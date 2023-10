Atsakomybę už išpuolį Briuselyje prisiėmė „Islamo valstybė“

Išpuolis Belgijoje Foto: Imago / Scanpix

Atsakomybę už dvi gyvybes nusinešusį išpuolį Briuselyje prisiėmė teroristinė organizacija „Islamo valstybė“ (IS). Atitinkamą pareiškimą džihadistai antradienio vakarą išplatino per savo ruporą „Amak“. IS kovotojas įvykdė išpuolį prieš futbolo aistruolius ir nužudė du „krikščionis“, sakoma pranešime.

Atakos priežastimi IS įvardijo grupuotės raginimą kovoti su JAV vadovaujamos karinės koalicijos Sirijoje šalių piliečiais. Švedija Irake apmokė kurdų pajėgas kovai su IS. „Islamo valstybės“ džihadistai praeityje kontroliavo dideles teritorijas Sirijoje ir kaimyniniame Irake. Nepaisant 2019 m. paskelbtos karinės pergalės prieš IS, organizacijos kuopelės ir toliau veikia šalyje ir vykdo išpuolius. Pirmadienio vakarą ginkluotas vyras Briuselyje, kur vyko Belgijos ir Švedijos rinktinių rungtynės, nužudė du futbolo aistruolius. Antradienį jis buvo nukautas policijos. Jau netrukus po išpuolio tyrėjai teigė, jog įtaria islamistinį motyvą, pirmiausiai susijusį su Korano deginimu Švedijoje.

