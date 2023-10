JAV: serbų karių skaičiaus sumažinimas Kosovo pasienyje būtų „sveikintinas žingsnis“

Jungtinės Valstijos pasveikino Serbijos pareiškimą apie karių skaičiaus sumažinimą pasienyje su Kosovu, tačiau kartu paskelbė, kad ši informacija dar bus tikrinama.

„Lauksime tolesnio patvirtinimo. Tačiau jei tai tiesa, tai būtų sveikintinas žingsnis, – sakė JAV valstybės departamento atstovas Matthew Milleris. – Vis dar esame sunerimę dėl didėjančios įtampos ir sporadiško smurto Šiaurės Kosove ir raginam abi puses grįžti prie ES remiamo dialogo“.

Serbija prieš tai patikino, kad karių skaičių pasienyje vėl sumažino iki „normalaus“ lygio. Generalinio štabo vadas Milanas Mojsilovičius žurnalistams Belgrade sakė, kad kareivių skaičius prie sienos su Kosovu sumažintas nuo 8 350 iki 4 500.

Rugsėjo 24 d. Šiaurės Kosove įvyko mirtini susirėmimai – didžiausias incidentas regione per kelerius metus. Per išpuolį prieš Kosovo policijos patrulius žuvo policininkas. Vėliau apie 30 ginkluotų vyrų užsibarikadavo viename serbų stačiatikių vienuolyne. Trys ginkluoti serbai žuvo per susišaudymą su policija.

Netrukus po to JAV įspėjo dėl „didelio serbų karinio buvimo palei sieną su Kosovu“.