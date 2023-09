Protestuotojai, kaip skelbiama, atsinešė Kalnų Karabacho vėliavų ir reikalauja iš šalies premjero Nikolo Pašiniano ryžtingesnių veiksmų.

N. Pašinianas pradėjus rinktis protestuotojams savo ruožtu sukritikavo raginimus surengti „perversmą“ Armėnijoje.

„Neturime leisti, kad tam tikri žmonės, tam tikros jėgos suduotų smūgį Armėnijos valstybei“, – sakė jis.

Tense situation in Yerevan as protesters are demanding #Armenia intervenes to stop ongoign Azerbaijani offensive against the breakaway Republic of Artsakh pic.twitter.com/fAvfrrUBVG