„Atėjo metas vėl visiems susitikti, – prieš festivalio pradžią socialiniuose tinkluose parašė organizatoriai. – Bus nepaprastai smagu!“

Tačiau dabar jų socialinių tinklų paskyros užverstos desperatiškai savo artimųjų ieškančių žmonių žinutėmis, nes netikėtai Izraelį užpuolę „Hamas“ kovotojai įsiveržė į festivalio teritoriją ir pradėjo šaudyti į susirinkusiuosius, rašo BBC.

Kaip pranešė gelbėjimo tarnyba „Zaka“, kurią cituoja Izraelio žiniasklaida, iš festivalio teritorijos išgabenta daugiau nei 260 kūnų.

Ortel, viena iš festivalio dalyvių, nurodė, kad pirmas ženklas, jog kažkas negerai, buvo ryte pradėjusi kaukti sirena, įspėjanti apie raketų ataką. Liudininkų teigimu, po raketų pasigirdo šūviai.

„Tarsi iš niekur atsiradę kovotojai atjungė elektrą ir ėmė šaudyti į visas puses, – Izraelio 12 kanalui sakė ji. – 50 karines uniformas apsivilkusių teroristų atvažiavo autofurgonais.“

Ortel pridūrė, kad festivalyje buvę žmonės per smėlį bėgo link savo automobilių, bet į juos šaudė į džipus sulipę kovotojai: „Jie šaudė salvėmis, galiausiai žmonės išlipo iš savo automobilių ir tiesiog pasileido bėgti. Aš įlipau į kažkokį medį. Aplinkui mačiau daugybę sužeistų žmonių ir bandžiau suvokti, kas vyksta.“

Festivalis, kurio teritorijoje buvo trys scenos, stovyklavietė bei baras ir maitinimo zona, įvyko Negevo dykumoje, netoli kibuco Re’im ir Gazos Ruožo, iš kurio „Hamas“ kovotojai ryte pradėjo ataką. Jie infiltravosi į miestelius bei kaimus ir įkaitais paėmė dešimtis žmonių.

Festivalyje dalyvavęs Adamas Barelis „Haaretz“ sakė, kad visi į „Supernova“ atvykę žmonės žinojo, jog gali būti surengta raketų ataka, tačiau niekas nesitikėjo, kad „Hamas“ tiesiog ims šaudyti į susirinkusiuosius.

Kaip ir daugelis kitų, jis bandė pabėgti savo automobiliu, tačiau į jį šaudė „Hamas“ kovotojai, todėl A. Barelis išlipo iš automobilio ir pasileido bėgti. „Mes pasislėpėme. Visi išsilakstė“, – sakė jis.

