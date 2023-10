Apie incidentą buvo sužinota po to, kai nužudytosios anūkė pranešė mačiusi transliaciją.

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalino tviterio paskyra „Visegrad24“, mergina teigia, kad teta paskambino mamai ir paprašė atverti feisbuką.

„Mano mama nesugebėjo to padaryti, nes visa drebėjo, – nurodė ji. – Atvėriau feisbuką savo telefone ir išvydau baisiausią dalyką, kokį tik galima įsivaizduoti. Mano močiutė buvo nužudyta ant savo namų grindų. Visos grindys buvo kruvinos.“

„Teroristas tiesiog paėmė jos telefoną, viską nufilmavo ir paskelbė jos feisbuko paskyroje“, – pridūrė anūkė.

Israeli girls says she found out Hamas had murdered her grandmother because the terrorists had taken her grandmother's phone, live-streamed the murder and posted it on the grandmother's Facebook wall pic.twitter.com/0c28xcGea1