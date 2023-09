„Toliau naikiname jau kelintą mėnesį kontrpuolimą tęsiančių pajėgų techniką ir karius“, – trečiadienį propagandiniam kanalui kalbėjo S. Šoigu.

Jis pripažino, kad padėtis fronte vietomis sudėtinga.

„Mūsų pajėgos aktyviai ginasi reikalingomis ir būtinomis kryptimis. Vienur gintis sudėtingiau, kitur lengviau, bet galiu pasakyti, kad vyrukai veikia užtikrintai, vadai veikia užtikrintai. Ir patikimai, patikimai gina tai, ką mums šiandien būtina ginti“, – pridūrė jis.

„Nugalėsime?“ – paklausė Rusijos propagandinio kanalo „Rossija 1“ vedėjas Jevgenijus Popovas.

S. Šoigu skėstelėjo rankomis. „Neturime kitų variantų“, – po pauzės atsakė jis.

“Somewhere it is more difficult, somewhere it is easier, but I can say that the guys act confidently, the commanders act confidently and reliably, reliably defend what we need to defend today. We will win, we have no other options,” Shoigu said. pic.twitter.com/pWA7y2KYpi