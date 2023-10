Rusijoje – antisemitiniai išpuoliai: įtūžusi minia šturmavo oro uostą, ieškojo atvykusių žydų

Vienoje mažiausių Rusijos Federacijos respublikų Dagestane – prasidėjo antisemitiniai išpuoliai. Šalies sostinėje Machačkaloje įtūžusi minia šturmavo oro uostą, laužė duris ieškodama lėktuvu iš Tel Avivo atvykusių žydų. Įtūžę musulmonai bandė veržtis į lėktuvus, juos tramdyti pasitelkta riaušių policija. Prieš tai minia buvo apsiautusi viešbutį, kai pasklido gandai, esą jame gyvena pabėgėliai iš Izraelio.

Dagestanas, kuriame didžioji dalis gyventojų – musulmonai, gali tapti nauju smurto prieš žydus židiniu. Sekmadienį šalyje įvyko keli rimti incidentai, kai įniršę vietos gyventojai bandė susidoroti su Izraelio piliečiais.

Pasklidus gandams, jog viename viešbučių neva apsistojo pabėgėliai iš Izraelio, vietos musulmonai apsupo pastatą, minia bandė veržtis į vidų. Policijos pareigūnai bandė įtikinti įsiaudrinusius žmones, kad viešbutyje žydų nėra, o apsistoję tik turistai iš Rusijos.

Russian Police have Zero Control of the Situation with these Terrorists at the “Flamingo” Hotel being able to go Room to Room searching for Israelis. pic.twitter.com/Do91uITYCe — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023



Socialiniame tinkle „X“ pranešama, kad policija galiausiai leido aršiausiems protestuotojams patekti į viešbutį ir tikrinti kambarius, ieškant žydų. Nieko neradusi minia patraukė prie kitų viešbučių, galiausiai surengė riaušes tarptautiniame Machačkalos oro uoste.

„Rusijos pietvakariuose esančios Dagestano respublikos musulmonai šiuo metu šturmuoja regiono tarptautinį oro uostą, kad, kaip pranešama, „nužudytų izraeliečius ir žydus", kai pasklido gandai, jog oro uoste ruošiasi nusileisti Izraelio lėktuvas. Tai vyksta jau kelias valandas, o „Hamas" šalininkai, medžiodami izraeliečius, šturmuoja daugybę viešbučių visame regione“, – pranešame tinkle „X“.

The moment when Dagestan police lost control of the situation in Makhachkala airport terminal.

A lone policeman trying to prevent the crowd. pic.twitter.com/vFz7Vlw1tQ

— Clash Report (@clashreport) October 29, 2023



Netrukus viešojoje erdvėje ėmė plisti kraupūs vaizdai iš Dagestano sostinės. Užfiksuota, kaip vietos gyventojai šturmuoja oro uosto terminalą, jame spardo ir laužia duris ieškodami žydų, bando patekti į lėktuvus. Bandydami apsaugoti keleivius orlaivių pilotai jiems liepia likti savo vietose, ir jokiu būdu nebandyti atidaryti durų.

Dagestano oro uoste vykusių riaušių dalyviai bandė apversti policijos automobilį, vėliau paskelbta, jog prasidėjo riaušininkų sulaikymai.

The Russian National Guard and Security Forces have now Stormed the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan and are Mass Arresting any of the Rioters who did not Flee. pic.twitter.com/RG7dpcZsHK — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023



Dagestano vyriausybė išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad „situacija kontroliuojama".

„Raginame respublikos gyventojus su supratimu priimti dabartinę situaciją pasaulyje. Federalinės valdžios institucijos ir tarptautinės organizacijos deda visas pastangas, kad būtų nutraukta ugnis prieš civilius Gazos ruože", – teigiama Dagestano vyriausybės pranešime pareiškime.

Muslims within the Republic of Dagestan in Southwestern Russia are currently Storming the International Airport in the Region in order to reportedly “Kill Israelis and Jews” after Rumors began that an Israeli Aircraft was preparing to land at the Airport; this has been going in… pic.twitter.com/p4zB8Xgn0j — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023



Prasidėjus masiniams neramumams Dagestane, sureagavo ir Izraelis. Šalies premjero biuras kartu su užsienio reikalų ministerija išplatino bendrą pranešimą, kuriame kreipiamasi į Rusiją reikalaujant užtikrinti visų joje esančių Izraelio piliečių saugumą.

„Izraelio valstybė rimtai vertina bandymus pakenkti Izraelio piliečiams ir žydams visame pasaulyje. Ministro pirmininko kanceliarija, Užsienio reikalų ministerija ir Nacionalinio saugumo taryba stebi įvykius Dagestane, pietų Rusijoje.

Izraelis tikisi, kad Rusijos teisėsaugos institucijos užtikrins visų Izraelio piliečių ir žydų saugumą, kad ir kur jie būtų, ir imsis ryžtingų veiksmų prieš pogromų dalyvius ir kurstymus susidoroti su žydais bei izraeliečiais.

Izraelio ambasadorius Rusijoje Alex Ben-Zvi bendradarbiauja su Rusijos valdžios institucijomis, siekdamas užtikrinti izraeliečių ir žydų saugumą šioje šalyje“, – teigiama pranešime.

Jewish pogrom at the airport in Makhachkala (Russia) Pogromists are looking for those arriving on flights who arrived in Makhachkala. there is a danger of lynching! Policee do nothing!Very dangerous!!! I pray!!! pic.twitter.com/mFijxvEFpf — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) October 29, 2023