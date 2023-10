Dėl didelio gaisro Londono Lutono oro uoste sustabdyti visi skrydžiai

Ankstų trečiadienio rytą paskelbtame oro uosto pranešime sakoma, kad dėl keleivių ir darbuotojų saugumo visi skrydžiai stabdomi iki trečiadienio vidurdienio.

„Keleiviams patariama šiuo metu nekeliauti į oro uostą, nes įvažiavimas tebėra labai apribotas“, – priduriama pranešime.

Penki žmonės, tarp jų keturi ugniagesiai ir oro uosto darbuotojas, buvo paguldyti į ligoninę, pranešė vietos greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Dar vienam asmeniui pagalba buvo suteikta vietoje.

Gaisras kilo apie 21 val. vietos laiku (23 val. Lietuvos laiku) naujai pastatytoje oro uosto automobilių stovėjimo aikštelėje.

„Po kelių minučių jau degė didžioji dalis viršutinio aukšto, ėmė garsiai sproginėti liepsnojančių automobilių signalizatoriai. Gaisras išplito neįtikėtinu greičiu“, – pranešė britų žiniasklaida.

Televizijos transliuotoje filmuotoje medžiagoje buvo matyti liepsnų apimtas daugiaaukštis pastatas netoli oro uosto.

#INCIDENT | Emergency services have continued to fight a fire in a Terminal car park at London Luton Airport through the morning of Wednesday 11 October.