Izraelis jau evakavo miestus netoli savo šiaurinės sienos su Libanu, kur kariuomenė ne kartą apsikeitė ugnimi su Irano remiama grupuote.

Anksčiau kalbėdamas ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu perspėjo Iraną ir „Hezbollah“: „Nebandykite mūsų šiaurėje. Nedarykite praeities klaidos. Šiandien kaina, kurią mokėsite, bus daug didesnė.“ Galvoje jis turėjo 2006 m. Izraelio karą su „Hezbollah“.

Įvykiai Izraelyje

ES vadovai tarsis dėl Izraelio ir „Hamas“ konfliktoEuropos Sąjungos lyderiai antradienį surengs vaizdo konferenciją aptarti tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“ įsiplieskusį konfliktą, kurio metu per pastarąsias 10 dienų žuvo daugiau nei 4 000 žmonių.Kaip iki susitikimo nurodė Europos Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis, ES viršūnių susitikime daugiausiai dėmesio bus skiriama aptarti tolesnius bloko veiksmus kaip išvengti konflikto eskalavimo visame regione, taip pat konflikto pasekmes bloko saugumui.Taip pat bus kalbama apie humanitarinę pagalbą civiliams ir dėl Izraelio paskelbto nurodymo gyventojams evakuotis iš šiaurinės Gazos dalies bei gręsiančio puolimo regione galinčią prasidėti didelio masto migraciją.ES „visuomet buvo ir turi būti tvirtu taikos ir tarptautinės teisės gynėja,“ – teigė Ch. Michelis.Šiam pasitarimui daugiau konteksto suteiks ir tai, kad keletas ES piliečių vis dar yra laikomi grupuotės „Hamas“ įkaitais.Sekmadienį paskelbtame bendrame pranešime ES vadovai pareikalavo „grupuotės „Hamas“ tuojau pat ir be jokių sąlygų paleisti visus įkaitus“.Jie pasmerkė „„Hamas“ ir jos žiaurias ir aukų nesirenkant visame Izraelyje vykdomas atakas bei giliai [gailėjosi] prarastų gyvybių“.Vadovai taip pat pabrėžė „Izraelio teisę gintis pagal humanitarinės ir tarptautinės teisės normas“.Bendras pranešimas pasirodė po to, kai Europos Komisija pirma paskelbė laikinai sustabdanti visas palestiniečiams skirtas išmokas, o po keleto valstybių narių pareikštos kritikos patikslino, kad humanitarinė pagalba vis tik bus teikiama, o jos apimtys didinamos.

Per naujus antskrydžius Gazoje žuvo 49 žmonėsPer naujus Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, naktį į antradienį žuvo mažiausiai 49 žmonės. Smogta gyvenamiesiems namams Chan Junyje ir Rafoje, pranešė Vidaus reikalų ministerija teroristinės „Hamas“ organizacijos kontroliuojamame Gazos Ruože, informuoja agentūra „Reuters“.

Gazos Ruožo šiaurėje vis dar likę šimtai tūkstančių palestiniečiųIzraelio kariuomenės duomenimis, šimtai tūkstančių palestiniečių Gazos Ruože vis dar nepaiso raginimų evakuotis. Iki antradienio nakties į pietinę teritorijos dalį pasitraukė kiek daugiau nei 600 000 žmonių, antradienį sakė kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas.„Vis dar yra keli šimtai tūkstančių, kurie turėtų pasitraukti“, – pridūrė jis.Prieš tikėtiną sausumos operaciją prieš „Hamas“ teroristus Izraelis keliskart paragino gyventojus Gazos Ruožo šiaurėje evakuotis į pietinę dalį.

Pietų Korėjos kariuomenė: Šiaurės Korėja galėjo tiekti ginklus, naudotus per „Hamas“ ataką Pietų Korėjos kariuomenė teigia stebinti požymius, kad Šiaurės Korėja tiekė „Hamas“ ginklus, naudotus atakuojant Izraelį.„Mes ir toliau matome įrodymų, kad Šiaurės Korėja eksportuoja įvairius ginklus į Artimųjų Rytų šalis ir kovotojų grupes, įskaitant neseniai netoli sienos su Izraeliu aptiktus Šiaurės Korėjoje pagamintus 122 mm radialinius artilerijos sviedinius, kuriuos, kaip manoma, naudoja kovotojai, aktyviai remiantys „Hamas“, arba su „Hamas“ susiję kovotojai“, – per trumpą pranešimą šalies žurnalistams sakė karinis pareigūnas.Pareigūnas taip pat užsiminė, kad „Hamas“ motorizuotų parasparnių įsiveržimo taktika galėjo kilti Šiaurės Korėjoje, nurodydamas režimo sustiprintus oro infiltracijos mokymus naudojant parasparnius.

Humanitarinės pagalbos sunkvežimiai atkeliauja į Rafaho perėjąPasak liudininko ir Egipto saugumo šaltinių, prie Rafaho perėjos atvyko sunkvežimiai, gabenantys pagalbą Gazai.Pasak dviejų šaltinių, pagalbos siuntos laukia, kol atsidarys Gazos sienos pusė ir bus užtikrintas saugus judėjimas prieš įeinant į perėją.Apie 160 sunkvežimių vakar 60 km nuo pervažos Al-Arish mieste laukė, kol ji bus atidaryta.

„Hamas“ paskelbė pirmąjį vaizdo įrašą su Izraelyje pagrobta įkaite „Hamas“ teroristai pirmą kartą paviešino vaizdo įrašą su Izraelyje pagrobta ir į Gazos Ruožą išvežta įkaite. Pirmadienį išplatintame įraše matyti, kaip jaunai moteriai tvarstoma žaizda rankoje ir tada ji kalba tiesiai į kamerą. „Man 21 metai, esu iš Šohamo“, – sako mergina maždaug minutės trukmės įraše. Ji teigia šiuo metu esanti Gazos ligoninėje. „Prašau, kuo greičiau išgelbėkite mane“, – toliau sako izraelietė, kuri, anot žiniasklaidos, turi ir Prancūzijos pilietybę.Nėra aišku, kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis įrašas darytas. Pasak žiniasklaidos, jauna moteris po „Hamas“ surengtų žudynių Pietų Izraelyje buvo užregistruota kaip dingusi be žinios.Izraelio kariuomenė „X“ tinkle patvirtino, kad įkaitė yra Mia, ją pagrobė „Hamas“. Įraše grupuotė esą mėgina pavaizduoti save kaip humanišką, ta čiau iš tikrųjų „Hamas“ yra teroristinė organizacija.„Hamas“ karinio sparno atstovas prieš tai pranešė, kad į Gazos Ruožą pagrobta nuo 200 iki 250 žmonių. 200 jų yra „Hamas“, likę – kitų radikalių grupuočių rankose, pareiškė atstovas. Jis pridūrė, kad „užsieniečiai yra ne belaisviai, o svečiai Gazoje“. Jie esą bus paleisti, „kai tik baigsis dabartinė situacija“. Anot atstovo, „Hamas“ siekia apsikeitimo belaisviais.

Izraelio kariai užkirto kelią bandymui slapta kirsti šalies sieną iš Libano pusės ir nukovė keturis asmenisAntradienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad, įtampai Izraelio ir Libano pasienyje didėjant, jos kariai nukovė keturis smogikus, mėginusius slapta kirsti šalies sieną iš Libano pusės.„Ką tik Izraelio gynybos pajėgų karių būrys pastebėjo operatyvinę teroristų grupę, mėginančią prasiskverbti pro apsauginę tvorą Libano pasienyje ir padėti sprogstamąjį užtaisą,“ – teigiama kariuomenės pranešime spaudai. „Keturi teroristai buvo nukauti.“Pirma kariuomenės atstovai yra pranešę, kad naktį atakuoti Libane esantys „teroristiniai“ organizacijos „Hezbollah“ objektai.Nuo karo, kurį sukėlė spalio 7 d. grupuotės „Hamas“ įvykdytas precedento neturintis išpuolis prieš Izraelį pradžios, susidūrimuose Izraelio ir Libano pasienyje Libano pusėje žuvo apie 10 žmonių. Dauguma jų buvo smogikai, tačiau tarp žuvusiųjų yra ir agentūros „Reuters“ žurnalistas bei du civiliai.Mažiausiai du žmonės žuvo Izraelio pusėje.Tarptautinė bendruomenė baiminasi, kad, Irano remiamai grupuotei „Hezbollah“ prisijungus prie savo sąjungininkės „Hamas“ šios kovoje prieš Izraelį, konflikte gali būti atidarytas antras frontas.Izraelis pradėjo evakuoti tūkstančius gyventojų iš 28 šiaurėje esančių vietovių.

Izraelio pajėgos praneša nukovusios „Hamas“ Šuros Tarybos vadovąIzraelio kariuomenė praneša per oro antskrydį Gazos Ruože nukovusi teroristinės „Hamas“ grupuotės Šuros Tarybos vadovą.Osama Mazinis buvo atsakingas už „Hamas“ kalinius ir vadovavo teroristinei veiklai prieš Izraelį, antradienio rytą pranešė Izraelio kariuomenė. Ji „Telegram“ tinkle paskelbė atakos vaizdo įrašą.Šuros Taryba renka „Hamas“ politinį biurą, kuris yra aukščiausia Gazos Ruožą kontroliuojančio „Hamas“ judėjimo sprendimų priėmimo institucija.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas vyksta į Izraelį solidarumui parodytiAntradienį Vokietijos kancleris Olafas Scholzas vyksta į Izraelį, kad parodytų solidarumą po „Hamas“ iš Gazos Ruožo įvykdyto teroristinio išpuolio.„Labai svarbu, kad solidarumą vizito į Izraelį metu galėčiau pareikšti praktiškai,“ – pirmadienį viešėdamas Albanijos sostinėje Tiranoje kalbėjo O. Scholzas, pridurdamas, kad tai yra svarbu Izraelio valstybei ir žmonėms.O. Scholzas yra pirmasis vyriausybės vadovas, apsilankysiantis Izraelyje po prieš 10 dienų įvykdyto išpuolio. Planuojama, kad jis kalbėsis su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, po to lėktuvu skris į Egiptą, kur susitiks su šalies prezidentu Abdeliu Fattah al-Sissi.Vokietijos kancleris sakė norintis aptarti padėtį karo zonoje ir tai, kaip galima būtų užkirsti kelią tolesniam konflikto eskalavimui. „Beje, tai reiškia, kad konstruktyviai kalbėsime ir su daugeliu kitų šio regiono šalių. Tiesiog turime su visais nuolat kalbėtis ir užtikrinti tokią perspektyvą, kuri padėtų užkirsti kelią tokiam eskalavimui.“Numatoma, kad pokalbių metu daugiausiai dėmesio bus skiriama pastangoms išlaisvinti beveik 200 asmenų, kuriuos „Hamas“ laiko įkaitais ir tarp kurių yra keletas Vokietijos piliečių, ir užkirsti kelią konfliktui įsiplieksti visame regione.Be to, O. Scholzas turėtų pasiūlyti karinę paramą Izraeliui ir humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams.„Grupuotės „Hamas“ įvykdyta ataka buvo neatsakingas ir siaubingų pasekmių turėjęs teroristinis išpuolis, kurio metu žuvo ir pažeminimą patyrė neįtikėtinai didelis žmonių skaičius. Todėl Izraelis turi visas teises gintis,“ – teigė O. Scholzas.Prieš išvykdamas O. Scholzas planuoja antradienio rytą Berlyne susitikti su Jordanijos karaliumi Abdullah II. Pastarosiomis dienomis jis Berlyne aptarė kylančią krizę su Kataro emyru Tamimu bin Hamadu Al Thani, šiuo klausimu telefonu kalbėjosi su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.

V. Putinas per pokalbį telefonu pasiūlė B. Netanyahu Rusijos paramą sprendžiant krizęRusijos prezidentas Vladimiras Putinas, oficialiais duomenimis, pasiūlė Izraelio premjerui Benyaminui Netanyahu pagalbą sprendžiant krizę.V. Putinas, be to, per pokalbį telefonu informavo B. Netanyahu apie prieš tai vykusius savo pokalbius su Artimųjų Rytų šalių lyderiais, kad „padėtų normalizuoti situaciją, kad būtų užkirstas kelias tolesnei smurto eskalacijai ir humanitarinei katastrofai Gazos Ruože“, pranešė Kremlius.V. Putinas per seriją pokalbių telefonu su Artimųjų Rytų šalių vadovais pareikalavo neatidėliotinų paliaubų humanitariniams tikslams, kad būtų aprūpinti civiliai gyventojai Gazos Ruože.Per pokalbius su Sirijos, Egipto, Irano ir palestiniečių prezidentais V. Putinas pareiškė susirūpinimą dėl dabartinės situacijos, sakoma toliau Kremliaus pranešime. Kartu V. Putinas, kurios daliniai jau 600 dienų kariauja su Ukraina, pasisakė prieš smurto naudojimą prieš civilius.Prezidentai, Kremliaus duomenimis, sutarė, kad „su visais konstruktyviai nusiteikusiais partneriais“ būtina siekti, kad smurtas greitai baigtųsi ir padėtis Artimuosiuose Rytuose stabilizuotųsi. Jie taip pat buvo vieningi, kad prie dabartinės krizės prisidėjo nutrūkęs taikos procesas.

Kariuomenė: apie pusė milijono Izraelio gyventojų perkelta šalies vidujePer 10 dienų nuo tada, kai „Hamas“ surengė kruviniausią išpuolį Izraelio istorijoje, buvo evakuota ir perkelta apie 500 000 šalies gyventojų, antradienį pranešė Izraelio kariuomenė.„Šiuo metu yra apie pusė milijono šalies viduje perkeltų izraeliečių“, – internetiniame brifinge sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Jonathanas Conricusas.Jis nurodė, kad buvo evakuotos visos bendruomenės aplink Gazos Ruožą, taip pat daugiau kaip 20 bendruomenių palei Izraelio šiaurinę sieną su Libanu.Evakuacijos pradėtos po žiauraus netikėto „Hamas“ teroristų išpuolio, kai spalio 7 dieną jie prasiveržė pro stipriai įtvirtintą sieną ir nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių.Tai buvo baisiausias išpuolis per 75 metų šalies istoriją. Dėl nesiliaujančių Izraelio atsakomųjų antskrydžių Gazos Ruože buvo sulyginti su žeme ištisi kvartalai, žuvo mažiausiai 2 750 žmonių, dauguma jų – taip pat paprasti palestiniečiai.Daugiau kaip milijonas žmonių buvo priversti palikti savo namus tankiai apgyvendintoje Palestinos teritorijoje, nes Izraelis rengiasi plataus masto sausumo puolimui prieš „Hamas“.Daugelis žmonių iš Izraelio bendruomenių aplink Gazos Ruožą iš pradžių „evakavosi savo pačių iniciatyva“, sakė J. Conricusas, pridurdamas, kad vėliau „visos bendruomenės aplink Gazos Ruožą buvo evakuotos vyriausybės nurodymu“.„Nenorime, kad civiliai gyventojai būtų šalia mūšio zonos“, – sakė jis, pabrėždamas, kad „norime apsaugoti civilius gyventojus, visų pirma – mūsų, nuo siaubingų karo padarinių“.Izraelio kariuomenė taip pat evakuoja gyventojus, gyvenančius palei šiaurinę sieną su Libanu, didėjant įtampai dėl „Hezbollah“ kovotojų veiksmų.Sekmadienį per raketų atakas iš Libano žuvo vienas Izraelio civilis ir vienas karininkas, o Izraelio kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius ir atakavo kovotojų grupuotės infrastruktūrą.

Bidenas lankysis IzraelyjeJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį lankysis Izraelyje, kur susitiks su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu.Prezidentas Bidenas dar kartą patvirtins solidarumą su Izraeliu, kai jis ruošiasi sausumos puolimui prieš „Hamas“ teroristus Gazoje, sakė valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Savo vizitą į Izraelį J. Bidenas taip pat patvirtino „X“ socialiniame tinkle. Jis rašo vėliau keliausiantis į Jordaniją aptarti humanitarinius poreikius. „Susitiksiu su lyderiais ir aiškiai parodysiu, kad „Hamas“ negina palestiniečių apsisprendimo teisės“, – rašo JAV prezidentas. https://twitter.com/POTUS/status/1714090576076038360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714090576076038360%7Ctwgr%5E78c69ec276ca78a2cee8a50199b4709b7befa468%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-latest-updates-gaza-sky-news-live-blog-12978800

Izraelis smogė „Hezbollah“ taikiniams LibaneRemiantis Izraelio kariuomenės įrašu „X“ socialiniame tinkle, IDF naktį į antradienį atakavo „Hezbollah“ taikinius Libane.Izraelis jau evakavo miestus netoli savo šiaurinės sienos su Libanu, kur kariuomenė ne kartą apsikeitė ugnimi su Irano remiama grupuote.Anksčiau kalbėdamas ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu perspėjo Iraną ir „Hezbollah“: „Nebandykite mūsų šiaurėje. Nedarykite praeities klaidos. Šiandien kaina, kurią mokėsite, bus daug didesnė.“ Galvoje jis turėjo 2006 m. Izraelio karą su „Hezbollah“.

„Hamas“: Gazoje laikomi 200–250 įkaitų„Hamas“ karinio sparno atstovas sako, kad Gazoje yra „maždaug 200–250“ Izraelio belaisvių, praneša naujienų agentūra „Reuters“.„Hamas“ įrašytame vaizdo įraše teigė, kad turi „apie 200“ įkaitų, o likusius laiko „kitos ginkluotos grupuotės“.Grupė tvirtina, kad ji elgiasi su kaliniais pagal etiką ir humanitarinę teisę.Grupė teigė, kad turi belaisvių „kitų tautybių, kurie yra svečiai“ ir „paleis juos, kai leis aplinkybės“.BBC nepriklausomai nepatvirtino šių teiginių.„Hamas“ anksčiau teigė paslėpęs įkaitus „saugiose vietose ir tuneliuose“ Gazos ruože, bet grasino juos nužudyti, jei Izraelis be įspėjimo subombarduos civilių namus.

Raketos iš Gazos ruožo nukrito Sderote Izraelio Sderoto savivaldybė pranešė apie du raketų smūgius pietiniame mieste per naujausią ataką iš Gazos ruožo.Savivaldybė teigia, kad viena iš raketų rėžėsi į namą, tačiau šeimos nebuvo namuose.Pranešimų apie sužalojimus per naujausią ataką nėra.

Izraelio gynėjai Gazos ruožo pasienio zoną tyrinėja nuo spalio 7-osios Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sakė, kad kariuomenė vykdo paieškas abiejose Gazos sienos pusėse, ieškodama kūnų ir įrodymų, kurie galėtų padėti gauti daugiau informacijos apie dingusius izraeliečius ir užsieniečius per spalio 7 d. įvykdytą žmogžudišką „Hamas“ išpuolį.„Pajėgos ieško dingusių žmonių abiejose sienos pusėse, bando užbaigti pastangas surasti dingusiuosius. Mes nuskaitome visas įmanomas sritis“, – sakė D. Hagari.Jis patikino, kad didžiausias IDF prioritetas tebėra žudyti „Hamas“ teroristus, „ypač tuos, kurie dalyvavo siaubingoje atakoje“.Jis teigė, kad sausumos pajėgos vykdo intensyvias pratybas susirinkimų zonose prieš numatomą Izraelio sausumos puolimą Gazos ruože.Kalbant apie „Hezbollah“, D. Hagari teigė, kad pastaruoju metu Libano teroristinės grupuotės atakos prie šiaurinės sienos yra skirtos „nukreipti mūsų dėmesį nuo karo Gazoje“ pagal Irano nurodymus.Jis sakė, kad IDF gali vienu metu kovoti dviem frontais, jei reikia.D. Hagari pridūrė, kad IDF „visiškai koordinuoja veiklą su Jungtinėmis Valstijomis“, kurios išsiuntė du lėktuvnešius į Artimuosius Rytus.

Pentagonas dėl karo Izraelyje ruošia dislokuoti 2000 JAV kariųPentagonas išsiuntė įsakymus „pasirengti dislokuoti“ maždaug 2 000 JAV karių, kad jie būtų pasirengę reaguoti į Izraelio ir „Hamas“ karą, pranešė du JAV pareigūnai, su sąlyga, kad jie liktų anonimiški, kad aptartų dar nepaskelbtą sprendimą, skelbia AP.Kariai ketina atlikti įvairius paramos vaidmenis, pavyzdžiui, teikti papildomą medicininę pagalbą ar paramą sprogmenims, įskaitant papildomą apsaugą vartų perėjose, sako vienas iš pareigūnų.Jie nebus siunčiami į Izraelį, bet gali būti išsiųsti į regiono šalis, sako vienas iš pareigūnų.

Vienas iš „Hamas“ vadovų prisipažino: nežino, ar paimti įkaitai yra gyvi „Hamas“ politinių ir tarptautinių santykių vadovas Basemas Naimas „Sky News“ sakė nežinantis, ar įkaitais paimti 199 Izraelio civiliai vis dar gyvi.Kovingame interviu B. Naimas sakė, kad to „neįmanoma“ patikrinti, nes Gaza yra smarkiai bombarduojama.„Visiems tarpininkams pasakėme, kad esame pasirengę paleisti visus civilius įkaitus tuo metu, kai bus sustabdyta agresija prieš mūsų žmones“, – sakė jis „Sky News“ laidų vedėjui Markui Austinui.B. Naimas taip pat perspėjo, kad besitęsiantys Izraelio pajėgų bombardavimai gali kelti pavojų įkaitų gyvybėms – iki šiol žuvo devyni žmonės.Paklaustas, ar sutinka, kad „Hamas“ žudė Izraelio civilius siaubingu mastu, B. Naimas sakė, kad „nepriimtina“ ir „tikrai gėdinga“ diskutuoti apie tai, kas įvyko prieš savaitę, kai dabar „nužudyti ir išžudyti“ 3000 palestiniečių.Jis tęsė, kad „Hamas“ tikslas buvo „atsikratyti okupacijos ir atsikratyti dusinančios apgulties“ – pridūrė: „Karas pats savaime nėra tikslas“.

Blinkenas ir Netanyahu per susitikimą Tel Avive turėjo slėptis bunkeryje JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir Izraelio karo kabinetas penkias minutes prisiglaudė bunkeryje, kai pirmadienį Tel Avive suveikė oro antskrydžio sirenos, sakė atstovas spaudai Mattas Milleris. Nuo to laiko pareigūnai persikėlė ir tęsia diskusijas komandų centre, sakė M. Milleris. A. Blinkeno susitikimai Izraelyje – antrasis jo turas per mažiau nei savaitę – įvyksta, kai atrodo, kad Izraelis yra pasirengęs neišvengiamai įsiveržti į Gazos ruožą. https://twitter.com/John_Hudson/status/1713964808976908333?ref_src=twsrc%5Etfw

Pasipiktinusi Izraelio ambasadoriumi, Kolumbija pareikalavo, kad jis išvyktųPirmadienį Kolumbija pareikalavo, kad Izraelio ambasadorius paliktų šią Pietų Amerikos šalį, pasipiktinusią jo kritika dėl prezidento Gustavo Petro pasisakymų apie karą su „Hamas“.Užsienio reikalų ministras Alvaro Leyva pareiškė, kad ambasadorius, kritikavęs prezidento G. Petro Izraelio atakų Gazoje palyginimą su nacių vykdytu žydų persekiojimu, turėtų „bent jau atsiprašyti ir išvykti“.Diplomatinei nesantaikai paaštrėjus, Izraelis, vienas pagrindinių ginklų tiekėjų Kolumbijos kariuomenei, sekmadienį pareiškė „stabdantis saugumo eksportą“ į šią Pietų Amerikos šalį.G. Petro viename įraše socialiniame tinkle X apkaltino Izraelio gynybos ministrą Yoavą Gallantą apie Gazos žmones kalbant taip, kaip „naciai kalbėjo apie žydus“. Jis tvirtino, kad „demokratinės valstybės negali leisti, kad nacizmas vėl įsitvirtintų tarptautinėje politikoje“.Sekmadienį Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovas Lioras Haiatas sakė, kad dėl G. Petro „priešiškų ir antisemitinių pareiškimų“ buvo iškviesta Kolumbijos ambasadorė Izraelyje Margarita Manjarrez.Prezidento pareiškimai sukėlė „nuostabą“, sakė atstovas ir apkaltino G. Petro, kad jis pritaria „Hamas“ teroristų įvykdytiems žiaurumams, savo pareiškimais kursto antisemitizmą, liečiantį Izraelio valstybės atstovus, ir kelia pavojų žydų bendruomenės ramybei Kolumbijoje“.Reaguodamas į L. Haiato pareiškimą, G. Petro sakė, kad jo šalis nepritaria „genocidui“. „Jei turime sustabdyti užsienio santykius su Izraeliu, mes juos sustabdysime“, – pridūrė jis.Kolumbijos ginkluotosios pajėgos, įsitraukusios į dešimtmečius trunkantį konfliktą su kairiųjų partizanais, dešiniųjų sukarintomis grupuotėmis ir narkotikų karteliais, naudoja Izraelio gamybos ginklus ir lėktuvus. Šalis turi stiprių diplomatinių ir karinių santykių su Izraeliu ir JAV istoriją.G. Petro taip pat įsitraukė į žodžių karą internete tiesiogiai su ambasadoriumi Gali Daganu, raginusiu prezidentą pasmerkti „teroristų išpuolį prieš nekaltus civilius“. G. Petro į tai atsakė, kad „terorizmas yra žudyti nekaltus vaikus, nesvarbu, Kolumbijoje ar Palestinoje“. Tada G. Daganas pakvietė G. Petro apsilankyti Holokausto memoriale Jeruzalėje ir Aušvico-Birkenau mirties stovykloje, prezidentas atkirto tai matąs „kopijuojant Gazoje“. „Nė vienas demokratas pasaulyje negali sutikti, kad Gazos Ruožas būtų paverstas koncentracijos stovykla“, – pridūrė G. Petro.Iš pradžių Kolumbijos užsienio reikalų ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame „griežtai pasmerkė Izraelyje įvykdytą terorą ir išpuolius prieš civilius“ bei pareiškė solidarumą su „Hamas“ aukomis. Vėliau nuoroda į šį pareiškimą buvo pašalinta, o naujame pareiškime „terorizmas“ nebeminimas.

„Mossad“ rekomendavo imtis priemonių prieš „Al Jazeera“ žurnalistus IzraelyjeIzraelio užsienio žvalgybos tarnyba „Mossad“ rekomendavo vyriausybei uždrausti Katare įsikūrusio televizijos kanalo „Al Jazeera“ žurnalistų, transliuojančių iš Izraelio, veiklą.Kaip praneša naujienų tarnyba „Kan Hadashot“, „Mossad“ pateikė duomenų, patvirtinančių, kad televizijos kanalo darbuotojai atskleidžia informaciją apie Izraelio gynybos pajėgų (IDF) buvimo vietą.Anksčiau ryšių ministras Shlomas Karai pateikė vyriausybei svarstyti nutarimus dėl nepaprastosios padėties, leidžiančius uždaryti „Al Jazeera“ biurus Izraelyje dėl bendradarbiavimo su „Hamas“.Izraelio užsienio reikalų ministerija šiam žingsniui pritaria, tačiau atkreipia dėmesį į galimas neigiamas jo pasekmes reputacijai.„Al Jazeera“ personalą Izraelyje sudaro apie 30 darbuotojų, dauguma jų - Izraelio piliečiai.

Tel Avivo srityje skamba oro pavojaus signalaiTel Avive ir kai kuriuose aplinkiniuose miestuose skamba sirenos, įspėjančios apie oro pavojų. Magen David Adom greitosios medicinos pagalbos tarnybos teigė, kad iki šiol ji negavo pranešimų apie smūgius ar aukas.

Izraelis: mes negalime suteikti Gazai pagalbosIzraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas sakė, kad šalis negali teikti pagalbos Gazos gyventojams.Pulkininkas leitenantas Peteris Lerneris toliau tvirtino, kad palestiniečiai turi pakankamai maisto kelioms savaitėms, taip pat pastoges.Kalbėdamas su „Sky News“, jis sakė, kad Izraelio vyriausybė vakar atnaujino vandens tiekimą pietinėms Gazos ruožo zonoms, kur šimtai tūkstančių žmonių buvo raginami bėgti.Palestinos valdžia pranešė, kad nuo spalio 7 d. Gazos ruože žuvo 1 030 vaikų, nors sausumos puolimas dar neprasidėjo. Paklaustas apie šį skaičių, pulkininkas leitenantas P. Lerneris atsakė: „Aš nepasitikiu niekuo, ką sako „Hamas“, ir labai rekomenduoju nepasitikėti jums. Tai žmonės, kurie mėsinėja kūdikius savo miegamuosiuose, neatsižvelgdami į jokią žmogaus gyvybę“.

PSO: iki katastrofos Gazos Ruože liko 24 valandosPasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad Gazos Ruožą nuo tikros katastrofos skiria vos 24 valandos – vandens, elektros ir degalų atsargų nebeužteks, skelbia BBC.PSO Rytų Viduržemio jūros regiono direktorius Ahmedas Al-Mandhari sakė, kad Gazos Ruožui turi būti leista priimti pagalbos konvojus, šiuo metu įstrigusius Rafos pasienio perėjoje su Egiptu.Jei pagalba nebus pristatyta laiku, gydytojams teks „rengti mirties liudijimus savo pacientams“, sakė jis naujienų agentūrai AFP.

Blinkenas antrą kartą per kelias dienas Izraelyje susitiko su premjeru ir prezidentuJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas antrą kartą nuo ketvirtadienio susitiko su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir prezidentu Isaacu Herzogu.Po pirmojo apsilankymo Izraelyje A. Blinkenas keliavo į Katarą, Saudo Arabiją, Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) ir Egiptą, surengė derybas su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu, Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu ir Egipto prezidentu Abdeliu Fattah Al Sisi bei kitais.Per susitikimą su B. Netanyahu A. Blinkenas pranešė apie savo pokalbius regione ir gavo naujausią informaciją apie padėtį Izraelyje, pranešė JAV valstybės departamentas. Su B. Netanyahu ir I. Herzogu jis aptarė civilių apsaugą ir pastangas išlaisvinti Gazos Ruože „Hamas“ laikomus įkaitus.

Izraelis teigia, kad „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovas – pašalintasIzraelio gynybos pajėgos (IDF) per raketų smūgį Gazos Ruože likvidavo „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovą, skelbia „The Times of Israel“.Kaip patikslino Izraelio gynybos pajėgos, smūgis buvo suduotas Chan Juniso miestui, esančiam Gazos Ruožo pietuose.Daugiau informacijos apie „Hamas“ kovotojo likvidavimą, įskaitant jo vardą ir pavardę bei konkrečią vietą, kurioje buvo smogta, IDF neatskleidžia.Tačiau kariuomenė paskelbė atakos, per kurią buvo likviduotas „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovas, vaizdo įrašą.https://twitter.com/idfonline/status/1713414572911071523?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713414572911071523%7Ctwgr%5E94fc20c8c96cdfc9dd1cf022af3a4f06506c7800%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fidf-kills-hamas-commander-who-led-deadly-border-attack-as-rocket-fire-on-south-resumes%2F

Izraelio gynybos ministras Blinkenui: kaina bus didelė, bet mes laimėsimeIzraelio gynybos ministras pirmadienį viešėjusiam JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui sakė, kad tikisi ilgos, bet sėkmingos kampanijos prieš „Hamas“ teroristus.„Leiskite jums pasakyti, pone sekretoriau, jog tai bus ilgas karas, kaina bus didelė, bet mes laimėsime – dėl Izraelio, žydų tautos ir vertybių, kuriomis tiki abi šalys“, – A. Blinkenui gynybos ministerijoje Tel Avive sakė Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallanas.Izraelis taip pat paviešino ir parodė JAV valstybės sekretoriui „barbariškų“ „Hamas“ atakų vaizdus.Tarp šimtų valandų filmuotos medžiagos, kurią Izraelis teigia surinkęs nuo tada, kai „Hamas“ išpuoliai išprovokavo karą, yra vaizdai, kaip užpuolikas nukerta galvą nuo kūno, kitos aukos automobiliuose suvarpomos kulkų.Prieš numatomą sausumos invaziją į blokuojamą Gazos Ruožą Izraelio kariuomenė pirmadienį parodė tarptautinei žiniasklaidai maždaug 40 minučių trukmės spalio 7 d. užpuolimo filmuotą medžiagą ir teigė, kad vaizdų autentiškumas patikrintas.Vienoje scenoje, kuri, kaip teigiama, buvo nufilmuota užpuoliko mobiliuoju telefonu, matomas ginkluotas banditas, sodo įrankiu daužantis negyvos aukos galvą Beroi mieste, kibuco bendruomenėje netoli Gazos sienos, kur žuvo daugiau nei 100 žmonių. Kiti matomi stovintys netoliese ir šaukiantys padrąsinimus. Tada į kūną paleidžiami šūviai.„Hamas“ paskelbė kai kuriuos išpuolių vaizdus savo socialinėje žiniasklaidoje, bet nepripažįsta vykdžiusi žiaurumus.Izraelis parodė kai kurią filmuotą medžiagą A. Blinkenui ir kitiems atvykusiems ministrams, ​​vadino „Hamas“ veiksmus „barbariškais“ ir sakė, kad buvo žudomi kūdikiai, o moterys prieš jas nužudant prievartaujamos ir kankinamos.AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti teiginių apie žaginimus ir kankinimus.Dalis parodytos filmuotos medžiagos buvo paimta iš šimtų žuvusių ar į nelaisvę paimtų „Hamas“ kovotojų kamerų ir mobiliųjų telefonų, „Hamas“ socialinių tinklų, taip pat aukų ir greitosios pagalbos tarnybų telefonų, pranešė kariuomenės pareigūnai.Vaizduose matyti, kaip ginkluoti vyrai įžengia į karinę bazę, ieško aukų Beryje, kur buvo paimta dešimtys įkaitų, ir išguldo jaunas moteris ir vyrus, bėgančius iš muzikos festivalio, kuriame žuvo daugiau nei 250 žmonių. Beris buvo viena labiausiai nukentėjusių iš maždaug 20-ies užpultų bendruomenių ir karinių bazių prie Gazos Ruožo sienos.Viename epizode matyti, kaip automobilis mėgina išvažiuoti pro bendruomenės vartus, tačiau užpuolikai ima šaudyti į vairuotoją ir keleivį. Automobilis važiuoja toliau, keleiviai atrodo negyvi.Keliuose epizoduose užpuolikai matomi šaudantys į aukų kūnus. Matyti, kaip viena moteris krauju permirkusiais drabužiais tempiama už plaukų iš keturračio sunkvežimio galo ir nusviedžiama į priekinę sėdynę. Dabar manoma, kad ji yra viena iš mažiausiai 199 įkaitų, Izraelio teigimu, laikomų Gazoje.Kariniai pareigūnai teigė, kad vaizdai buvo patikrinti remiantis pareigūnų ir šeimos narių pasakojimais ir nustačius aukų tapatybes.

Izraelio saugumo agentūra: nesugebėjome atgrasyti „Hamas“ atakosŽvalgybos agentūros „Shin Bet“ vadovas pareiškė, kad jis asmeniškai yra atsakingas už tai, kad nepakankamai įspėjo apie artėjantį „Hamas“ kovotojų išpuolį Izraelio teritorijoje, skelbia „Sky News“.Kaip rašo „The Times of Israel“, likus kelioms valandoms iki atakos pradžios Gazos Ruože buvo užfiksuotas neįprastas judėjimas, tačiau šie ženklai iš esmės buvo atmesti.Agentūrai vadovaujantis Ronenas Baras teigė, kad bus atliktas išsamus tyrimas, tačiau kol kas daugiausia dėmesio skiriama kovai.

„Hamas“ teigia, kad Izraelis apšaudė Rafos pasienio perėjąSu „Hamas“ susijusi radijo stotis teigia, kad Izraelis apšaudė Rafos sienos perėją, esančią pietinėje Gazos Ruožo dalyje ir Egipto pasienyje.Pastarosiomis dienomis čia susirinko tūkstančiai palestiniečių, tikėdamiesi, kad jiems bus leista išvykti.Buvo tikimasi, kad 9 val. ryto vietos laiku bus atidarytas pagalbos įvežimo į Gazą ir kai kurių užsienio piliečių išvykimo punktas, tačiau Izraelis ir „Hamas“ teigė, kad nėra paliaubų, kurios palengvintų tokį susitarimą. Baltųjų rūmų pareigūnai tikisi, kad Rafos perėjimo punktą prie sienos su Egiptu šiandien dar bus galima atidaryti kelioms valandoms.Tai leistų kai kuriems žmonėms išvykti iš Gazos prieš numatomą Izraelio antžeminį puolimą, CNN sakė atstovas spaudai Johnas Kirby.

Izraelio gynybos ministras: tai bus ilgas karasIzraelio gynybos ministras, susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, perspėjo, kad laukia ilgas karas, skelbia „Sky News“.Yoavas Gallantas sakė: „Kaina bus didelė, bet mes ketiname laimėti – dėl Izraelio, žydų tautos ir vertybių, kuriomis tiki abi šalys“.Trumpose pastabose žiniasklaidai A. Blinkenas atsakė: „Jūs žinote mūsų svarbų įsipareigojimą Izraelio teisei – iš tiesų jo pareigai – gintis ir ginti savo tautą. Šioje srityje jus visada remia Jungtinės Valstijos.“

Netanyahu: yra daug klausimų, susijusių su katastrofa, kuri mus ištikoKalbėdamas Kneseto žiemos sesijos atidaryme Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu pripažino, kad „lieka daug klausimų, susijusių su katastrofa, kuri mus ištiko prieš dešimt dienų. Mes nuodugniai ištirsime visus aspektus“, skelbia BBC.Kartu jis sakė, kad šiuo metu tautą vienija vienas tikslas – pergalė. „Mes nugalėsime, nes kalbama apie mūsų egzistenciją šiame regione, kur veikia tamsios jėgos. „Hamas“ yra „blogio ašies“, kuriai priklauso Iranas ir „Hezbollah“, dalis. Jų tikslas – panardinti Artimuosius Rytus į chaoso bedugnę“, – sakė jis.Prezidentas Isaacas Herzogas pripažino, kad visuomenė patiria pasitikėjimo krizę.„Daugelis Izraelio visuomenės narių patiria pasitikėjimo krizę. Valstybė ir jos institucijos turi prisitaikyti prie žmonių nustatytų standartų“, – sakė jis. – Žmonės reikalauja atsakomybės, atkurti pasitikėjimą ir reabilituoti nukentėjusias bendruomenes. Jie reikalauja būti išgirsti; jie reikalauja pagalbos rankos“.Prezidentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl „pavojingų balsų, bandančių sėti susiskaldymo ir neapykantos sėklas“.„Mūsų priešininkai aistringai siekia bet kokios užuominos apie susiskaldymą mūsų gretose“, – sakė Izraelio prezidentas.

Žuvusiųjų Gazos Ruože skaičius išaugo iki 2 808 žmoniųIzraelio vykdomas Gazos Ruožo bombardavimas nusinešė mažiausiai 2 808 palestiniečių gyvybes, dar 10 859 žmonės buvo sužeisti, pranešė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, skelbia BBC.Vyriausybės biuro Gazoje duomenimis, per pastarąją parą žuvo 254 palestiniečiai. Apie 64 proc. visų žuvusiųjų buvo moterys ir vaikai.

„Hamas“ į Jeruzalę ir Tel Avivą paleido raketas„Hamas“ ginkluotasis sparnas paleido „raketų ugnį“ į Jeruzalę ir Tel Avivą.Grupuotė „Al Qassam“ teigė, kad išpuolis buvo atsakas į Izraelio „taikymąsi į civilius gyventojus“.Pasak laikraščio „Haaretz“, Knesete – Izraelio parlamente – pasigirdo raketų sirenos, o posėdį teko nutraukti du kartus.„Sky News“ Artimųjų Rytų korespondentas Alistairas Bunkallas pasidalijo šiuo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip virš sostinės perimamos raketos.https://twitter.com/AliBunkallSKY/status/1713917895485391289?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713917895485391289%7Ctwgr%5E6db225c220e63a1c45c8658c5949b6408ec8402b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-latest-updates-gaza-sky-news-live-blog-12978800

Gazos Ruože po griuvėsiais atsidūrė daugiau kaip 1 tūkst. žmoniųPalestinos civilinės gynybos tarnybos duomenimis, daugiau kaip 1 tūkst. žmonių vis dar yra po pastatais, sugriautais per Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože, skelbia BBC.Gazos Ruožo „Hamas“ valdomos Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai Eyadas al-Bozomas taip pat patvirtino, kad tiek pat žmonių dingo be žinios.Nuo spalio 7 d. Gazos Ruože žuvo mažiausiai 2750 palestiniečių ir 9700 buvo sužeisti, pirmadienį pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija. Vakarų Krante žuvo 58 žmonės ir daugiau kaip 1 250 buvo sužeisti.Palestinos žurnalistų sindikato duomenimis, tarp žuvusiųjų yra 11 palestiniečių žurnalistų.

Žiniasklaida: Taylor Swift asmens sargybinis vyksta į Izraelį kovoti IDF gretoseIzraelio žiniasklaida praneša, kad vienas iš Taylor Swift turo „Eras Tour“ asmens sargybinių paliko darbą JAV ir išvyko namo į Izraelį, skelbia „Sky News“. Pranešama, kad jis vėl prisijungė prie savo kariuomenės dalinio, kad kovotų IDF gretose. „JAV gyvenu gana puikų gyvenimą, turiu svajonių darbą, puikius draugus ir patogius namus“, – „Israel Hayom“ sakė vyras, pageidavęs neskelbti savo pavardės. „Aš neprivalėjau čia atvykti, bet negalėjau stovėti nuošalyje, kai šeimos buvo žudomos ir deginamos gyvos savo namuose. Negalima stovėti nuošalyje ir nieko nedaryti. Nebūkite neteisingoje istorijos pusėje“.https://twitter.com/ReichmanShmuel/status/1713789184639390122

Iranas mano, kad JAV „dalyvauja Izraelio kare su „Hamas“Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Nasseras Kanaani pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos jau aktyviai dalyvauja konflikte tarp Izraelio ir palestiniečių ir turi būti patrauktos atsakomybėn, skelbia BBC.Paklaustas, ar Teheranas dalyvautų kare, jei JAV įsikištų, Kanaani atsakė: „Iranas mano, kad Jungtinės Valstijos jau yra kariškai įsitraukusios į konfliktą tarp Izraelio ir palestiniečių“.„Sionistinio režimo nusikaltimai vykdomi remiant JAV, o Vašingtonas turi būti patrauktas atsakomybėn“, – pridūrė jis.Viduržemio jūroje jau yra Amerikos laivyno lėktuvnešių grupė, o artimiausiu metu prie jos turėtų prisijungti dar viena iš JAV rytinės pakrantės.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį pareiškė, kad JAV lėktuvnešių buvimas Viduržemio jūroje yra ne provokacija, o atgrasymo priemonė.

Izraelis įsakė evakuoti 28 kaimus netoli Libano sienosIzraelio vyriausybė pirmadienį įsakė evakuoti 28 kaimus Izraelio šiaurėje per du kilometrus nuo šalies sienos su Libanu, skelbia CNN.„Plano įgyvendinimui pritarė gynybos ministras Yoavas Gallantas“, – sakoma bendrame Izraelio gynybos ministerijos ir Izraelio gynybos pajėgų pareiškime. „Prieš kurį laiką Šiaurės vadovybė informavo vietos valdžios vadovus apie sprendimą. Planą įgyvendins vietos savivaldybių, Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos Nacionalinės ekstremalių situacijų valdymo tarnybos (NEMA) vadovai“.

Žiniasklaida: Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, bet jam buvo atsakytaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, solidarizuodamasis su „Hamas“ teroristų užpulta šalimi, bet jam buvo pasakyta, kad „dar ne laikas“.Tai pranešė žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, rašo leidinys „The Times of Israel“.Po užpuolimo V. Zelenskis išsakė solidarumą su Izraeliu ir pareiškė, kad valstybė turi neabejotiną teisę gintis nuo palestiniečių teroristų atakų.„Teroras – tai visada nusikaltimas, ne tik vienai šaliai ar konkrečioms aukoms, bet ir visai žmonijai. Pasaulis turi būti vieningas, kad teroras niekur ir niekada nebandytų atimti ar sunaikinti gyvybės“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Izraelis ne kartą reiškė paramą Ukrainai po Rusijos kariuomenės įsiveržimo praėjusių metų vasarį, tačiau nepasiūlė karinės pagalbos, o tai sukėlė diplomatinę įtampą tarp Kyjivo ir Jeruzalės.„Izraelis nedrįso stoti prieš Maskvą, kuri Sirijoje turi daug karinių pajėgų“, – pažymi leidinys.

Putinas su Assadu aptarė padėtį GazojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas telefonu su Sirijos prezidentu Basharu al Assadu aptarė padėtį Gazos Ruože, skelbia BBC.Pasak TASS, pokalbyje abu lyderiai „pabrėžė būtinybę nedelsiant pristatyti humanitarinę pagalbą civiliams sektoriaus gyventojams“.Sirija, po Irano, yra vienintelės šalys, kurios rėmė radikalių islamistų kovotojų „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį.Tikimasi, kad pirmadienį V. Putinas aptars padėtį Izraelyje su Izraelio ministru pirmininku Benyaminu Netanyahu ir palestiniečių lyderiu Mahmoudu Abbasu.

JAV tikisi, kad Rafos perėjimo punktas bus atidarytas šiandienBaltųjų rūmų pareigūnai tikisi, kad Rafos perėjimo punktas prie sienos su Egiptu bus atidarytas kelioms valandoms vėliau šiandien, skelbia „Sky News“.

Iranas: „Hamas“ gali būti pasirengusi paleisti įkaitus, jei Izraelis nutrauks oro antskrydžiusIrano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „Hamas“ gali būti pasirengusi paleisti beveik 200 įkaitų, jei Izraelis nutrauks Gazos Ruožo oro antskrydžių kampaniją, skelbia „Sky News“. Tačiau kovotojų grupuotė nepripažino, kad pateikė tokį pasiūlymą. Iranas yra pagrindinis „Hamas“ rėmėjas kovoje su Izraeliu, kuris yra didžiausias Teherano priešas regione. „Hamas“ pareigūnai „pareiškė, kad yra pasirengę imtis būtinų priemonių, kad būtų paleisti pasipriešinimo grupuočių laikomi piliečiai ir civiliai gyventojai, tačiau jie pabrėžė, kad tokioms priemonėms reikia pasiruošimo, kuris neįmanomas sionistams kasdien bombarduojant įvairias Gazos Ruožo dalis“, – sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanaani. „Hamas“ yra sakiusi, kad iškeis 199 savo turimus belaisvius į tūkstančius Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių. Izraelis anksčiau yra sakęs, kad nenutrauks Gazos Ruožo apsiausties, kol nebus išlaisvinti įkaitai.

JAV iždo sekretorė: dar per anksti spėlioti apie galimus ekonominius Izraelio ir „Hamas“ karo padariniusJAV iždo sekretorė Janet Yellen pirmadienį pareiškė, kad dar per anksti spėlioti apie galimus ekonominius Izraelio ir „Hamas“ karo padarinius.Kaip rašo „Reuters“, J. Yellen atitinkamą komentarą išsakė stočiai „Sky News“.Pasak iždo sekretorės, poveikis priklausys nuo to, ar konfliktas išplis į platesnį regioną.„Stebime potencialius ekonominius karo veiksmų padarinius... Dar per anksti spėlioti, ar bus ryškių padarinių“, – tvirtino J. Yellen.„Manau, kad viskas priklausys nuo to, ar karo veiksmai išplis už Izraelio ir Gazos ribų, o to tikrai norėtume išvengti“, – pažymėjo ji.Paklausta, ar JAV ir Vakarai šiuo metu yra pajėgūs finansiškai atlaikyti dar vieną karą, J. Yellen nurodė: „Manau, kad atsakymas yra – neabejotinai. Amerika tikrai gali remti Izraelį ir jo karines reikmes, o mes taip pat galime ir turime remti Ukrainą jos kovoje prieš Rusiją.“

Sunakas: kai kurie veiksmai per palestiniečius palaikančias eitynes – nepriimtiniPirmadienį Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas kaip „tiesiog nepriimtinus“ pasmerkė kai kuriuos incidentus per palestiniečius palaikančias eitynes Didžiojoje Britanijoje, savaitgalį policija suėmė kelis asmenis.„Mūsų visuomenėje nėra vietos antisemitizmui ir mes padarysime viską, ką galime, kad jį išgyvendintume. O ten, kur tai įvyks, bus pasitelkta visa įstatymo galia“, – sakė R. Sunakas, apsilankęs žydų mokykloje Londone.Londono policija sekmadienio vakarą pranešė, kad per Didžiosios Britanijos sostinės centre šeštadienį vykusį palestiniečius palaikantį protestą buvo suimta 15 žmonių. Vėliau trys vyrai buvo apkaltinti nusikaltimais, vienas jų, 68-erių metų, įtariamas rasistiniais pasisakymais. Kiti du buvo apkaltinti neteisėtai turėję peilius ir atsisakę nusiimti veido apdangalus.„Keli žmonės buvo suimti, tačiau dabar policija peržiūri filmuotą medžiagą (...) joje yra daugeliui žmonių tiesiog nepriimtinų dalykų, gali būti daugiau areštų“, – pridūrė R. Sunakas.Dešimtys tūkstančių žmonių Londone ir kituose Jungtinės Karalystės miestuose šeštadienį, praėjus savaitei po didžiausios per istoriją „Hamas“ atakos prieš Izraelį, surengė demonstracijas už palestiniečius. Islamistai įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo, nužudė daugiau nei 1400 žmonių ir dar dešimtis paėmė įkaitais. Kitą dieną Izraelis paskelbė karą „Hamas“ ir pradėjo Gazos Ruožo bombardavimo kampaniją, per ją sugriauta daug namų, žuvo mažiausiai 2750 žmonių, daugiausia civilių, tačiau „Hamas“ linkusi padidinti aukų skaičių, be to, niekada nepraneša, kiek tarp aukų yra jos vadų ir kovotojų. Nepriklausomai patikrinti, kiek žmonių žuvo Gazos Ruože, nebuvo įmanoma.JK vyriausybė ir Didžiosios Britanijos policija teigia po „Hamas“ surengto Izraelio užpuolimo pastebinti antisemitinių nusikaltimų ir incidentų šuolį Didžiojoje Britanijoje. R. Sunakas sakė patikinęs Didžiosios Britanijos žydų bendruomenės narius, kad padarys „viską, ką gali, kad jie būtų saugūs“.Jis taip pat perspėjo, kad „Hamas“ liaupsinimas gali užtraukti ilgas kalėjimo bausmes, ši teroristinė organizacija Jungtinėje Karalystėje yra uždrausta. „Įstatymai sako labai aiškiai: „Hamas“ rėmimas ir šlovinimas yra neteisėtas, už tokius nusikaltimus gresia beveik iki 14 metų kalėjimo“, – sakė premjeras britų transliuotojams.Londono policija praėjusią savaitę paaiškino, kad remti „Hamas“ yra nusikaltimas, tačiau apskritai pareikšti paramą palestiniečiams ir turėti jų vėliavas nėra kriminalinis nusikaltimas.

Per „Hamas“ išpuolį nukauti, pagrobti ar dingę be žinios užsienio šalių piliečiaiPer grupuotės „Hamas“ Izraelyje praėjusią savaitę įvykdytą išpuolį, kurio aukų skaičius Izraelyje siekia daugiau nei 1 400 žmonių, žuvo, buvo sužeista ar paimta įkaitais dešimtys užsienio valstybių piliečių.Gazos Ruožo sveikatos priežiūros įstaigų atstovai praneša, kad per atsakomąsias Izraelio atakas žuvo daugiau nei 2 750 žmonių.Agentūros AFP vertinimu, skirtingų šalių valdžios atstovai patvirtino, kad išpuolio metu žuvo daugiau nei 160 užsienio šalių piliečių, dauguma iš jų taip pat turėjo Izraelio pilietybę.Kaip pirmadienį pranešė Izraelio karinių pajėgų atstovai, maždaug 199 žmonių buvo pagrobta.Štai kas yra žinoma šiuo metu:Jungtinės Valstijos – 30 žuvusių, dar kiti pagrobti ar dingę be žiniosSekmadienį Valstijos departamento atstovas pranešė, kad po praėjusią savaitę „Hamas“ įvykdyto išpuolio žuvo ne mažiau nei 30 JAV piliečių. Atstovo teigimu, dar 13 Amerikos piliečių yra dingę be žinios.Manoma, kad nenustatytas amerikiečių skaičius buvo pagrobti.Tailandas – 28 žuvę, 17 laikomi įkaitaisSekmadienį Tailando užsienio ministerija pranešė, kad dvidešimt aštuoni šios šalies piliečiai žuvo, kai kuriais atvejais jų žūties aplinkybės nėra nustatytos.Užsienio reikalų ministerijos teigimu, 17 yra laikomi pagrobtais, o sužeistųjų skaičius lieka toks pats – 16.Oficialiais duomenimis, Izraelyje dirba apie 30 000 tailandiečių, dauguma iš jų – žemės ūkyje.Prancūzija – 19 žuvusių, 13 dingusių be žiniosDevyniolika Prancūzijos piliečių žuvo, dar 13 yra dingę be žinios – taip sekmadienį besibaigiant jos vizitui Izraelyje pranešė užsienio reikalų ministrė Catherine Colonna.Rusija – 16 žuvusių, aštuoni dingę be žiniosMažiausiai 16 rusų žuvo, dar aštuoni dingo be žinios, sekmadienį teigiama Rusijos ambasados Tel Avive pranešime.Ambasada pridūrė, kad bent vienas Rusijos pilietis, turintis dar ir Izraelio pilietybę, yra laikomas „Hamas“ įkaitu Gazoje.Nepalas – 10 žuvusiųHimalajuose esančios respublikos ambasada Tel Avive pranešė, kad Alumimo kibuce žuvo dešimt Nepalo piliečių.Antpuolio metu kibuce svečiavosi 17 studentų.Argentina – septyni žuvę, 15 dingusių be žiniosArgentinos užsienio reikalų ministras patvirtino, kad žuvo septyni šios šalies piliečiai, dar 15 yra dingę be žinios.Ukraina – septyni žuvę, devyni dingę be žiniosKetvirtadienį užsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvusių ukrainiečių skaičius išaugo iki septynių, devyni yra dingę be žinios, dar devyni – sužeisti.Kanada – penki žuvę, trys dingę be žiniosOtava pranešė, kad penki Kanados piliečiai žuvo, dar trys yra dingę be žinios.Čilė – keturi žuvę, vienas dingęs be žiniosValdžios atstovų teigimu, žuvo viena Čilės pilietė.Anot užsienio reikalų ministerijos, pranešta, kad vieno kibuco gyventojas dingo be žinios.Kinija – keturi žuvę, du dingę be žiniosPirmadienį Kinijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad keturi Kinijos piliečiai žuvo, du yra dingę be žinios.Rumunija – keturi žuvę, vienas dingęs be žiniosKetvirtadienį Rumunija pranešė apie keturis žuvusius šios šalies piliečius, įskaitant vieną karį, turintį Izraelio ir Rumunijos pilietybę. Vienas Rumunijos pilietis vis dar yra dingęs be žinios.Jungtinė Karalystė – keturi žuvęPer antpuolį žuvo du britai – tai patvirtino jų šeimų nariai; trečiadienį Izraelio ambasada Londone patvirtino dar dviejų šios šalies piliečių žūtį.BBC pranešė, kad yra žuvę ar dingę be žinios 17 britų, tačiau oficiali valdžia šio skaičiaus dar nepatvirtino.Austrija – trys žuvę, du dingę be žiniosAtakų metu žuvo trys Izraelio ir Austrijos pilietybę turintys asmenys, praneša valdžios institucijos. Dar du yra dingę be žinios.Baltarusija – trys žuvę, vienas dingęs be žiniosBaltarusijos ambasada Tel Avive pranešė, kad žuvo trys šios šalies piliečiai, dar vienas yra dingęs be žinios.Brazilija – trys žuvęPenktadienį užsienio reikalų ministerija pranešė apie dar vieną žuvusią Brazilijos pilietę – taigi bendras aukų skaičius šiuo metu yra trys.Filipinai – trys žuvę, trys dingę be žiniosFilipinų užsienio reikalų ministerija pranešė, kad muzikos festivalyje žuvo 49 metų moteris.Valdžios institucijos pirmiau yra paskelbusios, kad viename iš kibucų žuvo 33 metų moteris ir 42 metų vyras.Dar trys piliečiai yra laikomi dingusiais be žinios.Peru – du žuvę, penki dingę be žiniosValdžios teigimu, du Peru piliečiai žuvo, penki yra dingę be žinios.Pietų Afrika – du žuvęPietų Afrikos valdžia paskelbė, kad antpuolio metu žuvo du šios šalies piliečiai.Australija – vienas žuvęsTrečiadienį užsienio reikalų ministrė Penny Wong pranešė, kad per antpuolį žuvo viena australė.Azerbaidžanas – vienas žuvęsUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo vienas Azerbaidžano pilietis.Kambodža – vienas žuvęsKambodžos ministras pirmininkas Hunas Manetas pranešė, kad žuvo vienas studentas iš Kambodžos.Kolumbija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosBogota pranešė apie vieno Kolumbijos piliečio žūtį, dar vienas yra dingęs be žinios.Hondūras – vienas žuvęsHondūro valdžia penktadienį patvirtino, kad žuvo vienas šios šalies pilietis.Airija – vienas žuvęsPer antpuolį žuvo 22 metų Airijos ir Izraelio pilietė – tai trečiadienį patvirtino Airijos vyriausybė.Portugalija – vienas žuvęs, keturi dingę be žiniosTrečiadienį užsienio reikalų ministras Gomesas Cravinho pranešė, kad žuvo vienas Portugalijos pilietis, dar keturi yra dingę be žinios.Ispanija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosKaip trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija, žuvo vienas Ispanijos pilietis.Pasak Čilės valdžios, vienas Ispanijos pilietis, kuris yra vedęs Čilės gyventoją, yra dingęs be žinios.Šveicarija – vienas žuvęsSpalio 7 d. įvykdyto išpuolio metu žuvo vienas Izraelio ir Šveicarijos pilietis.Turkija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosPenktadienį Ankara patvirtino, kad per antpuolį žuvo vienas Turkijos ir Izraelio pilietis, į Izraelį su šeima gyventi išvykęs 1972 m.Dar vienas yra dingęs be žinios.Vokietija – mažiausiai aštuoni įkaitaiŠeštadienį Vokietijos valdžia pranešė apie „aštuonis žinomus atvejus“, susijusius su „Hamas“ Gazoje laikomais įkaitais. Paskiau užsienio reikalų ministerija pranešė, kad kiekvienu iš šių atvejų įkaitų gali būti daugiau nei vienas – pavyzdžiui, keli vienos šeimos nariai.Meksika – du įkaitaiUžsienio reikalų ministrė Alicia Barcena socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kad įkaitais buvo paimti du meksikiečiai – vyras ir moteris.Italija – trys dingę be žiniosKetvirtadienį užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pranešė, kad trys Izraelio ir Italijos piliečiai yra dingę be žinios.Paragvajus – du dingę be žiniosVyriausybė pranešė, kad be žinios dingo du Izraelyje gyvenantys Paragvajaus piliečiai.Šri Lanka – du dingę be žiniosAntradienį Šri Lankos ambasadorius Izraelyje pranešė, kad be žinios yra dingę du šios šalies piliečiai – 48 metų vyras ir 49 metų moteris.Tanzanija – du dingę be žiniosTanzanijos ambasadorius Izraelyje informavo žinių agentūrą AFP, kad be žinios yra dingę du Tanzanijos piliečiai.

JT pagalbos koordinatorius vyks į Artimuosius RytusJT pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas sako, kad vyks į Artimuosius Rytus derėtis dėl humanitarinės pagalbos pristatymo į Gazos Ruožą, skelbia BBC.M. Griffithsas sakė, kad jo biuras šiuo klausimu intensyviai derasi su Izraeliu, Egiptu ir kitomis šalimis.„Rytoj vyksiu į regioną, kad pabandyčiau padėti derybose ir solidarizuočiausi su tūkstančiais humanitarinės pagalbos darbuotojų, pasižyminčių nepaprasta drąsa, kurie iki galo atliko savo darbą ir vis dar padeda žmonėms Gazoje ir Vakarų Krante“, – sakoma jo pareiškime.Humanitarinės pagalbos tiekimo ir evakuacijos iš Gazos Ruožo likimas tebėra abejotinas po to, kai vienintelis Izraelio nekontroliuojamas Rafos pasienio perėjimo punktas neribotam laikui sustabdė savo veiklą.

Žuvo 11 palestiniečių žurnalistųIzraelis nuo spalio 7 d. per oro antskrydžius Gazos Ruože nužudė 11 palestiniečių žurnalistų, pranešė Palestinos žurnalistų sindikatas, informuoja „Sky News“.Ši žinia pasirodė po to, kai Libano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pateiks oficialų skundą JT Saugumo Tarybai dėl to, ką ji pavadino „tyčiniu Izraelio įvykdytu „Reuters“ vaizdo žurnalisto nužudymu“ penktadienį.Izraelis paleido raketą, kuri pataikė į žiniasklaidos grupei priklausantį civilinį automobilį, pranešė šalies vyriausioji vadovybė.

„Hamas“ bazėms ir kompleksui – Izraelio oro smūgiaiIzraelis sunaikino „Hamas“ vado būstinę, pranešė Izraelio oro pajėgos, skelbia „Sky News“.Pasak jų, buvo smogta operatyvinei bazei, kuriai vadovavo Ali Kachi, pats žuvęs prieš kelias dienas, ir „dešimtims“ kitų būstinių bei minosvaidžių paleidimo pozicijų.Per smūgį į karinį kompleksą taip pat žuvo keletas „Hamas“ kovotojų, sakė oro pajėgos.Ši žinia pasirodė po to, kai IDF pranešė, kad nukovė Matezą Eidą, „Hamas“ nacionalinio saugumo sparno pietinės apygardos vadą.

„Hamas“ pareiškė vėl paleidęs raketą į Tel AvivąGinkluoto „Hamas“ sparno nariai pareiškė pirmadienį paleidę dar vieną raketą į Izraelio pakrantės miestą Tel Avivą. Miesto centre girdėjosi duslus sprogimas, tačiau raketų pavojus nebuvo paskelbtas.„Al-Qassam“ brigados „Telegram“ tinkle pabrėžė, kad tai yra reakcija į Izraelio vykdomas civilių „žudynes“.Izraelis atakuoja Gazos Ruožą, reaguodamas į beprecedentį „Hamas“ teroristų išpuolį Izraelyje spalio 7 d., per kurį žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių. Žuvusiųjų Gazos Ruože iki šiol yra 2 750, pranešė Sveikatos ministerija Gazoje.

Žiniasklaida: Scholzas antradienį vyks į IzraelįVokietijos kancleris Olafas Scholzas antradienį vyks į Izraelį, kad kruvinos „Hamas“ smogikų atakos akivaizdoje pademonstruotų solidarumą.Tai pirmadienį pranešė vokiečių žiniasklaida.O. Scholzas jau yra pažadėjęs Izraeliui visapusišką paramą. Praėjusią savaitę kancleris tvirtino, kad Vokietija stovi Izraelio pusėje.Vokietijos transliuotojas NTV, remdamasis šaltiniais vyriausybėje, skelbė, kad O. Scholzas Izraelyje gali lankytis jau antradienį. Manoma, kad viena iš diskusijų temų bus „Hamas“ pagrobtų Vokietijos piliečių likimas.Tuo metu populiarus laikraštis „Bild“ rašė, kad vizitas gali įvykti „artimiausiomis dienomis“.Vokietijos vyriausybė šių pranešimų dar nepatvirtino.Penktadienį Izraelyje viešėjo Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

JT pagalbą tiekiantys darbuotojai teigia, kad Gazos Ruože baigiasi vanduo, maistas ir kurasŠimtams tūkstančių žmonių evakuojantis į Gazos Ruožo pietus, kad išvengtų netikėtos Izraelio invazijos sausuma, jiems baigiasi būtiniausios atsargos, pasakoja JT darbuotojai.Sekmadienio vakare JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad Palestinos pajūrio ruože esančių ligoninių avariniams generatoriams kuro užteks vos 24 valandoms. Jei generatoriai nustotų veikti, tūkstančiai pacientų susidurtų su „neišvengiama rizika“, savo naujausioje padėties ataskaitoje perspėjo ši agentūra.Po netikėtos ir precedento neturinčios „Hamas“ atakos prieš Izraelio pietuose esančias pasienio bendruomenes, Izraelis izoliavo grupuotės „Hamas“ kontroliuojamą Gazą, atkirsdamas ją nuo elektros, maisto ir vandentiekio.Pirmadienio rytą Izraelio kariuomenė dar sykį paragino šiaurės Gazoje gyvenančius civilius evakuotis į pakrantės ruožo pietus, kadangi tampa vis aiškiau, kad Izraelio sausumos invazija darosi neišvengiama. Šią sritį jau paliko daugiau nei 600 000 gyventojų.Anot OCHA, šiuo metu Gazos gyventojai per dieną vidutiniškai tegauna vos tris litrus vandens atsigerti, maistui ruošti ir nusiprausti. Padėties ataskaitoje rašoma, kad sekmadienį Izraelis vėl pradėjo tiekti vandenį vienoje Gazos Ruožo pietuose esančio Chan Juniso miesto dalyje.Iš Dubajaus į El Arišo miestą Egipte netoli pietinio Gazos Ruožo pakraščio keliauja JT parama – apie 115 tonų maisto. Tačiau, kaip teigia OCHA, artimiausias Rafos pasienio kontrolės punktas toliau lieka uždarytas.

Izraelis kaltina Iraną įsakius „Hezbollah“ atakasIzraelio kariuomenė apkaltino Iraną surengus „Hezbollah“ atakas prie sienos su Libanu.Izraelis yra pasirengęs kariauti dviem ar daugiau frontų, sakė vyriausiasis kariuomenės atstovas kontradmirolas Danielis Hagari.„Hezbollah“ vakar atakavo Izraelio armijos postus ir pasienio kaimą Štulą, prieš tai Izraeliui atsakant į smūgius.

Iranas: JAV jau įsitraukė į konfliktąJAV jau aktyviai dalyvauja konflikte ir „turi būti patrauktos atsakomybėn“, sakė vienas Irano pareigūnas.Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanaani, paklaustas, ar Iranas įsitrauktų, jei JAV įsitrauktų, sakė: „Iranas mano, kad Jungtinės Valstijos jau yra kariškai įsitraukusios į Izraelio ir palestiniečių konfliktą“.JAV reagavo į „Hamas“ atakas, perkeldamos kelis laivus, įskaitant lėktuvnešį „USS Gerald R Ford“, į rytinę Viduržemio jūros dalį.Artimiausiomis dienomis prie jo turėtų prisijungti antrasis lėktuvnešis, nors JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad tai buvo atgrasymas, o ne provokacija.

Izraelis: finansų kovai su „Hamas“ nepritrūksIzraelio kovai su „Hamas“ lėšų nepritrūks, pareiškė finansų ministras Basalelis Smotrichas, kurį cituoja agentūra „Reuters“. Šalies ekonomika esą stipri, ji pajėgi finansuoti visas kovines operacijas.„Nedviprasmiškai nurodžiau, kad biudžeto limito nėra“, – pabrėžė ministras. Tai esą pasakytina apie kariuomenę, saugumo tarnybas ir paramą „Hamas“ teroristų, kurie spalio 7 d. pradėjo netikėtą Izraelio puolimą, aukoms. Atitinkamai bus pakeisti 2023 ir 2024 metų biudžeto prioritetai.Ir Centrinio banko vadovas Amiras Jaronas sakė, kad finansiniai padariniai suvaldomi, nes Izraelis į atsinaujinusį konfliktą žengia turėdamas solidžius finansus. Ekonomika esą šiuo metu stipri ir stabili.Vis dėlto, anot A. Jarono, finansinius padarinius kol kas įvertinti sunku. Daug kas priklausys nuo konflikto trukmės ir intensyvumo.

Izraelio kariuomenė patvirtino, kad „Hamas“ pagrobė 199 įkaitusIzraelio kariuomenė pirmadienį iki 199 padidino skaičių žmonių, kuriuos „Hamas“ pagrobė ir nusigabeno į Gazos Ruožą po to, kai islamistai prasiveržė per sieną ir surengė atakas, įplieskusias niokojantį karą.„Atnaujinome informaciją 199 įkaitų šeimoms“, – sakė kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari, padidindamas ankstesnį 155 įkaitų skaičių.Tarp spalio 7 dieną per „Hamas“ išpuolį pagrobtų įkaitų yra ir izraeliečių, ir užsieniečių. „Pastangos dėl įkaitų yra svarbiausias nacionalinis prioritetas, – sakė jis. – Kariuomenė ir Izraelis dirba ištisą parą, kad juos susigrąžintų“.Abiejų pusių pareigūnų duomenimis, Izraelyje žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, o per atsakomuosius smūgius Gazos Ruože – 2 750 žmonių.Izraelio kariuomenė pranešė, kad po atakų buvo aptikta apie 1 500 teroristų kūnų.

Blinkenas atvyko į IzraelįJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas dar kartą nusileido Izraelyje. Vizito tikslas – neleisti, kad įsižiebtų platesnis regioninis konfliktas.JAV pabrėžė visapusišką paramą Izraeliui po „Hamas“ išpuolių, tačiau pastarosiomis dienomis ragino savo lyderius parodyti santūrumą ruošiantis pradėti puolimą ant žemės.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos Ruože mažiausiai 199 žmonės yra laikomi „Hamas“ įkaitais.

Paramos agentūros sunerimęIzraeliui telkiant tūkstančius karių ir sunkiosios ginkluotės šalies pietuose esančioje dykumoje, šalies kariuomenė pranešė laukianti „politinio“ leidimo įsiveržti į šiaurės Gazą.Kariuomenė yra nurodžiusi 1,1 mln. Gazos Ruožo šiaurinėje dalyje gyvenančių palestiniečių pasitraukti į regiono pietus.Tačiau Izraelio antskrydžiai tęsėsi pietuose, įskaitant Chan Junisą ir Rafą, kur vieno gyventojo teigimu buvo pataikyta į gydytojo namus.„Žuvo visa šeima,“ – pasakojo Khamisas Abu Hilalas.Pirmadienį JT pranešė, kad per Izraelio vykdomą bombardavimą žuvo ištisos 47 šeimos – iš viso maždaug 500 žmonių.Užsienio šalių vyriausybės ir paramos agentūros, įskaitant JT ir Raudonąjį kryžių, ne kartą kritikavo Izraelio nurodymą evakuotis.Palestinos pabėgėlius remianti JT agentūra sekmadienį pranešė, kad per pirmąją konflikto savaitę namų neteko jau apie milijoną palestiniečių, tačiau šis skaičius greičiausiai bus didesnis.JT humanitarinės paramos Palestinos teritorijoms koordinatorė Lynn Hastings viešai pasmerkė tai, kad Izraelis sieja humanitarinę paramą Gazos Ruožui su per „Hamas“ ataką pagrobtų dešimčių įkaitų paleidimu.„Nei vienas, nei kitas iš šių dalykų neturėtų būti sąlyginis,“ – primygtinai teigė ji JT paskelbtame vaizdo įraše.„Jie teigia norintys sunaikinti „Hamas“, tačiau savo veiksmais jie greičiausiai sunaikins Gazą.“

Įsiutęs Izraelis ruošiasi puolimui sausuma, oru ir jūraSielvartaujantis ir įsiutęs Izraelis sutelkė pajėgas palei 2,4 mln. gyventojų turinčio ir jau seniai blokados sąlygomis egzistuojančio Ruožo sieną, besirengdamas puolimui sausuma, oru ir jūra, kurį kariuomenės atstovų teigimu sudarys ir „didelė sausumos operacija“.„Pradedame intensyvius ir plataus masto karinius veiksmus Gazos mieste,“ – paaiškino Izraelio gynybos pajėgų (IGP) atstovas Jonathanas Conricusas.„Civiliams čia pasilikti būtų nesaugu,“ – pridūrė jis.„Hamas“ rėmėjas Iranas ir Teherano taip pat remiama Libano grupuotė „Hezbollah“ perspėjo, kad Gazos invazija neliktų be atsako.Izraeliui pasiuntus savo karius į Gazą, „niekas negali garantuoti, kad situacija bus kontroliuojama, o konfliktai neplis,“ – teigė Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amir-Abdollahianas.Susišaudymas Izraelio ir Libano pasienyje praeitą savaitę sustiprėjo ir dėl to Izraelis uždarė šią teritoriją civiliams.Izraelio kariuomenė praneša, kad sekmadienį raketa pataikė į JT taikdarių bazę Libano pietuose, o per „Hezbollah“ atakas Izraelyje žuvo vienas žmogus.Praėjusią savaitę Libane žuvo daugiau nei 10 žmonių, Izraelyje – ne mažiau nei du.Tarp žuvusiųjų Libane buvo agentūros „Reuters“ žurnalistas Issamas Abdallah.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas po kelionės po Vidurio Rytų šalis, kurios metu buvo mėginama visomis pastangomis užkirsti kelią krizei išplisti stabilumo stokojančiame regione, pirmadienį turėjo grįžti į Izraelį.Tačiau, Izraeliui siekiant atkeršyti už brutalų puolimą, kurio metu grupuotės „Hamas“ smogikai paėmė dešimtis įkaitų, tarp kurių buvo ir mažų vaikų, Arabų lyga ir Afrikos sąjunga perspėjo, kad invazija galėtų pasibaigti „precedento neturinčiu genocidu“.JT vadovas Antonio Guterresas perspėjo, kad visas regionas stovi „ant prarajos krašto“.

Namus paliko milijonas Gazos gyventojųIzraeliui pirmadienį toliau bombarduojant „Hamas“ kontroliuojamas teritorijas ir telkiant karius besirengiant visavertei sausumos invazijai, savo namus Gazos Ruože chaose paliko daugiau nei vienas milijonas nevilties apimtų gyventojų.Izraelis karą šiai islamistų grupuotei paskelbė po to, kai spalio 7 d. būriai jos smogikų prasiveržė pro gerai įtvirtiną sieną ir nušovė, mirtinai subadė ir sudegino daugiau nei 1 400 žmonių, kurių dauguma buvo civiliai.Po daugiausiai gyvybių per visą šios valstybės istoriją nusinešusios atakos Izraelis ėmė be atvangos bombarduoti Gazos Ruožą – apšaudymo metu žuvo mažiausiai 2 670 žmonių, pagrinde civilių, nuo žemės buvo nušluoti ištisi miesto rajonai.Izraeliui nurodžius pasitraukti į Gazos Ruožo pietus, gyventojai paliko savo namus šiaurinėje Ruožo dalyje, ieškodami prieglobsčio visur, kur tik įmanoma į rasti, įskaitant gatves ir JT prižiūrimas mokyklas.Visur galima buvo matyti savo mantą maišuose ir lagaminuose, triračiais motociklais, apdaužytais automobiliais, furgonais ir net asilų traukiamais vežimais gabenančius palestiniečius.„Jokios elektros, jokio vandens, jokio interneto. Jaučiu, kaip nužmogėju,“ – pasakojo Mona Abdel Hamid, 55 metų Gazos Ruožo gyventoja, iš Gazos miesto pabėgusi į regiono pietuose esančią Rafą, kur jai teko apsistoti su nepažįstamaisiais.JAV prezidentas Joe Bidenas interviu CBS žinių laidos „60 minutes“ metu teigė, kad nors įvykdyti invaziją ir „likviduoti ekstremistus“ yra būtina, bet kokie Izraelio bandymai okupuoti Gazos Ruožą būtų „didelė klaida“.

Izraelio kariuomenė teigia iki šiol Gazoje nukovusi šešis aukštus „Hamas“ vadusIzraelio kariuomenė praneša per atakas Gazos Ruože jau nukovusi šešis aukštus „Hamas“ narius. Kariuomenės atstovas pirmadienį sakė, kad tarp jų yra ir grupuotės karinio, ir politinio sparno atstovų. Pranešime buvo įvardyti du teroristinių dalinių vadai, dalyvavę žudynėse Izraelyje. Taip pat esą žuvo vadas, kuris buvo atsakingas už saugumą Gazos Ruožo pietuose. Nukautas ir „Hamas“ ekonomikos ministras Jawadas Abu Shamala bei Sakaria Abu Maamaras, kuris „Hamas“ politiniame biure buvo atsakingas už tarptautinius santykius. Tarp žuvusiųjų – ir oro kontrolės Gazos mieste vadovas.Izraelio puolimo Gazos Ruože tikslas yra eliminuoti „Hamas“ vadovybę. Kariuomenės atstovas sakė, kad ir „Hamas“ vadas Jihia al-Sinwaras jau yra „gyvas lavonas“.Vis dėlto svarbi „Hamas“ vadovybės dalis yra ne Gazos Ruože, o užsienyje. Pavyzdžiui, grupuotės vadeiva užsienyje Ismailas Haniya gyvena Katare, o dar vienas aukštas narys Salehas al-Aruris įsikūręs Beirute. Pastarais laikomas atsakingu už ginkluoto „Hamas“ sparno veiksmus Vakarų Krante. Po žudynių Izraelio pasienio teritorijoje ir atsakomųjų Izraelio smūgių ir čia padėtis smarkiai paaštrėjo.

Izraelis neigia pranešimus apie planus atidaryti Rafah sienos kirtimo punktąPalestiniečiai renkasi prie Rafah sienos kirtimo su Egiptu, tikėdamiesi pirmadienį gauti leidimą išvykti iš Gazos.Izraelio ministro pirmininko biuras paneigė, kad yra kokių nors susitarimų dėl Rafah sienos kirtimo tarp Gazos ir Egipto atidarymo.„Šiuo metu Gazos Ruože nėra nei paliaubų, nei humanitarinės pagalbos mainais už užsieniečių išvykimą“, – apie 9.45 val. vietos laiku CNN pranešė biuras.„Hamas“ taip pat paskelbė pareiškimą, kuriame pažymėjo, kad negavo patvirtinimo iš Egipto dėl galimo Rafaho sienos kirtimo punkto atidarymo.JAV ambasados Jeruzalėje pirmadienį paskelbtame saugumo įspėjime buvo cituojami žiniasklaidos pranešimai, kad Rafah perėja bus atidaryta spalio 16 d. 9 val. vietos laiku.

Izraelis tęsia Gazos Ruožo bombardavimąDėl tikėtinos Izraelio sausumos operacijos šimtams tūkstančių palestiniečių pasitraukus į Gazos Ruožo pietinę dalį, Izraelio karinė aviacija toliau bombarduoja „Hamas“ taikinius. Praėjusią parą oro smūgiai Gazos Ruože buvo tęsiami, pirmadienio rytą pranešė Izraelio kariuomenė. Pasak naujienų portalo „Ynet“, kuris remiasi palestiniečiais, tai buvo iki šiol smarkiausios atakos.Izraelio aviacija nuo daugiau kaip 1 400 gyvybių nusinešusių „Hamas“ teroro atakų prieš dešimt dienų be perstojo atakuoja Gazos Ruožą.Bombardavimai smarkiai nuniokojo siaurą pakrantės ruožą. Žuvusiųjų skaičius čia jau išaugo iki 2 670, sekmadienio vakarą Gazoje pranešė Sveikatos ministerija. Apie 9 600 gyventojų buvo sužeisti.Izraelio pajėgos dabar ruošiasi galimai sausumos operacijai prieš „Hamas“ Gazos Ruože. Pasienyje su Gaza mobilizuota šimtai tūkstančių rezervistų.

Izraelis evakuoja gyvenvietes Libano pasienyjePo pakartotinių proiranietiškos „Hezbollah“ grupuotės atakų iš Pietų Libano Izraelis evakuoja gyvenvietes, esančias 2 km atstumu nuo sienos. Izraelio gynybos ministro Joavo Galanto biuras pirmadienį pranešė, kad tai yra 28 vietovės prie Izraelio šiaurinės sienos. Gyventojai į saugias vietas bus išvežti valstybės lėšomis.Po „Hamas“ teroristų atakų prieš Izraelį ir Izraelio kariuomenės atsakomųjų smūgių Gazos Ruožui praėjusiomis dienoms kilo vis rimtesnių incidentų ir pasienyje tarp Izraelio ir Libano. Tai kursto nerimą dėl tolesnės eskalacijos.

Izraelio kariuomenė: į Gazos Ruožo pietinę dalį pasitraukė 600 000 palestiniečiųPo virtinės raginimų Gazos Ruožo gyventojams evakuotis, Izraelio kariuomenės duomenimis, į teritorijos pietinę dalį pasitraukė daugiau kaip 600 000 palestiniečių. Tai sekmadienį pranešė kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. Priešingai nei Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistinis „Hamas“, Izraelio pajėgos nori, kad kuo mažiau nukentėtų nekalti civiliai, pabrėžė jis.Praėjus daugiau kaip savaitei po beprecedenčio „Hamas“ teroristinio išpuolio, Izraelio kariuomenė taip pat patvirtino, kad Izraelyje pagrobti ir į Gazos Ruožą išvežti 155 žmonės. Artimieji esą informuoti. Kariuomenės „darys viską“, kad grąžintų juos namo.Izraelio pajėgos nurodė daugiau kaip milijonui Gazos Ruožo šiaurėje gyvenančių palestiniečių pasitraukti į pietus, nes, anot stebėtojų, pajėgos planuoja sausumos operaciją.

Ribotam laikui netrukus gali būti atidaryta Rafah perėja Pasak Palestinos ambasados, užsienio piliečiams bus leista naudotis Gazos ruožo sienos perėjimu į Egiptą nuo 9 val. (vietos ir Lietuvos laiku), rašo „Sky News“.Šįryt JAV ambasada Izraelyje perspėjo, kad Rafah perėja gali būti atidaryta netrukus ir „ribotam laikui“.Turistai raginami judėti link perėjos, tačiau tik įsivertinus, kad tai daryti saugu. Tikimasi, kad atidarius perėjimo punktą į Gazą bus įleista humanitarinė pagalba.Pasklidus žiniai, kad buvo susitarta leisti jiems išvykti, prie sienos susirinko dešimtys užsienio piliečių.

Bidenas: Izraelis turi sunaikinti „Hamas“, bet išsaugoti Palestinos valstybę „Hamas“ turi būti visiškai sunaikinti, bet Palestinos valstybė turi būti išsaugota.Kaip informuoja „Ukrinform“, tokią nuomonę per CBS išreiškė JAV prezidentas Joe Bidenas.„Hamas“ turi būti visiškai išnaikintas. Tačiau Palestinos valdžia turi egzistuoti. Būtinas kelias į Palestinos valstybės formavimąsi“, – sakė Bidenas.„Izraelis supranta, kad nemaža dalis palestiniečių nepritaria „Hamas“ ir „Hezbollah“ požiūriams“, – pažymėjo JAV prezidentas.Anot jo, po netikėtos „Hamas“ atakos praėjusią savaitę Izraelis neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik ryžtingai reaguoti.„Izraelis persekioja grupuotę, kuri veikė barbariškai ir gali turėti tokių pasekmių kaip holokaustas. Taigi Izraelis turi reaguoti, jis turi persekioti „Hamas“. „Hamas“ yra bailių grupė, kuri slepiasi už civilių“, – sakė Bidenas.

Vokietija planuoja iš šalies išsiųsti „Hamas“ šalininkusVokietija ieško teisinių mechanizmų, kurie leistų jai išsiųsti „Hamas“ šalininkus iš šalies. Tai pareiškė Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Feser, rašo „Bild“.„Mes netoleruosime antisemitinių ir prieš Izraelį nukreiptų raginimų ar smurto. Islamistų žudikų rėmėjai turi palikti Vokietiją . Pasinaudosime visomis teisinėmis priemonėmis, kad deportuotume „Hamas“ šalininkus“, – sakė N. Feser.Pažymėtina, kad praėjusią savaitę keliuose Vokietijos miestuose vyko mitingai, skirti Izraelio invazijai paremti. Šalies valdžios institucijos sustiprino žydų ir Izraelio institucijų apsaugą, siekdamos užkirsti kelią galimoms provokacijoms.

Izraelis likvidavo aukšto rango „Hamas“ vadąIzraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė, kad per antskrydį Gazos Ruože buvo likviduotas aukšto rango „Hamas“ vadas Mu'atazas Ida.Kaip rašo „The Israel Times“, Ida vadovavo teroristinės grupuotės „Hamas“ pietinei nacionalinio saugumo apygardai. Kariuomenė teigia, kad vakar smogė daugiau kaip 250 taikinių visame Gazos ruože, daugiausia jo šiaurėje. Tarp taikinių buvo „Hamas“ ir „Palestinos islamo džihado“ kariniai štabai, stebėjimo postai ir kelios raketų paleidimo vietos.

Izraelio kariuomenės atstovas: sausumos operacija atidėta ne dėl nepalankaus oroSausumos operacija prieš „Hamas“ teroristus Gazos Ruože, pasak Izraelio kariuomenės atstovo, atidėta ne dėl nepalankių orų. „Ne, visiškai ne“, – sekmadienio vakarą Vokietijos televizijai ARD sakė Arye Sharuzas Shalicaras. Jis davė suprasti, kad viena pagrindinių to priežasčių yra siekis, jog dar daugiau palestiniečių civilių galėtų pasitraukti į Gazos Ruožo pietinę dalį, kad jiems nekiltų pavojus per sausumos operaciją šiaurėje.Nepatvirtintais žiniasklaidos pranešimais, antžeminė operacija buvo planuota jau savaitgalį, tačiau esą atidėta dėl debesuoto dangaus ir dėl prasto matomumo pilotams ir dronams.A. Sh. Shalicaras ragino daryti dar didesnį spaudimą Egiptui, kad šis priimtų pabėgėlius prie savo sienos su Gazos Ruožu. „Mes nenorime, kad nukentėtų nekalti žmonės, ypač moterys ar vaikai, ar senyvi žmonės. Mes norime sunaikinti „Hamas“, norime nubausti ją už tą šeštadienio išpuolį“, – kalėjo jis.Pašalinti už išpuolius šeštadienį atsakingą teroristinę grupuotę „Hamas“ yra „didelis ir sunkus tikslas“, – pabrėžė atstovas. Jis šiame kontekste priminė palestiniečių teroristinės organizacijos išpuolį prieš Izraelio sportininkus per 1972 m. olimpines žaidynes Miunchene. Visi su išpuoliu susiję teroristai esą anksčiau ar vėliau buvo patraukti atsakomybėn. Tas pats bus su „Hamas“ vadovybe ir šeštadienio išpuoliuose dalyvavusiais teroristais, teigė A. Sh. Shalicaras.

JAV prezidentas svarsto galimybę apsilankyti IzraelyjeJAV prezidentas Joe Bidenas svarsto galimybę artimiausiomis dienomis vykti į Izraelį, sekmadienį vakare pranešė JAV žiniasklaida. Praėjusį savaitgalį islamistų grupuotė „Hamas“ surengė didelio masto išpuolius prieš Izraelį.JAV ir Izraelis tariasi dėl J. Bideno vizito ateinančią savaitę, pranešė įvairios žiniasklaidos priemonės, tarp jų ir „Axios“ bei CNN“, remdamosi abiejų šalių oficialiais asmenimis.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu šeštadienį per pokalbį telefonu pakvietė J. Bideną atvykti į Izraelį, „Axios“ citavo Izraelio pareigūnus. Tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas.„Nėra jokių naujų kelionių, apie kurias galėtume pranešti“, – CNN citavo Nacionalinio saugumo tarybos atstovę Adrienne Watson.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, Izraelyje apsilankęs praėjusį ketvirtadienį, vėl planuoja vykti ten pirmadienį, agentūrai dpa patvirtino Valstybės departamentas.

Palestiniečių prezidentas Abbasas atsiribojo nuo „Hamas“Praėjus daugiau kaip savaitei po didelio išpuolio prieš Izraelį, palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas atsiribojo nuo Gazos Ruožą kontroliuojančio „Hamas“ judėjimo. „Hamas“ politika ir akcijos „nereprezentuoja palestiniečių tautos“, pareiškė jis sekmadienį per pokalbį telefonu su Venesuelos prezidentu Nicolu Maduro. Vienintelė teisėta palestiniečių tautos atstovė yra Palestinos išsivadavimo organizacija (PLO), M. Abbasą citavo palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“.Per pokalbį telefonu N. Maduras patvirtino „besąlygišką Venesuelos paramą palestiniečių reikalui ir jų valdžiai“, sekmadienį pareiškė Venesuelos užsienio reikalų ministerija. Be to, N. Maduras, šiais duomenimis, pažadėjo 30 tonų humanitarinės paramos „palestiniečių tautai“, kuri bus išsiųsta ateinančiomis dienomis.M. Abbasas ir N. Maduras taip pat susitarė reikalauti „neatidėliotinų paliaubų ir humanitarinio koridoriaus pagalbai gyventojams“, sakoma toliau pareiškime. Taip esą būtų atkurta „tarptautinė teisė“.

J. Bidenas pasmerkė šešiamečio musulmonų berniuko nužudymą netoli ČikagosJAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį pasmerkė šešiamečio musulmonų berniuko nužudymą kaip „siaubingą neapykantos aktą“ po to, kai teisėsaugos institucijos apkaltino užpuoliką žmogžudyste ir neapykantos nusikaltimais dėl išpuolio, kaip įtariama, susijusio karu tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“.Vaiką šeštadienį 26 peilio smūgiais subadė būsto, kuriame jis gyveno, šeimininkas ir vėliau jis mirė ligoninėje, o jo 32 metų motina taip pat buvo sužeista, tačiau tikimasi, kad ji išgyvens, sakoma Ilinojaus valstijos Vilo apygardos šerifo biuro pranešime.„Detektyvams pavyko nustatyti, kad abi šio žiauraus išpuolio aukos tapo įtariamojo taikiniu dėl to, kad jie buvo musulmonai, ir dėl vykstančio Artimųjų Rytų konflikto, kuriame dalyvauja „Hamas“ ir izraeliečiai“, – sakoma šerifo biuro pranešime, kuriame priduriama, kad nužudymas įvyko maždaug už 64 km į vakarus nuo Čikagos.J. Bidenas sekmadienį vakare paskelbtame pareiškime patvirtino, kad moteris buvo berniuko motina, ir sakė, kad jų „palestiniečių musulmonų šeima atvyko į Ameriką ieškodama to, ko ieškome mes visi – prieglobsčio ramiai gyventi, mokytis ir melstis“.„Tokiam siaubingam neapykantos aktui neturi būti vietos Amerikoje, nes jis prieštarauja mūsų pamatinėms vertybėms“, – pridūrė J. Bidenas, ragindamas amerikiečius „susivienyti ir atmesti islamofobiją ir visų formų fanatizmą bei neapykantą“.Valdžios institucijos teigė, kad moteris sugebėjo paskambinti pagalbos telefonu 911, kai grūmėsi su šeimininku. Šerifo biuras paskelbė, kad įtariamas žudikas – 71 metų Josephas Czuba.

JAV pareigūnas: Izraelio ir „Hamas“ karas gali peraugti į platesnio masto konfliktąJAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas sekmadienį perspėjo dėl platesnio regioninio konflikto Artimuosiuose Rytuose pavojaus, nes Izraelis, atsakydamas į precedento neturinčius netikėtus „Hamas“ išpuolius, puola Gazos Ruožą iš oro.„Yra šio konflikto eskalavimo, antrojo fronto šiaurėje atsivėrimo ir, žinoma, Irano įsitraukimo rizika. Ir tai yra rizika, apie kurią mes galvojome nuo pat pradžių“, – sekmadienį CBS laidoje sakė Sullivanas.„Prezidentas taip greitai ir ryžtingai imasi veiksmų, kad lėktuvnešis įplauktų į rytinę Viduržemio jūros dalį, lėktuvai į Persijos įlanką, nes nori pasiųsti labai aiškią atgrasymo žinią bet kuriai valstybei ar veikėjui, kuris siektų pasinaudoti šia situacija“, – sakė jis.Pentagonas įsakė antrai lėktuvnešio smogiamajai grupei vykti į rytinę Viduržemio jūros dalį ir siunčia į regioną oro pajėgų naikintuvus, nes Izraelis ruošiasi išplėsti savo operacijas Gazos ruože, šeštadienį pareiškė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas.JAV karo laivais nesiekiama prisijungti prie kovų Gazos ruože ar dalyvauti Izraelio operacijose, tačiau dviejų galingiausių karinio jūrų laivyno laivų buvimu siekiama pasiųsti atgrasymo signalą Iranui ir Irano įgaliotiniams regione, tokiems kaip „Hezbollah“ Libane.