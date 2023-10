Sh. Louk šeima skelbia turinti tokių įrodymų.

Kaip rašo Vokietijos portalas „Blick“, Sh. Louk motina teigia, kad mergina yra ligoninėje Gazos Ruože ir yra kritinės būklės, patyrė rimtų galvos traumų.

„Dabar turime daugiau informacijos, kad Shani gyva“, – kaip pranešė televizijos kanalas NTV, sakė jos mama Ricarda ir pridūrė, jog tokią informaciją gavo iš neįvardytų palestiniečių šaltinių.

Sh. Louk motina pridūrė, kad jos dukra patyrė sunkių sužalojimų ir paprašė Vokietijos vyriausybės pagalbos bei greitų veiksmų.

„Svarbi kiekviena minutė“, – sakė ji.

English version:

According to #ShaniLouk's mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.