Ankstų sekmadienio rytą Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai pranešė apie vykstančius susirėmimus ir konstatavo, kad padėtis Izraelio – Libano pasienyje lieka labai įtempta.

Pulkininkas leitenantas Džonatanas Conricus oficialioje IDF paskyroje socialiniame „X“ tinkle pranešė, kad „Hezbollah“ prieštankiniais ginklais atakavo Izraelio kariuomenės pozicijas, raketomis apšaudė kariuomenės lėktuvus, taip pat į Izraelio teritoriją paleido dronus.

„Šie išpuoliai buvo sėkmingai atremti, tačiau padėtis ties šiaurine Izraelio siena lieka labai įtempta. Stebime didelį „Hezbollah“ pajėgų aktyvumą ir ruošiamės bet kokiam galimam įvykių scenarijui“, – teigė IDF atstovas.

Izraelio karinės oro pajėgos sekmadienį pranešė apie teroristų bandymą iš Libono patekti į žydų valstybės teritoriją. Pranešama, jog teroristų grupei smogta bepiločio orlaivio paleista raketa, keli žmonės žuvo.

Penktadienio vakarą pranešta, jog Izraelio kariuomenė artilerija apšaudė Libano teritoriją, tikėtina, taikytasi į pietinė šalies dalyje esančias „Hezbollah“ pozicijas.

A short while ago, IDF soldiers identified a terrorist cell which attempted to infiltrate from Lebanon into Israeli territory. An IAF UAV targeted the terrorist cell and killed a number of the terrorists.