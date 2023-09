Graikijoje įstrigo šimtai turistų: tokios audros dar nebuvome regėję

Graikijoje, Turkijoje ir Bulgarijoje dėl smarkių kilus potvyniams žuvo mažiausiai devyni žmonės, praneša „The Guardian“.

Graikijoje, meteorologijos tarnybos EMY duomenimis, registruotas rekordinis kritulių kiekis.

Antradienį Tesalijos regione Vidurio Graikijoje iškritęs lietaus kiekis yra didžiausias, iki šiol išmatuotas šalyje nuo tada, kai pradėta fiksuoti atitinkama statistika, trečiadienį pranešė laikraštis „Kathimerini“, remdamasis EMY. Rekordininke tapo Zagoros vietovė, kur antradienį nuo vidurnakčio iki 20.45 val. iškrito 754 milimetrai lietaus į kvadratinį metrą – tai atitinka 754 tonas į kiekvieną tūkstantį kvadratinių metrų.

Massive flood due to heavy rains in the Milena city of Pelion district, Greece 🇬🇷

— Disaster News (@Top_Disaster) September 6, 2023



Ligšiolinis rekordas, Nacionalinės observatorijos Atėnuose duomenimis, registruotas Makrinicos vietovėje, kur taip pat yra minėtame regione. Tačiau tada 2009 m. gruodžio 10 d. iškritęs kritulių kiekis sudarė tik kiek daugiau nei pusę naujojo rekordo – 417 milimetrų į kvadratinį metrą.

„Tai, kas vyksta regione, yra labai ekstremalus reiškinys – tiek dėl kritulių intensyvumo, tiek dėl trukmės“, – laikraščiui sakė vyriausiasis meteorologas Kostas Lagouvardosas. Jis spėja, kad prie to galėjo prisidėti šiuo metu santykinai aukšta jūros temperatūra. „Tai statiška sistema, į kurią nuolat patenka drėgnas jūros oras ir dėl to nuolat lyja toje pat vietoje“, – aiškino ekspertas.

Graikijos premjeras Kiriakas Micotakis dėl ekstremalių orų kaltino klimato kaitą. „Bijau, kad tokių nerūpestingų vasarų, kokias prisimename nebebus, nuo šiol vasaros bus dar sunkesnės“, – teigė jis.

Kaip rašo „Sky News“, vienai britų šeimai buvo pasakyta, kad jie negali išeiti iš savo viešbučio Skiato saloje po to, kai šį Graikijos kurortą užgriuvo liūtis ir potvynis.

Becky Taylor, jos mama Emma Taylor ir aštuntąją dešimtį bebaigiantis senelis čia atostogauja jau keletą dienų.

Jų teigimu, pastarąsias 24 val. pliaupė lietus, kurį atnešė audra Danielius, trankėsi žaibai, dinginėjo elektra.

Saloje padarytose nuotraukose matyti užlietos gatvės ir vandens srauto nešami automobiliai.

The sun sets on Skiathos, Greece.

It has rained non stop all day.

Streets are flooded.

Heartbreaking. pic.twitter.com/qAxb8QLHtM — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023



Graikijoje iškritus rekordiniam kritulių kiekiui, mažiausiai vienas žmogus žuvo: kaip pranešė ugniagesiai, Volo mieste ant vyro užvirto siena. Penki žmonės laikomi dingę be žinios, galbūt juos nunešė potvynio vanduo.



Still stranded here in #Skiathos after the insane flooding yesterday. I don’t have any direct flights to Berlin from here, my only option are ferries to Thessaloniki or Athens. I need to get out of here! 😭 #stormdaniel pic.twitter.com/v3uhiUbhqu — Aneeyat Gardezi (@TalesWithAnee) September 6, 2023



B. Taylor naujienų agentūrai „Sky News“ nurodė, kad visi Skiato keliai uždaryti, o policijos pareigūnai ragina visus turistus likti viešbučiuose. Anot jos, „situacija yra baisi“, atšaukti visi skrydžiai, oro uoste neva įstrigo 300 turistų.



One of Greece’s most iconic mountain resorts, Makrynitsa, devastated by storm Daniel a few hours ago. Houses literally tumbling down the hill. Dead and missing reported #ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/N2aFCamrP6 — George Tsakraklides (@99blackbaloons) September 5, 2023



Viešbutyje „Skiathos Palace Hotel“ apsistojusi B. Taylor sakė: „Kilo potvynis, viešbutyje visur pristatyta kibirų, nes pro lubas varva vanduo... o pirmame aukšte esantys kambariai buvo užlieti.“

„Vandens lygis vis kyla, – pridūrė ji. – Matėme, kaip paplūdimyje buvę gultai atsidūrė jūroje. Juos paliko likimo valiai.“

Taip pat britė teigė, kad jai gaila vietos gyventojų, kurių namai ir įmonės buvo „visiškai suniokotos“.

Jos mama E. Taylor situaciją prilygino „bibliniam tvanui“. „Aplankėme daug pasaulio šalių, bet tokios audros dar nebuvome regėję. Azoruose išgyvenome uraganą, matėme ne vieną audrą, bet šita buvo pati dramatiškiausia ir smarkiausia. Tikra stichinė nelaimė,“ – sakė ji.