V. Putinas yra pareiškęs, jog regi galimybę plėtoti karinį bendradarbiavimą.Trečiadienį Šiaurės Korėjoje laukiama Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo. Detalės apie kelionę kol kas neaiškios.Istorinėms sąjungininkėms Rusijai ir Šiaurės Korėjai šiuo metu taikoma daugybė tarptautinių sankcijų – Maskva jų susilaukė dėl savo karo prieš Ukrainą, o Pchenjanas nubaustas už branduolinių ginklų bandymus.Šiaurės Korėja, kuri jau anksčiau yra susilaukusi JAV kaltinimų sviedinių tiekimu Rusijos samdinių grupuotei „Wagner“, užsiima masine konvencinių ginklų gamyba ir, kiek žinoma, turi dideles sovietinių karinės paskirties išteklių atsargas.

Kinijoje – Putino ir Orbano susitikimas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kinijoje susitiko su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu. „Nepaisant to, kad dėl dabartinių geopolitinių sąlygų kontaktų palaikymo ir santykių vystymo galimybės yra gana ribotos, vis dėlto negali džiuginti tas faktas, jog su daugeliu Europos šalių santykius išsaugojome, plėtojame. Viena iš tokių šalių – Vengrija“, – susitikimo su V. Orbanu pradžioje pareiškė Rusijos lyderis, kurį cituoja Rusijos valstybinė naujienų agentūra „Interfax“. Anot V. Putino, per pastaruosius dešimtmečius santykiai tarp Rusijos ir Vengrijos buvo kuriami „išskirtinai abiejų šalių interesų pagrindu, remiantis visais teigiamais dalykais, kurie mums atiteko iš praeities“. Jis paminėjo ir tai, kaip svarbu turėti galimybę „su viena iš Europos Sąjungos valstybių narių, šiuo atveju su Vengrija, apsikeisti nuomonėmis ne tik dvišalių santykių, bet ir situacijos pasaulyje bei Europoje srityje“. „Mes žinome, kad mūsų pozicijos toli gražu ne visada sutampa, bet turėti galimybę apsikeisti nuomonėmis, mano supratimu, visada yra nepaprastai svarbu“, – pridūrė V. Putinas. V. Orbanas per pokalbį su Rusijos prezidentu, kuris prieš 600 dienų pradėjo invaziją į Ukrainą, pabrėžė taikos svarbą. Ministras pirmininkas, anot jo, atstovo, sakė: „Visam žemynui, įskaitant Vengriją, ypač svarbu, kad liautųsi pabėgėlių srautai, sankcijos (Rusijai) ir mūšiai (Ukrainoje)“. https://twitter.com/NOELreports/status/1714212936200212655?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusų karo tinklaraštininkai skelbia apie „vieną rimčiausių“ ukrainiečių smūgių„Telegram“ kanale „Fighterbomber“, kuris, pasak Ukrainos žiniasklaidos, tikėtina, priklauso Rusijos ginkluotųjų pajėgų kapitonui Iljai Tumanovui, rašoma apie technikos ir gyvosios jėgos nuostolius, patirtus dėl ukrainiečių suduoto smūgio vienam iš okupantų aerodromų.„Vienas rimčiausių smūgių per visą specialiąją karinę operaciją. Jeigu ne pats rimčiausias. Netekome ir karių, ir technikos“, – teigiama pranešime, paskelbtame antradienį ryte.Apie kokį aerodromą kalbama, nenurodyta. Taip pat neįvardyti konkretūs rusų nuostoliai.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos centras be smulkmenų informavo, kad naktį iš spalio 16-osios į 17-ąją Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai atakavo okupantų sraigtasparnius ir aerodromų įrangą netoli laikinai okupuotų Luhansko ir Berdiansko miestų.Rusų „Telegram“ kanalu „Dva majora“ buvo išplatintas pranešimas, kuriame teigiama, kad į aerodromą nukreipta ataka buvo masinė. Į aerodromą esą galėjo būti paleista ne mažiau kaip 40 raketų. Į tai, kad aerodrome neįrengta atitinkamų įtvirtinimų ir kad jis nebuvo atitinkamai apsaugotas, atsižvelgta nebuvo, rašoma pranešime.Kanalas „Poviornutyje na Z voine“ tvirtina, kad paleistos raketos yra amerikiečių ATACMS. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Spalio pradžioje JAV kariuomenė paskelbė apie pasirengimą į Ukrainą siųsti ATACMS raketas, tačiau, kaip skelbta, laukiama prezidento Joe Bideno pritarimo. Nei Ukrainos, nei JAV valdžia oficialiai nepranešė apie šių raketų perdavimą.Kaip rašo kanalas „Astra“, Berdiansko ir Luhansko gyventojai naktį girdėjo sprogimus. Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas „Telegram“ kanale paviešino vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, nufilmuota į Berdiansko aerodromą nukreipta ataka. Kadrų autentiškumas kol kas nepatvirtintas.Karo analitikas Janas Matvejevas atkreipė dėmesį į tai, kad Berdianske esantį aerodromą rusų kariai laiko svarbiu objektu. Jo teritorijoje pastaruoju metu buvo sparčiai statomi įtvirtinimai, turintys pridengti į frontą Zaporižios srityje skrendančius sraigtasparnius.Berdianskas yra apie 80 kilometrų nuo fronto linijos, Luhanskas – apie šimtą. Įspėjame, kad vaizdo įraše skamba necenzūrinė leksika.https://t.me/uniannet/114709

Donecko srityje per rusų apšaudymą žuvo du civiliaiPraėjusią parą Donecko srityje per Rusijos pajėgų surengtą apšaudymą žuvo du civiliai. Dar vienas buvo sužeistas.Tai feisbuke pranešė laikinasis šio Ukrainos regiono karinės administracijos vadovas Ihoris Morozas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„2023 metų spalio 16 dieną rusai Donecko regione, Pervomaiskėje, pražudė du civilius. Dar vienas žmogus buvo sužeistas“, – parašė I. Morozas.„Ukrinform“ primena, kad 2023 metų spalio 15 dieną dėl rusų karių veiksmų Donecko srityje sužeidimų patyrė keturi civiliai.

Rusija pranešė netoli Krymo atrėmusi dronų atakasRusija pranešė naktį į antradienį netoli aneksuoto Krymo pusiasalio sunaikinusi aštuonis Ukrainos dronus. Bepiločiai buvo numušti arba išvesti iš rikiuotės, tinkle „Telegram“ rašė Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas.Dar trys dronai, vietos institucijų duomenimis, pirmadienio vakarą buvo numušti su Ukraina besiribojančioje Belgorodo srityje.Ukrainai vykdant kontrpuolimą, dronų atakų prieš Rusijos teritoriją ir aneksuotą Krymo pusiasalį praėjusiomis savaitėmis padaugėjo. Taikiniu buvo tapusi ir Maskva.

Ukraina reikalauja pašalinti Rusiją iš ESBOUkraina pareikalavo pašalinti Rusiją iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO).ESBO gresia „lėta mirtis“, jei Maskva toliau liks nare, pirmadienį Kyjive spaudos konferencijoje su ESBO pirmininku Nujaru Osmaniu pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba. Esą tik be Rusijos organizacijos laukia „naujas gyvenimas“.ESBO buvo įsteigta 1975 m., siekiant mažinti įtampą tarp Rytų ir Vakarų Šaltojo karo metais. Organizacija padeda šalims narėms derinti veiksmus tokiais klausimais, kaip žmogaus teisės ir ginklų kontrolė.Rusija šiuo metu yra didžiausia grėsmė saugumui ir bendradarbiavimui Europoje, argumentavo D. Kuleba. Maskva, anot jo, žemyne siekia „chaoso“ ir „destabilizacijos“.ESBO siunčia stebėtojus į konfliktų zonas, taip pat į rinkimus visame pasaulyje. Ji taip pat siūlo kovos su žmonių prekyba ir žiniasklaidos laisvės užtikrinimo programas. Nuo karo Ukrainoje pradžios organizacija susiduria su sunkumais, nes Rusija blokuoja visus svarbius sprendimus, kuriems reikalingas konsensusas.

Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje pasiekė 289 430Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 17 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė beveik 289 430 rusų karių, iš jų 800 – per pastarąją dieną.Taip teigiama feisbuke paskelbtame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo įraše.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 4 979 priešo tankus (+14 per pastarąją dieną), 9 405 šarvuotas kovos mašinas (+20), 6 936 artilerijos sistemas (+26), 814 raketų paleidimo sistemas, 547 oro gynybos sistemas, 318 orlaivius, 317 sraigtasparnius, 5 291 operatyvinį taktinį bepilotį orlaivį (+11), 1 533 sparnuotąsias raketas (+2), 20 laivų, 1 povandeninį laivą, 9 293 mašinas ir kuro talpyklas (+22), 982 specialiosios įrangos vienetus (+1).Duomenys tikslinami.Pranešama, kad per praėjusią dieną Ukrainos raketos pataikė į du nusileidimo vietose buvusius priešo sraigtasparnius, šaudmenų saugyklą ir artilerijos sistemą.

Finansų ministras: tarptautiniai partneriai vienbalsiai sutaria dėl pagalbos UkrainaiTarptautiniai partneriai toliau vienbalsiai sutaria dėl pagalbos Ukrainai ir įsipareigojo suteikti finansinės paramos šiai šaliai.„Baigėsi svarbiausias metų finansų sektoriaus renginys – Pasaulio banko ir TVF metiniai susirinkimai. Mes su komanda jau pakeliui namo... Betarpiškas, tiesioginis bendravimas su pagrindiniais mūsų partneriais suteikia mums galimybę ženkliai paspartinti procesus, kurie susirašinėjant el. paštu ar susitikimus rengiant internetu būtų užtrukę labai ilgai. Be to, tai puiki galimybė išplėsti mūsų bendradarbiavimą ir užsitikrinti naujų šalių paramą,“ – tokį įrašą feisbuke paskelbė Ukrainos finansų ministras Sergii Marčenko.Pasak jo, ministrų kabinetas prognozuoja, kad Rusijos Federacijos agresija Ukrainos atžvilgiu tęsis ilgai, o jos mastai bus platūs. Todėl tarptautinių partnerių finansinės pagalbos poreikis, ypač socialinėms ir humanitarinėms 2024 m. išlaidoms padengti, nesumažės ir sudarys 42,9 mlrd. JAV dolerių.„Dėl pagalbos Ukrainai sutariama vienbalsiai, išgirdome pažadų teikti finansavimą, be kita ko – iš ES ir JAV, o tai itin svarbu. Jau sudarėme susitarimus su Japonija ir Didžiąja Britanija. Stengiamės, kad pažadai virstų konkrečiais įsipareigojimais,“ – pastebėjo ministras.Pranešama, kad nuo plataus masto karo pradžios Ukraina iš Didžiojo septyneto šalių yra gavusi beveik 33 mlrd. JAV dolerių. Šios lėšos padėjo subalansuoti šalies biudžetą ir finansuoti gyvybiškai svarbias išlaidas.

V. Zelnskis 600-ąją karo dieną pabrėžė šalies struktūrų bendradarbiavimo svarbąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis 600-ąją karo dieną pabrėžė ypatingą visų šalies struktūrų bendradarbiavimo svarbą. Nesvarbu, ar kariuomenė, ekonomika ar privačios iniciatyvos, visa tai kartu leido žmonėms ir Ukrainos miestams gyventi „įprastą gyvenimą“, sakė V. Zelenskis pirmadienį tradiciniame savo vaizdo kreipimesi. „Visa tai išsaugo mūsų atsparumą, visa tai suteikia Ukrainai stiprybės“, – pažymėjo jis.Tačiau svarbi ir parama iš išorės, kalbėjo prezidentas, turėdamas omenyje prieš tai pirmadienį vykusį savo susitikimą su JAV specialiąja įgaliotine Ukrainos atstatymo klausimais Penny Pritzker. „Toks vizitas tokią dieną yra svarbus signalas“, – akcentavo V. Zelenskis.Ypač didelę reikšmę, anot jo, turi ilgalaikės paramos Ukrainai programos. Jis palygino jas su maratonu. „Bėgant maratoną, visada reikia išlaikyti tinkamą tempą, apskaičiuoti savo jėgas ir aiškiai matyti, kad trasos pabaigoje reikia pasiekti pergalę“, – kalbėjo V. Zelenkis.

ISW: Rusija stiprina pastangas apsupti Avdijivką, tačiau greito proveržio nėra Spalio 15 d. rusų okupantai tęsė puolimą, siekdami apsupti Donecko srities Avdijivką. Užpuolikams nepasisekė, tačiau artimiausiu metu jie gali suintensyvinti savo pastangas apsupti miestą.Karo studijų instituto (ISW) teigimu, Rusijos pajėgos greičiausiai tęs puolamąsias operacijas tokiu sumažintu tempu ir išliks grėsme Ukrainos pajėgoms šiame rajone, nors greičiausiai nepasieks lemiamo proveržio.Kartu analitikai perspėja, kad bet koks rusų puolimo veiksmų tempo sumažinimas gali būti taktinės situacijos koregavimo rezultatas, o artimiausiomis dienomis jie gali suintensyvinti pastangas apsupti Avdijivką.Ukrainos karinis stebėtojas pastebėjo, kad Rusijos kariai įsiskverbė į Ukrainos flangus aplink Avdijivką ir kelia didelę grėsmę Ukrainos pozicijoms, nepaisant to, kad miesto apsupimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad gynybos pajėgos atmušė daugiau nei 15 rusų puolimų netoli Avdijivkos, taip pat į šiaurės vakarus ir pietvakarius nuo gyvenvietės.

JAV iždo sekretorė: Amerika absoliučiai gali sau leisti karinę paramą tiek Izraeliui, tiek UkrainaiPirmadienį duodama interviu Didžiosios Britanijos televizijos kanalui „Sky News“ į klausimą, ar Jungtinės Valstijos gali sau leisti teikti karinę paramą Izraeliui ir Ukrainai tebesitęsiančioje konfrontacijoje su Rusija, JAV iždo sekretorė Janet Yellen sakė, kad „atsakymas yra absoliučiai“.„Amerika tikrai gali sau leisti būti Izraelio pusėje ir palaikyti jo karinius poreikius, o mes taip pat galime ir turėtume palaikyti Ukrainą jos kovoje su Rusija“, – sakė J. Yellen ir pridūrė, kad JAV ekonomikai sekasi „išskirtinai gerai“.„Infliacija, kuri buvo didelė ir jaudino amerikiečius, gerokai sumažėjo. Tuo pačiu metu turime stipriausią darbo rinką per pastaruosius 50 metų, kur nedarbo lygis siekia 3,8%. Tuo pat metu Amerika, Bideno administracija, priėmė įstatymus, kurie stiprina mūsų ekonomiką ateinančiais metais vidutinės trukmės laikotarpiu“, – pridūrė iždo sekretorė.J. Yellen sakė, kad lėšų poreikis abiem sąjungininkams yra prioritetas.

Ukrainos pajėgos: rusai telkia savo pastangas užgrobti KupianskąRusijos okupacinė kariuomenė tapo aktyvesnė Lymano-Kupiansko kryptimi. Priešas ten naudojasi puolimo kompanijomis, sutelkdamas dėmesį ir pastangas užimti Kupianską, Charkovo srityje, skelbia UNIAN.„Rytų pajėgų grupės atsakomybės zonoje karščiausia kryptis yra Lymanas-Kupianskas. Po trumpos pauzės priešas atnaujino karo veiksmus, naudodamas puolimo kompanijas. Visų pirma, „Storm“, „Storm Z“, 1-osios tankų kompanijos padaliniai. Per pastarąją dieną priešas 710 kartų šaudė į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas iš įvairių rūšių ginklų. 15 atakų buvo atremtos Lymano-Kupiansko kryptimi“, – sakė Rytų pajėgų grupės spaudos tarnybos vadovas Ilja Jevlashas.Jis pažymėjo, kad okupantai daugiausia dėmesio skiria Kupiansko apsupimui ir užgrobimui, tačiau rusų bandymai yra nesėkmingi.„Visas priešo atakas stipriai atremia Gynybos pajėgos. Po to, kai buvo spardomas į dantis, priešas atsitraukia, laižydamas savo žaizdas. Bet atsigavę okupantai vėl toliau atakuoja“, – apibendrino I. Jevlashas.

Ukraina: Rusija atakavo Chersono regioną penkiais naikintuvaisPirmadienio vakarą Rusijos kariai užpuolė Chersono regioną, numesdami devynias valdomas bombas iš penkių naikintuvų, pranešė Chersono regioninės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.Pasak jo, bombos buvo numestos ant keturių Beryslavo rajono gyvenviečių, šiuo metu nustatinėjama informacija apie aukas ir sunaikinimo mastą.

Lietuva pradėjo remontuoti Ukrainos tankus „Leopard”Lietuvos kariuomenė kartu su Vokietijos gynybos pramone Lietuvoje pradeda remontuoti iš kovos veiksmų Ukrainoje atgabentus tankus „Leopard”, kurie, atkūrus technines galimybes, bus grąžinti į mūšį.„Tokio pobūdžio realių užduočių vykdymas leidžia treniruotis, išlaikyti mūsų personalo pasirengimą, užtikrina logistikos grandinių patikrinimą bei nenutrūkstamą paramą Ukrainai“, – rašoma Lietuvos kariuomenės (LK) išplatintame pranešime.Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas paragino nesistebėti kelyje pamačius gabenamus „Leopard“ tankus.„Nesistebėkite, jei kur kelyje juos pamatėte“, – feisbuke pirmadienio vakarą rašė A. Anušauskas.LK primena, kad Lietuva jau yra organizavusi Ukrainai perduotų ir karo veiksmuose dalyvavusių savaeigių „PzH2000“ haubicų remontą bei grąžinimą į Ukrainą.Kaip pažymi LK, paramos Ukrainai paketus Lietuva formuoja atsižvelgdama į didžiausius Ukrainos poreikius ir prioritetus.

Sandu: rusai siekia sunaikinti ukrainiečius kaip tautąPirmadienį Moldovos prezidentė Maia Sandu dalyvavo 27-ojoje konferencijoje „Forumas 2000“, kuri pagal tradiciją vyko Čekijoje. Savo kalboje valstybės vadovė pažymėjo demokratijos svarbą Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste, praneša portalas „NewsMaker“.„Karu Ukrainoje siekiama sunaikinti šią šalį ir ukrainiečius kaip tautą. Jei Rusijai pavyktų, Moldova tikriausiai nustotų egzistavusi kaip laisva valstybė. Šiandien Rusija nori kontroliuoti buvusias sovietines šalis, kaip anksčiau ji kontroliavo Vidurio ir Rytų Europos valstybes“, – pabrėžė M. Sandu.Pasak jos, klaidinga manyti, kad regiono šalys gali likti nuošalyje. M. Sandu pažymėjo, kad dauguma šalių turi priimti sprendimą, kuris nulems jų ateitį ateinančiais dešimtmečiais. „Kurioje pusėje norite būti? Demokratijos ir laisvės pusėje ar priespaudos ir propagandos pusėje?“ – pareiškė Moldovos prezidentė.„Pernelyg ilgai mums, moldavams, nebuvo leidžiama būti savimi. Karas, kuriuo siekiama pavergti Ukrainą, išsklaido bet kokias abejones: jei mes patirsime nesėkmę, tai vėl būsime įtraukti į Rusijos įtakos sferą. Esu įsitikinusi, kad jūs mūsų neapleisite ir padėsite mums išlaikyti kursą į Europos Sąjungą“, – pabrėžė M. Sandu, kreipdamasi į renginio dalyvius.

Budanovas: informaciją apie tikslią Rusijos invazijos datą gavome vasario 23-iąjąUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba informaciją, kad rusai plataus masto karą prieš Ukrainą planuoja pradėti 2022 metų vasario 24 d., gavo invazijos išvakarėse – vasario 23 d. apie 14.30 val.Tai interviu laikraščiui „Ukrainska pravda“ pareiškė Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylas Budanovas, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, vasario pabaigoje Rusija kelis kartus keitė įsiveržimo datą, tačiau 23-iąją viskas galutinai paaiškėjo.„Rusai vis kaitaliojo datą. Dvi paskutines savaites vis atidėliojo dienai ar dviem. Bet vasario 23-iąją, berods apie 14.30 val., gavome tikslią informaciją, kad pradžia – ketvirtą ryto. Tai buvo pranešta pirmajam valstybės asmeniui. Jis davė įsakymus. Bet paskaičiuokite, iki 4 valandos ryto buvo likę ne tiek jau daug laiko", – sakė K. Budanovas.Pasak pareigūno, praėjusių metų vasario 23 d. jis su žmona jau gyveno karinės žvalgybos pastate.K. Budanovas pažymėjo, kad jam buvo didelis iššūkis pateikti tikslią informaciją, nes jei jis kaip specialiosios tarnybos vadovas būtų nurodęs neteisingą datą, jam būtų buvę gėda.

Ukraina: Rusija mažiau smogia AvdiivkaiRusijos kariai pradėjo mažiau smogti Avdiivkai Donecko srityje, Ukrainos teletono eteryje sakė Avdiivkos miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.„Šiandien jų [nei vakar] buvo dar mažiau, tai grynai dėl bendruomenės. Ko negalima pasakyti, žinoma, apie [Ukrainos ginkluotųjų pajėgų] pozicijas, yra ne mažiau apšaudymų, jie nenuslūgsta nei dieną, nei naktį“, – sakė V. Barabašas.Karinės administracijos vadovas sakė, kad per pastarąsias porą dienų Rusijos kariai surengė daugiau smūgių Pervomaiskės rajone.Pasak V. Barabašo, keturi žuvę žmonės yra po sugriautų pastatų griuvėsiais Avdiivkoje. „Turėjome dieną be sužeistųjų, be žuvusiųjų. Na, vienintelis dalykas yra tai, kad buvo žinutė, kad greičiausiai dėl oro raketų smūgio 14-ąją po griuvėsiais buvo dar vienas žmogus“, – sakė miesto vadovas.

Stoltenbergas paaiškino Orbanui, kodėl svarbu remti UkrainąNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu aptarė, kaip svarbu toliau remti Ukrainą, skelbia BBC.„Didėjant nestabilumui ir pasaulinei konkurencijai, turime ir toliau būti stiprūs kartu NATO. Taip pat aptarėme numatomą Švedijos narystę Aljanse“, – J. Stoltenbergas parašė socialiniame tinkle „X“.Vengrija (kaip ir Turkija) dar turi ratifikuoti Švedijos narystę NATO, o ministras pirmininkas V. Orbanas yra žinomas dėl savo šiltų santykių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir daugybės antiukrainietiškų pareiškimų.Nuo Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios Vengrija neteikia Kijevui karinės pagalbos ir blokuoja ES sankcijas Rusijai.

Mariupolyje ukrainiečių partizanai nužudė daugiau kaip 40 rusų kariųUkrainos partizanai pastaraisiais mėnesiais Mariupolyje rengė išpuolius prieš Rusijos karius, teigiama laikraščio „Kyiv Post“ pranešime, skelbia „Sky News“. Dėl to žuvo daugiau kaip 40 rusų karių – dauguma jų apsinuodijo, – teigė laikraščio šaltiniai. Per naujausią incidentą žuvo 26 kariai, o 15 buvo gydomi ligoninėje. „Tai yra partizanų veikla. Ji tapo įmanoma dėl naujos [personalo] rotacijos ir dėl to, kad orkai [rusus menkinantis terminas] yra idiotai“, – sakė šaltinis. Dar pridūrė: „Jie buvo maitinami nuodais. Dabar virėjai yra saugūs, kaip ir jų šeimos“. Per ankstesnį incidentą praėjusią vasarą mieste nuskendo penki rusų kariai, išgėrę užnuodyto alkoholio.

Naftos tanklaivis netoli Rumunijos krantų užplaukė ant minosSu Liberijos vėliava plaukiojantis naftos tanklaivis Juodojoje jūroje prie Rumunijos krantų sekmadienį susidūrė su mina.Tai pirmadienį pranešė portalas „eurointegration“, remdamasis televizijos kanalu „Sky News“.Per incidentą tanklaivis „Ali Najafov“ buvo nesmarkiai apgadintas, jo įgula nenukentėjo.Konsultacijų bendrovės „Bosphorus Observer“ vadovas Yörükas Işıkas žurnalistams sakė, kad incidentas įvyko netoli Sulinos miesto.Tai jau antras laivas šį mėnesį, užplaukęs ant minos Juodojoje jūroje.Spalio 5 d. Juodojoje jūroje prie Rumunijos krantų į miną atsitrenkė su Turkijos vėliava plaukiojantis komercinis krovininis laivas „Kafkametler“. Jis taip pat buvo nesmarkiai apgadintas, įgula nenukentėjo.

Danilovas: Rusija gali naudoti Arestovyčių kaip įrankį informaciniame kare prieš UkrainąNacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas užsiminė, kad Rusija gali naudoti buvusį Ukrainos prezidento biuro patarėją Oleksijų Arestovyčių kaip įrankį savo informaciniame kare prieš Ukrainą, praneša UNIAN.Savo feisbuke O. Danilovas rašo, kad vienintelė galimybė Rusijai nugalėti Ukrainą – suskaldyti ukrainiečius. Anot jo, Maskva tai sėkmingai darė ištisus dešimtmečius, pasitelkdama savo marionetines partijas ir korumpuotus politikus, tačiau pastaraisiais metais Ukrainos teisėsaugos sistemai pavyko atlikti plataus masto Rusijos agentūros valymą.„Bet Rusija ir toliau stengsis vietoj vienos nukirstos galvos atauginti keletą naujų. Šiuo metu, pagal visus požymius, Rusijos FSB aktyviai bando suformuoti naują agentūros tinklą, deda į jį toli siekiančias viltis. Omenyje turimas politinis projektas, orientuojamas į prorusiškai nusiteikusių gyventojų likučius. Tokios veiklos požymiai – staigus įvairių „ekspertų“, „aktorių-žvalgų“ ir kitų aferistų suaktyvėjimas“, – rašo O. Danilovas.UNIAN primena, kad O. Arestovyčius, pasak jo paties, tarnavo Ukrainos karinėje žvalgyboje. Taip pat gerai žinoma apie jo dalyvavimą mėgėjų teatro spektakliuose ir filmavimąsi keliose pilno metro juostose.Pasak O. Danilovo, šie „aferistai“ rusų kalba skleidžia pačių rusų naratyvus – apie kontrpuolimo „žlugimą“, būtinybę peržiūrėti karo tikslus, tariamus konfliktus karinėje-politinėje vadovybėje, žarsto patarimus, kaip turėtų kariauti Ukrainos ginkluotosios pajėgos, daro užuominas, kad su Rusija reikia derėtis.„Ukrainos teisėsaugos struktūros atidžiai stebi tokių priešiškų veiksmų apraiškas, juos nustato ir užkerta jiems kelią. Savo ruožtu ukrainiečiai turi rodyti aukštą informacinio valyvumo lygį, kad neužsiterštų Rusijos informacinės „gyvybinės veiklos“ produktais“, – pabrėžė NSGT sekretorius.Pasak UNIAN, pastaruoju metu O. Arestovičius gerokai pakeitė savo viešąją retoriką. Anksčiau savo laidose su Marku Feiginu jis iš esmės laikėsi tų pačių pozicijų kaip ir Ukrainos valdžia, o dabar tapo kur kas kritiškesnis Ukrainos vadovybės veiksmų atžvilgiu.Jis kritikuoja valdžią už nepakankamas, jo nuomone, pastangas organizuoti ginklų gamybą Ukrainoje, už Bachmuto gynybą, kuri, anot jo, pareikalavo pernelyg daug išteklių, taip pat už daugelį kitų dalykų.„Mūsų vadovybė pasiekė kompetencijos ribas, įstūmė situaciją į aklavietę ir toliau laikosi savo klaidingos politikos. Ji veda mus į katastrofą,“ – šiomis dienomis savo „Facebook“ paskyroje parašė O. Arestovyčius.

Nyderlandai perdavė Ukrainai medicininės įrangos siuntą Siuntą sudaro keturi šarvuoti stabilizavimo ir diagnostikos moduliai, įskaitant stomatologinį kabinetą.Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybą.„Gavome stabilizavimo ir diagnostikos modulius, kurie bus naudojami fronte. Modulio viduryje yra viskas, ko reikia įvairioms operacijoms, ypač sudėtingoms“, – sakė „Plieno“ pasienio brigados medicininio aprūpinimo skyriaus viršininkas Anatolijus Kovalenko.Pažymima, kad šiuos mobiliuosius kompleksus tiekia bendrovė-gamintoja „Hospitainer“ pagal vyriausybės programą ir Nyderlandų ambasados Ukrainoje koordinuojamą programą, skirtą Ukrainos gynybos pajėgų medicininiams pajėgumams stiprinti vykstančio karo metu.Medicininė įranga, t. y. stabilizavimo ir diagnostinės medicininės pagalbos moduliai, atitinkantys principinę NATO šalių kariuomenių mobiliųjų medicinos vienetų klasifikaciją „Role 1“, „Role 2 Basic“, „Role 2 Enhanced“, jau tarnauja pasienio medikams ir yra naudojami pagal paskirtį, gelbstint žmonių gyvybes.

Kremlius: trečiadienį Putinas Kinijoje susitiks su Xi JinpinguRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Pekine susitiks su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, pranešė Kremlius.Pranešime sakoma, kad V. Putinas surengs derybas su Xi Jinpingu „Kinijos „Diržo ir kelio“ iniciatyvos forumo kuluaruose“ spalio 18 dieną.V. Putinas vis labiau kliaunasi Pekino parama prekybos ir politikos srityse, nes dėl Ukrainoje pradėto karo Maskva įstumta į tarptautinę izoliaciją.„Per derybas ypatingas dėmesys bus skiriamas tarptautiniams ir regioniniams klausimams“, – sakoma Kremliaus pranešime, bet išsamesnė informacija nepateikta.Tai bus pirmasis nuo pernai vasarį pradėto karo Ukrainoje V. Putino vizitas į pasaulyje svarbią šalį. Pirmadienį prieš V. Putino vizitą į Pekiną atvyko Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.V. Putino vizitas rengiamas minint „Diržo ir kelio“ iniciatyvos dešimtmečio sukaktį ir tvyrant įtampai dėl Izraelio veiksmų Gazos Ruože.

Estija pirks iš Turkijos daugiau kaip 200 šarvuočiųEstija pirks iš Turkijos už 200 mln. eurų daug ratinės šarvuotosios technikos 2-ajai pėstininkų brigadai, pirmoji partija bus pristatyta jau po metų, praneša portalas ERR.Gynybos ministerija pasirašys sutartis su dviem Turkijos kompanijomis dėl ginkluotės tiekimo 2-ajai pėstininkų brigadai, į kurią pastaraisiais metais daug investuojama.Pasak ministerijos atstovų, būsimų partnerių uždavinys – pristatyti Estijos gynybos pajėgoms apie 220 ratinių šarvuotųjų mašinų, o Gelbėjimo departamento išminavimo centrui – keturias šarvuotąsias mašinas 4x4.Orientacinė pirkinio kaina – apie 200 mln. eurų. Pirmosios mašinos pasieks Estiją per metus po sutarčių pasirašymo.Sutartys dėl šarvuotosios technikos pirkimo turėtų būti pasirašytos spalio 18 dieną Taline. Šiuo tikslu į Estiją atvyks Turkijos gynybos ministras Yaşaras Güleras.

Landsbergis: Rusija seksualinį smurtą ir prievartą Ukrainoje naudoja kaip dar vieną ginkląPirmadienį užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvavo tarptautinėje diskusijoje apie seksualinį smurtą. Ministras išreiškė paramą tarptautinėms organizacijoms, tiriančioms ir registruojančioms Rusijos nusikaltimus Ukrainoje. Taip pat pabrėžė Tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus bei būtinybę įsteigti Specialųjį tribunolą dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą.„Aukos turi sulaukti teisingumo ir žalos atlyginimo. Turime užtikrinti, kad joms būtų prieinamos visokeriopos paslaugos, teisingumas ir kompensacijos už patirtą seksualinį smurtą. Turime dirbti kartu, kad tai užtikrintume ir sušvelnintume traumatizuojančias brutalaus Rusijos karo pasekmes“, – sesijoje „Seksualinis smurtas karo kontekste: Ukraina“ teigė G. Landsbergis.Ministras tvirtino, kad Lietuva netoleruoja jokio pobūdžio smurto prieš vaikus ir moteris, gina ir toliau gins jų teises visame pasaulyje, o kovoje prieš brutalią agresiją Ukrainą rems iki pergalės.G. Landsbergis padėkojo į renginį atvykusiai Jungtinių Tautų specialiajai įgaliotinei Pramilai Patten, kad nuolat kreipia pasaulio dėmesį į Rusijos ginkluotųjų pajėgų seksualinius nusikaltimus Ukrainoje, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM).Tarptautinę diskusiją „Kaip užtikrinti efektyvias apsaugos, pagalbos ir prevencines priemones seksualinio smurto aukoms: nacionalinis ir globalus lygmenys“ Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Britų žvalgyba: Rusija verbuoja „savanorius“ per privačias karines bendroves, kad išvengtų nepopuliarių mobilizacijųRusija samdiniams verbuoti naudoja privačias karines įmones, tai leidžia Maskvos režimui išvengti tolesnių nepopuliarių mobilizacijų, sakoma socialinės žiniasklaidos platformoje X paskelbtoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atnaujintoje žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Britų žvalgyba pabrėžia, kad visų pirma samdinius, įskaitant buvusius „Wagner“ narius, verbuoja privati karinė bendrovė „Redut“, tai dangstoma juos vadinant „savanoriais“. Greičiausiai šios grupuotės veiklą ir finansavimą, o taip pat verbavimą, prižiūri Rusijos generalinio štabo žvalgybos valdyba GRU.Nuo Rusijos invazijos pradžios „Redut“ dalyvavo kovinėse operacijose Donecko, Charkivo, Kyjivo ir Luhansko srityse. Pasak analitikų, grupė tikriausiai turi daugiau nei 7000 narių. Šiuo metu „Redut“ yra viena iš daugelio privačių karinių bendrovių ir savanorių korpuso padalinių, kuriuos Rusijos gynybos ministerija naudoja Rusijos reguliariosioms pajėgoms papildyti.„Yra reali galimybė, kad Rusijos gynybos ministerijos praktika verbuoti karius per „savanorių“ dalinius padeda Rusijai išvengti tolesnių nepopuliarių mobilizacijų“, – mano JK žvalgyba.

Ukraina skelbia apie paaštrėjusią padėtį šiaurės rytiniame fronte: Rusija nori kerštoRusija viliasi pralaužti Ukrainos gynybą šiaurrytinio Ukrainos fronto Kupjansko-Lymano atkarpoje, pirmadienį „Reuters“ cituoja Ukrainos sausumos pajėgų vadą.Generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis filmuotoje medžiagoje, kuria buvo pasidalinta „Telegram“ tinkle, savo kariams pasakoja, kad situacija šiaurrytiniame fronte pastarosiomis dienomis „drastiškai eskalavosi“, o Rusijos pajėgos nori atkeršyti atsiimdamos kadaise okupuotą teritoriją.

Rusija pirmą kartą pripažino gaunanti dronų iš KinijosDauguma bepiločių orlaivių, kuriuos naudoja okupantai rusai, buvo pristatyti iš Kinijos.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos finansų ministerijos vadovo Antono Siluanovo pareiškimu Valstybės Dūmos Biudžeto ir mokesčių komiteto posėdyje.Ministras pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios viešai įvardijo dronų tiekimo Rusijai šaltinį. Jo pareiškimas nuskambėjo anonsuojant naują Rusijos programą, kurioje numatoma sukurti savo dronų gamybos bazę.„Šiuo metu bepiločiai orlaiviai daugiausia yra iš Kinijos Liaudies Respublikos. Esame dėkingi savo partneriams. Tačiau turime plėtoti savo išteklių bazę, reikiamos lėšos jau paskirtos“, – sakė jis.Anot A. Siluanovo, Rusija numatė daugiau kaip 60 mlrd. rublių šiam naujam nacionaliniam projektui.„Užsibrėžtas uždavinys pasiekti, kad iki 2025 metų 41 proc. visų dronų būtų su ženklu „Pagaminta Rusijoje“, – pridūrė ministras.Nors Kinija oficialiai laikosi neutralumo pozicijos dėl karo Ukrainoje, žiniasklaida ne kartą rašė apie jos karinį bendradarbiavimą su Rusija.

Kataras padėjo pasiekti susitarimą dėl keturių vaikų grąžinimo į UkrainąKeturi ukrainiečių vaikai, išvežti į Rusiją po Maskvos invazijos į Ukrainą, Katarui tarpininkaujant vėl bus su savo giminaičiais, pirmadienį pranešė pareigūnai. Maskva kaltinama iš okupuotų teritorijų išvežusi į Rusiją tūkstančius ukrainiečių vaikų.Vaikai nuo dvejų iki 17 metų apsistoję Kataro ambasadoje Maskvoje, Doha tarpininkavo Rusijos ir Ukrainos valdžios institucijoms, sakė su procesu susipažinęs diplomatas. Tarp jų yra vienas vaikas, kurio motina buvo sulaikyta Rusijoje, o kitas prarado ryšį su mama, nes karui prasidėjus buvo Rusijos ligoninėje.Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) dėl neteisėtų ukrainiečių vaikų deportacijų išdavė prezidento Vladimiro Putino ir jo vaikų teisių komisarės Marijos Lvovos- Belovos arešto orderius.„Tiek Ukrainos, tiek Rusijos pareigūnai bendradarbiavo užtikrinant vaikų saugumą ir jų išvykimą į Ukrainą“, – sakė anonimiškumo pageidavęs diplomatas. „Nepilnamečiams, kai jie Rusijoje buvo atskirti nuo šeimų, Rusijos vyriausybė suteikė atitinkamą priežiūrą ir gydymą“, – teigė šis diplomatas.Visi keturi keliauja į Ukrainą per trečiąsias šalis, įskaitant Katarą, Estiją, Lenkiją, Latviją ir Lietuvą.Vaikų grąžinimą Kataras pavadino „pozityviu žingsniu ir geros valios gestu tarp Ukrainos ir Rusijos vyriausybių“. „Suprantame, kad šiandieninis proveržis yra tik pirmasis žingsnis, tačiau mus skatina abiejų šalių įsipareigojimas ir atvirumas viso proceso metu“, – sakoma tarptautinio bendradarbiavimo valstybės ministrės Lolwah Al Khater pareiškime. Ji pridūrė, kad „nuoširdžiai tikimės, jog bus daugiau iniciatyvų, skirtų įtampai mažinti ir pasitikėjimui tarp abiejų šalių stiprinti“.Maskva sveikina Kataro vaidmenįKataras, dujų turtinga Persijos įlankos monarchija, tarpininkavo keliuose tarptautiniuose ginčuose, įskaitant dėl praėjusį mėnesį įvykusių Irano ir JAV kalinių mainų.Per pirmadienį Maskvoje surengtą spaudos konferenciją Rusijos vaikų teisių komisarė nepatvirtino susitarimo, bet pasveikino Kataro „tarpininkavimo“ vaidmenį pokalbiuose su Ukraina, įskaitant procesą dėl vaikų susijungimo su šeimomis“. „Tikimės tolesnio bendradarbiavimo“, - sakė M. Lvova-Belova, dar kartą paneigusi, kad vaikai iš Ukrainos prievarta vežami į Rusiją. Ji tai vadino „melu“ ir atsisakė pateikti Rusijoje esančių nepilnamečių iš okupuotų Ukrainos teritorijų skaičių. „Mes nevedame statistikos“, – sakė karo nusikaltimu įtariama Rusijos pareigūnė ir pridūrė, kad ministerijos paskelbs regionų socialinių įstaigų statistiką.Ukraina praneša apie „tūkstančius“ šiuo metu Rusijos laikomų jos vaikų.M. Lvova-Belova sakė, kad šiuo metu Maskva turi 17 ukrainiečių šeimų prašymų grąžinti vaikus ir valdžia „su tuo dirba“. Pareigūnė sakė, kad ji devynis kartus lankėsi okupuotose Ukrainos teritorijose ir kad jos biuras ten atidarė „penkias humanitarinės pagalbos būstines“, įskaitant Mariupolyje. Šį miestą invazijos pradžioje Rusija sulygino su žeme ir tada užėmė. M. Lvova-Belova nusikalstamą ukrainiečių vaikų deportaciją vadina vaikų gelbėjimu nuo karo.Ukraina patvirtino Kataro dalyvavimąUkraina patvirtino, kad Kataras išties dalyvauja neteisėtai į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimo procese, pranešė „Ukrinform“. „Kaip su tuo tiesiogiai susijęs asmuo, komentuoju tik tada, kai Ukrainos vaikai jau yra Ukrainos teritorijoje. Kol kas galiu tik patvirtinti, kad Kataras dalyvauja šiuose procesuose. Kol kas ši operacija tebevyksta“, – per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos ombudsmenas Dmytro Lubinecas.Pranešta, kad Kataro ambasadai Maskvoje perduoti trys vaikai, dar viena septynmetė jau yra su savo močiute ir keliauja į Ukrainą per Estiją.

NATO pradėjo savo kasmetines branduolinio atgrasymo pratybasNATO pradėjo savo kasmetines branduolinio atgrasymo pratybas, pirmadienį naujienų agentūrai „dpa“ patvirtino Aljanso atstovas.Kaip teigiama, manevruose „Steadfast Noon“, kurie vyks iki kito ketvirtadienio, bus naudojama iki 60 orlaivių, įskaitant modernius naikintuvus ir stebėjimo bei degalų pildymo orlaivius, taip pat bombonešius „B-52“. Šiemet pratybos, kuriose dalyvaus 13 NATO narių, daugiausiai vyks oro erdvėje virš Italijos, Kroatijos ir Viduržemio jūros.NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas praėjusią savaitę sakė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą primena svarbų vaidmenį, kurį Aljanso valstybių branduoliniai ginklai vaidina atgrasant nuo agresijos. NATO vadovas tvirtino, kad pratybos „Steadfast Noon“ padės užtikrinti branduolinio atgrasymo patikimumą, veiksmingumą ir saugumą.NATO neatskleidė jokių detalių apie pratybas ir jų scenarijų.Pasak karinių ekspertų, per reguliariai rengiamas pratybas mokomasi, kaip JAV branduolinius ginklus saugiai nugabenti iš požeminių saugyklų iki lėktuvų ir sumontuoti juos po naikintuvais.Vadinamoji branduolinio ginklo dalijimosi programa numato, kad Europoje dislokuotas JAV branduolines bombas ekstremalios situacijos atveju gali numesti ir šalių partnerių lėktuvai ir tada, pavyzdžiui, sunaikinti priešo pajėgas.Oficialiai nepatvirtintais pranešimais, amerikiečių branduoliniai ginklai laikomi Šiaurės Italijoje, Belgijoje, Turkijoje, Nyderlanduose bei Vokietijoje.

Žiniasklaida: Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, bet jam buvo atsakytaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, solidarizuodamasis su „Hamas“ teroristų užpulta šalimi, bet jam buvo pasakyta, kad „dar ne laikas“.Tai pranešė žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, rašo leidinys „The Times of Israel“.Po užpuolimo V. Zelenskis išsakė solidarumą su Izraeliu ir pareiškė, kad valstybė turi neabejotiną teisę gintis nuo palestiniečių teroristų atakų.„Teroras – tai visada nusikaltimas, ne tik vienai šaliai ar konkrečioms aukoms, bet ir visai žmonijai. Pasaulis turi būti vieningas, kad teroras niekur ir niekada nebandytų atimti ar sunaikinti gyvybės“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Izraelis ne kartą reiškė paramą Ukrainai po Rusijos kariuomenės įsiveržimo praėjusių metų vasarį, tačiau nepasiūlė karinės pagalbos, o tai sukėlė diplomatinę įtampą tarp Kyjivo ir Jeruzalės.„Izraelis nedrįso stoti prieš Maskvą, kuri Sirijoje turi daug karinių pajėgų“, – pažymi leidinys.

Prie Portugalijos teritorinių vandenų pastebėti du Rusijos laivaiPrie Portugalijos teritorinių vandenų užfiksuoti du Rusijos laivai, plaukiantys iš Viduržemio jūros.Kaip pranešė pirmadienį Portugalijos karinio jūrų laivyno atstovas, jų stebėti nusiųstas patrulinis laivas.Pranešime patikslinama, kad šie Rusijos laivai – tai povandeninis laivas „Krasnodaras“ ir vilkikas „Sergejus Balkas“.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasario mėnesį Portugalijos ginkluotosios pajėgos jau keliolika kartų siuntė patrulius stebėti Rusijos laivų, pasirodžiusių prie šalies teritorinių vandenų.Pasak Portugalijos žiniasklaidos, kuri remiasi Karo akademijos Lisabonoje atstovais, dalis Rusijos laivų „tyrinėjo Atlanto rajoną, kurio dugnu nutiesti telekomunikacijų kabeliai“, jungiantys Šiaurės Ameriką ir Europą.

Putinas: Kinijos taikos pasiūlymai galėtų užbaigti karą UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kinijos pasiūlymus dėl Ukrainos taikos derybų vadina galimu keliu užbaigti karą. Pekino rekomendacijos gali būti realus pagrindas taikos deryboms, pareiškė V. Putinas pirmadienį Kremliaus paskelbtame interviu Kinijos televizijai.Kartu V. Putinas kaltino Ukrainą nenorint derybų. „Kaip galima derėtis, jei jie to nenori ir net yra paskelbę norminį dokumentą, kuris draudžia šias derybas?“ – klausė V. Putinas. Sąlyga deryboms esą yra dekreto atšaukimas ir pasirengimas derėtis.Kyjivas ne kartą pabrėžė, kad prieš derybas šalį pirmiausiai turi palikti rusų pajėgos. Kinijos taikos iniciatyva Ukrainoje ir Vakaruose buvo sutikta skeptiškai, nes šalis laikoma Rusijos sąjungininke ir nėra pasmerkusi karo.Kremliau vadovas antradienį vyks į Pekiną, kur susitiks su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu ir dalyvaus Šilko kelio viršūnių susitikime. Kremliaus duomenimis, šalių vadovai kalbėsis ir kitais tarptautinės politikos klausimais. Manoma, kad jie aptars ir padėtį Artimuosiuose Rytuose.

Nuo okupacijos pradžios Kryme užregistruota daugiau kaip 5 000 žmogaus teisių pažeidimųPer pastaruosius 9,5 metų laikinai okupuotame Kryme užfiksuota daugiau kaip 5 000 žmogaus teisių pažeidimų, daugiausia susijusių su Krymo totorių tautos atstovais.„Per pastaruosius 9,5 metų Kryme užfiksuota daugiau kaip 5 000 žmogaus teisių pažeidimų. Tai daugiausia susiję su Krymo totoriais. Rusija stengiasi sutelkti dėmesį į Krymo totorius, parodydama juos kaip potencialius teroristus ir nusikaltėlius“, – sakė Krymo totorių aktyvistas, žmogaus teisių gynėjas, Ukrainos instituto direktoriaus pavaduotojas Alimas Alijevas per konferenciją „Globalusis Krymas. Suprasti Ukrainą per Pietus“.Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainoje vyksta Krymo dekolonizacijos procesas.Pasak jo, „po 2014 metų Krymas virto kolonizavimo priemonių modeliu Rusijai“.„Kalbant apie šalies viduje priverstinai perkeltus asmenis, pabėgėlius, per pastaruosius 9,5 metų Krymą paliko beveik 70 000 žmonių. Tačiau mes turime ir atvirkštinį procesą, kai į Krymą iš Rusijos atvyko daugiau kaip 700 000 žmonių, ir tai jau yra kitokie žmonės. Tai ne tik kariškiai, bet ir civiliai gyventojai, kurie kolonizavo Krymą“, – sakė A. Alijevas.„Tai mūsų bendras karas. Ir šiame kare daug Krymo totorių, ukrainiečių ir kitų tautų atstovų dabar yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretose, fronto linijoje. Tai karas ne tik už mūsų teritoriją, už mūsų žemę, bet ir už mūsų tapatybę, orumą ir ateitį“, – pabrėžė jis.Pasak „Ukrinform“, nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Krymo okupantai apkaltino 472 pusiasalio gyventojus „diskreditavus“ Rusijos kariuomenę.

Praėjusią naktį virš Ukrainos numuštos dvi raketos „Kh-59“ ir 11 dronų „Shahed“Spalio 16 dienos naktį Ukrainos oro gynybos daliniai šalies padangėse sunaikino dvi Rusijos paleistas raketas „Kh-59“ ir 11 „Shahed“ tipo dronų.Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos.Kaip teigiama, praėjusią naktį rusai atakavo Ukrainos teritoriją iš kelių krypčių ir paleido vieną raketą „Iskander-M“, penkias raketas „Kh-59“ ir 12 dronų „Shahed-136/131“. Okupantai raketomis puolė Šiaurės ir Rytų Ukrainą, o bepiločiai buvo paleisti skirtingomis kryptimis, tačiau nemažai jų skriejo vakarinės šalies dalies link. Ukrainos oro gynybos daliniai sėkmingai perėmė dvi raketas „Kh-59“ ir 11 dronų „Shahed“.

Zelenskis: elektros ir vandens tiekimas atkurtas beveik visose Chersono rajonuoseRemonto darbų tarnyboms pavyko atkurti elektros ir vandens tiekimą beveik visuose Chersono rajonuose.Kaip paskelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė savo naktiniame vaizdo pranešime.„Šiuo metu elektros ir vandens tiekimas atkurtas beveik visame mieste, išskyrus dešimtį namų Tavriiskyi rajone. Šiuose pastatuose remonto darbai turėtų būti baigti rytoj,“ – teigė V. Zelenskis.Jis atkreipė dėmesį, kad atakų prieš energetikos infrastruktūrą pasekmes teko likviduoti ne tik Chersono, bet ir Donetsko regione.Tuo pat metu jis perspėjo, kad artėjant žiemai Rusija ir toliau tęs savo atakas prieš infrastruktūros objektus, įskaitant elektrines ir tinklus.„Turime būti tam pasirengę. Stiprinsime savo oro gynybos pajėgumus, kiek tai įmanoma padaryti esamomis aplinkybėmis. Be to, su savo partneriais tariamės dėl gynybos priemonių, kurių dar nenaudojome,“ – pridūrė jis.V. Zelenskis taip pat paaiškino, kad užtikrinant gynybą turi dalyvauti kiekvienas, kad šalis neprarastų savo atsparumo ir tvirtumo visose srityse, kadangi daug kas priklausys nuo vietos valdžios institucijų pasirengimo ir parengiamųjų energetikos telekomunikacijų bendrovių darbų.Ankstyvą spalio 15 d. rytą okupantai ant Chersono numetė nuotoliu valdomų bombų. Buvo atakuotas svarbus infrastruktūros objektas, dėl to nutrūko mobilusis, interneto ryšys ir elektros tiekimas. Po kurio laiko elektros tiekimas mieste buvo atkurtas.

Ukraina praneša, kad jau sunaikino 288 630 rusų okupantųNuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų spalio 16 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos Ukrainoje likvidavo apie 288 630 Rusijos okupantų, iš jų 860 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuko paskyroje pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 965 priešo tankus (+17 per pastarąją parą), 9 385 šarvuotas kovos mašinas (+23), 6 910 artilerijos sistemų (+44), 814 daugkartinio paleidimo raketų sistemų (+1), 547 oro gynybos sistemas, 318 orlaivių (+1), 317 sraigtasparnių (+1), 5 280 dronų (+11), 1 531 sparnuotąją raketą, 20 karo laivų / katerių, 1 povandeninį laivą, 9 271 motorinę transporto priemonę (+22) ir 981 specialiosios įrangos vienetą (+5).Duomenys nuolat atnaujinami.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė 15 smūgių, nukreiptų į gyvosios jėgos, ginkluotės ir karinės technikos telkinius, taip pat į priešo priešlėktuvinę raketų sistemą. Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino Rusijos sraigtasparnį Mi-8.

Analitikai: Putinas keičia retoriką dėl AvdijivkosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas galimai bando sumažinti lūkesčius dėl didelio rusų pajėgų progreso Ukrainos Donecko srities Avdijivkos teritorijoje. Per interviu Rusijos valstybinei televizijai spalio 15 dieną šalies prezidentas pareiškė, kad Rusijos pajėgos Avdijivkos ir Zaporižios kryptimis vykdo aktyvius „gynybinius veiksmus“, teigia JAV Karo tyrimų institutas (ISW).Tai, kad V. Putinas rusų pajėgų puolamąsias operacijas netoliese Avdijivkos įvardija kaip „aktyvią gynybą“, o ne „aktyvias kovos operacijas“, kaip kad dar spalio 13 dieną tikino Rusijos Federacijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Vasilijus Nebenzija (kai kurie karo tinklaraštininkai rusų veiksmus taip pat vadina „puolimu“), pasak analitikų, gali būti interpretuojama kaip bandymas sumažinti lūkesčius dėl didelio Rusijos armijos progreso.Rusijos karinės operacijos, tarp kurių intensyvūs apšaudymai artilerija ar antskrydžiai, yra skirti pakenkti Ukrainos pajėgoms prie Avdijivkos.Menkai tikėtina, kad artimiausiu metu rusams pavyks minimoje teritorijoje pasiekti svarbesnio proveržio ar atkirsti ukrainiečių pozicijas, nes tam prireiktų papildomų pajėgumų, ko rusai dabar sau leisti negali.

V. Zelenskis įspėja dėl naujų Rusijos atakų prieš šalies infrastruktūrąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl naujų Rusijos atakų prieš šalies energetikos infrastruktūrą ateinančią žiemą. Jis atkreipė dėmesį į rusų pajėgų surengtą Chersono miesto Ukrainos pietuose apšaudymą sekmadienį, kai kuriam laikui nutrūko elektros ir geriamojo vandens tiekimas.„Turime suprasti, kad artėjant žiemai bus daugiau rusų atakų, – pažymėjo V. Zelenskis savo tradiciniame vakariniame kreipimesi. – Turime būti tam pasirengę“.Rusijos kariuomenė praėjusią žiemą sąmoningai atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą, taip mėgindama parklupdyti šalį. Dėl vis nutrūkstančio elektros energijos tiekimo gyventojai tada patyrė didelį spaudimą.

Ukrainoje rusai surengė masinę dronų ataką Naktį į pirmadienį Rusijos pajėgos paleido raketas Ukrainos kryptimi.Vidurnaktį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė perspėjo apie raketų grėsmę Černihivo, Sumų ir Poltavos regionams.Netrukus kariškiai paragino Dnipro, Mirhorodo ir Kropivnickio gyventojus slėptis. Jau po vidurnakčio Dnipre pasigirdo sprogimai.Iki ryto oro pavojus išplito į visas šalies sritis, perspėjimai apie dronus tęsėsi visą naktį.Apie padarytą žalą ir aukas kol kas nepranešama.

Generalinis štabas: Ukrainos gynybos pajėgos atmušė Rusijos karių puolimus 5 zonoseUkrainos gynybos pajėgos atmušė Rusijos karių puolimus Kupjansko, Bachmuto, Avdijivkos, Marinkos ir Šachtarskės kryptimis, o per pastarąją dieną fronto linijoje iš viso įvyko 57 koviniai susirėmimai.Tai rodo Ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atnaujinta informacija, praneša „Ukrinform“.„Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolimo operacijas Melitopolio kryptimi ir puolimo pastangas Bachmuto kryptimi, darydamos nuostolius priešo kariuomenei ir įrangai, vargindamos priešą visoje fronto linijoje“, – rašoma pareiškime.Per pastarąją dieną Ukrainos oro pajėgos įvykdė 15 smūgių priešo pajėgoms ir įrangai, taip pat ataką prieš Rusijos priešlėktuvinių raketų sistemą. Raketų pajėgos pataikė į pajėgų grupę ir ginklų grupę, radarą bei keturias artilerijos sistemas.Tuo pat metu priešas surengė septynis raketų ir 54 oro smūgius, taip pat 22 atakas su MLR sistemomis prieš Ukrainos karių pozicijas ir apgyvendintas vietoves. Dėl Rusijos teroristinių išpuolių pranešta apie civilių aukas, taip pat žalą gyvenamiesiems pastatams ir civilinei infrastruktūrai.Generalinio štabo teigimu, operatyvinė padėtis Ukrainos rytuose ir pietuose išlieka sudėtinga.

Generalinis štabas: Ukrainos gynybos pajėgos atmušė Rusijos karių puolimus penkiose zonoseUkrainos gynybos pajėgos atmušė Rusijos karių puolimus Kupjansko, Bachmuto, Avdijivkos, Marinkos ir Šachtarskės kryptimis, o per pastarąją dieną fronto linijoje iš viso įvyko 57 koviniai susirėmimai.Tai rodo Ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atnaujinta informacija, praneša „Ukrinform“.„Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolimo operacijas Melitopolio kryptimi ir puolimo pastangas Bachmuto kryptimi, darydamos nuostolius priešo kariuomenei ir įrangai, vargindamos priešą visoje fronto linijoje“, – rašoma pareiškime.Per pastarąją dieną Ukrainos oro pajėgos įvykdė 15 smūgių priešo pajėgoms ir įrangai, taip pat ataką prieš Rusijos priešlėktuvinių raketų sistemą. Raketų pajėgos pataikė į pajėgų grupę ir ginklų grupę, radarą bei keturias artilerijos sistemas.Tuo pat metu priešas surengė septynis raketų ir 54 oro smūgius, taip pat 22 atakas su MLR sistemomis prieš Ukrainos karių pozicijas ir apgyvendintas vietoves. Dėl Rusijos teroristinių išpuolių pranešta apie civilių aukas, taip pat žalą gyvenamiesiems pastatams ir civilinei infrastruktūrai.Generalinio štabo teigimu, operatyvinė padėtis Ukrainos rytuose ir pietuose išlieka sudėtinga.

Aktyvistas: Rusijos okupacijos metu Kryme užfiksuota 5 tūkst. žmogaus teisių pažeidimų Nuo Rusijos okupacijos pradžios 2014 m. Kryme užfiksuota daugiau kaip 5 tūkst. žmogaus teisių pažeidimų, daugiausia prieš Krymo totorių bendruomenę, spalio 15 d. pranešė „Ukrinform“, remdamasi žmogaus teisių aktyvistu Alimu Alijevu.

Ukrainos dronai smogė Rusijos pastotei, tiekiančiai elektrą kariniams objektamsUkraina panaudojo bepilotes skraidykles ir sekmadienį smogė pastotei, kuria tiekiama elektra Rusijos kariniams objektams Belgorodo srityje.Apie tai pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šaltiniais Ukrainos saugumo tarnyboje (SBU).SBU paskelbė apie sėkmingą dronų-kamikadzių ataką prieš Krasnaja Jaruga pastotę Belgorodo srityje.Saugumo tarnyba išplatino smūgio vaizdo įrašą, nurodydama, kad pastotė tiekė elektros energiją keletui Rusijos karinių objektų.SBU taip pat perspėjo Rusiją, kad Ukraina atsakys į priešo vykdomas atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir taip pat trikdys elektros tiekimą Rusijoje.Anksčiau Rusijos gynybos ministerija pranešė apie didelę dronų ataką Kursko ir Belgorodo regionuose, besiribojančiuose su Ukraina.

Pirmadienį Kyjive lankysis ESBO vadovasPirmadienį Kyjive lankysis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) pirmininkas, Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministras Bujaras Osmanis. Jis susitiks su Ukrainos vadovais ir gyventojais, praneša „Ukrinform“.Apie artėjantį vizitą, įvyksiantį spalio 16 d., politikas paskelbė socialiniame tinkle „X“ („Twitter“).B. Osmanis rašė, kad suplanuoti susitikimai su Ukrainos lyderiais. Jis taip pat ketina susitikti ir kalbėtis su ukrainiečiais, kad išgirstų jų poreikius, lūkesčius ir nuogąstavimus.„Ukraina ir jos žmonės yra labai svarbūs ESBO“, – patikino organizacijos vadovas.Rugpjūčio 23 d., kalbėdamas trečiajame Krymo platformos viršūnių susitikime, B. Osmanis pabrėžė, kad ESBO tęsia bendradarbiavimą su Ukraina įvairiose srityse: išminavimo, tesiės viršenybės ir karinės agresijos pasekmių mažinimo.

Chersone po sprogimo atkurtas elektros tiekimasChersone atkurtas elektros tiekimas, kuris buvo sutrikęs, nes Rucijos aviacija atakavo Ukrainos kritinės infrastruktūros objektą, skelbia „Ukrinform“.Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Oleksandras Prokudinas, Chersono srities karinės administracijos vadovas.„Elektros tiekimas Chersone buvo atstatytas. Tačiau kai kuriuose rajonuose jis gali trumpam nutrūkti. Vyksta tvarkymo darbai“, – paskelbė O. Prokudinas.Jis taip pat dėkojo gedimų šalinimo komandoms už jų profesionalų darbą.Anksčiau Chersone dėl Rusijos įvykdyto apšaudymo dingo mobilusis ir interneto ryšys, o tarnybos skubėjo atkurti elektros energijos tiekimą.

Ukraina: Rusija vėl gali mėginti pasinaudoti Baltarusija, kad išplėstų agresijąUkrainos atstovai teigia, kad Rusija bet kuriuo metu vėl gali mėginti pasinaudoti Baltarusija, kad išplėstų savo agresiją prieš Ukrainą, praneša „Ukrinform“.Apie tai visuomeniniam transliuotojui sakė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenko.„Iš tiesų situaciją visiškai kontroliuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir kitos mūsų šalies gynybos pajėgos sustiprinančios šį sektorių. Galiu pasakyti, kad Rusija ten neturi pakankamai pajėgumų, kad šiuo metu galėtų kelti kokią nors realią grėsmę. Tačiau, be abejo, mes privalome būti pasirengę bet kokiam scenarijui“, – sakė A. Demčenko.Jis pabrėžė, kad svarbu turėti stiprią gynybą ir stiprias pajėgas, kad Rusija būtų atgrasyta nuo bet kokių veiksmų. Vis dėlto taip pat svarbu suvokti, pridėjo jis, kad Rusija vėl gali pasinaudoti Baltarusija bet kurią akimirką, kad sustiprintų savo agresiją prieš Ukrainą.Anksčiau buvo pranešta, kad bendros Rusijos ir Baltarusijos pratybos, vykstančios pastarosios šalies poligonuose, buvo pratęstos iki spalio 15 d.Dar anksčiau, po nepasisekusio Jevgenijaus Prigožino maišto Rusijoje birželio mėnesį, privačios karinės bendrovės „Wagner“ daliniai buvo perkelti iš Rusijos į Baltarusiją.

Putinas giriasi sėkmingu puolimu UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį pareiškė, kad Rusijos pajėgos užėmė teritorijų per puolimą Ukrainoje, įskaitant prie Avdijivkos, informuoja AFP.Duodamas interviu Rusijos televizijai jis sakė, kad kareiviai „gerina savo pozicijas“ didelėje teritorijoje, įskaitant Kupiansko, Zaporyžios ir Avdijivkos kryptimis.Šeštadienį Ukraina skelbė apie įnirtingas kovas aplink Avdijivką, kur rusai be perstojo puola bandydami apsupti miestą. Ukrainos atstovai dar praeitą savaitę sakė, kad Rusija suintensyvino Avdijivkos puolimą.Šis miestas yra maždaug už 15 km nuo okupuoto Donecko ir tapo Ukrainos rezistencijos simboliu nuo 2014 m., po to, kai jį trumpam buvo užėmę Rusijos remiami separatistai.Rusijos pajėgos dabar kontroliuoja teritoriją į rytus, šiaurę ir pietus nuo Avdijivkos. Manoma, kad mieste tebegyvena 1 600 civilių, nors iki karo ten buvo 31 000 gyventojų.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ukrainiečiai atlaiko puolimą šioje fronto dalyje, nors Maskva anksčiau ir aiškino apie užimtas teritorijas.

Rusija smogė Chersonui, dalyje miesto sutriko elektros ir vandens tiekimasRusija sekmadienį atakavo Ukrainos miesto Chersono energetikos infrastruktūrą, dėl ko sutriko elektros ir vandens tiekimas, praneša „Unian“.Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Chersono karinės administracijos vadovas Romanas Mročko.„Chersone nugriaudėjo galingas sprogimas! Iš karto po to kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, yra vandens tiekimo sutrikimų“, – rašė jis.Paaiškėjo, kad Rusijos aviacija smogė kritinės infrastruktūros objektui Chersone. Manoma, kad naikintuvas-bombonešis SU-34 numetė dvi bombas KAB.

Per parą Ukrainoje žuvo apie 880 Rusijos kareiviųPastarąją parą Ukrainoje žuvo 880 Rusijos kareivių, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas sekmadienį feisbuke paskelbė, kad nuo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios Rusija iš viso neteko apie 287 770 kareivių.Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 15 d. Rusija prarado 4 498 tankus (+8 per parą), 9 362 šarvuotąsias kovos mašinas (+25), 6 866 artilerijos sistemas (+33), 813 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų (+2), 547 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 317 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 9 249 transporto priemones ir benzovežius (+24), 20 laivų ir katerių, 1 povandeninį laivą, 5 269 dronus (+4), 976 specialiosios technikos vienetus (+5). Iš viso Ukraina numušė 1 531 Rusijos sparnuotąją raketą.Spalio 14 d. Ukrainos karinės oro pajėgos surengė 12 antskrydžių prieš Rusijos karių, amunicijos ir karinės technikos sutelkimo vietas ir du smūgius prieš „žemė-oras“ raketų sistemas.

Rusijos nuostoliai vis didėjaPer pastarąsias 24 valandas agresorius prarado maždaug 880 savo karių. Bendri priešo nuostoliai nuo invazijos į Ukrainą pradžios jau pasiekė apie 287 770 žmonių. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Avdijivkoje vyksta „įnirtingos“ kovos, Rusija vis dar bando apsupti miestąKyjivas šeštadienį pranešė apie „įnirtingus“ mūšius aplink rytinį Avdijivkos miestą, teigdamas, kad Rusijos pajėgos, bandydamos apsupti šį simbolinį pramonės centrą, „nesiliauja puolusios“ jau kelias dienas.Praėjusią savaitę Ukraina pranešė, kad Rusija suintensyvino šio pasienio miesto, esančio vos už 15 km nuo Maskvos kontroliuojamo Donecko, puolimą.Avdijivka yra Ukrainos pasipriešinimo simbolis nuo 2014 metų, nuo tada, kai trumpam buvo atitekusi Rusijos remiamiems separatistams.Rusijos pajėgos dabar kontroliuoja teritoriją į rytus, šiaurę ir pietus nuo Avdijivkos.„Jau penktą dieną priešas nenustoja pulti, apšaudo pozicijas aplink miestą, – per Ukrainos televiziją sakė miesto vadovas Vitalijus Barabašas. „Labai karšta, labai karšta“, – taip jis apibūdino kovas.„Jie bando apsupti miestą“, – pridūrė V. Barabašas, tvirtindamas, kad Maskva į šį rajoną atsiuntė „daugiau naujų pajėgų“. Jis taip apibūdino intensyvius mūšius: „Ten tikrai nebūna tylos. Šaudymai tęsiasi tiek iš šiaurinės, tiek iš pietinės miesto dalies“.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad virš Belgorodo srities numuštas dronas„Virš Belgorodo srities teritorijos budinčios priešlėktuvinės gynybos pajėgos sunaikino Ukrainos bepilotį orlaivį“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Apšaudytas ChersonasChersono karinės administracijos vadovas Romanas Mročko sakė, kad Rusijos kariai šeštadienio popietę apšaudė Chersono turgų „Dnipro“.Iš pradžių buvo pranešta apie du sužeistus žmones, tačiau vėliau paaiškėjo, kad dėl smūgio aukų nebuvo.„Liudininkai tai aiškina tik tuo, kad darbo diena buvo pasibaigusi ir pirkėjų beveik nebuvo. Liko pavieniai pardavėjai ir savininkai prie savo prekystalių“, – pažymėjo R. Mrochko.

Šeštadienį Donecko srities gubernatoriaus pareigas einantis Ihoris Morozas sakė, kad pastarąją parą per Rusijos vykdomą civilių gyvenviečių apšaudymą buvo sužeisti 22 civiliai gyventojai, iš jų 21 Pokrovske ir vienas Avdijivkoje.Naujausia informacija I. Morozas pasidalijo per „Telegram“, praneša „Al Jazeera“.

Vadas Oleksandras Syrskis: rusai mėgina apsupti KupianskąUkrainos sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis, atvykęs į priešakines Lymano operatyvinės taktinės grupės pozicijas, sakė, kad pastarosiomis dienomis padėtis prie Kupiansko ir Lymano labai pablogėjo, pranešė „Ukrinform“.„Po patirtų nuostolių per pastaruosius du mėnesius priešai atsigavo ir pradėjo aktyvias puolimo pastangas rajone prie Makijivkos, o vėliau ir Kupiansko kryptimi. Ten vyksta sunkios kovos. Svarbiausias priešo tikslas – sumušti mūsų karių grupę, apgulti Kupianską ir prasiveržti prie Oskilo upės“, – sakė O. Syrskis.Pasak vado, rusai kasdien surengia dešimtis šturmų, palaikomų šarvuotų kovinių mašinų, intensyviai apšaudo Ukrainos pozicijas iš minosvaidžių ir artilerijos. Tačiau Ukrainos pajėgos pasirengusios tokiai eigai ir atremia puolimus, padarydamos didelių nuostolių įsibrovėliams iš Rusijos ir neleisdamos priešui pasiekti jokių reikšmingų laimėjimų šiame rajone.Vadas susitiko su dalinių vadais, supažindinusiais jį su naujausia įvykių raida. Priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų. O. Syrskis susitiko ir su kariais, tiesiogiai dalyvaujančiais kovinėse misijose, įteikė jiems apdovanojimus.

Rusija pranešė virš Juodosios jūros netoli Sočio numušusi du dronusŠeštadienį Rusija pranešė virš Juodosios jūros numušusi du kovinius bepiločius orlaivius, pietiniame Sočio kurorte veikė oro gynybos sistemos.„Šiandien apie 7.10 val. Sočyje veikė oro gynyba (...) virš jūros buvo numušti du dronai“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė pietinio Krasnodaro regiono gubernatorius Aleksejus Kopajgorodskis. „Aukų nebuvo, žala miestui nepadaryta“, – sakė jis ir pridūrė, kad oro uostas dirba „normaliai“, „padėtis kontroliuojama“.

Sočyje nugriaudėjo sprogimaiRusijos Sočio miesto gyventojus šeštadienio rytą pažadino sprogimai. Pranešama apie dronų ataką. Pasak liudininkų, jų buvo mažiausiai 5. Duomenų apie aukas, ar padarytą žalą nėra. Tik pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus.

Rusija Ukrainoje jau neteko beveik 287 tūkst. karių Ukrainos kariškiai pastarąją parą nukovė dar 970 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 14 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 286 890 kareivių. Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Rusijos taikiniu ir toliau išlieka Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūros objektaiRusijos pajėgos ir toliau atakuoja Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūros objektus dronais ir raketomis, taip pat vykdo vietinius tarpvalstybinius reidus, praneša JAV Karo studijų institutas (ISW).Spalio 12 d. Ukrainos gynybos pajėgų šiaurinės krypties Jungtinio spaudos centro atstovas spaudai pulkininkas Jurijus Povhas pranešė, kad Ukrainos pajėgos atrėmė Rusijos diversinę ir žvalgybinę grupę, bandžiusią kirsti Sumų sritį, ir teigė, kad šios Rusijos pajėgos tikriausiai siekė pasiekti Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūros objektą. J. Povhas teigė, kad Rusijos diversinės ir žvalgybinės grupės per pastaruosius du mėnesius 10 kartų nesėkmingai bandė kirsti tarptautinę Rusijos ir Ukrainos sieną.Ukrainos Vyriausiosios karinės žvalgybos valdybos (GUR) viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadimas Skibickis spalio 13 d. pranešė, kad Rusijos pajėgos rudenį ir žiemą bando padidinti ginklų gamybą, kad galėtų smogti Ukrainos energetikos ir kitai ypatingos svarbos infrastruktūrai. V. Skibitskis teigė, kad Rusijos pajėgos sumažino iš oro paleidžiamų raketų naudojimą ir dažniau naudoja sparnuotąsias raketas ir balistines raketas „Iskander“. V. Skibitskis taip pat pranešė, kad Rusija atnaujino sparnuotųjų raketų „Kalibr“ ir „Kh-101“ gamybą, tačiau susiduria su sunkumais didinant gamybos apimtis.

Ukrainos pajėgos vykdė kontrpuolimo operacijas prie Bachmuto ir vakarinėje Zaporižės srityjeVakar, Spalio 13 d. Ukrainos pajėgos vykdė kontrpuolimo operacijas prie Bachmuto ir vakarinėje Zaporižės srityje.Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos pajėgos tęsė puolimo operacijas Melitopolio (vakarų Zaporožės sritis) ir Bachmuto kryptimis. Rusijos šaltiniai tvirtino, kad Ukrainos pajėgos tęsė nesėkmingus atakas palei liniją Kliščivka-Avdijivka-Kurdyumivka (7-13 km į pietvakarius nuo Bachmuto) ir palei liniją Robotyne-Verbove (nuo 10 km į pietus iki 18 km į pietryčius nuo Orikhivo).

Sočyje griaudėjo sprogimai: žmonės skelbia apie dronų ataką Šiandien, šeštadienio, spalio 14 d., rytas Sočio (Rusijos Federacija) gyventojams prasidėjo galingais „pokšėjimais“ ir oro gynybos operacijomis. Kurortinio miestelio ir jo apylinkių gyventojai išgirdo garsius sprogimus. Kaip rašo kanalas „Atsargiai, naujienos“, ryte Sočį užpuolė nežinomi dronai. Liudininkų teigimu, jų buvo mažiausiai 5–6. „Sočyje yra bepiločių orlaivių. Matsesta apylinkėse. Jų buvo apie 5–6. Netoli Olimpinio parko ir net centre buvo galima išgirsti „sproginėjimus“. Apie 6 val. 55 min. -7 val. 10 min.“, – pasakojo vietos gyventojas. Kitas miesto gyventojas taip pat teigė, kad oro gynyba turėjo darbo su dronais. Pranešimų apie aukas ar krintančių nuolaužų žalą nėra. Kai kuriuose vietiniuose viešuose šaltiniuose rašoma, kad keliose srityse dingo elektra. Liudininkų nufilmuota medžiaga rodo, kad virš Juodosios jūros veikia oro gynyba. Pasigirsta sprogimai. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad oro gynybos sistemos prie Sočio krantų numušė du dronus. Kiek dronų skrido link miesto ir ar buvo smūgių, nenurodoma.

ISW: Rusija patyrė nesėkmę Avdijikos apylinkėse Pranešama, kad penktadienį Rusijos vykdomos puolamosios operacijos Avdijivkoje, Donecko srityje, patyrė nesėkmę miesto apylinkėse, rašoma JAV Karo studijų instituto (ISW) analizėje. Rusijos šaltiniai teigė, kad Rusijos pajėgos toliau puolė vietoves į šiaurę ir pietus nuo Avdijivkos, o iš spalio 12 ir 13 d. paskelbtos geolokuotos filmuotos medžiagos matyti, kad Rusijos pajėgos pasistūmėjo į pietus nuo Krasnohorivkos (5 km į šiaurę nuo Avdijivkos) ir į pietryčius nuo Pervomaiskės (11 km į pietvakarius nuo Avdijivkos). Rusijos šaltiniai taip pat paskelbė prieštaringus pranešimus apie ankstesnius Rusijos šaltinių teiginius, kad Rusija kontroliuoja Avdijivkos kokso gamyklą, o ISW nepastebėjo jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad Rusijos pajėgos kontroliuoja šią gamyklą, kai buvo paskelbta publikacija. Ukrainos kariuomenės pareigūnai pranešė, kad Ukrainos pajėgos toliau atremia Rusijos atakas Avdijivkos apylinkėse. Rusijos karinis tinklaraštininkas pažymėjo, kad Ukrainos pajėgos naudoja minų laukus, siekdamos sulėtinti Rusijos pajėgų judėjimą Avdijivkos kryptimi. Vienas rusų savanoris iš 4-osios apsišaukėlišos Luhansko „liaudies respublikos“ (LNR) brigados (2-asis armijos korpusas, Pietų karinė apygarda) teigė, kad susidėvėję ginklų vamzdžiai mažina Rusijos artilerijos taiklumą prie Avdijivkos – šį nusiskundimą dėl Rusijos artilerijos ISW jau anksčiau yra gavusi iš Rusijos šaltinių. Savanoris įvertino, kad Rusijos pajėgos gali „suspausti [Ukrainos] perimetrą“, užimdamos mažiau įtvirtintą ukrainiečių kontroliuojamą teritoriją netoli Avdijivkos, tačiau išreiškė susirūpinimą, kad Rusijos generolai neteisingai interpretuos šiuos ribotus pasiekimus ir bandys paspartinti puolimą Avdijivkos link. Savanoris pažymėjo, kad toks klaidingas aiškinimas gali paskatinti Rusijos pajėgas „mušti į betoną“ įtvirtinimus tol, kol šios pajėgos išseks. https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1712988387005649199?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš Zelenskio – naujas įspėjimas Baltijos šalims Rusija bando destabilizuoti Baltijos jūros regioną, o Rusijos valstybiniai propagandistai ragina užgrobti Gotlando salą, kad būtų įtvirtinta regiono kontrolė, esant galimybei, kad Rusija planuoja atitinkamą invaziją 2028 metais.Šį rusų norą pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakariniame kreipimesi į ukrainiečius.Prezidentas sakė, kad šiandien iš Odesos jis kreipėsi į Jungtinių ekspedicinių pajėgų susitikimo dalyvius – tai regioninio bendradarbiavimo šiaurės Europoje formatas, kuriame dalyvauja Jungtinė Karalystė, Švedija, Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija.„Susitikimas įvyko Švedijos Gotlando saloje, ir tai yra svarus signalas, labai simbolinė vieta lyderiams kalbėti apie Europos saugumą ir ilgalaikę patikimą mūsų šalių, mūsų žmonių apsaugą. Jei pažvelgsite į žemėlapį, galite iš karto suprasti, kodėl Rusijos valstybiniai propagandistai paragino užgrobti šią salą. Gotlandas yra viso regiono kontrolė. O Rusija taip pat bando destabilizuoti šį regioną“, – pabrėžė V. Zelenskis.„Kai kreipiausi į Švedijos parlamentą 2022 m., prasidėjus plataus masto karui, kalbėjau būtent apie tai – kaip svarbu, kad visi Europoje, visose žemyno dalyse, kiekviename strateginiame taške, pavyzdžiui, Gotlande, nuo kurio priklauso bendras saugumas, būtų stiprūs. Ir, beje, esu dėkingas už šiandienos jungtinių ekspedicinių pajėgų vadovų susitikimo galutinį pareiškimą. Tvirtas pareiškimas. Parama Ukrainai“, – pridūrė valstybės vadovas.Minėtame pareiškime kalbama apie paramą Ukrainos keliui į NATO ir aiškų Rusijos agresijos pasmerkimą, taip pat pasirengimą tinkamai padėti Ukrainai iki pergalės kare.

Ukrainos gynybos pajėgos numušė Rusijos naikintuvą „Su-25“Ukrainos gynybos pajėgos penktadienį sunaikino Rusijos „Su-25“ naikintuvą. Tai teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo operatyvinėje informacijoje socialiniame tinkle „Facebook“. Skelbiama, kad per dieną Gynybos pajėgų aviacija atliko 12 atakų personalo, ginklų ir karinės įrangos koncentracijos srityse bei atakavo priešo tiltą. Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino Rusijos „Su-25“ naikintuvą ir „Orlan-10“ operatyvinį-taktinį droną. Remiantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo rytiniais duomenimis, nuo karo pradžios 2022 metų vasarį Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 316 priešo lėktuvų.

Putinas neigia, kad Rusija prisidėjo prie dujotiekio pažeidimo Baltijos jūrojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį paneigė, kad Maskva yra atsakinga dėl Baltijos jūros dugne pažeisto dujotiekio tarp Suomijos ir Estijos, ir pavadino šį kaltinimą „visiška nesąmone“.Helsinkis pareiškė manantis, kad praėjusį savaitgalį dujotiekyje „Balticconnector“ įvykusį nuotėkį sukėlė „išorinė“ veikla, įtariant, kad prie to prisidėjo Rusija.„Tai visiška nesąmonė, – sakė V. Putinas žurnalistams kelionės į Kirgiziją metu. –Tiesą sakant, aš net nežinojau, kad šis dujotiekis egzistuoja, nes jis nedidelis“.Suomija ir Estija tiria incidentą dujotiekyje ir įspėjo nedaryti skubotų išvadų, kol nėra oficialių rezultatų.Suomijos gynybos ministras Antti Hakkanenas ketvirtadienį agentūrai AFP sakė, kad Helsinkio atliekamas tyrimas per kelias savaites turėtų padėti išsiaiškinti priežastį.Vamzdyno trūkimas įvyko praėjus daugiau nei metams po sprogimų „Nord Stream“ dujotiekiuose, dėl kurių nutrūko pagrindinis Rusijos dujų kelias į Europą ir kilo papildoma geopolitinė įtampa, kuri ir taip jau buvo didelė dėl Maskvos karo Ukrainoje.Pareigūnai dėl sprogimų kaltino „sabotažą“, tačiau galutinių atsakymų, kas įvyko ir kas kaltas, iki šiol nėra.

Baltieji rūmai: Šiaurės Korėja jau perdavė Rusijai ginklų, skirtų karui UkrainojeŠiaurės Korėja pastarosiomis savaitėmis į Rusiją pristatė daugiau kaip 1 000 konteinerių su karine įranga ir šaudmenimis, kurie bus naudojami karui Ukrainoje, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.„Mes smerkiame (Šiaurės Korėją) už tai, kad ji tiekia Rusijai šią karinę įrangą“, – sakė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas Johnas Kirby.„Mes ir toliau stebėsime bet kokius papildomus (Šiaurės Korėjos) ginklų krovinius Rusijai“, – sakė jis.

V. Zelenskis apsilankė OdesojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį lankėsi Juodosios jūros Odesos uostamiestyje, kuris pastaraisiais mėnesiais ne kartą tapo smarkių rusų oro smūgių taikiniu.„Susitikau su pareigūnais, kariais ir karinio laivyno vadovybe. Darome viską, kad padidintume saugumą Juodojoje jūroje, sustiprintume oro gynybą ir parengtume žiemai energetikos infrastruktūrą“, – pareiškė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.„Išsamiai aptarėme pasirengimą šildymo sezonui, energetikos infrastruktūros apsaugą, atakų padarinius uosto infrastruktūrai ir oro gynybos poreikius. Ir namuose, Ukrainoje, ir su partneriais bendradarbiaujame, kad užtikrintume didesnę valstybės ir žmonių apsaugą“, – rašė V. Zelenskis.

Ukraina įvardijo, kiek žalos Rusija padarė grūdų eksportuiRusija smogė šešiems civiliams laivams, 150 uostų ir grūdų įrenginių bei sunaikino daugiau nei 300 000 tonų grūdų po to, kai Maskva pasitraukė iš susitarimo, leidžiančio saugiai eksportuoti Ukrainos grūdus per Juodąją jūrą, šiandien pranešė Kijevo vyriausybė.Pranešime teigiama, kad 21 laivas jau buvo pakrautas eksportuojamų grūdų ir naudojo naują „humanitarinį“ grūdų koridorių Juodojoje jūroje, apie kurį Kijevas paskelbė rugpjūtį. Jame teigiama, kad iš viso į Ukrainos uostus pakrauti įplaukė 25 laivai.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte vizito Odesos uoste metu pažadėjo padidinti grūdų eksporto koridoriaus saugumą.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas taip pat sakė, kad Rusija ir toliau eksportuos didelius grūdų kiekius kitais metais, nepaisant Vakarų sankcijų, po rekordinio 158 mln. tonų pasėlių derliaus pernai.

Nyderlandų premjeras pažadėjo Ukrainai papildomų „Patriot“ raketųNyderlandų premjeras Markas Rutte, penktadienį lankęsis Ukrainoje, pažadėjo Ukrainos kariuomenei perduoti papildomų raketų priešlėktuvinėms sistemoms „Patriot“.„Šią žiemą Rusija stengsis padaryti kuo daugiau žalos Ukrainai. Todėl Nyderlandai aprūpins Ukrainą papildomomis raketomis „Patriot“, kad ji galėtų apsiginti nuo Rusijos barbariškų smūgių“, - paskelbė M. Rutte.Nyderlandų premjeras penktadienį lankėsi Odesoje ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Nikopolyje per apšaudymą buvo sužeisti du gelbėtojaiUkrainos generalinė prokuratūra teigia, kad spalio 13-osios popietę Rusijos kariai artilerija apšaudė Nikopolio miestą Dniepropetrovsko srityje.Dėl išpuolio du Valstybės nepaprastųjų situacijų tarnybos (SES iš Ukrainos) darbuotojai buvo sužeisti, jie paguldyti į ligoninę. Per išpuolį taip pat buvo apgadinti privatūs namai ir automobiliai.https://t.me/pgo_gov_ua/17798

Išaugo sužeistųjų skaičius dėl Pokrovsko apšaudymoDonecko regioninė prokuratūra pranešė, kad nuo 17 val. žinoma, jog 23 nukentėjusieji patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus. Vienas žmogus buvo nužudytas.Rusijos kariai apšaudė miestą spalio 13-osios rytą. Laikinai einantis Donecko regioninės administracijos vadovo pareigas Ihoris Morozas tvirtino, kad Rusijos raketa pataikė į socialinės apsaugos departamento pastatą. Tuo metu jame buvo daugiau nei 50 darbuotojų ir lankytojų.

Pentagonas iš viso pasaulio renka oro gynybos dalis UkrainaiGynybos sistemų komponentai, ypač oro gynyba, kurią Pentagonas renka Ukrainai, yra iš įvairių pasaulio šalių.Pasak „Associated Press“, cituojant šaltinį Pentagone, Jungtinės Valstijos sugebėjo sukurti naują raketų paleidimo įrenginį iš radarų ir kitų partnerių pateiktų dalių. Sistema galės paleisti „AIM-9M Sidewinder“ raketas, kurias Jungtinės Valstijos įtraukė į paskutinį pagalbos Kijevui paketą.JAV inžinieriai, bendradarbiaudami su ukrainiečiais, modifikavo sovietmečio „Buk“ oro gynybos paleidimo įrenginį, kad jis galėtų paleisti RIM-7 raketas, kurių JAV yra gausu. Ukraina turi „Buk“ sistemas, tačiau jų raketų skaičius mažėja.Šios naujovės suteikė Jungtinėms Valstijoms dar vieną galimybę tiekti ginklus Ukrainai, kol Kongresas patvirtins naujus gynybos pagalbos fondus. Pentagonas vis dar turi 5,4 milijardo dolerių, kuriuos gali panaudoti siųsdamas ginklus iš savo atsargų į Ukrainą.Trečiadienį Pentagono vadovas Lloydas Austinas paskelbė apie naują 200 milijonų dolerių vertės pagalbos paketą Ukrainai, į kurį įtrauktos raketos „Sidewinder“.Ll. Austinas patikino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kad Ukrainai bus užtikrintas nuolatinis ir nepertraukiamas ginklų tiekimas. Visų pirma jis pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos tam turi reikiamų išteklių ir pajėgumų ir toliau daugiausia dėmesio skiria paramai Ukrainai.

Chersono priemiestyje sužeisti du žmonėsUkrainos generalinė prokuratūra praneša, kad spalio 13-osios popietę Rusijos kariai apšaudė kaimą Chersono priemiestyje. Pranešama, kad buvo sužeisti du vietos gyventojai – 42 metų moteris ir 52 metų vyras.

Putinas: Ukraina siunčia ginklus į Artimuosius RytusVladimiras Putinas pareiškė, kad korumpuoti Ukrainos pareigūnai eksportavo ginklus, o Rusija turi įrodymų, kad kai kurie iš jų buvo gabenami į Artimuosius Rytus.Tai jis išsakė kalbėdamas Nepriklausomų valstybių sandraugos viršūnių susitikime Biškeke, Kirgizijoje.V. Putinas net sakė, kad nenustebtų, jei ukrainiečiai parduotų ginklus Rusijai, nes jie „parduoda bet ką“, tokia didelė korupcija šalyje.Jis sakė, kad Rusija turi „duomenų“ apie ginklų pardavimą iš Ukrainos per juodąją rinką į Artimuosius Rytus, kurių yra „visas srautas“.

Rusijos kariai Ukrainoje pradėjo itin didelę ataką: Ukrainai gali tekti silpninti savo puolimą Rusijos kariai pradėjo didžiausią ataką nuo vasaros pradžios – jie bando apsupti Avdiivką. Siekiant apsaugoti miestą, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms gali tekti susilpninti puolimą pietuose, skelbia UNIAN.Rusijos kariuomenė, kuri visą vasarą buvo gynyboje, bando perimti iniciatyvą iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Rusijos ginkluotosios pajėgos atnaujino puolimą Avdiivkos teritorijoje Donecko pakraštyje. Dar neaišku, ar šis bandymas bus sėkmingas: Rusijos vienetai pasiekė kelis šimtus metrų ir patyrė nuostolių, tačiau tai iš karto rimtai apsunkino miesto gynėjų padėtį ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų įtvirtintą plotą. Norint sukurti realią Ukrainos pajėgų apsupimo grėsmę, Rusijos ginkluotosios pajėgos turi įveikti tik kelis kilometrus.Tikriausiai, norėdami sustabdyti Rusijos puolimą, Ukrainos ginkluotosios pajėgos turės perkelti rezervus, pirmiausia artileriją, į Avdiivkos sritį. Ukrainos vadovybė neturi laisvų pajėgų, o tai reiškia, kad ji turės susilpninti vieną iš frontų, kur Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau bando pulti.

Užsienio reikalų ministerijoje Ukrainos gynėjams padovanotos Lietuvos trispalvėsPenktadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) Lietuvos diplomatai susitiko su keturiais Ukrainos gynėjais, kuriems atsidėkojant už jų nepalaužiamą dvasią kovojant su brutaliu Rusijos režimu įteiktos Lietuvos trispalvės.Anot ministerijos, susitikime prisiminta ne vieną šimtmetį trunkanti lietuvių ir ukrainiečių tautų bendra kova už savo laisvę. Ukrainos kariams padėkota, kad nuo Rusijos agresijos gindami savo tėvynę, jie taip pat gina ir mus visus.Užsienio reikalų viceministro Jono Survilos teigimu, Lietuva ir visi Lietuvos žmonės labai gerai žino, ką reiškia gyvenimas okupacijoje ir kaip nelengva gintis nuo didelio ir agresyvaus kaimyno, tad daroma viskas, kad Ukraina sulauktų tiek politinės, finansinės, tiek ir karinės paramos.„Žinome, ką reiškia susidurti su priešiškos jėgos tankais. 1991 metų sausio mėnesį Vilniaus gatvėmis riedėjo prieš beginklius Lietuvos žmones pasiųsti sovietų tankai. Lietuvos žmonės bandė juos stabdyti plikomis rankomis. Tai prisimindami darome viską, kad be galo drąsiems Ukrainos gynėjams netektų to daryti, kad jie turėtų viską, ko reikia savo žemės ir žmonių gynybai bei Ukrainos pergalei“, – URM pranešime cituojamas J. Survila.Susitikimo metu Ukrainos gynėjams Henadijui, Oleksandrui, Sergijui ir Jaroslavui taip pat padovanotos Lietuvos trispalvės, paprašant pergalės prieš agresorių akimirką iškelti jas kartu su Ukrainos mėlynai geltonomis vėliavomis.„Jūsų kova yra ir mūsų kova. Kai pasieksite pergalę, ją švęsime kartu su Jumis, o greta plazdančios Lietuvos ir Ukrainos vėliavos šią mūsų bendrą pergalę ir įtvirtins“, – pažymėta įteikiant vėliavas.

V. Putinas: Rusijos grūdų eksporto apimtys išliks didelėsNepaisydama Vakarų sankcijų, Rusija kitąmet toliau vykdys didelį grūdų eksportą. Tai pareiškė šios šalies prezidentas Vladimiras Putinas.„Kaip žinote, praėjusiais metais buvo nuimtas istoriškai didelis (grūdų) derlius – 158 mln. tonų. Šiemet jis taip pat bus labai didelis ir viršys 130 mln. tonų“, – tvirtino V. Putinas.„Rusija veikiausiai išliks pirma pasaulyje pagal kviečių eksporto apimtis. Mūsų grūdų eksportas taip pat bus toks pat kaip pernai ir ne mažesnis nei 50-60 mln. tonų“, – dėstė Kremliaus šeimininkas.Rusijos prezidentas kalbėjo Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) susitikime.V. Putinas nurodė, kad tam tikrose NVS šalyse fiksuojama rusiškų grūdų paklausa, kuri esą „bus patenkinta“.Rugsėjo pradžioje V. Putinas sakė, kad Rusija artėja prie susitarimo, kuris padės užtikrinti nemokamų grūdų tiekimą į šešias Afrikos šalis.Tuo pat metu Maskva skundžiasi, kad Vakarai skelbia netiesiogines sankcijas jos grūdams ir trąšų eksportui, apribojant jos prieigą prie pasaulinių mokėjimo sistemų ir draudimo.Rusija teigia, kad tai paskatino ją pasitraukti iš susitarimo, kuris padėdavo užtikrinti saugų grūdų eksportą per Juodąją jūrą.

Mariupolyje nugriaudėjo stiprus sprogimas, okupantai pakėlė lėktuvusPenktadienį, spalio 13-ąją, laikinai okupuotame Donecko srities Mariupolio mieste nugriaudėjo sprogimas, įsibrovėliai pakėlė aviaciją.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Mariupolio mero patarėju Petro Andriuščenka.„Mariupolyje nugriaudėjo garsus sprogimas. Jį girdėjo visi miesto rajonai“, – parašė jis „Telegram“ kanale.Anot P. Andriuščenkos, iškart po sprogimo prasidėjo neįprastai aktyvus priešo aviacijos judėjimas Donecko link.„Gal rusų oro gynyba vėl numušė savo lėktuvą?" – retoriškai klausia mero patarėjas.Penktadienį sprogimai taip pat griaudėjo rusų okupuotame Zaporižios srities Melitopolio mieste ir okupuotame Sevastopolyje (Krymas).

Šaltiniai: Rusijos laivus atakavo Ukrainos dronaiUkrainos saugumo tarnyba (UST) kartu su Ukrainos karinėmis jūrų pajėgomis atakavo Rusijos sparnuotųjų raketų nešėją „Bujan“ ir laivą „Pavelas Deržavinas“ eksperimentine jūrinių dronų ginkluote.Šią informaciją penktadienį patvirtino „Ukrinform“ šaltiniai Ukrainos saugumo tarnyboje.„Šiandieninė ataka prieš raketnešį „Bujan“ ir „Pavelo Deržavino“ susprogdinimas užvakar – UST ir Ukrainos karinių jūrų pajėgų darbas“, – sakė pašnekovas.Ukrainos pareigūnai kol kas neatskleidžia detalių, tačiau pažymi, kad abiem Rusijos laivams smogė dronai „Jūrų mažyliai“ su eksperimentine ginkluote.„Po pirmosios atakos Rusijos minų ieškotojai ir narai taip ir neįstengė aptikti mūsų technologinių naujovių. Vakar pasisekė povandeniniam laivui „Alrosa“, kuriam pavyko nuo jų pabėgti. Sparnuotųjų raketų nešėjas „Bujan“ nesugebėjo pakartoti „Alrosos“ „žygdarbio“, todėl šiandien Sevastopolio reide jam buvo smogta „Jūrų mažylių“ eksperimentine ginkluote“, – papasakojo žurnalistams vienas iš specialiosios operacijos organizatorių.UST perspėja rusus, kad jie neturėtų plaukioti Ukrainos vandenyse, jei nori išsaugoti bent savo laivyno likučius, rašo „Ukrinform“.Kaip jau buvo pranešta, spalio 11 d. Sevastopolio išoriniame reide dėl nežinomų priežasčių sprogo Rusijos Juodosios jūros laivyno patrulinis laivas „Pavelas Deržavinas“.

Pokrovske per rusų ataką žuvo žmogusRusijos pajėgos penktadienio rytą apšaudė Pokrovsko miestą Ukrainos rytuose. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, o dar 13 buvo sužeista.Tai pranešė vietos valdžios institucijos.Miesto karinė administracija nurodė, kad Rusijos kariuomenė panaudojo dvi raketas „Iskander“, kurios miesto centre apgadino du pastatus.Pasak Ukrainos civilinės gynybos pareigūnų, gelbėtojai iš po griuvėsių ištraukė bent tris gyvus žmones.https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid028NFH2rwULztAZHK31WnFXnjvKkatN5fnvxarfxSNiSQbZUQtspTSM5eZF1QT1z6Gl

Ambasadorius: „Hamas“ nelaisvėje gali būti ukrainiečiųIzraelio tarnybų pateiktais preliminariais duomenimis, „Hamas“ smogikų nelaisvėje gali būti ukrainiečių.Tai penktadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša portalas „rbc.ua“.„Mes nežinome tam tikro žmonių skaičiaus buvimo vietos, ir gali būti, kad dalis jų yra nelaisvėje. Mus apie tai informavo Izraelio tarnybos, tai dar nepatvirtinta informacija, bet ji greičiausiai atitinka tikrovę“, – sakė J. Kornijčukas.Ambasadorius pridūrė, kad diplomatai dabar glaudžiai bendradarbiauja su Izraelio policija, ieškodami Ukrainos piliečių. Be kita ko, jų ieškoma ir pagal DNR, ir pagal pirštų atspaudus.Iš septynių per „Hamas“ teroristų ataką Izraelyje žuvusių ukrainiečių, kaip pažymėjo ambasadorius, tik viena pilietė turėjo Ukrainos pasą. Pasak jo, kitos šešios aukos nuolat gyveno Izraelyje ir turėjo Izraelio pasą.

Sulaikytas Rusijos opozicijos lyderio advokatas, kitų namuose – kratosPenktadienį Rusijos valdžia atliko kratas trijų Aleksejaus Navalno advokatų namuose, vienas jų sulaikytas, pranešė įkalinto Kremliaus kritiko šalininkai. Maskva tęsia susidorojimą, sustiprėjusį Rusijai užpuolus Ukrainą.Žymiausias Rusijos opozicijos politikas A. Navalnas sutraukdavo didžiulius antivyriausybinius mitingus, kol 2021 m. buvo įkalintas dėl kaltinimų sukčiavimu, jo šalininkų šalyje ir užsienyje laikomų baudžiamąja priemone opozicijos veikėjui. Rugpjūtį Rusija 19-ai metų įkalino A. Navalną griežto režimo kalėjime dėl kaltinimų ekstremizmu.„Visų šių priemonių imamasi siekiant visiškai izoliuoti A. Navalną“, – sakė į užsienį pabėgęs jo sąjungininkas Ivanas Ždanovas.Pasak jo, kratos buvo atliktos Vadimo Kobzevo, Igorio Sergunino ir Aleksejaus Lipcero namuose, advokatas I. Serguninas buvo sulaikytas.„Vienas jų sulaikytas, kitų dviejų negalime rasti“, – sakė A. Navalno kolega Marija Pevčich. V. Kobzevas penktadienį turėjo atstovauti A. Navalnui teisme nagrinėjant ieškinį, kurį jis iškėlė kalėjimui, tačiau keli padėjėjai teigė, kad jis nepasirodė.„Todėl visa tai ir daroma: kad Aleksejus liktų be teisinės apsaugos, be ryšio su išoriniu pasauliu“, – sakė A. Navalno atstovė Kira Jarmyš. Ji pridūrė, kad taip siekiama „pasiųsti signalą kitiems teisininkams: pavojinga ginti A. Navalną ir kitus politinius kalinius“.Įkalintas A. Navalnas bendrauja su išoriniu pasauliu per savo advokatus. Netrukus jis bus perkeltas į „ypatingo režimo“ koloniją – žiauriausią Rusijos nusikaltėliams skirtą kalėjimą, ten jo ryšiai su advokatais ir šeima bus labai apriboti.Dauguma žymių aktyvistų pabėgo į užsienį arba yra už grotų, tačiau bylos prieš jų advokatus palyginti retos. Penktadienio kratos buvo atliktos nagrinėjant bylą dėl „dalyvavimo ekstremistinėje veikloje“, sakė A. Navalno kovos su korupcija fondo teisės skyriaus vadovas Viačeslavas Gimadi.A. Navalno biurai 2021 m. buvo priskirti „ekstremistinėms organizacijoms“, jų darbuotojams, savanoriams ir rėmėjams gresia baudžiamasis persekiojimas.„Advokatai nedalyvauja politikoje, – sakė V. Gimadi, – Jie net neturi teisės atsisakyti ginti“.

Iš Sevastopolio pranešama apie sprogimą rusų laivePenktadienį, spalio 13-ąją, okupuotame Sevastopolyje nugriaudėjo galingas sprogimas. Pasak kai kurių šaltinių, tikriausiai sprogo rusų laivas.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis „Telegram“ kanalu „Krimskij viter“.Pasak vietos gyventojų, Sevastopolio reide sprogo Rusijos laivas. Tai įvyko po 10.30 val.Pranešama, kad net okupuoto Sevastopolio centro gyventojai pajuto sprogimą.„Miesto centro gyventojai girdėjo duslų sprogimo garsą, suveikė automobilių signalizacija“, – rašoma pranešime.Okupantai rusai Krymą naudoja savo kariniams tikslams. Jie per pusiasalį gabena ginklus ir gyvąją jėgą į frontą.Tačiau pastaruoju metu okupantams Kryme tapo pavojinga. Ukrainos gynybos pajėgos atakuoja karines bazes, sandėlius, aerodromus, taip pat įlankas, kuriose stovi priešo laivai. Ryškus pavyzdys buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgis Rusijos Juodosios jūros laivyno štabui Sevastopolyje.Neseniai Sevastopolio rajone buvo susprogdintas Rusijos Juodosios jūros laivyno laivas „Pavelas Deržavinas“.https://t.me/stranaua/126972

Britų žvalgyba pastebi Rusijos tolimosios aviacijos operacijų pertraukąRusijos karinių oro pajėgų tolimosios aviacijos lėktuvai nuo 2023 m. rugsėjo 21 d., t. y. 21 dieną, nevykdė smūgių į Ukrainą, rašo Didžiosios Britanijos karinė žvalgyba, skelbia BBC.Tame nėra nieko neįprasto, paskutinė pertrauka truko 51 dieną – nuo 2023 m. kovo 9 d. iki balandžio 28 d. Tuomet, britų žvalgybos duomenimis, Rusija po žiemos kampanijos, per kurią atakavo Ukrainos kritinę infrastruktūrą, beveik išnaudojo savo oro raketų Kh-101 (AS-23 pagal NATO klasifikaciją) atsargas.Šį kartą, pasak ataskaitos autorių, Rusijos oro pajėgos greičiausiai pasinaudos pertrauka, kad sukauptų amunicijos atsargų ir pasiruoštų naujiems smūgiams Ukrainai ateinančią žiemą.Neseniai Rusija atakavo grūdų saugyklas pietų Ukrainoje, naudodama bepiločius dronus. Smūgiai nukreipti į Ukrainos uostus Dunojaus upėje, o tam reikia didelio tikslumo, nes taikiniai yra netoli Rumunijos sienos.Rusijos kariuomenė tikriausiai naudoja „šahedus“ dėl didesnio tikslumo, palyginti su raketomis iš oro, sakoma pranešime.

Rusija: dronas atakavo chemijos gamyklą netoli BrianskoRusijos žiniasklaida teigia, kad Ukrainos dronas atakavo chemijos gamyklą Briansko srityje, praneša UNIAN.Pasak „Telegram“ kanalo „Baza“, apie antrą valandą nakties lėktuvo tipo bepilotis orlaivis atakavo SSRS 50-mečio chemijos gamyklą. Rusai teigia, kad dronas „buvo nuslopintas radioelektroninės kovos priemonių“, tačiau jis nukrito ant vieno iš cechų stogo ir sprogo.Rusai tvirtina, kad per ataką niekas nenukentėjo. Apie sugriovimus gamykloje visiškai neužsimenama.„Baza“ iš pradžių pranešė apie „ataką prieš gamyklą“, o po kelių minučių pataisė tekstą, pavadindama incidentą „mėginimu atakuoti gamyklą“.Vėlų spalio 12-osios vakarą Rusijos Briansko mieste taip pat buvo neramu. Miesto pakraštyje esančio mėsos kombinato rajone kilo didelis gaisras – prieš tai vietos gyventojai ten girdėjo sprogimus.https://t.me/barakholka32/3350

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 508 vaikai, dar 1 135 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 508 vaikai, dar 1 135 buvo sužeisti. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų spalio 13 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 643 vaikai - 508 žuvo ir daugiau kaip 1 135 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 492 vaikai, Charkivo srityje – 303, Chersono srityje – 130, Kyjivo srityje – 129, Zaporižios srityje – 99, Mykolajivo srityje – 97, Dnipropetrovsko srityje – 96, Černihivo srityje – 72, Luhansko srityje – 67.Spalio 12 d. rusams apšaudant Donecko srities Bahatyro kaimą, žuvo 11 metų berniukas. Jo 6 metų brolis buvo sužeistas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios daugiau nei 1 300 ukrainiečių vaikų buvo evakuoti gydytis į užsienio klinikas.

JAV parodė Ukrainoje rastus Irano dronusKetvirtadienį JAV kariuomenės pareigūnai parodė Jungtinių Tautų (JT) valstybėms narėms Ukrainoje rastus Irano bepiločius orlaivius. Pasak Pentagono, tai įrodo, kad Irano ir Rusijos ryšiai stiprėja.JAV atstovybė JT pranešė, kad renginyje dalyvavo atstovai iš daugiau nei 40 šalių.Gynybos žvalgybos agentūros (DIA) pareigūnai sakė, kad tarp nuolaužų yra Ukrainoje aptiktų Irano dronų „Shahed 101“, „Shahed 131“ ir „Shahed 136“ dalių. „Tai ne kopijos. Tai tikri dalykai“, - sakė JAV ambasadorė Linda Thomas-Greenfield, pranešė jos biuras. „Tai karo ginklai, kuriuos Iranas perdavė blogio veikėjams“, - sakė ji ir pridūrė: „Irano pareigūnai neslepia savo ambicijų plėsti šių kovinių dronų pardavimą. Dabar jie yra Rusijos rankose ir naudojami prieš civilius Europoje“.Teheranas neigia Vakarų kaltinimus, kad tiekia Rusijai didelius kiekius nepilotuojamų orlaivių, naudojamų per invaziją į Ukrainą, kai kurie jų ginkluoti.Anksčiau DIA pareigūnai Vašingtone parodė, jų teigimu, rugpjūtį Ukrainoje rastų Irano bepiločių orlaivių dalis. Šįkart jie parodė dviejų „Shahed 131“ korpusų dalis, vienas jų buvo panaudotas Ukrainoje 2022 m. rudenį, kitas 2021 m. rastas Irake.Vienas DIA analitikas, pageidavęs neskelbti jo pavardės, sakė, kad „Iranas meluoja“, Irano ir Rusijos santykius vadino „labai neraminančiais“, pabrėžė panašų abiejų dronų dizainą bei komponentus ir sakė, jog tai įrodo, kad juos abu pagamino Iranas.Pasak kito karinės žvalgybos pareigūno, dar vienas įrodymas, kad abu dronai yra Irano, jų „koryta struktūra“. „Esame beveik tikri, kad Iranas yra vienintelė šalis, naudojanti korio pavidalo struktūrą“, – sakė pareigūnas.Rugsėjo pabaigoje JAV generolas leitenantas Alexusas Grynkewichas Abu Dabyje pareiškė, kad mūšio laukuose nuo Sirijos iki Ukrainos „besimezgantys“ kariniai Rusijos ir Irano ryšiai kelia nerimą Vašingtonui.Renginyje JAV misijoje JT dalyvavo ir Didžioji Britanija, pareigūnai taip pat pateikė įrodymų – raketų ir komponentų su Irano ženklais ir serijos numeriais. Londono teigimu, tai buvo Irano ginklai, konfiskuoti Omano įlankoje ir skirti Jemeno hutų sukilėliams. Pareigūnai vadino Iraną „destabilizuojančia grėsme“ ir sakė, kad Iranas turi būti patrauktas atsakomybėn.

Ukraina: jau sunaikinta apie 285 920 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 030 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 13 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 285 920 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 931 tanko, 9 313 šarvuotųjų kovos mašinų, 6 807 artilerijos sistemų, 811 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 546 oro gynybos priemonių, 316 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 5 264 dronų, 1 531 sparnuotosios raketos, 20 laivų, 1 povandeninio laivo, 9 203 automobilių, 967 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0azG4bQHK4x17UuhqW8FAb3RaFsek5wNJChi4MprHeyszs4XgNELFLikxvExrGuUyl

Rusai per parą 100 kartų apšaudė Chersono sritį, žuvo du žmonėsPraėjusią parą, spalio 12-ąją, Rusijos kariuomenė 100 kartų apšaudė Chersono sritį ir pražudė du žmones.Tai penktadienį feisbuke pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per praėjusią parą priešas surengė 100 apšaudymų, jis paleido 553 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, granatsvaidžių, aviacijos ir dronų. 49 sviediniai buvo paleisti į Chersono miestą“, – pažymėjo O. Prokudinas.Anot jo, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, švietimo įstaigų pastatus Chersone ir Chersono rajone, medicinos įstaigą ir gamyklą Chersone, įmonę Beryslavo rajone.Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti, tarp jų – vaikas, pabrėžė O. Prokudinas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per apšaudymą spalio 12-osios rytą buvo sugriautas Chersono valstybinio universiteto pastatas.

Rusija: Brianske nugriaudėjo galingas sprogimas, pranešama apie gaisrąKetvirtadienio vakarą Rusijos mieste Brianske nugriaudėjo galingas sprogimas.Tai praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis „Telegram“ kanalu „Baza“ ir Briansko srities gubernatoriumi Aleksandru Bogomazu.Anot propagandinio kanalo, po sprogimo mieste, mėsos kombinato rajone, kilo gaisras.Briansko srities gubernatorius A. Bogomazas pareiškė, kad esą miestą atakavo dronas.„Briansko miesto pakraštyje radioelektroninės kovos priemonės nuslopino lėktuvo tipo bepilotį orlaivį. Dronui krintant detonavo sprogstamasis įtaisas“, - parašė valdinininkas „Telegram“ kanale.Portalas primena, kad pastaruoju metu Rusijoje vis dažniau griaudėja sprogimai ir kyla gaisrai. Vietos valdžia nuolat kaltina Ukrainos kariuomenę mėginimais atakuoti Rusijos teritoriją dronais.Ypač dažnai dėl tokių incidentų skundžiamasi Briansko srityje, kuri ribojasi su Ukraina. Prieš savaitę ten buvo pranešta apie ataką prieš karinį dalinį Karačevo mieste.

ISW: ukrainiečiai veržiasi į priekį prie Bachmuto ir Zaporižios regionuoseUkrainos ginkluotosios pajėgos tęsia kontrpuolimą prie Bachmuto ir Zaporižios srities vakaruose. Abiejose fronto atkarpose užfiksuota pažanga.Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Karo tyrimų institutu (ISW).Instituto duomenimis, Rusijos kariai vykdė puolamąsias operacijas netoli Kupiansko. Iš geolokacinio vaizdo įrašo matyti, kad Rusijos pajėgos pasiekė nedidelių laimėjimų į pietvakarius nuo Orliankos. Rusijos šaltiniai teigė, kad Rusijos pajėgos pasistūmėjo Krachmalnoje, netoli Sinkivkos, ir užėmė kelias neįvardytas pozicijas netoli Liman Pervyj. Tačiau ISW nerado jokių šių teiginių patvirtinimų.Ukrainos generalinis štabas teigė, kad Ukrainos kariai atrėmė Rusijos puolimą prie Sinkivkos ir Ivanivkos. Rytinės kariuomenės grupės spaudos tarnybos vadovas Ilja Jevlašas sakė, kad Rusijos kariai sutelkė puolamąsias operacijas Sinkivkos ir Ivanivkos kryptimis, o artileriją ir personalą perdislokuoja Kupiansko-Limano kryptimi.Rusai prie Avdijivkos jau prarado šarvuočių batalioną, tačiau rimtesnės taktinės sėkmės nepasiekė, nepaisant visų Rusijos karinės vadovybės pareiškimų, praneša Amerikos karo studijų instituto analitikai.