Pasak liudytojų, kuriuos cituoja naujienų svetainė „Nova24“, sprogimas nugriaudėjo muitinės sandėlyje netoli oro uosto, socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašai, kuriuose matyti į nakties dangų kylantis liepsnų ir dūmų stulpas.

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad naktį buvo pranešta apie „gaisrą“ sandėlyje, sužeisti žmonės buvo nuvežti į ligoninę, bet jų skaičius nenurodytas. „Šiuo metu rimtai sužeistų žmonių nėra. Gydytojai teikia visą būtiną medicinos pagalbą“, – „Telegram“ kanale pranešė ministerija. Ji pridūrė, kad greitoji medicinos pagalba teikiama nelaimės vietoje ir aplinkiniuose butuose per gaisrą nukentėjusiems žmonėms.

Uzbekistanas yra daugiausiai gyventojų turinti Vidurinės Azijos buvusi sovietinė respublika, gaisrai ten dažni dėl nusidėvėjusios įrangos ir prastų saugos standartų, tačiau tokio masto avarijos pasitaiko retai.

Reports of a massive exposition all over #Uzbekistan’s social media at around 3 am. Close to #Tashkent international airport. Seems fire engulfed customs storage facilities near airport.

The video shows the consequences of the explosion in Tashkent, living nearby. pic.twitter.com/oPY8Z9a0lD