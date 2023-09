Rusijos dienraštis „Kommersant“ pasidalino filmuota medžiaga, kurioje matoma, kaip baltas pirštines mūvintis pareigūnas kažką purškia ir valo nuo juodos kėdės, ant kurios netrukus turėjo sėstis Šiaurės Korėjos vadovas. Dezinfekavimo priemone buvo nupurkšta tiek kėdės sėdynė, tiek ranktūriai ir kojos, taip pat ir viskas aplink kėdę. Procesą iš šono stebėjo kiek sutrikęs Kremliaus apsauginis.

„Panašu, kad ta kėdė buvo didžiausias Šiaurės Korėjos delegacijos galvos skausmas“, – teigia „Kommersant“ korespondentas Kremliuje Andrejus Kolesnikovas.

Be to, buvo skelbta, kad pirmoji kėdė, ant kurios sėdėti buvo ketinama siūlyti Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui, jo saugumo komandai neįtiko, o tai reiškia, kad teko ieškoti naujos identiškos kėdės.

„Panašu, kad jiems tai buvo gyvybės ir mirties klausimas. Ir ne jų lyderio gyvybė ir mirties, o jų pačių“, – savo įžvalga pasidalijo A. Kolesnikovas.

