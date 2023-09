„Politico“: iš Zelenskio – aiški žinutė ir priešams, ir sąjungininkams

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimas dėl naujojo šalies gynybos ministro siunčia aiškią žinutę Ukrainos sąjungininkėms ir priešiškoms šalims. Pirma, kad Kyjivas yra rimtai nusiteikęs kovoti su korupcija ir, antra, kad yra tvirtai apsisprendęs susigrąžinti Rusijos kontroliuojamą Krymą.

Rustemas Umerovas, kuris, V. Zelenskio siūlymu, turėtų pakeisti gynybos ministrą Oleksijų Reznikovą, yra Krymo totorius, sukaupęs didžiulę patirtį tiek verslo, tiek politinėje srityje ir, be kita ko, vadovavęs Ukrainos komisijai, stebinčiai tarptautinę finansinę ir karinę pagalbą, suteiktą šalies karo veiksmams pastiprinti. Nuo praeitų metų Valstybės turto fondo vadovo pareigas einantis R. Umerovas suintensyvino pastangas, susijusias su privatizavimo procesais šalyje.

Gynybos ministerijai būtinos naujos strategijos, nurodė V. Zelenskis atleisdamas iš posto O. Reznikovą, kurio vadovaujama institucija nuolatos sulaukdavo kaltinimų dėl korupcijos. Konkrečiai O. Reznikovui jokių įtarimų niekas nepareiškė, bet atitinkama kontroversija blogino ministerijos reputaciją.

41 metų R. Umerovas yra pirmasis musulmonas ir Krymo totorius, eisiantis tokias aukštas pareigas Ukrainos vyriausybėje. R. Umerovo paskyrimas reikšmingas ne tik dėl finansinių šio asmens gebėjimų, bet ir dėl to, kad Krymo totorių bendruomenė veikiausiai bus labiau įtraukiama Kyjivui priimant sprendimus. Toks žingsnis yra ir aiški nuoroda į Ukrainos tvirtą pasiryžimą susigrąžinti Krymą.

Planuojamas ministrų pakeitimas – tai drastiškiausias pokytis V. Zelenskio administracijoje nuo pat Rusijos vykdomos plataus masto invazijos pradžios 2022-ųjų vasarį. V. Zelenskis paragino Ukrainos įstatymų leidėjus kuo skubiau pritarti šiam sprendimui.

„Ministerija turi įgyti naują požiūrį ir kitaip sąveikauti su pajėgomis ir su visuomene apskritai, – pasakė V. Zelenskis sekmadienį vakare. – Ruduo – tai metas sustiprėti.“

R. Umerovas, investicijų kompanijos ASTEM įkūrėjas ir Aukščiausiosios Rados narys, yra vienas iš tų, kurie aršiausiai pasisako už Krymo, 2014-aisiais neteisėtai Rusijos aneksuoto regiono, susigrąžinimą. 2022-aisiais R. Umerovui buvo patikėtos Valstybės turto fondo vadovo pareigos, be to, jis aktyviai dalyvavo tarptautinėse derybose, be kita ko, ir su Rusija.

„Jis yra ryžtingas ir strategiškai mąstantis vadovas, turintis patikimų ryšių su JAV, Europos Sąjunga, Arabų pasauliu, Turkija ir Vidurinės Azijos šalimis“, – nurodė Refatas Čubarovas, Medžliso (Krymo totoriams atstovaujantis politinis organas) pirmininkas.

„Tokių aukštų pareigų skyrimas byloja apie Krymo totorių įtraukimą į Ukrainos vyriausybines struktūras ir didina atsakomybę gimtajai bendruomenei“, – pridūrė R. Čubarovas.

Ketinimui paskirti R. Umerovą gynybos ministru pritarė ir kovos su korupcija šalininkai, kritikavę O. Reznikovą dėl virtinės gynybos ministeriją supurčiusių korupcijos skandalų, susijusių su pirkimais pajėgų reikmėms.

„R. Umerovo pozicija, pademonstruota neviešai pasisakant už Ukrainos apginklavimą, mane maloniai nustebino. Per pastaruosius pusantrų metų jis neretai patylomis darydavo tai, ko Gynybos ministerija nepadarydavo“, – nurodė Darja Kaleniuk, Kyjive veikiančio Kovos su korupcija veiksmų centro direktorė.

D. Kaleniuk taip pat gyrė R. Umerovo vadovavimą Valstybės turto fondui. Per pirmąjį 2023-iųjų ketvirtį, nepaisant Maskvos invazijos, Kyjivas gavo rekordiškai aukštą sumą iš mažų valstybės turto objektų pardavimo, nurodė R. Umerovas gegužės mėnesį. Šiais metais galimybės plėtoti verslą jau suteiktos daugiau nei 2 tūkst. verslininkų, sakė jis rugpjūčio pabaigoje.

„Stebėdami vieną labiausiai korumpuotų šalies sričių, matėme tik pozityvius rezultatus“, – pridūrė D. Kaleniuk.