Interviu leidiniui „Ynet“ 26 metų Shmuelis sakė, kad jis vyko į Machačkalą pas savo sužadėtinę.

„Lėktuvas nusileido 20.19 val. Iš 45 lėktuve buvusių keleivių 15 buvo izraeliečiai, įskaitant vaikus. Daugelis skrido į Maskvą su persėdimu Machačkaloje. Mus nuveda į pasų kontrolę ir prašo palaukti, nes lauke – neramumai. Aplink daug policijos“, – pasakojo įvykių liudininkas.

„Žmonės bėgiojo pakilimo taku ir mėtė į mus akmenis. Vaikai šaukė, vieną mergaitę sužalojo stiklo šukės. Labai baisu. Autobusui važiuojant per oro uostą, žmonės mus vijosi, lėkė akmenys. Uždengiau langą savo lagaminu“, – prisiminė Shmuelis.

Jis pridūrė, kad dagestadienčių minia vis tik sugebėjo sustabdyti autobusą. Anot jo, atėję dagestaniečiai pradėjo klausinėti keleivių, ar jie musulmonai, ar žydai.

BREAKING:

They suspect that the children are Israeli and demand to check everyone's passports

Russia sided with Hamas & Iran pic.twitter.com/NVnQ4xprJb

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023