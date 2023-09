Pasak Rusijos socialinių tinklų, sprogimas įvyko centrinės turgavietės rajone. Ten nuskubėjo priešgaisrinės tarnybos automobiliai. Padangėje virš turgavietės matyti dūmų stulpas.

Gautomis žiniomis, prieš sprogimą šio Rusijos miesto gyventojai matė „lėktuvėlį“.

Kursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas pareiškė, kad Ukrainos bepilotis orlaivis atakavo administracinį pastatą miesto Centrinėje apygardoje.

„Šiek tiek nukentėjo stogas. Operatyvinių tarnybų darbuotojai išvyko į incidento vietą“, - informavo valdininkas.

UNIAN primena, kad rugpjūčio 27-osios naktį buvo atakuojamas Kursko aerodromas.

