Jungtinės Tautos nuo karo nukentėjusiems žmonėms Ukrainoje žiemai skirs 123 mln. JAV dolerių

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuras (UNHCR) žiemos laikotarpiu tikslinei pagalbai nuo karo nukentėjusiems žmonėms Ukrainoje skirs 123 mln. JAV dolerių.

Taip teigiama UNHCR paskelbtoje ataskaitoje, praneša „Ukrinform“.

Pagalba bus teikiama grynaisiais pinigais, nuo 2023 metų rugsėjo iki 2024 metų vasario mėnesio elektros energijos ir būsto nuomos išlaidoms padengti. Jei grynųjų išdalinti nebus įmanoma, UNHCR ir partneriai išdalins šildytuvus ir ne maisto prekes bei suteiks pastogę ir būstą, kad padėtų šeimoms šiltai, saugiai ir oriai peržiemoti savo namuose, laikinose pastogėse ar kitose bendruomeninėse erdvėse.

Foto: Domantas Pipas

JT skaičiavimais, 450 000 žmonių bus paremta grynaisiais pinigais, kad galėtų išgyventi žiemą.

Be to, 250 000 žmonių pasieks įvairūs žiemai skirti reikmenys, įskaitant termines antklodes, virtuvės komplektus, čiužinius, miegmaišius, saulės lempas, termosus ir rankšluosčius. Be to, 62 250 žmonių bus aprūpinti žieminėmis striukėmis ir batais.

Apytiksliai 18 000 asmenų bus padėta susiremontuoti namus. Iš anksto išdėstyti generatoriai, kurių pakanka, kad 104 000 žmonių galėtų šiltai gyventi, turi būti platinami pagal poreikį. JT pažadėjo iš viso padėti 900 000 nuo karo nukentėjusių žmonių.