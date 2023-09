Kol kas neįmanoma nepriklausomai patikrinti šių skaičių.

Gelbėtojai vis dar tęsia per potvynius žuvusių žmonių kūnų paieškas, sakė rytuose įsikūrusios vyriausybės ministerijos atstovas Tarekas al Kharrazas.

Jis taip pat teigė, kad ketvirtadalis miesto buvo sugriauta arba nuplauta į jūrą. Derna labiausiai nukentėjo nuo potvynių, kuriuos sukėlė galinga audra „Daniel“, praūžusi per Libijos rytus. Per audrą mieste sugriuvo dvi užtvankos.

Libijoje, kurią pastaraisiais metais krečia neramumai, dėl valdžios kovoja dvi konkuruojančios vyriausybės. Viena iš jų įsikūrusi rytuose, kita – vakaruose, sostinėje Tripolyje.

Kol kas negalima nustatyti tikslaus potvynio aukų skaičiaus, Libijos televizijos kanalas „Al Massar“ citavo sveikatos apsaugos ministrą Othmaną Abdel Jalilą.

