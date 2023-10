Trumpas išplepėjo paslaptis apie branduolinius povandeninius laivus

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, anot pranešimų, pasibaigus savo kadencijai su vienu australų verslininku pasidalijo slapta informacija apie branduolinius povandeninius laivus. Respublikonas šią informaciją atskleidė per vakarienę privačioje savo rezidencijoje Mar-a-Lago Floridos valstijoje. Apie tai ketvirtadienio vakarą, be kita ko, pranešė stotis ABC ir laikraštis „The New York Times“, remdamiesi su situacija susipažinusiais šaltiniais.

Australų milijardierius tada informacija apie povandeninius laivus pasidalijo su kitais asmenimis. Vykdant tyrimą prieš D. Trumpą, jis buvo apklaustas prokuratūros. D. Trumpui šiuo metu tenka kovoti keliuose teisiniuose frontuose. Respublikonas, be kita ko, kaltinamas savo privačiose patalpose neteisėtai laikęs dokumentus su labai jautria informacija iš prezidentavimo metų. Remiantis kaltinamuoju raštu, tarp jų buvo slaptų dokumentų apie JAV branduolinius pajėgumus. Susiję straipsniai Antra teismo diena: Trumpas vėl užsipuolė Niujorko generalinę prokurorę JAV prezidento rinkimai: ar kojos nepakiš Bideno ir Trumpo amžius? Federalinis tyrimų biuras (FTB) 2022 m. rugpjūtį Mar-a-Lage atliko kratą ir čia konfiskavo įvairios slaptos medžiagos. Birželį Majamyje pristačius kaltinimus, D. Trumpas pareiškė esąs nekaltas. Tai buvo pirmieji kaltinimai D. Trumpui federaliniu lygiu. Procesas turėtų prasidėti 2024 m. gegužės 20 d. Australų milijardieriaus pavardės šios bylos kaltinamajame rašte nėra. Anot „The New York Times“, D. Trumpas jam slaptų dokumentų nerodė, tačiau apie jų turinį kalbėjo. Konkrečiai buvęs prezidentas esą kalbėjo, kiek branduolinių užtaisų yra povandeniniuose laivuose ir kiek arti povandeniniai laivai nepastebėti gali priartėti prie Rusijos laivų.

