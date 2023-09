Macronas lankosi Bangladeše

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atvyko į Daką trumpam vizitui į Bangladešą aptarti dvišalių ir regioninių klausimų su Bangladešo vadovais. Savaitgalį jis dalyvavo Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime Indijoje.

Sekmadienio vakare E. Macronas iš Naujojo Delio atskrido į Daką. „Hazrat Shahjalal“ tarptautiniame oro uoste jį pasveikino Bangladešo ministrė pirmininkė Sheikh Hasina.

Prekyba ir investicijos, reguliuojama migracija, saugumas, tvari plėtra ir klimato kaitos poveikis – tai vieni iš klausimų, kurie greičiausiai bus aptarti pirmadienį numatytose oficialiose E. Macrono ir Sh. Hasina‘os derybose, teigė Bangladešo pareigūnai.

Manoma, kad E. Macrono vizito metu abi šalys pasirašys keletą sandorių, nors oficialios informacijos apie tai nepateikta.

Bangladešo užsienio reikalų sekretorius Masudas bin Momenas anksčiau sakė, kad po daugiau nei trijų dešimtmečių suplanuotas Prancūzijos vadovo vizitas į Bangladešą yra labai svarbus abiem šalims.

1990 metais Bangladeše lankėsi buvęs Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand‘as.

„Tai taip pat bus galimybė sustiprinti mūsų dvišalius santykius su šalimi, kuri, Prancūzijai remiant, sparčiai ekonomiškai vystosi“, – teigiama Prancūzijos ambasados Dakoje pranešime apie E. Macrono vizitą.

Bangladešas ir Prancūzija taip pat laikosi bendro požiūrio į pasaulinius iššūkius, ypač į „Paris Agenda for People and the Planet“ (Paryžiaus darbotvarkę žmonėms ir planetai), kurią Bangladešas aktyviai remia.

Kadangi Bangladešas yra ypač pažeidžiamas klimato kaitos poveikio, E. Macronas taip pat pakartos Prancūzijos pasiryžimą palaikyti Bangladešą humanitarinėje srityje, ypač atsižvelgiant į nuolatinius potvynius, su kuriais šalis susiduria, priduriama pareiškime.