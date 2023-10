Nors savo laivyno Ukraina ir neturi, Kyjivui pavyko įgyvendinti ne vieną sėkmingą ataką prieš rusų laivyną, įskaitant prieš Rusijos Juodosios jūros flotilės štabą Sevastopolyje rugsėjį ir kreiserį „Moskva“ praeitą balandį.

„Sky News“ išsiaiškino, kad per pastaruosius du mėnesius Rusija perdažė penkis iš flotilės laivų, tarp kurių ir flagmanas „Admiral Makarov“. Analitikai sako, kad tai ne kas kita, o bandymas apsaugoti „pažeidžiamą“ flotilę.

Rusijos Juodosios jūros flotilė turi apie trisdešimt karo laivų, visi jie laikomi Sevastopolyje, okupuotame Kryme.

Išsiaiškinta, kad nuo gegužės 26 dienos iki liepos 4 dienos tamsiai mėlyna arba juoda spalva rusai perdažė penkių karo laivų, tarp kurių ir „Admiral Makarov“ (kuris po „Moskva“ nuskandinimo tapo flotilės flagmanu), priekį ir galinę dalį.

Putin's painting desperation. With 🇷🇺 Black Sea fleet fast becoming an endangered species, Russia's painted at least 5 ships including flagship Admiral Makarov - this an unconvincing effort to hide ships shape/identity & distract #Ukraine sea drone attacks https://t.co/2hlbbVBKF7 pic.twitter.com/67q2aNcPKN