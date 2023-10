Nuostolis iš tiesų didelis, nes tai galimai jau penktasis Su-35S – Rusijos pažangiausias naikintuvas, sunaikintas per Rusijos karą prieš Ukrainą.

Labai svarbi ir incidento vieta, pažymi britų gynybos ministerija, nes Tokmakas – „itin įtvirtintas miestas, kuriame dirba Rusijos karinės vadovybės štabas, atsakingas už pavojingiausias fronto atkarpas“.

Kad rusai patys galėjo numušti savo naikintuvą, Ukrainos žiniasklaida rašė jau praėjusios savaitės pabaigoje. Tai pranešė Ukrainos „Telegram“ kanalas „Monitor“, kuriuo rėmėsi UNIAN. Jo duomenimis, rusai sunaikino savo pačių lėktuvą padangėje virš okupuoto ​​Tokmako. „Gera naujiena – Rusijos oro gynyba numušė Su-35 naktį virš Tokmako“, – sakoma pranešime.

Rusijos tinklalapis „Fighterbomber“ penktadienį paskelbė naikintuvo Su-35 nuotrauką ir parašė: „Amžino skrydžio, brolau.“ Išsamesnių detalių jis nepateikė, komentarus uždarė.

