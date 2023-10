Karo studijų instituto (ISW) teigimu, Rusijos pajėgos greičiausiai tęs puolamąsias operacijas tokiu sumažintu tempu ir išliks grėsme Ukrainos pajėgoms šiame rajone, nors greičiausiai nepasieks lemiamo proveržio.

Kartu analitikai perspėja, kad bet koks rusų puolimo veiksmų tempo sumažinimas gali būti taktinės situacijos koregavimo rezultatas, o artimiausiomis dienomis jie gali suintensyvinti pastangas apsupti Avdijivką.

Ukrainos karinis stebėtojas pastebėjo, kad Rusijos kariai įsiskverbė į Ukrainos flangus aplink Avdijivką ir kelia didelę grėsmę Ukrainos pozicijoms, nepaisant to, kad miesto apsupimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad gynybos pajėgos atmušė daugiau nei 15 rusų puolimų netoli Avdijivkos, taip pat į šiaurės vakarus ir pietvakarius nuo gyvenvietės.

Rusija pranešė netoli Krymo atrėmusi dronų atakasRusija pranešė naktį į antradienį netoli aneksuoto Krymo pusiasalio sunaikinusi aštuonis Ukrainos dronus. Bepiločiai buvo numušti arba išvesti iš rikiuotės, tinkle „Telegram“ rašė Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas.Dar trys dronai, vietos institucijų duomenimis, pirmadienio vakarą buvo numušti su Ukraina besiribojančioje Belgorodo srityje.Ukrainai vykdant kontrpuolimą, dronų atakų prieš Rusijos teritoriją ir aneksuotą Krymo pusiasalį praėjusiomis savaitėmis padaugėjo. Taikiniu buvo tapusi ir Maskva.

Karą palaikantis rusų kanalas skelbia apie „vieną rimčiausių“ ukrainiečių smūgių„Telegram“ kanale „Fighterbomber“, kuris, pasak Ukrainos žiniasklaidos, tikėtina, priklauso Rusijos ginkluotųjų pajėgų kapitonui Iljai Tumanovui, rašoma apie technikos ir gyvosios jėgos nuostolius, patirtus dėl ukrainiečių suduoto smūgio vienam iš okupantų aerodromų.„Vienas rimčiausių smūgių per visą specialiąją karinę operaciją. Jeigu ne pats rimčiausias. Netekome ir karių, ir technikos“, – teigiama pranešime, paskelbtame antradienį ryte.Apie kokį aerodromą kalbama, nenurodyta. Taip pat neįvardyti konkretūs rusų nuostoliai.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos centras be smulkmenų informavo, kad naktį iš spalio 16-osios į 17-ąją Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai atakavo okupantų sraigtasparnius ir aerodromų įrangą netoli laikinai okupuotų Luhansko ir Berdiansko miestų. Socialiniuose tinkluose pasirodė ir vaizdo įrašas, kuriame kaip teigiama, užfiksuoti smūgiai prie Berdiansko.Įspėjame, kad vaizdo įraše skamba necenzūrinė leksika.https://t.me/uniannet/114709

Ukraina reikalauja pašalinti Rusiją iš ESBOUkraina pareikalavo pašalinti Rusiją iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO).ESBO gresia „lėta mirtis“, jei Maskva toliau liks nare, pirmadienį Kyjive spaudos konferencijoje su ESBO pirmininku Nujaru Osmaniu pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba. Esą tik be Rusijos organizacijos laukia „naujas gyvenimas“.ESBO buvo įsteigta 1975 m., siekiant mažinti įtampą tarp Rytų ir Vakarų Šaltojo karo metais. Organizacija padeda šalims narėms derinti veiksmus tokiais klausimais, kaip žmogaus teisės ir ginklų kontrolė.Rusija šiuo metu yra didžiausia grėsmė saugumui ir bendradarbiavimui Europoje, argumentavo D. Kuleba. Maskva, anot jo, žemyne siekia „chaoso“ ir „destabilizacijos“.ESBO siunčia stebėtojus į konfliktų zonas, taip pat į rinkimus visame pasaulyje. Ji taip pat siūlo kovos su žmonių prekyba ir žiniasklaidos laisvės užtikrinimo programas. Nuo karo Ukrainoje pradžios organizacija susiduria su sunkumais, nes Rusija blokuoja visus svarbius sprendimus, kuriems reikalingas konsensusas.

Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje pasiekė 289 430Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 17 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė beveik 289 430 rusų karių, iš jų 800 – per pastarąją dieną.Taip teigiama feisbuke paskelbtame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo įraše.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 4 979 priešo tankus (+14 per pastarąją dieną), 9 405 šarvuotas kovos mašinas (+20), 6 936 artilerijos sistemas (+26), 814 raketų paleidimo sistemas, 547 oro gynybos sistemas, 318 orlaivius, 317 sraigtasparnius, 5 291 operatyvinį taktinį bepilotį orlaivį (+11), 1 533 sparnuotąsias raketas (+2), 20 laivų, 1 povandeninį laivą, 9 293 mašinas ir kuro talpyklas (+22), 982 specialiosios įrangos vienetus (+1).Duomenys tikslinami.Pranešama, kad per praėjusią dieną Ukrainos raketos pataikė į du nusileidimo vietose buvusius priešo sraigtasparnius, šaudmenų saugyklą ir artilerijos sistemą.

Finansų ministras: tarptautiniai partneriai vienbalsiai sutaria dėl pagalbos UkrainaiTarptautiniai partneriai toliau vienbalsiai sutaria dėl pagalbos Ukrainai ir įsipareigojo suteikti finansinės paramos šiai šaliai.„Baigėsi svarbiausias metų finansų sektoriaus renginys – Pasaulio banko ir TVF metiniai susirinkimai. Mes su komanda jau pakeliui namo... Betarpiškas, tiesioginis bendravimas su pagrindiniais mūsų partneriais suteikia mums galimybę ženkliai paspartinti procesus, kurie susirašinėjant el. paštu ar susitikimus rengiant internetu būtų užtrukę labai ilgai. Be to, tai puiki galimybė išplėsti mūsų bendradarbiavimą ir užsitikrinti naujų šalių paramą,“ – tokį įrašą feisbuke paskelbė Ukrainos finansų ministras Sergii Marčenko.Pasak jo, ministrų kabinetas prognozuoja, kad Rusijos Federacijos agresija Ukrainos atžvilgiu tęsis ilgai, o jos mastai bus platūs. Todėl tarptautinių partnerių finansinės pagalbos poreikis, ypač socialinėms ir humanitarinėms 2024 m. išlaidoms padengti, nesumažės ir sudarys 42,9 mlrd. JAV dolerių.„Dėl pagalbos Ukrainai sutariama vienbalsiai, išgirdome pažadų teikti finansavimą, be kita ko – iš ES ir JAV, o tai itin svarbu. Jau sudarėme susitarimus su Japonija ir Didžiąja Britanija. Stengiamės, kad pažadai virstų konkrečiais įsipareigojimais,“ – pastebėjo ministras.Pranešama, kad nuo plataus masto karo pradžios Ukraina iš Didžiojo septyneto šalių yra gavusi beveik 33 mlrd. JAV dolerių. Šios lėšos padėjo subalansuoti šalies biudžetą ir finansuoti gyvybiškai svarbias išlaidas.

V. Zelnskis 600-ąją karo dieną pabrėžė šalies struktūrų bendradarbiavimo svarbąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis 600-ąją karo dieną pabrėžė ypatingą visų šalies struktūrų bendradarbiavimo svarbą. Nesvarbu, ar kariuomenė, ekonomika ar privačios iniciatyvos, visa tai kartu leido žmonėms ir Ukrainos miestams gyventi „įprastą gyvenimą“, sakė V. Zelenskis pirmadienį tradiciniame savo vaizdo kreipimesi. „Visa tai išsaugo mūsų atsparumą, visa tai suteikia Ukrainai stiprybės“, – pažymėjo jis.Tačiau svarbi ir parama iš išorės, kalbėjo prezidentas, turėdamas omenyje prieš tai pirmadienį vykusį savo susitikimą su JAV specialiąja įgaliotine Ukrainos atstatymo klausimais Penny Pritzker. „Toks vizitas tokią dieną yra svarbus signalas“, – akcentavo V. Zelenskis.Ypač didelę reikšmę, anot jo, turi ilgalaikės paramos Ukrainai programos. Jis palygino jas su maratonu. „Bėgant maratoną, visada reikia išlaikyti tinkamą tempą, apskaičiuoti savo jėgas ir aiškiai matyti, kad trasos pabaigoje reikia pasiekti pergalę“, – kalbėjo V. Zelenkis.

JAV iždo sekretorė: Amerika absoliučiai gali sau leisti karinę paramą tiek Izraeliui, tiek UkrainaiPirmadienį duodama interviu Didžiosios Britanijos televizijos kanalui „Sky News“ į klausimą, ar Jungtinės Valstijos gali sau leisti teikti karinę paramą Izraeliui ir Ukrainai tebesitęsiančioje konfrontacijoje su Rusija, JAV iždo sekretorė Janet Yellen sakė, kad „atsakymas yra absoliučiai“.„Amerika tikrai gali sau leisti būti Izraelio pusėje ir palaikyti jo karinius poreikius, o mes taip pat galime ir turėtume palaikyti Ukrainą jos kovoje su Rusija“, – sakė J. Yellen ir pridūrė, kad JAV ekonomikai sekasi „išskirtinai gerai“.„Infliacija, kuri buvo didelė ir jaudino amerikiečius, gerokai sumažėjo. Tuo pačiu metu turime stipriausią darbo rinką per pastaruosius 50 metų, kur nedarbo lygis siekia 3,8%. Tuo pat metu Amerika, Bideno administracija, priėmė įstatymus, kurie stiprina mūsų ekonomiką ateinančiais metais vidutinės trukmės laikotarpiu“, – pridūrė iždo sekretorė.J. Yellen sakė, kad lėšų poreikis abiem sąjungininkams yra prioritetas.

Ukrainos pajėgos: rusai telkia savo pastangas užgrobti KupianskąRusijos okupacinė kariuomenė tapo aktyvesnė Lymano-Kupiansko kryptimi. Priešas ten naudojasi puolimo kompanijomis, sutelkdamas dėmesį ir pastangas užimti Kupianską, Charkovo srityje, skelbia UNIAN.„Rytų pajėgų grupės atsakomybės zonoje karščiausia kryptis yra Lymanas-Kupianskas. Po trumpos pauzės priešas atnaujino karo veiksmus, naudodamas puolimo kompanijas. Visų pirma, „Storm“, „Storm Z“, 1-osios tankų kompanijos padaliniai. Per pastarąją dieną priešas 710 kartų šaudė į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas iš įvairių rūšių ginklų. 15 atakų buvo atremtos Lymano-Kupiansko kryptimi“, – sakė Rytų pajėgų grupės spaudos tarnybos vadovas Ilja Jevlashas.Jis pažymėjo, kad okupantai daugiausia dėmesio skiria Kupiansko apsupimui ir užgrobimui, tačiau rusų bandymai yra nesėkmingi.„Visas priešo atakas stipriai atremia Gynybos pajėgos. Po to, kai buvo spardomas į dantis, priešas atsitraukia, laižydamas savo žaizdas. Bet atsigavę okupantai vėl toliau atakuoja“, – apibendrino I. Jevlashas.

Ukraina: Rusija atakavo Chersono regioną penkiais naikintuvaisPirmadienio vakarą Rusijos kariai užpuolė Chersono regioną, numesdami devynias valdomas bombas iš penkių naikintuvų, pranešė Chersono regioninės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.Pasak jo, bombos buvo numestos ant keturių Beryslavo rajono gyvenviečių, šiuo metu nustatinėjama informacija apie aukas ir sunaikinimo mastą.

Lietuva pradėjo remontuoti Ukrainos tankus „Leopard”Lietuvos kariuomenė kartu su Vokietijos gynybos pramone Lietuvoje pradeda remontuoti iš kovos veiksmų Ukrainoje atgabentus tankus „Leopard”, kurie, atkūrus technines galimybes, bus grąžinti į mūšį.„Tokio pobūdžio realių užduočių vykdymas leidžia treniruotis, išlaikyti mūsų personalo pasirengimą, užtikrina logistikos grandinių patikrinimą bei nenutrūkstamą paramą Ukrainai“, – rašoma Lietuvos kariuomenės (LK) išplatintame pranešime.Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas paragino nesistebėti kelyje pamačius gabenamus „Leopard“ tankus.„Nesistebėkite, jei kur kelyje juos pamatėte“, – feisbuke pirmadienio vakarą rašė A. Anušauskas.LK primena, kad Lietuva jau yra organizavusi Ukrainai perduotų ir karo veiksmuose dalyvavusių savaeigių „PzH2000“ haubicų remontą bei grąžinimą į Ukrainą.Kaip pažymi LK, paramos Ukrainai paketus Lietuva formuoja atsižvelgdama į didžiausius Ukrainos poreikius ir prioritetus.

Sandu: rusai siekia sunaikinti ukrainiečius kaip tautąPirmadienį Moldovos prezidentė Maia Sandu dalyvavo 27-ojoje konferencijoje „Forumas 2000“, kuri pagal tradiciją vyko Čekijoje. Savo kalboje valstybės vadovė pažymėjo demokratijos svarbą Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste, praneša portalas „NewsMaker“.„Karu Ukrainoje siekiama sunaikinti šią šalį ir ukrainiečius kaip tautą. Jei Rusijai pavyktų, Moldova tikriausiai nustotų egzistavusi kaip laisva valstybė. Šiandien Rusija nori kontroliuoti buvusias sovietines šalis, kaip anksčiau ji kontroliavo Vidurio ir Rytų Europos valstybes“, – pabrėžė M. Sandu.Pasak jos, klaidinga manyti, kad regiono šalys gali likti nuošalyje. M. Sandu pažymėjo, kad dauguma šalių turi priimti sprendimą, kuris nulems jų ateitį ateinančiais dešimtmečiais. „Kurioje pusėje norite būti? Demokratijos ir laisvės pusėje ar priespaudos ir propagandos pusėje?“ – pareiškė Moldovos prezidentė.„Pernelyg ilgai mums, moldavams, nebuvo leidžiama būti savimi. Karas, kuriuo siekiama pavergti Ukrainą, išsklaido bet kokias abejones: jei mes patirsime nesėkmę, tai vėl būsime įtraukti į Rusijos įtakos sferą. Esu įsitikinusi, kad jūs mūsų neapleisite ir padėsite mums išlaikyti kursą į Europos Sąjungą“, – pabrėžė M. Sandu, kreipdamasi į renginio dalyvius.

Budanovas: informaciją apie tikslią Rusijos invazijos datą gavome vasario 23-iąjąUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba informaciją, kad rusai plataus masto karą prieš Ukrainą planuoja pradėti 2022 metų vasario 24 d., gavo invazijos išvakarėse – vasario 23 d. apie 14.30 val.Tai interviu laikraščiui „Ukrainska pravda“ pareiškė Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylas Budanovas, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, vasario pabaigoje Rusija kelis kartus keitė įsiveržimo datą, tačiau 23-iąją viskas galutinai paaiškėjo.„Rusai vis kaitaliojo datą. Dvi paskutines savaites vis atidėliojo dienai ar dviem. Bet vasario 23-iąją, berods apie 14.30 val., gavome tikslią informaciją, kad pradžia – ketvirtą ryto. Tai buvo pranešta pirmajam valstybės asmeniui. Jis davė įsakymus. Bet paskaičiuokite, iki 4 valandos ryto buvo likę ne tiek jau daug laiko", – sakė K. Budanovas.Pasak pareigūno, praėjusių metų vasario 23 d. jis su žmona jau gyveno karinės žvalgybos pastate.K. Budanovas pažymėjo, kad jam buvo didelis iššūkis pateikti tikslią informaciją, nes jei jis kaip specialiosios tarnybos vadovas būtų nurodęs neteisingą datą, jam būtų buvę gėda.

Ukraina: Rusija mažiau smogia AvdiivkaiRusijos kariai pradėjo mažiau smogti Avdiivkai Donecko srityje, Ukrainos teletono eteryje sakė Avdiivkos miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas.„Šiandien jų [nei vakar] buvo dar mažiau, tai grynai dėl bendruomenės. Ko negalima pasakyti, žinoma, apie [Ukrainos ginkluotųjų pajėgų] pozicijas, yra ne mažiau apšaudymų, jie nenuslūgsta nei dieną, nei naktį“, – sakė V. Barabašas.Karinės administracijos vadovas sakė, kad per pastarąsias porą dienų Rusijos kariai surengė daugiau smūgių Pervomaiskės rajone.Pasak V. Barabašo, keturi žuvę žmonės yra po sugriautų pastatų griuvėsiais Avdiivkoje. „Turėjome dieną be sužeistųjų, be žuvusiųjų. Na, vienintelis dalykas yra tai, kad buvo žinutė, kad greičiausiai dėl oro raketų smūgio 14-ąją po griuvėsiais buvo dar vienas žmogus“, – sakė miesto vadovas.

Stoltenbergas paaiškino Orbanui, kodėl svarbu remti UkrainąNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu aptarė, kaip svarbu toliau remti Ukrainą, skelbia BBC.„Didėjant nestabilumui ir pasaulinei konkurencijai, turime ir toliau būti stiprūs kartu NATO. Taip pat aptarėme numatomą Švedijos narystę Aljanse“, – J. Stoltenbergas parašė socialiniame tinkle „X“.Vengrija (kaip ir Turkija) dar turi ratifikuoti Švedijos narystę NATO, o ministras pirmininkas V. Orbanas yra žinomas dėl savo šiltų santykių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir daugybės antiukrainietiškų pareiškimų.Nuo Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios Vengrija neteikia Kijevui karinės pagalbos ir blokuoja ES sankcijas Rusijai.

Mariupolyje ukrainiečių partizanai nužudė daugiau kaip 40 rusų kariųUkrainos partizanai pastaraisiais mėnesiais Mariupolyje rengė išpuolius prieš Rusijos karius, teigiama laikraščio „Kyiv Post“ pranešime, skelbia „Sky News“. Dėl to žuvo daugiau kaip 40 rusų karių – dauguma jų apsinuodijo, – teigė laikraščio šaltiniai. Per naujausią incidentą žuvo 26 kariai, o 15 buvo gydomi ligoninėje. „Tai yra partizanų veikla. Ji tapo įmanoma dėl naujos [personalo] rotacijos ir dėl to, kad orkai [rusus menkinantis terminas] yra idiotai“, – sakė šaltinis. Dar pridūrė: „Jie buvo maitinami nuodais. Dabar virėjai yra saugūs, kaip ir jų šeimos“. Per ankstesnį incidentą praėjusią vasarą mieste nuskendo penki rusų kariai, išgėrę užnuodyto alkoholio.

Naftos tanklaivis netoli Rumunijos krantų užplaukė ant minosSu Liberijos vėliava plaukiojantis naftos tanklaivis Juodojoje jūroje prie Rumunijos krantų sekmadienį susidūrė su mina.Tai pirmadienį pranešė portalas „eurointegration“, remdamasis televizijos kanalu „Sky News“.Per incidentą tanklaivis „Ali Najafov“ buvo nesmarkiai apgadintas, jo įgula nenukentėjo.Konsultacijų bendrovės „Bosphorus Observer“ vadovas Yörükas Işıkas žurnalistams sakė, kad incidentas įvyko netoli Sulinos miesto.Tai jau antras laivas šį mėnesį, užplaukęs ant minos Juodojoje jūroje.Spalio 5 d. Juodojoje jūroje prie Rumunijos krantų į miną atsitrenkė su Turkijos vėliava plaukiojantis komercinis krovininis laivas „Kafkametler“. Jis taip pat buvo nesmarkiai apgadintas, įgula nenukentėjo.

Danilovas: Rusija gali naudoti Arestovyčių kaip įrankį informaciniame kare prieš UkrainąNacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas užsiminė, kad Rusija gali naudoti buvusį Ukrainos prezidento biuro patarėją Oleksijų Arestovyčių kaip įrankį savo informaciniame kare prieš Ukrainą, praneša UNIAN.Savo feisbuke O. Danilovas rašo, kad vienintelė galimybė Rusijai nugalėti Ukrainą – suskaldyti ukrainiečius. Anot jo, Maskva tai sėkmingai darė ištisus dešimtmečius, pasitelkdama savo marionetines partijas ir korumpuotus politikus, tačiau pastaraisiais metais Ukrainos teisėsaugos sistemai pavyko atlikti plataus masto Rusijos agentūros valymą.„Bet Rusija ir toliau stengsis vietoj vienos nukirstos galvos atauginti keletą naujų. Šiuo metu, pagal visus požymius, Rusijos FSB aktyviai bando suformuoti naują agentūros tinklą, deda į jį toli siekiančias viltis. Omenyje turimas politinis projektas, orientuojamas į prorusiškai nusiteikusių gyventojų likučius. Tokios veiklos požymiai – staigus įvairių „ekspertų“, „aktorių-žvalgų“ ir kitų aferistų suaktyvėjimas“, – rašo O. Danilovas.UNIAN primena, kad O. Arestovyčius, pasak jo paties, tarnavo Ukrainos karinėje žvalgyboje. Taip pat gerai žinoma apie jo dalyvavimą mėgėjų teatro spektakliuose ir filmavimąsi keliose pilno metro juostose.Pasak O. Danilovo, šie „aferistai“ rusų kalba skleidžia pačių rusų naratyvus – apie kontrpuolimo „žlugimą“, būtinybę peržiūrėti karo tikslus, tariamus konfliktus karinėje-politinėje vadovybėje, žarsto patarimus, kaip turėtų kariauti Ukrainos ginkluotosios pajėgos, daro užuominas, kad su Rusija reikia derėtis.„Ukrainos teisėsaugos struktūros atidžiai stebi tokių priešiškų veiksmų apraiškas, juos nustato ir užkerta jiems kelią. Savo ruožtu ukrainiečiai turi rodyti aukštą informacinio valyvumo lygį, kad neužsiterštų Rusijos informacinės „gyvybinės veiklos“ produktais“, – pabrėžė NSGT sekretorius.Pasak UNIAN, pastaruoju metu O. Arestovičius gerokai pakeitė savo viešąją retoriką. Anksčiau savo laidose su Marku Feiginu jis iš esmės laikėsi tų pačių pozicijų kaip ir Ukrainos valdžia, o dabar tapo kur kas kritiškesnis Ukrainos vadovybės veiksmų atžvilgiu.Jis kritikuoja valdžią už nepakankamas, jo nuomone, pastangas organizuoti ginklų gamybą Ukrainoje, už Bachmuto gynybą, kuri, anot jo, pareikalavo pernelyg daug išteklių, taip pat už daugelį kitų dalykų.„Mūsų vadovybė pasiekė kompetencijos ribas, įstūmė situaciją į aklavietę ir toliau laikosi savo klaidingos politikos. Ji veda mus į katastrofą,“ – šiomis dienomis savo „Facebook“ paskyroje parašė O. Arestovyčius.

Nyderlandai perdavė Ukrainai medicininės įrangos siuntą Siuntą sudaro keturi šarvuoti stabilizavimo ir diagnostikos moduliai, įskaitant stomatologinį kabinetą.Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybą.„Gavome stabilizavimo ir diagnostikos modulius, kurie bus naudojami fronte. Modulio viduryje yra viskas, ko reikia įvairioms operacijoms, ypač sudėtingoms“, – sakė „Plieno“ pasienio brigados medicininio aprūpinimo skyriaus viršininkas Anatolijus Kovalenko.Pažymima, kad šiuos mobiliuosius kompleksus tiekia bendrovė-gamintoja „Hospitainer“ pagal vyriausybės programą ir Nyderlandų ambasados Ukrainoje koordinuojamą programą, skirtą Ukrainos gynybos pajėgų medicininiams pajėgumams stiprinti vykstančio karo metu.Medicininė įranga, t. y. stabilizavimo ir diagnostinės medicininės pagalbos moduliai, atitinkantys principinę NATO šalių kariuomenių mobiliųjų medicinos vienetų klasifikaciją „Role 1“, „Role 2 Basic“, „Role 2 Enhanced“, jau tarnauja pasienio medikams ir yra naudojami pagal paskirtį, gelbstint žmonių gyvybes.

Kremlius: trečiadienį Putinas Kinijoje susitiks su Xi JinpinguRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Pekine susitiks su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, pranešė Kremlius.Pranešime sakoma, kad V. Putinas surengs derybas su Xi Jinpingu „Kinijos „Diržo ir kelio“ iniciatyvos forumo kuluaruose“ spalio 18 dieną.V. Putinas vis labiau kliaunasi Pekino parama prekybos ir politikos srityse, nes dėl Ukrainoje pradėto karo Maskva įstumta į tarptautinę izoliaciją.„Per derybas ypatingas dėmesys bus skiriamas tarptautiniams ir regioniniams klausimams“, – sakoma Kremliaus pranešime, bet išsamesnė informacija nepateikta.Tai bus pirmasis nuo pernai vasarį pradėto karo Ukrainoje V. Putino vizitas į pasaulyje svarbią šalį. Pirmadienį prieš V. Putino vizitą į Pekiną atvyko Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.V. Putino vizitas rengiamas minint „Diržo ir kelio“ iniciatyvos dešimtmečio sukaktį ir tvyrant įtampai dėl Izraelio veiksmų Gazos Ruože.

Estija pirks iš Turkijos daugiau kaip 200 šarvuočiųEstija pirks iš Turkijos už 200 mln. eurų daug ratinės šarvuotosios technikos 2-ajai pėstininkų brigadai, pirmoji partija bus pristatyta jau po metų, praneša portalas ERR.Gynybos ministerija pasirašys sutartis su dviem Turkijos kompanijomis dėl ginkluotės tiekimo 2-ajai pėstininkų brigadai, į kurią pastaraisiais metais daug investuojama.Pasak ministerijos atstovų, būsimų partnerių uždavinys – pristatyti Estijos gynybos pajėgoms apie 220 ratinių šarvuotųjų mašinų, o Gelbėjimo departamento išminavimo centrui – keturias šarvuotąsias mašinas 4x4.Orientacinė pirkinio kaina – apie 200 mln. eurų. Pirmosios mašinos pasieks Estiją per metus po sutarčių pasirašymo.Sutartys dėl šarvuotosios technikos pirkimo turėtų būti pasirašytos spalio 18 dieną Taline. Šiuo tikslu į Estiją atvyks Turkijos gynybos ministras Yaşaras Güleras.

Landsbergis: Rusija seksualinį smurtą ir prievartą Ukrainoje naudoja kaip dar vieną ginkląPirmadienį užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvavo tarptautinėje diskusijoje apie seksualinį smurtą. Ministras išreiškė paramą tarptautinėms organizacijoms, tiriančioms ir registruojančioms Rusijos nusikaltimus Ukrainoje. Taip pat pabrėžė Tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus bei būtinybę įsteigti Specialųjį tribunolą dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą.„Aukos turi sulaukti teisingumo ir žalos atlyginimo. Turime užtikrinti, kad joms būtų prieinamos visokeriopos paslaugos, teisingumas ir kompensacijos už patirtą seksualinį smurtą. Turime dirbti kartu, kad tai užtikrintume ir sušvelnintume traumatizuojančias brutalaus Rusijos karo pasekmes“, – sesijoje „Seksualinis smurtas karo kontekste: Ukraina“ teigė G. Landsbergis.Ministras tvirtino, kad Lietuva netoleruoja jokio pobūdžio smurto prieš vaikus ir moteris, gina ir toliau gins jų teises visame pasaulyje, o kovoje prieš brutalią agresiją Ukrainą rems iki pergalės.G. Landsbergis padėkojo į renginį atvykusiai Jungtinių Tautų specialiajai įgaliotinei Pramilai Patten, kad nuolat kreipia pasaulio dėmesį į Rusijos ginkluotųjų pajėgų seksualinius nusikaltimus Ukrainoje, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM).Tarptautinę diskusiją „Kaip užtikrinti efektyvias apsaugos, pagalbos ir prevencines priemones seksualinio smurto aukoms: nacionalinis ir globalus lygmenys“ Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Britų žvalgyba: Rusija verbuoja „savanorius“ per privačias karines bendroves, kad išvengtų nepopuliarių mobilizacijųRusija samdiniams verbuoti naudoja privačias karines įmones, tai leidžia Maskvos režimui išvengti tolesnių nepopuliarių mobilizacijų, sakoma socialinės žiniasklaidos platformoje X paskelbtoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atnaujintoje žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Britų žvalgyba pabrėžia, kad visų pirma samdinius, įskaitant buvusius „Wagner“ narius, verbuoja privati karinė bendrovė „Redut“, tai dangstoma juos vadinant „savanoriais“. Greičiausiai šios grupuotės veiklą ir finansavimą, o taip pat verbavimą, prižiūri Rusijos generalinio štabo žvalgybos valdyba GRU.Nuo Rusijos invazijos pradžios „Redut“ dalyvavo kovinėse operacijose Donecko, Charkivo, Kyjivo ir Luhansko srityse. Pasak analitikų, grupė tikriausiai turi daugiau nei 7000 narių. Šiuo metu „Redut“ yra viena iš daugelio privačių karinių bendrovių ir savanorių korpuso padalinių, kuriuos Rusijos gynybos ministerija naudoja Rusijos reguliariosioms pajėgoms papildyti.„Yra reali galimybė, kad Rusijos gynybos ministerijos praktika verbuoti karius per „savanorių“ dalinius padeda Rusijai išvengti tolesnių nepopuliarių mobilizacijų“, – mano JK žvalgyba.

Ukraina skelbia apie paaštrėjusią padėtį šiaurės rytiniame fronte: Rusija nori kerštoRusija viliasi pralaužti Ukrainos gynybą šiaurrytinio Ukrainos fronto Kupjansko-Lymano atkarpoje, pirmadienį „Reuters“ cituoja Ukrainos sausumos pajėgų vadą.Generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis filmuotoje medžiagoje, kuria buvo pasidalinta „Telegram“ tinkle, savo kariams pasakoja, kad situacija šiaurrytiniame fronte pastarosiomis dienomis „drastiškai eskalavosi“, o Rusijos pajėgos nori atkeršyti atsiimdamos kadaise okupuotą teritoriją.

Rusija pirmą kartą pripažino gaunanti dronų iš KinijosDauguma bepiločių orlaivių, kuriuos naudoja okupantai rusai, buvo pristatyti iš Kinijos.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos finansų ministerijos vadovo Antono Siluanovo pareiškimu Valstybės Dūmos Biudžeto ir mokesčių komiteto posėdyje.Ministras pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios viešai įvardijo dronų tiekimo Rusijai šaltinį. Jo pareiškimas nuskambėjo anonsuojant naują Rusijos programą, kurioje numatoma sukurti savo dronų gamybos bazę.„Šiuo metu bepiločiai orlaiviai daugiausia yra iš Kinijos Liaudies Respublikos. Esame dėkingi savo partneriams. Tačiau turime plėtoti savo išteklių bazę, reikiamos lėšos jau paskirtos“, – sakė jis.Anot A. Siluanovo, Rusija numatė daugiau kaip 60 mlrd. rublių šiam naujam nacionaliniam projektui.„Užsibrėžtas uždavinys pasiekti, kad iki 2025 metų 41 proc. visų dronų būtų su ženklu „Pagaminta Rusijoje“, – pridūrė ministras.Nors Kinija oficialiai laikosi neutralumo pozicijos dėl karo Ukrainoje, žiniasklaida ne kartą rašė apie jos karinį bendradarbiavimą su Rusija.

Kataras padėjo pasiekti susitarimą dėl keturių vaikų grąžinimo į UkrainąKeturi ukrainiečių vaikai, išvežti į Rusiją po Maskvos invazijos į Ukrainą, Katarui tarpininkaujant vėl bus su savo giminaičiais, pirmadienį pranešė pareigūnai. Maskva kaltinama iš okupuotų teritorijų išvežusi į Rusiją tūkstančius ukrainiečių vaikų.Vaikai nuo dvejų iki 17 metų apsistoję Kataro ambasadoje Maskvoje, Doha tarpininkavo Rusijos ir Ukrainos valdžios institucijoms, sakė su procesu susipažinęs diplomatas. Tarp jų yra vienas vaikas, kurio motina buvo sulaikyta Rusijoje, o kitas prarado ryšį su mama, nes karui prasidėjus buvo Rusijos ligoninėje.Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) dėl neteisėtų ukrainiečių vaikų deportacijų išdavė prezidento Vladimiro Putino ir jo vaikų teisių komisarės Marijos Lvovos- Belovos arešto orderius.„Tiek Ukrainos, tiek Rusijos pareigūnai bendradarbiavo užtikrinant vaikų saugumą ir jų išvykimą į Ukrainą“, – sakė anonimiškumo pageidavęs diplomatas. „Nepilnamečiams, kai jie Rusijoje buvo atskirti nuo šeimų, Rusijos vyriausybė suteikė atitinkamą priežiūrą ir gydymą“, – teigė šis diplomatas.Visi keturi keliauja į Ukrainą per trečiąsias šalis, įskaitant Katarą, Estiją, Lenkiją, Latviją ir Lietuvą.Vaikų grąžinimą Kataras pavadino „pozityviu žingsniu ir geros valios gestu tarp Ukrainos ir Rusijos vyriausybių“. „Suprantame, kad šiandieninis proveržis yra tik pirmasis žingsnis, tačiau mus skatina abiejų šalių įsipareigojimas ir atvirumas viso proceso metu“, – sakoma tarptautinio bendradarbiavimo valstybės ministrės Lolwah Al Khater pareiškime. Ji pridūrė, kad „nuoširdžiai tikimės, jog bus daugiau iniciatyvų, skirtų įtampai mažinti ir pasitikėjimui tarp abiejų šalių stiprinti“.Maskva sveikina Kataro vaidmenįKataras, dujų turtinga Persijos įlankos monarchija, tarpininkavo keliuose tarptautiniuose ginčuose, įskaitant dėl praėjusį mėnesį įvykusių Irano ir JAV kalinių mainų.Per pirmadienį Maskvoje surengtą spaudos konferenciją Rusijos vaikų teisių komisarė nepatvirtino susitarimo, bet pasveikino Kataro „tarpininkavimo“ vaidmenį pokalbiuose su Ukraina, įskaitant procesą dėl vaikų susijungimo su šeimomis“. „Tikimės tolesnio bendradarbiavimo“, - sakė M. Lvova-Belova, dar kartą paneigusi, kad vaikai iš Ukrainos prievarta vežami į Rusiją. Ji tai vadino „melu“ ir atsisakė pateikti Rusijoje esančių nepilnamečių iš okupuotų Ukrainos teritorijų skaičių. „Mes nevedame statistikos“, – sakė karo nusikaltimu įtariama Rusijos pareigūnė ir pridūrė, kad ministerijos paskelbs regionų socialinių įstaigų statistiką.Ukraina praneša apie „tūkstančius“ šiuo metu Rusijos laikomų jos vaikų.M. Lvova-Belova sakė, kad šiuo metu Maskva turi 17 ukrainiečių šeimų prašymų grąžinti vaikus ir valdžia „su tuo dirba“. Pareigūnė sakė, kad ji devynis kartus lankėsi okupuotose Ukrainos teritorijose ir kad jos biuras ten atidarė „penkias humanitarinės pagalbos būstines“, įskaitant Mariupolyje. Šį miestą invazijos pradžioje Rusija sulygino su žeme ir tada užėmė. M. Lvova-Belova nusikalstamą ukrainiečių vaikų deportaciją vadina vaikų gelbėjimu nuo karo.Ukraina patvirtino Kataro dalyvavimąUkraina patvirtino, kad Kataras išties dalyvauja neteisėtai į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimo procese, pranešė „Ukrinform“. „Kaip su tuo tiesiogiai susijęs asmuo, komentuoju tik tada, kai Ukrainos vaikai jau yra Ukrainos teritorijoje. Kol kas galiu tik patvirtinti, kad Kataras dalyvauja šiuose procesuose. Kol kas ši operacija tebevyksta“, – per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos ombudsmenas Dmytro Lubinecas.Pranešta, kad Kataro ambasadai Maskvoje perduoti trys vaikai, dar viena septynmetė jau yra su savo močiute ir keliauja į Ukrainą per Estiją.

NATO pradėjo savo kasmetines branduolinio atgrasymo pratybasNATO pradėjo savo kasmetines branduolinio atgrasymo pratybas, pirmadienį naujienų agentūrai „dpa“ patvirtino Aljanso atstovas.Kaip teigiama, manevruose „Steadfast Noon“, kurie vyks iki kito ketvirtadienio, bus naudojama iki 60 orlaivių, įskaitant modernius naikintuvus ir stebėjimo bei degalų pildymo orlaivius, taip pat bombonešius „B-52“. Šiemet pratybos, kuriose dalyvaus 13 NATO narių, daugiausiai vyks oro erdvėje virš Italijos, Kroatijos ir Viduržemio jūros.NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas praėjusią savaitę sakė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą primena svarbų vaidmenį, kurį Aljanso valstybių branduoliniai ginklai vaidina atgrasant nuo agresijos. NATO vadovas tvirtino, kad pratybos „Steadfast Noon“ padės užtikrinti branduolinio atgrasymo patikimumą, veiksmingumą ir saugumą.NATO neatskleidė jokių detalių apie pratybas ir jų scenarijų.Pasak karinių ekspertų, per reguliariai rengiamas pratybas mokomasi, kaip JAV branduolinius ginklus saugiai nugabenti iš požeminių saugyklų iki lėktuvų ir sumontuoti juos po naikintuvais.Vadinamoji branduolinio ginklo dalijimosi programa numato, kad Europoje dislokuotas JAV branduolines bombas ekstremalios situacijos atveju gali numesti ir šalių partnerių lėktuvai ir tada, pavyzdžiui, sunaikinti priešo pajėgas.Oficialiai nepatvirtintais pranešimais, amerikiečių branduoliniai ginklai laikomi Šiaurės Italijoje, Belgijoje, Turkijoje, Nyderlanduose bei Vokietijoje.

Žiniasklaida: Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, bet jam buvo atsakytaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, solidarizuodamasis su „Hamas“ teroristų užpulta šalimi, bet jam buvo pasakyta, kad „dar ne laikas“.Tai pranešė žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, rašo leidinys „The Times of Israel“.Po užpuolimo V. Zelenskis išsakė solidarumą su Izraeliu ir pareiškė, kad valstybė turi neabejotiną teisę gintis nuo palestiniečių teroristų atakų.„Teroras – tai visada nusikaltimas, ne tik vienai šaliai ar konkrečioms aukoms, bet ir visai žmonijai. Pasaulis turi būti vieningas, kad teroras niekur ir niekada nebandytų atimti ar sunaikinti gyvybės“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Izraelis ne kartą reiškė paramą Ukrainai po Rusijos kariuomenės įsiveržimo praėjusių metų vasarį, tačiau nepasiūlė karinės pagalbos, o tai sukėlė diplomatinę įtampą tarp Kyjivo ir Jeruzalės.„Izraelis nedrįso stoti prieš Maskvą, kuri Sirijoje turi daug karinių pajėgų“, – pažymi leidinys.

Prie Portugalijos teritorinių vandenų pastebėti du Rusijos laivaiPrie Portugalijos teritorinių vandenų užfiksuoti du Rusijos laivai, plaukiantys iš Viduržemio jūros.Kaip pranešė pirmadienį Portugalijos karinio jūrų laivyno atstovas, jų stebėti nusiųstas patrulinis laivas.Pranešime patikslinama, kad šie Rusijos laivai – tai povandeninis laivas „Krasnodaras“ ir vilkikas „Sergejus Balkas“.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasario mėnesį Portugalijos ginkluotosios pajėgos jau keliolika kartų siuntė patrulius stebėti Rusijos laivų, pasirodžiusių prie šalies teritorinių vandenų.Pasak Portugalijos žiniasklaidos, kuri remiasi Karo akademijos Lisabonoje atstovais, dalis Rusijos laivų „tyrinėjo Atlanto rajoną, kurio dugnu nutiesti telekomunikacijų kabeliai“, jungiantys Šiaurės Ameriką ir Europą.

Putinas: Kinijos taikos pasiūlymai galėtų užbaigti karą UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kinijos pasiūlymus dėl Ukrainos taikos derybų vadina galimu keliu užbaigti karą. Pekino rekomendacijos gali būti realus pagrindas taikos deryboms, pareiškė V. Putinas pirmadienį Kremliaus paskelbtame interviu Kinijos televizijai.Kartu V. Putinas kaltino Ukrainą nenorint derybų. „Kaip galima derėtis, jei jie to nenori ir net yra paskelbę norminį dokumentą, kuris draudžia šias derybas?“ – klausė V. Putinas. Sąlyga deryboms esą yra dekreto atšaukimas ir pasirengimas derėtis.Kyjivas ne kartą pabrėžė, kad prieš derybas šalį pirmiausiai turi palikti rusų pajėgos. Kinijos taikos iniciatyva Ukrainoje ir Vakaruose buvo sutikta skeptiškai, nes šalis laikoma Rusijos sąjungininke ir nėra pasmerkusi karo.Kremliau vadovas antradienį vyks į Pekiną, kur susitiks su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu ir dalyvaus Šilko kelio viršūnių susitikime. Kremliaus duomenimis, šalių vadovai kalbėsis ir kitais tarptautinės politikos klausimais. Manoma, kad jie aptars ir padėtį Artimuosiuose Rytuose.

Nuo okupacijos pradžios Kryme užregistruota daugiau kaip 5 000 žmogaus teisių pažeidimųPer pastaruosius 9,5 metų laikinai okupuotame Kryme užfiksuota daugiau kaip 5 000 žmogaus teisių pažeidimų, daugiausia susijusių su Krymo totorių tautos atstovais.„Per pastaruosius 9,5 metų Kryme užfiksuota daugiau kaip 5 000 žmogaus teisių pažeidimų. Tai daugiausia susiję su Krymo totoriais. Rusija stengiasi sutelkti dėmesį į Krymo totorius, parodydama juos kaip potencialius teroristus ir nusikaltėlius“, – sakė Krymo totorių aktyvistas, žmogaus teisių gynėjas, Ukrainos instituto direktoriaus pavaduotojas Alimas Alijevas per konferenciją „Globalusis Krymas. Suprasti Ukrainą per Pietus“.Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainoje vyksta Krymo dekolonizacijos procesas.Pasak jo, „po 2014 metų Krymas virto kolonizavimo priemonių modeliu Rusijai“.„Kalbant apie šalies viduje priverstinai perkeltus asmenis, pabėgėlius, per pastaruosius 9,5 metų Krymą paliko beveik 70 000 žmonių. Tačiau mes turime ir atvirkštinį procesą, kai į Krymą iš Rusijos atvyko daugiau kaip 700 000 žmonių, ir tai jau yra kitokie žmonės. Tai ne tik kariškiai, bet ir civiliai gyventojai, kurie kolonizavo Krymą“, – sakė A. Alijevas.„Tai mūsų bendras karas. Ir šiame kare daug Krymo totorių, ukrainiečių ir kitų tautų atstovų dabar yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretose, fronto linijoje. Tai karas ne tik už mūsų teritoriją, už mūsų žemę, bet ir už mūsų tapatybę, orumą ir ateitį“, – pabrėžė jis.Pasak „Ukrinform“, nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Krymo okupantai apkaltino 472 pusiasalio gyventojus „diskreditavus“ Rusijos kariuomenę.

Praėjusią naktį virš Ukrainos numuštos dvi raketos „Kh-59“ ir 11 dronų „Shahed“Spalio 16 dienos naktį Ukrainos oro gynybos daliniai šalies padangėse sunaikino dvi Rusijos paleistas raketas „Kh-59“ ir 11 „Shahed“ tipo dronų.Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos.Kaip teigiama, praėjusią naktį rusai atakavo Ukrainos teritoriją iš kelių krypčių ir paleido vieną raketą „Iskander-M“, penkias raketas „Kh-59“ ir 12 dronų „Shahed-136/131“. Okupantai raketomis puolė Šiaurės ir Rytų Ukrainą, o bepiločiai buvo paleisti skirtingomis kryptimis, tačiau nemažai jų skriejo vakarinės šalies dalies link. Ukrainos oro gynybos daliniai sėkmingai perėmė dvi raketas „Kh-59“ ir 11 dronų „Shahed“.

Zelenskis: elektros ir vandens tiekimas atkurtas beveik visose Chersono rajonuoseRemonto darbų tarnyboms pavyko atkurti elektros ir vandens tiekimą beveik visuose Chersono rajonuose.Kaip paskelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė savo naktiniame vaizdo pranešime.„Šiuo metu elektros ir vandens tiekimas atkurtas beveik visame mieste, išskyrus dešimtį namų Tavriiskyi rajone. Šiuose pastatuose remonto darbai turėtų būti baigti rytoj,“ – teigė V. Zelenskis.Jis atkreipė dėmesį, kad atakų prieš energetikos infrastruktūrą pasekmes teko likviduoti ne tik Chersono, bet ir Donetsko regione.Tuo pat metu jis perspėjo, kad artėjant žiemai Rusija ir toliau tęs savo atakas prieš infrastruktūros objektus, įskaitant elektrines ir tinklus.„Turime būti tam pasirengę. Stiprinsime savo oro gynybos pajėgumus, kiek tai įmanoma padaryti esamomis aplinkybėmis. Be to, su savo partneriais tariamės dėl gynybos priemonių, kurių dar nenaudojome,“ – pridūrė jis.V. Zelenskis taip pat paaiškino, kad užtikrinant gynybą turi dalyvauti kiekvienas, kad šalis neprarastų savo atsparumo ir tvirtumo visose srityse, kadangi daug kas priklausys nuo vietos valdžios institucijų pasirengimo ir parengiamųjų energetikos telekomunikacijų bendrovių darbų.Ankstyvą spalio 15 d. rytą okupantai ant Chersono numetė nuotoliu valdomų bombų. Buvo atakuotas svarbus infrastruktūros objektas, dėl to nutrūko mobilusis, interneto ryšys ir elektros tiekimas. Po kurio laiko elektros tiekimas mieste buvo atkurtas.

Ukraina praneša, kad jau sunaikino 288 630 rusų okupantųNuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų spalio 16 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos Ukrainoje likvidavo apie 288 630 Rusijos okupantų, iš jų 860 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuko paskyroje pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 965 priešo tankus (+17 per pastarąją parą), 9 385 šarvuotas kovos mašinas (+23), 6 910 artilerijos sistemų (+44), 814 daugkartinio paleidimo raketų sistemų (+1), 547 oro gynybos sistemas, 318 orlaivių (+1), 317 sraigtasparnių (+1), 5 280 dronų (+11), 1 531 sparnuotąją raketą, 20 karo laivų / katerių, 1 povandeninį laivą, 9 271 motorinę transporto priemonę (+22) ir 981 specialiosios įrangos vienetą (+5).Duomenys nuolat atnaujinami.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė 15 smūgių, nukreiptų į gyvosios jėgos, ginkluotės ir karinės technikos telkinius, taip pat į priešo priešlėktuvinę raketų sistemą. Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino Rusijos sraigtasparnį Mi-8.

Analitikai: Putinas keičia retoriką dėl AvdijivkosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas galimai bando sumažinti lūkesčius dėl didelio rusų pajėgų progreso Ukrainos Donecko srities Avdijivkos teritorijoje. Per interviu Rusijos valstybinei televizijai spalio 15 dieną šalies prezidentas pareiškė, kad Rusijos pajėgos Avdijivkos ir Zaporižios kryptimis vykdo aktyvius „gynybinius veiksmus“, teigia JAV Karo tyrimų institutas (ISW).Tai, kad V. Putinas rusų pajėgų puolamąsias operacijas netoliese Avdijivkos įvardija kaip „aktyvią gynybą“, o ne „aktyvias kovos operacijas“, kaip kad dar spalio 13 dieną tikino Rusijos Federacijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Vasilijus Nebenzija (kai kurie karo tinklaraštininkai rusų veiksmus taip pat vadina „puolimu“), pasak analitikų, gali būti interpretuojama kaip bandymas sumažinti lūkesčius dėl didelio Rusijos armijos progreso.Rusijos karinės operacijos, tarp kurių intensyvūs apšaudymai artilerija ar antskrydžiai, yra skirti pakenkti Ukrainos pajėgoms prie Avdijivkos.Menkai tikėtina, kad artimiausiu metu rusams pavyks minimoje teritorijoje pasiekti svarbesnio proveržio ar atkirsti ukrainiečių pozicijas, nes tam prireiktų papildomų pajėgumų, ko rusai dabar sau leisti negali.

V. Zelenskis įspėja dėl naujų Rusijos atakų prieš šalies infrastruktūrąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl naujų Rusijos atakų prieš šalies energetikos infrastruktūrą ateinančią žiemą. Jis atkreipė dėmesį į rusų pajėgų surengtą Chersono miesto Ukrainos pietuose apšaudymą sekmadienį, kai kuriam laikui nutrūko elektros ir geriamojo vandens tiekimas.„Turime suprasti, kad artėjant žiemai bus daugiau rusų atakų, – pažymėjo V. Zelenskis savo tradiciniame vakariniame kreipimesi. – Turime būti tam pasirengę“.Rusijos kariuomenė praėjusią žiemą sąmoningai atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą, taip mėgindama parklupdyti šalį. Dėl vis nutrūkstančio elektros energijos tiekimo gyventojai tada patyrė didelį spaudimą.

Ukrainoje rusai surengė masinę dronų ataką Naktį į pirmadienį Rusijos pajėgos paleido raketas Ukrainos kryptimi.Vidurnaktį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė perspėjo apie raketų grėsmę Černihivo, Sumų ir Poltavos regionams.Netrukus kariškiai paragino Dnipro, Mirhorodo ir Kropivnickio gyventojus slėptis. Jau po vidurnakčio Dnipre pasigirdo sprogimai.Iki ryto oro pavojus išplito į visas šalies sritis, perspėjimai apie dronus tęsėsi visą naktį.Apie padarytą žalą ir aukas kol kas nepranešama.

Generalinis štabas: Ukrainos gynybos pajėgos atmušė Rusijos karių puolimus 5 zonoseUkrainos gynybos pajėgos atmušė Rusijos karių puolimus Kupjansko, Bachmuto, Avdijivkos, Marinkos ir Šachtarskės kryptimis, o per pastarąją dieną fronto linijoje iš viso įvyko 57 koviniai susirėmimai.Tai rodo Ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atnaujinta informacija, praneša „Ukrinform“.„Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolimo operacijas Melitopolio kryptimi ir puolimo pastangas Bachmuto kryptimi, darydamos nuostolius priešo kariuomenei ir įrangai, vargindamos priešą visoje fronto linijoje“, – rašoma pareiškime.Per pastarąją dieną Ukrainos oro pajėgos įvykdė 15 smūgių priešo pajėgoms ir įrangai, taip pat ataką prieš Rusijos priešlėktuvinių raketų sistemą. Raketų pajėgos pataikė į pajėgų grupę ir ginklų grupę, radarą bei keturias artilerijos sistemas.Tuo pat metu priešas surengė septynis raketų ir 54 oro smūgius, taip pat 22 atakas su MLR sistemomis prieš Ukrainos karių pozicijas ir apgyvendintas vietoves. Dėl Rusijos teroristinių išpuolių pranešta apie civilių aukas, taip pat žalą gyvenamiesiems pastatams ir civilinei infrastruktūrai.Generalinio štabo teigimu, operatyvinė padėtis Ukrainos rytuose ir pietuose išlieka sudėtinga.

Aktyvistas: Rusijos okupacijos metu Kryme užfiksuota 5 tūkst. žmogaus teisių pažeidimų Nuo Rusijos okupacijos pradžios 2014 m. Kryme užfiksuota daugiau kaip 5 tūkst. žmogaus teisių pažeidimų, daugiausia prieš Krymo totorių bendruomenę, spalio 15 d. pranešė „Ukrinform“, remdamasi žmogaus teisių aktyvistu Alimu Alijevu.

Ukrainos dronai smogė Rusijos pastotei, tiekiančiai elektrą kariniams objektamsUkraina panaudojo bepilotes skraidykles ir sekmadienį smogė pastotei, kuria tiekiama elektra Rusijos kariniams objektams Belgorodo srityje.Apie tai pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šaltiniais Ukrainos saugumo tarnyboje (SBU).SBU paskelbė apie sėkmingą dronų-kamikadzių ataką prieš Krasnaja Jaruga pastotę Belgorodo srityje.Saugumo tarnyba išplatino smūgio vaizdo įrašą, nurodydama, kad pastotė tiekė elektros energiją keletui Rusijos karinių objektų.SBU taip pat perspėjo Rusiją, kad Ukraina atsakys į priešo vykdomas atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir taip pat trikdys elektros tiekimą Rusijoje.Anksčiau Rusijos gynybos ministerija pranešė apie didelę dronų ataką Kursko ir Belgorodo regionuose, besiribojančiuose su Ukraina.

Pirmadienį Kyjive lankysis ESBO vadovasPirmadienį Kyjive lankysis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) pirmininkas, Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministras Bujaras Osmanis. Jis susitiks su Ukrainos vadovais ir gyventojais, praneša „Ukrinform“.Apie artėjantį vizitą, įvyksiantį spalio 16 d., politikas paskelbė socialiniame tinkle „X“ („Twitter“).B. Osmanis rašė, kad suplanuoti susitikimai su Ukrainos lyderiais. Jis taip pat ketina susitikti ir kalbėtis su ukrainiečiais, kad išgirstų jų poreikius, lūkesčius ir nuogąstavimus.„Ukraina ir jos žmonės yra labai svarbūs ESBO“, – patikino organizacijos vadovas.Rugpjūčio 23 d., kalbėdamas trečiajame Krymo platformos viršūnių susitikime, B. Osmanis pabrėžė, kad ESBO tęsia bendradarbiavimą su Ukraina įvairiose srityse: išminavimo, tesiės viršenybės ir karinės agresijos pasekmių mažinimo.

Chersone po sprogimo atkurtas elektros tiekimasChersone atkurtas elektros tiekimas, kuris buvo sutrikęs, nes Rucijos aviacija atakavo Ukrainos kritinės infrastruktūros objektą, skelbia „Ukrinform“.Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Oleksandras Prokudinas, Chersono srities karinės administracijos vadovas.„Elektros tiekimas Chersone buvo atstatytas. Tačiau kai kuriuose rajonuose jis gali trumpam nutrūkti. Vyksta tvarkymo darbai“, – paskelbė O. Prokudinas.Jis taip pat dėkojo gedimų šalinimo komandoms už jų profesionalų darbą.Anksčiau Chersone dėl Rusijos įvykdyto apšaudymo dingo mobilusis ir interneto ryšys, o tarnybos skubėjo atkurti elektros energijos tiekimą.

Ukraina: Rusija vėl gali mėginti pasinaudoti Baltarusija, kad išplėstų agresijąUkrainos atstovai teigia, kad Rusija bet kuriuo metu vėl gali mėginti pasinaudoti Baltarusija, kad išplėstų savo agresiją prieš Ukrainą, praneša „Ukrinform“.Apie tai visuomeniniam transliuotojui sakė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenko.„Iš tiesų situaciją visiškai kontroliuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir kitos mūsų šalies gynybos pajėgos sustiprinančios šį sektorių. Galiu pasakyti, kad Rusija ten neturi pakankamai pajėgumų, kad šiuo metu galėtų kelti kokią nors realią grėsmę. Tačiau, be abejo, mes privalome būti pasirengę bet kokiam scenarijui“, – sakė A. Demčenko.Jis pabrėžė, kad svarbu turėti stiprią gynybą ir stiprias pajėgas, kad Rusija būtų atgrasyta nuo bet kokių veiksmų. Vis dėlto taip pat svarbu suvokti, pridėjo jis, kad Rusija vėl gali pasinaudoti Baltarusija bet kurią akimirką, kad sustiprintų savo agresiją prieš Ukrainą.Anksčiau buvo pranešta, kad bendros Rusijos ir Baltarusijos pratybos, vykstančios pastarosios šalies poligonuose, buvo pratęstos iki spalio 15 d.Dar anksčiau, po nepasisekusio Jevgenijaus Prigožino maišto Rusijoje birželio mėnesį, privačios karinės bendrovės „Wagner“ daliniai buvo perkelti iš Rusijos į Baltarusiją.

Putinas giriasi sėkmingu puolimu UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį pareiškė, kad Rusijos pajėgos užėmė teritorijų per puolimą Ukrainoje, įskaitant prie Avdijivkos, informuoja AFP.Duodamas interviu Rusijos televizijai jis sakė, kad kareiviai „gerina savo pozicijas“ didelėje teritorijoje, įskaitant Kupiansko, Zaporyžios ir Avdijivkos kryptimis.Šeštadienį Ukraina skelbė apie įnirtingas kovas aplink Avdijivką, kur rusai be perstojo puola bandydami apsupti miestą. Ukrainos atstovai dar praeitą savaitę sakė, kad Rusija suintensyvino Avdijivkos puolimą.Šis miestas yra maždaug už 15 km nuo okupuoto Donecko ir tapo Ukrainos rezistencijos simboliu nuo 2014 m., po to, kai jį trumpam buvo užėmę Rusijos remiami separatistai.Rusijos pajėgos dabar kontroliuoja teritoriją į rytus, šiaurę ir pietus nuo Avdijivkos. Manoma, kad mieste tebegyvena 1 600 civilių, nors iki karo ten buvo 31 000 gyventojų.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ukrainiečiai atlaiko puolimą šioje fronto dalyje, nors Maskva anksčiau ir aiškino apie užimtas teritorijas.

Rusija smogė Chersonui, dalyje miesto sutriko elektros ir vandens tiekimasRusija sekmadienį atakavo Ukrainos miesto Chersono energetikos infrastruktūrą, dėl ko sutriko elektros ir vandens tiekimas, praneša „Unian“.Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Chersono karinės administracijos vadovas Romanas Mročko.„Chersone nugriaudėjo galingas sprogimas! Iš karto po to kai kuriuose miesto rajonuose dingo elektra, yra vandens tiekimo sutrikimų“, – rašė jis.Paaiškėjo, kad Rusijos aviacija smogė kritinės infrastruktūros objektui Chersone. Manoma, kad naikintuvas-bombonešis SU-34 numetė dvi bombas KAB.

Per parą Ukrainoje žuvo apie 880 Rusijos kareiviųPastarąją parą Ukrainoje žuvo 880 Rusijos kareivių, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas sekmadienį feisbuke paskelbė, kad nuo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios Rusija iš viso neteko apie 287 770 kareivių.Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 15 d. Rusija prarado 4 498 tankus (+8 per parą), 9 362 šarvuotąsias kovos mašinas (+25), 6 866 artilerijos sistemas (+33), 813 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų (+2), 547 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 317 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 9 249 transporto priemones ir benzovežius (+24), 20 laivų ir katerių, 1 povandeninį laivą, 5 269 dronus (+4), 976 specialiosios technikos vienetus (+5). Iš viso Ukraina numušė 1 531 Rusijos sparnuotąją raketą.Spalio 14 d. Ukrainos karinės oro pajėgos surengė 12 antskrydžių prieš Rusijos karių, amunicijos ir karinės technikos sutelkimo vietas ir du smūgius prieš „žemė-oras“ raketų sistemas.

Avdijivkoje vyksta „įnirtingos“ kovos, Rusija vis dar bando apsupti miestąKyjivas šeštadienį pranešė apie „įnirtingus“ mūšius aplink rytinį Avdijivkos miestą, teigdamas, kad Rusijos pajėgos, bandydamos apsupti šį simbolinį pramonės centrą, „nesiliauja puolusios“ jau kelias dienas.Praėjusią savaitę Ukraina pranešė, kad Rusija suintensyvino šio pasienio miesto, esančio vos už 15 km nuo Maskvos kontroliuojamo Donecko, puolimą.Avdijivka yra Ukrainos pasipriešinimo simbolis nuo 2014 metų, nuo tada, kai trumpam buvo atitekusi Rusijos remiamiems separatistams.Rusijos pajėgos dabar kontroliuoja teritoriją į rytus, šiaurę ir pietus nuo Avdijivkos.„Jau penktą dieną priešas nenustoja pulti, apšaudo pozicijas aplink miestą, – per Ukrainos televiziją sakė miesto vadovas Vitalijus Barabašas. „Labai karšta, labai karšta“, – taip jis apibūdino kovas.„Jie bando apsupti miestą“, – pridūrė V. Barabašas, tvirtindamas, kad Maskva į šį rajoną atsiuntė „daugiau naujų pajėgų“. Jis taip apibūdino intensyvius mūšius: „Ten tikrai nebūna tylos. Šaudymai tęsiasi tiek iš šiaurinės, tiek iš pietinės miesto dalies“.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad virš Belgorodo srities numuštas dronas„Virš Belgorodo srities teritorijos budinčios priešlėktuvinės gynybos pajėgos sunaikino Ukrainos bepilotį orlaivį“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Apšaudytas ChersonasChersono karinės administracijos vadovas Romanas Mročko sakė, kad Rusijos kariai šeštadienio popietę apšaudė Chersono turgų „Dnipro“.Iš pradžių buvo pranešta apie du sužeistus žmones, tačiau vėliau paaiškėjo, kad dėl smūgio aukų nebuvo.„Liudininkai tai aiškina tik tuo, kad darbo diena buvo pasibaigusi ir pirkėjų beveik nebuvo. Liko pavieniai pardavėjai ir savininkai prie savo prekystalių“, – pažymėjo R. Mrochko.

Šeštadienį Donecko srities gubernatoriaus pareigas einantis Ihoris Morozas sakė, kad pastarąją parą per Rusijos vykdomą civilių gyvenviečių apšaudymą buvo sužeisti 22 civiliai gyventojai, iš jų 21 Pokrovske ir vienas Avdijivkoje.Naujausia informacija I. Morozas pasidalijo per „Telegram“, praneša „Al Jazeera“.

Vadas Oleksandras Syrskis: rusai mėgina apsupti KupianskąUkrainos sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis, atvykęs į priešakines Lymano operatyvinės taktinės grupės pozicijas, sakė, kad pastarosiomis dienomis padėtis prie Kupiansko ir Lymano labai pablogėjo, pranešė „Ukrinform“.„Po patirtų nuostolių per pastaruosius du mėnesius priešai atsigavo ir pradėjo aktyvias puolimo pastangas rajone prie Makijivkos, o vėliau ir Kupiansko kryptimi. Ten vyksta sunkios kovos. Svarbiausias priešo tikslas – sumušti mūsų karių grupę, apgulti Kupianską ir prasiveržti prie Oskilo upės“, – sakė O. Syrskis.Pasak vado, rusai kasdien surengia dešimtis šturmų, palaikomų šarvuotų kovinių mašinų, intensyviai apšaudo Ukrainos pozicijas iš minosvaidžių ir artilerijos. Tačiau Ukrainos pajėgos pasirengusios tokiai eigai ir atremia puolimus, padarydamos didelių nuostolių įsibrovėliams iš Rusijos ir neleisdamos priešui pasiekti jokių reikšmingų laimėjimų šiame rajone.Vadas susitiko su dalinių vadais, supažindinusiais jį su naujausia įvykių raida. Priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų. O. Syrskis susitiko ir su kariais, tiesiogiai dalyvaujančiais kovinėse misijose, įteikė jiems apdovanojimus.

Rusija pranešė virš Juodosios jūros netoli Sočio numušusi du dronusŠeštadienį Rusija pranešė virš Juodosios jūros numušusi du kovinius bepiločius orlaivius, pietiniame Sočio kurorte veikė oro gynybos sistemos.„Šiandien apie 7.10 val. Sočyje veikė oro gynyba (...) virš jūros buvo numušti du dronai“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė pietinio Krasnodaro regiono gubernatorius Aleksejus Kopajgorodskis. „Aukų nebuvo, žala miestui nepadaryta“, – sakė jis ir pridūrė, kad oro uostas dirba „normaliai“, „padėtis kontroliuojama“.

Sočyje nugriaudėjo sprogimaiRusijos Sočio miesto gyventojus šeštadienio rytą pažadino sprogimai. Pranešama apie dronų ataką. Pasak liudininkų, jų buvo mažiausiai 5. Duomenų apie aukas, ar padarytą žalą nėra. Tik pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus.

Rusija Ukrainoje jau neteko beveik 287 tūkst. karių Ukrainos kariškiai pastarąją parą nukovė dar 970 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 14 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 286 890 kareivių. Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Rusijos taikiniu ir toliau išlieka Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūros objektaiRusijos pajėgos ir toliau atakuoja Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūros objektus dronais ir raketomis, taip pat vykdo vietinius tarpvalstybinius reidus, praneša JAV Karo studijų institutas (ISW).Spalio 12 d. Ukrainos gynybos pajėgų šiaurinės krypties Jungtinio spaudos centro atstovas spaudai pulkininkas Jurijus Povhas pranešė, kad Ukrainos pajėgos atrėmė Rusijos diversinę ir žvalgybinę grupę, bandžiusią kirsti Sumų sritį, ir teigė, kad šios Rusijos pajėgos tikriausiai siekė pasiekti Ukrainos ypatingos svarbos infrastruktūros objektą. J. Povhas teigė, kad Rusijos diversinės ir žvalgybinės grupės per pastaruosius du mėnesius 10 kartų nesėkmingai bandė kirsti tarptautinę Rusijos ir Ukrainos sieną.Ukrainos Vyriausiosios karinės žvalgybos valdybos (GUR) viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadimas Skibickis spalio 13 d. pranešė, kad Rusijos pajėgos rudenį ir žiemą bando padidinti ginklų gamybą, kad galėtų smogti Ukrainos energetikos ir kitai ypatingos svarbos infrastruktūrai. V. Skibitskis teigė, kad Rusijos pajėgos sumažino iš oro paleidžiamų raketų naudojimą ir dažniau naudoja sparnuotąsias raketas ir balistines raketas „Iskander“. V. Skibitskis taip pat pranešė, kad Rusija atnaujino sparnuotųjų raketų „Kalibr“ ir „Kh-101“ gamybą, tačiau susiduria su sunkumais didinant gamybos apimtis.

Ukrainos pajėgos vykdė kontrpuolimo operacijas prie Bachmuto ir vakarinėje Zaporižės srityjeVakar, Spalio 13 d. Ukrainos pajėgos vykdė kontrpuolimo operacijas prie Bachmuto ir vakarinėje Zaporižės srityje.Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos pajėgos tęsė puolimo operacijas Melitopolio (vakarų Zaporožės sritis) ir Bachmuto kryptimis. Rusijos šaltiniai tvirtino, kad Ukrainos pajėgos tęsė nesėkmingus atakas palei liniją Kliščivka-Avdijivka-Kurdyumivka (7-13 km į pietvakarius nuo Bachmuto) ir palei liniją Robotyne-Verbove (nuo 10 km į pietus iki 18 km į pietryčius nuo Orikhivo).

Sočyje griaudėjo sprogimai: žmonės skelbia apie dronų ataką Šiandien, šeštadienio, spalio 14 d., rytas Sočio (Rusijos Federacija) gyventojams prasidėjo galingais „pokšėjimais“ ir oro gynybos operacijomis. Kurortinio miestelio ir jo apylinkių gyventojai išgirdo garsius sprogimus. Kaip rašo kanalas „Atsargiai, naujienos“, ryte Sočį užpuolė nežinomi dronai. Liudininkų teigimu, jų buvo mažiausiai 5–6. „Sočyje yra bepiločių orlaivių. Matsesta apylinkėse. Jų buvo apie 5–6. Netoli Olimpinio parko ir net centre buvo galima išgirsti „sproginėjimus“. Apie 6 val. 55 min. -7 val. 10 min.“, – pasakojo vietos gyventojas. Kitas miesto gyventojas taip pat teigė, kad oro gynyba turėjo darbo su dronais. Pranešimų apie aukas ar krintančių nuolaužų žalą nėra. Kai kuriuose vietiniuose viešuose šaltiniuose rašoma, kad keliose srityse dingo elektra. Liudininkų nufilmuota medžiaga rodo, kad virš Juodosios jūros veikia oro gynyba. Pasigirsta sprogimai. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad oro gynybos sistemos prie Sočio krantų numušė du dronus. Kiek dronų skrido link miesto ir ar buvo smūgių, nenurodoma.

ISW: Rusija patyrė nesėkmę Avdijikos apylinkėse Pranešama, kad penktadienį Rusijos vykdomos puolamosios operacijos Avdijivkoje, Donecko srityje, patyrė nesėkmę miesto apylinkėse, rašoma JAV Karo studijų instituto (ISW) analizėje. Rusijos šaltiniai teigė, kad Rusijos pajėgos toliau puolė vietoves į šiaurę ir pietus nuo Avdijivkos, o iš spalio 12 ir 13 d. paskelbtos geolokuotos filmuotos medžiagos matyti, kad Rusijos pajėgos pasistūmėjo į pietus nuo Krasnohorivkos (5 km į šiaurę nuo Avdijivkos) ir į pietryčius nuo Pervomaiskės (11 km į pietvakarius nuo Avdijivkos). Rusijos šaltiniai taip pat paskelbė prieštaringus pranešimus apie ankstesnius Rusijos šaltinių teiginius, kad Rusija kontroliuoja Avdijivkos kokso gamyklą, o ISW nepastebėjo jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad Rusijos pajėgos kontroliuoja šią gamyklą, kai buvo paskelbta publikacija. Ukrainos kariuomenės pareigūnai pranešė, kad Ukrainos pajėgos toliau atremia Rusijos atakas Avdijivkos apylinkėse. Rusijos karinis tinklaraštininkas pažymėjo, kad Ukrainos pajėgos naudoja minų laukus, siekdamos sulėtinti Rusijos pajėgų judėjimą Avdijivkos kryptimi. Vienas rusų savanoris iš 4-osios apsišaukėlišos Luhansko „liaudies respublikos“ (LNR) brigados (2-asis armijos korpusas, Pietų karinė apygarda) teigė, kad susidėvėję ginklų vamzdžiai mažina Rusijos artilerijos taiklumą prie Avdijivkos – šį nusiskundimą dėl Rusijos artilerijos ISW jau anksčiau yra gavusi iš Rusijos šaltinių. Savanoris įvertino, kad Rusijos pajėgos gali „suspausti [Ukrainos] perimetrą“, užimdamos mažiau įtvirtintą ukrainiečių kontroliuojamą teritoriją netoli Avdijivkos, tačiau išreiškė susirūpinimą, kad Rusijos generolai neteisingai interpretuos šiuos ribotus pasiekimus ir bandys paspartinti puolimą Avdijivkos link. Savanoris pažymėjo, kad toks klaidingas aiškinimas gali paskatinti Rusijos pajėgas „mušti į betoną“ įtvirtinimus tol, kol šios pajėgos išseks. https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1712988387005649199?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš Zelenskio – naujas įspėjimas Baltijos šalims Rusija bando destabilizuoti Baltijos jūros regioną, o Rusijos valstybiniai propagandistai ragina užgrobti Gotlando salą, kad būtų įtvirtinta regiono kontrolė, esant galimybei, kad Rusija planuoja atitinkamą invaziją 2028 metais.Šį rusų norą pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakariniame kreipimesi į ukrainiečius.Prezidentas sakė, kad šiandien iš Odesos jis kreipėsi į Jungtinių ekspedicinių pajėgų susitikimo dalyvius – tai regioninio bendradarbiavimo šiaurės Europoje formatas, kuriame dalyvauja Jungtinė Karalystė, Švedija, Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija.„Susitikimas įvyko Švedijos Gotlando saloje, ir tai yra svarus signalas, labai simbolinė vieta lyderiams kalbėti apie Europos saugumą ir ilgalaikę patikimą mūsų šalių, mūsų žmonių apsaugą. Jei pažvelgsite į žemėlapį, galite iš karto suprasti, kodėl Rusijos valstybiniai propagandistai paragino užgrobti šią salą. Gotlandas yra viso regiono kontrolė. O Rusija taip pat bando destabilizuoti šį regioną“, – pabrėžė V. Zelenskis.„Kai kreipiausi į Švedijos parlamentą 2022 m., prasidėjus plataus masto karui, kalbėjau būtent apie tai – kaip svarbu, kad visi Europoje, visose žemyno dalyse, kiekviename strateginiame taške, pavyzdžiui, Gotlande, nuo kurio priklauso bendras saugumas, būtų stiprūs. Ir, beje, esu dėkingas už šiandienos jungtinių ekspedicinių pajėgų vadovų susitikimo galutinį pareiškimą. Tvirtas pareiškimas. Parama Ukrainai“, – pridūrė valstybės vadovas.Minėtame pareiškime kalbama apie paramą Ukrainos keliui į NATO ir aiškų Rusijos agresijos pasmerkimą, taip pat pasirengimą tinkamai padėti Ukrainai iki pergalės kare.

Ukrainos gynybos pajėgos numušė Rusijos naikintuvą „Su-25“Ukrainos gynybos pajėgos penktadienį sunaikino Rusijos „Su-25“ naikintuvą. Tai teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo operatyvinėje informacijoje socialiniame tinkle „Facebook“. Skelbiama, kad per dieną Gynybos pajėgų aviacija atliko 12 atakų personalo, ginklų ir karinės įrangos koncentracijos srityse bei atakavo priešo tiltą. Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino Rusijos „Su-25“ naikintuvą ir „Orlan-10“ operatyvinį-taktinį droną. Remiantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo rytiniais duomenimis, nuo karo pradžios 2022 metų vasarį Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 316 priešo lėktuvų.

Putinas neigia, kad Rusija prisidėjo prie dujotiekio pažeidimo Baltijos jūrojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį paneigė, kad Maskva yra atsakinga dėl Baltijos jūros dugne pažeisto dujotiekio tarp Suomijos ir Estijos, ir pavadino šį kaltinimą „visiška nesąmone“.Helsinkis pareiškė manantis, kad praėjusį savaitgalį dujotiekyje „Balticconnector“ įvykusį nuotėkį sukėlė „išorinė“ veikla, įtariant, kad prie to prisidėjo Rusija.„Tai visiška nesąmonė, – sakė V. Putinas žurnalistams kelionės į Kirgiziją metu. –Tiesą sakant, aš net nežinojau, kad šis dujotiekis egzistuoja, nes jis nedidelis“.Suomija ir Estija tiria incidentą dujotiekyje ir įspėjo nedaryti skubotų išvadų, kol nėra oficialių rezultatų.Suomijos gynybos ministras Antti Hakkanenas ketvirtadienį agentūrai AFP sakė, kad Helsinkio atliekamas tyrimas per kelias savaites turėtų padėti išsiaiškinti priežastį.Vamzdyno trūkimas įvyko praėjus daugiau nei metams po sprogimų „Nord Stream“ dujotiekiuose, dėl kurių nutrūko pagrindinis Rusijos dujų kelias į Europą ir kilo papildoma geopolitinė įtampa, kuri ir taip jau buvo didelė dėl Maskvos karo Ukrainoje.Pareigūnai dėl sprogimų kaltino „sabotažą“, tačiau galutinių atsakymų, kas įvyko ir kas kaltas, iki šiol nėra.

Baltieji rūmai: Šiaurės Korėja jau perdavė Rusijai ginklų, skirtų karui UkrainojeŠiaurės Korėja pastarosiomis savaitėmis į Rusiją pristatė daugiau kaip 1 000 konteinerių su karine įranga ir šaudmenimis, kurie bus naudojami karui Ukrainoje, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.„Mes smerkiame (Šiaurės Korėją) už tai, kad ji tiekia Rusijai šią karinę įrangą“, – sakė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas Johnas Kirby.„Mes ir toliau stebėsime bet kokius papildomus (Šiaurės Korėjos) ginklų krovinius Rusijai“, – sakė jis.

V. Zelenskis apsilankė OdesojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį lankėsi Juodosios jūros Odesos uostamiestyje, kuris pastaraisiais mėnesiais ne kartą tapo smarkių rusų oro smūgių taikiniu.„Susitikau su pareigūnais, kariais ir karinio laivyno vadovybe. Darome viską, kad padidintume saugumą Juodojoje jūroje, sustiprintume oro gynybą ir parengtume žiemai energetikos infrastruktūrą“, – pareiškė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.„Išsamiai aptarėme pasirengimą šildymo sezonui, energetikos infrastruktūros apsaugą, atakų padarinius uosto infrastruktūrai ir oro gynybos poreikius. Ir namuose, Ukrainoje, ir su partneriais bendradarbiaujame, kad užtikrintume didesnę valstybės ir žmonių apsaugą“, – rašė V. Zelenskis.

Ukraina įvardijo, kiek žalos Rusija padarė grūdų eksportuiRusija smogė šešiems civiliams laivams, 150 uostų ir grūdų įrenginių bei sunaikino daugiau nei 300 000 tonų grūdų po to, kai Maskva pasitraukė iš susitarimo, leidžiančio saugiai eksportuoti Ukrainos grūdus per Juodąją jūrą, šiandien pranešė Kijevo vyriausybė.Pranešime teigiama, kad 21 laivas jau buvo pakrautas eksportuojamų grūdų ir naudojo naują „humanitarinį“ grūdų koridorių Juodojoje jūroje, apie kurį Kijevas paskelbė rugpjūtį. Jame teigiama, kad iš viso į Ukrainos uostus pakrauti įplaukė 25 laivai.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte vizito Odesos uoste metu pažadėjo padidinti grūdų eksporto koridoriaus saugumą.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas taip pat sakė, kad Rusija ir toliau eksportuos didelius grūdų kiekius kitais metais, nepaisant Vakarų sankcijų, po rekordinio 158 mln. tonų pasėlių derliaus pernai.

Nyderlandų premjeras pažadėjo Ukrainai papildomų „Patriot“ raketųNyderlandų premjeras Markas Rutte, penktadienį lankęsis Ukrainoje, pažadėjo Ukrainos kariuomenei perduoti papildomų raketų priešlėktuvinėms sistemoms „Patriot“.„Šią žiemą Rusija stengsis padaryti kuo daugiau žalos Ukrainai. Todėl Nyderlandai aprūpins Ukrainą papildomomis raketomis „Patriot“, kad ji galėtų apsiginti nuo Rusijos barbariškų smūgių“, - paskelbė M. Rutte.Nyderlandų premjeras penktadienį lankėsi Odesoje ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Nikopolyje per apšaudymą buvo sužeisti du gelbėtojaiUkrainos generalinė prokuratūra teigia, kad spalio 13-osios popietę Rusijos kariai artilerija apšaudė Nikopolio miestą Dniepropetrovsko srityje.Dėl išpuolio du Valstybės nepaprastųjų situacijų tarnybos (SES iš Ukrainos) darbuotojai buvo sužeisti, jie paguldyti į ligoninę. Per išpuolį taip pat buvo apgadinti privatūs namai ir automobiliai.https://t.me/pgo_gov_ua/17798

Išaugo sužeistųjų skaičius dėl Pokrovsko apšaudymoDonecko regioninė prokuratūra pranešė, kad nuo 17 val. žinoma, jog 23 nukentėjusieji patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus. Vienas žmogus buvo nužudytas.Rusijos kariai apšaudė miestą spalio 13-osios rytą. Laikinai einantis Donecko regioninės administracijos vadovo pareigas Ihoris Morozas tvirtino, kad Rusijos raketa pataikė į socialinės apsaugos departamento pastatą. Tuo metu jame buvo daugiau nei 50 darbuotojų ir lankytojų.

Pentagonas iš viso pasaulio renka oro gynybos dalis UkrainaiGynybos sistemų komponentai, ypač oro gynyba, kurią Pentagonas renka Ukrainai, yra iš įvairių pasaulio šalių.Pasak „Associated Press“, cituojant šaltinį Pentagone, Jungtinės Valstijos sugebėjo sukurti naują raketų paleidimo įrenginį iš radarų ir kitų partnerių pateiktų dalių. Sistema galės paleisti „AIM-9M Sidewinder“ raketas, kurias Jungtinės Valstijos įtraukė į paskutinį pagalbos Kijevui paketą.JAV inžinieriai, bendradarbiaudami su ukrainiečiais, modifikavo sovietmečio „Buk“ oro gynybos paleidimo įrenginį, kad jis galėtų paleisti RIM-7 raketas, kurių JAV yra gausu. Ukraina turi „Buk“ sistemas, tačiau jų raketų skaičius mažėja.Šios naujovės suteikė Jungtinėms Valstijoms dar vieną galimybę tiekti ginklus Ukrainai, kol Kongresas patvirtins naujus gynybos pagalbos fondus. Pentagonas vis dar turi 5,4 milijardo dolerių, kuriuos gali panaudoti siųsdamas ginklus iš savo atsargų į Ukrainą.Trečiadienį Pentagono vadovas Lloydas Austinas paskelbė apie naują 200 milijonų dolerių vertės pagalbos paketą Ukrainai, į kurį įtrauktos raketos „Sidewinder“.Ll. Austinas patikino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kad Ukrainai bus užtikrintas nuolatinis ir nepertraukiamas ginklų tiekimas. Visų pirma jis pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos tam turi reikiamų išteklių ir pajėgumų ir toliau daugiausia dėmesio skiria paramai Ukrainai.

Chersono priemiestyje sužeisti du žmonėsUkrainos generalinė prokuratūra praneša, kad spalio 13-osios popietę Rusijos kariai apšaudė kaimą Chersono priemiestyje. Pranešama, kad buvo sužeisti du vietos gyventojai – 42 metų moteris ir 52 metų vyras.

Putinas: Ukraina siunčia ginklus į Artimuosius RytusVladimiras Putinas pareiškė, kad korumpuoti Ukrainos pareigūnai eksportavo ginklus, o Rusija turi įrodymų, kad kai kurie iš jų buvo gabenami į Artimuosius Rytus.Tai jis išsakė kalbėdamas Nepriklausomų valstybių sandraugos viršūnių susitikime Biškeke, Kirgizijoje.V. Putinas net sakė, kad nenustebtų, jei ukrainiečiai parduotų ginklus Rusijai, nes jie „parduoda bet ką“, tokia didelė korupcija šalyje.Jis sakė, kad Rusija turi „duomenų“ apie ginklų pardavimą iš Ukrainos per juodąją rinką į Artimuosius Rytus, kurių yra „visas srautas“.

Rusijos kariai Ukrainoje pradėjo itin didelę ataką: Ukrainai gali tekti silpninti savo puolimą Rusijos kariai pradėjo didžiausią ataką nuo vasaros pradžios – jie bando apsupti Avdiivką. Siekiant apsaugoti miestą, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms gali tekti susilpninti puolimą pietuose, skelbia UNIAN.Rusijos kariuomenė, kuri visą vasarą buvo gynyboje, bando perimti iniciatyvą iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Rusijos ginkluotosios pajėgos atnaujino puolimą Avdiivkos teritorijoje Donecko pakraštyje. Dar neaišku, ar šis bandymas bus sėkmingas: Rusijos vienetai pasiekė kelis šimtus metrų ir patyrė nuostolių, tačiau tai iš karto rimtai apsunkino miesto gynėjų padėtį ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų įtvirtintą plotą. Norint sukurti realią Ukrainos pajėgų apsupimo grėsmę, Rusijos ginkluotosios pajėgos turi įveikti tik kelis kilometrus.Tikriausiai, norėdami sustabdyti Rusijos puolimą, Ukrainos ginkluotosios pajėgos turės perkelti rezervus, pirmiausia artileriją, į Avdiivkos sritį. Ukrainos vadovybė neturi laisvų pajėgų, o tai reiškia, kad ji turės susilpninti vieną iš frontų, kur Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau bando pulti.

Užsienio reikalų ministerijoje Ukrainos gynėjams padovanotos Lietuvos trispalvėsPenktadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) Lietuvos diplomatai susitiko su keturiais Ukrainos gynėjais, kuriems atsidėkojant už jų nepalaužiamą dvasią kovojant su brutaliu Rusijos režimu įteiktos Lietuvos trispalvės.Anot ministerijos, susitikime prisiminta ne vieną šimtmetį trunkanti lietuvių ir ukrainiečių tautų bendra kova už savo laisvę. Ukrainos kariams padėkota, kad nuo Rusijos agresijos gindami savo tėvynę, jie taip pat gina ir mus visus.Užsienio reikalų viceministro Jono Survilos teigimu, Lietuva ir visi Lietuvos žmonės labai gerai žino, ką reiškia gyvenimas okupacijoje ir kaip nelengva gintis nuo didelio ir agresyvaus kaimyno, tad daroma viskas, kad Ukraina sulauktų tiek politinės, finansinės, tiek ir karinės paramos.„Žinome, ką reiškia susidurti su priešiškos jėgos tankais. 1991 metų sausio mėnesį Vilniaus gatvėmis riedėjo prieš beginklius Lietuvos žmones pasiųsti sovietų tankai. Lietuvos žmonės bandė juos stabdyti plikomis rankomis. Tai prisimindami darome viską, kad be galo drąsiems Ukrainos gynėjams netektų to daryti, kad jie turėtų viską, ko reikia savo žemės ir žmonių gynybai bei Ukrainos pergalei“, – URM pranešime cituojamas J. Survila.Susitikimo metu Ukrainos gynėjams Henadijui, Oleksandrui, Sergijui ir Jaroslavui taip pat padovanotos Lietuvos trispalvės, paprašant pergalės prieš agresorių akimirką iškelti jas kartu su Ukrainos mėlynai geltonomis vėliavomis.„Jūsų kova yra ir mūsų kova. Kai pasieksite pergalę, ją švęsime kartu su Jumis, o greta plazdančios Lietuvos ir Ukrainos vėliavos šią mūsų bendrą pergalę ir įtvirtins“, – pažymėta įteikiant vėliavas.

V. Putinas: Rusijos grūdų eksporto apimtys išliks didelėsNepaisydama Vakarų sankcijų, Rusija kitąmet toliau vykdys didelį grūdų eksportą. Tai pareiškė šios šalies prezidentas Vladimiras Putinas.„Kaip žinote, praėjusiais metais buvo nuimtas istoriškai didelis (grūdų) derlius – 158 mln. tonų. Šiemet jis taip pat bus labai didelis ir viršys 130 mln. tonų“, – tvirtino V. Putinas.„Rusija veikiausiai išliks pirma pasaulyje pagal kviečių eksporto apimtis. Mūsų grūdų eksportas taip pat bus toks pat kaip pernai ir ne mažesnis nei 50-60 mln. tonų“, – dėstė Kremliaus šeimininkas.Rusijos prezidentas kalbėjo Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) susitikime.V. Putinas nurodė, kad tam tikrose NVS šalyse fiksuojama rusiškų grūdų paklausa, kuri esą „bus patenkinta“.Rugsėjo pradžioje V. Putinas sakė, kad Rusija artėja prie susitarimo, kuris padės užtikrinti nemokamų grūdų tiekimą į šešias Afrikos šalis.Tuo pat metu Maskva skundžiasi, kad Vakarai skelbia netiesiogines sankcijas jos grūdams ir trąšų eksportui, apribojant jos prieigą prie pasaulinių mokėjimo sistemų ir draudimo.Rusija teigia, kad tai paskatino ją pasitraukti iš susitarimo, kuris padėdavo užtikrinti saugų grūdų eksportą per Juodąją jūrą.

Mariupolyje nugriaudėjo stiprus sprogimas, okupantai pakėlė lėktuvusPenktadienį, spalio 13-ąją, laikinai okupuotame Donecko srities Mariupolio mieste nugriaudėjo sprogimas, įsibrovėliai pakėlė aviaciją.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Mariupolio mero patarėju Petro Andriuščenka.„Mariupolyje nugriaudėjo garsus sprogimas. Jį girdėjo visi miesto rajonai“, – parašė jis „Telegram“ kanale.Anot P. Andriuščenkos, iškart po sprogimo prasidėjo neįprastai aktyvus priešo aviacijos judėjimas Donecko link.„Gal rusų oro gynyba vėl numušė savo lėktuvą?" – retoriškai klausia mero patarėjas.Penktadienį sprogimai taip pat griaudėjo rusų okupuotame Zaporižios srities Melitopolio mieste ir okupuotame Sevastopolyje (Krymas).

Šaltiniai: Rusijos laivus atakavo Ukrainos dronaiUkrainos saugumo tarnyba (UST) kartu su Ukrainos karinėmis jūrų pajėgomis atakavo Rusijos sparnuotųjų raketų nešėją „Bujan“ ir laivą „Pavelas Deržavinas“ eksperimentine jūrinių dronų ginkluote.Šią informaciją penktadienį patvirtino „Ukrinform“ šaltiniai Ukrainos saugumo tarnyboje.„Šiandieninė ataka prieš raketnešį „Bujan“ ir „Pavelo Deržavino“ susprogdinimas užvakar – UST ir Ukrainos karinių jūrų pajėgų darbas“, – sakė pašnekovas.Ukrainos pareigūnai kol kas neatskleidžia detalių, tačiau pažymi, kad abiem Rusijos laivams smogė dronai „Jūrų mažyliai“ su eksperimentine ginkluote.„Po pirmosios atakos Rusijos minų ieškotojai ir narai taip ir neįstengė aptikti mūsų technologinių naujovių. Vakar pasisekė povandeniniam laivui „Alrosa“, kuriam pavyko nuo jų pabėgti. Sparnuotųjų raketų nešėjas „Bujan“ nesugebėjo pakartoti „Alrosos“ „žygdarbio“, todėl šiandien Sevastopolio reide jam buvo smogta „Jūrų mažylių“ eksperimentine ginkluote“, – papasakojo žurnalistams vienas iš specialiosios operacijos organizatorių.UST perspėja rusus, kad jie neturėtų plaukioti Ukrainos vandenyse, jei nori išsaugoti bent savo laivyno likučius, rašo „Ukrinform“.Kaip jau buvo pranešta, spalio 11 d. Sevastopolio išoriniame reide dėl nežinomų priežasčių sprogo Rusijos Juodosios jūros laivyno patrulinis laivas „Pavelas Deržavinas“.

Pokrovske per rusų ataką žuvo žmogusRusijos pajėgos penktadienio rytą apšaudė Pokrovsko miestą Ukrainos rytuose. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, o dar 13 buvo sužeista.Tai pranešė vietos valdžios institucijos.Miesto karinė administracija nurodė, kad Rusijos kariuomenė panaudojo dvi raketas „Iskander“, kurios miesto centre apgadino du pastatus.Pasak Ukrainos civilinės gynybos pareigūnų, gelbėtojai iš po griuvėsių ištraukė bent tris gyvus žmones.https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid028NFH2rwULztAZHK31WnFXnjvKkatN5fnvxarfxSNiSQbZUQtspTSM5eZF1QT1z6Gl

Ambasadorius: „Hamas“ nelaisvėje gali būti ukrainiečiųIzraelio tarnybų pateiktais preliminariais duomenimis, „Hamas“ smogikų nelaisvėje gali būti ukrainiečių.Tai penktadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša portalas „rbc.ua“.„Mes nežinome tam tikro žmonių skaičiaus buvimo vietos, ir gali būti, kad dalis jų yra nelaisvėje. Mus apie tai informavo Izraelio tarnybos, tai dar nepatvirtinta informacija, bet ji greičiausiai atitinka tikrovę“, – sakė J. Kornijčukas.Ambasadorius pridūrė, kad diplomatai dabar glaudžiai bendradarbiauja su Izraelio policija, ieškodami Ukrainos piliečių. Be kita ko, jų ieškoma ir pagal DNR, ir pagal pirštų atspaudus.Iš septynių per „Hamas“ teroristų ataką Izraelyje žuvusių ukrainiečių, kaip pažymėjo ambasadorius, tik viena pilietė turėjo Ukrainos pasą. Pasak jo, kitos šešios aukos nuolat gyveno Izraelyje ir turėjo Izraelio pasą.

Sulaikytas Rusijos opozicijos lyderio advokatas, kitų namuose – kratosPenktadienį Rusijos valdžia atliko kratas trijų Aleksejaus Navalno advokatų namuose, vienas jų sulaikytas, pranešė įkalinto Kremliaus kritiko šalininkai. Maskva tęsia susidorojimą, sustiprėjusį Rusijai užpuolus Ukrainą.Žymiausias Rusijos opozicijos politikas A. Navalnas sutraukdavo didžiulius antivyriausybinius mitingus, kol 2021 m. buvo įkalintas dėl kaltinimų sukčiavimu, jo šalininkų šalyje ir užsienyje laikomų baudžiamąja priemone opozicijos veikėjui. Rugpjūtį Rusija 19-ai metų įkalino A. Navalną griežto režimo kalėjime dėl kaltinimų ekstremizmu.„Visų šių priemonių imamasi siekiant visiškai izoliuoti A. Navalną“, – sakė į užsienį pabėgęs jo sąjungininkas Ivanas Ždanovas.Pasak jo, kratos buvo atliktos Vadimo Kobzevo, Igorio Sergunino ir Aleksejaus Lipcero namuose, advokatas I. Serguninas buvo sulaikytas.„Vienas jų sulaikytas, kitų dviejų negalime rasti“, – sakė A. Navalno kolega Marija Pevčich. V. Kobzevas penktadienį turėjo atstovauti A. Navalnui teisme nagrinėjant ieškinį, kurį jis iškėlė kalėjimui, tačiau keli padėjėjai teigė, kad jis nepasirodė.„Todėl visa tai ir daroma: kad Aleksejus liktų be teisinės apsaugos, be ryšio su išoriniu pasauliu“, – sakė A. Navalno atstovė Kira Jarmyš. Ji pridūrė, kad taip siekiama „pasiųsti signalą kitiems teisininkams: pavojinga ginti A. Navalną ir kitus politinius kalinius“.Įkalintas A. Navalnas bendrauja su išoriniu pasauliu per savo advokatus. Netrukus jis bus perkeltas į „ypatingo režimo“ koloniją – žiauriausią Rusijos nusikaltėliams skirtą kalėjimą, ten jo ryšiai su advokatais ir šeima bus labai apriboti.Dauguma žymių aktyvistų pabėgo į užsienį arba yra už grotų, tačiau bylos prieš jų advokatus palyginti retos. Penktadienio kratos buvo atliktos nagrinėjant bylą dėl „dalyvavimo ekstremistinėje veikloje“, sakė A. Navalno kovos su korupcija fondo teisės skyriaus vadovas Viačeslavas Gimadi.A. Navalno biurai 2021 m. buvo priskirti „ekstremistinėms organizacijoms“, jų darbuotojams, savanoriams ir rėmėjams gresia baudžiamasis persekiojimas.„Advokatai nedalyvauja politikoje, – sakė V. Gimadi, – Jie net neturi teisės atsisakyti ginti“.

Iš Sevastopolio pranešama apie sprogimą rusų laivePenktadienį, spalio 13-ąją, okupuotame Sevastopolyje nugriaudėjo galingas sprogimas. Pasak kai kurių šaltinių, tikriausiai sprogo rusų laivas.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis „Telegram“ kanalu „Krimskij viter“.Pasak vietos gyventojų, Sevastopolio reide sprogo Rusijos laivas. Tai įvyko po 10.30 val.Pranešama, kad net okupuoto Sevastopolio centro gyventojai pajuto sprogimą.„Miesto centro gyventojai girdėjo duslų sprogimo garsą, suveikė automobilių signalizacija“, – rašoma pranešime.Okupantai rusai Krymą naudoja savo kariniams tikslams. Jie per pusiasalį gabena ginklus ir gyvąją jėgą į frontą.Tačiau pastaruoju metu okupantams Kryme tapo pavojinga. Ukrainos gynybos pajėgos atakuoja karines bazes, sandėlius, aerodromus, taip pat įlankas, kuriose stovi priešo laivai. Ryškus pavyzdys buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgis Rusijos Juodosios jūros laivyno štabui Sevastopolyje.Neseniai Sevastopolio rajone buvo susprogdintas Rusijos Juodosios jūros laivyno laivas „Pavelas Deržavinas“.https://t.me/stranaua/126972

Britų žvalgyba pastebi Rusijos tolimosios aviacijos operacijų pertraukąRusijos karinių oro pajėgų tolimosios aviacijos lėktuvai nuo 2023 m. rugsėjo 21 d., t. y. 21 dieną, nevykdė smūgių į Ukrainą, rašo Didžiosios Britanijos karinė žvalgyba, skelbia BBC.Tame nėra nieko neįprasto, paskutinė pertrauka truko 51 dieną – nuo 2023 m. kovo 9 d. iki balandžio 28 d. Tuomet, britų žvalgybos duomenimis, Rusija po žiemos kampanijos, per kurią atakavo Ukrainos kritinę infrastruktūrą, beveik išnaudojo savo oro raketų Kh-101 (AS-23 pagal NATO klasifikaciją) atsargas.Šį kartą, pasak ataskaitos autorių, Rusijos oro pajėgos greičiausiai pasinaudos pertrauka, kad sukauptų amunicijos atsargų ir pasiruoštų naujiems smūgiams Ukrainai ateinančią žiemą.Neseniai Rusija atakavo grūdų saugyklas pietų Ukrainoje, naudodama bepiločius dronus. Smūgiai nukreipti į Ukrainos uostus Dunojaus upėje, o tam reikia didelio tikslumo, nes taikiniai yra netoli Rumunijos sienos.Rusijos kariuomenė tikriausiai naudoja „šahedus“ dėl didesnio tikslumo, palyginti su raketomis iš oro, sakoma pranešime.

Rusija: dronas atakavo chemijos gamyklą netoli BrianskoRusijos žiniasklaida teigia, kad Ukrainos dronas atakavo chemijos gamyklą Briansko srityje, praneša UNIAN.Pasak „Telegram“ kanalo „Baza“, apie antrą valandą nakties lėktuvo tipo bepilotis orlaivis atakavo SSRS 50-mečio chemijos gamyklą. Rusai teigia, kad dronas „buvo nuslopintas radioelektroninės kovos priemonių“, tačiau jis nukrito ant vieno iš cechų stogo ir sprogo.Rusai tvirtina, kad per ataką niekas nenukentėjo. Apie sugriovimus gamykloje visiškai neužsimenama.„Baza“ iš pradžių pranešė apie „ataką prieš gamyklą“, o po kelių minučių pataisė tekstą, pavadindama incidentą „mėginimu atakuoti gamyklą“.Vėlų spalio 12-osios vakarą Rusijos Briansko mieste taip pat buvo neramu. Miesto pakraštyje esančio mėsos kombinato rajone kilo didelis gaisras – prieš tai vietos gyventojai ten girdėjo sprogimus.https://t.me/barakholka32/3350

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 508 vaikai, dar 1 135 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 508 vaikai, dar 1 135 buvo sužeisti. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų spalio 13 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 643 vaikai - 508 žuvo ir daugiau kaip 1 135 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 492 vaikai, Charkivo srityje – 303, Chersono srityje – 130, Kyjivo srityje – 129, Zaporižios srityje – 99, Mykolajivo srityje – 97, Dnipropetrovsko srityje – 96, Černihivo srityje – 72, Luhansko srityje – 67.Spalio 12 d. rusams apšaudant Donecko srities Bahatyro kaimą, žuvo 11 metų berniukas. Jo 6 metų brolis buvo sužeistas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios daugiau nei 1 300 ukrainiečių vaikų buvo evakuoti gydytis į užsienio klinikas.

JAV parodė Ukrainoje rastus Irano dronusKetvirtadienį JAV kariuomenės pareigūnai parodė Jungtinių Tautų (JT) valstybėms narėms Ukrainoje rastus Irano bepiločius orlaivius. Pasak Pentagono, tai įrodo, kad Irano ir Rusijos ryšiai stiprėja.JAV atstovybė JT pranešė, kad renginyje dalyvavo atstovai iš daugiau nei 40 šalių.Gynybos žvalgybos agentūros (DIA) pareigūnai sakė, kad tarp nuolaužų yra Ukrainoje aptiktų Irano dronų „Shahed 101“, „Shahed 131“ ir „Shahed 136“ dalių. „Tai ne kopijos. Tai tikri dalykai“, - sakė JAV ambasadorė Linda Thomas-Greenfield, pranešė jos biuras. „Tai karo ginklai, kuriuos Iranas perdavė blogio veikėjams“, - sakė ji ir pridūrė: „Irano pareigūnai neslepia savo ambicijų plėsti šių kovinių dronų pardavimą. Dabar jie yra Rusijos rankose ir naudojami prieš civilius Europoje“.Teheranas neigia Vakarų kaltinimus, kad tiekia Rusijai didelius kiekius nepilotuojamų orlaivių, naudojamų per invaziją į Ukrainą, kai kurie jų ginkluoti.Anksčiau DIA pareigūnai Vašingtone parodė, jų teigimu, rugpjūtį Ukrainoje rastų Irano bepiločių orlaivių dalis. Šįkart jie parodė dviejų „Shahed 131“ korpusų dalis, vienas jų buvo panaudotas Ukrainoje 2022 m. rudenį, kitas 2021 m. rastas Irake.Vienas DIA analitikas, pageidavęs neskelbti jo pavardės, sakė, kad „Iranas meluoja“, Irano ir Rusijos santykius vadino „labai neraminančiais“, pabrėžė panašų abiejų dronų dizainą bei komponentus ir sakė, jog tai įrodo, kad juos abu pagamino Iranas.Pasak kito karinės žvalgybos pareigūno, dar vienas įrodymas, kad abu dronai yra Irano, jų „koryta struktūra“. „Esame beveik tikri, kad Iranas yra vienintelė šalis, naudojanti korio pavidalo struktūrą“, – sakė pareigūnas.Rugsėjo pabaigoje JAV generolas leitenantas Alexusas Grynkewichas Abu Dabyje pareiškė, kad mūšio laukuose nuo Sirijos iki Ukrainos „besimezgantys“ kariniai Rusijos ir Irano ryšiai kelia nerimą Vašingtonui.Renginyje JAV misijoje JT dalyvavo ir Didžioji Britanija, pareigūnai taip pat pateikė įrodymų – raketų ir komponentų su Irano ženklais ir serijos numeriais. Londono teigimu, tai buvo Irano ginklai, konfiskuoti Omano įlankoje ir skirti Jemeno hutų sukilėliams. Pareigūnai vadino Iraną „destabilizuojančia grėsme“ ir sakė, kad Iranas turi būti patrauktas atsakomybėn.

Ukraina: jau sunaikinta apie 285 920 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 030 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų spalio 13 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 285 920 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 931 tanko, 9 313 šarvuotųjų kovos mašinų, 6 807 artilerijos sistemų, 811 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 546 oro gynybos priemonių, 316 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 5 264 dronų, 1 531 sparnuotosios raketos, 20 laivų, 1 povandeninio laivo, 9 203 automobilių, 967 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0azG4bQHK4x17UuhqW8FAb3RaFsek5wNJChi4MprHeyszs4XgNELFLikxvExrGuUyl

Rusai per parą 100 kartų apšaudė Chersono sritį, žuvo du žmonėsPraėjusią parą, spalio 12-ąją, Rusijos kariuomenė 100 kartų apšaudė Chersono sritį ir pražudė du žmones.Tai penktadienį feisbuke pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per praėjusią parą priešas surengė 100 apšaudymų, jis paleido 553 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, granatsvaidžių, aviacijos ir dronų. 49 sviediniai buvo paleisti į Chersono miestą“, – pažymėjo O. Prokudinas.Anot jo, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, švietimo įstaigų pastatus Chersone ir Chersono rajone, medicinos įstaigą ir gamyklą Chersone, įmonę Beryslavo rajone.Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti, tarp jų – vaikas, pabrėžė O. Prokudinas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per apšaudymą spalio 12-osios rytą buvo sugriautas Chersono valstybinio universiteto pastatas.

Rusija: Brianske nugriaudėjo galingas sprogimas, pranešama apie gaisrąKetvirtadienio vakarą Rusijos mieste Brianske nugriaudėjo galingas sprogimas.Tai praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis „Telegram“ kanalu „Baza“ ir Briansko srities gubernatoriumi Aleksandru Bogomazu.Anot propagandinio kanalo, po sprogimo mieste, mėsos kombinato rajone, kilo gaisras.Briansko srities gubernatorius A. Bogomazas pareiškė, kad esą miestą atakavo dronas.„Briansko miesto pakraštyje radioelektroninės kovos priemonės nuslopino lėktuvo tipo bepilotį orlaivį. Dronui krintant detonavo sprogstamasis įtaisas“, - parašė valdinininkas „Telegram“ kanale.Portalas primena, kad pastaruoju metu Rusijoje vis dažniau griaudėja sprogimai ir kyla gaisrai. Vietos valdžia nuolat kaltina Ukrainos kariuomenę mėginimais atakuoti Rusijos teritoriją dronais.Ypač dažnai dėl tokių incidentų skundžiamasi Briansko srityje, kuri ribojasi su Ukraina. Prieš savaitę ten buvo pranešta apie ataką prieš karinį dalinį Karačevo mieste.

ISW: ukrainiečiai veržiasi į priekį prie Bachmuto ir Zaporižios regionuoseUkrainos ginkluotosios pajėgos tęsia kontrpuolimą prie Bachmuto ir Zaporižios srities vakaruose. Abiejose fronto atkarpose užfiksuota pažanga.Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Karo tyrimų institutu (ISW).Instituto duomenimis, Rusijos kariai vykdė puolamąsias operacijas netoli Kupiansko. Iš geolokacinio vaizdo įrašo matyti, kad Rusijos pajėgos pasiekė nedidelių laimėjimų į pietvakarius nuo Orliankos. Rusijos šaltiniai teigė, kad Rusijos pajėgos pasistūmėjo Krachmalnoje, netoli Sinkivkos, ir užėmė kelias neįvardytas pozicijas netoli Liman Pervyj. Tačiau ISW nerado jokių šių teiginių patvirtinimų.Ukrainos generalinis štabas teigė, kad Ukrainos kariai atrėmė Rusijos puolimą prie Sinkivkos ir Ivanivkos. Rytinės kariuomenės grupės spaudos tarnybos vadovas Ilja Jevlašas sakė, kad Rusijos kariai sutelkė puolamąsias operacijas Sinkivkos ir Ivanivkos kryptimis, o artileriją ir personalą perdislokuoja Kupiansko-Limano kryptimi.Rusai prie Avdijivkos jau prarado šarvuočių batalioną, tačiau rimtesnės taktinės sėkmės nepasiekė, nepaisant visų Rusijos karinės vadovybės pareiškimų, praneša Amerikos karo studijų instituto analitikai.