Roterdame – šaudynės: žuvo keli žmonės

Per šaudynes Nyderlandų Roterdamo uostamiestyje, policijos duomenimis, žuvo keli žmonės. Tai per radiją pranešė policijos atstovė. Tikslaus aukų skaičiaus ji neįvardijo.

Pradžioje buvo pranešta, kad per šaudynes universitetinėje klinikoje ir viename bute Roterdame buvo sužaloti iš viso trys asmenys. Policija sulaikė įtariamąjį. Jis, be to, esą klinikoje sukėlė gaisrą.